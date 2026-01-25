YouTube 광고 실행 방법: 완전한 단계별 가이드

YouTube는 단순히 비디오를 시청하는 공간이 아닙니다. 구매를 조사하고, 옵션을 비교하며, 새로운 기술을 배우고, 틈틈이 시간을 보내는 곳이기도 합니다. 이러한 복합적 특성 덕분에 YouTube는 관심과 구매 의도가 지속적으로 교차하는 몇 안 되는 플랫폼 중 하나입니다.

퓨 리서치에 따르면 YouTube는 미국 청소년 및 성인 사이에서 가장 널리 사용되는 온라인 플랫폼입니다.

마케팅 담당자에게는 도달 범위도 중요하지만, 더 큰 장점은 형식에 있습니다. YouTube는 짧은 형식과 긴 형식의 스토리텔링을 모두 지원하므로, 유용하게 느껴지는 콘텐츠로 관심을 끌고, 경험에 자연스럽게 녹아든 광고로 전환할 수 있습니다.

이 가이드는 보기를 측정 가능한 결과로 전환하는 데 중점을 두고, 첫 YouTube 캠페인 설정 방법 또는 기존 캠페인 개선 방법을 단계별로 안내합니다.

YouTube 광고란 무엇이며 왜 중요한가

YouTube 광고는 정확한 타겟팅을 통해 기업이 매우 다양하고 세분화된 고객층에 도달할 수 있도록 하는 유료 광고입니다. Google Ads를 통해 운영되며, 비디오 광고, 디스플레이 광고, 오디오 광고, 프리미엄 광고 등 네 가지 주요 유형으로 분류됩니다.

전 세계 소셜 미디어 사용자 56억 6천만 명 중 거의 절반에 달하는 25억 3천만 명 이상의 사용자에게 광고가 도달하는 YouTube는 가장 크고 지배적인 비디오 공유 플랫폼 중 하나입니다.

이것이 중요한 이유는 다음과 같습니다:

다양한 형식에 걸친 크리에이티브 유연성 : 시각적 광고와 비시각적 광고부터 오버레이 광고와 배너 광고까지—YouTube는 다양한 방식으로 광고를 실험할 수 있도록 지원합니다.

Google 데이터 생태계를 활용한 정밀 목표 설정 : 사용자의 검색어, 시청 기록, 인구통계학적 특성, 의도 신호는 물론 광고가 노출될 비디오나 채널까지 고려하여 목표 고객을 선정하세요.

실시간 인사이트를 통한 측정 가능한 ROI : YouTube 광고주는 성과, 참여도, 시청자 인구 통계, 트래픽 소스, 전환을 추적하여 진정한 참여를 위한 캠페인 최적화가 가능합니다.

기존 광고보다 높은 신뢰도 : 응답자의 59%가 YouTube 광고가 선형 TV 광고보다 더 관련성이 높다고 답했습니다. 다른 비디오 및 소셜 플랫폼과 비교했을 때 YouTube 비디오 광고는 신뢰도와 신뢰성이 16% 더 높습니다.

모든 연령대를 아우르는 다양한 시청자층: 대부분의 소셜 미디어 플랫폼이 Z세대나 밀레니얼 세대에 치우치는 반면, YouTube는 모든 연령대에서 활발한 사용자층을 유지하고 있습니다.

🧠 재미있는 사실: YouTube 최초의 비디오 제목 "Me at the zoo"는 2005년 4월 23일 YouTube 공동 창립자 자웨드 카림이 업로드했으며, 샌디에이고 동물원에서 코끼리 앞에 서 있는 그의 모습이 담겨 있습니다.

📚 더 읽어보기: 콘텐츠 제작 프로세스 확장 단계

YouTube 광고 유형

YouTube 광고를 통해 실행할 수 있는 다양한 광고 유형을 살펴보겠습니다:

트루뷰 인스트림 광고

트루뷰 광고는 건너뛸 수 있는 인스트림 광고로도 알려져 있으며, YouTube에서 가장 인기 있는 광고 형식 중 하나입니다. 이 광고는 다른 비디오 재생 전, 도중 또는 후에 재생됩니다. 모바일 기기에서는 시청자가 다음으로 진행하기 전에 전체 화면 삽입형 광고로도 표시될 수 있습니다.

시청자는 인스트림 광고를 5초 후 건너뛸 수 있습니다. 하지만 광고 비용은 다음 경우에만 지불됩니다:

시청자가 비디오 전체를 시청합니다(광고가 30초 미만인 경우).

시청자가 비디오 30초 이상 시청(30초 초과 시청 시)

시청자는 링크, CTA 또는 컴패니언 배너를 클릭하여 광고와 상호작용합니다.

브랜드에게 수익성이 높은 이유는 사용자가 콘텐츠에 적극적으로 참여하거나 대화를 일으킬 때만 비용을 지불하기 때문입니다.

여기서 전환이란 무엇일까요?

전환은 Google Ads 및 애널리틱스에서 추적하는 항목에 따라 데모 요청, 가입 또는 양식 제출 등이 될 수 있습니다.

인스트림 광고의 참여도는 시청자가 5초를 넘겨 자발적으로 시청하기로 선택했기 때문에 일반적으로 더 높은 편입니다.

🔔 유의사항: 건너뛸 수 있는 비디오 광고는 최소 12초 이상이어야 합니다.

6분을 초과할 수 없습니다.

이러한 광고는 YouTube 시청 페이지와 Google 비디오 파트너에서 운영되는 웹사이트 및 앱 전반에 표시됩니다.

범퍼 광고

짧고 건너뛸 수 없는 광고로, 단 6초 안에 메시지를 전달합니다. 다른 비디오 재생 전, 중간 또는 후에 재생되며, 노출당 비용을 지불합니다.

짧은 영상인 만큼, 하나의 명확한 아이디어나 시각적 요소를 통해 강렬한 인상을 주는 것이 최고의 실행 방식입니다.

트루뷰 또는 Google Preferred 캠페인과 함께 사용할 때 가장 효과적입니다.

🤔 범퍼 광고는 언제 사용해야 할까요? 단일 집중 메시지로 시청자에게 효과적으로 전달하고자 할 때

장기 캠페인 보완용으로 활용하세요. 즉, 제품 출시나 이벤트 프로모션을 강화하는 데 효과적입니다.

브랜드를 최우선으로 기억하게 하면서도 빈번한 접점에서 노출되도록 하려면

인피드 비디오 광고(이전 명칭: 비디오 디스커버리 광고)

다음과 같은 여러 위치에 표시됩니다:

YouTube 검색 결과 상단에

관련 YouTube 비디오 옆에

YouTube 모바일 홈페이지 상단

검색 후 표시되는 광고입니다. 일반적으로 비디오 썸네일, 헤드라인, 비디오 시청을 위한 클릭 유도 문구가 포함됩니다.

이 광고에 대한 비용은 사용자가 광고를 클릭하여 시청하거나 자동 재생 시 최소 10초 이상 시청할 때만 발생합니다.

