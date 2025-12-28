제품의 UI와 UX를 개선하는 방법

사용자가 제품을 처음 열 때면 대개 특정 작업을 염두에 두고 있습니다. 하지만 화면이 복잡해 보이거나 버튼이 비슷해 보이면, 그 작업은 갑자기 예상보다 훨씬 더 많은 노력을 필요로 하게 됩니다.

연구에 따르면, 약 80%의 사람들이 사이트 내 검색 경험이 기대에 미치지 못해 이탈했다고 인정합니다.

제품 팀에게 이는 일반적으로 단일 "나쁜" 화면의 문제가 아닙니다. 시간이 지남에 따라 새로운 기능, 급한 수정, 긴급 요청이 누적됩니다. 서로 다른 팀이 각기 다른 "좋은 UX" 개념을 구현하면서 인터페이스가 균일하지 않게 느껴지기 시작합니다.

이 글에서는 UI 드리프트 진단, 수정 사항 우선순위 지정, 변경 사항이 단순히 레이아웃을 바꾼 것이 아니라 실제로 마찰을 줄였는지 검증하는 데 유용한 스프린트 친화적 체크리스트를 제공합니다.

이 과정에서 제품 팀을 위한 도구가 어떻게 리서치와 티켓을 한곳에 모아 사용자 경험 최적화 일이 여러 도구 사이에서 분실되지 않도록 하는지 살펴보겠습니다.

UI와 UX 이해하기: 제품 디자인의 핵심

인터페이스의 어떤 요소도 변경하기 전에, 실제로 개선하려는 부분이 무엇인지 명확히 하는 것이 도움이 됩니다. UI와 UX를 이해해 보겠습니다.

UI(사용자 인터페이스)는 사람들이 보고 만질 수 있는 층입니다: 레이아웃, 색상 구성, 타이포그래피, 버튼, 양식, 아이콘 및 각 화면의 기타 UI 요소들입니다. 시각적 디자인과 상호작용 세부사항이 결합되어 사용자 친화적인 인터페이스를 만드는 곳입니다.

UX(사용자 경험)는 전체적인 이야기입니다: 사용자가 작업을 얼마나 쉽게 완료할 수 있는지, 정보 구조가 합리적인지, 그리고 제품을 이용하는 동안 느끼는 감정까지 포함합니다. UX는 흐름, 콘텐츠, 오류 상태, 그리고 마찰을 줄이거나 증가시키는 사소한 순간들까지 아우릅니다.

강력한 제품 디자인은 UI와 UX를 하나의 시스템으로 다룹니다 💯. 스페이스, 계층, 본문 텍스트, 인터랙티브 요소와 같은 UI 디자인 선택은 UX 목표를 지원하기 위해 존재합니다. 이러한 목표는 "신규 사용자가 2분 이내에 가입을 완료하도록 돕는다" 또는 "강요하지 않으면서도 업그레이드 경로를 명확하게 한다"와 같은 것일 수 있습니다.

제품 관리자, UX 디자이너, UI 디자이너에게 이는 다음과 같은 의미입니다:

목표 고객 이 누구이며 그들에게 '성공'이 어떤 모습인지 파악하세요

일회성 화면이 아닌 명확한 흐름으로 그 요구사항을 전환하세요

디지털 제품 전반에 걸쳐 패턴이 일관되게 느껴지도록 간단한 디자인 시스템 구축하기

직장인은 업무 관련 정보 검색에 하루 평균 30분 이상을 소비합니다. 이는 이메일, Slack 스레드, 흩어진 파일들을 뒤지느라 연간 120시간 이상을 낭비하는 셈입니다. 작업 공간에 내장된 지능형 AI 어시스턴트가 이를 바꿀 수 있습니다.

제품 UI 및 UX 개선을 위한 단계와 전략

많은 UI 및 UX 문제는 사용자가 버튼을 클릭하기 훨씬 전에 시작됩니다.

사용자 연구는 한 문서에, UX 버그는 스프레드시트에, 모크업은 디자인 도구에, 피드백은 채팅에, 릴리스 노트는 또 다른 곳에. 시간이 지날수록 이러한 업무 분산(Work Sprawl)은 현재 버전이 무엇인지, 특정 디자인 결정이 왜 내려졌는지 파악하기 어렵게 만듭니다.

다음과 같은 경우 제품에서 이를 느낄 수 있습니다:

한 흐름은 최신 디자인 시스템을 따르지만, 다른 흐름은 여전히 구식 UI 패턴을 사용합니다.

실제 사용자의 피드백은 다음 스프린트 항목에 반영되지 않습니다

디자인 팀과 개발 팀은 사용자 연구에 대한 공유 기록 없이 변경 사항을 논의합니다.

ClickUp은 제품 팀에게 전체 UX 및 UI 라이프사이클을 위한 통합 AI 작업 공간을 제공합니다. 사용자 연구 계획, 인터뷰 노트, 사용성 테스트 결과, 디자인 작업, 출시 작업을 하나의 연결된 계층 구조로 관리할 수 있어 도구 간 전환이 필요 없습니다.

아래 단계와 전략은 제품 팀, UX 디자이너, UI 디자이너가 주관적 의견에서 증거 기반 의사 결정으로 전환하는 데 도움을 줍니다. 모든 일은 ClickUp 내에서 추적 가능하게 유지됩니다.

사용자 연구 템플릿으로 체계적이고 반복 가능한 연구를 플랜하세요. 목표, 방법, 참가자를 한곳에서 정의할 수 있습니다. 이 템플릿은 팀이 인터뷰와 사용성 테스트를 수행하는 방식을 표준화하는 동시에 디자인 결정이 실제 사용자 인사이트에 기반하도록 유지하는 데도 활용할 수 있습니다.

