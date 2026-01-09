2026년 최고의 Assista AI 대체 솔루션 10선

AI 워크플로우 자동화는 현대 업무 환경에서 표준이 되었으며, 현재 10개 조직 중 거의 9개가 운영에 어떤 형태로든 AI를 활용하고 있습니다. Assista AI를 사용하는 프로젝트 관리자나 팀 리더라면, AI 에이전트가 여러 앱에서 반복적인 작업을 처리하는 방식을 경험해 보셨을 것입니다.

하지만 팀이 성장하고 프로젝트 복잡성이 증가함에 따라, 다른 기능, 가격 정책 또는 통합 기능을 제공하는 대안을 모색하고 계실 수 있습니다.

전문적인 프로젝트 관리 기능을 찾고 계시든, 자동화에 대한 다른 접근 방식을 원하시든, 적합한 솔루션을 찾으실 수 있도록 Assista AI 대안을 모아봤습니다.

시작해 보세요. 💪🏼

주요 Assista AI 대안 한눈에 보기

최고의 Assista AI 대안과 각 제품의 주요 장점을 간략히 개요로 소개합니다. 👇

tool 가장 적합한 주요 기능 가격* ClickUp 크로스-기능 팀, 성장 중인 기업 및 기업 운영을 위한 AI 기반 프로젝트 관리 및 자동화 솔루션 실시간 프로젝트 요약 및 의사 결정 추적을 위한 ClickUp Brain, ChatGPT, Claude, Gemini 등 다양한 AI 모델을 지원하는 BrainGPT, 빠른 아이디어 기록을 위한 Talk to Text, 자동화된 모니터링 및 보고를 위한 AI 에이전트, 일관된 실행을 위한 자동화 기능 Free Forever; 기업용 맞춤형 설정 가능 Zapier 운영 팀, 마케터, 성장하는 비즈니스를 위한 노코드 자동화 및 AI 기반 앱 연결 솔루션 다단계 워크플로우 자동화, 챗봇 트리거 자동화, 조건부 경로, 데이터 포맷팅 도구, 7,000개 이상의 앱을 아우르는 워크플로우 체이닝을 지원하는 AI 에이전트 무료; 월 $29.99부터 시작 만들다 기술 팀 및 프로세스 중심 조직을 위한 시각적 워크플로우 구축 및 고급 자동화 설계 드래그 앤 드롭 방식 시나리오 빌더, 라우터를 통한 브랜치 논리, 다양한 모델에 걸친 AI 통합, 지속적 논리를 위한 데이터 저장소, 세분화된 실행 제어 기능 무료; 월 $10.59부터 시작 n8n 엔지니어링 팀과 보안 중심 조직을 위한 자체 호스팅 및 개발자 친화적인 자동화 솔루션 코드 확장성을 갖춘 시각적 워크플로우, LangChain 기반 AI 에이전트, 자연어 워크플로우 생성, 오류 처리 제어 기능, Git 기반 버전 관리 무료 체험판; 맞춤형 가격 Avoma 영업 팀, 고객 성공 팀, 시장 진출 팀을 위한 수익 전환 대화 분석 스마트 챕터 기능이 포함된 AI 회의 녹취, MEDDIC과 같은 프레임워크 감지, CRM 필드 업데이트, 경쟁사 멘션 추적, 코칭 인사이트 무료 체험판; 레코더당 월 $29부터 시작 Google Gemini 지식 근로자, 연구원 및 Google Workspace 사용자를 위한 다중 모드 AI 지원 텍스트, 이미지, 비디오를 아우르는 교차 모달 추론, 자율적 웹 분석을 위한 딥 리서치, 긴 컨텍스트 처리, 맞춤형 젬(Gems), 원활한 작업 공간 통합 무료; 월 $19.99부터 시작 Claude 전략가, 개발자 및 연구 중심 팀을 위한 심층적 추론 및 장문 분석 복잡한 문서를 위한 대형 컨텍스트 창, 지속적 작업 실행, 지속적 지식을 갖춘 프로젝트, 데이터 분석 도구, 아티팩트 기반 출력 무료; 월 $20부터 시작 ChatGPT 개인 및 팀을 위한 글쓰기, 분석, 코딩, 창의적 워크플로우 전반에 걸친 다목적 AI 지원 다중 모드 입력 처리, 고급 추론 모델, 특수 작업용 맞춤형 GPT, 메모리 기반 개인화, 내장형 데이터 분석 및 이미지 생성 기능 무료; 월 $20부터 시작 HubSpot 성장하는 비즈니스의 마케팅, 영업, 고객 팀을 위한 AI 에이전트 통합 CRM 자동화 콘텐츠, 잠재고객 발굴 및 지원을 위한 Breeze AI 에이전트, CRM 인식형 Copilot 지원, 자동화된 데이터 보강, 캠페인 인텔리전스 무료; 사용자당 월 $15부터 시작 젠데스크 지원팀 및 서비스 중심 기업을 위한 AI 기반 고객 서비스 자동화 솔루션 티켓 해결, 감정 인식 분류, 코파일럿 요약 및 제안, 고급 라우팅 자동화를 위한 자율 AI 에이전트 무료 체험판; 사용자당 월 $25부터 시작

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 35%가 기본적인 작업에 AI를 활용하는 반면, 자동화(12%) 및 최적화(10%)와 같은 고급 기능은 여전히 많은 이들에게 접근하기 어려운 수준입니다. 대부분의 팀은 앱이 표면적인 작업만 처리하기 때문에 'AI 초보자 수준'에 머물러 있다고 느낍니다. 한 tool은 콘텐츠를 생성하고, 다른 tool은 작업 할당을 제안하며, 또 다른 tool은 노트를 요약하지만, 이들 중 어느 것도 맥락을 공유하거나 함께 작동하지 않습니다. AI가 이와 같이 고립된 영역에서 작동할 때는 결과물은 생성하지만, 진정한 성과는 창출하지 못합니다. 바로 이 때문에 통합된 워크플로우가 중요한 것입니다. ClickUp Brain은 내장된 지능형 기술을 통해 작업, 콘텐츠, 프로세스 맥락을 분석하여 고급 자동화와 능동적 워크플로우를 손쉽게 구현합니다. 단순한 프롬프트가 아닌 여러분의 일 자체를 이해하는 진정한 AI입니다.

Assista AI 대안을 선택해야 하는 이유

Assista AI는 워크플로우 자동화에 사용되지만, 일부 팀은 규모가 커짐에 따라 계획 수립, 보고, 크로스-기능적 실행에서 더 깊은 기능을 찾습니다. 그들이 다른 옵션을 탐색하게 만드는 요인은 다음과 같습니다:

자동화 이상의 깊이 한도: 도구 간 작업 실행에는 강하지만, 전략적 의사 결정, 예측 또는 고급 AI 추론에는 상대적으로 취약합니다.

표면적인 상황 인식: 자동화는 진행 중인 일, 우선순위 또는 비즈니스 영향에 대한 깊은 이해가 아닌 규칙과 이벤트에 기반하여 실행됩니다.

복잡한 워크플로우에 대한 제한된 맞춤형 설정: 다단계 조건부 AI 에이전트 워크플로우는 팀이 더 정교한 논리가 필요할 때 경직된 느낌을 줄 수 있습니다.

