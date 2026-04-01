Microsoft 프로젝트에서 ClickUp으로 마이그레이션하는 방법

데이터 마이그레이션 중에는 원본의 의도를 유지하면서 데이터를 옮기는 것이 가장 좋습니다. 또한, 실제 환경에 적용하기 전에 각 단계를 반드시 검증할 것을 권장합니다.

블루어 그룹(Bloor Group)의 연구에 따르면 프로젝트 데이터 마이그레이션이 평균 41%나 타임라인을 초과하는 것으로 나타났기 때문에, 이러한 체계적인 접근 방식이 중요합니다. 그 주된 원인은 필드 매핑이 부정확하고 의존성 테스트가 이루어지지 않은 엉성한 내보내기 작업 때문입니다.

여기서 제시하는 해결책은 몇 가지 안전 장치가 마련된 반복 가능한 흐름입니다. 데이터 내보내기 일관성을 확인하고, 열을 미리 매핑하며, 시범 운영을 거친 후에만 본격적인 확장을 진행할 수 있습니다. 이 가이드에서는 검증된 흐름을 단계별로 살펴보고, 이를 체계적인 ClickUp 작업 공간으로 가져와 팀의 추진력을 유지할 수 있도록 안내합니다.

참고: 웹용 Microsoft 프로젝트는 이제 Microsoft Planner로 변경되었으며, 현재 고객들에게 순차적으로 제공되고 있습니다.

팀이 Microsoft 프로젝트에서 ClickUp으로 전환하는 이유

Microsoft 프로젝트 사용자들이 다른 대안을 찾게 되는 주요 이유는 다음과 같습니다:

경직된 플랜 모델은 신속한 변경을 어렵게 만듭니다. 간트 차트(Gantt)를 고수하는 분들에게는 훌륭하지만, 빠르게 진행되는 프로젝트에는 적합하지 않습니다.

실시간 협업 기능의 한도가 있으며, 댓글이 실제 작업 항목과 분리되어 표시됩니다

팀이 성장함에 따라 비싼 라이선스 비용과 애드온 비용이 누적됩니다

PMO 소속이 아닌 이해관계자들의 가파른 학습 곡선으로 인해 도입 및 업데이트가 지연됩니다

연동 기능이 단편적으로 느껴져 데이터가 다른 tools에 흩어져 버립니다

이 모든 것이 업무의 분산으로 이어집니다. 팀원들은 업무를 진전시키는 대신 링크를 공유하고, 업데이트를 확인하며, 여러 앱에 걸쳐 프로젝트 데이터를 통합하는 데 시간의 60%를 소비하게 됩니다. 이러한 상황이 일상화되면, 프로젝트 관리자들은 계획 수립, 논의, 결과물 전달을 모두 수행할 수 있는 단일 플랫폼을 찾기 시작합니다.

ClickUp은 프로젝트 관리, 지식, 채팅 기능을 하나의 작업 공간에 통합한 통합 AI 작업 공간으로서 이러한 문제를 해결합니다.

탭을 전환하거나 여러 앱을 결합할 필요 없이 워크플로우를 분석하고 더 빠르게 의사 결정을 내릴 수 있는 중앙 hub로 ClickUp을 활용해 보세요.

대화를 실행으로 전환하세요 : 노트, 채팅, 회의록을 클릭 한 번으로 바로 작업으로 전환하세요

일이 진행되는 곳에서 맥락을 유지하세요 : 관련 채팅 스레드를 작업 및 프로젝트에 핀하여 결정 사항, 파일, 다음 단계가 한곳에 모여 관리되도록 하세요

원하는 정보를 빠르게 찾기 : 연결된 검색 기능을 사용하여 문서, 작업 및 연동된 앱 전반에서 답변을 찾아보세요. 탭 투어를 일일이 진행하는 번거로움을 덜 수 있습니다.

팀 현황을 한눈에 파악하세요: Teams Hub는 완료된 작업, 업무 과부하 상태인 구성원, 조정해야 할 부분을 명확히 보여줌으로써 자신 있게 플랜을 세울 수 있도록 도와줍니다.

🧠 재미있는 사실: 현재 300만 개 이상의 팀이 ClickUp을 사용하여 중앙 집중화된 지식, 효율적인 워크플로우, 그리고 잡음을 추진력으로 바꾸어 주는 집중력 향상에 도움이 되는 채팅 기능을 통해 더 빠르게 일을 하고 있습니다.