1. 사용자 연구 및 피드백 분석 수행

사용자 연구를 정기적으로 수행하지 않는다면, 대부분 목표 고객이 아닌 자신을 위해 디자인하고 있는 것입니다. 사용자 연구는 사용자 요구사항, 목표, 제약 조건에 대한 현실적인 맥락을 제공합니다. 이를 통해 디자인 프로세스를 가정이 아닌 실제 사용자 제약과 요구사항에 맞춰 맞춤형으로 조정할 수 있습니다.

고영향 여정(가입, 온보딩, 검색, 결제, 업그레이드)을 중심으로 작고 집중된 방법론 세트로 시작하세요: 사용자 인터뷰를 통해 동기부여, 기대치, 불편사항을 심층적으로 탐구하세요.

사용성 테스트 를 통해 실제 사용자가 작업을 완료하는 과정을 관찰하고, 사용자 오류와 작업 흐름의 단절 지점을 파악하세요.

설문조사 를 통해 대규모로 감정을 포착하고 시간 경과에 따른 추세를 추적하세요

행동 분석 tools(히트맵, 세션 재생)를 통해 사용자가 인터페이스와 정확히 어떻게 상호작용하는지, 어디서 주저하거나 이탈하는지 확인하세요.

ClickUp에서는 이 연구를 단일 작업 공간 내에서 체계적으로 관리할 수 있습니다:

사용자 연구 플랜 템플릿으로 사용자 연구를 체계적으로 구성하세요

"온보딩 UX 연구"와 같은 리스트를 생성하고 인터뷰, 사용성 테스트 세션, 분석을 위한 작업을 추가하세요.

각 작업에 녹화 내용, 노트, 스크린샷을 첨부하여 모든 인사이트가 특정 흐름이나 화면과 연결되도록 하세요.

하지만 팀과 이해관계자의 피드백 수집은 어떻게 할까요? 바로 여기서 ClickUp의 다음 기능이 단계를 거칩니다.

구조화된 피드백을 위해 ClickUp 양식 활용하기

ClickUp 양식으로 피드백을 한곳에 모아 연결된 양식을 통해 더 빠르게 실행하세요

구조화되지 않은 피드백은 실행하기 어렵습니다. 채팅 속 스크린샷, "이 페이지가 혼란스러워요" 같은 모호한 이메일, 회의 중 무작위 의견들은 명확한 일로 이어지기 어렵습니다. ClickUp 양식은 바로 이 문제를 해결하기 위해 설계되었습니다 🗒️.

워크플로우에 이를 활용하는 실용적인 방법은 다음과 같습니다:

페이지/화면, 기기 유형, 심각도, 사용자 유형, 카테고리(예: 네비게이션, 카피, 성능) 필드를 추가하세요.

사용성 테스트 후, 릴리스 노트에 포함하거나 지원팀 및 성공팀과 공유할 수 있는 양식

각 제출물이 적절한 태그와 사용자 지정 필드가 포함된 전용 "UX 피드백" 목록에 작업을 생성하도록 설정하세요.

2. 현재 디자인을 점검하세요

실제 사용자로부터 피드백을 받은 후에는 기존 UI를 점검하세요.

체계적인 UI 감사는 디자인 기반이 어긋난 부분을 파악하는 데 도움이 됩니다: 일관성 없는 컴포넌트나 시각적 계층의 누락 등이 바로 그것입니다.

데스크탑과 모바일에서 제품을 사용하며 다음과 같은 질문을 던져보세요: 라벨이 대부분의 사용자가 자연스럽게 사용할 만한 단어와 일치합니까?

이 화면은 디자인 시스템 (색상 스킴, 타이포그래피, 간격, 상호작용 패턴)을 따르고 있나요?

사용자가 컨트롤과 상호작용할 때 어떤 일이 발생하는지 명확한가요, 아니면 사용자가 추측해야 하나요?

"이 설정은 어디에 있을까?" 하고 잠시 멈춰 생각해야 한다면, 일반 사용자들도 마찬가지일 것입니다. 바로 이런 사소한 불일치가 학습 곡선을 가중시키고 시간이 지남에 따라 사용자 경험에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

그런 다음, 이러한 결과를 ClickUp 작업 공간 내에서 체계적인 백로그로 전환할 수 있습니다:

“UI 감사 – Q1” 과 같은 리스트를 생성하세요.

발견한 각 문제(혼란스러운 탐색, 레이아웃 문제, 누락된 상태, 불분명한 마이크로카피 등)에 대해 ClickUp 작업 을 추가하세요. ClickUp 작업

상태, 담당자, 우선순위, 시작/마감일, 의존성 등의 작업 필드를 활용하여 모든 문제에 소유자와 해결 플랜을 부여하세요.

중요도와 제품 영역을 위한 사용자 지정 필드를 추가하여 제품 팀이 몇 번의 클릭만으로 필터링하고 우선순위를 지정할 수 있도록 하세요.

ClickUp 작업으로 일을 자동화하고 우선순위를 정하며 진행 상황을 관리하세요

그 결과 UX 디자이너, 제품 관리자, 개발 팀이 여러 스프린트에 걸쳐 진행할 수 있는 살아있는 감사 백로그가 생성됩니다.

3. 탐색 및 정보 구조 간소화

아름다운 인터페이스라도 사용자가 필요한 것을 찾지 못하면 실패합니다. 네비게이션과 정보 구조는 사용자가 페이지 간 이동과 작업 완료 속도를 결정하므로 탁월한 UX의 핵심입니다.

