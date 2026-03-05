[연도] 최고의 의료진료 관리 소프트웨어 10선

MGMA(의료 그룹 관리 협회) 연구에 따르면, 의료 기관은 운영 비용이 수익을 초과하면서 마진 유지를 위해 행정 효율성이 더욱 중요해지고 있습니다.

의료 산업이 전자 트랜잭션을 통해 수십억 달러의 비용을 절감하고 있지만, 의료 기관들은 여전히 수십억 달러의 절감 효과를 활용하지 못하고 있습니다.

본 가이드는 최고의 의료진료 관리 소프트웨어 플랫폼을 분석하여 청구 자동화, 일정 관리 기능, EHR 통합성을 비교함으로써 진료 크기 및 전문 분야에 맞는 최적의 솔루션을 찾도록 돕습니다.

최고의 의료진료 관리 소프트웨어 한눈에 보기

Tool Name 가장 적합한 대상 주요 기능 가격 ClickUp 모든 규모의 팀이 AI 기반 자동화로 행정 워크플로우와 진료 운영을 관리합니다. ClickUp Brain : AI 기반 작업 자동화 ClickUp 오토메이션 : 워크플로우 트리거 ClickUp 대시보드 : 실시간 가시성 ClickUp 양식 : 환자 접수 워크플로우 Free Forever; 기업용 맞춤형 설정 가능 athenahealth 환자 경험과 네트워크 인텔리전스를 최우선으로 하는 클라우드 기반 진료 시스템 클라우드 네이티브 플랫폼, athenaNet 네트워크 인사이트, 통합 EHR 및 청구 시스템, 환자 참여 도구 맞춤형 가격 책정 AdvancedMD 맞춤형 워크플로우와 사용자 친화적 인터페이스가 필요한 의료 기관 사용자 정의 가능한 템플릿, 통합 원격의료, 강력한 보고 기능, 모바일 접근성 맞춤형 가격 책정 넥스트젠 헬스케어 맞춤형 임상 워크플로우가 필요한 전문 진료 분야 전문 분야별 템플릿, 인구 건강 관리 tool, 통합된 진료 관리(PM) 및 EHR 맞춤형 가격 책정 Tebra 올인원 플랫폼을 찾는 소규모 및 신규 의료기관 통합형 PM 및 EHR(구 Kareo + PatientPop), 환자 마케팅 도구, 간소화된 청구 시스템 맞춤형 가격 책정 심플프랙티스 개인 개업의 및 소규모 행동 건강 진료소 내장형 원격의료, 클라이언트 포털, 보험 청구 처리, 예약 알림 기능 월 $49부터 시작 CureMD 종합적인 올인원 클라우드 솔루션을 원하는 의료 기관 통합형 EHR/PM/청구 시스템, AI 지원 문서화, 클리어링하우스 연동 맞춤형 가격 책정 eClinicalWorks 통합형 EHR 및 인구 건강 관리가 필요한 대규모 의료기관 통합 EHR 및 PM, 인구 건강 관리, 환자 참여, 원격의료 맞춤형 가격 책정 PracticeSuite 다중 전문 분야 진료소 및 청구 대행 업체 클라우드 기반 진료 관리(PM), 수익 관리(RCM) 서비스, 다중 전문 분야 지원, 환자 포털 맞춤형 가격 책정 DrChrono 모바일 우선 진료소 및 청구 효율성에 중점을 둔 진료소 iPad 네이티브 디자인, 통합 청구 시스템, 맞춤형 의료 양식, API 접근성 맞춤형 가격 책정

의료 업무 관리 소프트웨어란 무엇인가요?

접수 담당 직원이 환자당 45분씩 보험 검증 전화를 하거나, 청구 담당자가 이번 달만 세 번째로 동일한 거부된 청구를 추적하고 있다면 변화가 필요합니다. 의료 업무 관리 소프트웨어는 이러한 운영상의 문제를 해결합니다.

의료 기관의 비즈니스 업무를 처리하도록 설계된 디지털 tool 유형입니다. 여기에는 환자 예약 관리 및 진료 예약 알림 발송부터 복잡한 의료 청구 및 보험 청구 처리 (수익 주기 관리, RCM으로도 알려짐 )에 이르기까지 모든 것이 포함됩니다.

목표는 이러한 작업을 자동화하고 효율화하여 임상 직원이 가장 잘하는 일인 환자 치료에 집중할 수 있도록 하는 것입니다.

최고의 의료진료 관리 소프트웨어는 단순한 달력 관리 기능을 넘어섭니다. 전자건강기록(EHR)과 직접 연결하고, 반복적인 작업을 자동화하며, 진료소의 성과에 대한 실시간 가시성을 제공합니다.

소규모 클리닉의 경우, 이는 더 간단한 청구 처리와 환자 소통의 용이성을 의미할 수 있습니다. 대규모 병원 시스템의 경우, 여러 위치에 걸친 청구 관리와 모든 것이 HIPAA 규정을 준수하도록 보장하는 것을 포함할 수 있습니다.

궁극적으로 이 소프트웨어는 행정적 부담을 줄여줍니다. 팀이 수동 데이터 입력, 청구 거부 후속 조치, 시스템 통합 문제에 소요하는 시간이 줄어들면 진료소는 더 효율적으로 운영되고, 수익을 더 빠르게 회수하며, 더 나은 진료를 제공할 수 있습니다.

📮ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 88%가 개인 작업에 AI를 활용하지만, 50% 이상은 일에서 AI 사용을 꺼립니다. 주요 장벽 세 가지는? 원활한 통합 부족, 지식 격차, 보안 우려입니다. 하지만 AI가 작업 공간에 내장되어 이미 보안이 확보되었다면 어떨까요? ClickUp Brain, ClickUp의 내장형 AI 어시스턴트가 이를 현실로 만듭니다. 평이한 언어로 된 프롬프트를 이해하며, 채팅, 작업, 문서, 지식을 작업 공간 전반에 연결해 AI 도입의 세 가지 우려 사항을 모두 해결합니다. 클릭 한 번으로 답변과 통찰력을 찾아보세요!