📖 함께 읽어보세요: 데이터 이전을 정말 쉽게 만들어주는 데이터 마이그레이션 플랜 템플릿

마이그레이션 전 플랜 수립

내보내기 작업을 시작하기 전에, 번거로움 없는 데이터 마이그레이션을 위해 미리 준비하는 것이 좋습니다. 간단한 점검, 가져올 항목에 대한 몇 가지 결정, 그리고 명확한 작업 공간 구조를 갖추면 시간을 절약하고 팀의 업무 추진력을 유지하는 데 도움이 됩니다.

Microsoft Project 데이터 검토하기

현재 Microsoft Project에서 실제로 사용하고 있는 항목(활성 일정, 리소스 시트, 달력, 주요 보기 등)을 파악하세요.

현재 계획 파일과 보관 또는 완료된 계획 파일을 비교하고, 프로젝트 데이터 위치(의존성, 제약 조건, 기준선) 및 보존해야 할 필드를 확인할 수 있습니다. 또한, ClickUp에서 이에 상응하는 항목을 계획할 수 있도록 자주 사용하는 수식, 맞춤형 달력 및 애드온을 표시해 두세요.

이전할 항목과 새로 구축할 항목 결정하기

모든 것을 옮길 필요는 없겠죠? 따라서 진행 중인 일과 공식 기록은 가져오고, 실험적인 초안은 남겨둘 수 있습니다.

필수 항목(WBS, 날짜, 의존성, 담당자)을 내보낸 후, ClickUp 내에서 복잡한 보기나 보고서를 직접 재구성하면 유지 관리가 훨씬 수월해집니다. 또한 이때가 명명 규칙을 표준화하고, 소유자를 통합하며, 중복된 플랜을 정리하기에 가장 좋은 시기입니다.

📮ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 60% 이상이 하루에 한 시간 이상을 타이핑하는 데 소비하며, 36.75%는 정기적으로 손에 불편함이나 통증을 느낍니다. 타자 입력으로 인한 피로감은 단순히 일하는 방식의 성가신 부작용이 아닙니다. 이는 생산성을 저해하는 주범입니다. 하지만 이는 쉽게 해결할 수 있습니다. ClickUp Brain GPT의 'Talk-to-Text' 기능은 더 효율적인 업무 환경을 위한 바로 가기입니다. 업데이트 내용을 구술하거나 아이디어를 브레인스토밍하거나 회의 노트를 작성할 때 손을 쓰지 않고도 처리하여, 손목(과 집중력)에 휴식을 주세요.

ClickUp 작업 공간 구조 설정하기

데이터가 올바른 위치에 배치되도록 계층을 설정해야 합니다:

스페이스: 고유한 권한 및 규칙을 가진 부서 또는 프로젝트(예: PMO, 제품, 고객 지원)

폴더: 관련 일을 그룹화하기 위한 프로그램 또는 대규모 프로젝트(예: “3분기 출시” 또는 “구현 – ACME”)

리스트: 실행 가능한 작업 또는 단계별 세부 계획(예: 디스커버리, 빌드, UAT)으로, 대부분의 MPP 콘텐츠가 여기에 포함됩니다.

사용자 정의 필드 및 상태: 해당 필드(숫자, 드롭다운 메뉴, 사람)를 생성하고 단계 이름을 상태(예: 계획 중, 진행 중, 차단됨, 완료됨)로 반영하여 CSV 또는 직접 가져오기를 통해 데이터를 정확하게 매핑하세요.

ClickUp의 간결한 프로젝트 계층 구조를 활용하여 ClickUp 작업 공간을 손쉽게 정리하세요

💡 전문가 팁: 내보낸 파일을 Excel이나 Sheets에서 열어 열 이름을 정리하고, 수식을 값으로 변환하며, 날짜 형식을 통일하세요. 또한 담당자가 ClickUp 사용자와 일치하는지 확인할 수도 있습니다. 원본 파일이 깔끔할수록 가져오기 작업이 훨씬 수월해집니다.

MS 프로젝트에서 ClickUp으로의 단계별 마이그레이션

Microsoft 프로젝트에서 ClickUp으로 마이그레이션하고 기존 스프레드시트 소프트웨어를 단 몇 초 만에 대체하는 방법을 단계별로 자세히 안내해 드립니다.

1단계 — Microsoft 프로젝트 파일 내보내기

웹용 Microsoft Project를 관리할 때 프로젝트를 Excel로 내보낼 수 있습니다.

먼저, 프로젝트 세부 정보가 담긴 파일을 외부 이해관계자에게 보내세요

그런 다음 각 보고서와 시각화 자료를 생성하세요

감사 및 규정 준수를 위해 프로젝트 사본을 반드시 보관해 두십시오.

