HR 팀을 위한 최고의 Glue 대체 솔루션 10선

Glue는 모든 직원 참여 문제를 해결해 줄 '접착제' 역할을 약속했습니다: 모두가 하나로 뭉치게 하는 '접착제' 말이죠.

하지만 몇 세션 사용해 보니 문제가 드러나기 시작했습니다. 학습 곡선이 팀 간 도입을 방해하고, 대시보드의 깊이가 부족하며, 조직이 성장함에 따라 필요한 고급 기능이 결여되어 있습니다. 😖

Glue 대안을 탐색하는 많은 팀들이 같은 결론에 도달했습니다: 괜찮지만, 아직 완벽하지는 않습니다.

더 나은 성능, 더 많은 맞춤형, 더 매끄러운 사용자 경험을 제공하는 저희가 엄선한 몇 가지 대안을 소개합니다. 🎯

주요 Glue 대체 솔루션 한눈에 보기

이 블로그에서 소개하는 모든 Glue 대안을 비교한 테이블입니다. 📊

tool 가장 적합한 대상 주요 기능 가격* ClickUp 소규모 팀부터 기업(스타트업부터 대규모 마케팅 팀까지)을 위한 올인원 작업 관리 및 채팅, 문서, 작업 전반에 걸친 협업 솔루션 실시간 채팅, ClickUp Brain의 상황 인식 AI 답변, 맞춤형 AI 에이전트, 작업 연계 토론, 워크플로우 자동화, 스마트 요약 기능을 통해 팀 협업을 제공하는 통합 플랫폼 Free Forever; 기업용 맞춤형 가능 Lattice 참여도 높은 팀을 구축하는 HR 리더와 관리자를 위한 AI 기반 인력 관리, 성과 추적 및 직원 개발 솔루션 AI 기반 성과 요약, 통합 HRIS, 피드백 루프, 경력 성장, 참여도 분석 유료 플랜은 사용자당 월 $10부터 시작합니다. Culture Amp 조직 내 문화 강화와 인재 유지를 목표로 하는 기업을 위한 지속적인 피드백 수집, 참여도 분석 및 성과 인사이트 직원 설문조사, AI 기반 분석, 성과 평가, 참여도 히트맵, 맞춤형 템플릿, 벤치마킹 tools 맞춤형 가격 책정 Vantage Circle 하이브리드 조직에서 동기 부여와 성과를 주도하는 HR 팀을 위한 보상, 인정 및 직원 참여 프로그램 보상 마켓플레이스, 동료 인정 제도, 게임화된 도전 과제, 분석 대시보드, 글로벌 보상 교환 옵션 맞춤형 가격 책정 Nectar 사람 중심 기업을 위한 동료 간 인정, 마일스톤 추적, 보상 자동화 솔루션으로 감사 기반 문화를 조성하세요. 인정 피드, 맞춤형 도전 과제, 보상 자동화 기능, 핵심 값 추적, 참여도 보고서 맞춤형 가격 책정 Coworker.ai 기술 팀, 데이터 과학자, 기업 운영 팀을 위한 AI 메모리를 활용한 자동화된 워크플로우 기업의 두뇌(OM1), 심층 일 모드, 연결된 데이터 통합, AI 기반 작업 실행, 상황별 인사이트 유료 플랜은 사용자당 월 $29.99부터 시작합니다. AI 읽기 리더를 위한 실시간 회의 분석, 참여도 추적 및 AI 기반 인사이트로 커뮤니케이션 효율성과 참여도를 개선하세요. 회의 참여도 평가, 감정 추적, 자동 요약, 팀 분석, 커뮤니케이션 인사이트 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 $19.75부터 시작합니다. 패치워크 의료 기관을 위한 보안을 갖춘 인력 스케줄링, 교대 근무 관리 및 직원 협업 솔루션으로 규정 준수성과 유연성 사이의 균형을 유지하세요. 교대 근무 스케줄링, 인력 분석, 모바일 스태프 관리, 규정 준수 추적, 실시간 직원 알림 맞춤형 가격 책정 Slack 분산된 팀을 위한 채널 기반 메시징, 워크플로우 자동화, 크로스-tool 통합으로 실시간 협업을 간소화하세요. 채널, 빠른 회의, 워크플로우, AI 요약, 앱 통합, 검색 가능한 지식 아카이브 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 $4.38부터 시작합니다. Mattermost 규제 환경에서 운영되는 보안 의식이 높은 팀을 위한 자체 호스팅 협업, 인시던트 대응 및 DevSecOps 자동화 솔루션 보안 메시징, 자체 호스팅, 플레이북, 인시던트 자동화, DevSecOps 통합, 감사 로그 유료 플랜은 사용자당 월 $10부터 시작합니다(연간 결제 기준)

*최신 가격 정보는 해당 tool 웹사이트에서 확인해 주세요.

Glue 대안에서 무엇을 찾아야 할까요?