권위 있는 UX 자료들은 네비게이션에 관한 몇 가지 기본 원칙에 동의합니다: 메뉴는 단순하게 유지하고 큰 화면에서 가시성을 유지하세요

내부 용어 대신 명확하고 일관된 라벨을 사용하세요

중요한 작업이 묻혀 있는 깊고 복잡한 다단계 메뉴는 피하세요

사용자가 예상하는 위치에 네비게이션을 배치하고, 디지털 제품 전반에 걸쳐 일관된 패턴을 유지하세요.

여기서 UI 디자인, UI 요소, 인터랙션 디자인은 '찾기 쉬움'을 위해 일합니다. 레이아웃, 라벨, 피드백은 경로를 교묘하게 만들지 말고 직관적으로 느껴지게 해야 합니다.

ClickUp 화이트보드로 사용자 여정 지도하기

모든 구성원이 개별 화면이 아닌 전체 여정을 볼 수 있을 때 내비게이션 변경을 더 쉽게 설계할 수 있습니다. 바로 이때 사용자 여정 매핑과 흐름도가 도움이 됩니다.

ClickUp 화이트보드는 제품 팀에게 다음과 같은 디지털 스페이스를 제공합니다:

키 페이지와 상태를 흐름도 노드로 스케치하세요

실제 사용자 여정을 나타내는 화살표로 연결하세요(예: "랜딩 페이지 → 가입 → 온보딩 체크리스트 → 첫 작업 생성").

사용자 연구 및 사용성 테스트에서 도출된 문제점을 주석 처리하세요

ClickUp 화이트보드로 모든 아이디어를 체계적인 실행 계획으로 전환하세요

UX/UI 스페이스 내에서 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

ClickUp 화이트보드의 특정 단계에 ClickUp 작업을 연결하세요(예: "온보딩 단계 2의 문구 수정", "프로젝트 생성 양식의 필드 수 줄이기").

경로가 복잡해 보이거나 과부하가 걸린 것처럼 보일 때 실시간으로 의견을 제시하세요

네비게이션 변경 사항을 출시할 때마다 지도를 업데이트하여 제품 팀과 개발 팀이 신뢰할 수 있는 참고 자료로 유지하세요.

이를 통해 시간이 지남에 따라 사용자가 실제로 제품을 어떻게 이동하는지에 대한 생생한 모델을 확보할 수 있으며, 예측 가능한 경로를 가진 사용자 친화적인 인터페이스를 훨씬 쉽게 설계할 수 있습니다.

4. 접근성과 반응형 디자인을 최우선으로 고려하세요

접근성은 "있으면 좋은 기능"이 아닙니다. 이는 기본적인 UI 디자인 최고의 실행 방식이며, 많은 지역에서 법적 요구사항입니다.

먼저 WCAG 지침에 따라 사용자 인터페이스의 색상 대비, 텍스트 크기, 포커스 상태를 점검하세요. 이를 통해 시각 또는 운동 능력이 다른 사용자들도 제품을 편안하게 이용할 수 있습니다.

💡 전문가 팁: WCAG 2.1은 normal 텍스트의 경우 최소 대비 비율 4.5:1, 큰 텍스트의 경우 3:1을 권장하며 키보드 사용자를 위한 명확한 포커스 표시기를 권장합니다.

또한 반응형 디자인 가이드라인을 반드시 준수하세요. 유연한 그리드, 유동적인 이미지, 계층 구조를 유지하는 브레이크포인트를 통해 데스크탑부터 태블릿, 모바일까지 깔끔하게 레이아웃이 적용되도록 하십시오.

모바일 앱의 탭 목표를 확인하고, 주요 동작을 엄지손가락이 닿는 범위 내에 배치하며, 모달 창과 메뉴가 작은 화면에서도 사용 가능하도록 유지하세요.

너무 많은 일이 느껴진다고요? ClickUp을 활용해 UX 디자인 프로세스에 이러한 점검 사항을 통합할 수 있습니다:

디자인 및 개발 작업에 "접근성 및 기기" 체크리스트를 추가하세요. 대비 확인, 대체 텍스트 추가, 포커스 상태 검증, 키보드 접근성 테스트, 주요 브레이크포인트에서의 핵심 흐름 검토 등의 항목을 포함시키세요.

ClickUp 작업 체크리스트와 ClickUp 체크리스트 템플릿을 활용하여 출시 전 모든 신규 페이지나 기능이 동일한 접근성 검토를 거치도록 하세요.

ClickUp 체크리스트를 통해 여러 플랫폼에서 모든 작업에 대한 체크리스트를 생성하고 관리하세요

💡 재미있는 사실: 첫인상에 관한 연구에 따르면 대부분의 사람들은 50밀리초 이내에 사이트의 신뢰도와 품질에 대한 의견을 형성하며, 시각적 디자인이 그 판단에 큰 영향을 미칩니다. 실제로 이는 레이아웃과 반응형 디자인이 어떤 문구보다 먼저 말한다는 것을 의미합니다.

5. 시각적 계층 구조와 일관성 개선

시각적 계층은 사용자에게 "여기서 시작해서 저기로 가세요"라는 지시를 아무런 설명 없이 전달합니다.

강력한 인터페이스에서는 제목, 버튼 스타일, 스페이스가 자연스럽게 주된 행동으로 주의를 유도하고 불필요한 요소로부터 시선을 분산시킵니다.

