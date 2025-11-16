UX 시각화를 위한 최고의 Miro 맞춤형 고객 여정 템플릿

대부분의 기업이 고객 요구 이해를 최우선순위로 삼는다고 주장하면서도, 사용자가 실제로 이탈하는 지점을 정확히 파악하지 못하는 이유가 궁금한 적 있나요?

문제는 데이터 부족이 아니라 명확성 부족입니다. 고객 인터뷰를 진행하고 피드백을 수집하며 문제점을 파악했더라도, 시각화된 고객 여정 지도가 없다면 그 통찰들은 스프레드시트와 이메일 스레드에 흩어져 있을 뿐입니다.

바로 이 때문에 팀들은 Miro 고객 여정 템플릿을 선택합니다. 고객 경험이 어떤 모습일지 논쟁하기보다, 이 템플릿을 통해 감정, 접점, 그리고 사용자가 전환하거나 이탈하는 결정적 순간까지 완료하여 지도할 수 있습니다.

이 글에서는 최고의 Miro 고객 여정 템플릿을 안내해 드리고, 무료 ClickUp 템플릿도 함께 공유해 드리겠습니다.

👀 알고 계셨나요? ClearVoice 설문조사에 따르면, 약 48%의 기업이 고객 또는 구매자 여정 지도의 어느 정도의 양식을 갖추고 있습니다. 그러나 그중 실제 데이터(CRM 기록이나 영업 팀 메트릭 등)를 통해 검증한 기업은 43%에 불과합니다. 이는 대부분의 여정 지도가 사실보다는 추측에 기반할 위험이 있음을 의미합니다.

맞춤형 고객 여정 템플릿 개요

블로그에 소개된 모든 템플릿을 한눈에 살펴보세요:

좋은 Miro 고객 여정 템플릿의 조건은 무엇인가요?

Miro에서 고객 여정 템플릿을 선택할 때, 잘못된 템플릿에 시간을 낭비하지 않도록 다음 사항을 염두에 두세요: 👇

명확성: 각 여정 단계를 명확히 보여주는 템플릿을 선택하여 사용자가 인지 단계에서 결정 단계로 이동하는 과정을 추적하세요

맞춤형: 템플릿이 여러 접점 추가나 단계 생략 등 간편한 편집이 가능하도록 하여, 제품이나 서비스에 맞춰 템플릿을 조정할 수 있도록 하세요. 그 반대가 되어서는 안 됩니다.

UX 중심: 단순한 비즈니스 목표가 아닌 사용자 요구, 좌절감, 감정을 강조하는 템플릿을 선택하세요. 이를 통해 실제 경험 개선에 초점을 맞춘 매핑이 가능합니다

적응성: 다양한 산업에 일한 템플릿을 찾으세요. 앱 가입 흐름, 온라인 결제, 심지어 매장 내 서비스 여정에도 적합해야 합니다

사전 구축된 섹션: 페르소나, 목표, 접점, 채널을 위한 사전 구축된 영역이 포함된 템플릿을 선택하세요

협업: 해당 템플릿이 팀원들이 실시간으로 편집하고, 의견을 추가하며, 혼란 없이 기여할 수 있는지 확인하세요

Free Miro 맞춤형 고객 여정 템플릿

각 사용자 여정 지도 템플릿은 협업을 촉진하고 매핑을 간소화하며 팀이 고객 경험의 전 과정을 명확한 보기로 파악할 수 있도록 설계되었습니다. 함께 살펴보시죠:

1. 행동 설계 매핑(여정) 템플릿

Miro를 통해

Miro의 행동 설계 지도(여정) 템플릿은 고객 여정의 일부에 집중합니다. 사용자에게 원하는 특정 행동이나 선택을 유도하는 데 적합합니다. 이를 완료한 후, COM-B 모델(역량, 기회, 동기 → 행동)을 활용하여 해당 행동에서 역추적함으로써 사용자가 행동을 취하거나 방해받는 요인을 파악할 수 있습니다. 이 매핑을 통해 문제 발생 지점을 쉽게 식별하고, 해당 마찰을 제거하거나 의도적으로 활용하는 방안을 브레인스토밍할 수 있습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

단계, 행동, 문제점을 지도하여 사용자가 정확히 어디에서 막히는지 파악하세요

각 마찰점이나 장벽에 연결된 개입 전략 아이디어를 보드에서 직접 브레인스토밍하세요

이 마이크로 여정을 상위 수준의 지도에 통합하여 광범위한 UX 흐름과 일치시키세요

✅ 이상적인 대상: 온보딩 또는 결제 흐름(흐름)을 재설계하는 UX 연구원 및 제품 팀으로, 사용자가 키 행동을 완료하는 데 방해가 되는 행동적 장벽을 발견하고자 하는 경우

💡 전문가 팁: 여정 지도의 각 단계(인식 → 고려 → 구매 → 유지 → 충성도)마다 간단한 COM-B 점검을 추가하세요. C-O-M에 녹색/노란색/빨간색 마커를 사용하면 이탈이 발생하는 정확한 원인과 우선적으로 해결해야 할 부분을 명확히 파악할 수 있습니다. 예시, 고객은 쿠폰 적용 방법(능력)을 알 수 있지만, 결제 게이트웨이가 계속 실패하거나(기회), 카드 정보를 사이트에 완전히 신뢰하지 못할 경우(동기) 구매를 포기할 수 있습니다.