Glue 대안을 찾을 때 주목해야 할 점은 다음과 같습니다. 👀

실시간 피드백 및 설문조사: 연간 평가에만 의존하지 않고, 짧고 빈번하며 종종 익명으로 진행되는 설문조사를 통해 직원들의 감정을 신속하게 파악하고 문제가 발생할 때 즉시 식별할 수 있는 능력

포괄적인 설문조사 맞춤 설정: 특정 팀, 부서 또는 생애주기 단계(예: 온보딩, 퇴사)에 맞춰 설계된 연구 기반 질문 템플릿 라이브러리와 함께 사용자 정의 가능한 설문조사 빌더를 제공하는 플랫폼을 찾으세요.

감정 분석: 개방형 피드백과 의견을 분석하여 전반적인 직원 사기를 파악하고 잠재적 문제가 확대되기 전에 탐지하는 tools

다단계 인정 시스템: 플랫폼은 동료 간 인정(예: 소셜 피드, "칭찬" 카드)과 관리자 및 리더의 상향식 인정을 모두 지원하여 감사 문화를 조성해야 합니다.

목표 설정 및 추적: 직원들이 개인 목표(OKR 또는 SMART 목표 등)를 설정하고 이를 광범위한 회사 목표와 연계할 수 있도록 지원하는 기능으로, 지속적인 진행 추적과 정기적인 점검이 가능합니다.

실행 가능한 인사이트와 AI 기반 추천: 대시보드와 보고서는 단순한 원시 데이터가 아닌 명확한 데이터 기반 인사이트와 제안된 실행 플랜을 제공하여 관리자와 인사 담당자가 정보에 기반한 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원해야 합니다.

원활한 통합: 해당 tool은 기존 HR 정보 시스템(HRIS), 급여 시스템 및 일상적인 커뮤니케이션 tools과 통합되어 일상 워크플로우의 자연스러운 일부가 되고 데이터 사일로를 방지해야 합니다.

모바일 접근성: 항상 책상에 있지 않을 수 있는 원격, 하이브리드, 현장 근로자들의 참여를 유도하려면 사용자 친화적이고 모바일에 최적화된 경험이 필수적입니다.

최고의 Glue 대체 솔루션 10선

직원 참여를 높일 더 스마트한 방법을 찾고 계신가요? 맥락, 팀 커뮤니케이션, 자동화를 하나로 모은 최고의 Glue 대안을 소개합니다. 🎯

오늘날의 일 방식은 제대로 작동하지 않습니다.

우리의 프로젝트, 지식, 커뮤니케이션은 서로 연결되지 않은 tools에 흩어져 있어 업무 속도를 늦춥니다.

ClickUp 은 프로젝트, 지식, 채팅을 한곳에 통합한 일용 모든 것 앱으로 이 문제를 해결합니다. AI 기반 기술이 더 빠르고 스마트한 일을 지원합니다.

HR 팀을 위한 ClickUp이 어떻게 팀을 하나로 모으고 지속적으로 연결 상태를 유지하는지 살펴보세요.

ClickUp 채팅으로 소통의 벽을 허물어보세요

ClickUp Chat은 대화를 워크플로우에 직접 통합하여 팀 커뮤니케이션을 간소화합니다. 두 가지 연결 방식을 제공합니다: 팀 채팅을 위한 공개 또는 개인 채널과 1:1 또는 소규모 그룹 채팅을 위한 다이렉트 메시지입니다.

메시지에서 바로 ClickUp 작업을 생성할 수 있어 할 일이 사라지지 않습니다. 메시지에 마우스를 올린 후 '작업 생성'을 클릭하면 끝. 작업이 컨텍스트, 담당자, 적절한 목록 위치와 함께 작업 공간에 추가됩니다.

단일 메시지 이상의 가시성이 필요하신가요? 게시물 유형 네 가지(공지사항, 토론, 아이디어, 업데이트) 중에서 선택하여 필요에 따라 커뮤니케이션을 유연하게 구성하세요.

고급 기능을 살펴보세요:

ClickUp Brain으로 포착하고 실행하세요

플랫폼의 AI 기반 어시스턴트인 ClickUp Brain은 모든 채팅을 통찰력, 협업, 실행으로 전환하여 워크플로우를 원활하게 진행하도록 지원합니다.

잠시 자리를 비웠나요? Catch Me Up 기능으로 빠르게 업무에 복귀하세요. 기간을 선택하면 놓친 모든 것을 깔끔하게 요약해 즉시 확인할 수 있습니다.

ClickUp Brain을 활용해 ClickUp 채팅에서 바로 실행 가능한 다음 단계와 스마트 답장을 생성하세요

ClickUp Brain의 AI 프로젝트 관리자는 간단한 자연어 프롬프트만으로 발생한 일을 즉시 요약하여 키 업데이트, 결정 사항 및 다음 단계를 강조 표시합니다.

실행 단계에서는 @Brain 또는 @My Brain을 입력하기만 하면 채팅 맥락을 요약하고, 관련 작업을 생성하며, 자동 회신을 작성하거나, 스마트 AI 후속 조치로 대화를 이어갈 수 있습니다.

✅ 예시 프롬프트: 회의 노트를 바탕으로 주요 결정 사항 3가지의 목록을 작성하고 각 항목의 담당자를 명시하세요.

