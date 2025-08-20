채권 관리에 AI를 적용한 이점, 사용 사례 및 도구

미국 중소기업은 평균적으로 마감일로부터 8.2일 후에 대금을 지급받습니다.

이는 결산을 마감하거나, 목표를 달성하거나, 사업을 유지하기 위해 노력할 때 이상적인 상황이 아닙니다. 재정적 부담 외에도 결제 지연은 크레딧 위험을 증가시키고, 현금 흐름을 방해하며, 이미 과중한 업무에 시달리는 팀을 더욱 지치게 합니다.

그러나 결제 프로세스에 AI를 구현하면 속도를 높이고 재무 운영에 대한 제어력과 가시성을 높일 수 있습니다.

이 블로그 게시물에서는 미수금(AR) 관리에 AI를 사용하면 얻을 수 있는 실질적인 이점과 AR 프로세스를 현대화하기 위한 최고의 도구를 자세히 소개합니다. (스포일러 경고: 그 도구는 ClickUp입니다. 그 이유를 알려드리겠습니다!)

⭐️ 주요 템플릿 ClickUp 미수금 관리 플랜 템플릿은 회사의 미수금 관리 진행 상황을 모니터링하는 데 유용한 도구입니다. 이 템플릿을 사용하면 결제 지연의 원인이 될 수 있는 반복적인 문제를 신속하게 파악하고 해결할 수 있으므로 현금 흐름을 건전하고 예측 가능하게 유지할 수 있습니다. 무료 템플릿 받기 ClickUp의 미수금 액션 플랜 템플릿을 사용하여 모든 미수금 정보를 한 곳에서 정리하고 저장하세요

채권(AR)이란 무엇이며 왜 병목 현상이 발생하는가?

미수금 계정은 회사가 클라이언트에게 제공한 상품 또는 서비스에 대해 클라이언트가 지급해야 할 금액을 의미합니다. 대차대조표에서 유동 자산으로 입금될 현금으로 표시됩니다.

적시에 AR을 회수하면 현금 흐름 관리가 개선되어 비즈니스에서 비용을 충당하고, 공급업체에 대금을 지급하며, 성장에 필요한 자금을 조달할 수 있습니다. 반면, 지연이 발생하면 현금 부족, 기회 손실, 외부 자금 조달에 대한 의존도가 높아질 수 있습니다.

채권 관리의 일반적인 문제점

채권 관리는 간단해 보입니다. 청구서를 발송하고, 미결제 금액을 징수하고, 조정하면 됩니다. 그러나 이 프로세스는 종종 느리고 수작업이 많으며 사후 대응적이어서 조직에 비용이 많이 드는 병목 현상을 초래합니다.

Xero Small Business Insights (XSBI) 에 따르면, 청구서 결제가 하루만 지연되어도 그 분기 소규모 기업의 대출이 1. 1% 증가하여, 전체 시장에서 약 2,787억 달러의 부채가 추가적으로 발생합니다. 7~8일 동안 결제가 지연된 기업은 차입금 수준이 6.8% 증가합니다. 이는 운전 자본에 부담을 주고 고금리, 단기 크레딧에 대한 의존성을 높입니다. 대부분의 소규모 기업은 현금 흐름에 문제가 생기면 은행에 도움을 요청하지 않습니다. 대신, 이자율이 높고 상환 주기가 짧은 비은행 대출 기관에서 자금을 빌리면서 시간이 지날수록 재정적 부담이 커집니다.

수동 워크플로우는 상황을 더 악화시킬 뿐입니다. 많은 팀이 여전히 다음과 같은 일을 하고 있습니다.

알림이 늦게 또는 일관성 없이 전송됨

스프레드시트를 사용하여 연체 청구서 데이터를 추적하세요

자동화된 에스컬레이션 워크플로우가 부족함

그 결과, 채권 회수가 지연되고, 고객 관계가 악화되며, DSO(채권 회수 기간)가 급증합니다. 재무 팀은 또한 고위험 계정을 파악하거나 향후 30일 동안 현실적으로 회수할 수 있는 현금 금액을 파악하는 데 어려움을 겪습니다.

