신트라 AI vs. 챗GPT: 당신에게 더 적합한 AI 어시스턴트는?

새로운 구호는 "AI 에이전트에게 맡기자"이지만, 이를 실현하려면 운영적 계산이 맞아떨어져야 합니다.

분석가들은 임베디드 에이전트에 대해 낙관적인 전망을 내놓고 있으며, 가트너는 올해 말까지 기업 애플리케이션의 최대 40%가 특정 작업용 AI 도우미를 포함할 것으로 추정하고 있습니다.

이 신트라 AI 대 ChatGPT 가이드에서는 평가를 결과 중심으로 진행합니다: 컨텍스트 처리, 통합 깊이, 거버넌스, 그리고 측정 가능한 가치 창출 시간.

ChatGPT의 일반 인터페이스가 빛나는 부분과 Sintra의 헬퍼 및 자동화 중심 접근 방식이 적합한 부분을 살펴보며, 귀사의 로드맵에 부합하는 플랫폼을 비즈니스에 바로 적용할 수 있도록 확신 있는 결정을 내리도록 도와드립니다.

신트라 AI vs. ChatGPT 한눈에 보기

기능 신트라 AI ChatGPT ClickUp 핵심 접근 방식 카피라이터, 채용 담당자, SEO 전문가 등 비즈니스 역할을 대표하는 12 개의 전문 "헬퍼"를 중심으로 구축된 AI 플랫폼 연구, 글쓰기, 분석, 코딩을 위해 설계된 대규모 언어 모델을 기반으로 구축된 범용 대화형 AI 업무 실행을 위한 통합 AI 작업 공간으로, 작업, 문서, 채팅, 자동화 및 AI를 하나의 플랫폼에 결합합니다. 주요 사용 사례 마케팅, 소셜 미디어 및 경량 비즈니스 워크플로우를 위한 가이드형 AI 지원 아이디어 구상, 연구, 초안 작성, 코드 작성, 분석을 위한 광범위한 AI 어시스턴트 AI 출력이 작업, 프로젝트, 워크플로우로 전환되는 운영 hub AI 모델 유연성 사전 정의된 역할과 워크플로우를 가진 내부 지원 도구 개선 강력한 일반 모델과 맞춤형 GPT, 그리고 전문 어시스턴트를 위한 GPT 스토어 ClickUp Brain을 통한 다양한 AI 모델, 업무 작업 및 문서 내에서 접근 가능 컨텍스트 및 지식 관리 Brain AI는 브랜드 가이드라인, 연결된 링크, 파일을 저장하여 보조 도구들이 일관된 맥락을 공유할 수 있도록 합니다. 긴 맥락 추론 및 지시사항, 파일, 대화를 체계화하는 프로젝트 기능 작업 공간 내장 지식 — AI가 작업, 문서, 채팅, 과거 업무 기록을 참조하여 상황에 맞는 답변을 제공합니다. 자동화 및 통합 일정 관리 및 간단한 자동화를 위한 기본 통합 기능 (Google 캘린더, Gmail, Notion, Facebook) 맞춤형 GPT 및 기업 도구를 통한 도구 호출 및 통합 작업과 팀 전반에 걸친 트리거, 액션, 노코드 자동화를 통한 심층 워크플로우 자동화 협업 및 팀 워크플로우 주로 개인 사용자나 소규모 팀이 도우미를 활용하도록 설계됨 거버넌스, SSO 및 관리자 제어 기능을 갖춘 팀 및 엔터프라이즈 플랜 프로젝트 관리, 대시보드, 채팅, 문서 및 AI가 함께 작동하는 팀 협업을 위해 구축되었습니다. 창의적인 콘텐츠 생성 소셜 미디어 및 역할 기반 콘텐츠 생성에 강점을 보이며 내장 이미지 생성 기능을 제공합니다. 연구, 장문 작성, 크로스 도메인 프롬프트에 강점을 보입니다. AI가 프로젝트 워크플로우와 연계된 문서, 작업, 댓글 내에서 직접 콘텐츠 초안 작성을 지원합니다. 실행 및 작업 관리 도움말 출력 이상의 제한된 작업 추적 기능 출력물을 실행 가능한 워크플로우로 전환하려면 외부 tools가 필요합니다. 원활한 작업 및 프로젝트 관리, AI 제안사항을 즉시 할당 가능한 일로 전환 조직을 위한 확장성 프리랜서나 소규모 팀에 가장 적합합니다. 기업 거버넌스 및 맞춤형 어시스턴트를 통한 높은 확장성 단일 시스템 내 업무 관리 + AI로 부서 간 확장 가능 가장 적합한 대상 가이드된 AI "팀" 경험을 원하는 솔로프렌처 또는 마케터 다양한 작업을 위한 유연한 AI 어시스턴트가 필요한 개인 또는 팀 AI, 협업, 프로젝트 실행을 하나의 작업 공간에 통합하고자 하는 조직

