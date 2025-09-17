AI를 활용한 클라이언트 온보딩 프로세스 자동화 방법

우리 모두는 클라이언트 온보딩이 엉망이 되는 모습을 목격해 왔습니다.

흩어진 시작 안내 이메일. 스레드 속에서 사라진 계약 세부사항. 동일한 양식을 두 번 작성하는 클라이언트. 신뢰를 쌓아야 할 첫 주부터 마찰만 야기하는 상황입니다.

소개합니다: /AI 기반 클라이언트 온보딩.

시작 작업 자동 생성부터 맞춤형 환영 문서 초안 작성, tools 간 클라이언트 데이터 동기화에 이르기까지, AI는 고객 온보딩을 지연시키는 반복 작업을 자동화할 수 있습니다.

AI를 활용해 클라이언트 온보딩 프로세스를 자동화하는 방법을 고민 중이라면, 이 글이 바로 당신을 위한 것입니다.

팀의 시간을 절약하고, 첫날부터 클라이언트를 만족시키며, 비즈니스 성장에 따라 확장 가능한 AI 기반 고객 온보딩 흐름을 구축하는 방법을 공유합니다. 가장 큰 장점은? 이 모든 것을 한 곳에서 해결할 수 있는 tool을 소개해 드릴 것입니다. 바로 ClickUp입니다!

⭐ 기능 템플릿 새로운 클라이언트를 확보할 때마다 매번 처음부터 시작하지 말고, ClickUp의 고객 온보딩 템플릿을 활용하여 신속한 온보딩 워크플로우를 구축하세요. 이 템플릿은 사전 구성된 작업 순서, 자동화된 할당 규칙, 매핑된 의존성, 그리고 맞춤형 클라이언트 요구사항에 맞춰 조정되는 마일스톤 추적을 제공합니다. 무료 템플릿 받기 ClickUp의 고객 온보딩 템플릿으로 모든 클라이언트에 일관된 온보딩 경험을 유지하세요

클라이언트 온보딩이란 무엇이며 왜 자동화가 필요한가

클라이언트 온보딩은 신규 고객을 비즈니스에 환영하고 초기 가입부터 성공적인 제품 채택까지 안내하는 과정입니다. 여기에는 고객 데이터 수집, 계정 설정, 교육 제공, 그리고 고객이 서비스로 원하는 결과를 달성할 수 있도록(지속적인 소통 없이도) 커뮤니케이션 채널 구축이 포함됩니다.

클라이언트 온보딩 프로세스가 단편화되어 있다면 마찰을 일으키고 전반적인 제품 또는 서비스 경험에 영향을 미칩니다. 자동화된 클라이언트 온보딩 프로세스가 필요한 이유는 다음과 같습니다

수동 프로세스는 확장성이 없습니다*: 신규 클라이언트마다 동일한 시간 소모적인 설정 작업이 필요해 출시를 지연시키고 성장 중인 비즈니스를 좌절시키는 병목 현상을 발생시킵니다

불분명한 작업 소유권으로 인한 타임라인 지연*: 자동화된 할당 규칙이 없으면 작업이 미할당 상태로 남아 팀 회원들은 다른 누군가가 처리 중이라고 가정하게 됩니다

반복적인 데이터 입력은 오류 결과로 이어집니다*: 시스템 간 클라이언트 정보를 수동으로 이동하면 오타, 누락된 세부사항, 불완전한 기록의 위험이 증가합니다

지연된 팔로워는 클라이언트 신뢰를 떨어뜨립니다*: 일관성 없는 커뮤니케이션은 클라이언트가 귀사의 전문성과 그들의 성공에 대한 관심을 의심하게 할 수 있습니다

가시성 부족이 진행을 지연시킵니다*: 클라이언트 관리를 위한 중앙 시스템이 없으면 어떤 클라이언트가 진행 중인지, 어떤 단계에서 문제가 발생하는지 파악하기 어렵습니다

👀 알고 계셨나요? 현재 기업 조직의 74%가 전담 온보딩 팀을 운영하고 있습니다. 비즈니스들은 더 이상 온보딩을 사소한 부차적 업무로 여기지 않고, 성장 및 유지 전략의 핵심 요소로 인식하고 있습니다.

