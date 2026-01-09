더 스마트한 AI 어시스턴트를 위한 최고의 신트라 AI 대안 10선

AI를 통해 혁신적인 비즈니스 성과를 창출할 수 있도록 직원들에게 권한을 부여한 기업은 고작 28%에 불과합니다. 따라서 현재 사용 중인 AI 어시스턴트가 최적의 선택이 아닐 가능성이 높습니다.

따라서 신트라 AI 에이전트가 일상적인 사용에서 안내하기 어렵거나, 제어하기 힘들거나, 단순히 너무 경직되어 느껴진다면, 여러분만 그런 게 아닙니다. 이 글은 더 나은 대안을 제시해 드릴 것입니다.

AI 실행을 위한 명확한 트리거와 결과를 제공하는 tools를 확인하실 수 있습니다. 대규모 언어 모델을 기반으로 한 구성 가능한 맞춤형 에이전트와 함께, 담당자들이 실제로 즐기는 시각적 워크플로우 빌더를 제공합니다.

민감한 데이터 보호를 위해 완전한 통제가 필요한 시점도 알려드립니다. 또한 다섯 가지 tools를 조합하는 것보다 단일 hub가 더 효과적인 경우도 확인하세요.

🧠 재미있는 사실: AI 에이전트 팀의 개념은 새로운 것이 아닙니다. MIT의 패티 메이스는 1994년 이미 일과 정보 과부하를 줄이는 " 소프트웨어 에이전트 "에 대해 논문을 발표했습니다. 오늘날의 다중 에이전트 플랫폼이 마침내 그 비전을 따라잡고 있습니다.

신트라 AI 대안 한눈에 보기

주요 tools를 빠르게 비교하고 싶으신가요? 최고의 Sintra AI 대안과 각 tools가 제공하는 기능에 대한 개요를 확인해 보세요.

tool 주요 기능 가장 적합한 가격* ClickUp 다단계 워크플로우를 위한 AI 슈퍼 에이전트, 조건부 자동화(if/then), 표준 운용 절차 (SOP)용 리스트/문서, KPI 집계를 위한 대시보드 개인, 중소기업, 중견기업, 대기업 Free Plan 제공; 기업용 맞춤형 설정 가능 Lindy AI 노코드 에이전트 빌더, Gmail/달력 심층 워크플로우, 받은 편지함 분류 + 음성/통화 기능 제공. 명확한 사용량 기반 요금제 적용. 중소기업, 중견 기업 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $49.99부터 시작합니다. Zapier 8,000개 이상의 앱 연결, AI 에이전트/빌더, 경로/필터가 적용된 다단계 Zap, 테이블 및 인터페이스 중소기업, 중견기업, 소규모 기업 팀 Free Plan 없음; 유료 플랜은 연간 기준 월 $19.99부터 시작합니다. n8n 시각적 + 코드 워크플로우, 500개 이상의 통합 기능, AI 도구 노드, RBAC(역할 기반 접근 제어)를 통한 자체 호스팅 기술 팀, 엔지니어가 있는 스타트업, 중견 기업 Free Plan 없음; 유료 플랜은 월 $20부터 시작하며 연간 결제됩니다. 만들다 라우터/이테레이터가 포함된 시각적 시나리오, 3,000개 이상의 앱, AI 통합 기능, 예측 가능한 크레딧 계층 구조 중소기업, 에이전시, 중견 기업 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $10.59부터 시작합니다. Taskade AI 맞춤형 AI 에이전트, 자동화, 프로젝트-as-memory, 통합 AI 크레딧을 활용한 문서/채팅 개인 제작자, 소규모 비즈니스, 마케팅/콘텐츠 팀 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $8부터 시작합니다 LangChain 그래프 기반 에이전트 흐름(상태/노드/에지), 단일/다중/계층적 에이전트, LangSmith 추적/평가 개발자 팀, 머신러닝 엔지니어, 제품/플랫폼 그룹 개발자 플랜은 무료로 이용 가능하며, 유료 플랜은 월 $39/좌석부터 시작됩니다. 모션 AI 스케줄링 및 회의 어시스턴트, 자동 작업 재우선순위 지정, 프로젝트 지연 예측 바쁜 경영진, 영업/고객 서비스 팀, 중소기업 무료 플랜 없음; 유료 플랜은 월 $29부터 시작합니다 CrewAI 다중 에이전트 "크루", 스튜디오 시각적 빌더 또는 Python 프레임워크, 배포/모니터링/테스트를 위한 AMP 개발자 주도 팀, 복잡한 프로세스를 가진 운영팀, 중견 기업 맞춤형 가격 책정 AutoGen 오픈소스 멀티에이전트 프레임워크, 노코드 프로토타이핑을 위한 Studio, 확장 가능한 앱을 위한 AgentChat/Core 엔지니어링 조직, 연구팀, 사내 개발자를 보유한 기업 맞춤형 가격 책정

신트라 AI 대안에서 무엇을 찾아야 할까요?

플랫폼 변경은 단순히 더 화려한 AI 기능 때문이어서는 안 됩니다. 팀이 통제력과 명확성을 바탕으로 실제로 일을 더 빠르게 처리할 수 있는지 고려해야 합니다.

AI 어시스턴트 플랫폼을 선택하기 전에, 간단한 현실 점검부터 시작하세요: 현재 어떤 반복 작업을 안전하게 자동화할 수 있을까요?

어디에서 여전히 인간의 검토나 정책적 안전장치가 필요한가요?