💡 인피드 비디오 광고에 대해 알아야 할 사항은 다음과 같습니다: 사용자 의도에 맞춰 설계되어 관련 비디오 주제를 검색할 때만 노출되므로, 덜 방해적이고 더 맥락에 맞는 광고입니다.

귀하의 광고는 플랫폼에 자연스럽게 녹아들어 검색 결과와 피드에서 유기적인 비디오 추천처럼 보입니다.

여기에는 두 개의 CTA가 포함됩니다. 하나의 버튼은 랜딩 페이지와 연결되고 다른 버튼은 비디오를 재생합니다. 두 버튼 모두 시청자를 최종 URL로 유도할 수 있습니다.

🧠 재미있는 사실: 매일 약 2천만 개의 비디오가 YouTube에 업로드됩니다. YouTube 광고를 통해 수많은 콘텐츠 속에서 두각을 나타내고, 목표 고객에게 직접 메시지를 전달할 수 있습니다.

건너뛸 수 없는 인스트림 광고

다른 비디오 재생 전, 중, 후에 표시되는 15~20초 길이의 비디오 광고입니다. 시청자가 건너뛸 수 없으므로, 시청자의 행동 유도를 위한 CTA(행동 유도 문구)와 함께 활용하는 것을 고려하세요.

건너뛸 수 없는 광고의 경우, 광고가 표시될 때마다 비용이 청구됩니다(CPM). 시간에 민감한 제안이나 공지사항을 전달할 때 활용해 보세요.

✏️ 노트: 비스킵형 인스트림 광고의 경우, 다음 3가지 서로 다른 광고 형식을 사용할 수 있습니다: 범퍼 광고: 최대 6초 길이의 비디오 표준 비스킵 가능 광고: 7초에서 15초 사이의 비디오 30초 비건너뛰기 광고(CTV): 커넥티드 TV(CTV)에 표시되는 16~30초 길이의 비디오

마스트헤드 광고

이 광고는 YouTube 홈 피드 상단에 24시간 동안 표시되는 프리미엄 광고입니다. 데스크탑에서는 최대 30초 동안, 모바일 기기 및 CTV에서는 전체 비디오 길이에 걸쳐 소리가 없는 자동 재생으로 노출됩니다.

이 광고는 최대 가시성을 제공하도록 설계되었으며, Google 영업 팀을 통한 예약 방식으로만 이용 가능합니다.

특히 신제품, 서비스 또는 이벤트의 경우, 대규모 도달 범위 또는 인지도 제고에 이상적입니다.

마스트헤드 광고를 통해 다음 자산을 맞춤형으로 설정할 수 있습니다:

YouTube 비디오 URL : 비디오가 게재되려면 '공개' 또는 '비공개'로 설정된 YouTube 링크

헤드라인 및 설명 : 마스트헤드 옆이나 아래에 표시되는 텍스트

CTA 버튼 : 최종 URL로의 클릭 유도

최종 URL : CTA 사용 시 필수 항목—다른 YouTube 페이지나 직접 웹사이트로 연결 가능

자동 재생 설정 : 자동 재생 시작 시점과 재생 시간(최대 30초)을 지정하세요.

동반 비디오: 데스크탑에서 메인 헤더 옆에 표시되는 두 개의 추가 비디오(본인의 채널에서 제작된 비디오일 필요 없음)

⭐ 구매 가능한 YouTube 마스트헤드에는 두 가지 유형이 있습니다: 천회 노출당 비용(CPM) 매스트헤드: 캠페인 기간 동안 고정된 노출량을 보장하는 광고 형식입니다.

시간당 비용(CPH) 마스트헤드: 구매한 예약 시간 동안 YouTube 마스트헤드 단위의 적격 노출에 대해 100% 음성 점유율(SOV)을 제공합니다.

📚 더 읽어보기: LinkedIn에서 개인 브랜드 구축 가이드

디스플레이 광고

비디오 추천 목록의 오른쪽 사이드바에 표시되는 비디오 배너 광고입니다. 일반적으로 이미지나 애니메이션을 포함하며, 헤드라인, 설명, CTA 버튼이 함께 제공됩니다. YouTube 디스플레이 광고는 사용자가 클릭할 때마다 비용이 청구됩니다.

참고: 디스플레이 광고는 데스크탑 기기에서만 이용 가능합니다.

디스플레이 광고는 다음과 같은 경우에 효과적입니다:

지속적인 시각적 알림으로 비디오 광고 캠페인을 지원하세요

비디오 콘텐츠를 제작하지 않고도 웹사이트로 트래픽을 유도하세요

YouTube 비디오 광고를 시청한 시청자에게 리타게팅하세요

경쟁사 콘텐츠나 관련 비디오를 시청하는 동안에도 브랜드 노출 유지

이 광고들은 사이드바에 표시되기 때문에 시청 경험을 방해하지 않습니다. 인스트림 형식보다 덜 침입적이지만, 그 대가로 가시성이 낮아집니다. 시청자들이 주변 요소보다 비디오 자체에 집중할 가능성이 높습니다.

💡 전문가 팁: ClickUp Brain을 활용해 설득력 있는 YouTube 광고 카피를 작성하세요. 컨텍스트 기반 AI가 성공적인 광고 패턴과 브랜드 음성 가이드라인을 분석하여 다양한 CTA, 헤드라인, 광고 설명을 생성합니다. ClickUp Brain을 활용하여 YouTube 광고 카피와 스크립트를 생성하세요 게다가 ClickUp Brain에 광고용 맞춤형 이미지를 생성하도록 프롬프트를 보낼 수도 있습니다. 📌 다음 YouTube 광고를 작성할 때 프롬프트를 참고하세요: 트루뷰 인스트림 광고(건너뛸 수 있는 광고) YouTube 트루뷰 인스트림 광고 스크립트를 작성할 때, 처음 5초 안에 핵심 문제점과 값을 명확히 전달하세요. 시청자가 광고 건너뛰기를 결정하는 순간을 가정하세요. 클릭을 유도하는 속임수 없이 호기심을 자극하고, 10초 이내에 혜택을 설명하며, 측정 가능한 전환과 연계된 명확한 행동 유도 문구(CTA)로 마무리하세요. 범퍼 광고(6초, 건너뛸 수 없음) YouTube 광고용 5개의 범퍼 광고 스크립트(최대 6초)를 작성하세요. 각 스크립트는 하나의 핵심 아이디어나 혜택을 전달해야 하며, 쉬운 구어체로 작성되고, 음성 없이도 기억에 남을 수 있어야 합니다. 인피드 비디오 광고(비디오 디스커버리) 검색 의도에 부합하는 YouTube 피드 비디오 광고 문안을 작성하세요. 프로모션적이기보다는 자연스럽고 정보성 있는 느낌의 헤드라인, 썸네일 텍스트 제안, 그리고 시청자의 관심을 끄는 비디오 오프닝을 생성하세요. 건너뛸 수 없는 인스트림 광고 (15~20초) 20초 이내에 하나의 완전한 메시지를 전달하는 건너뛸 수 없는 YouTube 광고 스크립트를 작성하세요. 설득력보다 명확성을 우선시하고, 관련성이 있을 때 긴급성을 도입하며, CPM 기반 인지도 또는 공지 캠페인과 일치하는 CTA를 포함하세요. 마스트헤드 광고 최대 도달을 목표로 설계된 YouTube 마스트헤드 광고용 헤드라인, 설명, CTA 카피를 작성하세요. 소리가 없는 자동 재생 상태를 가정하고, 브랜드 위치와 단일 캠페인 메시지에 집중하며, 카피는 대담하고 간결하며 즉시 이해될 수 있도록 유지하세요. 디스플레이 광고(사이드바) 사이드바 게재용 YouTube 디스플레이 광고 문안을 작성하세요. 간결한 헤드라인, 짧은 설명, 그리고 브랜드 인지도를 강화하거나 이미 비디오 광고를 본 시청자를 재타겟팅하는 CTA를 생성하세요.

