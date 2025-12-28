창의적 기획과 스토리텔링을 위한 Miro 스토리보드 템플릿

대부분의 창의적인 작업은 장면, 노트, 미완성 아이디어가 뒤섞인 상태에서 시작됩니다. 스토리보드는 모든 것이 제자리를 찾아가는 순간입니다. 흩어진 생각들을 실제로 작업할 수 있는 명확한 순서로 바꿔줍니다.

같은 접근법으로 교육자는 복잡한 주제를 단순화할 수 있고, 제품 팀은 긴 설명 없이 고객 여정을 빠르게 지도할 수 있습니다.

미로 스토리보드 템플릿은 영화 스토리보드 템플릿 작업, 스토리보드 템플릿 예시 탐색, 명확한 시각적 스토리텔링이 필요한 복잡한 크리에이티브 프로젝트 관리 등 아이디어를 시각적으로 매핑하는 데 팀을 지원합니다.

이 블로그에서는 다양한 창의적 및 교육적 활용 사례에 유용한 Miro 스토리보드 템플릿을 확인하실 수 있습니다. 또한 스토리보드를 체계적인 일로 전환하는 데 도움이 되는 몇 가지 ClickUp 템플릿도 소개합니다.

Miro 스토리보드 템플릿이란 무엇인가요?

미로 스토리보드 템플릿은 장면, 단계 또는 아이디어를 체계적인 순서로 구성하는 데 도움이 되는 사전 제작된 시각적 레이아웃입니다. 디자이너, 교육자, 전문가 및 크리에이티브 팀은 이를 활용하여 프로젝트를 시각적으로 계획하고, 스토리 아크를 개요화하거나, 복잡한 프로세스를 명확하고 이해하기 쉬운 패널로 분해합니다.

이 템플릿에는 일반적으로 스케치, 노트, 이미지 또는 설명을 추가할 수 있는 프레임, 박스 또는 그리드가 포함됩니다. 간단한 6프레임 설정부터 비디오 제작 프로젝트 관리, 제품 기획, 고객 여정 매핑을 위한 상세한 다중 레이어 보드에 이르기까지 다양한 형식을 지원합니다.

✨ 재미있는 사실: 스토리보딩은 1930년대 초 월트 디즈니 스튜디오에서 시작되었습니다. 애니메이터 웹 스미스가 장면 구성을 위해 스케치를 벽에 붙여 놓은 것이 그 시초였죠. 이 방법은 1933년 단편 <세 마리 작은 돼지>에 처음 적용되었으며, 애니메이션 제작 전에 팀원들이 전체 스토리를 확인할 수 있게 함으로써 영화 플랜 방식을 혁신했습니다.

프로젝트를 위한 최고의 스토리보드 템플릿

워크플로우 최적화에 활용할 수 있는 무료 스토리보드 템플릿 몇 가지를 간단히 개요를 소개합니다 👇

좋은 Miro 스토리보드 템플릿의 조건은 무엇인가요?

좋은 Miro 스토리보드 템플릿은 구조를 제공하면서도 제한하지 않습니다. 프로젝트가 성장함에 따라 패널을 조정할 여지를 남겨두면서 스토리의 키 요소를 지원해야 합니다.

적합한 템플릿:

키 장면, 디자인 개요, 대사를 위한 프레임으로 명확한 구조를 제공하여 아이디어가 보드에 무작위로 흩어지는 것을 방지합니다. 아이디어가 보드에 무작위로 흩어지는 것을 방지합니다.

유연하고 맞춤 설정 가능한 인터페이스를 제공 하여 자산을 편집하고 향후 사용을 위해 자신만의 버전을 저장할 수 있습니다.

내장된 실시간 협업 기능 지원 으로 팀 전체가 함께 편집하고, 의견을 남기고, 피드백을 공유하며 장면을 다듬을 수 있습니다.

색상, 그림, 일러스트레이션 또는 사진 참조를 활용하여 추상적인 개념을 구체적인 것으로 전환하는 시각적 사고를 촉진합니다.

기존 프로세스에 완벽하게 적용되며, 통합 기능, PDF 내보내기, 프레젠테이션 모드 등을 포함합니다.

📚 더 알아보기: 최고의 무료 컨셉트 맵 제작 도구 및 소프트웨어

미로 스토리보드 템플릿

미로에서 제공하는 6가지 무료 스토리보드 템플릿으로 스토리보드를 시각화하고 체계적으로 정리하여 일을 올바른 방향으로 시작하세요.

1. 스토리 & 텔링 라이트 템플릿

via Miro

스토리 & 전달 라이트 템플릿은 청중을 놓치지 않으면서 생각을 명확한 이야기로 전환하는 데 도움을 줍니다. '스토리'(전달 내용)와 '전달'(전달 방식)을 분리하여 내러티브의 양측을 모두 일할 수 있게 합니다.