2. 고객 여정 템플릿

Miro를 통해

다양한 접점에서 고객이 비즈니스와 어떻게 상호작용하는지 전체적인 보기가 필요하다면, Miro 고객 여정 템플릿이 모든 것을 한눈에 보여줍니다. 고객 행동을 체계화하고, 이점과 불편함을 지도하며, 여정 전반에 걸친 고객의 감정 상태를 포착하기 쉽습니다. 첫 접촉부터 장기적인 충성도까지 실제 고객 경험에 팀을 맞추기 위한 필수 스타터 키트로 활용하세요.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

구조화된 '프레임, 액트, 필' 프로세스를 통해 팀을 이끌어 행동, 접점, 감정을 포착하세요

90~120분 내에 완료할 수 있는 사전 제작된 워크숍 세션을 실행하세요. 명확한 단계가 제공됩니다.

자체 브랜딩, 오프라인 인쇄 형식 또는 추가 R Sprint 활동으로 템플릿을 맞춤 설정하세요

✅ 이상적인 대상: 발견 또는 정렬 워크숍을 진행하는 제품 관리자 및 UX 팀으로, 구조화된 방식으로 고객 여정을 포착하고 이해관계자에게 제시해야 하는 경우

🎁 보너스: Zendesk 고객 경험(CX) 동향 보고서에 따르면, AI 기반 고객 경험을 도입한 브랜드는 고객 유지율이 22% 상승하고 교차 판매 기회가 49% 증가하는 것으로 나타났습니다. 여정 맵은 문제점을 파악하는 데 도움이 되지만, 진정한 경쟁력은 해당 맵을 실제 일 환경과 연결할 때 발휘됩니다. 바로 여기에 ClickUp Brain이 필요합니다. ClickUp Brain은 작업, 노트, 채팅, CRM 데이터를 통합하고 고객 피드백을 하나로 묶어줍니다. Brain을 사용하면 모든 고객 여정 지도에 '개인화할 순간'을 주석으로 추가할 수 있습니다. Brain은 피드백과 팀 노트를 분석하여 맞춤형 메시지, 제품 추천 또는 지원 조치가 가장 큰 효과를 낼 수 있는 접점을 표시합니다. ClickUp Brain을 활용하여 고객 여정 지도에 개인화를 더하세요

3. 스토리 매핑 템플릿

Miro를 통해

Miro 스토리 매핑 템플릿은 거대한 제품 아이디어를 팀이 실제로 실행 가능한 작은 단계로 분해하는 데 중점을 둡니다. 개발에 바로 착수하기보다, 팀이 사용자가 누구인지, 어떤 행동을 취하는지, 어떤 가정을 하는지 지도하여 전체 그림을 명확히 파악할 수 있도록 지원합니다.

테레사 토레스의 지속적 발견 습관을 기반으로 한 이 접근법은 모호한 기능 요청을 구조화된 사용자 스토리로 전환하여 우선순위를 정하고 위험을 줄일 수 있도록 지원합니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

스토리 지도에서 직접 가정을 도출하여 위험을 조기에 발견하세요

가용 증거 대비 중요도를 비교하여 해당 가정을 평가하세요

가장 큰 값을 제공하는 변경 사항을 팀에 제시하여 제품 결정 과정을 간소화하세요

✅ 이상적인 대상: 개발 시작 전에 고객 요구사항을 실행 가능한 스토리로 전환해야 하는 제품 관리자, UX 디자이너 및 애자일 팀

💡 전문가 팁: 스토리만 지도하지 말고 실시간으로 추적하세요. ClickUp 대시보드를 활용해 어떤 사용자 스토리가 진행 중인지, 어떤 가정이 검증되지 않았는지, 어디에 위험이 쌓여 있는지 확인하세요. ClickUp 대시보드를 활용하여 고객 여정 매핑에 대한 완료한 개요를 확보하세요 ClickUp Brain 과 연동하여 인터뷰 내용을 즉시 요약하고, 인사이트를 도출하며, 원시 노트를 실행 가능한 스토리로 전환하세요. 두 도구를 함께 사용하면 여정 지도를 스마트하고 자동 업데이트되는 형태로 만들 수 있습니다.

4. 고객 여정 스토리보드 템플릿

Miro를 통해

고객 여정을 직접 체험하며 탐색할 수 있는 실용적인 방법으로 Miro 고객 여정 스토리보드 템플릿이 강력하게 추천됩니다. 이 템플릿은 고객이 각 단계에서 보고, 느끼고, 행동하는 모든 과정을 중심으로 전체적인 이야기를 스케치하는 데 도움을 줍니다.

첫 광고 노출부터 구매 후 팔로워 이메일까지, 이 템플릿은 여정을 시각적 스토리보드로 전환하여 감정, 행동, 문제점이 장면별로 펼쳐지도록 합니다. 이를 통해 팀은 개선이 필요한 부분과 기회를 발견할 수 있습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

여정을 지도하기 전에 인구통계학적 특성, 요구사항, 문제점을 바탕으로 맞춤형 고객 페르소나를 정의하세요

인지도, 고려, 구매, 배송, 구매 후 단계와 같이 여정을 명확한 단계로 세분화하세요

각 단계별 감정, 접점, 고객 행동을 포착하여 심층적인 통찰력을 확보하세요

기회와 불편함을 강조하여 제품, 서비스 또는 커뮤니케이션 개선을 위한 방향을 제시하세요

✅ 이상적인 대상: 마케팅 전략가, UX 연구원, 고객 성공 팀으로, 고객 만족도 향상과 장기적 충성도 구축을 위해 전체 고객 라이프사이클에 대한 상세한 보기가 필요한 분들

5. 고객 여정 지도 템플릿

Miro를 통해

소비자의 70%는 불만족스러운 고객 경험 후 경쟁사로 전환하겠다고 답했습니다. 이는 여정 지도만으로는 단순한 디자인 작업이 아닌 경쟁력을 유지하기 위한 생존 기술로 바뀌었습니다.

