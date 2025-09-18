2025년 주목할 만한 AI 에이전트 스타트업 11선

임원급 경영진의 10명 중 8명에 가까운 이들이 AI 에이전트가 이미 회사 내부에서 운영 중이며, 팀이 프로젝트, 의사 결정 및 일상 워크플로우를 처리하는 방식을 재편하고 있다고 말합니다. 심지어 3분의 2는 측정 가능한 생산성 향상 효과를 보고했습니다.

이러한 도입 증가에 따라 많은 AI 에이전트 스타트업들이 비즈니스 자동화와 워크플로우 최적화를 지원하는 tools를 구축하고 있습니다.

창업자, 투자자, 기술 리더들에게 이 스타트업 물결을 주시한다는 것은 자율 소프트웨어의 미래 제목이 어디로 향하는지 이해하는 것을 의미합니다.

이 블로그 포스트에서는 주목할 만한 가장 이색적인 AI 스타트업 몇 곳을 소개합니다! 지금 바로 시작해 보세요. 👀

AI 에이전트란 무엇인가요?

AI 에이전트는 특정 목표를 달성하기 위해 자율적으로 환경을 인지하고, 데이터를 처리하며, 결정을 내리는 소프트웨어 시스템입니다.

AI 에이전트(또는 에이전틱 AI 에이전트)는 지각, 추론, 행동을 결합하여 정보를 수집하고 분석하며, 피드백과 경험을 통해 학습하면서 미리 정해진 목표를 달성하기 위해 작업을 실행합니다.

🧠 재미있는 사실: 자동화를 위한 AI 에이전트는 시뮬레이션 환경에서 작동하며 복잡한 전략을 학습할 수 있습니다. 예시: 딥마인드의 알파스타(AlphaStar) 는 스타크래프트 II를 플레이하는 자율 에이전트로 훈련되어 세계에서 가장 복잡한 전략 게임 중 하나에서 프로 플레이어를 이겼습니다.

스타트업이 AI 에이전트 붐을 주도하는 이유

AI 에이전트 분야에서 스타트업이 주목받고 있으며, 번호로도 이를 입증하고 있습니다. CB Insights에 따르면, AI 에이전트 스타트업들은 지난해 38억 달러를 조달했으며, 이는 전년 대비 거의 세 배에 달하는 금액입니다.

이러한 수준의 투자는 벤처 캐피털과 기업들이 에이전트가 실험적 단계에서 필수적인 단계로 진화하고 있다는 점에 대한 관심과 확신을 보여줍니다.

매력 중 하나는 속도입니다. 기존 대기업과 달리 스타트업은 신속하게 반복 개발하고, 에이전트 중심 아키텍처를 채택하며, 얼리 어답터와 직접 사용 사례를 테스트할 수 있습니다. 이러한 민첩성 덕분에 그들은 AI를 수동적인 보조 도구에서 자율적인 문제 해결사로 전환하는 선구자 역할을 자연스럽게 수행하고 있습니다.

KPMG의 이야기를 들어보세요:

AI 에이전트는 가속화되는 추세 속에 생산 현장에 빠르게 도입되고 있습니다. 리더들은 이를 단순한 비용 절감 tool이 아닌 성장과 값 생성 동력으로 봅니다. 이러한 급속한 변화는 신뢰, 거버넌스, 데이터, 리더십의 방향성, 인력 준비도 측면에 대한 압박을 가중시킵니다. 이러한 기반에 조기 투자한 기업들은 자신 있게 규모를 확장하며 선도적 위치를 확보하고 있습니다.

AI 에이전트 스타트업 및 선택 기업 개요

주요 AI 에이전트 스타트업에 대한 간략한 개요는 다음과 같습니다:

tool 가장 적합한 주요 기능 가격* ClickUp 개인, 중견 기업 팀, 대기업을 위한 올인원 팀 생산성 솔루션 ClickUp Brain으로 상황별 답변, AI 에이전트로 워크플로우 자동화, 100개 이상의 템플릿을 활용한 자동화, OS 전반의 AI를 위한 브레인 맥스, 문서, 화이트보드, 채팅 Free Forever; 기업 맞춤형 설정 가능 Adept AI 기업 팀을 위한 복잡한 소프트웨어 및 브라우저 작업 자동화 다중 모드 인터페이스 이해, 숙련된 워크플로우 언어(AWL), 공급망 자동화, 금융 문서 처리, 의료 규정 준수 맞춤형 가격 책정 크루 AI 분산된 팀 워크플로우를 위한 개발자 친화적인 다중 에이전트 오케스트레이션 연구/콘텐츠/QA를 위한 다중 에이전트 '크루', Flows를 통한 오케스트레이션, 클라우드 또는 자체 호스팅 배포, 1,200개 이상의 통합 기능, 실시간 성능 메트릭 맞춤형 가격 책정 Lindy AI 중소기업 및 확장 중인 팀을 위한 노코드 AI 에이전트 워크플로우 자동화 자연어 처리, 2,500개 이상의 앱 연동, 받은 편지함 분류, 회의 참여 및 요약하다, 영업 팀 아웃리치 자동화 기능을 갖춘 에이전트를 구축하세요 무료; 유료 플랜은 월 $49.99부터 시작합니다 Glean 내부 지식 워크플로우를 위한 지능형 기업 검색 및 /AI 어시스턴트 의미론적 지식 그래프 검색, Q&A용 AI 어시스턴트, 자동화된 온보딩 지원, IT 서비스 관리, 규정 준수 워크플로우 맞춤형 가격 책정 연필로 쓰여진 물리치료 클리닉을 위한 AI 기반 프론트 오피스 자동화 솔루션 자동화된 일정 관리 + 알림, EHR 통합(WebPT), 실시간 환자 커뮤니케이션, 대기 목록 취소 처리 맞춤형 가격 책정 Enhans 운영 의사결정을 위한 소매업 중심 AI 에이전트 배포 7일 만에 맞춤형 AI 에이전트 배포, Action Transformer 개인화, 다중 모델 의사 결정, 실시간 시장 + 운영 데이터 모니터링 맞춤형 가격 책정 나라틱스 온라인 소매업체를 위한 전자상거래 카탈로그 강화 및 경쟁사 추적 원시 제품 데이터 정제 및 보강, SEO 최적화 설명, 페르소나 기반 콘텐츠 맞춤화, 경쟁사 모니터링, Shopify/ERP 통합 맞춤형 가격 책정 Pixel Robotics 하이브리드 AMR-인간 협업 차량을 위한 자율 창고 물류 시스템 PIXEL PT 팔레트 운반 로봇, 3D 센싱 + 지도, AMR + 수동 작업자 통합을 위한 차량 관리, 하이브리드 창고 통합, 16시간 자율 운영 맞춤형 가격 책정 LangChain 연구개발 및 개발 중심 팀을 위한 대규모 언어 모델 기반 앱 및 자동화 구축 LangSmith 디버깅/모니터링, 600개 이상의 tool 통합, LCEL을 통한 워크플로우 오케스트레이션, 메모리 + 에이전트 협업 무료 개발자 계층; 프로 플랜은 월 $39/좌석부터 시작합니다 엔소 중소기업을 위한 합리적인 가격의 AI 에이전트 마켓플레이스: 영업 팀, 마케팅, 관리자, 지원 분야 300개 이상의 사전 훈련된 에이전트, 70개 이상의 산업별 자동화, 마케팅/영업 팀/관리자/법무 분야 지원, LangChain 통합, 콘텐츠 및 워크플로우 확장성 사용자당 월 49달러