이러한 가시성의 부족은 결제 기한을 놓치거나, 투자가 지연되거나, 막판에 불확실성이 발생할 수 있습니다.

회계 분야의 AI 는 이러한 상황을 바꿀 수 있습니다. AR 프로세스에 자동화 및 지능을 도입하여 제어력, 속도 및 통찰력을 확보하고 최대의 이점을 얻을 수 있습니다.

👀 알고 계십니까? 영국 전역의 기업들은 미결제 결제 추적에 약 5,640만 시간을 낭비하고 있습니다.

채권에서 AI가 사용되는 방법

장기적인 결제 조건은 고객을 유치할 수 있지만, 부채 증가와 현금 흐름 위험을 초래하는 경우가 많습니다.

이것이 바로 전략적인 미수금 관리가 필요한 이유입니다. 타임라인이 연장되더라도 클라이언트에게 사전에 청구서를 발송하고 결제 알림 시스템을 구축해야 합니다.

AI 및 기계 학습(ML) 모델은 고객 행동 및 결제 내역과 같은 방대한 양의 내부 및 외부 데이터를 처리하여 패턴을 발견하고, 예측을 하고, 권장 사항을 생성합니다. 재무 운영을 방해하지 않고 적시에 결제를 촉진하고 규모를 확장할 수 있는 효율적인 AR 프로세스를 이용할 수 있습니다.

회계 분야에서 AI 도구가 효과를 발휘하는 몇 가지 실제 사용 사례를 소개합니다.

1. 청구서 생성 및 관리

수동으로 인보이스를 발행하면 후속 단계로 넘어가기도 전에 수금 작업이 지연됩니다. 오타나 마감일이 잘못 기재되면 결제가 몇 주 동안 지연되고 클라이언트와 불필요한 연락이 오가게 됩니다.

AI 솔루션을 활용하면 인보이스 처리가 정확하고 적응력 있으며 빨라지기 때문에 이러한 문제가 해결됩니다.

🔍 자동 청구서 생성을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다. 계약서, 구매 주문서 및 CRM 입력에서 청구 세부 정보를 추출하여 수동 입력을 최소화하고 인보이스를 자동 생성합니다. 이전 결제 추적을 통해 학습하고 클라이언트 이력에 따라 적절한 세율, 할인 조건 또는 결제 지침을 자동으로 적용합니다

청구서가 발송되기 전에 누락된 데이터, 형식 오류 또는 불일치를 표시하여 분쟁 가능성을 줄이세요 📌 ERP와 통합된 AI 도구를 사용하여 작업이 완료로 표시되거나 배송이 확인되면 인보이스 생성을 트리거하세요. 서비스 제공과 청구 사이의 격차를 해소합니다.

2. 결제 예측 및 위험 평가

후속 조치를 취해야 할 대상과 시기를 파악하는 것은 AR 프로세스를 혼란스럽게 할 수 있습니다. 모든 고객이 똑같은 방식으로 행동하는 것은 아닙니다. 일부 고객은 신뢰할 수 있을 만큼 일찍 지불하지만, 일부는 정기적으로 알림을 받아야만 지불하고, 소수는 에스컬레이션이 이루어져야만 지불합니다.

전통적으로 이러한 패턴을 파악하려면 연체 보고서를 면밀히 검토하고 추측에 의존해야 했습니다. 그러나 AI는 원시 결제 데이터를 명확하고 미래 지향적인 인사이트로 변환하여 이러한 문제를 해결합니다.

