Wispr 흐름 vs ClickUp: 실시간 트랜스크립션에 더 적합한 솔루션은?

생각이 빠르게 흘러갈 때 타이핑만으로는 따라잡기 어렵습니다. 한 순간에는 음성 메모를 빠르게 작성하다가, 다음 순간에는 문서, 이메일, 프로젝트 도구 사이를 오가며 그 아이디어를 활용 가능한 형태로 전환하려 애쓰게 됩니다.

이때 AI 음성 도구와 실시간 트랜스크립션이 해결책이 되어, 키보드와 씨름하지 않고도 자연스럽게 말하며 일을 계속 진행할 수 있습니다.

Wispr Flow는 데스크톱용 AI 기반 키보드처럼 작동하여 음성 입력을 선호하는 업무 앱 내에서 깔끔한 텍스트로 변환합니다. 반면 ClickUp은 음성과 AI로 구동되는 단일 작업 공간에 다양한 기능과 도구를 통합합니다.

이 글에서는 Wispr Flow와 ClickUp을 비교하여, 각 플랫폼이 음성 기반 작업 관리, 상황 인식 AI 기능, 생산성 기능을 어떻게 처리하는지 살펴보겠습니다.

Wispr 흐름 vs ClickUp 한눈에 보기

집중형 음성 입력 tool과 종합 생산성 플랫폼을 비교할 때는 차이점을 나란히 살펴보는 것이 도움이 됩니다:

기능 ClickUp Wispr 흐름 실시간 음성 텍스트 변환 및 노트 캡처 ClickUp AI 노트테이커는 지원되는 통화를 녹음하고, 녹취록과 요약문을 생성하며, 후속 조치를 ClickUp 작업 및 문서의 작업으로 전환합니다. 선택한 텍스트 필드에 실시간 음성 입력에 집중; 통화에는 참여하지 않지만 모든 앱에 음성 노트를 입력할 수 있음 프로젝트 및 작업 관리 전체 프로젝트 계층 구조(작업 공간 → 스페이스 → 폴더 → 목록 → 작업 → 하위 작업)와 문서, 대시보드, 보고 기능을 한곳에서 제공합니다. 내장된 작업 또는 프로젝트 관리 기능 없음; ClickUp, Jira 또는 CRM과 같은 외부 도구에 의존하여 일 저장 및 추적 워크플로우 자동화 및 AI 모델 ClickUp 자동화 및 ClickUp Brain은 작업 공간 데이터와 연계된 상태 변경, 할당, 알림, 요약, AI 생성 초안을 처리합니다. 음성 입력 텍스트를 정리, 재작성 및 형식 지정하는 AI 모델을 사용하지만, 워크플로우 변경이나 작업 실행을 자동으로 트리거하지는 않습니다. 협업 및 커뮤니케이션 공유 문서, 할당된 댓글, 채팅, Clip 기능을 통해 대화, 파일, 작업을 하나의 협업 공간 안에서 통합 관리하세요. 이메일, Slack, 문서, IDE 같은 tool 내에서 답변과 문서 작성을 빠르게 하지만 공유 작업 공간은 제공하지 않음 가격 Free Forever 플랜; 유료 플랜은 사용자당 월 $7부터 시작하며, Brain 및 BrainGPT와 같은 AI 애드온은 유료 등급에서 이용 가능합니다. 기본: 무료; 프로: 사용자당 월 $15; 기업: 맞춤형 가격 가장 적합한 대상 단일 생산성 및 프로젝트 관리 플랫폼에서 음성, 트랜스크립션, 작업, 문서, AI 자동화를 원하는 팀을 위한 솔루션 기존 앱과 워크플로우 전반에서 활용 가능한 빠르고 유연한 음성 입력 레이어를 원하는 개인 및 팀

ClickUp의 소프트웨어 평가 방식 저희 편집팀은 투명하고 연구 기반이며 공급업체 중립적인 프로세스를 따르므로, 저희 추천이 실제 제품 가치를 바탕으로 함을 믿으셔도 됩니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 안내입니다.

ClickUp이란 무엇인가요?

