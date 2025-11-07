헬스장 회원 유치에 효과적인 최고의 마케팅 전략

헬스장을 운영 중이라면 이미 피트니스 업계가 경쟁이 치열하고 시끄럽다는 사실을 알고 계실 겁니다. 전문가들은 글로벌 헬스 및 피트니스 클럽 시장이 2030년까지 2027억 8천만 달러 규모에 이를 것으로 프로젝트합니다.

잠재력이 넘친다는 걸 알면서도, 피크 시간대에 빈 러닝머신을 보면 속이 쓰립니다. 클릭을 유도하지 못한 소셜 미디어 광고를 운영해 본 경험이 있다면, 좌절감과 함께 마케팅 예산의 효과성에 의문을 품게 될 것입니다.

그래서 최고의 체육관 마케팅 전략은 단일 전술에 의존하지 않습니다. 충성도를 보상하는 추천 프로그램, 건강식품점이나 스포츠 의류점과의 지역 파트너십, 소셜 미디어 광고 등 작지만 강력한 요소들을 결합합니다.

이 글에서는 여러분의 피트니스 비즈니스를 '평범한 헬스장'에서 '가장 먼저 찾는 곳'으로 탈바꿈시킬 수 있는 마케팅 전략을 살펴보겠습니다!

⭐ 기능 템플릿 ClickUp 체육관 마케팅 계획 템플릿은 전략을 산만하게 흩어지지 않고 체계적으로 유지하는 플레이북 역할을 합니다. 모든 아이디어, 캠페인, 성과 메트릭을 한곳에 연결할 수 있는 스페이스를 제공합니다. 가장 중요한 것은 꾸준함을 유지하는 데 도움을 준다는 점입니다. 이는 일시적인 이자 증가와 장기적인 충성도의 차이를 만듭니다. 무료 템플릿 받기 ClickUp의 체육관 마케팅 플랜 템플릿으로 각 노력이 회원 증가라는 큰 그림에 어떻게 부합하는지 정확히 확인하세요.

헬스클럽에 마케팅이 중요한 이유

스파이더맨의 다중우주 개념을 들어보셨을 겁니다. 모든 선택이 새로운 세계를 열어젖히는 그 세계 말이죠. 이 개념이 잘 일하는 이유는 오늘날 우리 세상이 선택지로 넘쳐나기 때문입니다.

점심 시간에 볼 넷플릭스 프로그램을 고르거나, 점심을 주문할 식당을 결정하는 것도 그 예시 중 하나입니다. 모든 행동은 선택입니다.

헬스장도 마찬가지입니다. 선택지가 많기 때문에, 올바른 고객층을 대상으로 헬스장을 마케팅하는 것이 차별화되는 유일한 방법입니다.

레딧의 한 체육관 소유자가 완벽하게 표현했습니다:

자신이 서비스하고자 하는 특정 틈새시장을 좁히는 것이 중요합니다. 플래닛 피트니스는 체육관에 많은 비용을 지출하고 싶지 않으며, 사람들이 자신을 비웃을까 봐 체육관에 가는 것이 불편한 사람들을 대상으로 합니다. 골드스짐은 보디빌더 유형을 대상으로 합니다. 커브스는 여성 전용 체육관으로, 남성의 방해 없이 일할 수 있도록 합니다.

이렇게 생각해보세요: 체육관 마케팅은 여러분의 독보적인 서비스를 가장 값지게 여길 사람들과 연결해주는 가교 역할을 합니다.

경쟁이 치열한 피트니스 업계에서 귀하의 체육관이 차별화된 점을 보여줌으로써 눈에 띄는 데 도움을 드립니다.

지역 SEO, 추천 프로그램, 소셜 미디어 광고 등 간단하면서도 목표에 맞는 노력을 통해 신규 회원을 유치하세요.

기존 회원들에게 단순히 출석부 이름이 아닌 커뮤니티의 일원임을 알림으로써 지속적인 참여를 유도합니다.

헬스장을 위한 최고의 마케팅 전략

모든 체육관에 장비는 있지만, 모든 체육관이 기억에 남는 스토리를 가진 것은 아닙니다. 최고의 체육관 마케팅 전략은 단순한 스페이스를 사람들이 가입하고 계속 머물고 싶어 하는 커뮤니티로 바꿉니다.

최고의 성장 마케팅 전략 몇 가지를 살펴보겠습니다.