의료진료 관리 소프트웨어 선택 시 고려사항

무엇을 찾아야 할지 모르면 소프트웨어 선택이 어렵습니다. 결국 시간과 비용을 절약해주는 핵심 기능은 놓친 채, 절대 사용하지 않을 화려한 기능에 돈을 지불하게 될 수 있습니다. 이는 후회로 이어지고 팀이 비효율적인 우회 방법을 강구하게 만들어 소프트웨어의 가치를 훼손합니다.

개인 정신건강 전문의와 다중 위치 정형외과 그룹의 요구사항은 크게 다릅니다. 데모를 살펴보기 전에 가장 큰 행정적 어려움을 정확히 파악해야 합니다. 상업 보험 청구 건의 20.4%에 영향을 미치는 높은 청구 거부율인가요? 혼란스러운 예약 관리 과정인가요? 아니면 의사소통 부족에 대한 환자 불만인가요?

가장 효과적인 진료 관리 플랫폼은 수익성과 직원 효율성에 직접적인 영향을 미치는 몇 가지 핵심 기능을 공유합니다. 반드시 고려해야 할 필수 요소는 다음과 같습니다:

예약 및 진료 일정 관리: 기본 달력 기능을 넘어, 시스템이 복잡한 상황을 어떻게 처리하는지 평가하세요. 대기 명단에서 취소된 예약을 자동으로 채울 수 있나요? 여러 위치 간 중복 예약을 방지하나요? 공급업체에 자사 알림 시스템을 사용하는 진료소의 노쇼(no-show) 비율을 문의하세요.

의료 청구 및 청구 처리: 통합된 클리어링하우스 연결, 실시간 자격 검증, 자동화된 청구 스크러빙으로 거절률 감소, 수금 현황에 대한 투명한 보고

환자 소통 및 참여: 온라인 예약 및 청구 결제, 보안 메시징, 자동화된 예약 알림 기능을 제공하는 환자 포털로 노쇼(예약 불이행)를 줄입니다.

EHR 통합: 임상 문서와 행정 기능 간 원활한 데이터 흐름으로 중복 입력을 제거하고 오류를 줄입니다.

보고 및 분석: 미수금 일수, 청구 거부율, 예약 활용도 등 핵심 메트릭을 미수금 일수, 청구 거부율, 예약 활용도 등 핵심 메트릭을 실시간 대시보드로 확인하여 문제가 비용으로 이어지기 전에 파악할 수 있도록 지원합니다.

규정 준수 및 보안: HIPAA 준수 데이터 처리, 역할 기반 접근 제어, 감사 추적은 의료 분야에서 필수 요소입니다.

진료 현장에서 이미 도구 과다 현상으로 어려움을 겪고 있다면—일정은 한 앱, 청구는 다른 앱, 환자 소통은 또 다른 앱에서 처리되는 경우—통합이 필수적입니다. 이러한 행정적 부담은 전형적인 컨텍스트 전환 사례로, 직원들이 서로 연결되지 않은 플랫폼 사이를 토글하며 데이터를 재입력하고 자동화되어야 할 작업을 수동으로 추적해야 합니다.

📮ClickUp 인사이트: 작업 전환은 팀의 생산성을 서서히 잠식하고 있습니다. 저희 연구에 따르면 업무 방해 요인의 42%가 플랫폼 전환, 이메일 관리, 회의 간 이동에서 비롯됩니다. 이러한 생산성 저하를 유발하는 방해 요소를 제거할 수 있다면 어떨까요? ClickUp은 모든 워크플로우(및 채팅)를 하나의 간소화된 플랫폼으로 통합합니다. 채팅, 문서, 화이트보드 등 다양한 공간에서 작업을 시작하고 관리하세요. AI 기반 기능이 맥락을 연결하고 검색 가능하며 관리하기 쉽게 유지해 줍니다!

최고의 의료진료 관리 소프트웨어 10선

👀 알고 계셨나요? 의사들의 66%가 이미 진료 현장에서 의료 AI 도구를 사용하고 있습니다.

1. ClickUp (AI 기반 워크플로우 및 작업 자동화에 최적)

ClickUp의 드래그 앤 드롭 방식 칸반 보드로 환자 진행 상황을 시각화하고 추적하세요

전용 EHR을 사용 중이라도 진료소의 행정 업무는 스프레드시트, 이메일, 메모지에 흩어져 있을 가능성이 높습니다. 이로 인해 환자 접수 작업 누락, 직원 간 협업 어려움, 행정적 병목 현상에 대한 가시성 부족이 발생합니다. 이는 시간 낭비, 직원 불만, 환자 경험의 일관성 저하를 초래합니다.

ClickUp은 내장된 청구 기능을 갖춘 전통적인 의료 업무 관리 시스템은 아니지만, 이러한 운영상의 과제를 효과적으로 해결합니다. 진료실 밖에서 발생하는 모든 행정 업무를 연결하는 중추 역할을 수행합니다. 전문 임상 소프트웨어를 사용하는 의료 팀에게 ClickUp은 업무 운영에 가시성, 자동화, AI 기반 효율성을 제공합니다.

수동으로 후속 조치 추적 및 정보 수집에 소요되는 시간 절감

ClickUp Brain, 당신의 AI 어시스턴트가 작업 상태를 요약하고 작업 공간 전반에서 주의가 필요한 부분을 정확히 알려드립니다.

ClickUp Brain으로 몇 초 만에 노트와 작업을 요약하세요

회의록이나 프로세스 문서를 명확한 실행 항목으로 전환하여 팀이 결정을 신속하게 작업으로 전환할 수 있도록 지원합니다. 일관된 커뮤니케이션이 필요할 때는 Brain의 작성 도구를 활용해 내부 업데이트, 환자 친화적 안내문 등을 초안 작성하고 다듬을 수 있습니다.

자동화는 일 진행을 원활하게 합니다. ClickUp 자동화 기능은 상태 변경 시 작업을 할당하고, 인수인계 대상자에게 알림을 보내며, 템플릿을 적용하여 모든 작업을 처음부터 시작하지 않도록 합니다.