대규모 팀의 확장성 과제: 워크플로우 규모와 사용자 수가 증가함에 따라 성능, 거버넌스 및 가시성 관리가 어려워질 수 있습니다.

통합 우선, 작업 공간 차후 모델: 다양한 앱에서 작동하지만, 작업·문서·대화가 AI 행동에 반영되는 다양한 앱에서 작동하지만, 작업·문서·대화가 AI 행동에 반영되는 통합 작업 공간이 부족합니다.

최고의 Assista AI 대안

다음은 저희가 선정한 최고의 Assista AI 대안들입니다. 📝

1. ClickUp (AI 기반 프로젝트 관리가 필요한 팀에 최적)

ClickUp Brain을 활용해 실시간 작업 데이터로부터 AI 기반 프로젝트 요약 생성

ClickUp은 계획, 실행, 인텔리전스를 하나의 통합 AI 작업 공간에 결합하여 업무가 여러 도구에 흩어지지 않고 연결된 상태를 유지합니다. 문서, 작업, 프로젝트, 워크플로우가 한곳에 함께 존재하므로 업무 분산 현 상을 없애고 작업이 진행됨에 따라 맥락을 그대로 유지합니다.

프로젝트 데이터를 명확한 방향으로 전환하세요

ClickUp Brain은 작업 목록을 뒤지거나 업데이트를 쫓지 않고도 진행 중인 프로젝트를 파악할 수 있도록 도와줍니다. 작업 활동, 댓글, 의존성, 타임라인을 분석하여 실제 진행 상황을 반영하는 인사이트를 제공합니다.

엔지니어링, 마케팅, 지원팀이 참여하는 제품 출시를 진행한다고 가정해 보세요. 주간 동기화 전에 ClickUp Brain에게 출시 프로젝트를 검토해 달라고 요청합니다. 그러면 어떤 기능이 완료되었는지, 승인이 어디서 지연되고 있는지, 어떤 의존성이 출시 일정을 위협하는지 강조 표시해 줍니다.

회의에 참석할 때 상태 보고를 요청하는 대신 다음 단계를 결정할 준비가 되어 있습니다.

📌 이 프롬프트를 사용해 보세요: 이번 출시 프로젝트를 검토하고 다음 마일스톤 전에 필요한 진행 상황, 위험 요소 및 조치 사항을 요약하세요.

팀 간 의사 결정의 일관성 확보

ClickUp Brain으로 여러 팀과 타임라인 간 불일치를 줄이세요

플랫폼 팀을 이끌고 있으며, 제품, 보안, 운영 팀이 모두 2주 동안의 출시 결정에 의견을 제시했다고 가정해 보세요. 이 논의는 여러 작업과 댓글에 걸쳐 진행됩니다.

운영위원회 검토 전에 ClickUp Brain에 의사 결정 과정을 추적하도록 요청하세요. ClickUp Brain은 원래 제안 내용을 요약하고, 제기된 반대 의견을 기록하며, 합의된 타협점을 명시하고, 최종 방향을 제시합니다. 정말 간단합니다!

📌 이 프롬프트를 시도해 보세요: 이번 출시와 관련된 작업 및 의견을 검토하세요. 의사 결정 과정, 주요 장단점, 최종 결과를 요약하세요.

내장된 자동화로 일을 원활하게 진행하세요

주목해야 할 사항을 파악한 후에는 일관성 유지가 다음 과제입니다. ClickUp 자동화는 반복 가능한 프로젝트 단계를 자동으로 처리하여 추진력을 유지하도록 지원합니다.

ClickUp 자동화 규칙을 활용하여 일관된 프로젝트 실행을 주도하세요

예를 들어, 귀사의 에이전시가 클라이언트 온보딩 프로젝트를 관리한다고 가정해 보겠습니다. 계약 작업이 실행 단계로 넘어가면 디자인 및 구현 팀에 작업을 할당하도록 프로젝트 관리 자동화를 설정합니다.

또 다른 자동화 기능은 프로젝트 상태를 업데이트하고 주요 결과물이 검토 단계에 도달하면 이해관계자에게 알립니다. 이를 통해 워크플로우가 예측 가능하게 유지되며, 팀은 수동적인 조율 대신 결과물 전달에 집중할 수 있습니다.

이 비디오를 통해 AI가 작업 자동화를 어떻게 지원하는지 확인해 보세요:

AI 에이전트를 활용한 확장성 관리

프로젝트 수가 증가함에 따라 수동 감독은 더 이상 효과적이지 않습니다. ClickUp 에이전트는 작업 공간을 모니터링하고 정의된 조건에 따라 자동으로 대응함으로써 이러한 규모를 관리하는 데 도움을 줍니다.

ClickUp 에이전트로 프로젝트 모니터링 및 문제 자동 탐지

일반적인 작업 공간 요구 사항을 처리하기 위해 다음과 같은 사전 구축 에이전트를 사용해 볼 수 있습니다:

라이브 답변 에이전트: 작업, 문서, 댓글 및 프로젝트 활동에서 실제 작업 공간 컨텍스트를 활용하여 질문에 응답합니다.

라이브 인텔리전스 에이전트: 진행 중인 일을 검토하고 프로젝트 전반에 걸친 위험, 지연 또는 비정상적인 패턴과 같은 인사이트를 도출합니다.

자동화된 리포팅 에이전트: 실시간 데이터를 활용하여 프로젝트 업데이트, 상태 보고서 또는 주간 진행 상황 요약과 같은 반복적인 요약 자료를 생성합니다.

작업 생성 에이전트: 양식 제출, 업데이트 또는 외부 트리거와 같은 특정 조건 발생 시 자동으로 작업을 생성합니다.

알림 및 후속 조치 에이전트: 기한이 지난 작업, 중단된 상태 또는 누락된 업데이트를 감시하고 적절한 소유자에게 알림을 보냅니다.

직접 AI 에이전트를 구축할 수도 있습니다. ClickUp을 사용하면 자체 규칙, 트리거 및 목표를 정의할 수 있어 에이전트가 팀의 고유한 워크플로우에 따라 작동합니다.

방법을 알아보려면 이 비디오를 시청하세요:

슈퍼 에이전트: 감독이 소유권으로 전환될 때

사전 구축 에이전트는 가시성을 처리합니다. 슈퍼 에이전트는 책임을 처리합니다.

슈퍼 에이전트는 워크플로우 내 특정 역할을 중심으로 설계된 맞춤형 AI 팀원입니다. 이들은 작업 공간 내 AI "사용자"로 구성되며, 업무를 할당받거나 작업에서 멘션되거나 이벤트에 의해 트리거될 수 있습니다.

슈퍼 에이전트는 개별 조건에 반응하기보다 맥락, 기억, 의도를 바탕으로 작동합니다.

ClickUp의 슈퍼 에이전트로 워크플로우 가속화

브라우저에서 워크플로우로의 전환에 적합한 예시:

연구, 결정, 업데이트가 축적됨에 따라 계정 또는 프로젝트 컨텍스트를 최신 상태로 유지하는 슈퍼 에이전트

리뷰 전에 리더십에 바로 전달 가능한 요약본을 준비하는 슈퍼 에이전트. 작업, 문서, 논의에서 핵심 신호를 추출합니다.

