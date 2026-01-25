[연도] AI 오케스트레이션을 위한 최고의 Elvex 대안 13선

AI에 투자하면서도 서로 연결되지 않은 도구와 임시방편적인 워크플로우에 의존하면 모든 것이 느려집니다. 이는 AI 부채 또는 AI 확산을 초래하며, 구축 중인 시스템과 실제 운영 환경에서 지속적으로 실행 가능한 시스템 간의 격차를 점점 더 벌리게 합니다.

Elvex steps는 이러한 마찰을 줄이는 데 도움을 주는 AI 오케스트레이션 플랫폼입니다. 모든 AI 구성 요소를 한곳에 통합하여 작업 수행 방식을 표준화하고 LLM 기반 시스템 운영에 필요한 수동 노력을 줄일 수 있게 합니다.

하지만 규모가 커질수록, 더 심층적인 오케스트레이션 패턴, 더 유연한 아키텍처, 또는 복잡한 다중 에이전트 워크플로우에 대한 강력한 지원이 필요할 때 Elvex는 한도가 느껴질 수 있습니다.

비슷한 장애물에 직면해 왔다면, 이 최고의 Elvex 대체 솔루션 리스트가 더 나은 대안을 찾는 데 도움이 될 것입니다.

한눈에 보는 AI 오케스트레이션을 위한 최고의 Elvex 대안

Elvex의 주요 대안을 빠르게 비교하여 본인에게 가장 적합한 솔루션을 신속하게 찾으실 수 있습니다.

도구 이름 주요 기능 가장 적합한 가격* ClickUp Brain, BrainGPT, AI 프로젝트 관리, 작업 후속 조치, AI 에이전트, 다중 에이전트 오케스트레이션, 워크플로우 관리, 프리미엄 LLM 모델 AI 기반 인력 관리 및 종단간 프로젝트 관리를 원하는 팀 Free Forever; Enterprise 맞춤형 가격 정책 Podium AI 기반 고객 상호작용, 자동화된 라우팅, 알림 기능 및 Ray ID 추적 고객 커뮤니케이션 워크플로우 맞춤형 가격 책정 Tidio AI 기반 실시간 채팅, 조건부 트리거, 다중 플랫폼 워크플로우 자동화 고객 지원 및 실시간 채팅 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $29부터 시작 Vertex AI 기업 AI 오케스트레이션, 다중 모델 워크플로우, 조건부 분기, 모니터링 여러 AI 모델/파이프라인을 관리하는 팀 맞춤형 가격 책정 Kore. AI 대화형 AI 오케스트레이션, 다중 회전 워크플로우, 실시간 대시보드 Enterprise 대화형 워크플로우 맞춤형 가격 책정 Botpress 오픈소스 대화형 AI, 세분화된 워크플로우 제어, 모듈형 구성 요소 유연하고 맞춤형 AI 채팅 오케스트레이션이 필요한 팀 Free Plan 제공; 유료 플랜은 월 $89 + AI 사용량 기준 LangChain AI 워크플로우 구축, 다중 에이전트 오케스트레이션 및 API 통합을 위한 프레임워크 LLM 기반 애플리케이션을 구축하는 개발자 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $39부터 시작합니다 ServiceNow AI 워크플로우 오케스트레이션 , IT/운영 자동화, 예측형 알림 대기업의 IT 및 운영 팀 맞춤형 가격 책정 CrewAI 다중 에이전트 오케스트레이션, 인간 개입형(Human-in-the-loop), 외부 통합 협업형 AI 에이전트가 필요한 팀 Free Plan 제공; 맞춤형 가격 책정 n8n 오픈소스 워크플로우 자동화, 이벤트 기반 트리거, 시각적 편집 데이터 및 앱 통합을 위한 노코드 워크플로우 자동화 Free Plan 제공; 맞춤형 가격 책정 Zapier 노코드 자동화, 다단계 Zaps, 앱 통합 여러 SaaS tools를 연결하는 비즈니스 Free Plan 제공; 유료 플랜은 월 $29.99부터 시작합니다. Atera IT 관리 오케스트레이션, 패치 관리, 경고 규칙 및 보고 IT 팀 및 관리형 서비스 제공자 Free Plan 제공; 유료 플랜은 월 $169부터 시작합니다 LocaliQ AI 기반 리드 관리, 다중 채널 마케팅 자동화, 캠페인 추적, SMS/음성 자동화 비즈니스들이 리드 관리, 자동화된 캠페인 실행, 마케팅 성과 추적을 원하는 경우를 위한 솔루션 맞춤형 가격 책정

ClickUp의 소프트웨어 평가 방식 저희 편집팀은 투명하고 연구 기반이며 벤더 중립적인 프로세스를 따르므로, 추천이 실제 제품 가치를 바탕으로 함을 신뢰하실 수 있습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 안내입니다.

Elvex 대안에서 무엇을 살펴봐야 할까요?

적합한 tool 선택은 귀사의 고유한 요구사항과 시스템 요구사항에 따라 달라지지만, 반드시 고려해야 할 몇 가지 요소는 다음과 같습니다:

AI 워크플로우 설계 및 맞춤화: 분기 논리, 동적 라우팅, 도구 호출 기능을 통해 다단계 분기 논리, 동적 라우팅, 도구 호출 기능을 통해 다단계 AI 워크플로우 자동화를 구축, 시각화, 맞춤화할 수 있는 플랫폼을 찾으세요. 선호하는 모델을 자유롭게 연결할 수 있는 유연성도 필수입니다.

다중 모델 지원: 다양한 대규모 언어 모델(LLM)과 다중 모달 모델을 지원하는지 확인하세요. 이를 통해 모델을 전환하거나 워크플로우에서 혼합하여 사용하거나, 비용과 성능에 따라 사용을 최적화할 수 있습니다.

실시간 실행 및 자동화: webhook, 이벤트 또는 예약 실행을 통해 도구가 실시간으로 워크플로우를 트리거할 수 있는지 확인하여 에이전트가 비즈니스 신호와 운영 요구에 즉시 대응할 수 있도록 합니다.

모니터링 및 가시성: 자동화를 위한 AI 에이전트의 동작을 모니터링하고, 장애를 해결하며, 결과를 지속적으로 최적화하기 위해 상세한 로그, 분석, 추적 및 성능 보고서를 제공하는지 확인하세요.

통합 및 데이터 연결성: 기존 도구, CRM, 데이터베이스, API 및 클라우드 환경과 손쉽게 연결되는 도구를 선택하세요.

보안 및 규정 준수: 암호화, 접근 제어, 안전한 API 관리, 감사 추적 기능 외에도 GDPR 및 SOC-2와 같은 주요 데이터 프라이버시 표준을 준수하는 플랫폼을 선택하세요.

사용 편의성: 직관적인지, 노코드 또는 로우코드 친화적인지, 기술적/비기술적 사용자 모두 접근 가능한지 확인하여 팀이 신속하게 구축하고 반복할 수 있도록 하세요.

