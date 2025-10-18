정보를 체계화하는 최고의 Notion 지식 기반 템플릿 10선

어떻게 해야 완료된 상태가 될 수 있을지 모르겠어? 기억하는 그 사람한테 물어봐야지. 🫠

이것이 바로 집단 지식입니다: 문서가 아닌 사람들의 머릿속에 존재하는 모든 중요한 것들. 이 방식은... 문제가 생기기 전까지는 잘 작동합니다. 사람들은 떠나고, 잊어버리며, 프로젝트는 지연됩니다.

고성과 팀은 지식을 우연에 맡기지 않습니다. 체계적으로 관리합니다.

생생하게 공유되는 의사 결정, 워크플로우, 통찰력의 기록을 통해 모든 구성원이 더 빠르게 움직이고, 일관성을 유지하며, 같은 문제를 두 번 해결하는 일을 피할 수 있습니다.

현실은 종종 정반대입니다. ClickUp의 연구에 따르면 전문가 5명 중 1명은 매일 3시간 이상 파일을 찾거나 메시지를 검색하거나 맥락을 파악하는 데 시간을 보냅니다. 이를 '분산된 지식'이라고 합니다.

지식 기반 템플릿은 팀이 암묵적 지식을 재사용 가능한 시스템으로 전환하는 데 도움을 줍니다. 프로세스, FAQ, 브랜드 자산, 공급업체 정보가 하나의 진화하는 작업 공간에 통합됩니다.

팀이 맥락을 중앙 집중화하는 데 활용할 수 있는 최고의 Notion 지식 기반 템플릿을 살펴보겠습니다.

최고의 지식 기반 템플릿 10선

최고의 Notion 및 ClickUp 지식 기반 템플릿 요약 테이블은 다음과 같습니다:

좋은 Notion 지식 베이스 템플릿의 조건은 무엇인가요?

⚡ 현실 점검: 마케팅 리더의 73%가 최신 정보에 접근하기 위해 5~15개의 서로 다른 출처를 동시에 관리하고 있습니다. 단일 정보 출처가 없으면 캠페인이 지연되고, 인사이트 도출이 늦어지며, 의사 결정의 정확성이 떨어집니다. 현대 마케팅 팀에게 중앙 집중식 지식 기반은 핵심적인 요소입니다.

좋은 Notion 지식 기반 템플릿은 사용자가 정보를 쉽게 찾고, 소유자가 이를 유지 관리할 수 있도록 합니다.

옵션을 평가할 때 다음 기능을 확인하세요:

명확한 구조와 탐색 기능: 가이드, FAQ, 정책, 자료 등을 위한 명확하게 구분된 섹션을 갖춘 템플릿을 선택하세요. 간단한 메뉴, 카테고리 또는 연결된 데이터베이스를 우선적으로 고려하세요

검색 가능성: 템플릿에 내장된 검색 기능이나 태그를 통해 시간을 낭비하지 않고 바로 필요한 문서나 표준 운용 절차 (SOP)를 찾을 수 있도록 하세요

확장 가능: 정적 지식베이스는 관리가 까다로워 골칫거리입니다. 콘텐츠 추가나 기존 입력 업데이트가 쉬운 개인 지식 관리 시스템을 선택하세요

협업 기능: 여러 기여자를 지원하는 템플릿을 선택하세요. 댓글, 멘션 또는 공유 편집 스페이스 통해 버전 관리 혼란 없이 모두가 함께 일할 수 있습니다

크로스 링크: 템플릿은 다른 Notion 페이지 및 템플릿과의 내부 크로스 링크를 지원하여 독자가 주제에 대한 깊은 이해를 얻기 쉽게 해야 합니다

통합: Notion 템플릿은 프로젝트 트래커, Notion 템플릿은 프로젝트 트래커, 지식베이스 소프트웨어 , 달력, 내부 회사 wiki 소프트웨어 등 귀사의 기술 스택과 손쉽게 통합되어 데이터 전송 오류를 방지해야 합니다

시각적 명확성: 헤더, 강조 상자, 일관된 스타일이 적용된 깔끔하고 미니멀한 템플릿을 선택하세요. 이렇게 하면 내용을 쉽게 훑어볼 수 있고 인지 부하를 줄일 수 있습니다

확장성: 문서량이 증가함에 따라 더 많은 카테고리, 페이지 또는 연결된 데이터베이스를 추가할 수 있도록 템플릿이 지원해야 합니다

ClickUp의 지식 관리 시스템이 어떻게 모든 것을 통합해 주는지 확인해 보세요. 👇🏼

Free Notion 지식 기반 템플릿

솔직히 말해서, 아래에 나열된 모든 템플릿이 기본적으로 지식 기반은 아닙니다.

일부 템플릿은 팀 wiki, 영업 hub, 브랜딩 가이드라인 등 특정 작업에 특화되어 있습니다. 하지만 모두 중앙 문서 시스템으로 재활용할 수 있으며, 그 방법을 정확히 보여드리겠습니다:

1. Wiki 템플릿

via Notion

Notion의 wiki 템플릿은 회사 업데이트, 팀 가이드라인 또는 정책, 온보딩 자료, 지식 문서 등 모든 회사 정보를 섹션별로 분류할 수 있는 간단한 페이지 기반 지식 hub입니다. 읽기 쉬운 형식으로 간단한 문서화를 원하는 팀에게 부담을 덜어줍니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

콜아웃 박스로 핵심 자료를 강조하여 중요한 정보를 눈에 띄게 하세요

페이지 소유자와 태그를 지정하여 업데이트를 추적하고 콘텐츠의 신뢰성을 유지하세요

신규 회원을 위한 즉시 사용 가능한 '시작하기' 섹션으로 빠른 온보딩을 지원하세요

깔끔한 검색 막대로 빠른 접근을 가능하게 하여 필요한 페이지를 즉시 찾을 수 있도록 지원합니다

✅ 적합한 대상: 대규모 데이터베이스를 뒤지는 대신 깔끔한 페이지 중심 접근 방식으로 문서를 관리하려는 Teams 또는 교육자

👀 알고 계셨나요? 지식 사일로(Knowledge silos)는 생산성을 크게 저해하는 요소입니다. Stack Overflow Teams에 따르면 개발자들은 하루에 거의 두 번씩 지식 사일로에 직면하며, 30%는 이로 인해 주당 10번씩 생산성에 영향을 받는다고 보고합니다. 답을 찾느라 시간을 낭비하는 대신, 제대로 구축하는 데 집중하세요. 잘 관리된 지식 기반이나 문서 시스템은 이러한 낭비를 줄이고 팀이 더 빠르게 움직일 수 있도록 돕습니다.

