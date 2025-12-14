Zoom 브레인스토밍 세션을 ClickUp SyncUp으로 대체하는 방법

오전 9시 30분, 달력에는 '팀 브레인스토밍'이 표시되어 있습니다. 커피를 손에 들고 Zoom에 접속해 큰 그림을 그리려 했지만, 대신 처음 10분 동안은 모두가 음소거 해제하고 화면 공유하거나 '다른 통화 마무리 중'을 끝내기를 기다리는 데 소비합니다.

기존 브레인스토밍 방식은 현대 팀의 실제 업무 방식과 맞지 않습니다. 아이디어는 예상치 못한 시간에 떠오르고, 팀원들은 시간대를 넘나들며 근무하며, 실시간 회의가 모든 사람에게 효과적인 것은 아닙니다.

바로 이 때문에 이동 중에도 ClickUp SyncUp으로 브레인스토밍하는 것이 합리적입니다. 영감이 떠오를 때(회의 링크가 정해준 시간이 아닌) 아이디어를 던지고, 반응하며, 생각을 기록할 수 있습니다.

이 블로그 글에서는 Zoom을 통한 내부 브레인스토밍 세션을 ClickUp SyncUp으로 대체하고, 그 대화를 실행으로 전환하는 방법을 보여드리겠습니다. 🏁

브레인스토밍이 Zoom보다 SyncUp에서 더 효과적인 이유: 간략한 요약 Zoom 브레인스토밍은 일정 충돌, 생산성 저하, 불충분한 문서화로 팀의 속도를 늦추며 현대적인 분산형 팀에 효과적이지 않습니다.

ClickUp SyncUp은 비동기식 브레인스토밍을 가능하게 합니다 . 팀원들이 목록, 문서 보기, 화이트보드 보기에서 직접 아이디어와 업데이트를 기록할 수 있게 합니다.

모든 논의는 일과 연결됩니다 . 각 SyncUp이 관련 작업과 프로젝트 컨텍스트에 자동으로 연결되므로 도구 사용이 분산되는 현상은 줄어들고, 확실히 즐거움은 더해집니다.

비동기식 의견 수렴은 창의성과 명확성을 높여줍니다 . 팀원들이 시간대를 초월해 각자의 속도에 맞춰 아이디어에 댓글을 달고 반응하며 발전시킬 수 있게 합니다.

ClickUp Brain은 브레인스토밍을 신속한 실행으로 전환합니다. 대화를 요약하고 실행 항목을 도출하며, 팀이 추가 Zoom 회의 없이 아이디어 구상에서 실행까지 나아갈 수 있도록 지원합니다.

기존 브레인스토밍 회의의 문제점

팀원들이 같은 공간과 화이트보드를 공유하던 시절에는 실시간 통화 브레인스토밍이 의미 있었습니다. 그러나 오늘날의 분산된 워크플로우 환경에서는 소음, 일정 조율의 마찰, 추진력 상실 없이 아이디어를 교환하고 발전시킬 방법이 필요합니다.

기존 브레인스토밍 회의가 부족한 점은 다음과 같습니다. 👇

1. 경쟁적인 의견이 토론의 질을 떨어뜨립니다

실시간 통화에서는 한 번에 한 사람만 말할 수 있어 생산성 저하라는 인지적 병목 현상이 발생합니다.

한 팀 회원이 이야기하는 동안 다른 팀 회원들은 생각을 잃거나 말을 끊기 주저합니다. 여기에 주도적인 성격이나 상급자의 의견이 논의 방향을 좌우하면 브레인스토밍은 반복적인 과정으로 전락합니다.

🔍 알고 계셨나요? 그룹 아이디어 세션 개념은 광고 전문가 알렉스 F. 오스본이 1953년 저서 Applied Imagination에서 대중화했습니다. 그는 '브레인스토밍'(집단 창의 기법)이라는 용어를 창안하고 '판단을 유보하라', '황당한 아이디어도 환영하라', '타인의 아이디어를 발전시켜라' 등의 규칙을 제시했습니다.

2. 일정 지연이 진행을 방해합니다

팀, 시간대, 창의적인 스케줄을 모두 아우르는 단일 시간대를 찾는 것은 악몽과 같습니다. 이러한 일정 지연은 신속한 의견 수렴과 반복 작업이 필요한 프로젝트를 종종 지연시킵니다.

참석자가 모두 모인다고 해도 Zoom 피로감이 찾아옵니다. 게다가 길고 연속되는 회의는 사람들을 정신적으로 지치게 하고 창의성을 떨어뜨립니다. 창의성을 자극하기는커녕, 프로젝트 실행이 시작되기도 전에 타임라인을 연장하고 추진력을 약화시키는 결과를 초래합니다.