확장성: 플랫폼이 대량 워크플로우와 다중 에이전트 아키텍처를 지원하여 사용량 증가에 따라 원활하게 확장될 수 있도록 보장하십시오.

📚 더 알아보기: 생산성과 혁신을 촉진하는 최고의 AI 에이전트 도구

최고의 Elvex 대안

최고의 Elvex 대안과 각 제품의 차별화된 장점을 살펴보겠습니다.

1. ClickUp (AI 기반 워크플로우 및 AI 에이전트에 최적)

Elvex는 멀티 모델 지원, 워크플로우 자동화, 노코드 생성 기능을 통해 안전한 AI 오케스트레이션을 제공하며, 기업 거버넌스 요구사항을 충족하도록 설계되었습니다. 그러나 AI는 운영 워크플로우와 분리되어서는 가치를 창출하지 못합니다.

팀이 실제로 일을 수행하는 곳과 AI 오케스트레이션 플랫폼이 분리되어 있다면, 이는 AI와 운영을 진정으로 통합하기보다는 관리해야 할 도구를 하나 더 추가하는 것과 같습니다.

클릭업(ClickUp)을 소개합니다. 모든 업무 앱, 데이터, 워크플로우를 통합하는 세계 최초의 컨버지드 AI 작업 공간입니다.

AI 에이전트, 프로젝트 관리, 문서화, 팀 협업이 하나의 안전한 작업 공간에 통합되어 있습니다. 여기서 AI는 단순한 프롬프트가 아닌 100% 비즈니스 컨텍스트를 이해합니다.

이 완전한 컨텍스트 인식 환경을 통해 ClickUp 사용자는 모든 형태의 업무 분산(Work Sprawl)을 제거합니다. 채팅, 이메일, 에이전트 간에 더 이상 사일로가 존재하지 않으며, AI 에이전트가 매번 제대로 작동하도록 전체 컨텍스트와 문서를 매번 입력할 필요도 없습니다. 실제 업무가 이루어지는 플랫폼에 내장된 기업급 보안 및 거버넌스를 통해 에이전트와 AI 워크플로우가 진정한 동료처럼 작동합니다.

전체 운영 컨텍스트를 이해하는 AI

ClickUp Brain은 전체 작업 공간을 연결하는 인텔리전스 레이어 역할을 합니다. 작업, 문서, 댓글 및 드라이브, Slack, 피그마, GitHub, Jira와 같은 연결된 도구를 분석합니다.

작업의 전체 맥락을 이해하므로, 세부적인 운영 질문을 할 수 있으며 팀이 실행 중인 실제 워크플로우에서 추출된 정확한 답변을 얻을 수 있습니다.

ClickUp Brain으로 인사이트를 얻고 생산성을 높이세요

워크플로우 전반에서 자율적으로 작업을 실행하는 AI 에이전트

ClickUp Brain이 제공하는 지능을 기반으로, ClickUp의 AI 에이전트는 지능형 노코드 빌딩 블록 역할을 수행합니다.

에이전트를 배포하여 자동 라우팅 지원 티켓 처리, 문서 요약, 이메일에서 인사이트 추출, 심지어 컨텍스트나 데이터 민감도에 따라 LLM 간 전환과 같은 작업을 처리할 수 있습니다.

각 에이전트는 특정 이벤트 발생 시 트리거되도록 구성 가능하며, 모델 간 데이터 전달 및 기존 도구와의 연동이 가능합니다. 이 모든 과정은 엄격한 보안 및 감사 통제 하에 이루어집니다.

ClickUp 에이전트를 통해 워크플로우에 맞춰 지능형 AI 에이전트를 생성하세요

🎬 기업 IT 팀을 위한 에이전트 작동 방식: 보안 인시던트 대기열을 관리하는 소프트웨어 보안 슈퍼 에이전트를 생성하세요. 고위험 취약점이 보고되면, 해당 에이전트가 CMDB의 영향을 받는 시스템을 기반으로 심각도를 자동으로 평가합니다. 그런 다음 시정 작업을 생성하여 적절한 엔지니어링 팀에 할당합니다. 영향 범위에 따라 이해관계자 커뮤니케이션을 초안 작성합니다. 후속 검토를 일정화합니다. 이 모든 작업은 인시던트 감지 후 몇 분 내에 이루어지며, 수동 분류나 여러 팀 및 tool 간 조정이 필요하지 않습니다. 절약된 시간과 상상 이상의 효율성 잠금 해제. 아래 비디오에서 자세히 알아보기:

에이전트 설정이 완료되고 운영되면 모델 전환을 통해 워크플로우 오케스트레이션을 더욱 정밀하게 조정하고 간소화할 수 있습니다. 프리미엄 AI 모델에 접근하여 특정 작업에 할당할 수 있습니다. 예를 들어 글쓰기에는 ChatGPT를, 추론에는 Claude를 활용하여 각 에이전트가 해당 작업에 가장 적합한 AI를 사용하도록 합니다.

다양한 AI 모델 간 전환하여 원하는 결과를 얻으세요

💟 추가 혜택: Enterprise AI 배포에는 각 사용 사례에 적합한 모델을 유연하게 활용할 수 있는 기능, 신속한 운영을 위한 음성 지원 접근성, 그리고 조직 내 모든 지식에 걸친 통합 검색 기능이 필요합니다. ClickUp BrainGPT는 내장된 기업 거버넌스와 함께 다중 모델 AI 기능을 제공하여, 각 AI 제공자별로 별도의 벤더 관계나 보안 프로토콜을 관리할 필요가 없습니다. 기업 워크플로우를 이해하는 컨텍스트 기반 AI : 개별 프롬프트만 인식하는 독립형 AI 도구와 달리, Brain GPT는 프로젝트 로드맵, 기술 사양, 인시던트 이력, 팀 논의 내용을 활용하여 실제 운영 현황, 아키텍처 결정 사항, 규정 준수 요구사항에 기반한 답변을 제공합니다.

작업 요구사항에 따라 주요 대규모 언어 모델(LLM) 간 전환 : 단일 플랫폼 내에서 Claude, ChatGPT, Gemini에 접근하여 팀이 기술 문서 작성, 코드 생성, 창의적 콘텐츠 제작 또는 데이터 분석에 최적의 모델을 선택할 수 있습니다. 여러 API 키 관리나 보안 검토 없이도 가능합니다.

핸즈프리 워크플로우 관리를 위한 음성 기반 운영 : 타이핑이 어려운 긴급 상황 시 음성으로 인시던트 보고서를 기록하고, 프로젝트 상태를 업데이트하며, 작업을 생성하거나 운영 메트릭을 쿼리할 수 있는 : 타이핑이 어려운 긴급 상황 시 음성으로 인시던트 보고서를 기록하고, 프로젝트 상태를 업데이트하며, 작업을 생성하거나 운영 메트릭을 쿼리할 수 있는 음성 입력 기능을 활용하세요.