2. 제품 wiki 템플릿

via Notion

일반 wiki와 달리 제품 wiki 템플릿은 모든 종류의 문서를 제품 라이프사이클에 맞게 조정하는 데 도움이 됩니다.

온보딩과 기능 출시부터 분석 및 팀 플랜까지 모든 것을 다룹니다. 차별점은 지식을 제품 개발 단계에 직접 지도한다는 점입니다. 각 팀이 고립된 상태로 일하거나 정보를 무작위 장소에 저장하는 대신, 모두가 현재 업무에 부합하는 동일한 섹션을 참조하게 됩니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

사용하는 분석 tools를 문서화하고, 고객 설문조사 결과를 저장하며, 사용자 테스트 세션에서 얻은 인사이트를 전용 섹션에 보관하여 모든 연구 데이터를 체계적으로 관리하세요

인원 현황, 제품 인터뷰 노트, 전략 문서를 한데 모아 효과적으로 플랜하세요

제품 관리자, 개발자, 마케터가 동일한 페이지에 있도록 하여 크로스-기능 팀을 지원하세요

✅ 이상적인 대상: 초기 연구부터 출시, 출시 후 분석까지 모든 것을 관리하고자 하는 스타트업 및 제품 중심 팀

👀 알고 계셨나요? 2024년 제품 관리 현황 설문조사에 따르면, 대기업의 56%가 데이터 사일로를 해소하고 가시성을 높이기 위해 제품 tools를 통합하고 있으며, 37%는 이미 제품 운영(Product Ops) 팀을 운영 중입니다. 구조화된 제품 wiki는 이러한 추세와 완벽하게 부합하여, 팀이 tool 과다 사용을 줄이고 지식을 통합하며 제품 개발 전 과정에 걸쳐 투명성을 유지할 수 있도록 지원합니다.

3. 기본 제품 wiki 템플릿

via Notion

기본 제품 wiki 템플릿은 제품 wiki의 간소화된 버전입니다.

교육용 wiki를 구축하든 내부 회사 hub를 구축하든, 이 템플릿은 최소한의 복잡성으로 진행 중인 일을 추적합니다.

또한 간편한 플랜 tool로도 활용 가능합니다. 온보딩 단계나 프로세스 문서 같은 가이드와 최고의 실행 방식을 저장하고, OKR이나 데이터베이스 같은 실시간 프로젝트 추적 tools와 함께 사용하세요.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

'가이드 및 프로세스' 섹션에서 제품 라이프사이클, 기능 출시, 인터뷰 노트와 같은 핵심 프로세스를 문서화하세요

난이도와 기술별로 태그를 붙인 면접 질문 은행 구축하기

'OKR 보드'로 목표를 시각적으로 추적하세요. 목표를 예정, 진행 중, 완료함으로 표시할 수 있습니다

✅ 적합 대상: 제품 문서화와 간편한 플랜을 결합한 초보자 친화적 wiki를 원하는 소규모 팀 또는 스타트업

💡 전문가 팁: ClickUp Brain은 개인 지식 관리 시스템을 팀을 위한 지능형 상시 지원 시스템으로 전환합니다. 이로 인해 여러분은 다음과 같은 이점을 누릴 수 있습니다: 간편한 업데이트: 팀의 요구에 따라 Brain에게 새 섹션, 프로세스 문서 또는 FAQ 초안을 작성하도록 요청하여 wiki를 신속하게 업데이트하거나 확장하세요

즉각적인 답변: 팀원이 자연어로 ClickUp Brain에 질문하면 wiki, 문서, 작업 항목에서 직접 답변을 얻을 수 있습니다

스마트 요약: 긴 가이드, 회의 노트 또는 프로세스 문서를 Brain으로 요약하여 실행 가능한 핵심 요점으로 빠르게 정리하세요

*상황별 제안: 작업이나 프로젝트를 진행할 때 Brain이 관련 wiki 문서, 최고의 실행 방식 또는 온보딩 단계를 자동으로 표시해 줍니다 ClickUp AI로 작업 공간에서 실행 가능한 인사이트를 검색하세요

4. 폰트 템플릿

via Notion

폰트 템플릿은 wiki에 비해 더 전문화되어 있습니다. 검색 가능한 데이터베이스로 구축되어 다양한 속성에 따라 폰트를 정리하고 필터링할 수 있습니다.

모든 접점에서 브랜드 비주얼을 일관되게 유지하고자 하는 소규모 비즈니스 소유자라면 이 템플릿이 유용합니다. 폰트 패밀리, 굵기, 사용 노트를 하나의 체계적인 보기에 저장할 수 있습니다. 소셜 미디어 게시물 디자인, 웹사이트 업데이트, 프리랜서 브리핑 등 어떤 작업을 하든 타이포그래피 가이드라인을 쉽게 찾아 적용할 수 있습니다.

데이터베이스 형식으로 브랜드 아이덴티티 자산을 검색 가능하고 편집 가능하며 재사용 가능하게 유지합니다. 적합한 서체나 버전을 찾기 위해 폴더를 뒤지는 수고를 덜어줍니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

필터로 폰트를 유형, 가격, 대소문자 처리 방식 또는 변형별로 분류하여 필요한 스타일을 빠르게 찾으세요

각 폰트별로 직접 다운로드 링크와 노트를 저장해 두세요. 나중에 검색하는 시간을 낭비하지 않도록

'럭셔리'나 '우아함' 같은 카테고리로 폰트에 태그를 지정하여 브랜드 및 디자인 결정을 더 빠르게 내리세요

✅ 이상적인 대상: *디자인 프로젝트, 프리랜서 프로젝트, 또는 교육 프로젝트에서 쉽게 참조할 수 있는 체계적인 폰트 카탈로그를 신속하게 활용하고자 하는 디자이너, 프리랜서, 교육자