특정 워크플로우를 종단 간 모니터링하고 인간의 판단이 필요할 때만 문제를 에스컬레이션하는 슈퍼 에이전트

이는 자동화에서 위임으로의 전환입니다.

ClickUp 최고의 기능

한눈에 AI 기반 인사이트 확인: ClickUp 대시보드 내 ClickUp 대시보드 내 AI 카드를 활용해 요약, 위험 요소 하이라이트, 다음 단계 제안 생성

작업에 맞는 AI 브레인 선택: ClickUp Brain 및 ClickUp Brain 및 ClickUp BrainGPT 내에서 ChatGPT, Gemini, Claude 등 다양한 대규모 언어 모델(LLM)을 전환하여 글쓰기, 분석 또는 추론에 최적의 응답을 얻으세요.

흐름을 끊지 않고 생각을 말하세요: ClickUp BrainGPT의 ClickUp BrainGPT의 음성 입력 기능을 활용해 아이디어, 후속 조치 또는 간단한 지시를 음성으로 입력하여 일 속도를 4배 빠르게 하세요

일정이 자동으로 조정되도록 하세요: ClickUp 달력을 활용해 회의 및 작업 타임라인을 재구성하여 변화하는 우선순위를 반영하도록 보조 도구가 자동 조정됩니다. ClickUp 달력을 활용해 회의 및 작업 타임라인을 재구성하여 변화하는 우선순위를 반영하도록 보조 도구가 자동 조정됩니다.

대화를 실행 항목으로 전환하세요: ClickUp AI 회의 기록기를 통해 회의에서 나온 결정 사항과 다음 단계를 포착하세요 ClickUp AI 회의 기록기를 통해 회의에서 나온 결정 사항과 다음 단계를 포착하세요

전체 작업 공간에서 답변 찾기: ClickUp 기업 검색으로 작업, 문서, 댓글, 파일을 검색하여 실제 업무에서 정보를 추출하는 어시스턴트를 활용하세요.

지식과 실행을 연결하세요: ClickUp Docs에서 브리프, 노트, 문서를 생성하고 관리하여 팀이 동일한 정보 출처에서 작업하도록 보장하세요 ClickUp Docs에서 브리프, 노트, 문서를 생성하고 관리하여 팀이 동일한 정보 출처에서 작업하도록 보장하세요

회의를 즉시 실행으로 전환하세요: ClickUp AI 노트테이커로 핵심 결정사항과 실행 항목을 기록한 후, 자동으로 할당된 작업을 생성하여 후속 조치가 누락되지 않도록 합니다.

ClickUp의 한도

Free Plan은 AI 사용에 한도를 가합니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,500개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 만족한 사용자는 이렇게 표현했습니다:

ClickUp은 모든 기능을 단일 플랫폼에 통합하여 모든 업무와 커뮤니케이션을 한곳에 모아 100% 맥락을 제공한다는 점에서 매우 유용합니다. 이 통합은 프로젝트 관리를 단순화하여 효율성과 명확성을 높여줍니다. 특히 Brain AI 기능은 제 명령어를 실행하는 AI 에이전트 역할을 하여 제 대신 작업을 효과적으로 수행합니다. 이 자동화 기능은 워크플로우를 간소화하고 수동 노력을 줄여주어 매우 유용합니다. 또한 ClickUp의 초기 설정은 매우 직관적이어서 다른 도구에서 전환하는 과정이 매끄러웠습니다. Slack, Open AI, GitHub 등 제가 사용하는 다른 도구들과도 원활하게 연동되어 통합된 작업 환경을 조성한다는 점도 높이 평가합니다. 종합적으로 이러한 이유로 ClickUp을 적극 추천합니다.

ClickUp은 모든 기능을 단일 플랫폼에 통합하여 모든 업무와 커뮤니케이션을 한곳에 모아 100% 맥락을 제공한다는 점에서 매우 유용합니다. 이 통합은 프로젝트 관리를 단순화하여 효율성과 명확성을 높여줍니다. 특히 Brain AI 기능은 제 명령어를 실행하는 AI 에이전트 역할을 하여 제 대신 작업을 효과적으로 수행합니다. 이 자동화 기능은 워크플로우를 간소화하고 수동 노력을 줄여주어 매우 유용합니다. 또한 ClickUp의 초기 설정은 매우 직관적이어서 다른 도구에서 전환하는 과정이 매끄러웠습니다. Slack, Open AI, GitHub 등 제가 사용하는 다른 도구들과도 원활하게 연동되어 통합된 작업 환경을 조성한다는 점도 높이 평가합니다. 종합적으로 이러한 이유로 ClickUp을 적극 추천합니다.

🔍 알고 계셨나요? 생성형 AI의 초기 시연 중 하나는 GAN을 활용해 가짜 유명인 얼굴을 만드는 것이었습니다. thispersondoesnotexist.com 웹사이트는 100% 합성된 사실적인 인간 얼굴을 생성합니다. 이 사이트가 화제가 된 이유는 사람들이 생성 모델이 얼마나 설득력 있게 발전했는지 깨달았기 때문입니다.

2. Zapier (코드 없이 앱 연결하기에 최적)

Zapier를 통해

Zapier는 Zaps라는 자동화된 워크플로우를 통해 7,000개 이상의 애플리케이션을 연결하여 기술적 지식 없이도 필요한 곳으로 정보를 이동시킵니다. 단순한 앱 간 자동화를 넘어, Zapier는 기술 스택 전반에서 자율적으로 작동하는 다양한 유형의 AI 에이전트를 포함합니다. 이러한 에이전트는 잠재 고객 발굴, 데이터 보강, 후속 조치 등 기존에 인간의 감독이 필요했던 일련의 작업을 처리합니다.

웹사이트에 임베드되는 챗봇을 구축하고 대화 맥락에 따라 워크플로우를 트리거할 수도 있습니다. 이 플랫폼은 ChatGPT 및 Gemini 같은 모델에 대한 접근을 통합하므로 별도의 API 키 관리 번거로움을 피할 수 있습니다.

Zapier의 주요 기능

경로 기능을 활용해 워크플로우를 서로 다른 경로로 분기하세요. 고가치 리드는 영업 팀으로 연결하고, 일상적인 문의는 자동화된 후속 조치로 처리합니다.

사용자 응답에 따라 특정 자동화를 트리거하는 맞춤형 양식 및 데이터 수집 인터페이스를 구축하세요

테이블 에 클릭 가능한 버튼을 추가하여 필요 시 워크플로우를 실행하고, 데이터베이스를 대화형 제어판으로 전환하세요.

내장된 날짜, 통화, 텍스트 조작 및 수학적 계산 tools를 사용하여 앱 간 데이터를 형식화하고 변환하세요.

전송 기능을 사용하여 여러 Zap을 연결해 하나의 워크플로우가 다른 워크플로우로 직접 이어지는 복잡한 자동화 체인을 생성하세요.

Zapier의 한도

매일 수백 또는 수천 건의 작업을 처리하는 대량 워크플로우에서는 작업 수가 빠르게 누적됩니다.