3. 압박과 순응은 창의성의 한도를 정한다

기존의 브레인스토밍 회의는 창의성을 발휘하기보다 오히려 억누르는 경향이 있습니다. 많은 참가자들이 동료나 리더 앞에서 과감하거나 미완성된 아이디어를 공유하는 것을 주저하는 평가 불안 (판단에 대한 두려움) 때문에 주저하게 됩니다.

다른 사람들은 단순히 '무임승차'( 사회적 게으름 )하며 세션을 보내고, 다른 사람들이 충분히 기여할 것이라고 가정합니다. 시간이 지남에 따라 팀은 '안전한' 아이디어로 기울어지고 집단사고가 자리잡게 되는데, 여기서 처음 몇 가지 제안이 논의를 지배하여 진정한 혁신을 위한 여지를 거의 남기지 않습니다.

💡 프로 팁: 다음 세션에서 팀의 창의력을 확장시키기 위해 SCAMPER 브레인스토밍 기법을 시도해 보세요. 아이디어에 대해 다음과 같이 질문하는 것으로 시작하세요: 무엇을 '대체', '결합', '적응'할 수 있을까요? 더 큰 효과를 위해 '수정'하거나 '확대'할 수 있을까요? 새로운 용도로 '활용'하거나, 값을 더하지 않는 요소를 '제거'하거나, 흐름을 '재구성'하여 신선한 결과를 얻을 수도 있습니다. 평범한 아이디어를 획기적인 해결책으로 전환하는 간단하면서도 강력한 방법입니다.

4. 누락된 기록은 후속 조치를 방해합니다

통화가 끝나면 대부분의 통찰력은 사라집니다. 누군가 모든 생각을 수동으로 기록하지 않는 한, 아이디어가 존재하거나 발전하는 중앙 집중식 장소가 없습니다. Zoom은 기본적인 회의 녹화를 허용하지만, 해당 파일들은 종종 클라우드 폴더에 묻혀 있고 검색 가능한 대본이나 실행 가능한 후속 조치 tools가 부족합니다.

이러한 가시성 부족은 반복 작업, 참여도 저하, 향후 브레인스토밍 회의의 값에 대한 회의감으로 이어집니다.

📮 ClickUp 인사이트: ClickUp 조사에 따르면 회의의 47%가 1시간 이상 지속됩니다. 하지만 그 모든 시간이 정말 필요한 걸까요? 우리의 의문은 여기서 비롯됩니다. 응답자의 단 12%만이 회의를 매우 효과적이라고 평가했기 때문입니다. 생성된 실행 항목, 후속 조치율, 결과와 같은 메트릭을 추적하면 긴 회의가 진정한 가치를 제공하는지 여부를 확인할 수 있습니다. ClickUp의 회의 관리 도구가 해결책입니다! AI 노트테이커로 논의 중 실행 항목을 간편하게 기록하고, 추적 가능한 작업으로 전환하며, 완료율을 모니터링하세요—모든 작업이 하나의 통합된 작업 공간에서 이루어집니다. 어떤 회의가 실질적인 결과를 내는지, 어떤 회의가 팀의 시간을 낭비하는지 확인하세요!

ClickUp SyncUp이란 무엇이며, 왜 더 나은 브레인스토밍 방식인가요?

ClickUp 싱크업으로 브레인스토밍을 기록하고 다음 단계를 즉시 포착하세요

ClickUp SyncUp은 AI 기반 회의 및 협업 도구로, ClickUp 작업 공간 내에서 즉시 음성 또는 영상 통화를 시작할 수 있게 해줍니다.

ClickUp 채팅 DM이나 채널 어디서든 SyncUp을 시작해 아이디어를 논의하고, 업데이트를 공유하며, 다음 단계를 확정하세요. 각 녹화 내용은 관련 작업과 연결되어 유지되므로, 논의 내용이 명확하고 추적 가능한 결과물로 전환됩니다.

이것이 브레인스토밍에 이상적인 방법인 이유를 확인해 보세요. 👀

1. 토론 내용을 프로젝트 및 작업과 연결

SyncUps를 사용하면 작업 공간 대화(채널 및 DM) 내에서 바로 회의를 시작하거나 업데이트를 기록하거나 아이디어를 제안할 수 있습니다. 이를 통해 모든 논의, 아이디어, 피드백을 업무와 동일한 공간에 보관하므로 블랙홀에 사라지는 일이 없습니다.

ClickUp 채팅의 싱크업으로 빠르고 협업적인 토론에 참여하세요

이렇게 하면 모든 대화가 특정 작업과 연결되며, 해당 채널을 '관찰 중'이거나 작업을 '팔로워' 중인 모든 구성원이 전체 맥락을 파악할 수 있습니다. 따라서 리더가 작업 A의 장애 요소를 파악하고자 할 때, 관련 대화 스레드에 쉽게 접근할 수 있습니다. 모든 구성원의 상황 파악에 시간을 낭비할 필요도 없습니다.

