AI로 영업 팀 프로세스를 자동화하여 더 빠른 전환을 이루는 방법

영업 팀 전문가로서, 당신은 달력 초대를 쫓거나 CRM을 업데이트하거나 하루에 다섯 번씩 똑같은 후속 이메일을 작성하겠다고 지원한 것이 아닙니다. 하지만 너무 자주, 당신의 하루는 이런 반복적인 작업에 빼앗깁니다.

좋은 소식은? AI가 지루한 일을 대신해 주므로, 여러분은 자신이 가장 잘하는 일에 집중할 수 있습니다: 관계 구축과 거래 성사.

이 블로그에서는 ClickUp을 활용해 AI로 영업 팀 프로세스를 자동화하는 방법을 단계별로 안내합니다. 💁

영업 팀 프로세스를 자동화해야 하는 이유는 무엇인가요?

영업 팀은 잠재 고객 추적, 영업 제안서 작성, CRM 정보 입력 등 실제 영업보다 작업 관리에 더 많은 시간을 할애합니다. 바로 이때 영업 자동화 소프트웨어가 필요하며, 이를 통해 더 빠르게 업무를 처리하고 실수를 줄일 수 있습니다.

영업 팀 자동화 tools로 잠금 해제를 할 수 있는 이점은 다음과 같습니다. 👇

수작업 감소:* 고객 데이터 입력, 리드 업데이트, 후속 조치 및 알림을 자동화하여 매주 수 시간을 절약하세요

더 깔끔한 CRM 데이터: /AI가 잠재 고객 정보를 보강하고 검증하며 자동 입력하여 불일치 입력을 제거합니다

더 빠른 응답 시간: 비즈니스 시간 외에도 챗봇과 AI 추천 기능을 활용해 잠재 고객과 즉시 소통하세요

더 스마트한 리드 우선순위 지정: 행동, 참여도, 전환 가능성에 기반하여 리드를 점수화하고 분류합니다

더 높은 전환율: 과거 구매 내역에서 도출된 AI 인사이트를 활용해 업셀링 및 크로스셀링 기회를 발굴하세요

마케팅과 영업 팀 연계 강화: AI 기반 리드 자격 평가로 팀 간 인수인계 동기화

🔍 알고 계셨나요? 미국과 캐나다 영업 팀은 모든 것 외 업무에 시간의 3분의 1 이상을 소비하고 있습니다. CRM 업데이트와 관리자 일 처리로 인해 영업 담당자들은 고객과 소통할 수 있는 소중한 시간을 매일 잃고 있습니다.

인공지능으로 자동화할 수 있는 키 영업 팀 작업

영업 팀 관리자의 하루에는 숨겨진 비용이 따릅니다: 시간, 주의력, 그리고 놓친 기회들. AI 도구는 인간의 개입이 필요 없는 작업을 자동화함으로써 이러한 손실을 줄여줍니다.

다음은 AI가 손쉽게 처리할 수 있는 영업 팀의 작업입니다.

리드 생성 및 점수화: 머신러닝을 활용하여 과거 활동, 인구통계학적 정보 및 행동을 분석하여 전환 가능성이 가장 높은 리드를 식별하고 우선순위를 지정합니다

다중 채널 자동화된 영업 팀 활동: *잠재 고객의 행동 패턴에 기반해 이메일, 소셜 미디어, SMS 메시지를 자동화하고 최대 참여도를 위한 발송 시간을 최적화합니다

통화 녹취 및 CRM 업데이트: 영업 팀 통화 내용을 기록, 녹취하며 요약하여 CRM에 직접 기록합니다

*영업 팀 예측: 과거 영업 팀 동향과 구매 행동을 분석하여 미래 수익을 예측하고 전략적 플랜을 수립하는 데 활용합니다

제안서 생성: 과거 거래 내역, 고객 선호도 및 과거 거래 내역, 고객 선호도 및 생성형 AI를 활용하여 맞춤형 데이터 기반 영업 팀 제안서를 생성합니다

고객 감정 분석: 리뷰, 설문조사, 소셜 미디어를 모니터링하여 감정을 평가하고 맞춤형 메시지를 제공합니다

업셀링 및 크로스셀링 목표: 구매 이력과 구매 패턴을 분석하여 보완 제품 추천

AI로 영업 팀 프로세스를 자동화하는 방법

수동 영업 팀 프로세스에는 지연 요소가 많습니다—미처 챙기지 못한 후속 조치, 잊어버린 작업, 흩어진 노트, 오래된 스프레드시트 등이 대표적입니다. AI가 이를 해결할 수 있지만, 모든 정보가 한 곳에 통합되어야만 가능합니다.