이는 특히 지연이 비용 손실로 이어지는 시간 민감한 관리자 업무(예: 환급 후속 조치, 환자 예약 조정, 누락된 서류 처리)에 유용합니다.

환자 접수 및 요청 업무 효율화

ClickUp 양식으로 접수 작업을 표준화하고 자동화하세요

대부분의 클리닉은 지속적인 업무 처리로 운영됩니다: 신규 환자 등록, 보험 검증, 의뢰 처리, 기록 요청, 사전 승인, 청구 후속 조치, 시설 문제 등. ClickUp Forms를 사용하면 팀이 수집하는 정보를 표준화한 후, 적절한 소유자, 마감일, 필수 세부사항이 포함된 작업을 자동으로 생성할 수 있습니다.

이는 메시지 주고받기가 줄어들고 "누가 처리 중인가?" 같은 혼란도 감소함을 의미합니다. 여러 위치나 전문 분야를 운영한다면 템플릿을 활용해 제출자가 누구든 모든 요청이 동일한 구조를 따르도록 할 수 있습니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp 환자 관리 템플릿은 환자 상태, 처방약, 담당 의사, 보험 정보 등을 추적합니다.

모든 환자의 진료 기록, 검사 결과, 조건 등을 체계적으로 관리하는 것은 성공적인 진료 운영에 필수적입니다. ClickUp의 환자 관리 템플릿은 데이터베이스 정리에 소요되는 시간을 절약하여 진정한 핵심 업무인 최상의 진료 제공에 집중할 수 있도록 지원합니다!

이 템플릿으로 얻을 수 있는 것:

네 가지 맞춤 설정 가능한 보기—리스트, 보드, 달력, 양식

각 보기에서 미리 구축된 사용자 지정 필드를 통해 중요한 환자 세부 정보를 추가할 수 있습니다.

각 환자의 건강 여정을 추적할 때 진료팀 모두가 동일한 정보를 공유할 수 있도록 지원하는 맞춤형 상태 기능

환자와 공유하고, 의료진이 다운로드하며, 새로운 ClickUp 작업으로 전환 가능한 맞춤형 환자 접수 양식!

💡 전문가 팁: ClickUp에서는 고객 데이터 보안을 최우선순위로 합니다. 이 플랫폼은 SOC 2 및 HIPAA 인증을 획득하여 ClickUp 인프라 전반의 모든 환자 및 진료 정보가 안전하게 보호되고 개인 정보로 유지됩니다.

ClickUp 최고의 기능

ClickUp Brain: 이 AI 어시스턴트는 작업 공간을 분석하여 지능형 요약, 콘텐츠 초안 작성 및 실행 항목을 제공합니다. "이번 주에 기한이 지난 환자 접수 업무는 무엇인가요?"라고 질문하면 수동 검색 없이 즉시 답변을 얻을 수 있습니다.

ClickUp 자동화: 조건에 따라 작업을 트리거하는 코드 없는 워크플로우 구축. 작업 상태가 "보험 검증 대기 중"으로 변경되면 청구 팀에 자동으로 알림을 보내고 후속 조치 알림을 설정할 수 있습니다.

ClickUp Forms: 사용자 정의 가능한 접수 양식을 생성하여 작업 공간에 직접 연동하세요. 환자 정보나 의뢰 요청은 제출 즉시 재입력 없이 실행 가능한 작업으로 전환됩니다.

ClickUp 대시보드: 진료소의 운영 메트릭을 실시간으로 시각화하세요. 작업 완료율을 추적하고, 진료소의 운영 메트릭을 실시간으로 시각화하세요. 작업 완료율을 추적하고, 청구 워크플로우의 병목 현상을 모니터링하거나, 용량이 있는 직원을 확인하세요.

ClickUp 문서: 표준 운영 절차 (SOP)와 교육 자료를 관련 작업 바로 옆에 중앙 집중화하세요. 직원들은 공유 드라이브를 뒤지지 않고도 항상 최신 프로토콜에 접근할 수 있습니다.

ClickUp 장단점

장점:

작업 관리, 문서화, 커뮤니케이션을 하나의 ClickUp 작업 공간으로 통합하여 작업 전환을 줄이고 직원 생산성을 높이세요

팀의 시간을 확보하세요 ClickUp Brain은 작업 공간 맥락을 이해하여 요약 및 콘텐츠 초안 작성을 처리합니다

ClickUp 사용자 지정 필드, ClickUp 뷰 , ClickUp 자동화를 활용해 의료 기관의 요구에 맞춰 워크플로우를 구성하세요—기술 전문 지식 없이도 가능합니다

단점:

신규 사용자는 모든 기능의 범위를 탐색하고 자신에게 맞는 설정을 찾는 데 시간이 필요할 수 있습니다.

이는 임상 EHR 시스템을 대체하는 것이 아니며, 전문 의료 소프트웨어를 보완하는 용도로 가장 효과적입니다.

일부 고급 기능의 경우 모바일 앱 경험이 데스크톱 버전과 약간 다릅니다.

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (11,100개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어가 공유한 내용은 다음과 같습니다:

ClickUp에서 가장 마음에 드는 점은 모든 것을 한곳에 모아준다는 것입니다. 작업, 타임라인, 노트, 업데이트가 모두 동일한 시스템에 존재하므로 도구 간 오가며 작업할 필요가 줄어듭니다. 또한 유연성도 높이 평가합니다. 팀의 실제 업무 방식에 맞춰 상태, 필드, 보기를 맞춤 설정할 수 있습니다. 이를 통해 체계적으로 관리하기 쉬워지고, 누가 어떤 업무를 담당하는지, 프로젝트가 언제 어디까지 진행되었는지 명확히 파악할 수 있습니다.