마지막으로, 프로젝트 사본을 인쇄하세요

Excel 파일을 열면 "프로젝트 작업"이라는 탭이 표시됩니다. 상단에는 프로젝트 이름, 프로젝트 관리자, 시작 및 종료 날짜, 기간, 완료율 등 주요 프로젝트 세부 정보가 요약되어 있습니다. 또한 내보내기 날짜도 표시됩니다. 이 요약 아래에는 모든 상세 프로젝트 정보가 담긴 테이블도 확인할 수 있습니다.

2단계 — ClickUp용 CSV 파일 정리하기

파일을 가져오기 전에 ClickUp 작업 공간에 깔끔하게 정렬되도록 파일을 간단히 정리해 두세요. 생성할 필드(담당자, 우선순위, 비용)에 맞춰 열 이름을 표준화하고, 수식을 값으로 변환하며, 시작/종료 날짜가 동일한 형식을 사용하도록 확인하세요.

여러 셀을 선택한 항목을 개별 입력으로 분할하고, 의존성을 명확한 ID로 유지하며, 담당자 이메일이 실제 사용자와 일치하는지 확인할 수 있습니다.

3단계 — 데이터를 ClickUp으로 가져오기

CSV 파일이 정리되면 스프레드시트 임포터를 사용하여 ClickUp 작업 공간으로 가져오세요. Microsoft Project에서 내보낸 파일(CSV/Excel 형식 모두 사용 가능)을 업로드한 다음, 각 열을 ClickUp 작업 필드 또는 ClickUp 사용자 지정 필드 (담당자, 상태, 시작 날짜/종료 날짜, 노력, 비용 등)에 매핑하세요.

ClickUp에서 사용자 정의 필드 매핑하기

또한 프로젝트가 한데 뭉쳐지지 않도록 계층 구조 내에서 모든 항목의 위치를 지정할 수 있습니다(스페이스를 선택하고, 폴더에 넣은 다음, 목표 목록을 생성하세요). 실시간 미리 보기를 통해 가져오기 작업이 실행되기 전에 불일치 사항을 확인할 수 있어 데이터 마이그레이션을 깔끔하게 진행할 수 있습니다.

MS Project에서 ClickUp으로 구조를 가져올 때는 간단한 "경로" 열(예: [상위 작업, 하위 작업 A])을 포함하세요. 가져오기 도구가 1단계 하위 작업을 상위 작업에 첨부하여 이동 후에도 관계가 유지되도록 하며, 이후에는 더 깊은 단계나 의존성을 빠르게 추가할 수 있습니다.

📽️ 비디오 시청하기: ClickUp에서 계층을 설정하고 싶으신가요? 시작하기 위한 최고의 실행 방식 가이드를 확인해 보세요:

작업 공간 설정에서 가져오기 도구를 실행할 수도 있습니다. '가져오기/내보내기'를 열고, '스프레드시트'를 선택한 다음, 날짜 형식을 확인하고(일반적으로 Y-M-D 형식), '필드 매핑' 화면에서 필드를 매핑하세요.

임시 "스프레드시트 가져오기" 리스트가 자동으로 생성되며, 여기서 필요에 따라 작업을 재구성하거나, 담당자를 재지정하거나, 일괄 편집할 수 있습니다. 그 결과, 중요한 모든 데이터가 올바른 플랫폼의 적절한 위치에 도착하여 팀이 관리하고 성과를 낼 준비가 완료됩니다.

임시 "스프레드시트 가져오기" 목록이 자동으로 생성되며, 여기서 필요에 따라 작업을 재구성하거나, 담당자를 재지정하거나, 일괄 편집할 수 있습니다. 그 결과, 중요한 모든 데이터가 올바른 플랫폼의 적절한 위치에 도착하여 팀이 관리하고 성과를 낼 준비가 완료됩니다.

4단계 — ClickUp에서 MS Project의 의존성 재구성

작업, 문서 및 의존성 간에 연결을 설정하여 필요한 모든 것을 한곳에서 확인하세요.

가져오기가 완료된 후, ClickUp 작업의 의존성 관계를 사용하여 Microsoft 프로젝트에서 사용하던 순서 논리를 복원하세요.

마이그레이션된 작업 중 하나를 열고 '관계'를 추가하여 해당 작업이 다른 작업을 블록하고 있는지, 아니면 대기 중인지 표시하세요. 이는 MS Project에서 사용하던 '종료-시작' 연결을 그대로 반영한 것입니다.

필요한 곳에 여러 담당자를 지정하고, 주요 마일스톤을 놓치지 않도록 하여 프로젝트 전반에 걸쳐 단계별 게이트의 가시성을 유지하도록 하세요

일정을 정확하게 관리하려면 '종속성 재조정' 기능을 활성화하여 날짜 변경이 연결된 작업에 연쇄적으로 반영되도록 하세요. 상류 작업의 날짜가 변경되면 하류 항목들이 제자리를 벗어나지 않고 새로운 일정에 맞춰 조정됩니다.