신트라 AI란 무엇인가요?

신트라 AI는 본질적으로 생산성 플랫폼으로, 인공지능을 단일 통합 도구 이상의 개념으로 재정의합니다. 대신 '헬퍼(Helpers)'라 불리는 12종의 전문 AI 어시스턴트 모음을 제공합니다.

사용자는 빈 프롬프트를 열기보다 각기 특정 비즈니스 역할에 맞춤화된 디지털 직원 LineUp을 보게 됩니다: 카피라이터 펜, 소셜 미디어 매니저 소시, 데이터 분석가 덱스터 등이 그 예입니다.

이 "팀 대 도구" 접근 방식은 ChatGPT와 같은 범용 모델이 대부분인 시장에서 신트라의 키 차별점입니다.

신트라 AI의 기능

신트라를 제대로 이해하려면 그 기능을 가능하게 하는 핵심 기능들을 살펴봐야 합니다.

1. 12가지 전문 도우미

신트라의 주요 특징은 사전 훈련된 AI '헬퍼' 컬렉션입니다. 각 헬퍼는 특정 기능을 위해 맞춤 제작되었으며, 고유한 맥락과 전문성을 갖추고 있습니다. 이를 통해 역할 정의를 위한 상세한 프롬프트 작성 필요성을 줄여줍니다.

버디: 비즈니스 개발 캐시: 고객 지원 주석: 전자상거래 덱스터: 데이터 분석가 Emmie: 이메일 마케터 Gigi: 개인 발전 밀리: 영업 팀 관리자 Penn: 카피라이터 스카우티: 채용 담당자 서미: SEO 전문가 소시: 소셜 미디어 매니저 Vizzy: 가상 비서

2. 운영의 핵심으로서의 Brain AI

브레인 AI는 신트라 AI 어시스턴트의 핵심 지식 기반입니다. 브랜드 가이드라인, FAQ, 링크, 파일을 로드하면 모든 어시스턴트가 동일한 매뉴얼을 기반으로 작동합니다. 반복적인 프롬프트 입력 없이, 업무 이관도 최소화됩니다.

에이전시와 프리랜서는 별도의 프로필을 생성해 클라이언트별 컨텍스트를 분리할 수 있어, 계정과 캠페인을 넘나드는 결과물의 일관성을 유지합니다. 자료를 추가할수록 시스템은 학습하여 시간이 지남에 따라 카피, 데이터 분석 노트, 작업 제안의 품질을 지속적으로 개선합니다.

이 중앙 메모리 덕분에 신트라의 AI 도우미들은 미묘한 차이를 잃지 않으면서도 일관된 제안서, 브리프, 답변을 생성할 수 있습니다. 실제로 Brain AI는 맥락이 정말 중요한 곳에서 비즈니스 프로세스를 조정하고 재작업을 줄이며 콘텐츠 생성 속도를 가속화하는 연결 고리 역할을 합니다.

🧩 재미있는 사실: 전 세계 AI 프레젠테이션 소프트웨어 시장은 2030년까지 매년 22% 이상 성장할 것으로 예상됩니다. 점점 더 많은 팀이 디자인과 콘텐츠 생성을 자동화하는 AI 기반 도구로 기존 슬라이드 제작 방식을 대체하고 있기 때문입니다.

