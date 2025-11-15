다양한 사용 사례를 위한 40개 이상의 Claude AI 프롬프트

클로드가 기술적으로는 맞지만 여러분이 원하는 바를 완전히 놓친 답변을 내뱉는 순간을 경험해 보셨을 확률이 큽니다.

그런 다음 다음 10분 동안 요청 내용을 다시 작성하며, 이번에는 AI 신들이 당신에게 미소 지어주길 바라며 시간을 보냅니다.

성능 차이는 클로드 AI 프롬프트에 달려 있습니다. 대충 만든 프롬프트는 대충 된 결과물을 낳습니다. 날카롭고 구체적인 프롬프트는 이 tool을 가장 믿음직한 tool로 만들어 줍니다.

이 블로그 글에서는 첫 시도부터 정확히 원하는 결과를 얻을 수 있도록 검증된 Claude /AI 프롬프트를 살펴봅니다.

클로드 AI란 무엇인가요?

Claude AI는 Anthropic이 개발한 고급 대화형 AI 어시스턴트입니다. 간단한 텍스트 대화를 통해 글쓰기, 분석, 코드, 수학, 연구 및 창의적 프로젝트를 지원합니다.

클로드는 텍스트와 이미지를 이해하고, 코드를 작성하며, 콘텐츠를 생성하고, 복잡한 주제를 명확하게 설명합니다. 개인 및 업무 작업에 유용하고 정확하며 안전하게 사용할 수 있도록 설계되었습니다.

클로드 AI 프롬프트란 무엇인가요?

클로드 AI 프롬프트는 클로드에게 보내는 메시지, 즉 대화에서 여러분이 담당하는 부분입니다. 간단한 질문부터 상세한 요청까지 무엇이든 프롬프트가 될 수 있습니다. 이는 클로드에게 어떤 도움을 원하는지 전달하는 방법입니다.

예시: '날씨가 어때?'가 프롬프트입니다. '이 데이터를 분석하고 추세를 설명해줘'도 마찬가지입니다. 프롬프트는 AI tool에 글쓰기, 문제 해결, 개념 설명, 일 검토, 아이디어 브레인스토밍 등을 요청할 수 있습니다.

클로드에게 메시지를 입력할 때마다, 그것이 프롬프트입니다. 단순히 대화를 시작하거나 계속하기 위해 제공하는 입력값일 뿐입니다.

클로드 AI는 ChatGPT와 어떻게 다른가요?

다음은 ChatGPT와 Claude의 스타일, 추론 방식, 일상적 사용 측면에서의 차이점을 한눈에 비교해 드립니다.

기능 Claude AI ChatGPT 개발자 Anthropic OpenAI 핵심 접근법 윤리적 추론과 상황 인식 능력을 기반으로 구축되었습니다 적응성과 심층적인 문제 해결을 위해 설계되었습니다 어조와 스타일 정중하고 절제되며 사려 깊은 대화, 직관적, 창의적 추론 능력 길거나 복잡한 텍스트 분석에 탁월합니다 추상적 사고와 다단계 논리를 효과적으로 처리합니다 창의성 수준 독창적인 아이디어에 더 신중하게 접근하세요 브레인스토밍과 서사 작업에서 더 자유롭게 파일 및 텍스트 처리 긴 문서를 정확하게 읽고 요약합니다 텍스트, 이미지, 코드 등 혼합 미디어와도 원활하게 일합니다. 가장 적합한 대상 연구, 문서화 및 규정 준수가 중요한 글쓰기 창작 일, 기술 프로젝트, 상호작용형 문제 해결

효과적인 Claude /AI 프롬프트 작성법

효과적인 Claude AI 프롬프트를 생성하려면 다음 간단한 단계를 따르세요.

단계 #1: 명확하고 구체적으로 작성하세요

세부 정보를 제공하는 제공자가 많을수록 Claude가 요청을 더 잘 이해합니다.

'마케팅에 대해 쓰세요' 대신 '소기업을 위한 이메일 마케팅에 관한 300단어 블로그 포스트를 작성하세요'라고 지시하세요. 원하는 내용, 글의 길이, 대상 독자를 명시하세요. 모호한 프롬프트는 결국 다시 써야 할 일반적인 답변만 이끌어냅니다.

💡 전문가 팁: 텍스트 분석이나 연구 요약 시에도 클로드에게 '변경 사항을 추적할 수 있도록 아티팩트에 저장해 주세요'라고 요청하세요. 이후 '47번째 줄 업데이트'나 '방법론 섹션 수정'이라고 말하면 클로드가 전체를 재생성하지 않고 정밀하게 편집합니다. 이렇게 하면 토큰을 절약하고 기존 내용의 우수한 부분을 보존할 수 있습니다.

단계 2: 맥락 제공하기

Claude는 요청 배경 정보를 알 때 더 효과적으로 일합니다. 해당 산업, 목표 고객층, 숙련도 수준 또는 프로젝트 목표를 멘션해 주세요.

예시: 'SEO를 설명해 주세요'라고 하면 기본적인 답변을 얻지만, '지역 고객을 더 유치하려는 빵집 소유자에게 SEO를 설명해 주세요'라고 하면 실제로 활용할 수 있는 실용적이고 관련성 높은 조언을 얻을 수 있습니다.

예시, 클로드에게 P1 우선순위 작업을 도와달라고 요청해 보았는데, 결과는 다음과 같았습니다:

단계 #3: 형식, 어조 및 글쓰기 스타일 지정하기

출력 선호도가 최종 결과의 모양을 결정합니다. 글머리 기호, 단락, 테이블 또는 코드가 필요한지 Claude에게 알려주세요. 전문적, 캐주얼 또는 친근한 어조를 원하는지 멘션해 주세요.

'클라이언트에게 공식적인 이메일을 작성해 주세요'와 '팀원에게 친근한 메시지를 작성해 주세요'를 비교해 보세요: 어조가 모든 차이를 만듭니다.

💡 전문가 팁: 중요한 정보는 맞춤형 XML 태그로 감싸세요: 반드시 포함하거나 100단어를 초과하지 마십시오 . Claude의 훈련 덕분에 XML 구조에 매우 민감하게 반응하므로, 태그가 지정된 콘텐츠는 긴 프롬프트에서도 높은 가중치를 받습니다.