그런 다음 간트 보기 또는 달력 보기에서 네트워크를 검토하고, 상태가 타당한지 확인하며, 마이그레이션 과정에서 발생한 간극을 메울 수 있습니다.

여러 부서에 걸친 플랜을 수립 중이라면, 관련 작업을 적절한 스페이스(Space)와 폴더(Folder)에 그룹화하여 단일 ClickUp 작업 공간 내에서 팀 간 업무 인계와 워크플로우를 쉽게 관리할 수 있도록 하세요. 그 결과, Microsoft 도구에서 모델링했던 것과 동일한 논리가 단일 플랫폼에 구현되어 팀이 실제로 매일 관리할 수 있게 됩니다.

5단계 — 타임라인, 마일스톤, 리소스 가져오기

이제 ClickUp에서 타임라인, 마일스톤, 리소스 할당을 추가하여 프로젝트 구조를 재정립할 때입니다.

간트 보기 또는 타임라인 보기를 사용하여 프로젝트 일정을 시각적으로 계획하고, 모든 주요 일정과 결과물이 반영되도록 하세요. 중요한 작업을 마일스톤으로 표시하여 핵심 점검 지점을 강조하고, 작업이나 하위 작업에 팀원을 추가하여 리소스를 할당하세요.

이를 통해 기존 MS Project 플랜을 그대로 반영할 뿐만 아니라 ClickUp의 협업 기능을 활용하여 프로젝트 진행 상황에 따라 진행 상황을 쉽게 추적하고 작업량을 조정할 수 있습니다.

6단계 — ClickUp에서 MS Project 워크플로우 재현하기

프로젝트 관리 프로세스를 완전히 전환하려면, MS Project의 단계를 반영한 워크플로우를 ClickUp에 설정하세요.

팀의 프로세스에 맞춰 작업 상태를 맞춤 설정하고(예: 할 일, 진행 중, 검토, 완료), 자동화 기능을 활용하여 상태 변경이나 알림과 같은 반복적인 작업을 간소화하세요. 또한 기존 워크플로우 구조를 반영하여 목록과 폴더를 정리하면 팀원 간의 원활한 업무 인계가 가능합니다.

💡 전문가 팁: ClickUp Brain을 사용하여 마이그레이션 후 댓글 스레드를 요약하면, 디자이너와 작가들이 이전 소프트웨어에서 현재 소프트웨어로 전환할 때 정확히 무엇이 변경되었는지 확인할 수 있습니다. ClickUp Brain을 사용하여 댓글 스레드를 깔끔한 체크리스트로 변환하세요

📖 함께 읽어보세요: 워크플로우 자동화 예시 및 활용 사례

마이그레이션 후 설정

마이그레이션을 완료하셨습니다. 이제 목표는 일상적인 프로젝트 관리에서 수동 단계를 줄이고 명확한 가시성을 확보하는 것입니다. 이를 달성하는 방법은 다음과 같습니다:

보기 설정

칸반 보드 보기에서 그룹 작업을 상태별로 정렬하기

기본부터 시작하여 자신만의 방식으로 활용하세요. 세부적인 추적을 위해 목록 보기의 ClickUp 작업을 사용하고, 타임라인과 의존성을 관리하기 위해 ClickUp 칸반 보드와 ClickUp 간트 차트를, 일정 관리를 위해 ClickUp 달력을 활용하세요.

일정을 관리하려면 ClickUp 달력 보기를 활용하세요

스페이스, 폴더 또는 목록 수준에서 보기를 구성하여 PM, 경영진, 이해관계자 등 각 대상 그룹이 필요한 정보만 확인할 수 있도록 하세요. 상태, 마일스톤 및 소유자를 일치시켜 가져온 데이터가 첫날부터 명확하게 표시되도록 하고, 프로젝트 전반의 진행 상황을 신속하게 검토할 수 있습니다.

PMO 보고를 위한 대시보드 구축

ClickUp 대시보드를 사용하면 작업량, 타임라인, 상태 및 예산 지표를 한곳에서 통합하여 확인할 수 있습니다.

ClickUp 대시보드를 통해 업무량과 상태를 관리하세요

마감일, 시간 추적, 리소스 위젯을 추가하여 위험 요소와 진행 상황을 명확히 파악할 수 있습니다. 또한 스페이스, 폴더, 리스트별로 필터링하고, 모든 파일이나 필드를 노출하지 않으면서도 가벼운 외부 가시성이 필요할 때 클라이언트용 보기를 즉시 생성할 수 있습니다. 이는 PMO가 기존 도구에서 원했던 바로 그 제어실입니다.