This tool will struggle with scaling in which aspect in six months' time?

따라서 이 내용을 구매 체크리스트처럼 활용하세요—대상 사용자, 자동화 기능, 관리 방식. 중요한 기준은 다음과 같습니다.

시연이 아닌 실제 성과: AI 플랫폼이 추가 회의 없이도 업무 이관을 줄이고 캠페인, 게시물, 보고서를 실제로 출시할 수 있나요? 접수 → 제작 → 검토 전 과정에서 측정 가능한 작업 자동화를 확인하세요.

팀이 주도할 수 있는 오케스트레이션: 비기술 사용자도 실행 가능한 직관적인 시각적 비기술 사용자도 실행 가능한 직관적인 시각적 워크플로우 빌더 . 일반적인 흐름용 AI 에이전트를 생성하고 위험 단계에서는 인간 검토로 전환할 수 있다면 더 좋습니다.

모델 및 데이터 선택: 다양한 AI 모델 지원과 민감한 데이터(개인 식별 정보 제어, 로그, 삭제)에 대한 보호 장치. 대규모 언어 모델 사용 방식을 설명하는 공급업체를 선호하세요.

업무 흐름 속 협업: 마케팅 팀과 영업 팀 간의 원활한 업무 인수인계, 콘텐츠 생성 과정을 위한 코멘트, 승인, 일관된 브랜드 목소리 구현

확장성과 제어력: 여러 에이전트 실행, 다양한 tools 연결 가능하며, 필요 시 완전한 통제를 위한 자체 호스팅 전환 옵션 제공

투명한 가격 정책: 명확한 시작 가격, 공정한 사용량 한도, 확장 시 선택 가능한 맞춤형 가격

사용 사례에 적합: 광고, 데이터 분석, 지원 문서 초안 작성 또는 기타 프로세스 등 주요 워크플로우에 따라 도구를 선별하세요.

💡 전문가 팁: 도구를 최종 후보로 선정하기 전에, 두 가지 실제 워크플로우(하나는 저위험, 하나는 수익과 연관된)로 10~14일간의 시범 운영을 진행하세요. 모든 에이전트 작업에 대한 인적 검토를 추가하고, 결과(성공/차단)를 라벨링하며, 일일 사용 예산을 설정하세요. 선택 기준은 데모가 아닌 실제 결과에 기반해야 합니다.

최고의 신트라 AI 대안들

이제 신트라 AI의 최고의 대안 및 경쟁사들을 소개합니다:

1. ClickUp (AI 기반 작업, 프로젝트, 팀 협업을 한 플랫폼에서 통합 관리하기에 최적)

팀이 AI 어시스턴트 테스트를 시작하면 한 가지로 그치는 경우는 거의 없습니다. 콘텐츠 초안을 작성하는 tool, 일을 요약하는 tool, 메트릭을 모니터링하는 tool 등 각각이 독립적으로 작동합니다. 그러다 보면 어느 순간 누가 어떤 결정을 내렸는지, 어떤 에이전트가 올바른 맥락을 파악하고 있는지 알 수 없게 됩니다. 이러한 분산 현상이 바로 'AI 확산 ( AI Sprawl )'이며, 이는 응답 시간, 가시성, 신뢰도를 서서히 잠식해 갑니다.

ClickUp은 세계 최초의 통합형 AI 작업 공간으로 차별화된 접근을 제공합니다. 기존 스택 위에 독립형 AI 도구를 추가하는 대신, ClickUp은 업무가 이미 이루어지는 현장에 AI를 직접 도입합니다.

AI 슈퍼 에이전트는 작업 공간 내에서 직접 작동하는 AI 기반 팀원입니다.

ClickUp 작업 , 문서 및 타임라인 전반의 활동을 관찰하세요

정의된 규칙에 따라 조치를 취하고,

팀의 업무 방식을 방해하지 않으면서도 적절한 시점에 필요한 정보를 제공하세요.

ClickUp의 슈퍼 에이전트로 워크플로우를 가속화하세요

ClickUp에서는 간단한 노코드 설정으로 슈퍼 에이전트를 구축합니다. 에이전트가 모니터링할 항목(작업 업데이트나 마감일 등)을 선택하고, 수행할 작업(상태 업데이트, 요약 게시, 작업 할당)을 결정한 후 활성화하기만 하면 됩니다. 그러면 에이전트가 작업 공간 내에서 자동으로 실행됩니다.

직관적인 노코드 빌더로 ClickUp에서 맞춤형 AI 슈퍼 에이전트를 생성하세요

슈퍼 에이전트가 궁금하신가요? 그들이 할 수 있는 모든 것을 보여주는 비디오입니다:

업무를 이해하고 파악하는 사전 구축된 컨텍스트 AI 어시스턴트가 필요하다면 ClickUp Brain을 사용해 보세요. ClickUp 작업, 문서, 채팅과 연결되어 단순히 정보를 표시하는 것을 넘어 실제 업무 처리를 지원합니다.

ClickUp Brain으로 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

긴 스레드, 문서 또는 업데이트를 명확한 다음 단계로 요약하세요

대화를 작업, 의견 또는 실행 항목으로 자동 변환하세요

실제 마감일, 소유자, 우선순위를 기반으로 프로젝트를 고려한 제안을 받아보세요.

