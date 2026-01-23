ClickUp에서 회의를 진행하는 방법

저희 회의 효율성 설문조사에 따르면 응답자의 약 40%가 주당 4회 이상 8회 미만의 회의에 참석하며, 각 회의는 최대 1시간까지 소요됩니다.

회의가 효과적으로 진행되면 그 시간은 명확한 방향성, 결정 사항, 추진력으로 이어집니다. 그렇지 않을 경우, 매주 모두가 모여 근황을 나누고 아무것도 바뀌지 않은 채 떠나는 주간 모임에 불과합니다.

문제는 회의 주변에서 벌어지는 모든 것들입니다.

달력 화면, 동시에 세 명이 편집 중인 문서, 회의가 열렸다는 사실조차 모르는 작업 관리 tool 사이를 오가느라 정신이 없습니다. 모든 정보를 모으는 동안, 애초에 왜 모두를 모았는지조차 잊어버리게 되죠.

이 가이드는 ClickUp에서 회의를 진행하는 방법을 안내합니다. 아젠다 설정부터 회의 후 실제 완료된 사항 추적까지. 시작해 보세요! 🎯

'ClickUp에서 회의 운영하기'의 의미

ClickUp에서 회의를 운영한다는 것은 아젠다를 작성하고, 통화 중 노트를 작성하며, 논의 내용을 바탕으로 작업을 할당하고, 해당 결정이 영향을 미치는 프로젝트와 모든 내용을 연결해 관리하는 것을 의미합니다.

실질적인 차이는 두 가지 방식으로 나타납니다:

맥락이 유지됩니다: 회의 노트는 논의 중인 작업, 프로젝트 또는 문서에 직접 연결되므로, 누구도 여러 회의 노트는 논의 중인 작업, 프로젝트 또는 문서에 직접 연결되므로, 누구도 여러 원격 근무 도구를 뒤질 필요가 없습니다.

책임 소재가 명확해집니다: 회의에서 발생한 작업은 팀이 이미 모니터링 중인 동일한 뷰에 표시되므로, 후속 조치가 일상 업무 주기(주기)의 일부로 자연스럽게 이루어집니다.

작업과 동일한 시스템에서 회의를 진행하면 업무 분산(Work Sprawl)을 쉽게 해소할 수 있습니다. 즉, 서로 소통하지 않는 여러 개의 분리된 tool, 플랫폼, 시스템에 업무 활동이 분산되는 현상을 말합니다.

🔍 알고 계셨나요? '회의 후유증'이라는 실제 현상이 있습니다. 이는 좌절스럽거나 생산적이지 못한 회의 후 집중력과 동기가 떨어지는 기간을 말합니다.

Teams가 '달력이 있는 곳'이 아닌 ClickUp에서 회의를 진행하는 이유

팀들은 분산된 업무를 없애기 위해 회의를 세계 최초의 통합 AI 작업 공간인 ClickUp으로 옮깁니다. 이는 몇 가지 구체적인 이유로 중요합니다:

검색 기능 개선: 관련 프로젝트를 직접 검색하여 회의 결정을 찾아보세요

신규 회원 온보딩이 더 쉬워집니다: 회의 기록을 진행 중인 일에 연결하여 신규 회원이 업무 구조를 이해할 수 있도록 지원합니다

후속 조치 추적이 자동화됩니다: 회의 논의 내용을 ClickUp AI로 회의 논의 내용을 ClickUp AI로 ClickUp 작업으로 생성하세요

회의를 ClickUp으로 통합하면 관리해야 할 회의 관리 tools가 줄어들고, 결정 사항이 분실될 수 있는 장소도 줄어듭니다.

📮ClickUp 인사이트: 작업 항목을 추적하기 위해 후속 노트나 회의록을 보내는 직원은 37%에 불과하지만, 여전히 36%는 다른 분산된 방법에 의존하고 있습니다. 결정을 기록할 통합 시스템이 없다면, 필요한 핵심 인사이트가 채팅, 이메일, 스프레드시트 속에 묻힐 수 있습니다. ClickUp을 사용하면 모든 작업, 채팅, 문서에서 대화를 즉시 실행 가능한 작업으로 전환할 수 있어 중요한 사항이 누락되는 일이 없습니다.