48시간 동안 오프라인 상태였으니 이 채팅을 요약해 주세요. 결정된 사항, 할당된 작업, 그리고 제가 확인해야 할 사항을 강조해 주세요

이 스레드에서 @Maria에게 다음 단계 요약하고 팀 후속 작업 일정을 담은 스마트 답장을 초안 작성하세요

ClickUp 앰비언트 에이전트로 커뮤니케이션을 간소화하세요

ClickUp Ambient Agents는 작업 공간 내에 상주하는 스마트 어시스턴트로, 일상적인 작업을 자동화하는 데 도움을 줍니다.

핵심 생산성 작업을 위한 사전 구축 에이전트 중에서 선택하거나 팀의 워크플로우에 맞춤화된 맞춤형 에이전트를 직접 생성할 수 있습니다.

예시: 사전 구축된 답변 에이전트는 검증된 작업 공간 데이터를 활용하여 팀의 쿼리에 응답합니다.

ClickUp Ambient Agents를 활용하여 채팅 채널 내 커뮤니케이션을 간소화하세요

ClickUp Brain MAX로 AI 확산을 방지하세요

ClickUp Brain MAX는 전략적 일(작업, 문서, 채팅, 파일)에 직접 연결되는 AI 데스크톱 앱으로, 모든 응답이 실제 상황에 기반합니다.

ClickUp Brain MAX의 크로스 앱 자동화 기능을 활용하여 ClickUp, Google Drive, Notion 등 다양한 앱에서 파일을 찾고 워크플로우를 트리거하세요

이 통합형 AI hub는 여러 개의 분리된 tools를 대체합니다. 컨텍스트 기반 AI는 ClickUp의 일 그래프를 활용하여 작업, 프로젝트, 회의 및 연결된 앱 간의 상호 연관성을 이해합니다.

이는 AI 어시스턴트가 작업 공간 전반에서 일어나는 일을 정확히 파악하여 더 빠른 의사 결정을 돕고 'AI 확산'을 방지한다는 의미입니다.

Brain MAX는 또한 다중 모델 AI 지원을 제공하여 ChatGPT, Claude Sonnet, DeepSeek, Gemini 등 주요 모델 중에서 모든 시나리오에 맞게 선택할 수 있게 합니다.

ClickUp 최고의 기능

워크스페이스 전체 검색: ClickUp Enterprise Search로 ClickUp 및 Google Drive, GitHub 같은 연결된 tool 전반에서 작업, 문서, 메시지, 파일을 찾아보세요.

펄스를 파악하세요: ClickUp Forms를 활용해 정기적인 설문조사를 실시하여 직원 참여도를 평가하고 문제를 파악하세요

회사 지식과 정책을 중앙 집중화하세요: 중요한 정책, 프로세스 및 정보를 ClickUp 지식 관리 시스템에 통합하여 직원들이 쉽게 찾을 수 있도록 하세요.

중요한 메트릭을 추적하세요: ClickUp 대시보드를 활용하여 참여 메트릭, 설문조사 결과, 인사 이니셔티브 참여도를 추적하세요

자동 요약으로 더 스마트한 회의 운영: ClickUp 내에서 간편한 음성 및 영상 통화를 시작해 실시간 협업하세요. ClickUp 내에서 간편한 음성 및 영상 통화를 시작해 실시간 협업하세요. ClickUp SyncUps를 통해 요약, 회의록, 다음 단계도 즉시 확인 가능합니다.

tools와 데이터를 통합하세요: ClickUp 통합 기능을 통해 Slack, Google 캘린더, GitHub, Figma 등의 앱을 연결하여 업데이트와 워크플로우를 완벽하게 동기화하세요. ClickUp 통합 기능을 통해 Slack, Google 캘린더, GitHub, Figma 등의 앱을 연결하여 업데이트와 워크플로우를 완벽하게 동기화하세요.

대화를 실행 가능한 상태로 유지하세요: 팀원을 태그하고, 관련 작업이나 문서를 연결하며, 팀원을 태그하고, 관련 작업이나 문서를 연결하며, @멘션으로 채팅을 추적 가능하고 가시적인 작업으로 전환하세요.

ClickUp의 한도

다양한 키 기능과 보기를 갖춘 ClickUp을 팀의 워크플로우에 맞게 세밀하게 조정하는 데 시간이 걸릴 수 있습니다.

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 리뷰어가 잘 요약했습니다:

솔직히 ClickUp에서 가장 마음에 드는 점은 모든 것을 한 곳에 모아준다는 거예요. 예전에는 작업은 한 앱에, Google Doc는 또 다른 앱에, 회의 기록은 Notion이나 Google Workspace 등 여기저기에 흩어져 있었죠. ClickUp을 사용하면 앱 하나만 열어서 해야 할 일을 확인하고, 노트를 남기거나 팀과 채팅까지 할 수 있어요. 앱을 이리저리 옮겨 다닐 필요가 없죠.