비동기 브레인스토밍을 위해 실시간 통화를 생략하고, 아이디어 제안이나 피드백 공유를 위한 독립형 ClickUp Clip을 녹화하세요. 브레인스토밍 세션, 아이디어 창출 기법 또는 팀 업데이트도 함께 녹화할 수 있습니다.

ClickUp Clips로 화면 녹화 또는 음성 클립 즉시 공유

비디오에 직접 댓글을 달고, 타임스탬프가 포함된 노트를 추가하며, 비대면으로 대화를 이어갈 수도 있습니다. 이후 해당 Clip을 문서, 댓글 또는 채팅에 바로 붙여넣기만 하면 됩니다. 팀원들은 각자의 시간에 맞춰 피드백을 받고, 여러분은 하루 중 몇 시간을 되찾을 수 있습니다.

2. 방해받지 않는 깊이 있는 사고 지원

기존 브레인스토밍은 사람들에게 빠르게 생각하고 발언하도록 압박을 가합니다. SyncUp은 이러한 역학을 뒤집습니다. 팀원들은 준비가 되었을 때 아이디어를 검토하고, SyncUp 스레드에 답글을 남긴 후 나중에 해당 답글을 작업으로 전환할 수 있습니다.

이렇게 하면 모두가 서로의 생각을 비동기적으로 발전시킬 수 있습니다.

최고의 Zoom 대안인 ClickUp은 내성적이고 분석적인 사고가 필요한 사람들에게 깊은 성찰을 위한 시간을 제공하여 생산성 저하와 평가에 대한 두려움을 없앱니다. 모두가 동등한 입장에서 기여하며, 그 결과 더 풍부하고 다양한 아이디어 풀이 형성됩니다.

3. 논의 내용을 참조하고 사후에 비판적으로 사고할 수 있는 능력

기존 Zoom 회의와 달리, SyncUp은 회의 종료 후에도 브레인스토밍을 지속적으로 이어가고 접근 가능하게 합니다. 녹화된 모든 비디오, 노트, 결정 사항은 프로젝트가 있는 동일한 작업 공간에 저장됩니다. 이를 통해 창의적인 진행 과정의 기록을 항상 생성합니다.

단일 일정 회의 시간에 한도 없이, 팀원들은 영감이 떠오를 때마다 아이디어, 의견, 응답을 계속 추가할 수 있습니다.

💡 프로 팁: 플랫폼의 AI 기반 어시스턴트인 ClickUp Brain은 작업, 문서, 채팅 및 연결된 앱을 연결하여 맥락을 보장합니다. ClickUp AI Enterprise 검색을 사용하면 간단한 자연어 프롬프트만으로 몇 초 만에 정보를 검색할 수 있습니다. 예를 들어, 일주일 동안 자리를 비운 경우, 지난주 SyncUp 회의의 세부 내용과 실행 항목을 Brain에게 요청하기만 하면 됩니다. 우측 막대의 ClickUp Brain 요약 기능을 활용해 회의 요약 생성하기

ClickUp 싱크업을 활용한 비동기식 브레인스토밍 진행 방법?

창의팀, 마케팅팀, 제품팀은 실시간 회의로 인한 부담을 느끼고 있습니다. 이러한 회의는 추진력을 저하시키고, 의사결정을 분산시키며, 영감을 녹화 기록 속에 묻어버려 아무도 다시 보지 않게 만듭니다.

기존의 실시간 브레인스토밍 방식은 현대 팀이 필요로 하는 속도와 유연성에 부합하지 않는다는 점이 분명합니다. 그래서 많은 팀이 ClickUp을 선택하고 있습니다.

ClickUp은 모든 업무 앱, 데이터, 워크플로우를 통합하는 세계 최초의 융합형 AI 작업 공간입니다 .

ClickUp으로 커뮤니케이션, 문서, 작업, 노트를 한곳에 통합하세요

SyncUp을 사용하면 회의 후 아이디어가 사라지지 않습니다. 아이디어는 작업, 문서, 댓글, AI 기반 요약과 함께 직접 연결되어 살아남습니다. 그 결과? 더 빠르고, 더 명확하며, 더 창의적인 워크플로우가 실현됩니다.

결국 ClickUp은 모든 형태의 업무 분산을 제거하여 100% 맥락을 제공하고, 인간과 에이전트가 함께 작업할 수 있는 단일 공간을 제공합니다.

회의를 줄이고 아이디어 구상 속도를 높이며 모든 업데이트를 실행 가능한 조치로 전환하려면, 내부 Zoom 브레인스토밍 세션을 ClickUp SyncUp으로 대체하는 방법을 확인하세요. 🧩

1단계: ClickUp에서 브레인스토밍 목록 생성하기

먼저 ClickUp 목록을 설정하세요. 이는 아이디어 hub 역할을 하며, 각 ClickUp 작업은 새로운 개념, 캠페인 또는 제품 기능을 나타낼 수 있습니다. 여기서 SyncUp을 시작하기 전에 채팅 채널을 연결해야 합니다. 화면 왼쪽 상단에서 채널 추가를 클릭하세요.