단계 #4: 복잡한 작업을 세분화하세요

대규모 프로젝트는 당신과 클로드 모두를 압도합니다. 큰 요청을 관리 가능한 단위로 분할하세요. '완료하다: 완벽한 마케팅 전략을 작성해줘' 대신 '내 목표 고객층을 파악하는 데 도움을 줘'로 시작하고, 이후 '이 고객층을 위한 마케팅 채널 세 가지를 제안해줘'로 진행하세요.

각 단계는 이전 단계를 기반으로 하여 더 나은 품질의 결과물을 제공합니다.

단계 #5: 도움이 될 때 예시를 활용하세요

클로드에게 성공의 모습을 보여주세요.

특정 글쓰기 스타일이 필요하다면 샘플 문단을 붙여넣기. 특정 데이터 형식이 필요하신가요? 예시를 공유해주세요. 이렇게 하면 추측을 배제하고 클로드가 처음부터 여러분의 기대에 부응하도록 보장합니다.

💡 전문가 팁: 복잡한 작업에는 '생각을 소리 내어 말하기'를 요구하세요. 이렇게 시작하세요: '답변하기 전에, 당신의 내부 추론 과정을 적어보세요.' 클로드는 문자 그대로 자신의 일 과정을 보여주고, 생각 중간에 스스로의 오류를 포착하며, 논리 퍼즐, 코드 디버깅 또는 전략적 분석에 대해 획기적으로 더 나은 결과를 만들어낼 것입니다.

6단계: 접근 방식 검토 및 개선

Claude의 첫 응답은 시작점일 뿐 최종 결과가 아닙니다. 문제가 있다면 Claude에게 구체적으로 수정할 부분을 알려주세요: '이 내용을 더 간결하게 작성해 주세요' 또는 '기술적 세부사항을 더 추가해 주세요'.

각 대화는 효과적인 일을 가르쳐 주어, 향후 AI 프롬프트 템플릿을 더욱 개선할 수 있게 합니다.

다양한 사용 사례별 최고의 Claude AI 프롬프트

다양한 사용자와 목적에 맞는 실용적인 Claude AI 프롬프트를 소개합니다. 템플릿으로 활용하여 특정 요구사항에 맞게 맞춤형으로 수정하세요:

개발자를 위한

Claude AI 프롬프트로 Python 기능 생성하기

PostgreSQL 데이터베이스에 연결하고, 'customers' 테이블에서 모든 사용자를 조회하며, try-except 블록으로 연결 오류를 처리하고, 결과를 사전(dictionary) 목록으로 반환하는 Python 기능을 작성하세요. 매개변수와 반환 값을 설명하는 타입 힌트와 문서 문자열(docstring)을 포함하세요. 이 JavaScript 코드를 디버깅하고 오류의 근본 원인과 발생 이유를 설명하며, 두 가지 해결 방법을 제안하세요: [코드 붙여넣기]. 또한 발견한 성능 개선 사항도 멘션하세요 Express를 사용해 노드에서 사용자 등록용 REST API 엔드포인트 생성. 이메일 유효성 검사, 비밀번호 강도 확인(최소 8자, 번호 1개, 특수문자 1개 포함), bcrypt 해싱, 적절한 HTTP 상태 코드 반환, 중복 이메일 시도 처리 기능 포함 자바스크립트에서 async/await와 프로미스를 두 가지 코드 예시로 설명하세요. 동일한 작업을 수행하는 두 방식을 비교하며 가독성 차이점과 오류 처리에 중점을 둡니다. 실제 프로젝트에서 각 접근법을 언제 사용해야 하는지 알려주세요 이 SQL 쿼리의 성능 문제를 검토해 주세요: [쿼리 붙여넣기]. 느린 작업을 지적하고, 생성할 특정 인덱스를 제안하며, 최적화된 버전을 보여주고 각 변경 사항의 영향을 설명해 주세요 이미지 URL 배열을 프로퍼티로 받아 반응형 그리드(데스크탑 3열, 태블릿 2열, 모바일 1열)를 표시하고, Intersection Observer로 지연 로딩을 구현하며, 클릭 시 라이트박스를 여는 ImageGallery라는 React 컴포넌트를 구축하세요. 스타일링에는 TypeScript와 Tailwind를 사용하세요 이 Python Flask 엔드포인트를 Express를 사용한 TypeScript로 변환하세요: [코드 붙여넣기]. 동일한 기능을 유지하고, 요청 및 응답에 적절한 타입을 추가하며, async/await를 사용하고, 노드 관례를 따르세요.

초보자를 위한

클로드의 안내로 기술 개념을 이해하세요

일상에서 접하는 세 가지 예시(예: 넷플릭스 추천이나 스포티파이 재생목록)를 통해 A.I.를 설명해주세요. 그런 다음 기술 용어 없이 쉬운 말로 A.I.가 일반 컴퓨터 프로그램과 어떻게 다른지 알려주세요. RAM과 저장소의 차이를 명확한 비유로 설명해 주세요. 기본적인 사용(웹 브라우징, 넷플릭스, 워드 문서)에 필요한 용량을 알려주시고, 각각이 부족해지면 어떤 문제가 발생하는지 설명해 주세요. 저는 대학생으로 아르바이트로 월 800달러를 벌고 있습니다. 월세가 400달러입니다. 남은 400달러를 식비, 교통비, 여가, 저축으로 예산을 세우는 방법을 알려주세요. 50/30/20 규칙을 설명하고 제 상황에 어떻게 적용되는지 보여주세요. 파스타를 제대로 요리하는 법을 가르쳐 주세요. 물의 양, 소금 넣는 시기, 파스타가 완료됨인지 확인하는 방법, 초보자가 가장 자주 저지르는 세 가지 실수를 다루세요. 알 덴테가 무엇을 의미하는지, 왜 중요한지 설명해 주세요 다음 주 시험을 위해 광합성을 이해해야 합니다. 과학에 대해 전혀 모르는 사람처럼 간단한 단계로 과정을 설명해주세요. 일상적인 비유를 사용하고 꼭 기억해야 할 세 가지 키 사항을 강조해주세요. 저는 22살이고 첫 차를 구매하려고 합니다. 신차 vs 중고차 vs 리스의 차이점, 가격표 외에 존재하는 숨겨진 비용(보험, 정비, 연료비)과 중고차 구매 시 주의해야 할 다섯 가지 위험 신호에 대해 설명해 주세요. 신용카드의 작동 원리를 설명하세요. 이자율, 최소 결제 금액, 신용 점수를 포함합니다. 빚에 빠지지 않도록 따라야 할 세 가지 구체적인 규칙을 알려주세요 20만 달러 주택을 예시로 모기지(주택담보대출)의 구성 요소를 설명하세요. 계약금, 이자율, 월 결제, 그리고 신청 전에 준비해야 할 사항을 설명해 주세요.