Miro의 고객 여정 지도 템플릿은 고객이 각 접점에서 보고 경험하는 내용과 이를 가능하게 하는 배후 프로세스를 시각화하는 데 도움을 줍니다. 지속 가능성 및 장기적 영향과 같은 요소를 층층이 추가함으로써 단순한 여정 단계를 넘어 고객을 기쁘게 하는 요소, 마찰이 발생하는 지점, 개선 기회가 있는 곳을 식별할 수 있도록 지원합니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

이중 스윔레인을 활용하여 고객 대상 활동과 내부 지원 프로세스를 나란히 비교하세요

내장된 감정 지도 기능을 통해 여정 전반에 걸친 감정적 고저를 추적하세요

워크숍, 연구 세션 또는 이해관계자 검토를 위해 공유 가능한 캔버스로 보드를 내보내세요

✅ 이상적인 대상: 고객 경험, 내부 워크플로우, 지속 가능한 비즈니스 성장 간의 연결을 찾고자 하는 UX 디자이너, 서비스 디자이너, 제품 관리자

📮 ClickUp 인사이트: 저희 데이터 에 따르면 전문가의 거의 40%가 회의 직후마다 실행 항목을 후속 조치해야 한다는 압박감을 느낍니다. 추진력을 유지하려는 노력은 지치게 만듭니다. ClickUp을 사용하면 회의 후의 혼란, 특히 긴 사용자 인터뷰 세션 후의 혼란을 피할 수 있습니다. 회의 노트를 자동으로 실행 항목으로 전환하고, 실시간으로 작업을 할당하며, 손가락 하나 까딱하지 않고도 모든 구성원이 같은 방향으로 나아가도록 유지하세요. 워크플로우가 후속 조치를 처리하도록 하여 큰 그림에 집중할 수 있도록 하세요.

6. Fly UX 고객 여정 지도 템플릿

Miro를 통해

항공권 예약은 항공사를 검색하는 단계부터 최종 결제까지 그 자체로 작은 여정처럼 느껴질 수 있습니다. Miro Fly UX 고객 여정 지도 템플릿은 원래 UX 디자인 인증 과정의 일환으로 제작되었으며, 이 과정을 단계별로 포착합니다.

이 템플릿은 목표, 행동, 상황, 문제점, 실제 사용자 의견까지 강조하는 깔끔하고 미니멀한 레이아웃을 사용합니다. 항공사의 사용성 테스트를 기반으로 하지만, 유연한 디자인 덕분에 상세한 고객 여정을 지도하려는 거의 모든 산업에 쉽게 적용할 수 있습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

사전 구성된 여정 단계를 활용하여 예약 및 결제 전체 흐름을 시각화하세요

실제 사용성 테스트 결과와 고객 인용문을 반영하여 증거 기반의 지도를 구축하세요

다양한 산업이나 사용 사례에 맞게 여정 지도를 맞춤형으로 설정하기 위해 폰트, 색상 및 라벨을 조정하세요.

✅ 이상적인 대상: 여행, 전자상거래 또는 서비스 기반 산업에서 실무에 적용 가능한 연구 기반 템플릿으로 사용자 흐름을 분석하고 개선해야 하는 UX 연구원, 제품 팀 및 서비스 디자이너

📌 알고 계셨나요? Baymard Institute 연구에 따르면 결제 흐름에서 양식 디자인을 개선하는 것(예: 필드 수 감소)은 전자상거래 전환율을 평균 35%까지 높일 수 있습니다 . 긴 양식과 여러 단계가 흔한 항공권 예약 같은 여정에서는 작은 UX 개선만으로도 프로세스를 완료하는 고객 수에 큰 차이를 만들 수 있습니다.

7. 사용자 여정 매핑 워크숍 템플릿

Miro를 통해

사용자를 이해하는 가장 좋은 방법은 팀을 모아 함께 여정을 지도하는 것입니다. Miro의 사용자 여정 지도 워크숍 템플릿은 세션을 체계적이고 생산적으로 진행할 수 있도록 미리 구성된 90분 이상의 워크숍 흐름을 제공합니다.

이를 통해 팀과 함께 페르소나 정의, 목표 설정, 키 단계 지도, 협업 환경에서의 기회 발굴을 주도할 수 있습니다. 흩어진 포스트잇과 미완성 아이디어 대신, 모두가 실행 가능한 명확하고 합의된 여정 지도를 확보하게 됩니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

소개부터 마무리까지 8단계로 구성된 가이드 워크숍을 즉시 실행하세요

페르소나 구축 및 공감 연습을 촉진하여 사용자 목표와 문제점을 파악하세요

크로스-기능 팀이 브레인스토밍, 지도, 기회 논의에 참여하도록 유도하세요

인사이트를 명확하고 실행 가능한 여정 지도で 요약하여 디자인 의사결정을 주도하세요

✅ 이상적인 대상: 실시간으로 이해관계자를 조정하고 포괄적인 여정 지도를 생성할 수 있는 실습 중심의 협업 방식이 필요한 UX 진행자, 디자인 리더 및 제품 팀

8. 고객의 목소리 템플릿

Miro를 통해

고객의 37%는 자신의 설문조사 피드백이 값이 매겨지지 않거나 진지하게 받아들여지지 않는다고 생각하며, 이는 모든 브랜드에 큰 위험 요소입니다. Miro의 고객의 목소리 템플릿은 체계적이고 투명한 방식으로 피드백을 수집하여 고객이 자신의 의견이 중요하게 여겨진다는 것을 알게 함으로써 이러한 격차를 해소하는 데 도움을 줍니다.

