지금 바로 시도해볼 만한 Google 제미니 AI 대체 솔루션 10선

모두가 똑같은 종류의 지능을 원하는 것은 아닙니다.

어떤 이들은 인간처럼 글을 쓰는 모델을 원합니다. 다른 이들은 깔끔한 코드, 빠른 요약, 데이터 유출 없이 예산을 초과하지 않는 도구가 필요합니다. 현재 AI 분야는 활짝 열려 있으며, Google AI 스튜디오만이 중책을 맡고 있는 것은 아닙니다.

AI tools로 구축, 작성, 연구 또는 실험을 하고 있다면 다양한 대안을 살펴보는 것이 현명합니다. 이 Google 제미니 AI 대안들은 각각 독특한 장점을 테이블에 제공합니다.

각 AI의 기능과 시도해볼 만한 이유를 살펴보겠습니다. 🎯

Google Gemini AI 대안 한눈에 보기

Google Gemini AI의 최고의 대안들을 비교해 보세요. 🦾

*tool 가장 적합한 분야 *주요 기능 가격 ClickUp 개인 및 Teams가 /AI 기반 연구를 실행 가능한 워크플로우로 전환하는 방법 오토파일럿 에이전트를 통한 프로세스 자동화 및 신속한 답변; AI의 상황별 답변; ClickUp Brain MAX의 핸즈프리 음성-텍스트 변환 상호작용; 연결된 tools 전반의 Enterprise 검색 Free Plan 제공; 기업용 맞춤형 설정 가능 ChatGPT 창의적인 문제 해결에 이자가 있는 개인, 제작자 및 팀 채팅 내에서 직접 파이썬 코드 실행; 고급 추론 모델; 특정 작업을 위한 맞춤형 GPT Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $20부터 시작 Claude 심층 문서 분석을 위한 연구를 수행하는 연구원, 법무 Teams 및 기술 문서 작성자 대용량 컨텍스트 창; 다중 파일 업로드 및 상호 참조; 상세한 다중 관점 분석; 윤리적 AI Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $20부터 시작 퍼플렉시티 /AI* 인용이 포함된 웹상의 실시간 연구를 원하는 기자, 분석가 및 학술 연구자들을 위한 도구 인용 출처를 포함한 최신 정보; 학술, 뉴스 또는 토론 자료에 검색을 집중하세요 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $20부터 시작 Microsoft 365 Copilot Microsoft 365 사용자들과 기업을 위한 AI를 Office 워크플로우에 통합하는 방법 엑셀 수식 생성; 이메일 요약; Microsoft 365 파일 및 이벤트 검색 Free(채팅 전용); 유료 플랜은 사용자당 월 30달러부터 시작 You. com 가볍고 개인화된 검색 경험을 원하는 개인 및 연구 중심 Teams 사용자 지정 가능한 검색 설정; 웹 결과와 AI 요약 결합; Pro 버전에서 Unlimited AI 기반 검색 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $20부터 시작합니다 Inflection AI의 Pi* 개인적·감정적 채팅을 위한 대화형 A/AI를 찾는 개인 자연스럽고 공감적인 대화 흐름; 음성 상호작용 Free 용감한 레오 개인 및 Teams을 위한 프라이버시 중심 /AI 상호작용 브라우저 내 활동; 다양한 AI 모델; 사용자 데이터 프라이버시 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $14.99부터 시작합니다 미스트랄 /AI 유럽 AI 표준을 찾는 개발자, 다국어 Teams 및 프라이버시 중심 조직 오픈소스 및 맞춤형 모델; 코드 작성; 미세 조정 지원 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $14.99부터 시작합니다 DeepSeek 고급 추론 작업을 위해 AI를 활용하는 학계, 과학자 및 기술 Teams 투명한 단계별 추론 과정; 자동 수정 기능; 추론 과정 기록물 내보내기 맞춤형 가격 책정

Google 제미니 AI 대안을 선택해야 하는 이유

Google Gemini는 지능형 앱 구축에 유용하지만, 더 적합한 대안을 찾아볼 필요가 있을 수 있습니다. Google Gemini AI 대안을 탐색해야 하는 이유는 다음과 같습니다:

*복잡한 구현: /AI 프롬프트 템플릿을 활용해 사용이 간편한 플랫폼으로 복잡한 설정 과정을 우회하세요

비용 제약 사항:* 예산이 적을 경우 더 저렴한 옵션이나 풍부한 Free 이용권을 제공하는 대안을 찾아보세요

제한된 배포 옵션: 오프라인 또는 에지 기반 솔루션과 같이 유연한 호스팅을 제공하는 고급 tools를 찾아보세요

통합 한도: *구글 생태계 외부의 플랫폼과 더 원활하게 연결되는 솔루션을 선택하세요

*특화 산업 수요: 금융이나 교육과 같은 특정 분야를 위해 설계된 /AI 챗봇을 발견하세요

*혁신적 요구사항: 독특한 기능이나 커뮤니티 주도적 발전을 통해 새로운 접근법을 제공하는 Google Gemini AI 대안을 살펴보세요

🔍 알고 계셨나요? BCG 연구에 따르면 사람과 /AI를 적절히 결합하면 HR 생산성을 최대 30%까지 향상시킬 수 있습니다 . 올바른 설정과 약간의 시간만 투자하면 Teams은 속도와 효율성에서 실질적인 성과를 경험하기 시작합니다.