YouTube 광고 크리에이티브 체크리스트 이 체크리스트를 활용하여 광고 크리에이티브가 단순히 보기 수를 늘리는 것이 아니라 주목을 끌고 행동을 유도하도록 제작되었는지 확인하세요: 자막 플랜: 음성 없이도 메시지가 전달되도록 자막이나 화면 텍스트를 추가하세요

첫 5초 안에 시청자를 사로잡으세요: 시청자가 광고를 건너뛰지 않도록 문제점이나 핵심 혜택을 먼저 제시하세요

광고당 하나의 메시지: 광고는 하나의 아이디어, 혜택 또는 제안에 집중하세요.

목표에 연계된 CTA: CTA를 최적화하려는 목표(리드 양식, 데모, 구매 또는 인지도)에 맞추세요.

모바일 우선 프레임: 대부분의 시청자가 소리를 끈 상태로 작은 화면에서 시청할 것이라고 가정하세요

YouTube 광고 캠페인 생성 방법 (단계별 안내)

성공적인 YouTube 광고 캠페인을 생성하고 설정하는 방법은 다음과 같습니다.

1. Google Ads 계정 설정하기

개인 또는 비즈니스 Google Workspace 계정으로 Google Ads 계정에 로그인하세요.

YouTube 계정에 접속한 후, YouTube 채널을 Google Ads에 연결하면 채널에서 직접 비디오 캠페인을 실행하고 성과를 추적할 수 있습니다.

⚡ 템플릿 아카이브: 창의력을 높여주는 최고의 콘텐츠 작성 템플릿

2. 캠페인 목표 선택하기

YouTube 광고 캠페인으로 달성하고자 하는 목표는 무엇인가요? 브랜드 인지도 구축, 리드 확보, 직접 판매 촉진, 특정 랜딩 페이지로의 트래픽 유입 중 어떤 것을 원하시나요?

다양한 캠페인 목표 중에서 선택하세요.

선택한 목표에 따라 사용 가능한 광고 형식, 네트워크(YouTube vs. 디스플레이 네트워크), 캠페인 하위 유형의 한도가 크게 설정된다는 점을 기억하세요.

평가를 위해 이 테이블을 활용하세요 👇

다음과 같은 경우에… 선택 지원되는 광고 형식 광고로 직접 구매 유도하기 구매 건너뛸 수 있는 인스트림 광고, YouTube Shorts 광고 잠재 고객 확보 리드 양식 제출, 전화 문의 리드, 연락처 건너뛸 수 있는 인스트림 광고, YouTube Shorts 광고 방문자를 랜딩 페이지나 제품 페이지로 유도하세요 페이지 뷰 건너뛸 수 있는 인스트림 광고, YouTube Shorts 광고 도달 범위 확대 및 브랜드 고려도 제고 브랜드 인지도 건너뛸 수 없는 인스트림 광고, 피드 내 비디오 광고, 범퍼 광고, 마스트헤드 광고, YouTube Shorts 광고

캠페인 목표가 확실하지 않다면 '브랜드 인지도 및 도달'을 선택하거나 '목표 설정 없이 캠페인 만들기'를 선택할 수 있습니다.

⚡ 템플릿 아카이브: 중요한 작업을 덜어주는 무료 콘텐츠 마케팅 전략 템플릿

3. 캠페인 유형 및 하위 유형 선택

이제 캠페인 목표를 적합한 캠페인 유형 및 하위 유형과 연계하세요. 다음을 결정하는 다양한 캠페인 프레임워크를 활용할 수 있습니다:

광고가 게재되는 위치 (YouTube, Google TV, 파트너 사이트, Google 디스플레이 네트워크)

타겟팅, 입찰, 크리에이티브 최적화에 대해 어느 정도 통제권을 가질 수 있나요?

각 광고가 달성하도록 설계된 목표(인지도, 고려도, 전환)

다양한 캠페인 선택이 하위 캠페인 선택에 미치는 영향을 이해하는 데 도움이 되는 상세한 분석을 소개합니다:

비디오 캠페인

의미: 게재 위치, 타겟팅, 크리에이티브 형식을 완벽하게 제어할 수 있는 표준 YouTube 광고 캠페인

사용 시점: YouTube에서 광고가 게재되는 위치, 광고를 보는 대상, 광고 전달 방식을 완전히 제어하고자 할 때

가장 적합한 대상: 브랜드 인지도, 고려 단계 캠페인 또는 정확한 타겟팅이 필요한 행동 중심 목표

호환 가능한 형식 및 하위 유형: 건너뛸 수 있는 인스트림 비디오 광고, 건너뛸 수 없는 인스트림 비디오 광고, 인피드 비디오 광고, 범퍼 광고, 마스트헤드 광고, 아웃스트림 비디오 광고

퍼포먼스 맥스 캠페인

의미: Google의 AI를 활용하여 모든 Google 자산 전반에 걸쳐 게재 위치와 타겟팅을 최적화하는 자동화 캠페인

사용 시점: Google이 귀사의 광고 자산을 활용하여 YouTube, 검색, 디스플레이, 디스커버, Gmail, 지도 전반에 걸쳐 최적의 게재 위치를 자동으로 찾아주길 원할 때

최적 대상: 최소한의 수동 설정으로 전환 및 영업 팀의 판매를 목표로 할 때, 특히 알고리즘에 공급할 전환 데이터가 있는 경우

호환 가능한 형식 및 하위 유형: 비디오 및 이미지 자산을 기반으로 자동 생성된 조합

수요 창출 캠페인

의미: YouTube, Discover, Gmail 전반의 디스커버리 게재 위치를 중심으로 한 시각적 캠페인

사용 시점: Google의 시각적 및 소셜형 플랫폼에서 탐색 모드에 있는 사람들에게 도달하고자 할 때

가장 적합한 대상: 시각적으로 몰입감 있는 광고 경험을 통해 고려 단계 구축 및 참여 유도

호환 가능한 형식 및 하위 유형: 인피드 비디오 광고, YouTube 홈, 다음에 볼 비디오, 디스커버, Gmail에 게재되는 이미지 광고

앱 캠페인

의미: 앱 설치 및 인앱 행동 유도를 위해 특별히 설계된 캠페인

사용 시점: 모바일 앱을 홍보하며 다운로드 또는 특정 인앱 전환을 유도해야 할 때

가장 적합한 대상: 앱 설치, 앱 참여도, 인앱 구매 전환

호환 가능한 형식 및 하위 유형: YouTube 및 Google 앱 네트워크 전반에서 앱 프로모션에 최적화된 비디오 광고

👀 알고 계셨나요? 미국 넷플릭스 가입 가구의 45%가 현재 광고 지원 요금제로 시청하고 있으며, 이는 2024년 34%에서 증가한 수치입니다. 문화적 공감을 불러일으키고 가치를 전달하는 광고에 대해 시청자들의 수용도가 점점 높아지고 있습니다.