완료된 내러티브 플랜을 보여주는 샘플 사례와 함께 두 가지 주요 작업 공간이 포함되어 있어 여러분의 시퀀스를 더 쉽게 추적할 수 있습니다. 이 스토리보드 템플릿을 활용하여 프레젠테이션이나 강의를 시각적으로 구성하세요.

이 템플릿을 좋아할 이유:

강의, 프레젠테이션, 대본 또는 브랜드 스토리를 반복 가능한 시스템으로 구성하세요

최종 자산을 제작하기 전에 '스토리텔링' 보드를 활용해 전개 속도와 감정 흐름을 플랜하세요.

완성된 스토리보드의 실제 예시가 필요할 때는 샘플 사례를 참고하세요.

✅ 이상적인 대상: 스토리 구성을 위한 간편한 레이아웃을 원하는 크리에이티브 팀 및 교육자

💡 프로 팁: 스토리보드 템플릿을 AI 콘텐츠 생성 도구와 함께 사용하면 장면 설명, 캐릭터 대화, 서사 구조 또는 시각적 캡션을 즉시 생성할 수 있습니다.

2. 레퍼런스 스토리 템플릿

via Miro

참조 스토리 템플릿은 팀이 스토리 포인트 추정치에 대해 실질적으로 의견을 모을 수 있는 방법을 제공합니다. 추측 대신 완료된 스토리를 기준으로 삼아 정제 세션을 효율화하고 팀 전체가 동일한 이해를 유지할 수 있습니다.

완료된 스토리를 보드에 드래그하여 노력별로 분류하고 피보나치 범주에 배치하세요. 그런 다음 각 값별로 하나의 스토리를 예시로 선택합니다. 이 참조 세트가 향후 일을 위한 공유된 이해의 기준이 됩니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

드래그 앤 드롭 보드를 사용하여 완료된 작업을 인지된 복잡도에 따라 정렬하세요

스토리들을 시각적 카테고리 레인으로 노력 범위별로 그룹화하세요

최종 선택 단계에서 각 카테고리별로 하나의 참조 자료를 확정하세요.

✅ 이상적인 대상: 일관된 추정 기준점을 원하는 제품 팀 및 애자일 그룹

3. 커버 스토리 모형 템플릿

via Miro

이 커버 스토리 모형 템플릿은 재미있는 질문을 던집니다: 만약 여러분의 프로젝트가 잡지 표지에 실린다면, 어떤 문구가 적힐까요? 레이아웃을 선택하고 이미지를 넣은 후, 마치 여러분의 일이 이미 표지를 장식한 것처럼 헤드라인을 작성해 보세요.

이 스토리보드 레이아웃은 전체 슬라이드 데크 없이 스토리텔링을 원할 때 유용합니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

프로젝트 분위기에 맞는 다양한 커버 레이아웃을 활용하세요

이미지, 태그라인, 인용문, 하이라이트를 위한 별도의 패널을 사용하세요

가볍고 사용하기 쉬운 형식으로 사람들이 부담 없이 생각을 공유할 수 있도록 지원하세요.

✅ 이상적인 대상: 전체 프레젠테이션을 제작하지 않고도 빠르게 매력적인 스토리의 모양을 만들고자 하는 디자이너 및 교육자

4. 의존성 다이어그램 스타터 템플릿

via Miro

의존성 다이어그램 스타터 템플릿은 작업 간 연결 관계를 간단히 시각화합니다. 여러 사람이 동일한 목표를 향해 작업할 때, 어떤 작업이 먼저 수행되어야 하는지, 누가 누구에게 의존하는지 파악하는 데 유용합니다.

레이아웃은 단순하게 유지되므로, 타임라인이나 책임이 변경될 때 쉽게 업데이트할 수 있습니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

보류 중, 진행 중, 완료된 항목에 대한 간단한 지표로 진행 상황을 시각화하세요.

어떤 작업이 다른 작업에 의존하는지 명확히 파악하세요

첫 다이어그램 구축을 위한 간단한 가이드를 읽어보세요

✅ 이상적인 대상: 작업 순서를 신속하게 파악하고자 하는 디자이너 및 프로젝트 관리자

5. 디자인 싱킹 보드 (PIM-Go)

via Miro

디자인 싱킹 보드(PIM-Go) 템플릿은 압도감 없이 완벽한 디자인 싱킹 세션을 진행할 수 있도록 안내합니다. 문제의 핵심을 파악하는 것으로 시작하여 가능한 원인과 아이디어를 탐구합니다. 이 레이아웃은 문제점을 식별하고 다양한 옵션을 한곳에 정리하는 데 도움이 됩니다.