3. 통합 기능 및 이미지 생성

신트라는 작업 공간을 일상 도구와 연결하여 상담원이 단순히 채팅하는 것을 넘어 실질적인 조치를 취할 수 있게 합니다. Google 캘린더, Gmail, Notion, Facebook과의 연동을 통해 보조 도구는 소셜 미디어 게시물 예약, 받은 편지함 요약, 작업 항목 기록이 가능하며, 기존에 사용 중인 앱 간 원활한 통합으로 업무 흐름을 유지합니다.

완전한 iPaaS는 아니지만, 추가 AI 도구를 번갈아 사용하지 않고도 간단하면서도 높은 효과를 내는 작업을 자동화하기에 충분합니다. 시각적 콘텐츠의 경우, 기본 이미지 생성 기능을 통해 이미지를 만들고 가벼운 편집을 할 수 있어 빠른 캠페인 변형, 커버 이미지 또는 스토리 자산을 만드는 데 유용합니다.

전용 디자인 스택을 대체할 수는 없지만, 하나의 플랫폼 내에서 빠른 반복 작업을 위해 통합 기능과 이미지 기능을 결합하면 전환 작업을 의미 있게 줄이고 작업을 종단 간 자동화하는 데 도움이 됩니다.

신트라 AI 가격 정책

12개월 플랜 : 월 52달러

3개월 플랜 : 월 59달러

1개월 플랜: $97

신트라 AI는 종종 프로모션을 진행하므로, 최신 가격 및 진행 중인 할인 정보는 해당 사이트에서 확인하시기 바랍니다.

ChatGPT란 무엇인가요?

ChatGPT는 OpenAI에서 개발한 AI 챗봇으로, 사용자가 자연스러운 대화와 유사한 대화를 나눌 수 있게 합니다. 프롬프트를 통해 질문하거나 요청을 할 수 있으며, ChatGPT는 그에 따라 응답합니다.

이 사용자 친화적인 플랫폼은 기존 검색 엔진의 대안으로, 그리고 연구 및 전략 수립과 같은 다양한 용도 중에서도 AI 글쓰기 자원으로 인기를 얻었습니다.

🔍 알고 계셨나요? 딜로이트의 2025년 Z세대 및 밀레니얼 세대 설문조사에 따르면, 각각 57%와 56%가 이미 업무에서 생성형 AI를 활용하고 있습니다. 콘텐츠 생성은 두 세대 모두에게 인기 있는 활용 사례입니다.

ChatGPT 기능

ChatGPT는 생성형 AI 분야의 흥미로운 혁신으로, 신중하게 활용할 경우 특정 작업 속도를 높이는 데 도움이 되는 기능을 제공합니다.

맞춤형 GPT와 GPT 스토어

via ChatGPT

ChatGPT는 코드 없이도 작업별 AI 어시스턴트(GPT라고 함)를 구축할 수 있게 합니다. 지침을 맞춤 설정하고, 파일을 업로드하며, 도구를 연결하여 GPT가 제안서를 작성하거나, QA 사양서를 처리하거나, 팀을 위한 워크플로우 자동화를 수행하도록 할 수 있습니다.

이러한 모델을 비공개로 유지하거나 내부적으로 공유할 수 있으며, 더 넓은 활용을 위해 GPT 스토어에 게시할 수도 있습니다. 이를 통해 조직은 반복 가능한 AI 도구를 확장할 수 있는 관리된 방식을 확보하게 됩니다.

다중 모드, 실시간 추론

GPT-5.2를 탑재한 ChatGPT는 더 깊은 추론, 더 긴 문맥 처리, 그리고 더 안정적인 다단계 실행을 수행합니다. 복잡한 워크플로우—계획 수립, 분석, 그리고 프롬프트를 단순한 제안이 아닌 완료된 단계로 전환하는 에이전트형 도구 호출—를 위해 설계되었습니다.

실무에서는 입력 자료가 방대한 사양서, 회의 노트, 스크린샷에 걸쳐 있더라도 작업 인계가 줄어들고 워크플로우 자동화가 가속화된다는 의미입니다. 팀은 결과물에서 더 명확한 사고의 흐름을 확보하고 종단간 작업에서 더 높은 성공률을 달성합니다.