Pontica Solutions의 계정 디렉터인 Dayana Mileva가 ClickUp에 대해 다음과 같이 말합니다:

“프로젝트 관리 플랫폼을 찾고 있었는데, 최고의 솔루션을 발견했습니다. ClickUp은 우리의 모든 문제를 해결해 줄 뿐만 아니라, 제가 상상조차 하지 못했던 방식으로 우리에게 도움이 될 수 있는 독창적인 솔루션을 즉시 제공해 줄 것 같았습니다. ”

“프로젝트 관리 플랫폼을 찾고 있었는데, 최고의 솔루션을 발견했습니다. ClickUp은 우리의 모든 문제를 해결해 줄 뿐만 아니라, 제가 상상조차 하지 못했던 방식으로 우리에게 도움이 될 수 있는 독창적인 솔루션을 즉시 제공해 줄 것 같았습니다. ”

자동화 기능을 추가하여 수작업 부담을 줄이세요

ClickUp 자동화 기능을 사용하면 간단한 규칙을 설정하여 관리 업무를 자동화할 수 있습니다. 상태 변경 시 자동 할당, 마감일 전 알림 전송, 의존성 변경 시 일정 조정 등이 가능합니다.

ClickUp 자동화 기능을 사용하여 자동화 작업을 생성하고 관리하세요

Slack 알림이나 인계 보드 업데이트 등 일상적으로 사용하는 앱과의 연동을 추가하여, 사람들이 이미 활동하는 공간에서 업데이트가 이루어지도록 하세요. 시간이 지남에 따라 변화하는 워크플로우에 맞춰 규칙을 조정할 수 있습니다.

프로젝트 관리를 위해 ClickUp Brain을 활성화하세요

ClickUp Brain은 ClickUp 작업 공간 전반에 지능형 기능을 더해, 팀이 관리 업무에 소요되는 시간을 줄이고 업무 완료에 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 돕습니다. 분산된 업데이트를 명확한 인사이트로 전환하고, 반복적인 단계를 자동화하며, 부서 간 워크플로우를 일관되게 유지합니다.

ClickUp Brain이 프로젝트를 한 단계 업그레이드하는 핵심 방법

ClickUp Brain에 리스트, 폴더 또는 스페이스에 대한 간결한 요약을 요청하면 몇 초 만에 장애 요인, 진행 상황 및 다음 단계를 확인할 수 있습니다.

MS 프로젝트에서 전환 중이며 신속한 기능 동등성을 확보해야 할 때, StandUp 미팅, 이해관계자 검토 또는 스프린트 중간 점검에 이상적입니다.

AI 기반 보고 및 대시보드

ClickUp 대시보드에 AI 카드를 추가하여 주간 경영 요약, 팀 스탠드업, 현황 요약 보고서를 자동으로 생성하세요

프로젝트 데이터에서 핵심 성과 지표(KPI)와 추세를 파악할 수 있도록 맞춤형 프롬프트를 활용하면, 수동 집계나 스프레드시트 내보내기/CSV 파일 처리 등의 번거로운 작업이 필요 없어집니다.

자동화된 작업 관리

ClickUp Brain이 노트를 바탕으로 작업을 생성하고, 담당자를 제안하며, 우선순위를 설정하고, 상태, 날짜, 노력 등 주요 열을 자동으로 채워주게 하세요

긴 스레드를 실행 목록으로 전환하여, 지속적인 관리 없이도 프로젝트가 계획된 범위를 달성할 수 있도록 하세요

오토파일럿 및 슈퍼 에이전트

오토파일럿 에이전트를 구성하여 위험 신호(기한 초과, 소유자 미지정, 마일스톤 지연)를 모니터링하고 조치를 취하세요

다단계 루틴을 위해 Super Agents를 활용하세요: 주간 현황 요약 게시, 누락된 필드에 대해 소유자에게 알림 보내기, 또는 의존성 변경 시 상태 업데이트하기. 차단된 작업이나 미배정 일과 같은 패턴 모니터링. 마감일 알림 및 검토 단계 자동화. 플랫폼 전반의 지속적인 개선을 위한 트렌드 요약.