📮 ClickUp 인사이트: 직원의 34%는 일 중 질문하는 것이 불편하다고 느끼며, 14%는 대부분 스스로 답을 찾으려 합니다. 사람들이 도움을 청하는 것을 주저할 때, 이는 종종 팀의 학습 과정에 완전히 받아들여지거나 포함되지 못했다고 느끼는 신호입니다. 해결책은 무엇일까요? 기존 지식 기반에서 배우고 각자의 속도에 맞춰 프로세스를 파악할 수 있도록 판단 없는 학습 경로를 구축하는 것입니다. ClickUp의 지식 관리 시스템( ClickUp Brain과 커넥티드 서치로 구성)은 직원들이 질문에 대한 답변을 얻고 작업 공간 전체는 물론 통합된 타사 앱까지 검색할 수 있도록 지원합니다. 더 이상 "당연한" 질문을 하는 것이나 타인의 업무를 방해하는 것에 대해 걱정할 필요가 없습니다.

2. Lattice (AI 기반 성과 관리, 인재 개발 및 직원 참여에 최적)

Lattice 제공

HR 리더, 관리자, 경영진이 직원 참여도를 강화할 수 있도록 설계된 Lattice는 분석, 피드백, 자동화를 결합합니다.

통합된 HRIS는 성과 평가, 목표 설정, 직원 코칭을 지원하는 커뮤니케이션 모델과 연결되어 팀이 실시간 인사이트를 바탕으로 행동할 수 있도록 합니다.

Glue 대안을 검토 중인 조직에게 Lattice는 사람과 AI의 결합이라는 접근 방식으로 두각을 나타냅니다. 이는 인간의 이해력과 지능형 자동화를 결합한 솔루션입니다. 관리자가 맞춤형 코칭을 제공하고, HR 팀이 반복적인 쿼리를 처리하며, 경영진이 보상 및 성과에 관한 데이터 기반 의사결정을 내리는 데 도움을 줍니다.

LatticeTalks의 주요 기능

Lattice AI Agent 로 휴가 정책, 복리후생, 직원 요청을 처리하는 HR 쿼리를 자동화하세요.

맞춤형 코칭, 목표 추적 및 진행 상황 분석을 통해 경력 성장을 촉진하세요.

AI를 활용해 강점과 발전 영역을 오브젝트적으로 부각시키는 투명한 검토 주기를 구축하세요

1:1 tools, 아젠다 생성기, 자동화된 실행 추적 기능으로 관리자의 역량을 강화하세요.

LatticeTalks의 한도

특정 관리 워크플로는 여러 단계를 필요로 합니다. 예를 들어, 서로 다른 작업을 수행하기 위해 관리자 모드와 사용자 모드 간 전환이 필요합니다.

역사적 성과 및 피드백 데이터는 접근하거나 직관적으로 분석하기 어려울 수 있어, 관리자와 인사 담당자의 의사 결정을 복잡하게 만듭니다.

LatticeTalks 가격 정책

인재 관리: 사용자당 월 $11

참여도 애드온: 사용자당 월 $4

Grow 애드온: 사용자당 월 $4

애드온: 사용자당 월 $6

LatticeTalks 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (3,500개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (150개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 LatticeTalks에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

실제 사용자들의 경험 공유:

Lattice는 상사나 관리자뿐만 아니라 긴밀히 협력하고 함께 일하는 동료들로부터도 피드백을 받을 수 있는 유연성을 제공합니다. 이를 통해 스스로를 발전시킬 수 있습니다. 불만 기능은 없지만 현재 옵션은 한도이며, 월별·분기별 성과를 기록할 수 있는 기능이 더 추가될 수 있습니다.

3. Culture Amp (데이터 기반 직원 참여 및 성과 인사이트에 최적)

Culture Amp 제공

컬처 앰프(Culture Amp)는 조직이 구성원의 일 방식, 성장, 참여도를 이해하고 개선하도록 돕는 '의사 결정 인텔리전스' 엔진입니다. 지속적인 피드백, 채팅 플랫폼, 행동 과학을 결합하여 직원들의 감정을 측정 가능한 비즈니스 성과로 전환합니다.

이 플랫폼의 직관적인 대시보드는 생산성, 유지율, 소속감을 주도하는 요소를 명확히 보여줌으로써 리더들이 사람 중심의 확신 있는 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

15억 개 이상의 데이터 포인트를 기반으로 참여도와 성과 패턴을 실행 가능한 통찰력으로 전환합니다. 설문조사 운영부터 글로벌 벤치마크 분석까지, Culture Amp는 팀이 대규모로 고성과 문화를 구축할 수 있도록 지원합니다.

Culture Amp 주요 기능

AI 코치 를 실행하여 성과와 성장을 촉진하는 맞춤형 과학 기반 코칭 인사이트를 제공하세요.

AI 기반 의견 분석 기능을 갖춘 40개 이상의 맞춤형 커뮤니케이션 플랜 템플릿으로 대규모 피드백 수집을 실현하세요.

주요 HRIS 시스템 전반에 걸쳐 HR 데이터를 타사 솔루션과 연결하여 더 빠르고 정확한 인사이트를 확보하세요.

People Science 기반의 AI 추천 및 예측 인사이트로 의사결정을 가속화하세요.

Culture Amp의 한도

대시보드는 시각적으로 명확하지만, 세부적인 트렌드를 파악하는 데는 시간이 많이 소요될 수 있습니다.

특히 대기업 관리자에게는 빈번한 알림과 통지가 부담스러울 수 있습니다.