'채널 추가'를 클릭하여 ClickUp 채팅 채널을 스페이스에 연결하세요

ClickUp 사용자 지정 필드를 활용해 아이디어를 주제, 우선순위 또는 목표별로 분류하고, 빠른 필터링을 위한 태그를 추가하며, 협업자를 지정하여 모두가 집중해야 할 부분을 명확히 파악할 수 있도록 하세요.

ClickUp 작업 내 ClickUp 사용자 지정 필드를 활용해 아이디어를 손쉽게 분류하고 우선순위를 지정하세요

예를 들어, 다음과 같이 추가할 수 있습니다:

아이디어 유형: 디자인, 카피, 제품 기능, 캠페인 컨셉 등 옵션 중에서 선택하세요.

영향도 수준: 각 아이디어의 잠재적 값을 높음, 중간, 낮음으로 평가하세요

실행 가능성 점수: 아이디어의 실용성 또는 자원 소모 정도를 평가하기 위해 숫자 척도(1-5)를 사용하세요.

대상 고객: 아이디어가 누구를 위한 것인지 명시하세요 (예: 신규 사용자, 기업 클라이언트, Z세대)

🚀 친절한 팁: 팀원들이 시각적 형식을 선호한다면, 동일한 목록에 연결된 ClickUp 화이트보드를 열어보세요. 모두가 실시간으로 아이디어 보드를 생성하며 브레인스토밍하고, 서로의 편집 내용을 즉시 확인하며, 동시에 아이디어를 기여할 수 있는 공유형 상호작용 스페이스를 제공합니다. ClickUp 화이트보드로 자유롭게 브레인스토밍하고 모든 아이디어를 실행 가능한 작업으로 전환하세요

모양, 스티커 노트, 연결선, 자유형 드로잉 같은 디자인 사고 도구를 활용해 아이디어나 워크플로우를 명확하게 시각화하세요. 캔버스를 벗어나지 않고도 ClickUp 작업이나 문서를 생성 및 연결하여 모양이나 노트를 실행 가능한 작업으로 전환할 수 있습니다.

2단계: 아이디어를 논의하기 위해 SyncUp 시작하기

브레인스토밍 리스트나 화이트보드가 준비되면, 초기 아이디어, 창의적 방향성 또는 디자인 설명을 팀원과 공유하기 위해 SyncUp을 녹화하세요.

방법은 다음과 같습니다:

1. 다음에서 직접 SyncUp 시작하기:

작업 (특정 아이디어 논의)

A 문서 (크리에이티브 브리프 진행용)

화이트보드 (연결된 아이디어를 시각적으로 제시하기 위한)

통화를 시작하려면 툴바 또는 헤더의 SyncUp 아이콘(카메라 또는 비디오 기호)을 클릭하세요

2. SyncUp 도구 모음의 녹화 아이콘을 눌러 세션을 캡처하세요

툴바의 관련 회의 버튼을 클릭하여 음성, 비디오 또는 화면 공유 기능을 활용하고 ClickUp SyncUp을 통해 시각 자료를 단계별로 설명하세요

누구나 실시간으로 참여하거나 협업할 수 있도록 SyncUp 링크를 공유하거나 사이드바에서 참가자를 초대하세요.

3단계: 원격 팀의 비동기 참여 유도하기

SyncUp 회의가 녹화되었으니, 이제 팀원들이 시간대나 일정에 구애받지 않고 비동기적으로 참여할 차례입니다.

비동기 협업을 극대화하는 방법은 다음과 같습니다:

1. 녹화 영상(Clip)은 클립 허브에서 SyncUp 종료 후 확인하세요

왼쪽 막대에서 클립 허브에 접근하세요

2. 공개 녹화 링크를 복사하여 채팅 채널에 공유하거나 팀원을 직접 태그하세요. 접근 권한이 있는 모든 사람이 편한 시간에 녹화 영상을 시청할 수 있습니다.

SyncUp 녹화 파일을 확인하고 이름을 변경하여 모두가 즉시 내용을 파악할 수 있도록 하세요

이를 통해 팀은 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다:

기존 댓글에 답글 달기 , 특정 타임스탬프에 새 댓글 추가하기, 또는 이모지로 반응하기

응답으로 자신의 짧은 Clip을 녹화 하여 시각적 피드백이나 대안 아이디어를 추가하세요

연결된 작업에 바로 노트, 이미지 또는 파일을 드롭하세요

SyncUp 녹화 영상에 직접 댓글이나 반응을 추가하세요

여기서 ClickUp 채팅도 함께 작동하여 팀이 실시간으로 브레인스토밍을 하든 몇 시간 후에 의견을 제시하든 아이디어가 원활하게 진행되도록 지원합니다.

