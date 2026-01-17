[연도] 팀을 위한 최고의 Stansa AI 대안 9선

Stansa AI는 유연하고 제한 없는 AI 상호작용으로 유명한 AI 기반 콘텐츠 생성 플랫폼으로, 창의적인 글쓰기에 탁월합니다.

하지만 팀으로 작업할 때 독립형 AI 도구를 사용하면 콘텐츠 생성부터 작업 완료까지의 과정에서 답답한 간극이 발생합니다.

이러한 단절 현상, 즉 '컨텍스트 스프롤 ( context sprawl )'은 팀이 앱 간 전환과 여러 플랫폼에 흩어진 정보 탐색에 시간을 낭비하게 만듭니다. 이로 인해 AI 출력물을 프로젝트 관리 시스템에 복사, 붙여넣기, 재포맷하는 작업을 끊임없이 반복해야 합니다.

기업들이 평균 275개의 서로 다른 SaaS 애플리케이션을 동시에 운영하면서, 이러한 분산 현상은 생산성에 있어 중대한 과제로 부상했습니다.

이 가이드는 다양한 문제를 해결하는 10가지 Stansa AI 대안을 다룹니다. 일부는 콘텐츠 제한이 적은 소설 작성을 중점으로 합니다. ClickUp과 같은 다른 대안들은 작업 및 팀 커뮤니케이션과 함께 작동하는 AI를 제공합니다.

바로 시작해 보세요.

한눈에 보는 9가지 Stansa AI 대안

tool 이름 가장 적합한 용도 주요 기능 *가격 ClickUp 업무 관리와 통합된 AI 기반 콘텐츠 생성이 필요한 모든 규모의 팀 컨텍스트 인식 작성을 위한 ClickUp Brain, 협업 콘텐츠를 위한 ClickUp Docs, 콘텐츠 워크플로우를 위한 ClickUp Automations Free Forever; 기업용 맞춤형 설정 가능 DreamGen 제한 없는 창작 소설 생성을 원하는 작가들을 위한 도구 검열 없는 스토리 생성, 맞춤형 캐릭터 커스터마이징, 다양한 AI 모델 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 $7.83부터 시작 NovelAI 맞춤형 AI 스토리텔링을 원하는 소설 작가들 문학, 이미지 생성, 메모리 시스템으로 훈련된 맞춤형 AI 모델 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 $10부터 시작 AI 던전 인터랙티브 스토리텔링과 게임 같은 서사적 경험을 제작하는 Teams 텍스트 어드벤처 형식, 멀티플레이어 시나리오, 맞춤형 월드 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 $14.99부터 시작 Sudowrite 글쓰기 지원이 필요한 전문 소설 저자들 스토리 엔진, 기능 설명, 브레인스토밍 모드, 재작성 tools 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 19달러부터 시작 Claude 미묘한 응답이 가능한 대화형 AI가 필요한 연구 및 크리에이티브 팀 긴 컨텍스트 창, 세심한 응답, 문서 분석 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 20달러부터 시작 DeepFiction AI 장르 템플릿으로 빠른 스토리 생성을 원하는 작가들 장르별 템플릿, 스토리 연작, 캐릭터 생성 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 $5부터 시작 ChatGPT 다양한 콘텐츠 유형에 걸쳐 범용 AI 지원이 필요한 개인 및 팀 다용도 콘텐츠 생성, 플러그인, GPT-4 기능 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 20달러부터 시작 Jasper 브랜드 일관성 있는 콘텐츠가 필요한 소규모 마케팅 팀 브랜드 음성 훈련, 마케팅 템플릿, 캠페인 도구 유료 플랜은 사용자당 월 $69부터 시작합니다

ClickUp의 소프트웨어 평가 방식 저희 편집팀은 투명하고 연구 기반이며 공급업체 중립적인 프로세스를 따르므로, 추천 내용이 실제 제품 가치를 바탕으로 함을 신뢰하실 수 있습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 안내입니다.

왜 Stansa AI 대안을 찾아야 할까요?

팀들이 Stansa AI 대안을 찾는 주요 이유는 다음과 같습니다:

여러분의 목표에 따라 적합한 대안이 달라집니다. 더 많은 창의적 자유, 전문적인 콘텐츠 생성, 또는 업무 관리 플랫폼에 완벽히 통합된 AI 도구가 필요하시다면, 그에 맞는 옵션이 분명히 존재합니다.

📮ClickUp 인사이트: 지식 근로자의 83%가 팀 커뮤니케이션에 주로 이메일과 채팅을 활용합니다. 그러나 업무 시간의 거의 60%가 이러한 도구 간 전환과 정보 검색에 소모됩니다. ClickUp과 같은 업무용 올인원 앱으로 프로젝트 관리, 메시지, 이메일, 채팅을 한곳에서 통합하세요!

사용하기 좋은 최고의 Stansa AI 대안들

1. ClickUp (작업 관리와 통합된 AI 기반 콘텐츠 생성이 필요한 팀에 최적)

팀 프로젝트에 독립형 AI 글쓰기 도구를 사용하면 종종 좌절감을 유발합니다. 한 앱에서 훌륭한 콘텐츠를 생성했지만, 이를 문서에 수동으로 복사하고 팀원들을 위한 작업을 생성하며 별도의 채팅에서 맥락을 다시 설명해야 하기 때문입니다.

ClickUp의 통합 AI 작업 공간은 프로젝트, 문서, 대화가 AI를 지능 계층으로 내장한 단일 플랫폼에서 함께 운영되므로, 모든 것을 한곳에 모아 팀이 끊임없이 앱을 전환하는 번거로움을 피할 수 있도록 지원합니다.

