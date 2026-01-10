Google Workspace 연동 기능이 있는 최고의 프로젝트 관리 소프트웨어 9선

팀원들이 하루 종일 Gmail, Google Docs, 스프레드시트, Meet을 사용한다면, 여러분만 그런 게 아닙니다. Google Workspace는 현재 전 세계 30억 명 이상의 사용자에게 서비스를 제공하고 있지만, 대부분의 프로젝트 플랜은 여전히 흩어진 탭과 임시 스프레드시트에 머물러 있습니다.

Google Workspace 연동 기능이 있는 프로젝트 관리 도구가 바로 여기서 도움이 됩니다. 적합한 소프트웨어를 사용하면 소유권을 지정하고, 진행 상황을 추적하며, 프로젝트 문서를 올바른 작업 및 회의와 연결할 수 있습니다 ✅.

이 목록은 팀이 Google Workspace에서 이미 구축한 작업 방식을 재구성하지 않고도 효과적인 프로젝트 관리를 위해 Google 앱과 연결되는 최고의 프로젝트 관리 tools를 다룹니다.

Google Workspace 연동 기능이 있는 상위 9개 프로젝트 관리 소프트웨어 한눈에 보기

다음 비교 테이블을 통해 각 도구가 Google Workspace(구 Google Suite) 생산성 도구와 어떻게 연결되는지, 어떤 용도에 가장 적합한지, 대략적인 가격대는 어디부터 시작하는지 확인하세요:

tool 가장 적합한 주요 기능 가격* ClickUp 모든 규모의 팀을 위한 Google Workspace와 연결된 AI 기반 프로젝트 관리 작업, 문서, 채팅, 대시보드 및 보기; Gmail 받은 편지함과 Google 드라이브 파일을 연결하고, Google 캘린더와 일정을 동기화하며, AI 요약 및 업데이트 기능을 활용하세요. Free Plan; 기업용 맞춤형 설정 Asana 크로스 기능 Google Workspace 팀을 위한 체계적인 업무 관리 작업 캡처를 위한 Gmail 애드온; Google 드라이브 첨부 파일; Google 캘린더 동기화; 타임라인 및 자동화 기능 Free Plan; 유료 플랜은 사용자당 월 $13.49부터 시작합니다. Wrike 중소기업에서 Google Workspace를 활용하여 부서 간 복잡한 프로젝트 수행 이메일에서 작업으로의 워크플로우; Google 드라이브 첨부 파일; Google 캘린더 동기화; 간트 차트 및 대시보드 Free Plan; 유료 플랜은 사용자당 월 $10부터 시작 Zoho Projects 중소규모 팀을 위한 Google 앱 연결 기능이 포함된 클래식한 계획 수립 및 시간 추적 도구 Google 앱 연결: 작업 목록, 마일스톤, 의존성, 간트 차트 최대 5명까지 Free Plan; 유료 플랜은 사용자당 월 $5부터 시작 Trello 소규모 팀을 위한 Google Workspace와 연동되는 간편한 보드 보드 및 카드; Google 드라이브 파워업(Docs/Sheets/Slides용); Google 캘린더 동기화 유료 플랜은 사용자당 월 $6부터 시작합니다. 칸반치 소규모 조직을 위한 Google Workspace 내 칸반 및 간트 차트 Google Workspace 내에서 실행됨; 드라이브 및 Google 캘린더 지원; 간트 차트; 시간 추적 유료 플랜은 사용자당 월 $5.99부터 시작합니다. kissflow 중대형 팀을 위한 Google 앱으로 승인 및 프로젝트의 워크플로우 기반 자동화 구현 로우코드 워크플로우; Gmail, 드라이브, 스프레드시트 연결; 승인 및 접수 흐름 월 1,500달러부터 시작하는 유료 플랜 Smartsheet 중소규모 팀을 위한 Google Workspace 통합 기능을 갖춘 스프레드시트 스타일의 프로젝트 추적 도구 그리드 보기; Google 드라이브 첨부 파일; 달력 동기화; 대시보드 및 자동화 유료 플랜은 사용자당 월 $12부터 시작합니다. monday.com 중견 팀을 위한 Google 앱과 연동되는 시각적 보드 및 대시보드 Gmail + 드라이브 연결; Google 캘린더 동기화; 보드, 타임라인 및 자동화 기능 Free Plan; 유료 플랜은 사용자당 월 $12부터 시작

Google Workspace 통합 기능을 갖춘 프로젝트 관리 소프트웨어를 선택할 때 고려해야 할 사항은 무엇인가요?

훌륭한 Google Workspace 설정은 단순히 파일을 저장하는 것만이 아닙니다. 작업이 변경되고, 파일이 업데이트되며, 타임라인이 변경될 때 tools 간에 오가는 번거로움을 줄이는 것이 핵심입니다.

✅ 이 체크리스트를 활용하여 팀이 Google 앱에서 이미 수행 중인 작업 방식에 맞는 프로젝트 관리 소프트웨어를 선택하세요. 이상적인 도구는 다음과 같은 기능을 수행합니다:

Google 드라이브와 연결되어 작업 옆에서 문서, 스프레드시트, 프레젠테이션을 첨부 파일로 첨부, 생성 및 정리할 수 있습니다.

마감일과 회의를 Google 캘린더와 동기화 하여 원격 근무 팀원들도 일정을 확인할 수 있습니다.

소유자, 우선순위, 의존성 등 기본적인 작업 관리 기능을 지원하여 더 복잡한 프로젝트를 관리하세요.

보드 및 간트 차트와 같은 다양한 보기를 제공하여 특정 프로젝트 전반에 걸친 주요 단계(마일스톤)를 추적할 수 있습니다.

권한 및 공유 제어 기능 포함 으로 민감한 프로젝트 문서와 외부 협력자를 관리하세요

자동화로 반복 작업을 줄여 팀이 수동 업데이트에 소요하는 시간을 절감합니다.