AI 워크플로우 자동화에 광범위한 브랜치 논리나 깊게 중첩된 조건이 포함될 경우 시각적 빌더의 탐색이 어려워집니다.

Zapier 가격 정책

Free

프로페셔널: 월 29.99달러

팀: 월 $103.50

Enterprise: 맞춤형 가격

Zapier 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (1,705개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (3,025개 이상의 리뷰)

Zapier에 대한 실제 사용자들의 평가는 어떨까요?

레딧 사용자가 말하길:

저는 유연성을 높이 평가합니다. 기존 플러그인으로 두 앱 간 데이터 이동이 가능하죠. 하지만 Zap을 사용하면 데이터를 이동할 뿐만 아니라, 변경 시 다른 사람이 쉽게 업데이트할 수 있는 방식으로 처리하고, 사용자에게 알림 이메일을 발송하며, 추후 감사를 위해 스프레드시트에 트랜잭션 내역을 기록할 수 있습니다. 즉, 플러그인 제작자가 예상한 기능에 한도 없이 접근할 수 있다는 뜻입니다.

저는 유연성을 높이 평가합니다. 기존 플러그인으로 두 앱 간 데이터 이동이 가능하죠. 하지만 Zap을 사용하면 데이터를 이동할 뿐만 아니라, 변경 시 다른 사람이 쉽게 업데이트할 수 있는 방식으로 처리하고, 사용자에게 알림 이메일을 발송하며, 추후 감사를 위해 스프레드시트에 트랜잭션 내역을 기록할 수 있습니다. 즉, 플러그인 제작자가 예상한 기능에 국한되지 않는다는 뜻입니다.

🔍 알고 계셨나요? 2016년 AI 시스템이 Sunspring이라는 단편 영화의 대본을 작성했습니다. 결과물은 기묘하고 산만하면서도 묘하게 시적인 영화로, 순식간에 화제가 되었습니다. 이는 AI가 예측 불가능한 방식으로 스토리텔링에 기여할 수 있음을 보여주었습니다.

📖 추천 읽기: 최고의 Zapier 대체 솔루션 및 경쟁사

3. Make (시각적 워크플로우 구축에 최적)

via Make

Make는 모든 자동화 작업을 한눈에 볼 수 있는 캔버스에 구현합니다. 모든 모듈, 연결, 데이터 변환 과정을 시각적으로 확인하세요. 모듈을 시각적 작업 공간에 드래그 앤 드롭하고 필요한 대로 정확히 연결하기만 하면 됩니다. 이 방식은 워크플로우가 병렬 브랜치로 나뉘거나 조건부 논리를 포함하거나 여러 단계를 거쳐 데이터를 변환할 때 특히 효과적입니다.

이 플랫폼은 워크플로우 템플릿에 사용자를 구속하지 않습니다. 200개 이상의 AI 통합 기능(OpenAI, Claude, Stability AI, ElevenLabs) 중에서 선택하고 특정 사용 사례에 따라 자유롭게 연결하세요. Make의 라우터 모듈은 실행을 여러 브랜치로 분할하여 사용자가 정의한 조건에 따라 실행되도록 합니다. 서로 다른 데이터 유형에 다른 처리 경로가 필요할 때 유용합니다.

최상의 기능 구현

데이터 저장소 에 정보를 집계하여 시나리오 실행 간에도 지속되도록 함으로써 외부 데이터베이스에 연결하지 않고도 레코드를 쿼리하거나 업데이트할 수 있습니다.

크론 표현식을 사용하여 특정 간격으로 시나리오를 실행하도록 예약하세요. 워크플로우를 매시간, 매일 또는 맞춤형 시간표에 따라 실행할 수 있습니다.

기존 시나리오를 복제하여 테스트 버전을 생성하고, 실제 워크플로우에 영향을 주기 전에 변경 사항을 실험해 볼 수 있습니다.

항목을 순환 처리하는 반복자 모듈 또는 여러 항목을 결합하는 집계기 모듈 을 사용하여 목록과 배열을 처리하세요.

실행이 중단된 정확한 모듈에서 실패한 시나리오를 재개하세요. 모든 것을 처음부터 다시 시작하는 대신에.

한도

오류 메시지는 때때로 무엇이, 어디서 잘못되었는지 신속하게 파악하기에 충분한 세부 정보를 제공하지 못합니다.

고급 기능과 기업용 보안 기능은 상위 유료 구독에서만 이용 가능합니다.

가격 책정하기

Free

Core: 월 $10.59

프로: 월 $18.32

Teams: $34. 12/월

Enterprise: 맞춤형 가격

평가 및 리뷰 작성하기

G2: 4.6/5 (265개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (405개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Make에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어의 의견 공유:

Make는 자동화 구축 및 스택 전반에 걸친 도구 통합을 위한 유연하고 강력한 플랫폼을 제공합니다. 시각적 빌더는 복잡한 논리를 쉽게 따라갈 수 있게 해주며, 다양한 앱 통합 범위를 통해 중대한 개발 없이도 워크플로우를 신속하게 확장할 수 있습니다.

Make는 자동화 구축 및 스택 전반에 걸친 도구 통합을 위한 유연하고 강력한 플랫폼을 제공합니다. 시각적 빌더는 복잡한 논리를 쉽게 따라갈 수 있게 해주며, 다양한 앱 통합 범위를 통해 대규모 개발 없이도 워크플로우를 신속하게 확장할 수 있습니다.

📖 추천 자료: 워크플로우 및 프로세스 자동화를 위한 대안 솔루션

🧠 재미있는 사실: 사람들은 AI를 이용해 서로 다른 동물의 이미지를 합성합니다. 호랑이와 토끼를 섞은 것처럼, GANimals라고 불리는 상상의 생물들을 만들어내죠. GANimal의 모습은 다음과 같습니다: via AGU

4. n8n (자체 호스팅 자동화에 최적)

via n8n

n8n은 시각적 워크플로우 구축과 함께 사전 구축된 노드가 정확한 요구사항에 부합하지 않을 때 JavaScript 또는 Python을 작성할 수 있는 옵션을 결합한 인프라를 제공합니다. 모든 것을 자체 서버(Docker, Kubernetes, 베어 메탈)에서 실행하거나 n8n의 클라우드를 사용하세요. 어느 쪽이든 데이터의 위치와 처리 방식을 제어할 수 있습니다.

LangChain 통합은 n8n의 AI 기능 핵심을 이루고 있습니다. 대화 기억, 의미적 검색을 위한 벡터 저장소, LLM 에이전트가 외부 서비스와 상호작용할 수 있게 하는 도구 사용을 포함하는 다중 에이전트 시스템을 구축할 수 있습니다. AI 워크플로 빌더는 자연어 설명으로부터 완전한 워크플로우를 생성합니다. 또한 MCP 서버 트리거를 통해 외부 AI 시스템이 n8n 워크플로우를 직접 호출할 수 있습니다.

n8n 최고의 기능

노드 실패 시 자동 재시도 횟수를 구성하고, 재시도 횟수와 시도 간 대기 시간을 설정하세요.