최고의 Google Gemini AI 대안들

다음은 최고의 Google Gemini AI 대안으로 선정한 목록입니다. 👇

1. ClickUp (AI 기반 연구를 실행 가능한 워크플로우로 전환하는 데 최적)

연구 과정이 한 tool에서 시작되고, 플랜은 다른 tool에서 이루어지며, 실행은 여러 플랫폼에 걸쳐 진행된다면 팀의 업무 속도는 이미 느려진 것입니다. ClickUp은 단일 지능형 시스템으로 이 문제를 해결합니다. 이 시스템은 여러분의 ClickUp 작업 공간 전반에 걸쳐 작동하며, 내 일을 이해하고, 신속하게 진행할 수 있도록 지원합니다. 🚀

통찰에서 실행으로

작업 공간 전체에서 기한이 지난 작업에 대한 업데이트를 ClickUp Brain에 문의하세요

ClickUp Brain은 여러분의 작업 공간 내에 상주하며 문서, 작업, 댓글, 대화 등 그곳에서 일어나는 모든 것을 이해합니다. 질문을 던지고, 요약본을 요청하며, 콘텐츠를 자동 생성하고, 워크플로우에 직접 연결되는 작업을 트리거할 수 있습니다.

제품 마케팅 팀이 방금 ClickUp Doc에 상세한 출시 분석 보고서를 업로드했다고 가정해 보세요. ClickUp Brain에게 보고서를 요약하고 키 위험 요소를 추출하며, 마감일이 첨부된 후속 작업을 적절한 담당자에게 태그하여 생성하도록 요청하세요. 동일한 콘텐츠를 활용해 리더십을 위한 슬라이드 개요를 생성하는 데 ClickUp의 AI를 활용할 수도 있습니다.

즉각적이고 맥락을 이해하며, 여러분의 워크플로우에 완벽하게 완료됩니다.

반복적인 일을 자동화하세요

업데이트를 쫓거나, 작업을 수동으로 할당하거나, 매일 같은 답변을 반복할 필요가 없습니다. ClickUp의 자동화 에이전트가 이를 대신 처리해 드립니다.

ClickUp Autopilot Agents로 StandUp 업데이트를 자동 완성하고 채팅에서 바로 응답하세요

예시, 사전 구축된 StandUp Agent는 각 팀원으로부터 일일 업데이트를 수집하고 작업 코멘트를 추가한 후, 스프린트 플랜 문서에 단일 요약으로 게시합니다. 따라서 모바일 개발자가 '온보딩 흐름 테스트 완료'라고 기록하면, PM이 별도로 확인하지 않아도 해당 작업에 자동으로 반영됩니다.

더 많은 제어권을 원한다면 맞춤형 자동화 에이전트를 구축할 수 있습니다. 이 에이전트는 작업 공간의 변화에 맞춰 주어진 지침에 따라 자율적으로 작동합니다. 궁금하신가요? 자세한 내용은 아래 비디오를 확인해 보세요 👇

말하세요, 타이핑하지 마세요

작업 공간과의 더 빠르고 집중적인 상호작용을 위해 ClickUp Brain MAX를 사용하세요. 동일한 지능을 탑재한 전용 데스크탑 동반자입니다.

무엇이 다른가요? 말로 대화할 수 있습니다. 말 그대로.

ClickUp Brain MAX의 Talk to Text로 아이디어를 포착하고, 지시를 공유하며, 작업을 4배 더 빠르게 완료됨

스프린트 진행 상황을 검토 중이라고 가정해 보세요. 맞춤형 단축키를 누르고 이렇게 말하세요: '이번 주 QA 차단 요소를 요약하고 미해결 사항에 대한 후속 조치를 할당해 줘.' 그러면 관련 작업과 댓글을 스캔하여 깔끔한 요약본을 생성하고 몇 초 만에 새 작업을 생성합니다.

더 나은 점은? 흐름을 중단하지 않고도 ChatGPT, Gemini, Claude 같은 여러 대규모 언어 모델(LLM) 간에 전환할 수 있어 비용을 최대 88%까지 절감할 수 있다는 것입니다.