4. 예산 및 입찰 전략 설정

이제 YouTube 광고 예산을 설정할 시간입니다.

일일 예산 또는 총 캠페인 예산을 설정하세요. 캠페인 실행 기간을 정의하고 최적화하려는 목표에 따라 입찰 전략을 선택하세요.

일반적인 입찰 전략과 사용 시점을 정리해 드립니다. 캠페인 목표와 광고 형식에 부합하는 옵션만 표시됩니다.

입찰 전략 의미 사용 시점 목표 CPM (천회 노출당 비용) 광고가 1,000회 노출될 때마다 비용을 지불합니다. 브랜드 인지도(ToFu) 캠페인의 최대 도달률과 가시성을 원하신다면 목표 CPV(보기당 비용) 보기 수를 위한 입찰을 최적화할 수 있습니다. 즉, 시청자가 광고의 일부 또는 전체를 볼 때마다 비용을 지불하게 됩니다. 비용을 관리하면서 비디오 조회수를 확보하고 싶으신가요? 목표 CPA(고객 획득당 비용) Google은 목표 행동당 비용으로 전환을 달성하기 위해 입찰가를 자동으로 최적화합니다. 영업 팀의 판매, 리드, 심지어 웹사이트 트래픽까지 유도하고 싶으신가요? 목표 ROAS(광고 지출 대비 수익) Google은 특정 광고 지출 대비 수익률(ROAS)을 달성하기 위해 입찰가를 최적화합니다. 목표 광고 지출 대비 수익률(ROAS) 범위 내에서 최대한의 전환 가치를 달성하고자 합니다. 전환율 극대화 Google은 예산 범위 내에서 최대한의 전환을 달성할 수 있도록 입찰가를 자동으로 설정합니다. 고정된 예산 내에서 최대한의 전환 가치를 얻기 위해

👀 알고 계셨나요? 목표 CPA에서 목표 ROAS 입찰 전략으로 전환하는 광고주는 유사한 광고비 대비 수익률(ROAS)에서 전환 가치를 14% 더 높일 수 있습니다.

5. 타겟팅 옵션 최적화하기

YouTube는 초정밀 타겟팅이 가능하므로, 광고가 더 정교하게 목표에 맞춰질수록 광고 예산이 더 높은 ROI를 창출할 가능성이 높아집니다.

YouTube 광고 내에서 사용할 수 있는 몇 가지 목표 옵션은 다음과 같습니다:

인구 통계

성별, 연령, 부모 상태, 가구 소득을 기준으로 타깃 고객에게 도달하세요. 그러나 동일한 인구통계학적 범주에 속하더라도 하나의 메시지가 모든 사람에게 공감을 불러일으키지는 않으므로, 세분화된 타깃팅이 필요합니다.

인생의 주요 이벤트들

특정하면서도 뚜렷한 인생의 이벤트를 기반으로 시청자를 목표로 삼으세요. 예를 들어:

새 반려동물 입양하기

최근에 아기를 낳았습니다

신혼부부

새 집을 마련하셨군요

이러한 순간들은 구매 행동을 변화시켜 사람들이 적극적으로 새로운 제품과 서비스를 찾는 기회를 창출합니다.

상세한 인구 통계 정보

고급 세분화 기능입니다. 여기서는 교육 수준, 결혼 상태, 주택 소유권, 고용 상태, 자녀 유무 등 더 세분화된 기준으로 대상 고객을 선택할 수 있습니다.

예를 들어, 부모를 목표 대상층으로 삼는다면, 이미지에서 표시된 특정 카테고리에서 해당 대상층을 선택할 수 있습니다.

광범위한 인구통계학적 프로필 내에서도 정확한 대상 고객에게 도달할 수 있습니다.

구매 의사가 있는 잠재 고객

현재 귀사 카테고리에서 적극적으로 구매를 조사하거나 고려 중인 사람들을 목표하세요.

또한 각 시장 내 세그먼트에 대한 추가 세부 정보를 확인하여 관련성이 높은 대상 고객을 선택할 수 있습니다:

타겟 고객이 가장 자주 시청하는 YouTube 콘텐츠 카테고리를 확인하세요

간과했을 수도 있는 유사한 구매 의향 고객층을 발견하세요

해당 특정 세그먼트에 대한 주간 노출 수 추정

관심사

일관된 검색 및 시청 습관을 바탕으로 확고한 장기적 관심사를 가진 사람들을 목표하세요. 이들은 지속적인 열정을 중심으로 형성된 오디언스입니다—피트니스 애호가, 기술 얼리 어답터, 여행 매니아, 뷰티 전문가 등이 대표적입니다.

Google은 또한 친화성 대상 고객을 광범위한 범주로 분류하고 더 구체적인 하위 세그먼트를 제공합니다.

맞춤형 고객층

Google의 사전 설정 카테고리보다 더 구체적인 타겟팅이 필요하신가요? 특정 키워드, URL, 앱 또는 비즈니스와 관련성이 높은 관심사를 기반으로 맞춤 오디언스를 구축하세요.

💡 전문가 팁: 캠페인 시작 전 ClickUp Docs를 활용해 대상 고객 세분화와 마케팅 전략을 문서화하세요. 인구통계학적 데이터, 관심사, 문제점, 선호 콘텐츠 유형을 포함한 상세한 고객 페르소나를 작성하세요. ClickUp Docs로 팀과 문서를 공동 작업하고 노트를 작성하세요 조직/마케팅 팀의 누구나 접근 가능한 ClickUp 문서에서 브랜드 가이드라인과 마케팅 전략을 문서화하세요.

6. 콘텐츠 제외 항목 및 게재 위치 설정

광고가 표시되지 않기를 원하는 콘텐츠가 있나요?

예를 들어, 고급 시계 브랜드의 광고는 저예산 쇼핑이나 재정적 어려움에 관한 비디오 옆에 게재하기에는 적합하지 않습니다.

브랜드 평판을 보호하고 관련 없는 게재 위치에 예산을 낭비하지 않도록 특정 콘텐츠 유형을 제외할 수 있습니다. YouTube에서는 다음 기준에 따라 콘텐츠를 필터링할 수 있습니다:

인벤토리 유형 (과도한 욕설, 강한 욕설, 중간 정도의 욕설이 포함된 콘텐츠 제외)

콘텐츠 라벨(일반 시청자, 부모 통제 대상 시청자, 성인 시청자)

특정 주제 또는 채널

마찬가지로 특정 게재 위치를 선택하여 광고가 표시되는 위치를 제어할 수도 있습니다:

키워드 : 제품 또는 서비스와 관련된 특정 키워드와 일치하는 비디오, 채널 또는 웹사이트를 목표로 삼으세요.