주목할 만한 유망 AI 에이전트 스타트업 및 기업들

워크플로우를 가속화하고 생산성을 높이는 데 활용할 수 있는 최고의 AI 에이전트 tools들을 살펴보겠습니다.

1. ClickUp (컨텍스트 기반 AI를 활용한 올인원 팀 생산성 도구로 최적)

ClickUp Brain을 활용하여 작업 공간 전반에서 맥락이 풍부한 답변을 얻으세요

ClickUp은 프로젝트 관리, 문서, 팀 커뮤니케이션을 하나의 플랫폼에 통합한 일을 위한 모든 것 앱으로, 차세대 AI 자동화 및 검색 기술로 가속화됩니다.

각 AI 구성 요소가 서로 연결되고 보완하는 탁월한 생태계를 갖추고 있습니다.

컨텍스트 인식 AI 백본

ClickUp Brain은 작업 공간에 내장된 상황 인식 AI 레이어입니다. 작업, 문서, 채팅은 물론 Google Drive, GitHub, Jira 등 외부 연동 서비스에 접근할 수 있습니다. 즉, 역할이나 프로젝트별 질문을 즉시 할 수 있으며 풍부한 맥락을 담은 답변을 즉시 받을 수 있습니다.

인스턴스, 모바일 앱 배포 과정을 파악하기 위해 수십 개의 문서를 일일이 뒤질 필요가 없습니다. 단순히 "우리 모바일 앱 배포 과정은 무엇인가요?"라고 질문하기만 하면, 관련 문서, 과거 작업 내역, 채팅 기록에서 추출한 명확하고 종합된 답변을 얻을 수 있습니다.

생각하고 행동하는 자동화 솔루션

맞춤형 또는 사전 구축된 ClickUp AI 에이전트를 생성하여 작업 공간을 자동화하세요

ClickUp Brain의 지능을 기반으로 구축된 ClickUp AI 에이전트는 사용자를 대신해 일을 능동적으로 실행합니다:

사전 구축된 에이전트: 클라이언트 업데이트 전송, 작업 할당, 규정 준수 라우팅 등 일반적인 클라이언트 업데이트 전송, 작업 할당, 규정 준수 라우팅 등 일반적인 AI 에이전트 워크플로우 처리

맞춤형 에이전트: 팀의 특정 요구사항에 맞춰 코딩 없이 자동화된 워크플로우를 생성할 수 있도록 지원합니다

클라이언트가 양식을 제출하여 지원 요청을 제기한다고 가정해 보겠습니다. 사전 구축된 AI 에이전트는 이를 감지하고, 각 작업에 대한 태스크와 하위 태스크를 생성하며, 팀 작업량에 따라 이를 할당한 후 요약 업데이트를 자동으로 전송할 수 있습니다.

설정은 다음과 같이 일합니다:

데스크탑 AI 슈퍼 앱

ClickUp Brain과 AI 에이전트는 tool 내에서 작동하는 반면, ClickUp Brain MAX는 AI의 범위를 데스크탑 동반자로 확장합니다. 이는 AI 확산 문제를 해결하며, 모든 tools 전반에 걸쳐 검색, 자동화, 음성 명령어 및 AI 모델을 통합하여 다음과 같은 혜택을 제공합니다:

컨텍스트 기반 유니버설 검색: ClickUp, Google Drive, SharePoint 등 어디에 있든 단일 검색창으로 모든 것을 찾습니다

음성-텍스트 생산성: 작업, 이메일, 메시지를 자연스럽게 음성으로 입력하여 타이핑보다 4배 빠르게 처리하세요

기업 프라이버시: *타사 AI 모델은 귀사 데이터로 학습하지 않습니다

ClickUp Brain MAX로 모든 AI tools를 통합하세요

ClickUp 최고의 기능

*시간 소모적인 수작업 제거: 100개 이상의 사전 구축된 템플릿과 자연어 프롬프트로 규칙을 생성하는 AI 워크플로우 자동화 빌더를 활용해 반복적인 작업과 잡일을 자동화하세요

프로세스를 명확하게 문서화하세요: *ClickUp Docs로 작업 연결 및 실시간 협업이 가능한 라이브 wiki, 표준 운용 절차 (SOP), 회의 노트를 생성하세요

문안 생성 및 다듬기: *ClickUp 작업 및 ClickUp 문서의 통합 AI를 활용하여 업데이트 초안을 신속히 작성하고, 어조를 세련되게 다듬으며, 어색한 텍스트를 편집하세요

*관계자 정보 공유: ClickUp 대시보드를 활용해 차트, 메트릭, 보고서를 통합하여 진행의 전체적인 보기를 확보하세요

*회의 생산성 향상: *ClickUp AI 노트테이커로 회의록을 자동으로 캡처 및 필기하고, 실행 항목과 요약 내용을 이해관계자와 공유하세요

*관계자 정보 공유: ClickUp 대시보드를 활용해 차트, 메트릭, 보고서를 통합하여 진행의 전체적인 보기를 확보하세요

회의 생산성 향상: *ClickUp AI 노트테이커로 회의록을 자동으로 캡처 및 필기하고, 실행 항목과 요약 내용을 이해관계자와 공유하세요

ClickUp의 한도

다양한 기능과 맞춤형 설정 옵션으로 인해 학습 곡선이 가파릅니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,400개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있나요?