📮ClickUp 인사이트: 컨텍스트 전환은 팀의 생산성을 은근히 갉아먹고 있습니다. 저희 연구에 따르면 업무 방해 요인의 42%가 플랫폼 전환, 이메일 관리, 회의 간 이동에서 비롯됩니다. 이러한 비용이 많이 드는 방해 요소를 제거할 수 있다면 어떨까요? ClickUp은 모든 워크플로우(및 채팅)를 하나의 간소화된 플랫폼으로 통합합니다. 채팅, 문서, 화이트보드 등 다양한 채널에서 작업을 시작하고 관리하세요. AI 기반 기능이 맥락을 연결하고 검색 가능하며 관리하기 쉽게 유지해 줍니다!

Google Workspace 통합 기능을 갖춘 최고의 프로젝트 관리 소프트웨어

이 도구들은 이미 Gmail, Google Docs, Google 스프레드시트, Google 캘린더를 주 작업 환경으로 사용하는 팀을 위해 설계되었습니다. 프로젝트 작업이 여러 탭에 흩어지지 않고 해당 앱들과 계속 연결되도록 유지하고자 하는 팀에게 적합합니다.

아래에서는 Google Workspace와 연동되어 작업, 파일, 워크플로우를 연결하는 최고의 프로젝트 관리 tools를 확인하실 수 있습니다. 이를 통해 팀의 기존 작업 방식을 유지한 채 프로젝트를 계획하고, 추적하며, 성공적으로 완료할 수 있습니다.

1. ClickUp (최고의 AI 기반 프로젝트 관리 소프트웨어)

ClickUp으로 단일 공유 작업 공간에서 비즈니스를 계획하고 구축하며 성장시키세요.

팀이 Google Workspace 내에서 프로젝트를 운영한다면, 이미 필요한 구성 요소를 갖추고 있습니다: 요청 관리용 Gmail, 사양서 작성용 Google Docs, 진행 상황 추적용 Google 스프레드시트, 파일 저장용 Google 드라이브, 마감일 관리용 Google 캘린더.

하지만 업무가 여러 곳에 분산되면 프로젝트가 복잡해질수록 진행 상황을 추적하고 원격 팀원들의 협업을 유지하기가 어려워집니다.

이것이 업무 분산 현상입니다: 실행 항목은 이메일 스레드에 흩어져 있고, '플랜'은 스프레드시트와 달력 초대가 뒤섞인 상태가 됩니다. 여기에 AI 분산 현상까지 더해집니다: 한 tool은 회의를 요약하고, 다른 tool은 작업을 생성하지만, 결국 앱 간에 업데이트 내용을 복사해서 붙여넣기하는 일이 반복됩니다.

프로젝트 팀을 위한 ClickUp은 통합 AI 작업 공간으로 프로젝트 관리의 두 가지 과제를 동시에 해결합니다. Google 앱과 긴밀히 연동하면서도 작업 관리, 문서, 타임라인, 협업을 단일 플랫폼에서 수행할 수 있습니다.

다음은 ClickUp을 활용해 하나의 연결된 작업 공간에서 프로젝트, 작업 및 Google Workspace 파일을 관리하는 방법에 대한 간략한 안내입니다:

작업 관리를 ClickUp 작업에 연결하세요

ClickUp 작업으로 작업과 업무 전반을 연결하는 최초의 AI로 트렌드를 추적하고 데이터를 분석하세요

Gmail로 요청이 접수되거나 Google Docs에서 변경 사항이 발생할 때, 프로젝트를 효과적으로 관리하는 가장 빠른 방법은 해당 '요청'을 소유자, 우선순위, 마감일이 지정된 실제 작업으로 전환하는 것입니다.

ClickUp 작업은 바로 그 워크플로우를 위해 설계되었습니다. 문서에서 작업을 생성하고, 사용자 지정 필드로 세부 정보를 추가하며, 우선순위, 의존성, 마일스톤을 활용해 리소스를 관리하고 팀 전체의 협업을 원활하게 유지하세요.

💡 전문가 팁: ClickUp 간트 보기나 ClickUp 달력 뷰에서 긴 프로젝트 타임라인을 계획할 때, 무료 ClickUp 일수 계산기를 활용하면 주요 날짜 사이의 일수를 빠르게 확인하고 현실적인 일정을 유지할 수 있습니다.

ClickUp의 통합 기능에서 Google 드라이브(및 Google 캘린더)를 연결하여 시작하세요. 그러면 팀원들이 ClickUp 내에서 첨부 파일을 첨부하고, 검색하며, 드라이브 콘텐츠를 미리 볼 수 있습니다.

Gmail 받은 편지함을 연결하면 ClickUp Brain이 작업 우선순위 지정, 후속 조치 제안, 답장 초안 작성 등을 도와줍니다.

Gmail 받은 편지함을 ClickUp과 손쉽게 연결하고, Gmail 전반에서 ClickUp Brain의 지원을 받으세요

💡 전문가 팁: ClickUp Brain을 사용하면 문서, 댓글, 회의 노트에서 직접 작업 요약 및 진행 상황 업데이트를 생성할 수 있습니다. 그런 다음 해당 대화 내용에서 자동으로 새 작업을 생성하여 추가 복사-붙여넣기 없이 작업 목록이 자동으로 업데이트되도록 할 수 있습니다. 예를 들어, 프로젝트 문서나 회의 요약을 스캔하여 소유자와 마감일이 명시된 명확한 실행 항목을 추출하고, 이를 바로 작업 목록에 추가하도록 요청할 수 있습니다. ClickUp Brain으로 프로젝트 폴더에서 즉시 요약 및 인사이트를 확인하세요

Google 캘린더와 일정을 동기화하여 마감일의 가시성을 항상 유지하세요

Google 캘린더를 ClickUp과 연결하여 앞으로 진행될 일을 한눈에 보세요

팀이 Google 캘린더로 일정을 관리한다면, 프로젝트 마감일이 별도로 관리되어서는 안 됩니다. ClickUp의 Google 캘린더 연동 기능은 ClickUp 작업을 Google 캘린더와 동기화하여 일정 관리, 마감일 추적, 실시간 이벤트 업데이트를 가능하게 합니다.