1. 니치를 파악하고 판매원이 아닌 팬처럼 이야기하세요

만약 당신의 체육관이 TV 프로그램이라면, 누구를 목표로 삼아야 하며, 그들에게 어떤 점이 중독성 있게 만들까요?

헬스장 마케팅 전략을 특정 분위기에 딱 맞는 플레이리스트처럼 생각하세요. 초보자와 파워리프터가 듣는 음악은 다릅니다. 신생아 부모와 대학생 운동선수가 듣는 음악도 다르죠.

메시지를 좁히면 마케팅 노력이 일반적이지 않고 개인화된 느낌을 주어 잠재 회원을 실제 회원으로 전환하기 쉬워집니다. 소셜 미디어, 수업 일정, 마케팅 자료가 동일한 틈새 시장을 반영하도록 하여 사람들이 어디서든 여러분의 분위기를 알아볼 수 있게 하세요.

📌 예시: 40대 이상 여성을 목표로 하는 근력 중심 스튜디오는 매주 “나이를 초월한 강인함” 릴을 운영하며, 뼈 건강, 균형 감각, 자신감 향상에 초점을 맞춘 소규모 그룹 개인 트레이닝 소개 세션을 진행합니다. 이후 시청자들에게 토요일 진행되는 2인 무료 체험 클래스에 참여하도록 초대합니다.

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자들에게 건강과 피트니스는 가장 중요한 개인적 목표이지만, 38%는 꾸준히 진행 상황을 추적하지 못한다고 인정합니다. 🤦 의도와 행동 사이에는 큰 차이가 있습니다! ClickUp의 전용 습관 추적기 템플릿과 반복 작업을 통해 피트니스 목표를 한 단계 업그레이드하세요. 손쉽게 루틴을 구축하고, 모든 운동을 기록하며, 명상 연속 기록을 꾸준히 이어가는 모습을 상상해 보세요. 💫 실제 결과: ClickUp 사용자들은 생산성이 2배 증가했다고 보고합니다—목표를 달성하려면 먼저 그 목표를 명확히 파악해야 하기 때문입니다.

2. Google 비즈니스 프로필로 지역 검색에서 승리하세요

귀사의 Google 비즈니스 프로필은 대부분의 사람들이 가장 먼저 접하는 첫인상입니다.

사진은 최신 상태로, 영업 시간은 정확하게, 서비스 내용은 명확하게 유지하세요. 도전 과제 수료식이나 개인 트레이닝 세션과 같은 중요한 순간 이후에 리뷰를 요청하세요.

사람들은 방문 전 리뷰를 확인합니다. 그래서 체육관 마케팅에 정보가 매우 중요합니다. 보고에 따르면 사용자 리뷰는 비즈니스에 대한 인식을 개선했으며, 이러한 행동은 계속 증가하고 있습니다. 이는 피트니스 업계에 진정한 사회적 증거입니다. 리뷰와 함께 웹사이트를 가볍게 업데이트하여 페이지가 Google에 표시되는 내용과 일치하도록 하세요.

📌 예시: 동네 체육관은 매달 두 장의 새 사진을 게시하고, 주차 관련 자주 묻는 질문에 답변하며, “지역 주민을 위한 첫 주 특별 혜택”을 핀 게시합니다. 또한 모든 리뷰에 회원의 이름을 언급한 친절한 답변을 남깁니다.

📖 추천 자료: 최고의 기업 마케팅 자동화 소프트웨어

3. 팀의 승리처럼 느껴지는 추천 프로그램 구축하기

영화 <리멤버 더 타이탄스>의 마지막 장면을 떠올려 보세요. 팀 전체가 함께 승리하는 그 순간의 분위기, 바로 그런 분위기를 만들어야 합니다. 보상이 즐겁고, 간단하며, 개인에게 맞춤화된 느낌을 준다면, 여러분의 피트니스 커뮤니티는 자연스럽게 공유하게 될 것입니다.

기존 회원들에게 간편한 초대 링크를 제공하여, 복잡한 설명 없이도 손쉽게 공유할 수 있도록 하세요.

친구들에게 무료 체험판이나 1분 이내에 완료 가능한 간단한 가입 양식처럼 명확한 다음 단계를 제공하세요.

소셜 미디어 채널에서 두 가지를 모두 축하하여 추천이 단순한 트랜잭션이 아닌 커뮤니티의 성과로 느껴지도록 하세요.