실제 사용자의 짧은 후기:

ClickUp은 워크플로우 맞춤 설정, 작업 관리, 진행 추적 등을 한 곳에서 손쉽게 할 수 있는 인상적인 기능 범위를 제공합니다. 각 프로젝트에 맞춰 뷰를 생성하고, 자동화를 설정하며, 기존에 사용 중인 다른 도구들과 연동할 수 있는 점이 특히 마음에 듭니다. 개인 작업 관리부터 복잡한 비즈니스 운영까지 매우 다용도로 활용 가능합니다. 템플릿과 대시보드는 모든 것을 체계적으로 정리하고 쉽게 추적하는 데 특히 유용합니다.

ClickUp은 워크플로우 맞춤 설정, 작업 관리, 진행 추적을 한 곳에서 손쉽게 할 수 있는 인상적인 기능 범위를 제공합니다. 각 프로젝트에 맞춰 뷰를 생성하고, 자동화를 설정하며, 기존에 사용 중인 다른 도구들과 연동할 수 있는 점이 특히 마음에 듭니다. 개인 작업 추적부터 복잡한 비즈니스 운영까지 매우 다용도로 활용 가능합니다. 템플릿과 대시보드는 모든 것을 체계적으로 정리하고 쉽게 따라갈 수 있도록 하는 데 특히 유용합니다.

2. Adept AI (복잡한 사무 작업을 자동화하는 데 최적)

via Adept AI

Adept는 웹사이트와 소프트웨어 애플리케이션 전반에 걸쳐 워크플로우를 자동화하는 신뢰할 수 있는 에이전트를 통해 조직의 역량을 강화하는 에이전트형 AI 플랫폼입니다.

독점적인 훈련 데이터 기반이 독특합니다. 실제 웹 인터페이스와 소프트웨어 사용에서 수집한 수조 개의 토큰을 모델에 학습시켜 에이전트가 디지털 tools가 실제 환경에서 일하는 방식을 직관적으로 이해하도록 했습니다.

이 플랫폼의 강점은 다중 모드 접근 방식에 있습니다. 이러한 에이전트는 인터페이스를 시각적으로 분석하고, 요소 간의 공간적 관계를 이해하며, 복잡한 레이아웃에 대해 추론할 수 있습니다.

Adept AI의 주요 기능

Adept AI가 화면을 시각적으로 인식하고 인간의 동작(클릭, 타이핑, 탐색)을 모방하도록 허용하여 컴퓨터를 사람처럼 제어하세요

Adept Workflow Language(AWL)로 프로젝트 관리 자동화를 맞춤형으로 설정하세요. 다중 모드 상호작용을 구성하거나 자연어로 단계를 작성할 수 있습니다

공급망 물류를 자동화하고, 재무 문서를 처리하며, 의료 규정 준수 워크플로우를 관리하세요

웹 VQA 기능을 통해 PDF, 차트, 테이블 등 복잡한 출처의 질문에 답변합니다

Adept AI의 한도점

추가 개발이나 맞춤형화가 필요한 경우가 많습니다

품질이 낮은 훈련 데이터에 크게 의존하며, 이는 편향되거나 불완전할 수 있습니다

Adept AI 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Adept AI 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

3. Crew /AI (개발자 친화적인 다중 에이전트 AI 오케스트레이션에 최적)

via Crew AI

크루 AI는 인간 프로젝트 팀처럼 협업하는 다양한 유형의 전문 AI 에이전트를 조정하여 기업 자동화를 지원합니다. 단일 AI에 모든 것을 의존하는 대신, 각 에이전트가 고유한 전문성을 발휘하는 '크루'를 구성합니다. 즉, 한 에이전트는 연구를 담당하고 다른 에이전트는 콘텐츠 생성을 관리하며, 세 번째 에이전트는 품질 관리를 감독하는 식입니다.

기존 자동화 대비 이 기술이 주는 자연스러움이 가장 매력적입니다. 이 에이전트들은 복잡한 워크플로우 전반에서 원활하게 협업하며 변화에 적응하고 집단적으로 의사결정을 내립니다.

기업 플랫폼은 유연한 배포 옵션을 제공하며, 1,200개 이상의 애플리케이션과 연동되고, 코드와 함께 사용할 수 있는 tools를 제공합니다.

Crew AI의 주요 기능

정밀한 이벤트 기반 제어와 논리적 조건을 가능케 하는 '흐름(Flows)'으로 워크플로우를 조정하세요

클라우드, 자체 호스팅 또는 로컬 환경에 배포하여 인프라와 데이터 프라이버시에 대한 완료한 통제권을 확보하세요

실시간 메트릭, 로그, 추적을 통해 AI 에이전트의 성능과 투자 수익률(ROI)을 추적하여 지속적인 최적화와 투명성을 확보하세요

10만 명 이상의 인증 개발자로 구성된 활발한 대규모 커뮤니티가 지원과 공유 자원을 제공하여 개발을 가속화하세요

크루 AI의 한도점

정의된 역할을 가진 여러 전문 에이전트를 조정하는 것은 복잡합니다

워크플로우 구성과 에이전트를 대규모 시스템에 통합하는 작업은 시간이 많이 소요됩니다

Crew AI 가격 정책

맞춤형 가격 책정

크루 AI 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

🔍 알고 계셨나요? 현재 51%의 기업이 AI 에이전트를 도입 중이며, 추가로 35%는 향후 2년 이내에 도입할 플랜입니다.