실행 방법:

ClickUp 작업을 범위, 상태 및 소유자에 대한 신뢰할 수 있는 정보의 원천으로 활용하세요

Google 캘린더를 활용해 시간 블록 관리와 회의 가시성을 확보하세요. 마감일이 팀이 이미 주간 플랜을 세우는 곳에 표시되도록 합니다.

ClickUp을 중앙 프로젝트 hub로 활용하여 한 곳에서 여러 달력을 관리하는 방법을 이 짧은 비디오로 확인하세요:

💡 전문가 팁: ClickUp BrainGPT (및 Enterprise 검색 )로 프로젝트 업데이트를 더 빠르게 진행하세요. 연결된 시스템 곳곳에 흩어져 있는 필요한 파일이나 문서를 손쉽게 찾아보세요 ClickUp BrainGPT는 AI 도구 간 전환 없이 ClickUp과 Google Workspace 전반에서 답변과 업데이트가 필요한 팀을 위해 설계되었습니다. 업무 앱과 웹을 가로지르는 검색이 가능하며, 프리미엄 AI 모델 간 전환이 자유롭습니다. 타이핑 속도가 느려질 때는 음성을 텍스트로 변환하는 'Talk to Text' 기능을 활용해 즉시 실행으로 연결하세요. 사용 방법은 다음과 같습니다: 음성으로 프로젝트 업데이트를 즉시 기록하세요: 음성 입력 기능을 활용해 상태 업데이트, 회의 요점 또는 다음 단계를 BrainGPT(또는 확장 프로그램을 통한 텍스트 상자)에 직접 입력한 후, 해당 작업이나 ClickUp 채팅 스레드에 붙여넣기하세요.

배송 위험 및 업무량에 대한 질문하기: "어떤 작업이 마일스톤을 놓칠 가능성이 가장 높나요?" 또는 "이번 주에 승인을 기다리는 작업은 무엇인가요?"와 같은 질문으로 ClickUp BrainGPT에 쿼리하여 Google 스프레드시트와 채팅 스레드를 수동으로 확인하는 대신 문제를 조기에 발견하세요.

문서, 키워드 또는 프로젝트별로 과거 결정을 검색하세요: 특히 결정이 내려진 문서, 작업 또는 스레드를 찾을 때 Enterprise 검색을 활용하세요. 특히 링크가 Google 드라이브, 문서, 채팅에 분산된 경우에 유용합니다.

작업에 적합한 모델 선택: 업무 인식형 답변이 필요할 때는 ClickUp Brain을 사용하세요(ClickUp 및 연결된 앱 정보 포함 가능). 일반적인 글쓰기나 추론이 필요할 때는 ChatGPT, Claude 또는 Gemini로 전환하세요. 단, 이러한 외부 모델은 ClickUp 내 정보에 접근할 수 없습니다.

작업 흐름을 중단하지 않고 Google Docs와 Google 스프레드시트를 첨부하고, 생성하고, 함께 작업하세요.

ClickUp 작업에서 바로 Google Docs를 생성할 수 있으며(모든 새 문서가 작업 항목과 자동 연결됨), 드라이브 파일을 삽입하면 ClickUp 내에서 미리보기로 열립니다.

ClickUp의 1000개 이상의 통합 기능을 통해 다른 Google Docs 대안에서도 동일한 작업을 완료할 수 있습니다.

ClickUp은 내장된 Google 스프레드시트 편집을 지원하므로, 몇 분마다 다른 창으로 이동할 필요가 없습니다.

💡 전문가 팁: 프로젝트 결정이 채팅에서 이루어질 때, 메시지를 즉시 작업으로 전환하여 분실되지 않도록 하세요. ClickUp 채팅은 대화를 관련 작업 및 문서와 연결하도록 설계되어 팀이 별도의 채널에서 소통할 수 있도록 지원합니다. 주요 ClickUp 채팅 채널에서 ClickUp 에이전트를 실행하여 긴 스레드를 요약하고, 관련 문서와 작업을 찾아내며, 작업 공간 컨텍스트에서 "이건 어디에 있나요?" 같은 간단한 질문에 답변하도록 ClickUp AI를 활용할 수도 있습니다.

ClickUp의 주요 기능

Google Workspace 앱과 직접 연결되는 단일 작업 공간에서 작업, 타임라인, 이메일, 문서, 채팅을 중앙 집중화하세요.

다양한 팀과 프로젝트 요구사항을 지원하기 위해 ClickUp 뷰(목록, 보드, 달력, 간트, 타임라인) 간 전환 가능

ClickUp Brain 기업 검색을 활용하여 작업, 문서, 채팅 및 연결된 앱 전반에서 맥락과 인용 정보를 포함한 답변을 찾으세요.

ClickUp 자동화(AI 자동화 빌더 포함)를 활용하여 워크플로우 자동화로 할당 및 상태 업데이트 같은 반복 작업을 줄이세요.

ClickUp의 한도

다양한 기능과 구성 옵션을 제공하므로 신규 팀은 학습 곡선을 겪을 수 있으며 이상적인 작업 공간을 설정하는 데 시간이 필요할 수 있습니다.

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,600개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,500개 이상의 리뷰)

사용자들이 ClickUp에 대해 말하는 것

G2 리뷰 에 따르면:

ClickUp이 제공하는 다양한 기능 덕분에 주간 단위의 단기 작업부터 수개월에 걸친 복잡한 프로젝트까지 효율적으로 관리할 수 있어 매우 만족스럽습니다. 팀원들과의 협업과 소통이 원활해져 프로젝트 진행 시 발생하는 혼란과 복잡함을 해소해 줍니다.

ClickUp이 제공하는 다양한 기능 덕분에 주간 단위의 단기 작업부터 수개월에 걸친 복잡한 프로젝트까지 효율적으로 관리할 수 있어 매우 만족스럽습니다. 팀원들과의 협업과 소통이 원활해져 프로젝트 진행 시 발생하는 혼란과 복잡함을 해소해 줍니다.

