2025년 워크플로우 자동화를 위한 최고의 AI 에이전트 빌더 13선

맥킨지 보고서에 따르면 산업 전반에 걸쳐 일의 거의 30%가 /AI로 자동화될 수 있는 것으로 나타났습니다.

그것은 경고가 아닙니다—기회입니다.

영업 팀 인계가 자동으로 이루어지고, 보고가 스스로 작성되며, 요청하기도 전에 완료되는 온보딩 체크리스트를 상상해 보세요. AI는 이제 단순히 업무 속도를 높이는 것을 넘어, 직접 일을 완료하기 시작했습니다.

노코드 및 로우코드 AI 에이전트 빌더를 통해 코딩 없이도 tools 전반에서 사고하고, 결정하며, 행동하는 디지털 팀원을 만들 수 있습니다.

이 가이드에서는 시간을 절약하고 수동 노력을 줄이며 중요한 업무에 집중할 수 있도록 지금 바로 활용 가능한 가장 강력한 AI 에이전트 빌더들을 모아 소개합니다.

지칠 줄 모르는 디지털 협력자로 구성된 미래의 팀과 회의하세요.

AI 에이전트 빌더를 선택할 때 고려해야 할 사항은 무엇인가요?

일부 AI 에이전트는 기본 작업을 자동화합니다. 다른 에이전트는 여러 tool 간 일 조정을 돕습니다. 최고의 에이전트는 처음부터 여러분의 팀을 위해 만들어진 듯한 느낌을 줍니다.

선택 시 고려해야 할 핵심 요소 👇

단계 논리: AI 에이전트가 'if-this-then-that'을 넘어설 수 있을까요? 분기 워크플로우, 조건 트리거, 의사 결정 트리를 지원하는 tools를 찾으세요. 바로 이렇게 해야 AI 에이전트가 실제 운영자가 될 수 있습니다

*tools와의 통합: Slack, Salesforce, Notion, Zapier 등 어떤 tools를 사용하든 에이전트 기능이 네이티브 또는 API 수준 통합을 지원하는지 확인하세요. 원활한 통합은 확장 가능한 에이전트 개발의 키입니다

자연어 인터페이스: 워크플로우를 평범한 영어로 설명하고 실행할 수 있게 해주는 빌더는 설정을 훨씬 빠르고 직관적으로 만듭니다. 이 AI 기능을 통해 사소한 변경 사항마다 기술 팀에 의존할 필요 없이 직접 조정할 수 있습니다

컨텍스트 인식: 기억력 또는 컨텍스트 추적 기능을 갖춘 에이전트는 특히 고객 접점 사용 사례에서 더 매끄러운 경험을 제공합니다. 이는 시간이 지남에 따라 에이전트 성능도 향상시킵니다

보안 및 권한 제어: *에이전트가 고객 데이터나 내부 파일을 처리하는 경우, 안전장치와 기업급 보안이 필요합니다. 선택한 에이전트 플랫폼에서 역할 기반 접근 제어, 데이터 암호화, 감사 로그 기능을 확인하세요

👀 알고 계셨나요? 최초의 AI 에이전트인 Logic Theorist (1956)는 뉴웰, 쇼, 사이먼이 수학적 정리를 증명하기 위해 설계했습니다. 이것은 인간의 추론을 모방했을 뿐만 아니라 Principia Mathematica에 실린 것보다 더 효율적인 증명을 발견하기도 했습니다.

AI 에이전트 빌더 개요

코드 없이 지능형 AI 에이전트를 구축할 수 있는 최고의 tools를 간략히 소개합니다.