💡 전문가 팁: AI 어시스턴트에게 긴 지시를 직접 입력할 필요가 있을까요? ClickUp Brain MAX의 '말하기 텍스트 변환' 기능으로 음성으로 지시하세요!

4. Lindy AI (노코드 AI 에이전트 워크플로우 자동화에 최적)

via Lindy AI

린디는 비즈니스가 간단한 자연어 설명만으로 'AI 직원'을 생성할 수 있게 하여 AI 자동화를 쉽게 접근 가능하게 합니다. 원하는 작업이 완료됨을 린디에게 전달하기만 하면, 영업 팀부터 회의 일정 관리까지 모든 것을 처리할 수 있는 맞춤형 AI 에이전트를 구축해 줍니다.

인상적인 점은 통합의 깊이입니다: 플랫폼은 2,500개 이상의 앱과 연결됩니다. 이를 통해 AI 에이전트는 전체 기술 스택 전반에서 원활하게 일할 수 있습니다. Lindy는 SOC 2 및 HIPAA 준수를 통해 기업급 보안을 유지하면서 모든 것을 처리합니다.

또한 모델에 구애받지 않으므로 에이전트에 적용할 대규모 언어 모델(LLM)을 자유롭게 선택할 수 있습니다.

복잡한 워크플로우에서는 여러 AI 에이전트가 인간 직원처럼 협업할 수 있으며, 승인이나 에스컬레이션 시에는 인간이 개입할 수 있도록 설계됩니다. 이러한 에이전트를 웹사이트에 직접 내장하거나 모바일 앱을 통해 접근할 수도 있습니다.

Lindy AI의 주요 기능

맞춤형 에이전트를 생성하고 팀 간에 공유하세요

리드 후속 조치나 보고서 생성부터 회의 일정 관리 및 고객 지원에 이르기까지, 여러 앱에 걸친 전체 워크플로우를 자동화하세요

워크플로우에 AI 기반 논리와 다양한 트리거를 추가하세요

코드 없이도 작업 완료 방식을 보여주기만 하면 어시스턴트를 훈련시킬 수 있습니다

자연어 프롬프트를 활용하여 즉시 생산 환경에 배포 가능한 앱을 구축하세요

Lindy AI의 한도점

사용자들은 튜토리얼의 한도와 지식에 대해 불만을 제기합니다

새로운 작업 초기화에는 최대 20초가 소요될 수 있으며, 이는 실시간 자동화 요구사항에 비해 느린 것으로 간주될 수 있습니다

플랫폼의 디버깅 tools의 한도가 있어 문제를 효율적으로 진단하고 해결하기 어렵습니다

Lindy AI 가격 정책

Free

프로: 월 49.99달러

비즈니스: 월 199.99달러

기업:* 맞춤형 가격 정책

Lindy AI 평가 및 리뷰

G2: 4.9/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Lindy AI에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰에서 직접 발췌:

린디 AI는 제게 게임 체인저였습니다. AI 에이전트 생성 및 관리가 간단하고 직관적이며, 실제로 재미있어요…하지만 개선할 점이 몇 가지 있습니다. 신규 사용자가 에이전트의 잠재력을 최대한 잠금 해제를 위해 더 많은 튜토리얼이나 예시가 있었으면 합니다. 또한 유료라는 점이 장벽처럼 느껴질 수 있지만, 가능성을 직접 확인하면 그 값이 충분히 있다고 생각합니다.

린디 AI는 제게 게임 체인저였습니다. AI 에이전트 생성 및 관리가 간단하고 직관적이며, 실제로 재미있어요…하지만 개선할 점이 몇 가지 있습니다. 신규 사용자가 에이전트의 잠재력을 최대한 잠금 해제를 위해 더 많은 튜토리얼이나 예시가 있었으면 합니다. 또한 유료라는 점이 장벽처럼 느껴질 수 있지만, 가능성을 직접 확인하면 그 값이 충분히 있다고 생각합니다.

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 43%는 반복적인 작업이 업무 일정에 유용한 구조를 제공하는 제공자라고 답한 반면, 48%는 이를 지치고 의미 있는 일에 방해가 된다고 느꼈습니다. 일상은 생산성을 느낄 수 있게 해주지만, 종종 창의성에 한도를 두고 의미 있는 진행을 이루는 데 방해가 됩니다. ClickUp은 지능형 AI 에이전트를 통해 일상적인 업무를 자동화하여 이 악순환에서 벗어나 깊이 있는 작업에 집중할 수 있도록 돕습니다. 알림, 업데이트, 작업 할당을 자동화하고 자동 시간 블록 설정 및 작업 우선순위 지정 같은 기능으로 집중할 수 있는 시간을 보호하세요. 💫 실제 결과: Lulu Press는 ClickUp 자동화 기능을 활용해 직원 1인당 하루 1시간을 절약하며 일 효율성을 12% 향상시켰습니다.

5. Glean (지능형 기업 검색에 최적)

via Glean

글린(Glean)은 기업 생산성의 가장 큰 걸림돌 중 하나인, 수십 개의 앱과 시스템에 흩어진 정보를 끝없이 찾아다녀야 하는 문제를 해결합니다. 이제 Gmail, Slack, Jira, Salesforce 등 수많은 tool 사이를 오갈 필요가 없습니다.

기존의 모든 권한 및 보안 프로토콜을 준수하면서 귀사의 전체 지식 생태계를 이해하는 지능형 검색 경험을 제공합니다.

플랫폼의 AI 어시스턴트는 복잡한 질문에 답변하고, 콘텐츠 초안을 작성하며, 다단계 워크플로우까지 자동화할 수 있습니다. 잠재 고객 조사가 필요하신가요? 아니면 지식 기반에서 정보를 추출해 일반적인 지원 티켓을 자동으로 처리하고 싶으신가요? 글린의 자율 에이전트가 이러한 복잡한 작업을 원활하게 처리합니다.

