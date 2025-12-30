스프레드시트를 ClickUp으로 가져오는 방법 (예시 및 활용 사례 포함)

스프레드시트는 익숙합니다. 유연합니다. 그리고 잘 작동합니다—작동하지 않을 때까지는요.

팀이 커질수록 스프레드시트는 금방 복잡해집니다. 영업 리드는 모두가 업데이트를 기억하지 않으면 금방 낡아집니다. 재고는 실시간으로 자동 업데이트되지 않습니다. 프로젝트 관리자는 업데이트를 확인하고, 셀에 색상을 지정하고, 변경될 때마다 파일을 재전송하는 데 몇 시간을 소비합니다.

스프레드시트만으로는 알림, 실시간 대시보드, 작업 연결, 마감일 알림 등을 처리할 수 없습니다.

더 쉬운 방법이 있다면 어떨까요? 스프레드시트를 실시간 업데이트, 명확한 소유자, 마감일, 알림, 자동화 기능이 있는 활성 작업 공간으로 전환할 수 있다면 어떨까요?

ClickUp이 도와드립니다. ClickUp은 스프레드시트 열을 적절한 사용자 정의 필드에 자동으로 매핑해 주므로 설정이 매우 빠릅니다.

이 가이드에서는 스프레드시트를 ClickUp으로 가져오는 방법을 단계별로 설명합니다.

스프레드시트를 ClickUp으로 가져오는 이유는 무엇인가요?

스프레드시트는 데이터를 저장하지만 데이터 워크플로우를 지원하지 않습니다. 그 결과 팀원들은 의미 있는 일 대신 파일 수정 작업에 시간을 낭비하게 됩니다.

하버드 비즈니스 리뷰에 따르면, 우리는 흩어진 시스템에서 정보를 업데이트하고, 검색하고, 관리하는 데 시간의 61%를 소비한다고 합니다.

스프레드시트 사용 시 흔히 겪는 어려움

협업이 복잡해지는 이유: Google 스프레드시트 같은 클라우드 tools를 사용하지 않는 한, 스프레드시트는 실시간 팀 협업에 적합하지 않습니다. 설령 클라우드 tools를 사용하더라도 복잡한 편집 과정은 혼란을 초래할 수 있습니다. 한 사람의 업데이트가 다른 사람의 작업을 덮어쓸 수 있으며, 작업 할당이나 맥락을 위한 댓글 추가 같은 기능은 기본적으로 제공되지 않습니다.

오류는 순식간에 번집니다: 모든 작업 상태, 날짜, 번호를 직접 입력하거나 복사하거나 수동으로 조정해야 하기 때문에 약 모든 작업 상태, 날짜, 번호를 직접 입력하거나 복사하거나 수동으로 조정해야 하기 때문에 약 94%의 스프레드시트에 오류가 존재합니다. 한 셀만 놓쳐도 잘못된 예산을 보고하거나 마감일을 놓칠 수 있습니다.

알림이나 리마인더 없음: 엑셀 파일은 팀원들에게 기한이 지난 작업을 알려주지 않습니다. 또한 자동 할당이나 상태 업데이트 알림도 제공되지 않습니다.

제한된 프로젝트 보기: Excel 프로젝트 관리에는 내장된 달력, 칸반 보드, 작업량 보기가 부족합니다. 실제로 간트 차트 생성은 전문 지식이 필요하며, 대시보드 구축은 복잡한 피벗 테이블과 맞춤형 차트를 수동으로 설정해야 합니다.

자동화나 연동 불가: 스프레드시트는 조건이 변경될 때 반복 작업을 자동화할 수 없습니다. 플러그인이나 Zapier를 통해 시트를 이메일이나 Slack 같은 도구와 연결할 수는 있지만, 파일 이름이나 열이 변경되면 이러한 연결이 자주 끊어집니다.

분산된 데이터: 엑셀 데이터베이스는 소규모 프로젝트에는 유용하지만, 팀과 데이터가 커질수록 복잡해집니다. 여러 시트를 연결하는 작업은 오류가 발생하기 쉽습니다—VLOOKUP 함수가 깨지고, 링크가 오래되어 무효화되며, 파일 간에 작업, 리드, 콘텐츠 아이디어를 연결할 간단한 방법이 없습니다.