Stansa AI는 대량의 무편집 콘텐츠 생성에 탁월합니다. 반면 ClickUp은 AI가 특정 비즈니스 데이터를 이해하고, 실시간 협업하며, 제작 파이프라인을 통해 자동으로 작업을 진행해야 하는 전문 콘텐츠 팀을 위해 설계되었습니다.

이러한 맥락에서 ClickUp의 핵심 기능이 어떻게 두드러지는지 살펴보겠습니다:

ClickUp Brain으로 구현하는 컨텍스트 인식 창의성

아이디어를 브레인스토밍하고, 콘텐츠를 생성하며, 초안을 다듬는 데 ClickUp Brain을 활용하세요.

Stansa AI는 일반적인 훈련 데이터를 기반으로 텍스트를 생성하는 반면, ClickUp Brain은 사용자의 데이터를 기반으로 텍스트를 생성합니다. 작업, 문서, 사람을 연결하는 작업 공간 전용 신경망입니다.

여러 tools를 번갈아 사용하지 않고도, 기존 프로젝트, 문서, 팀 커뮤니케이션이 이루어지는 바로 그 자리에서 콘텐츠를 생성할 수 있습니다. 이 도구는 프로젝트 마감일, 브랜드의 기존 문서, 그리고 누가 어떤 업무를 담당하는지 파악합니다.

Brain은 AI가 이미 내부 지식 기반에 접근할 수 있기 때문에 "복사-붙여넣기" 작업을 없애줍니다.

ClickUp 문서를 통한 협업 콘텐츠 생성

ClickUp 문서에서 협업으로 오류 없는 콘텐츠를 작성하세요

Stansa AI는 주로 혼자 사용하는 도구입니다—프롬프트를 입력하면 글을 작성해줍니다. ClickUp Docs는 콘텐츠 생성 활동을 팀 활동으로 바꿔줍니다. Google Docs 같은 별도의 도구가 필요 없게 합니다.

플랫폼을 벗어나지 않고도 ClickUp 문서에서 개요를 작성하고, ClickUp Brain으로 내용을 확장한 후, 편집 및 검토를 위한 ClickUp 작업을 생성함으로써 콘텐츠 생성 프로세스를 간소화할 수 있습니다.

팀원들은 컨텍스트를 추가하거나 실시간 댓글을 남기거나 @멘션을 통해 편집을 조정할 수 있습니다. 풍부한 형식 기능과 유연한 권한 설정을 통해 Docs는 모든 종류의 콘텐츠 프로젝트를 위한 안전한 협업 스페이스가 됩니다.

문서 내 하이라이트된 부분을 추적 가능한 작업으로 전환하세요. 에디터가 "이 소개문 수정"이라는 코멘트를 남기면, 해당 코멘트를 마감일이 지정된 공식 작업으로 할당할 수 있어 누락 없이 처리됩니다. 이는 Stansa AI가 제공하지 않는 수준의 책임성입니다.

ClickUp 자동화로 워크플로우를 원활하게 유지하세요

ClickUp 자동화 기능은 편집 과정의 "번거로운 작업"을 처리합니다. 팀은 ClickUp 자동화를 활용해 자동화된 워크플로우를 생성함으로써 이해관계자에게 알리고 콘텐츠를 승인 단계를 거쳐 이동시켜 콘텐츠 생성 전반에 걸쳐 일관성을 유지할 수 있습니다.

예를 들어, ClickUp 문서에서 작가가 초안을 완성하면 상태가 자동으로 "검토 준비 완료"로 변경되고, 에디터에게 Slack 또는 이메일로 알림이 전송되도록 트리거를 설정할 수 있습니다.

AI 기반 자동화 기능도 활용할 수 있습니다. 예를 들어, 작업이 '완료' 상태로 전환되면 ClickUp Brain이 자동으로 완료된 작업 요약문을 생성하여 이해관계자를 위한 댓글로 게시합니다. 단 한 글자도 직접 작성하지 않고도 모든 구성원이 최신 정보를 공유할 수 있게 해줍니다.

ClickUp 최고의 기능

협업 작성: 팀과 실시간으로 공동 콘텐츠를 작성하면서 피드백을 추적 가능한 작업으로 직접 전환하여 모든 편집이 실제로 완료되도록 보장하세요.

역할 기반 프롬프트: SEO 전문가, 에디터, 제품 관리자 등 특정 역할에 맞춤화된 사전 구축된 AI 프레임워크를 활용해 전문적인 결과물을 생성하세요.

동적 AI 필드: 콘텐츠 달력 내에서 인사이트 추출, 텍스트 번역 또는 작업 설명 요약 기능을 자동으로 활용하여 한눈에 고수준 데이터를 확인하세요

범용 기업 검색: 단일 검색창으로 ClickUp, Google Drive, Slack 등 다양한 플랫폼의 파일이나 대화를 즉시 찾아보세요. 여러 플랫폼을 뒤지는 데 낭비되는 시간을 절약합니다.

AI 기반 자동화: 상태 업데이트, 요약 생성, 팀 알림과 같은 반복 작업을 맞춤형 규칙에 따라 자동 실행하여 수동 입력 없이 콘텐츠 파이프라인을 원활하게 유지하세요.

검증된 wiki: 브랜드 가이드라인과 표준 운용 브랜드 가이드라인과 표준 운용 절차를 안전한 지식 기반에 중앙 집중화하세요. 오래된 콘텐츠를 표시하여 팀이 항상 가장 정확한 정보를 사용하도록 합니다.