🔍 다음과 같이 도움이 됩니다: 역사적 결제 행동, 업계 동향 및 외부 크레딧 데이터를 예측 분석하여 특정 고객 의 결제 입금 시기를 예측합니다

모든 고객 또는 청구서에 실시간 위험 점수를 할당 하고, ML을 사용하여 연체 경향이 있는 계정을 강조 표시합니다

주요 클라이언트의 지연이 전체 유동성 및 현금 흐름 관리에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 시뮬레이션하세요 📌 재무 팀은 정확한 예측을 통해 현금 위기가 발생하기 전에 회수 우선 순위를 정하고, 준비금을 마련하거나, 조건을 재협상할 수 있습니다.

⭐️ 사례 연구: 회수 노력을 집중하기 위한 예측 분석 선도적인 PVC 파이프 제조업체는 현금 흐름을 방해하고 운영에 부담을 주는 연체 계정 잔고가 증가하는 문제에 직면했습니다. 기존의 채권 추심 프로세스는 이러한 상황에 대응하지 못했고, 재무 팀은 긴급한 처리가 필요한 계정을 식별할 수 있는 더 스마트한 방법이 필요했습니다. 이 문제를 해결하기 위해 Nitor Infotech와 협력하여 AI/ML 기반의 예측 분석 시스템을 구현했습니다. 첫 번째 단계는 수년간의 영업 및 결제 데이터를 중앙 데이터웨어하우스에 통합하는 것이었습니다. 이 기반을 통해 AI는 고객 행동 패턴을 분석하고 고위험 계정을 표시하여 팀이 회수 노력을 집중해야 할 부분을 명확하게 파악할 수 있게 되었습니다. 그 효과는 상당했습니다. 단 24주 만에 미결제 채권을 75% 줄이고 평균 결제 지연 기간을 20일로 단축했습니다. 한때는 사후 대응적이고 시간이 많이 소요되던 프로세스가 AI를 기반으로 한 사전 대응적인 전략으로 바뀌면서 현금 흐름이 건전해졌으며, 재무 팀은 결제 추적에 시간을 낭비하지 않고 성장에 집중할 수 있게 되었습니다.

3. 자동화된 후속 조치 및 징수

연체된 청구서를 추적하는 일은 AR에서 가장 반복적이고 시간이 많이 소요되는 작업 중 하나입니다. 일관성, 타이밍, 적절한 어조가 요구됩니다. AI는 일반적인 메시지 또는 스프레드시트를 대체하여 후속 조치를 개인화하고 우선 순위를 지정하는 데 도움이 됩니다

🔍 다음과 같은 도움을 제공합니다: 고객 데이터에 따라 후속 조치의 시기와 방법을 맞춤 설정 (고객이 화요일에 이메일에 응답하는 경우, 그에 따라 알림을 보냅니다)

고객의 감정과 이력에 따라 커뮤니케이션을 조정 —단골 고객에게는 친절한 알림, 만성 연체 고객에게는 단호한 알림

재주문 후속 처리 대기열을 통해 고가 또는 위험이 높은 인보이스가 먼저 처리되도록 합니다 📌 AI가 '5일 연체 계정' 또는 '두 번의 알림 후 응답 없음'과 같은 트리거를 기반으로 후속 조치를 에스컬레이션하도록 하세요. 시스템이 작업을 할당하거나 이메일을 보내므로 미수금 팀은 더 긴급한 문제에 집중할 수 있습니다.

💡 프로 팁: ClickUp의 맞춤형 자동 조종 AI 에이전트를 사용하여 특정 마감일과 기준에 따라 클라이언트 채널 및 그룹에 자동 알림을 보낼 수 있습니다. AI 에이전트가 도움이 될 수 있는 방법은 다음과 같습니다. 자동 알림: AI 에이전트를 설정하여 클라이언트 작업 또는 기록의 마감일 또는 사용자 정의 필드(예: "결제 마감일")를 모니터링할 수 있습니다. 그러면 결제 기한이 다가오거나 연체되면 에이전트가 자동으로 알림(댓글, 채팅 메시지 또는 이메일)을 보낼 수 있습니다