마케팅 전문가들을 위한

클로드 AI 프롬프트로 마케팅 노력 극대화하세요

지속 가능한 패션 브랜드의 여름 론칭을 위한 Instagram 캡션 7개 작성 (각 100-150 문자). CTA 포함, 해변/자연 이미지 일, 친환경 소재 강조, 캡션당 해시태그 2-3개 추가, 그리고 감동적, 교육적, 유희적인 다양한 어조로 표현하세요. 지역 커피숍을 위한 30일 소셜 미디어 달력을 작성하세요. Instagram, 페이스북, 틱톡을 포함하며 콘텐츠 유형을 혼합하세요: 비하인드 스토리, 제품, 고객 기능, 커피 팁, 프로모션. 최적의 게시 시간을 제안하고, 참여 중심의 날과 영업 팀 중심의 날을 구분하여 표시하세요. 내 프로젝트 관리 SaaS를 위한 B2B 콜드 이메일 초안 작성 (150단어 이내). 팀 협업 관련 구체적인 문제점을 제시하며 시작하고, 우리 솔루션을 간략히 설명하며, 생산성 관련 통계 한 가지를 포함하고, 15분 데모 요청으로 부드럽게 마무리하세요. A/B 테스트를 위한 세 가지 제목 줄 작성 이 고객 피드백을 분석하세요: [10~15개 리뷰 붙여넣기]. 주요 문제점 세 가지를 식별하고, 각 문제점이 나타나는 빈도를 집계하며, 예시 인용문을 추출하고, 각 문제를 해결하기 위한 구체적인 조치를 권장하세요. 테이블 형식으로 제시하세요. 예산이 부족한 중소기업을 위한 디지털 마케팅 관련 블로그 포스트 아이디어 10개를 생성하세요. 작업 제목, 목표 키워드, 다루어야 할 주요 포인트, 그리고 각 항목이 중소기업 소유주에게 중요한 이유를 포함하세요. DIY 전략에 중점을 두세요 수제 세라믹 머그잔(12온스, 무광 마감, 전자레인지 사용 가능, 세이지, 블루, 크림 색상 제공)에 대한 제품 설명 3종(각 100~150단어) 작성: 첫째, Etsy용 - 장인 정신이 담긴 품질 강조 둘째, Instagram용 - 라이프스타일 강조 셋째, 도매 구매자용 - 내구성 강조

학생 및 연구원을 위한

이 기후 변화 연구 논문을 400단어로 요약하다: [논문 내용 붙여넣기]. 구조는 다음과 같습니다: 연구 질문, 방법론, 데이터와 함께 키 결과, 연구 한도, 시사점. 학부생 수준으로 작성하고 키 결과를 강조하세요. 소셜 미디어 규제에 관한 이 글을 분석하세요: [글 내용 붙여넣기]. 주요 아규먼트, 가장 강력한 세 가지 증거, 논리적 오류, 저자가 놓친 반론, 그리고 저자의 명백한 편향을 식별하세요. 비판적 분석으로 제시하세요 프랑스 혁명 원인에 관한 10페이지 분량의 에세이 상세 개요 작성. 경제적 요인이 가장 중요했다는 주장을 담은 논제, 하위 섹션이 포함된 5개 주요 섹션, 구체적 이벤트 및 연도를 멘션, 인용해야 할 1차 자료 포함 다음 항목에서 케인즈 경제학과 고전 경제학을 비교하세요: 정부 개입, 실업에 대한 보기, 경기 침체 대응 방식, 시장 가정, 실제 예시. 비교 테이블을 작성한 후, 현대적 과제에 더 적합한 이론을 300단어로 설명하세요 소셜 미디어가 청소년 정신 건강에 미치는 영향에 관한 6가지 논제 생성. 다양한 관점 적용: 인과관계 vs 상관관계, 특정 플랫폼, 특정 결과. 각 논제에 필요한 연구 접근법 설명 문헌 고찰을 위해 이 수면 연구를 분석해 주세요: [초록 붙여넣기]. 연구 설계, 샘플 크기, 변수, p-값이 포함된 키 통계량, 결론을 추출하세요. 그런 다음 연구의 한도를 비판하는 100단어 분량의 글을 작성해 주세요 맥베스에서 피, 수면, 어둠의 상징성을 분석하세요. 각 상징에 대해: 두 개의 구체적인 장면을 인용하고, 그들이 무엇을 나타내는지, 의미가 어떻게 발전하는지, 그리고 죄책감/야망 주제와의 연결을 설명하세요. 각 상징당 인용문을 포함하여 200단어로 작성하세요