ClickUp 최고의 기능

*모든 회의를 포착하세요: ClickUp의 AI 노트테이커로 통화 내용을 녹음, 필기 및 자동 요약하여 수동 노트 없이도 모두가 동일한 정보를 공유할 수 있습니다

*콘텐츠 구축 및 형식: 리치 텍스트 서식, 테이블, 임베드, 작업 및 워크플로우와의 스마트 연결을 활용하여 ClickUp Docs에서 상세한 프로젝트 문서를 생성하세요

실시간 동기화: *ClickUp 채팅의 메시지를 작업으로 전환하고 긴 스레드를 몇 초 만에 요약하는 AI 활용

지식 통합: *기존 문서, 스프레드시트 및 other tools 내 리소스를 ClickUp 지식 관리 제품군으로 가져와 구조를 보존하세요

빠른 작업 안내 녹화: *ClickUp Clip으로 화면과 음성을 캡처하여 작업을 설명하거나 AI 기반 자막과 함께 비동기적으로 피드백을 제공하세요

*즉석에서 아이디어 시각화하기: ClickUp 화이트보드에서 직접 AI로 이미지를 생성하여 브레인스토밍, 플랜, 또는 맥락 추가에 활용하세요

ClickUp의 한도

ClickUp은 처음에는 부담스러울 수 있지만, Teams가 익숙해지면 유연성과 맞춤형 기능이 그 가치를 발휘합니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,400개 이상의 리뷰)

Capterra: 평점 4.6/5 (4,300개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

레딧 사용자가 공유한 내용:

ClickUp Brain은 정말로 수많은 번거로운 작업을 덜어줍니다. 무료 버전도 꽤 효율적인 AI tools가 있다는 건 알지만, 탭을 계속 전환하는 건 정말 힘들어요. 솔직히 집중 작업 중일 때 이런 건 정말 하기 싫거든요. 콘텐츠 업계에 종사하는 저는 주로 글쓰기에 AI tools를 활용합니다. 작성한 내용을 편집해 주기도 하죠(정말 대단해요!). 또 다른 큰 도움은 문서 기능입니다. 형식 옵션, 특히 배너 기능이 정말 마음에 들어요. 너무 귀여워요!

2. ChatGPT (창의적 문제 해결에 최적)

via ChatGPT

문제가 막혀서 아이디어를 나누고 싶은 적이 있나요? ChatGPT가 그 마음을 이해합니다.

물론 기본 AI 채팅 기능은 누구나 알고 있지만, 프로 구독은 완전히 다른 가능성을 열어줍니다. 특정 요구사항에 맞춰 전문 컨설턴트처럼 작동하는 맞춤형 GPT를 생성할 수도 있습니다.

이 플랫폼은 대화 전반에 걸쳐 사용자의 특이한 습관과 선호도를 기억하므로, 매번 맥락을 다시 설명할 필요가 없습니다. 또한 번호 계산을 필요로 할 때 이론적 조언 제공자를 제공하는 대신 채팅에서 바로 코드를 실행합니다.

ChatGPT의 최고의 기능들

대화에서 직접 Python 코드를 실행 하여 플랫폼 전환 없이 데이터 분석, 차트 생성 또는 알고리즘 테스트 수행

현재 웹사이트를 탐색하고 대화 흐름을 유지하면서 실시간 정보 를 추출하세요

여러 이미지 를 동시에 업로드하여 분석하고, 비교하거나 스크린샷에서 텍스트와 데이터를 추출하세요

고급 추론 기능을 갖춘 /AI 기술을 활용하여 다단계 문제를 해결하고, 그 사고 과정을 상세히 설명해 드립니다

DALL-E 3을 사용하여 간단한 텍스트 설명으로 이미지, 로고, 일러스트레이션을 생성하세요

ChatGPT의 한도

맞춤형 GPT는 제대로 설정하는 데 시간이 소요되며 자주 조정해야 할 수 있습니다

복잡한 작업에서 코드 실행이 실패하거나 시간 초과 문제가 발생하는 경우가 있습니다

웹 브라우징 기능은 느릴 수 있으며 항상 최신 정보에 접근하지는 않습니다

ChatGPT의 메모리 기능은 때때로 중요한 맥락을 잊어버리거나 관련 없는 세부 사항을 기억하기도 합니다

ChatGPT 가격 정책

Free

추가 혜택: 월 $20

프로: 월 200달러

ChatGPT 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (825개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (220개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ChatGPT에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

ChatGPT에서 가장 마음에 드는 점은 일상적인 글쓰기 작업을 쉽고 명확하게 시작할 수 있도록 도와준다는 것입니다. 저는 편지, 이메일, 정책 초안 작성 등 완벽하게 다듬는 데 시간이 많이 걸리는 작업에 정기적으로 ChatGPT를 활용합니다. ChatGPT는 제가 공유한 생각이나 요점을 바탕으로 탄탄한 출발점을 제공하여 제 아이디어를 체계적이고 일관성 있는 모양으로 다듬는 데 도움을 줍니다. 이는 빈 페이지가 지닌 부담감을 덜어주는데, 이는 무에서 무언가를 작성할 때 가장 큰 장애물 중 하나일 수 있습니다.