일에 관한 자연어 질문을 하고 정확한 맥락 기반 답변을 받아보세요

작업 상태 자동 업데이트, 문서 작성, 의견 초안 작성—바로 일이 이루어지는 곳에서

단순히 인사이트를 읽는 것에서 그치지 않고 실행에 옮겨 컨텍스트 전환을 줄이세요

ClickUp Brain의 AI 지원을 통해 조직 전반에서 즉각적인 답변을 얻고 일을 실행하세요.

그리고 그게 전부가 아닙니다.

ClickUp은 다음과 같은 기능을 통해 AI를 책임감 있게 평가, 시범 운영 및 확장하는 것을 더욱 쉽게 만들어줍니다:

팀이 AI 실험, 소유자, 입력값, 결과를 추적할 수 있는 단일 기록 시스템을 제공하는 목록으로, 파일럿 프로젝트가 보조 도구 속에서 사라지지 않도록 합니다.

정책, 프롬프트, 평가 기준 및 결정을 중앙 집중화하고 실시간 협업과 명확한 버전 이력을 제공하는 ClickUp 문서

ClickUp 대시보드는 AI 활동을 가시적인 성과로 전환하여 사이클 시간, 작업량, 성능을 생산 환경으로 이전하기 전에 보여줍니다.

ClickUp 자동화 : 사람의 단계와 AI 동작을 연결하여 수동 이관을 제거하면서도 규정 준수를 유지합니다.

ClickUp AI 에이전트는 작업과 동일한 작업 공간 내에 상주하므로 컨텍스트가 절대 손실되지 않습니다. 팀은 작업 확산 관리에 드는 시간을 줄이고 워크플로우 개선에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

📮ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 단 10%만이 AI 애플리케이션에 음성 어시스턴트(4%)나 자동화 에이전트(6%)를 사용하는 반면, 62%는 ChatGPT나 Claude 같은 대화형 AI 도구를 선호합니다. 어시스턴트와 에이전트의 낮은 채택률은 이러한 도구들이 주로 핸즈프리 작동이나 특정 워크플로우 같은 특정 작업에 최적화되어 있기 때문일 수 있습니다. ClickUp은 두 가지 장점을 모두 제공합니다. ClickUp Brain은 다양한 사용 사례 범위에 걸쳐 지원할 수 있는 대화형 AI 어시스턴트 역할을 합니다. 반면 ClickUp Chat 채널 내 AI 기반 에이전트는 질문에 답변하고, 문제를 분류하며, 심지어 특정 작업을 처리할 수도 있습니다!

ClickUp 최고의 기능

ClickUp의 Ask AI로 작업, 문서, 댓글을 검색하여 ClickUp 작업 공간 질문에 즉시 답변하세요.

ClickUp Brain을 통해 한 곳에서 다양한 대규모 언어 모델(LLM)과 최신 AI 모델에 접근하세요.

클릭업의 음성 입력 기능을 활용해 손이 자유로운 상태로 아이디어와 지시를 음성 명령어로 AI에 전달하세요.

긴 대화 스레드와 활동 스트림을 AI를 활용해 핵심 요점으로 요약하세요

작업 업데이트 시 요약, 인사이트 또는 분류를 자동으로 커스텀 AI 사용자 지정 필드에 채우세요

ClickUp AI 노트테이커 로 회의 내용을 녹음, 필기 및 요약하세요

ClickUp의 한도

고급 AI 기능은 작업 공간에 추가되는 애드온이며, 비용은 도입 규모에 따라 조정됩니다.

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있나요?

이 레딧 리뷰가 모든 것을 말해줍니다:

처음엔 ClickUp Brain에 대해 확신이 서지 않았습니다. 그저 또 다른 AI 기믹처럼 보였거든요. 하지만 지루한 글쓰기 작업에서 저를 구해주더군요. 특히 긴 클라이언트 이메일을 요약하거나 초안을 작성해야 할 때요.

🧠 알고 계셨나요: 설문조사 응답자의 45%가 업무 관련 연구 탭을 몇 주 동안 열어둔다고 답했습니다. 또 다른 23%는 이러한 소중한 탭에 맥락이 가득 담긴 AI 채팅 스레드를 포함하고 있습니다. 기본적으로 대다수가 취약한 브라우저 탭에 기억과 맥락을 외주화하고 있는 셈입니다. 우리와 함께 따라 말해 보세요: 탭은 지식 베이스가 아닙니다. 👀 ClickUp BrainGPT가 게임의 룰을 바꿉니다. 이 AI 슈퍼 앱으로 단일 인터페이스에서 작업 공간 검색, 여러 AI 모델과의 상호작용, 음성 명령어를 통한 컨텍스트 검색까지 가능합니다.

2. Lindy AI (노코드 및 다중 채널 AI 에이전트에 최적)

via Lindy

이메일 관리, 달력 정리, CRM 업데이트 확인, 심지어 전화 통화까지 번거로운 업무를 대신 처리해 줄 "AI 직원"을 찾고 계시다면 Lindy가 해결책이 될 수 있습니다. Lindy는 코드 작성 없이 AI 에이전트를 구축할 수 있는 실용적인 AI 플랫폼입니다.

템플릿이나 에이전트 hub로 시작하여 Gmail, 달력 및 기타 앱을 연결한 후 시각적 흐름으로 단계를 연결하세요. 이는 에이전트가 읽고, 추론하고, 실행할 지침입니다. 사용량 기반 요금제(작업/분당 결제)로 운영되어 확장 전 시범 운영이 용이합니다.