닐슨 노먼 그룹 등 전문가들의 UX 연구에 따르면 대조, 크기, 근접성, 여백을 활용하여 중요성을 표시하고 관련 요소를 그룹화할 것을 권장합니다.

더 나은 계층 구조를 위한 간단한 체크리스트를 참고하세요: 화면당 하나의 주요 동작을 시각적으로 두드러지게 만드세요

일관된 제목 레벨과 본문 텍스트 스타일을 사용하세요

양식에 충분한 스페이스를 두어 사람들이 라벨과 필드를 피로감 없이 스캔할 수 있도록 하세요

오류 메시지는 해당 오류가 발생한 요소 근처에 표시하세요

ClickUp은 이 일을 배경에서 지원할 수 있습니다:

디자인 시스템 가이드라인, 컴포넌트 사양, UI 상태를 ClickUp Docs 에 저장하고, Figma 라이브러리나 토큰을 해당 문서에 직접 임베드하세요.

ClickUp Docs에서 팀을 위한 워크플로우, 주요 가이드라인 및 코멘트를 문서화하세요

"UI 다듬기" 작업 목록을 생성하세요. 각 작업은 계층 구조나 일관성 개선이 필요한 화면 또는 흐름과 연결됩니다. 그런 다음 각 작업에 스크린샷, Figma 링크 및 승인 기준을 첨부하세요.

6. 사용자 및 팀과의 피드백 루프 구축

피드백이 분기별로 한 번씩만 제공되면 UI 및 UX 개선 전략은 무너집니다. 목표는 실제 사용자와 내부 팀 모두와 함께 가볍고 지속적인 피드백 루프를 만드는 것입니다.

사용자를 위해 다음을 결합할 수 있습니다: "이 작업은 얼마나 쉬웠나요?" 또는 "여기서 거의 중단할 뻔한 이유는 무엇인가요?"와 같은 목표 질문을 묻는 앱 설문조사

신규 또는 고위험 흐름에 대한 짧고 집중적인 사용성 세션

주요 작업 완료 후 고객의 감정을 파악하는 정기적이지 않은 NPS(순추천지수) 또는 CSAT(고객만족도) 설문조사

팀을 위해, Slack 스레드에 흩어져 있는 대화 대신 실제 일과 연결된 대화를 유지할 수 있는 간단한 방법이 필요합니다.

ClickUp을 활용하여 이를 구현하는 방법은 다음과 같습니다:

ClickUp 댓글 기능을 통해 즉시 작업 항목을 생성하고 다른 사람 또는 본인에게 할당하세요

ClickUp을 사용하면 작업에 직접 댓글을 달고 특정 개인에게 댓글을 할당할 수 있습니다. 이를 통해 명확한 설명과 디자인 결정이 관련 UI 문제와 연결된 상태로 유지됩니다.

디자이너는 관련 사용자 연구나 사용성 Clip을 연결할 수 있으며, 엔지니어는 동일한 공간에서 구현 관련 질문을 할 수 있습니다. 나중에 해당 작업을 열어보는 누구나 변경된 내용과 그 이유를 확인할 수 있습니다.

친절한 팁: ClickUp Clips를 사용하면 워크플로우 내에서 직접 화면 녹화를 캡처하고 공유할 수 있어, 모든 디자인 업데이트나 사용성 인사이트를 시각적으로 문서화할 수 있습니다. Clip을 사용하면 팀원이 UI 변경 사항을 시연하거나 사용자 여정을 안내하거나 문제점을 강조하는 것이 간편해집니다. 긴 서면 설명이 필요 없습니다. ClickUp Clips로 워크플로우 내에 상세한 설명과 인사이트를 남겨두세요

ClickUp 자동화 기능을 활용하여 일을 원활하게 진행하세요

ClickUp 자동화 기능을 활용해 사전 구축된 자동화 프로세스를 사용하거나 필요에 맞게 맞춤형 설정을 적용하세요

피드백을 수집한 후에도 누군가는 이를 할당하고 태그를 지정하며 워크플로우를 거쳐 처리해야 합니다. ClickUp 자동화 기능이 이러한 반복 작업을 대신 수행해 드립니다.

다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

피드백 양식이 제출될 때 자동으로 작업 생성

태그를 기반으로 문제를 적절한 UX 또는 UI 디자이너에게 자동 할당하세요

상태 변경 시 댓글을 남기거나 이메일을 발송하여 이해관계자에게 지속적으로 정보를 공유하세요.

ClickUp의 자동화 템플릿과 AI 자동화 빌더를 활용하면 이러한 워크플로우를 손쉽게 설정할 수 있어, UX 피드백이 스프레드시트에 갇히는 일이 없습니다.

5분 이내에 단계별로 워크플로우 자동화하는 법을 익히세요. 이 빠른 시작 튜토리얼은 ClickUp과 같은 노코드 워크플로우 자동화 tools를 활용해 원활한 AI 기반 자동화를 구축하는 방법을 정확히 보여줍니다. 🔼

7. 테스트, 측정, 반복

가장 유용한 UX 일은 모든 변경을 최종 답안이 아닌 테스트로 간주합니다. 업데이트를 배포한 후에는 사용성 테스트와 제품 분석을 혼합하여 검증하세요.

추적해야 할 일반적인 UX 메트릭으로는 작업 성공률, 오류 발생률, 작업 소요 시간, 주요 흐름의 완료율 등이 있습니다. 이러한 지표와 사용성 테스트 세션에서 얻은 정성적 관찰 결과를 함께 활용하면 단순히 무엇이 변경되었는지뿐만 아니라 그 이유까지 이해할 수 있습니다.