이 템플릿은 입력을 명확한 범주로 정리하여 패턴을 발견하고 실행하기 쉽게 합니다. 단순한 수집을 넘어, 피드백이 실질적인 변화를 이끌도록 보장합니다. 요구사항, 좌절감, 기회와 같은 테마별로 인사이트를 그룹화함으로써 팀은 여정 지도를 검증하고 접점을 개선하며, 가정이 아닌 증거에 기반한 경험을 설계할 수 있습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

맞춤형 의견, 설문조사 결과 또는 제품 피드백을 체계적인 그리드에 직접 수집하세요

협업으로 피드백을 분석하여 서비스의 반복되는 패턴이나 부족한 부분을 찾아내세요

인사이트를 구매자 페르소나 및 고객 여정 지도와 연결하여 더 포괄적인 UX 연구를 강화하세요

✅ 이상적인 대상: 추측이 아닌 실제 고객 피드백을 바탕으로 디자인 및 비즈니스 결정을 내리고자 하는 UX 연구원, 제품 관리자, 마케팅 팀

⚡ 템플릿 아카이브: 고객 여정 템플릿과 피드백 양식 템플릿을 함께 사용하면 고객의 이동 경로와 그들이 제공하는 피드백을 동시에 확인할 수 있습니다. 가장 효과적인 활용법: 중대한 UX 변경을 진행하기 전에, 결정이 맞춤형 의견에 기반을 두도록 하십시오

여정 지도를 작성하여 문제점과 감정이 실제 고객 경험을 반영하는지 확인한 후

제품 출시 시 초기 반응을 수집하고 초기 마찰 요인을 파악하기 위해

온보딩 후 또는 지원 상호작용을 통해 만족도를 측정하고 접점을 개선하세요

9. 고객 접점 지도 템플릿

Miro를 통해

모든 고객 상호작용은 흔적을 남깁니다. 빠른 광고 노출, 지원팀과의 채팅, 결제 경험 등 모든 순간이 그렇습니다. Miro 고객 접점 지도 템플릿은 이러한 상호작용을 체계적으로 정리하여 어떤 접점이 원활하고 어떤 부분이 개선이 필요한지 파악할 수 있도록 도와줍니다.

광범위한 여정 지도와 달리, 이 템플릿은 고객이 브랜드와 회의하는 특정 채널과 단계에 집중하여 고객 경험을 직접 모양으로 만드는 개선 사항의 우선순위를 더 쉽게 정할 수 있도록 합니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

구매 전, 구매, 구매 후와 같은 구매 단계 전반에 걸친 모든 맞춤형 접점을 계획하세요

명확한 시각적 표현으로 일하는 요소와 문제점을 강조하여 사용자 감정을 쉽게 파악하세요

여러 맞춤형 경로를 겹쳐서 다양한 페르소나가 브랜드와 어떻게 상호작용하는지 확인하세요

지도나 지도 파일을 내보내거나 발표하여 팀이 우선적으로 최적화해야 할 접점을 조정하세요

✅ 이상적인 대상: 모든 채널에서 일관된 경험을 창출하고 접점을 상세히 분석하고자 하는 UX 디자이너, 마케터, 고객 성공 팀

10. 맞춤형 인사이트 추적기 템플릿

Miro를 통해

탁월한 고객 경험은 탁월한 통찰력에서 비롯됩니다. Miro 고객 인사이트 추적기 템플릿은 이러한 통찰력을 놓치지 않도록 도와줍니다. 이 템플릿은 모든 고객 피드백, 설문조사 응답, 사용성 조사 결과, 기능 요청을 한곳에 모아 관리하는 중심 허브 역할을 합니다. 이후 이를 체계적으로 정리하고 태그를 부여하여 제품 의사결정을 이끄는 통찰력으로 전환할 수 있습니다. 이 템플릿을 통해 고객에게 가장 중요한 사항과 이에 대한 실행 방안을 쉽게 파악할 수 있는 체계적인 보기를 확보하세요.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

인터뷰, 지원 티켓, 설문조사 및 연구 세션에서 체계적으로 인사이트를 포착하세요

피드백을 주제, 긴급도 또는 고객 유형별로 태그 지정 및 분류하여 손쉽게 필터링하세요

Miro 테이블의 필터링 및 정렬 기능을 활용하여 인사이트를 시각화하고 패턴을 신속하게 발견하세요

실시간으로 팀 간 발견 사항을 공유하여 제품, 디자인, 지원 팀이 지속적으로 협력하도록 하세요

✅ 이상적인 대상: 피드백을 중앙 집중화하고, 고객 데이터 간 연결을 파악하며, 증거 기반의 제품 결정을 추진하고자 하는 제품 관리자, UX 연구원 및 고객 성공 팀

⚡ 템플릿 아카이브: 고객 인사이트를 포착하는 것은 작업의 절반에 불과합니다. 나머지 절반은 영업 팀 및 지원팀이 이를 일관되게 실행하도록 보장하는 것입니다. 바로 여기에 견고한 CRM 설정이 필요합니다. 수동으로 작업하는 대신, 리드, 연락처, 거래를 더 효과적으로 관리하도록 설계된 템플릿으로 CRM을 설정하여 시간을 절약하세요. 영업 파이프라인부터 고객 후속 조치 추적기까지, 이 무료 CRM 템플릿은 팀이 체계적이고 확장 가능한 워크플로우를 구축하는 데 유리한 출발점을 제공합니다.