🧠 재미있는 사실: AI 도입률이 전년 대비 20% 급증했으며, 더 많은 Teams가 일을 완료하기 위해 스마트한 솔루션으로 눈을 돌리고 있습니다. 이는 AI 도구를 올바르게 활용할 때 어떤 결과가 발생하는지 탐색하기 시작해야 한다는 강력한 신호입니다.

3. Claude (긴 문서 분석 및 직접 답변에 최적)

via Claude

Anthropic의 Claude는 긴 문서를 손쉽게 처리합니다. 전체 코드베이스, 법률 계약서, 학술 논문을 공유하고 콘텐츠에 대해 의미 있는 대화를 나눌 수 있습니다. Artifacts를 통해 실시간으로 문서 협업이 가능하므로 복사-붙여넣기에 얽매이지 않습니다.

클로드의 차별점은 미묘한 질문을 처리하는 방식에 있습니다. 문서의 서로 다른 부분을 비교하거나 모순점을 찾아달라고 요청하면, 일반적인 조언을 제공하는 대신 직접 일을 수행합니다.

클로드의 독특한 접근 방식의 비결은 헌법적 /AI로, 윤리적 규칙을 클로드에 내재화하는 훈련 방식입니다.

Claude의 주요 기능

200K 토큰 컨텍스트 창 덕분에 수백 페이지에 달하는 문서를 처리하면서도 특정 섹션과 세부 사항에 대한 정확한 참조를 유지합니다

여러 파일의 동시 업로드를 처리하여 상호 참조, 비교 분석 및 정보 통합을 수행하세요

매우 긴 대화에서도 대화 맥락 을 유지하며 이전 내용이나 요청 사항을 추적하지 않도록 합니다

복잡한 주제에 대해 다양한 관점과 극단적 사례를 고려한 상세한 분석적 해체를 제공하는 제공자입니다

Claude의 한도

이미지 분석 기능은 ChatGPT 같은 다른 Google Gemini AI 대안들에 비해 한도가 있습니다

사용량이 많은 기간에는 응답 시간이 더 느려지거나 짧아질 수 있습니다

때로는 클로드가 주제에 대해 명확한 입장을 피하는 지나치게 신중한 답변을 제공하기도 합니다

Claude 가격 정책

Free

프로: 월 20달러

Max: 사용자당 월 $100부터 시작

Claude 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (55개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (20개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 클로드에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

레딧 사용자가 공유했습니다:

저는 몇 달 전에 전환했습니다. 제 주요 요구사항은 창작 글쓰기, 스토리 구성 같은 것들인데, 클로드가 그 부분에서 훨씬 뛰어나다는 걸 알게 되었습니다. 또한 글쓰기 자체도 더 자연스럽고, 어리석은 클리셰나 애매모호한 채우기 표현이 없습니다.

저는 몇 달 전에 전환했습니다. 제 주요 요구사항은 창작 글쓰기, 스토리 구성 같은 것들인데, 클로드가 그 부분에서 훨씬 뛰어나다는 걸 알게 되었습니다. 또한 글쓰기 자체도 더 자연스럽고, 어리석은 클리셰나 애매모호한 채우기 표현이 없습니다.

프로 팁: 사용하는 tools가 많을수록 필요한 것을 찾기 어려워집니다. ClickUp의 Enterprise 검색은 작업, 문서, 댓글은 물론 Google Drive, SharePoint, GitHub 같은 연결된 tool까지 의미론적으로 검색할 수 있게 해줍니다. ClickUp Enterprise 검색으로 문서, 작업, 드라이브 파일 전반에 걸쳐 숨겨진 정보를 찾아보세요

4. 퍼플렉시티 /AI (웹 실시간 연구에 최적)

via Perplexity AI/AI

예전에는 연구를 하려면 브라우저 탭을 15개나 열고 여러 출처의 정보를 조각조각 모아야 했습니다. 퍼플렉시티 AI는 그런 번거로움을 없애줍니다. 질문만 하면 확인 가능한 출처를 포함한 종합 답변을 얻을 수 있습니다.

Comet 모델은 향상된 수학 능력을 테이블에 가져오므로 더 이상 일반적인 연구에만 유용한 것이 아닙니다. 학술 논문을 탐구하고, 최신 뉴스 분석을 얻거나, 특정 유형의 출처에 검색을 집중할 수 있습니다.