개념을 확신도와 값으로 분류하여 강력한 아이디어가 두드러지게 하세요. 준비되지 않은 모든 사항은 나중에 다시 검토할 수 있는 주차장으로 이동됩니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

이시카와 다이어그램에서 영감을 받은 레이아웃을 활용하여 문제를 근본 원인으로 추적하고 문제점을 파악하세요.

4분면 필터를 활용해 옵션을 비교하고 진행할 사항을 결정하세요

사용되지 않은 아이디어는 전용 주차장에 보관하여 향후 세션에서 가시성을 유지할 수 있도록 하세요

✅ 이상적인 대상: 구조화된 스페이스에서 아이디어를 탐색하고 정리해야 하는 디자이너 및 전략가

6. 토이 스토리 회고 템플릿

via Miro

토이 스토리 회고 템플릿은 평범한 리뷰 세션을 조금 더 재미있게 바꿔줍니다. 각 참가자는 스프린트를 가장 잘 대표한다고 생각하는 토이 스토리 캐릭터 위에 마커(예: 병사)를 놓습니다.

아이스브레이킹 후, 보드는 지난 스프린트에 대한 구체적인 질문과 연계된 프롬프트를 통해 그룹을 안내합니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

논의된 가장 중요한 문제나 주제에 투표하여 팀이 우선순위를 정하도록 지원하세요.

리트로스펙티브를 더욱 흥미롭게 만들기 위해 시각적 및 상호작용 요소를 추가하세요

토이 스토리에서 영감을 받은 프롬프트를 활용하여 '무한한 우주 너머로'와 같은 여러 영역에 걸친 성찰을 이끌어내고, 잘된 점을 축하하세요.

✅ 적합한 대상: 스프린트 반성을 위한 재미있는 형식을 원하는 애자일 팀 및 교육자

🎥 스토리보드 템플릿은 강력하지만, Miro가 유일한 선택지는 아닙니다. 이 비디오에서는 창의적인 팀들이 브레인스토밍, 스토리보드 제작, 시각적 계획 수립에 활용하는 최고의 Miro 대안들을 소개합니다.

스토리보드 제작에 Miro 사용 시 한도

초기 브레인스토밍과 스케치 작업에는 Miro가 첫 단계를 돕습니다. 그러나 스토리보드가 확장되면서 자산 관리의 한계가 드러나고, 더 나은 통제가 필요해집니다.

유의해야 할 가장 흔한 한도는 다음과 같습니다 👇

스토리보드 보드에 많은 요소를 추가하면 지연 현상이 발생할 수 있습니다

신규 사용자들은 종종 탐색이 혼란스럽다고 느낍니다 . tool 전환과 기본 조작법을 익히는 데 시간이 걸리기 때문입니다.

보드에 장면과 참조 자료가 쌓이면서 정리가 제대로 되지 않으면 무엇이 어디에 속하는지 추적하기가 점점 어려워집니다.

기본적인 시간 추적 기능이나 강력한 보고 기능이 없으므로 타사 tools나 통합 기능을 활용해야 합니다.

작업 관리 기능이 부족합니다. 관계, 의존성, 마일스톤, 맞춤형 워크플로우 단계 등이 포함됩니다.

이 시점에서 스토리보드 제작 전 과정을 지원하고 자원 배치를 용이하게 해주는 무료 스토리보드 템플릿 몇 가지를 살펴보는 것이 도움이 됩니다.

⚡ 템플릿 아카이브: 브레인스토밍 템플릿 및 기법

대체 스토리보드 템플릿

ClickUp은 방대한 스토리보드 템플릿 라이브러리를 제공하여 큰 아이디어를 프레임, 단계 또는 장면으로 분할해 프로젝트나 캠페인의 전체 흐름을 한눈에 파악할 수 있게 합니다. 스토리보드 요소는 작업, 문서, 타임라인, 마일스톤, 대시보드로 직접 전환 가능하여 아이디어가 추상적으로 머무르지 않고 신속하게 실행 단계로 넘어갈 수 있도록 합니다.

ClickUp은 아이디어 구상, 계획 수립, 협업, 실행을 한곳에서 통합하여 tool 과다 사용을 방지합니다.

최고의 ClickUp 스토리보드 템플릿을 살펴보겠습니다.

1. ClickUp 스토리보드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 스토리보드 템플릿으로 장면을 프레임 단위로 매핑하세요

한 곳에서 시각적으로 계획하고 다른 곳에 노트를 보관하면 혼란이 생기기 마련입니다. ClickUp 스토리보드 템플릿은 각 장면에 개별 프레임을 제공하여 이러한 문제를 해결합니다. 이를 통해 스토리보드가 산발적인 참조 자료가 아닌 체계적인 순서로 구성됩니다.