PMO 업데이트부터 정확성과 실행력이 중요한 운영 매뉴얼에 이르기까지 모든 것에 유용합니다.

기업용 협업 및 제어 기능

ChatGPT Team 및 Enterprise 버전은 관리자 제어 기능, SSO(단일 로그인), 도메인 검증, 사용량 분석, 데이터 처리 보증(채팅 내용이 모델 훈련에 사용되지 않음)을 제공합니다. 대규모 AI 팀 전반에 걸쳐 안전하게 배포할 수 있도록 설계되어, 규정 준수 및 협업 요구사항을 충족하면서 다양한 부서에 어시스턴트를 배포할 수 있습니다.

ChatGPT 가격 정책

Free

Go : 월 8달러 (선택된 지역에서 이용 가능)

추가 혜택 : 월 $20

프로: 월 200달러

📮ClickUp 인사이트: 성과가 낮은 팀은 15개 이상의 tools를 동시에 사용하는 경우가 4배 더 많습니다. 반면 성과가 높은 팀은 도구 세트의 한도를 9개 이하 플랫폼으로 제한하여 효율성을 유지합니다. 그렇다면 단일 플랫폼을 사용하는 것은 어떨까요? 업무용 올인원 앱인 ClickUp은 작업, 프로젝트, 문서, 위키, 채팅, 통화를 단일 플랫폼에 통합하며 AI 기반 워크플로우를 제공합니다. 더 스마트하게 일할 준비가 되셨나요? ClickUp은 모든 팀에 적합하며 업무를 가시화하고, AI가 나머지를 처리하는 동안 중요한 일에 집중할 수 있게 합니다.

신트라 AI vs. ChatGPT: 기능 비교

신트라 AI가 역할 기반 헬퍼와 브레인 AI를 중심으로 일을 구성하는 반면, 오픈AI의 챗GPT는 강력한 일반 모델, 프로젝트, 기업용 제어 기능에 중점을 둡니다. 두 플랫폼 사이에서 선택을 고민하는 팀에게 가장 중요한 세 가지 역량을 직접 비교해 보세요.

기능 #1: 상황 인식 및 지식 처리

신트라의 브레인 AI는 최대 5개의 독립된 "프로필"을 생성할 수 있어, 보조 도구들이 브랜드 문서, 링크, 파일을 교차 오염 없이 공유할 수 있습니다. 여러 클라이언트를 동시에 관리하는 에이전시에 이상적입니다.

ChatGPT는 GPT-5.2의 장기 컨텍스트 추론과 프로젝트 기능을 통해 지시사항, 파일, 채팅 내용을 지속적 컨텍스트 범위로 유지합니다.

🏆 승자: 필요에 따라 무승부라 할 수 있습니다. 즉시 엄격한 작업 공간 분리가 필요하다면 신트라가 빛을 발합니다; 매우 큰 입력과 다단계 작업에 대한 추론이 우선순위라면 ChatGPT가 앞서갑니다.

기능 #2: 자동화 및 통합

신트라는 내장 자동화 기능과 앱 연동(Google 캘린더, Gmail, Notion, Facebook)을 제공하여 보조 도구가 게시물 예약, 받은 편지함 요약, 반복 작업 실행을 수행할 수 있도록 합니다.

ChatGPT는 tool 호출 및 다중 모드 추론 기능을 팀/기업 관리 기능과 결합하여 조직이 맞춤형 어시스턴트(GPT를 통해)를 표준화하고 대규모 사용을 통제할 수 있도록 합니다.

🏆 승자: ChatGPT 일반적으로 더 광범위한 워크플로우 지원과 기업 규모 배포 측면에서 승리합니다.

기능 #3: 콘텐츠 및 창의적 실행

신트라는 이미지 생성/편집 기능과 역할별 도우미(카피라이터, 소셜 미디어 매니저)를 내장하여 기획안을 소셜 미디어 게시물과 시각 자료로 신속하게 전환합니다.