Culture Amp 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Culture Amp 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (1,500개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (100개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Culture Amp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자가 완벽하게 요약했습니다:

Culture Amp는 전사적 및 부서별 설문조사를 손쉽게 배포할 수 있게 합니다. 소프트웨어는 매우 직관적이며 훌륭한 지원을 제공합니다. 다만 신규 직원을 추가할 때 수동으로 데이터를 가져오는 과정은 다소 시간이 소요될 수 있습니다. 그러나 Culture Amp는 여러 방법으로 신규 사용자를 가져올 수 있는 옵션을 제공합니다.

4. Vantage Circle (직원 참여, 인정, 웰빙을 중앙 집중식으로 관리하는 데 최적)

Vantage Circle 제공

Vantage Circle은 행동과학과 AI를 활용해 인센티브, 복지, 피드백을 통합하여 개인 맞춤형 참여를 실현합니다. 생일 및 근속 기념 포인트, 디지털 연감, 보상 제도를 통해 마일스톤 축하를 자동화할 수 있습니다.

이 플랫폼은 동료 간, 소셜 또는 패널 기반 인정 프로그램을 통해 성과를 즉시 인정받을 수 있도록 지원합니다.

기존 HR 시스템과의 동기화부터 지역별 맞춤형 보상 카탈로그 제공까지, Vantage Circle은 기업이 사람 중심의 문화를 조성하도록 지원합니다.

Vantage Circle의 주요 기능

Vantage Fit 을 통해 피트니스 추적, 마음챙김 세션, 기업 도전 과제를 통해 웰빙을 종합적으로 증진하세요.

Vantage Pulse 를 통해 AI 기반 완전 익명 직원 설문조사를 활용하여 신속한 피드백 루프를 구축하세요.

Vantage Perks 를 통해 1000개 이상의 브랜드에서 엄선한 할인 혜택으로 글로벌 복지 혜택과 캐시백을 제공하세요.

실시간 분석 대시보드를 통해 참여도, 성과, 감정 상태에 대한 실행 가능한 인사이트를 확인하세요.

Vantage Circle의 한도

보상 카탈로그는 장기간 사용 후 한도적이거나 반복적으로 느껴질 수 있습니다

모든 포인트를 단일 트랜잭션에서 사용할 수 있는 것은 아니며, 특정 사용 시에는 편의 수수료가 부과될 수 있습니다.

Vantage Circle 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Vantage Circle 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (5,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Vantage Circle에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자가 가장 잘 설명합니다:

Vantage Circle은 동료들을 쉽게 인정하고 보상할 수 있게 하여 팀 사기를 높이는 데 정말 도움이 됩니다. 포인트 시스템과 사용 옵션은 감사를 표현하는 실질적인 방법을 제공합니다…플랫폼이 사용자 선호도에 기반한 지역별 또는 맞춤형 추천을 더 많이 제공한다면 좋을 것입니다.

🚀 ClickUp의 장점: 팀 채팅에 '이거 나중에 누가 좀 나에게 상기시켜 줘?' 같은 요청이 가득하다면, ClickUp 자동화 기능을 활용해 채팅 자동화를 설정하세요. 자동으로 알림, 업데이트, 상태 알림을 전달해 줍니다. 설정은 몇 번의 클릭만으로 완료됩니다: 채팅 채널을 열고 ⚡ 자동화 버튼을 누르세요 Create 자동화를 선택하세요 트리거, 조건, 작업(예: 작업 상태 변경 시 메시지 전송)을 설정하세요. '생성'을 클릭하면 완료됨 ClickUp 자동화 기능을 통해 일일 체크인과 작업 완료 알림으로 대화를 주도적으로 유지하세요

5. Nectar (동료 간 인정, 보상 및 직원 감사 프로그램에 최적)

via Nectar

인사 리더, 관리자, 배포 팀을 위해 설계된 넥타는 인정, 팀 커뮤니케이션, 맞춤형 과제를 결합합니다.

Glue의 대안으로, Nectar는 보다 사람 중심의 접근 방식을 취합니다. 성과를 축하하고, 마일스톤을 보상하며, 인정을 회사 가치와 직접 연결할 수 있습니다. 또한 내부 커뮤니케이션을 지원하여 공지사항, 업데이트, 칭찬이 팀 전체 채널에서 이루어집니다.

또한 팀 또는 부서별 인정 활동, 참여율, 영향력을 보여주는 상세한 대시보드와 분석을 통해 참여도와 문화적 건강 상태를 추적할 수 있습니다.

이 플랫폼은 또한 팀이 포인트를 기프트 카드, 회사 기념품 또는 맞춤형 혜택으로 교환할 수 있는 유연한 보상 카탈로그를 제공합니다.

Nectar의 주요 기능

인정 및 보상 모듈을 통해 인정과 보상을 자동화하세요

탁월한 기여를 축하하기 위해 전사적 추천 프로그램 을 시작하세요

회사 원칙과 연결된 값 연계 인정 태그 로 칭찬을 연결하여 경험을 개인화하세요

드래그 앤 드롭 방식의 커뮤니케이션 빌더로 매력적인 공지사항을 제작하세요.

Nectar의 한도

광범위한 HR 및 워크플로우 시스템과의 한도 통합은 복잡한 기술 스택에 tool을 통합하는 것을 어렵게 만들 수 있습니다.