ClickUp 장단점

ClickUp의 통합 AI 작업 공간으로 콘텐츠, 프로젝트, 커뮤니케이션을 한곳에 모아 컨텍스트 분산을 줄입니다. 기능의 방대함으로 인해 완전히 살펴보는 데 시간이 걸릴 수 있습니다 AI는 문맥을 인식하여 더 관련성 높고 유용한 콘텐츠 생성을 가능케 합니다 모바일 앱 경험은 데스크톱 버전과 일부 차이가 있습니다. 콘텐츠가 작업과 원활하게 연결되어 시작부터 완료까지 전체 워크플로우를 간소화합니다. 신규 사용자는 초기 작업 공간 구조를 설정할 때 학습 곡선을 경험할 수 있습니다.

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,900개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어의 의견:

ClickUp에서 가장 마음에 드는 점은 모든 것을 한곳에 통합한다는 것입니다—작업, 타임라인, 댓글, 문서, 책임 소재가 모두 상호 연결됩니다. 이는 불필요한 오가기를 줄이고 업무를 훨씬 투명하게 만듭니다. 워크플로우, 상태, 보기를 유연하게 맞춤 설정할 수 있어 각 팀이 자신들의 프로세스에 진정으로 맞는 방식으로 작업하면서도 가시성과 통제력을 유지할 수 있습니다. ClickUp은 조정, 후속 조치, 일상 업무의 전반적인 실행을 크게 개선했습니다.

ClickUp에서 가장 마음에 드는 점은 모든 것을 한곳에 통합한다는 것입니다—작업, 타임라인, 댓글, 문서, 책임 소재가 모두 상호 연결됩니다. 이는 불필요한 오고 가는 과정을 줄이고 업무를 훨씬 투명하게 만듭니다. 워크플로우, 상태, 보기를 유연하게 맞춤 설정할 수 있어 각 팀이 자신들의 프로세스에 완벽히 맞는 방식으로 작업하면서도 가시성과 통제력을 유지할 수 있습니다. ClickUp은 조정, 후속 조치, 일상 업무의 전반적인 실행을 크게 개선했습니다.

💡프로 팁: ClickUp에서는 거의 모든 작업에 슈퍼 에이전트를 생성할 수 있습니다. 정보 조사, 블로그 개요 작성, 심지어 게시된 콘텐츠를 소셜미디어 친화적 형식으로 재활용하는 작업에도 오늘 바로 하나 만들어 보세요!

슈퍼 에이전트에 대해 자세히 알아보기:

2. DreamGen (제한 없는 창작 소설 생성을 원하는 작가에게 최적)

via DreamGen

많은 AI 글쓰기 도구는 엄격한 콘텐츠 필터를 적용하여 창의성을 억누를 수 있습니다. 특히 복잡한 캐릭터나 비전통적인 스토리라인을 탐구하려는 소설 작가들에게 더욱 그렇습니다.

DreamGen은 더 많은 유연성이 필요한 창작 소설 작가들을 위해 설계된 플랫폼입니다. 다른 플랫폼에서 흔히 볼 수 있는 엄격한 콘텐츠 제한 없이 스토리 생성에 집중하여, 더 넓은 범위의 주제와 시나리오를 탐구할 수 있도록 합니다.

DreamGen을 사용하면 콘텐츠 검토의 최소한의 간섭으로 맞춤형 캐릭터를 생성하고, 상세한 스토리 시나리오를 구축하며, 서사 콘텐츠를 생성할 수 있습니다. 이는 긴 소설 프로젝트에 필수적인 일관된 어조와 스토리 스레드를 유지하는 데 도움이 됩니다.

DreamGen 최고의 기능

검열 없는 스토리 생성: 주류 AI 도구의 콘텐츠 필터로 인해 창의적 흐름이 방해받지 않는, 비전통적인 서사를 탐험하세요.

캐릭터 맞춤 및 기억 기능: AI가 기억하는 상세한 캐릭터 프로필을 생성하여, 지속적인 재프롬프트 없이도 이야기 전반에 걸쳐 일관성을 보장합니다.

다양한 AI 모델 옵션: 다양한 글쓰기 스타일에 최적화된 여러 AI 모델을 활용하여 프로젝트에 가장 적합한 모델을 유연하게 선택할 수 있습니다.

DreamGen 장단점

소설 작가들이 다양한 스토리라인을 탐구할 수 있는 창의적 자유를 제공합니다 외부 글쓰기 또는 프로젝트 관리 도구와의 제한된 통합 강력한 캐릭터 일관성은 긴 이야기에서 서사적 일관성을 유지하는 데 도움이 됩니다 소설에 집중되어 있어 전문적인 콘텐츠나 마케팅 콘텐츠에는 적합하지 않습니다. 커뮤니티가 제작한 콘텐츠에 접근하면 새로운 프로젝트에 대한 영감을 얻을 수 있습니다. 최상의 결과를 위한 프롬프트 최적화에는 학습 곡선이 존재합니다

DreamGen 가격 정책

Free

스타터: 사용자당 월 $7.83

고급: 사용자당 월 $19.35

프로: 사용자당 월 $48.30

DreamGen 평가 및 리뷰

G2: 사용 불가

Capterra: 사용 불가

실제 사용자들은 DreamGen에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

레딧 사용자가 공유한 내용은 다음과 같습니다:

한 이야기 속에 여러 캐릭터를 생성할 수 있다는 개념이 정말 마음에 듭니다. 독특하고 이 사이트는 잠재력이 엄청나네요! 제가 직접 (개인) 봇을 만들었는데, 16명의 캐릭터가 모두 아주 긴 설명과 함께 있습니다. 생성 중간까지는 잘 작동했는데, 완료하고 나니 오류가 발생하네요.