2. Asana (Google Workspace와 함께 체계적인 업무 관리에 최적)

Asana를 통해

팀이 Google Workspace를 통해 일상 업무를 수행한다면, 요청이 Gmail을 통해 쏟아지고 플랜이 여러 Google Docs와 Google 스프레드시트에 분산 저장될 때 소유권과 후속 조치를 명확히 유지하는 것이 가장 어려운 부분입니다.

구글 앱을 대체하지 않으면서도 보다 체계적인 프로젝트 관리 방식을 원할 때 Asana가 이상적입니다. 기존 팀 협업 방식 위에 명확한 책임 소재 계층을 추가합니다. 이를 통해 이메일 스레드를 추적 가능한 작업으로 전환하여 여러 추적 시트 대신 단일 위치에서 접근할 수 있게 합니다.

이는 Google Docs에서 계속 작성하고, Google 스프레드시트에서 추적기를 업데이트하며, Google 캘린더에서 일정을 관리하는 동시에 Asana에서 진행 상황을 추적하고 프로젝트를 효과적으로 관리할 수 있음을 의미합니다.

Asana의 주요 기능

Google Workspace와 연결하여 팀원들이 Gmail 메시지를 작업으로 전환하고, Google Drive 첨부 파일을 첨부하며, 일을 Google 캘린더와 동기화할 수 있도록 지원합니다.

목록, 보드, 타임라인, 간트 차트 등 다양한 프로젝트 뷰를 통해 복잡한 작업을 계획하고 추적하세요.

작업 할당, 필드 변경, 알림 전송과 같은 반복적인 업데이트를 처리하기 위해 자동화 규칙을 활용하세요.

업무량, 대시보드 및 보고 기능을 통해 팀 전반의 용량을 모니터링하고 위험에 처한 프로젝트를 파악하세요.

Slack 및 Google 앱을 비롯한 다양한 도구와 연동하여 프로젝트 데이터가 전체 스택에서 연결된 상태를 유지하세요.

Asana AI 및 AI 팀원 기능을 통해 팀 역량을 확장하세요

Asana의 한도

고급 기능의 학습 곡선이 가파르며, 신규 또는 비기술적 팀 회원에게는 부담스러울 수 있습니다.

고급 보고 기능 및 높은 자동화 한도 등 더 강력한 기능은 유료 요금제에서만 이용 가능하며, 소규모 팀에게는 비용 부담이 클 수 있습니다.

대규모 작업 공간에서는 인터페이스와 알림이 복잡해 보일 수 있어, 의도적인 설정 없이는 보기와 받은 편지함을 깔끔하게 유지하기 어렵습니다.

Asana 가격 정책

개인용: 무료

스타터: 사용자당 월 $13.49

고급: 사용자당 월 $30.49

Enterprise: 맞춤형 가격

Enterprise+: 맞춤형 가격

Asana 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (12,800개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (13,400개 이상의 리뷰)

사용자들이 Asana에 대해 말하는 것

G2 사용자의 멘션:

다양한 작업 보기 방식을 제공하여 서로 다른 업무 스타일에 유연하게 대응합니다. 또한 Asana가 다른 앱과 원활하게 연동되어 주간 업무에서 수동 노력을 크게 줄여준다는 점이 매우 유용합니다.

다양한 작업 보기 방식을 제공하여 서로 다른 업무 스타일에 유연하게 대응합니다. 또한 Asana가 다른 앱과 원활하게 연동되어 주간 업무에서 수동 노력을 크게 줄여준다는 점이 매우 유용합니다.

3. Wrike (Google Workspace 팀과 함께 복잡한 프로젝트에 최적)

Wrike를 통해

여러 "프로젝트"가 단순한 체크리스트를 넘어 여러 이해관계자를 포함할 때 Wrike가 가장 효과적입니다. 여러 승인을 조정하고 타임라인이 변경되는 경우, 특히 의존성이 쌓이고 우선순위가 바뀌면 스프레드시트만으로는 진정한 위험 요소를 파악하기 어렵습니다.

Wrike는 핵심 Google 앱과 연동되는 실행 레이어로, 프로젝트 작업이 이메일 스레드나 여러 드라이브 폴더에 갇히지 않도록 합니다. Google 드라이브를 파일 저장소로, Google 캘린더를 일정 관리 허브로 유지하면서, Wrike를 통해 팀이 더 복잡한 프로젝트 전반에서 작업을 조정하고 마일스톤을 추적할 수 있습니다.

또한 여러 팀 간 업무 흐름을 더 효과적으로 통제하고자 하는 조직에 실용적인 선택입니다. 업무 할당 방식과 이해관계자에게 진행 상황을 보고하는 방식을 표준화할 수 있습니다.

Wrike의 주요 기능

Google Workspace와 연동하여 Gmail 메시지를 작업으로 변환하고 일을 Google 계정과 동기화하세요.

작업 항목에서 바로 Google 드라이브 파일을 첨부하고 협업하여 프로젝트 문서가 올바른 작업 항목과 연결되도록 유지하세요.

작업 날짜와 마일스톤을 Google 캘린더와 동기화하여 팀원들이 일상 일정과 함께 프로젝트 작업을 확인할 수 있도록 하세요.

복잡한 프로젝트를 계획, 추적 및 조정하기 위해 테이블, 보드, 간트 차트, 달력 등 유연한 보기를 활용하세요.

자동화, 프로젝트 관리 대시보드 , 맞춤형 워크플로우를 활용하여 수동 업데이트를 줄이고 팀 간 프로젝트 프로세스를 표준화하세요.

Wrike의 한도

다양한 기능과 설정 옵션이 처음에는 부담스러울 수 있으므로, 신규 사용자는 익숙해지기까지 시간과 교육이 필요할 수 있습니다.

비즈니스 플랜 및 상위 플랜은 대규모 팀을 대상으로 가격 책정되어 있어, 기본적인 프로젝트 추적만 필요한 소규모 그룹에게는 비용이 많이 들 수 있습니다.