알림과 커뮤니케이션 채널이 복잡하거나 압도적으로 느껴질 수 있습니다

Nectar 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Nectar 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (7,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Nectar에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

사용자들이 Nectar에 대해 남긴 소감 일부를 소개합니다:

Nectar는 직관적인 인터페이스로 다양한 인기 기프트 카드로 포인트를 쉽게 교환할 수 있게 합니다… 플랫폼 자체는 원활하게 기능하지만, 포인트를 더 자주 적립할 수 있는 기회가 더 많았으면 합니다.

🔍 알고 계셨나요? 사회적 존재감 이론은 디지털 커뮤니케이션이 '함께 있는 느낌'을 어떻게 가능하게 하는지 설명합니다. 그러나 이는 대면 상호작용보다 낮은 수준의 사회적 존재감을 제공하는 경우가 많습니다. 팀이 채팅 및 협업 플랫폼으로 전환할 때 이는 중요한 맥락입니다.

6. Coworker.ai (AI 메모리로 복잡한 워크플로우를 자동화하는 기업 팀에 최적)

Coworker.ai는 귀사의 맥락을 고려하여 사고하고 행동하도록 설계되었습니다. 기술 팀, 제품 관리자, AI 기반 조직을 위해 개발된 이 솔루션은 내부 tools 및 데이터와 보안을 유지하며 연결되어 '기업의 두뇌'를 구축합니다. OM1 메모리 아키텍처로 구동되는 이 솔루션은 복잡한 크로스-기능적 일을 처리합니다.

위험에 처한 영업 팀 거래를 식별하거나, 코드 커밋을 요약하거나, 기술 문서를 초안 작성하거나, 심지어 Jira, Slack, GitHub 전반에 걸친 업데이트를 조정하도록 요청할 수 있습니다.

'어떤 맞춤형 고객이 이탈할 가능성이 높을까?' 또는 '이번 주에 출시되는 기능은 무엇인가?'와 같은 복잡한 질문을 던지고 정확한 맥락 기반 답변을 얻으세요.

Coworker.ai의 최고의 기능

40개 이상의 통합 앱에서 심층 작업 모드 로 복잡한 작업을 분석, 플랜, 실행하세요

프로젝트, 팀, 목표, 커뮤니케이션 등 120개 이상의 차원을 아우르는 컨텍스트를 저장하고 즉시 불러옵니다.

연결된 시스템 전반에서 팀 진행 상황, 장애 요소 및 성과에 대한 자동 업데이트를 받아보세요.

Coworker.ai의 한계점

대규모 데이터 수집에 의존하기 때문에, 분산되거나 사일로화된 소스를 가진 기업들은 효과적인 '기업 기억'을 구축하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.

완전한 값을 실현하기 위해서는 40개 이상의 앱에 걸친 설정과 여러 시스템에의 통합이 필요합니다.

Coworker.ai 가격 정책

Pro: 사용자당 월 $29.99

기업: 맞춤형 가격

Coworker.ai 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

🧠 재미있는 사실: 일리노이 대학교의 PLATO 시스템에서 개발된 최초의 진정한 다중 사용자 채팅 시스템인 Talkomatic(1973)은 각 참가자의 텍스트를 전용 영역에 문자 단위로 표시했습니다.

7. Read AI (실시간 회의 분석, 참여도 추적, 대화 인사이트에 최적)

via Read AI

Read AI는 회의 중 정신이 딴 데 가 있을 때 느끼는 혼란을 방지합니다.

디지털 작업 공간에 통합되는 AI 생산성 코파일럿으로, 회의 참석, 이메일 스캔, 채팅 동기화를 통해 논의 내용을 요약하고 실행 항목을 추출하며 인사이트를 도출합니다. Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, Gmail, Slack 내에서 일합니다.

검색 코파일럿은 회의에서 논의된 내용, 이메일로 약속된 사항, 채팅 스레드에서 멘션된 내용을 즉시 찾아줍니다. 한편 Monday 브리핑, 주말 정리 에이전트, 회의 후 요약과 같은 AI 에이전트는 맞춤형 요약, 주간 인사이트, 제안된 다음 단계를 제공하며 워크플로우를 개인화합니다.

AI의 최고의 기능 알아보기

회의 어시스턴트 로 논의 내용을 캡처하여 요약, 녹취록 및 재생 하이라이트를 확인하세요

스피커 코치 로 참여도 메트릭과 발언 시간 분석을 제공하는 업무 현장의 커뮤니케이션 문제를 해결하세요.

For You 페이지 로 진행 상황을 추적하세요. 이는 회의 주제와 반복되는 테마를 위한 개인 맞춤형 대시보드입니다.

더 나은 일정 관리 및 회의 습관을 제안하는 최적화 보고서로 팀 생산성을 높이세요

AI의 한도 읽기

요약과 AI 생성 노트는 특히 빠르게 진행되거나 대면으로 이루어지는 논의에서 지나치게 일반적이거나 미묘한 대화 내용을 놓칠 수 있습니다.

기능성은 Zoom과 같은 특정 플랫폼과의 연동에 크게 의존하여, 인스턴트 메시징 앱을 원하는 팀의 활용도 한도를 높입니다.