어떤 워크플로우에서든 오류가 발생하면 활성화되는 오류 트리거 노드를 사용하여 전용 오류 워크플로우를 구축하세요.

특정 노드가 실패하더라도 계속 실행되도록 허용하고, 단일 오류가 전체 워크플로우를 중단시키는 것을 방지하세요.

워크플로우를 공개 또는 인증된 webhook 엔드포인트로 노출하여 HTTP 요청을 수신하고 맞춤형 응답을 반환합니다.

Git 통합을 통해 워크플로우 변경 사항을 추적하고, 스테이징 환경과 프로덕션 환경 전반에 걸쳐 업데이트를 체계적으로 배포하세요.

n8n의 한도

자체 호스팅은 n8n 대안과 비교하여 모니터링, 보안 패치 적용, 가동 시간 보장 등의 인프라 관리 부담을 수반합니다.

문서화는 새로운 기능 출시보다 뒤처지거나 고급 구현 시나리오에 대한 충분한 깊이가 부족한 경우가 있습니다.

n8n 가격 정책

무료 체험판

맞춤형 가격 책정

n8n 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (180개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (40개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 n8n에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자의 말:

이 도구는 사용하기 쉬우면서도 매우 강력합니다. 필요에 따라 전체 흐름이나 개별 노드만 테스트할 수 있다는 점이 정말 마음에 듭니다. 또한 실용적이고 따라하기 쉬운 예시가 풍부하게 제공되어 시작하기가 훨씬 수월합니다. 코딩을 알 필요는 없지만, 알고 있다면 더 좋습니다.

이 도구는 사용하기 쉽고 매우 강력합니다. 필요에 따라 전체 흐름이나 개별 노드만 테스트할 수 있다는 점이 정말 마음에 듭니다. 또한 실용적이고 따라하기 쉬운 예시가 풍부하게 제공되어 시작하기가 훨씬 수월합니다. 코딩을 알 필요는 없지만, 알고 있다면 더 좋습니다.

🧠 재미있는 사실: 1951년 크리스토퍼 스트라치는 페란티 마크 I 컴퓨터로 연애편지를 생성하는 프로그램을 만들었습니다. 컴퓨터는 템플릿에 로맨틱한 단어와 문구를 채워 넣었고, 놀라울 정도로 매력적인 결과를 만들어냈습니다. 이는 컴퓨팅 분야에서 생성적 창의성의 가장 초기 예시 중 하나입니다.

5. Avoma (매출 대화 분석에 최적)

via Avoma

Avoma는 다양한 비디오 플랫폼에서 고객 대상 회의를 녹화한 후, 잊혀진 노트 속에 묻힐 수 있는 인사이트를 추출합니다. 이 Assista AI 대안은 화자 식별 기능을 통해 대화를 텍스트로 변환하고, 콘텐츠를 스마트 챕터로 체계화하며, 특정 주제로 바로 이동할 수 있게 합니다.

또한 Avoma는 회의 인텔리전스를 수익 운영과 연결합니다. 팀이 대화 중 MEDDIC 또는 SPICED 같은 프레임워크를 따르는지 감지한 후, 해당 CRM 필드를 자동으로 업데이트합니다. 이 도구는 경쟁사 멘션을 표면화하고, 대화 시간 비율을 추적하며, 이의 처리 패턴을 식별하고, 사용자가 정의한 스코어카드 기준에 따라 코칭 기회를 강조합니다.

Avoma의 주요 기능

최고 성과자들이 특정 이의 제기를 처리하거나 거래를 성사시키는 방식을 보여주는 통화 발췌문 재생 목록을 선별하세요.

스마트 트래커 를 활용하여 대화를 모니터링하세요. 정확한 키워드 매칭이 아닌 문맥 이해를 통해 주제를 식별합니다.

경쟁사 이름이나 위험 신호 같은 특정 키워드가 통화 내용에 등장하면 즉시 Slack 또는 이메일 알림을 받으세요.

실시간 통화 중 또는 이후에 맞춤형 태그를 적용하여 거래 단계, 제품 라인 또는 이의 유형별로 대화를 체계화하세요.

Avoma의 한도

이 플랫폼은 내부 팀 회의나 협업 계획 세션보다는 외부 고객과의 대화에 주로 초점을 맞춥니다.

수백 개의 애플리케이션을 연결하는 범용 자동화 플랫폼에 비해 통합 옵션은 여전히 제한적입니다.

Avoma 가격 정책

14일 무료 체험판

스타트업: 레코더당 월 $29

조직: 레코더당 월 $39

기업: 레코더당 월 39달러 (연간 청구)

Avoma 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (1,350개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Avoma에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰 에 따르면:

저는 영업 팀의 통화 녹음 및 검토에 Avoma를 사용하는데, 매우 원활하고 신뢰도가 높습니다. 녹취 실패나 오류가 전혀 발생하지 않습니다. 특히 'Ask Avoma' 기능이 대화 속 특정 세부사항을 확인하는 데 시간을 크게 절약해줘서 매우 만족합니다. 과거 대화 내용을 참조하거나 맥락을 정확히 유지하는 데 드는 번거로움을 줄여주어, 찾기 어려운 거래 세부사항을 쉽게 추출할 수 있게 해줍니다. Avoma는 노트 작성 문제도 완전히 해결해줘 프로세스 간극을 메우고 업무 역량을 향상시키는 데 도움이 되었습니다.

저는 영업 팀의 통화 녹음 및 검토에 Avoma를 사용하는데, 매우 원활하고 신뢰도가 높습니다. 녹취 실패나 오류가 전혀 발생하지 않습니다. 특히 'Ask Avoma' 기능이 대화 속 특정 세부사항을 확인하는 데 시간을 크게 절약해 줍니다. 과거 맥락을 참조하거나 정확히 유지하는 데 드는 번거로움을 줄여주어, 찾기 어려운 거래 세부사항을 쉽게 추출할 수 있게 합니다. Avoma는 노트 작성 문제도 완전히 해결해 주어 프로세스 간극을 메우고 역량을 향상시키는 데 기여했습니다.

🔍 알고 계셨나요? 현재 전문가의 95%가 직장이나 가정에서 AI를 사용하고 있으며, 76%는 개인 비용으로 AI 도구를 구매합니다. 대부분의 응답자는 지속적인 생산성 향상을 보고하여, AI의 실제 활용이 실험적 단계가 아닌 주류화되었음을 시사합니다.

📖 추천 자료: 최고의 Avoma 대체 솔루션 및 경쟁사

6. Google Gemini (다중 모드 AI 작업에 최적)

via Google Gemini (맞춤형 이미지)

Google의 제미니(Gemini)는 텍스트, 이미지, 오디오, 비디오 등 다양한 유형의 정보를 분리된 기능이 아닌 상호 연결된 것으로 이해합니다. 이 모델은 멀티모달 입력을 동시에 처리하고 서로의 연관성을 이해하도록 처음부터 설계되었습니다.