일부 사용자는 오프라인 접근이 한도 있다고 언급하는데, 이는 안정적인 연결 없이 일하는 경우가 많은 팀에게는 단점이 될 수 있습니다.

Wrike 가격 정책

Free

팀: 사용자당 월 $10

비즈니스: 사용자당 월 $25

기업: 맞춤형 가격

피나클: 맞춤형 가격 책정

Wrike 평가 및 리뷰

G2: 4.2/5 (4,600개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (2,800개 이상의 리뷰)

사용자들이 Wrike에 대해 말하는 것

G2 리뷰어의 의견:

Wrike는 깔끔한 대시보드를 제공하여 진행 중인 작업과 특정 작업을 담당해야 할 담당자를 한눈에 확인할 수 있습니다. 작업 이동이나 재정렬이 쉬워 워크플로우에 맞게 조정하기 편리합니다.

Wrike는 깔끔한 대시보드를 제공하여 진행 중인 작업과 특정 작업을 담당해야 할 담당자를 한눈에 확인할 수 있습니다. 작업 이동이나 재정렬이 쉬워 워크플로우에 맞게 조정하기 편리합니다.

👀 재미있는 사실: 한 설문조사에 따르면, 동료들과 소통하기 위해 주로 프로젝트 관리 도구를 사용하는 응답자의 76%가 이로 인해 업무 효율이 향상되었다고 답했습니다. 업데이트를 한곳에 모아 관리하는 것이 긴 이메일 스레드를 쫓아다니는 것보다 거의 항상 효과적입니다.

4. Zoho Projects (구조화된 계획 수립을 원하는 Google 중심 팀에 최적)

Zoho 프로젝트를 통해

Zoho Projects는 계획 수립이 작업, 마일스톤, 의존성 및 타임라인 기반 추적을 중심으로 이루어지는 "클래식" 프로젝트 관리 소프트웨어의 느낌을 선호하는 팀에게 이상적입니다.

Google Workspace 사용자를 위해 설계된 Zoho Projects는 팀이 매일 사용하는 기존 도구들과 원활하게 연동됩니다. Gmail, Google Drive, Google 캘린더를 별개의 도구로 분리하지 않고, Google Workspace 통합 기능을 통해 프로젝트 hub 내에서 작업과 파일을 지속적으로 연결해 줍니다.

이는 특히 기존에 다른 Zoho 제품을 사용 중인 경우, 보다 안정적인 추적 및 협업을 원하는 중소규모 팀에게 Zoho Projects가 실용적인 선택이 될 수 있음을 의미합니다.

Zoho Projects 주요 기능

Gmail, Google 드라이브, Google 캘린더와 연동하여 Google Workspace 사용자가 작업, 파일, 이벤트를 연결된 상태로 관리할 수 있습니다.

Zoho Projects 애드온을 사용하여 Gmail에서 이메일을 작업 또는 문제로 추가하세요.

작업 목록, 마일스톤, 의존성 및 간트 차트를 통해 복잡한 프로젝트를 계획하고 추적하세요.

타임시트, 이슈 추적, 보고서를 통해 한 곳에서 진행 상황, 작업 시간, 예산을 모니터링하세요.

Zoho CRM, Zoho Desk 등 다른 Zoho 앱과 통합하세요.

Zoho Projects의 한도

인터페이스와 설정은 특히 안내나 컨설턴트 없이 처음 접할 때 부담스러울 수 있습니다.

모바일 앱 및 오프라인 접근성은 일부 경쟁사 대비 한도가 있어 이동 중 일하는 팀원들에게 불편을 줄 수 있습니다.

Zoho 생태계에 의존할 때 가장 효과적이므로, 다른 tools를 Zoho 외부에서 주로 사용한다면 적합하지 않을 수 있습니다.

Zoho 프로젝트 가격 정책

Free

프리미엄: 사용자당 월 $5

Enterprise: 사용자당 월 $10

얼티밋: 사용자당 월 $15

Projects Plus: 맞춤형 가격

Zoho Projects 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (490개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (840개 이상의 리뷰)

사용자들이 Zoho Projects에 대해 말하는 것

G2 리뷰어의 공유:

팀 전체의 여러 작업과 마감일을 관리하는 것은 부담스러울 수 있지만, Zoho Projects를 사용하면 모든 것을 체계적이고 투명하게 유지하는 데 정말 도움이 됩니다. 가장 유용한 점은 한 곳에서 작업 할당, 진행 상황 추적, 마감일 모니터링을 쉽게 할 수 있다는 것입니다.

팀 전체의 여러 작업과 마감일을 관리하는 것은 부담스러울 수 있지만, Zoho Projects를 사용하면 모든 것을 체계적이고 투명하게 유지하는 데 정말 도움이 됩니다. 가장 유용한 점은 한 곳에서 작업 할당, 진행 상황 추적, 마감일 모니터링을 쉽게 할 수 있다는 것입니다.

5. Trello (Google Workspace에 연결되는 간단한 보드에 최적)

Trello를 통해

주간 계획이나 내부 체크리스트처럼 가벼운 프로젝트라면, Trello의 보드를 통해 작업 관리가 친근하고 쉽게 느껴질 것입니다.

Google Workspace 팀은 기존에 사용 중인 Google 도구에 깔끔하게 통합되는 장점 덕분에 Trello를 선호하는 경우가 많습니다.

Google 드라이브에 프로젝트 문서를 보관하고 Trello의 Google 연결을 통해 작업 흐름에 통합하세요. 이를 통해 Trello 카드에서 작업할 때 프로젝트 파일에 쉽게 접근할 수 있습니다.

일정 관리가 중요할 때는 Trello가 Google 캘린더 같은 프로젝트 관리 캘린더 내에서 마감일을 가시화하여, 원격 팀원들이 별도의 계획 도구를 열지 않고도 예정된 업무를 파악할 수 있도록 지원합니다.