콘텐츠 제작자와 작가들을 위한

클로드 AI 프롬프트로 비디오 마케팅 전략 강화하기

1920년대 뉴욕 미스터리 소설의 서두 세 단락(각 150단어)을 작성하세요. 주인공은 자신의 비밀 술집에서 시체를 발견하는 재즈 가수입니다. 첫 서두는 대화로, 두 번째는 분위기로, 세 번째는 액션으로 시작하세요. 누아르 분위기와 금주법 시대를 설정하고, 각 단락을 흥미를 유발하는 문장으로 마무리하세요. 바쁜 직장인을 목표한 홈 트레이닝 비디오용 12개의 YouTube 제목(60 문자 이내) 생성. 번호 포함, 30분 이내 결과 보장, 장비 불필요 멘션, '전신 운동', '지방 연소', '초보자 친화적' 등 검색 친화적 단어 사용. 각 제목에 대한 썸네일 컨셉도 함께 노트 시간 여행을 발명했지만 24시간 전으로만 돌아갈 수 있는 과학자에 관한 SF 소설을 쓰고 있습니다. 이 제약 조건 내에서 다섯 가지 플롯 반전을 구상하세요. 각 반전은 도덕적 딜레마를 유발하고, 논리적 결과를 가져오며, 시간 여행 클리셰를 피하고, 이야기가 어떻게 바뀌는지 설명해야 합니다. 독자의 관심을 끌 수 있도록 이 블로그 소개문을 재작성하세요: [문단 붙여넣기]. 목표 독자는 생산성 문제로 고민하는 기업가입니다. 공감할 수 있는 문제나 놀라운 통계로 시작하고, 불필요한 내용을 생략하며, 솔루션에 대한 호기심을 유발하세요. 100단어 이내로 작성하세요 판타지 어드벤처 주인공 3명의 캐릭터 프로필을 작성하세요. 각 캐릭터는 다음 요소를 포함해야 합니다: 이름, 나이, 외모 설명, 성격 특성, 치명적 결점, 숨겨진 강점, 100단어 분량의 배경 이야기, 동기, 타인과의 관계, 3부작 아크, 독특한 말투. 서로 다양하면서도 상호 보완적인 캐릭터로 구성하세요. 창작자를 위한 생산성 관련 15분 분량의 팟캐스트 대본 작성. 콜드 오프닝(30초), 인트로, 팁이 포함된 세 가지 주요 세그먼트, 개인적인 이야기, 청취자 질문, CTA, 아웃트로를 포함하세요. 대화체로 작성하며 각 섹션마다 일시 정지 표시와 시간 표시를 포함하세요.

비즈니스 소유자 및 기업가를 위한

클로드 AI를 활용해 전문성을 더욱 효과적으로 위치하세요

수학/과학 과목에서 고등학생과 대학 튜터를 연결하는 온라인 과외 비즈니스에 대한 SWOT 분석을 작성해 주세요. 시간당 30달러를 청구하며, 15명의 튜터와 40명의 학생이 있습니다. 각 항목별로 5가지 요소를 설명과 함께 목록으로 나열하고, 각 약점과 위협에 대해 하나의 실행 항목을 제시하세요. 맞춤형 고객이 2점 리뷰를 남겼습니다: [붙여넣기 리뷰 내용]. 불만을 인정하고, 책임을 지며, 해결 방안을 설명하고, 해결책을 제시하며, 긍정적으로 마무리하는 공개 답변(100자 이내)을 작성하세요. 친근하지만 전문적인 브랜드 톤을 유지하세요 버섯 균사체로 퇴비화 가능한 버블랩을 생산하는 친환경 포장 스타트업의 투자자 대상 비즈니스 제안서 초안 작성. 다음 내용을 포함: 요약(250단어), 시장 데이터 문제점, 당사 솔루션, 비즈니스 모델, 경쟁사 분석, 3년 전망, 50만 달러 자금 조달 요청, 자금 사용 계획 저는 지속가능한 비즈니스의 브랜드 아이덴티티를 전문으로 하는 3년 경력 프리랜서 그래픽 디자이너입니다. 다음 내용을 포함한 세 가지 서비스 등급을 생성해 주세요: 포함 사항, 타임라인, 가격, 이상적인 클라이언트, 추가 판매 항목. 저를 지속가능성 전문가로 가격 책정해 주세요 제 핸드메이드 주얼리 전자상거래 스토어의 고객 서비스 및 관리자 업무를 담당할 가상 비서(주 20시간)의 직무 설명서를 작성해 주세요. 역할 요약, 책임 사항(이메일, 주문, Instagram, Trello 관리), 필수 역량 vs. 우대 역량, 사용 tools, 성격 적합성, 급여 범위를 포함하세요. 다음 달부터 시작되는 EcoSupply와의 파트너십을 알리는 보도 자료 초안 작성 (400단어 이내). 플라스틱 사용량을 80% 줄이고 업계 최초로 완전 생분해성 포장재를 도입합니다. CEO 인용문, EcoSupply 인용문, 양사 회사 소개문, 지역 비즈니스 미디어에 보도 가치가 있는 헤드라인 포함 커피 구독 박스(월 35달러, 구독자 500명, 월간 이탈률 8%)의 유지 전략을 수립하세요. 온보딩, 참여 유도, 재유치, 충성도 강화 분야별로 총 8가지 전략을 제시하십시오. 각 전략에 대해 실행 단계, 예상 유지 효과, 관련 비용을 설명하세요.

일상적인 작업과 개인적인 용도로

HTML과 CSS로 이미지를 생성하는 AI 활용

50달러 예산으로 1인 기준 7일치 채식 식단 준비 플랜을 세우세요. 매일 아침, 점심, 저녁, 간식을 포함합니다. 30분 이내 조리 가능, 재료 중복 사용으로 낭비 최소화, 기본 영양소 충족, 가격 포함 분류별 쇼핑 목록을 포함하세요. 노트: 일요일 대량 조리 옵션 표기 난방 고장(5일째)에 대해 집주인에게 정중하지만 단호한 이메일을 작성하세요. 임대차 계약서의 거주 적합성 조항을 멘션하고, 4일 전 보낸 텍스트를 멘션하며, 밤 기온이 60°F(약 15.5°C) 미만임을 노트하고, 48시간 내 수리를 요청하며, 세입자 권리에 따라 기록 중임을 밝히세요. 전문적이고 사실에 근거한 어조를 유지하세요.* 12주 초보자용 홈 트레이닝 플랜 수립 (주 3회, 장비 불필요). 구성: 1~4주차 기초 다지기, 5~8주차 강도 증가, 9~12주차 난이도 추가. 각 주별 운동, 세트, 반복 횟수, 휴식 시간을 명시하고 쉬운 수정안을 포함하세요. 5분 워밍업과 쿨다운 포함. 지속 가능성에 중점을 둡니다. 미니멀한 스칸디나비아 스타일 침실 이미지 생성: 낮은 플랫폼 침대에 흰색 침구, 밝은 오크색 마루, 얇은 커튼과 부드러운 자연광이 들어오는 큰 창문, 세라믹 램프와 식물이 놓인 작은 나무 침대 옆 탁자, 크림색 울 담요, 어스 톤의 추상 미술 작품 한 점이 걸린 흰 벽, 평화롭고 통풍이 잘되며 아침 햇살이 비치는 건축 사진 저는 시애틀에 있으며 야외 활동을 좋아하는 여자친구와 토요일 데이트의 플랜을 세우고 있습니다. 비가 올 경우를 대비한 실내 백업도 필요합니다. 야외 활동과 실내 대안을 포함한 5가지 데이트 아이디어를 제안해 주세요. 각 아이디어에는 소요 시간, 로맨틱한 이유, 예상 비용, 그리고 데이트 후 근처에서 저녁 식사나 음료를 즐길 수 있는 장소 정보가 포함되어야 합니다. 우리는 20대 후반이며 고급 레스토랑보다 체험형 활동을 선호합니다. 10월 유럽 2주 여행(런던, 파리, 암스테르담)용 패킹 목록 작성. 분류 기준: 10~18°C(50-65°F) 및 비 대비 레이어링 의류, 세면도구(현지 구매 항목 노트), 어댑터 포함 전자기기, 백업본 포함 서류, 약품, 데이백 필수품. 기내 반입 vs 위탁 수하물 표시. 7-8가지 활용도 높은 믹스 앤 매치 아이템 제안

