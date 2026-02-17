글로벌 에이전시를 위한 최고의 클라우드 생산성 도구

글로벌 에이전시는 브리핑, 피드백, 파일, 납품 추적이 서로 다른 tools에서 관리될 때 시간을 낭비합니다. 시간대를 넘나들며 발생하는 사소한 업무 인수인계 차이는 실제 납품 지연으로 이어집니다.

하버드 비즈니스 스쿨 연구에 따르면, 동료 간 시간 차이가 1시간 증가할 때마다 전화 통화나 영상 통화 같은 실시간 커뮤니케이션이 11% 감소하는 것으로 나타났습니다.

이 가이드에서는 글로벌 에이전시를 위한 최고의 클라우드 생산성 도구를 분석하고, 각 도구의 강점, 그리고 시간대를 넘나들며 신속하게 운영되는 딜리버리 스택 구축 방법을 소개합니다. 또한 ClickUp이 작업, 문서, 협업, 보고, AI를 하나의 작업 공간에 통합하여 글로벌 팀이 추적 작업은 줄이고 결과물은 더 많이 내놓을 수 있도록 지원하는 방식을 보여드립니다.

클라우드 생산성 도구 상위 제품들을 빠르게 비교하고 싶으신가요? 글로벌 에이전시를 위한 최고의 클라우드 생산성 도구와 각 도구의 주요 기능을 한눈에 확인하세요. 📊

tool 주요 기능 가장 적합한 대상 가격* ClickUp 내장형 작업 관리, 문서, 대시보드, 시간 추적, 자동화 도구 및 실시간 협업 단일 플랫폼에서 작업 관리, 프로젝트 추적, 문서, 보고 기능을 원하는 에이전시 Free Forever; Enterprise 맞춤형 설정 가능 Notion 문서 및 wiki, 데이터베이스, 프로젝트 추적 보기, 팀 협업, 템플릿 단일 작업 공간에서 유연한 문서 작업과 가벼운 프로젝트 관리를 원하는 팀 Free Plan 제공; 유료 플랜은 사용자당 월 $12부터 시작 Microsoft 365 Microsoft Teams, Word, Excel, PowerPoint, OneDrive 파일 공유, Outlook 달력 에이전시들은 Microsoft Office와 기업용 관리자 제어 기능을 표준으로 채택했습니다. 무료 체험판 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $7.20부터 시작합니다. Google Workspace Google 드라이브, Google Docs, Google 캘린더, Meet 영상 통화, 공유 드라이브, 관리자 제어 기능 Google Docs를 중심으로 활동하며 빠른 파일 공유와 캘린더 이벤트가 필요한 분산 팀 무료 체험판 제공; 유료 플랜은 사용자당 월 $8.40부터 시작하며 연간 결제 시 적용됩니다. Figma/FigJam 다중 사용자 디자인, 프로토타이핑, FigJam 워크숍, 코멘트, 버전 기록 디자인 인수인계와 피드백을 동일한 파일에서 처리해야 하는 크리에이티브 및 제품 팀 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월간 좌석당 $5부터 시작 Adobe 클라우드 크리에이티브 앱, 공유 라이브러리, 자산 저장소, 버전 기록, 관리자 콘솔 여러 팀과 클라이언트를 아우르며 대량의 크리에이티브 자산을 제작하는 에이전시 무료 체험판 가능; 가격은 연간 결제 기준 라이선스당 월 $54.99부터 시작됩니다. Slack 채널, 빠른 회의, 영상 통화, 화면 공유, 통합 기능, Slack Connect를 통한 외부 협업 더 빠른 업무 인수인계와 긴 이메일 스레드 감소가 필요한 에이전시 커뮤니케이션 tools Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $8.75부터 시작합니다. Airtable 데이터베이스 스타일의 업무 관리, 보기, 자동화, 양식, 권한 설정 및 보고 기능 운영 및 전달 팀이 대규모로 워크플로우, 자원 배분, 클라이언트 요청을 관리합니다. Free Plan 이용 가능; 팀 플랜은 사용자당 월 24달러로 청구됩니다 Miro 비주얼 화이트보드, 템플릿, 워크숍, 영상 통화, 투표, Talktracks 시간대 간 비동기 협업이 필요한 전략, 리서치, 워크숍 중심 팀 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $8부터 시작 Dropbox Business 파일 저장소, 파일 공유, 관리자 제어, 권한 설정, 버전 관리, 복구 옵션 클라이언트 자산을 위한 안정적인 클라우드 스토리지와 체계적인 접근이 필요한 에이전시 유료 플랜은 사용자당 월 $19.99부터 시작합니다.

📖 함께 읽기: 에이전시와 Teams를 위한 최고의 생산성 tools

여러 지역에 걸쳐 프로젝트를 관리할 때는 일정과 작업을 명확하게 관리할 수 있는 생산성 소프트웨어가 필요합니다. 팀원들에게 추가적인 관리 업무를 부과하지 않으면서도 강력한 프로젝트 관리 및 작업 관리 기능을 지원하는지 확인하는 것부터 시작하세요.

✅ 글로벌 에이전시 업무 수행에 가장 중요한 요소:

명확한 작업 구성 으로 여러 프로젝트에 걸쳐 작업을 할당하고 진행 상황을 추적하며 프로젝트 관리를 일관되게 유지하세요.

실질적인 팀 협업 : 댓글, 승인, 공유된 컨텍스트를 통해 시간대 간 커뮤니케이션 문제를 효율적으로 줄일 수 있습니다.

신뢰할 수 있는 파일 공유 : 파일 저장소, 버전 관리, 접근 제어 기능을 통해 클라이언트 자산의 정확성과 보안을 유지합니다.

내장형 시간 추적 및 상세 보고서로 생산성을 추적하고, 마진을 보호하며, 고객 만족도를 향상시킬 수 있습니다.

반복 작업 자동화 도구로 팀 인계 과정에서도 생산성을 유지하세요

소통 도구 : 신속한 의사 조율이 필요할 때 영상 통화 및 화면 공유를 지원하며, Google Drive, Google 캘린더, Microsoft Teams와 같은 도구와의 연동 기능도 제공합니다.