ClickUp으로 체계적으로 정리하고, 더 빠르게 움직이며, 모든 작업을 한 곳에서 관리하세요

출시 작업을 주도한다고 상상해 보세요: 휴대폰에 음성 노트가 가득하고, 여러 앱에 흩어진 작업 알림, 이메일 스레드 속에 묻힌 피드백. 도구 사이를 오갈 때마다 속도와 맥락을 잃게 됩니다. 바로 전형적인 업무 분산 현상입니다 .

ClickUp은 세계 최초의 통합 AI 작업 공간으로, 모든 업무 앱, 데이터 및 AI 모델을 단일 플랫폼으로 통합하여 업무 확산과 AI 확산을 동시에 줄이도록 설계되었습니다.

탭 전환 없이 프로젝트 계획 수립, 작업 생성, 문서 작성, 댓글 추가가 가능합니다. 모든 ClickUp 도구와 기능이 단일 플랫폼에서 연결되어 있어, 서로 분리된 도구들의 집합체가 아닌 하나의 연속적인 작업 공간처럼 느껴집니다.

ClickUp에는 'ClickUp Brain'이라는 내장형 AI 어시스턴트도 포함됩니다. 이는 작업, 문서, 댓글을 이해하는 컨텍스트 기반 AI 앱으로, 작업이 이루어지는 바로 그 자리에서 콘텐츠 초안을 작성하는 데 도움을 줍니다.

타이핑보다 음성 입력을 선호하는 팀을 위해 ClickUp BrainGPT는 ClickUp Brain에 Talk to Text 기능을 추가합니다. 데스크톱 또는 Chrome 확장 프로그램에서 BrainGPT를 사용하면 간단한 바로 가기를 누르고 자연스럽게 말하기만 하면, 여러분의 말이 작업, 문서, 댓글 또는 기존에 사용 중인 다른 업무 앱에 형식이 지정된 텍스트로 나타납니다.

한 사용자가 이를 완벽하게 표현했습니다:

ClickUp은 우리가 의존하던 여러 도구—작업 관리자, 문서 도구, 대시보드, 심지어 AI 노트 필기 앱까지—를 대체했습니다. 워크플로우를 맞춤 설정하고, 업데이트를 자동화하며, 모든 구성원이 실시간으로 정보를 공유할 수 있는 기능은 우리의 운영 방식을 완전히 바꿔놓았습니다.

📖 함께 읽기: 음성 메모를 텍스트로 변환하는 방법

ClickUp 기능

ClickUp은 작업, 문서, 협업, AI를 하나의 플랫폼에 통합합니다. 음성 인식, 아이디어 녹음, 대화를 일로 전환하는 데 중점을 둔다면 가장 중요한 핵심 기능은 다음과 같습니다.

기능 #1: ClickUp AI 노트 작성기

ClickUp AI 노트테이커로 모든 회의를 즉시 노트, 회의록, 실행 가능한 작업으로 전환하세요

손으로 쓴 메모나 흩어진 녹음에 의존하는 대신, ClickUp AI 노트테이커는 지원되는 통화에 자동으로 참여하여 검색 가능한 대본과 요약본을 생성합니다. 이를 바탕으로 요약본에서 바로 작업을 생성하고 소유자를 지정하며 마감일을 추가할 수 있어 통화 내용과 작업 목록 사이에 누락되는 사항이 없습니다.

노트와 트랜스크립트가 ClickUp 작업 및 ClickUp 문서 내에 저장되므로, 팀원들은 별도의 트랜스크립션 소프트웨어로 이동하지 않고도 댓글을 남기고, 피드백을 추가하며, 후속 작업을 추적할 수 있습니다.

예를 들어, 영업 관리자가 팀과 매일 진행 상황을 점검합니다. 사람들이 이야기하는 동안 작업 항목을 직접 입력하는 대신 ClickUp AI 노트테이커를 활용합니다. 회의 후 요약본에는 결정 사항이 강조 표시되고 후속 작업이 자동으로 생성 및 할당되므로 관리자는 검토하고 조정하기만 하면 됩니다.

👀 재미있는 사실: 세계 최초의 오디오 녹음은 1860년 '포노토그래프'라는 장치로 이루어졌습니다. 이 장치는 그을음으로 코팅된 종이에 음파를 새겼습니다. 재생용도조차 아니었고, 순수하게 소리를 시각적으로 분석하기 위한 것이었습니다.