Lindy AI의 최고의 기능

점점 더 많은 시작용 에이전트와 튜토리얼을 제공하는 코딩 없이도 에이전트를 구축할 수 있는 빌더로 워크플로우를 처음부터 끝까지 자동화하세요.

이메일 자동화로 받은 편지함의 밀린 업무를 빠르게 처리하세요. 자동 분류, 본인의 어조로 답장 초안 작성, 발신자 정보 조사 기능을 제공합니다.

GDPR, SOC 2, HIPAA, PIPEDA 준수 배지를 통해 강력한 보안 태세를 확보하세요.

Lindy AI의 한계점

대규모 환경에서는 비용 예측이 까다로울 수 있습니다. 통화 요금이 작업별 및 분 단위로 측정되기 때문입니다. 사용량 알림과 예산 관리 시스템을 반드시 구축해야 합니다.

통합 방식에 따라 기능 깊이가 다릅니다. 최적의 온레일 경험은 Google 중심(Gmail/Google 캘린더)이므로, 비-Google 스택은 추가 설정이 필요할 수 있습니다.

템플릿은 도움이 되지만, 복잡한 흐름은 여전히 신중한 테스트와 안전장치가 필요합니다.

Lindy AI 가격 정책

Free

프로: 월 $49.99부터 시작

비즈니스: 월 $199.99부터 시작

Enterprise: 맞춤형 가격

Lindy AI 평가 및 리뷰

G2: 4.9/5 (160개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Lindy AI에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 사용자의 말:

린디 AI를 사용한 지 얼마 되지 않았는데, 가장 마음에 드는 점은 시간을 엄청나게 절약해준다는 거예요. 반복적인 작업과 일정 관리를 놀라울 정도로 정확하게 처리해줘서 정신적 부담을 크게 줄여줬죠. 특히 눈에 띄는 건 자연스럽고 쉬운 상호작용이에요. 로봇 같거나 딱딱한 느낌이 전혀 없어요. 마치 믿음직한 비서가 조용히 배경에서 일을 처리해주는 것 같아요. 확실히 생산성을 바꿔놓는 게임 체인저입니다.

Zapier를 통해

Zapier AI는 사용자가 자동화된 워크플로우에 AI를 통합할 수 있도록 지원합니다. 앱을 연결하여 복잡한 작업을 수행합니다.

수천 개의 애플리케이션에 걸쳐 데이터를 기반으로 맥락을 이해하고, 결정을 내리며, 자율적으로 행동할 수 있는 AI 기반 "에이전트"를 생성하세요. 코딩 없이도 자동화된 고객 지원 챗봇, IT 헬프데스크 또는 리드 라우팅 시스템과 같은 정교한 시스템을 구축하세요.

Zapier 최고의 기능

8,000개 이상의 앱 연결을 빠른 트리거/액션 설정으로 이용하고, MCP를 통해 30,000개 이상의 액션을 활용하세요.

직관적인 AI 워크플로우와 에이전트 구축 설정을 통해 스택 전반에서 함께 일할 "팀원"을 생성하세요.

분기 논리와 풍부한 자동화를 위해 경로, 필터 및 다단계 Zaps를 활용하세요

Zapier 테이블을 활용하여 운영 데이터를 저장하고 데이터 레이어에서 직접 자동화를 트리거하세요.

Zapier 인터페이스를 통해 자동화 위에 구축되는 간단한 양식, 포털 또는 대시보드를 간편하게 생성하세요.

Zapier의 한도

고급 협업 및 거버넌스 기능은 상위 플랜에서 제공되므로 사용량, 작업량 및 제어 기능이 증가함에 따라 비용도 상승합니다.

일부 핵심 기능(다단계 Zaps, 필터, 브랜치 처리 등)은 유료 플랜에서만 잠금 해제가 가능합니다.

개별 Zap에는 단계 한도가 있습니다. 복잡한 흐름은 안정성과 유지보수를 위해 여러 Zap으로 리팩토링해야 할 수 있습니다.

Zapier 가격 정책

프로페셔널: 월 $19.99부터 (연간 요금제)

팀: 월 $69부터 (연간 요금제)

Enterprise: 맞춤형 가격

Zapier 평가 및 리뷰

G2 : 4.5/5 (1700개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (3000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Zapier에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자의 멘션:

두 MS 앱을 손쉽게 연결해 주는 점이 정말 마음에 듭니다! MS의 Power Automate는 사용자 친화적이지 않은 반면, Zapier는 몇 번의 클릭만으로 여러 MS Excel 파일을 연결해 MS Teams로 메시지를 전송할 수 있게 도와주었습니다!

4. n8n (세밀한 제어 기능을 통한 AI 워크플로우 자동화에 최적)

n8n을 통해

n8n은 오픈소스 공정 코드 워크플로우 자동화 플랫폼입니다. 시각적 노드 기반 인터페이스를 통해 애플리케이션과 서비스를 연결하여, 복잡한 코딩 없이도 사용자 간 반복 작업을 자동화할 수 있게 합니다.

JavaScript를 통한 맞춤형 스크립팅을 지원하며, 자체 호스팅하거나 클라우드 서비스를 통해 사용할 수 있습니다.

동일한 흐름 내에서 API, 데이터베이스, AI 에이전트를 통합하고, 안전 장치를 추가하며, 생산 환경 수준의 자동화를 배포할 수 있습니다.

n8n 최고의 기능

복잡한 논리와 AI 에이전트 패턴을 위해 네이티브 노드와 맞춤형 코드를 지원하는 시각적 워크플로우 빌더를 활용하세요.