AI를 활용한 온보딩 자동화의 장점

최고의 온보딩 경험은 모든 것이 원활하게 진행되고 고객의 목소리가 반영될 때 이루어집니다. 안타깝게도 대부분의 고객은 그런 경험을 하지 못합니다. 연구에 따르면 신규 고객 온보딩 과정에서 기업들이 더 나은 서비스를 제공할 수 있다고 생각하는 고객이 90%에 달합니다.

AI를 활용한 온보딩 프로세스 자동화는 바로 그 기대 격차를 메워줍니다. 자동화가 전반적인 고객 만족도에 기여하는 방식은 다음과 같습니다:

더 빠른 처리 시간과 수작업 감소

AI 기반 워크플로우 자동화 (자동화된 문서 수집, 데이터 입력 및 검증 등)는 반복적인 관리 작업에 소요되는 시간과 수많은 이메일 교환을 줄여주어 온보딩 기간을 몇 주에서 며칠로 단축시킵니다.

📌 벤처 투자사인 Alumni Ventures는 AI 기반 핀테크 플랫폼 iCapital과 협력하여 투자자 온보딩을 위한 KYC/AML 검증 및 인증 절차 일부를 자동화했습니다. 이를 통해 투자자 온보딩 시간이 66% 단축(약 30분에서 10분으로)되었을 뿐만 아니라, 개선된 사용자 경험(UX)으로 이탈률도 감소했습니다.

대규모 맞춤형 클라이언트 경험

AI는 클라이언트 프로필, 업종, 요구사항을 분석하여 맞춤형 리소스, 웰컴 키트 또는 교육 모듈을 제안함으로써 원활한 온보딩 경험을 제공합니다. '일률적인' 프로세스 대신 클라이언트는 첫날부터 세심한 배려를 받는 느낌을 받게 됩니다.

Ariat International의 IT 부사장인 Ryan Bezenek의 말에 따르면 ,

이는 인간으로서 발견하지 못했을 데이터 간의 연결을 만드는 것입니다. AI는 소비자에 대해 우리가 결코 생각하지 못했을 요소들을 놀라운 능력으로 찾아내는 특성을 지닙니다.

이는 인간으로서 발견하지 못했을 데이터 간의 연결을 만드는 것입니다. AI는 소비자에 대해 우리가 결코 생각하지 못했을 요소들을 놀라운 능력으로 찾아내는 특성을 지닙니다.

오류 감소 및 규정 준수 강화

수동 온보딩은 계약서, KYC/AML 확인 또는 데이터 입력 과정에서 오류가 발생하기 쉽습니다. AI 기반 검증은 문서의 정확성, 완료 및 규정 준수를 보장하여 위험 노출을 줄여줍니다.

⚡ 템플릿 아카이브: 워드 및 ClickUp용 무료 클라이언트 등록 양식 템플릿

선제적 참여 및 안내

챗봇과 AI 어시스턴트는 자주 묻는 질문에 즉시 답변하고, 클라이언트가 포털을 이용하도록 안내하며, 사람의 개입 없이 다음 단계를 알려줄 수 있습니다. 즉, AI 온보딩 tools는 고객이 프로세스 전반에 걸쳐 지속적으로 관심을 유지하도록 할 가능성이 높습니다.

💡 전문가 팁: ClickUp의 맞춤형 자동화 에이전트를 활용하여 고객 채팅 채널에서 자주 묻는 질문(FAQ)에 자동 응답하거나, 특정 사용자 지정 필드 업데이트를 기반으로 자동 알림을 트리거하는 등 특정 클라이언트 온보딩 작업을 자동화하세요. ClickUp 채팅 채널에서 반복적인 질문에 답변하고, 일일 및 주간 보고서를 자동화하며, 메시지를 분류 및 할당하고, 알림을 추가하는 등 ClickUp 자동화 에이전트로 다양한 작업을 수행하세요

지속적 개선

AI는 온보딩 과정에서 이탈 지점과 참여 패턴을 추적합니다. 고객 성공 팀은 클라이언트가 어디서 막히는지 파악하여 흐름을 개선할 수 있습니다. 이를 통해 온보딩은 데이터 기반의 지속적으로 개선되는 프로세스로 전환됩니다.