ChatGPT는 다양한 연구, 장문 초안 작성, 크로스 도메인 프롬프트에 여전히 강점을 보이며, 프로젝트 기능을 통해 팀이 결과물의 일관성을 유지할 수 있도록 지원합니다.

🏆 승자: Sintra AI 전문 분야에서의 강점, 특히 반복 가능한 패턴이 있는 소셜 중심 업무량에 적합합니다.

신트라 AI와 ChatGPT: 장점과 단점

비교에 앞서 간단히 정리해 보자면: 신트라 AI와 챗GPT 모두 강력한 AI 에이전트이지만, 해결하는 문제점이 다릅니다. 아래는 신트라 AI와 챗GPT 선택을 돕기 위한 장점과 단점에 대한 균형 잡힌 분석입니다.

신트라 AI

장점

전문 보조 도구 : "헬퍼 팀" 모델(카피라이터, 소셜 미디어 매니저, 데이터 분석가 등)은 프롬프트 작성의 번거로움을 줄여주며, 콘텐츠 생성과 캠페인 설정을 역할 기반 전문가에게 위임하는 듯한 느낌을 줍니다.

가이드형 경험 : 비기술 팀도 복잡한 프롬프트 엔지니어링 없이 비즈니스 프로세스를 자동화할 수 있도록, 도우미가 명확한 질문을 통해 안내합니다.

프리랜서와 소규모 업체를 위한 예측 가능한 가격: 토큰이나 크레딧을 추적할 필요가 없는 프리랜서와 소규모 업체에 적합한 '무제한 사용' 월정액 요금제

단점

헬퍼 간 메모리 공유 불가 : 헬퍼 간 컨텍스트가 전달되지 않습니다. 다른 헬퍼에게 작업을 완료시키려면 전략 노트를 다시 붙여넣기해야 하며, 이는 "AI 팀"이라는 환상을 깨뜨립니다.

제한된 자동화 및 통합 기능 : 간단한 워크플로우에는 적합하지만, 강력한 다단계 : 간단한 워크플로우에는 적합하지만, 강력한 다단계 워크플로우 자동화나 기본 기능을 넘어선 스택과의 광범위하고 원활한 통합을 대체할 수 없습니다.

고급 사용자에게는 아쉬운 성능 : 초안 작성은 괜찮지만 전문가 수준의 결과물은 대개 상당한 편집이 필요하며, 숙련된 사용자는 "포장된" 경험에 만족하지 못할 수 있습니다.

데이터 프라이버시 마찰: 일부 사용자는 심층적인 비즈니스 질문에 불편함을 보고합니다; 확장 전에 데이터 프라이버시 태세를 평가하세요.

ChatGPT

장점

설계상 다재다능함 : 연구, 코딩, 데이터 분석을 한 곳에서 처리합니다. 다양한 역할을 아우르는 단일 AI 어시스턴트가 필요한 비즈니스 소유자에게 유용합니다.

프로세스에 맞춰 확장 : 프로젝트/장기 컨텍스트(GPT-5.2)를 통해 팀은 브리프, 지침, 자산을 표준화할 수 있습니다. 반복 가능한 비즈니스 워크플로우와 실행 가능한 인사이트에 유용합니다.

생태계 및 거버넌스: 풍부한 플러그인/tool 생태계와 기업용 제어 기능; 본격 도입 전 체험판이 가능한 무료 계층도 제공됩니다.

단점

독창성 한도 : 결과물은 모방된 느낌을 줄 수 있음; 인간적 관점과 브랜드 경험이 여전히 우세함 (E-E-A-T 기준 참조)

브랜드 음성 일관성 유지 : 스타일 가이드와 예시가 있어도 목소리 톤이 때때로 일반적으로 느껴질 수 있으므로, 브랜드 정체성을 유지하기 위해 검토 주기가 필요합니다.

허구적 답변 발생 가능 : 아이디어 구상에 탁월하지만 사실 검증이 필요합니다. 중요한 결정 시에는 반드시 사람의 판단을 병행하세요.

컨텍스트/최신성 격차: 더 넓은 시간 범위를 설정하더라도, 필요 시 실시간 데이터와 웹 검색을 위해 입력값을 선별하고 tools를 연결해야 합니다.