한 이야기 속에 여러 캐릭터를 생성할 수 있다는 개념이 정말 마음에 듭니다. 독특하고 이 사이트는 잠재력이 엄청나네요! 제가 직접 만든 (개인) 봇은 16명의 캐릭터를 보유하고 있으며, 모두 매우 상세한 설명이 달려 있습니다. 생성 중간까지는 잘 작동했는데, 완료된 후부터 오류가 발생합니다.

대본 작성에 도움이 필요하신가요? 이 비디오에서 AI를 활용해 최상의 결과를 얻는 방법을 알려드립니다!

3. NovelAI (이미지 생성과 함께 맞춤형 AI 스토리텔링을 원하는 소설 작가에게 최적)

via NovelAI

일반적인 AI 도구는 종종 예측 가능하고 영감이 부족한 산문을 생성하여 소설에 적합하지 않은 느낌을 줍니다. 작가들은 문학적 관습을 이해하고 특정 장르와 스타일에 적응할 수 있는 AI가 필요합니다.

NovelAI는 스토리텔러를 위해 특별히 구축된 플랫폼입니다. 문학 작품으로 훈련된 모델은 서사 구조와 산문 스타일을 더 잘 이해하여 결과물이 더욱 문학적 느낌을 줍니다.

즐겨찾는 저자나 장르를 기반으로 맞춤형 모듈을 생성할 수 있으며, 캐릭터와 장면을 시각화하는 데 도움이 되는 이미지까지 생성할 수 있습니다.

NovelAI는 사용자 프라이버시 보호를 강조하여 여러분의 이야기가 개인 정보로 유지되고 훈련 데이터로 사용되지 않도록 보장합니다.

NovelAI의 최고의 기능

문학 훈련 AI 모델: AI가 소설을 학습하여 서사적 흐름과 대화 관례를 이해하는 산문을 생성하는 결과가 있습니다.

맞춤형 AI 모듈: AI의 글쓰기 스타일을 특정 저자나 장르에 맞게 조정하여 최종 결과물에 대한 제어력을 높입니다.

통합 이미지 생성: 내장 내장 이미지 생성기로 캐릭터와 장면을 시각화하여 창의적인 비전을 발전시키세요

NovelAI 장단점

일반적인 AI보다 더 자연스러운 문학적 수준의 산문을 생성합니다. 고급 기능 및 모델 이용을 위해서는 구독이 필요합니다. 여러분의 이야기는 개인 정보로 유지되며 모델 훈련에 사용되지 않습니다 이미지 생성 품질은 다양할 수 있습니다 심층적인 맞춤형 설정 옵션을 통해 AI의 출력을 필요에 맞게 모양을 바꿀 수 있습니다 전문적인 콘텐츠나 마케팅 콘텐츠 제작용으로 설계되지 않았습니다.

NovelAI 가격 정책

Free

태블릿: 사용자당 월 $10

Scroll: 사용자당 월 $15

Opus: 사용자당 월 $25

NovelAI 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 사용 불가

실제 사용자들은 NovelAI에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰 에 따르면:

저는 창작 글쓰기에 주로 NovelAI를 사용합니다. 유연성이 뛰어나고 다양한 글쓰기 스타일에 잘 적응하는 점이 마음에 듭니다. 작가가 막혀서 이야기를 어떻게 이어가야 할지 모를 때 도움이 됩니다. 유연성 덕분에 처음부터 다시 시작하지 않고도 어조나 스타일을 조정할 수 있어 시간을 많이 절약해 줍니다. 스타일을 변경해도 맥락과 등장인물 일관성을 유지해주는 점이 특히 마음에 듭니다. 덕분에 다양한 실험을 훨씬 수월하고 스트레스 없이 진행할 수 있죠. 장편 스토리 작업 시 일관성을 유지하는 데 정말 유용합니다.

저는 주로 창작 글쓰기에 NovelAI를 사용합니다. 유연성이 뛰어나고 다양한 글쓰기 스타일에 잘 적응하는 점이 마음에 듭니다. 작가가 막혀서 이야기를 어떻게 이어가야 할지 모를 때 도움이 됩니다. 유연성 덕분에 처음부터 다시 시작하지 않고도 어조나 스타일을 조정할 수 있어 시간을 많이 절약해 줍니다. 스타일을 변경해도 맥락과 등장인물 일관성을 유지해주는 점이 특히 마음에 듭니다. 덕분에 다양한 실험을 훨씬 수월하고 스트레스 없이 진행할 수 있죠. 장편 스토리 작업 시 일관성을 유지하는 데 정말 유용합니다.

🌟 보너스: ClickUp BrainGPT는 작가에게 완벽한 AI 어시스턴트입니다. "토글 세금"(앱 전환으로 낭비되는 시간)을 없애고, 연구와 작문을 한곳에 모아주며, 반복적인 단계를 자동화합니다. 이를 통해 작가와 연구자는 아이디어 구상, 분석, 창의성과 같은 고부가가치 작업에 집중할 수 있으며, AI가 초안 작성, 요약, 정리와 같은 힘든 작업을 처리합니다. 작업 공간, 문서, 연결된 앱 전반에서 연구 자료를 즉시 검색하고 요약하여 도구 전환 없이 참고 자료와 통찰력을 수집하세요.

Talk to Text로 아이디어나 프롬프트를 음성 입력하고, BrainGPT가 모든 글쓰기 형식에 맞는 다양한 카피 변형, 개요 또는 창의적인 훅을 생성하도록 하세요.

AI 기반 제안으로 초안을 명확성, 어조, SEO 최적화를 위해 편집, 교정 및 수정하세요.

프롬프트로 이미지 및 시각적 자산을 생성하고, 이를 글쓰기 작업과 연결하여 원활한 콘텐츠 생성 과정을 유지하세요.