보고 기능 및 고급 분석 을 통해 진행 중인 프로젝트 전반의 업무량, 납품 위험, 프로젝트 진행 상황에 대한 가치 있는 통찰력을 제공합니다.

비즈니스 기능: 관리자 제어, 보안, 맞춤형 가격 정책 등을 통해 인원 증가에 따라 동일한 시스템을 지역별로 확장할 수 있습니다.

📖 함께 읽기: 최고의 크리에이티브 프로젝트 관리 소프트웨어

글로벌 에이전시로서 프로젝트와 작업을 제시간에 관리하고자 한다면, 당사가 선정한 최고의 클라우드 기반 생산성 tools를 활용해 보세요.

1. ClickUp (글로벌 프로젝트 수행 시 업무 분산 및 AI 활용 과다 현상 완화에 최적)

클라우드 기반 플랫폼에서 ClickUp 채팅으로 팀과 협업하세요

글로벌 에이전시는 맥락을 공유하지 못하는 시스템에 의존할 때 시간을 낭비합니다. 브리핑, 승인, 피드백, 추적이 서로 다른 곳에 흩어집니다. 이러한 분산 현상을 '업무 확산( work sprawl)'이라 부르며, 이는 원격 팀 전반의 업무 실행 속도를 저하시킵니다.

팀이 공유된 맥락 없이 여러 AI 도구를 사용할 때 AI는 또 다른 복잡성을 더할 수 있습니다. 그 결과 전환이 더 잦아지고, 중복 작업이 증가하며, 실행의 일관성이 떨어집니다.

ClickUp은 핵심 생산성 소프트웨어를 하나의 시스템으로 통합하는 융합형 AI 작업 공간 으로 두 가지 문제를 동시에 해결합니다. 이를 통해 실행 과정이 맥락과 연결된 상태를 유지하고, 커뮤니케이션 간극을 최소화한 워크플로우를 구축할 수 있습니다.

ClickUp이 이를 달성하는 데 어떻게 도움이 되는지 간략히 살펴보겠습니다.

ClickUp 채팅과 ClickUp SyncUps로 대화를 업무 진행과 연결하세요

ClickUp 채팅으로 팀원과 소통하고 채팅 창 내에서 작업을 생성하세요.

채팅이 프로젝트 관리 도구 외부에서 이루어지면 업데이트가 묻히고 실행 항목이 흐트러집니다. ClickUp 채팅은 대화를 실행과 연결하도록 설계되어 메시지를 작업으로 전환하고, 스레드를 관련 일에 연결하며, 반복적인 메시지 교환을 줄일 수 있습니다.

ClickUp SyncUp으로 통화 중 작업과 노트를 동기화하세요

필요할 때 실시간으로 의견을 조율할 수 있도록, ClickUp SyncUps는 팀이 프로젝트를 관리하는 동일한 환경 내에서 오디오/영상 통화 및 화면 공유 기능을 제공합니다. 따라서 도구를 전환하지 않고도 논의에서 작업 배정으로 바로 넘어갈 수 있습니다.

📌 예시: 뉴욕 사무소 계정 담당자가 채팅에 클라이언트 변경 요청을 게시하고, 해당 메시지에서 작업을 생성한 후 APAC 디자인 소유자를 태그합니다. 팀은 업무 종료 전 인수인계를 위해 간단한 SyncUp을 통해 작업 범위를 확인합니다.

ClickUp 작업으로 안정적인 작업 관리 및 프로젝트 추적을 실행하세요

ClickUp 작업으로 업무를 자동화하고 진행 상황을 관리하세요

팀 간 작업 조직이 일관되지 않으면 에이전시 업무 수행이 중단됩니다. ClickUp 작업을 사용하면 작업 할당 방식을 표준화하고 여러 프로젝트에 걸쳐 프로젝트 추적을 깔끔하게 유지하기가 더 쉬워집니다. 복잡한 프로젝트에 필요한 세부 수준과 함께 소유자, 마감일, 상태를 설정하여 작업을 구조화할 수 있으며, 팀을 경직된 워크플로우에 강요하지 않습니다.

이는 동일한 클라이언트 업무에 지역별로 다른 팀원이 참여할 때 특히 유용합니다.

ClickUp Docs로 브리핑, 피드백, 결정을 한곳에 모아 관리하세요

클라우드에서 ClickUp Docs로 문서와 워크플로우를 연결하세요

글로벌 에이전시 업무에는 방대한 문서 작업이 필요합니다: 브리프, 클라이언트 노트, 캠페인 플랜, 크리에이티브 디렉션, 회의 결과, 수정 배경 등이 여러 폴더에 흩어져 있습니다.

ClickUp Docs는 문서를 작업과 밀접하게 연결하여 팀이 최신 버전을 찾는 데 시간을 낭비하지 않도록 합니다. 실시간 협업, 검토용 코멘트 추가, 작업과 연계된 문서 관리를 통해 효율성을 극대화하세요.

이를 통해 원격 팀의 재작업이 감소합니다. 다른 지역에서 몇 시간 후에 작업을 이어받더라도 해당 작업의 '배경 이유'가 계속해서 확인 가능하기 때문입니다.

💡 전문가 팁: 모든 클라이언트를 위한 "인계 라이브러리"로 ClickUp 문서 허브를 활용하세요. ClickUp 문서 허브로 중앙 집중식 위치에서 문서 및 wiki 생성 팀이 여러 시간대에 흩어져 있을 때 재작업을 피하는 가장 빠른 방법은 '최신 브리프'를 쉽게 찾을 수 있도록 하는 것입니다. 문서 허브는 문서와 wiki를 정리하고 검색하며 생성할 수 있는 중앙 집중식 공간을 제공하므로, 미국 팀이 밤새 업데이트한 파일을 아시아 태평양(APAC) 팀이 구식 파일로 일 시작하는 일이 없습니다.