사전 정의된 로직, 가드레일 및 모니터링과 AI 모델을 결합하여 신뢰할 수 있는 출력을 확보하세요

500개 이상의 통합 기능과 HTTP 요청, 코드, 다른 워크플로우 호출 기능 등 "AI 도구" 하위 노드를 활용하세요.

문서, 스타터 키트, 암호화된 전송, 안전한 자격 증명, RBAC(호스팅 환경에서는 SOC 2)와 같은 보안 기능을 포함한 자체 호스팅 옵션을 이용하세요.

n8n의 한계점

자체 호스팅은 설정, 확장 및 보안 강화에 진정한 DevOps 기술이 필요하므로 엔지니어링 플랜을 작성하세요.

통합 깊이는 앱마다 다릅니다. 복잡한 사용 사례의 경우 여전히 맞춤형 노드나 HTTP 호출이 필요할 수 있습니다.

n8n 가격 정책

스타터: 월 20달러, 연간 결제

프로: 월 50달러, 연간 결제

Business: 월 667달러, 연간 청구

Enterprise: 맞춤형 가격

n8n 평가 및 리뷰

G2 : 4.8/5 (190개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (30개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 n8n에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

레딧 사용자가 말하길:

n8n은 그 중간 지점에 위치합니다… 엔지니어에게는 충분히 강력하고, 코딩 없이도 직접 만져보는 것을 두려워하지 않는 사용자들에게는 충분히 접근성이 좋습니다. 개발자들은 복잡한 API 오케스트레이션, ETL, 에이전트 기반 워크플로우에 활용하는 반면, 비기술 사용자들은 자동화를 위해 그 UI에 의존합니다.

5. Make (클라우드에서 호스팅하거나 실행할 수 있는 자동화에 최적)

via Make

Make(구 Integromat)는 앱과 서비스를 연결하여 워크플로우와 프로세스를 시각적으로 자동화하는 노코드 자동화 플랫폼입니다.

사용자는 코드 작성 없이도 복잡한 자동화를 구축할 수 있습니다. 트리거와 액션으로 서로 다른 애플리케이션을 연결하는 "시나리오"를 생성할 수 있습니다.

드래그 앤 드롭, 프롬프트 모드, AI 에이전트 워크플로우 애드온으로 신속하게 구축하세요. 이후 클라우드 플랜으로 확장하거나 직접 운영하여 더 세밀한 제어를 누리세요.

최상의 기능 구현

프롬프트 모드가 적용된 시각적 빌더를 통해 다단계 자동화를 빠르게 드래그, 드롭하고 테스트하세요.

3,000개 이상의 검증된 앱과 AI 통합 및 에이전트로 엔드투엔드 흐름을 구성하세요

브랜치, 루프 및 데이터 변환을 위한 강력한 라우팅, 필터링, 반복자 및 집계기를 활용하세요.

Free Plan으로 프로토타입을 제작한 후, 공개된 크레딧/작업량 한도가 적용되는 예측 가능한 유료 플랜으로 전환하세요.

제한 사항

크레딧/작업 기반 가격 정책은 대량 작업이나 반복 작업이 많은 시나리오에서 급증할 수 있습니다

통합 방식에 따라 깊이가 다르며, 복잡한 앱의 경우 HTTP 모듈이나 맞춤형 해결책이 필요할 수 있습니다.

자체 호스팅은 제어권을 제공하지만 보안, 확장성, 모니터링을 위한 DevOps 오버헤드를 추가합니다.

가격 책정하기

Free

코어: 월 $10.59부터 시작

프로: 월 $18.82부터 시작

팀: 월 $34부터 시작

Enterprise: 맞춤형 가격

평가와 리뷰를 작성하세요

G2 : 4.6/5 (250개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (400개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Make에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 사용자의 멘션:

Make에서 가장 마음에 드는 점은 자동화 구축이 얼마나 간단하고 직관적인지입니다. 특히 Webflow를 비롯한 다양한 tool과 손쉽게 연결되어 복잡한 코드 없이도 프로세스를 자동화할 수 있다는 점이 매우 만족스럽습니다.

6. Taskade AI (단일 작업 공간에서 AI 에이전트 및 자동화 구축에 최적)

Taskade를 통해

Taskade는 단순히 "이메일용 봇"이나 "보고용 봇"이 아닌, 에이전트 기반의 전체 작업 공간을 설계할 수 있는 장소를 원하는 팀을 위한 솔루션입니다.

작업 목록, 마인드 맵, 회의, AI 채팅을 위해 별도의 도구를 번갈아 사용하지 마세요. Taskade는 이 모든 것을 하나의 협업 캔버스로 통합합니다. 이렇게 하면 프로젝트, 노트, 대화가 에이전트와 나란히 배치됩니다. 이 캔버스 안에서 맞춤형 AI 에이전트를 생성하여 콘텐츠 초안 작성, 데이터 분석, 문서 및 프로젝트 컨텍스트를 활용한 워크플로우 관리 등을 수행할 수 있습니다.

이 AI 프로젝트 스튜디오는 간단한 브리핑이나 시드 문서로부터 완벽한 프로젝트 계획을 생성하는 데 도움을 주며, 자동화 기능은 Slack, Gmail, Google 스프레드시트 같은 도구들과 연동됩니다. 따라서 에이전트는 단순히 제안만 하는 것이 아니라 실제 후속 작업을 수행할 수 있습니다.