tool 가장 적합한 주요 기능 가격 ClickUp 내부 생산성 및 상황 인식 작업 에이전트 팀 크기: 스타트업, 크로스-기능 팀, 기업에 이상적 오토파일럿 에이전트, ClickUp Brain, 네이티브 자동화, 멀티모델 AI, 임베디드 워크플로우 Free Forever*; 기업 맞춤형 설정 가능 Crew AI 역할 기반 다중 에이전트 오케스트레이션 팀 크기: 연구, 플랜, 분석 워크플로우에 이상적 에이전트 역할(예: 연구원, 기획자), 순차적/동시적 흐름, 벡터 메모리 무료; 유료 플랜 월 $25부터 UiPath 엔터프라이즈급 RPA + AI 에이전트 자동화 팀 크기: IT, 재무, 고객 서비스 팀에 이상적 에이전트 빌더, 오케스트레이터, 휴먼 인 루프, AI 센터 통합 월 25달러부터 시작하는 유료 플랜 Postman AIA 에이전트 빌더 비주얼 API 연결 AI 워크플로우 팀 크기: 제품, API, DevOps 팀에 이상적 드래그 앤 드롭 방식의 흐름, 다중 LLM 테스트, 18,000개 이상의 API 통합 맞춤형 가격 책정 Vertex AI 에이전트 빌더 Google Cloud 생태계 내 기업 에이전트 팀 크기: GCP를 사용하는 데이터 팀 및 엔터프라이즈 개발자에게 이상적 에이전트 개발 키트, 사전 구축된 커넥터, 서버리스 에이전트 엔진 맞춤형 가격 책정 Zapier AI 에이전트 자연어 기반 자동화 팀 크기: 운영, 마케팅, 중소기업에 이상적 6,000개 이상의 통합 기능, 다단계 AI 에이전트, 내부 API 접근 권한 Free Plan; 유료 플랜 월 $29.99부터 LangChain 모듈식, 개발자 친화적인 에이전트 프레임워크 팀 크기: 맞춤형 로직을 구축하는 AI 엔지니어에게 이상적 tool 체이닝, LangGraph 오케스트레이션, 50개 이상의 통합 기능 Free (사용량 기반 결제); 플러스 플랜 월 $39부터 Botpress 다국어 대화형 AI 에이전트 팀 크기: 고객 경험(CX) 및 자동화 팀에 이상적 시각적 흐름 에디터, NLU/NLP 엔진, 자체 호스팅, API/데이터베이스 접근 Free(사용량 기반 결제); 플러스 플랜 월 $89부터 Haystack 검색 강화 생성(RAG) 파이프라인 팀 크기: AI 연구 및 기업 검색 팀에 이상적 모듈형 에이전트, ToolInvoker, 다중 리트리버 지원, 관측 가능성 Free (오픈 소스) AutoGen 파이썬 기반 다중 에이전트 협업 팀 크기: 연구 또는 개발 워크플로우 자동화를 수행하는 기술 팀에 이상적 UserProxy 패턴, Assistant+Critic 루프, 모델 독립적 구성 무료 (오픈 소스) Voiceflow 음성/채팅 AI 에이전트 설계 및 배포 팀 크기: 제품, 지원, 고객 경험(CX) 팀에 이상적 비주얼 에이전트 빌더, 다중 모드 인터페이스, 대화형 API 내보내기 Free Plan; 유료 플랜 월 $60부터 Microsoft Copilot Microsoft 365 통합 AI 에이전트 팀 크기: 기업 생산성 및 IT 운영에 이상적 Copilot Studio, 자연어 에이전트 빌더, Microsoft Graph 사용자당 월 $20부터 시작 Relevance AI 운영 팀을 위한 노코드 AI 에이전트 인력팀 크기: 영업 팀, 마케팅 및 백오피스 자동화에 이상적 드래그 앤 드롭 빌더, 벡터 스토어, 사전 구축된 에이전트(AI BDR 등) 무료; 유료 플랜 월 $19부터

최고의 AI 에이전트 빌더

ClickUp의 소프트웨어 평가 방식 저희 편집팀은 투명하고 연구 기반이며 벤더 중립적인 프로세스를 따르므로, 추천 내용이 실제 제품 값을 바탕으로 함을 신뢰하실 수 있습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 안내입니다.

AI는 업무가 완료됨 방식을 변화시키고 있으며, 새로운 플랫폼 물결이 팀이 자체적인 스마트 자율 에이전트를 구축하는 것을 더욱 쉽게 만들어줍니다.

변화를 주도하는 최고의 AI 에이전트 빌더 몇 가지를 소개합니다 👇

1. ClickUp (내부 팀 생산성 및 작업 에이전트에 최적)

ClickUp Autopilot Agents를 활용하여 상황 인식 AI 에이전트를 구축하고 의사 결정을 자동화하세요

ClickUp(ClickUp), 일을 위한 모든 것 앱으로 팀이 작업 공간 내에서 직접 AI 에이전트를 구축할 수 있도록 지원합니다.

ClickUp Autopilot 에이전트를 통해 상황에 기반한 의사결정을 내리는 맞춤형 AI 에이전트를 구축할 수 있습니다.

ClickUp Autopilot Agents로 워크플로우에 맞춰 지능형 AI 에이전트를 생성하세요

예시, 누군가 Slack에 메시지를 게시하거나 양식을 제출하면 에이전트가 해당 입력을 분석하고 작업 조건을 확인한 후 적절한 다음 단계를 할당할 수 있습니다. 지침을 설정하고 작업 공간 지식을 입력하며 문서, 작업, 댓글과 같은 기본 tools를 활용하여 에이전트가 팀의 일원처럼 느껴지도록 구성할 수 있습니다.

⚡ 빠른 해킹: ClickUp에서 맞춤형 AI 에이전트 구축하기: 에이전트를 배치할 스페이스, 폴더 또는 목록으로 이동하세요

상단의 Autopilot Agent 아이콘을 클릭하세요

새 에이전트 만들기

트리거, 조건, 액션 및 지침을 설정하세요 (지침 작성에 도움이 필요하신가요? Ask Brain for help 를 클릭하세요)

에이전트 이름을 지정한 후 생성 을 클릭하세요

한 번 테스트하고, 필요하면 조정하세요—그럼 완료됨

이와 밀접하게 연계된 ClickUp Brain은 AI를 워크플로우의 중심에 배치합니다. 실제 일(작업, 문서, 댓글)과 연결되어 작업 요약 생성, 이메일 초안 작성, 대규모 프로젝트를 하위 작업으로 분할하는 데 도움을 줍니다.

ClickUp Brain으로 작업과 하위 작업을 자동 생성하세요

반복적인 일을 위해 ClickUp 자동화 기능을 활용하면 소유자 지정, 마감일 설정, 상태 업데이트와 같은 반복 작업을 처리하는 자동화 규칙을 설정할 수 있습니다.