퍼플렉시티 AI의 주요 기능

정적 훈련 데이터의 제한된 정보에 의존하지 않고 실시간으로 업데이트되는 최신 정보 에 접근하세요

초점 모드를 통해 학술 논문, 뉴스 기사, 레딧 토론, YouTube 비디오 등 특정 콘텐츠 유형을 목표로 설정하세요

정확한 형식과 출처 검증으로 구성된 포괄적인 연구 보고서를 생성하고, 이를 컬렉션 으로 체계적으로 정리하세요

복잡한 수학 문제를 해결할 때 유용한 경우 단계별 상세 해설과 시각적 표현을 활용하세요

퍼플렉시티 AI의 한도

인용문이 때로는 응답에서 주장된 내용을 완전히 지원하는 출처로 연결된 경우가 있습니다

포커스 모드가 항상 결과를 기대만큼 정확하게 필터링하지 않아 관련 없는 출처가 포함될 수 있습니다

응답 품질은 최신 고품질 소스의 가용성에 의존하여 크게 달라집니다

무료 버전은 사용 한도가 엄격하여 대규모 연구 작업에는 제약이 있을 수 있습니다

퍼플렉시티 /AI 가격 정책

Free

프로: 월 20달러

기업 프로: 사용자당 월 $40

퍼플렉시티 AI 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (45개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (20개 이상의 리뷰)

🔍 알고 계셨나요? AI는 직원 생산성을 40% 향상시킬 것으로 프로젝트되어 있으며, 이는 Teams가 더 짧은 시간에 훨씬 더 많은 완료됨을 달성할 수 있음을 의미합니다.

5. Microsoft 365 Copilot (Microsoft Office 통합에 최적)

via Microsoft 365

일이 Microsoft Office에서 이루어진다면, 이 도구는 모든 것을 바꿉니다. Copilot은 이미 여러분의 이메일 스타일, 최근 프레젠테이션, 그리고 일주일 내내 작업해 온 스프레드시트를 알고 있습니다. 회의 노트를 바탕으로 파워포인트를 생성해 달라고 요청하면, 일반적인 템플릿이 아닌 기존 노트에서 내용을 추출합니다.

엑셀 통합 기능은 매우 영리합니다. 데이터 구조를 이해하고 사용자가 놓칠 수 있는 추세를 포착할 수 있습니다.

Microsoft 365 Copilot의 최고의 기능들

복잡한 엑셀 수식을 계산 논리와 함께 생성하고, 데이터 분석을 위한 대체 접근법 제안을 받아보세요

워드에서 텍스트를 작성하고, 프롬프트 하나로 파워포인트 프레젠테이션 전체를 생성하며, Teams 회의 결과를 캡처하세요

긴 이메일 체인을 요약하고 중요한 맥락과 마감일을 유지한 채 자동으로 실행 항목 을 추출하세요

대화 언어로 전체 Microsoft 365 환경을 검색하여 파일, 이메일 및 달력 이벤트를 찾으세요

Microsoft 365 Copilot의 한도

Microsoft 365 구독과 특정 라이선스 등급이 필요하여 소규모 팀에게는 비용 부담이 큽니다

성능은 기존 Microsoft 365 데이터의 품질과 체계화에 크게 의존합니다

가끔 지나치게 형식적이거나 실제 의사소통 스타일에 맞지 않는 콘텐츠를 생성하기도 합니다

특정 Office 버전이나 복잡한 문서 형식 일 시 통합 기능에 오류가 발생할 수 있습니다

Microsoft 365 Copilot 가격 정책

microsoft 365 Copilot 채팅: *Free

Microsoft 365 Copilot: 사용자당 월 30달러 (연간 결제)

*microsoft 365 비즈니스 Basic 및 Copilot: 사용자당 월 $36 (연간 결제)

Microsoft 365 Copilot 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (105개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

⚙️ 보너스: 실제 활용 사례를 듣고 AI의 미래를 만들어가는 연구자, 창업자, 개발자들로부터 직접 배울 수 있는 AI 팟캐스트를 만나보세요.

6. You. com (개인화된 검색 경험에 최적화)

via You.com

대부분의 검색 엔진은 모든 사용자를 동일하게 대합니다. You.com은 여러분이 실제로 보고 싶어 하는 것을 파악합니다. 사용할수록 여러분의 선호도와 이자에 대해 더 똑똑해집니다.

프로 버전은 검색 한도를 없애고 클로드(Claude) 및 GPT와 같은 고급 AI 모델에 대한 접근 권한을 제공하여 보다 상세한 답변을 얻을 수 있게 합니다. 다양한 검색 모드를 통해 코드 지원, 창의적 영감, 학술 연구 등 원하는 정보를 정확히 찾을 수 있습니다.