또한 다음과 같은 것도 가능합니다: 키 화면에서 간단한 A/B 테스트를 실행하여 어떤 디자인이 마찰이나 이탈을 줄이는지 확인하세요

특정 기능에 집중되는 지원 티켓 및 "어떻게 해야 하나요..." 질문을 추적하세요.

기기, 플랜 유형 또는 사용자 페르소나별로 결과를 세분화하여 개선 사항이 가장 중요한 세그먼트에 효과적인지 확인하세요.

ClickUp 대시보드는 이러한 신호를 한곳에 모아 관리할 수 있도록 지원합니다. 작업 및 통합 도구에서 데이터를 가져와 UX 문제 발생량을 표시하는 위젯을 구축할 수 있습니다. 또한 해결 소요 시간, 테스트 커버리지, 릴리스별 인터페이스 문제 발생 건수 등 다른 변수들도 확인할 수 있습니다.

ClickUp 대시보드에서 사용자 피드백과 주요 UI/UX 메트릭을 추적하세요

이를 통해 제품 및 디자인 팀은 각자 다른 보고서를 확인하는 대신, UI/UX 개선이 효과를 발휘하는지 여부에 대한 공유된 시각을 확보할 수 있습니다.

마나스와이 드위베디, 세드코스 테크놀로지스 프라이빗 리미티드(Cedcoss Technologies Pvt. Ltd.)가 공유합니다:

대시보드 가시성이 향상되어 제품 분석을 표시하는 데 있어 시간을 크게 절약해 줍니다.

대시보드 가시성이 향상되어 제품 분석을 표시하는 데 있어 시간을 크게 절약해 줍니다.

우수한 UI와 UX는 탄탄한 디자인 역량과 안정적인 워크플로우 모두에 의존합니다.

매번 프로세스를 재구축하지 않고도 연구 자료를 수집하고, 디자인 스프린트를 조정하며, 아이디어를 테스트하고, 결과를 측정할 수 있는 tools가 필요합니다.

ClickUp이 UI/UX 개선 워크플로우를 어떻게 간소화하는지

ClickUp은 제품 팀이 리서치 노트부터 최종 출시 작업까지 전체 UX 디자인 프로세스를 한 곳에서 체계화할 수 있도록 지원합니다. 여러 도구에 디자인 결정과 개발 작업을 분리해 관리할 필요 없이, 모든 작업을 하나의 작업 공간에 통합할 수 있습니다.

실제 적용 사례는 다음과 같습니다:

연구, 스프린트, 문서화를 한곳에 통합하세요

ClickUp Docs로 문서 형식 지정하기: 북마크 삽입, 테이블 추가 등 다양한 기능 활용

ClickUp 문서를 활용해 사용자 연구, 페르소나, UI 가이드라인, 실험 결과를 저장하세요. 브리프를 체계적으로 구성하고 Figma 프로토타입이나 사용자 흐름도를 문서 내에 바로 삽입할 수 있습니다.

ClickUp 작업 및 목록으로 디자인 스프린트를 구성하세요. 연구, UX 디자인, UI 디자인, 구현, QA 작업을 세부 작업으로 분할한 후 소유자와 마감일을 할당하세요.

ClickUp AI 노트테이커를 활용해 UX 연구 회의나 디자인 리뷰를 녹음하고 요약하세요. 녹취록과 실행 항목을 작업으로 전환할 수 있습니다.

ClickUp AI 노트테이커로 실시간 통화 기록을 받아보세요

ClickUp 화이트보드에서 사용자 흐름과 정보 구조를 설계한 후, 실행 준비가 된 모든 모양을 작업으로 전환하세요.

피드백 자동 수집 및 전달

ClickUp 양식을 구축하여 이해관계자와 내부 팀으로부터 체계적인 제품 피드백을 수집하세요. 각 제출 내용은 적절한 필드와 태그가 적용된 추적 가능한 작업으로 전환되며, 출시 후 UI 피드백 수집에 이상적입니다.

새로운 피드백이나 테스트 결과가 도착하면 작업을 할당하고 자동화를 실행할 수 있는 ClickUp 에이전트를 활용하세요.

ClickUp AI 에이전트로 쿼리와 의견에 즉시 답변 받으세요

예를 들어, 사용성 문제가 발견되면 UI/UX 담당자가 디자이너를 위한 후속 작업을 자동 생성하거나, 개발자에게 새로운 사용자 피드백 검토를 알릴 수 있습니다.

시각적 디자인 검토 및 승인

ClickUp 작업에 모형과 모션 샘플을 업로드하고, ClickUp의 교정 tools를 활용해 이미지나 비디오의 특정 부분에 고정된 주석을 추가하세요. 각 주석은 담당자를 지정하고 해결할 수 있어 시각적 피드백이 구체적이고 실행 가능합니다.

모형 교정 및 주석 달기, Figma 및 InVision 파일 임베딩 , 외부 협력자 초대, 검토용 코멘트 할당

ClickUp으로 빠른 반복 작업을 통해 디자인과 승인을 신속하게 진행하세요

AI의 힘을 활용하여 연구를 더 빠르게 진행하세요

ClickUp Brain은 제품 팀이 모든 제품 문서에서 디자인 패턴, 사용자 피드백 주제 또는 사용성 문제를 즉시 추출할 수 있도록 지원합니다.

AI 기반 프롬프트를 활용해 새로운 디자인 아이디어를 브레인스토밍하거나 사용성 테스트 결과를 신속하게 분석할 수 있습니다. 작업 공간을 벗어나지 않고도 가능합니다. 이를 통해 팀은 집중력을 유지하고 목표를 일치시키며, 더욱 매끄럽고 직관적인 제품 경험을 제공할 준비를 갖추게 됩니다.