ClickUp 대시보드로 운영 팀에 가시성을 제공하세요

ClickUp 대시보드로 가시성과 추적을 위한 맞춤형 보고서 생성

운영 리더와 프로젝트 매니저는 신속하게 신뢰할 수 있는 보고가 필요합니다. ClickUp 대시보드를 통해 수동으로 상태 업데이트를 재구성하지 않고도 여러 프로젝트의 진행 상황을 추적하는 고객 포털과 성과 보기를 구축할 수 있습니다.

마진 관리에 시간 추적이 중요하다면, ClickUp 대시보드는 타임시트 스타일 보고 및 시간 기반 보기도 지원하므로 "얼마나 걸렸나요?" 같은 질문에 스프레드시트 작업 없이도 답변할 수 있습니다.

💡 전문가 팁: ClickUp AI 카드를 활용해 시간대 간 비동기 상태 업데이트를 처리하세요. ClickUp AI 카드로 대시보드와 개요에 AI 기반 보고 기능을 추가하세요 ClickUp 대시보드에 AI 프로젝트 업데이트 카드나 AI 실행 요약 카드를 추가하면 별도의 회의 일정 없이도 프로젝트 진행 상황을 깔끔하게 공유할 수 있습니다. 특정 리스트, 폴더 또는 스페이스로 카드를 연결한 후 인수인계 전에 다시 실행하여 업데이트를 최신 상태로 유지할 수도 있습니다.

ClickUp 자동화로 반복 작업을 줄이세요

ClickUp 자동화로 작업과 워크플로우를 자동화하세요

업무 인계가 기억에만 의존하면 글로벌 업무 전달 속도가 느려집니다. ClickUp 자동화 기능은 상태 업데이트, 업무 배분, 검토자 알림, 소유자 지정 등 일상적인 워크플로우 프로세스를 자동화하여 조건이 충족될 때 미리 정해진 작업이 자동으로 실행되도록 합니다.

ClickUp은 설정 시간을 단축할 수 있는 100개 이상의 즉시 사용 가능한 워크플로우 자동화 템플릿도 제공합니다. 이는 실행에 대한 책임감을 유지하면서 반복 작업을 줄일 수 있는 가장 실용적인 방법 중 하나입니다.

ClickUp 시간 추적 및 작업량 보기로 마진을 보호하세요

ClickUp 작업량 보기로 시간 경과에 따른 팀의 용량을 시각화하세요

글로벌 에이전시에게 시간 추적은 단순한 타임시트 요구사항이 아닙니다. 이는 마진과 용량을 가늠하는 지표입니다.

ClickUp은 타이머 또는 수동 입력(타임시트 및 대시보드 카드 포함)을 통해 작업 시간 추적을 지원하므로, 실제 일과 연계된 시간 데이터를 관리할 수 있습니다.

또한 용량 계획 수립을 위해 작업량 보기는 팀이 과부하 또는 미달 상태인 구성원을 시각화할 수 있도록 지원하며, 용량 한도 설정 및 일별, 주별, 월별 업무량 확인 옵션을 제공합니다.

ClickUp Brain과 ClickUp Enterprise 검색으로 AI의 유용성을 유지하세요

ClickUp Brain으로 프로젝트 및 작업 공간 관련 요약 정보를 즉시 확인하세요

AI는 속도를 향상시킬 수 있지만, 맥락과 권한을 존중할 때만 가능합니다. ClickUp Brain은 작업과 프로젝트에 AI 레이어를 추가하여 문서와 팀원을 통합된 권한 및 프라이버시 제어 기능으로 연결합니다.

ClickUp AI 정책은 제3자 AI 제공자가 귀사의 데이터로 학습하는 것을 방지하며, 제3자의 데이터 보존도 허용하지 않습니다. 이는 민감한 데이터를 다루는 에이전시에게 중요한 사항입니다.

"최신 답변이 어디에 있나?"라는 근본적인 문제에 직면했을 때, ClickUp의 Enterprise 검색은 연결된 도구와 앱(예시: 드라이브, Slack, 지메일)을 한 곳에서 검색할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 팀원들은 다섯 개의 서로 다른 시스템을 다시 열지 않고도 맥락을 찾을 수 있습니다.

💡 전문가 팁: ClickUp Brain MAX로 더 빠른 상태 업데이트를 실행하고 업무 인계를 동기화하세요. ClickUp Brain MAX 음성 입력 기능을 통해 모든 앱에서 AI 음성 인식 활용하기 ClickUp Brain MAX는 흩어진 업데이트를 체계적인 전달 신호로 전환해 줍니다. 이는 원격 팀이 동시에 온라인 상태가 아닐 때 꼭 필요한 기능입니다.

ClickUp의 주요 기능

ClickUp 화이트보드 에서 캠페인 워크플로우를 매핑하고, 포스트잇이나 모양을 작업으로 전환하여 워크숍을 실행 가능한 프로젝트 플랜으로 전환하세요.

ClickUp 양식으로 클라이언트 요청을 수집하세요. 자동으로 작업을 생성하고, 템플릿을 적용하며, 소유자를 지정하여 원격 팀 간 일관된 업무 처리를 가능하게 합니다.

ClickUp 교정으로 이미지, 비디오, PDF를 작업 첨부 파일에서 직접 주석 처리하고 피드백을 코멘트로 할당하여 크리에이티브 자산을 검토하세요.

Google 캘린더 및 Outlook 캘린더와 연동되는 ClickUp 캘린더에서 일정 관리를 동기화하여 캘린더 이벤트가 작업 일정과 함께 표시되도록 하세요.

ClickUp 작업 템플릿으로 반복 가능한 작업 단계를 재사용하여 팀이 여러 프로젝트에서 일관된 작업을 더 빠르게 시작하세요.

ClickUp의 한도

플랫폼이 제공하는 다양한 설정 옵션으로 인해 신규 팀 회원은 처음에 부담감을 느낄 수 있습니다.