🧠 알고 계셨나요? 오늘날 우리는 '스프레드시트'라는 말을 들으면 엑셀을 떠올리지만, 원래 이 용어는 수동 계산을 위해 행과 열로 나뉜 큰 종이 시트를 의미했습니다. 사실 최초의 스프레드시트 프로그램인 VisiCalc는 1979년 출시되었으며, 개인용 컴퓨터가 비즈니스 용도로 대중화되는 데 크레딧을 받는 것으로 평가받습니다.

ClickUp에서 데이터를 중앙 집중화하는 이점

ClickUp으로의 전환은 부담스러울 수 있지만, 가장 스마트한 Excel 대안 중 하나인 만큼 그 혜택은 충분히 가치가 있습니다:

ClickUp 간트 보기로 마감일, 의존성, 작업 진행 상황을 한 곳에서 추적하세요

실시간 협업 : '할당 댓글'과 '@멘션' 기능을 통해 작업에 달린 댓글을 실행 항목으로 전환하거나, 신속한 의견 수렴을 위해 관련 담당자를 태그할 수 있습니다. 실시간 협업 감지 기능으로 팀원들은 서로의 일을 덮어쓰지 않고 동시에 편집할 수 있습니다.

보고: ClickUp 대시보드는 가져온 스프레드시트 데이터를 실시간 시각화 보고서로 변환합니다. 📌 예를 들어, '상태별 작업량' 카드는 각 팀원이 처리 중인 보류 중 및 기한 초과 작업 수를 정확히 보여줘 용량 관리를 더 효과적으로 할 수 있게 합니다. 맞춤형 계산 카드를 사용하면 스프레드시트의 계획 예산과 실제 비용을 비교하는 예산 추적기를 설정할 수도 있어 프로젝트 지출 현황을 실시간으로 확인할 수 있습니다.

ClickUp 대시보드에서 맞춤형 카드와 차트로 중요한 프로젝트 데이터를 시각화하세요

작업 관리 : ClickUp 작업을 사용하면 팀원에게 작업을 할당하고, 알림이 설정되는 마감일을 지정하며, 체크리스트, 의존성 및 우선순위를 추가할 수 있습니다.

자동화: ClickUp 자동화 기능을 활용하면 수동 확인 없이도 일이 원활하게 진행됩니다. 그 결과? 프로세스가 스스로 돌아가므로 업데이트를 확인하거나 실수를 수정하는 데 드는 시간을 줄일 수 있습니다.

참고: 기능 사용 가능 여부와 한도는 플랜에 따라 다릅니다. 엔터프라이즈 플랜 사용 기업은 더 많은 자동화 기능과 고급 webhook 및 통합 기능을 이용할 수 있습니다.

ClickUp에서 워크플로우를 자동화하면 매주 5시간 이상을 절약할 수 있는 방법을 소개하는 비디오입니다!

적용 가능한 자동화 예시:

사용 사례 트리거 작업 상태 업데이트 작업 상태가 '진행 중'으로 변경될 때 작업 할당 후 마감일을 3일 후로 설정하세요 마감일 알림 작업 마감일이 1일 남은 경우 담당자에게 알림 보내기 완료 날짜 표시 상태가 '완료'로 변경되면 '완료일' 필드를 오늘 날짜로 설정하세요 작업 인수인계 작업이 '검토' 상태로 이동할 때 현재 담당자를 해제하고 검토자에게 할당하세요

AI 지원: ClickUp의 상황 인식 AI 어시스턴트인 : ClickUp의 상황 인식 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain은 가져온 스프레드시트 데이터를 가치 있는 인사이트로 전환합니다. 예를 들어, 스프레드시트 소프트웨어 도구에서 고객 지원 대화 목록을 가져오면 Brain이 각 대화를 분석하여 공통적인 문제점을 파악하고 감정 추세를 감지할 수 있습니다.

알림: 간트 차트, 대시보드, 고급 사용자 지정 필드 등 일부 기능은 플랜별 제한 사항이 적용됩니다. 기능 사용 가능 여부와 한도는 플랜에 따라 다릅니다.

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 88%가 개인 작업에 AI를 활용하지만, 50% 이상은 일에서 AI 사용을 꺼립니다. 주요 장벽 세 가지는? 원활한 통합 부족, 지식 격차, 보안 우려입니다. 하지만 AI가 작업 공간에 내장되어 이미 보안이 확보되었다면 어떨까요? ClickUp Brain, ClickUp의 내장형 AI 어시스턴트가 이를 현실로 만듭니다. 평이한 언어로 된 프롬프트를 이해하며, AI 도입에 대한 세 가지 우려 사항을 모두 해결하는 동시에 작업 공간 전반에 걸쳐 채팅, 작업, 문서, 지식을 연결합니다. 클릭 한 번으로 답변과 인사이트를 찾아보세요!