주제 : 기술, 피트니스, 홈 인테리어 등 특정 주제의 콘텐츠에 광고 노출하기

배치: 광고를 게재할 정확한 YouTube 채널, 비디오, 웹사이트 또는 앱을 선택하세요.

📚 함께 읽기: 스케줄링 번거로움을 덜어주는 무료 콘텐츠 달력 소프트웨어

7. 위치 및 언어 선택

지리적으로 광고가 표시될 위치를 선택하세요—국가, 지역, 도시 또는 특정 위치 주변의 반경까지 목표할 수 있습니다. 언어 설정을 구성하면 YouTube는 해당 언어를 계정 기본 설정으로 지정한 사용자에게 광고를 표시합니다.

⭐ 보너스: 관련 비디오를 추가하여 비디오 광고의 참여도를 높이세요. 이러한 비디오는 광고 비디오 하단에 표시되며 몰입감 있는 비디오 경험을 제공하여 광고 메시지를 강화하거나 확장합니다.

8. 캠페인 일정 및 노출 빈도 제한 설정

다음은 추가로 살펴봐야 할 몇 가지 설정입니다:

기기 타겟팅 설정: YouTube 비디오 광고의 가시성을 보장할 기기(모바일, 태블릿, TV 화면, 컴퓨터)를 선택하세요.

노출 빈도 한도: 동일한 사용자에게 이 캠페인 광고가 표시될 수 있는 횟수를 한도로 설정합니다.

광고 일정: 광고가 게재될 시간을 설정하세요. 예: 오전 9시부터 오후 6시까지 (GMT+5:30)

💡 전문가 팁: 동일한 캠페인 내에서 서로 다른 대상 세그먼트나 광고 형식에 대해 별도의 광고 그룹을 생성하여 성과를 독립적으로 테스트하세요. 이렇게 하면 성과가 저조한 그룹이 전체 캠페인의 성과를 떨어뜨리지 않습니다.

9. 비디오 자산 생성

동영상을 YouTube 또는 Google Ads 자산 라이브러리에 업로드하세요. 광고로 게재되려면 '공개' 또는 '비공개'로 설정해야 합니다. 비공개 비디오는 사용할 수 없습니다.

Google Ads의 광고 생성 섹션에 URL을 붙여넣기하세요. 이 단계에서 여러 광고를 생성하여 다양한 크리에이티브, CTA 또는 메시지 변형을 테스트할 수 있습니다.

⚡ 템플릿 아카이브: ClickUp 광고 템플릿을 활용하여 기획부터 실행까지 전체 광고 제작 프로세스를 효율화하세요. 무료 템플릿 받기 ClickUp 광고 템플릿으로 YouTube 광고 제작을 간소화하세요 이 템플릿을 사용하면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다: 팀과 함께 한 곳에서 광고 컨셉과 창의적인 아이디어를 브레인스토밍하세요

소셜 미디어 아이디어를 명확한 마감일과 소유권이 지정된 실행 가능한 작업으로 전환하세요.

11개의 사용자 지정 필드로 대본 작성부터 최종 비디오 업로드까지 광고 제작 단계를 추적하세요

7가지 ClickUp 보기에서 광고의 메트릭과 캠페인 결과를 모니터링하세요

시각적으로 풍부한 콘텐츠 달력으로 광고 팀 전체가 타임라인, 예산, 결과물에 대해 일관성을 유지하세요.

모든 것을 완료한 후 캠페인을 제출하세요. YouTube는 광고가 Google Ads 정책을 준수하는지 검토하여 광고 가이드라인을 따르는지 확인합니다. 대부분의 광고는 영업일 기준 1일 이내에 검토되지만, 복잡한 검토의 경우 더 오래 걸릴 수 있습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 직원의 절반 이상이 일 중 필요한 정보를 찾는 데 어려움을 겪습니다. 27%만이 쉽다고 답한 반면, 나머지는 어느 정도 어려움을 겪으며 23%는 매우 어렵다고 답했습니다. 지식이 이메일, 채팅, 도구 등에 흩어져 있으면 시간 낭비가 빠르게 쌓입니다. ClickUp을 사용하면 단일 작업 공간 내에서 이메일을 추적 가능한 작업으로 전환하고, 채팅을 작업에 연결하며, AI로부터 답변을 얻는 등 다양한 작업을 수행할 수 있습니다. 💫 실제 결과: 팀원들은 ClickUp을 활용해 구식 지식 관리 프로세스를 없애고 매주 5시간 이상을 절약할 수 있습니다. 이는 1인당 연간 250시간 이상에 해당합니다. 분기마다 추가로 확보된 일주일 분량의 생산성으로 팀이 무엇을 만들어낼 수 있을지 상상해 보세요!

YouTube 광고 운영 시 흔히 저지르는 실수

타겟팅과 설정이 올바르게 보일 때조차도 예산을 은근히 낭비하는 실수들은 다음과 같습니다:

전환이 필요한 상황에서 조회수를 최적화하기: 높은 조회수 비율이 자동으로 전환으로 이어지지는 않습니다.

잘못된 캠페인 유형 선택: 예시로, 리드 확보가 필요한 상황에서 광범위한 인지도 설정을 사용하는 경우

배제 대상 및 브랜드 안전성 제어 건너뛰기: 광고가 관련성 없는 콘텐츠나 위험한 콘텐츠 옆에 노출될 수 있습니다.

광고 그룹을 의도별로 분리하지 않음: 혼합된 대상은 메시지 혼란과 성과 약화로 이어집니다

YouTube 광고 성공 측정

YouTube 광고 캠페인을 만드는 것은 방정식의 한 부분에 불과합니다. 다른 부분—동등하게 중요한—은 성과를 추적하고 핵심 메트릭을 기반으로 캠페인을 최적화하는 것입니다.

캠페인이 시작되면 Google Ads 대시보드와 YouTube Studio에서 캠페인 데이터 및 자산 성과를 확인할 수 있습니다. 메트릭 추적 및 보고 방법에 대한 상세한 개요를 확인하세요.

추적해야 할 주요 메트릭

캠페인의 효과를 직감으로 판단할 수는 없습니다. 데이터가 필요하며, 이 데이터는 조회수, 완료율, 클릭률, 전환율, 획득당 비용 등의 형태로 제공됩니다.

데이터 추적을 시작하고 막연한 추측을 하기 전에, 다음 질문들에 대한 명확한 답을 얻으세요:

캠페인 효과는 보기, 참여도, 아니면 실제 전환에 달려 있나요?

브랜드 인지도 제고를 위한 최적화인가요, 아니면 직접적인 수익 창출을 위한 최적화인가요?

귀사의 허용 가능한 고객 획득 단가는 얼마이며, 이는 고객 생애 가치와 비교했을 때 어떻게 평가되나요?