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (11,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,530개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자가 ClickUp에 대한 긍정적인 평가를 공유했습니다:

ClickUp의 통합 시스템과 플랫폼 구축이 마음에 듭니다. 프로세스를 훨씬 수월하게 만들고 효율화하죠. 다만 레이아웃이 항상 사용자 친화적인 건 아니며, 타임시트 섹션에서는 단어별로 정확히 검색하지 않으면 내 작업이 표시되지 않습니다. 초기 설정도 시간이 오래 걸렸습니다.

2. Notion (공유 지식 hub 및 클라이언트 대상 작업 공간 구축에 최적)

Via Notion

글로벌 에이전시가 여러 프로젝트를 운영할 때 시간을 낭비하는 가장 빠른 방법은 '진실의 원천'을 문서와 채팅 스레드에 흩어지게 하는 것입니다. Notion은 프로젝트 컨텍스트와 전달 문서를 함께 보관할 수 있게 해주기 때문에 유용합니다. 이를 통해 원격 팀은 최신 브리핑이나 결정을 찾아 헤매지 않고도 일을 바로 이어갈 수 있습니다.

프로젝트 관리 측면에서 Notion의 강점은 데이터베이스 기능입니다. 상태, 담당자, 마감일을 포함한 작업 데이터베이스를 설정할 수 있으며, 프로젝트 관리자가 선호하는 추적 방식에 따라 동일한 작업을 테이블, 보드, 달력 또는 타임라인 형태로 확인할 수 있습니다.

Notion은 Notion 캘린더를 통해 일정 관리도 지원합니다. Notion 데이터베이스 항목을 Google 캘린더 이벤트와 함께 표시할 수 있어, 시간대를 넘나드는 일정 이벤트와 작업 마감일을 조정해야 할 때 유용합니다.

Notion의 최고의 기능들

하위 작업과 맞춤형 속성을 지원하는 데이터베이스를 활용하여 작업과 프로젝트 관리 워크플로우를 구성하고, 보다 명확한 작업 조직화를 실현하세요.

여러 달력을 연결하여 달력 이벤트와 배송 일정을 한 곳에서 관리하세요

Slack, Google Drive 같은 tools를 연결하여 수동적인 파일 저장소 절차를 줄이고 협업을 원활하게 진행하세요.

누가 어떤 정보에 접근할 수 있는지 제어하여, 다수의 팀원이 고객 대상 페이지와 내부 전달 문서를 관리할 때 유용합니다.

Notion의 한도

일부 사용자는 인터페이스가 처음에는 복잡하게 느껴질 수 있으며, 대규모 팀의 경우 설정 방법을 익히는 데 시간이 걸린다고 보고합니다.

데이터베이스와 페이지가 커질수록 성능이 저하되는 경우가 많으며, 이는 팀의 일상적인 생산성에 영향을 미칠 수 있습니다.

Notion 가격 정책

Free

추가 혜택: 회원당 월 $12

비즈니스: 회원당 월 24달러

Enterprise: 맞춤형 가격

Notion 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (9,500개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (2,670개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Notion에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자의 말:

“프로젝트 관리 및 작업 추적부터 CRM 요구사항까지 유연하게 수정/활용할 수 있습니다.”

📖 함께 읽기: Teams를 위한 마케팅 협업 tools

3. Microsoft 365 (Teams 및 Microsoft Office를 기반으로 업무 방식을 표준화하는 에이전시에 최적)

Microsoft 365를 통해

귀사가 이미 Microsoft Office로 제안서와 보고서를 작성한다면, Microsoft 365는 핵심 문서 작성 및 스프레드시트 작업이 팀이 이미 익숙한 동일한 제품군 내에서 이루어지므로 워크플로우 마찰을 줄일 수 있습니다.

Microsoft Teams는 일반적으로 팀 협업의 중심이 되며, 채팅과 영상 통화, 화면 공유 기능을 통해 고객 검토 및 내부 업무 인계를 지원합니다. 파일 공유를 위해 OneDrive와 SharePoint는 클라우드 파일 저장소 및 접근 권한 관리를 지원하여 외부 이해관계자와 협업할 때 유용합니다.

Microsoft 365가 분산 작업에 더욱 유용해지는 부분은 공동 편집 기능입니다. 파일을 OneDrive, SharePoint 또는 Teams에 저장하면 여러 사람이 동일한 Word, Excel 또는 PowerPoint 파일을 동시에 작업할 수 있습니다. 이는 팀원들이 시간대를 넘나들며 첨부 파일을 주고받을 때 발생하는 버전 관리 문제를 줄여줍니다.

Microsoft 365 최고의 기능

클라이언트 검토, 내부 StandUp, 시간대 간 업무 인계를 위한 영상 통화 및 화면 공유를 실행하세요.

OneDrive 또는 SharePoint에 파일을 저장하면 Word, Excel, PowerPoint 결과물에 대해 실시간 공동 편집으로 협업하세요.

공유 작업용 버전 기록 및 체계적인 문서 버전 관리로 파일 버전 혼란을 복구하세요.

반복적인 작업(일상적인 알림 및 간단한 워크플로우 프로세스 등)을 자동화하고, 더 광범위한 기업 시나리오를 위한 추가 라이선스를 활용하세요.

Microsoft 365의 한도

더 심층적인 프로젝트 추적, 자원 계획 또는 복잡한 프로젝트 지원이 필요할 때는 별도의 프로젝트 관리 소프트웨어가 필요합니다.

Teams, OneDrive, SharePoint 전반에 걸쳐 대규모로 일관된 거버넌스를 원할 때 추가 설정 작업이 필요합니다.

많은 설정에서 타사 옵션에 의존하는 시간 추적 및 에이전시별 생산성 보고 기능

Microsoft 365 가격 정책

비즈니스 베이직: 월별 사용자당 $7.20

비즈니스 스탠다드: 월별 사용자당 $15.00

비즈니스 프리미엄 : 사용자당 월 26.40달러

엔터프라이즈 플랜: 맞춤형 가격

무료 체험판: 이용 가능

Microsoft 365 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (5,680개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (13,980개 이상의 리뷰)

사용자들은 Microsoft 365에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 사용자의 말:

“Microsoft 365는 특히 단일 구독에 여러 도구가 포함되어 있어 가성비가 뛰어납니다. 파일 공유와 문서 관리는 OneDrive 및 SharePoint와 완벽하게 연동됩니다. 사용 편의성과 고객 지원도 또 다른 강점입니다.”