💡 전문가 팁: 업무 확장을 원활하게 진행하려면 ClickUp의 슈퍼 에이전트를 워크플로우에 도입하세요! 슈퍼 에이전트를 인간과 함께 활용하면 팀원들은 가장 영향력 있는 업무에 집중할 시간을 확보할 수 있습니다. 주변 AI 동료로서 슈퍼 에이전트가 대신 처리해 줄 수 있는 몇 가지 업무는 다음과 같습니다: 접수 분류 및 작업 설정(양식 기반): 제출된 모든 문서를 검토하고, 적절한 체크리스트/템플릿을 적용하며, 규칙에 따라 우선순위와 마감일을 설정합니다. 요청 사항을 소유자(접수처, 청구, 진료 조정 담당자)에게 정확히 배정하여 미처리 상태로 방치되지 않도록 합니다.

진료 준비 및 사전 방문 조정: 예정된 진료 일정을 모니터링하고 미비 사항(보험 검증, 의뢰서, 양식, 기록 누락)을 조기에 표시합니다. "누락된 항목 + 담당자"를 신속히 업데이트하고 주요 필드가 미완료 시 담당자에게 알림을 보냅니다.

후속 조치 및 노쇼 워크플로우: 진료 후 및 외부 연락 후속 작업(검사, 의뢰, 기록 요청, 재예약)을 자동 생성합니다. '대기 중' 상태나 SLA(서비스 수준 협약)를 초과한 항목을 자동으로 상위 단계로 이관하여 누락되지 않도록 합니다.

일일 진료 운영 현황 업데이트: 미처리 업무, 소유자별 당일 우선순위, 목록별 병목 현상을 매일 요약 제공합니다. 관리자가 여러 보드를 수동으로 확인하지 않고도 신속히 주의가 필요한 사항을 파악할 수 있게 합니다. 슈퍼 에이전트 사용법에 대해 자세히 알아보기:

2. athenahealth (클라우드 기반 진료소에 최적)

via athenahealth

의료기관은 끊임없이 변화하는 보험사 규정으로 인해 빈번한 청구 거절을 겪고 있으며, 이를 따라잡을 인력이 부족합니다. 이는 운영 효율성을 저해하여 수익 주기를 지연시키고, 팀원들이 환자 치료 대신 보험사와의 전화 통화에 수 시간을 소비하도록 강요합니다.

아테나헬스(athenahealth)는 네트워크 인텔리전스를 기반으로 구축된 클라우드 기반 플랫폼을 제공합니다. 자사의 아테나넷(athenaNet)은 수천 개의 의료기관을 연결하여, 이들의 집합적 데이터를 활용해 청구 규칙을 업데이트하고 실시간으로 지불자 동향을 파악합니다. 이는 귀하의 청구가 다른 의료기관의 경험을 통해 혜택을 받게 되어, 오래된 정보로 인한 거절을 줄여준다는 의미입니다.

이 플랫폼은 진료소 관리와 EHR, 환자 참여 tools를 통합합니다. 청구 업무의 복잡성을 덜어내고자 하는 진료소를 위해 athenahealth는 전문가들이 귀하의 부인 청구를 대신 처리해 주는 수익 주기 관리 서비스도 제공합니다.

athenahealth 주요 기능

athenaNet 네트워크 인텔리전스: 자체 네트워크 데이터를 활용해 청구 규칙을 지속적으로 업데이트하며, 제출 전 오류를 포착하여 청구 거절률을 낮춥니다.

통합 수익 주기 관리: 거부된 청구를 처리하고 미결제 잔액을 추적하는 RCM 서비스를 제공하여 복잡한 청구 업무를 아웃소싱할 수 있도록 지원합니다.

환자 참여 관리 솔루션: 온라인 예약, 자동 알림, 환자 포털을 포함하여 프론트 데스크 업무량을 줄이고 환자 경험을 개선합니다.

athenahealth 장단점

장점:

네트워크 기반 인사이트로 의료기관이 보험사 요구사항을 최신 상태로 유지하도록 지원

청구 업무를 아웃소싱하려는 의료 기관을 위한 소프트웨어와 선택적 서비스 결합

강력한 환자 대상 tools는 디지털 접근성에 대한 현대적 기대를 충족시킵니다

단점:

견적 기반 가격 정책으로 인해 영업 팀과의 상담 없이는 비용 비교가 어렵습니다.

복잡한 워크플로우를 가진 의료 기관의 경우 도입 기간이 길 수 있습니다

일부 사용자는 인터페이스가 구식처럼 느껴진다고 보고합니다

athenahealth 가격 정책

맞춤형 가격 책정

아테나헬스(athenahealth) 평가 및 리뷰

G2: 3.5/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 3.6/5 (800개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 athenahealth에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰에서 이렇게 말합니다:

아테나원(athenaOne)의 사용자 친화적인 템플릿과 간편한 달력 및 스케줄 관리 기능이 정말 마음에 듭니다. 동료들에게 손쉽게 연락할 수 있는 아테나 채팅 기능도 훌륭합니다. 당일 제공자들의 달력을 보며 진료 예약과 일정을 계획하는 데도 큰 도움이 됩니다. 또한 거의 15년 동안 사용해 온 만큼 매우 기본적이고 사용하기 쉬운 점이 장점입니다.

3. AdvancedMD (중규모 의료기관에 최적)

AdvancedMD 제공

중규모 의료기관은 종종 난처한 중간 지점에 놓이곤 합니다. 기본적인 소프트웨어로는 역부족이지만, 기업용 솔루션은 과잉 투자처럼 느껴집니다. AdvancedMD는 바로 이 틈새를 목표로 합니다.

이 소프트웨어는 유연성과 사용 편의성을 균형 있게 조화시킨 고도로 맞춤 설정 가능한 진료 관리 플랫폼을 제공합니다. 워크플로우, 양식, 보고를 정확한 요구사항에 맞게 조정할 수 있어 획일적인 솔루션 이상의 것이 필요한 진료 기관들 사이에서 인기가 높습니다.

통합 원격의료 기능을 포함하여 하이브리드 진료 제공에 필수적입니다. 플랫폼의 보고 기능은 특히 탁월하며, 맞춤형 대시보드를 통해 재무 및 운영 성과를 명확하게 가시성 있게 파악할 수 있습니다.