ClickUp 화이트보드를 기반으로 제작된 각 패널에는 액션, 대화, 오디오 큐, 감독의 지시사항을 위한 공간이 마련되어 있습니다. 팀원은 첨부 파일을 첨부하고, 프레임을 추가하며, 세부 사항을 조정하고, 시각적 요소에 직접 댓글을 달 수 있습니다.

스토리보드 제작에 ClickUp 화이트보드가 이상적인 이유를 확인하세요 📹

이 템플릿을 좋아할 이유:

프레임을 담당자와 마감일이 지정된 ClickUp 작업으로 변환하여 계획에서 실행으로 전환하세요.

서사 흐름을 서사적 단계(서막, 갈등, 절정, 결말)로 추적하세요.

스토리보드를 PDF로 내보내거나, 클라이언트 프레젠테이션이나 내부 검토를 위해 읽기 전용 링크를 공유하세요.

✅ 이상적인 대상: 스토리보드 구성과 작업 연결을 위한 간편한 작업 공간을 원하는 영화 제작자 및 교육자

2. ClickUp 스토리 개요 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 스토리 개요 템플릿으로 캐릭터 아크와 플롯 구조를 구축하세요

스토리보드 템플릿이 유용하기 위해 반드시 시각적일 필요는 없습니다. 때로는 캔버스보다는 폴더 시스템 같은 구조화된 개요가 필요할 때가 있죠. ClickUp 스토리 개요 템플릿은 플롯 포인트를 추적하고 등장인물을 체계적으로 정리하는 간단한 방법을 제공합니다. 작가들은 원고 작성에 활용할 수 있으며, 내러티브 비디오 기획에도 효과적입니다.

플롯 포인트와 대사를 추적하고 장면 순서를 유지하세요. 사용자 지정 필드와 작업 상태를 통해 촬영 위치, 등장인물, 장면의 서사적 위치를 기록할 수 있습니다.

이 스토리보드 스타일 개요는 모든 키 요소를 한 곳에 모아 순서 전반에 걸쳐 스토리가 전개되는 방식을 한눈에 파악할 수 있게 합니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

플롯 단계별로 장면을 색상 코드화하여 전개 속도와 구조적 빈틈을 한눈에 파악하세요

문자를 장면에 할당하여 서사 전반에 걸친 발전 과정을 추적하세요

프리프로덕션, 촬영, 편집과 같은 제작 단계를 동일한 보기로 추적하세요.

✅ 이상적인 대상: 여러 부분으로 구성된 이야기나 캠페인을 구성하기 위한 간단한 개요를 원하는 시나리오 작가, 소설가, 비디오그래퍼, 콘텐츠 관리자

📚 더 알아보기: 마케팅 크리에이티브 브리프 작성법

3. ClickUp 사용자 스토리 매핑 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 사용자 스토리 매핑 템플릿으로 사용자 여정과 기능 우선순위를 시각화하세요.

전체 흐름을 시각적으로 구성하면 사용자가 제품을 어떻게 이동하는지 이해하기가 더 쉬워집니다. ClickUp 사용자 스토리 매핑 템플릿을 제품 경험의 스토리보드로 생각하세요. 페르소나, 출시 버전 또는 기능 세트로 사용자 여정을 그룹화할 수 있습니다. 각 스티커 노트나 카드는 소유자, 마감일, 상태가 지정된 작업으로 전환될 수 있습니다.

이 시각적 표현은 사용자 경로상의 간극을 발견하고 가장 중요한 단계에 대한 합의를 도출하는 데 도움이 됩니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

모든 흐름이 실제 사용자 요구사항과 부합하도록 상단에 사용자 페르소나를 반영하세요

출시 시기에 따라 기능을 분류하여 중요한 부분부터 집중하세요

개발에 커밋하기 전에 보드에서 사용자 경로를 재배치하세요

✅ 이상적인 대상: 고객 여정을 명확하게 보기 원하는 제품 관리자 및 UX 디자이너

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp BrainGPT를 사용하면 작업 공간을 벗어나지 않고도 초안을 작성하고, 피드백을 정리하며, 다음에 필요한 작업을 파악할 수 있습니다. 문맥을 파악하여 사용자가 수행하려는 작업에 맞는 답변을 제공합니다. 현재까지 작업한 내용을 공유하면 Brain이 이를 개요, 대본, 캡션 또는 무드보드 요약으로 변환해 드립니다.