단계별 가이드: ClickUp에 스프레드시트 가져오기

현재 플랫폼에서 필요한 스프레드시트를 찾으세요. 그런 다음 저희 가이드를 따라 일을 ClickUp으로 손쉽게 가져오세요—수동으로 복사 붙여넣기할 필요 없습니다!

1단계: 가져올 스프레드시트 준비하기

파일을 업로드하기 전에, 가져오기에 적합하게 준비되었는지 확인하세요.

다음 사항을 확인하세요:

1. 지원되는 파일 형식 사용

ClickUp 스프레드시트 임포터는 다음과 같은 다양한 형식을 지원합니다:

Excel: .xls, .xlsx

쉼표로 구분된 값(CSV): .csv

XML: . xml

JSON: . json

탭으로 구분된 값(TSV): .tsv

텍스트:. txt

📌 꼭 기억하세요: 데이터가 현재 Google 스프레드시트 데이터베이스에 있다면, 먼저 Excel 또는 CSV 파일로 내보내야 합니다. ClickUp의 가져오기 tool은 실시간 Google 스프레드시트 링크에서 직접 데이터를 가져올 수 없기 때문입니다.

2. "작업 이름" 열이 존재하는지 확인하세요

ClickUp에서 작업을 생성하기 위해 필수 필드는 작업명(Task Name)뿐입니다. 엑셀 파일에 해당 열이 없다면 반드시 추가하세요. 그렇지 않으면 ClickUp은 가져오기 과정에서 오류를 표시하며 올바른 열을 매핑하거나 가져오기를 취소하여 파일을 수정하라는 프롬프트를 표시합니다.

3. 고유한 열 이름이 포함된 헤더 행 추가

헤더 행은 스프레드시트의 첫 번째 행으로 각 열의 라벨 역할을 합니다. 명확한 헤더가 없으면 ClickUp이 데이터를 어디에 배치해야 할지 알 수 없습니다.

✅ 헤더 준비 방법:

짧고 설명적인 이름을 사용하세요: 작업명, 마감일, 담당자, 상태

두 열의 이름이 동일하지 않도록 하세요. 예를 들어 날짜 필드는 "시작 날짜"와 "종료 날짜"처럼 구체적으로 이름을 변경할 수 있습니다.

ClickUp은 다양한 일반적인 날짜 형식(MM/DD/YYYY 또는 DD/MM/YYYY, 시간 포함/미포함)을 지원하지만, 일관성을 위해 시트에서는 하나의 형식을 고수하세요. 또한 시간을 포함할 경우 24시간제 또는 AM/PM이 포함된 12시간제를 사용할 수 있습니다.

가져오기 과정에서 ClickUp이 날짜를 인식하지 못하면 무효로 표시됩니다(나중에 수정 가능). 하지만 처음부터 정확하게 입력하는 것이 좋습니다.

✅ 좋음 ❌ 잘못된 2025년 12월 31일 2025년 12월 31일 2025년 12월 31일 2025년 12월 31일 화요일 15:30 3. 오후 3시 30분

5. 하위 작업은 단일 열에 목록으로 나열하세요(필요한 경우)

스프레드시트의 각 행이 상위 작업을 나타내고 셀에 하위 작업이 목록으로 나열된 경우, ClickUp은 해당 작업을 하위 작업으로 실제 생성할 수 있습니다.

✅ 하위 작업 설정 방법:

시트에 하위 작업 (또는 유사한 이름)이라는 열을 추가하세요

각 셀에 쉼표, 세미콜론 또는 파이프로 구분된 하위 작업을 목록으로 나열하세요.

예를 들어:

작업 하위 작업 홈페이지 구축 와이어프레임 디자인, 초안 작성, 팀과 함께 검토하기

6. 범주형 열의 값 일관성 확인

상태나 우선순위와 같이 미리 정해진 값 목록을 사용하는 열을 활용한다면, 혼란을 피하기 위해 용어를 통일하세요. 일관된 라벨은 ClickUp이 스프레드시트 열을 필드에 매칭할 때 의도하지 않은 추가 옵션을 생성하지 않도록 도와줍니다.