Miro의 한도

사람들이 Miro의 협업 기능, 템플릿, 시각적 풍부함을 칭찬하는 만큼, 사용자들 사이에서 반복적으로 제기되는 우려 사항도 있습니다. 다음은 리뷰 전반에 걸쳐 자주 나타나는 주요 한계점들입니다:

대형 보드에서 성능 저하: 프레임, 이미지 또는 상세한 콘텐츠로 보드가 가득 차면 사용자는 종종 느린 로딩, 지연 및 탐색 문제를 겪습니다

검색, 선택 및 내보내기 기능이 한도입니다: 특정 콘텐츠를 찾기 어렵고, 선택한 프레임을 내보내거나 항목을 정확하게 복사하는 데 한계가 있습니다

고급 tools의 가파른 학습 곡선: 간단한 작업은 쉽지만, 사용자들은 고급 워크플로우, 통합 기능 또는 AI 기능을 숙달하거나 이해하는 데 시간이 걸린다고 말합니다

버전 관리 및 구성 한도: 분기 기능이나 강력한 버전 관리 기능이 부족하여 보드를 복제하지 않고는 변경 사항을 추적하기 어렵습니다

안정성/오프라인 접근 및 백업 우려: 사용자들은 로딩 문제나 오프라인 기능 부족으로 일을 잃을까 봐 걱정하며, 더 강력한 백업 옵션을 원합니다

📚 더 알아보기: 최고의 고객 여정 매핑 software tools

대체 미로 맞춤형 고객 여정 템플릿

고객 경험은 풀 수 없는 수수께끼가 되어서는 안 됩니다. 하지만 고객 인터뷰 피드백이 Notion에, 사용자 여정 지도가 Miro에, 실행 항목이 이메일에 흩어져 있다면 당신은 눈감고 비행하는 것과 같습니다.

ClickUp이 이를 바꿉니다. 세계 최초의 통합 AI 워크스페이스로, 모든 업무 앱, 데이터, 워크플로우를 한곳에 모았습니다. 동일한 워크스페이스 내에서 고객 여정을 프로젝트, 작업, 마일스톤, 팀 목표에 직접 연결할 수 있습니다. 온보딩 과정의 마찰 지점을 발견했나요? 바로 작업으로 전환하세요. 고객 인터뷰 후 이탈 지점을 발견했나요? 바로 같은 작업 공간에서 디자인 팀에 할당하세요. 이처럼 ClickUp은 업무 분산을 해소하여 100% 맥락을 제공하고 , 인간과 에이전트가 함께 작업할 수 있는 단일 공간을 제공합니다.

또한 ClickUp에는 1000개 이상의 템플릿 라이브러리가 준비되어 있습니다. 아래에서는 Miro 보드보다 더 스마트한 대안으로 즉시 활용 가능한 최고의 ClickUp 고객 여정 템플릿을 소개합니다.

각 템플릿은 지도를 더욱 협업적이고 실행 가능하게 설계되었습니다. 시작해 보세요!

1. ClickUp 고객 여정 지도 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 고객 여정 지도 템플릿을 사용하여 고객 경험을 단계별로 시각화하세요

맞춤형 고객이 브랜드와 상호작용하는 방식을 이해하는 것은 의미 있는 경험을 창출하는 핵심입니다. ClickUp 고객 여정 지도 템플릿은 이 과정을 체계적이고 실행 가능하게 만듭니다. 고객 여정을 인지, 고려, 전환 단계로 세분화합니다. 각 단계마다 고객 행동, 접점, 경험, 해결책을 매핑할 수 있는 프롬프트를 제공합니다. 내장된 유연성을 통해 링크, 스티커 노트 또는 통합 tools를 활용하여 사용자 경험 지도를 풍부하게 구성할 수 있습니다. 이를 통해 전체 라이프사이클을 명확하고 추적 가능하게 유지하면서 팀의 워크플로우에 원활하게 적응할 수 있습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

각 단계에서 고객이 느끼는 감정, 어려움을 겪는 부분, 기대하는 바를 파악하여 고객 요구를 더 효과적으로 해결하세요

ClickUp 화이트보드를 활용하여 마케팅, 영업 팀, 제품 팀을 동일한 시각적 프레임워크로 통합하세요

문서, 웹사이트 또는 디자인 파일을 접점과 직접 연결하여 팀이 보드를 떠나지 않고도 맥락을 파악할 수 있도록 하세요

포착된 인사이트를 실제 상호작용을 바탕으로 한 더 날카로운 메시지 및 사용자 경험으로 전환하세요

✅ 이상적인 대상: 고객 상호작용을 개선하고 전체적인 여정 보기를 통해 충성도를 높이고자 하는 고객 경험 관리자, 마케팅 팀 및 전략가

💡 전문가 팁: 여정 지도는 모두가 함께 보고 모양을 바꿀 수 있을 때 가장 강력합니다. ClickUp의 화이트보드 기능을 사용하면 팀원들이 보드에서 직접 노트を追加하고 연결을 그리며 작업을 연결된 상태로 만들 수 있는 실시간 시각적 협업을 할 수 있습니다. 마케팅, 영업 팀, 제품 팀이 고객 인사이트를 쉽게 공유할 수 있는 유연한 스페이스입니다. ClickUp 화이트보드 작동 방식을 여기서 확인하세요:

2. ClickUp 사용자 스토리 매핑 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 사용자 스토리 매핑 템플릿으로 팀 전체가 사용자에게 가장 중요한 요소와 그 시점에 맞춰 협력하세요

고객 중심 제품을 구축하는 데는 단순히 작업을 나열하는 것 이상의 노력이 필요합니다. 핵심은 해당 작업들이 고객 여정과 어떻게 조화를 이루는지 파악하는 데 있습니다. ClickUp 사용자 스토리 매핑 템플릿은 복잡한 사용자 요구사항을 관리 가능한 작은 단위로 분해할 수 있도록 지원하여 이 과정을 간소화합니다.