핵심 기능을 파악하기

기업별 전문 용어, 프로젝트, 역할을 이해하는 지식 그래프를 활용한 고급 시맨틱 검색을 활용하세요

자연어 처리로 손쉽게 AI 에이전트를 생성하고, IT 서비스 관리부터 직원 온보딩까지 범위의 작업에 배포하세요

에이전트 라이브러리 템플릿 중에서 선택하여 빠르게 시작하세요

에이전트를 일정, 콘텐츠 업데이트 또는 특정 트리거에 따라 활성화되도록 설정하세요

지능형 에이전트 추론 기술을 활용하여 비즈니스 프로세스에 대한 응답을 동적으로 조정합니다

Glean의 API를 사용하여 연결된 모든 앱에 에이전트를 도입하세요

한도를 파악하다

검색 결과가 너무 광범위하여 원하는 내용을 찾으려면 여러 번 클릭해야 합니다

변경할 수 없는 경직된 분석

이 플랫폼은 한도의 사전 구축된 산업별 워크플로우 템플릿을 제공하며, 이는 추가적인 맞춤형 노력이 필요할 수 있습니다

가격 파악하기

맞춤형 가격 책정

평가와 리뷰를 확인하세요

G2: 4.7/5 (130개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 글린(Glean)에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰어의 평가를 소개합니다:

글린(Glean)에서 가장 마음에 드는 점은 업무용 앱 전반에 걸쳐 정보를 찾고 접근하는 과정을 얼마나 매끄럽게 도와주는지입니다. 시간을 절약하고 중복 작업을 줄이며 협업을 더욱 효율적으로 만듭니다.

글린(Glean)에서 가장 마음에 드는 점은 업무용 앱 전반에 걸쳐 정보를 찾고 접근하는 과정을 얼마나 매끄럽게 도와주는지입니다. 시간을 절약하고 중복 작업을 줄이며 협업을 더욱 효율적으로 만듭니다.

🧠 재미있는 사실: AI 에이전트는 과학적 발견 분야에서도 시험되고 있습니다. 2022년 카네기멜론과 메타 연구진은 새로운 화학 반응을 제안하도록 에이전트를 훈련시켰습니다. 이 시스템은 인간이 이전에 기록하지 않은 반응을 발견하여, AI가 연구를 미지의 영역으로 이끌 수 있음을 보여주었습니다.

6. Penciled (물리치료 분야 AI 기반 프론트 오피스 자동화에 최적)

via Penciled

펜실드는 물리치료 클리닉 예약 관리 방식을 혁신하며, 클리닉에 지치지 않는 /AI 프론트 데스크 어시스턴트를 제공합니다

이 tool은 환자 커뮤니케이션 주기 전체를 능동적으로 관리합니다. 예약 불이행에 대한 환자 텍스트 알림, 알림 처리, 대기자 명단에서 취소자 충원, 심지어 연체료 처리까지 지원합니다.

WebPT와 같은 EHR 시스템과의 심층적 통합이 이 솔루션의 차별점입니다. 환자 데이터와 치료 플랜을 실시간으로 분석하여 누가, 언제, 어떤 목적으로 예약되어야 하는지 파악합니다.

예약이 취소되면 Penciled는 대기 중인 환자들에게 즉시 연락하여 가장 먼저 응답한 환자를 예약합니다. 이 모든 과정은 사람의 개입 없이 이루어집니다.

주목할 만한 주요 기능

의료 제공자 전반에 걸쳐 치료 플랜 완료됨 현황을 추출 및 추적하여 규정 준수를 보장하고 환자 치료 경로를 최적화합니다

반복적인 전화 및 텍스트를 줄여 프론트 오피스 직원의 무료 업무 부담을 덜어주고, 대면 환자 치료에 집중할 수 있도록 지원합니다

환자 커뮤니케이션을 실시간으로 모니터링하여 메시지 누락을 방지하고, 클리닉 직원이 AI 응답을 감독할 수 있도록 지원합니다

연필로 표시된 한도

환자를 다루는 데 필요한 미묘한 이해가 부족합니다

효율성은 EHR 시스템과의 원활한 통합에 달려 있습니다

예상 가격

맞춤형 가격 책정

연필로 쓴 평가와 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

7. Enhans (소매 중심 AI 에이전트 플랫폼에 최적)

via Enhans

Enhans는 유망한 기술과 실제 현장 적용 간의 격차를 해소합니다. 단 7일 만에 가동 가능한 지능형 AI 에이전트를 신속하게 배포할 수 있는 플랫폼을 구축했습니다.

이 시스템은 이메일, CRM, 스프레드시트 같은 tools 내에서 사용자의 행동을 관찰하여 개인별 일 패턴을 학습합니다. 이후 "주간 영업 팀 보고서 작성"이나 "어제 발생한 모든 신규 리드에 대한 후속 조치" 같은 고수준 목표를 지시받으면, 사용자를 대신해 필요한 소프트웨어를 자율적으로 탐색하고 운영함으로써 해당 작업을 실행합니다.

이 에이전트들은 실제 사용자 요구와 환경적 요인에 기반해 적극적으로 과제를 식별하고 문제 해결 방식을 적응합니다.

최상의 기능 강화

실시간 시장 및 운영 데이터를 자동으로 수집하고 모니터링하여 사용자 주도형 맞춤형이 가능하도록 합니다

여러 AI 모델을 협업적으로 활용하여 가격 책정, 재고 관리, 프로모션을 최적화하는 다중 모델 의사결정을 수행하세요

사용자 행동에 기반해 응답을 개인화하는 액션 트랜스포머 로 상호작용 방식을 혁신하세요

간단한 자연어 명령으로 복잡한 다단계 작업을 실행하세요

한도를 확장하다

복잡한 다중 모델 /AI를 실행하려면 높은 연산 능력이 필요합니다

기존 레거시 IT 인프라에 AI 에이전트를 통합하는 것은 어려울 수 있습니다

깊은 맥락 이해나 주관적 판단이 필요한 작업에는 어려움을 겪을 수 있습니다

Enhans 가격 정책

맞춤형 가격 책정

평가 및 리뷰 향상

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

🔍 알고 계셨나요? 숨바꼭질 시뮬레이션 같은 다중 에이전트 환경에서, 봇들은 상대방을 가두기 위해 가상 상자로 문을 블록하는 등 누구도 명시적으로 가르치지 않은 영리한 팀워크 전략을 통해 자발적인 협력을 발전시켰습니다.