✅ ❌ 이유 상태: 할 일, 진행 중, 완료됨 상태: 완료됨, 완료, 끝남 중복 방지 — "완료"와 "완료됨"은 ClickUp에서 서로 다른 상태로 처리됩니다 우선순위: 1, 2, 3, 4 우선순위: 높음, 중간, 낮음, 긴급 우선순위는 ClickUp의 내장 숫자 등급(1 = 긴급, 2 = 높음, 3 = normal, 4 = 낮음)과 일관되게 유지됩니다.

다음은 깔끔하게 정리되어 가져오기 준비가 된 스프레드시트의 모습입니다:

🧠 다음 사항을 기억하세요: 이메일 주소를 담당자 지정용으로 활용하기: 이메일 주소(이름이 아닌)를 입력할 담당자(Assignee) 열을 추가하세요. ClickUp이 작업을 누구에게 할당해야 하는지 알 수 있게 합니다. 담당자가 여러 명인 경우, 쉼표로 구분하여 모든 이메일 주소를 하나의 셀에 입력하세요.

데이터 정리하기: 빈 행이나 불필요한 행을 삭제하여 빈 작업으로 생성되지 않도록 합니다. 수식의 경우 ClickUp은 수식 자체가 아닌 최종 값만 가져옵니다.

📚 더 알아보기: 최고의 무료 데이터베이스 소프트웨어

2단계: ClickUp의 가져오기 tool 사용하기

파일을 준비하셨다면, 이제 ClickUp의 가져오기 tool을 사용하여 이 데이터를 가져오는 방법을 알아보겠습니다:

1. 화면 왼쪽 상단의 작업 공간 아바타를 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 설정을 선택하세요.

설정으로 이동하세요

2. 설정 메뉴에서 왼쪽 사이드바의 가져오기/내보내기를 찾아 클릭하세요. 그러면 ClickUp의 가져오기 센터로 이동합니다.

'가져오기/내보내기' 옵션을 선택하세요

3. 다음으로 가져오기 시작 버튼을 클릭하세요.

'가져오기 시작' 옵션을 선택하세요

4. 가져오기 소스 선택 페이지에서 옵션 중 모든 스프레드시트를 선택한 후 계속을 클릭하세요.

가져올 소스를 선택하세요

5. 가져오기 대상 화면에서 가져올 스페이스, 폴더, 또는 목록을 선택하세요. 또한 날짜 형식을 선택한 후 계속을 클릭하세요.

스프레드시트를 가져올 위치를 선택하세요

6. 선택한 스페이스에 스프레드시트 임포터라는 새 창이 나타납니다. 스프레드시트 파일을 드래그 앤 드롭하거나, 컴퓨터에서 업로드하거나, 필요한 경우 수동으로 데이터를 입력하기만 하면 됩니다.

스프레드시트 추가하기

파일을 드래그하면 ClickUp이 처리하기 시작합니다. 대용량 파일의 경우 시간이 다소 소요될 수 있습니다.

7. 업로드가 성공적으로 완료되면 필드 매핑 페이지로 이동하게 됩니다.

스프레드시트의 필드를 ClickUp 필드에 매핑하기

ClickUp의 AI 기반 매핑 알고리즘이 스프레드시트를 분석하여 각 열을 적절한 ClickUp 필드에 자동으로 매칭합니다:

마감일 → ClickUp의 마감일 필드

담당자 → 작업 담당자

작업 설명 → 설명 콘텐츠

💡 프로 팁: 작업 공간에서 누군가 비슷한 시트를 이전에 가져온 적이 있다면, 이 AI 시스템이 해당 매핑을 기억하므로 향후 가져오기가 더욱 빠르고 정확해집니다. 작업 필드를 일관되게 유지하면서 반복 작업을 줄이는 스마트한 방법입니다.

8. 계속 진행하기 전에 일치하는 항목을 다시 확인하고, 이상해 보이는 항목은 조정하세요.

필드가 잘못 매핑된 경우 , ClickUp 필드 열에서 해당 필드 이름을 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 올바른 옵션을 선택하세요.

열이 기본 필드와 일치하지 않는 경우, 새 사용자 지정 필드로 추가 옵션을 선택하여 새 사용자 지정 필드로 매핑하세요.

모든 것이 완료되면 계속을 클릭하세요.

9. 다음으로, 특정 열의 값이 스페이스의 작업 필드와 일치하는지 확인하세요.

대상 값 열에서 각 값의 드롭다운 메뉴를 클릭하고 기존 값 중 일치시킬 항목을 선택하세요. 예시: 시트에 검토 중이라고 표시되어 있지만 스페이스에는 진행 중이 있다면 진행 중을 선택하세요.