상태 변경이나 필드 업데이트에 한도가 없습니다. ClickUp은 webhook, 사용자 정의 작업, 작업 생성 트리거를 지원하므로 ClickUp 이벤트를 외부 시스템으로 연결하거나 Autopilot 에이전트를 직접 트리거할 수 있습니다.

예시, 양식 제출 시 작업이 생성되면 자동으로 Autopilot 에이전트가 요청을 요약하고 긴급도를 태그하며 담당자를 제안합니다.

자동화 기능이 ClickUp 내에서 원활하게 실행되므로 지연 현상이나 타사 커넥터에 대한 의존성이 없습니다. 실행 시점, 범위(폴더/목록/스페이스), 출력 결과를 직접 제어할 수 있습니다.

팀이 업무, 문서, 채팅, AI를 위한 별도 tools를 임시방편으로 연결하는 데 지쳤다면, ClickUp이 모든 것을 구축하고 관리하며 자동화할 수 있는 단일 공간을 제공합니다. 여러분의 일을 이해하는 에이전트와 함께 말이죠.

ClickUp 최고의 기능

필요한 내용을 입력하세요: 드롭다운 메뉴나 로직 블록을 조작할 필요 없이 자연어 프롬프트로 드롭다운 메뉴나 로직 블록을 조작할 필요 없이 자연어 프롬프트로 AI 워크플로우 자동화를 구축하세요

작업에 적합한 모델 선택: GPT-4o, Claude Opus, Gemini 2.5 등 외부 AI 모델을 필요에 따라 전환하여 활용하세요

다양한 템플릿 라이브러리에서 선택하세요: 100개 이상의 사전 구축된 자동화 템플릿을 활용하여 팀의 정확한 요구사항에 맞춰 처음부터 맞춤형 자동화를 생성하세요

문서 및 wiki: 작업과 함께 프로젝트 지식을 생성, 연결, 체계화하여 모든 것을 한곳에 보관하세요. 내장된 작업과 함께 프로젝트 지식을 생성, 연결, 체계화하여 모든 것을 한곳에 보관하세요. 내장된 AI 개인 비서를 통해 업데이트 요약하다, 문서 자동 생성, 아이디어 실행 전환이 가능합니다

통합 채팅: *모든 작업, 문서 또는 대시보드 내에서 메시지를 전송하세요 . ClickUp 채팅으로 모든 논의가 맥락을 유지합니다. 팀원을 태그하고, 메시지에서 작업 항목을 할당하며, 링크나 파일을 삽입하고, 심지어 메시지를 직접 작업으로 전환할 수도 있습니다

대시보드 및 보고: 스프린트 속도부터 팀 작업량, OKR 진행 상황까지 모든 것을 추적할 수 있는 실시간 맞춤형 위젯을 활용하고, 스프린트 속도부터 팀 작업량, OKR 진행 상황까지 모든 것을 추적할 수 있는 실시간 맞춤형 위젯을 활용하고, ClickUp 대시보드의 클라이언트 친화적 보기를 통해 핵심 보고서를 공유하세요

화이트보드: ClickUp 화이트보드를 활용해 워크플로우를 시각화하고 아이디어를 브레인스토밍하며, 스티커 메모, 모양 또는 플로우차트에서 직접 작업을 연결하세요. 보드에서 벗어나지 않고 업무를 할당하고 연결 관계를 그리며 플랜을 실행으로 전환하세요

ClickUp의 한도

다양한 맞춤형 옵션이 처음 사용하는 사용자에게는 부담스러울 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰에 따르면,

ClickUp에서 가장 마음에 드는 점은 맞춤 설정과 유연성입니다. 마케팅과 웹 개발 같은 서로 다른 팀을 위한 맞춤형 워크플로우 생성, 특정 프로젝트 세부사항 추적을 위한 사용자 지정 필드 활용, 반복 작업 자동화 등 ClickUp은 우리의 정확한 요구사항에 맞춰 조정할 수 있게 해줍니다. 모든 것을 한곳에 모아 프로젝트 관리와 팀 간 커뮤니케이션을 원활하게 합니다. 또한 통합 기능과 자동화로 시간을 크게 절약해 진정한 핵심 업무에 집중할 수 있게 합니다.

2. Crew AI (역할 기반 AI 에이전트 조정, 메모리 및 인간과의 업무 인계에 최적)

via Crew AI

Crew AI를 사용하면 일회성 에이전트를 넘어 실시간으로 협업할 수 있는 자율적인 AI 에이전트 팀을 구축할 수 있습니다. 각 에이전트에는 '리서처', '플래너', '리뷰어'와 같은 역할과 tools 또는 기술 세트가 할당되어 공유 목표를 향해 함께 일할 수 있습니다.

이것은 다중 에이전트 AI 에이전트 플랫폼이자 Python 프레임워크입니다. 보고서 생성, 제품 연구 또는 마케팅 캠페인 플랜과 같이 전문 에이전트 간의 조율이 중요한 다단계 워크플로우를 조정하는 데 적합합니다.

이 유형의 AI 에이전트는 협업적이고 목표 지향적이며, 구조화된 역할 할당과 조정을 통해 복잡한 워크플로우를 처리하도록 설계되었습니다.