신트라 AI와 ChatGPT를 언제 사용해야 할까?

소셜 미디어 관련 작업과 가벼운 워크플로우 자동화를 자동화할 수 있는 AI 어시스턴트를 원한다면 Sintra가 적합합니다. 특히 안내형이며 "직접적인" 도움 모델을 중요하게 생각하는 사용자에게 적합합니다.

반면, 연구, 장문 콘텐츠, 다양한 AI 도구 등 더 넓은 범위의 커버리지가 필요하고, 더 세밀한 제어와 프롬프트 엔지니어링이 필요하다면, ChatGPT(Plus/프로젝트)가 유연성 면에서 우위를 점하는 경향이 있습니다. 여전히 프로세스와 편집에 시간을 투자해야 합니다.

레딧에서 시트라 AI vs. 챗GPT

최근 레딧 스레드를 분석하여 실제 사용자들이 일상적인 마케팅 및 운영 업무에 Sintra AI와 ChatGPT를 어떻게 비교하는지 살펴보았습니다.

SEO + 소셜 게시 스레드에서 발췌:

여러 댓글 작성자들은 신트라의 어조가 "어색하게 느껴질 수 있다"고 지적하는 반면, ChatGPT Plus는 다재다능하지만 여전히 명확한 프로세스와 프롬프트 구조가 필요하다고 합니다. 높은 추천을 받은 한 의견: Plus의 프로젝트 기능은 블로그나 캡션 작성 같은 반복 일에 "가장 유용한 도구"입니다.

또 다른 요약: "신트라는 마법 같은 해결책이 아니라… 일종의 래퍼(Wrapper)입니다." 그리고 ChatGPT는 여전히 편집이 필요하지만, 틈새 글쓰기 tools를 활용하면 SEO 친화적인 구조를 만드는 데 도움이 될 수 있습니다.

ChatGPT Plus(저는 4o 모델을 사용 중입니다)를 사용하면 블로그 개요, 키워드가 풍부한 소개문, 메타 설명을 몇 초 만에 작성할 수 있습니다. 매우 유연하지만 원하는 어조와 구조를 얻기 위해 프롬프트를 수정하고 출력을 조정해야 합니다. 그래도 어느 정도 관리 가능합니다.

자동화 + 소셜 콘텐츠 스레드에서 발췌:

오랜 사용자는 Sintra가 소셜 미디어 매니저로서 진정으로 유용했다고 보고하며, 전략과 비주얼을 처리하는 새로운 자동화 기능을 칭찬했습니다. 그들은 다른 대안보다 Sintra의 인터페이스를 선호했습니다. 후속 질문에서 이미지 생성 품질에 대해 묻자, 응답자들은 Gemini의 Nano Banana 덕분에 "상당히 괜찮다"고 답했습니다.

다른 대안들도 시도해봤지만 부족했거나 인터페이스가 마음에 들지 않았어요. 신트라는 정말 재미있네요!

ClickUp(ClickUp)을 만나보세요 — 신트라 AI와 챗GPT의 최고의 대안

ClickUp에서는 여러분이 직면하는 반복적인 과제인 일 확산 문제를 해결했습니다.

워크 스프롤(Work sprawl)은 서로 소통하지 않는 여러 개의 분리된 tool, 플랫폼 및 시스템에 업무 활동이 분산되는 현상을 말합니다. 이는 조직 전반에 걸쳐 비효율성, 정보 사일로, 생산성 저하를 초래합니다.

오늘날 팀들은 도구가 넘쳐나는데도 점점 더 단절되어 가고 있습니다. 여러 프로젝트에 걸쳐 분산된 작업, 서로 다른 시간대에 있는 팀원들, 그리고 수많은 앱에 저장된 방대한 역사적 데이터(해석 방법을 알기만 한다면 가치 있을 수 있는 데이터)로 인해 단일한 진실의 원천이 존재하지 않습니다.

ClickUp의 통합 AI 작업 공간은 모든 작업, 채팅, 파일, 팀원을 하나의 AI 기반 플랫폼에 모아 업무 분산을 영원히 해결합니다.