ClickUp 채팅 내 공지, 토론 또는 아이디어 채팅 메시지에 게시하여 팀 전체 업데이트를 공유하세요

채팅이 연결성과 체계성을 유지하는 데 도움이 되는 방법은 다음과 같습니다:

주제별 또는 프로젝트별로 스레드형 대화를 통해 논의를 체계화하고, 피드백과 후속 작업을 손쉽게 추적하세요.

모든 새 작업에 @멘션으로 팀원 또는 전체 팀을 태그하여 즉시 알리고 주요 업데이트에 주의를 집중시키세요.

빠른 1:1 동기화를 위해 다이렉트 메시지로 개인 채팅을 하거나 캠페인, 클라이언트, 프로젝트 전용 채널을 생성하세요.

또한 재미를 더하기 위해 채팅에 맞춤형 이모지를 추가하여 모든 대화에 개성과 활력을 불어넣을 수 있습니다.

아이디어가 쏟아지기 시작하면 이를 체계적으로 정리하여 팀이 우선순위와 다음 단계를 신속하게 파악할 수 있도록 하세요.

독특한 워크플로우에 맞춰 조정 가능한 맞춤형 ClickUp 상태 생성

각 아이디어가 워크플로우에서 어느 단계에 있는지 정의하기 위해 ClickUp 맞춤형 상태를 적용하세요. 모든 작업은 단일 상태를 유지하므로 팀원들이 진행 상황을 명확히 파악할 수 있습니다.

예를 들어:

🟢 유망함: 더 깊이 살펴볼 가치가 있음

🟡 논의 필요: 그룹의 의견이 필요합니다

🔵 진행 중: 개발 선택됨

ClickUp 작업 태그는 추가적인 맥락을 제공하여 워크플로우 단계 이상의 아이디어 분류를 돕습니다. 주제, 대상, 우선순위별로 작업을 그룹화하는 데 이상적입니다. 예를 들어:

#Q1이니셔티브: 분기별 목표와 연계된 아이디어

#디자인스프린트: 디자인 팀 관련 작업

#우선순위I: 신속한 조치가 필요한 개념들

💡 프로 팁: ClickUp 작업 우선순위 기능을 활용해 아이디어를 긴급도 수준(낮음, 보통, 높음, 긴급)별로 분류하세요. 이렇게 하면 팀원들이 우선순위를 명확히 파악할 수 있습니다. 작업에 상세한 설명을 추가하는 것도 가능합니다.

5단계: ClickUp Brain으로 결과 요약하기

모든 작업이 완료되면 AI를 활용한 브레인스토밍을 진행하세요. ClickUp Brain의 프로젝트 관리 역량은 핵심 포인트를 요약하고 아이디어를 체계화하며 창의적인 논의를 실행 가능한 다음 단계로 확장하는 데 도움을 줍니다.

ClickUp Brain에 작업 공간 분석을 요청하고 최적화를 위한 실행 가능한 단계를 제공받으세요

예를 들어, 브레인스토밍 후 '브레인스토밍 목록'에서 요약 보고서를 실행하면 어떤 아이디어가 '유망' 또는 '진행 중'으로 표시되었는지 즉시 확인할 수 있습니다.

아이디어에 시각적 보강이 필요할 때는 텍스트로 개념을 설명하면 AI 도구가 작업(Task)이나 문서(Doc) 내에서 바로 빠른 모형(mockup)이나 시각 자료를 생성해 줍니다. 예를 들어 마케팅 팀은 캠페인 슬로건을 브레인스토밍하면서 광고 레이아웃이나 소셜 게시물용 이미지 변형을 즉시 시각화할 수 있습니다.

ClickUp Brain으로 화이트보드에 직접 이미지를 생성하여 아이디어를 현실로 만들어보세요

💡 프로 팁: 채팅과 댓글 내에서 ClickUp Brain을 활용하여 최신 정보를 확인하세요. Catch me up 기능을 사용하면 전체 채팅 스레드를 요약하거나 마지막 확인 이후 발생한 내용을 확인할 수 있습니다. 토론에 늦게 참여하거나 다른 시간대에서 일하는 팀 회원에게 완벽한 기능입니다.

Zoom 브레인스토밍을 ClickUp SyncUp으로 대체할 때의 이점

연구에 따르면 직원들은 하루에 1200번 앱을 토글하며, 집중력을 되찾는 데만 주당 거의 4시간을 낭비합니다.

도구 통합률이 28% 미만인 탓에 원격 팀은 종종 서로 다른 시스템에서 동일한 일을 반복합니다. 화상 회의에는 탁월한 Zoom 같은 플랫폼도 이러한 도구 난립 현상을 가중시킵니다. 새로운 Zoom 회의가 끝날 때마다 다른 앱들 사이에서 노트, 작업, 파일을 다시 관리하며 맥락을 끊어야 합니다.