You.com 최고의 기능

검색 설정을 맞춤형으로 설정하여 신뢰할 수 있는 출처를 우선순위로 지정 하고 관련성이 낮거나 품질이 낮은 콘텐츠를 걸러내세요

일일 제한 없이 고품질 AI 이미지 및 글쓰기 생성

복잡한 쿼리를 위한 정교한 언어 모델과 더 빠른 응답 시간으로 Unlimited AI 기반 검색을 이용하세요

기존 웹 검색 결과와 AI 생성 요약을 결합하여 쿼리에 가장 관련성 높은 정보를 강조 표시합니다

You.com의 한도

최적의 결과를 위해 모든 개인화 설정을 올바르게 구성하는 데는 학습 곡선이 수반됩니다

AI 요약은 원본 자료의 중요한 뉘앙스나 맥락을 간혹 놓칠 수 있습니다

검색 품질은 사용자의 선호도를 이해하기 위한 충분한 상호작용 데이터 확보에 크게 의존합니다

일부 특수 검색 모드는 여전히 더 대중적인 Google Gemini AI 대안들에 비해 미흡한 느낌이 듭니다

무제한 검색이 필요 없는 일반 사용자에게는 프로 구독 요금이 부담스러울 수 있습니다

You. com 가격 정책

Free

프로: 월 20달러

최대: 월 200달러

enterprise: *맞춤형 가격

You. com 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 You.com에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

사용 중 페이지 간 이동 없이 편리하게 이용할 수 있는 점이 마음에 듭니다. 유럽 클라이언트와의 커뮤니케이션 번역과 프로젝트 프레젠테이션 초안 작성용 브레인스토밍에 활용해 보았습니다. 사용하기 쉬웠습니다.

📖 함께 읽기: 생산성 유지에 도움이 되는 최고의 마케팅 AI tools

7. Inflection AI의 Pi (개인적이고 감정적인 대화에 최적)

inflection AI 제공

대부분의 AI tools는 마치 똑똑한 계산기와 채팅하는 듯한 느낌을 줍니다. 하지만 Pi를 사용하면 마치 당신의 하루를 걱정해주는 사람과 채팅하는 듯한 느낌이 듭니다.

이 AI tool은 사용자의 어려움을 기억하고, 성과를 축하하며, 몇 주 전에 멘션한 사항도 확인합니다. 대화는 자연스럽게 흐르며, 다른 곳에서 흔히 접하는 기계적인 주고받음이 없습니다.

Pi는 사용자의 소통 방식에 맞춰 반응합니다. 직설적인 태도를 보이면 그 에너지를 반영하고, 격려가 필요하면 그 신호도 포착합니다. 이 덕분에 아이디어를 정리하거나, 막힌 프로젝트를 풀어나가거나, 결정을 함께 논의할 상대가 필요할 때 놀라울 정도로 유용합니다.

Inflection AI의 Pi 주요 기능

마이크 기능으로 대화 를 시작해 보세요. 더 자연스러운 말로 된 상호작용을 경험할 수 있습니다

위치 정보를 공유하면 지역 이벤트, 날씨, 추천 등에 대한 상황 인식 응답을 받을 수 있습니다

트랜잭션 또는 작업 중심적이지 않고 자연스러운 느낌의 진정한 대화 관계 를 유지하세요

지원적이고 비판 없는 공간에서 아이디어를 브레인스토밍하고, 문제를 논의하며, 생각을 정리하세요

Inflection AI의 Pi 한도

다른 일부 AI 도구와 비교했을 때 복잡한 기술적 작업이나 세부적인 분석 일을 처리하는 능력이 한도입니다

간단한 사실 질문을 다룰 때 대화는 때때로 반복적이거나 순환적으로 느껴질 수 있습니다

다른 앱이나 서비스와의 연동 없이 순수한 독립형 대화 경험을 제공합니다

특정 결과물이나 구조화된 산출물이 필요한 전문적인 워크플로우에는 적합하지 않습니다

Inflection AI의 Pi 가격 정책

Free

Inflection AI의 Pi 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Inflection AI의 Pi에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

레딧 사용자가 공유합니다:

Pi는 여전히 우정/대화/성격 측면에서 최고의 AI 동반자 중 하나이며, 실시간 인터넷 접속이라는 추가 장점을 갖추고 있어 이 모든 요소가 결합되면 매우 재미있을 수 있습니다! ChatGPT나 Claude 같은 업무 생산성 tool만큼 화려하지는 않지만, 그런 목적이 아닙니다. Inflection AI의 3.0 API 접근 모델들이 그 역할을 더 잘 수행하죠. 그럼에도 Pi는 작업 관리와 동기 부여에 여전히 탁월하며, 일상적인 채팅에는 업무 생산성 AI보다 더 적합합니다.