💡 전문가 팁: 폰트 같은 템플릿이 디자인을 개선하는 데 도움이 되지만, 모든 훌륭한 프로젝트의 원동력인 창의적인 원천, 즉 여러분의 생각을 잊지 마세요. 디지털 저널링 앱은 다음과 같은 기능을 통해 워크플로우를 보완할 수 있습니다: 과거 입력을 되돌아보며 미래 프로젝트에 대한 신선한 아이디어를 잠금 해제하세요

창의적인 생각, 명언, 디자인 아이디어가 사라지기 전에 빠르게 기록하세요

창의적인 결과물이 여러분의 사고방식과 어떻게 연결되는지 확인해 보세요

5. 영업 팀 wiki 템플릿

via Notion

영업 팀은 분산된 플레이북, 오래된 문서, 여러 tools에 흩어진 거래 데이터로 어려움을 겪습니다. 이는 온보딩을 지연시키고 모든 구성원의 업무 조율을 어렵게 만듭니다.

영업 팀 wiki 템플릿이 이러한 문제를 해결합니다. 회사 프로세스, 플레이북, 온보딩 가이드를 체계적인 스페이스에 저장하세요. 진행 중인 거래를 나란히 추적할 수 있습니다.

문서화와 실시간 영업 추적 간의 간극을 해소함으로써 영업 팀이 동일한 작업 공간에서 학습하고 실행할 수 있습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

진행 중인 거래를 보드 보기로 시각적으로 추적하여 팀원들이 파이프라인 현황을 한눈에 파악할 수 있도록 합니다

프로세스와 함께 OKR 및 목표를 업데이트하여 팀이 항상 어떤 목표를 향해 노력하고 있는지 파악할 수 있도록 하세요

책임 소재와 최신 정보 관리를 위해 각 페이지에 소유자와 태그를 지정하세요

✅ 적합한 대상: 교육 자료와 진행 중인 거래를 통합 관리할 unified space가 필요한 영업 팀 및 스타트업

📮 ClickUp 인사이트: 성과가 낮은 팀은 15개 이상의 tools를 동시에 사용하는 경우가 4배 더 많으며, 성과가 높은 팀은 tool 세트를 9개 이하 플랫폼으로 한도 설정하여 효율성을 유지합니다. 하지만 모든 것을 단일 플랫폼에서 관리하는 건 어떨까요? 업무용 모든 것 앱인 ClickUp은 작업, 프로젝트, 문서, wiki, 채팅, 통화를 단일 플랫폼에 통합하며 AI 기반 워크플로우를 제공합니다. 더 스마트하게 일할 준비가 되셨나요? ClickUp은 모든 팀에 적합하며 업무를 가시화하고, AI가 나머지를 처리하는 동안 중요한 일에 집중할 수 있게 합니다. 확인해 보세요. 👇🏼

6. 디자인 시스템 템플릿

via Notion

팀원들이 계속해서 '어떤 로고 파일을 사용해야 하나요?' 또는 '올바른 브랜드 색상은 무엇인가요?'라고 묻는다면, 디자인 시스템 템플릿이 해결책입니다.

브랜드 색상을 한 파일에, 로고를 다른 파일에, 디자인 가이드라인을 프레젠테이션에 숨겨두는 대신, 이 모든 요소를 통합된 디자인 공간에 모아둡니다. 또한 이 템플릿은 해당 파일들을 템플릿 내에서 직접 다운로드할 수 있도록 하여 팀원들이 디자이너에게 요청하거나 공유 드라이브를 뒤질 필요가 없도록 합니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

타이포그래피, UI 요소, 레이아웃과 같은 디자인 패턴을 문서화하여 프로젝트 전반에 걸쳐 일관성을 유지하세요

색상 사용, 폰트, 시각적 톤에 대한 브랜드 규칙을 정리하여 모두가 동일한 기준을 따르도록 하세요

목록, 상태, 갤러리 등 다양한 보기를 전환하며 유연하게 구성하세요

✅ 이상적인 대상: 일관성 부족을 해소하고 모두가 동일한 시각적 도구 키트로 일하도록 보장하고자 하는 디자인 및 브랜딩 팀

📊 통계 알림: 시각적 커뮤니케이션이 그 어느 때보다 중요해지고 있습니다. 실제로 지난해 팀의 82%가 시각 자료 제작에 AI tools를 활용했으며, 77%는 강화된 시각적 커뮤니케이션이 전반적인 성과를 향상시켰다고 보고했습니다. 구조화된 디자인 시스템을 갖추면 AI로 생성된 것이든 디자인 팀이 제작한 것이든, 모든 시각적 요소가 일관성을 유지하고 브랜드 정체성을 반영하며 누구나 쉽게 접근할 수 있습니다.

7. 지식 기반 템플릿

via Notion

지식 기반의 가장 큰 문제 중 하나는 복잡성입니다. 너무 많은 노트와 배포된 아이디어가 존재하며, 나중에 이를 다시 찾아볼 명확한 방법이 없습니다.

이 지식 기반 템플릿은 아이디어, 노트, 자료를 그룹화하고 주제별로 분류하며 필요할 때 쉽게 접근할 수 있는 올인원 시스템을 제공함으로써 이러한 요구를 해결합니다. 이 템플릿은 개인 지식 관리 시스템 역할을 합니다.

한편으로는 프로젝트에서 얻은 개인적인 학습 내용을 기록하는 데 활용할 수 있으며, 다른 한편으로는 팀을 위한 리소스 라이브러리를 구축하는 데도 사용할 수 있습니다. 교육자로서 학습 자료 추적을 위한 용도로도 활용할 수 있습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

지식을 카테고리나 테마별로 체계화하세요

과거 입력을 빠르게 재확인하여, 과거의 통찰과 학습 내용이 현재 일에서 계속 유용하게 활용되도록 하세요.

테마(미니멀, 그레이, 블루, 레드 등) 중 하나를 선택하고 나머지는 삭제하여 맞춤형 레이아웃을 만드세요.