그리고 우리 중 일부는 회의에서 회의로, 다시 일로 전환하는 맥락 전환에 어려움을 겪습니다.

팀 생산성 향상을 위해 Zoom 대신 ClickUp SyncUp을 사용할 때의 주요 이점은 다음과 같습니다:

통합된 작업 공간으로 컨텍스트 전환을 없애세요: ClickUp 내에서 직접 SyncUp을 진행하여 회의에서 나온 아이디어를 즉시 추적 가능한 작업으로 전환하세요

회의록 자동화: ClickUp Brain이 'Catch me up' 버튼을 사용해 ClickUp Docs에 관련 콘텐츠를 생성할 수 있습니다. 실행 항목, 결정 사항, 도출된 통찰력이 체계적으로 정리됩니다. ClickUp Brain이 프로젝트 문서를 대신 관리해 드립니다. SyncUp의 회의록을 tool로 직접 입력하거나, ClickUp Brain의을 사용해 ClickUp Docs에 관련 콘텐츠를 생성할 수 있습니다. 실행 항목, 결정 사항, 도출된 통찰력이 체계적으로 정리됩니다.

ClickUp Brain에게 놓친 업데이트를 알려달라고 프롬프트로 요청하세요

지속적인 지식 유지: ClickUp의 AI Knowledge Manager 기능을 활용하여 과거 회의 클립, 브레인스토밍 노트 또는 프로젝트 업데이트를 즉시 저장, 검색 및 복구하여 조직의 정보를 쉽게 접근하고 재사용할 수 있도록 합니다.

ClickUp 브레인GPT로 AI 기반의 명확성을 확보하세요: AI, 검색, 연결된 앱을 하나의 간소화된 경험으로 병합한 이 데스크톱 앱으로 더 스마트하게 작업하세요. 음성 인식 텍스트 변환 명령어로 핸즈프리 작업이 가능하며, 단일 인터페이스에서 ChatGPT, Gemini, Claude와 같은 프리미엄 AI 모델과 ClickUp을 통합할 수 있습니다.

ClickUp 브레인GPT 내에서 하나의 통합된 스페이스에서 다양한 AI 도구에 접근하세요

ClickUp에서 비동기 브레인스토밍의 실제 활용 사례

다양한 팀이 ClickUp을 활용하는 방법은 다음과 같습니다:

1. 글로벌 팀 아이디어 창출

팀원들이 시간대를 넘나들 때, 비동기 브레인스토밍은 어떤 의견도 놓치지 않게 합니다. 영감이 떠오를 때마다 누구나 아이디어를 남길 수 있는 공유 목록을 생성하세요.

예를 들어, 아시아태평양, 유럽·중동·아프리카, 미국에 걸쳐 있는 제품 팀은 24시간 내내 기능 요청을 수집한 후 나중에 함께 검토할 수 있습니다. '유망함'이나 '진행 중'과 같은 맞춤형 상태를 사용하면 아이디어 진행 상황을 명확하게 추적하는 데 도움이 됩니다.

🔍 알고 계셨나요? 다른 연구에 따르면 물리적·심리적 환경이 중요합니다: 회의실의 '쾌적함'(조명, 온도, 편안함)이 '심리적 안전감'에 영향을 미치며, 이는 결국 생산성으로 이어집니다.

2. 콘텐츠 기획 및 캠페인 개발

마케팅 및 크리에이티브 팀을 위해 비동기식 브레인스토밍으로 아이디어를 지속적으로 창출하세요. ClickUp 목록을 활용해 캠페인 테마, 블로그 아이디어, 소셜 미디어 콘셉트를 수집하세요. 팀원들은 주제나 대상 고객별로 콘텐츠를 태그하고, 참고 자료를 추가하거나 맥락을 위한 시각 자료를 첨부 파일로 첨부할 수 있습니다.

이후 팀은 ClickUp Brain을 활용해 논의 내용을 요약하고 반복되는 주제를 파악하여 다음 캠페인 플랜을 수립할 수 있습니다.

채팅 채널에서 ClickUp Brain에게 최신 정보를 확인해 달라고 요청하세요

3. 스프린트 회고 및 프로세스 개선

비동기식 회고는 모든 구성원이 솔직하게 성찰할 수 있는 공간을 제공합니다. 스프린트 종료 후 팀원들은 공유 목록에 잘된 점, 문제점, 개선 사항에 대한 노트를 남길 수 있습니다.

그리고 실제 대면 회고(retro IRL) 시간이 되면 팀 채널에 접속해 SyncUp을 시작하세요.

이 경우 신뢰할 수 있는 ClickUp AI 노트 작성기도 활용할 수 있습니다. 회의 내용을 녹음하고, 텍스트로 변환하며, 요약하여 핵심 실행 항목과 다음 단계를 추출해 줍니다.

ClickUp AI 노트테이커로 회의의 매 순간을 추적하고 실행 가능한 요약본을 생성하세요.