Pi는 여전히 우정/대화/성격 측면에서 최고의 AI 동반자 중 하나이며, 실시간 인터넷 접속이라는 추가 장점을 갖추고 있어 이 모든 요소가 결합되면 매우 재미있을 수 있습니다!

설문조사 응답자 중 생산성 제품군 내 AI 기능을 사용하는 비율은 12%에 불과합니다. 이처럼 낮은 도입률은 현재 구현된 기능들이 사용자들이 선호하는 독립형 대화형 플랫폼에서 전환하도록 유도할 만한 원활하고 맥락에 맞는 통합성을 갖추지 못했음을 시사합니다. 예시, AI가 사용자의 일반 텍스트 프롬프트를 기반으로 자동화 워크플로우를 실행할 수 있을까요? ClickUp Brain은 가능합니다! 이 AI는 ClickUp의 모든 측면에 깊이 통합되어 있으며, 채팅 스레드 요약, 텍스트 초안 작성 또는 다듬기, 작업 공간에서 정보 불러오기, 이미지 생성 등을 포함하되 이에 국한되지 않습니다!

8. Brave Leo (프라이버시 중심 AI 사용에 최적)

via Brave Leo

프라이버시에 대한 불안은 현실이며, 레오는 이를 이해합니다. Brave 브라우저에 내장된 이 브라우저는 이메일 주소를 요구하지 않으며, 대화를 추적하지 않고 모든 데이터를 기기 내에서만 보관합니다. 어떤 웹페이지를 분석하더라도 사용자의 브라우징 습관이 기업 데이터베이스에 저장될까 걱정할 필요가 없습니다.

*다양한 AI 모델이 필요에 따라 선택지를 제공합니다. 간단한 질문? 빠른 모델을 사용하세요. 복잡한 분석? 더 강력한 모델로 전환하세요.

Brave Leo의 주요 기능

Brave의 기존 기능(광고 블록 및 추적 방지 등)과 원활하게 통합되어 익명성을 보장합니다

페이지와 비디오의 요약본을 브라우저 내에서 바로 확인하세요. 페이지를 떠나지 않고도 가능합니다

Brave의 프라이버시 설정에서 Leo 대화 기능을 활성화 또는 비활성화하여 완벽한 제어권을 확보하세요

작업 복잡도에 따라 Mixtral 8x7B와 Claude Instant 모델 중 선택하세요

Brave Leo의 한도

Brave 브라우저 사용자의 한도. Chrome, Firefox 또는 기타 브라우저를 선호하는 사용자는 제외됩니다

추론 기능을 위한 고급 모델을 갖춘 플랫폼에 비해 그 역량은 더 기본적입니다

세션 간 대화 기록이나 기억이 없어 진행 중인 프로젝트에 대해 맥락을 반복해야 함

Brave Leo 가격 정책

Free

Leo Premium: 월 14.99달러

Brave Leo 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

🔍 알고 계셨나요? IBM 보고서에 따르면, 챗봇이나 가상 비서를 사용한 후 만족한 소비자는 33%에 불과했습니다. 반면 20%는 너무 실망해 해당 기술과 다시는 소통하고 싶지 않다고 완료됨을 밝혔습니다.

9. 미스트랄 /AI (유럽 AI 기준에 최적화)

via Mistral /AI

프랑스의 공학 기술이 실용적인 AI 요구를 충족하는 미스트랄. 이 오픈소스 플랫폼은 다양한 모델 크기를 제공하여 작업에 따라 정교함보다 속도를 선택할 수 있습니다.

다중 모드 및 다국어 기능을 통해 영어로 대화를 시작하고, 이미지를 추가하며, 문장 중간에 프랑스어로 전환해도 맥락을 놓치지 않고 계속 이어갑니다.

다양한 프로그래밍 언어에 걸친 코드 생성이 안정적이며, 수학적 추론 능력도 압박 속에서도 견고합니다. 유럽 데이터 프라이버시 기준이 처음부터 철저히 반영되었습니다.