리뷰 시 긴 댓글 스레드에서 핵심 사항을 추출하거나 실행 목록으로 정리하는 데 활용하세요 ClickUp Brain으로 ClickUp 작업 공간의 요약 및 인사이트를 얻으세요

4. ClickUp 무드 보드 템플릿

무료 템플릿 받기 제작 전 시각적 정체성을 정의하세요: ClickUp 무드보드 템플릿으로

촬영 샷이나 카메라 각도를 고민하기 전에, 보통은 먼저 분위기와 느낌에 대한 합의를 도출해야 합니다. ClickUp 무드보드 템플릿은 창의적인 프로젝트를 위한 참고 자료를 모으는 시각적 스페이스를 제공합니다.

빈 스토리보드 템플릿 대신 UI 샘플, 아이콘, 일러스트레이션, 웹사이트 영감, 타이포그래피, 색상 선택을 위한 전용 스페이스를 제공하며, 프로젝트에 다른 요소가 필요할 경우 해당 섹션을 교체할 수 있습니다. 시각 자료를 붙여넣고 원하는 대로 배치하기만 하면 됩니다.

이 무드 보드 템플릿은 창의적인 비전을 위한 공유 리소스가 됩니다. ✨

이 템플릿을 좋아할 이유:

컬러 팔레트 섹션에 색상 16진수 코드를 직접 업로드하거나 붙여넣기하여 시각적 정체성을 고정하세요.

자산을 클러스터로 드래그하여 디자인 방향을 나란히 비교하세요

각 Box에 무엇을 배치해야 하는지(폰트, 색상 팔레트, 상호작용 스타일, 웹사이트 디자인 등) 이해하려면 내장된 설명을 활용하세요.

✅ 이상적인 대상: 프로젝트를 위한 통합 시각적 기준을 원하는 브랜드 디자이너, 크리에이티브 디렉터, 마케터 및 에이전시

5. ClickUp 비디오 제작 프로젝트 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 비디오 제작 프로젝트 플랜 템플릿으로 모든 제작 단계를 한 곳에서 추적하세요.

사전 제작, 촬영, 편집이 함께 추적되지 않으면 비디오 프로젝트는 무너집니다. ClickUp 비디오 제작 프로젝트 플랜 템플릿은 각 단계—대본 작성, 자원 배분, 예산, 마일스톤, 납품—를 색상 코드화된 작업 목록으로 체계화합니다.

각 섹션(요약, 범위 관리, 비용 관리)은 미리 구축되어 제공됩니다. 담당자, 마감일, 부서, 노력 수준을 추가하여 누가, 무엇을, 언제 수행하는지 정확히 파악하세요.

이 템플릿을 좋아할 이유:

비디오, 편집, PMO 팀 전반에 걸쳐 담당자, 마감일, 영향도, 노력을 추적하세요.

브리프, 대본, 스토리보드 파일을 '부록' 필드에 직접 작업에 첨부하세요.

의존성을 확인하고 지연을 방지하려면 타임라인 보기 또는 간트 보기를 활용하세요.

✅ 추천 대상: 복수 단계의 비디오 워크플로우를 관리하는 콘텐츠 팀 및 비디오 제작자

6. ClickUp YouTube 비디오 제작 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 YouTube 비디오 제작 템플릿으로 영상 자료, 대본, 스토리보드를 체계적으로 관리하세요.

정기적으로 YouTube 콘텐츠를 게시한다면 단순한 비디오 스토리보드 템플릿 이상의 것이 필요합니다. ClickUp YouTube 영상 제작 템플릿은 콘텐츠 달력과 진행 추적 기능을 하나로 통합합니다.

각 비디오에는 제목, 출시일, 태그, 썸네일, 진행률 등을 위한 사용자 지정 필드가 포함된 고유한 작업이 할당됩니다. 각 작업에 시나리오 작가, 비디오 에디터, 검토자, 리더십 팀을 관찰자로 추가하면 업데이트 및 상태 변경 시 실시간 알림을 받을 수 있습니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

ClickUp 문서에서 아이디어, 초안 스크립트, 주제 개요 또는 시각적 영감을 작성하고 비디오 작업에 추가하여 팀원이 쉽게 참조할 수 있도록 하세요.

ClickUp 보드 보기를 사용하여 아이디어, 대본 작성, 촬영, 편집, 검토, 게시와 같은 단계별로 작업을 드래그하세요.

비디오 프로젝트를 주요 단계로 분할하고 달력 보기로 전환하여 각 활동 또는 결과물의 일정을 확인하세요.