이는 Gemini가 Google Workspace 전반에 통합되는 방식에서 드러납니다. 3시간 분량의 비디오 녹화물을 분석하고 특정 데이터 포인트를 추출하도록 요청하세요. Gmail 기록에서 맥락을 추출하여 맞춤형 응답 초안을 작성합니다. 문서와 이메일에 흩어진 정보를 바탕으로 달력 이벤트를 생성합니다. 또한 심층 연구 기능은 수백 개의 웹사이트를 자율적으로 탐색하여 포괄적인 보고서를 작성하는 데 도움을 줍니다. 100만 토큰 컨텍스트 윈도는 다른 모델이 처리할 수 없는 전체 교과서, 복잡한 연구 논문, 방대한 코드베이스까지 처리합니다.

Google Gemini의 주요 기능

여러 문서를 동시에 업로드하고 Gemini에게 PDF, 이미지, 스프레드시트 간 데이터 포인트를 상호 참조하도록 요청하세요.

질문을 통해 Google 드라이브 파일을 검색하고, 문서를 직접 열지 않고도 관련 정보를 찾아보세요.

향후 대화에서 사용자의 어조, 형식, 접근 방식에 대한 선호도를 기억하는 맞춤형 Gems 를 생성하세요

Gemini Live를 통해 자연스러운 음성 대화를 나누세요. 휴대폰 화면이 잠겨도 계속 실행됩니다.

Google Gemini의 한도

일부 AI 기능은 지역 제한이 적용됩니다

선택한 특정 음성 모델 및 언어 조합에 따라 음성 상호작용 품질이 달라집니다.

Google Gemini 가격 정책

Free

Google AI Pro: 월 $19.99

Google AI Ultra: 월 $249.99

노트: 초기 몇 달간 할인된 가격이 적용될 수 있습니다.

Google Gemini 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (275개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (25개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Google Gemini에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰에 따르면:

가장 인상 깊었던 것은 나노 바나나 이미지/그래픽 생성 tool입니다. 놀라운 성능으로 작업에 활용할 훌륭한 그래픽을 만들어 냈죠. 전반적으로 Gemini는 직관적이고 사용하기 쉬우며 출시 이후 크게 개선되었습니다. 원하는 결과를 얻기 위해 더 이상 긴 프롬프트를 작성할 필요가 없습니다. 블로그 글 작성이나 소셜 미디어 게시물 캡션 작성에도 활용했는데, 제 첫 프롬프트에 대한 Gemini의 초기 응답은 대개 제가 원하는 내용과 정확히 일치했습니다(텍스트를 크게 수정하거나 문장 재구성/수정 요청할 필요가 거의 없었죠).

가장 인상 깊었던 것은 그들의 나노 바나나 이미지/그래픽 생성 tool입니다. 놀라운 tool로 내 일에서 활용 중인 훌륭한 그래픽을 만들어 냈죠. 전반적으로 제미니는 직관적이고 사용하기 쉬우며 출시 이후 크게 개선되었습니다. 원하는 결과를 얻기 위해 더 이상 긴 프롬프트를 작성할 필요가 없습니다. 블로그 글 작성이나 소셜 미디어 게시물 캡션 작성에도 활용했는데, 제 첫 프롬프트에 대한 Gemini의 초기 응답은 대개 제가 원하는 내용과 정확히 일치했습니다(텍스트를 크게 수정하거나 문장 재구성/수정 요청할 필요가 거의 없었죠).

🧠 재미있는 사실: 1960년대 'Racter'라는 프로그램이 시를 생성했으며, 결국 한 권의 책으로 출판되기도 했습니다. 그 글은 기이하고 때로는 무의미했지만, 부인할 수 없는 창의성을 지녔습니다. 많은 독자들은 이를 괴짜 인간 시인의 일로 여겼습니다.

📖 추천 읽기: 지금 바로 시도해볼 만한 최고의 Google Gemini AI 대안들

7. Claude (확장된 추론 작업에 최적)

via Claude

클로드는 지속적인 집중력과 미묘한 뉘앙스가 필요한 복잡한 작업을 처리합니다. 헌법적 AI 원칙을 기반으로 구축된 이 모델은 장시간 대화에서도 맥락을 유지하며, 미묘한 지시를 이해하고, 거의 중대한 감독 없이도 출력을 생성합니다. 20만 토큰의 컨텍스트 윈도우 덕분에 전체 코드베이스나 긴 문서도 맥락을 잃지 않고 일할 수 있습니다.

복잡한 작업(여러 코드베이스 관리, 문제 디버깅, 기능 구현 등)에서 최대 30시간 동안 자율 운영이 가능합니다. Claude Code는 이 기능을 명령줄 환경으로 확장하여 터미널에서 직접 코딩 작업을 위임할 수 있게 합니다. Artifacts는 대화로 애플리케이션, 데이터 시각화, 문서를 실시간으로 렌더링합니다.

Claude의 주요 기능

대화를 프로젝트 로 구성하세요. 해당 스페이스 내 모든 채팅에서 Claude가 참조하는 맞춤형 지식 파일을 추가할 수 있습니다.

모든 대화와 프로젝트를 동시에 검색하여 과거 채팅에서 특정 논의나 정보를 찾아보세요.

분석 tool을 사용하여 데이터셋을 업로드하고, 클로드에게 통계 분석 수행, 시각화 생성 또는 트렌드 식별을 요청하세요.

최신 정보가 필요한 질문을 할 때 자동으로 웹 검색을 실행하여 명확한 출처 인용과 Claude AI 프롬프트가 포함된 답변을 받아보세요.

Claude의 한도

무료 계정 사용자는 메시지 한도로 인해 세션이 중단되는 문제를 겪습니다. 특히 반복 작업이 필요한 복잡한 작업 시 장시간 세션이 방해받습니다.

안전 지침은 가끔 무해한 요청을 거부하기도 하지만, 모델 출시를 거듭할수록 그 빈도는 크게 감소했습니다.

Claude 가격 정책

Free

프로: 월 20달러

Max: 사용자당 월 $100부터 시작

클로드 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (65개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (25개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Claude에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

클로드의 맥락 유지 능력과 미묘한 비즈니스 요구사항 이해력은 탁월합니다. 클로드는 복잡한 결과물과 시뮬레이션을 구조화하고, 방대한 텍스트나 데이터를 분석하며, 전략적 의도를 잃지 않고 정밀한 클라이언트 커뮤니케이션을 작성하는 데 도움을 줍니다. 특히 피로할 때 놓치기 쉬운 핵심 세부사항을 포착하는 데 탁월합니다. 예를 들어 Google Apps Script에서 "Index.html"의 단순 대소문자 오류가 배포 실패를 유발한 문제를 디버깅했을 때처럼요. 클로드의 직설적인 접근 방식은 불필요한 검증이나 과장 없이 명확한 사고를 제공하는 제 요구에 정확히 부합합니다.

클로드의 맥락 유지 능력과 미묘한 비즈니스 요구사항 이해력은 탁월합니다. 클로드는 복잡한 결과물과 시뮬레이션을 구조화하고, 방대한 텍스트나 데이터를 분석하며, 전략적 의도를 잃지 않고 정확한 클라이언트 커뮤니케이션을 작성하는 데 도움을 줍니다. 특히 피로할 때 놓치기 쉬운 핵심 세부사항을 포착하는 데 탁월합니다. 예를 들어 Google Apps Script 문제 디버깅 시 "Index.html"의 단순 대소문자 오류가 배포 실패를 유발했던 사례가 있죠. 클로드의 직설적인 접근 방식은 불필요한 검증 없이 명확한 사고를 제공하는 제 요구와 정확히 부합합니다.