✅ 이상적인 대상: 지식을 수집, 정리, 재사용할 수 있는 깔끔하고 유연한 시스템을 원하는 중소기업, 교육자 또는 팀

⭐ 보너스: 빈 문서 앞에 앉아 있을 때 아이디어가 떠오르는 경우는 거의 없습니다. 바로 이때 ClickUp Brain MAX의 음성-텍스트 기능 기능이 빛을 발합니다. 수동으로 노트나 알림을 입력하는 대신, 생각을 말하기만 하면 Brain MAX가 이를 작업 공간 내에서 체계적이고 검색 가능한 입력으로 변환해 줍니다. 회의 요점, 브레인스토밍 아이디어, 프로젝트 후 평가 등을 실시간으로 기록한 후 관련 문서나 작업에 자동으로 연결할 수 있습니다.

8. Q&A 페이지 템플릿

via Notion

팀, 클라이언트 또는 학생들에게서 같은 질문을 반복해서 받는 경우가 많다면, Q&A 페이지 템플릿을 사용하면 모든 답변을 한곳에 간편하게 저장할 수 있습니다.

이것은 셀프 서비스 FAQ hub처럼 일하여 도움을 요청하지 않고도 신속하게 해결책을 찾을 수 있게 합니다. 시간이 지남에 따라 이전에 제기된 질문들의 기록 역할도 겸합니다. 이는 신규 회원의 빠른 적응을 돕고, 관리자에게 어떤 영역이 가장 혼란을 유발하는지에 대한 통찰력을 제공합니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

정책, 프로세스 또는 제품 세부사항이 변경될 때 답변을 쉽게 업데이트하세요

질문을 일관된 형식으로 정리하여 페이지를 쉽게 훑어보고 활용할 수 있게 만드세요

반복되는 쿼리를 줄이려면 같은 답변을 반복하는 대신 해당 페이지를 안내하세요.

✅ 이상적인 대상: 프로세스, tools 또는 제품 세부 사항에 대한 질문을 자주 받는 스타트업, 교육자 또는 팀으로, 중앙 집중식이며 재사용 가능한 답변 은행을 원하는 경우

💡 프로 팁: /AI로 더 빠르게 구축하고, 더 스마트하게 다듬어 보세요. AI를 활용해 지식 기반의 초안을 생성하세요—구조, 요약, 연결된 링크까지 포함됩니다. 이후 팀이 맥락과 어조를 다듬도록 하세요. 정확성과 목소리를 잃지 않으면서도 몇 주가 아닌 몇 시간 만에 문서를 출시할 수 있습니다. AI 지식 기반을 설정하기 전에 이 비디오를 시청하세요.

9. 브랜딩 템플릿

via Notion

브랜딩 템플릿을 사용하면 브랜드 아이덴티티의 모든 요소를 하나의 체계적인 지식 기반으로 통합할 수 있습니다. 로고, 색상 팔레트, 목소리 톤, 마케팅 지침 등이 한곳에 모여 일관성을 유지하고 팀과 공유하기가 훨씬 쉬워집니다.

이 템플릿과 디자인 시스템 템플릿의 키 차이점은 목적에 있습니다.

브랜딩 템플릿은 시각적 아이덴티티, 메시징, 전반적인 프레젠테이션을 포함해 브랜드의 핵심을 담아냅니다. 반면 디자인 시스템 템플릿은 보다 기술적이며, 디지털 제품의 일관성을 보장하는 UI 컴포넌트, 디자인 패턴, 재사용 가능한 자산에 중점을 둡니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

캠페인에서 쉽게 참조할 수 있도록 색상 팔레트와 디자인 변형을 체계적으로 정리하세요

디자이너, 마케터 또는 협력자와 hub를 공유하여 모두가 동일한 아이덴티티 키트로 일할 수 있도록 하세요.

명확한 레이아웃으로 브랜드 아이덴티티를 시각화하여 클라이언트나 이해관계자에게 더 쉽게 제시하세요

✅ 이상적인 대상: 시간을 절약하고 모든 자산을 접근 가능하며 일관성 있게 유지하는 전문적인 브랜드 아이덴티티 hub를 원하는 기업가 및 마케팅 팀

10. 브랜드 가이드라인 템플릿

via Notion

브랜딩 템플릿이 브랜드의 정체성을 정의한다면, 브랜드 가이드라인 템플릿은 브랜드를 어떻게 적용해야 하는지 설명합니다. 이는 모든 디자인의 일관성을 유지하기 위한 상세한 규칙서 역할을 합니다.

로고 배치 방식, 프레젠테이션에 사용되는 타이포그래피, 캠페인 색상 조합 등을 정의하는 데 활용할 수 있습니다. 이러한 모든 기준을 하나의 접근 가능한 스페이스에 모아두면, 누가 일하든 브랜드의 일관된 시각적 정체성을 유지하는 데 도움이 됩니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

헤더, 서브헤더, 본문 텍스트에 대한 타이포그래피 규칙을 설정하여 일관성을 유지하세요

Figma 파일이나 외부 자산을 임베드하면 업데이트가 자동으로 동기화됩니다

브랜드 규칙을 통해 해야 할 일과 하지 말아야 할 일을 명확히 하여 팀 전체가 빠르게 참고할 수 있는 지침을 마련하세요.

신규 디자이너와 마케터에게 즉시 활용 가능한 플레이북을 제공하여 온보딩을 지원하세요

✅ 적합한 대상: 여러 프로젝트에 걸쳐 브랜드 기준을 적용해야 하는 디자인 및 마케팅 팀

Notion의 한도점

Notion 작업 공간은 널리 사용되지만, 확장성, 협업 또는 고급 기능 활용 시 많은 사용자가 마찰점을 경험합니다.

실제 사용자들의 반복되는 비판 사항은 다음과 같습니다:

가파른 학습 곡선과 복잡한 중첩 페이지 구조로 신규 사용자 온보딩이 어렵습니다

대용량 페이지나 무거운 데이터베이스로 인한 성능 문제는 지연, 느린 로딩 시간 또는 멈춤 현상을 유발할 수 있습니다.

Notion AI의 한도: 데이터베이스 연동 기능이 취약하고 요약하는 정확도가 낮음

데이터 손실 위험 및 강력한 기본 백업/복원 메커니즘 부재

너무 많은 구성 옵션은 분산된 설정과 유지보수 부담으로 이어집니다

모바일 앱의 일관성 없는 모바일 경험과 제한된 오프라인 한도

📣 Notion 사용자가 직접 전하는 템플릿 복잡성에 대한 이야기:

초보자에게는 혼란스러울 수 있습니다. Notion이 처음부터 사용자의 분야에 맞는 미리 만들어진 프로젝트나 템플릿을 제공했으면 좋겠습니다. 사용자가 어떻게 활용할 플랜인지 묻고 설정을 도와준다면 큰 도움이 될 것입니다. 제가 처음 시작했을 때는 막혀서 내 필요에 맞게 어떻게 일해야 할지 몰랐습니다.