ClickUp은 프로젝트 관리, 지식 관리, 채팅을 결합한 업무용 올인원 앱으로, AI 기술이 더 빠르고 스마트한 업무를 지원합니다. ClickUp 영업 프로젝트 관리 소프트웨어를 사용하면 통합 작업 공간에서 파이프라인 관리 및 행정 업무 자동화를 위한 내장 도구를 활용할 수 있습니다.

영업 팀에 AI를 활용하는 키 단계와 ClickUp이 어떻게 도움을 줄 수 있는지 함께 살펴보겠습니다. 💼

단계 #1: 영업 팀 워크플로우 지도하기

자동화나 /AI를 도입하기 전에, 리드가 첫 접촉부터 계약 체결까지 거치는 여정을 개요화하세요. 다음 단계를 식별하는 것부터 시작하십시오:

➡️ 리드 확보

➡️ 자격 요건

➡️ 디스커버리

➡️ 제안서

➡️ 협상

➡️ 계약 체결

각 단계별로 수행해야 할 작업, 담당자, 수집해야 할 정보를 정의하여 영업 팀 생산성을 향상시키세요.

💡 전문가 팁: clickUp에서 각 영업 단계(예: 신규 리드, 발견 통화, 제안서 발송)에 대한 작업 상태를 생성하여 매핑된 영업 프로세스를 시각화하고, 거래 금액, 리드 출처, 기업 크기, 예상 마감일*과 같은 ClickUp 사용자 지정 필드를 활용해 키 영업 정보를 추적하세요. ClickUp에서 작업 상태 맞춤형 설정하기

단계 #2: 리드 캡처 자동화

수동 데이터 입력은 영업 팀의 가장 큰 시간 낭비 요소 중 하나입니다. AI로 리드 수집을 자동화하는 몇 가지 방법은 다음과 같습니다:

스마트 양식과 챗봇 으로 잠재 고객을 즉시 확보하고 CRM에 직접 등록하세요

이메일 파싱 tools 를 활용하여 이름, 회사명, 전화번호 등 키 정보를 추출하세요

광고 플랫폼과의 연동 을 통해 캠페인 리드를 시스템에 직접 입력하세요

Clearbit 또는 ZoomInfo와 같은 AI 기반 정보 보강 tools를 통해 누락된 회사 또는 연락처 정보를 자동으로 채우세요

🤩 추가 혜택: 리드 입력을 더욱 표준화하려면 제출 내용을 자동으로 CRM 작업으로 변환하는 ClickUp Forms를 사용하세요. 사용자 지정 필드를 사용하여 이메일, 회사 이름, 예산, 서비스 관심사와 같은 필드를 간단히 드래그 앤 드롭하고, 답변에 따라 질문을 맞춤 설정하기 위해 조건부 논리를 적용할 수 있습니다(예: '기업'을 선택한 경우에만 '팀 규모'를 표시). ClickUp 사용자 지정 필드를 활용하여 키 고객 인사이트를 포착하세요

단계 #3: 리드 자동 할당 및 우선순위 지정

새로운 리드가 유입되나요? 적절한 담당자가 신속하게 후속 조치를 취할 수 있도록 해당 업무 배정을 자동화할 때입니다. 다음과 같은 조치를 완료할 수 있습니다:

리드 라우팅 규칙 을 통해 지역, 거래 크기 또는 제품 라인을 기준으로 영업 담당자를 자동으로 배정하세요

AI/ML 스코어링 모델을 활용해 참여도, 적합성 또는 구매 의도를 평가하여 리드를 순위화하세요*

예측 인사이트를 통해 전환 가능성이 가장 높은 계정을 식별하세요

💡 전문가 팁: 기준(예: 거래 금액, 출처)에 따라 작업을 즉시 할당하는 ClickUp 자동화 기능을 구축하세요. 기업 리드를 '고우선순위'로 표시하는 자동 우선순위 지정 규칙도 설정할 수 있습니다. 고유한 영업 팀 워크플로우에 맞는 맞춤형 ClickUp 자동화 구축