선택할 수 있는 다른 옵션들:

이 값은 그대로 유지하세요 값은 그대로 유지됩니다. ClickUp은 스프레드시트에 표시된 그대로 정확히 가져옵니다. 가져오지 마세요 이 값은 건너뜁니다. 작업에 포함되지 않습니다. 값이 유효하지 않은 경우(예: 알 수 없는 담당자 이메일), 최종 페이지에 오류로 표시됩니다.

완료됨 후 계속을 클릭하세요.

데이터를 기존 작업 필드에 매핑하기

10. 가져오기를 완료하기 전에, 모든 작업(행)과 매핑한 열을 스프레드시트 형식으로 미리 볼 수 있습니다. 상단에서는 필터를 사용하여 전체, 유효 또는 무효 입력을 선택하여 확인할 수도 있습니다.

ClickUp에서 문제를 발견하면 해당 항목이 강조 표시됩니다:

🟡 노란색: 형식 문제 (예: 날짜 불일치)

🔴 빨간색: 가져올 수 없는 잘못된 값

가져오기 전에 여기서 바로 셀을 편집할 수도 있습니다. 새 값을 선택하거나 잘못된 정보를 수정하려면 셀을 두 번 클릭하기만 하면 됩니다.

마지막으로 ClickUp으로 가져오기를 클릭하세요.

오타를 수정하고 ClickUp으로 가져오기

11. 필드 매핑 옵션을 검토할 때 새 사용자 정의 필드로 추가를 선택했다면 사용자 지정 필드 매핑 페이지로 이동합니다. 각 필드 옆의 데이터 유형 드롭다운 메뉴를 클릭하고 적절한 ClickUp 사용자 정의 필드 유형을 선택하세요.

오타를 수정하고 ClickUp으로 가져오기

마지막으로 완료를 클릭하세요.

축하합니다! 이제 스프레드시트가 ClickUp에 저장되었습니다! 🙌

12. 보기려면 선택한 스페이스로 이동하여 왼쪽 사이드바의 스프레드시트에서 가져옴 목록을 엽니다. 목록을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 Q4 프로젝트 플랜처럼 더 설명적인 이름으로 변경할 수 있습니다.

'스프레드시트에서 가져옴' 옵션을 선택하세요

💡 전문가 팁: ClickUp은 빈 열이나 일관성 없는 열을 자동으로 표시하고 건너뛰도록 제안하여 가져오기 데이터를 깔끔하게 유지합니다. 따라서 가져온 열이 보이지 않는다면, 열 목록 우측 상단의 + 버튼 > 기존 필드 추가 > 표시할 열을 선택하세요.

ClickUp은 데이터를 다양한 방식으로 볼 수 있게 해줍니다. 클래식한 그리드 레이아웃을 선호하지만 추가 기능이 필요하다면 ClickUp 테이블 보기가 최적의 선택입니다. 다음을 수행할 수 있습니다:

테이블에서 직접 작업 세부 정보를 편집하고 문서나 회의 노트를 작업에 바로 첨부 파일로 첨부하세요

평가, 파일 업로드, 드롭다운 메뉴, 텍스트 노트 등 사용자 지정 필드 추가하기

드래그 앤 드롭으로 열을 이동하여 맞춤형 레이아웃을 설정하세요

ClickUp 테이블 보기를 통해 스프레드시트 데이터를 동적 그리드 뷰로 추적하세요

또한, 중요한 정보를 고정 열로 표시하여 항상 볼 수 있게 하고, 필요 없는 정보는 숨겨 화면을 깔끔하게 정리하세요. 또한, 고급 필터(예: "다음 주에 마감되고 나에게 할당된 작업만 표시")를 설정하고 해당 보기를 저장하세요.

3단계: AI로 가져온 데이터의 성능을 강화하세요

데이터를 ClickUp에 저장한 후에는 ClickUp Brain을 활용해 데이터를 더욱 스마트하게 활용하세요. 도움이 되는 몇 가지 예시는 다음과 같습니다:

1. 작업 설명 자동 생성

❗ 문제점: 스프레드시트에는 "3분기 플랜", "로그인 수정", 또는 "마케팅 업데이트" 같은 작업 제목만 있고 실제 맥락이 없습니다.

✅ ClickUp의 기능: ClickUp Brain은 제목을 이해하고 의도를 추론하여 모호한 제목을 완전한 설명이나 실행 단계로 확장합니다.