초보자에게는 혼란스러울 수 있습니다. Notion이 처음부터 사용자의 분야에 맞는 미리 만들어진 프로젝트나 템플릿을 제공했으면 좋겠습니다. 사용자가 어떻게 활용할 계획인지 묻고 설정을 도와준다면 큰 도움이 될 것입니다. 제가 처음 시작했을 때는 막혀서 내 필요에 맞게 어떻게 활용해야 할지 몰랐습니다.

레딧 사용자의 노트:

하지만 제가 구입한 템플릿들은 너무 복잡해서 제목을 이해하기 어렵습니다. 모든 아이디어와 생각을 플랜에 담을 수는 있겠지만, 결국 모든 것이 혼란 속에 묻혀 버릴 것 같습니다. 템플릿에 너무 많은 변수가 있어서 어떻게 도움이 될지 도저히 이해할 수 없습니다.

하지만 제가 구입한 템플릿들은 너무 복잡해서 이해하기 어렵습니다. 모든 아이디어와 생각을 플랜에 담을 수는 있겠지만, 결국 모든 것이 혼란 속에 묻혀 버릴 것 같습니다. 템플릿에 너무 많은 변수가 있어서 어떻게 도움이 될지 도저히 이해할 수 없습니다.

대체 Notion 템플릿

Notion은 지식 정리에 효과적이지만, 특히 문서가 작업 및 실행과 직접 연계되길 원하는 팀에게는 항상 가장 확장성 있는 옵션은 아닙니다.

바로 여기서 ClickUp은 단순한 프로젝트 관리 tool을 넘어서는 일을 합니다.

템플릿의 범위가 넓은 최고의 Notion 대안 중 하나로, 강력한 지식 기반으로도 활용됩니다. 저장된 정보를 워크플로우와 연결하여 문서화를 실행 가능하게 만들고, 팀이 성장함에 따라 유지 관리가 더 쉬워집니다.

ClickUp 지식 기반 소프트웨어의 핵심은 ClickUp Docs입니다. 기존 문서를 업로드하거나 플랫폼 내에서 직접 새 문서를 생성할 수 있습니다. 운영 측면에서 원활한 이유는 다음과 같은 작업이 가능하기 때문입니다:

문서 생성 또는 가져오기 : ClickUp 내에서 직접 새 문서를 작성하거나 기존 파일(Google Docs, Word, Notion 등)을 가져와 지식 기반을 중앙화하세요.

문서를 실행 가능한 작업으로 전환: 문서 일을 세부 작업으로 분할하고 팀 회원에게 할당한 후, 문서 일을 세부 작업으로 분할하고 팀 회원에게 할당한 후, ClickUp 작업과 연결하여 원활한 협업을 실현하세요.

진행 상황 및 워크플로우 추적: 작업 상태(예: "초안", "검토", "완료됨")와 시간 추적을 활용하여 작성 및 검토 진행 상황을 모니터링하세요.

콘텐츠 형식 지정 및 구성: 커버 이미지, 테이블, 북마크, 제목, 부제목 등 다양한 형식의 tools를 활용하여 문서를 구조화하고 가독성을 높이며 시각적으로 매력적으로 만드세요.

ClickUp Docs로 문서를 체계적으로 관리하고 팀 간 협업을 원활하게 하세요

이제 ClickUp 최고의 지식 기반 템플릿을 살펴보겠습니다:

1. ClickUp 지식 베이스 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 지식 기반 템플릿으로 지식 기반을 더 빠르게 구축하고 체계화하세요

ClickUp 지식 기반 템플릿은 팀이 모든 핵심 지식을 저장, 정리, 공유할 수 있는 중앙 집중식 정보 저장소 역할을 합니다. FAQ, 사용법 가이드, 튜토리얼, 커뮤니티 링크 섹션이 미리 구성되어 있어 빈 페이지에서 시작할 필요가 없습니다.

즉, 신입 사원이 관리자에게 버그를 내지 않고도 온보딩 단계를 찾을 수 있고, 지원팀은 문제 해결 가이드를 즉시 공유할 수 있으며, 마케팅이나 프로젝트 팀은 사용 사례를 중앙 문서에 저장할 수 있습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

긴 문서나 Slack 스레드를 스크롤하며 고생하지 말고, 콘텐츠를 빠르게 검색하고 업데이트하세요.

반복되는 프로세스를 단계별 지침으로 문서화하여 온보딩 및 교육의 일관성을 유지하세요

정확성과 일관성을 유지하기 위해 지식 기반의 편집 및 보기 권한을 제어하세요.

정보 검색을 단순화하는 헬프 센터 스타일 디자인을 도입하여 사용자 경험을 향상시키세요

✅ 적합한 대상: *온보딩, 교육 또는 고객 지원 시 중복 질문에 시달리지 않고 답변의 중앙 hub가 필요한 인사(HR), IT 및 지원팀

💡 프로 팁: 중요한 업데이트를 놓치지 마세요. 지식 기반 템플릿과 ClickUp 알림을 함께 사용해 모든 것을 완벽하게 관리하세요. ClickUp 알림 기능을 활용해 직원과 클라이언트에 예정된 약속을 알려주는 작업 알림을 설정하세요 정기적으로 FAQ나 온보딩 가이드를 업데이트하도록 알림 설정하기

키 문서(교육 문서나 규정 준수 문서 등)가 만료되기 전에 알림을 받으세요

팀원들에게 알림을 할당하여 모두가 지식을 최신 상태로 유지하는 책임을 공유하도록 하세요 이를 통해 정확하고 최신 상태를 유지하며 매일 실제로 유용하게 활용할 수 있는 견고한 지식 기반을 구축할 수 있습니다.