🔍 알고 계셨나요? AI 교육 및 인력 준비도 확대되고 있습니다. 더 많은 국가들이 초중등 교육 과정에 AI와 컴퓨터 과학을 도입하고 있으며, 미국 등지에서 컴퓨팅 학위 과정이 증가하고 있지만, 많은 지역에서 접근성과 준비도 격차는 여전히 존재합니다.

📖 추천 읽기: 워크플로우 최적화를 위한 최고의 Claude AI 대안

8. ChatGPT (다목적 AI 지원에 최적)

via ChatGPT

ChatGPT는 단순한 질문부터 복잡한 추론 작업, 코드 생성, 이미지 생성, 놀라울 정도로 인간적인 음성 대화까지 아우릅니다. 다중 모드 입력(현실적인 억양을 포함한 음성 대화, 이미지 및 비디오 분석, 대화 중 작업 유형 간 원활한 전환)을 처리합니다.

o-시리즈 모델은 응답 전에 문제를 단계별로 해결하는 확장된 추론 기능을 추가하여 수학, 전략적 계획 수립, 복잡한 코딩 과제 해결에 유용합니다. 맞춤형 GPT를 통해 코드 작성 없이 특정 워크플로우에 맞춤화된 전문 버전을 생성할 수 있습니다. 동일한 대화 스레드 내에서 웹 검색, 업로드된 파일 분석, Python 코드 실행이 가능합니다.

ChatGPT 최고의 기능

ChatGPT의 메모리 기능을 훈련시키려면, 향후 모든 대화에서 지속될 본인, 일 또는 선호도에 관한 사실을 알려주세요.

설정 에서 ChatGPT가 당신에 대해 기억하는 내용을 검토하고 관리하세요. 특정 기억을 삭제하거나 한 번에 모든 것을 지울 수 있습니다.

대화 내용이 기록에 저장되지 않거나 메모리에 영향을 미치지 않도록 해야 할 때는 임시 채팅 모드를 활성화하세요.

ChatGPT가 자동으로 수행하는 반복 작업을 예약하세요. 예를 들어 특정 시간에 주간 요약 보내기나 월간 알림 설정 등이 가능합니다.

DALL-E를 활용해 대화창에서 직접 이미지를 생성한 후, 후속 AI 이미지 프롬프트를 통해 반복적으로 개선하세요.

ChatGPT의 한도

메모리 기능은 때때로 이전 대화에서 관련 없는 정보를 표면화하여 수동 관리가 필요할 수 있습니다.

고급 음성 및 더 높은 사용 한도와 같은 프리미엄 모델 및 기능은 ChatGPT Plus 또는 Teams 구독이 필요합니다.

ChatGPT 가격 정책

Free

Go: 월 $5

추가 혜택: 월 $20

프로: 월 200달러

비즈니스: 사용자당 월 30달러

Enterprise: 맞춤형 가격

ChatGPT 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (1,125개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (260개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ChatGPT에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2에서 한 사용자가 이렇게 썼습니다:

ChatGPT의 가장 큰 장점은 하나의 도구 안에 전체 지원팀이 담겨 있는 것처럼 작동한다는 점입니다. 이는 제 작가이자 에디터, 전략가, 연구원, 사고 파트너로서 필요할 때마다 항상 이용 가능합니다. 복잡한 아이디어, 원시 노트, 미완성 초안을 가져오면 이를 클라이언트, 파트너, 조직과 실제로 활용할 수 있는 명확하고 체계적이며 전문적인 일로 전환하는 데 도움을 줍니다.

ChatGPT의 가장 큰 장점은 하나의 도구 안에 전체 지원팀이 담겨 있는 것처럼 작동한다는 점입니다. 이는 제 작가이자 에디터, 전략가, 연구원, 사고 파트너로서 필요할 때마다 항상 이용 가능합니다. 복잡한 아이디어, 원시 노트, 미완성 초안을 가져오면 이를 클라이언트, 파트너, 조직과 실제로 활용할 수 있는 명확하고 체계적이며 전문적인 일로 전환하는 데 도움을 줍니다.

🧠 재미있는 사실: 2018년, GAN(생성적 적대적 네트워크)으로 생성된 초상화 에드몽 드 벨라미가 크리스티 경매에서 432,500달러에 낙찰되었습니다. 이 작품은 캔버스에 인쇄되었으며 알고리즘의 수학 수식으로 서명되었습니다. 이 작품의 판매는 저작권, 창의성, 그리고 예술에서 AI의 역할에 대한 논쟁을 촉발시켰습니다.

9. HubSpot (통합 CRM 자동화에 최적)

HubSpot을 통해

HubSpot은 마케팅, 영업 팀, 고객 서비스 도구를 기업용 소프트웨어의 복잡성 없이 접근 가능하게 만들어 명성을 쌓았습니다. Breeze는 AI 기능을 별도의 애드온으로 취급하지 않고 고객 플랫폼 전반에 통합합니다. Copilot은 대화형 AI 동반자 역할을 하여 CRM 데이터에 대한 질문에 답변하고 비즈니스 컨텍스트에 기반한 콘텐츠를 생성합니다. 이 AI 에이전트 도구는 콘텐츠 제작, 소셜 미디어 관리, 잠재 고객 발굴, 고객 지원에 이르는 전체 워크플로우를 처음부터 끝까지 자동화합니다.

Breeze Intelligence는 30일마다 갱신되는 2억 개 이상의 구매자 프로필에서 정보를 추출하여 연락처 및 회사 기록을 자동으로 보강합니다. Content Remix는 단일 비디오를 Clip, 오디오 파일, 블로그 게시물 및 소셜 콘텐츠로 변환합니다. 또한 Prospecting Agent는 리드를 조사하고 구매 신호를 식별하며, 귀사의 브랜드 목소리와 CRM 인사이트를 활용해 맞춤형 이메일 아웃리치를 작성합니다.

HubSpot 최고의 기능

방문자 위치, 기기 유형 또는 라이프사이클 단계에 따라 다른 헤드라인, CTA 또는 이미지를 표시하는 스마트 규칙 을 사용하여 웹사이트 콘텐츠를 개인화하세요.

소셜 미디어 에이전트 로 과거 성과, 타깃 인구 통계, 업계 최고의 실행 방식을 분석하여 브랜드 정체성에 부합하는 콘텐츠를 제작하세요.

방문자의 국가에 따라 동적 가격을 표시하여, 별도의 페이지를 수동으로 생성하지 않고도 정확한 통화 및 지역별 오퍼를 자동으로 보여줍니다.

콘텐츠 에이전트 를 활용하여 비즈니스 컨텍스트, 업로드된 파일 및 최고 성과 콘텐츠를 참조하여 블로그 게시물, 랜딩 페이지 및 사례 연구를 생성하세요.

리턴 방문자에 대해 HubSpot이 이미 보유한 데이터를 활용해 양식 필드를 사전 입력하여 양식 길이를 줄이고 제출 과정의 불편함을 해소하세요.