4. 크로스-기능적 협업

서로 다른 부서가 의견을 통일해야 할 때, 비동기식 브레인스토밍은 의견을 체계적으로 정리합니다. 영업 팀, 지원 팀, 제품 팀은 공유 리스트를 활용해 고객의 불편 사항이나 기능 요청이 발생할 때마다 바로 기록할 수 있습니다.

태그와 사용자 지정 필드를 활용하면 긴급도, 제품 영역 또는 고객 세그먼트별로 아이디어를 그룹화하고 우선순위를 지정할 수 있습니다. 이후 의사 결정권자는 태그로 필터링하여 제품 로드맵에 포함될 아이디어를 결정할 수 있습니다.

에어비앤비의 비즈니스 프로세스 개선 분석가인 안쉬 프라바카르가 ClickUp에 대해 이렇게 말했습니다:

ClickUp은 프로젝트 관리, 브레인스토밍 옵션, 작업 관리, 프로젝트 계획, 문서 관리 등 다양한 기능을 한곳에서 제공합니다. 사용이 간편하고 UI가 잘 설계되어 팀 내 협업 및 타 팀과의 협업이 용이해 업무 효율이 크게 향상되었습니다. 업무 관리가 개선되고 진행 상황 추적 및 보고가 쉬워졌으며, 일일 빠른 회의를 통한 진행 현황 공유와 향후 계획 수립이 원활해졌습니다.

ClickUp은 프로젝트 관리, 브레인스토밍 옵션, 작업 관리, 프로젝트 계획, 문서 관리 등 다양한 기능을 한곳에서 제공합니다. 사용이 간편하고 UI가 잘 설계되어 팀 내 협업 및 타 팀과의 협업이 용이해 업무 효율이 크게 향상되었습니다. 업무 관리가 개선되고 진행 상황 추적 및 보고가 쉬워졌으며, 빠른 회의를 통한 진행 현황 공유와 향후 계획 수립이 원활해졌습니다.

5. 혁신 과제 및 해커톤

ClickUp은 비동기 방식으로 전사적 혁신을 주도할 수 있습니다. 참가자들이 개념을 게시하고 프로토타입을 첨부 파일로 첨부하며 이모지 반응이나 댓글로 투표할 수 있는 전용 리스트를 생성해 가상 해커톤을 개최하세요.

또한 ClickUp Brain은 주요 아이디어를 요약하거나 간략한 브리핑을 생성하여 주최자가 제출물을 선별하는 데 도움을 줍니다. 위치나 일정에 관계없이 누구나 참여할 수 있습니다.

👀 알고 계셨나요: 포레스터 리서치에 따르면 , ClickUp을 사용한 조직들은 3년 기간 동안 약 384%의 투자 수익률(ROI)을 달성했습니다 . 이 조직들은 ClickUp으로 가능해지거나 개선된 프로젝트를 통해 약 390만 달러의 증분 수익을 창출했습니다.

6. 비동기식 StandUp 및 프로젝트 킥오프

모든 킥오프에 Zoom 회의가 필요한 것은 아닙니다. 팀원들이 목표, 장애 요소, 질문을 비동기적으로 게시할 수 있는 공유 채팅 스레드를 생성하여 새 프로젝트를 시작하세요.

그런 다음 ClickUp Brain이 공통 주제와 핵심 목표를 추출하여 다음 팀 동기화에 바로 활용할 수 있는 요약본을 제공합니다.

💡 전문가 팁: 체계적인 브레인스토밍 세션을 활용하세요. 6-3-5 브레인라이팅 기법 (일명 '635 방법')은 1968년 베른트 로어바흐가 개발했습니다. 6명의 참가자가 5분 동안 3가지 아이디어를 작성하고, 순서를 바꿔 반복합니다. 30분 만에 108개의 아이디어를 얻을 수 있습니다.

비동기식 브레인스토밍 성공을 위한 최고의 실행 방식

비동기식 브레인스토밍은 명확성, 체계성, 그리고 개방적인 참여가 있을 때 가장 효과적입니다. ClickUp은 필요한 모든 tools를 한데 모아 제공하지만, 그 tools들을 어떻게 활용하느냐가 모든 차이를 만듭니다.

팀이 효과적으로 협업할 수 있도록 돕는 몇 가지 최고의 실행 방식은 다음과 같습니다:

명확한 목표 설정: 브레인스토밍 시작 전 명확한 회의 아젠다와 목적을 정하세요. ClickUp 문서에 간단한 프롬프트나 문제 진술을 추가하여 모두가 논의 주제를 파악할 수 있도록 합니다.

모든 시간대 포함: SyncUp 녹화본 공유 또는 직접 태그를 통해 글로벌 팀원의 참여를 유도하세요. 이를 통해 모든 구성원이 회의 일정에 구애받지 않고 편리한 시간에 아이디어를 공유할 수 있습니다.