맞춤형 트리거: 작업 상태, 사용자 정의 필드 또는 날짜의 변경에 따라 작업을 트리거하도록 에이전트를 구성할 수 있어 결제 추적에 이상적입니다

통합: Stripe, QuickBooks 등 외부 결제 도구를 사용하는 경우, 이러한 도구를 ClickUp과 통합할 수 있습니다. 그러면 AI 에이전트가 이러한 도구에서 결제 상태 업데이트에 따라 조치를 취할 수 있습니다 ClickUp의 제품 관리자 Ken이 제작한 이 비디오 설명에서 이러한 에이전트를 설정하는 방법을 알아보세요.

👀 알고 계십니까? 결제 지연을 하루만 줄여도 EU 기업들의 총 현금 흐름이 0.9% 증가하고 금융 비용이 1억 5,800만 유로 절감될 수 있습니다.

4. 분쟁 관리 및 해결

단일 항목의 오류나 간과된 구매 주문 조건으로 인해 결제가 몇 주 동안 지연될 수 있습니다. 더 심각한 문제는 고객이 문제를 제기하기 전까지는 분쟁이 드러나지 않는 경우가 많기 때문에, 그 시점에는 이미 현금 흐름에 타격이 가해졌을 수 있습니다.

AI는 분쟁이 발생하기 전에 이를 감지하고 예방하며, 분쟁이 발생한 경우 팀이 이를 관리하고 해결하는 방법을 조정합니다.

🔍 다음 용도로 사용할 수 있습니다: 제품 수량 문제, 청구 불일치 등 역사적 데이터에서 반복되는 분쟁 원인을 파악하고 , 고위험 인보이스를 사전에 표시하세요

이메일 또는 지원 티켓을 스캔 하여 불만스러운 어조를 감지하여 더 빠른 에스컬레이션 또는 해결을 지원합니다

분쟁을 적절한 내부 이해 관계자에게 전달하고, 과거의 결과를 바탕으로 해결 조치를 제안하세요 📌 해결 속도가 빨라지면 DSO가 감소하고 고객 만족도가 향상됩니다. 이 두 가지 결과는 일반적으로 균형을 맞추기 어려운 부분입니다.

5. 현금 흐름 예측

현금 흐름은 운영, 성장 및 팀에 대한 급여 지급 능력을 결정합니다. 그러나 스프레드시트 및 정적 모델과 같은 기존의 예측 방법은 변화하는 고객 행동이나 경제의 불확실성에 대응할 수 없습니다.

AI는 소급적이고 사후 대응적인 플랜에서 실시간 데이터 기반의 예측으로 전환할 수 있는 방법을 제공합니다.

🔍 어떻게 도움이 되는지: 연체 보고서, 결제 패턴, 청구서 상태 및 거시적 추세를 결합

새로운 인보이스가 발송되거나 결제가 들어오면 예측을 자동으로 조정

변화를 시뮬레이션 상위 10명의 고객이 5일 늦게 결제할 경우의 영향과 그로 인한 하위 단계에 미치는 영향을 확인 📌 AI 기반 대시보드를 구축하여 예상 현금 유입과 실제 현금 유입을 추적하고, 큰 편차가 발생할 경우 경고를 설정하세요.

💡 프로 팁: 예상 결제 금액과 실제 결제 금액을 추적할 뿐만 아니라 번호 뒤에 숨겨진 이유도 설명하는 AI 기반 대시보드를 구축하세요. ClickUp 대시보드의 AI 카드를 사용하면 트렌드를 자동으로 요약하고, 이상 징후를 표시하거나, 대시보드에서 바로 평이한 영어로 인사이트를 작성하는 위젯을 삽입할 수 있습니다. 보고서를 수동으로 샅샅이 살펴볼 필요 없이 사전 예방적인 알림과 컨텍스트를 받아 가장 중요한 변수가 발생했을 때 신속하게 대응할 수 있습니다.