단계 #4: 알림 및 후속 조치를 트리거

적절한 시기의 후속 조치는 거래 성사 여부를 좌우합니다. AI는 다음과 같은 방법으로 잠재고객이 소멸되지 않도록 보장합니다:

통화 또는 회의 후 자동화된 알림 생성

리드 활동 또는 비활동에 기반한 드립 이메일 발송

설정된 기간 내에 단계가 진행되지 않은 교착 상태의 거래를 표시하기

Gmail 애드온부터 전용 CRM에 이르기까지 다양한 tools가 이제 AI 기반 알림 또는 재참여 시기와 방법을 제안하는 스마트 리마인더 기능을 제공합니다.

📍 자동화 예시: 상태가 '발굴'로 변경되면 → 하위 작업 생성: 3일 후 후속 이메일 발송

5일 동안 상태 변경이 없을 경우 → 댓글 남기기: '이 리드에 대해 후속 조치 부탁드립니다!'

마감일이 오늘인 경우 → 해당 작업을 '긴급'으로 이동시키고 담당자에게 알림

5단계: AI를 활용하여 이메일 초안 작성, 통화 요약하고, 잠재 고객 평가 수행

하루 종일 메시지를 작성하고 노트를 기록하는 데 시간을 낭비할 필요가 없습니다. AI는 즉시 생산성을 높이고 시간을 절약해 줍니다.

어디서부터 시작해야 할지 모르시나요? 다음 아이디어를 시도해 보세요:

*이메일 작성 자동화: AI 도구(예: Copy.ai, Lavender, ClickUp Brain)를 활용해 콜드 이메일, 후속 연락, 아웃리치를 개인화하고, 성능을 위해 버전별 A/B 테스트를 수행하세요

통화 자동 요약: ClickUp AI Notetaker , Gong, Chorus, Otter 등의 tools로 회의를 녹음 및 필기하고, 구매 신호, 이의 제기, 다음 단계 등을 추출하세요

잠재고객 더 빠르게 선별: */AI 기반 점수화 모델을 적용하여 구매 의도, 적합성 또는 참여도별로 잠재고객을 순위화합니다

*통화 후 업무 간소화: Hints AI나 Zapier 워크플로우 같은 tools를 활용해 CRM 업데이트 자동화, 작업 생성, 후속 조치 트리거하거나 ClickUp Brain으로 이러한 워크플로우를 자동화하세요

*/AI 인사이트로 코칭하기: 영업 팀 대화 분석을 검토하여 성공적인 행동을 파악하고 메시징을 개선하세요

🚀 ClickUp의 장점: 너무 많은 tool 전환과 단절된 워크플로우가 걱정되시나요? ClickUp Brain은 AI의 힘을 영업 팀 작업 공간에 직접 도입하여 작업, 문서, 대화를 아우르며 분산된 업무를 없애고 팀이 더 빠르게 거래를 성사하도록 돕습니다. 어떤 작업이든 AI Writer를 활용해 즉시 생성하세요: 콜드 아웃리치 메시지

후속 이메일

오브젝트-처리 스크립트 ClickUp Brain으로 후속 이메일 또는 보도 자료 스크립트를 생성하세요

🚀 다음과 같은 프롬프트를 사용해 보세요: 미국 내 SaaS 스타트업 대상 신규 가격 정책을 소개하는 콜드 이메일을 작성하세요. 이번 상담 내용을 요약하고 구매 신호, 우려 사항 및 다음 단계를 강조하세요 이번 영업 팀 통화에서 논의된 실행 항목을 목록으로 정리하고 긴급도에 따라 하위 작업을 할당하세요

6단계: 제안서 및 계약 관리 효율화

제안서와 계약서 작성은 반복적이고 오류가 발생하기 쉬우나, 다음 방법을 통해 이를 개선할 수 있습니다:

승인된 조항 및 조건을 포함한 계약서 초안 자동 생성

제안서 발송 전 누락된 데이터 확인

법적 검토가 필요한 위험한 표현 표시*

*규정 준수를 위한 버전 추적

💡 전문가 팁: ClickUp Docs를 활용해 제안서, 계약서, 영업 팀 지원 콘텐츠 등을 저장하세요. 팀 전체에서 쉽게 접근하고 표준화할 수 있습니다. ClickUp Docs를 사용하여 계약 관련 작업을 생성, 편집 및 할당하세요 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다: 중첩 페이지를 활용하여 클라이언트 유형, 서비스 라인 또는 거래 단계별로 체계적으로 구성하세요