기능 #2: ClickUp Brain 및 BrainGPT

BrainGPT로 전체 작업 공간을 이해하는 AI와 함께 일을 질문하고, 분석하고, 자동화하세요

ClickUp Brain은 ClickUp 내부의 AI 어시스턴트입니다. 고급 AI 모델을 활용하여 작업 및 문서 관련 질문에 답변하고, 작업과 문서를 생성하며, 긴 노트를 요약하고, 피드백을 명확한 플랜으로 구조화하는 데 도움을 줍니다.

데스크탑 및 Google Chrome 확장 프로그램으로 제공되는 BrainGPT를 통해 음성 인식 텍스트 변환 기능을 사용해 아이디어를 즉시 기록하고, AI가 번거로운 작업을 처리하도록 할 수 있습니다.

BrainGPT는 데스크톱 앱, 문서, 사이트, 양식에서 음성을 텍스트로 변환하여 업데이트나 개요를 직접 입력하지 않고 음성으로 전달할 수 있게 합니다. AI 기반 음성 인식 기술 덕분에 사용자는 평균적으로 주당 최대 1.1일을 절약하고 타이핑보다 4배 빠르게 작업을 완료할 수 있습니다.

ClickUp Brain, Gemini, OpenAI, DeepSeek, Claude와 같은 프리미엄 AI 모델로 구동되는 ClickUp BrainGPT는 사용자의 맥락을 지능적으로 이해하고, 말하는 대로 편집하며, 앱 전반에 걸쳐 완성도 높은 텍스트를 제공합니다.

구두점, 구조, 형식을 자동으로 처리하여 녹음된 콘텐츠를 원시 텍스트가 아닌 깔끔한 단락이나 체크리스트로 변환해 줍니다. 최대 88% 비용 절감 효과를 제공하는 이 AI 슈퍼 앱은 여러 AI 앱과 녹취 도구를 대체하면서도 음성 기반의 속도와 정확성을 제공합니다.

클래식 트랜스크립션 워크플로우에서도 음성 인식 텍스트 변환 기능을 사용할 수 있습니다. BrainGPT는 다음과 같은 기능을 제공합니다:

회의 후 빠르게 음성 노트를 캡처하여 ClickUp 문서에 드롭하세요

말한 아이디어를 체계적인 프로젝트 문서나 브리프로 전환하세요

자동화 기능이 이어서 처리하는 동안 양식과 필드를 손쉽게 작성하세요

기능 #3: ClickUp 문서, 작업 및 협업

ClickUp Docs로 문서를 생성, 공유하고 워크플로우에 직접 연결하여 더 빠르게 실행하세요

ClickUp Docs를 통해 팀은 문서, wiki, 지식 hub를 생성하여 작업 및 프로젝트와 직접 연결할 수 있습니다. 문서 내에서 댓글을 남기고, 특정 팀원을 대상으로 한 댓글을 추가하며, 해당 댓글을 실행 항목으로 전환할 수 있습니다. 문서와 작업이 나란히 존재하므로 문서가 실제 작업으로 전환되는 과정을 추적할 수 있습니다.

Talk to Text를 사용하면 문서, 회의 요약 또는 지식 문서의 일부를 직접 입력하지 않고 음성으로 작성할 수 있습니다. 개요나 전체 문단을 말하면 Talk to Text가 이를 작성해 주며, 이후 BrainGPT를 활용해 문구를 다듬거나 긴 피드백을 명확한 체크리스트로 전환할 수 있습니다.

문서를 넘어, ClickUp 작업은 단순한 체크리스트부터 복잡한 프로젝트까지 모든 것을 추적할 수 있는 유연한 구조(작업, 하위 작업, 사용자 지정 필드, 의존성)를 제공합니다. 작업에 문서와 파일을 첨부하면 컨텍스트와 실행이 함께 살아 숨쉬는 "작업 문서" 경험을 얻을 수 있습니다.

ClickUp 작업으로 사용자 지정 필드, 우선순위, 마감일을 활용해 모든 작업을 계획하고, 정리하고, 추적하세요

📌 예시: 마케팅 팀이 ClickUp Docs에서 출시 브리프를 작성합니다. 검토자들은 코멘트를 남기고, 핵심 스레드를 복사, 디자인, QA 작업으로 전환합니다. 해당 작업들은 원본 문서와 계속 연결되어 모든 사람이 변경 사항, 승인, 출시 일정을 한 곳에서 추적할 수 있습니다.