전체 기술 스택을 아우르는 통합 검색: ClickUp 작업, 기술 문서, GitHub 같은 연결된 리포지토리, Slack 내 커뮤니케이션, Figma의 디자인 파일을 동시에 검색할 수 있습니다.

ClickUp 자동화는 코드 작성 없이 자동으로 실행되는 워크플로우를 설정할 수 있도록 지원합니다. 작업 업데이트, 상태 변경, 댓글 또는 사용자 지정 필드에 기반하여 작업을 트리거할 수 있으므로, 수동 후속 조치 없이도 팀 프로세스의 일관성을 유지할 수 있습니다.

ClickUp 자동화를 통해 작업이 완료되거나 노트가 기록될 때 워크플로우를 자동으로 실행하세요.

🎬 실전 자동화 사례: Enterprise 팀은 프로젝트 유형이나 예산 한도에 따라 요청을 적절한 이해관계자에게 전달하는 승인 체인을 생성할 수 있습니다.

보안 및 규정 준수 워크플로는 민감한 데이터에 접근 시 자동으로 감사를 할당할 수 있습니다. 거버넌스 기간 내에 검토되지 않은 작업을 표시할 수 있습니다.

공급업체 온보딩, 직원 프로비저닝 또는 인시던트 에스컬레이션과 같은 크로스-기능 프로세스는 조건부 로직으로 오케스트레이션할 수 있습니다. 해당 로직은 요구사항에 따라 다양한 시나리오에 적응합니다. 이 모든 설정은 시각적 빌더를 통해 이루어지므로 개발자 자원이나 IT 티켓 없이도 수정할 수 있습니다.

ClickUp 최고의 기능

업무 정리 및 추적: ClickUp 작업에서 모든 프로젝트, 작업 및 하위 작업을 우선순위, 상태, 마감일과 함께 관리하여 모든 업무를 완벽하게 파악하세요.

프로세스를 명확하게 문서화하세요: ClickUp Docs로 작업 연결, 실시간 협업, 버전 관리 기능을 갖춘 생생한 wiki, 표준 운용 절차 (SOP), 회의 노트를 생성하세요.

원활한 커뮤니케이션: ClickUp 채팅으로 메시지를 작업, 프로젝트, 문서에 직접 연결하여 대화를 맥락에 맞게 집중시키고 팀 협업을 강화하세요.

성과를 즉시 시각화하세요: 맞춤형 맞춤형 ClickUp 대시보드를 구축하여 KPI를 추적하고, 프로젝트 진행 상황을 모니터링하며, 팀과 워크플로우 전반에 걸쳐 실행 가능한 인사이트를 얻으세요.

ClickUp의 한도

대규모 프로젝트나 동시 AI 작업 시 약간의 지연이 발생할 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,500개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

TrustRadius 리뷰를 소개합니다:

저는 여러 UX 프로젝트를 동시에 관리하기 위해 ClickUp을 간헐적으로 사용합니다. ClickUp을 선호하는 주된 이유는 모든 작업을 프로젝트와 팀으로 분리할 수 있고, 원하는 만큼 높은 수준 또는 세부적인 수준에서 모든 것을 확인할 수 있기 때문입니다.

저는 여러 UX 프로젝트를 동시에 관리하기 위해 ClickUp을 간헐적으로 사용합니다. ClickUp을 선호하는 주된 이유는 모든 일을 프로젝트와 팀으로 분리할 수 있고, 원하는 만큼 높은 수준 또는 세부적인 수준에서 전체를 확인할 수 있기 때문입니다.

👀 알고 계셨나요: 포레스터 리서치에 따르면 , ClickUp을 사용한 조직들은 3년 기간 동안 약 384%의 투자 수익률(ROI)을 달성했습니다 . 이 조직들은 ClickUp으로 가능해지거나 개선된 프로젝트를 통해 약 390만 달러의 증분 수익을 창출했습니다.

2. Podium (고객 커뮤니케이션을 위한 최고의 AI 오케스트레이션 tool)

via Podium

포디움은 고객 상호작용과 관련된 AI 기반 작업을 팀이 관리하도록 지원합니다. 메시지를 수동으로 추적하거나, 들어오는 질문을 담당자에게 전달하거나, 대화 요약을 생성하거나, 후속 조치 알림을 보내는 대신, AI 규칙을 설정하여 이러한 단계를 자동으로 처리할 수 있습니다.

이 도구의 내장형 AI 직원들, 즉 AI 영업사원, AI 스케줄러, AI 마케터, AI 컨시어지, AI 평판 관리자가 프로젝트 내 모든 반복 작업을 처리합니다. 자동화 워크플로우 빌더를 통해 트리거, 지연, 필터, 액션, 조건부 논리(if/else 분기)를 포함한 시퀀스를 설계할 수 있습니다.

또한 SMS, 웹 채팅, 전화 상호작용을 위한 통합 받은 편지함을 제공하여 모든 채널에서 일관된 응답을 보장합니다.

포디움의 주요 기능

단일 오케스트레이션 흐름으로 SMS, 웹 채팅, 이메일 자동화를 여러 채널에 걸쳐 관리하세요.

연결된 CRM 또는 워크플로우 도구로 AI 기반 출력을 직접 전송하여 업무 연속성을 유지하세요

AI 작업 완료 및 워크플로우 트리거를 추적하여 잠재적 병목 현상을 파악하세요.

Podium의 한도

주로 대화 기반 워크플로우에 중점을 두어 내부 또는 고객과 직접 접촉하지 않는 오케스트레이션에는 적합하지 않습니다.

포디움 가격 정책

맞춤형 가격 책정

포디움 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (2,020개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Podium에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰에 따르면:

환자들이 웹사이트에서 또는 직접 채팅을 시작할 수 있는 Podium 텍스트 기능에 만족했습니다. 이 기능을 사무실에 도입한 것은 이번이 처음이었습니다. Podium의 지원이 필요한 경우는 거의 없었지만 고객 서비스는 훌륭했습니다!

환자들이 웹사이트에서 또는 직접 채팅을 시작할 수 있는 Podium 텍스트 메시지 기능에 만족했습니다. 이 기능을 사무실에 도입한 것은 이번이 처음이었습니다. Podium의 지원이 필요한 경우는 거의 없었지만 고객 지원은 훌륭했습니다!

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자 중 생산성 제품군에 내장된 AI 기능을 사용하는 비율은 12%에 불과합니다. 이처럼 낮은 도입률은 현재 구현된 기능들이 사용자들이 선호하는 독립형 대화형 플랫폼에서 전환하도록 유도할 만한 원활하고 상황별 통합 기능을 갖추지 못했음을 시사합니다. 예를 들어, AI가 사용자의 일반 텍스트 프롬프트를 기반으로 자동화 워크플로우를 실행할 수 있나요? ClickUp Brain이 해결해 드립니다! 이 AI는 ClickUp의 모든 측면에 깊이 통합되어 있으며, 채팅 스레드 요약, 텍스트 초안 작성 또는 다듬기, 작업 공간에서 정보 불러오기, 이미지 생성 등을 포함하되 이에 국한되지 않습니다!