4. Google Workspace (Google 드라이브, Google Docs, Google 캘린더를 통해 클라이언트 협업을 운영하는 에이전시에 최적)

Google Workspace를 통해

검토 작업이 많은 에이전시의 경우, 기본 기능이 실시간 협업을 중심으로 설계된 Google Workspace가 적합한 경우가 많습니다. Google Drive는 클라우드 파일 저장 및 공유를 지원하며, Google Docs를 사용하면 원격 팀이 이메일을 통해 버전을 주고받지 않고도 브리프와 작업 초안을 함께 쉽게 편집할 수 있습니다.

글로벌 팀이 Workspace를 채택하는 주요 이유 중 하나는 Google 캘린더입니다. 공유 캘린더를 통해 시간대 간 일정 관리가 용이해지는데, 회의 시간이 각 구성원의 현지 시간과 가용성에 맞춰 조정되기 때문입니다.

Google Meet은 영상 통화 및 화면 공유를 통해 크리에이티브 리뷰나 이해관계자 점검과 같이 여전히 중요한 실시간 소통을 지원합니다.

Google Workspace 최고의 기능

폴더 수준에서 파일 공유 권한을 제어하세요. 그룹 및 협업 스페이스에 대한 공유도 포함됩니다.

분산된 팀 회원들을 위한 실시간 협업으로 크로스-기능 검토를 원활하게 진행하세요

글로벌 일정에 맞춰 설계된 시간대 설정으로 지역 간 달력 이벤트를 조정하세요

검토 중심의 에이전시 워크플로우를 지원하는 화면 공유 옵션이 포함된 영상 통화 실행

고급 유료 플랜으로 전환할 때 공유 드라이브와 고급 문서 버전 관리 기능을 추가하세요

Google Workspace의 한도

내장된 작업 관리 기능, 간트 차트 또는 종단간 작업 조직화가 필요하다면 전용 프로젝트 관리 tools가 필요합니다.

클라이언트와 프리랜서 협업이 확대됨에 따라 무분별한 외부 공유를 방지하려면 강력한 거버넌스가 필요합니다.

기본적인 관리자 보고를 넘어선 시간 추적 및 고급 분석 기능은 애드온이나 인접 시스템에 의존합니다.

Google Workspace 가격 정책

비즈니스 스타터: 월별 사용자당 $8.40

비즈니스 스탠다드 : 사용자당 월 $16.80

Business Plus : 사용자당 월 26.40달러

엔터프라이즈 플랜: 맞춤형 가격

무료 체험판: 14일 무료 체험판 가능

Google Workspace 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (47,390개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (17,380개 이상의 리뷰)

사용자들은 Google Workspace에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra의 한 사용자는 이렇게 말했습니다:

“Google Workspace는 탁월한 팀 관리 작업 공간이라고 생각합니다. 각 브랜치와 공유 중인 20개의 드라이브 간 이동이 매우 간편합니다. 문서를 손쉽게 이동할 수 있고, 이메일용 특수 @ 기호를 활용할 수 있어 팀 커뮤니케이션 효율성이 높아집니다.”

📖 함께 읽기: 업무를 중앙화하는 최고의 통합 작업 공간 소프트웨어

5. Figma/FigJam (시간대 간 실시간 디자인 협업에 최적)

Via Figma

디자이너와 클라이언트가 서로 다른 시간대에서 작업할 때 피드백 루프가 병목 현상이 될 수 있습니다. Figma는 팀이 단일 클라우드 파일에서 작업하도록 지원하여 '잘못된 버전' 문제를 줄이고, 논의 중인 정확한 디자인 요소에 댓글을 연결해 줍니다.

Figma는 실시간 파일 내 협업을 위해 설계되었습니다. 커서 채팅 기능을 통해 사용자는 디자인 파일 내에서 임시 메시지를 입력하여 중복 근무 시간 동안 신속한 질문과 확인을 할 수 있습니다. 이는 집중력을 방해하는 짧은 영상 통화 횟수를 줄일 수 있습니다.

권한은 보기 및 편집 접근 권한과 연동되므로, 모든 구성원에게 완전한 통제권을 부여하지 않고도 적절한 팀원을 초대할 수 있습니다. 워크숍 및 초기 단계 기획을 위해 FigJam은 실시간 채팅, 댓글, 오디오 옵션이 포함된 협업 화이트보딩을 지원합니다.

Figma/FigJam 최고의 기능

다른 커뮤니케이션 tools로 전환하지 않고도 파일 내에서 피드백을 논의하세요

팀원에게 부여할 수 있는 권한을 '보기', '협업', '개발', '전체' 접근 권한으로 제어하세요

수백 명의 협업자가 한 파일에서 작업하는 대규모 검토 그룹 지원

링크를 통해 일을 공유하여 검토 내용이 올바른 맥락과 연결되도록 유지하세요

Figma/FigJam의 한도

복잡한 프로젝트에서 대용량 파일을 다룰 때 성능이 저하될 수 있습니다

오프라인 기능이 제한되어 있어 출장 시 문제가 될 수 있습니다

Figma/FigJam 가격 정책

스타터: Free Plan

프로페셔널: 좌석당 월 $5 (협업) / $15 (개발) / $20 (전체)

조직: 월간 좌석당 $5 (Collab) / $25 (Dev) / $55 (Full)

Enterprise: 좌석당 월 $5 (협업) / $35 (개발) / $90 (전체)

Figma/FigJam 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (1,400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (840개 이상의 리뷰)

사용자들은 Figma/FigJam에 대해 어떻게 평가할까요?