단계별 가이드: ClickUp에서 회의 진행하는 방법

중요한 사항을 놓치지 않고 효과적인 회의를 진행하는 방법을 궁금해한 적이 있다면, 바로 이곳이 답입니다. 아래는 ClickUp에서 회의를 계획하고 진행하며 후속 조치를 취하는 데 도움이 되는 간단한 단계별 안내입니다. 📝

1단계: 작업 공간에 회의 hub 설정하기

모든 회의 활동의 단일 정보원으로서 '회의 hub'를 생성하세요. 이를 통해 아젠다, 노트, 후속 조치를 쉽게 찾을 수 있습니다.

ClickUp 작업 공간에 회의 hub를 생성하려면:

ClickUp에 '회의 hub'라는 새 목록을 생성하여 모든 회의를 중앙 집중화하세요.

'회의 hub'라는 제목의 ClickUp 목록 생성

모든 회의마다 이 리스트에 새로운 ClickUp 작업을 추가하여 각 회의에 전용 스페이스를 마련하세요.

회의 허브 목록에 ClickUp 작업을 추가하세요

각 회의 작업에 ClickUp 문서를 첨부하여 협업 가능한 아젠다와 노트를 생성하세요. 이렇게 하면 여러 사람이 회의 전, 중, 후에 기여할 수 있습니다.

ClickUp 사용자 정의 필드를 추가하여 회의 소유자, 유형 또는 후속 조치 상태를 추적하세요. 이를 통해 회의를 손쉽게 필터링하고 보고할 수 있습니다.

ClickUp 작업의 사용자 지정 필드로 회의를 체계적으로 관리하세요

작업이나 문서에서 @멘션을 사용하여 참가자에게 알리고, 모든 사람이 기대치와 결과에 대해 동일한 이해를 유지하도록 하세요.

🔍 알고 계셨나요? 20세기 후반, 일반 직원이 참석하는 회의 횟수가 두 배로 증가했습니다. 1990년대에는 경영진들이 주당 거의 23시간을 회의에 할애했는데, 이는 집중적인 일 수행 대신 타인과 대화하는 데만 하루 근무 시간보다 더 많은 시간을 보낸 셈입니다.

2단계: ClickUp 문서에서 공동으로 아젠다를 계획하세요

ClickUp에서 문서를 생성하고 작업 항목에 연결하세요

협업형 회의 아젠다는 모든 참석자가 준비된 상태로 회의에 참여하고 의견을 통일하도록 하여 시간을 절약하고 핵심 주제를 조기에 도출합니다. ClickUp 문서를 통해 모든 참석자가 회의 시작 전 쉽게 의견을 기여할 수 있습니다.

아젠다 플랜 방법:

명확한 구조를 위해 제목, 테이블 또는 배너를 사용하여 아젠다 항목을 작성하세요.

문서에서 @멘션으로 참석자를 태그하여 주제나 질문을 추가하도록 초대하세요

팀 회원들이 문서 내에서 직접 의견을 제시하거나 편집을 제안하도록 장려하여 피드백이 한곳에 모아지도록 하세요.

템플릿 센터의 매번 처음부터 시작할 필요 없이 일관성을 유지하려면 회의록 템플릿을 사용하세요.

🔍 알고 계셨나요? 심리학 최초의 공식 조직 중 일부는 말 그대로 회의에서 시작되었습니다. 예를 들어, 심리학 학회(Psychonomic Society )는 1959년 시카고에서 소수의 실험 심리학자들이 연구를 공유하기 위해 모였을 때 설립되었습니다.

3단계: SyncUps로 ClickUp 내에서 실시간 회의 진행하기

ClickUp SyncUps를 통해 팀원들은 작업 관리 소프트웨어 내에서 실시간으로 회의를 진행할 수 있어, 맥락과 협업이 함께 유지됩니다. 이는 StandUp 미팅, 브레인스토밍 또는 실시간 논의가 중요한 모든 회의에 이상적입니다.

실시간 회의를 진행하려면:

ClickUp 채팅 채널, 다이렉트 메시지 또는 ClickUp 목록을 열어 SyncUp을 시작하세요.

전화 아이콘을 탭하여 ClickUp SyncUp 시작

즉시 음성 또는 비디오 협업을 시작하려면 SyncUp 옵션을 클릭하세요. 모든 사람이 빠르게 참여할 수 있습니다.