차단된 작업이나 담당자가 지정되지 않은 일과 같은 패턴을 모니터링하세요

마감일 알림 및 검토 단계 자동화

플랫폼 전반에 걸친 지속적인 개선을 위한 트렌드를 요약해 보세요

차단된 작업이나 담당자가 지정되지 않은 일과 같은 패턴을 모니터링하세요

마감일 알림 및 검토 단계 자동화

플랫폼 전반에 걸친 지속적인 개선을 위한 트렌드를 요약해 보세요

AI 노트 필기 및 지식 관리

AI 노트테이커를 활성화하여 회의(Zoom, Teams, Google Meet 등)를 녹화하고, 내용을 텍스트로 변환하며, 작업으로 매핑할 수 있는 실행 가능한 요약문을 생성하세요

노트, SOP(표준 운용 절차 (SOP)) 또는 문서에 대해 ClickUp Brain에 질문하여 추가 정보를 빠르게 검색하고 확인한 후, 한 단계로 후속 조치를 생성하세요

📖 함께 읽어보세요: 최고의 작업 관리 소프트웨어 순위 및 리뷰

피해야 할 일반적인 마이그레이션 실수

철저한 준비를 했더라도 약간의 차질은 normal한 일입니다. 바로 적용할 수 있는 간단한 해결 방법을 소개합니다.

중복 작업: 내보낸 파일을 두 번 가져오면 중복 항목이 생길 수 있습니다. 목록 보기에서 작업 이름별로 그룹화하여 중복 항목을 확인한 다음, 대량 작업 도구 모음을 사용하여 한 번에 삭제하세요

누락된 사용자 지정 필드: 필드가 제대로 이전되지 않았다면, 대개 매핑 문제 때문입니다. 임포터를 다시 열고, CSV 열을 ClickUp 사용자 지정 필드에 다시 매핑한 후, 문제가 발생한 시트만 다시 가져오세요. 수정된 매핑을 향후 작업을 위해 필드가 제대로 이전되지 않았다면, 대개 매핑 문제 때문입니다. 임포터를 다시 열고, CSV 열을 ClickUp 사용자 지정 필드에 다시 매핑한 후, 문제가 발생한 시트만 다시 가져오세요. 수정된 매핑을 향후 작업을 위해 프로젝트 관리 템플릿으로 저장하세요.

사용자 할당 오류: 할당되지 않은 항목은 대개 Microsoft 계정 이메일과 ClickUp의 이메일이 일치하지 않음을 의미합니다. 정확한 이메일을 확인한 후, 올바른 사용자에게 일괄 할당하세요. 마이그레이션 중에는 보조 시트에 이메일-사용자 대조표를 보관해 두세요

의존성 오류: MS Project의 전임 작업은 자동으로 이전되지 않습니다. ClickUp의 '의존성' 또는 '관계' 기능을 사용하여 다시 설정한 후, 간트 차트에서 타임라인을 확인하십시오. 혼란을 줄이기 위해 작업 설명에 해당 연결 관계를 설명하는 간단한 노트를 추가하십시오.

구조가 무너진 경우: 작업이 잘못된 위치에 배치된 경우, 해당 작업을 올바른 폴더나 목록으로 드래그한 다음, 다음 실행 전에 임포터의 목표 위치를 조정하세요. 이렇게 하면 기존 도구에서 새 플랫폼으로 이동하는 동안 "모든 데이터"가 체계적으로 정리됩니다.

👀 알고 계셨나요? 파일은 전송 중과 저장 시 모두 암호화됩니다. 해결되지 않는 문제가 발생하면 지원팀이나 전담 마이그레이션 전문가에게 도움을 요청하세요. 특히 ClickUp과 함께 Outlook이나 기타 Microsoft tools를 통합해야 하는 경우에는 더욱 그렇습니다.

📖 함께 읽어보세요: 최고의 Microsoft 프로젝트 대체 도구 (무료 및 유료)

성공적인 마이그레이션을 위한 최고의 실행 방식

데이터 마이그레이션은 추진력을 유지하고 프로젝트 관리자들이 자신감을 가지고 ClickUp 작업 공간에 적응할 수 있도록, 짧고 체계적으로 진행되어야 합니다. Microsoft Project에서 예상치 못한 문제 없이 ClickUp으로 전환할 수 있는 구체적인 가이드를 소개합니다.

✅ 파일럿 프로젝트로 소규모부터 시작하세요 . 먼저 하나의 목록을 가져와 매핑을 검증한 후, 더 큰 프로젝트로 확장해 나가세요

✅ 사용자 지정 필드 에 열을 미리 매핑하고(체크박스, 번호, 사람 등 포함), 나중에 팀이 참고할 수 있도록 모든 선택 사항을 문서화하세요.

✅ 가져오기 전에 날짜를 표준화하세요 . 그래야 시작 날짜와 마감일이 모든 보기와 달력에서 일관되게 표시됩니다

✅ 계층 구조를 신중하게 유지 하고, 어떤 항목을 작업으로 할지 하위 작업으로 할지 결정하며, 연결된 행이 있던 곳에는 '관계' 기능을 활용하세요.