✅ 이상적인 대상: YouTube 비디오의 모든 측면을 만들고 관리할 명확한 시스템을 원하는 유튜버, 콘텐츠 제작자 및 소셜 미디어 팀

📮 ClickUp 인사이트: 컨텍스트 전환은 팀의 생산성을 은근히 잠식하고 있습니다. 저희 연구에 따르면 업무 방해 요인의 42%가 플랫폼 전환, 이메일 관리, 회의 간 이동에서 비롯됩니다. 이러한 비용이 드는 방해 요소를 없앨 수 있다면 어떨까요? ClickUp은 모든 워크플로우(및 채팅)를 하나의 간소화된 플랫폼으로 통합합니다. 채팅, 문서, 화이트보드 등 다양한 공간에서 작업을 시작하고 관리하세요. AI 기반 기능이 맥락을 연결하고 검색 가능하며 관리하기 쉽게 유지해 줍니다!

7. ClickUp 비전 보드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 비전 보드 템플릿으로 제품 비전과 고객 세그먼트를 매핑하세요

ClickUp 비전 보드 템플릿은 제품의 대상 고객과 해결할 문제를 정의하여 제품의 목적과 방향성을 명확히 하는 데 도움을 줍니다. 각 행은 제품 또는 기능을 나타내며, 비전, 비즈니스 목표, 타겟 그룹, 요구 사항, 우선순위 등의 열로 구성됩니다.

연령, 직업, 성별 등의 인구통계학적 태그를 통해 시장 커버리지의 공백을 파악할 수 있습니다. 제품 비전 양식을 활용해 아이디어를 수집하면 자동으로 보드에 반영됩니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

명확하고 실행 가능한 제품 전략을 수립하고 제품 기능 개선 기회를 파악하세요.

타깃 시장의 요구를 파악하여 다음 단계를 계획하고, 회사 목표 및 요구사항과 부합하도록 하십시오.

각 목표를 ClickUp 작업으로 실행 가능한 작업으로 분할하여 비전을 로드맵으로 전환하세요

✅ 이상적인 대상: 제품 기회를 한곳에서 지도하려는 제품 관리자, 창업자 및 전략가

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp 마인드 맵은 단순한 스토리 이상의 강력한 스토리보드 도구입니다. 시각적으로 디자인하거나 구축하기 전에 시퀀스와 프로세스 흐름을 매핑하는 데 이상적이며, 실행 전에 명확성을 확보하는 데 도움을 줍니다. 핵심 아이디어로 시작하여 주요 단계, 화면 또는 단계를 위한 최상위 브랜치를 생성하세요. 복잡하고 비선형적인 프로세스의 경우 의존성을 태그하고 병렬 경로나 변형을 강조 표시할 수 있습니다. 마인드 맵 노드는 담당자, 마감일, 우선순위, 자산, 참조 정보가 포함된 ClickUp 작업으로 변환할 수 있습니다. 이를 통해 UX 및 제품 흐름부터 프로세스 및 시스템 설계에 이르기까지 모든 작업에 적합합니다. ClickUp 마인드 맵으로 아이디어와 작업을 명확하게 시각화하세요

8. ClickUp 비전 화이트보드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 비전 화이트보드 템플릿으로 제품 컨셉을 검증하세요

ClickUp 비전 화이트보드 템플릿은 비전, 목표 사용자, 고객 문제점, 제품 기능, 가치 제안을 하나의 시각적 레이아웃으로 매핑합니다. 사전 정의된 색상 코드 섹션은 핵심 비전을 관련 아이디어와 연결하는 데 도움을 주어 팀원들에게 단일 참조 지점을 제공합니다.

ClickUp 화이트보드는 실시간으로 팀과 협업할 수 있는 대화형 디지털 캔버스를 제공하며, 모양, 스티커 메모, 연결선, 이미지, 섹션을 활용해 비전을 구체화할 수 있습니다.

화이트보드에 있는 아이디어를 즉시 ClickUp 작업으로 전환하여 마감일과 우선순위와 함께 팀 회원에게 할당할 수 있습니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

아이디어를 논리적인 섹션이나 테마별로 그룹화하여 이해와 실행이 용이하도록 구성하세요.

ClickUp 자동화를 통해 일을 수동 개입 없이 진행시키고 일을 트리거하는 규칙을 정의하세요.

ClickUp 대시보드로 작업 상태, 소유권, 타임라인, 병목 현상을 모니터링하여 지속적인 상태 회의 없이도 모든 팀이 일관성을 유지하도록 하세요.

✅ 이상적인 대상: 단일 제품 스토리를 중심으로 협업하는 제품 팀, 디자이너, 전략가

📚 더 알아보기: 화이트보드 프로젝트 관리란 대체 무엇인가요?

9. ClickUp 디자인 보드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 디자인 보드 템플릿으로 디자인 자산과 수정 내역을 추적하세요

디자인 프로젝트 관리를 위한 즉시 사용 가능한 프로젝트 보드를 찾고 있다면, ClickUp 디자인 보드 템플릿을 통해 모든 자산과 의사결정을 하나의 협업 스페이스에 통합 관리하세요.