이러한 시너지 효과를 더하기 위해 ClickUp의 협업 도구( ClickUp 채팅, 할당 코멘트, ClickUp 클립 )를 통해 팀원들은 코멘트를 남기고, 빠른 화면 또는 음성 클립을 공유하며, 동일한 플랫폼 내에서 작업할 수 있습니다. 이는 도구 간 전환을 방지하고 팀이 컨텍스트 전환 없이 작업 완료에 집중할 수 있도록 돕습니다.

ClickUp 가격 정책

📮 ClickUp 인사이트: 저희가 실시한 설문조사에 참여한 응답자의 거의 88%가 이미 일상 작업을 더 쉽고 빠르게 처리하기 위해 AI 도구를 사용하고 있습니다. 업무 생산성을 동일하게 높이고 싶으신가요? 내장형 AI 어시스턴트 BrainGPT가 생산성 최대 30% 향상, 회의 감소, 즉각적인 요약, 스마트 작업 자동화로 목표 달성을 지원합니다.

📖 추천 읽기: 워터마크 없는 Free 화면 녹화 프로그램

Wispr 흐름이란 무엇인가요?

via Wispr 흐름

Wispr Flow는 이러한 병목 현상을 해결하기 위해 설계된 AI 기반 음성 인식 도구입니다. Mac, Windows 또는 iPhone의 거의 모든 앱 내에서 자연스럽게 말하면 즉시 음성을 잘 형식화된 텍스트로 변환해 줍니다. Google Docs, 브라우저, 이메일, Notion, IDE 또는 CRM에 음성으로 입력하면 Wispr Flow가 대신 타이핑해 줍니다.

기본적인 음성 인식 텍스트 변환 도구와 달리, Wispr Flow는 상황 인식 AI 앱으로 제공됩니다. 프로젝트 문서, 채팅 응답, 코드 블록 등 작성 중인 내용에 따라 자동으로 구두점을 추가하고 불필요한 말을 제거하며 어조와 형식을 조정할 수 있습니다. 100개 이상의 언어를 지원하여 글로벌 팀과 다국어 워크플로우에 유용합니다.

📖 추천 읽기: 노트 공유 및 협업 방법

Wispr Flow 기능

Wispr Flow의 핵심 목표는 단 하나입니다: 어떤 앱이나 기기에서든 타이핑보다 빠르게 아이디어를 음성 입력하고 문서 작업을 완료하도록 돕는 것입니다. Wispr Flow와 ClickUp을 비교할 때 고려해야 할 주요 기능은 다음과 같습니다.

기능 #1: 핸즈프리 음성 인식

via Wispr 흐름

Wispr Flow를 사용하면 키보드 바로 가기나 Flow 막대를 통해 음성 입력을 시작할 수 있습니다. 활성화되면 이메일, Google Doc, 채팅 메시지, 코드 에디터 등 선택한 텍스트 필드에 자동으로 입력됩니다.

The tool is designed to match how fast your brain generates ideas, not how fast your fingers can type. Wispr Flow claims that dictation can be 3–4x faster than typing, especially for long documents like reports or meeting notes.

📌 예시: 제품 관리자가 보드를 검토하며 가상 StandUp 미팅에 참여합니다. 노트를 입력하기 위해 일시 중지할 필요 없이 단축키를 누른 상태에서 마이크에 충분히 크게 업데이트 내용을 말하면, Wispr Flow가 열려 있는 작업이나 문서에 모든 것을 자동으로 기록합니다.

기능 #2: AI 기반 자동 편집 및 명령어

Wispr Flow는 AI 모델을 활용해 음성을 정리합니다. 불필요한 말투를 제거하고 구두점을 추가하며, "새 단락"이나 "이걸 글머리 기호로 바꿔" 같은 음성 명령을 실제 형식 변경으로 전환합니다.

"이 문장을 더 공식적으로 다시 작성해줘" 또는 "이 문단을 짧게 줄여줘"와 같은 간단한 음성 명령어를 사용하면 Wispr이 강조 표시된 텍스트를 재작성합니다. 이는 단순한 녹음 기능뿐만 아니라 초안을 수정하고 구조를 조정할 때 키보드를 건드리지 않고도 유용하게 사용할 수 있게 합니다.