✅ 파일을 일과 가까이 두세요 . 첨부 파일을 작업으로 이동시켜 자산과 함께 맥락이 전달되도록 하세요

✅사용자가 실제로 사용하는 보기만 재구성 하고, 나머지는 아카이브하여 첫날부터 불필요한 정보를 줄이세요

✅ 수식을 간결한 자동화 기능으로 대체 하고 소유자를 명확히 지정하세요. 샌드박스에서 트리거를 확인해 보세요.

✅상태 변경 시 필수 필드, 기본 담당자, 스페이스/폴더별 명명 규칙을 설정하여 가이드라인을 마련하세요

ClickUp으로 도구를 가져올 때는 10~14일 동안 병행 운영 기간을 두십시오. 이 기간 동안 MS Project는 읽기 전용으로 유지하고, ClickUp 문서에서 피드백을 기록하여 프로세스를 개선하십시오.

ClickUp 팀 교육

MS Project에서 ClickUp으로의 마이그레이션은 팀에게 큰 변화이며, 원활한 전환을 위해서는 효과적인 교육이 필수적입니다. ClickUp은 팀이 플랫폼에 빠르게 적응하고 그 장점을 최대한 활용할 수 있도록 다양한 리소스와 체계적인 프로그램을 제공합니다:

ClickUp University : 이곳은 다양한 강좌, 실시간 교육 워크숍, 주문형 웨비나를 제공하는 대화형 학습 허브입니다. 팀 구성원은 각자의 역할과 경험 수준에 맞춰진 학습 과정을 따라가며 실습 과제를 완료하고 수료증을 취득할 수 있습니다. 이러한 리소스는 초보자와 숙련된 사용자 모두에게 이상적입니다.

실시간 그룹 및 1:1 교육: ClickUp은 : ClickUp은 워크플로우 최적화 전문가와 함께하는 실시간 그룹 교육 워크숍 및 1:1 세션을 제공합니다. 이러한 세션은 ClickUp에서의 구체적인 워크플로우 변경 사항과 최고의 실행 방식을 다루도록 맞춤형으로 제공되므로 특히 유용합니다.

Microsoft Project 대 ClickUp (간단 비교 테이블)

다음은 Microsoft Project와 ClickUp의 간단한 비교입니다:

기능 Microsoft Project ClickUp 협업 ✅ 실시간 협업, 작업 할당, 파일 공유, 공동 편집, @멘션. ✅ 작업, 문서, 화이트보드, 댓글, 채팅을 아우르는 원활한 협업. AI ✅ Planner의 Copilot을 활용하여 플랜 수립, 일정 관리 및 추적을 수행하세요. ✅ ClickUp Brain, AI 노트 필기 기능, 요약 및 업데이트를 위한 AI 카드. 보기 수 ✅ 그리드/보드, 타임라인, 달력, 차트. ✅ 리스트, 보드, 달력, 간트 차트, 타임라인(그 외 다양한 기능). 보고 ✅ 실시간 대시보드 및 시각화 기능. ✅ 상태, 작업량, 시간, 맞춤형 KPI를 확인할 수 있는 카드형 대시보드. 자원 관리 ✅프로젝트에서 담당자를 작업에 배정하고 용량/할당량을 추적하세요 ✅대시보드/뷰를 통한 작업량, 용량, 시간 추적 및 팀 분석. 가격 페이지 ✅공개 가격은 Microsoft 프로젝트 가격 페이지에 목록으로 기재되어 있습니다. ✅Free Forever 이용 및 유료 요금제를 포함한 공개 가격 정책.

Microsoft Project를 확실하게 대체할 수 있는 ClickUp의 기능

Microsoft 프로젝트에서 ClickUp으로 전환하면 ClickUp 작업 공간의 광범위한 기능을 통해 업무 속도와 명확성을 높일 수 있습니다. 다음은 이러한 핵심 기능들이 어떻게 일대일로 적용되는지 설명한 내용입니다.

ClickUp 간트 차트

ClickUp 간트 보기를 사용하여 프로젝트 일정을 계획해 보세요

정적인 파일을 다루느라 고생하지 않고도 간트 차트를 통해 타임라인을 계획하고, 의존성을 시각화하며, 마일스톤을 추적하세요. 드래그하여 타임라인을 조정하고, 날짜가 변경될 때 일괄적으로 재조정하며, 부모 작업과 하위 작업을 동기화 상태로 유지하세요. 중요 경로, 진행 상황, 리소스 보기가 한곳에 모여 있어 프로젝트 관리가 프로젝트 시작부터 완료까지 투명하게 유지됩니다.