G2 리뷰어의 평가:

“팀원들과의 협업이 매끄러워 신중한 아이디어를 현실로 구현할 수 있습니다. 이 tool은 사용자 여정 매핑, 브레인스토밍 세션, 디자인 비평 수행 등 우리의 UX 연구 활동을 지원합니다.”

💡 전문가 팁: ClickUp이 이러한 운영 모델을 어떻게 지원하는지 에이전시 특화 보기로 확인하고 싶다면, '창의적 에이전시를 위한 ClickUp'이 일 계획과 발표를 한 곳에서 처리하는 데 도움을 줍니다. ClickUp으로 크리에이티브 에이전시의 생산성을 잠금 해제하고 작업을 더 빠르게 완료하세요

6. Adobe 클라우드(브랜드 크리에이티브 제작을 대규모로 관리하기에 최적)

대량의 크리에이티브 자산을 생산하는 글로벌 에이전시들은 흔히 같은 문제에 직면합니다: 파일과 브랜드 요소가 흩어지고, 검토자들은 어떤 버전이 승인되었는지 확신하지 못합니다. Adobe Creative Cloud for teams는 바로 이러한 환경을 위해 설계되었습니다. 핵심 크리에이티브 앱과 비즈니스 제어 기능을 결합하여 에이전시가 팀원 간 자산 관리 및 접근을 효율적으로 통제할 수 있도록 지원합니다.

일상적인 크리에이티브 작업에는 공유 라이브러리가 중요합니다. Adobe Creative Cloud를 통해 팀은 '회사 소유 라이브러리'에 접근할 수 있어, 색상이나 컴포넌트 같은 브랜드 자산을 여러 프로젝트에서 일관되게 유지하는 데 도움이 됩니다.

관리자 측면에서는 웹 기반 관리자 콘솔에 접근할 수 있으며, 구성원이 퇴사할 때 자산을 회수할 수 있는 기능이 제공됩니다. 이는 프리랜서, 순환 팀 또는 빈번한 인력 변동이 있는 에이전시에 유용합니다. 소유권과 접근 권한이 개인 계정이 아닌 비즈니스 통제 하에 유지될 수 있기 때문입니다.

Adobe Creative Cloud 최고의 기능

공유 자산과 색상 팔레트를 저장하여 프로젝트 전반에 걸쳐 브랜드 일관성을 유지하세요

최대 180일 동안 파일의 이전 버전을 복원하세요

라이선스를 중앙에서 관리하고 역할 변경 시 회사 자산을 회수하세요

원격 팀 간에 클라우드에서 작업 파일을 계속 접근 가능하게 유지하세요

Adobe Creative Cloud의 한도

팀은 완전히 숙달되기까지 종종 훈련 시간이 필요합니다

가격이 높게 느껴질 수 있으며, 특히 많은 좌석이 필요한 소규모 팀의 경우 더욱 그렇습니다.

Adobe 클라우드 가격

Creative Cloud 클라우드: 연간 결제 시 라이선스당 월 $54.99

Creative Cloud Pro: 연간 결제 시 라이선스당 월 $69.99

팀용 Creative Cloud Pro: 연간 결제 시 라이선스당 월 $99.99

Adobe Creative Cloud 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 4.7/5 (7,300개 이상의 리뷰)

사용자들은 Adobe Creative Cloud에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어의 평가:

“제 일상 업무에는 짧은 강의, 교육용 비디오, 환자 안내 자료, 온라인 세션 준비가 포함됩니다. (Adobe Creative Cloud)를 활용해 식단 차트, 환자 교육 게시물, 다양한 조건 관련 건강 시각 자료를 디자인하며, 이를 진료 안내, 교육 게시물, 온라인 세션에 정기적으로 활용합니다.”

📖 함께 읽기: 워크플로우 자동화 예시 및 활용 방법

7. Slack (클라이언트 및 내부 채널 간 신속한 커뮤니케이션에 최적)

Via Slack

글로벌 에이전시가 시간대를 넘나들며 업무를 진행할 때 가장 큰 지연 요인은 보통 업데이트 간 정보 공백입니다. 한 지역에서 결정이 내려지면 다른 지역에서는 맥락을 놓치게 되고, 다음 지역은 첫 시간 동안 "무엇이 변경되었나?"라는 질문으로 시간을 허비합니다.

Slack은 비선형적 비동기 커뮤니케이션을 위해 설계되어, 팀원들이 '적절한 시간대'를 기다리거나 긴 이메일 스레드에 답장하는 대신 온라인 상태일 때 업데이트를 기여할 수 있습니다.

무작위 DM과 받은 편지함으로 정보가 흩어지는 대신, Slack은 프로젝트나 주제별로 체계적인 논의를 유도하여 핵심 팀원이 정보에서 소외될 위험을 줄입니다. 이는 여러 프로젝트가 동시에 진행되고 매일 업무 인계가 이루어질 때 팀 생산성을 향상시킬 수 있습니다. 또한 Slack은 에이전시가 외부 이해관계자와 협업해야 할 때도 효과적으로 작동하는 경향이 있습니다.

Slack의 주요 기능

전체 작업 공간을 열지 않고도 공유 채널에서 클라이언트 및 파트너와 협업하세요

화면 공유 기능이 포함된 오디오 및 영상 통화로 신속한 승인 및 업무 인계를 진행하세요.

메시지, 파일, 대화를 검색 가능하게 유지하여 프로젝트 관리자가 결정을 신속하게 찾을 수 있도록 하세요

Google Drive를 포함한 2,600개 이상의 앱을 연결하여 파일 공유를 대화와 연계하세요

Slack의 한도

Free Plan은 메시지 및 파일 기록의 한도를 설정하여 장기적인 클라이언트 작업의 가시성을 저하시킬 수 있습니다.

Slack은 프로젝트 관리 소프트웨어가 아니므로, 작업 할당 및 진행 상황 추적을 위해서는 여전히 별도의 프로젝트 관리 tools가 필요합니다.