Crew /AI의 주요 기능

Crew 및 Sequential/ConcurrentFlow 클래스를 활용하여 순차적 또는 브랜치 워크플로우를 구축하고 다중 에이전트 협업을 구조화하세요

CLI로 생성된 프로젝트 구조와 YAML 구성을 활용하여 연구/보고 파이프라인을 신속하게 배포하세요

FAISS 또는 Chroma와 같은 벡터 데이터베이스를 사용하여 에이전트 메모리를 구성하여 상황별 기억을 활성화하고 작업 간 반복을 줄이세요

Crew AI의 한도

일관되지 않은 에이전트 출력과 최종 결과 해석의 어려움은 실용성의 한도를 지닐 수 있습니다

Crew AI 가격 정책

기본: 무료

프로페셔널: 월 25달러

기업: 맞춤형 가격

Crew AI 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

👀 알고 계셨나요? 2017년, 핸슨 로보틱스가 개발한 휴머노이드 로봇 소피아(Sophia)가 사우디아라비아 시민권을 취득했습니다. 이는 로봇이 시민권을 받은 최초의 사례입니다.

/AI 에이전트를 구축하는 것과 효과적으로 활용하는 것은 별개의 문제입니다. 🎥 이 비디오에서는 AI를 개인 비서로 활용해 일정 관리, 메시지 초안 작성, 일상 작업 처리하는 방법을 확인하실 수 있습니다. 뛰어난 에이전트 빌더가 가능하게 하는 모든 것을 보여드립니다.

3. UiPath (기업급 AI 에이전트 오케스트레이션에 최적)

via UiPath

UiPath는 로봇 프로세스 자동화(RPA)에 새로운 에이전트형 AI 기능을 결합합니다. UiPath 에이전트 빌더를 통해 비즈니스는 인보이스 처리 및 고객 상호작용과 같은 상황 인식형 종단간 프로세스를 처리하도록 훈련된 로우코드 AI 에이전트를 생성할 수 있습니다.

확장성과 규정 준수를 모두 갖춘 AI 에이전트 구축을 위해 설계되었습니다. UiPath Orchestrator와 내장된 보안 기능을 기반으로, 결정론적 자동화와 의사 결정 AI를 연결하여 기업 워크플로우 내 맞춤형 AI 에이전트 구축에 적합합니다.

UiPath 최고의 기능

Tools화된 워크플로우를 자동화하고 내장된 인간 개입 지원(Human-in-the-Loop)으로 운영 담당자에게 에스컬레이션하세요

UiPath Studio 로봇, API, 지능형 문서 처리 및 외부 AI 모델과 원활하게 통합하세요

Orchestrator와 Maestro를 활용하여 기업 환경에서 여러 에이전트를 배포, 모니터링 및 조정하세요

UiPath의 한도

컨텍스트 검색 및 적용 방식에 대한 한도와 제어력으로 인해, 가이드 지원 없이는 복잡한 워크플로우를 미세 조정하기가 더 어렵습니다

UiPath 가격 정책

기본: 월 25달러

표준: 맞춤형 가격

기업: 맞춤형 가격 정책

UiPath 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (7,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (700개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 UiPath에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰 에 따르면,

UiPath 플랫폼은 사용자 친화적인 인터페이스, 드래그 앤 드롭 방식의 워크플로우 설계, 기업 애플리케이션과의 탁월한 통합 기능을 제공합니다. 재사용 가능한 구성 요소를 통해 자동화 개발을 가속화하고 신속한 배포를 가능하게 합니다. Orchestrator는 RPA 프로세스에 대한 강력한 제어 및 모니터링 기능을 제공하며, AI Center는 지능형 자동화의 문을 열어줍니다.

📚 자세히 알아보기: 워크플로우 자동화 예시 및 활용 방법

4. Postman AI 에이전트 빌더 (시각적 워크플로우와 대규모 언어 모델(LLM)을 활용한 API 연결 에이전트 구축에 최적)

postman AI 에이전트 빌더를 통해

Postman AI 에이전트 빌더를 통해 팀은 단 한 줄의 코드도 작성하지 않고도 API를 호출하고, 복잡한 워크플로우를 추론하며, 실시간 로직을 처리하는 맞춤형 AI 에이전트를 생성할 수 있습니다.

Postman Flows를 기반으로 구축된 AI 에이전트 빌더를 사용하면 동일한 인터페이스 내에서 드래그 앤 드롭 블록을 통해 대규모 언어 모델을 API에 연결하고, 메모리를 추가하며, 조건을 설정하고, 에이전트 템플릿 출력을 디버깅할 수 있습니다.

Postman AI 에이전트 빌더의 주요 기능

Postman 내에서 직접 여러 모델(GPT, Claude, Gemini 등)을 동시에 테스트하고 응답 품질, 지연 시간 및 비용을 비교하세요

18,000개 이상의 공개 API를 탐색하고 /AI 프로토콜을 통해 최상위 LLM과 원활하게 통합하세요

Postman 공개 API 네트워크의 모든 API를 자동으로 '에이전트 지원' tools로 변환하고, LLM 기반 워크플로우를 지원하는 서버 코드(MCP)를 생성하세요

Postman AI 에이전트 빌더의 한도

특히 저사양 기기에서 대용량 컬렉션 처리 시 멈춤 현상이나 충돌이 발생할 수 있습니다

Postman AI 에이전트 빌더 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Postman AI 에이전트 빌더 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 단 10%만이 AI 애플리케이션에 음성 어시스턴트(4%)나 자동화 에이전트(6%)를 사용하는 반면, 62%는 ChatGPT나 Claude 같은 대화형 AI tools를 선호합니다. 어시스턴트 및 에이전트의 낮은 채택률은 이러한 tools가 종종 핸즈프리 작동이나 특정 워크플로우와 같은 특정 작업에 최적화되어 있기 때문일 수 있습니다. ClickUp은 두 가지 장점을 모두 제공합니다. ClickUp Brain은 다양한 사용 사례를 지원할 수 있는 대화형 AI 어시스턴트 역할을 합니다. 반면 ClickUp 채팅 채널 내 AI 기반 에이전트는 질문에 답변하고, 문제를 분류하며, 심지어 특정 작업을 처리할 수도 있습니다!