디자인 프로세스 보드 보기는 디자인 워크플로우의 각 단계별로 작업을 그룹화합니다. 각 단계에 있는 작업 수와 정확히 어떤 작업이 진행 중인지 명확한 개요를 제공합니다. 디자인 타임라인 보기는 다가오는 마감일을 명확하게 보여줘 작업을 계획대로 진행할 수 있도록 합니다.

디자인 프로젝트 관리가 복잡할 수 있으므로, 이 템플릿에는 우선순위 목록 보기도 포함되어 있어 어떤 작업이 먼저 처리되어야 하는지 쉽게 파악할 수 있습니다. 피드백 주기를 효율화하기 위해 수정 목록 보기도 제공되며, 이는 변경이 필요한 작업만 표시하고 주요와 부차적으로 분류하여 중요한 UX 변경 사항과 사소한 UI 조정을 구분합니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

ClickUp 문서 를 활용하여 시각적 요소, 색상 팔레트, 참고 자료 또는 분위기 영감을 중심으로 디자인 아이디어를 수집하세요.

디자인의 각 요소에 대해 ClickUp에서 작업 생성 하고 ClickUp의 사용자 지정 필드 를 활용해 관련 정보를 저장하세요

업무량을 가시성 높게 유지하고 지연을 줄여 디자인 작업이 요청부터 납품까지 흐르는 방식을 표준화하세요.

✅ 이상적인 대상: 디자인 진행 상황을 추적하기 위한 명확한 워크플로우가 필요한 UI/UX 디자이너 및 에이전시

10. ClickUp 브레인스토밍 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 브레인스토밍 템플릿으로 아이디어를 평가하고 솔루션을 체계화하세요

ClickUp 브레인스토밍 템플릿은 해결하는 문제 중심으로 아이디어를 그룹화합니다.

모든 구성원이 의견을 모은 후에는 + 새 작업을 클릭하여 작업 카드를 생성하고 떠오르는 아이디어를 즉시 기록하세요. 문제 설명, 담당자, 최적 솔루션, 담당 팀, 자원 등의 사용자 지정 필드를 통해 각 아이디어에 대한 상세한 맥락을 수집할 수 있습니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

타임라인, 부서별, 단계별, 우선순위별 등 다양한 보기를 활용하여 워크플로우에 맞는 방식으로 아이디어를 구성하고 시각화하세요.

태그, 종속성 경고 및 기타 기능을 활용하여 아이디어를 체계화하고 팀원들에게 다음 단계에 대한 명확한 방향을 제시하세요.

아이디어를 실행 가능한 작업으로 전환하고, 소유자를 지정하며, 마감일을 설정하고, 진행 상황을 추적하세요.

✅ 이상적인 대상: 정기적인 아이디어 세션을 진행하는 제품 관리자, 운영 그룹, 마케팅 팀, 크로스-기능 팀

11. ClickUp 크리에이티브 브리프 화이트보드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 크리에이티브 브리프 화이트보드 템플릿으로 협업하며 클라이언트 브리프를 구축하세요.

ClickUp 크리에이티브 브리프 화이트보드 템플릿은 협업 기획 세션 중 아이디어를 브레인스토밍하고 구성할 수 있는 드래그 앤 드롭 방식의 디지털 화이트보드를 제공합니다.

사전 구축된 단계별 가이드로 각 단계를 안내합니다. 태그를 통해 기존 프로세스에서 특정 부분이 고객사 또는 내부 팀의 책임 영역인지 확인할 수 있습니다. ClickUp 자동화 기능을 활용하면 작업 진행에 따른 상태 변경이나 승인 필요 시 이메일을 통한 알림 등 수동 단계 없이 아이디어와 작업을 자동으로 진행시킬 수 있습니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

단계, 참여자, 시작 날짜 및 마감일, 담당자를 추적하여 소유권이 항상 명확하도록 하세요.

일관된 브리핑을 위해 '집중과 비전', '목표', '브랜드', '방향성'과 같은 사전 구축된 단계를 따르세요.

타임라인 보기로 전환하여 마일스톤과 마감일을 확인하고, 크리에이티브 브리프 작업 보기로 전환하여 작업과 상태를 확인하세요.

✅ 이상적인 대상: 복잡한 워크플로우를 처리하는 에이전시, 브랜드 전략가 및 클라이언트 대응 팀

📚 더 알아보기: 프로세스 매핑 예시 및 전략

ClickUp으로 스토리보드에 생명을 불어넣으세요

미로 스토리보드 템플릿은 스케치할 스페이스가 필요하거나 프로세스를 지도하거나 스토리 구조를 실험해볼 때 좋은 첫 단계입니다.