팀은 사용자가 실제로 제품과 상호작용하는 방식을 기반으로 기능을 플랜하여 개발 우선순위가 실제 고객 행동 및 결과와 일치하도록 보장할 수 있습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

ClickUp 사용자 지정 필드 (예: 사용자 페르소나, 문제 진술)를 활용해 대규모 사용자 스토리를 작은 작업 단위로 분할하여 체계적인 플랜 수립을 지원합니다.

스토리 지도 보기를 통해 각 기능이나 단계가 최종 사용자에게 미치는 영향을 확인하고, 어떤 변경 사항이 가장 큰 값을 제공하는지 명확히 파악하세요

작업 보드 보드 보기를 활용하여 잠재적 장애물을 사전에 파악하고 스프린트를 원활하게 진행하세요

✅ 이상적인 대상: 체계적인 스프린트 계획으로 사용자 중심 제품 개발을 우선시하고자 하는 제품 관리자 및 애자일 팀

3. ClickUp 공감 지도 화이트보드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 공감 지도 화이트보드 템플릿을 활용해 팀과 협력하여 고객 행동, 고통점, 목표를 포착하세요

고객의 입장에서 생각하고 감정적·행동적 관점에서 그들의 여정을 이해해야 할 때, ClickUp 공감 지도 화이트보드 템플릿이 해결책이 됩니다.

사용자의 생각, 감정, 행동을 여섯 가지 안내 섹션으로 체계화합니다: - 생각: 고객이 무엇을 생각하는지 - 보기: 무엇을 보는지 - 듣기: 무엇을 듣는지 - 말하기/행동: 무엇을 말하거나 하는지 - 고통: 어떤 어려움을 겪는지 - 이득: 어떤 혜택을 얻는지 이러한 명확성은 팀이 고객의 행동뿐만 아니라 그 배경을 파악하도록 돕습니다. 이를 통해 사용자 중심의 전략과 솔루션을 도출할 수 있습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

맞춤형 고객의 감정, 우려 사항, 동기에 대한 상세한 통찰력을 확보하여 여정에 대한 공감적인 보기를 확보하세요

맞춤형 좌절 요인과 성공 요인을 구분하여 개선 사항을 효과적으로 우선순위화하세요

스티커 노트, 보드 보기, 분류 기능을 활용하여 팀이 함께 사용자 요구사항을 브레인스토밍하고 의견을 모으세요

관찰 내용을 작업으로 전환하고, 우선순위를 설정하며, 책임을 할당하여 해결책이 이론에 그치지 않도록 하세요

✅ 이상적인 대상: 고객의 불편함을 평가하고 실행 가능한 개선점으로 전환하고자 하는 UX 디자이너 및 제품 팀

📌 알고 계셨나요? 고객이 지원 통화 중 상담원이 진정성 있는 공감을 보인다고 느낄 때, 만족도 점수가 35% 상승합니다. 이는 다음과 같은 의미입니다: 공감은 고객 충성도에 직접적인 영향을 미칩니다

감정적 접점을 지도하면 공감대가 가장 중요한 지점을 파악할 수 있습니다

공감 훈련이나 대본을 추가하면 마찰 지점을 긍정적인 순간으로 전환할 수 있습니다

4. ClickUp 고객 성공 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 맞춤형 성공 플랜 템플릿으로 고객이 파이프라인의 어느 단계에 있는지 더 빠르게 추적하세요

구매 후 불만족스러운 경험을 한 소비자의 약 80%는 재방문하지 않습니다. ClickUp 고객 성공 플랜 템플릿은 팀이 구매 후 경험의 모든 단계를 체계적으로 지도하여 클라이언트가 일관된 가치와 지원을 받을 수 있도록 돕습니다.

고객 데이터 추적, 만족도 모니터링, 선제적 접근 플랜 수립이 가능한 이 템플릿은 비즈니스가 고객과의 장기적 관계 구축을 체계적으로 접근할 수 있도록 지원합니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

온보딩, 유지 관리, 지속적인 지원, 또는 비활성 상태별로 클라이언트를 추적하여 가시성을 높여보세요

연락처 정보, 서비스 유형, 합의된 가격, 진행 막대 등 주요 키 정보를 저장하여 신속하게 접근하세요

고객 만족도와 연계된 목표를 정의하고 ClickUp Goals로 추적하여 성공 메트릭과의 정렬을 보장하세요

ClickUp 자동화 기능을 활용하여 알림 설정, 만족도 측정, 개선이 필요한 영역 표시를 수행하세요

✅ 이상적인 대상: 체계적인 성공 계획을 통해 클라이언트 유지율과 만족도를 높이고 충성도 높은 고객을 구축하려는 고객 성공 관리자 및 지원팀

📚 더 알아보기: 최고의 클라이언트 관리 추적 소프트웨어 시스템

5. ClickUp 고객의 목소리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 고객의 목소리 템플릿으로 고객 피드백을 수집, 정리, 분석하세요

ClickUp 고객의 목소리 템플릿은 사용자의 의견을 경청하고 피드백을 의미 있는 행동으로 전환하는 체계적인 방법입니다. 이 템플릿은 이메일, 설문조사 또는 고객 인터뷰를 통해 수집된 모든 인사이트를 시각적 보드에 통합합니다.