AdvancedMD 주요 기능

사용자 정의 가능한 워크플로우 템플릿: 다양한 전문 분야에 맞춰 예약, 진료, 청구 프로세스를 특정 요구사항에 맞게 구성하세요.

통합 원격의료 플랫폼: 비디오 진료가 시스템에 내장되어 있어 가상 진료의 예약, 기록 관리, 청구 업무가 원활하게 진행됩니다.

종합 보고 기능: 맞춤형 대시보드와 보고서를 통해 수금률, 예약 활용률 등 핵심 메트릭을 추적하세요.

AdvancedMD 장단점

장점:

직관적인 인터페이스를 통해 심층적인 맞춤형 설정 옵션 제공

모바일 앱은 이동 중에도 일정과 환자 정보에 의미 있는 접근을 제공합니다.

통합 원격의료는 tool 과다 사용을 줄이고 운영을 간소화합니다

단점:

다양한 맞춤형 설정 옵션으로 인해 초기 설정에는 시간이 많이 소요될 수 있습니다.

일부 사용자는 고객 지원 응답 시간이 일관되지 않을 수 있다고 보고합니다.

견적 기반 가격 정책으로 영업 팀 없이 예산 책정이 어렵습니다

AdvancedMD 가격 정책

맞춤형 가격 책정

AdvancedMD 평가 및 리뷰

G2: 3.6/5 (50개 이상의 리뷰)

Capterra: 3.6/5 (400개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 AdvancedMD에 대해 어떻게 평가하고 있나요?

G2 리뷰어가 공유한 내용은 다음과 같습니다:

시스템 설정 후에는 사용이 간편합니다. 게시도 쉽고 보고서 실행도 간편합니다. 시스템 내 모든 것에는 시간 및 사용자 기록이 남기 때문에 누가, 언제, 어떤 작업을 수행했는지 추적하기도 쉽습니다. 이는 책임성 확보에 탁월한 기능입니다.

4. NextGen Healthcare (맞춤형 워크플로우가 필요한 전문 진료소에 최적)

via NextGen

넥스트젠 헬스케어는 심장학, 정형외과, 행동 건강과 같은 특정 분야에 맞춤화된 임상 및 행정 워크플로우 제공에 주력합니다. 이러한 전문화는 설정 시간을 단축하고 소프트웨어가 전문의의 실제 업무 방식에 부합하도록 보장합니다.

이 플랫폼은 진료소 관리와 EHR 기능을 결합하여 임상 데이터와 행정 데이터를 원활하게 연결합니다. 또한 포괄적 건강 관리 tools를 통해 진료소가 환자 패널을 선제적으로 관리할 수 있도록 지원하며, 이는 가치 기반 진료 프로그램 참여 기관에 매우 중요합니다.

NextGen Healthcare 주요 기능

전문 분야별 임상 템플릿: 수십 가지 전문 분야를 위한 사전 구축된 템플릿으로 문서 작성 시간을 단축하고 워크플로우가 임상 요구사항에 부합하도록 보장합니다.

인구 건강 관리: 치료 격차 파악 및 품질 지표 추적을 위한 tools는 가치 기반 진료 체계에서 의료 기관을 지원합니다.

통합형 PM 및 EHR: 진료 기록 관리와 행정 기능이 공통 데이터 기반을 공유하여 중복 데이터 입력을 제거합니다.

넥스트젠 헬스케어 장단점

장점:

전문 진료소를 위해 특별히 설계되어 맞춤형 설정 필요성이 적음

가치 기반 진료에 대한 강력한 지원으로 품질 기반 결제 프로그램 운영을 돕습니다.

통합 플랫폼으로 별도 시스템 관리의 번거로움을 줄입니다

단점:

복잡한 의료 기관의 경우 도입에 수개월이 소요될 수 있습니다

기능의 깊이가 신규 사용자에게 가파른 학습 곡선을 만듭니다

NextGen의 핵심 전문 분야 외 진료실에서는 해당 소프트웨어가 덜 관련될 수 있습니다.

NextGen Healthcare 가격 정보

맞춤형 가격 책정

넥스트젠 헬스케어 평가 및 리뷰

G2: 3.7/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.0/5 (1200개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 NextGen Healthcare에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰에서 공유하는 내용은 다음과 같습니다:

의료 기관을 위한 강력한 솔루션; 한 번 설정하면 환자 진료와 사무실 관리를 효과적으로 간소화합니다.

5. 테브라(Tebra) (환자 마케팅과 관리를 동시에 필요로 하는 최고의 실행 방식에 최적)

via Tebra

소규모 또는 신규 의료기관이라면 운영 관리 소프트웨어와 신규 환자 유치 도구가 모두 필요합니다. 진료 관리와 마케팅을 위해 별도의 tools를 병행하는 것은 비용이 많이 들고 복잡하며, 시간적 여유가 없는 또 다른 행정 일을 추가로 발생시킵니다. 이러한 분산된 시스템은 진료소의 현황을 명확히 파악하는 것을 불가능하게 만듭니다.

테브라(Tebra)는 진료 관리(Kareo 제공)와 환자 마케팅(PatientPop 제공)을 단일 통합 플랫폼으로 결합하여 이 문제를 해결합니다. 운영 관리와 환자 기반 확대를 동시에 필요로 하는 독립 진료소를 위한 올인원 솔루션으로 설계되었습니다.

이 플랫폼은 접근성을 강조하며, 간소화된 청구 워크플로우와 직관적인 인터페이스로 전담 IT 직원이 없는 팀의 학습 곡선을 줄여줍니다. 온라인 평판 관리와 같은 마케팅 기능은 진료소 브랜드 구축과 신규 환자 유치에 도움을 줍니다.

Tebra 주요 기능

통합형 진료 관리 및 환자 마케팅: 온라인 평판 관리 및 신규 환자 유치 tools를 포함하여, 환자 확보부터 진료까지 전 생애 주기를 아우릅니다.

간소화된 청구 워크플로우: 전담 청구 직원이 없는 의료 기관을 위해 설계된 청구 인터페이스로, 청구서 제출 및 결제 내역 등록을 효율화합니다.