2. 가져오기 후 자동화 제안

❗ 문제점: 100개 이상의 작업을 가져왔지만, 워크플로우 자동화 기능이 없어 상태, 업데이트, 담당자 관리를 수동으로 해야 하는 상황입니다.

✅ ClickUp의 기능: ClickUp Brain은 데이터 패턴(상태 값, 마감일, 의존성 등)을 분석하여 자동화 작업을 제안합니다.

3. 대량 편집 및 스마트 태그

❗ 문제점: "로그인 시 앱이 다운됩니다." 같은 짧은 고객 피드백 티켓 200개를 가져왔습니다. 이제 각 티켓을 버그, 기능 요청, 일반 의견으로 수동 태그하고 감정 분류를 지정해야 합니다. 이 작업은 느리고 지루하며 중요한 문제를 놓치기 쉽습니다.

✅ ClickUp의 기능: ClickUp AI 필드는 자동으로 다음을 수행합니다:

각 티켓을 간략한 설명(요약 필드)으로 요약하세요.

ClickUp의 AI 필드를 활용해 작업이 업데이트될 때마다 자동화된 작업 요약 정보를 받아보세요.

감정을 긍정적, 중립적, 부정적으로 태그 지정하기 ( 감정 필드)

각 티켓을 "기능 요청", "버그 보고", "가격 문제"와 같은 버킷으로 분류하세요 (분류 필드).

그런 다음 모든 "버그" 티켓을 선택하여 개발팀에 할당하세요. 또는 모든 "부정적" 피드백을 우선순위 '높음'으로 지정하세요.

AI 필드로 할 수 있는 모든 것에 대한 간단한 안내입니다:

4단계: 일반적인 가져오기 문제 해결

가져오기가 원활하지 않으신가요? 처음 시도할 때 발생할 수 있는 일반적인 문제점과 빠른 해결 방법을 알려드립니다:

문제 가져오기 문제점 해결 방법 "작업 이름 필수" 오류 가져오기를 클릭했는데 작업 이름에 빨간색 오류가 발생했다면, 이는 ClickUp이 작업의 적절한 제목 열을 감지하지 못했거나 자동 매핑 기능이 잘못 추측했음을 의미합니다. 가져오기 전: 파일에 작업 이름이 없는 경우, 우측 상단의 취소 를 클릭하고 스프레드시트에 작업 이름 열을 추가한 후 새 가져오기를 시작하세요. 가져오기 후: 파일에는 이름이 있지만 매핑되지 않은 경우, 필드 매핑 페이지로 이동하여 작업 이름이 있는 열을 찾은 후 ClickUp 필드 아래의 작업 이름에 매핑하세요. 상태가 올바르게 매핑되지 않았습니다 스프레드시트에는 "진행 중", "클라이언트 대기 중", "완료"와 같은 상태 값이 포함되어 있었지만, 모든 작업이 "할 일"로 가져오기되었습니다. 이는 ClickUp이 가져오기 과정에서 맞춤형 상태를 일치시키지 못하고 워크플로우의 첫 번째 상태(즉, "할 일")로 기본값으로 설정했기 때문입니다. ClickUp은 스프레드시트에서 자동으로 새 상태를 생성하지 않습니다. 따라서 누락된 맞춤형 상태가 있다면 해당 스페이스에 추가하세요. 그리고 ClickUp이 필드 값 매핑을 프롬프트로 요청할 때, 각 스프레드시트 상태를 기존 ClickUp 상태에 수동으로 매칭해야 합니다. 대용량 스프레드시트 가져오기 시 멈춤 또는 시간 초과 발생 파일이 매우 큰 경우(수천 개의 행과 열)에는 가져오기가 어려울 수 있으며, 이 과정에서 브라우저 속도가 느려질 수 있습니다. 대용량 시트는 여러 파일로 분할하여 일괄 가져오세요. 나중에 병합할 수 있습니다. 메모리를 확보하려면 무거운 브라우저 탭을 닫으세요. 특정 지점에서 반복적으로 실패한다면, 문제의 원인이 되는 셀이나 수식이 있는지 해당 행의 데이터를 확인하세요.