ClickUp SyncUps로 팀원과 협업하세요

참가자가 합류할 때까지 기다리세요. 시스템이 메시지를 게시하므로 늦게 들어오는 사람들도 맥락을 놓치지 않고 참여할 수 있습니다.

채팅에서 ClickUp SyncUp에 참여하세요

화면을 공유하여 모든 사람이 토론에 집중하고 참여하도록 하세요

나중에 참고할 자료가 필요하다면 SyncUp을 녹화하세요 . 그러면 아무것도 놓치지 않고 ClickUp 클립 허브 에서 접근할 수 있습니다.

ClickUp SyncUp 기록하기

💡 프로 팁: Zoom이나 Google Meet 같은 외부 화상 회의 도구로 회의를 진행할 때, ClickUp의 AI 노트 작성 기능이 세부 사항 하나도 놓치지 않도록 도와줍니다. 회의 내용을 자동으로 종합 기록해 주므로, 여러분은 회의에 완전히 참여할 수 있습니다. AI 노트 작성기 사용 방법: ClickUp 달력이 Outlook 또는 Google 캘린더 이벤트와 연결되어 있는지 확인하세요. ClickUp 달력을 외부 달력 앱과 연결하세요 플래너에서 AI 노트테이커를 토글해서 회의에 참석자로 참여하도록 설정하세요

회의 중 AI 도구가 자동으로 녹음 및 노트를 작성하도록 하여 대화에만 집중하세요 ClickUp AI 노트테이커가 작성한 노트 보기

🤩 보너스: ClickUp Brain을 활용해 회의 노트에 대한 질문을 하거나 요약본을 받아 빠르게 인사이트를 도출하세요!

🎥 AI가 회의록 작성을 어떻게 지원하는지 알아보려면 이 비디오를 시청하세요:

4단계: 회의 결과를 책임지고 추적 가능한 일로 전환하기

회의는 결과가 실행으로 이어질 때만 진행을 이끕니다. ClickUp은 모든 결정을 할당하고 추적하는 과정을 원활하게 만듭니다.

성과를 실행으로 전환하려면:

회의록 , 문서 또는 작업 목록에 나열된 실행 항목을 검토하세요.

담당 팀 회원에게 직접 작업을 할당하세요

ClickUp 작업 댓글을 활용하여 책임 범위를 명확히 하거나 추가적인 맥락을 제공하세요.

ClickUp에서 태스크 태그를 추가하여 관련 작업 항목을 그룹화하거나 태스크 상태를 추적하세요

관련 항목을 그룹화하려면 ClickUp 작업 태그를 추가하세요

정기 회의의 경우, 매 세션 시작 시 이전 실행 항목을 검토하여 지속적인 진행을 유지하세요.

🔍 알고 계셨나요? 중세 무역 박람회는 단순히 물건을 사고파는 장소가 아니었습니다. 상인들이 정보를 교환하고 네트워크를 구축하며 지역 간 상업을 조율하는 대규모 모임이었는데, 이는 현대 비즈니스 컨퍼런스와 협업 환경을 예고하는 것이었습니다.

5단계: 비동기 회의 운영하기

모든 회의에 실시간 통화가 필요한 것은 아닙니다. 비동기 회의는 달력 혼잡 없이 일을 진행하며, 각자의 일정에 맞춰 모두가 기여할 수 있게 합니다.

ClickUp에서 비동기 회의를 진행하는 방법:

회의를 위한 문서(Doc)를 생성하거나 채팅 채널을 시작하여 모두가 기여할 수 있는 공간을 마련하세요.

비동기 회의를 위한 ClickUp 채팅 채널 설정하기

문서나 채널에 업데이트, 제안 또는 질문을 공유하여 한 곳에서 의견을 수집하세요.

팀원들에게 ClickUp 채팅 채널에서 질문하세요

팀 회원들이 각자의 시간에 맞춰 의견, 제안 또는 승인을 추가하도록 초대하여 유연한 참여를 보장하세요.

대화가 진행되는 동안 문서에 주요 내용과 결정을 요약하세요

상세한 지침을 공유하려면 ClickUp Clips를 통해 비동기 비디오 업데이트로 기록하세요.

ClickUp Clips를 활용해 짧은 비디오 메시지로 팀원들과 신속하게 상황 공유 및 피드백을 전달하세요.