피드백을 접근성 높고 포용적으로 만들기: 특정 아이디어에 대한 의견, 이모지 반응 또는 짧은 Clip 응답을 초대하여 대화를 스레드 형태로 유지해 맥락을 보존하세요.

다음 단계를 명확히 문서화하세요: 결정이 내려지면 ClickUp Docs에서 작업을 할당하고, 소유권을 명시하며, 후속 조치를 개요로 작성하세요.

아이디어를 정기적으로 재검토하고 개선하세요: 프로젝트가 발전함에 따라 진행 상황을 추적하고 아이디어를 재검토하며 개선하기 위해 비동기식 점검 회의를 계획하세요. 이를 통해 창의적인 루프를 지속적으로 열어두세요.

응답 기간 설정: 팀원들에게 금요일까지 아이디어를 추가하도록 요청하는 등 명확한 타임라인을 설정하여 추진력을 유지하고 논의가 지체되는 것을 방지하세요.

문서와 시각적 자료를 균형 있게 활용하세요: 복잡하거나 추상적인 개념을 다룰 때는 복잡하거나 추상적인 개념을 다룰 때는 마인드 맵에 텍스트 기반 아이디어와 시각 자료, 모형, 다이어그램을 함께 결합하세요.

기여를 축하하세요: 이모지 반응, 공개적인 칭찬 또는 간단한 후속 조치로 훌륭한 아이디어를 공개적으로 인정하세요. 긍정적 강화는 창의적 자신감을 키웁니다.

외부 도구와의 연동: Zoom과 ClickUp 연동을 활용하여 ClickUp 작업에서 회의를 시작하고, 녹화 내용을 자동으로 기록하며, 아이디어가 논의된 위치에 노트를 첨부 파일로 첨부하세요. Zoom과 ClickUp 연동을 활용하여 ClickUp 작업에서 회의를 시작하고, 녹화 내용을 자동으로 기록하며, 아이디어가 논의된 위치에 노트를 첨부 파일로 첨부하세요.

Zoom 및 기타 외부 tools를 ClickUp 작업 공간에 연결하여 업데이트를 효율적으로 관리하세요

🔍 알고 계셨나요? 그룹 의사 결정 및 아이디어 창출을 위한 최초의 온라인 회의 플랫폼 중 하나는 전자 정보 교환 시스템 (EIES)이었습니다. 이 시스템은 비동기식 커뮤니케이션과 집단적 문제 해결을 가능하게 하기 위해 1974년부터 78년 사이에 뉴저지 공과대학에서 개발되었습니다.

다음 큰 아이디어는 SyncUp에서 시작됩니다

브레인스토밍이 팀의 에너지나 달력 공간을 소모할 필요는 없습니다. Zoom과 다른 10개의 앱을 동시에 관리할 필요가 있을까요? ClickUp 하나로 모두 해결할 수 있습니다. ClickUp SyncUp을 사용하면 아이디어를 포착하고, 논의하고, 실행하는 데 필요한 모든 것이 한곳에 통합됩니다.

ClickUp Chat은 협업을 맥락 속에서 유지합니다. ClickUp Brain은 모든 아이디어를 추적하고 최고의 아이디어를 크리에이티브 브리프로 전환합니다. ClickUp Clips는 별도의 달력 블록 없이도 생각을 비동기적으로 공유할 수 있게 합니다.

다음 '빠른 Zoom 브레인스토밍'이 또다시 두 시간짜리 회의로 변하기 전에, 지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하세요. 모든 아이디어를 가치 있게 만드세요. 💭

자주 묻는 질문(FAQ)

네. SyncUp을 사용하면 팀이 ClickUp 내에서 즉석 영상 통화 또는 음성 통화로 브레인스토밍을 진행할 수 있으며, 모든 아이디어, 노트 및 실행 항목이 채널 또는 다이렉트 메시지 대화와 자동으로 연결됩니다.

SyncUp에서 화면 공유하거나 SyncUp 스레드에 ClickUp 화이트보드 링크를 공유할 수 있습니다. 회의 녹화 영상을 시청하거나 향후 참고를 위해 해당 스레드를 다시 확인하세요.

30분 이내로 유지하세요. 짧고 집중된 세션은 팀이 피로감 없이 창의성을 유지하는 데 도움이 되며, 특히 ClickUp에서 비동기 노트와 후속 조치가 계속될 때 더욱 효과적입니다.

선택된 아이디어를 ClickUp 작업으로 전환하고, 우선순위나 소유자별로 분류한 후, 보기나 대시보드를 통해 진행 상황을 검토하세요.

예. 채널이 연결된 목록, 폴더 또는 스페이스에 추가된 화이트보드 보기 또는 문서 보기에서 통화를 시작할 수 있습니다. 채널을 연결하려면 사용자가 목록, 폴더 또는 스페이스의 보기로 이동한 후 왼쪽 상단의 '채널 추가'를 클릭해야 합니다.