반복적인 글쓰기 워크플로우 자동화, 작업 할당, 수정 관리—모든 작업을 통합된 작업 공간에서 수행하세요

프롬프트 템플릿을 저장하고 재사용하며, 내부 가이드라인을 신속하게 참조하여 콘텐츠의 일관성과 정확성을 보장하세요.

4. AI 던전 (대화형 스토리텔링 및 게임 같은 서사 경험에 최적)

via AI Dungeon

기존 AI 글쓰기 tools는 정적인 텍스트를 생성하지만, 여러분의 선택에 반응하는 이야기를 원한다면 어떨까요? 역동적이고 게임 같은 경험을 원하는 제작자에게는 단순한 텍스트 생성기로는 부족합니다.

AI 던전은 AI 기반 인터랙티브 스토리텔링의 선구자입니다. 사용자의 입력에 반응하는 역동적인 이야기를 생성하며, 글쓰기 보조 도구라기보다는 텍스트 기반 어드벤처 게임의 기능에 가깝게 작동합니다.

사전 제작된 시나리오로 시작하거나 나만의 맞춤형 세계를 구축할 수 있습니다. AI는 사용자의 행동에 실시간으로 적응합니다. 또한 멀티플레이어 기능을 제공하여 협업 스토리텔링이나 테이블탑 게임 그룹에 훌륭한 tool입니다.

AI 던전의 최고의 기능들

인터랙티브 내러티브 형식: 이야기는 사용자의 선택에 따라 변화하며, 역동적이고 몰입감 넘치는 브랜치형 내러티브를 만들어냅니다.

맞춤형 세계 구축: 상호작용형 스토리의 기반이 될 상세한 세계관과 캐릭터를 창조하세요

다중 참여 스토리텔링: 다른 사람을 초대해 이야기에 참여시키고 서사에 기여하게 하여 협업적 창의성을 위한 재미있는 tool로 활용하세요.

AI 던전의 장단점

독특한 인터랙티브 형식이 스토리텔링을 더욱 개인적이고 매력적으로 만들어줍니다. 완성도 높고 출판 가능한 콘텐츠 제작에는 적합하지 않음 강력한 커뮤니티와 콘텐츠 라이브러리가 새로운 이야기에 끝없는 영감을 제공합니다 콘텐츠 검토 정책이 변경되어 일부 사용 사례에 영향을 미칠 수 있습니다. 게임 같은 형식은 AI 스토리텔링을 처음 접하는 사용자에게 접근하기 쉬운 진입점입니다. 시나리오의 복잡성에 따라 출력 품질이 일관되지 않을 수 있습니다

AI 던전 가격 정책

Free

챔피언: 사용자당 월 $14.99

설명: 사용자당 월 $29.99

Mythic: 사용자당 월 $49.99

AI 던전 평가 및 리뷰

G2: 사용 불가

Capterra: 사용 불가

콘텐츠 생성을 위한 AI 에이전트 활용법 알아보기 👇

5. Sudowrite (구조화된 글쓰기 지원이 필요한 전문 소설 저자에게 최적)

via Sudowrite

전문 소설 작가들은 단순한 텍스트 생성 이상의 기능을 필요로 합니다. 그들은 이야기 구조를 이해하고 생생한 묘사 작성이나 대화 다듬기 같은 특정 글쓰기 과제를 해결하는 데 도움을 줄 수 있는 tools가 필요합니다.

Sudowrite는 진지한 소설 작가를 위해 설계되었으며, 단순한 AI 콘텐츠 생성을 넘어선 전문 기능을 제공합니다. 글쓰기 파트너 역할을 하며 아이디어 구상, 확장, 작품 다듬기를 도와줍니다.

감각적 디테일을 위한 'Describe'와 소설 분량의 플롯 개발을 위한 'Story Engine' 같은 도구로, Sudowrite는 장편 프로젝트의 추진력을 유지하도록 돕습니다. 전문 저자들이 많이 사용하는 이유는 본격적인 글쓰기 워크플로우에 자연스럽게 녹아들기 때문입니다.

Sudowrite 최고의 기능

감각적 글쓰기 기능 설명: 시각, 청각, 후각, 촉각 묘사를 생성하여 장면을 풍부하게 하고 몰입감을 높입니다.

소설 개발을 위한 스토리 엔진: 플롯 전개와 캐릭터 아크를 체계적으로 안내하는 시스템으로, 장편 소설 작업의 부담을 덜어줍니다.

재작성 및 확장 도구: 다양한 스타일로 문장을 재구성하거나 간략한 설명을 확장하고 장황한 부분을 간결하게 다듬어 문체를 세련되게 다듬어 보세요.

Sudowrite 장단점

모든 기능은 소설 쓰기의 고유한 과제를 해결하기 위해 특별히 설계되었습니다 소설에 집중되어 있으므로 다른 유형의 콘텐츠에는 적합하지 않습니다. 스토리 엔진은 단편 콘텐츠뿐만 아니라 장편 프로젝트도 지원합니다 최대한의 가치를 얻기 위해서는 특정 도구와 워크플로우를 익히는 데 시간이 필요합니다. 출간 저자들 사이에서 주목받으며 전문적인 품질을 입증하고 있습니다. 구독 모델은 취미 작가들에게 상당한 투자가 될 수 있습니다

Sudowrite 가격 정책

Free

Hobby: 사용자당 월 $19

프로페셔널: 사용자당 월 $29

최대: 사용자당 월 $59

Sudowrite 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

Sudowrite에 대해 실제 사용자들은 어떤 평가를 내리고 있을까요?