6단계: 회의 인텔리전스 및 자동화를 위한 컨텍스트 AI 활용

ClickUp Brain은 회의 콘텐츠를 요약하고, 결정을 강조하며, 실행 항목을 도출함으로써 회의 콘텐츠에서 즉시 가치를 추출하도록 도와줍니다 . 이는 회의를 정리하는 시간을 줄이고 일을 추진하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있음을 의미합니다.

ClickUp Brain으로 회의 노트를 실행 가능한 인사이트로 전환하세요

예를 들어, 프로젝트 시작 회의 후 ClickUp Brain을 열고 회의록 문서를 공유합니다. ClickUp Brain에 논의 내용을 요약하고 모든 결정을 추출해 달라고 요청하세요.

몇 초 만에 간결한 요약과 다음 단계 목록을 확인하세요. 이를 팀과 공유하거나 작업으로 전환할 수 있습니다. 이렇게 하면 일부 팀원이 참석하지 못했더라도 모두가 같은 방향을 바라보고 아무것도 놓치지 않도록 보장됩니다.

📌 예시 프롬프트: 이번 회의를 요약하고 논의된 주요 목표와 과제를 강조하세요.

이번 회의에서 내려진 모든 결정을 추출하세요

멘션된 모든 실행 항목을 목록으로 표시하고 가능한 경우 소유자를 제안하세요.

이 실행 항목들을 명확한 제목과 설명이 포함된 ClickUp 작업으로 전환하세요

회의에 참석하지 못한 이해관계자들과 공유할 수 있는 간결한 업데이트를 작성하세요.

심층적이고 상황별 회의 지원 활용

독립형 AI 데스크톱 앱인 ClickUp BrainGPT는 복잡한 회의 콘텐츠를 분석하고, 미묘한 질문에 답변하며, 작업 공간과 웹 전반의 정보를 연결하는 고급 대화형 AI를 제공합니다. 이를 통해 더 깊은 이해와 신속한 의사 결정을 가능하게 합니다.

ClickUp BrainGPT로 데스크탑에서 연결된 앱과 ClickUp 작업 공간에 접근하세요

분기별 검토 시 최근 회의 내용이 팀의 OKR과 어떻게 연결되는지 파악해야 합니다. ClickUp BrainGPT를 실행하고 '지난달 회의에서 아직 완료되지 않은 실행 항목 중 1분기 목표에 영향을 미치는 것은 무엇인가요?'라고 질문하세요.

BrainGPT는 문서, 작업, 연결된 앱을 가로질러 검색한 후 맞춤형 목록을 제공합니다. 이를 통해 후속 조치를 우선순위화하고 팀이 가장 중요한 일에 집중할 수 있도록 지원합니다.

💡 프로 팁: BrainGPT의 ClickUp Talk to Text로 아이디어와 실행 항목을 즉석에서 기록하세요. 음성으로 실행 항목과 후속 메시지를 입력할 수 있어 대화 흐름을 방해하지 않고도 중요한 정보를 쉽게 포착할 수 있습니다. BrainGPT의 ClickUp 음성 입력 기능으로 작업 속도를 4배 높여보세요

회의 후속 조치 자동화 및 확장

ClickUp AI 슈퍼 에이전트는 반복적인 회의 워크플로우를 자동화하는 AI 기반 팀원입니다. 후속 이메일 발송, 결정사항 기반 작업 생성, 문제 에스컬레이션 등을 수행합니다.

ClickUp 슈퍼 에이전트를 요구 사항에 맞게 맞춤형으로 설정하세요

클라이언트 상태 회의 후, 귀사의 슈퍼 에이전트는 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

AI 노트테이커의 기록을 검토하세요

모든 실행 항목 확인하기

적절한 팀 회원에게 자동으로 할당되는 작업을 생성하세요

주요 결정 사항과 다음 단계를 포함하여 클라이언트를 위한 요약 이메일을 작성하세요.

이 간소화된 워크플로우 자동화를 통해 팀은 관리자 업무에 소요되는 시간을 줄이고 클라이언트에게 가치를 전달하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

🔍 알고 계셨나요? 회의가 상업적 동력으로 자리 잡은 것은 1896년 디트로이트에서 시작되었습니다. 당시 지역 비즈니스 리더들은 컨벤션과 조직화된 모임이 여행, 호텔 숙박, 외식, 지역 상업 활동을 통해 상당한 경제적 파급 효과를 창출한다는 점을 인식했습니다. 이러한 깨달음은 전문적인 MICE(회의, 인센티브, 컨퍼런스, 전시회) 산업의 탄생을 도왔습니다.