Taskade AI 최고의 기능

프로젝트 전반에 걸쳐 콘텐츠 생성, 데이터 분석, 작업 처리를 자동화하는 맞춤형 AI 에이전트를 활용하세요.

프로젝트를 "메모리"로 입력하여 AI 어시스턴트가 단순 프롬프트가 아닌 작업 공간 컨텍스트와 함께 작업할 수 있도록 하세요.

팀원을 초대하고 실시간 워크플로우에서 신속하게 반복 작업하세요

Taskade AI의 한계점

일부 사용자들은 UI에 버그가 있다고 보고했습니다

자체 호스팅과 고급 보안 태세는 클라우드 대비 주요 초점이 아닙니다. 대규모 도입 전 엄격한 통제가 필요하다면 요구사항을 검토하세요.

Taskade AI 가격 정책

Free

스타터: 월 $8

프로: 월 20달러

울트라: 월 50달러

Taskade AI 평가 및 리뷰

G2 : 4.6/5 (50개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (60개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Taskade AI에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자가 강조하는 점:

놀라운 기능 목록. SaaS 창업자로서 이런 점이 도입률을 떨어뜨릴 수 있다는 걸 알지만, 사용하기 쉽게 만드는 데 있어 놀라운 CX/UX 작업을 해냈습니다. 작업을 관리하기에 훌륭한 tool이며, 가능성은 거의 무한해 보입니다. 가격 대비 훌륭한 가치. 개인적으로 웹앱만 제공하는 것이 아니라 다운로드 가능한 Windows 애플리케이션이라는 점이 마음에 듭니다.

7. LangChain (제어 가능한 생산 환경 수준의 에이전트 워크플로우에 최적)

via LangChain

LangChain(LangGraph 및 LangSmith 스택 포함)은 AI 에이전트의 사고 방식, 경로 설정 및 tool 호출 방식을 완전히 제어하고자 하는 팀을 위해 설계되었습니다.

블랙박스식 "AI 팀원" 대신, 에이전트 워크플로우를 명시적인 그래프로 설계하고 상태 저장 방식을 정의하세요. 또한 모델이 tools를 호출하거나 검색을 수행하거나 다른 에이전트에게 작업을 넘겨야 하는 정확한 시점을 직접 결정할 수 있습니다.

이는 순수한 노코드 어시스턴트 빌더보다는 보다 견고하고 신뢰할 수 있는 에이전트 프레임워크에 엔지니어링 시간을 투자할 준비가 된 제품 및 플랫폼 팀에게 LangChain이 적합함을 의미합니다.

LangChain의 최고의 기능들

그래프 중심 설계(상태 → 노드 → 에지)로 에이전트 로직과 라우팅을 명시적이고 감사 가능하게 만드세요.

단일 에이전트, 다중 에이전트, 계층적, 순차적 등 유연한 제어 흐름을 확보하세요. 신뢰성을 위한 내장형 검토 및 평가 기능도 함께 제공됩니다.

LLM, 벡터 저장소, tools 및 데이터 소스를 위한 풍부한 통합 계층 덕분에, 처음부터 다시 구축하는 대신 기존 스택에 에이전트를 연결하세요.

Deep LangSmith 통합을 통해 실행 추적, 재현 및 평가를 수행하여 에이전트를 디버깅하고 프로덕션 환경에 더 안전한 변경 사항을 배포하세요.

LangServe/LangGraph 같은 배포 도구를 활용하여 에이전트를 API나 백그라운드 작업자로 노출하는 작업을 손쉽게 처리하세요—모든 것을 수동으로 연결할 필요 없이

LangChain의 한계점

노코드 도구보다 높은 엔지니어링 효율성; 상태 머신을 설계하고 노드와 전환을 정의하는 코드를 작성하게 됩니다

관측성과 배포를 위한 LangSmith로 최상의 결과를 얻으세요. 학습 및 관리를 위한 또 다른 플랫폼을 추가합니다.

SaaS 자동화 도구보다 기본 제공되는 "비즈니스 템플릿"이 적어, 개발자 지원 없이는 비기술 팀의 도입 속도가 더뎌질 수 있습니다.

LangChain 가격 정책

Free

추가 혜택: 월 $39/좌석

Enterprise: 맞춤형 가격

LangChain 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (30개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 LangChain에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자의 멘션:

LangChain은 대규모 언어 모델과 데이터 소스 및 API를 매우 쉽고 간단하게 연결합니다. 모듈식 도구와 즉시 사용 가능한 통합 기능(Pinecone, OpenAI, 벡터 저장소 등)은 개발 시간을 절약하고 실험을 훨씬 쉽게 만들어 줍니다.

8. Motion (집중력을 보호하고 마감일을 지키는 AI 스케줄링에 최적)

via Motion

모션은 AI 기반 생산성 플랫폼으로, 작업 관리, 프로젝트 관리, 달력 관리를 한 곳에서 통합합니다. 사용자가 수동으로 우선순위를 재조정하는 대신, 여러 달력의 마감일과 가용 시간을 분석하여 자동으로 일정을 계획합니다.

일정이 빽빽한 CS 또는 운영 팀을 위해, Motion은 스케줄링 조종사 역할을 합니다. 집중 시간을 확보하고 플랜을 지속적으로 재최적화하여 긴급한 요청에 묻히지 않도록 고부가가치 일을 보호합니다.

우선순위가 변경되거나 새로운 작업이 추가되면 Motion이 백그라운드에서 일정을 자동 업데이트하므로, 모든 구성원이 다음에 일할 작업을 항상 파악할 수 있습니다.