3. Tidio (최고의 AI 기반 실시간 채팅 및 지원 플랫폼)

via Tidio

Tidio는 끝없는 고객 메시지에 압도되지 않도록 합니다. 불만 사항에서 요청 유형을 자동으로 감지하고 긴급도나 고객 값에 따라 메시지 우선순위를 지정하여 가장 중요하고 시급한 상호작용이 먼저 처리되도록 보장합니다.

이 도구는 여러 플랫폼 간 작업을 조정합니다. 단일 채팅 메시지로 후속 이메일을 발송하고, CRM을 업데이트하며, 관련 팀원에게 알릴 수 있습니다. 웹사이트와 앱에 통합 가능한 맞춤형 채팅 아이콘과 조건부 트리거 기능으로 필요한 시점에만 작업이 실행됩니다.

Tidio를 통해 AI 오케스트레이션은 지속적인 감독 없이도 워크플로우를 원활하고 지능적으로 유지합니다. 또한 GDPR, AI 협정, CCPA, SOC(2) 준수를 통해 데이터는 개인적이고 안전하게 보안이 유지됩니다.

Tidio의 주요 기능

할인 제안이나 장바구니 포기 고객 재유치와 같은 작업을 트리거하는 자동화된 대화 경로를 구축하세요.

실시간 채팅 기능을 활용하세요: 입력 미리보기, 미리 준비된 답변, 방문자 추적 등 응답 속도를 높이는 데 도움이 됩니다.

채팅 위젯의 색상, 위치, 언어 및 브랜딩을 사이트에 맞게 조정하세요

Tidio의 한도

대량 메시징은 자동 태깅, 워크플로우 트리거 또는 다중 채널 작업을 느리게 할 수 있습니다

Tidio 가격 정책

7일 무료 체험판

Lyro AI Agent : 월 $39부터 시작

흐름 : 월 $29부터 시작

스타터 : 월 29달러

성장 : 월 59달러

플러스 : 월 749달러

프리미엄: 맞춤형 가격

Tidio 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (1800개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (560개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Tidio에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰 에 따르면:

Tidio의 직관적인 인터페이스와 다양한 플랫폼과의 원활한 연동으로 모든 고객 상호작용을 한 곳에서 관리하기가 매우 쉽습니다. 챗봇 자동화는 강력하면서도 설정하기 간편하여 소중한 시간을 절약하면서도 개인화된 느낌을 유지합니다.

Tidio의 직관적인 인터페이스와 다양한 플랫폼과의 원활한 연동으로 모든 고객 상호작용을 한 곳에서 관리하기가 매우 쉽습니다. 챗봇 자동화는 강력하면서도 설정하기 간편하여 소중한 시간을 절약하면서도 개인화된 느낌을 유지합니다.

👀 알고 계셨나요? AI 챗봇도 적절한 오케스트레이션이 필요합니다. 한 Chevrolet 대리점의 AI 챗봇이 76,000달러 차량을 1달러로 잘못 가격을 표시한 사건이 있었는데, AI 시스템이 제대로 오케스트레이션되지 않았기 때문이었습니다. 이제 여러분의 워크플로우에 완전히 통합된 AI 시스템이 필요한 이유를 아시겠죠!

4. Vertex AI (최고의 기업급 AI 오케스트레이션 플랫폼)

via Vertex AI

버텍스 AI는 데이터 준비, 모델 훈련, 테스트, 배포, 모니터링을 단일 플랫폼에서 통합하여 원시 데이터에서 작동하는 AI 시스템까지 신속하게 구축할 수 있습니다. Google의 고속 클라우드, GPU, TPU를 활용해 대규모 모델과 대용량 데이터셋을 처리하므로, 요구사항이 증가함에 따라 손쉽게 확장할 수 있습니다.

AutoML을 사용해 Google의 AI가 최적의 모델을 구축하도록 할 수도 있고, TensorFlow 또는 PyTorch를 사용해 직접 코드를 작성할 수도 있습니다. 따라서 초보자부터 고급 사용자까지 모두에게 적합합니다.

이 tool은 파이프라인의 각 단계에 대한 모니터링 및 로깅 기능도 제공합니다. 병목 현상이나 오류를 즉시 파악하고 처음부터 다시 시작하지 않고도 워크플로우를 조정할 수 있습니다.

Vertex AI의 주요 기능

텍스트, 이미지, 비디오 및 다중 모달 작업을 위한 최신 Gemini 제품군을 포함한 Google의 고급 모델에 접근하세요.

BigQuery, 클라우드 스토리지, AI 노트북 등 Google Cloud 도구와 연결하여 원시 데이터를 머신러닝 인사이트로 변환하세요.

반복적인 워크플로우 단계를 효율적으로 처리하기 위해 자동화된 머신러닝 파이프라인을 구축하세요.

Verex AI의 한계점

학습 곡선이 가파른 복잡한 플랫폼입니다.

Verex AI 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Verex AI 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (580개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Verex AI에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰 에 따르면:

Vertex AI의 가장 매력적인 점은 머신러닝 라이프사이클 전체를 아우르는 통합 플랫폼을 제공한다는 것입니다. Vertex AI는 프로젝트 진행 중 노트북을 활용한 신속한 프로토타이핑을 가능하게 했을 뿐만 아니라, 가속화된 제품 출시를 위한 파이프라인 오케스트레이션도 지원했습니다. 또한 재현 가능하고 CI/CD 준비가 완료된 머신러닝 워크플로우를 위한 Vertex AI Pipelines와 같은 장점도 갖추고 있습니다.

Vertex AI의 가장 매력적인 점은 머신러닝 라이프사이클 전체를 아우르는 통합 플랫폼을 제공한다는 것입니다. Vertex AI는 프로젝트 진행 중 노트북을 활용한 신속한 프로토타이핑을 가능하게 했을 뿐만 아니라, 가속화된 제품 출시를 위한 파이프라인 오케스트레이션도 지원했습니다. 또한 재현 가능하고 CI/CD 준비가 완료된 ML 워크플로우를 위한 Vertex AI Pipelines와 같은 장점도 갖추고 있습니다.

🧠 재미있는 사실: AI 오케스트레이션은 일뿐만 아니라 인터넷에서 가장 기묘한 히트작들, 예를 들어 고양이 연속극에도 활용됩니다. 이미지 생성, 음성 합성, 초현실적 스토리텔링을 결합하여 AI는 인간 같은 고양이들을 창조해 과장되고 빠른 속도의 드라마에 출연시켰습니다.

5. Kore. AI (기업용 최고의 대화형 AI 플랫폼)

지능형 다중 에이전트 AI 시스템 개발을 원하는 기업을 위해 Kore.ai는 적합한 옵션입니다. 여러 에이전트를 오케스트레이션하고, 세션 간 컨텍스트 메모리를 유지하며, 다양한 수준의 자율성을 가진 복잡한 워크플로우를 자동화할 수 있습니다.