ClickUp에서 회의를 운영하는 최고의 실행 방식

ClickUp에서 효과적인 회의를 운영하려면 계획, 실행, 후속 조치에 대한 전략적 접근이 필요합니다. 시도해 볼 만한 최고의 실행 방식을 소개합니다. 💁

시작하기 전에 명확한 목표를 설정하세요

일정을 잡기 전에 스스로에게 물어보세요: 어떤 결정을 내려야 할까요, 아니면 어떤 문제를 해결해야 할까요?

이 목표를 ClickUp 문서 상단에 기재하여 모두가 회의 참석 목적을 인지하도록 하세요. 사전에 목적을 이해하면 참석자들은 준비된 상태로 참여하며 대화가 집중력을 유지합니다.

ClickUp 문서에서 회의 목표를 아젠다 상단에 명시하세요

모호한 회의는 모두의 시간을 낭비합니다. '프로젝트 업데이트 논의' 대신 '1분기 출시일 확정 및 출시 전 작업 할당'을 시도해 보세요. 후자는 명확한 목표를 제시합니다.

ClickUp 달력의 일정 관리 기능을 활용하여 모든 구성원의 일정을 존중하세요

주간 StandUp 회의가 30분으로 예정되어 있지만 항상 45분까지 이어진다면 문제가 있는 것입니다. 다루는 내용이 너무 많거나, 특정 주제는 별도의 회의가 필요할 수 있습니다.

정시에 시작하고 끝내 팀원들의 시간을 존중하세요. 회의 내내 논의를 순조롭게 진행하려면 ClickUp 알림 기능을 활용하세요.

24시간 이내에 후속 조치하기

회의는 끝났지만, 여러분의 일은 아직 완료되지 않았습니다.

하루 안에 회의 문서를 검토하고, 정리되지 않은 노트를 정리하며, 모든 작업이 명확한 설명과 함께 제대로 할당되었는지 확인하세요. ClickUp 채팅이나 댓글로 간단한 메시지를 보내세요. 실행 항목이 있는 모든 사람을 태그하며, '어제 회의에서 우리가 진행 중인 작업은 다음과 같습니다'라고 간단히 전달하세요.

여기서 슈퍼 에이전트가 개입하여 후속 작업 워크플로우를 처음부터 끝까지 처리할 수도 있습니다.

이를 통해 추진력을 유지하고 '다른 사람이 처리할 거야'라는 위험한 가정으로부터 벗어날 수 있습니다. 신속한 후속 조치는 생산적인 회의와 아무 성과도 내지 못하는 회의의 차이를 만듭니다.

실제 ClickUp 사용자가 레딧에 공유한 후기:

저는 이제 거의 매일 ClickUp Clips를 사용하게 됩니다. 텍스트로 설명하는 것보다 간단한 화면 녹화로 상대방에게 제 의도를 보여주는 게 훨씬 쉽거든요. 게다가 모든 것을 텍스트로 변환해 주기 때문에 나중에 폴더를 뒤지지 않고도 필요한 내용을 찾을 수 있습니다. 클릭업의 문서 시스템이 조용히 우리 Google Docs 작업을 대체했습니다. 문서와 프로젝트가 같은 공간에 존재하니 모든 것이 훨씬 원활해졌죠. 팀원들이 예상보다 훨씬 빠르게 적응했습니다. 처음엔 ClickUp Brain에 대해 확신이 서지 않았어요. 그냥 또 다른 AI 기능 정도로만 여겼거든요. 하지만 특히 긴 클라이언트 이메일을 요약하거나 초안을 작성해야 할 때, 지루한 글쓰기 작업에서 저를 구해줬습니다… AI 노트 작성 기능이 정말 놀라웠습니다. 예전에는 회의 후 많은 실행 항목을 놓쳤는데, 이제는 모든 것을 포착해 자동으로 작업을 할당합니다. 후속 조치가 눈에 띄게 개선되었습니다.

저는 이제 거의 매일 ClickUp Clips를 사용하게 됩니다. 텍스트로 설명하는 것보다 빠른 화면 녹화로 상대방에게 제 의도를 보여주는 것이 훨씬 쉽거든요. 게다가 모든 것을 텍스트로 변환해 주기 때문에 나중에 폴더를 뒤지지 않고도 필요한 내용을 찾을 수 있습니다.