작업량 보기

스냅샷 형태의 스프레드시트 대신 실시간 용량을 확인하세요. 담당자나 팀별로 그룹화하고, 시간 추정치에 따른 작업량을 확인하며, 할당량 초과 또는 미달을 한눈에 파악할 수 있습니다. 일이 이동하거나 소유자가 변경되면 화면이 즉시 업데이트되므로(내보내기나 수동 조정 없이) 일정이 지연되기 전에 재조정할 수 있습니다.

의존성 + 중요 경로

차단 작업을 이동하면 후속 항목들이 자동으로 조정됩니다. 중요 경로(Critical Path)를 활성화하면 완료일을 결정하는 정확한 작업 체인을 확인할 수 있습니다. 유예 시간(Slack Time) 기능을 통해 일정 여유분을 명확히 파악할 수 있으므로, 추측 없이 정보에 기반한 타협점을 찾을 수 있습니다.

대시보드

정적인 보고서 대신 실시간으로 업데이트되는 대상별 보고서를 구축하세요. 프로젝트, 팀 또는 클라이언트별로 상태, 시간 추적, 작업량, 청구 가능 시간, 위험 요소 등을 한눈에 확인할 수 있는 카드를 조합해 보세요. 대시보드는 더 이상 다른 도구에서 데이터를 내보내고 통합하는 주간 반복 작업이 아닌, 의사결정을 위한 실시간 제어 센터가 됩니다.

PM 지원을 위한 ClickUp Brain

반복적인 업무는 AI에 맡기세요. ClickUp Brain은 작업, 문서, 타임라인의 맥락을 활용해 프로젝트 상태와 업데이트 초안을 요약하고, 위험 요소를 표시하며, 소유자에게 알림을 보냅니다. 이를 통해 더 빠른 StandUp 미팅, 더 깔끔한 업무 인계, 예상치 못한 상황을 줄일 수 있어, 팀은 관리 업무 대신 결과물 전달에 집중할 수 있습니다.

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ClickUp으로 나아가기

원활한 데이터 마이그레이션을 위한 단계는 이미 확인하셨습니다. 중요한 항목을 검토하고, 재구축할 항목을 결정하며, 명확한 계층 구조를 설정하고, CSV 파일을 정리한 후 가져오기를 수행한 다음, 타임라인과 의존성을 다시 연결하세요. 그 후에는 보고 체계를 조정하고, 반복적인 단계를 자동화하며, 프로젝트 현황의 가시성을 유지하여 팀이 차질 없이 업무를 수행할 수 있도록 하세요.

핵심은 통합된 ClickUp 작업 공간을 통해 도구 사용의 분산을 줄이고 마이그레이션 과정을 예측 가능하게 만들어, 시스템 전환 중에도 일이 중단되지 않도록 한다는 점입니다.

명확한 소유권과 신뢰할 수 있는 일정이 필요한 경우, ClickUp을 통해 계획 수립, 협업, 결과물 전달을 한 곳에서 처리할 수 있습니다. 마이그레이션하는 동안 실제 일을 ClickUp으로 옮기기 시작하려면 지금 무료로 사용해 보세요.

자주 묻는 질문(FAQ)

일반적으로 발생하는 문제로는 작업 중복, 사용자 지정 필드 불일치, 날짜 형식 차이(시작/종료), 연결되지 않은 의존성, 담당자 누락(이메일 불일치), 계층 구조 손실 등이 있습니다. CSV 파일을 정리하고, 필드를 신중하게 매핑하며, 부모-하위 작업 경로를 유지하고, 간트 차트에서 타임라인을 검증함으로써 이러한 문제의 대부분을 예방할 수 있습니다.

많은 팀이 ClickUp의 스프레드시트 가져오기 기능을 사용하여 추가 비용 없이 직접 데이터 마이그레이션을 수행합니다. 주요 비용은 내부 인력 투입 시간입니다. 대규모 배포의 경우 선택적으로 파트너나 서비스를 이용할 수 있으며, 해당 비용은 범위에 따라 다릅니다. 일반 ClickUp 플랜 요금제는 별도로 적용됩니다.

대부분의 팀에게는 그렇습니다. ClickUp은 갠트 차트, 작업량, 대시보드, 자동화, AI(ClickUp Brain)는 물론, 하나의 ClickUp 작업 공간 내에서 유연한 사용자 지정 필드와 보기를 제공하여 프로젝트 관리의 전 과정을 아우릅니다. 매우 특화된 PPM 요구 사항이 있는 경우, 먼저 시범 운영을 통해 적합성을 확인해야 합니다.