채권 관리에 AI를 사용하면 얻을 수 있는 이점

결제 주기가 길어지고 운영 비용이 증가함에 따라 재무 팀은 적은 자원으로 더 많은 일을 처리해야 합니다. AI는 수동적인 미수금 프로세스를 사전 대응적이고 인사이트 기반의 시스템으로 전환합니다.

채권 관리 업무에서 AI를 활용하면 다음과 같은 이점이 있습니다.

지연 위험이 가장 높은 청구서를 식별하고 우선순위를 지정하여 DSO를 줄이세요

인력 증원 없이 더 많은 청구서를 처리하여 효율적으로 확장하세요

인보이스 상태, 고객 행동, 재무 데이터 및 예측을 하나의 대시보드에 통합하여 가시성을 높입니다

동적 위험 점수를 할당하고 조기 결제 경향을 파악하여 크레딧 위험을 평가하세요

알림, 에스컬레이션, 데이터 입력과 같은 일상적인 작업을 자동화하여 팀의 업무 부담을 덜어주세요

👀 알고 계십니까? 재무 성과를 개선하기 위해 미수금 프로세스를 자동화한 기업은 44%에 불과합니다.

적합한 미수금 자동화 도구를 사용하면 결제 수집 및 추적을 더 쉽게 할 수 있습니다.

채권 운영에 지능형 자동화 및 예측 인사이트를 제공하는 세 가지 도구를 소개합니다.

1. Versapay

versapay를 통해

Versapay는 AR 자동화와 고객 협업 기능을 결합하여 비즈니스의 결제 속도를 높이고 투명성을 개선합니다.

Versapay를 사용하여:

기계 학습을 구현하여 현금 적용을 자동화하고 결제와 송금을 매칭하세요

고객의 행동 및 분쟁 이력을 바탕으로 결제 위험을 예측하세요

내장된 댓글 기능과 고객 포털을 통해 채권을 정리하세요

2. HighRadius

highRadius를 통해

HighRadius는 CFO 사무실을 위한 AI 기반의 포괄적인 도구 제품군을 제공하며, 미수금 자동화 및 현금 흐름 관리 개선에 중점을 두고 있습니다.

다음은 AI가 어떻게 도움을 드릴 수 있는지입니다:

고급 행동 모델을 사용하여 결제 날짜를 예측하세요

AI가 제안하는 응답 및 라우팅으로 분쟁 해결을 가속화하세요

다양한 형식과 출처의 송금과 인보이스를 매칭

3. ClickUp

업무에 필요한 모든 것을 제공하는 앱인 ClickUp은 여러 스프레드시트나 연결되지 않은 도구를 사용하지 않고도 결제 상태 및 계정 정보를 완벽하게 가시화합니다.

ClickUp을 무료로 사용해 보세요 ClickUp for Finance를 사용하여 거래 기록에 사용자 정의 필드를 추가하고 돈이 어디로 흘러가는지 정확하게 세부 정보를 확인하세요

금융 팀을 위한 ClickUp

ClickUp for Finance를 사용하면 다음과 같은 이점을 누릴 수 있습니다.

마감일과 완료일을 사용하여 미수금의 연체 일수를 계산하세요. 사용자 지정 필드

ClickUp 대시보드의 자동 알림과 AI 인사이트를 함께 사용하여 회사의 평균 연체 기간 기준을 초과한 인보이스를 표시하세요

미결 잔액 및 전체 재무 데이터를 기반으로 월별 현금 흐름에 미칠 잠재적 영향을 예측하세요. 예를 들어, ClickUp의 사용자 정의 필드를 사용하면 인보이스 처리 번호, 결제 상태, 고객 이름, 지불 금액 등 다양한 데이터 포인트를 추적하여 컨텍스트를 파악할 수 있습니다