AI 가격 정책 알아보기

Free

Pro: 사용자당 월 $19.75

기업: 사용자당 월 $29.75

기업+: 사용자당 월 $39.75

AI 평가 및 리뷰를 읽어보세요

G2: 4/5 (30개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Read AI에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자가 공유한 내용은 다음과 같습니다:

회의 후 노트를 확인할 수 있는 기능이 매우 유용했습니다. 텍스트와 오디오 덕분에 논의된 주제를 다시 살펴보기가 훨씬 수월해졌습니다. 웹사이트에서 파일을 다운로드하는 데 큰 어려움을 겪었습니다. 또한 인터페이스가 아쉬운 점이 많았습니다. *

추가 정보: 설문조사 응답자의 60% 이상이 하루에 한 시간 이상 타이핑을 하며, 36.75%는 정기적으로 손에 불편함이나 통증을 느낍니다. 타이핑 피로는 단순히 우리가 일하는 방식의 성가신 부작용이 아닙니다. 생산성을 저해하는 요인입니다. 하지만 쉽게 해결할 수 있습니다. Brain MAX의 Talk-to-Text는 더 건강한 업무 환경으로 가는 바로 가기입니다. 업데이트를 음성으로 입력하고, 아이디어를 브레인스토밍하며, 회의 노트를 손이 자유로운 상태로 작성하세요. 손목(과 집중력)에 휴식을 선사하세요. ClickUp Brain MAX의 음성 인식 기능을 통해 아이디어를 포착하고, 지침을 공유하며, 텍스트를 4배 더 빠르게 일해보세요.

8. Patchwork (유연한 인력 스케줄링, 교대 근무 관리 및 규정 준수 추적에 최적)

패치워크를 통해

의료 업무는 관리자 업무로 멈추지 않습니다. 패치워크는 바로 그 현실을 염두에 두고 개발되었습니다. NHS 임상의 및 의료팀을 위해 특별히 설계된 이 플랫폼은 교대 근무, 로타, 인력 플랜 관리를 위한 직관적인 솔루션을 제공합니다.

임시 일 예약부터 휴가 관리, 예외 보고 처리, 결제 지급에 이르기까지 패치워크 플랫폼으로 일 전반을 완벽하게 통제하세요. 협업형 인력 네트워크를 통해 병원, 부서, 에이전시 파트너를 연결하여 유연한 일을 안전하고 규정 준수하게 운영합니다.

의료진은 이 tool을 통해 일 중 즉시 메시지를 주고받으며, 근무 교대 예약을 하고, 팀의 근무 일정을 보기, 지체 없이 급여를 받을 수 있습니다.

패치워크의 최고의 기능들

Patchwork Bank 와 자동화된 결제 추적 기능으로 임시 근무 교대 관리를 손쉽게 처리하세요

단일 온보딩 프로세스로 Collaborative Bank 를 활용하여 NHS 조직 전반에 걸쳐 협업하세요

패치워크 로타 를 통해 근무표, 휴가, 예외 보고서를 플랜하고 업데이트하세요.

에이전시 매니저로 워크플로우, 에이전시 인력 관리, 비용 가시성을 간소화하세요.

패치워크의 한도

이 솔루션은 영국 국민보건서비스(NHS) 기관의 도입에 의존하므로 영국 의료 시스템 외부에서는 적용 범위가 한도에 달합니다.

주로 임시 인력 배치 및 교대 근무 관리에 중점을 두어, 정규직 채용이나 장기적인 인력 플랜과 같은 다른 인력 관리 측면을 완전히 해결하지 못할 수 있습니다.

패치워크 가격 정책

맞춤형 가격 책정

패치워크 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

🔍 알고 계셨나요? 인스턴트 메시징(IM)의 기원은 더 오래전으로 거슬러 올라갑니다: 가장 초기의 양식 중 하나는 1971년 미국 정부의 비상 관리 정보 시스템 및 참조 인덱스( EMISARI)을 위한 채팅 tool로 개발된 EMISARI 시스템의 일부였습니다.

9. Slack (AI 기반 팀 협업 및 연결된 워크플로우에 최적)

Slack을 통해

Slack은 커뮤니케이션, AI 지원, 워크플로우 자동화를 하나의 작업 공간에 통합하여 팀, tools, 프로젝트가 원활하게 연결되도록 합니다.

Slack AI를 통해 팀은 놓친 대화를 즉시 요약하고, 프로젝트 인사이트를 추출하며, 회사 전체 지식 기반을 가로질러 검색할 수 있습니다.

Glue 대안을 모색하는 기술 팀과 제품 리더를 위해, 이 팀 커뮤니케이션 앱은 Agentforce 및 Slackbot과 같은 지능형 에이전트로 강화된 사용자 친화적이고 깔끔한 인터페이스를 제공합니다. 이러한 AI 도우미는 영업 제안서 업데이트, 알림 설정, 그리고 Salesforce, Asana, Google과 같은 연결된 tools에서 인사이트 도출과 같은 반복적인 작업을 처리할 수 있습니다.

Slack의 최고의 기능들

채널 내에서 직접 시간 절약형 자동화를 생성하는 워크플로우 빌더 로 맞춤형 워크플로를 자동화하세요.