일반적인 할인에 의존하기보다, 무료 개인 트레이닝 세션, 회복 키트, 브랜드 기어 등 체육관만의 독특한 혜택과 연계된 보상을 제공하세요.

회원들이 메시지를 실제로 읽고 편안하게 공유할 수 있도록 따뜻하고 간결한 어조를 유지하세요

📌 예시: "친구와 함께 오세요 주간"을 통해 두 사람 모두 개인 트레이닝 세션 1회, 벽면 홍보 기회, 다음 피트니스 챌린지 달력 조기 공개 혜택을 제공합니다.

📖 함께 읽기: 마케팅 플레이북 작성 방법

4. 회원들이 실제로 스크롤하는 곳에 짧은 양식의 비디오를 활용하세요

최근에 틱톡이나 Instagram Reels에 빠져본 적이 있나요? 한 비디오가 다른 비디오로 이어지다 보면 어느새 새로운 운동 아이디어를 얻게 되곤 합니다.

짐톡(GymTok)은 현실이며, 사람들이 원하는 운동 장소를 찾는 방식의 모양을 바꾸고 있습니다. "12-3-30" 트레드밀 운동이나 "핫 걸 워크(Hot Girl Walk)" 같은 트렌드는 단순히 재미로 유행한 것이 아닙니다. 간단하고 반복하기 쉬워 일상의 일부가 되었기 때문입니다.

플랫폼들도 이에 집중하고 있습니다. YouTube 숏츠만 해도 현재 일일 보기 2000억 회를 훌쩍 넘기며, 목표 고객층이 얼마나 많은 시간을 여기에 쏟고 있는지 증명하고 있습니다. 그러니 여기에 투자하세요.

화려한 조명이나 전문 제작팀이 필요하지 않습니다. 수업 후 간단한 양식 팁을 공유하는 코치나 개인적인 성과를 축하하는 회원의 모습은 수많은 전단지보다 더 많은 잠재 회원에게 다가갈 수 있습니다.

게시물을 올릴 때는 하나의 목표에 집중하고 한 사람에게 말하듯 작성하세요. 크기를 적절하게 유지하고, 클래스 예약과 같은 명확한 다음 단계로 이끄는 캡션을 추가하며 꾸준히 게시물을 올리세요.

✅ 기억하세요: 완벽함보다 연결이 중요합니다.

🧠 알고 계셨나요? 수면 추적 링으로 이미 유명한 Oura는 2022년 구찌와 협업하여 스페셜 에디션 링을 출시했습니다. 이를 통해 틈새 시장인 바이오해커 기술 제품에서 라이프스타일 럭셔리 영역으로의 전환을 이루었죠. 웰니스와 스타일을 모두 중시하는 신규 고객층의 관심을 높이는 계기가 되었습니다.

5. 지역 특성에 맞는 소규모 스마트 광고 운영하기

레딧의 한 체육관 소유자는 이렇게 직설적으로 말했습니다:

페이스북은 가장 저렴하고 쉽게 홍보할 수 있는 방법입니다. 또한 클라이언트 유치를 위해 효과적인 SEO와 Google 광고도 필요합니다.

주변에 젊은 직장인이 많다면 틱톡과 Instagram 광고가 더 큰 확률로 효과를 발휘할 수 있습니다. 가상 트레이닝을 제공한다면 YouTube 광고를 통해 운동 프로그램과 강사의 개성을 동시에 보여줄 수 있습니다.

지역 내 인지도 확대를 위해 간단한 페이스북 캠페인과 Google 검색 광고를 결합하면, 사람들이 새로운 피트니스 비즈니스에 대해 검색할 때 정확히 여러분의 이름을 노출시킬 수 있습니다.

하지만 키는 광고를 일회성 플레이가 아닌 흐름의 일부로 생각하는 것입니다. 브랜드 인지도에서 시작해 체험 혜택과 가입으로 이어지는 깔때기 구조를 구축하세요.

그리고 기억하세요, 이런 성과는 하룻밤 사이에 이루어지지 않습니다. 대부분의 체육관 콘텐츠 마케팅 관리는 결과가 눈덩이처럼 불어나기 시작하기까지 꾸준히 노출되는 데 두세 달이 걸립니다.