또한 수집된 모든 피드백이 표준화된 프로세스를 거치도록 보장합니다. 칸반 스타일 워크플로우와 맞춤형 보기를 통해 요청을 체계화하고 반복되는 패턴을 분석하며 후속 작업을 적절한 팀에 할당할 수 있습니다. 이를 통해 고객의 목소리는 단순히 전달되는 것을 넘어 의사 결정, 제품 업데이트 및 전략 수립에 적극적으로 반영됩니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

설문조사, 지원 전화, 제품 리뷰에서 인사이트를 수집하고 중앙 집중식 공간에서 추적하세요

ClickUp 보드 보기와 목록 보기를 활용하여 반복되는 문제나 요청을 파악하고 해결 프로세스를 설계하세요

작업 할당, 우선순위 추가, 상태 추적을 통해 모든 고객 문의가 명확한 다음 단계로 이어지도록 하세요

고객 요구사항, 목소리(VoC) 출처, 해결책 등의 사용자 지정 필드를 활용하여 개선 사항을 우선순위화하세요

✅ 이상적인 대상: 고객 충성도와 더 나은 사용자 경험을 유도하기 위해 체계적으로 고객 피드백을 수집하고 실행에 옮기려는 제품, UX, 고객 성공 팀

6. ClickUp 맞춤형 고객 문제 진술서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 고객 문제 진술서 템플릿을 활용하여 고객 문제를 혁신의 기회로 전환하세요

고객의 고통 포인트를 이해하는 것은 현실 세계의 문제를 진정으로 해결하는 제품을 구축하기 위한 단계입니다. ClickUp 고객 문제 진술서 템플릿은 반복되는 고객 문제를 포착하고 명확한 진술로 정리하며 해결하는 데 도움을 줍니다.

문제를 근본 원인으로 분석하고 상황별 통찰력을 제공함으로써, 이 템플릿은 팀이 가장 시급한 과제 해결에 집중하도록 합니다. 문제 해결을 증거 기반으로 유지하고 팀이 추측에 시간을 낭비하는 것을 방지합니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

인구통계학적 특성, 목표, 고객 기대치 등의 세부 정보로 고객 프로필을 문서화하여 모든 문제를 맥락에 기반하여 파악하세요

중요한 사항을 놓치지 않도록 문제점을 탭이나 카테고리로 정리하세요

문제가 백로그 항목이나 제품 기능과 연결되어 해결책을 개발과 연계하세요

피드백, 불만 사항 또는 세션 로그를 통한 검증을 추가하여 실제 문제에 우선순위를 부여하세요

✅ 이상적인 대상: 고객의 어려움을 상세히 기록하고 실행 가능한 해결책으로 전환하고자 하는 제품 팀, SaaS 스타트업, 지원 담당자

🎁 보너스: 명확한 고객 문제 진술을 작성하는 것은 세부 사항을 신속하게 포착하고 맥락을 유지하며 번역 정확성을 보장해야 하기 때문에 복잡하게 느껴질 수 있습니다. Brain MAX Talk-to-Text를 사용하면 말로 한 피드백, 노트 또는 아이디어를 깔끔하고 구조화된 텍스트로 즉시 변환할 수 있어 이 모든 것이 가능합니다. ClickUp Brain MAX의 텍스트-to-talk 기능을 활용하여 생각을 체계적인 노트로 전환하세요

7. ClickUp 맞춤형 고객 온보딩 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 고객 온보딩 템플릿으로 일관되고 번거로움 없는 온보딩 흐름 구축하기

ClickUp 고객 온보딩 템플릿은 팀이 모든 클라이언트에 원활하고 맞춤형 온보딩을 제공할 수 있도록 설계되었습니다. 고객 유형, 서비스 패키지, 온보딩 통화 날짜와 같은 사용자 지정 필드를 활용하여 각 클라이언트의 온보딩 여정을 맞춤 설정할 수 있습니다.

개인화 외에도 클라이언트 컨텍스트를 중앙 집중화하여 영업 팀, 서비스 팀, 제품 팀이 여정 전반에 걸쳐 일관성을 유지합니다. 자동 트리거되는 플레이북과 자동화된 후속 조치로 마찰을 줄임으로써 클라이언트는 시작부터 지원받고 있다는 확신을 갖게 됩니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

사전 구축된 양식을 활용하여 초기 정보를 수집하고 반복적인 커뮤니케이션을 줄이세요

접수부터 시작 단계까지 온보딩의 모든 단계를 포괄하는 구조화된 목록으로 작업과 상태를 추적하세요

공유 문서에 브랜드 가이드라인, 키 연락처, 프로젝트 노트를 저장하여 지식을 중앙 집중화하세요

워크플로우를 자동화하여 후속 조치를 트리거하고 사전 작업을 할당하며 시의적절한 클라이언트 인계를 보장하세요

✅ 이상적인 대상: 다양한 유형의 클라이언트를 관리하는 서비스 기반 팀으로, 온보딩을 간소화하고 진행을 추적하며 일관성 있게 확장할 수 있는 중앙 집중식 자동화 시스템이 필요한 경우

8. ClickUp 고객 서비스 에스컬레이션 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 고객 서비스 에스컬레이션 템플릿으로 문제를 긍정적인 경험으로 전환하세요

에스컬레이션을 신속하고 효과적으로 처리하는 것은 고객 경험의 성패를 좌우합니다. ClickUp 고객 서비스 에스컬레이션 템플릿은 지원 요청이 더 큰 문제로 확대되기 전에 이를 포착, 추적, 해결할 수 있는 시스템을 제공합니다.