수식 필드를 추가하여 작업 공간에서 실시간 계산을 실행할 수도 있습니다. 이는 스프레드시트 논리에 익숙한 재무 팀에 특히 유용합니다

ClickUp 테이블 보기를 사용하여 스프레드시트에서와 같이 정보와 작업을 정리하세요

스프레드시트를 모방한 ClickUp 테이블 보기에서 이 정보를 관리할 수 있습니다 (더 나은 기능만 제공). 각 행은 작업으로 변환되고, 각 열은 직접 작업할 수 있는 실시간 데이터 필드가 됩니다. 미수금 팀은 청구서 상태를 관리하고, 결제 노트를 업데이트하고, 후속 작업을 할당할 수 있습니다.

ClickUp Brain

AR 팀은 긴 번호 계산과 수동 분석에 의존하지 않고 ClickUp Brain에 쿼리를 간단히 작성할 수도 있습니다!

ClickUp Brain은 작업, 문서 및 고객 커뮤니케이션을 이해하는 ClickUp의 내장 AI 어시스턴트입니다. 클라이언트의 결제 내역을 요약하거나, 후속 이메일을 생성하거나, 일주일 동안 이동이 없는 인보이스를 표시하도록 요청할 수 있습니다.

예를 들어, 고객에게 미결 인보이스가 3건 있는 경우, ClickUp Brain은 이전의 연락 내용, 마감일 및 금액을 언급한 이메일 초안을 작성할 수 있습니다. 몇 초 만에 개인화된 결제 알림을 통해 고객에게 후속 조치를 취할 수 있습니다.

ClickUp Brain에 고객을 위한 결제 알림 초안을 작성해달라고 요청하세요

📌 아직도 채권 관리 프로세스에 ChatGPT나 다른 LLM을 사용하고 계십니까? 이제 앱을 전환할 필요 없이 ClickUp Brain에서 ChatGPT, Gemini, Claude를 모두 사용할 수 있습니다.

💡 프로 팁: 설정의 번거로움을 건너뛰고 AR 프로세스 관리를 즉시 시작하고 싶다면 ClickUp 인보이스 템플릿이 가장 빠른 방법입니다. 이 템플릿은 중앙 집중식 대시보드에서 시스템을 처음부터 구축하지 않고도 인보이스를 추적, 전송 및 모니터링하고자 하는 재무 팀과 비즈니스 소유자를 위해 특별히 설계된 플러그 앤 플레이 목록 설정입니다. 무료 템플릿 받기 ClickUp 인보이스 템플릿의 자동화된 데이터 추적으로 더 건강한 현금 흐름을 유지하세요

ClickUp 자동화

ClickUp 자동화는 반복적이거나 지루한 작업에 적합한 훌륭한 설정을 제공합니다. 전체 AR 프로세스에서 작업을 자동으로 실행하는 조건과 트리거를 설정하여 작업을 진행하세요.

예를 들어, ClickUp 자동화를 사용하여 워크플로우를 생성하여 ClickUp Brain이 작성한 이메일을 고객에게 자동으로 전송하고 전문적으로 결제를 요청할 수 있습니다.

ClickUp Brain에 자동화할 사항을 자연어로 알려주면 ClickUp 자동화가 워크플로우를 생성합니다

ClickUp 자동화를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

마감일 또는 결제 확인에 따라 작업 상태를 자동으로 변경

클라이언트가 설정된 기간 내에 응답하지 않은 경우 에스컬레이션을 할당하세요

위험 태그 또는 청구서 값에 따라 하위 작업 또는 댓글을 추가하세요

키 계정이 연체 기간을 초과하면 관리자에게 알림

📮ClickUp 인사이트: 최근에 지식 근로자의 약 33%가 필요한 정보를 얻기 위해 매일 1~3명에게 메시지를 보내는 것으로 나타났습니다. 하지만 모든 정보가 문서화되어 언제든지 이용할 수 있다면 어떨까요? ClickUp Brain의 AI Knowledge Manager를 사용하면 컨텍스트 전환이 더 이상 필요하지 않습니다. 작업 공간에서 바로 질문을 하면 ClickUp Brain이 작업 공간 및/또는 연결된 타사 앱에서 정보를 가져옵니다!