5. Vertex AI 에이전트 빌더 (Google Cloud 생태계 내에서 기업용 AI 에이전트 구축에 최적)

vertex AI 에이전트 빌더를 통해

Vertex AI 에이전트 빌더는 Google 생태계 내에서 서로 대화하고, 회사 데이터를 가져와 함께 작업을 완료할 수 있는 스마트 AI 에이전트를 구축하는 데 도움을 줍니다.

간편한 에이전트 개발 키트(ADK)를 통해 간단한 Python으로 에이전트 동작을 정의할 수 있으며, Agent2Agent 같은 개방형 표준을 지원하여(서로 다른 tools로 구축된 에이전트도 협업 가능) 내부 시스템의 데이터를 가져올 수 있는 사전 구축된 커넥터를 제공합니다.

Vertex AI 에이전트 빌더의 주요 기능

ADK를 활용하여 100줄 미만의 Python 코드로 다중 에이전트 워크플로우를 구축하세요. 논리, 가드레일, 오케스트레이션을 정의합니다

MCP 및 100개 이상의 Google Cloud 사전 구축 커넥터를 활용하여 에이전트를 기업 데이터 및 tools와 연결하여 실시간 기반을 구축하세요

서버리스 에이전트 엔진으로 배포하여 관리형 확장, 상태 저장 메모리, 운영 환경 모니터링 및 디버깅을 보장하세요

Vertex AI 에이전트 빌더 한도

블랙박스 모델의 동작 방식은 결과물을 해석하거나 최적화, 미세 조정하기 어렵게 만듭니다

Vertex AI 에이전트 빌더 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Vertex AI 에이전트 빌더 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (7,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (700개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Vertex AI 에이전트 빌더에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰에 따르면,

Vertex AI의 가장 큰 장점은 로우코드 방식의 확장성 있고 효율적인 인프라를 갖춘 즉시 사용 가능한 AutoML 기능입니다. 플러그인 및 통합 플랫폼 기능은 통합, 보정, 결과 모니터링을 지원합니다.

🧠 재미있는 사실: 중국 최초의 휴머노이드 로봇 축구 대회에서 한 로봇 '선수'가 충돌 후 들것에 실려 필드를 떠났습니다—네, 들것… 로봇을 위한 들것이었죠! 완전 자율 경기에는 넘어짐, 부상, 그리고 AI 주도 액션이 가득했습니다!

6. Zapier AI 에이전트 (자연어 에이전트로 비즈니스 워크플로우 자동화에 최적)

zapier AI 에이전트를 통해

Zapier AI 에이전트는 기존 Zaps에 자연어 자동화 기능을 더해 성능을 극대화합니다.

개별 자동화를 수동으로 생성하는 대신, 이제 '리드가 양식을 작성하면 Asana에 작업을 생성하라'와 같은 평이한 영어로 원하는 내용을 설명하면 AI가 자동화를 구축해 줍니다. 이러한 비즈니스용 AI 에이전트는 논리를 추론하고, API를 호출하며, 스택 내 다른 tool로 작업을 넘길 수도 있습니다.

Zapier AI 에이전트의 주요 기능

Gmail, HubSpot, Notion, Salesforce 등 6,000개 이상의 통합 서비스에서 다단계 작업을 수행하는 에이전트를 배포하세요

각 에이전트에 목표를 할당하고 데이터 쿼리, 기록 업데이트, 이메일 발송 등 독립적으로 운영되도록 하세요

Zapier 개발자 플랫폼을 활용하여 개인 앱을 통합하거나 에이전트 사용을 위한 내부 API를 노출하세요

Zapier AI 에이전트 한도

일부 복잡한 워크플로우는 여전히 기존 Zap 설정이 필요합니다. AI 생성 Zap은 예외적인 경우나 의존성을 놓칠 수 있기 때문입니다.

Zapier AI 에이전트 가격 정책

Free Forever

프로페셔널: 월 29.99달러

팀: 월 $103.99

기업: 맞춤형 가격

Zapier AI 에이전트 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (7,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (700개 이상의 리뷰)

Zapier AI 에이전트에 대해 실제 사용자들은 어떤 평가를 내리고 있을까요?

G2 리뷰 에 따르면,

Zapier의 사용 편의성과 타인에게 구축 방법을 설명하기 쉬운 점이 정말 마음에 듭니다. 주로 자동화에 활용하지만, 시간이 나면 AI 에이전트와 테이블 기능도 탐색할 계획입니다. 가장 큰 장점은 연결 가능한 앱의 다양성입니다. 흔하지 않은 앱들도 대부분 트리거를 지원해 매우 유용합니다. 일부에서는 Zapier가 비싸다고 말하지만, 내장 tools를 적절히 활용한다면 오히려 값이 뛰어나고 설정도 매우 쉽다고 생각합니다. 마지막으로, 고객 지원팀과 연결한 적은 몇 번 안 되지만, 그들은 정말 훌륭하고 진심으로 도움이 되었습니다!