📌예시: 새로 오픈한 스핀 스튜디오는 3개월 마케팅 플랜을 수립했습니다. Instagram Reels 광고로 관심을 끌고, Google 광고로 구매 의사가 높은 검색어를 포착하며, 페이스북 리타게팅으로 잠재 고객을 육성했습니다. 캠페인이 끝날 무렵, 모든 광고가 동시에 모든 것을 하려 들지 않고 서로 협력했기 때문에 체험 수업 체험판이 두 배로 증가했습니다.

📖 함께 읽어보세요: 최고의 체육관 관리 소프트웨어

6. 훌륭한 스포츠 몽타주처럼 회원 성공 사례를 소개하세요

사람들은 번호보다 감정을 더 오래 기억합니다. 💪🏻

잠재 회원들의 공감을 불러일으키는 이야기를 공유하세요. 체중계 숫자만이 아닌 일상생활에서 어떤 변화가 일어났는지 보여주세요. 회원의 목소리를 활용하세요. 존중과 진정성을 유지하세요.

이러한 내용을 웹사이트, 소셜 미디어 채널, Google 비즈니스 프로필에 게시하여 입증된 사례가 모든 곳에 노출되도록 하세요. 독자들이 해당 회원이 혜택을 본 그 첫 단계를 내딛도록 독려하세요.

7. 시즌 아크처럼 느껴지는 시간 제한 챌린지 개최하기

넷플릭스의 한도 시리즈처럼 에피소드마다 시청자를 끌어들이는 방식을 생각해 보세요.

기간 한도 챌린지는 체육관 내부에 동일한 추진력을 창출합니다. 효과적인 챌린지를 구축하는 방법은 다음과 같습니다:

14일 또는 21일 처럼 간단한 기간을 선택하세요. 특히 시작점이 필요한 소심한 잠재 고객에게도 실행 가능하게 느껴지도록 하세요.

"매일 움직이기"나 "강한 코어 만들기"처럼 하나의 핵심 목표를 설정하세요. 사람들이 이해하기 쉽고 측정하기 쉬운 마케팅 KPI를 중심으로 모이기 때문입니다.

운동 외에도 단계, 수면, 물 섭취량 추적과 같은 가벼운 습관 포인트를 추가하여, 단순히 체육관 이용 시간만이 아닌 종합적인 도전 과제로 느껴지도록 하세요.

앱과 벽면에 리더보드를 공유 하여 신규 및 기존 회원 모두에게 진행 상황이 가시적이고 친근하며 동기 부여가 되도록 하세요.

매주 소소한 성과를 축하하는 게시물이나 재미있는 콘텐츠로 분위기를 고조시키고, 회원들이 끝까지 꾸준히 참여하도록 독려하세요.

수업 파티, 포토월, 시상식 등 졸업식 같은 마무리로 참가자들이 인정받는 느낌을 받고 다음 단계로 나아갈 준비가 되도록 하세요.

2개월 회원권이나 개인 트레이닝 세션과 같은 자연스러운 연장 옵션을 제공하여, 일시적인 열정을 장기적인 커밋으로 전환하세요.

📌 예시: 한 지역 체육관은 참가자들이 매일 단계 수와 운동 기록을 남기는 '21일 리셋 챌린지'를 운영했습니다. 매주 금요일마다 Instagram 스토리를 통해 "미니 우승자"를 발표했으며, 최종에는 모든 참가자에게 수료증과 다음 8주 프로그램 초대장을 제공했습니다.

8. 마을에서 가장 즐겨찾기 크로스오버 에피소드를 만드는 것처럼 지역 비즈니스들과 협력하세요

에드 시런이 왕좌의 게임에 깜짝 출연했던 거 기억하시나요? 모두가 그 이야기로 떠들썩했죠.

지역 비즈니스와 팀을 이룰 때도 바로 그런 불꽃을 일으키고 싶을 것입니다. 긍정적인 교차 효과는 체육관 벽을 넘어 브랜드의 존재감을 키우고, 사람들에게 주목할 이유를 제공합니다.

쿠폰 교환에 만족하지 말고 회원들이 이미 애용하는 파트너를 찾아보세요. 아침마다 줄 서는 커피숍, 주말에 찾는 건강식품점, 신뢰하는 스포츠 용품점 등이 바로 그곳입니다.

단순한 프로모션을 넘어 경험에 집중하세요. 요가 스튜디오가 트레이너와 함께 회복의 밤을 공동 주최하거나, 스무디 가게가 '다리 운동 후 블렌드'를 출시하거나, 웰니스 클리닉이 커뮤니티 피트니스 챌린지 후 무료 상담을 제공하는 모습을 상상해 보세요.