업무용 AI로 작업을 자동화하고 작업 공간에서 인사이트를 얻으세요. 프로세스용 AI는 코드 없는 에이전트 구축으로 운영을 간소화하며, 서비스용 AI는 대화형 에이전트와 산업별 사전 구축된 봇으로 고객 지원을 강화합니다.

Kore. AI 주요 기능

노코드 또는 프로코드 도구를 활용하여 AI 에이전트를 생성 및 관리하고 템플릿으로 개발을 가속화하세요

실시간 분석, 이벤트 추적, 감사 로그 및 실행 가능한 인사이트를 통해 에이전트 성능을 추적하세요.

강력한 접근 제어 및 윤리적 안전장치를 통해 규제 기준을 충족하고 책임 있는 AI 행동을 보장하세요.

Kore. AI의 한계점

채팅 상호작용 외부의 실시간 오케스트레이션 한도

Kore. AI 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Kore. AI 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (450개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Kore. AI에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자의 말:

Kore. AI는 매우 직관적이고 AI 기반의 대화형 플랫폼으로 두각을 나타냅니다. 여러 채널에 걸쳐 원활한 자동화를 가능하게 하고, 기업 시스템과 매끄럽게 통합되며, 지능형 가상 비서 구축을 위한 로우코드/노코드 tools를 제공한다는 점이 마음에 듭니다.

Kore. AI는 매우 직관적이고 AI 기반의 대화형 플랫폼으로 두각을 나타냅니다. 여러 채널에 걸쳐 원활한 자동화를 가능하게 하고, 기업 시스템과 매끄럽게 통합되며, 지능형 가상 비서 구축을 위한 로우코드/노코드 도구를 제공하는 점이 마음에 듭니다.

📚 추천 자료: 워크플로우 자동화에 어려움을 겪고 계신가요? AI 에이전트를 처음부터 구축하여 작업을 간소화하고 프로젝트 전반의 생산성을 높이는 방법을 알아보세요. 놀라울 정도로 간단합니다. 아래에서 확인해 보세요? 👇🏼

6. Botpress (최고의 오픈소스 대화형 AI 플랫폼)

via Botpress

대화형 에이전트가 필요하다면 Botpress는 Elvex의 신뢰할 수 있는 대안입니다. 자체 추론 엔진으로 구동되는 완전한 에이전트 플랫폼을 제공합니다. 대규모 언어 모델(LLM) 추론, 메모리, 논리 실행을 단일 시스템으로 통합합니다.

또한 에이전트의 행동을 원하는 방식으로 모양을 바꿀 수 있습니다. 논리를 스크립팅하고, tool 실행을 제어하며, 추론 단계를 정의하고, 정밀하게 메모리를 관리할 수 있습니다.

이벤트 추적 및 런타임 격리와 같은 강력한 관측 가능성 기능은 에이전트가 내리는 모든 결정을 모니터링하는 데 도움이 됩니다. 단순히 워크플로우를 조립하는 것이 아니라 세부적이고 기술적인 수준에서 에이전트를 설계할 수 있는 플랫폼을 원한다면, Botpress는 Elvex보다 더 직접적인 제어권을 제공합니다.

Botpress의 주요 기능

통합된 로직으로 웹 위젯, WhatsApp, Messenger, Slack 또는 자체 앱에 에이전트를 배포하세요

안전한 배포 및 즉시 롤백 기능을 통해 에이전트의 여러 버전을 관리하세요

출판 전에 추론 경로를 미리 보고 에이전트 동작을 단계별로 디버깅하세요

Botpress의 한도

일반 자동화 플랫폼에 비해 제한된 내장 커넥터

Botpress 가격 정책

사용량 기반 요금제: Free + AI 월간 사용량

추가: 사용자당 월 $89 + AI 사용량

팀: 사용자당 월 $495 + AI 사용량

관리형: 월 1,495달러

Enterprise: 맞춤형 가격

Botpress 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (30개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Botpress에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰에 따르면:

Botpress는 전 세계 개발자들로 구성된 활발한 커뮤니티를 보유한 훌륭한 플랫폼으로, 봇 개발자들 간 시간과 자원을 기꺼이 공유하며 최고의 실행 방식을 발전시키는 데 열려 있습니다.

Botpress는 전 세계 개발자들로 구성된 활발한 커뮤니티를 보유한 훌륭한 플랫폼으로, 봇 개발자들 간 시간과 자원을 기꺼이 공유하며 최고의 실행 방식을 발전시키는 데 열려 있습니다.

📚 더 읽어보기: 주목할 만한 AI 에이전트 스타트업

7. LangChain (AI 기반 애플리케이션 구축을 위한 최고의 프레임워크)

via LangChain

LangChain은 신뢰할 수 있고 즉시 생산 환경에 적용 가능한 AI 에이전트를 구축하는 데 도움을 주는 오픈소스 프레임워크입니다. 도구 호출, 검색 강화 생성, 구조화된 의사 결정 등과 같은 작업에 검증된 에이전트 패턴 세트를 제공합니다. 이를 통해 동일한 로직을 반복적으로 조합하는 수고를 덜 수 있습니다.

에이전트는 LangGraph에서 실행되며, 이는 백그라운드에서 운영상의 복잡성을 처리합니다. 긴 워크플로우 동안 상태를 추적하고, 실행 실패 후 재시도 또는 롤백을 수행하며, 감독이 필요할 때마다 인간 개입이 가능한 체크포인트를 활성화하는 데 도움을 줍니다.

어떤 대규모 언어 모델(LLM), 벡터 데이터베이스, API tool 또는 메모리 모듈도 연결할 수 있으며, 사용 사례가 더욱 까다로워질수록 아키텍처가 원활하게 확장됩니다. LangChain은 MIT 라이선스 하에 완전한 오픈소스로 제공되므로, 구성 요소를 수정하고 동작을 확장하며 정확한 요구사항에 맞는 맞춤형 파이프라인을 설계할 수 있는 유연성을 확보할 수 있습니다.

LangChain의 주요 기능

플레이스홀더, 소량 예시, 동적 콘텐츠를 활용한 재사용 가능한 매개변수화된 프롬프트 생성

중간 단계를 기록하고 디버깅하는 콜백을 사용하여 에이전트 동작을 추적하세요

LLM 출력이 다음 단계로 진행되기 전에 JSON과 같은 구조화된 형식을 강제 적용하여 검증하세요.

LangChain의 한계점

플러그 앤 플레이 방식이 아니므로 사전 코딩 지식이 필요합니다.

LangChain 가격 정책

Free Plan

개발자: 무료로 시작하고 사용량에 따라 결제하세요

추가: 사용자당 월 39달러, 이후 사용량 기반 요금제

Enterprise: 맞춤형 가격

LangChain 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (30개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 LangChain에 대해 어떻게 평가하고 있나요?

G2 리뷰 에 따르면:

LangChain에서 가장 마음에 드는 점은 모델, 데이터 소스, tools를 원활하게 통합할 수 있는 유연성입니다. 덕분에 프로젝트에서 복잡한 LLM 기반 워크플로우를 구축하고 확장하는 속도가 훨씬 빨라졌습니다.