클로드 AI 프롬프트 사용 시 피해야 할 흔한 실수들

많은 Claude AI 리뷰에서 프롬프트 효과를 떨어뜨리는 흔한 실수들을 지적합니다.

오류 무슨 일이 일어날까요? 해결 방법 대화의 유머 사용 AI는 의도를 파악하는 대신 채우기 텍스트 해석에 시간을 낭비합니다 문장을 간결하게 표현하고 불필요한 단어는 제거하세요 추상적인 목표 제시 '더 나은' 또는 '개선'의 의미를 정의하는 데 어려움을 겪습니다. 모호한 목표를 측정 가능한 요청으로 전환하세요 (예: '이것을 30% 줄여주세요') 과도한 제약 조건 사용 지나친 규칙은 기계적이거나 피상적인 답변으로 이어집니다 명확성과 창의적 여지를 조화시키세요 역할 컨텍스트 누락 목표 독자나 목적을 알지 못하면 결과물에 방향성이 부족합니다 클로드에게 작성 대상이나 목적을 알려주세요(예: '클라이언트 이메일용') 후속 프롬프트 무시 한 번의 입력으로 최고의 버전을 얻는 경우는 거의 없습니다 이전 답변을 바탕으로 어조, 논리 또는 구조를 개선하세요

Claude AI 사용의 한도점

Claude AI는 심층 추론과 자연스러운 대화를 위해 설계되었지만, 특정 사용 사례에서 신뢰성에 영향을 미치는 한계가 여전히 존재합니다. 이러한 제한 사항으로 인해 일부 사용자들은 Claude AI 대안을 모색합니다:

사용 및 메시지 제한 : 무료 사용자는 일일 메시지 할당량에 직면하며, 유료 플랜은 연속성을 한도로 하는 롤링 리셋(예: 5시간마다)이 적용됩니다.

부하 시 응답 속도 저하 또는 지연 : 시스템 사용량이 많을 때 성능이 느려졌다는 보고가 있으며, 이는 워크플로우를 방해할 수 있습니다.

한도 통합 및 맞춤형(특히 무료 요금제): 일부 사용자에 따르면, 다른 플랫폼에 비해 Claude 생태계는 플러그인이나 심층적인 기업 통합 기능이 부족하다고 합니다.

고급 또는 특수 작업에서의 한계: 추론 능력은 뛰어나지만, 초고도의 기술 분야나 정서적 미묘함에는 어려움을 겪을 수 있습니다.

탐색해볼 만한 Claude AI 대안들

워크플로우를 지원할 Claude 대안 몇 가지를 소개합니다. 👇

1. ClickUp

하나의 AI 기반 작업 공간에서 여러 LLM을 활용할 수 있는데, 왜 한 가지 LLM에만 국한되나요?

많은 Claude /AI 대안들은 아이디어 생성이나 텍스트 초안 작성에만 집중합니다.

도움이 되지만, 팀은 여전히 아이디어가 작업, 승인, 콘텐츠 버전, 실제 결과물로 전환되는 공간이 필요합니다. ClickUp이 그 간극을 메워줍니다.

프로젝트 관리, 지식 관리, 채팅을 결합한 세계 최초의 통합 AI 작업 공간으로, AI를 통해 더 빠르고 스마트하게 일할 수 있도록 지원합니다.

클릭업의 AI 기능을 자세히 살펴보세요. 💬

당신과 당신의 일을 '이해하는' AI와 함께 일하세요

ClickUp Brain에 진행 상황 업데이트를 요청하세요. 기한이 지난 작업과 블록된 작업은 표시됩니다

ClickUp Brain은 여러분의 일 맥락을 이해합니다.

성장 관리자가 다음과 같이 묻는다고 가정해 보세요: 3분기 캠페인 작업 공간의 진행 속도를 늦추는 요인은 무엇인가요? ClickUp Brain은 작업 댓글, 하위 작업, 상태, 의존성을 분석한 후 명확하게 답변합니다:

할당되지 않은 작업

승인 누락

콘텐츠 검토 과정 내 지연

자산 요청으로 인해 일이 지연됨

차단 요인 보고서는 조치 소유자와 시간 영향을 보여주기 때문에, 팀은 끝없는 일 확산을 처리하는 대신 문제를 해결합니다.

📌 이 프롬프트를 사용해 보세요: 'Q3 캠페인' 태그가 지정된 모든 작업을 검토하고 크리에이티브, 제품, 승인 항목별로 분류된 장애 요소를 식별하세요.

더 빠르게 정확한 메시지를 전달하세요

ClickUp Brain은 작업 공간 내에서 바로 모양을 잡고 더 강력한 글을 작성하도록 돕습니다. 탭 전환이 필요 없습니다!

팀이 신규 기능 출시를 준비 중이라고 가정해 보세요. PM이 ClickUp Doc을 열고 ClickUp Brain에게 핵심 가치 선언문 정의, 다양한 대상 계층별 메시지 변형 작성, 스토리텔링 아크 개요 작성을 요청합니다. 시스템은 해당 내러티브를 기존 작업 목록 및 소유권 흐름과 연결하므로, 나중에 맥락을 기다리는 사람이 없도록 합니다.

📌 다음 AI 글쓰기 프롬프트를 사용해 보세요: 원격 중심 SaaS 팀을 목표로 한 출시를 위한 핵심 가치 메시지를 정의하세요. 웹사이트, 영업 프레젠테이션, 소셜 미디어용으로 세 가지 버전을 작성하세요.