2. ClickUp HR 지식 베이스 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp HR 지식 기반 템플릿으로 조직 전반에 걸쳐 정보 공유의 정확성과 일관성을 강화하세요

인사팀이 휴가 정책, 신입사원 교육 단계, 규정 준수 업데이트 같은 반복적인 질문에 답하느라 고생하고 있다면, ClickUp 인사 지식베이스 템플릿이 그 주기를 끊어줍니다. 이메일 주고받는 대신 인사 관련 문서를 한곳에 모아두어 직원들이 스스로 빠르게 답을 찾을 수 있게 합니다.

하지만 이 템플릿은 단순한 저장소를 넘어섭니다. 내장된 상태 추적 기능을 통해 정책이 아직 초안인지, 검토 중인지, 완전히 승인되었는지 즉시 확인할 수 있습니다. 또한 부서, 정책 유형, 시행일 또는 우선순위와 같은 ClickUp 사용자 지정 필드를 활용하면 정책 정리가 손쉽게 이루어져 혼란 속에서 중요한 내용을 놓치는 일이 없습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

정책 검토를 위한 알림 자동화 (예: 휴가 정책의 경우 6개월마다)

'온보딩 가이드' 같은 대규모 프로젝트를 하위 작업(IT 설정, 규정 준수 교육, 오리엔테이션)으로 분할하세요

문서를 깔끔하게 정리하려면 목록 보기를 , 체크리스트와 간트 보기를 통해 마감일을 지도하세요

직원들이 오래된 파일에 얽매이지 않도록 항상 최신 상태로 유지되는 단일 버전을 공유하세요

✅ 이상적인 대상: 반복적인 쿼리를 줄이고, 신입사원 교육을 효율화하며, 정확하고 최신 상태의 직원 정책 문서를 유지하고자 하는 인사 부서

📮 ClickUp 인사이트: 일은 추측 게임이 되어서는 안 되지만, 너무 자주 그렇게 됩니다. 저희 지식 관리 설문조사에 따르면 직원들은 필요한 정보를 찾기 위해 내부 문서(31%), 회사 지식베이스(26%), 심지어 개인 노트나 스크린샷(17%)을 뒤지며 시간을 낭비하는 경우가 많습니다. ClickUp의 연결된 검색 을 사용하면 모든 파일, 문서, 대화를 홈페이지에서 즉시 확인할 수 있어 몇 분이 아닌 몇 초 만에 답을 찾을 수 있습니다. 💫 실제 결과: 팀은 ClickUp을 활용해 구식 지식 관리 프로세스를 제거함으로써 매주 5시간 이상을 절약할 수 있습니다. 이는 1인당 연간 250시간 이상에 해당합니다. 분기마다 추가로 확보된 일주일 분량의 생산성으로 팀이 무엇을 창조해낼 수 있을지 상상해 보세요!

📚 더 알아보기: 팀을 위한 최고의 지식 공유 소프트웨어 tools

3. ClickUp wiki 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp wiki 템플릿을 활용하여 팀이 지식을 체계화하고, 선별하며, 공유하는 방식을 간소화하세요

팀의 지식이 Google Docs 여기저기, Slack 스레드 여기저기, 아무도 기억하지 못하는 무작위 스프레드시트에 흩어져 있다고 느껴본 적 있나요? ClickUp wiki 템플릿은 모든 것을 한곳에 모아줍니다. 이는 SOP, 온보딩 가이드, 정책 문서 등을 위한 팀의 디지털 도서관과 같습니다. 체계적으로 정리되고, 검색 가능하며, 항상 최신 상태를 유지합니다.

또한 내장된 작업 관리 기능을 통해 wiki가 실제 일과 연결됩니다. wiki 페이지를 작업에 연결하여 지식과 실행이 함께 살아 숨쉬게 하세요. 유연한 레이아웃으로 팀의 워크플로우에 맞춰 wiki의 모양을 만들 수 있어, 팀이 실제로 활용할 지식 hub를 만들 수 있습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

알림과 진행 추적 자동화로 업데이트를 자동화하여 문서가 낡지 않도록 하세요

정보를 카테고리, 하위 페이지, 리소스 목록으로 구조화하여 빠르게 탐색하세요

미디어, 이미지, 문서를 삽입하여 풍부하고 상호 연결된 지식 기반을 구축하세요

✅ 적합한 대상: 흩어진 노트와 프로세스를 함께 성장하는 살아있는 중앙 집중식 wiki로 통합하고자 하는 팀

4. ClickUp 랜딩 페이지 데이터베이스 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 랜딩 페이지 데이터베이스 템플릿으로 콘텐츠 파이프라인을 추적, 업데이트 및 관리하세요

ClickUp 랜딩 페이지 데이터베이스 템플릿은 팀이 모든 랜딩 페이지를 플랜하고 구축하며 추적하는 데 도움을 줍니다. 현재 운영 중인 랜딩 페이지, 업데이트가 필요한 페이지, 아직 개발 중인 페이지를 정확히 보여줍니다.

이 템플릿은 성능 데이터 필드를 통해 랜딩 페이지 최적화도 손쉽게 해줍니다. URL 기록, 전환율 추적은 물론 각 페이지별 트래픽 소스까지 노트할 수 있습니다. 이는 효과적인 요소를 측정하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 즉각적인 조치가 필요한 저조한 페이지들을 명확히 드러냅니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

작성자, 디자이너, 마케터가 동일한 스페이스에서 일할 수 있도록 내장된 문서로 손쉽게 협업하세요

버그 추적 노트와 작업을 직접 기록하여 문제를 포착하고 페이지가 공개되기 전에 해결되도록 보장하세요

팀 회원들에게 작업을 할당하여 랜딩 페이지 구축, 검토 또는 최적화 과정에서 각자의 역할을 명확히 인지하도록 하세요

✅ 이상적인 대상: 일관성, 빠른 반복 작업, 측정 가능한 결과를 원하는 여러 랜딩 페이지를 관리하는 마케팅 팀 또는 에이전시

💡 프로 팁: ClickUp 채팅을 활용해 랜딩 페이지 피드백을 즉시 실행으로 전환하세요. 예시: 디자이너가 페이지에서 고장난 CTA 버튼을 발견하면 채팅에 메시지를 남기고 개발자를 @멘션하여 수정 작업을 할당할 수 있습니다. 그러면 작가, 마케터, 개발자가 전체 맥락을 한눈에 보고, 실시간으로 답변하며, 업데이트가 적용되면 해결된 것으로 표시할 수 있습니다. ClickUp 채팅의 자동 답변 에이전트를 활용하여 인사이트를 더 빠르게 도출하세요 이렇게 하면 모든 대화가 랜딩 페이지 프로젝트에 연결되어 피드백 누락을 방지하고 최적화 속도를 높일 수 있습니다.