LangChain에서 가장 마음에 드는 점은 모델, 데이터 소스, tools를 원활하게 통합할 수 있는 유연성입니다. 덕분에 프로젝트에서 복잡한 LLM 기반 워크플로우를 구축하고 확장하는 속도가 훨씬 빨라졌습니다.

💟 보너스: AI를 효과적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 계신가요? 직접 AI 모델을 훈련시키고, 필요에 맞게 맞춤형으로 커스터마이징하며, 실제 작업에 적용하는 방법을 배워보세요.

8. ServiceNow (IT 및 운영을 위한 최고의 AI 워크플로우 오케스트레이션)

via ServiceNow

워크플로우와 데이터 관리를 위해 이미 ServiceNow 플랫폼을 사용 중이라면 ServiceNow AI 에이전트가 좋은 선택입니다.

AI 에이전트 스튜디오를 통해 에이전트의 임무, 역할, 책임을 자연어로 정의하고 즉시 배포할 수 있습니다. 또한 플랫폼에 특정 작업(예: '지식 문서 초안 생성', '이 보안 경고 조사', '이 티켓 분류')의 자동화를 요청하면 구조화되고 반복 가능한 워크플로우를 생성합니다.

이 tool은 AI 오케스트레이션 및 거버넌스 기능도 제공합니다. AI 에이전트 오케스트레이터는 여러 전문 에이전트가 더 크고 복잡한 프로세스에 협업할 수 있도록 합니다. 또한 ServiceNow AI 컨트롤 타워에서는 하나의 hub에서 모든 AI 에이전트를 관리하고 모니터링할 수 있습니다.

ServiceNow의 주요 기능

에이전트 패브릭을 활용하여 모든 플랫폼의 타사 AI 에이전트 및 tools를 통합하세요

네이티브 통합을 활용하여 에이전트가 기존 워크플로우, 자동화, 지식베이스 및 데이터에 직접 접근할 수 있도록 하세요.

계획된 워크플로우 결과와 실제 결과를 비교하는 대시보드로 AI 오케스트레이션 효율성을 추적하세요

ServiceNow의 한도

AI 기반 예측은 역사적 데이터에 크게 의존하므로, 새로운 워크플로우는 즉시 활용되지 못할 수 있습니다.

ServiceNow 가격 정책

맞춤형 가격 책정

ServiceNow 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (1100개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (300개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ServiceNow에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰에 따르면:

ServiceNow는 티켓과 워크플로우를 빠르고 투명하게 관리할 수 있게 합니다. 직관적인 인터페이스와 보고 tools는 일상 업무에 매우 유용합니다. 또한 Salesforce CRM과 같은 다른 시스템과도 쉽게 통합됩니다. 예시: Salesforce CRM.

ServiceNow는 티켓 및 워크플로우의 신속하고 투명한 관리를 가능하게 합니다. 직관적인 인터페이스와 일상 업무에 매우 유용한 보고 tools를 제공합니다. 또한 Salesforce CRM과 같은 다른 시스템과도 손쉽게 통합됩니다. 예시: Salesforce CRM.

👀 알고 계셨나요? Bard AI 출시 직후, Google은 제임스 웹 우주 망원경에 대한 시연 중 챗봇이 잘못된 정보를 제공하며 신뢰성 문제에 직면했습니다. 이 오류는 Google 주가의 급락으로 이어졌으며, AI 출력물의 엄격한 검증과 오케스트레이션의 중요성을 부각시켰습니다.

9. CrewAI (팀을 위한 최고의 AI 에이전트 오케스트레이션)

via CrewAI

CrewAI는 여러 전문 에이전트가 조율된 팀으로 협력하는 다중 에이전트 AI 시스템을 구축하는 데 도움을 주는 오픈소스 Python 프레임워크입니다. 각 에이전트는 고유한 전문 분야를 가지며, 구조화된 워크플로우나 프로세스를 따라 작업을 완료합니다.

역할 기반 아키텍처는 모든 에이전트에게 명확히 정의된 책임을 부여하며, 계층적으로 구조화할 수도 있습니다. '작업자' 에이전트를 감독하는 '관리자' 에이전트를 설정할 수 있습니다.

예를 들어, 핀테크 금융 분석 워크플로우를 위한 크루를 구성할 수 있습니다. 여기에는 시장 데이터셋을 수집하는 데이터 수집 에이전트, 키 메트릭을 계산하는 모델링 에이전트, 노출 수준을 평가하는 리스크 에이전트, 최종 인사이트를 종합하는 보고 에이전트가 포함됩니다.

CrewAI 주요 기능

특정 작업을 일시 중지하여 사람의 검토나 승인을 받도록 함으로써 인간 개입 제어(Human-in-the-loop)를 구현하세요.

대시보드, 로그, 모니터링 및 라이프사이클 tools를 통해 대규모 에이전트를 관리하세요

재사용 가능한 에이전트(예: 연구 에이전트, 분석 에이전트, 평가 에이전트) 라이브러리를 생성하고 로직을 재작성하지 않고도 새로운 워크플로우에 바로 적용하세요.

API, 외부 데이터 세트, 코드 도구 또는 맞춤형 기능에 대한 접근을 통해 에이전트 기능을 확장하세요.

CrewAI의 한계점

워크플로우는 신중하게 설계해야 합니다. 에이전트 간 협업으로 중복 단계가 발생할 수 있습니다.

CrewAI 가격 정책

무료, 자체 호스팅, 오픈 소스

맞춤형 가격 책정

CrewAI 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 크루AI에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰 에 따르면:

크루AI의 가장 큰 장점은 에이전트 구축 시 역할, 목표, 배경 스토리를 제공할 수 있어 해당 에이전트의 성능을 크게 향상시킨다는 점입니다. OpenAI, Groq, Nvidia Nemo 등 모든 대규모 언어 모델(LLM) 제공자를 지원합니다.

크루AI의 가장 큰 장점은 에이전트 구축 시 역할, 목표, 배경 스토리를 제공할 수 있어 해당 에이전트의 성능을 크게 향상시킨다는 점입니다. OpenAI, Groq, Nvidia Nemo 등 모든 대규모 언어 모델(LLM) 제공자를 지원합니다.

10. n8n (최고의 오픈소스 워크플로우 자동화 tool)

via n8n

많은 AI 도구는 에이전트 시스템을 생성하기 위해 시각적 빌더나 코드 중 하나만 제공하지만, n8n은 두 가지를 모두 제공합니다. 깔끔한 드래그 앤 드롭 인터페이스로 워크플로우 자동화를 설계할 수 있을 뿐만 아니라, 간단한 작업과 다단계 프로세스를 자동화하면서 맞춤형 JavaScript를 추가할 수도 있습니다.