분산 팀에서의 제품 개발에 관한 1000단어 블로그 포스트를 작성하세요. 명확한 제목을 추가하고, 가능한 경우 글머리 기호 + 테이블을 사용하세요

이 문단을 단호하고 혜택 중심으로 재작성하세요. 불필요한 내용을 제거하세요

이 고객 통화 기록을 세 가지 핵심 논점과 추천 기능 위치로 전환하세요

AI 모델을 하나의 통제된 작업 공간에 중앙 집중화하세요

ClickUp Brain은 전담 AI 작업 공간으로 기능합니다. 작업, 문서, 공간, 지식 기반 및 연결 tools에서 컨텍스트를 가져오기 때문에 안정적이고 탄탄한 경험을 제공합니다.

게다가 상황에 맞는 지능을 선택하세요: Claude, OpenAI(ChatGPT), Gemini 또는 DeepSeek.

그 선택이 중요합니다:

전략적 서사의 흐름은 Claude 를 통해 더욱 자연스럽게 흘러갑니다.

클라이언트 대상 문서는 ChatGPT 를 통해 깔끔하게 다듬어집니다.

연구 및 기술적 분석은 Gemini 를 통해 더욱 깔끔하게 정리됩니다.

DeepSeek을 통한 고수준 합성은 안정적으로 일합니다.

고급 AI 검색 기능을 통해 작업, 문서, 파일은 물론 Google Drive, Figma, GitHub, SharePoint, 인터넷 등 외부 소스의 정보까지 즉시 찾을 수 있어 여러 tool 간 전환이 필요 없습니다. 웹 검색 기능으로 작업 공간에서 바로 최신 트렌드, 시장 데이터, 최고의 실행 방식을 조사할 수 있어 ClickUp을 벗어나지 않고도 인사이트를 쉽게 수집하고 공유할 수 있습니다.

더 나아가, ClickUp Brain은 텍스트 프롬프트로부터 이미지 생성 기능도 제공하여 필요에 따라 맞춤형 시각 자료를 즉시 제작할 수 있게 합니다.

ClickUp Brain에서 자연어 프롬프트로 강력한 이미지를 생성하세요

모든 일을 하나의 AI 슈퍼 앱으로 통합하세요

클릭업의 독립형 AI 슈퍼 앱인 'ClickUp Brain MAX'의 '말하기-텍스트 변환' 기능으로 작업 흐름을 유지하고 400% 더 빠르게 일하세요. 키 하나만 누르고 자연스럽게 말하면, ClickUp이 음성을 구조화된 텍스트로 변환해 원하는 곳 어디서나 활용할 수 있게 합니다. 또한 단일 인터페이스 내에서 여러 대규모 언어 모델(LLM)에 접근하고, 보고를 생성하며, 작업 공간에서 데이터를 추출하는 것도 도와줍니다.

클로드는 입력하는 대로 글을 작성하는 데 도움을 주지만, 일 중에 발생하는 사고 과정을 포착하지는 못합니다. ClickUp은 가능합니다.

ClickUp의 최고의 기능들

ClickUp의 한도

기능과 맞춤형 옵션이 신규 사용자에게 부담스러울 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,585개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp AI에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

ClickUp 사용자가 G2에 공유한 경험담:

ClickUp Brain MAX는 제 워크플로우에 놀라운 보탬이 되었습니다. 여러 대규모 언어 모델(LLM)을 하나의 플랫폼에 통합한 방식 덕분에 응답 속도가 빨라지고 신뢰성도 높아졌으며, 플랫폼 전반에 걸친 음성 인식 기능은 시간을 크게 절약해 줍니다. 또한 민감한 정보를 다룰 때 안심할 수 있게 해주는 기업급 보안 수준도 정말 마음에 듭니다. […] 가장 두드러지는 점은 회의 요약, 콘텐츠 초안 작성, 새로운 아이디어 브레인스토밍 등 어떤 작업을 하든 잡음을 걸러내고 더 명확하게 생각하도록 도와준다는 것입니다. 마치 필요한 모든 것에 맞춰 적응하는 올인원 /AI 어시스턴트를 가진 듯한 느낌입니다. *

ClickUp Brain MAX는 제 워크플로우에 놀라운 변화를 가져왔습니다. 여러 대규모 언어 모델(LLM)을 하나의 플랫폼에 통합한 방식 덕분에 응답 속도가 빨라지고 신뢰성도 높아졌으며, 플랫폼 전반의 음성-텍스트 변환 기능은 시간을 크게 절약해 줍니다. 또한 민감한 정보를 다룰 때 안심할 수 있는 기업급 보안 수준도 매우 만족스럽습니다. […] 가장 두드러지는 점은 회의 요약, 콘텐츠 초안 작성, 새로운 아이디어 브레인스토밍 등 어떤 작업을 하든 잡음을 걸러내고 더 명확하게 생각하도록 도와준다는 것입니다. 마치 필요한 모든 것에 맞춰 적응하는 올인원 /AI 어시스턴트를 가진 듯한 느낌입니다. *

2. ChatGPT

via ChatGPT

OpenAI의 ChatGPT는 파이썬 스크립트 작성부터 다음 휴가 일정 플랜까지 다양한 범위의 작업을 처리할 수 있습니다. 버튼이나 설정으로 복잡하지 않은 깔끔한 채팅 인터페이스를 제공하므로 즉시 일을 시작할 수 있습니다.

추가로, 메모리 기능은 시간이 지남에 따라 사용자의 선호도를 학습하므로 매번 세션마다 글쓰기 스타일이나 프로젝트 요구사항을 설명할 필요가 없습니다. ChatGPT는 AI의 내부 기능 방식을 이해하지 않아도 유연성을 원하는 사람들에게 적합합니다.

ChatGPT 최고의 기능

특정 지식 기반이나 지침으로 맞춤형 GPT를 훈련시켜 이력서 심사나 레시피 수정 같은 틈새 작업을 처리하세요.

PDF, 스프레드시트, 이미지 등 다양한 파일 형식을 동시에 업로드하고, 단일 대화에서 서로의 정보를 상호 참조하세요.

업로드된 데이터셋에 Python 코드를 실행하는 고급 데이터 분석을 활용하여 직접 코딩하지 않고도 시각화 및 통계 요약 생성

API 통합을 통해 ChatGPT에 접근하여 응답을 직접 애플리케이션이나 자동화된 워크플로에 임베드하세요.

