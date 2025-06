음성 메모를 텍스트로 변환하는 방법

음성 메모는 바쁜 일정의 숨은 주역입니다.

영감을 받은 아이디어를 기록하거나, 회의를 녹음하거나, 이동 중에 인터뷰를 기록할 때 음성 메모를 사용하면 지금 바로 말하고 나중에 세부 사항을 처리할 수 있습니다.

하지만 녹음을 시작한 후에는 어떻게 될까요?

오디오 클립을 스크롤하여 키 포인트를 찾는 것은 특히 여러 프로젝트나 마감일을 동시에 처리해야 하는 경우 효율적이지 않습니다. 이때 트랜스크립션이 유용합니다. 음성 메모를 텍스트로 변환하면 아이디어를 검색, 공유 및 실행할 수 있습니다.

이 블로그에서는 iPhone, Android 및 데스크탑에서 음성 메모를 텍스트로 변환하는 방법과 ClickUp과 같은 도구를 사용하여 원본 오디오에서 완성된 작업에 이르기까지 모든 것을 한 곳에서 관리하는 방법을 안내합니다.

음성 메모 전사를 쉽고 간편하게 해보세요. 😉

음성 메모를 녹음하는 것은 빠르고 편리하게 느껴질 수 있습니다.

하지만 10분 분량의 클립을 다시 들으며 중요한 문장을 찾으려면? 그렇게 쉽지는 않죠. 🙄

따라서, 이러한 (때로는 성가신) 음성 메모를 텍스트로 변환하면 말한 내용을 텍스트로 변환할 수 있어 다음과 같은 여러 가지 실용적인 이점을 얻을 수 있습니다.

결론: 음성 메모를 사용하여 생각이나 정보를 정기적으로 기록하는 경우, 음성 메모를 텍스트로 변환하면 훨씬 더 효율적이고 작업하기 쉬운 형태로 바꿀 수 있습니다.

IPhone을 사용 중이라면 음성 메모를 매우 쉽게 텍스트로 변환할 수 있는 몇 가지 기본 제공 도구와 강력한 타사 옵션이 이미 설치되어 있습니다. 옵션을 자세히 살펴보겠습니다.

이 방법은 직접 하는 방법입니다. 음성 메모 앱에 메모를 녹음한 후, iPhone의 음성 입력 기능을 사용하여 재생하면서 텍스트로 변환할 수 있습니다.

방법은 다음과 같습니다:

주의 사항: 이 방법은 조용한 환경에서 오디오가 선명한 경우에 가장 잘 작동합니다. 특히 녹음에 배경 소음이 있거나 여러 사람이 말한 경우 일부 편집이 필요할 수 있습니다.

🧠 알고 계셨나요? Taylor Swift와 같은 아티스트들은 음성 메모를 사용하여 노래의 일부를 녹음했습니다. 1989 (Deluxe)에 수록된 그녀의 곡 "I Wish You Would (Voice Memo)"도 그렇게 만들어졌습니다.