AI는 사용자 가이드와 표준 운용 절차 (SOP)부터 법적 계약서와 제품 설명에 이르기까지 문서 작성의 고통을 덜어줄 수 있습니다. 이 비디오에서는 실제 예시와 검증된 프롬프트를 활용해 AI로 문서를 작성하는 방법을 정확히 보여드립니다.

Beyond Brain, ClickUp의 Brain GPT는 AI 기반 디자인 파트너로서 제품 팀이 모든 사용자 인사이트를 포착하고 체계화하며 실행에 옮길 수 있도록 설계되었습니다.

여러 대규모 언어 모델(LLM)을 지원하는 Brain GPT는 사용자의 워크플로우에 맞춰 더 스마트하고 관련성 높은 제안을 제공합니다. 방법은 다음과 같습니다:

Talk to Text를 활용해 디자인 피드백, 사용자 반응 또는 브레인스토밍 아이디어를 즉시 기록하세요—말만 하면 Brain GPT가 나머지를 처리합니다.

사용성 테스트 결과를 요약하고, 반복적으로 발생하는 문제점을 강조하며, AI 기반 분석으로 핵심 주제를 도출하세요.

통합 AI 검색으로 모든 노트, Clip, 디자인 문서를 즉시 검색하여 중요한 UI/UX 인사이트를 놓치지 마세요.

Deepseek, Gemini, Claude, ChatGPT 등 다양한 대규모 언어 모델(LLM)을 활용하여 요약, 디자인 카피 생성, 사용자 감정 분석에 최적화된 모델을 찾아보세요.

Brain GPT로 여러 대규모 언어 모델(LLM)의 힘을 활용하세요

ClickUp과 함께 몇 가지 추가 tools를 활용하면 실제 사용자가 제품과 상호작용하는 방식을 더 명확하게 볼 수 있습니다.

1. Hotjar

Hotjar를 통해

Hotjar는 행동 분석 및 사용자 피드백 플랫폼으로, 실제 사용자가 제품의 페이지와 흐름에서 어떻게 이동하고, 클릭하고, 스크롤하며 이탈하는지 확인할 수 있도록 지원합니다.

히트맵, 세션 녹화, 피드백 위젯, 설문조사를 결합하여 디자인 팀이 UX 문제를 특정 UI 요소와 연결할 수 있게 합니다. UI/UX 개선 작업을 진행 중인 제품 팀에게 Hotjar는 특히 네비게이션 변경 사항과 레이아웃 실험을 검증하는 데 유용합니다.

Hotjar 주요 기능

히트맵과 세션 녹화를 통해 클릭, 스크롤 깊이, 주목도를 시각화하세요.

위젯과 설문 템플릿을 활용하여 페이지 내 피드백과 NPS 스타일 설문조사를 수집하세요.

퍼널과 트렌드를 구축하여 키 여정에서 사용자가 이탈하는 지점을 파악하세요

질적 연구를 위해 Hotjar Engage로 원격으로 사용자를 모집하고 인터뷰하세요.

Google 애널리틱스, HubSpot, Segment 및 기타 제품 스택과 같은 tools와 통합하세요.

Hotjar의 한도

프리미엄 플랜은 트래픽이 많은 제품이나 대규모 팀에게는 비싸게 느껴질 수 있습니다

일부 리뷰어들은 특정 설문조사 및 피드백 위젯의 맞춤형 커스터마이징 옵션의 한도를 지적합니다.

Hotjar 가격 정책

Free

성장 : 월 $49부터 시작

Pro: 맞춤형 가격

Enterprise: 맞춤형 가격

Hotjar 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (320개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (530개 이상의 리뷰)

2. Lookback

Lookback을 통해

Lookback은 실시간 및 녹화 사용자 세션을 위한 정성적 연구 및 사용성 테스트 플랫폼입니다. 진행자 유무에 따른 테스트를 실행하며, 참가자가 제품 내 작업을 수행하는 동안 화면, 마이크, (선택적으로) 카메라를 캡처할 수 있습니다.

UI/UX 팀에게 Lookback은 실제 사용자가 프로토타입이나 결제 과정 같은 핵심 여정을 경험하며 생각을 소리 내어 표현하는 모습을 관찰할 때 유용합니다.

Lookback 최고의 기능

데스크탑 및 모바일 환경에서 진행되는 중재형 및 비중재형 사용성 테스트를 실행하세요.

화면, 오디오 및 선택적 비디오를 캡처하여 사용자의 반응을 직접 보고 들을 수 있습니다.

관찰자를 초대하여 세션을 실시간으로 시청하고 타임스탬프가 포함된 노트와 태그를 추가하세요.

녹화본을 공유 라이브러리에 저장하고 일반적인 UX 문제점을 위한 하이라이트 영상을 제작하세요.

채용 플랫폼 및 리서치 워크플로우와 연동하여 원활한 일정 조정을 실현하세요.

Lookback 한도

Capterra 리뷰에는 가끔 발생하는 안정성 문제(연결 문제 또는 브라우저/기기 특이점)로 인해 세션이 중단될 수 있다는 내용이 멘션됩니다.

간헐적으로만 사용자 테스트를 진행하는 팀에게는 인터페이스와 설정 과정이 복잡하게 느껴질 수 있습니다.