Trello의 최고의 기능

보드, 목록, 카드를 활용하여 팀이 작업과 프로젝트를 추적할 수 있는 직관적인 시각적 방법을 제공합니다.

Google Workspace와 연결하여 카드에서 Google 드라이브 첨부 파일을 미리 볼 수 있습니다.

Google 드라이브 파워업으로 Trello에서 직접 드라이브를 검색하고 문서, 스프레드시트, 프레젠테이션을 생성하세요.

카드 마감일을 Google 캘린더와 동기화하여 일과 이벤트를 하나의 일정표에 표시하세요.

카드 이동, 소유자 지정, 필드 업데이트와 같은 반복 작업을 처리하기 위한 내장 자동화 기능을 활용하세요.

Trello의 한도

심층적인 보고 기능과 기본 제공 시간 추적 기능이 부족하여 복잡한 프로젝트에 활용하기에는 한도가 있을 수 있습니다.

대규모 팀이나 다수의 의존성과 승인 절차가 있는 일을 할 때는 너무 단순하게 느껴질 수 있습니다.

추가 기능과 높은 사용 한도를 이용하려면 유료 플랜이 필요하며, 이는 규모 확대 시 비용 증가로 이어질 수 있습니다.

Trello 가격 정책

Free

표준: 사용자당 월 $6

프리미엄: 사용자당 월 $12.50

기업: 사용자당 월 $17.50

Trello 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (13,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (23,000개 이상의 리뷰)

사용자들이 Trello에 대해 말하는 것

Capterra 리뷰어의 의견 공유:

일반적인 할 일 목록, 넘쳐나는 이메일 받은 편지함, 노트에 적어둔 내용, 구체적인 프로젝트 목표까지 모두 하나의 통합된 공간에 완벽하게 정리할 수 있게 되었습니다.

일반적인 할 일 목록, 넘쳐나는 이메일 받은 편지함, 노트에 적어둔 내용, 구체적인 프로젝트 목표까지 모두 하나의 통합된 공간에 완벽하게 정리할 수 있게 되었습니다.

6. Kanbanchi (작업 공간 내 Google 중심 팀에 최적)

Kanbanchi를 통해

Kanbanchi는 Google 기반 프로젝트 관리 도구를 원하는 팀을 위해 특별히 설계되었습니다. 조직에서 이미 Google 계정으로 로그인하고, 모든 자료를 Google 드라이브에 저장하며, Google 캘린더로 주간 계획을 수립한다면, Kanbanchi는 별도의 플랫폼이 아닌 기존 환경의 확장처럼 느껴질 것입니다.

간편한 칸반 보드를 원하지만 간트 차트나 시간 추적 같은 계획 도구가 여전히 필요한 경우 특히 유용합니다. Google Workspace 접근을 기반으로 구축되어 있어, 추가 로그인이나 도구 전환을 관리하고 싶지 않은 팀에게 온보딩이 종종 간편합니다.

이 조합은 일정이 중요한 납품 업무를 수행하는 팀에게 적합하지만, 무거운 플랫폼은 원하지 않을 때 효과적입니다.

칸반치의 주요 기능

Google 드라이브, Gmail, 달력, 양식 등 Google Workspace와 원활하게 통합됩니다.

칸반 보드를 활용하여 익숙한 카드 기반 레이아웃으로 작업, 우선순위 및 프로젝트 단계를 시각화하세요.

보드 작업과 함께 일정 및 작업량 추적이 필요한 팀을 위한 간트 차트 및 시간 추적 기능 활용

카드와 공유 드라이브에서 Google Docs, 스프레드시트, 프레젠테이션을 첨부하고 미리 보며 프로젝트 문서를 작업과 가까이 유지하세요.

데이터를 Google 스프레드시트로 내보내고 Google 설문양식과 연결하여 편리하게 의견을 수집하고 진행 상황을 보고하세요.

칸반치(Kanbanchi)의 한도

일부 사용자들은 대형 보드에서 로딩 속도가 느리다고 멘션하며, 카드 복제 또는 반복 설정 시 가끔 버그가 발생한다고 지적합니다.

다른 프로젝트 관리 도구와 비교했을 때, 대규모 팀의 경우 사용자당 요금제가 비싸게 느껴질 수 있습니다.

라벨 색상이나 보드별 설정 같은 맞춤형 세부 사항은 일부 기업용 플랫폼보다 한도가 더 큽니다.

칸반치 가격 정책

필수: 사용자당 월 $5.99

프리미엄: 월 $9.49부터 (2좌석 이상 맞춤형 가격)

프로페셔널: 월 $32.49부터 (2좌석 이상 맞춤형 가격)

기업: 사용자당 월 $12.95부터 (100좌석 이상 시 맞춤형 가격)

칸반치 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (90개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (290개 이상의 리뷰)

사용자들이 Kanbanchi에 대해 말하는 것

Capterra 리뷰어의 의견:

칸반 보드에서 원하는 모든 기능과 그 이상을 제공합니다: 뛰어난 데이터 공유, 팀 내 실시간 업데이트, 항목 색상 코딩을 통한 환상적인 작업 조직화.

칸반 보드에서 원하는 모든 기능과 그 이상을 제공합니다: 뛰어난 데이터 공유, 팀 내 실시간 업데이트, 항목 색상 코딩을 통한 환상적인 작업 조직화.

7. Kissflow (Google Workspace 내 워크플로우 중심 프로젝트에 최적)

kissflow를 통해

Kissflow는 승인, 요청 접수, 팀 간 업무 배정과 같은 프로세스로 구성된 프로젝트에 이상적입니다.

Kissflow의 강점은 Google Workspace와의 연결성을 유지하면서도 팀이 이러한 워크플로우를 체계적으로 운영할 수 있는 방식을 제공한다는 점입니다.

업무가 Gmail 스레드와 분리된 프로젝트 문서 안에 머물게 두지 마세요. Kissflow 인터페이스로 작업 흐름을 가시성 있게 파악하며, 팀이 후속 조치와 수동 조정을 최소화하며 프로젝트를 성공적으로 수행하도록 지원합니다.