ChatGPT의 한도

무료 사용자는 혼잡 기간에 더 느린 모델로 전환되며, 이는 예상보다 더 자주 발생합니다.

이미지 생성은 전용 tools보다 더 많은 제한 사항이 적용되어, 다른 플랫폼에서는 잘 처리되는 AI 이미지 프롬프트를 거부합니다.

응답 품질은 특정 시점에 실제로 대화 중인 모델 버전마다 변동됩니다.

ChatGPT 가격 정책

Free

추가 혜택: 월 $20

프로: 월 200달러

비즈니스: 사용자당 월 $30

기업: 맞춤형 가격

ChatGPT 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (1,045개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (260개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ChatGPT에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰:

가끔 맥락을 잃어 전체 흐름이 끊기기도 합니다. 이전 버전들은 환각 현상이 잦았고 정보를 자주 조작했습니다. 예를 들어 책 추천을 요청했을 때 실제로 존재하지 않는 제목을 제안하기도 했습니다. 또한 코드 생성에 활용할 때면 코드가 작동할 거라고 확신시키지만, 실제로는 약속한 대로 기능하지 않는 경우가 많습니다.

가끔 맥락을 잃어 전체 흐름이 끊기기도 합니다. 이전 버전들은 환각 현상이 잦았고 정보를 자주 조작했습니다. 예를 들어 책 추천을 요청했을 때 실제로 존재하지 않는 제목을 제안하기도 했습니다. 또한 코드 생성에 활용할 때면 코드가 작동할 거라고 확신시키지만, 실제로는 약속한 대로 기능하지 않는 경우가 많습니다.

3. Google Gemini

via Gemini

Google Gemini는 회사의 방대한 정보 인덱스를 활용하며 Google Workspace와 직접 연동됩니다. Gmail, Drive, Docs를 중심으로 생활한다면, Gemini가 해당 앱들을 탐색하여 필요한 정보를 찾아줍니다.

멀티모달 기능도 탄탄합니다. 비디오, 이미지, 문서를 동시에 업로드할 수 있어 복잡한 프로젝트에 유용하죠. 다만 Google이 아직도 제미니의 방향성을 모색 중인 느낌이 들 때도 있습니다. 기능은 꾸준히 확장되지만, 더 오랜 시간 성숙해온 글쓰기 writing tools에 비해 사용 경험이 다소 들쭉날쭉할 수 있습니다.

Google Gemini의 최고의 기능들

파일 업로드 또는 YouTube 링크 공유를 통해 비디오 콘텐츠를 직접 처리하여 키 장면, 주제 또는 특정 타임스탬프를 추출하세요.

Gems를 활용해 브레인스토밍 파트너, 커리어 코치, 콘텐츠 에디터 등 다양한 목적에 맞춰 개인화된 AI 버전을 생성하세요.

팀 회원들과 Gemini 대화를 공유하여 협업하세요. 팀 회원들은 대화를 이어가며 자신만의 질문을 추가할 수 있습니다.

Gemini가 생성한 코드 스니펫을 바로 Google Colab 노트북으로 내보내 즉시 테스트하고 반복 작업하세요.

Google Gemini의 한도점

응답은 보수적인 경향이 있으며, 때로는 미묘한 해석이나 창의적인 접근을 피하기도 합니다.

Google 생태계와의 긴밀한 연동은 사실상 그들의 전체 제품군을 커밋하는 것과 같습니다.

Google Gemini 가격 정책

Free

Google AI Pro: 월 $19.99

Google AI Ultra: 월 $249.99

Google Gemini 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (275개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Google Gemini에 대해 어떻게 말하고 있나요?

한 사용자의 리뷰:

저는 지미니가 Gmail이나 Google Drive 같은 Google 앱과 원활하게 연동되는 점이 정말 마음에 듭니다. 덕분에 여러 tools를 전환하지 않고도 이메일 초안을 작성하고, 문서를 요약하며, 콘텐츠 일정을 관리할 수 있어 많은 시간을 절약하고 일상 작업을 훨씬 수월하게 처리할 수 있습니다.

저는 지미니가 Gmail이나 Google Drive 같은 Google 앱과 원활하게 연동되는 점이 정말 마음에 듭니다. 덕분에 여러 tools를 전환하지 않고도 이메일 초안을 작성하고, 문서를 요약하며, 콘텐츠 일을 할 수 있어 많은 시간을 절약하고 일상 작업을 훨씬 수월하게 처리할 수 있습니다.

4. 퍼플렉시티 /AI

via Perplexity AI

퍼플렉시티 AI는 스스로를 답변 엔진이라 칭하는데, 이는 정확합니다. 모든 응답에는 정보의 출처를 정확히 보여주는 인용이 포함됩니다. 또한 원하는 내용에 따라 다양한 검색 모드를 이용할 수 있습니다: 빠른 답변을 위한 '퀵(Quick)', 더 강력한 모델을 활용한 심층 분석을 위한 '프로(Pro)', 특정 출처 유형에 집중하는 '포커스(Focus)' 모드 등이 있습니다.

퍼플렉시티는 창의적인 파트너라기보다는 연구 보조 도구로 가장 효과적입니다. /AI에게 시를 쓰거나 캠페인 아이디어를 브레인스토밍해 달라고 요청하면 그 차이를 느낄 수 있습니다. 하지만 사실 정보를 빠르게 수집하는 데는? 정확히 필요한 정보를 제공합니다.

퍼플렉시티 AI의 최고의 기능들

주제별로 연구 스레드를 정리할 컬렉션을 생성하고, 공유 스페이스 내에서 공동 작업자가 쿼리와 결과를 기여하도록 초대하세요.

단순 정보 검색을 넘어 심층적인 논리적 분석이 필요한 복잡한 다단계 문제를 해결하기 위해 o1-mini 추론 기능을 활용한 Pro Search를 사용하세요.

보고나 프레젠테이션을 위해 인용 정보가 그대로 보존된 형식의 문서로 전체 검색 스레드를 다운로드하여 연구 내용을 보존하세요.

대화 내에서 자주 참조하는 출처를 핀하면, Perplexity가 후속 관련 질문에 답변할 때 이를 우선적으로 고려합니다.

퍼플렉시티 AI의 한도점

파일 업로드 지원은 기본 수준에 머물러 있어, 복잡한 문서 분석은 다른 플랫폼만큼 원활하게 일하지 않습니다.