클릭업의 문서 시스템이 조용히 우리 Google Docs 작업을 대체했습니다. 문서와 프로젝트가 같은 공간에 존재하니 모든 것이 훨씬 원활해졌죠. 팀원들이 예상보다 훨씬 빠르게 적응했습니다.

처음엔 ClickUp Brain에 대해 확신이 서지 않았어요. 그냥 또 다른 AI 장신구 같았거든요. 하지만 지루한 글쓰기 작업에서 저를 구해주더군요. 특히 긴 클라이언트 이메일을 요약하거나 초안을 작성해야 할 때요…

AI 노트 작성 기능이 정말 놀라웠습니다. 예전에는 회의 후 많은 실행 항목을 놓쳤는데, 이제는 모든 것을 포착해 자동으로 작업을 할당합니다. 후속 조치가 눈에 띄게 개선되었습니다.

피해야 할 흔한 실수

생산적인 팀이 ClickUp에서 회의를 관리할 때 흔히 빠지는 함정과 그 대안을 소개합니다.

흔히 저지르는 실수 문제점 ClickUp이 복잡해지고 사람들이 알림을 무시하기 시작합니다 회의 노트를 '최종 문서'로 취급하는 대신 살아있는 문서로 활용하기 중요한 배경 정보, 연결된 링크, 결정 사항은 회의 종료 후 절대 업데이트되지 않습니다 매 회의마다 동일한 ClickUp 문서나 작업을 다시 확인하고 업데이트하여 지속적인 기록으로 만드세요. 실제 일과 연결하지 않은 상태로 회의 작업을 생성하기 작업 항목은 독립적으로 존재하며 프로젝트나 스프린트와 연결되지 않습니다. 회의 작업을 관련 리스트, 에픽 또는 문서에 연결하여 작업 추적 가능하게 하세요 모든 논의 사항을 여러 작업으로 전환하기 ClickUp이 복잡해지고 사람들이 알림을 무시하기 시작합니다 가장 중요한 결과물, 결정사항, 실행 항목을 위한 작업을 생성하세요. 브레인스토밍은 작업 댓글이나 문서(Docs) 내에서 진행하세요. 회의 중 @멘션 남용 사람들은 알림에 무감각해져 ClickUp 알림을 차단하기 시작합니다 프로젝트 관리 도구 내에서 소유자와 의사 결정권자에게만 @멘션을 사용하세요 회의 시간과 비동기 업데이트를 동일하게 취급하기 비동기적으로 진행될 수 있는 논의가 결국 회의 시간을 낭비하게 만듭니다 비동기 업데이트에는 댓글과 ClickUp Clip을 활용하고, 결정 사항과 장애 요인 논의는 회의를 통해 진행하세요 ClickUp과 달력 tools를 연동하지 않음 회의와 ClickUp 작업은 서로 다른 두 세계에 존재합니다 Google 캘린더 또는 Outlook을 동기화하면 이벤트가 플래너, 검색 결과 및 달력 보기에 표시됩니다.

매번 백지 페이지에서 시작하지 않아도 회의 운영이 훨씬 수월해집니다. ClickUp의 즉시 사용 가능한 생산성 템플릿으로 구조를 관리하고, 본질적인 논의에 집중하세요. 🗓️

1. ClickUp 회의 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 회의 템플릿으로 팀이 회의 과정 전반에 걸쳐 연결되고 책임을 다할 수 있도록 지원하세요.

ClickUp 회의 템플릿은 모든 유형의 회의 계획, 실행 및 후속 조치를 간소화하여 팀 협업을 더 생산적이고 체계적으로 만듭니다. 팀이 아젠다를 준비하고, 실행 항목을 추적하며, 진행 상황을 모니터링할 수 있는 중앙 집중식 시스템을 제공하여 모든 회의가 목적에 부합하고 조직 목표와 일치하도록 보장합니다.

또한 템플릿에는 시작부터 모든 회의 자료와 프로세스를 체계적으로 정리할 수 있는 즉시 사용 가능한 폴더 구조가 포함되어 있습니다.