G2 리뷰에서 공유합니다:

이야기의 일부를 작성하고 재작성하는 데 도움이 되는 다양한 tools를 제공합니다. 스토리 바이블 기능이 포함되어 있어 여러 tools를 사용할 필요가 없습니다. AI는 원고와 스토리 바이블 모두에서 작동하므로 이야기의 모든 측면을 신속하게 개발할 수 있습니다.

이야기의 일부를 작성하고 재작성하는 데 도움이 되는 다양한 tools를 제공합니다. 스토리 바이블 기능이 포함되어 있어 여러 tools를 사용할 필요가 없습니다. AI는 원고와 스토리 바이블 모두에서 작동하므로 이야기의 모든 측면을 신속하게 개발할 수 있습니다.

📖 추천 읽기: 작가들을 위한 Sudowrite 대체 tools들

6. Claude (미묘하고 사려 깊은 응답이 가능한 대화형 AI가 필요한 팀에 최적)

via Claude

많은 AI 도구는 기계적인 느낌의 응답을 생성하며 미묘한 차이를 놓칩니다. 복잡한 주제를 다룰 때는 일반적이고 형식적인 텍스트 대신 사려 깊고 신중한 응답을 제공할 수 있는 AI가 필요합니다.

Anthropic의 AI 어시스턴트 Claude는 고품질 대화 능력으로 유명합니다. 그 응답은 종종 더 사려 깊게 느껴져, 미묘함이나 복잡한 추론이 필요한 콘텐츠에 탁월한 선택입니다.

클로드의 주요 강점 중 하나는 긴 문서를 요약하거나 분석할 수 있도록 해주는 넓은 컨텍스트 창입니다. PDF를 업로드하면 클로드가 인사이트를 제공해 주므로, 연구 중심 워크플로우에서 시간을 크게 절약할 수 있습니다.

Claude의 주요 기능

확장된 컨텍스트 창: 긴 문서를 처리하고 참조할 수 있어 보고서 요약이나 연구 분석에 이상적입니다.

미묘한 대화형 응답: Claude는 복잡한 주제를 다룰 때 많은 경쟁사보다 더 섬세한 접근을 보여, 더 신중하게 고려된 느낌의 콘텐츠를 생성합니다.

문서 분석 기능: 파일을 직접 업로드하여 Claude가 분석하거나 요약하거나 콘텐츠 생성을 위한 참고 자료로 활용할 수 있습니다.

Claude 장단점

기계적 느낌이 덜한 사려 깊고 미묘한 결과물을 생성합니다. 특정 주제나 요청을 다룰 때 더 신중할 수 있습니다 강력한 문서 처리 능력은 연구 중심 작업에 탁월합니다 무료 계층은 사용량 한도가 있어 대규모 워크플로우를 지원하지 못할 수 있습니다 대화형 인터랙션이 더욱 자연스럽고 대화식으로 느껴집니다 프로젝트 관리 플랫폼과의 기본 통합 기능 없음

Claude 가격 정책

Free

프로: 사용자당 월 20달러

팀: 사용자당 월 30달러

클로드 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (80개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (20개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Claude에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 사용자 사용자가 공유합니다:

클로드 사용 시 가장 인상 깊었던 점은 대화형 접근 방식입니다. 단순히 데이터베이스에 쿼리하는 느낌이 아니라 상호작용이 협력적으로 느껴집니다. 요청이 모호할 때 클로드가 명확히 하기 위한 질문을 던지는데, 이는 제가 실제로 필요한 것이 무엇인지 스스로 생각을 정리하는 데 종종 도움이 되었습니다. 이러한 주고받기는 더 나은 결과물을 얻는 데뿐만 아니라 처음부터 더 명확한 아이디어를 발전시키는 데도 가치 있는 것으로 입증되었습니다.

클로드 사용 시 가장 인상 깊었던 점은 대화형 접근 방식입니다. 단순히 데이터베이스에 쿼리하는 느낌이 아니라 상호작용이 협력적으로 느껴집니다. 요청이 모호할 때 클로드가 명확히 하기 위한 질문을 던지는데, 이는 제가 실제로 필요한 것이 무엇인지 스스로 생각을 정리하는 데 종종 도움이 되었습니다. 이러한 주고받기는 더 나은 결과물을 얻는 데뿐만 아니라, 처음부터 더 명확한 아이디어를 발전시키는 데도 가치 있는 것으로 입증되었습니다.

📖 추천 읽기: 최고의 Claude AI 대안

7. DeepFiction AI (장르별 템플릿을 활용한 빠른 스토리 생성에 최적)

via DeepFiction AI

가끔은 복잡한 학습 곡선을 가진 정교한 글쓰기 tool이 필요하지 않을 때가 있습니다. 설정에 많은 시간을 들이지 않고도 오락용으로 빠르게 이야기를 생성하거나 순간적인 창의적 영감을 얻고 싶을 뿐이죠.

DeepFiction AI는 AI 스토리 생성을 위한 접근성 높은 진입점입니다. 프롬프트 엔지니어링 전문가가 될 필요 없이 빠르게 스토리를 생성할 수 있는 장르별 템플릿을 제공합니다.

로맨스, 판타지, 미스터리 등 장르를 선택하면 AI가 해당 장르의 관례에 부합하는 콘텐츠를 생성합니다. 접근성과 오락성에 중점을 둔 직관적인 tool입니다.

DeepFiction AI의 최고의 기능들

장르별 템플릿: 장르를 선택하면 해당 스타일의 관례를 따르는 AI 생성 콘텐츠를 받아 스토리를 쉽게 생성할 수 있습니다.

빠른 스토리 생성: 간결한 인터페이스로 속도를 최우선하여 최소한의 설정만으로 스토리를 생성할 수 있습니다.