5. ClickUp 기록 관리 비즈니스 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 장부 비즈니스 템플릿으로 핵심 비즈니스 장부를 기록, 정리, 관리하세요

정확한 기록 관리는 원활한 비즈니스 운영, 규정 준수 및 의사 결정의 핵심입니다.

ClickUp 기록부 비즈니스 템플릿은 재무 및 비즈니스 기록을 한곳에 모아 쉽게 접근할 수 있는 hub로 관리하여, 판매 장부, 구매 장부, 경비 보고서 같은 중요한 문서를 추적하는 것을 잊지 않도록 합니다.

이 템플릿의 진정한 힘은 ClickUp 추적 기능에 있습니다. 문서 업데이트 작업을 할당하고, ClickUp 칸반 보드 보기로 유형별로 분류하며, 간트 보드로 타임라인 상의 기록을 시각화할 수 있습니다.

기록 관리를 실시간으로 모니터링하고 검토하며 정확성을 개선하는 능동적인 시스템으로 전환하세요.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

수입, 지출 및 예측에 대한 자동화된 보고서를 생성하여 재무 동향을 신속하게 파악하세요

각 레코드 내에 인보이스, 영수증, 계약서 등의 지원 문서를 직접 삽입하여 맥락을 제공하세요

부서, 카테고리, 회계 연도 등의 사용자 지정 필드를 통해 장부, 북, 요약 문서 전반을 즉시 필터링하고 검색하세요

수동 오류를 줄이고 데이터 접근성을 개선하여 감사 및 규정 준수를 간소화하세요

✅ 이상적인 대상: 재무 기록 및 문서 관리를 위한 신뢰할 수 있고 규정 준수 준비가 된 시스템이 필요한 비즈니스

👉 더 알아보기: tool 아이디어와 비교를 위해 ‘ 최고의 문서 관리 소프트웨어 ’ 를 확인해 보세요.

6. ClickUp 기록 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 계획 기록 템플릿으로 목표 설정, 세부 사항 추적, 성공 메트릭 측정, 일정 조정을 수행하세요

크든 작든 모든 프로젝트에는 프로젝트 목표, 세부 사항, 성공 메트릭, 타임라인 등을 하나로 묶는 공식 기록 플랜이 필요합니다. ClickUp 공식 기록 플랜 템플릿은 전체 프로젝트나 비즈니스 계획의 공통 기반 역할을 하여 이를 해결합니다.

이 템플릿의 주요 장점 중 하나는 팀 간 일관성 확보입니다. 마케팅, 영업 팀, 제품 팀 구성원 모두가 동일한 목표, 업데이트, 프로젝트 타임라인을 공유하도록 보장합니다.

모든 비즈니스에는 고유한 요구사항이 있으므로, 분기별 매출 목표, 캠페인 KPI, 제품 출시 목표, 전략적 계획 등 필드와 섹션을 자유롭게 맞춤 설정할 수 있습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

의존성을 시각적으로 지도하여 한 마일스톤이 다음 마일스톤에 미치는 영향을 파악하고 잠재적 문제를 방지하세요

목표와 함께 의사 결정 이력을 기록하여 선택 배경과 승인자를 쉽게 추적할 수 있도록 합니다

기본 KPI를 넘어서는 사용자 지정 필드로 예산 사용률, 고객 도입률, 출시 준비도 같은 핵심 메트릭을 강조하세요

ClickUp 대시보드를 활용하면 별도의 프로젝트 보고서를 작성하지 않고도 리더십 회의용 진행 상황 스냅샷을 즉시 생성할 수 있습니다

✅ 적합 대상: 크로스-기능 팀, 프로젝트 관리, 리더십 그룹으로, 실행을 추적하면서 큰 그림 목표에 대한 일관성을 유지하고자 하는 분들

7. ClickUp 디렉토리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 디렉토리 템플릿으로 직원 기록, 역할 및 연락처 정보를 관리하세요

ClickUp 디렉토리 템플릿은 회사 내 인력과 기록을 위한 생생하고 검색 가능한 데이터베이스입니다.

이를 통해 직무 역할, 보고 체계, 입사일, 지원 서류를 기록할 수 있습니다. 직원과 관리자는 인사팀에 세부 사항을 문의하는 대신 부서, 고용 상태, 심지어 근속 단계(예: 수습, 재직, 퇴직)와 같은 필드로 간단히 필터링하여 필요한 정보를 정확히 찾을 수 있습니다.

이 템플릿에는 직속 상사, 사진, 생년월일 등 17개 이상의 커스터마이징 가능한 필드가 포함되어 있습니다. 조직에 가장 중요한 메타데이터로 기록을 풍부하게 하세요. 뿐만 아니라 투명성과 규정 준수도 강화합니다. 모든 변경 사항은 기록되어 업데이트의 포괄적인 이력을 제공하므로 감사 작업이 용이합니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

역할이나 고용 상태별로 인원을 그룹화하여 관련 기록을 빠르게 위치할 수 있습니다

지원 문서(계약서, 합의서, ID)를 프로필에 직접 첨부하세요

내부 팀이나 외부 공급업체와 실시간으로 협업하여 정보 격차가 발생하지 않도록 보장하세요.

✅ 이상적인 대상: 직원, 공급업체 또는 협력업체를 위한 검색 가능한 디렉토리가 필요한 HR 팀, 운영 관리자 또는 비즈니스의 경우

8. ClickUp 프로세스 및 절차 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로세스 및 절차 템플릿을 사용하여 작업을 쉽게 캡처하고 구성하여 동적인 프로세스 문서를 생성하세요.

명확한 프로세스는 효율적인 팀의 핵심입니다. 그러나 대부분의 기업에서 프로세스 문서는 이메일 스레드나 무작위 폴더에 묻혀 있거나, 더 나쁘게는 제대로 문서화되지 않은 경우가 많습니다. ClickUp 프로세스 및 절차 템플릿은 모든 워크플로우를 단계별로 문서화하고 관리하며 개선하는 데 도움을 줍니다.