🧠 재미있는 사실: 최초의 전화 회의는 1915년 AT&T가 뉴욕, 샌프란시스코, 워싱턴 D.C.에 있는 사람들을 연결했을 때 이루어졌습니다. 음성 회의는 기존 전화망을 활용했기 때문에 초기에 빠르게 발전했습니다.

2. ClickUp 회의록 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 회의록 템플릿으로 모든 회의 정보를 체계적으로 기록하세요.

ClickUp 회의록 템플릿은 회의 논의 내용, 결정 사항 및 실행 항목을 효율적이고 간편하게 문서화할 수 있도록 합니다. 참석자, 아젠다, 후속 작업을 체계적으로 정리할 수 있는 구조화된 프레임워크를 제공하여 모든 핵심 사항과 결과가 명확하게 기록되고 이해관계자들이 쉽게 접근할 수 있도록 하는 것이 주요 목적입니다.

이 템플릿은 회의를 종합적으로 요약할 수 있는 협업형 ClickUp 문서로 구성되었습니다. 팀 구성 관리, 개별 회의 노트 기록, 템플릿 활용 가이드를 위한 사전 구축된 페이지가 포함되어 있습니다.

3. ClickUp 정기 회의 노트 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 반복 회의 노트 템플릿으로 정기적으로 열리는 회의의 핵심 내용을 기록하세요.

ClickUp 정기 회의 노트 템플릿은 팀이 정기 회의를 효율적으로 문서화하고 체계화하는 데 도움을 줍니다. 진행 중인 논의, 결정 사항 및 실행 항목을 추적하여 중요한 정보를 포착하고 향후 참조를 위해 접근 가능하게 유지합니다. 이 템플릿은 철저한 회의 및 프로세스 문서화를 지원하도록 구성되었습니다.

다음과 같이 명확하게 라벨링된 섹션을 포함합니다:

회의 날짜 및 목적: 회의가 언제, 왜 열리는지 기록하는 스페이스

참석자: @멘션으로 참가자를 태그하라는 프롬프트

불참자: 참석하지 못한 사람을 기록하는 공간

정족수: 의사 결정을 내릴 수 있을 만큼 충분한 인원이 참석했는지 여부를 간단히 예/아니오로 표시합니다.

🔍 알고 계셨나요? 1960년대 AT&T의 픽처폰은 대중을 놀라게 했지만, 비싸고 대역폭을 많이 소모하며 대부분의 비즈니스 기업에 실용적이지 않았습니다. 1980년대 후반과 1990년대에 들어서야 비디오 압축 기술이 발전하고 기업 비용이 낮아지면서 화상 회의가 상업적으로 실현 가능해졌습니다.

4. ClickUp 레벨 10 회의 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 레벨 10 회의 템플릿으로 정기적인 리더십 또는 팀 회의를 집중적이고 일관성 있게 진행하세요.

ClickUp 레벨 10 회의 템플릿은 체계적이고 생산적인 리더십 회의를 지원합니다. 주된 목적은 팀이 주간, 월간, 분기별 목표를 일치시키고 투명성을 유지하며, 모든 구성원이 실시간으로 업데이트되고 책임을 다하도록 하는 것입니다.

메인 페이지는 큰 아젠다 제목을 중심으로 구성됩니다. 그 아래로 회의는 명확하게 구분된 섹션으로 정리됩니다:

이전 실행 항목: 지난 회의에서 할당된 내용을 검토하고 완료된 항목 또는 아직 진행 중인 항목을 확인할 수 있는 체크리스트 영역입니다.

스코어카드: 주요 메트릭이나 KPI를 추적하는 공간으로, 일반적으로 글머리 기호 양식으로 구성됩니다.

Rocks: 분기별 주요 목표나 큰 우선순위를 검토하고 그들의 상태를 기록하는 공간

고객/직원/공급업체 피드백: 지난 회의 이후 수집된 중요한 피드백을 위한 전용 섹션

🎥 효과적인 레벨 10 회의 운영 방법 알아보기:

5. ClickUp 1:1 면담 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 1:1 템플릿으로 더 목적의식 있고 생산적인 1:1 회의를 진행하세요.

ClickUp 1:1 템플릿은 관리자와 팀원 간의 1:1 회의를 보다 체계적이고 효과적으로 만듭니다. 주요 목적은 명확한 의사소통을 촉진하고, 목표와 우선순위를 조정하며, 실행 가능한 피드백이 기록되고 후속 조치가 이루어지도록 보장하는 것입니다.