🧩 재미있는 사실: 스프레드시트는 비즈니스에서 가장 흔히 오용되는 도구 중 하나로, CRM, 할 일 목록, 데이터베이스 등으로 활용되곤 합니다. 비록 그런 용도로 설계된 것은 아니지만 말이죠. 그런데 스프레드시트는 원래 무엇을 위해 설계되었을까요? 스프레드시트는 특히 재무 모델링, 회계, 예산 편성, 예측과 같은 작업을 위해 계산 수행 및 수치 데이터 정리를 목적으로 만들어졌습니다. 그 강점은 수식, 함수, 데이터 시각화를 활용해 숫자를 처리하는 데 있으며, 워크플로우 관리, 작업 추적, 대량의 관계형 데이터 저장과는 무관합니다.

스프레드시트 가져오기의 실제 활용 사례

어떤 종류의 스프레드시트를 사용 중이든, ClickUp으로 가져오면 더 효율적으로 관리할 수 있습니다.

실제 워크플로우에서는 이렇게 보입니다:

1. 프로젝트 관리

프로젝트 관리 스프레드시트에는 각 작업별 행과 작업명, 담당자, 마감일, 상태, 의존성, 코멘트 등의 열이 포함됩니다. 일부 팀은 지연 시간을 계산하는 수식이나 색상 코드 처리된 셀이 있는 간트 차트 스타일의 타임라인도 사용합니다.

ClickUp으로 가져온 후: ✅ 각 행을 담당자, 마감일, 상태, 댓글 필드가 있는 작업으로 변환하세요 ✅ 지연을 방지하기 위해 자동 알림, 의존성 및 작업 트리거 설정하기 ✅ 간트 보기로 타임라인과 의존성을 한눈에 확인하세요

2. CRM 및 영업 파이프라인

CRM 스프레드시트에는 리드 또는 클라이언트 정보가 행으로, 연락처 정보, 거래 단계, 값 등이 열로 구성됩니다.

ClickUp으로 가져온 후: ✅ 드래그 앤 드롭 방식의 보드 보기로 단계별 파이프라인을 시각화하세요 ✅ 자동화 설정: 리드가 '종료'로 표시되면 온보딩 또는 후속 작업이 자동으로 실행되도록 트리거 ✅ ClickUp AI를 활용해 리드 관련 노트나 댓글을 분석하고 감정 분석 또는 주요 실행 항목을 요약하세요

3. 콘텐츠 달력 및 편집 플랜

편집 계획 스프레드시트에는 일반적으로 콘텐츠 제목, 게시 날짜, 저자, 상태(초안, 검토 중, 게시됨) 및 채널이나 페르소나를 위한 열이 포함됩니다. 콘텐츠 유형별로 색상 코딩이 되어 있을 수도 있습니다.

ClickUp으로 가져온 후: ✅ 달력 보기로 전환하여 어떤 콘텐츠가 언제, 어떤 채널에 게시되는지 확인하세요 ✅ 초안이 검토 준비 완료 시 에디터에게 알림을 보내는 자동화 기능 추가 ✅ ClickUp Brain을 활용해 간결한 제목을 상세한 브리프나 개요로 전환하고, 각 항목에 대한 체크리스트 단계를 생성하세요.

4. 재고 및 자산 추적

SKU, 수량, 위치, 공급업체가 포함된 제품 목록이나 직원에게 할당된 장비의 IT 자산 목록이 될 수 있습니다. 스프레드시트는 이러한 항목을 나열하고 기본적인 재고 수준 계산을 수행할 수 있지만, 실시간 추적이나 알림에는 적합하지 않습니다.

ClickUp으로 가져온 후: ✅ 조건, 위치 또는 값별로 재고를 보여주는 대시보드 구축하기 ✅ 보증 만료, 유지보수 또는 라이선스 갱신을 위한 알림 설정 ✅ 스마트 자동화 설정: 수량 < 5 → 구매팀에 할당 → 상태를 '재주문 필요'로 변경 ✅ 유형별(노트북, 소프트웨어, 장비 등) 항목에 대한 태그 지정으로 빠른 필터링 가능

5. 인사 및 채용 추적기

인사팀은 채용 지원자, 면접, 신입사원 온보딩 과정 등 다양한 측면을 추적하기 위해 스프레드시트를 자주 사용합니다. 예를 들어, 지원자 목록, 지원 날짜, 현재 면접 단계, 면접관 및 기타 관련 세부 정보를 기록한 채용 스프레드시트를 가질 수 있습니다. 또는 신입사원마다 별도의 온보딩 체크리스트 스프레드시트를 관리할 수도 있습니다.