역추적 가격 책정

프리랜서: 개인 연구자 기준 연간 약 $299

팀: 공유 프로젝트를 사용하는 소규모 팀 기준 연간 약 $1,782

인사이트 hub: 대기업 기준 연간 약 4,122달러부터

Enterprise: 대규모 기업용 연간 $18,150부터

평가 및 리뷰 확인

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

3. Maze

Maze는 디자인 프로토타입을 신속하고 데이터 중심의 사용자 테스트로 전환하는 지속적인 제품 발견 및 UX 연구 플랫폼입니다. Figma, Adobe XD, Sketch와 같은 tools와 직접 연결되므로 코드 작성 없이도 흐름을 가져와 비감독형 사용성 테스트를 실행할 수 있습니다.

UI 및 UX 일 시, 개발 단계에 들어가기 전 네비게이션 변경 사항이나 새로운 인터페이스 패턴에 대한 신속한 원격 검증이 필요할 때 Maze가 유용합니다.

Maze 주요 기능

Figma 및 기타 디자인 프로토타입을 몇 분 만에 클릭 가능한 사용성 테스트로 전환하세요

카드 분류, 트리 테스트, 5초 테스트를 실행하여 정보 구조와 메시징을 개선하세요.

내장된 참가자 패널을 사용하거나 자체 사용자를 초대하여 원격 연구를 진행하세요

히트맵, 경로 분석, 작업 수준 메트릭을 활용한 자동화된 보고서 생성

Slack, Jira 같은 도구와 연동하여 결과를 공유하고 후속 작업을 생성하세요.

Maze의 한도

발견 및 프로토타입 테스트에 중점을 두므로, 대규모 제품 내 행동 분석을 위해서는 별도의 분석 도구가 여전히 필요합니다.

좌석 기반 가격 정책은 많은 이해관계자가 접근 권한이 필요한 대규모 팀의 경우 비용이 크게 증가할 수 있습니다.

Maze 가격 정책

Free Plan

스타터: 월 99달러 (월 1회 연구, 5좌석)

팀 및 조직 플랜: 맞춤형 가격

Maze 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

피해야 할 일반적인 UI 및 UX 실수

가장 재능 있는 디자이너조차도 의도치 않게 사용자를 좌절시키거나 경험을 복잡하게 만드는 패턴에 빠질 수 있습니다.

좋은 소식은? 대부분의 UI 및 UX 실수는 예측 가능하며, 주의해야 할 점을 알게 되면 완전히 피할 수 있다는 점입니다:

🚩 사용자가 아닌 이해관계자를 위한 디자인: 화면은 거의 사용되지 않는 필터와 컨트롤로 가득 차 기본 작업조차 복잡하게 느껴지게 합니다.

✅ 대신 해야 할 일: 각 프로젝트를 시작할 때 사용자 요구사항과 주요 작업에 대한 간략한 요약으로 시작하고, 추가하는 모든 요소에 대한 기준으로 활용하세요.

🚩 실제 사용자 연구 생략: 내부 의견으로 사용자 연구와 사용성 테스트를 대체하면, 문제점이 출시 후에만 드러납니다.

✅ 대신 해야 할 일: 작고 정기적인 인터뷰 및 테스트 세션을 계획하고, 레이아웃과 흐름을 커밋하기 전에 실행하세요.

🚩 "값 보여주기"를 위한 화면 과부하: 모든 것을 한 번에 사용자에게 보여주는 것이 안전해 보이기 때문에 화면은 배너, 툴팁, 카드, 양식으로 가득 차게 됩니다. 시각적 디자인은 복잡해지고 대부분의 사용자는 어디에 먼저 집중해야 할지 알 수 없게 됩니다.

✅ 대신 해야 할 일: 화면당 하나의 주요 동작을 선택하고, 계층, 스페이스, 색상이 사용자를 그 동작으로 이끄도록 하세요.

🚩 일관성 없는 패턴과 컴포넌트: 디지털 제품의 여러 부분에서 유사한 동작이 다르게 보입니다. 버튼 크기가 변하고, 라벨 위치가 이동하며, UI 요소들이 미묘하게 다른 방식으로 동작합니다.

✅ 대신 해야 할 일: 간결한 디자인 시스템을 활용하고 UI 컴포넌트를 재사용하여 유사한 작업이 항상 익숙한 방식으로 보이고 작동하도록 하세요.

🚩 콘텐츠와 마이크로카피를 끝까지 무시하는 경우: 레이아웃과 비주얼은 많은 관심을 받지만, 양식과 도움말 텍스트는 마지막 순간에 채워집니다. 레이아웃이 탄탄하더라도 모호한 카피는 마찰을 유발합니다.

✅ 대신 해야 할 일: 카피를 UX 디자인의 일부로 간주하고 실제 사용자를 대상으로 문구 테스트를 수행하세요

🚩 모바일 및 다양한 뷰포트 간과: 화면은 대형 모니터에서 디자인되지만, 소형 기기에서는 제대로 확인되지 않습니다.

✅ 대신 해야 할 일: 대부분의 사용자가 주로 사용하는 기기에서 핵심 흐름을 테스트하고, 그에 따라 간격, 탭 대상, 레이아웃을 조정하세요.

🚩 UX를 일회성 프로젝트로 취급하기: 팀은 대규모 리디자인을 진행하고 출시를 축하한 뒤 다른 업무로 넘어갑니다. 새로운 디자인이 실제로 사용자 경험을 개선했는지 측정하는 사람은 없으며, 사소한 문제들이 시간이 지나면서 다시 쌓여갑니다.

✅ 대신 해야 할 일: UX 개선 전략에 정기적인 점검, 피드백 루프, 소규모 반복 작업을 포함시키세요.