ClickUp Brain: 당신의 모든 것을 아우르는 AI 어시스턴트

ClickUp Brain으로 하나의 가격으로 여러 AI 모델을 이용하세요

ClickUp Brain은 ClickUp에 통합된 AI 기반 어시스턴트로, 업무 효율성과 속도를 높여줍니다. 팀원을 멘션하듯 작업 댓글이나 채팅에서 @Brain을 멘션하면 ClickUp Brain을 사용할 수 있습니다. 주요 기능은 다음과 같습니다:

작업 공간 컨텍스트를 활용하여 지시사항을 제공하고 질문에 답변하세요.

ClickUp 작업 , 댓글, 채팅, 문서 등 작업 공간 항목을 요약합니다.

작업 생성, 진행 상태 업데이트, 댓글 게시, 작업 공간 검색 등 다양한 기능을 활용하세요.

작업 공간 내 공개 항목과 (권한을 받은 경우) 개인 항목 모두에 접근하여 더 관련성 높고 맥락에 맞는 응답을 제공합니다.

ClickUp Brain으로 창의적인 카피와 작업 공간 관련 제안을 생성하세요

이 레딧 리뷰가 모든 것을 말해줍니다:

“처음엔 ClickUp Brain에 대해 확신이 서지 않았어요. 그냥 또 다른 AI 기믹 같았거든요. 하지만 지루한 글쓰기 작업에서 저를 구해줬어요. 특히 긴 클라이언트 이메일을 요약하거나 초안을 시작해야 할 때요.”

“처음엔 ClickUp Brain에 대해 확신이 서지 않았어요. 그냥 또 다른 AI 기믹 같았거든요. 하지만 지루한 글쓰기 작업에서 저를 구해줬어요. 특히 긴 클라이언트 이메일을 요약하거나 초안을 시작해야 할 때요.”

올인원 ClickUp Brain MAX로 AI 사용을 간소화하세요

효율성 향상을 위해 데스크탑 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain MAX는 ClickUp 내부뿐만 아니라 전체 워크플로우 전반에 걸쳐 AI 기반 생산성을 통합합니다.

Brain MAX는 모든 AI 도구와 워크플로우를 한곳에 통합하여 AI 도구 과다 사용 문제를 해결합니다. 단일 통합 인터페이스에서 ClickUp, 연결된 업무 앱(Figma, GitHub, Google Drive, SharePoint 등), 웹 전반에 걸쳐 검색, 생성, 실행을 수행할 수 있습니다.

Talk-to-Text 기능을 사용하면 말한 내용을 ClickUp에서 명확하고 체계적인 노트, 메시지 또는 코멘트로 변환할 수도 있습니다.

ClickUp 내부의 ClickUp Brain과 마찬가지로, ClickUp Brain MAX도 OpenAI, Gemini, Claude 등 주요 유료 LLM 모델을 한곳에서 모두 이용할 수 있게 해줍니다. 왜 다른 걸 쓸까요?

모든 일을 위한 단 하나의 AI입니다.

ClickUp 슈퍼 에이전트로 가능성을 확장하세요

ClickUp 슈퍼 에이전트는 ClickUp 내에서 항상 대기 중인 팀원이라고 생각하세요. 사람처럼 @멘션하고, 일을 할당하고, 메시지를 보낼 수 있습니다.

무한한 기억력을 지닌 이 인간형 에이전트는 사용자의 워크플로우와 tools에 적응하도록 설계되었습니다. 24시간 연중무휴로 운영되며, 맥락을 기억하고, 다양한 작업과 타임라인을 넘나들며 프로젝트를 추진합니다.

ClickUp의 슈퍼 에이전트로 워크플로우 가속화

에이전트는 사람과 함께 작업합니다: 관리자가 에이전트를 관리하고 범위를 설정한 후, 에이전트는 백그라운드에서 "주변 환경에 맞춰" 자동으로 작업을 수행합니다—버그 분류, 프레젠테이션 자료 준비, 키워드 추적, 업데이트 초안 작성 등—그런 다음 의사 결정이 이루어지는 동일한 작업 공간에서 결과를 보고합니다.