7. LangChain (언어 모델 체이닝을 통한 모듈식 다단계 AI 에이전트 구축에 최적)

via LangChain

기존 채팅봇이 고정된 매개변수 내에서 응답하는 것과 달리, LangChain으로 구축된 AI 에이전트는 플랜 수립, 추론, 다단계 작업 수행이 가능하여 상황 인지가 가능합니다. 오픈소스 프레임워크를 활용합니다.

또한 체인, 에이전트, 메모리, tools 등 구성 요소를 결합하여 사고하고, 행동하며, 반복하는 다단계 어시스턴트를 구축할 수 있습니다. 모듈식 설계로 AI 에이전트가 외부 도구, API 또는 파일에 접근하여 고급 작업을 완료할 수 있습니다. 개발자는 특정 논리, 워크플로우 또는 의사 결정 경로를 따르도록 AI 에이전트를 맞춤형 설정하여 고유한 사용 사례에 맞게 적용할 수 있습니다.

LangChain의 최고의 기능들

ReAct 스타일 의사 결정 또는 맞춤형 체인 로직을 통해 대규모 언어 모델(LLM)과 tool 호출을 결합하여 복잡한 자율적 워크플로우를 지원하세요.

검색 엔진, 파일 로더, 벡터 데이터베이스, API, Bash 실행 및 50개 이상의 tools에 대한 즉시 사용 가능한 지원이 포함됩니다.

LangChain용 오케스트레이션 레이어인 LangGraph를 활용하여 개발자가 LLM을 기반으로 상태 유지형 다중 행위자 애플리케이션을 구축할 수 있도록 지원하세요.

LangChain의 한도

빈번한 버전 업데이트로 인해 개발자는 최신 버전과 맞춰 코드를 재작성해야 합니다.

LangChain 가격 정책

개발자: 무료 (사용량 기반 과금)

추가 혜택: 월 39달러 (사용량 기반 결제)

기업: 맞춤형 가격 정책

LangChain 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 LangChain에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰 에 따르면,

생성형 AI 필드에서 대규모 언어 모델을 활용하는 데 필요한 최고의 패키지 중 하나로, 적용이 용이하며 일합니다. 최신 기술과의 호환성을 위해 지속적으로 업그레이드됩니다.

8. Botpress (NLU 및 시각적 흐름 에디터를 갖춘 다국어 대화형 AI 에이전트에 최적)

via Botpress

Botpress는 에이전트의 설계, 배포, 현지화 방식을 완료하여 제어하고자 하는 개발자를 위해 구축된 오픈소스 대화형 AI 플랫폼입니다.

이 솔루션은 자연어 이해(NLU) 기술과 시각적 대화 스튜디오를 결합하여 확장된 코드 작성 없이도 논리, 의도, 액션을 관리할 수 있게 합니다. WhatsApp, Messenger 또는 맞춤형 UI 등 다양한 채널에 에이전트를 배포하고 상호작용 논리의 모든 측면을 맞춤형으로 설정할 수 있습니다.

Botpress의 주요 기능

조건부 점프, 슬롯, 이벤트를 활용한 복잡한 대화 논리를 구축하기 위해 시각적 플로우 에디터를 사용하세요.

Docker, Kubernetes 또는 내장된 Botpress Cloud를 사용하여 에이전트를 로컬, 클라우드 플랫폼 또는 에지 디바이스에 배포하세요.

네이티브 코드 훅 또는 HTTP 호출을 사용하여 외부 API나 데이터베이스를 흐름 내에 직접 통합하세요.

Botpress의 한도

벡터 데이터베이스는 새 문서를 업로드할 때마다 모든 문서를 재최적화합니다

Botpress 가격 정책

사용량 기반 요금제: 월 $0 + /AI 사용량

추가 혜택: 월 $89 + AI 사용량 (/AI)

팀: 월 $495 + /AI 사용량

기업: 월 2,000달러부터 (3년 약정 기준)

Botpress 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (300개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (30개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Botpress에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰에 따르면,

Botpress의 다재다능한 기능이 마음에 듭니다. 훌륭한 내장 tools와 함께 맞춤형 코드 임베딩 기능도 제공합니다.

📚 자세히 알아보기: 머신 러닝과 인공 지능의 차이점

9. Haystack (문서, API, 벡터 데이터베이스로부터 맞춤형 RAG 파이프라인 구축에 최적)

via Haystack

Deepset의 Haystack은 개발자가 생산 환경에 바로 적용 가능한 대규모 언어 모델(LLM) 에이전트를 제작할 수 있도록 설계된 오픈소스 AI 오케스트레이션 프레임워크입니다. 복잡한 검색 강화 생성(RAG) 파이프라인, 검색 시스템 및 다단계 에이전트 워크플로우 구축에 적합합니다.