📌 예시: 토요일 "트레이닝 & 트리트먼트" 이벤트를 통해 아침 서킷 클래스와 지역 주스 바의 한정판 스무디를 연계하세요. 카운터에 무료 체험 가입용 QR 코드를 게시하고, 수업 후 사진에 해당 매장 직원을 태그하면 회원들의 땀에 젖은 미소를 리포스트해줍니다. 이렇게 함께 마을만의 특별한 크로스오버 순간을 만들어보세요.

🧠 알고 계셨나요? CeraVe는 합리적인 가격의 과학 기반 스킨케어 제품이 TikTok에서 주목받으며 큰 성장을 이루었습니다. 피부과 전문의의 추천과 함께 진정성 있고 교육적인 인플루언서 콘텐츠 콘텐츠를 결합했죠. '교육 + 결과 제시' 조합이 그들에게 일했습니다.

9. 이미 귀하의 도시에 영향력을 행사하는 제작자들과 일하세요

수백만 팔로워를 가진 유명인이 없어도 새로운 사람들을 체육관으로 불러들일 수 있습니다.

피트니스 제작자와 일한 웰니스 스튜디오나 부티크 체육관을 생각해 보세요. 제작자가 지역에서 이미 알려진 인물이거나, 그들의 팔로워가 친근감을 느끼는 사람일 때 그 효과는 확실합니다.

강력한 예시로는 Gymshark가 휘트니 시몬스 같은 피트니스 제작자와 팀을 이룬 것이 있습니다. 휘트니의 팬들은 그녀의 운동 스타일과 목소리를 신뢰합니다. 그녀가 Gymshark 컬렉션을 출시하면 사람들은 단순히 옷을 사기 위해서만이 아니라, 그녀의 콘텐츠가 자신의 목표와 공감을 불러일으켰기 때문에 구매합니다.

헬스장이나 피트니스 비즈니스에서 이러한 이벤트를 진행하는 방법은 다음과 같습니다: 귀하의 지역에서 이미 체육관 루틴이나 웰니스 팁을 게시하는 제작자를 초대하세요. 그들이 귀하의 스페이스를 경험할 수 있도록 클래스 중 하나를 체험하게 하세요.

회원들이 특히 인상 깊었던 점—커뮤니티, 코칭, 또는 분위기 등—을 공유하도록 권장하세요.

무료 체험 수업권이나 체험판 제공과 같은 간단한 행동 유도 문구를 포함하도록 요청하세요. 이를 통해 사람들이 다음에 무엇을 해야 하는지 정확히 알 수 있습니다.

고유한 링크나 코드를 사용해 게시물 덕분에 방문한 인원을 추적하세요. 이를 통해 무엇이 일했는지 추측이 아닌 정확한 파악이 가능합니다.

📖 함께 읽기: 피트니스 목표를 플랜하고 관리하는 운동 기록장 템플릿

10. 체육관 밖에서도 코칭을 확장할 수 있는 하이브리드 옵션을 제공하세요

일 커밋된 사람들은 여행이나 이사를 가더라도 운동을 중단하고 싶어하지 않습니다.

애니타임 피트니스는 이러한 전략이 어떻게 작동하는지 보여주는 대표적인 예시입니다. 한 회원이 레딧에 공유한 내용에 따르면,

일본으로 이주하기 전 고국에서 이미 애니타임 회원으로 가입했습니다. 일본에 와서도 다른 애니타임 지점처럼 키로 문을 열었을 뿐입니다. 고국에 있는 제 계좌로 여전히 회비를 납부하고 있습니다. 결제나 회원 자격에 전혀 변동이 없었습니다.

지위가 적더라도 동일한 지원을 제공할 수 있습니다. 대면 세션 몇 차례와 앱 기반 운동 프로그램이 포함된 '여행 월' 패키지와 같은 간단한 옵션으로 회원들의 꾸준한 참여를 유지할 수 있습니다.

🌟 회원들이 여러분이 체육관 문을 넘어 그들의 삶을 진심으로 생각한다는 것을 알게 되면, 그들은 더 오래 충성할 가능성이 높아집니다.

헬스장 마케팅의 흔한 어려움과 극복 방법

무거운 웨이트를 드는 것보다 더 힘든 게 뭔지 아시나요? 누군가 실제로 여러분의 체육관에 발을 들여놓게 하는 일입니다. 체육관 마케팅 과제를 직면하고 해결하는 것이야말로 "언젠가는"을 "오늘 가입했어요"로 바꾸는 열쇠입니다.