HubSpot의 한도

Breeze Intelligence는 기본 구독 요금 외에 반복 비용이 추가되는 크레딧 기반 시스템으로 운영됩니다.

전용 AI 워크플로우 생성기에서 완전히 맞춤형 자동화를 구축하는 것에 비해 에이전트 맞춤 설정 옵션은 다소 제한적입니다.

HubSpot 가격 정책

Free

스타터: 사용자당 월 $15

프로페셔널: $1,450

Enterprise: 월 4,700달러부터 시작

HubSpot 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (34,360개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (4,410개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 HubSpot에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에서 발췌:

HubSpot 마케팅 허브에서 정말 마음에 드는 새로운 기능은 AI 기반 콘텐츠 및 캠페인 추천입니다. 실제 대상 고객의 행동을 분석하여 각 캠페인에 최적의 콘텐츠, 제목, 발송 시간을 제안합니다. 이를 통해 추측 없이도 성과를 훨씬 쉽게 최적화할 수 있습니다. […] 또 다른 기능은 개선된 멀티터치 어트리뷰션 보고 기능입니다. 리드 전환에 가장 크게 기여한 채널, 광고, 접점을 명확히 보여줘 예산 배분을 더 현명하게 결정하는 데 도움이 됩니다.

HubSpot 마케팅 허브에서 정말 마음에 드는 새로운 기능은 AI 기반 콘텐츠 및 캠페인 추천입니다. 실제 대상 고객의 행동을 분석하여 각 캠페인에 최적의 콘텐츠, 제목, 발송 시간을 제안합니다. 이를 통해 추측 없이도 성과를 쉽게 최적화할 수 있습니다. […] 또 다른 기능은 개선된 멀티터치 어트리뷰션 보고 기능입니다. 리드 전환에 가장 기여한 채널, 광고, 접점을 명확히 보여줘 예산 배분을 더 현명하게 결정할 수 있게 합니다.

🔍 알고 계셨나요? 1970년대와 1980년대의 AI 겨울은 이 필드를 거의 사라지게 만들었습니다. 초기 연구자들이 실현되지 못한 과감한 약속을 한 후 자금이 사라졌습니다. 이러한 좌절은 진행을 늦췄지만, 동시에 커뮤니티가 기초적인 아이디어를 재고하도록 강요했습니다.

📖 추천 자료: 마케팅 및 고객 팀을 위한 최고의 HubSpot 대안

10. Zendesk (고객 서비스 자동화에 최적)

via Zendesk

젠데스크는 자동화를 위한 자율 AI 에이전트와 코파일럿 tools를 결합하여 인간 에이전트가 복잡한 문제를 더 빠르게 해결할 수 있도록 지원합니다. AI 에이전트는 메시징 채널 전반에서 고객 문제를 독립적으로 해결하며, 경직된 스크립트를 따르기보다 문제를 추론하고 다양한 시나리오에 적응하는 에이전트형 AI를 활용합니다.

지능형 트라이아지는 의도에 따라 들어오는 요청을 자동 분류하고, 언어를 감지하며, 감정을 평가하여 티켓을 즉시 적절한 팀 회원에게 전달합니다. 코파일럿은 대화 요약을 제공하고, 관련 매크로를 제안하며, 에이전트 워크플로우 내에서 직접 실행 권장 사항을 제시합니다. 프로젝트 관리용 AI 에이전트는 간략한 노트를 브랜드 음성 일관성을 유지하는 AI를 활용해 포괄적이고 어조에 맞는 응답으로 확장할 수 있습니다.

Zendesk 주요 기능

모든 메시징 채널에 AI 에이전트를 배포하여 에이전트형 AI로 고객 문제를 독립적으로 해결하세요

Copilot을 사용하여 대화 요약, 제안된 응답 및 관련 조치 권장 사항에 접근하세요.

시간 기반 자동화를 생성하여 모든 열린 티켓에 대해 매시간 실행되도록 설정하세요. 이를 통해 해결되지 않은 문제를 에스컬레이션하거나, 설정된 일수 후 해결된 티켓을 자동으로 마감할 수 있습니다.

'모두 충족' 또는 '하나라도 충족' 논리를 사용하여 조건을 구성하고, 단일 트리거 내에서 여러 시나리오를 처리하는 복잡한 라우팅 규칙을 생성하세요.

Zendesk의 한도

일부 AI 기능(예: 콘텐츠 큐 )은 엔터프라이즈 플랜에서만 제공되므로 소규모 팀의 접근이 제한됩니다.

AI 에이전트 예시의 초기 설정 및 훈련은 가시적인 효과를 보기 전에 관리자에게 상당한 시간 투자가 필요할 수 있습니다.

젠데스크 가격 정책

무료 체험판

지원팀: 사용자당 월 $25

Suite 팀: 사용자당 월 $69

Suite Professional: 사용자당 월 $149

Suite 기업: 사용자당 월 $219

젠데스크 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (6,970개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (4,045개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Zendesk에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

이 Assista AI 대안에 대한 G2 리뷰에 따르면:

설정이 상당히 쉬웠고, 제가 속한 업계에 대한 AI 스크래핑으로 초기 지식베이스 문서를 생성할 수 있다는 점이 마음에 들었습니다. 티켓 처리 인터페이스는 안정적이며 설정도 간편했습니다. 웹사이트에 채팅 에이전트를 추가하는 것도 쉬웠습니다. 이메일과 티켓 시스템을 연동하는 것도 상당히 쉬웠습니다. 지원 시스템의 기능은 안정적이었습니다.

설정이 상당히 쉬웠고, 제가 속한 업계에 대한 AI 스크래핑으로 초기 지식베이스 문서를 생성할 수 있다는 점이 마음에 들었습니다. 티켓 처리 인터페이스는 안정적이며 설정도 간편합니다. 웹사이트에 채팅 에이전트를 추가하는 것도 쉬웠습니다. 이메일과 티켓 시스템을 연동하는 것도 상당히 쉬웠습니다. 지원 시스템의 기능은 안정적이었습니다.

🧠 재미있는 사실: 2012년 Google의 신경망은 수백만 개의 라벨이 없는 YouTube 비디오를 관찰하며 고양이를 인식하는 법을 배웠습니다. 모델에게 고양이가 무엇인지 알려준 사람은 없었습니다. 스스로 패턴을 발견한 것입니다. 이 실험은 딥 러닝과 비지도 학습의 힘을 입증했습니다.

ClickUp으로 AI 에이전트를 활용하세요

Assista AI는 기본적인 자동화에 효과적입니다. 도구 연결, 트리거 실행, 반복 가능한 워크플로우 처리가 가능합니다. 많은 팀에게 이는 탄탄한 출발점이 됩니다.

일이 복잡해지고 컨텍스트가 여러 도구로 분산될수록 마찰이 발생합니다.

ClickUp은 세계 최초의 통합 AI 작업 공간에서 자동화, AI 에이전트, 프로젝트 실행을 결합하여 차별화됩니다. 작업, 문서, 타임라인, 대시보드, 대화가 지속적으로 연결되어 AI가 단절된 트리거가 아닌 실시간 컨텍스트에서 작동합니다.