팀원들은 Motion을 가벼운 프로젝트 관리 도구로 활용할 수 있습니다: 작업 할당, 상태 추적, 과부하 상태의 담당자를 한눈에 파악하는 것이 가능합니다. 시간 관리 중심으로 설계되어 현실적인 납기일을 원하는 리더에게 유용합니다.

Motion 최고의 기능

마감일, 의존성, 용량에 따라 작업 우선순위를 정하고, 자동 스케줄링을 통해 상황이 변할 때마다 플랜을 재최적화하세요.

내장된 AI 달력 및 회의 어시스턴트를 활용하세요. 시간 제안, 일정 충돌 방지, 집중 시간 보호 기능을 제공합니다.

AI 프로젝트 관리자를 믿으세요. 지연을 예측하고, 팀 업무량을 자동으로 스케줄링하며, 프로젝트가 궤도를 이탈하기 전에 알려드립니다.

Motion의 달력 연동으로 작업, 이벤트, 회의를 하나의 역동적인 보기에 통합하세요

공유 보드, 작업 할당, 상태 추적과 같은 팀 협업 기능을 통해 누가, 무엇을, 언제 수행하는지에 대한 최신 정보를 확인하세요.

모션 한도

가격 정책이 'AI 직원' 크레딧 번들과 좌석 계층제로 전환되었으므로, 비용 예측을 위해서는 크레딧 사용량과 통합 한도를 주시해야 합니다.

이전 콘텐츠 목록에는 개인/팀별 가격이 다르게 명시되어 평가 시 혼란을 초래할 수 있습니다. 출시 전 가격 페이지에서 현재 플랜과 포함 항목을 반드시 확인하세요.

최상의 결과는 Motion을 주력 플래너로 사용할 때 기대됩니다. 다른 PM tools에 크게 투자한 팀은 도입 과정에서 중복되거나 이중적인 워크플로우를 경험할 수 있습니다.

모션 가격 정책

Pro AI (Teams): 월 $29/사용자

비즈니스 AI: 월 $49/사용자

동작 평가 및 리뷰

G2 리뷰 : 4.2/5 (130개 이상의 리뷰)

Capterra 리뷰: 4.3/5 (80개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Motion에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자의 멘션:

모션의 세련된 디자인 덕분에 여러 개의 달력을 한곳에서 체계적으로 관리할 수 있어 매우 만족스럽습니다. 특히 이메일에서 바로 작업을 생성할 수 있는 기능은 시간 절약에 큰 도움이 되는 탁월한 기능입니다.

9. CrewAI (설계 및 배포 가능한 다중 에이전트 자동화에 최적)

CrewAI를 통해

CrewAI는 여러 AI 에이전트가 함께 작업하도록 '크루'를 설계할 수 있는 다중 에이전트 자동화 플랫폼입니다. 단일 어시스턴트에 의존하지 않습니다. 각 에이전트에 역할, 도구, 가이드레일을 부여한 후 순차적 또는 병렬적으로 작업을 연구, 추론, 실행하도록 조정할 수 있습니다.

이러한 자동화 기능은 오픈소스 Python 프레임워크 또는 노코드 Studio UI를 통해 구축할 수 있습니다. 따라서 엔지니어와 운영 팀 모두 동일한 시스템에서 협업할 수 있습니다.

크루가 준비되면, CrewAI는 클라우드, 자체 호스팅 또는 자체 인프라에서 실행되는 배포 옵션을 통해 실험 단계에서 생산 환경으로의 전환을 지원합니다.

배포 후에는 모니터링 및 평가 tools를 통해 각 팀의 성과를 추적하고, 장애를 디버깅하며, 더 안정적인 결과를 위해 반복 개선할 수 있습니다.

CrewAI의 최고의 기능

노코드 스튜디오 또는 파이썬 프레임워크로 에이전트와 "크루"를 구축한 후 상태 유지형 다단계 작업을 오케스트레이션하세요

배포, 실행 모니터링, 테스트 및 반복 루프를 추가하여 시간이 지남에 따라 품질을 개선하세요.

Tools, 메모리, 조정 기능을 활용한 단일, 다중 에이전트 또는 계층적 설정을 설계하세요; 다중 모달 에이전트와 여러 AI 모델을 지원합니다

클라우드, 자체 호스팅 또는 로컬 환경에서 크루를 운영하여 보안 및 규정 준수 요구사항을 충족하세요.

CrewAI의 한계점

배포 전 상태, 역할 및 작업 흐름을 모델링하기 위한 엔지니어링 노력이 필요할 것으로 예상됩니다.

비기술 팀은 빠른 성과를 위해 더 간단한 SaaS 에이전트를 선호할 수 있습니다

CrewAI 가격 정책

맞춤형 가격 책정

CrewAI 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 크루AI에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자의 멘션:

크루AI의 가장 큰 장점은 에이전트를 구축할 때 역할, 목표, 배경 스토리를 제공할 수 있어 해당 에이전트의 성능을 크게 향상시킬 수 있다는 점입니다.

10. AutoGen (개발자 주도형, 스크립팅 가능한 다중 에이전트 앱에 최적)

via AutoGen

AutoGen 플랫폼은 Microsoft가 개발한 오픈소스 프레임워크로, 다중 에이전트 AI 애플리케이션 구축을 지원합니다.

프롬프트, tool, 역할로 정의된 에이전트들이 복잡한 작업을 해결하기 위해 협업할 수 있는 대화형 에이전트 생성을 간소화합니다.