📖 함께 읽기: 프로젝트 관리를 위한 최고의 AI 에이전트

8. 나라틱스(Naratix) (전자상거래 카탈로그 자동화 및 강화 분야 최고)

via Naratix

나라티크스는 복잡한 공급업체 데이터를 깔끔하고 판매 가능한 제품 카탈로그로 변환합니다. 불완전한 제품 설명과 규정 미준수 목록으로 수많은 시간을 허비하던 전자상거래 비즈니스들은 이제 원시 데이터를 업로드하기만 하면, 하룻밤 사이에 정제되고 SEO 최적화된 카탈로그로 변모하는 모습을 지켜볼 수 있습니다.

해당 AI는 데이터를 풍부하게 하여 브랜드 일관성 있는 설명, 적절한 분류, 다양한 시장을 위한 현지화 콘텐츠 제공하며 동시에 마켓플레이스 요구사항을 준수합니다.

이 플랫폼은 Shopify, BigCommerce, ERP 등 기존 시스템과 원활하게 통합되며, 비용이 많이 드는 마이그레이션 없이도 사용 가능합니다.

나라틱스 최고의 기능

JSON, CSV, XLX 등의 형식으로 된 제품 데이터로부터 브랜드에 부합하는 제품 설명, 브랜드 페이지, 카테고리 페이지를 자동으로 생성하세요

가격 및 시장 동향에 대한 지속적인 경쟁사 모니터링을 자동화하세요

클라이언트 페르소나 엔진 을 활용하여 제품 설명과 콘텐츠를 특정 구매자 인구 통계 및 선호도에 맞게 맞춤화하세요

재고 부족과 과잉 재고 위험을 파악하여 더 현명한 구매 결정을 내리도록 지원합니다

나라틱스(Naratix)의 한도

AI 분석 tools에 익숙하지 않은 초보자를 위한 문서가 제공되는 데 한도가 있습니다

매우 창의적이고 상상력이 풍부하거나 은유적인 제품 설명에 어려움을 겪습니다

일부 사용자들은 통합 설정 및 유지 관리에 어려움을 겪고 있다고 보고했습니다

나라틱스 가격 정책

맞춤형 가격 책정

나라틱스 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

9. Pixel Robotics (내부 물류 분야의 자율 이동 로봇 분야 최고)

via Pixel Robotics

Pixel Robotics는 산업 환경의 현실을 탐색할 수 있는 /AI 기반 모바일 로봇으로 창고 자동화를 지원합니다.

이 플랫폼은 첨단 컴퓨터 비전, 디지털 트윈, 강화 학습 및 특허받은 AI 위치 추적 기술을 결합합니다. 이를 통해 로봇 팔과 이동형 로봇이 창고에서 다양한 항목을 선별 및 분류하거나, 미세한 차이가 있는 제품을 조립하거나, 품질 관리 검사를 수행하는 등 복잡하고 반복적이지 않은 작업을 수행할 수 있습니다.

이 로봇들은 투입되는 환경에 즉시 적응하며, 실시간으로 팔레트 위치를 감지하고 지게차를 인식해 회피하기도 합니다.

Pixel Robotics의 주요 기능

하이브리드 창고 관리 및 버퍼 구역 자동화를 위해 AMR과 수동 운송을 모두 조정하는 차량 관리 tools의 혜택을 누리세요

3D 센싱 및 사실적인 환경 지도를 활용하여 물류 프로세스를 시각화하고 최적화하세요

실시간으로 환경 변화(예: 항목 위치 변경 또는 새로운 장애물)에 적응합니다

자동 리튬 이온 충전 및 최소 가동 중단 시간으로 최대 16시간의 연속 자율 작동을 달성하세요

픽셀 로보틱스의 한도

다양한 센서 데이터(카메라, 라이다, 레이더 등)를 원활한 제어 시스템에 통합하는 것은 여전히 어려운 과제입니다

예측 불가능한 환경에서의 한도 유연성

Pixel Robotics 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Pixel Robotics 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

🧠 재미있는 사실: OpenAI는 로봇 손 시뮬레이션에서 에이전트를 훈련시켜 루빅스 큐브 같은 오브젝트를 조작하도록 했습니다. 에이전트는 시뮬레이션 내 '부러진' 손가락 같은 상황에 적응하는 법을 배워 문제 해결에 놀라운 유연성을 보여주었습니다.

10. LangChain (LLM 기반 앱 및 자동화 구축에 최적)

via LangChain

LangChain은 최종 사용자 제품이 아닌, 개발자가 에이전트형 AI 애플리케이션을 구축할 수 있는 기초 오픈소스 프레임워크입니다.

실험적 언어 모델을 생산 환경에 바로 적용 가능한 지능형 애플리케이션으로 전환하는 데 도움을 줍니다. 복잡한 다단계 워크플로우를 처리할 수 있는 자율 AI 에이전트를 구축, 조정 및 배포하는 tools를 제공합니다.

AI 워크플로우 생성기의 포괄적인 애플리케이션 개발 접근 방식은 워크플로우 오케스트레이션, 정교한 메모리 관리, 협업 에이전트 생성을 용이하게 합니다.

또한 시각적 IDE와 재사용 가능한 템플릿을 통해 팀이 AI 솔루션을 신속하게 프로토타이핑하고 반복 개발할 수 있습니다.