기능 #3: 기기 간 동기화되는 개인 사전

via Wispr 흐름

Wispr Flow에는 개인 사전이 포함되어 있어 제품명, 약어, 도메인별 용어를 학습시킬 수 있습니다. 짧은 문구로 트리거되는 재사용 가능한 스니펫을 생성할 수 있어 서명이나 반복되는 문구에 유용합니다.

사용자의 어휘와 선호도가 모든 기기에서 동기화되므로, 데스크탑과 모바일 간 전환 시에도 음성 입력 방식이 유지됩니다. 팀의 경우, 여러 사용자가 동일한 도구를 사용할 때 공유 사전을 통해 맞춤법과 용어 일관성을 유지할 수 있습니다.

📌 예시: 기술 문서 작성자가 "SaaS", "SDK" 및 특정 고객명을 사전(딕셔너리)에 추가합니다. 이후 긴 문서를 음성 입력할 때 해당 용어들이 매번 정확하게 표시되어 수동 수정 필요성을 줄여줍니다.

📖 추천 읽기: AI를 활용한 회의 노트 작성 방법

Wispr Flow 가격 정책

기본 : 무료

Pro : 사용자당 월 $15

Enterprise: 맞춤형 가격

📖 추천 읽기: 전문가처럼 비디오에서 노트하는 방법

Wispr Flow vs ClickUp: 기능 비교

Wispr Flow와 ClickUp 모두 음성 사용을 늘리고 키보드 사용을 줄이는 데 도움을 주지만, 워크플로우에 통합되는 방식은 매우 다릅니다. Wispr Flow는 모든 앱에 통합 가능한 AI 음성 인식 도구이자 키보드 역할을 하는 반면, ClickUp은 작업, 문서, 회의에 AI가 내장된 종합 생산성 플랫폼입니다.

실시간 트랜스크립션, 작업 관리, AI 자동화, 협업, 가격 정책 측면에서 Wispr Flow와 ClickUp을 비교해 보겠습니다.

📖 추천 읽기: 최고의 AI 회의 요약 도구

기능 #1: 실시간 음성 텍스트 변환 및 노트 캡처

ClickUp

ClickUp은 AI 노트테이커, 문서, 작업 기능을 결합하여 회의 대화를 구조화된 노트와 실행 항목으로 바로 전환합니다. ClickUp AI 노트테이커는 오디오를 캡처하고, 대본을 생성하며, 대화를 요약하고, 몇 번의 클릭만으로 후속 작업을 추출할 수 있게 합니다.

모든 정보가 ClickUp에 통합되어 있으므로, 작업 내 대화록을 검토하고, 댓글을 추가하며, 시간 경과에 따른 상태 변경 사항을 추적할 수 있습니다. 통화 후 직접 생각을 추가하고 싶다면, ClickUp의 'Talk to Text' 기능을 통해 음성 메모를 문서나 작업에 바로 입력할 수 있습니다. 이후 ClickUp Brain을 사용해 수동 입력 없이도 이를 요약하거나 체크리스트로 변환할 수 있습니다.

Wispr 흐름

Wispr Flow는 회의 녹음보다는 음성 입력에 중점을 둡니다. 통화에는 참여하지 않지만, 사용 중인 앱으로 음성을 텍스트로 변환할 수 있습니다. 녹음 내용을 듣거나 회의 후 생각을 정리할 때, 요약 내용을 Google Doc, ClickUp 작업 또는 CRM에 음성으로 입력할 수 있습니다.

🏆 승자: 회의 내용을 작업 및 문서와 연동하여 완벽하게 전사하고 싶다면 ClickUp이 승리합니다. 기존에 사용하는 어떤 앱에도 통합할 수 있는 유연한 음성 입력 기능을 원한다면 Wispr Flow가 승리합니다.

📖 추천 읽기: 최고의 음성 인식 텍스트 변환 소프트웨어

기능 #2: 프로젝트 및 작업 관리

ClickUp

ClickUp 내에서 명확성을 위해 작업 공간부터 작업까지 구조화된 계층 구조로 일을 정리하세요

ClickUp은 프로젝트 및 작업 관리 플랫폼으로 우선 구축되었습니다. 프로젝트 계층 구조 (작업 공간 → 스페이스 → 폴더 → 리스트 → 작업 → 하위 작업)를 통해 대규모 프로젝트와 일상적인 할 일을 하나의 구조로 쉽게 정리할 수 있습니다. 작업에는 사용자 지정 필드, 우선순위, 체크리스트, 의존성을 포함할 수 있으며, ClickUp 문서 및 ClickUp 대시보드와의 링크도 추가 가능합니다.