ClickUp으로 가져온 후: ✅ 단계별로 그룹화된 보드 보기를 사용하세요(예: 신규 → 전화 면접 → 대면 면접 → 제안 → 채용 완료). ✅ 이력서, 포트폴리오, 노트, 피드백 등 모든 것을 후보자 작업에 보관하세요 ✅ ClickUp Brain을 활용해 인터뷰 노트를 요약하고 후속 이메일 초안을 작성하세요

📚 더 알아보기: 프로젝트를 위한 최고의 데이터 시각화 tools

원활한 전환을 위한 최고의 실행 방식 및 팁

스프레드시트에서 ClickUp으로 전환할 때, 새로운 설정을 최대한 활용하기 위한 팁을 따라보세요:

스페이스/폴더/리스트로 정리하기

ClickUp은 다음과 같은 계층 구조를 가집니다: 작업 공간 > 스페이스 > 폴더 > 리스트 > 태스크.

ClickUp의 프로젝트 계층 구조를 활용해 팀원들과 체계적으로 작업하고 협업하는 시스템을 구축하세요.

먼저 스프레드시트를 어디에 배치할지 계획하세요. 예를 들어, 각 프로젝트마다 별도의 스프레드시트가 있다면, 프로젝트라는 스페이스(Space)를 생성하고 프로젝트별로 폴더(Folder)를 만든 후, 각 스프레드시트를 해당 폴더의 목록(리스트)으로 가져올 수 있습니다.

스프레드시트 템플릿 사용하기

스프레드시트 템플릿은 데이터 구조를 표준화합니다. 열 구조가 일관되면 ClickUp이 필드를 더 정확하게 자동 매핑할 수 있습니다.

ClickUp 스프레드시트 템플릿은 고객 정보를 수집, 정리, 관리하는 데 도움을 주도록 설계되었습니다. 쉽게 적용할 수 있으며, 막 시작한 기업이든 이미 대규모 고객 기반을 관리하는 기업이든 모든 크기의 비즈니스에 이상적입니다.

무료 템플릿 받기 맞춤형 ClickUp 스프레드시트 템플릿으로 고객 데이터를 체계적으로 정리하세요

고객 유형, 웹사이트, 연락처, 업종 등 기본 정보를 각 행에 입력하기만 하면 다음과 같은 작업 공간을 확보할 수 있습니다:

각 고객은 이메일, 전화번호, 상호작용 기록, 노트를 위한 전용 필드가 있는 작업으로 변환됩니다

활성, 비활성, 이탈 상태와 같은 맞춤형 상태를 활용하면 후속 조치를 즉시 필터링하고 우선순위를 지정할 수 있습니다.

또한 ClickUp 프로젝트 관리 스프레드시트 템플릿을 사용하면 소규모부터 대규모까지 다양한 크기의 크로스-기능 프로젝트를 시작부터 완료까지 관리할 수 있습니다. 각 프로젝트는 템플릿 내에서 별도의 행을 할당받습니다. 여기서 단계별 진행 상황을 추적하고 각 단계의 시작 및 종료 날짜를 설정할 수 있습니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로젝트 관리 스프레드시트 템플릿으로 프로젝트 단계, 마감일, 담당자 추적하기

간트 보기나 달력 보기로 프로젝트 타임라인을 미리 확인하고 지연으로 이어지기 전에 스케줄 충돌을 발견할 수도 있습니다. 또한 관계자들은 별도의 보고서나 수동 업데이트 없이도 진행 상황을 즉시 확인할 수 있습니다.

ClickUp으로 스프레드시트를 스마트 워크플로우로 전환하세요

스프레드시트는 빠른 계산이나 간단한 목록 관리에는 훌륭합니다. 하지만 복잡한 프로젝트 관리, 동적 워크플로우, 협업 데이터 처리에는 종종 병목 현상을 일으킵니다.

스프레드시트를 ClickUp으로 가져오면 모두가 협업할 수 있는 단일 정보 소스를 확보할 수 있습니다.

스프레드시트로는 불가능했던 방식으로 데이터를 시각화할 수 있습니다. 간단한 보드 보기든 맞춤형 대시보드 카드든 말이죠. 또한 지루한 작업을 자동화하고 중요한 일에 집중할 수 있습니다—작업을 효율적으로 수행하고, 매번 마감일을 지키며, 세세한 간섭 없이 팀원들의 협업을 유지하는 일 말이죠.

끝없는 그리드에서 벗어나 더 체계적이고 자동화된 데이터베이스 관리 방식으로 전환할 준비가 되셨나요? 지금 바로 ClickUp에 가입하세요! 🙌