Slack 가격 정책

프로: 월간 사용자당 $8.75

Business+ : 사용자당 월 18달러

Enterprise 그리드: 맞춤형 가격

Slack 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (37,990개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (23,975개 이상의 리뷰)

사용자들은 Slack에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어의 의견:

“제가 사용해 본 커뮤니케이션 소프트웨어 중 Slack은 확실히 가장 완벽하고 직관적이며 아름다운 인터페이스를 자랑합니다. 개선할 부분이 전혀 떠오르지 않네요… 조직 내외부 구성원과 함께 채널을 생성할 수 있는 기능은 정말 놀랍습니다!”

🎥 비디오 시청: 지식 근로자의 시간 중 60%가 정보 검색에만 낭비됩니다. 해결책은? 팀의 디지털 두뇌 역할을 하는 AI 지식베이스입니다.

이 비디오에서는 AI 지식 기반을 단계별로 구축하는 방법을 확인하실 수 있습니다.

8. Airtable (구조화된 워크플로우 및 캠페인 운영에 최적)

Airtable은 비즈니스 앱 구축 및 워크플로우와 데이터를 종단 간 연결하는 플랫폼으로 위치합니다. 이는 반복적인 워크플로우 프로세스를 단일 시스템으로 운영해야 하는 운영 팀에게 유용합니다.

에이전시에게 진정한 장점은 통제력과 일관성입니다. 지역 간 업무 추적 방식을 표준화하고, 여러 도구에서 전달 정보가 중복될 때 발생하는 보고 혼란을 줄일 수 있습니다. 이는 복잡한 작업과 대규모 지속적 프로젝트를 관리하는 팀에게 Airtable을 실용적인 생산성 도구로 만듭니다.

Airtable은 플랫폼 스토리의 일환으로 거버넌스와 보안을 강조합니다. 이는 분산된 팀원들 간에 클라이언트 정보와 구조화된 운영 데이터를 관리할 때 중요한 요소입니다.

Airtable의 주요 기능

크리에이티브, 운영, 계정 담당자를 위한 역할 기반 보기로 전환하세요

상태 업데이트, 알림, 승인 등 반복적인 작업을 자동화하세요

다양한 워크플로우 프로세스를 지원하기 위해 그리드 및 기타 레이아웃 간 전환 가능

일관된 형식으로 클라이언트 요청과 내부 브리핑을 수집하세요

Airtable의 한도

일부 사용자는 복잡한 작업을 위해 처음 설정할 때 학습 곡선이 있다고 보고합니다

리뷰어들은 고급 기능이나 추가 저장소가 필요할 때 가격이 상승하는 점을 자주 지적합니다.

Airtable 가격 정책

팀: 사용자당 월 $24

비즈니스: 월별 사용자당 $54

기업 규모: 맞춤형 가격 정책

Airtable 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (3,180개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (2,210개 이상의 리뷰)

사용자들은 Airtable에 대해 어떻게 말하나요?

G2의 한 리뷰어는 이렇게 말했습니다:

“엑셀이 제공할 수 있는 모든 것을 써버렸다는 걸 깨달은 순간 Airtable을 사용하기 시작했습니다. 스프레드시트에 데이터베이스 구조를 억지로 맞추려 수없이 시도한 끝에 마침내 Airtable을 발견했고, 거의 10년이 지난 지금도 한 번도 후회한 적 없습니다. Airtable은 처음 시작할 때 매우 쉽게 익힐 수 있습니다.”

📖 함께 읽기: 규모에 상관없이 프로젝트 협업을 개선하는 방법

9. Miro (워크숍, 목표 조정, 시각적 협업에 최적)

Via Miro

분산된 에이전시에서는 조정 작업이 종종 숨겨진 프로젝트가 됩니다. Miro는 확대 가능한 온라인 화이트보드를 중심으로 설계되어 동기식 및 비동기식 협업을 모두 지원하므로, 시간대를 넘어서도 계획 작업을 가시적으로 유지하고 재사용하기가 더 쉬워집니다.

에이전시 리더에게 Miro는 모호한 아이디어를 공유된 플랜으로 전환해야 할 때 가장 유용합니다. 팀은 이를 활용해 브레인스토밍을 진행하고, 워크플로우를 시각화하며, 체계적인 워크숍을 운영함으로써 업무 인수인계 시 오해를 줄일 수 있습니다. 또한 템플릿 라이브러리를 통해 매번 보드를 새로 만들 필요 없이 빠르게 시작할 수 있습니다.

Miro는 비동기 편집뿐만 아니라 비동기 설명 기능에도 주력합니다. Talktrack을 통해 팀은 보드에 내장된 상태로 유지되는 워크스루를 기록할 수 있어, 다른 지역의 구성원도 추가 회의를 잡지 않고도 의사 결정과 의도를 이해할 수 있습니다.

Miro의 주요 기능

타이머 및 투표와 같은 진행 tools를 활용하여 대화형 워크숍을 운영하세요

Talktrack으로 비동기식 워크스루를 기록하여 다른 시간대의 팀원들도 보드에서 직접 결정을 따라갈 수 있도록 하세요

Microsoft Teams 회의 내에서 Miro 경험을 활용하여 협업하세요

보드 기반 영상 통화 호스팅: 화면 공유, 달력 연동, 문서 실시간 자막 생성(베타) 기능 제공

Miro의 한도

Miro는 협업을 잘 지원하지만, 작업 관리, 시간 추적, 납품 보고를 위해서는 여전히 프로젝트 관리 tools가 필요합니다.

강력한 작업 공간 표준과 소유권이 없으면 대규모로 보드를 관리하기 어려워질 수 있습니다.

Miro 가격 정책

Free

스타터: 월별 사용자당 $8

비즈니스: 월간 사용자당 $16

Enterprise: 맞춤형 가격

Miro 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (12,330개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (1,670개 이상의 리뷰)

사용자들은 Miro에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어의 평가:

“Miro가 아이디어를 시각적으로 구현하는 과정을 쉽고 자연스럽게 만들어주는 점이 마음에 듭니다. 마치 모두가 자유롭게 참여할 수 있는 끝없는 화이트보드를 가진 것 같아요. 광고 업계 클라이언트를 대상으로 워크숍을 자주 진행하는데, Miro 덕분에 실시간 협업이 가능해졌습니다.”