자동화된 환자 커뮤니케이션: 예약 알림, 재방문 안내 메시지, 후기 요청이 자동으로 실행되어 프론트 데스크 업무량을 줄입니다.

Tebra 장단점

장점:

올인원 접근 방식으로 여러 공급업체를 관리할 필요가 없습니다

인터페이스는 비기술적 사용자와 IT 직원이 없는 의료 기관을 위해 설계되었습니다.

투명한 시작 가격으로 경쟁사 대비 초기 예산 수립이 용이합니다

단점:

규모가 크거나 복잡한 의료 기관의 경우 기능 세트가 제한적일 수 있습니다.

고급 맞춤형 설정 옵션은 기업용 플랫폼에 비해 한도가 있습니다.

타사 도구와의 통합 옵션이 적음

Tebra 가격

맞춤형 가격 책정

Tebra 평가 및 리뷰

G2: 4.0/5 (200개 이상의 리뷰)

Capterra: 3.9/5 (1,200개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 테브라에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 사용자가 공유한 내용은 다음과 같습니다:

전반적으로, Tebra는 노트 작성 시 간단하고 쉽게 탐색할 수 있다는 점에서 효율적이고 효과적이라고 생각합니다.

💡 전문가 팁: ClickUp Brain MAX (ClickUp의 AI 기반 데스크탑 동반자)는 의료 실무 관리 팀에게 특히 유용합니다. 여러 도구 사이를 빠르게 이동할 때 정보 검색과 작업 기록의 불편함을 줄여주기 때문입니다. 여러 ClickUp 목록, 파일, 연결된 앱을 일일이 뒤지는 대신, ClickUp, 웹, 연결된 도구를 한 곳에서 검색하세요. 그러면 업무 중 질문이 생겼을 때 바로 필요한 접수 작업, 정책 문서, 운영 체크리스트를 빠르게 찾을 수 있습니다.

더욱 뛰어난 점은, Talk to Text가 컴퓨터의 거의 모든 텍스트 상자에서 음성을 정교한 텍스트로 변환해 준다는 것입니다 . 이는 손이 바쁠 때 이상적입니다: 신속한 후속 조치 노트, 내부 업무 인수인계, 작업 업데이트를 음성으로 입력하면 해당 업무가 진행되는 바로 그 장소에 즉시 기록됩니다.

6. SimplePractice (소규모 행동 건강 진료소에 최적)

via SimplePractice

심플프랙티스는 단독 또는 소규모 행동 건강 진료소를 위해 특별히 설계되었습니다. 기능의 깊이보다 단순함을 추구하는 철학으로, 행정 직원 없이도 예약 관리, 문서화, 청구, 원격진료를 처리할 수 있습니다.

원격의료는 플랫폼의 핵심 기능으로 애드온이 아닌 기본 제공되며, 달력에서 바로 비디오 세션을 시작할 수 있습니다. 클라이언트 포털을 통해 환자가 직접 진료 전 서류 작성과 예약을 처리할 수 있어, 귀하의 업무 시간을 잡아먹는 반복적인 소통을 줄여줍니다.

SimplePractice 주요 기능

내장형 원격의료: 플랫폼에 비디오 세션 기능이 원활하게 통합되어 별도의 공급업체나 로그인 없이 이용 가능합니다.

클라이언트 포털: 클라이언트가 직접 서류 접수를 처리하고, 예약을 예약하며, 보안 메시지를 보낼 수 있는 셀프 서비스 포털

간소화된 보험 청구: 개인 개업의가 필요로 하는 보험 청구 기본 사항을 복잡함 없이 처리합니다.

심플프랙티스의 장단점

장점:

전체 플랫폼은 관리자 없이 진료소를 운영하는 의료진을 위해 설계되었습니다.

원격의료는 플랫폼 내에서 원활하게 작동하며, 불편한 통합 기능이 아닙니다.

투명한 가격 체계로 예산 편성이 간편해집니다

단점:

소규모 의료기관을 넘어 성장하는 진료소에 대한 확장성의 한도

보험 청구 기능은 전용 RCM 플랫폼에 비해 기본적입니다

간결성을 유지하기 위해 맞춤형 설정 옵션의 한도는 의도적으로 설정됩니다

심플프랙티스 가격

스타터: 3개월간 월 $24.50, 이후 월 $49

에센셜: 3개월간 월 39.50달러, 이후 월 79달러

추가 혜택: 3개월간 월 $49.50, 이후 월 $99

심플프랙티스 평가 및 리뷰

G2: 4.1/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (2,600개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 SimplePractice에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰어의 평가:

사용법이 매우 쉽고 익히기 편했습니다. 제공자들은 세션 기록을 남기기 위한 간단한 노트 기능을 선호합니다. 또한 보험사에 청구서를 제출하는 과정도 매우 간편합니다.

치료사들의 행정 일을 줄여줄 유용한 tools를 소개하는 비디오입니다:

7. CureMD (올인원 클라우드 기반 의료실무 관리에 최적)

via CureMD

의료기관이 EHR, 청구, 진료 관리에 서로 연결되지 않은 시스템을 사용할 경우 데이터를 여러 곳에 재입력해야 합니다. 이는 오류 발생, 시간 낭비, 진료 기록과 청구 내역 간의 불일치로 이어져 업무 효율성을 저해합니다.

CureMD는 EHR, 진료 관리, 의료 청구 기능을 단일 통합 시스템으로 결합한 포괄적인 올인원 클라우드 플랫폼으로 이 문제를 해결합니다. 한 번 입력된 데이터는 문서화 및 코딩부터 청구 제출까지 전체 워크플로우를 원활하게 흐릅니다.

이 플랫폼은 AI 지원 문서화를 통해 관련 코드를 제안하고 누락된 부분을 식별함으로써 제공자가 노트를 더 빠르게 완료할 수 있도록 돕습니다. 통합된 클리어링하우스는 청구 제출 및 추적을 처리하며, 실시간 자격 검증 기능은 문제가 발생하기 전에 보장 범위 문제를 사전에 파악합니다.