팀은 일반적으로 이를 활용하여 온보딩, 구매 요청, 내부 운영 워크플로우, 승인에 의존하는 프로젝트형 전달과 같은 프로세스를 생성합니다.

Kissflow의 주요 기능

로우코드 빌더로 승인 워크플로우와 프로젝트 프로세스를 자동화하세요

Gmail, Google 드라이브, Google 스프레드시트, Google 캘린더를 연결하여 작업 공간과 일을 동기화하세요.

보드와 스윔레인을 활용하여 프로젝트 작업을 관리하고 상태를 한눈에 시각화하세요

보고 및 분석을 위해 양식 및 워크플로우 데이터를 Google 스프레드시트에 동기화하세요.

다양한 팀을 위한 문서 및 워크플로우에 대한 접근 및 권한 제어

Kissflow의 한도

소규모 팀에게는 추가 사용자에 따라 비용이 증가하므로 가격이 비싸게 느껴질 수 있습니다.

일부 사용자는 매우 복잡한 워크플로우에 대해 고급 맞춤형 기능이 한도 있다고 생각합니다.

신규 사용자는 흐름 구축에 익숙해지기까지 학습 곡선을 경험할 수 있습니다.

Kissflow 가격 정책

기본: 월 2,500달러부터 시작

기업: 맞춤형 가격

Kissflow 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5.0 (500개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.2/5.0 (80개 이상의 리뷰)

사용자들이 Kissflow에 대해 말하는 것

Capterra 리뷰어의 의견:

사용자 친화적인 인터페이스로 코딩 없이도 각 담당자에게 쉽게 작업을 할당할 수 있습니다. 또한 kissflow는 접근 제어 및 필드 비공개 기능에서 탁월한 성능을 제공합니다. 전반적으로 kissflow는 워크플로우를 간소화하려는 모든 이에게 혁신적인 변화를 가져다줍니다.

사용자 친화적인 인터페이스로 코딩 없이도 각 담당자에게 쉽게 작업을 할당할 수 있습니다. 또한 kissflow는 접근 제어 및 필드 비공개 기능에서 탁월한 성능을 제공합니다. 전반적으로 kissflow는 워크플로우를 간소화하려는 모든 이에게 혁신적인 변화를 가져다줍니다.

8. Smartsheet (Google Workspace와 함께 스프레드시트 스타일 프로젝트 관리에 최적)

Smartsheet를 통해

여러 소유자, 버전, 상태 변경 사항을 검토해야 할 때는 스프레드시트로 프로젝트를 관리하기 어렵습니다. 변경 사항 추적이 상당히 복잡해질 수 있기 때문입니다.

Google 스프레드시트로 계획을 세우지만 일이 복잡해지면 더 강력한 관리 기능이 필요한 팀에게 Smartsheet는 흔히 업그레이드 경로로 선택됩니다. 이 tool은 많은 팀이 익숙한 그리드 스타일 환경을 유지하면서도 일의 관리 및 보고 방식에 더 체계적인 구조를 추가합니다.

Google Workspace 사용자를 위해 Smartsheet는 파일과 일정을 연결하는 통합 기능을 지원합니다. 이는 프로젝트 문서가 Google Drive에 저장되어 있고 팀이 Google 캘린더를 통해 진행 상황을 관리할 때 유용합니다.

이는 스프레드시트 같은 워크플로우를 유지하면서도 수동 업데이트와 프로젝트 간 불분명한 소유권 문제로 인한 혼란을 줄이고자 하는 팀에게 실용적인 선택이 됩니다.

Smartsheet의 주요 기능

Google 스프레드시트에서 익숙한 스프레드시트 스타일 그리드 보기를 활용하세요

Google Workspace와 통합하여 행에서 Google 드라이브 첨부 파일을 관리할 수 있습니다.

Google 캘린더와 작업 및 마감일을 동기화하여 프로젝트 일정을 일일 일정에서 가시성 있게 확인할 수 있도록 하세요.

간트 차트, 카드 뷰, 대시보드로 복잡한 프로젝트를 계획하고 추적하세요

자동화 규칙을 포함하여 수동 노력 없이 알림 전송, 필드 업데이트, 일 진행을 자동화하세요.

Smartsheet의 한도

단순한 작업 목록만 필요한 아주 소규모 팀에게는 무겁거나 복잡하게 느껴질 수 있습니다.

고급 기능 및 높은 자동화 수준을 이용하려면 더 높은 가격대의 유료 플랜이 필요합니다.

신규 사용자는 권한 설정, 보고서, 대시보드 사용법을 익히는 데 시간이 필요할 수 있습니다.

Smartsheet 가격 정책

Pro: 사용자당 월 $12

비즈니스: 사용자당 월 $24

기업: 맞춤형 가격

고급 업무 관리: 맞춤형 가격 책정

Smartsheet 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (3,400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (3,300개 이상의 리뷰)

사용자들이 말하는 Smartsheet

G2 리뷰어의 의견 공유:

Smartsheet에서 가장 높이 평가하는 점은 그 유연성입니다. 단일 경직된 형식에 얽매이는 기존 프로젝트 관리 소프트웨어와 달리, Smartsheet는 그리드, 간트 차트, 달력, 대시보드 등 원하는 방식으로 자유롭게 워크플로우를 설계할 수 있는 자유를 제공합니다.

Smartsheet에서 가장 높이 평가하는 점은 그 유연성입니다. 단일 경직된 형식에 얽매이는 기존 프로젝트 관리 소프트웨어와 달리, Smartsheet는 그리드, 간트 차트, 달력, 대시보드 등 원하는 방식으로 자유롭게 워크플로우를 설계할 수 있는 자유를 제공합니다.

9. monday.com (Google 작업 공간과 함께 시각적 워크플로우에 최적)

monday.com은 특히 마케팅, 운영, 클라이언트 전달 등 다양한 부서 간 복잡한 업무를 조정해야 할 때 프로젝트를 시각적으로 관리하려는 팀에게 인기가 높습니다. 비기술 팀도 쉽게 접근할 수 있으면서도 관리자가 마일스톤을 추적하고 진행 상황을 명확히 파악할 수 있는 방식을 제공합니다.