회의 요약, 문서 내에서, 또는 댓글 변환을 통해 작업을 생성할 수 있으므로, 음성 입력 및 녹취록은 항상 명확한 처리 대상이 있습니다.

Wispr 흐름

Wispr Flow는 자체적으로 작업을 관리하지 않습니다. 음성 입력 기능을 통해 작업 설명 작성, 업데이트 기록, 문서 초안 작성 속도를 높여주지만, 실제 작업 저장 및 추적은 다른 도구(ClickUp, Jira, CRM 등)에 의존해야 합니다.

🏆 승자: ClickUp이 작업 및 프로젝트 관리 부문에서 확실히 승리합니다. 상위 레이어로 존재하기보다는 하나의 플랫폼에서 계획, 추적, 보고 기능을 통합하기 때문입니다.

📖 추천 자료: 더 나은 회의록 작성을 위한 무료 회의 노트 템플릿

기능 #3: 워크플로우 자동화 및 AI 모델

ClickUp

ClickUp 자동화 기능을 통해 맞춤형 트리거와 조건으로 반복적인 워크플로우를 자동화하세요

ClickUp은 ClickUp Automations 및 ClickUp Brain을 통한 내장 자동화 기능을 포함하여 상태 변경, 할당, 알림은 물론 문서 요약이나 프롬프트 기반 초안 생성 같은 AI 작업까지 자동화할 수 있습니다.

ClickUp BrainGPT를 사용하면 음성으로 작업 항목과 문서에 내용을 입력한 후 AI에게 정보 요약이나 필드 업데이트를 요청할 수 있습니다. 텍스트 생성을 지원하는 동일한 AI 모델을 활용해 작업 공간을 '읽어' 작업 상태에 대한 답변을 제공받을 수 있습니다.

Wispr 흐름

Wispr Flow는 주로 음성 입력을 처리하기 위해 AI 모델을 사용합니다. 음성 입력된 텍스트를 정리하고, 요청 시 콘텐츠를 재작성하며, 출력을 목록, 단락 또는 요약 형태로 형식화합니다.

그러나 프로젝트, 작업 또는 보드에 대한 정보는 알지 못합니다. 자동화는 재작성 및 형식으로 제한되며, 상태 변경이나 작업 할당과 같은 워크플로우 작업을 트리거하지 않습니다.

🏆 승자: ClickUp은 워크플로우 자동화 및 작업과 문서에 연동된 AI 모델의 깊이에서 승리합니다. Wispr Flow는 어떤 앱에서든 음성을 깔끔한 텍스트로 변환하는 것이 우선순위라면 승리합니다.

📖 추천 자료: 엑셀 & ClickUp 무료 작업 목록 템플릿

기능 #4: 협업 및 커뮤니케이션

ClickUp

ClickUp은 팀 협업을 위해 설계되었습니다. 다음을 수행할 수 있습니다:

문서를 공유하고 팀원이 댓글을 남기거나 변경 사항을 제안할 수 있도록 허용하세요

피드백을 추적 가능한 일로 전환하려면 '할당 코멘트 ' 기능을 사용하세요

ClickUp 내에서 작업 및 문서와 연결된 대화로 채팅하세요

빠른 비디오 또는 음성 Clip을 녹화하여 작업에 첨부 파일로 첨부하세요

모든 작업이 ClickUp 내에서 이루어지므로 팀원들은 하나의 플랫폼 안에서 작업하며 대화, 작업, 문서를 연결된 상태로 유지할 수 있습니다.

Wispr 흐름

Wispr Flow는 자체 공유 작업 공간을 제공하지 않습니다. 협업은 Slack, 이메일, 문서, 작업 관리 도구 등 사용 중인 플랫폼 내에서 이루어집니다. 타이핑이나 집중력 문제로 어려움을 겪는 사용자들이 더 빠르고 일관되게 응답할 수 있도록 지원하여 협업 속도를 높여주며, ADHD를 가진 많은 사용자들이 이를 통해 얼마나 많은 시간을 절약할 수 있는지 강조합니다.