하지만 스토리보드는 아이디어에서 실행으로 옮겨질 때만 진정한 힘을 발휘합니다. 브레인스토밍을 위한 시각적 화이트보드, 계획을 위한 구조화된 템플릿, 창의적 사고와 실행을 매끄럽게 연결하는 작업들을 통해 ClickUp은 모호한 개념을 명확하고 실행 가능한 워크플로우로 전환하는 데 도움을 줍니다.

스토리보드를 단순한 아이디어에서 팀이 발전시킬 수 있는 구체적인 계획으로 만들고 싶으신가요? 지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하세요.

자주 묻는 질문

스토리보드 템플릿은 막연한 아이디어를 장면별 또는 단계별로 명확한 순서로 전환하는 데 도움이 됩니다. 제작자는 제작 시작 전에 비디오 촬영, 대본, 전환을 계획하는 데 이를 활용합니다. 교육자는 복잡한 수업을 이해하기 쉬운 패널로 분할하는 데 활용합니다. 제품 및 UX 팀은 긴 사양서 작성 없이 사용자 여정, 온보딩 흐름 또는 기능 내러티브를 지도하는 데 사용합니다. 핵심은 '화려한 시각화'가 아닌 명확성입니다: 무엇이 먼저 발생하고, 다음에 무엇이 이어지며, 무엇이 누락되었는지 파악하는 것이죠.

네. Miro는 내러티브 기획, 워크숍, 회고, 프로세스 매핑을 위한 스토리보드 스타일 템플릿(스토리보드처럼 작동하는 보드 포함)을 제공합니다. 아이디어 구상, 협업, 빠른 시각적 합의 도출에 탁월하며, 특히 프로젝트 초기 단계에서 순서를 구성할 때 유용합니다. 팀이 마찰을 겪을 수 있는 시점은 이후 단계로, 보드 이상의 강력한 구조, 버전 관리, 소유권, 실행 추적이 필요해질 때입니다.

비디오를 제작할 때 '최고의' 스토리보드 템플릿은 프레임과 작업 인계를 모두 지원하는 것입니다. 다음과 같은 요소를 찾으세요: 액션/대화/오디오 신호를 위한 공간, 쉬운 재정렬 기능, 각 패널을 실제 일(스크립트, 자산, 검토, 마감일)과 연결하는 방법. 팀이 스토리보드 → 작업 → 타임라인으로 전환해야 하는 경우, 프레임을 추적 가능한 일(소유자, 마감일, 상태)로 변환하는 템플릿이 순수 시각적 그리드보다 항상 더 효과적입니다.

물론입니다—스토리보드는 기본적으로 "이미지로 표현한 사용자 스토리 매핑"입니다. 온보딩, 결제, 권한 흐름, 지원 여정, 심지어 내부 워크플로우(승인 절차 등)까지 스토리보드로 시각화할 수 있습니다. 특히 이해관계자들이 사양서를 읽는 대신 경험을 직접 확인해야 할 때 유용합니다. 추가 장점: 각 단계가 작업(디자인, 카피, 엔지니어링, QA)으로 전환되면 맥락을 잃지 않고 고객 여정 → 실행으로 이어지는 직접적인 경로를 확보할 수 있습니다.

Miro는 시각적 계획 수립에 탁월하지만, 스토리보드가 실제 프로젝트로 전환되면 팀은 종종 한도에 부딪힙니다. 흔한 문제점: 대형 보드는 지연될 수 있고, 보드가 빠르게 복잡해지며, 추가 도구를 사용하지 않고는 의존성, 마일스톤, 보고를 관리하기가 더 어렵습니다. 스토리보드에 승인, 타임라인, 작업량 가시성 또는 반복 가능한 생산 워크플로우가 필요하다면, 결국 "Miro에서 계획하고 다른 곳에서 관리하는" 번거로운 과정을 겪게 될 수 있습니다.

강력한 대안은 시각적 스토리보드와 운영 작업을 함께 관리하는 도구입니다. 예를 들어, ClickUp은 팀이 화이트보드에서 스토리보드를 작성한 후 프레임을 소유자, 마감일, 상태, 의존성이 포함된 작업으로 전환하고 추적을 위한 대시보드를 생성할 수 있게 합니다. 이는 스토리보드가 단순한 계획 도구가 아닌 워크플로우로 전환됨을 의미합니다. 팀이 "여기서 보드, 저기서 작업, 또 다른 곳에서 업데이트"하는 방식에 지쳤다면, 이 도구가 그 연결 고리를 완성해 줍니다.