캠페인 목표에 따라 추적해야 할 키 메트릭은 다음과 같습니다:

메트릭 추적 항목 분석 및 해석 노출 수 조회율은 캠페인의 크리에이티브 품질과 대상 관련성을 보여줍니다. 높은 조회율은 메시지와 크리에이티브가 공감을 얻고 있음을 의미합니다. 낮은 조회율은 메시지, 구조, 형식, 심지어 크리에이티브 자체에 문제가 있음을 나타냅니다. 높은 노출 수 대비 낮은 보기는 썸네일 품질이 낮거나 타겟팅이 부적절함을 시사합니다. 보기 수 시청자가 광고의 상당 부분 또는 전체를 본 횟수(단순 노출을 넘어선) 브랜드 비디오 조회수 증가는 관심 증가를 의미합니다 노출률 노출 중 보기로 이어지는 비율 채널 또는 브랜드에 대한 강한 친화력, 직접 전환을 넘어선 고가치 고객 지표 클릭률(CTR) CTA 또는 광고를 클릭한 시청자 비율 비디오 캠페인에서 낮은 클릭률(CTR)은 검색 광고에 비해 normal한 현상입니다—우선순위로 삼을 필요는 없습니다 보기당 비용(CPV) 광고가 보이기 시작할 때마다 발생하는 평균 비용 높은 CPV는 경쟁적인 입찰 또는 좁은 목표를 의미하며, 이는 비용을 상승시킵니다. 고객 획득당 비용(CPA) 한 번의 전환에 대한 지출 CPA가 고객 생애 가치보다 낮을 경우 캠페인은 수익성이 있습니다. 광고 지출 대비 수익률(ROAS) 광고에 지출한 1달러당 창출된 수익 ROAS가 2를 초과할 때 수익성이 있는 것으로 간주됩니다 시청 시간 / 완료율 시청자가 광고를 건너뛰기 전까지 또는 전체를 완료하기까지 걸리는 시간 높은 완료율은 강력한 훅과 관련성 높은 콘텐츠를 의미합니다 획득한 행동 광고 시청 후 7일 이내에 연결된 YouTube 채널에서 발생하는 보기 수, 좋아요, 구독자, 재생 목록 추가, 공유 획득한 행동이 빈번하다면, 이는 채널이나 브랜드에 대한 강한 애착을 보여줍니다. 이는 종종 고가치 고객의 강력한 지표가 됩니다. 시청 전환 시청자가 전환 기간 내에 귀하의 사이트에서 전환을 완료할 때 채널 또는 브랜드에 대한 강한 애착도 직접 전환을 넘어선 고가치 고객 지표 참여형 보기 전환 시청자가 비디오 광고를 클릭하지는 않았지만 건너뛸 수 있는 광고를 최소 10초 이상 시청한 후, '참여형 시청 전환' 기간 내에 전환을 완료하는 경우를 말합니다. 광고 노출은 직접 클릭 없이도 구매 결정에 영향을 미칩니다. 상위 퍼널 영향력을 측정합니다.

📚 함께 읽기: 꼭 사용해봐야 할 최고의 소셜 미디어 AI 도구

ClickUp 대시보드로 캠페인 효과를 추적하세요

Google Ads는 개별 캠페인 성과에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다.

하지만 여러 YouTube 광고 캠페인을 동시에 진행할 때는 어떻게 될까요?

캠페인 데이터가 탭, 날짜 범위, 필터에 흩어져 있어 트렌드를 파악하거나 한 캠페인이 다른 캠페인에 미치는 영향을 이해하기 어렵습니다.

ClickUp 대시보드를 사용하면 YouTube 캠페인 전체를 하나의 통합된 보기에서 추적할 수 있습니다. 여기서는 캠페인, 기간, 다양한 광고 형식 간 성과를 전환 없이 비교할 수 있습니다.

ClickUp 대시보드의 AI 카드로 캠페인을 효과적으로 추적하세요

다음 AI 카드와 함께 사용하면 대시보드가 즉시 강력한 기능을 발휘합니다.

AI 브레인 : "지난달 ROAS가 가장 높았던 캠페인은 무엇인가요?"와 같은 질문을 하면 데이터를 수동으로 필터링하지 않고도 즉시 답변을 얻을 수 있습니다.

AI 스탠드업™ : 선택한 기간 동안의 캠페인 활동을 요약하여 효과적인 부분을 빠르게 검토하세요

AI 팀 스탠드업 : 모든 활성 캠페인에 걸쳐 팀의 최근 캠페인 최적화 및 크리에이티브 테스트 요약 정보를 확인하세요.

AI 요약 보고서 : 캠페인 상태, 예산 집행 속도, 목표 대비 성과를 보여주는 최신 개요 생성

AI 프로젝트 업데이트: 실행 중인 캠페인, 테스트 중인 캠페인, 주의가 필요한 캠페인을 포함한 YouTube 광고 캠페인 상태에 대한 개요를 작성하세요.

대시보드 + AI 카드 조합에 대해 자세히 알아보려면 이 비디오를 시청하세요 👇

⚡ 템플릿 아카이브: 캠페인 및 콘텐츠를 위한 최고의 무료 소셜 미디어 캠페인 템플릿

ClickUp에서 반복 보고 설정하기

매주 실행 가능한 인사이트를 제공하는 시의적절한 보고서가 필요합니다. 이는 예산, 전환, 메트릭, 대상 세그먼트, ROAS에 대한 인사이트를 의미하며, 흩어진 데이터를 이해하기 위해 10개 탭 사이를 오갈 필요가 없습니다.

ClickUp에서 YouTube 광고 보고서를 자동화할 수 있다고 하면 어떨까요?

먼저 ClickUp 문서에서 표준 보고 템플릿을 생성하세요. 모든 YouTube 광고 보고서에 메트릭, 날짜 범위, 비교 형식을 추가하세요.

그런 다음 캠페인 데이터를 수집하고, 성과 추세를 분석하며, 미리 정해진 형식으로 보고서를 작성할 수 있는 맞춤형 ClickUp 슈퍼 에이전트를 생성하세요.

ClickUp Super Agents를 활용하여 AI 기반 팀원을 설정하고, 전체 컨텍스트를 기반으로 적응형 다단계 워크플로우를 처리하세요.

슈퍼 에이전트는 지능적인 결정을 내리기 위해 단계별 규칙이 필요하지 않습니다. /AI 팀원으로서 그들은 맥락을 해석하고 익명으로 행동할 수 있습니다. 이러한 에이전트는 보고서 작성 외에도 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

지정된 기준치 미만으로 메트릭이 하락할 경우 성과가 저조한 캠페인을 식별하고, 예산을 더 높은 성과를 내는 YouTube 광고 형식으로 재배분할 것을 제안하기 위해 소셜 미디어 게시물을 점검하세요.

데이터를 일일이 뒤지지 않고도 "지난달 가장 많은 전환을 유도한 광고 형식은 무엇인가요?"와 같은 캠페인별 질문에 답할 수 있습니다.