Google Workspace를 주로 사용하는 팀의 경우, monday.com이 일이 이루어지는 공간인 반면, Google 앱은 커뮤니케이션과 파일 추적이 이루어지는 공간으로 남아 있습니다.

Gmail 및 Google 캘린더 연결 기능은 탭 전환을 줄여 이메일에서 시작되거나 일정 관리가 필요한 일이 프로젝트 플랜과 지속적으로 연결되도록 설계되었습니다.

팀 간 반복 가능한 프로세스를 위한 템플릿과 빠른 설정이 필요할 때도 유용합니다.

monday.com 주요 기능

Gmail과 연결하여 이메일을 항목으로 전환하고, 받은 편지함에서 벗어나지 않고도 업데이트를 보낼 수 있습니다.

Google 캘린더와 보드를 동기화하여 마감일이 회의 및 이벤트 옆에 표시되도록 하세요

항목에서 Google 드라이브 파일을 첨부하고 관리하여 프로젝트 문서가 올바른 작업에 연결되도록 유지하세요.

보드, 타임라인, 달력, 간트 보기 등 원하는 방식으로 일을 계획하고 추적하세요.

자동화 및 대시보드를 활용하여 반복적인 업데이트를 줄이고 관리자에게 진행 상황과 업무량에 대한 실시간 가시성을 제공하세요.

monday.com의 한계점

풍부한 기능과 맞춤형 설정 옵션은 특히 고급 자동화 및 대시보드 사용 시 학습 곡선을 만들 수 있습니다.

좌석을 늘리거나 고급 기능을 위한 상위 플랜이 필요할 경우 비용이 증가할 수 있습니다.

일부 사용자들은 매우 특정한 워크플로우에 맞춰 필드와 레이아웃을 더욱 유연하게 커스터마이징할 수 있기를 바란다고 언급합니다.

monday.com 가격 정책

Free

기본: 사용자당 월 $12

스탠다드: 사용자당 월 $14

Pro: 사용자당 월 $24

기업: 맞춤형 가격

monday.com 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (17,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (5,600개 이상의 리뷰)

monday.com에 대한 사용자 평가

G2 리뷰어의 의견 공유:

monday Work Management의 사용자 친화성이 마음에 듭니다. 직원이 간단한 가이드라인으로 쉽게 사용할 수 있게 해줍니다. 자동화 및 대시보드 설정 기능은 놀라울 정도로, 사용자가 걱정할 필요 없이 작업을 처리해줍니다—플랫폼이 사실상 사용자를 위해 일하는 셈이죠.

monday Work Management의 사용자 친화성이 마음에 듭니다. 직원이 간단한 가이드라인으로 쉽게 사용할 수 있게 해줍니다. 자동화 및 대시보드 설정 기능은 놀라울 정도로, 사용자가 걱정할 필요 없이 작업을 처리해줍니다—플랫폼이 사실상 사용자를 위해 일하는 셈이죠.

Google Workspace와 원활하게 연동되는 최고의 프로젝트 관리 tools를 아직 찾고 계시다면, 각기 다른 스타일과 워크플로우를 제공하는 다음 세 가지 옵션도 살펴볼 가치가 있습니다.

Notion : 문서, 데이터베이스, 작업을 한곳에 통합한 유연한 작업 공간입니다. Google 드라이브 및 Google 캘린더 연동을 통해 문서, 스프레드시트, 프레젠테이션을 페이지에 삽입하고 일정을 한눈에 확인할 수 있습니다.

팀워크 : 클라이언트 업무와 에이전시를 위해 설계된 팀워크는 작업 관리, 시간 추적, 청구 기능을 결합합니다. Google 드라이브, Gmail, Google 캘린더와 연결되어 첨부 파일을 추가하고, 클라이언트 회의 및 마감일과 연계하여 결과물을 관리할 수 있습니다.

Airtable(Airtable): 스프레드시트와 데이터베이스의 하이브리드 형태로, 이미 Google 스프레드시트를 주로 사용하는 팀에 적합합니다. Airtable을 Google 드라이브 및 캘린더와 연결하여 자산을 첨부 파일로 첨부하고 주요 일정을 동기화한 후, 그리드, 캘린더, 칸반 보드 등의 뷰를 활용해 캠페인을 추적할 수 있습니다.

ClickUp으로 Google 탭(과 프로젝트)을 체계적으로 관리하세요

많은 업무가 Google 앱에서 이루어진다면 Google Workspace 통합 기능을 갖춘 프로젝트 관리 소프트웨어를 선택하는 것이 합리적입니다. 팀원들은 다양한 프로젝트 간에 작업과 파일을 신속하게 찾을 수 있어 소중한 시간을 절약할 수 있으며, 이해관계자들은 간단한 인터페이스를 통해 중요한 문서에 쉽게 접근할 수 있습니다.

다양한 도구를 비교할 때 업무 진행을 지원하는 핵심 기능을 우선순위로 삼으세요: 실제 작업과 연결된 드라이브 파일, 달력과 동기화되는 타임라인, 프로젝트가 복잡해질수록 원격 팀원을 지원하는 설정 등이 그것입니다.

ClickUp은 Google Workspace 환경에 자연스럽게 통합되면서도 실행을 위한 단일 hub를 제공하므로 이 분야에서 탁월한 성능을 발휘합니다.

Google Docs, Google 스프레드시트, Google 프레젠테이션 및 드라이브 폴더를 업무에 통합하여 한 곳에서 작업, 문서, 채팅을 관리하고, Google 캘린더로 일정을 동기화하며, ClickUp Brain 및 ClickUp BrainGPT로 AI 기능을 추가하세요.

Google 환경을 벗어나지 않고 프로젝트를 한 곳에서 관리하고 싶다면, ClickUp을 무료로 사용해 보세요 .