이는 단순함을 필요로 하는 초보자와 심층적인 제어를 원하는 고급 사용자 모두에게 n8n을 좋은 선택으로 만듭니다. 이 tool은 webhook, 스케줄, 시스템 이벤트 또는 앱 업데이트를 활용한 이벤트 및 트리거 기반 자동화를 지원합니다. 워크플로우는 백그라운드에서 자동으로 실행되며, 브랜치 경로, 루프, 조건부 필터 및 상세한 오류 처리를 통해 구조화할 수 있습니다.

이 플랫폼은 오픈 소스이며 확장성이 뛰어나므로, AI 모델을 자체 호스팅하고 Docker로 배포할 수 있으며 GitHub에서 전체 코드베이스를 탐색하거나 맞춤형으로 커스터마이징할 수 있습니다.

n8n 최고의 기능

Slack, Teams, SMS, 음성 또는 내장된 채팅 인터페이스를 통해 데이터에 접근하고 워크플로우를 완료하세요.

SAML 기반 SSO, LDAP 지원, 암호화된 비밀 저장소, 버전 관리, 고급 RBAC 권한 설정을 통해 환경을 안전하게 보호하세요.

일반적인 자동화 및 워크플로우를 신속하게 구축할 수 있는 즉시 사용 가능한 템플릿을 활용하세요.

n8n의 한계점

모든 기업 앱에 미리 준비된 노드가 있는 것은 아닙니다. API 작업이 필요할 수 있습니다.

n8n 가격 정책

Free

맞춤형 가격 책정

n8n 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (130개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (30개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 n8n에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰:

직관적인 인터페이스로 특정 요구사항에 맞춰 워크플로우를 구축하고 수정하기가 매우 쉽습니다.

직관적인 인터페이스로 특정 요구사항에 맞춰 워크플로우를 구축하고 수정하기가 매우 쉽습니다.

👀 알고 계셨나요? 텍사스주 코퍼스 크리스티 항구는 OPTICS라는 AI 기반 디지털 복제 시스템을 도입했습니다. 이 시스템은 머신러닝을 활용해 선박 위치를 예측하고, 생성형 AI를 활용한 비상 대응 훈련을 통해 실시간 추적 및 안전 조치를 개선합니다.

11. Zapier (비즈니스용 최고의 노코드 자동화 플랫폼)

Zapier를 통해

Zapier는 수천 개의 앱에서 일상적인 비즈니스 작업을 자동화하는 데 탁월한 선택입니다. 워크플로우를 자동화하려면 특정 이벤트에 따라 작업을 트리거하는 Zap을 생성해야 합니다.

예를 들어, Zap은 웹 양식에서 새로운 리드를 CRM에 자동으로 추가하고, 영업 팀에 Slack 알림을 전송하며, 추적을 위한 Google 스프레드시트를 업데이트할 수 있습니다.

3,000개 이상의 앱과 연결되는 Zapier를 통해 거의 모든 도구를 워크플로우에 통합할 수 있습니다. 이는 코드 작성 없이도 일상적인 작업을 자동화하고 운영을 간소화하려는 프리랜서, 성장 중인 비즈니스 및 대기업에게 신뢰할 수 있는 도구입니다.

Zapier의 주요 기능

여러 작업과 단계를 포함하는 다단계 Zaps로 복잡한 워크플로우를 생성하세요.

필터를 적용하여 특정 조건이 충족될 때만 Zaps가 실행되도록 하세요

Paths를 사용하여 브랜치 논리를 추가하여 더 동적인 워크플로우를 구현하세요

webhook을 사용하여 어떤 서비스와도 통합하여 자동화 수행을 위한 데이터를 송수신하세요.

Zapier의 한도

길거나 다중 경로 워크플로우에서는 디버깅이 어려울 수 있습니다

Zapier 가격 정책 (AI 오케스트레이션)

Free

프로페셔널: 월 29.99달러

팀: 25명 기준 월 $103.50

기업: 맞춤형 가격

Zapier 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (1500개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (3010개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Zapier에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰에 따르면:

Zapier는 수십 개의 애플리케이션을 손쉽게 연결하고 빠른 자동화를 생성합니다. "Zaps"는 일상 업무를 정말 간편하게 만들어줍니다.

Zapier는 수십 개의 애플리케이션을 손쉽게 연결하고 빠른 자동화를 생성합니다. "Zaps"는 일상 업무를 정말 간편하게 만들어줍니다.

📚 더 알아보기: 최고의 AI 플랫폼

12. Atera (IT 관리를 위한 최고의 AI 기반 오케스트레이션)

via Atera

IT 팀의 확장성을 지원하기 위해 특별히 설계된 Atera AI 에이전트는 IT 관리에 자율적 지능을 제공합니다. 이 플랫폼은 AI Copilot과 IT Autopilot이라는 두 가지 핵심 에이전트를 제공합니다.

AI Copilot은 시스템 상태 모니터링, 티켓 요약, 스크립트 제안, 실행 가능한 인사이트 제공을 통해 IT 기술자로서의 역량을 강화합니다. 일반 언어 프롬프트로 PowerShell, Bash 또는 CLI 명령어를 생성하여 수동 스크립팅 없이도 문제를 더 빠르게 해결하고 즉각적인 조치를 취할 수 있도록 지원합니다.

반면 IT Autopilot은 최종 사용자를 위한 일상적인 IT 작업을 처리합니다. 여기에는 문제 해결, 수정 사항 적용, 소프트웨어 설치, 비밀번호 재설정 등이 포함됩니다. 해결할 수 없는 문제가 발생하면 전체 상황 요약과 함께 티켓을 귀하에게 에스컬레이션합니다.

AI 센터에서 지식 기반 조정, 작업 정교화, 담당자 배정 등을 통해 에이전트를 추가로 최적화하여 팀 워크플로우에 맞출 수 있습니다.

Atera의 주요 기능

AI를 사용하여 장치에서 수행된 모든 작업에 대한 상세하고 항목별로 분류된 요약 생성

AI Copilot을 활용하여 티켓 해결 내용을 바탕으로 새로운 지식 기반 문서를 초안 작성하세요.

경보 기록 및 장치 상태와 같은 운영 보고서의 요약본을 생성하고 권장 우선순위 조치를 확인하세요.

Atera의 한도

소프트웨어가 가끔 지연되는데, 주로 다수의 엔드포인트를 관리할 때 발생합니다.

Atera 가격 정책

30일 무료 체험판

프로페셔널: 사용자당 월 $169

전문가: 사용자당 월 229달러

마스터: 사용자당 월 $269

기업: 맞춤형 가격

AI Copilot: 기술자당 월 $95 (애드온 기능)

Atera 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (910개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (440개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Atera에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰에서 다음과 같이 평가합니다:

통계, 알림 및 원격 제어 기능을 포함한 탁월한 자산 모니터링. 클라이언트별로 장치를 쉽게 관리하고 구성할 수 있습니다. 깔끔한 사용자 인터페이스와 간편한 배포. 이로 인해 제 워크플로우가 개선되었습니다.