현재 캠페인 성과를 과거 벤치마크와 비교하고 크리에이티브 또는 목표 조정을 권장하여 최적화 기회를 식별하세요.

CPA 목표를 초과하는 광고 일시 중지나 새로운 비디오 크리에이티브 A/B 테스트와 같이 긴급 조치가 필요한 경우 팀원에게 작업 할당을 트리거하세요.

ClickUp으로 첫 번째 슈퍼 에이전트를 구축하세요 👇

👀 알고 계셨나요? Z세대의 23.6%가 제품 탐색을 위해 YouTube를 적극적으로 이용합니다. 이들은 판매를 강요받는 느낌이 들지 않는 광고에 영향을 받는 경우가 많습니다. 실제로 시청자의 98%가 다른 소셜 미디어 플랫폼의 제작자보다 YouTube 제작자를 더 신뢰한다고 답했습니다.

YouTube 광고의 한도

몰입형 비디오 형식과 YouTube의 광범위한 광고 도달 범위는 마케터에게 수익성 높은 플랫폼으로 자리매김하게 합니다. 그러나 간과해서는 안 될 몇 가지 한도가 있습니다:

광고 피로도 : 시청자들은 매일 여러 채널에서 콘텐츠를 소비합니다. 가장 인상적인 광고조차도 즉각적인 브랜드 인지도나 전환을 보장할 수 없습니다.

광고 성과 하락 : 브랜드 인지도는 시간이 지남에 따라 점진적으로 형성되며, 시청자가 여러 접점에서 브랜드와 상호작용할 경우 전환을 단일 광고 노출에 명확히 귀속시킬 수 없습니다.

인기 타겟층에 대한 높은 경쟁 : 인기 있는 인구통계 및 관심사 그룹을 목표하면 CPV(시청당 비용) 및 CPM(천회 노출당 비용)이 상승하여 장기적으로 수익성 있는 ROAS(광고수익비) 달성이 어려워집니다.

지속적인 크리에이티브 테스트가 필요합니다 : YouTube는 CTA, 텍스트 헤드라인, 설명, 컴패니언 배너, 썸네일, 비디오 후크 등 최적화할 수 있는 다양한 자산을 제공하지만, 이러한 광범위한 최적화 옵션은 결과를 이끌어내는 요소와 그렇지 않은 요소를 식별하기 위해 지속적인 A/B 테스트가 필요함을 의미합니다.

타겟팅 정확도에 따라 ROI가 달라질 수 있습니다: YouTube는 초정밀 타겟팅을 지원하지만, 대부분의 광고주는 이를 효과적으로 활용하는 방법을 모르거나 도달 범위의 한도가 지나치게 제한될 정도로 타겟을 지나치게 좁히는 경우가 많습니다.

📚더 읽어보기: 에이전시를 위한 최고의 소셜 미디어 관리 tools

대규모로 YouTube 광고를 제작한다면 광고 문안과 크리에이티브만으로는 부족합니다. 팀 간 맥락을 잃지 않으면서 플랜, 테스트, 검토, 반복을 수행할 수 있는 체계가 필요합니다.

소개합니다: ClickUp — 워크플로우와 도구를 중앙 집중식 플랫폼으로 통합하는 세계 최초의 융합형 AI 작업 공간입니다.

마케팅 팀을 위한 ClickUp이 혼란 속에 질서를 부여하는 방법

사전 제작된 템플릿을 사용하여 워크플로우를 문서화하세요

브랜드 인지도 향상을 위해 YouTube 광고를 진행하기 전에, 광고 비용을 뒷받침할 자체 YouTube 채널을 보유하고 계신가요?

YouTube 광고 외에도 플랫폼에서 진정성 있는 존재감을 구축해야 합니다.

이를 위해 ClickUp의 YouTube 템플릿을 활용하여 채널의 콘텐츠 전략을 기획, 구상, 실행하세요. 사전 제작 단계의 브레인스토밍부터 사후 제작 단계의 게시까지, 이 템플릿은 여러분의 아이디어를 구체화해 줍니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp YouTube 템플릿으로 전략적으로 YouTube 입지를 구축하세요

이 템플릿을 사용하면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

아이디어 구상, 스토리보드 작성, 승인 워크플로우를 위한 전용 스페이스를 통해 비디오 컨셉과 대본을 플랜하여 팀의 협업을 원활하게 유지하세요.

촬영부터 편집, 썸네일 생성, 광고 카피 작성에 이르기까지 제작 과정의 주요 마일스톤을 추적하세요.

내장된 소셜 미디어 달력으로 게시 일정을 관리하세요. YouTube 업로드와 광고 캠페인 타임라인을 연계하여 최대 효과를 거둘 수 있습니다.

⚡ 템플릿 아카이브: 초보자도 쉽게 활용할 수 있는 무료 소셜 미디어 달력 템플릿

동시에 여러 마케팅 캠페인을 운영 중이라면 예산, 타임라인 등 모든 요소를 추적할 수 있는 단일 정보 소스가 필요합니다.

ClickUp의 캠페인 계획 템플릿이 바로 그 해결책입니다. 이 템플릿을 사용하면 개별 성과 추적에 소홀하지 않으면서도 목표 설정, 진행 상황 추적, 여러 YouTube 캠페인의 성공 측정까지 한 번에 관리할 수 있습니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp 캠페인 계획 템플릿으로 여러 캠페인을 동시에 관리하세요

이 템플릿은 7가지 사용자 정의 필드(할당 예산, 캠페인 책임자, 잔여 예산, 캠페인 유형) 중에서 선택할 수 있는 유연성을 제공하여 팀이 공유 목표와 우선순위 작업에 맞춰 협력할 수 있도록 합니다.

이 템플릿을 사용하면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

캠페인 추적 개선 : 댓글, 태그, 종속성 경고, 이메일 및 실시간 업데이트를 통해 모든 관계자에게 최신 정보를 제공합니다.

캠페인 간 예산 배분 모니터링 을 통해 ROI에 영향을 미치기 전에 과다 지출을 파악하세요.

콘텐츠 달력과 광고 출시를 연계하여 YouTube 광고가 유기적 비디오 업로드 및 광범위한 마케팅 계획과 조화를 이루도록 하세요.

⚡ 템플릿 아카이브: 무료 콘텐츠 달력 템플릿으로 전문가처럼 플랜을 만들고 일정을 관리하세요

ClickUp 화이트보드로 창의적인 아이디어를 브레인스토밍하세요

ClickUp 화이트보드는 팀원들이 창의적인 아이디어, 캠페인 방향, 참고 자료, 비디오 콘셉트, 메시지 각도를 한곳에 구조화하고 정리할 수 있는 시각적 캔버스를 제공합니다.

ClickUp 화이트보드로 창의적인 아이디어를 체계적으로 정리하세요

작업 공간과 통합되어 AI를 활용하여 아이디어를 연결합니다.