주의해야 할 가장 흔한 문제점들은 다음과 같습니다:

🚩 과제: 포화 상태의 시장에서 신규 회원 유치하기

✅ 해결책: 먼저 진정으로 누구를 대상으로 할지 명확히 하세요—초보자, 바쁜 직장인, 부모, 운동선수 등. 그 명확성을 메시지에 반영하세요. 여러분의 차별점을 보여주세요.

아침 일찍 시작하는 클래스, 차분한 음악과 함께하는 요가, 실질적인 지도를 제공하는 개인 트레이닝을 운영해 보세요. 동네에 소규모 광고를 게재하거나 지역 SEO를 활용해 사람들이 "가까운 체육관"을 검색할 때 체육관이 노출되도록 하세요. 추천 프로그램을 통해 만족한 회원들이 친구를 데려오도록 유도하세요.

🚩 과제: 회원들의 흥미와 참여 유지(유지율)

✅ 해결책: 가입이 최고점이 되지 않도록 하세요. 회원들이 머물 이유를 제공하세요. 운동 팁, 성공 사례, 심지어 챌린지(14일 또는 21일 챌린지)와 같은 짧은 콘텐츠를 활용해 회원들이 느낄 수 있는 작은 성취감을 선사하세요.

🚩 과제: 유사한 서비스를 제공하는 수많은 체육관들 사이에서 차별화하기

✅ 해결책: 체육관만의 '서명'을 찾아보세요. 분위기, 강사의 스타일, 코칭 방식, 신규 회원 환영 방식 등이 될 수 있습니다. 콘텐츠, 시설 투어, 소셜 미디어에서 이 독특한 요소를 강조하세요. 실제로 해당 스타일로 운동하는 지역 인플루언서를 활용하세요. 사람들이 체육관의 실제 모습을 볼 수 있게 하세요.

🚩 과제: 한도 마케팅 예산

✅ 해결책: 비용 대비 효과가 높은 전략을 활용하세요. 실제 사람들(회원)이 만든 콘텐츠는 비용이 적게 들면서도 영향력이 큽니다. 소규모 제작자와 추천 마케팅은 대규모 광고보다 훨씬 저렴합니다.

🚩 과제: 일하는 일 측정하기

✅ 해결책: 매주 확인할 수 있는 간단한 마케팅 생산성 메트릭을 설정하세요: 무료 체험 페이지의 보기를 한 사람 수, 가입한 사람 수, 그리고 한 달 후 다시 방문한 사람 수입니다. 캠페인 진행 시나 제작자와 일할 때는 고유 링크나 코드를 사용해 각 채널별 유입 경로를 파악하세요.

피드백을 요청하세요—회원들에게 무엇이 그들을 끌어들였는지, 또는 무엇이 그들을 망설이게 했는지 설문조사하세요. 그런 다음 조정하세요. 시간이 지남에 따라 이러한 작은 조정들이 쌓여 큰 효과를 냅니다.

👀 재미있는 사실: 미국 학교의 체육관 문화는 남북전쟁 이후 독일과 스웨덴의 훈련 시스템 덕분에 확산되었습니다. 이후 체육 교육이 주류가 되었습니다.

ClickUp이 체육관 마케팅 노력들을 지원하는 방법

헬스장 마케팅은 tool 분산으로 인해 종종 무너집니다. 플랜은 Google Doc에, 캡션은 왓츠앱 채팅에, 예산은 스프레드시트에, 디자인은 Canva에 흩어져 있습니다.

이것이 바로 일 확산 현상이며, 체육관 소유자에게 시간과 추진력을 동시에 빼앗아 갑니다. 😖

ClickUp은 모든 것을 하나의 통합된 AI 작업 공간 으로 모아 팀이 단일 hub에서 상황 파악, 프로세스 관리, 실행을 동시에 수행할 수 있도록 합니다.

여러 tools를 번갈아 사용하지 않고, ClickUp의 기능을 함께 활용하여 필드 마케팅 전략을 운영하세요.

ClickUp Docs + ClickUp AI로 프로세스를 처음부터 끝까지 플랜하세요

ClickUp Docs의 ClickUp Brain을 활용하여 아이디어를 요약하고, 분석하며, 발전시키세요.

