2025년 무작위 텍스트 생성기 10위

빈 디자인 모형을 보고 어떻게 하면 현실적으로 보이게 만들 수 있을지 고민해 본 적이 있으신가요? 레이아웃을 보여주는 웹 디자이너이든 콘텐츠 흐름을 테스트하는 개발자이든, 이럴 때 자리 표시자 텍스트가 유용합니다. 그러나 현실을 직시해야 합니다. 'Lorem Ipsum'은 이제 구식입니다. 그래서 저희가 디자인과 콘텐츠 생성 과정을 더 쉽고 재미있게 만들어 줄 무작위 텍스트 생성기 목록을 준비했습니다. ## ⏰ 60초 요약 10가지 무작위 텍스트 생성기를 살펴보세요: * RANDOM.ORG (완전히 무작위적인 단어 생성에 가장 적합) *Lipsumator (간단한 방식으로 자리 표시자 텍스트를 생성하는 데 가장 적합) *Random.Onl (특수한 텍스트 형식에 가장 적합) *Get Random Tools (다양한 텍스트 생성 요구에 가장 적합) ChatGPT는 의미론적 관련성을 유지하면서 디자인에 특화된 자리 표시자 텍스트를 만드는 데 탁월합니다. 디자이너들은 특히 탐색 메뉴, 웹 페이지 사이트 템플릿, 제품 설명 등 다양한 UI 요소의 맥락에 맞는 텍스트를 생성하는 기능을 높이 평가합니다. 이 기능은 클라이언트 프레젠테이션과 사용자 테스트를 진행할 때 프로토타입의 의미를 더해 줍니다. #### ChatGPT의 최고의 기능 #### ChatGPT의 한계 *생성된 결과물이 사용자의 요구사항과 일치하지 않는 경우가 있음 *무료 계정에는 사용 한도가 있음 #### ChatGPT 가격 *무료 * ChatGPT Plus: 월 $20 *Pro: 월 $200 *Teams: 사용자당 월 $30 #### ChatGPT 평가 및 리뷰 *G2: 4.7/5 (650+ 리뷰) *Capterra: 4.5/5 (90+ 리뷰)

Google의 Gemini는 텍스트 생성과 시각적 맥락의 이해를 결합하여 디자인 요소와 일치하는 자리 표시자 텍스트를 만드는 데 도움이 됩니다. 다중 모드 입력을 처리하는 기능은 맥락에 적합한 자리 표시자 콘텐츠를 생성하는 데 도움이 될 수 있습니다. Gemini의 긴밀한 통합은 이미 Google 작업 공간(문서, 프레젠테이션 등)을 사용하는 디자이너의 워크플로우를 단순화할 수 있습니다. #### Gemini의 최고의 기능 * 여러 언어로 텍스트를 원활하게 번역하고 생성

의미론과 문맥을 섬세하게 이해한 텍스트를 생성합니다. 관련 콘텐츠에 일관된 형식을 적용합니다. #### Gemini의 한계 무료 버전에는 사용 한도가 있습니다. 답장은 간결한 경우가 많습니다. #### Gemini의 가격 *무료 * Gemini 비즈니스: 사용자당 월 $24 * Gemini 기업: 사용자당 월 $36

Gemini 비즈니스: Gemini 기업: 사용자당 월 $36 AI 회의 및 메시지: 사용자당 월 $12 #### Gemini 평가 및 리뷰 *G2: 4.4/5 (150+ 리뷰) *Capterra: 리뷰가 충분하지 않음 #### 실제 사용자들은 Gemini에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

전반적으로 이 기능은 문서 작성을 훨씬 쉽게 만들어 주며, 원래 작성된 내용 중에서 선택할 수 있는 더 나은 옵션을 제공하여 막히게 될 때를 대비할 수 있게 해 줍니다. ### 5. Lorem Ipsum (클래식한 플레이스홀더 텍스트에 가장 적합) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 이 생성기는 맞춤형 매개변수를 사용하여 자리 표시자 텍스트를 만드는 데 특화되어 있습니다. 더미 텍스트 생성기를 사용하면 디자이너가 디자인 요소에 집중할 수 있도록 의미는 없지만 다양한 언어의 시각적 특성에 맞는 텍스트를 생성할 수 있습니다. #### 더미 텍스트 생성기의 주요 기능 기존의 더미 텍스트를 넘어 다양한 더미 텍스트 스타일 선택 가능 단락과 문장 길이 맞춤 설정 가능 다양한 형식(TXT, HTML, Word)으로 텍스트 생성 가능 다양한 텍스트 스타일과 패턴 선택 가능

더미 텍스트 생성기 제한 사항 무료 버전에서 맞춤형 옵션이 제한됨 #### 더미 텍스트 생성기 가격 온라인에서 무료로 사용 가능 #### 더미 텍스트 생성기 평가 및 리뷰 *G2: 평가 없음 *Capterra: 평가 없음 ### 7. RANDOM.ORG (완전히 무작위 단어 생성에 가장 적합)

RANDOM.ORG는 UI 개발에서 극단적인 경우를 테스트하는 데 특히 유용합니다. 사용자는 파일 생성 서비스를 통해 최대 2천만 개의 무작위 값을 포함하는 파일을 만들 수 있으므로 프로모션 코드, 테스트 데이터 또는 과학적 응용 프로그램과 같은 대규모 요구 사항에 특히 유용합니다. #### RANDOM.ORG의 최고의 기능 대기 소음 소스를 사용하여 생성된 텍스트의 진정한 무작위성 보장 일반 텍스트, CSV, Excel 등 다양한 형식으로 파일 내보내기