스토리 연작 기능: AI의 도움을 받아 기존 이야기를 확장하거나 서사를 이어가세요

DeepFiction AI 장단점

템플릿 기반 접근 방식은 AI 도구를 처음 접하는 사용자도 쉽게 이용할 수 있게 합니다. 고급 소설 작성 플랫폼보다 맞춤형 설정 기능이 제한적입니다. 빠른 콘텐츠 생성은 신속한 창의적 연습이나 엔터테인먼트에 탁월합니다 출력 품질은 더 전문화된 tools만큼 정교하지 않을 수 있습니다 장르 중심의 출력으로 콘텐츠가 기대에 부합하도록 보장합니다 장편 또는 전문 소설 프로젝트에 대한 제한된 기능

DeepFiction AI 가격 정책

스타터: 사용자당 월 $5

프로 제작자: 사용자당 월 $20

Studio: 사용자당 월 $75

DeepFiction AI 평가 및 리뷰

G2: 사용 불가

Capterra: 사용 불가

📮ClickUp 인사이트: 응답자의 62%가 ChatGPT나 Claude 같은 대화형 AI 도구를 활용합니다. 익숙한 챗봇 인터페이스와 콘텐츠 생성, 데이터 분석 등 다재다능한 기능 덕분에 다양한 역할과 산업 분야에서 널리 사랑받는 이유일 것입니다. 그러나 사용자가 매번 AI에 질문하기 위해 다른 탭으로 전환해야 한다면, 관련 토글 비용과 컨텍스트 전환 비용이 시간이 지남에 따라 누적됩니다. ClickUp Brain은 다릅니다. 작업 공간에 바로 통합되어 작업 중인 내용을 파악하고, 일반 텍스트 프롬프트를 이해하며, 작업과 매우 관련성 높은 답변을 제공합니다!

8. ChatGPT (다양한 콘텐츠 유형에 걸쳐 다목적 AI 지원에 최적)

via ChatGPT

팀의 콘텐츠 요구사항은 다양합니다. 어느 날은 이메일을 작성하고, 다음 날은 마케팅 카피를 만들고, 그다음 날은 복잡한 기술 주제를 단순화하려 애쓰기도 합니다. 각 작업마다 전용 도구를 사용하는 것은 비효율적이고 비용이 많이 듭니다.

ChatGPT는 AI 어시스턴트의 만능 도구로, 방대한 콘텐츠 작업을 처리할 수 있습니다. 창의적인 글쓰기부터 기술적 설명까지 모든 것을 단일 도구로 해결해야 하는 팀에게 필수적인 선택지입니다.

ChatGPT를 사용하면 자연스러운 대화형 인터페이스를 통해 이메일 초안 작성, 코드 작성, 아이디어 브레인스토밍, 복잡한 주제 단순화가 가능합니다. 그러나 독립형 도구로 작동하므로 여전히 컨텍스트 분산 문제를 겪게 됩니다. ClickUp의 통합 AI 작업 공간은 바로 이 문제를 해결하기 위해 설계되었습니다.

ChatGPT 최고의 기능

다양한 콘텐츠 생성: 이메일 초안 작성부터 창작 글쓰기, 코드 생성에 이르기까지 다양한 범위의 작업을 한 곳에서 처리하세요.

플러그인과 맞춤형 GPT: 외부 서비스 연결 또는 특정 요구사항에 맞춘 맞춤형 GPT 생성으로 기능을 확장하세요.

대화형 개선: 자연스러운 대화 형식으로 출력물을 반복 수정하며 생성 과정을 더욱 직관적으로 만듭니다.

ChatGPT 장단점

탁월한 다용도성으로 다양한 요구를 가진 팀에게 믿을 수 있는 선택지입니다 업무 플랫폼에 기본 통합되지 않은 독립형 tool로 작동합니다. 정기적인 업데이트와 모델 개선으로 그 기능은 지속적으로 확장되고 있습니다 콘텐츠는 실제 일이 이루어지는 곳으로 수동으로 옮겨야 합니다 대규모 사용자 커뮤니티가 방대한 리소스와 공유 프롬프트를 제공합니다 콘텐츠 필터는 때때로 창의적 또는 전문적인 사용 사례를 방해할 수 있습니다

ChatGPT 가격 정책

Free

추가 혜택: 사용자당 월 $20

프로: 사용자당 월 200달러

ChatGPT 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (1400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (300개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ChatGPT에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰 에서 공유한 내용:

ChatGPT에서 가장 마음에 드는 점은 직관적이고 신뢰할 수 있다는 것입니다. 맥락을 빠르게 이해하고, 지나친 오락가락 없이도 명확하고 체계적인 답변을 제공합니다. 특히 전문적이거나 창의적, 간결한 스타일이 필요할 때 다양한 어조와 요구사항에 유연하게 대응하는 점이 매우 만족스럽습니다.

ChatGPT에서 가장 마음에 드는 점은 직관적이고 신뢰할 수 있다는 것입니다. 맥락을 빠르게 이해하고, 지나친 오락가락 없이도 명확하고 체계적인 답변을 제공합니다. 특히 전문적인 내용, 창의적인 표현, 간결한 요건 등 다양한 톤과 요구사항에 유연하게 대응하는 점이 매우 인상적입니다.

📖 추천 읽기: 최고의 ChatGPT 대안

9. Jasper (브랜드 일관성을 유지한 콘텐츠를 대규모로 필요로 하는 마케팅 팀에 최적)

via Jasper AI

마케팅 팀은 브랜드 정체성에 부합하는 대량의 콘텐츠를 지속적으로 생산해야 하는 압박에 시달립니다. 일반적인 AI 도구는 브랜드 목소리를 이해하지 못하므로, 팀은 회사 기준에 맞추기 위해 결과물을 편집하는 데 소중한 시간을 낭비하게 됩니다.