채널에서 협업하여 대화, 파일, tools를 하나의 투명한 작업 공간으로 통합하세요

빠른 회의 를 활용한 실시간 토론으로 신속한 음성 또는 비디오 기반 협업을 진행하세요

Clip로 업데이트를 기록하고 공유하여 비동기적으로 소통하세요

Slack의 한도

Slack 경쟁사들과 달리 오래된 메시지 및 파일을 검색하는 것은 시간 소모적이고 비효율적일 수 있습니다.

데스크탑 애플리케이션은 자주 재로딩하거나 다시 로그인해야 할 수 있어 사용성에 불편함을 초래할 수 있습니다.

Slack 가격 정책

Free

프로: 사용자당 월 $4.38

비즈니스: 사용자당 월 $9

기업+: 맞춤형 가격

Slack 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (36,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (23,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Slack에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자가 가장 유용하다고 느낀 점은 다음과 같습니다:

Slack은 팀 커뮤니케이션을 간소화하여 단순하면서도 체계적으로 만듭니다. 다양한 프로젝트별 채널을 손쉽게 설정하고, 파일을 효율적으로 공유하며, Google Drive, Zoom, Notion 같은 다른 tools와 연결할 수 있는 직관적인 인터페이스가 정말 마음에 듭니다. Slack은 신속한 커뮤니케이션 지원에 탁월하지만, 처리해야 할 메시지나 채널이 너무 많을 때는 부담스러울 수 있습니다. 특히 대규모 팀에서 작업할 때 알림이 상당히 방해가 될 수 있습니다. *

10. Mattermost (비즈니스 핵심 환경에서 자체 호스팅 협업을 위한 최적의 솔루션으로, 보안을 보장합니다.)

via Mattermost

Mattermost는 높은 보안, 규정 준수 중심, 미션 크리티컬 환경에서 운영되는 성장 중인 팀을 위해 구축된 안전한 오픈소스 협업 플랫폼입니다. 자체 호스팅 방식이므로 데이터, 인프라, 프라이버시에 대한 완료한 통제권을 가집니다.

이 플랫폼은 실시간 메시징, 파일 공유, 음성 통화를 통합된 플레이북 및 DevSecOps 워크플로우와 결합합니다.

지속적인 채널을 통한 협업, 슬래시 명령어와 봇을 활용한 작업 자동화, GitHub, Jenkins, Jira 같은 tools와의 연결이 가능합니다.

Mattermost의 최고의 기능들

통합된 플레이북 을 활용한 표준화된 워크플로우로 인시던트 대응 및 릴리스 관리를 수행하세요.

민감한 데이터를 보호하는 자체 호스팅 Mattermost 에이전트 로 /AI를 활용하여 회의 요약하다

민감한 HR 프로세스를 위한 역할 기반 접근 제어(RBAC) 및 고급 보안 구성을 활성화하세요.

Mattermost의 한도

Mattermost 대안과 달리 검색 기능은 기본적이며 특정 메시지나 코드 스니펫을 찾는 데 덜 효과적일 수 있습니다.

코드 조각에 대한 markdown과 같은 코드 형식 요구 사항의 양은 스크립트나 쿼리를 자주 공유하는 기술 사용자에게 번거로울 수 있습니다.

Mattermost 가격 정책

프로페셔널: 사용자당 월 $10 (연간 결제)

기업: 맞춤형 가격

기업 어드밴스드: 맞춤형 가격

Mattermost 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (300개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (100개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Mattermost에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

검증된 사용자의 간단한 평가를 소개합니다:

매터모스트에서 가장 마음에 드는 점은 유연성과 맞춤형 기능입니다. 오픈소스이기 때문에 다른 플랫폼과 달리 우리 팀의 특정 요구사항에 맞게 조정할 수 있죠… 단점이라면 다른 협업 tools에 비해 완성도가 다소 떨어질 때가 있다는 점입니다. 가끔 버그가 발생하기도 하고요…

보너스: 이 비디오에서는 AI를 활용해 업무 현장에서 작업을 자동화하는 방법을 보여드립니다.

ClickUp으로 직원 참여도의 균열을 메우다

Glue는 팀의 응집력 역할을 목표로 했지만, 우리가 목격했듯이 진정한 참여는 고립된 공간에서 일어나지 않습니다. 참여는 실제 일이 완료되는 현장에서 일어납니다.

일상적인 워크플로우와 참여 tools를 분리하면 마찰이 발생합니다. 바로 여러분이 없애고자 하는 바로 그 요소죠. 위에 목록된 대안들은 모두 강력한 솔루션을 제공합니다: Lattice와 Culture Amp는 심층적인 HR 분석을 위한 핵심 tools이며, Slack과 Mattermost는 소통 채널을 원활하게 유지하는 데 탁월합니다.

그러나 이상적인 대안은 단순히 참여도를 측정하는 데 그쳐서는 안 됩니다. 장벽을 제거함으로써 참여를 촉진해야 합니다. 단순히 '접착제'처럼 요소를 붙여놓는 것이 아니라 사람, 프로세스, 커뮤니케이션을 근본적으로 통합하는 tool을 찾고 있다면 ClickUp이 확실한 선택입니다.