프로젝트 관리, 영업 팀, 코딩, 디자인 등 지속적으로 확장되는 에이전트 카탈로그에서 선택하거나, 여러분의 스택에 맞는 맞춤형 에이전트를 생성하세요.

직관적인 노코드 빌더로 ClickUp에서 맞춤형 AI 슈퍼 에이전트를 생성하세요

에이전트는 다음에 이상적입니다:

대량 프로젝트 운영(후속 조치, 일정 관리, 의존성 처리)

콘텐츠 운영(브리핑, 교정, 경쟁사 분석)

운영 위생 관리(대시보드, 알림, 위험 플래그)

팀들은 이를 통해 번거로운 작업을 자동화하면서도 인간의 감독을 유지함으로써 매주 이틀을 절약합니다.

첫 슈퍼 에이전트 제작을 시도해 보시겠습니까? 매우 간단합니다. 이 비디오에서 방법을 확인하세요:

반복 작업을 자동화하여 효율성을 극대화하세요: ClickUp 자동화 기능으로

ClickUp 자동화를 활용하여 작업 할당, 알림 및 워크플로우를 자동화하세요.

ClickUp 오토메이션으로 자연어 기반의 노코드 자동화를 생성하여 팀의 소중한 시간을 잡아먹는 일상적인 반복 작업을 처리하세요. 상태 변경, 할당, 마감일 규칙 등을 자동화하여 팀이 더 큰 문제에 집중할 수 있도록 합니다.

작업 생성, 상태 변경 또는 다가오는 마감일과 같은 이벤트에 대한 자동화 트리거 실행

복잡한 워크플로우를 간소화하기 위해 여러 작업(할당, 우선순위 업데이트, 코멘트 추가)을 단일 자동화로 결합하세요.

자연어 처리로 자동화 규칙과 데이터 로직을 설정하여 빠르고 직관적인 구성이 가능합니다.

스페이스, 폴더 또는 목록 수준에서 자동화를 적용하여 프로세스를 표준화하거나 특정 팀에 맞게 조정하세요.

워크플로우를 민첩하고 최신 상태로 유지하며, 필요에 따라 자동화를 편집, 일시 중지 또는 복제하세요.

ClickUp의 올인원 플랫폼으로 팀원들의 협업과 업무 진행 상황을 원활하게 관리하세요.

ClickUp의 프로젝트 관리 플랫폼은 팀이 프로젝트를 계획하고, 문서화하고, 실행하는 방식을 혁신합니다. ClickUp이 팀의 생산성을 높이는 다른 방법들:

ClickUp 대시보드에서 AI 카드로 구현하는 AI 기반 보고

AI 어시스턴트를 선택한 후 ClickUp에서 실행하세요

신트라 AI와 ChatGPT 사이에서 고민 중이라면, 간단히 말해: 당장의 목표에 맞는 도구를 선택한 후, 단일 작업 공간에서 실행을 집중하세요.

신트라의 역할 기반 도우미는 반복적인 마케팅 및 소셜 업무를 가속화할 수 있습니다; ChatGPT의 일반 모델과 프로젝트 기능은 연구, 장문 초안 작성, 다단계 추론에 적합합니다.

어느 쪽이든, 진정한 이점은 출력을 한 곳에 연결하여 워크플로우 자동화, 업무 인수인계, 보고를 수행할 때 나타납니다. 바로 여기서 ClickUp이 팀의 생산성 향상을 돕습니다—브리핑, 작업, 의사결정을 연결하여 단순한 채팅이 아닌 실제 업무가 진행되도록 합니다.

신트라 AI와 ChatGPT는 주로 아이디어와 콘텐츠 생성을 지원하지만, ClickUp은 자동화, 가시성, 책임감을 통해 팀이 이러한 결과물을 조율된 업무로 전환하도록 돕습니다.

여러 AI 작업을 한곳에 모아 프로젝트 전반에 걸쳐 추진력을 유지할 준비가 되셨나요? ClickUp을 무료로 사용해 보시고 오늘의 실험을 신뢰할 수 있는 결과물로 전환하세요.