CureMD 주요 기능

통합형 EHR, 진료 관리(PM), 청구 시스템: 세 기능 모두 공통 데이터 기반을 공유하여 중복 입력을 제거하고 임상 기록이 청구 업무를 지원하도록 보장합니다.

AI 지원 임상 문서화: 시스템이 관련 코드를 제안하고 문서화 누락 부분을 식별하여 제공자가 노트를 더 효율적으로 완료할 수 있도록 지원합니다.

통합 클리어링하우스: 청구 제출, 추적 및 거부 관리가 플랫폼 내에서 이루어지며, 실시간 자격 검증 기능 제공

CureMD 장단점

장점:

진정한 올인원 통합으로 오류 감소 및 별도 시스템 관리의 번거로움 해소

AI 문서화 지원으로 제공자가 더 효율적으로 기록하고 정확하게 코드를 입력할 수 있습니다

포괄적인 클리어링하우스 연동으로 청구 관리가 간편해집니다

단점:

포괄적인 기능 세트는 신규 사용자에게 학습 곡선을 유발합니다

복잡한 의료 기관의 경우 도입에 수개월이 소요될 수 있습니다

견적 기반 가격 정책으로 비용 파악을 위한 영업 팀과의 대화가 필요합니다

CureMD 가격 정책

맞춤형 가격 책정

CureMD 평가 및 리뷰

G2: 3.8/5 (50개 이상의 리뷰)

Capterra: 3.6/5 (80개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 CureMD에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰에서 멘션한 내용은 다음과 같습니다:

사용 및 학습이 매우 쉬운 인터페이스로, 청구 및 문서 정리에 도움이 됩니다.

8. eClinicalWorks (다수 제공자, 다중 위치 진료소에 최적)

via eClinicalWorks

eClinicalWorks는 포괄적인 EHR 및 진료 관리 기능이 필요한 대규모 의료기관 및 헬스 시스템을 위해 설계되었습니다. 높은 환자 유입량을 고려한 기능으로 복잡한 다중 제공자 및 다중 위치 운영을 처리합니다.

통합된 접근 방식 덕분에 임상 문서화, 예약 관리, 청구 처리, 환자 참여 관리가 모두 하나의 공통 플랫폼에서 공유됩니다. 인구 건강 관리 tools는 핵심 차별화 요소로, 치료 격차를 파악하고 전체 환자 집단에 걸쳐 만성 질환을 관리하는 데 도움을 줍니다.

eClinicalWorks 주요 기능

인구 건강 관리: 치료 격차 파악, 만성 질환 관리, 가치 기반 의료 지원을 위한 품질 지표 추적 도구를 포함합니다.

통합형 EHR 및 진료 관리: 임상 및 행정 기능이 공통 플랫폼을 공유하며, 데이터의 흐름이 양측 간 원활합니다.

포괄적인 환자 참여: 환자 포털, 원격의료 기능, 자동화된 커뮤니케이션 tools가 현대적 환자 기대를 충족시킵니다.

eClinicalWorks 장단점

장점:

대규모 다중 위치 진료소의 복잡성을 처리하도록 설계됨

강력한 인구 건강 관리 tools가 가치 기반 진료 프로그램의 성공을 지원합니다

포괄적인 통합으로 공급업체 관리 복잡성 감소

단점:

플랫폼의 복잡성으로 인해 신규 직원의 학습 곡선이 상당히 가파릅니다

구현 과정이 복잡하므로 전담 IT 인력이 있는 기관에 가장 적합합니다.

일부 사용자는 최신 경쟁사 대비 인터페이스가 구식이라고 보고 있습니다

eClinicalWorks 가격 정책

맞춤형 가격 책정

eClinicalWorks 평가 및 리뷰

G2: 3.6/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 3.3/5 (300개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 eClinicalWorks에 대해 어떻게 평가하고 있나요?

G2 리뷰어가 공유한 내용은 다음과 같습니다:

사용자 친화적이며, 모든 정보를 한곳에서 손쉽게 접근할 수 있습니다. 신규 진료소에 도입하기 쉬울 뿐만 아니라 새로 합류하는 직원에게도 쉽게 가르칠 수 있습니다. 고객 지원팀은 항상 열정적이고 연락이 잘 됩니다. 저희 진료소는 모든 업무에 이 소프트웨어만 사용하기 때문에 매일 활용합니다. 특히 마음에 드는 기능만 10가지가 넘습니다.

9. PracticeSuite (다중 전문 분야 진료소 관리에 최적)

via PracticeSuite

PracticeSuite는 의료 기관과 이를 지원하는 청구 회사 모두를 위한 클라우드 기반 플랫폼을 제공합니다. 이중 초점을 통해 복잡한 청구 상황을 처리할 수 있으며, 소프트웨어 변경 없이 청구 모델을 변경할 수 있는 유연성을 제공합니다.

이 플랫폼은 구성 가능한 워크플로우로 다양한 진료 분야를 지원합니다. 수익 관리(RCM) 기능에는 청구서 정제 및 거부 관리가 포함되며, 환자 포털을 통해 자가 예약 및 커뮤니케이션이 가능합니다.

PracticeSuite 주요 기능

이중 진료 및 청구 업체 지원: 본 플랫폼은 의료 기관과 제3자 청구 업체 모두를 위해 설계되어 수익 주기 관리 방식에 유연성을 제공합니다.

포괄적인 수익 관리(RCM) 기능: 청구 검증, 거부 관리, 상세 재무 보고와 같은 기능으로 효과적인 수익 관리를 위한 tools를 제공합니다.

다중 전문 분야 지원: 별도의 플랫폼 없이도 다양한 전문 분야의 요구 사항을 수용할 수 있는 구성 가능한 워크플로우 및 템플릿

PracticeSuite 장단점

장점:

해당 플랫폼은 내부 청구 및 아웃소싱 청구 모델을 모두 지원합니다.

청구 및 청구 관리 기능은 깊이 있으며 전용 RCM 플랫폼과 경쟁할 수 있습니다.