통계, 알림 및 원격 제어 기능을 포함한 탁월한 자산 모니터링. 클라이언트별로 장치를 쉽게 관리하고 구성할 수 있습니다. 깔끔한 사용자 인터페이스와 간편한 배포. 이로 인해 제 워크플로우가 개선되었습니다.

📚 더 알아보기: 산업을 변화시키는 강력한 AI 에이전트의 예시들

13. LocaliQ (통합 마케팅 및 리드 자동화를 위한 최고의 AI 기반 솔루션)

via LocaliQ

관심을 잃기 전에 소외된 잠재고객과 다시 소통하고 대화를 재개하고 싶다면 LocaliQ를 사용해 보세요. AI 에이전트가 24시간 내내 텍스트에 응답하고 전화를 받으며 잠재고객을 선별하여, 팀이 부재 중일 때도 모든 잠재고객이 지속적으로 관리되도록 합니다.

또한 이 AI 에이전트는 모든 통화 및 텍스트 내용을 실시간으로 기록하고 요약하여, 수시간 동안 청취하거나 읽지 않고도 상호작용을 검토할 수 있게 합니다. 이를 통해 논의된 내용을 항상 파악하고 적절한 시기에 정확한 맥락으로 후속 조치를 취할 수 있습니다.

LocaliQ의 주요 기능

음성 통화, SMS 및 기타 메시지 채널을 통해 리드를 원활하게 처리하세요

리드 데이터를 CRM 또는 마케팅 시스템과 직접 동기화하여 플랫폼 전반에 걸쳐 최신 정보를 유지하세요.

대시보드와 실행 가능한 인사이트를 통해 리드 성과, 상담사 효율성, 캠페인 효과를 추적하세요.

LocaliQ의 한도점

맞춤형 분석 및 보고는 종종 상위 플랜에서만 이용 가능합니다

LocaliQ 가격 정책

맞춤형 가격 책정

LocaliQ 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (1000개 이상의 리뷰)

Capterra: 사용 가능한 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 LocaliQ에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰를 확인해 보세요:

로칼리큐(LocaliQ)를 차별화하는 핵심은 바로 맞춤형 경험입니다. 지속적인 소통, 진솔한 대화, 그리고 우리의 성공을 진심으로 염려하는 팀이 함께합니다.

로칼리큐(LocaliQ)를 차별화하는 핵심은 바로 맞춤형 경험입니다. 지속적인 소통, 진솔한 대화, 그리고 우리의 성공을 진심으로 염려하는 팀이 함께합니다.

어떻게 적합한 도구를 선택할까요?

먼저 어떤 종류의 워크플로우 지원이 필요한지 파악하세요. 앱 간 데이터 이동, 프로젝트 일정 관리, 오류 보고서 생성, 고객 요청 처리 등 다양한 작업이 포함됩니다.

tool 선택을 최종 결정하기 전에 반드시 고려해야 할 다른 유용한 매개변수들은 다음과 같습니다:

오케스트레이션 요구사항 정의하기: AI가 데이터 이동, 프로젝트 관리, 고객 상호작용 처리 중 어떤 역할을 수행해야 하는지 명확히 하는 것부터 시작하세요. 명확한 범위는 워크플로우에 맞는 도구를 선택하고 업데이트 및 결과 대기 시간을 줄이는 데 도움이 됩니다.

노코드와 API 유연성의 균형: 필요한 제어 수준과 성능 보안을 결정하세요. 노코드 AI 워크플로우는 설정을 간편하게 해주지만, API 기반 옵션은 복잡한 워크플로우에 더 잘 확장됩니다.

실제 역량 평가: 일상 업무를 반영한 시나리오에서 플랫폼이 AI 오케스트레이션, 워크플로우 자동화, 다단계 프로세스를 어떻게 처리하는지 테스트하세요.

사용성을 측정하기 위한 소규모 프로젝트 시범 운영 : 팀이 광범위한 교육이나 기술 지원 없이도 인터페이스를 탐색하고, 워크플로우를 설정하며, 에이전트를 관리할 수 있는지 확인하세요.

통합 가능성 테스트: CRM, 문서 저장소, 커뮤니케이션 도구 등 기존 소프트웨어 생태계와 원활하게 연결되는지 확인하세요.

ClickUp으로 AI 오케스트레이션을 활용하세요

AI에 투자하는 많은 팀들은 연결되지 않은 도구, 분산된 워크플로우, 증가하는 운영 복잡성으로 어려움을 겪습니다. 바로 이러한 문제점들이 Elvex의 한도를 느끼게 하는 주된 이유입니다.

단순히 AI 에이전트를 오케스트레이션할 뿐만 아니라 프로젝트, 보고서, 자동화 작업, 팀 협업을 한곳에서 통합하는 플랫폼이 필요합니다.

ClickUp이 그 요구를 충족합니다. AI 인텔리전스 레이어인 Brain, 능동적 오케스트레이션을 위한 AI 에이전트, 노코드 자동화, 유연한 모델 전환 기능을 통해 ClickUp은 도구 간 끊임없는 전환 없이 AI 워크플로우를 확장할 수 있게 합니다.

AI 운영을 간소화할 준비가 되셨다면, ClickUp이 바로 탐색해볼 플랫폼입니다. 지금 바로 ClickUp으로 AI 워크플로우 최적화를 시작하세요!

자주 묻는 질문

AI 자동화는 AI 모델이 단일 작업을 수행하는 데 중점을 둡니다. 일반적으로 선형적이며 한 번에 하나의 작업을 처리합니다. 반면 AI 오케스트레이션은 여러 AI 작업, 도구 및 의사 결정 지점을 하나의 완전한 워크플로우로 조정합니다. 이는 모델, 도구, 심지어 인간 간의 순차 처리, 컨텍스트, 상태, 오류 복구 및 작업 인계를 관리합니다.

AI 오케스트레이션은 여러 AI 작업이 함께 실행되어야 하는 워크플로우에 적용됩니다. 대표적인 예시로는 고객 지원 티켓 라우팅, 대화 요약, CRM 시스템 업데이트를 하나의 통합된 흐름으로 처리하는 경우가 있습니다. 또한 데이터 추출, 검증, 자동 승인 등 문서 중심 프로세스에도 활용됩니다.

복잡한 다단계 워크플로우에 의존하는 산업은 AI 오케스트레이션의 혜택을 가장 크게 누립니다. 여기에는 은행 및 금융 서비스, 의료, 보험, 전자상거래, 물류, 통신, 전문 서비스 등이 포함됩니다.

LLM(대규모 언어 모델)이 발전함에 따라 AI 오케스트레이션은 훨씬 더 진보할 것입니다. 미래 시스템은 더 긴 워크플로우 전반에 걸쳐 추론하고, 컨텍스트를 인식한 결정을 내리며, 최소한의 인간 설정으로 수십 개의 tools를 조정할 수 있게 될 것입니다. 시간이 지남에 따라 오케스트레이션은 규칙 기반 파이프라인에서 벗어나, 전체 프로세스를 종단 간 계획, 실행, 최적화할 수 있는 유연한 에이전트 주도 시스템으로 전환될 것입니다.