LangChain의 주요 기능

LangSmith 를 통해 고급 디버깅, 모니터링 및 평가 tools에 접근하여 체인 성능에 대한 심층적인 통찰력을 얻고 오류를 효율적으로 식별하세요

애플리케이션에 단기 및 장기 기억 기능을 탑재하여 맥락을 유지하세요

데이터베이스, API, 전문 AI 서비스를 포함한 600개 이상의 tools와 원활하게 통합하여 복잡한 맞춤형 코딩 없이도 워크플로우 기능을 확장하세요

LangChain 표현 언어(LCEL)를 활용하여 복잡한 다단계 워크플로우를 구성함으로써 /AI 및 데이터 구성 요소 전반에 걸친 논리와 실행을 정밀하게 제어하세요

LangChain의 한도점

문서에는 고급 사용 사례에 대한 내용이 누락되어 있습니다

이 프레임워크는 효과적으로 사용하기 위해 강력한 프로그래밍 및 프롬프트 엔지니어링 기술이 필요하며, "노코드(no-code)" 솔루션이 아닙니다

LangChain으로 구축된 모든 에이전트의 품질과 신뢰성은 궁극적으로 사용되는 기반 LLM의 능력에 의해 제한됩니다

LangChain 가격 정책

개발자: 무료로 시작하고, 사용량에 따라 결제하세요

추가 혜택: 좌석당 월 39달러 (이후 사용량 기반 결제)

*기업: 맞춤형 가격 책정 (이후 사용량 기반 결제)

LangChain 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (35개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 LangChain에 대해 어떻게 평가하고 있나요?

G2 리뷰에서 발췌:

Langchain은 대규모 언어 모델(LLM)을 다루는 모듈식 확장 방식을 제공합니다. LLM을 tools, 메모리, 외부 데이터 소스와 연결하는 능력은 실제 적용 분야에서 놀라운 성능을 발휘합니다… 특히 LLM이나 Python 작업 경험이 없는 초보자에게는 학습 곡선이 가파를 수 있습니다.

Langchain은 대규모 언어 모델(LLM)을 다루는 모듈식 확장 방식을 제공합니다. LLM을 tools, 메모리, 외부 데이터 소스와 연결하는 능력은 실제 적용 분야에서 놀라운 성능을 발휘합니다… 특히 LLM이나 Python 작업 경험이 없는 초보자에게는 학습 곡선이 가파를 수 있습니다.

11. Enso (중소기업 자동화를 위한 합리적인 가격의 /AI 에이전트 마켓플레이스로 최적)

via Enso

엔소는 중소기업을 위해 구축된 AI 에이전트 마켓플레이스이자 자동화 hub입니다. 중소기업은 이 tool에 가입하여 마케팅, 영업 팀, 관리자, 자금 조달, 법무, 고객 지원 등 다양한 분야의 사전 훈련된 300개 이상의 AI 에이전트에 접근할 수 있습니다.

설정 복잡성은 없습니다: 에이전트는 즉시 사용 가능하며 업계 최고의 실행 방식을 기반으로 운영되고 이메일, CRM, 프로젝트 관리 플랫폼과 같은 기존 tools와 통합됩니다. 비즈니스는 기술 전문성 없이도 엔드투엔드 자동화를 구현할 수 있습니다.

엔소의 주요 기능

브랜드 일관성과 개인화된 콘텐츠 생성을 실시간으로 관리하세요

70개 이상의 업종을 아우르는 산업별 맞춤형 AI 솔루션 으로 비즈니스 운영을 손쉽게 확장하세요

LangChain과의 통합을 포함한 지속적인 확장 및 파트너십을 통해 AI 기반 워크플로우를 평가하고 개선하세요

여러 프리랜서와 수작업 인력을 대체하여 일관되게 고품질 비즈니스 지원을 제공하는 신뢰할 수 있는 AI 에이전트로 전환하세요

엔소의 한도

사용자들이 기술적 문제를 경험했다고 보고했습니다

사용자당 개별 AI 에이전트 실행 횟수를 하루 최대 10회로 하는 등의 사용 제한 사항

엔소 가격 정책

사용자당 월 49달러

엔소 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

🔍 알고 계셨나요? 경영진의 거의 90%가 에이전트형 AI 덕분에 올해 AI 예산을 늘릴 계획이라고 답했습니다. 그중 25% 이상은 26% 이상의 증액을 플랜 중이며, 이는 기업들이 야심찬 대규모 도입을 준비하고 있음을 보여줍니다.

에이전트형 AI의 키 시장 동향

글로벌 AI 에이전트 시장은 폭발적인 성장세를 보이고 있습니다. 향후 몇 년 내 503억 1천만 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 연평균 복합 성장률(CAGR)은 45.8%에 달할 전망입니다. 이는 자동화에 대한 수요 증가, 자연어 처리 기술의 발전, 그리고 맞춤형 고객 경험에 대한 필요성 증대를 반영합니다.

자금 조달 동향도 이러한 추세를 반영합니다. AI 에이전트 스타트업들은 벤처 캐피털로부터 28억 달러를 조달했으며, 분석가들은 올해 총 투자액이 67억 달러를 넘어설 것으로 프로젝트하고 있습니다.

유럽은 1분기에 65건의 거래로 10억 유로 이상을 유치하며 활발한 hub로 부상했으며, 이는 지난해 총액을 앞지르는 수치입니다. 이러한 자본 유입은 스타트업들이 AI를 수동적인 보조 도구에서 최소한의 인간 개입으로 다단계 작업을 수행할 수 있는 자율적인 동료로 전환하는 데 앞장서고 있다는 투자자들의 확신을 반영합니다.

기업 측면에서도 도입이 활발합니다. 그러나 주목할 점은 도입이 기술 중심 기업에 한도되지 않는다는 것입니다. 의료, 금융, 법률 서비스 분야의 중견 기업들도 규정 준수, 고객 지원, 운영 프로세스 자동화를 위해 에이전트를 통합하고 있습니다.