클라우드 기반 접근으로 원격 근무 및 다중 위치 운영 지원

단점:

인터페이스가 일부 경쟁사 대비 덜 현대적으로 느껴질 수 있습니다

구축 지원에 대한 사용자 경험은 다양할 수 있습니다

견적 기반 가격 정책으로 비용 세부 정보는 영업 팀과의 대화를 통해 확인해야 합니다.

PracticeSuite 가격

맞춤형 가격 책정

PracticeSuite 평가 및 리뷰

G2: 4.2/5 (20개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.0/5 (30개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 PracticeSuite에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰어가 공유한 내용은 다음과 같습니다:

합리적인 가격, 다양한 프로그램/제품과의 통합 범위

10. DrChrono (모바일 중심 의료 팀에 최적)

via DrChrono

의료 팀은 진정한 진료 현장 기록을 가능하게 하고 태블릿 및 스마트폰에서 완전한 기능을 제공하는 모바일 우선 솔루션을 필요로 합니다.

DrChrono는 모바일 우선 설계로 구축되어 터치 상호작용에 최적화된 iPad 네이티브 인터페이스를 제공합니다. 이를 통해 제공자는 진료 현장에서 차트를 작성하고 작업을 관리할 수 있어 효율성과 환자 참여도를 동시에 향상시킵니다.

이 플랫폼은 EHR과 진료소 관리를 통합 청구 기능과 결합합니다. 또한 맞춤형 의료 양식과 자체 통합을 구축할 기술적 역량을 갖춘 진료소를 위한 API를 제공합니다.

DrChrono 주요 기능

iPad 네이티브 디자인: 모바일 기기 전용으로 설계된 플랫폼으로, 터치 조작과 모바일 워크플로우가 자연스럽고 완벽하게 구현됩니다.

맞춤형 의료 양식: 진료소는 특정 임상 워크플로우에 맞춰 자체 문서 템플릿을 생성할 수 있습니다.

API 접근: 기술에 능숙한 의료 기관을 위해 API는 플랫폼 기능을 확장하는 맞춤형 통합 및 워크플로우를 가능하게 합니다.

DrChrono 장단점

장점:

제공자는 태블릿에서 전체 임상 및 행정 워크플로우를 완료할 수 있습니다

이 플랫폼은 정확한 워크플로우 요구사항에 맞춰 고도로 맞춤 설정 가능합니다.

개발자 친화적인 API로 맞춤형 통합이 가능합니다

단점:

이러한 유연성은 즉시 사용 가능한 솔루션보다 더 많은 설정 및 구성 시간이 필요합니다.

복잡한 수익 관리(RCM) 요구사항이 있는 의료기관에는 청구 기능이 충분히 강력하지 않을 수 있습니다.

일부 사용자는 고객 지원 응답 시간이 일관되지 않을 수 있다고 보고합니다.

DrChrono 가격 정책

맞춤형 가격 책정

DrChrono 평가 및 리뷰

G2: 3.4/5 (40개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.0/5 (400개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 DrChrono에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어가 공유한 내용은 다음과 같습니다:

에버헬스의 DrChrono 보고 시스템이 마음에 듭니다. 필터 기능 덕분에 환자, 서비스, 제품, 재무 현황을 손쉽게 추적할 수 있습니다. 문제 해결을 효율화하고 마케팅 캠페인을 기획하며 수익을 효과적으로 관리하는 데 도움이 됩니다.

서류 작업에 허덕이지 말고 환자 치료에 집중하세요

적합한 의료진료 관리 소프트웨어는 진료소의 크기, 전문 분야 및 주요 운영 과제에 따라 완전히 달라집니다. athenahealth 및 NextGen Healthcare와 같은 전문 플랫폼은 심층적인 임상 통합이 필요한 진료소에 적합한 반면, SimplePractice 및 Tebra와 같은 단순한 솔루션은 사용 편의성을 중시하는 개인 개업의에게 완벽합니다.

행정 업무 부담을 줄이고 직원들이 환자 치료에 집중할 수 있도록 해주는 솔루션을 찾는 것이 중요합니다. 예약 알림 자동화나 청구 처리 간소화를 통해든, 팀이 실제로 매일 사용할 수 있는 도구가 바로 최고의 도구입니다.

행정 업무 워크플로우(직원 조정, 업무 추적, 반복 프로세스 자동화)에 질서를 부여하고자 하는 의료 기관을 위해 ClickUp은 전문 의료 소프트웨어를 보완하는 유연한 기반을 제공합니다. 무료로 시작하여 AI 기반 워크플로우 관리가 업무 속도를 저하시키는 운영 혼란을 어떻게 줄일 수 있는지 확인해 보세요.

자주 묻는 질문

진료 관리 소프트웨어는 예약 및 청구와 같은 행정 기능을 처리하는 반면, EHR 시스템은 환자 건강 기록 및 진료 노트와 같은 임상 문서를 관리합니다. 많은 현대 플랫폼이 두 기능을 통합하지만, 진료 현장에서 각각 다른 핵심 목적을 수행합니다.

ClickUp과 같은 일반적인 프로젝트 관리 tools는 행정 워크플로우와 직원 협업을 효과적으로 관리할 수 있습니다. 그러나 의료 청구나 임상 문서화 같은 전문 기능을 대체하지는 못하므로, 두 유형의 소프트웨어를 함께 사용하는 것이 가장 효과적인 접근법입니다.

AI는 예약 알림 및 청구 데이터 정제 같은 반복 작업을 자동화합니다. 고급 AI는 코드 제안 및 환자 정보 요약으로 임상 문서 작성을 지원하여 직원 시간을 소모하는 수작업 부담을 줄여줍니다.

소규모 의료기관은 핵심 운영 요구사항에 집중해야 합니다: 자동화 기능이 있는 안정적인 예약 관리, 간편한 청구 처리, 환자 소통 도구, 클라우드 기반 접근성 등이 그것입니다. 사용하지도 않을 기업용 기능 목록보다 사용 편의성이 훨씬 중요합니다.