이 템플릿의 강력한 점은 내장된 tools에 있습니다. 문서 목록은 모든 프로세스에 대한 검색 가능한 카탈로그를 제공하며, 소유자, 부서, 마감일, 우선순위 등의 세부 정보까지 포함합니다. 프로세스 플로우차트 화이트보드는 실시간 프로세스 맵을 통해 부서 간 작업 연결 방식을 시각화할 수 있게 합니다.

예시: 인사팀부터 IT팀까지의 직원 온보딩 과정을 지도하고, 플로우차트 노드를 실제 실행 가능한 작업으로 전환할 수 있습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

드래그 앤 드롭 방식의 칸반 보드 보기로 모든 프로세스 단계를 추적하세요

자동화된 알림, 상태 업데이트, 이해관계자 태깅을 통해 모든 구성원의 책임감을 유지하세요

명확하고 추적 가능한 목표에 프로세스가 연결되어 있어 성과와 규정 준수를 측정하세요

✅ 적합한 대상: 확장 가능하면서도 명확성을 유지하는 반복 가능한 워크플로우를 원하는 운영팀, 인사부서, 관리자

9. ClickUp 회사 프로세스 문서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 회사 프로세스 문서 템플릿으로 조직의 프로세스 문서화, 추적 및 최적화 방식을 개선하세요.

SOP, 역할, 단계별 절차에 깊이 파고드는 프로세스 문서 템플릿과 달리, 이 ClickUp 회사 프로세스 문서 템플릿은 더 넓고 개요 보기를 취합니다. 이는 조직의 마스터 플레이북 역할을 하며, 모든 부서의 프로세스, 가이드라인, 반복적인 워크플로우를 단일 중앙 집중식 시스템으로 통합합니다.

여기서는 단순히 하나의 프로세스가 일하는 세부 사항을 기록하는 것이 아닙니다. 전체 부서가 어떻게 운영되고, 프로젝트 목표와 어떻게 연계되며, 상호작용하는지를 지도하는 것입니다.

ClickUp 내에서 모든 프로세스 문서를 관련 작업 및 대시보드에 연결하여 팀이 실시간으로 지시에 따라 행동할 수 있습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

제품 출시, 규정 준수 감사 등 전사적 프로세스의 명확한 타임라인 보기를 간트 차트로 확인하세요

각 단계를 표시하고 소유자를 지정하며, ClickUp이 자동 알림을 보내 적시에 업데이트되도록 하여 프로세스가 원활하게 진행되도록 하세요.

신입 사원에게 즉시 사용 가능한 프로세스 라이브러리를 제공하여 온보딩을 손쉽게 진행하세요

✅ 적합한 대상: 프로세스 혼란을 없애고, 지식을 지속적으로 업데이트하며, 모든 직원이 동일한 신뢰할 수 있는 매뉴얼을 기반으로 일하도록 보장하고자 하는 성장 중인 기업 및 확장 중인 팀

⚡ 템플릿 아카이브: 프로세스를 문서화하는 것은 한 가지입니다. 이를 반복 가능하고 확장 가능하게 만드는 것은 또 다른 과제입니다. 바로 이때 프로세스 문서화 템플릿이 유용합니다. 이 템플릿은 다음과 같은 작업을 지원합니다: 복잡한 워크플로우를 따라하기 쉬운 단계별 가이드로 전환하세요

절차를 표준화하여 매번 작업을 재창조하지 않도록 하세요

RACI 차트로 역할과 책임을 명확하게 할당하세요

규정 준수, 승인 및 완료됨 상태를 하나의 체계적인 hub에서 추적하세요

10. ClickUp 브랜드 스타일 가이드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 브랜드 스타일 가이드 템플릿을 활용하여 모든 브랜딩 자산을 체계적으로 관리하면서 명확하고 전문적인 스타일 가이드를 수립하세요.

브랜드는 모든 접점에서 일관된 목소리, 외관, 느낌을 창조하는 것입니다. ClickUp 브랜드 스타일 가이드 템플릿은 모든 브랜딩 규칙과 자산을 하나의 체계적인 장소에 통합하여 팀이 폰트, 색상, 어조 또는 디자인 요소에 대해 추측할 필요가 없도록 도와줍니다.

이 템플릿을 사용하면 스타일 가이드를 구축하고 유지하는 작업이 매우 간편해집니다. 브랜드 아이덴티티를 미션, 값, 목소리 톤, 로고 사용법, 색상 팔레트 가이드라인 등의 섹션으로 세분화할 수 있습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

타이포그래피, 로고 사용, 아이콘 사용법 및 접근성 기준에 대한 문서 규칙

정확성을 위해 HEX, RGB 또는 CMYK 코드로 색상 팔레트를 설정하고 공유하세요

승인 및 업데이트를 상태, 담당자, 알림으로 추적하여 불일치를 방지하세요

팀과 실시간으로 협업하여 업데이트 내용이 브랜드 워크플로우에 즉시 반영되도록 하세요.

✅ 이상적인 대상: 마케팅 팀, 디자인 부서, 에이전시 또는 디지털 및 인쇄 채널 전반에 걸쳐 일관된 브랜드 정체성을 유지하고자 하는 모든 비즈니스

ClickUp으로 워크플로우를 마무리하세요

Notion 템플릿은 소규모 프로젝트나 개인 사용에 적합합니다. 하지만 팀 규모가 커질수록 이러한 템플릿은 한도가 느껴질 수 있습니다.

ClickUp 템플릿은 문서, 작업, 목표를 연결하여 팀이 함께 플랜하고 추적하며 협업할 수 있도록 한 단계 더 나아갑니다. 프로젝트 타임라인부터 표준 운용 절차 (SOP) 및 스타일 가이드에 이르기까지 모든 워크플로우에 맞는 템플릿이 마련되어 있습니다.

정적인 노트에서 벗어나고 싶다면, ClickUp이 더 스마트하고 빠르게 일할 수 있는 tools와 유연성을 제공합니다.

지금 바로 ClickUp에 가입하고 템플릿이 프로젝트를 어떻게 강화하는지 확인해 보세요.