팀 회원 태그 지정, 법무 또는 재무 부서용 코멘트 남기기, 문서 내에서 직접 작업 항목 할당을 통해 실시간 협업하세요

슬래시 명령어를 활용해 테이블, 버튼, 배너, 심지어 임베디드 파일까지 추가하여 모든 제안서가 풍부하고 체계적이며 브랜드 정체성을 유지하도록 하세요

시간을 절약하려면 ClickUp의 맞춤형 템플릿도 활용해 보세요.

무료 템플릿 받기 ClickUp 영업 팀 템플릿으로 파이프라인의 모든 단계에서 리드를 추적하세요

ClickUp 영업 팀 템플릿은 모든 것을 하나의 깔끔하고 협업 가능한 워크플로우로 통합하여 팀 전체가 따라갈 수 있게 합니다. 이 즉시 사용 가능한 영업 플랜 템플릿은 다음과 같은 도움을 줍니다:

코드와 상관없이 협업 가능한 데이터베이스로 키 거래 및 연락처 정보를 저장하세요

차트, 달력, 대시보드를 통해 영업 사원의 활동, 타임라인, 파이프라인 진행 상황을 시각화하세요

신규 영업 사원에게 명확하고 반복 가능한 절차를 제공하여 온보딩을 손쉽게 진행하세요

단계 #7: 영업 팀 및 성과 예측

정확한 예측은 사전 플랜 수립, 현실적인 목표 설정, 목표 달성 추적에 도움이 됩니다. 그러나 데이터가 분산되어 있으면 영업 팀 성과를 예측하기 어렵습니다.

AI 기반 대시보드를 활용하여 영업 팀 목표를 달성하세요:

전환율과 거래 속도 추적*

위험 계정 또는 이탈 신호를 식별하세요

최상의 시나리오, 최악의 시나리오, 그리고 가장 가능성이 높은 수익 결과를 모델링하세요*

많은 CRM이 머신러닝 기반 예측 기능을 통합하여 영업 팀 리더에게 더 나은 가시성을 제공합니다.

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp의 AI 기반 대시보드는 파이프라인의 모든 단계를 추적할 수 있는 실시간 보고 기능을 제공합니다. 거래 진행 상황, 영업 담당자 활동, 전환율을 한 곳에서 모니터링하여 영업 팀 대시보드로 수익을 예측하세요. ClickUp 대시보드로 주요 영업 팀 메트릭과 고객 만족도를 추적하세요 이러한 직관적인 대시보드를 통해 다음과 같은 카드를 추가할 수 있습니다: 상태별 작업 수* (파이프라인 흐름 확인용)

거래 총 값 (전체 파이프라인 수익 기준)

담당자별 작업 (영업사원 업무량 추적용)

작업 완료 동향 *(진행 상황 모니터링용)

영업 팀을 위한 최고의 AI tools 몇 가지를 소개합니다:

Gong은 대화 인텔리전스를 활용해 영업 팀 통화를 분석하고 코칭 인사이트를 도출합니다. 이를 통해 영업 팀은 대화에서 효과적인 요소와 그렇지 않은 요소를 파악할 수 있습니다 라벤더는 영업 팀 담당자가 전환율이 높은 콜드 이메일을 작성하도록 지원하는 AI 영업 팀 어시스턴트입니다. 실시간 피드백, 어조 조정, 개인화 팁을 제공하여 회신률을 높입니다 Clari는 수익 인텔리전스에 집중하여 /AI를 활용해 거래 결과와 파이프라인 상태를 정밀하게 예측합니다. 영업 팀 리더에게 위험 관리와 더 현명한 의사 결정을 위한 가시성을 제공합니다

왜 ClickUp을 선택해야 할까요?

모든 영업 팀 자동화 tools가 영업 팀 퍼즐의 특정 부분을 해결하는 반면, ClickUp은 모든 것이 하나로 통합되는 곳입니다.

ClickUp이 차별화되는 이유와 팀이 사랑할 수밖에 없는 이유를 소개합니다. 😍

ClickUp의 목록을 통해 고객 접근 현황을 보고 관리하세요