모듈형 구성 요소(검색기, 생성기, tools), JSON 스키마 검증, 병렬 tool 실행, 내장 모니터링 기능을 갖춘 Haystack은 클라우드 및 온프레미스 환경 전반에 걸쳐 지능형 애플리케이션의 설계, 테스트, 배포 및 확장을 지원합니다.

Haystack 최고의 기능

고밀도(임베딩 기반) 및 저밀도(키워드 기반) 검색기를 결합하여 방대한 텍스트 컬렉션에서 정확한 답변을 제공합니다

리트리버, 생성기, ToolInvoker, 검증기 등을 연결하여 맞춤형 AI 워크플로우를 구축하세요

Haystack 에이전트를 활용하여 플랜 수립, tool 선택, API 호출 실행, 문서 검색 및 반복 작업을 수행함으로써 동적이고 지능적인 행동을 구현하세요

헤이스택 한도

Haystack은 Elasticsearch에 크게 의존하는데, 이는 대규모 업무량에서 성능 저하를 초래할 수 있습니다

Haystack 가격 정책

오픈 소스 프레임워크

헤이스택 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Haystack에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰 에 따르면,

Haystack은 자연어 처리(NLP) 파이프라인 구축을 위한 강력한 오픈소스 Python 프레임워크입니다. 일반적인 NLP 작업을 위한 범위의 사전 구축된 구성 요소와 함께, 여러 사전 훈련된 언어 모델 및 딥러닝 프레임워크를 지원합니다. 이를 통해 챗봇, 문서 검색 엔진, 질문응답 시스템과 같은 정교한 NLP 애플리케이션을 쉽게 구축하고 배포할 수 있습니다.

🧠 재미있는 사실: '인공 지능(Artificial Intelligence)'이라는 용어는 1956년 유명한 다트머스 워크숍에서 존 매카시, 마빈 민스키 등이 처음 제안했으며, 이는 종종 AI 필드가 공식적으로 탄생한 시점으로 여겨집니다.

10. AutoGen (코드를 자율적으로 실행하는 다중 에이전트 시스템을 구축하는 Python 팀에 최적)

via AutoGen

Microsoft 리서치에서 개발한 AutoGen은 자연어 지시에 따라 작동하는 대화 에이전트 시스템 구축을 지원합니다.

일반적인 설정에서는 'UserProxy' 에이전트(목표를 보유하며 결과를 검토함)와 여러 ChatCompletion 또는 Assistant 에이전트(연구자, 코더, 비평가)를 결합합니다. 이들은 UserProxy가 작업 완료임을 결정할 때까지 이벤트 루프를 통해 대화하며, 이를 통해 연구 보고서, 데이터 분석 또는 반복적인 코딩 세션을 자동화할 수 있는 패턴을 제공합니다.

AutoGen 최고의 기능

'어시스턴트 + 크리틱' 루프를 운영하세요: 한 에이전트가 코드를 작성하고 다른 에이전트가 실행 전 오류를 잡아내며 검토합니다

에이전트가 보안된 샌드박스 내에서 라이브러리를 임포트하거나 웹사이트를 스크래핑하거나 데이터 분석을 실행할 수 있도록 Python tool 호출을 실행하세요

단일 구성 라인으로 LLM 백엔드(OpenAI, Azure OpenAI, 로컬 모델)를 교체하여 파이프라인을 모델 독립적으로 유지하세요

AutoGen 한도

복합적인 작업(예: 다단계 질문) 처리에는 어려움을 겪을 수 있으며, 고객 대응 애플리케이션에는 적합하지 않습니다

AutoGen 가격 정책

오픈 소스 프레임워크

AutoGen 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

11. Voiceflow (다양한 채널에서 대화형 AI 에이전트 설계, 테스트 및 배포에 최적)

via Voiceflow

Voiceflow는 팀이 시각적 노코드 인터페이스를 사용하여 음성 또는 채팅 에이전트를 설계하고 출시할 수 있는 대화형 AI tool builder입니다.

다중 모드 인터페이스(음성, 텍스트, 버튼, 시각적 요소), 실시간 프로토타이핑, 엔지니어링 팀으로의 손쉬운 인계 기능을 지원합니다. 크로스-기능 팀이 Alexa, Google Assistant, 웹사이트, 메시징 앱 등 다양한 플랫폼에서 동적 어시스턴트를 공동 제작할 수 있는 중앙 집중형 hub입니다.

Voiceflow의 주요 기능

OpenAI, Claude, Cohere 또는 맞춤형 API를 연결하여 정적 흐름과 생성형 AI를 결합해 더 스마트한 대화를 구현하세요

로직을 재구축하지 않고도 웹사이트, 모바일 앱, 스마트 스피커 또는 메시징 플랫폼에 에이전트를 배포하세요

Dialog API 또는 맞춤형 코드를 통해 흐름을 내보내 에이전트를 앱이나 전화 시스템에 직접 임베드하세요

Voiceflow 한도

간헐적인 버그, 기능 업데이트 및 기능 폐지로 인해 기존 워크플로우가 중단될 수 있으며, 이로 인해 팀은 에이전트의 일부를 재구축하거나 에이전트 생성 방식을 재검토해야 할 수 있습니다

Voiceflow 가격 정책

스타터: 무료 (100 크레딧)

프로: 월 60달러 (10,000 크레딧)

비즈니스: 월 150달러 (30,000 크레딧)

기업: 맞춤형 가격 (연간 청구)