창의적인 요청이 딱딱하고 영감이 부족하게 느껴집니다. 이 tool은 상상력보다 정확성을 우선시하기 때문입니다.

프로 검색 할당량은 유료 플랜에서도 일일 사용량을 제한하여, 집중적인 연구 세션 시 불편함을 유발합니다.

맞춤형 지침을 설정하거나 프로젝트별로 응답 스타일을 맞춤화할 수 있는 페르소나를 생성할 수 없습니다.

퍼플렉시티 AI 가격 정책

Free

프로: 월 $20

최대: 월 $200

기업 프로: 사용자당 월 $40

Enterprise 맥스: 사용자당 월 $325

퍼플렉시티 AI 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (70개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (20개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 퍼플렉시티 AI에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰:

퍼플렉시티(Perplexity)에서 가장 마음에 드는 점은 정보 검색의 속도와 정확성입니다. /AI 언어 모델의 성능과 실시간 웹 검색을 결합하여 최신 출처가 명시된 답변을 거의 즉시 얻을 수 있습니다. 빠른 조사, 사실 확인, 수많은 브라우저 탭에 휩쓸리지 않고 주제를 탐색하는 데 탁월합니다. 깔끔하고 방해받지 않는 인터페이스와 출처를 투명하게 인용하는 방식도 높이 평가합니다.

퍼플렉시티(Perplexity)에서 가장 마음에 드는 점은 정보 검색의 속도와 정확성입니다. AI 언어 모델의 성능과 실시간 웹 검색을 결합하여 최신 출처가 명시된 답변을 거의 즉시 얻을 수 있습니다. 빠른 조사, 사실 확인, 수많은 브라우저 탭에 휩쓸리지 않고 주제를 탐색하는 데 탁월합니다. 깔끔하고 방해받지 않는 인터페이스와 출처를 투명하게 인용하는 방식도 높이 평가합니다.

5. Microsoft Copilot

via Microsoft Copilot

Microsoft Copilot의 내장형 접근 방식은 일 방식을 바꿉니다. Excel에서 영업 팀 데이터를 분석 중이신가요? Copilot은 자연어 요청을 기반으로 트렌드를 파악하고 차트를 생성합니다. PowerPoint에서 프레젠테이션 초안을 작성 중이신가요? 필요한 내용을 설명하면 처음부터 슬라이드를 생성해 줍니다.

독립형 채팅 버전도 존재하지만, 진정한 값은 Microsoft 365 앱 내에서 Copilot이 워크플로우의 지루한 부분을 자동화할 때 드러납니다. 단점은? 이미 Microsoft 365 요금을 지불 중이어야 하며, 여기에 Copilot이 또 다른 구독 계층을 추가한다는 점입니다. 소규모 팀이나 개인 사용자는 Microsoft 생태계에 깊이 커밋하지 않는 한 이 가격 구조를 정당화하기 어려울 수 있습니다.

Microsoft Copilot의 최고의 기능들

프롬프트에 특정 SharePoint 문서나 OneDrive 폴더를 참조하여 Copilot이 조직의 실제 파일에서 컨텍스트를 가져오도록 하세요.

경쟁사 분석이나 프로젝트 시작과 같은 일반적인 비즈니스 시나리오에 Copilot Lab 프롬프트를 시작 템플릿으로 활용하세요.

워드 문서에서 Copilot이 수행한 변경 사항과 제안은 표준 수정 내역을 통해 추적하여 완벽한 버전 관리를 유지하세요.

Outlook에서 자동 요약 이메일을 예약하여 Teams 대화의 회의 노트, 실행 항목 및 결정을 종합하세요.

Microsoft Copilot의 한도

사용 중인 Microsoft 애플리케이션에 따라 효과성은 극적으로 달라집니다.

Microsoft 생태계에 익숙하지 않은 사람들은 앱과 AI 기능을 모두 익히는 데 더 긴 적응 기간이 필요합니다.

Microsoft Copilot 가격 정책

Microsoft Copilot: Free

Microsoft Copilot Pro: 월 20달러

Microsoft 365 Copilot: 월 $31.50

Microsoft Copilot 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (125개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Microsoft Copilot에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자의 리뷰:

Microsoft Copilot의 가장 큰 장점은 Word, Excel, Outlook 같은 Microsoft 365 애플리케이션과 완벽하게 통합된다는 점입니다. 초안을 생성하고, 데이터를 분석하며, 긴 스레드나 문서를 몇 초 만에 요약해 시간을 절약해 줍니다. 자연어 프롬프트 덕분에 기술에 익숙하지 않은 사람도 매우 쉽게 사용할 수 있습니다. 반복적이거나 연구가 많이 필요한 작업의 경우, 작업 공간에 개인 비서가 내장된 듯한 느낌을 주어 생산성과 집중력을 모두 향상시킵니다.

Microsoft Copilot의 가장 큰 장점은 Word, Excel, Outlook 같은 Microsoft 365 애플리케이션과 완벽하게 통합된다는 점입니다. 초안을 생성하고, 데이터를 분석하며, 긴 스레드나 문서를 몇 초 만에 요약해 시간을 절약해 줍니다. 자연어 프롬프트 덕분에 기술에 익숙하지 않은 사람도 매우 쉽게 사용할 수 있습니다. 반복적이거나 연구가 많이 필요한 작업의 경우, 작업 공간에 개인 비서가 내장된 듯한 느낌을 주어 생산성과 집중력을 모두 향상시킵니다.

ClickUp으로 단일 모델 사고를 붙여넣기하는 방법

훌륭한 Claude AI 프롬프트는 더 나은 사고의 모양을 만듭니다. 아이디어 탐색, 초안 작성, 방향성 테스트에 도움을 줄 수 있지만, 일이 진전되는 공간은 여전히 필요합니다.

ClickUp은 이를 간편하게 해결합니다. 플랜, 문서 작성, 협업, 결과물 전달을 하나의 작업 공간에 통합합니다. 단일 AI 모델에 국한되지 않으며, 상황에 따라 Claude, ChatGPT, Gemini를 자유롭게 전환할 수 있습니다.

전략 수립, 초안 작성, 마무리 작업, 리서치까지. 이미 여러분의 작업, 문서, 결정사항, 타임라인 관리가 이루어지는 한 곳에서 모두 해결하세요.

지금 바로 ClickUp에 가입하세요! ✅