동시에 에이전트형 AI의 급속한 부상은 새로운 도전 과제를 가져왔습니다. 보안과 신뢰성이 최우선 과제로 부각되었으며, 노마 시큐리티(Noma Security)가 자율 시스템의 오류나 악의적 사용으로부터 보호하기 위해 최근 1억 달러를 조달한 사례가 이를 잘 보여줍니다.

이는 시장이 급속히 확장되고 있지만, 지속 가능한 성공은 실질적인 구현, 신뢰, 그리고 입증 가능한 비즈니스 가치에 달려 있음을 시사합니다.

📖 추천 자료: 비즈니스 워크플로우를 위한 AI 오케스트레이션 tools

AI 에이전트 도입 시 직면하는 과제와 위험

이제 AI 에이전트 사용 시 발생하는 문제점과 이를 완화하기 위한 전략을 살펴보겠습니다:

도전 또는 위험 솔루션 데이터 보안 및 프라이버시 종단 간 암호화, 강력한 접근 제어, 규정 준수 감사 및 AI 전용 데이터 처리 절차를 구현하십시오 편향성, 공정성, 차별 훈련 데이터의 다양성을 보장하고 공정성 메트릭을 수립하며 알고리즘 편향을 정기적으로 테스트하십시오 규제 준수 법규(예: GDPR)를 준수하고 정기적인 감사를 수행하며, 초기 단계부터 규정 준수 AI 워크플로우를 설계하세요 운영 안정성 에이전트 행동에 대한 감독 루프, 지속적인 모니터링, 대체 메커니즘을 설정하고 운영 소유자를 지정하세요 모델 위치 지정 및 조작 모델 파이프라인을 보안을 유지하고, 적대적 활동을 모니터링하며, 취약점 스캔을 실행하고, 신뢰할 수 없는 데이터에 대한 노출 한도를 설정하세요 예측 불가능하거나 유해한 행동 중요 의사결정에는 인간이 개입하는 안전 장치를 활용하고, 역동적인 환경에서 에이전트 반응을 테스트하며, 자율성에 한도를 두세요 레거시 시스템과의 통합 미들웨어, API 계층 및 단계적 마이그레이션 플랜에 투자하십시오; 상호 운용성을 최우선으로 하십시오 벤더 종속성 개방형 표준과 모듈식 아키텍처를 선호하며, 벤더나 플랫폼을 전환할 수 있는 옵션을 유지하세요 과도한 최적화 또는 목표 불일치 에이전트 오브젝트를 기간에 걸쳐 검토 및 업데이트하고, 정합성을 테스트하며, 최적화 기준 수립에 이해관계자를 참여시키십시오 지속적인 비용 및 유지 관리 부담 지속적인 재교육, 업데이트 및 변화하는 요구사항 준수를 위한 예산을 책정하십시오; 가능한 경우 유지보수 작업을 자동화하십시오

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 13%가 어려운 결정을 내리고 복잡한 문제를 해결하기 위해 AI를 활용하고 싶어 합니다. 그러나 일에서 정기적으로 AI를 사용한다고 답한 비율은 28%에 불과합니다. 가능한 이유: 보안 문제! 사용자는 민감한 의사 결정 데이터를 외부 AI와 공유하기를 꺼릴 수 있습니다. ClickUp은 AI 기반 문제 해결 기능을 안전한 작업 공간에 직접 제공함으로써 이 문제를 해결합니다. SOC 2부터 ISO 표준에 이르기까지, ClickUp은 최고 수준의 데이터 보안 기준을 준수하며 작업 공간 전반에서 생성형 AI 기술을 안전하게 활용할 수 있도록 지원합니다.

AI 에이전트의 미래 전망

AI 에이전트는 점차 틈새 실험 단계에서 벗어나 주류 비즈니스 tools로 자리 잡으며, 산업 전반에 걸쳐 일이 완료됨 방식을 재편하고 있습니다.

분석가들은 시장이 연간 45% 이상의 성장률을 보일 것으로 전망하며, 거의 모든 기업이 향후 12개월 내 도입을 확대할 플랜입니다. 이러한 성장세는 생산성 향상과 수작업 감소 같은 실질적 성과와 인간과 시스템 간의 자율적 협업 가능성이라는 두 가지 요인이 결합되어 가속화되고 있습니다.

다음은 향후 방향을 정의하는 주요 트렌드입니다:

자율적 워크플로우: 에이전트는 단순한 '보조자'에서 문제를 식별하고, 해결책을 설계하며, 에이전트는 단순한 '보조자'에서 문제를 식별하고, 해결책을 설계하며, 전체 디지털 생태계 전반에 걸쳐 행동할 수 있는 시스템으로 진화하고 있습니다

하이퍼오토메이션: RPA, 분석, 머신러닝을 통합함으로써 에이전트가 진정한 RPA, 분석, 머신러닝을 통합함으로써 에이전트가 진정한 엔드투엔드 비즈니스 변혁을 주도합니다

에지 AI: 특히 물류, 소매, 제조 분야에서 에이전트가 데이터를 현지에서 처리하여 더 빠르고 실시간적인 의사 결정을 내릴 것으로 기대됩니다

🔍 알고 계셨나요? 58%의 기업이 연구 및 요약 작업에 AI 에이전트를 활용하는 반면, 53.5%는 일정 관리나 이메일 초안 작성 같은 개인 생산성 작업에 의존하고 있습니다.

ClickUp + AI = 더 스마트한 일 방식

방금 살펴본 AI 에이전트 스타트업들은 AI 에이전트의 역량 한계를 넓혀가고 있습니다. 여기에는 연구 자동화, 고객 경험 최적화, 또는 전체 워크플로우 추진 등이 포함됩니다.

ClickUp은 이미 ClickUp Brain, AI 에이전트, 자동화 같은 tools들이 작업, 문서, 팀 커뮤니케이션과 원활하게 연결되는 올인원 hub를 제공합니다.

AI를 단순한 개념에서 벗어나 실제로 일을 더 스마트하고 빠르게 처리하는 도구로 활용하고 싶다면, ClickUp이 해답입니다.