📖 함께 읽기: 업무 생산성을 높이는 방법

10. Dropbox Business (파일 저장소, 공유 및 버전 관리에 최적)

글로벌 에이전시는 대량의 파일을 이동시키며, 파일 관련 실수는 막대한 비용을 초래합니다. 팀이 지역 간에 크리에이티브 자산을 공유할 때 '최신 버전' 문제가 빠르게 발생하며, 한 번의 잘못된 업로드로 프로젝트가 지연될 수 있습니다.

Dropbox Business는 비즈니스 팀을 위한 안전한 클라우드 스토리지로 포지셔닝되며, 작업 중 발생하는 실수로 인한 덮어쓰기나 삭제 위험을 줄이는 파일 복구 및 기록 기능을 제공합니다.

운영 리더들에게 Dropbox는 종종 "안정성 도구"로 활용됩니다. 파일 공유를 예측 가능하게 유지하고, 자산 손실 위험을 줄이며, 클라이언트 대상 폴더 관리의 투명성을 지원합니다. 에이전시에 이미 다른 프로젝트 관리 소프트웨어가 있더라도, Dropbox Business는 원격 팀 간 안정적인 파일 저장소의 핵심 기반이 될 수 있습니다.

Dropbox Business 주요 기능

표준 플랜에서 공유 에이전시 자산을 위한 5TB 저장소 제공

Standard 플랜에서는 삭제된 파일을 최대 180일 동안 복원할 수 있으며, 더 나은 버전 관리 최고의 실행 방식을 지원합니다.

헤비 크리에이티브 전달을 위한 Standard 플랜에서 최대 100GB까지 파일 전송 가능

고객 대상 업무에 대한 팀 공유 및 권한 관리

Dropbox 비즈니스의 한도

Dropbox는 자산 저장 및 공유를 지원하지만, 작업 할당과 진행 상황 추적을 위해서는 여전히 별도의 프로젝트 관리 소프트웨어가 필요합니다.

에이전시에 더 심층적인 크리에이티브 검토 워크플로우가 필요하다면, Adobe Creative Cloud 또는 다른 협업 tools를 함께 활용할 수 있습니다.

Dropbox Business 가격 정책

프로페셔널: 월 $19.99

표준: 월별 사용자당 $18

고급: 사용자당 월 30달러

기업: 맞춤형 가격

Dropbox 비즈니스 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (30,850개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (21,670개 이상의 리뷰)

📖 함께 읽기: Teams를 위한 크리에이티브 운영

사용자들은 Dropbox Business에 대해 어떻게 평가할까요?

G2 리뷰어의 의견:

“Dropbox에서 가장 마음에 드는 점은 타의 추종을 불허하는 안정성과 진정한 ‘한 번 설정하면 신경 쓸 필요 없는’ 느낌입니다. 저에게 델타 동기화 기술은 여전히 최고의 기준입니다: 변경된 파일 부분만 업로드하기 때문에 대용량 데이터셋 작업 시에도 업데이트 속도가 놀라울 정도로 빠릅니다.”

📖 함께 읽기: 활용할 최고의 AI 생산성 도구

핵심 스택이 구축된 경우, 이 세 가지 클라우드 생산성 도구는 글로벌 에이전시가 직면하는 '중간 단계'의 공백을 메울 수 있습니다. 특히 가상 회의와 여러 도구 간 반복 작업 자동화 분야에서 효과적입니다.

Zoom : 고객 검토 시 실시간 설명이 필요한 경우 유용한 가상 회의 도구입니다. Zoom은 화면 공유 기능이 있는 영상 통화를 지원하므로, 팀원들이 여러 버전을 주고받지 않고도 프레젠테이션 자료나 보고 대시보드를 함께 검토할 수 있습니다.

Loom: 시간대 간 신속한 업무 인계를 위한 비동기식 비디오 메시징 도구입니다. Loom을 사용하면 화면을 녹화(카메라 유무 선택 가능)하고 즉시 링크를 공유하며 의견을 수집할 수 있어, 팀원들이 동시에 온라인에 있지 않을 때 창의적인 피드백을 주고받는 데 효과적입니다.

Zapier : 에이전시가 이미 사용하는 앱들을 연결하는 워크플로우 자동화 도구입니다. Zapier는 트리거-액션 설정을 통해 자동화된 워크플로우를 구축할 수 있게 해주며, 7,000개 이상의 앱 간 통합을 지원합니다. 이는 Google Drive, Slack, 스프레드시트 같은 다양한 tools를 아우르는 작업 프로세스에 유용합니다.

ClickUp으로 글로벌 에이전시 업무 수행하기

글로벌 에이전시를 위한 클라우드 생산성 도구 선택은 단순한 파일 저장이나 영상 통화가 아닙니다. 작업, 맥락, 승인, 보고를 연결하여 팀이 서로 다른 지역에서 오프라인 상태일 때도 일이 계속 진행되도록 하는 것이 핵심입니다.

도구 전환을 줄이고 팀이 시간대를 넘나들며 의지할 수 있는 단일 전달 시스템을 구축하고자 할 때 ClickUp이 효과적입니다. 작업(Tasks)에서 실행을 중앙화하고, 문서(Docs)에 브리핑과 결정을 보관하며, 대시보드(Dashboards)를 통해 실시간 가시성을 공유할 수 있습니다. 자동화 기능은 업무 인계를 일관되게 지원하며, ClickUp Brain은 실제 업무가 수행되는 동일한 작업 공간 내에서 AI 지원을 추가합니다.

글로벌 프로젝트를 더 적은 간극과 빠른 인수인계로 운영할 준비가 되셨다면, ClickUp에 가입하여 Teams원들이 맥락을 잃지 않고 바로 이어갈 수 있는 워크플로우를 구축하세요.