Jasper는 마케팅 팀을 위해 특별히 설계된 AI 콘텐츠 플랫폼입니다. 브랜드 일관성에 중점을 두고 대규모 콘텐츠 제작을 지원하는 템플릿을 제공합니다.

Jasper의 브랜드 보이스 기능을 통해 특정 가이드라인으로 AI를 훈련시켜 생성된 모든 콘텐츠가 브랜드 정체성과 일치하도록 할 수 있습니다. 또한 협업 도구와 캠페인 관리 기능을 제공하여 마케팅 팀에게 탁월한 선택지입니다.

그러나 여전히 포괄적인 업무 관리 플랫폼이라기보다는 전문적인 콘텐츠 도구로 남아 있습니다.

Jasper의 주요 기능

브랜드 보이스 훈련: 생성된 모든 콘텐츠가 일관되고 브랜드 정체성에 부합하도록 AI를 브랜드 가이드라인에 맞춰 훈련하세요.

마케팅 전용 템플릿: 광고 카피, 소셜 미디어 게시물, 블로그 글 등 마케팅 최고의 실행 방식을 반영한 템플릿을 활용하세요.

캠페인 및 협업 도구: 워크플로우를 지원하는 팀 협업 기능으로 마케팅 캠페인을 관리하세요

Jasper 장단점

모든 기능은 마케팅 팀의 요구를 중심으로 설계되었습니다 다른 비즈니스 기능이나 콘텐츠 유형에는 적합하지 않음 브랜드 보이스 기능은 대규모에서도 브랜드 일관성을 보장합니다 브랜드 보이스 기능 설정에는 초기 시간 투자가 필요합니다. 내장 협업 tools가 마케팅 팀 워크플로우를 지원합니다 개인 사용자에게는 필요 이상의 기능이 많을 수 있습니다

Jasper 가격 정책

무료 체험판

프로: 사용자당 월 69달러

비즈니스: 맞춤형 가격

Jasper 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (1200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (1800개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Jasper에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰에 따르면:

Jasper를 사용하면 아이디어를 브레인스토밍하고 재구성하며 생각을 정리하고, 처음부터 시작할 때보다 훨씬 빠르게 글을 작성할 수 있습니다. 전반적으로 개인 및 팀의 실질적인 효율성을 높여주었으며, 플랫폼에 지속적으로 이루어지는 개선 사항에 매우 만족하고 있습니다!

Jasper를 사용하면 아이디어를 브레인스토밍하고 재구성하며 생각을 정리하고, 처음부터 시작할 때보다 훨씬 빠르게 글을 작성할 수 있습니다. 전반적으로 개인 및 팀의 실질적인 효율성을 높여주었으며, 플랫폼에 지속적으로 이루어지는 개선 사항에 매우 만족하고 있습니다!

📖 추천 읽기: 최고의 Jasper AI 대안 및 경쟁사

팀 워크플로우에 적합한 AI 도구를 찾으세요

적합한 Stansa AI 대안은 여러분이 달성하려는 목표에 따라 달라집니다. 창작 소설 작가들은 NovelAI나 Sudowrite 같은 전문 tools를 활용하면 좋습니다. 마케팅 팀은 Jasper 같은 브랜드 중심 플랫폼에서 가치를 찾을 수 있습니다.

하지만 진정한 도전은 단순히 좋은 콘텐츠를 생성하는 AI를 찾는 것이 아니라, 팀의 실제 업무 방식에 맞는 도구를 찾는 데 있습니다. 독립형 AI 도구는 마찰을 일으켜 프로젝트 관리 시스템, 문서, 팀 채팅 간에 콘텐츠를 수동으로 옮겨야 하는 번거로움을 초래합니다.

가장 효과적인 AI 솔루션은 콘텐츠 생성부터 실행까지의 간극을 메워주는 것입니다. 전문 소설 tool이나 마케팅 플랫폼을 선택하든, 워크플로우의 마찰을 줄여주는 솔루션을 우선시하세요.

AI 콘텐츠 생성 및 업무 관리 간 맥락 분산을 없애고자 하는 팀을 위해, ClickUp은 업무가 이루어지는 현장에서 작동하는 AI를 제공합니다. ✨/

지금 무료로 가입하세요.

자주 묻는 질문(FAQ)

Stansa AI는 유연한 상호작용으로 유명한 AI 기반 콘텐츠 생성 플랫폼으로, 주로 창의적 및 전문적인 글쓰기에 활용됩니다. 팀 협업 기능, 업무 관리 시스템과의 향상된 연동성, 마케팅 또는 소설 창작을 위한 특화된 기능 등을 얻기 위해 대체 솔루션을 찾는 경우가 많습니다.

필터링되지 않은 AI 글쓰기 도구는 콘텐츠 제한이 적어 주류 도구에서는 차단될 수 있는 비전통적 주제를 탐구할 수 있습니다. ChatGPT 같은 플랫폼은 안전성과 광범위한 접근성을 우선시하여 특정 소설 장르의 창작 흐름을 방해할 수 있습니다.

콘텐츠 협업과 워크플로우 통합이 필요한 팀에게 ClickUp이 가장 강력한 선택입니다. AI 콘텐츠 생성 기능과 프로젝트 관리, 문서 작성을 결합하여 별도의 도구 간 전환이 필요 없습니다.

예, ClickUp과 Jasper를 포함한 대부분의 AI 글쓰기 대안은 상업적 콘텐츠 생성에 사용되며, 생성된 콘텐츠를 비즈니스 목적으로 사용할 수 있습니다. 다만 콘텐츠 소유권과 관련하여 각 플랫폼의 서비스 약관을 검토하는 것이 항상 좋습니다.