ClickUp Docs는 캠페인의 시작부터 끝까지 관리하는 공간입니다. "새해, 새로운 나" 프로모션을 위해 타임라인, 메시지 가이드라인, 크리에이티브 초안이 포함된 문서를 생성하세요.

트레이너는 회원들의 성공 사례 전후 사진을 업로드하고, 디자이너는 모형을 직접 붙여넣어 ClickUp Brain으로 콘텐츠와 아이디어를 생성할 수 있습니다. 검토 후 체크리스트 항목을 클릭 한 번으로 ClickUp 작업으로 전환하여 실행이 지연되지 않도록 합니다.

ClickUp의 AI인 ClickUp Brain을 활용해 마케팅 전략을 구상하는 방법을 소개하는 간단한 비디오입니다:

💡 전문가 팁: Google Drive나 Canva를 ClickUp Docs에 연결하면 소셜 미디어 게시물과 디자인 자원의 가시성이 한곳에서 유지됩니다. 이렇게 하면 트레이너나 프론트 데스크 직원과의 협업이 쉬워지며, 이메일 검색이 필요 없어집니다.

ClickUp 작업과 ClickUp 자동화를 활용하여 캠페인을 지속적으로 진행하세요.

ClickUp 작업으로 과정을 일일이 관리하지 않고도 목표를 일상적인 행동으로 전환하세요

ClickUp 작업으로 체육관 마케팅 플랜을 매일 실행 가능한 작업으로 전환하세요.

예시, "친구 초대 주간" 캠페인은 다음과 같은 작업 목록으로 전환됩니다: 전단지 디자인, 인스타그램 게시물 일정 설정, Google 비즈니스 프로필 업데이트, 추천 추적. 각 작업을 할당하고 마감일을 설정한 후 실시간으로 진행 상황을 확인하세요.

ClickUp 자동화로 일상적인 마케팅 작업을 자동화하세요

ClickUp 자동화 및 AI 에이전트가 수동 관리에서 해방시켜 드립니다. 신규 무료 체험 양식마다 영업 팀 후속 작업이 생성되도록 규칙을 설정하세요. 소셜 미디어 매니저가 금요일까지 게시물을 완료함으로 표시하도록 프롬프트 자동화도 포함시키세요.

💡 전문가 팁: ClickUp을 Mailchimp 또는 HubSpot과 연동하여 잠재 고객 정보가 작업 목록으로 바로 흐르도록 하세요. 이렇게 하면 성수기에도 잠재 회원이 놓치는 일이 없습니다.

ClickUp 화이트보드를 통해 회원 여정을 시각화하세요

ClickUp 화이트보드를 활용해 회원 여정 지도를 만들고 아이디어를 현실로 구현하세요

ClickUp 화이트보드를 통해 마케팅 퍼널을 시각적으로 지도하세요.

Instagram 릴 → 무료 체험판 → 오리엔테이션 클래스 → 회원 성공 스토리"를 포스트잇에 적어보세요. 각 단계를 "트레이너 소개 비디오 촬영"이나 "투어 일정 잡기" 같은 실제 작업과 연결된 상태로 유지하세요.

브레인스토밍 세션에서 마케팅 팀은 챌린지, 이벤트 또는 추천 인센티브에 대한 아이디어를 제안할 수 있습니다. 이를 재배치하고 다듬은 후, 가장 우수한 아이디어를 즉시 ClickUp 작업으로 전환할 수 있습니다.

💡 전문가 팁: 커뮤니티 참여 계획 수립 시 ClickUp 화이트보드를 활용하세요. 예시: 지역 스무디 바와 협업 이벤트를 지도하세요. 이후 간판 제작, 공동 게시물 업로드, QR 코드 설정 등의 하위 작업을 수립하세요.

시간을 절약하고 /AI와 함께 목표를 달성하세요

ClickUp Brain으로 초안 작성, 요약, 답변 찾기를 단 몇 초 만에

ClickUp Brain은 콘텐츠 생성부터 캠페인 업데이트 관리까지, 관리자에 파묻히지 않고 효율적으로 진행할 수 있도록 도와줍니다.

“21일 코어 챌린지”에 대한 세 가지 캡션을 ClickUp Brain에게 작성해 달라고 요청하세요. 주간 회의 후에는 Brain이 실행 항목이 포함된 깔끔한 요약본을 생성하도록 하여 트레이너, 프론트 데스크, 마케팅 팀 모두가 동일한 방향으로 움직일 수 있도록 하세요.