화이트보드가 크리에이티브 프로세스를 간소화하는 방법은 다음과 같습니다:

화이트보드는 어디에 연결되나요? YouTube 광고에 어떻게 도움이 될까요? 작업 연결 브레인스토밍된 광고 아이디어를 소유자와 마감일이 지정된 실행 가능한 작업으로 바로 전환하세요. 문서 연결 캠페인 개요, 스크립트, 브랜드 가이드라인을 화이트보드에 바로 연결하여 손쉽게 참조하세요 채팅 연결 화이트보드에서 벗어나거나 탭을 전환하지 않고도 실시간으로 크리에이티브 방향을 논의하세요

회의 없이 크리에이티브를 검토하려면 ClickUp Clips를 사용하세요

아이디어가 구상되면 ClickUp Clips를 활용해 광고 초안, 스토리보드 시연, 에디터 노트를 기록하세요. 관계자들은 실시간 검토 회의 없이도 타임스탬프가 포함된 코멘트를 남기고, 피드백을 할당하며, 문제를 해결할 수 있습니다.

ClickUp Clips로 상세한 설명과 인사이트를 남겨보세요

반복 작업에 대한 자동화 설정

YouTube 광고를 기획하고 실행하는 것은 한 사람이 할 수 있는 일이 아닙니다. 단일 단계의 워크플로우도 아닙니다.

프리프로덕션과 포스트프로덕션 사이에는 일련의 승인 절차, 업무 배정, 예산 업데이트, 성과 검토 등이 있습니다. 수동으로 업데이트하는 데는 시간이 많이 걸리지 않지만 확실히 에너지를 소모하는 작업들입니다.

ClickUp 자동화 기능이 여러분을 도와드립니다. 반복적인 작업을 처리해 주므로 창의적인 에너지를 실제 일에 집중할 수 있습니다.

다음은 시도해 볼 수 있는 자동화 예시입니다:

상태가 "스크립트 승인됨"으로 변경됨 > 자동으로 비디오 제작 작업을 크리에이티브 팀에 할당

사용자 정의 필드 "광고 예산"이 한도를 초과함 > 캠페인 관리자에게 알리고 검토 요청 표시

상태가 '광고 실행 중'으로 변경됨 > 성과 추적 작업 생성 후 분석 소유자에게 할당

매주 Monday 오전 9시 > 주간 캠페인 성과 요약 생성 후 팀 채팅에 게시

ClickUp 광고 일정 템플릿을 활용하여 광고 출시 타임라인을 계획하고 캠페인 시작일과 자동화 트리거를 조정하세요.

슈퍼 에이전트가 ClickUp 자동화와 어떻게 연동되는지 확인하려면 이 비디오를 시청하세요👇

📚 더 알아보기: 콘텐츠 생성 자동화 방법?

BrainGPT로 광고 워크플로우 전체를 간소화하세요

ClickUp BrainGPT는 다양한 AI 기능을 하나의 플랫폼에 통합한 융합형 AI 작업 공간입니다. 글쓰기, 연구, 지식 검색 등 10가지 이상의 작업을 위해 여러 AI 도구 사이를 전환할 필요 없이, 이 독립형 데스크톱 앱 하나로 필요한 모든 기능을 이용할 수 있습니다.

BrainGPT를 사용하면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

다양한 외부 AI 모델 활용 : 클로드(Claude)의 지능으로 비디오 스크립트와 자막을 작성하거나, ChatGPT로 광고 카피 변형을 생성하거나, 모델 간 출력물을 비교하여 가장 설득력 있는 메시지를 찾아보세요.

실시간 웹 검색 실행 : ClickUp을 벗어나지 않고도 경쟁사 캠페인 조사, : ClickUp을 벗어나지 않고도 경쟁사 캠페인 조사, 신흥 트렌드 파악 또는 대상 고객 인사이트를 얻을 수 있습니다.

전체 작업 공간에서 검색 : 캠페인 브리프, 성과 데이터, 크리에이티브 자산이 드라이브, 문서, 디자인 도구 등에 흩어져 있을 때 : 캠페인 브리프, 성과 데이터, 크리에이티브 자산이 드라이브, 문서, 디자인 도구 등에 흩어져 있을 때 ClickUp Enterprise 검색이 모든 자료를 즉시 통합합니다.

음성 입력: ClickUp 음성 입력 기능을 사용하면 콘텐츠 검토 중에도 손이 자유로운 상태로 비디오 스크립트 아이디어, 캠페인 노트 또는 광고 크리에이티브에 대한 피드백을 음성으로 입력할 수 있습니다.

ClickUp으로 YouTube 광고를 간소화하세요

YouTube 광고 캠페인을 따로따로 구축하는 것을 그만두세요.

계획 수립, 팀 커뮤니케이션, 실행, 추적이 서로 다른 플랫폼에서 이루어진다면, tool 분산은 생산성을 저하시키고 신속한 의사결정 능력을 제한합니다.

클릭업의 AI 기반 작업 공간은 아이디어 구상, 작업 추적, 계획 수립, 정리, 최적화, 자동화 도구를 하나의 통합 플랫폼에 제공합니다. 효과적인 YouTube 광고 캠페인을 구축, 관리, 최적화하는 데 필요한 모든 것이 클릭업 하나로 해결됩니다.

지금 무료로 가입하고 YouTube 광고 프로세스를 간소화하세요.

자주 묻는 질문

YouTube 광고는 일반적으로 보기당 0.10~0.30달러(CPV)의 비용이 발생하지만, 타겟팅 세부 수준, 경쟁 정도, 광고 형식에 따라 비용이 달라집니다. 하루 10달러부터 시작할 수 있으며 성과에 따라 규모를 조정할 수 있습니다.

시청자가 메시지 전체를 시청해야 하므로 브랜드 인지도 제고에는 건너뛸 수 없는 인스트림 광고와 범퍼 광고가 가장 효과적입니다. 예산이 충분하다면 최대 가시성을 제공하는 마스트헤드 광고를 활용할 수 있으며, 건너뛸 수 있는 인스트림 광고도 장기 캠페인과 병행 시 인지도 구축에 기여할 수 있습니다.

소규모 비즈니스는 하루 10~20달러의 소규모 예산으로 시작하여 타겟팅을 좁힌 캠페인을 운영할 수 있습니다. 이후 전환을 지속적으로 유도하는 효과적인 고객 타겟팅, 광고 크리에이티브, 메시지의 조합을 찾아낸 후에는 지출 규모를 확대하면 됩니다.

YouTube 채널을 Google 애널리틱스에 연결하면 Google Ads를 통해 전환을 추적할 수 있습니다. YouTube Studio는 또한 시청 후 클릭 없이 광고를 시청한 시청자가 전환하는 시점을 보여주는 시청 후 전환 데이터를 제공합니다.

ClickUp은 여러 YouTube 광고 캠페인을 동시에 계획, 실행, 모니터링할 수 있는 체계적인 작업 공간을 제공합니다. AI 기반 대시보드, 슈퍼 에이전트를 통한 자동화된 보고, 캠페인 기획 및 광고 제작용 템플릿을 통해 예산, 마감일, 크리에이티브 자산, 성과 메트릭을 한 곳에서 추적할 수 있습니다.