긴급 티켓을 적절한 담당자에게 전달하는 것부터 부서 간 모든 업데이트를 가시화하는 것까지, 모든 에스컬레이션이 일관되게 처리되도록 보장합니다. 또한 팀이 응답을 표준화하고, 명확한 상태를 설정하며, SLA를 모니터링하여 중요한 문제가 지속적으로 가시화되도록 지원합니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

우선순위가 높은 티켓을 자동으로 적절한 팀이나 관리자에게 라우팅하여 신속한 조치를 취하세요

내장된 양식과 미리 준비된 답변으로 응답을 표준화하여 해결 속도를 개선하세요

에스컬레이션 대시보드와 SLA 추적을 통해 중요한 문제를 실시간으로 모니터링하세요

구조화된 에스컬레이션 데이터를 통해 근본 원인을 파악하여 반복적인 에스컬레이션을 줄이세요

✅ 이상적인 대상: 중요한 요청을 처리하고 지연 없이 에스컬레이션을 해결하기 위한 명확하고 자동화된 시스템이 필요한 고객 지원 또는 서비스 팀

🎥 시청하기: 고객 서비스에서 AI를 활용하는 방법?

📚 더 알아보기: 탁월한 고객 서비스를 위한 최고의 tools

9. ClickUp 영업 팀 파이프라인 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 영업 파이프라인 템플릿으로 영업 팀 과정의 각 단계를 관리하여 거래를 원활하게 진행하세요

ClickUp 영업 파이프라인 템플릿은 영업 팀이 리드, 거래, 수익 기회를 완벽하게 가시성을 확보할 수 있도록 지원합니다. 모든 요소를 단일 맞춤형 파이프라인으로 통합하여 잠재 고객을 추적하고, 유망 리드를 우선순위화하며, 더 정확한 영업 실적을 예측할 수 있습니다.

이 템플릿은 영업 담당자가 리드를 각 단계로 이동시키는 데 도움을 줄 뿐만 아니라 관리자가 퍼널의 개요를 명확하게 파악할 수 있도록 합니다. 드래그 앤 드롭 방식의 단계, 자동화된 워크플로우, 맞춤형 상태를 통해 복잡함을 제거하고 팀이 우선순위가 높은 거래에 집중할 수 있도록 지원합니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

단일 시각적 대시보드에서 초기 접촉부터 계약 닫힘까지 모든 리드를 추적하세요

팀이 설정한 긴급도, 잠재 값 또는 맞춤형 규칙을 활용하여 리드 우선순위를 지정하세요

후속 조치 알림이나 이메일 트리거와 같은 반복 작업을 자동화하여 시간을 절약하세요

상태(예: 적격, 데모, 제안, 닫힘)와 보기를 맞춤형으로 설정하여 완벽한 유연성을 확보하세요

✅ 이상적인 대상: 신뢰할 수 있는 시스템으로 리드를 관리하고, 예측 정확도를 높이며, 거래를 더 빠르게 성사시키고자 하는 영업 관리자 및 팀

💡 전문가 팁: 강력한 영업 팀 파이프라인은 이를 뒷받침하는 데이터만큼만 효과적입니다. 바로 여기서 CRM이 다시 한 번 중요한 역할을 합니다. CRM은 모든 리드, 거래, 접점을 추적하는 중앙 hub 역할을 하여 파이프라인이 정확하고 실행 가능한 상태를 유지하도록 보장합니다. 최고의 CRM 소프트웨어를 선택하고 CRM 워크플로우 자동화를 설정하면, 수동 노력 없이 즉시 리드 상태를 업데이트하고 후속 작업을 할당하며 팀 간 데이터를 동기화할 수 있습니다.

10. ClickUp DMAIC 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp DMAIC 템플릿으로 정의(Define), 측정(Measure), 분석(Analyze), 개선(Improve), 통제(Control) 주기를 손쉽게 관리하세요

비즈니스 프로세스 개선은 종종 혼란스러울 수 있지만, ClickUp DMAIC 템플릿은 체계적인 식스 시그마 기반 접근법으로 이를 간소화합니다. DMAIC는 '정의(Define), 측정(Measure), 분석(Analyze), 개선(Improve), 통제(Control)'을 의미하며, 이 템플릿은 각 단계를 혼란 없이 진행할 수 있는 명확한 경로를 제공합니다.

문제를 명확히 정의하고, 핵심 성과 지표를 추적하며, 근본 원인을 분석하고, 개선 방안을 브레인스토밍하고, 성공을 지속하기 위한 통제 장치를 마련할 수 있습니다. 그 결과 오늘의 문제를 해결할 뿐만 아니라 장기적인 워크플로우를 강화하는 반복 가능한 프레임워크가 구축됩니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

사용자 지정 필드, 스티커 노트, 색상 코드 시각화를 활용하여 KPI와 결과를 추적하세요

화이트보드에서 실시간 협업하며 데이터를 분석하고 함께 솔루션을 테스트하세요

개선 사항을 모니터링하고 문제가 재발하는 것을 방지하기 위한 반복 가능한 워크플로우를 생성하세요

✅ 이상적인 대상: 비효율성 해결과 측정 가능한 결과를 통한 비즈니스 프로세스 개선을 체계적이고 단계적으로 접근하고자 하는 팀

ClickUp으로 고객 여정을 더 쉽게 만들어 보세요

맞춤형 고객 여정 지도를 만들거나 비즈니스 프로세를 개선하는 일이 복잡할 필요는 없습니다.

ClickUp의 즉시 사용 가능한 고객 여정 템플릿으로 추측을 줄이고 수동 노력 시간을 절약하는 간단하고 체계적인 tools를 활용하세요.

아이디어를 정리하고, 작업을 추적하며, 모든 팀원이 같은 방향으로 나아가도록 돕습니다. 워크플로우에 맞게 커스터마이징할 수 있는 탄탄한 기반을 제공합니다. 이를 통해 가장 중요한 일, 즉 탁월한 고객 경험을 제공하고 자신감 있게 비즈니스 성장을 이루는 데 집중할 수 있습니다.

지금 바로 ClickUp에 가입하여 고객 여정 관리가 얼마나 쉬워지는지 확인해 보세요.