회의 기대치 섹션은 이 과정을 세 가지 간단한 단계로 나눕니다:

1:1 미팅 전 에, 양측 모두 미리 아젠다 주제나 업데이트 사항을 추가합니다.

1:1 미팅 중 에, 그들은 문서에 직접 함께 노트를 작성합니다.

1:1 미팅 후, 실행 항목이 공식적으로 할당됩니다.

각 날짜별 회의 페이지 내에는 대화를 안내하는 섹션이 마련되어 있습니다: 직원의 감정 상태, 현재 진행 중인 프로젝트 및 우선순위, 성장 및 발전 주제, 그리고 상호 피드백입니다.

6. ClickUp 회의 추적기 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 회의 추적기 템플릿으로 팀의 모든 회의를 계획하고, 일정 관리하며, 검토하세요.

ClickUp 회의 추적기 템플릿은 아젠다, 노트, 실행 항목 및 후속 작업을 효율적으로 한 곳에 통합합니다. 이를 통해 모든 회의 관련 정보가 체계적으로 정리되고 쉽게 접근할 수 있도록 합니다.

이 템플릿은 리스트 형태로 구성되어 있으며, 각 회의 진행 상황을 추적하기 위한 ClickUp 맞춤형 작업 상태 (진행 중, 진행 중, 종료됨)를 포함합니다. 또한 회의 유형, 회의 장소, 시간 관리자, 기록 담당자, 주관자 등 필수 회의 세부 정보를 기록할 수 있는 사용자 정의 필드를 제공합니다.

완벽한 파트너를 만나보세요: ClickUp

대부분의 회의는 좋은 의도로 끝나지만 실행은 전혀 이루어지지 않습니다. 누군가는 그 일을 맡겠다고 자청하고, 다른 누군가는 다른 일을 확인하겠다고 동의하며, 모두는 생산적인 느낌을 받고 자리를 뜹니다. 하지만 2주가 지나도 아무 일도 일어나지 않았습니다. 그 약속들은 누군가의 노트에만 존재했기 때문입니다.

ClickUp은 추가 단계 없이 대화를 추적 가능한 일로 전환하여 이 문제를 해결합니다.

SyncUps로 작업 공간을 떠나지 않고 아이디어를 공유하세요. AI 노트테이커는 논의에 집중하는 동안 모든 세부 사항을 자동으로 기록합니다. ClickUp Brain은 실행 항목과 결정을 즉시 추출합니다. 작업은 할당되고 프로젝트 및 마감일과 연결되며, 팀이 이미 추적 중인 모든 내용과 함께 모니터링됩니다.

좋은 대화가 허공으로 사라지게 내버려 두지 마세요. 지금 바로 ClickUp에 가입하세요! ✅

자주 묻는 질문(FAQ)

전용 '회의' 목록이나 폴더를 생성하고, 각 회의별로 작업을 활용하세요. 각 작업이나 첨부 파일로 아젠다, 참석자, 실행 항목을 추가할 수 있습니다. 모든 회의를 동일한 구조로 관리하면 나중에 쉽게 찾을 수 있습니다.

네. ClickUp에서 음성/비디오 SyncUp을 통해 팀원과 직접 협업할 수 있습니다. 또한 Zoom, Google Meet, Microsoft Teams와의 ClickUp 연동을 활용하여 ClickUp 작업 공간에서 바로 비디오 회의에 참여하거나 일정을 잡을 수 있습니다.

회의에 ClickUp AI 노트테이커를 추가하기만 하면 모든 노트가 ClickUp 문서에 자동으로 기록됩니다.

네. ClickUp Brain은 노트를 스캔하고, 실행 항목, 다음 단계, 요약 내용을 제안하며, 후속 작업을 생성할 수 있습니다.

ClickUp 문서 또는 작업에서 반복되는 회의 아젠다 또는 팀 회의 템플릿을 사용하세요. 매주 또는 매월 반복되는 작업을 설정하여 매번 동일한 형식을 재사용하세요.

업데이트에 논의가 필요하지 않거나, 참석자들이 다른 시간대에 있거나, 사소한 결정 사항일 때는 비동기 회의를 활용하세요. 결정 사항, 브레인스토밍 또는 민감한 주제가 포함될 때는 실시간 회의를 사용하세요.