이 플랫폼은 다양한 대화 패턴을 지원하며, 이벤트 주도형 액터 기반 아키텍처를 사용합니다. 또한 개발 및 로우코드 프로토타이핑을 위한 에이전트 채팅(Agent Chat) 및 오토젠 스튜디오(AutoGen Studio)와 같은 tools를 포함합니다.

AutoGen의 최고의 기능

Studio를 활용해 에이전트와 팀을 코드 없이 빠르게 프로토타이핑한 후, 브라우저 UI와 Python API로 반복 개선하세요.

AgentChat을 활용하여 합리적인 기본값과 팀 패턴으로 단일 및 다중 에이전트 대화를 구축하세요.

생산 환경에서 안정적으로 작동하는 이벤트 주도형 런타임으로 확장 가능하고 탄력적인 에이전트 워크플로우를 구축하세요.

AutoGen의 한도

Python 3.10 이상과 실제 엔지니어링 노력이 필요합니다. 비기술 사용자를 위한 노코드 워크플로우 자동화 플랫폼이 아닙니다.

기본 제공되는 "비즈니스 템플릿"은 적습니다. 복잡한 작업을 위해 도구, 모델, 가이드레일을 직접 연결해야 할 것으로 예상하세요.

AutoGen 가격 정책

오픈소스 플랫폼

AutoGen 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

고려해볼 만한 다른 대안들

에이전트형 워크플로우 구축을 위한 최상위 추천 도구 외에도 다음을 시도해 보시길 권장합니다:

Blaze AI /AI

Blaze AI는 마케팅 전략을 기획하고, 콘텐츠를 생성하며, 채널 전반에 자동 게시하고, 성과를 학습하여 지속적인 성장을 주도하는 '에이전트형 AI 마케터'라고 생각하세요. 일반 운영보다는 캠페인 관리에 집중하는 24시간 마케팅 어시스턴트를 원하는 팀에게 가장 적합합니다.

Vellum AI

Vellum AI는 생산 등급 AI 에이전트 구축을 위한 오케스트레이션 레이어입니다. 에이전트와 워크플로우를 시각적 그래프로 설계하고, 사용 LLM을 제어하며, 병목 현상과 오류 모드를 모니터링할 수 있습니다. 이러한 기능은 복잡한 에이전트 시스템을 정밀하게 제어해야 할 때 유용합니다.

Jasper AI

Jasper AI는 마케팅 중심 플랫폼으로 콘텐츠 기획, 제작, 확장 과정을 자동화합니다. 에이전트, 공유 컨텍스트 레이어(Jasper IQ), 자동화 tools를 통해 브랜드 안전성을 유지한 채 다중 채널에 걸쳐 고속으로 브랜드 안전 콘텐츠, 캠페인, 자산을 생산해야 하는 팀에 이상적입니다.

Copy. ai

Copy.ai는 워크플로우, 에이전트, 인텔리전스 레이어를 결합하여 영업 및 마케팅 프로세스를 자동화하는 GTM AI 플랫폼으로 진화했습니다. 단순한 콘텐츠 생성 대신, 아웃리치와 후속 조치부터 보고에 이르기까지 플레이북을 종단 간(end-to-end)으로 실행하는 AI를 원하는 영업 팀을 위해 설계되었습니다.

Claude AI (Anthropic)

Claude는 Anthropic의 프론티어 모델 제품군으로, 복잡한 추론, 코드 작성, 에이전트 및 기업 워크플로우를 위한 "사고 파트너"입니다. 오푸스와 소넷은 클로드 AI 모델 제품군의 두 가지 등급입니다. 지능, 속도, 비용 및 사용 목적에 따라 차이가 있습니다. 오푸스는 복잡하고 중요한 작업을 위해 설계된 플래그십이자 가장 강력한 모델입니다. 반면 소넷은 더 빠르고 비용 효율적인 '일꾼' 모델로, 범용 애플리케이션과 확장성에 이상적입니다.

이 모델들은 특히 설계상 안전한 어시스턴트를 원할 때 유용합니다. 복잡한 문서 처리, 다단계 분석, 장기 실행 에이전트 작업 등을 처리할 수 있습니다.

가치를 입증하는 AI 스택을 선택하세요

신트라 AI가 적합하지 않았다면, 이제 AI 대안을 비교할 명확한 방법을 얻었습니다. 노코드 오케스트레이터부터 개발자 프레임워크까지, 에이전트, 거버넌스, 팀워크가 실제로 성과를 향상시키는 지점을 결정할 수 있습니다.

직원들이 직접 운영하고, 성과를 측정하며, 상황에 맞게 조정할 수 있는 워크플로우 자동화 플랫폼을 선택하세요. 바로 여기에 ClickUp의 강점이 있습니다. 다섯 가지 도구를 번갈아 사용하지 않고도 AI 기반 워크플로우를 시범 운영하고, 표준화하며, 확장할 수 있는 '단일 플랫폼'이기 때문입니다.

작게 시작하여 가치를 입증한 후, 자동화가 실제 운영 효율성을 높이고 생산성을 향상시키며 불필요한 복잡성을 추가하지 않는 영역으로 확장하세요.

사용 사례에 맞게 매핑하는 데 도움이 필요하거나 후보 목록을 검토해 줄 사람이 필요하다면, ClickUp을 무료로 사용해 보세요. 저희가 함께 해결해 드리겠습니다.