누군가 "마지막 추천 프로그램 보고서는 어디 있나요?"라고 물으면, ClickUp Brain이 폴더를 15분 동안 찾아 헤매는 대신 즉시 해당 보고서를 불러올 수 있습니다. 또한 ClickUp Brain을 활용해 소셜 미디어 마케팅 캠페인을 생성하고 체육관 전단지의 가능한 디자인을 브레인스토밍할 수도 있습니다.

💡 전문가 팁: 타이핑보다 음성으로 빠르게 업데이트하는 것을 선호하는 트레이너를 위해 ClickUp Brain Max와 ClickUp Talk to Text를 함께 사용하세요. 트레이너가 수업을 마치고 30초짜리 노트: "도전 과제에 10명이 등록했지만, 전단지를 더 인쇄해야 합니다. 디자인 팀과 함께 카렌에게 이 작업을 부탁해 주세요." ClickUp Brain Max는 이를 자동으로 작업으로 전환하여 카렌에게 할당합니다.

ClickUp으로 마케팅 역량을 강화하세요

헬스장에서 근육을 키우는 것은 꾸준한 출석이 핵심입니다. 헬스장 마케팅도 마찬가지입니다.

문제는 체계가 잡히지 않으면 일관성을 유지하기 어렵다는 점입니다. ClickUp은 문서, 채팅, 스프레드시트를 한곳으로 통합하여 혼란을 정리합니다. 플랜, 작업, 창의적인 아이디어, 후속 조치까지 모두 한데 모아두면 캠페인이 혼란스럽기보다는 추진력을 얻는 느낌이 듭니다.

헬스장 마케팅 전략이 명확하고 적절한 소셜 미디어 플랫폼에 노출되면, 가입 및 장기 이용 가능성이 가장 높은 사람들에게 메시지가 전달됩니다.

회원들의 근력만큼이나 꾸준히 성장하는 마케팅을 원하신다면, 지금 바로 ClickUp에 가입하세요!

자주 묻는 질문

가장 효과적인 전략은 종종 가장 단순하면서도 제대로 완료될 때 빛을 발합니다. 실제 회원들의 모습을 담은 꾸준한 소셜 미디어 게시물, 충성도를 보상하는 추천 프로그램, 커피숍이나 건강식품점과의 지역 파트너십은 큰 효과를 거둘 수 있습니다. 여기에 짧은 챌린지나 커뮤니티 이벤트를 더하면 진정성 있고 환영받는 분위기의 화제를 만들어낼 수 있습니다.

거대한 예산 없이도 효과를 낼 수 있습니다. 기존 회원의 진솔한 이야기를 공유하거나, 소규모 이벤트를 진행하거나, 소셜미디어용 간단한 운동 팁을 제작하세요. 지역 업체에 간단한 전단지를 배포하고 명확한 Google 비즈니스 프로필을 구축하는 것만으로도 근처에서 피트니스 스페이스를 찾는 사람들을 끌어모을 수 있습니다.

"이번 주 무료 체험 수업"처럼 명확한 목표를 전달하는 소셜 미디어 광고는 일반적인 프로모션보다 효과적입니다. Instagram 릴스, TikTok, YouTube 숏츠의 짧은 비디오는 잠재 회원에게 체육관의 활기찬 분위기를 즉각 전달합니다. 이메일 알림이나 친근한 후속 메시지와 함께 활용하면 부담스럽지 않으면서도 지속적으로 기억에 남을 수 있습니다.

회원 유지율은 사람들이 무언가의 일부라는 느낌을 줄 때 생깁니다. 체육관 내 성공 사례를 공유하고, 마일스톤을 축하하며, 운동을 신선하게 유지하는 계절별 챌린지를 개최하세요. 이메일이나 소셜 미디어를 통한 부드러운 관심 표현은 회원들의 진전을 알아보고 그들의 여정에 관심을 갖고 있음을 알림으로 작용합니다.

클릭업(ClickUp)과 같은 유용한 올인원 작업 공간은 구세주 역할을 할 수 있습니다. 캠페인 플랜 수립, 게시물 일정 관리, 추천 추적은 물론 팀과 함께 새로운 아이디어를 브레인스토밍하는 것까지 한 곳에서 처리할 수 있습니다. 이렇게 하면 마케팅 업무가 산만해지지 않고, 업데이트를 쫓느라 시간을 낭비하지 않고 회원 관리에 더 집중할 수 있습니다.