UI 및 UX 개선의 영향 측정

사용자 인터페이스와 사용자 경험을 개선한 후에는, 개선 사항이 실제로 눈에 띄는지 확인해야 합니다.

"완료된 디자인 작업"을 추적하기보다는 실제 사용자의 행동 방식에 집중하세요. UX 전문가들은 종종 행동 기반 메트릭과 태도 기반 메트릭을 혼합하여 사용할 것을 권장합니다.

유용한 신호에는 다음이 포함됩니다: 가입, 검색, 결제와 같은 흐름의 작업 성공률 및 완료율

핵심 여정별 작업 소요 시간, 변경 전후 비교

퍼널의 주요 단계, 특히 정보 아키텍처나 상호작용 디자인을 변경한 지점에서 이탈이 발생합니다.

사용성 테스트 점수와 NPS 또는 CSAT를 결합하여 경험의 사용성과 만족도를 측정하세요.

동일한 UI 요소에 대한 지원 티켓의 양과 주제 또는 "어떻게 해야 하나요..." 질문

가장 중요한 세그먼트(단순히 파워 유저뿐만 아니라)에 개선 사항이 효과적인지 확인하기 위한 기기별 또는 페르소나별 보기

ClickUp에서 이러한 신호를 공유 대시보드로 전환할 수 있습니다:

작업 데이터와 사용자 지정 필드를 활용하여 UX 문제의 발생 횟수와 해결 시간을 추적하세요.

테스트 커버리지, 실험 결과 또는 사용성 점수를 위한 차트를 추가하세요

ClickUp 양식 또는 연동 tools의 피드백 데이터를 가져와 정성적·정량적 변화를 함께 보여주세요.

이러한 메트릭이 개선되고 시간이 지나도 유지된다면, UI/UX 일이 성과를 내고 있다는 증거입니다 🚀.

ClickUp으로 UI와 UX를 한 단계 업그레이드하세요

훌륭한 UX는 단 한 번의 대규모 리디자인에서 비롯되는 경우가 거의 없습니다. 사용자의 의견을 경청하고, 사용 속도를 저하시키는 부분을 수정하며, 다시 테스트하고, 효과적인 요소만 유지하는 수많은 작고 진솔한 주기 속에서 탄생합니다.

ClickUp의 역할은 이러한 주기를 위한 단일 홈을 제공하고 전체 프로세스 전반에 걸쳐 일관성을 유지하는 것입니다.

연구, 디자인 요소, 인터랙티브 프로토타입, 사용성 테스트, 피드백, 후속 조치까지 모든 작업이 하나의 작업 공간에서 이루어집니다. 제품 팀과 UX 디자이너는 동일한 프로젝트 컨텍스트를 공유하며, 어떤 결정이 내려졌는지 파악하고 각 변경 사항의 성과를 확인할 수 있습니다.

현재 UI 및 UX 워크플로우가 단편적으로 느껴진다면, 이를 신호로 받아들이세요. ClickUp Brain과 Brain GPT를 활용해 피드백을 더 빠르게 요약하고 실행에 옮기세요. 반복적인 조율 작업은 ClickUp 자동화 기능에 맡길 수도 있습니다.

ClickUp에 가입하여 모든 UI 및 UX 일을 한곳에서 관리하세요.

자주 묻는 질문(FAQ)

우수한 UX 디자인은 사용자가 현재 위치와 행동 후 발생할 결과를 이해하도록 돕습니다. 핵심 원칙으로는 명확성, 일관성, 접근성, 의미 있는 피드백, 그리고 사용자의 시간과 주의력에 대한 존중이 포함됩니다.

핵심 요소로는 명확한 네비게이션, 논리적인 정보 구조, 집중된 레이아웃, 유용한 마이크로카피, 세심한 오류 상태 등이 있습니다. 이 모든 요소는 사용자의 의도에서 결과까지 원활하게 안내하면서 혼란과 오류를 최소화해야 합니다. 많은 제품 팀이 이러한 요소들의 작업을 ClickUp에서 관리하며, UX 작업을 추적하고 공유 문서에서 디자인 결정을 기록합니다.

대부분의 팀은 Figma, Sketch, Adobe XD 같은 전용 디자인 도구와 작업 및 커뮤니케이션을 통합 관리하는 작업 공간을 함께 사용합니다. ClickUp은 후자를 지원합니다: 디자이너, 제품 관리자, 엔지니어가 프로토타입을 연결하고, UI 문제를 기록하며, 댓글에서 변경 사항을 논의하고, 스프린트와 연구를 한 곳에서 체계화할 수 있습니다.

AI는 방대한 사용자 피드백을 요약하고 반복되는 문제점을 강조하며, 카피 옵션을 생성하고 데이터 패턴을 기반으로 테스트 아이디어까지 제안합니다. ClickUp Brain은 문서, 작업, 댓글을 요약하여 일상 업무에 이를 적용하고, ClickUp Brain GPT는 음성 인식 텍스트 변환, 유니버설 검색, ClickUp AI 노트테이커 기능을 추가해 UX 연구 결과를 더 빠르게 포착하고 실행할 수 있게 합니다.

모바일 앱의 경우 인터페이스를 단순하게 유지하고, 탭 목표는 크게, 탐색 구조는 얕게, 주요 기능은 손쉽게 접근할 수 있도록 하세요. 실제 기기와 연결 환경에서 테스트하여 레이아웃 및 성능 문제를 조기에 발견하세요. 많은 팀이 이러한 모바일 특화 UX 발견 사항과 수정 사항을 ClickUp에서 추적하여 출시 사이에서 누락되지 않도록 합니다.