미스트랄 /AI의 주요 기능

수십 가지 프로그래밍 언어로 코드를 생성하고 디버깅하며, 논리 설명과 대체 접근법을 제공합니다

노코드 빌더 또는 AI 템플릿을 활용하여 맞춤형 AI 에이전트 를 생성하세요

기능 호출 기능을 활용하여 Mistral을 기존 애플리케이션 및 워크플로우와 통합하세요

미세 조정 기능을 활용하여 특정 데이터셋과 사용 사례에 맞게 모델을 맞춤형으로 설정하세요

성능과 속도의 균형을 통해 강력한 추론 능력과 다국어 기능을 확보하면서도 과도한 컴퓨팅 요구 없이 활용하세요

미스트랄 AI의 한도

오픈소스 버전들은 적절한 배포 및 유지 관리를 위해 기술적 전문성과 인프라가 필요합니다

기존의 확립된 생성형 AI 모델에 비해 문서화와 커뮤니티 지원이 덜 포괄적입니다

경량 모델과 중량 모델 간 성능 차이는 때때로 예상치 못할 정도로 크게 나타납니다

미스트랄 /AI 가격 정책

*채팅 Free

채팅 Pro: *$14.99/월

채팅 팀: 2명 기준 월 $50

채팅 Enterprise: 맞춤형 가격

mistral 코드*: 맞춤형 가격 정책

Enterprise 배포: 맞춤형 가격 책정

미스트랄 AI 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

📖 함께 읽기: 콘텐츠 마케팅에서 AI 활용하는 방법

10. DeepSeek (고급 추론 작업에 최적)

via DeepSeek

어떻게 도출했는지 전혀 알 수 없는 답변만 제공하는 /AI에 지치셨나요? DeepSeek은 사고 과정을 실시간으로 보여줍니다. 문제를 분석하고, 난관에 부딪히고, 되돌아가며, 조정하는 과정을 직접 지켜볼 수 있습니다.

수학적 증명, 과학적 가설, 다층적 분석 작업까지 처리하며 그 일을 보여줍니다. 이러한 투명성은 학습과 검증에 유용합니다. 또한 자신의 추론을 개선할 수 있어 진행 중 진화하는 프로젝트에 자연스럽게 적용됩니다.

DeepSeek 모델의 가장 주목받는 기능 중 하나는 대규모 컨텍스트 윈도우입니다. 최대 128,000개의 토큰을 처리할 수 있는 이 모델들은 단일 인스턴스에서 방대한 양의 정보를 이해하고 분석할 수 있습니다.

DeepSeek의 주요 기능

모델의 초기 결론에 도전하고, 자가 수정 기능을 통해 접근 방식을 재고하는 모습을 지켜보세요

API 접근을 통해 DeepSeek를 학술 워크플로우에 통합하여 일관된 추론 문서화를 구현하세요

DeepSeek Coder 로 코드 생성, 완료 및 디버깅을 수행하세요

동료 검토 및 학술 출판 요건을 위한 완료된 추론 기록을 내보내세요

DeepSeek의 한도

추론 과정은 특히 여러 번의 반복이 필요한 복잡한 문제의 경우 극도로 느릴 수 있습니다

투명성 기능은 실제 해결책을 가리는 지나치게 장황한 설명을 생성할 수 있습니다

주류 AI 자동화 플랫폼에 비해 한도와 접근성이 제한됨

추론 작업에 중점을 두기 때문에 창의적 또는 대화 애플리케이션에는 특히 유용하지 않습니다

DeepSeek 가격 정책

토큰 사용량에 따른 맞춤형 가격 책정

DeepSeek 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 DeepSeek에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

레딧 댓글에서 자세히 설명했습니다:

기술 문서 작성과 설명에 R1을 사용해 왔습니다. 복잡한 주제를 명확하게 설명하는 데 놀라울 정도로 뛰어나며, 제가 사용해 본 다른 모델들보다 기술적 불일치를 더 잘 포착합니다. 연구 논문을 이해하기 쉬운 요약으로 분해하는 데에도 탁월합니다.

기술 문서 작성과 설명에 R1을 사용해 왔습니다. 복잡한 주제를 명확하게 설명하는 데 놀라울 정도로 뛰어나며, 제가 사용해 본 다른 모델들보다 기술적 불일치를 더 잘 포착합니다.

연구 논문을 이해하기 쉬운 요약으로 분해하는 데에도 탁월합니다.

🔍 알고 계셨나요? 방정식 풀기나 큰 아이디어 탐구 같은 복잡한 프롬프트는 단순 검색보다 최대 6배 더 많은 에너지를 소모합니다. 질문이 까다로울수록 /AI 사용 시 발생하는 탄소 비용도 높아집니다.

ClickUp으로 검색을 끝내세요

다양한 Google Gemini AI 대안들이 유용한 기능을 제공합니다—빠른 답변, 장문 분석, 창의적 브레인스토밍, 연구 지원 등. 필요에 따라 모두 훌륭한 선택지입니다.

하지만 여러분의 일이 단순한 답변으로 끝나지 않는다면, tools는 왜 그 수준에 머물러야 할까요?

ClickUp은 실행을 위해 설계되었습니다. 글쓰기, 코드, 연구 또는 대규모 프로젝트 관리 등 어떤 작업을 하든, ClickUp의 AI는 표면적인 기능에 그치지 않습니다. AI 에이전트, 브레인 맥스, AI 노트테이커, 실시간 실행 tools 등 ClickUp 작업 공간에서 여러분과 함께하며 일을 진전시킵니다.