ClickUp 대시보드

현금 유입, 유출, 미지급금 및 미수금을 모니터링하기 위해 팀이 확인해야 할 사항을 정확하게 반영한 맞춤형 ClickUp 대시보드를 만들 수 있습니다. 대시보드는 작업 워크플로우에서 실시간 데이터를 가져오기 때문에 상태, 할당 또는 결제 확인이 변경되는 즉시 보고서에 반영됩니다.

ClickUp 대시보드를 통해 주요 계정 KPI에 대한 자세한 시각적 인사이트를 얻으세요

ClickUp 대시보드를 사용하면 다음을 추적할 수 있습니다.

상태, 연체 기간 또는 채권 추심자별 미결제 잔액

에스컬레이션, 후속 조치 또는 해결 상태인 인보이스 번호

주별, 지역별, 고객 유형별 징수 동향

목표에 대한 DSO 평균 및 회수율

사실, ClickUp 대시보드는 AR 검토 회의나 경영진이 미수금 실적을 빠르게 파악해야 할 때 유용합니다.

💡 프로 팁: ClickUp University를 사용하여 시간을 절약하고 직원을 교육하세요. ClickUp 생태계에서 일하면 흥미로운 사용 방법 가이드에 액세스하고 필수 도구를 마스터할 수 있습니다.

ClickUp의 시각적 대시보드는 재무 KPI를 표준화하며, 정보 처리도 체계적으로 정리할 수 있습니다.

ClickUp 양식

ClickUp 양식은 후속 작업이나 요청이 파이프라인에 입력되기 전에 표준화합니다. 고객 이름, 청구서 금액, 마감일, PO 참조, 연락처 정보 등 필수 필드를 포함하여 내부 팀이 청구서 요청을 제출할 수 있도록 양식을 만들 수 있습니다.

ClickUp 양식으로 제출된 모든 내용은 자동으로 ClickUp 작업으로 변환됩니다. 그런 다음 필요한 모든 컨텍스트가 이미 포함된 상태로 올바른 담당자에게 할당됩니다.

ClickUp 양식을 사용하여 정보를 수집하고 중앙 집중화하세요

AR 팀은 ClickUp 양식을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

반복적인 확인 및 설명을 제거하여 시간을 절약하세요

양식 입력에 따라 특정 자동화를 트리거합니다(예: 고액 청구서를 선임 채권 담당자에게 자동 할당)

양식 제출을 맞춤형 워크플로우에 연결하여 에스컬레이션 또는 승인을 진행하세요

ClickUp 문서

ClickUp 문서는 미수금 팀이 일관성을 유지하는 데 필요한 모든 것을 중앙에서 관리할 수 있는 공간을 제공합니다.

ClickUp 문서의 다양한 형식 및 슬래시 명령어를 사용하여 정보를 더 빠르게 추가하세요

플레이북, 후속 이메일 템플릿, 분쟁 해결 가이드 및 에스컬레이션 정책을 문서에 보관하세요. 이러한 문서는 작업에 직접 연결할 수 있으므로 모든 사람이 동일한 언어와 프로세스를 따를 수 있습니다.

예를 들어, 클라이언트 분쟁 작업을 연구하기 위해, 담당 수집 담당자는 적절한 문서에 액세스하고 버전 기록을 사용하여 프로세스의 변경 사항을 추적할 수 있습니다.

ClickUp 통합

양식을 통해 인보이스 정보를 수집하고, 사용자 정의 필드 및 자동화를 통해 작업을 관리하고, 대시보드에서 진행 상황을 모니터링하고, 문서로 일관성을 유지하고, ClickUp 통합을 통해 재무 스택을 연결할 수 있습니다.