보이스플로우 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (50개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Voiceflow에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰 에 따르면,

사용 편의성, 친근한 사용자 인터페이스, 많은 사용자와 보이스플로우 커뮤니티 덕분에 막힐 때 지원을 받기 매우 쉽습니다. 저는 매일 사용하고 이미 수많은 에이전트를 구축했으며, 솔직히 모두에게 추천합니다. 구현하는 데 필요한 것은 설정에서 코드 한 줄만 추가하면 완료됨. [sic]

12. Microsoft Copilot (Microsoft 365 앱 전반에 걸쳐 AI 에이전트를 구축하고 배포하는 데 최적)

via Microsoft Copilot

Microsoft Copilot은 GPT-4 기반 /AI의 성능과 Microsoft 365 전반에 걸친 기본 통합 기능을 결합합니다.

Copilot Studio를 통해 팀은 간단한 자연어 프롬프트나 드래그 앤 드롭 tools로 생산성 향상을 위한 AI 에이전트를 구축한 후, Teams 채팅, SharePoint, Outlook, Word에 배포하여 작업을 자동화하고, 질문에 답변하며, 운영을 간소화할 수 있습니다.

Microsoft Copilot의 주요 기능

'설명' 탭에서 필요한 내용을 작성하여 에이전트를 구축하면 Copilot Studio가 이를 작동하는 로직으로 변환합니다

개발자 리소스 없이 Microsoft Graph, SharePoint 또는 웹 데이터를 추가하고, 액션이나 API 트리거를 통합하세요

사용량 추적, 용량 관리, 배포 옵션 제어 또는 비용 초과 방지를 위한 사용량 계량 기능을 활용하세요

Microsoft Copilot의 한도

Copilot은 가끔 맥락이나 어조를 잘못 해석할 수 있어 수동 편집이 필요할 수 있습니다

Microsoft Copilot 가격 정책

$20 사용자/월

Microsoft Copilot 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (80개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Microsoft Copilot에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

레딧 리뷰에 따르면,

저희는 내부적으로 사용 중입니다. 마치 회사 전용 검색 엔진 같아요. 문서 요청은 물론 문서 외부 정보 조회도 가능합니다. 대화나 이메일 요약도 탁월하죠. 지난 24시간 동안 받은 모든 이메일의 요약을 요청하면 중요한 내용을 잘 정리해 알려줍니다.

13. Relevance AI (노코드 AI 에이전트 인력 구축 및 관리를 위한 운영 팀에 최적)

via Relevance AI

Relevance AI는 'AI 동료'를 배포하고자 하는 운영 팀, 스타트업 및 개발자를 위해 구축된 노코드 플랫폼입니다. 이 AI 에이전트는 영업 팀, 마케팅, 지원 및 백오피스 운영 전반에 걸친 다단계 워크플로우를 자동화할 수 있습니다.

에이전트는 업로드된 파일이나 URL을 통해 내부 프로세스로 훈련될 수 있으며, 드래그 앤 드롭 인터페이스로 시각적으로 배포됩니다. CRM, 이메일, Slack 등과 플러그 앤 플레이 방식으로 통합되어 생산 환경 수준의 자동화를 신속하게 구축할 수 있습니다.

Relevance AI 주요 기능

드래그 앤 드롭 로직과 사전 구축된 에이전트(예: 회의 예약용 'Bosh', 라이프사이클 마케팅용 'Lima')로 다중 에이전트 시스템을 설계하세요

리드 조사, 자격 평가, 후속 조치를 자동화하는 AI BDR 에이전트와 같은 전문 에이전트

텍스트, 이미지, 오디오 데이터를 관리하는 벡터 저장소; 비정형 데이터셋에 대한 감정 분석 및 유사도 검색 지원

관련성 AI 한도

사용자들은 종종 맞춤형의 어려움을 겪으며, 이는 프로젝트 통합 속도를 늦추고 복잡한 워크플로우에 대한 유연성을 한도시킬 수 있습니다

Relevance AI 가격 정책

Free Forever

Pro : 월 19달러

팀 : 월 199달러

비즈니스 : 월 599달러

기업: 맞춤형 가격 책정

관련성 AI 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Relevance AI에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰 에 따르면,

Relevance AI의 유연성과 에이전트에 맞춤형 Python 코드를 추가할 수 있는 점이 정말 마음에 듭니다. 다른 tools와의 통합도 간편합니다.

ClickUp으로 미래의 일 방식을 회의해보세요

AI 에이전트는 이미 고객과 소통하며 인사이트를 도출하고, 데이터 입력을 자동화하며, 심지어 전체 워크플로우를 조정하고 있습니다. 이전에는 대규모 팀이 처리하던 작업들이 이제는 가능해졌습니다.

이러한 변화의 중심에는 ClickUp이 있습니다. 더 이상 단순한 프로젝트 관리 tools이 아닙니다. 자동화 에이전트, ClickUp Brain, 자연어 자동화를 통해 작업을 실행으로 전환하고 아이디어를 실행에 옮기는 데 필요한 모든 것을 제공합니다.

이제 일을 관리하는 것이 아닙니다. 대신 여러분을 대신해 일을 처리하는 시스템을 설계하는 것입니다.

ClickUp에 가입하고 오늘 바로 첫 번째 지능형 에이전트를 생성하세요.