🏆 승자: 구조화된 협업 측면에서 ClickUp이 승리합니다. 팀이 하나의 환경에서 작업, 문서, 댓글, 알림을 추적할 수 있기 때문입니다. Wispr Flow는 해당 앱 내에서 더 빠른 작성을 위한 강력한 보조 도구입니다.

💟 보너스: BrainGPT는 음성 인식 기능을 통해 ClickUp에서 음성으로 지시만 하면 맞춤형 에이전트를 생성할 수 있게 해줍니다. 채널에서 질문에 답변하거나 업데이트를 자동화하는 등 에이전트가 수행할 작업을 자신의 말로 설명하기만 하면, 음성을 텍스트로 변환하여 에이전트의 트리거, 조건, 액션, 지식 소스 설정을 안내합니다. "Ask Brain" 옵션을 사용하면 AI 기반 제안으로 에이전트 지침을 세밀하게 조정할 수 있어 프로세스가 더욱 간편해집니다. ClickUp Brain 및 BrainGPT의 지원을 받아 에이전트를 구축하고 미세 조정하세요.

레딧에서 ClickUp vs Wispr Flow 흐름 비교

레딧 사용자들이 ClickUp과 Wispr Flow에 대해 논의하며, 이 도구들이 서로 다른 생산성 요구를 어떻게 충족시키는지 강조합니다.

ClickUp의 경우, 많은 사용자들이 여러 워크플로우를 하나의 인터페이스로 통합하는 기능을 높이 평가합니다:

이 점이 정말 인상 깊어요. 별도의 tool이 필요 없이 모든 작업을 ClickUp 인터페이스 내에서 해결할 수 있으니까요. Google 캘린더와도 연결되고 정말 매끄럽게 작동합니다.

그러나 일부 사용자는 특정 상황에서 언어 인식에 어려움을 겪었습니다:

언어 인식 문제가 발생하는 경우가 있습니다. ClickUp NoteTaker는 아랍어를 페르시아어로 잘못 인식하는 경우가 많아 노트가 잘못 전사되는 현상이 발생합니다.

Wispr Flow의 경우, 타이핑 속도나 집중력에 어려움을 겪는 사용자들의 생산성을 혁신적으로 변화시킨다는 점에서 레딧 사용자들 사이에서 큰 사랑을 받고 있습니다:

저는 Wispr Flow를 정말 사랑합니다. ADHD가 있는 저에게 하루 중 몇 시간을 되찾아주고, 타이핑 제약 없이 엄청난 속도로 일할 수 있게 해줍니다.

그러나 다른 이들은 워크플로우를 방해할 수 있는 기술적 문제를 지적합니다:

이 앱은 어떤 이유에서인지 파이어폭스에서 마우스 오른쪽 클릭 컨텍스트 메뉴를 망가뜨립니다. 오른쪽 클릭 컨텍스트 메뉴의 확장 옵션이 마우스를 올리면 사라집니다. 수시간 동안 문제 해결을 시도했고, 결국 파이어폭스 설정을 완전히 초기화하기까지 했는데, 흐름이 원인이라는 걸 알게 되었습니다.

📖 함께 읽기: 최고의 Wispr 흐름 대안

어떤 생산성 tool이 최고일까요?

Wispr Flow는 타이핑 대신 음성 입력에만 집중하고 싶을 때 이상적입니다. 하루 종일 이메일을 작성하거나 아이디어를 문서화하거나 여러 tool에서 카드를 업데이트하며 단순히 화면에 단어를 더 빠르게 입력하는 방법을 원할 때 빛을 발합니다.

업무를 조직화하고 추적하며 전달해야 할 때 ClickUp이 더 적합합니다. 실시간 필기를 위한 ClickUp AI 노트테이커, AI 기반 요약 및 받아쓰기를 위한 ClickUp Brain과 BrainGPT, 모든 것을 통합하는 ClickUp Tasks 및 문서를 통해 대화, 노트, 실행이 연결된 단일 플랫폼을 경험하세요.

Wispr Flow와 ClickUp 사이에서 선택 중이며 AI 도구, 작업, 문서, 프로젝트가 함께 존재하는 작업 공간을 원한다면, ClickUp이 팀을 위한 더 강력한 장기적 거점이 될 것입니다.