1000개 이상의 ClickUp 통합을 통해 즐겨찾기 앱을 연결하세요

예를 들어, ClickUp은 QuickBooks와 통합되어 인보이스 활동을 작업 관리와 동기화합니다. QuickBooks에서 새로운 인보이스가 발행되면, 결제 조건, 클라이언트 세부 정보 및 후속 마감일이 포함된 해당 작업이 ClickUp에 자동으로 생성될 수 있습니다.

결제가 완료되면 작업이 자동으로 완료로 표시되어 워크플로우를 최신 상태로 유지할 수 있습니다.

이는 ClickUp Brain에도 피드백되어 다음과 같은 이점을 제공합니다.

동기화된 데이터를 기반으로 미지급 인보이스에 대한 개인화된 후속 조치를 작성하세요

QuickBooks에서 가져온 고객 결제 행동의 추세를 요약합니다

연체 데이터 또는 반복적인 결제 문제에 기반한 조치 권장

ClickUp은 더 빠른 결제 처리 기능을 통해 완벽한 AR 워크플로우를 형성합니다.

Launch Control의 고객 지원 관리자 Arnold Rogers도 같은 의견입니다.

Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail, ProfitWell 등과 통합되어 있습니다. 이를 통해 당사는 사용하는 모든 도구에서 정보를 가져와 ClickUp에 통합하여 모든 부서가 참여하거나 일정을 변경할 필요 없이 한 곳에서 재무, 유지율, 보고 및 고객 세부 정보를 쉽게 추적할 수 있습니다.

채권 관리에 AI를 도입하는 방법

생성 AI를 도입한다고 해서 전체 미수금 시스템을 교체해야 하는 것은 아닙니다. 마찰이 가장 큰 작업을 자동화하는 것부터 시작하세요.

AR 팀이 기존 시스템에 AI를 적용하여 적시에 결제를 수집할 수 있는 방법을 소개하는 빠른 시작 목록을 확인해보세요.

작업 또는 과제 AI 기반 솔루션 연체 결제 추적 마감일 또는 고객 행동에 따라 후속 조치를 트리거하세요 지연되거나 불완전한 청구서 제출 구조화된 접수 양식으로 입력을 표준화하세요 채권 성과에 대한 가시성 부족 실시간 대시보드를 사용하여 연체, DSO 및 에스컬레이션을 추적하세요 분쟁 처리 및 해결 지연 과거 데이터를 사용하여 문제를 자동으로 전달하고 조치를 제안하세요

👀 알고 계십니까? 미국 기업의 99%는 중소기업에 해당합니다. 따라서 결제 지연은 전국 노동 인구의 절반 이상에 영향을 미칩니다.

채권이 부채로 변하지 않도록 ClickUp으로 더 잘 관리하세요

누구도 미결제 청구서나 연체된 결제를 처리하며 일주일을 보내고 싶지 않습니다. 워크플로우에 AI를 도입하면 사후 대응적인 작업을 사전 대응적인 시스템으로 대체할 수 있습니다. 그 결과, 미수금 프로세스를 전략적으로 관리하고 상당한 비용 절감을 달성할 수 있습니다.

ClickUp은 이러한 작업을 수행할 수 있는 툴킷을 제공하는 올인원 플랫폼입니다. 후속 조치를 작성하고, 알림 및 에스컬레이션을 처리하기 위한 자동화를 설정하고, 실시간 대시보드를 통해 결제 동향을 모니터링하는 등 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.

이 솔루션은 프로세스를 표준화하고 수동 작업을 줄여, 문제가 발생하기 전에 미리 해결할 수 있도록 합니다.

ClickUp에 무료로 가입하고 더 스마트하고 빠른 AR 프로세스를 구축하세요!