무엇을 자동화해야 하는지 뿐만 아니라 무엇을 자동화하지 말아야 하는지도 반드시 알아야 합니다 📌 예를 들어, 고객 여정에서 키 상호작용은 인간이 주도하도록 유지하는 것이 좋습니다. 예를 들어 킥오프 회의, 개인별 체크인, 마일스톤 검토 등이 해당됩니다. 이러한 고객 상호작용에 인간적인 요소를 더하는 것이 장기적인 관계의 기반을 마련합니다. 또한, 인간 개입(human-in-the-loop)은 경계 사례 및 예외 처리에 중요합니다. 온보딩 소프트웨어의 챗봇은 고객을 더욱 좌절시킬 뿐입니다. 클라이언트의 문서가 표준 형식에 맞지 않거나 특이한 온보딩 요구사항이 있을 경우 성공 관리자(CSM)가 개입해야 합니다.

Mad Op의 최고 전략 책임자(CSO)인 조너선 머레이가 경험 전략에 AI를 통합하는 방법에 대한 조언을 전합니다:

AI는 반복적인 작업을 처리하고, 데이터를 분석하며, 신속한 응답을 제공할 수 있지만, 고객은 여전히 진정성 있는 맞춤형 상호작용을 갈망합니다. 인간 CSM은 신뢰를 구축하고, 미묘한 요구사항을 이해하며, 감정적 연결을 형성합니다.

AI는 반복적인 작업을 처리하고, 데이터를 분석하며, 신속한 응답을 제공할 수 있지만, 고객은 여전히 진정성 있는 맞춤형 상호작용을 갈망합니다. 인간 CSM은 신뢰를 구축하고, 미묘한 요구사항을 이해하며, 감정적 연결을 형성합니다.

AI 기반 온보딩 워크플로우의 키 단계

클라이언트 온보딩 워크플로우에 AI를 도입하는 이점은 분명합니다. 이제 이론을 실천으로 옮길 때입니다. AI 기반 클라이언트 온보딩 자동화 워크플로우를 구축하기 위해 따라야 할 정확한 단계는 다음과 같습니다.

1단계: 접수 및 양식 수집

온보딩에서 가장 간과되는 문제점은 아마도 정보 수집 과정일 것입니다. 정보를 수집하기만 할 뿐 활용하기 어렵게 만드는 양식, 반복되는 질문들, 수동 데이터 입력은 클라이언트를 좌절시키고 CSM의 시간을 소모시킵니다. 이는 기초적인 일이지만 고객 경험에 직접적인 값을 더하는 경우는 거의 없습니다.

🤖 AI 활용 팁: AI 기반 접수 tools를 활용하여 CRM 또는 계약서에서 클라이언트 정보를 사전 입력하고, 응답을 실시간으로 검증하며, 데이터를 작업 공간에 자동으로 동기화하세요. 이를 통해 클라이언트는 동일한 정보를 반복 입력할 필요가 없으며, 팀은 처음부터 체계적이고 신뢰할 수 있는 데이터를 확보할 수 있습니다.

실제 적용 모습은 다음과 같습니다:

적응형 양식:* 동적 양식은 클라이언트 유형이나 업종에 따라 질문을 조정하므로, 각 고객 세그먼트는 자신에게만 관련 있는 내용만 보게 됩니다

자동 채우기 및 검증: AI가 알려진 필드를 미리 채우고 이메일이나 청구 정보 같은 입력을 확인하여 오류를 줄입니다

원활한 라우팅: 접수된 데이터는 즉시 분류되어 재무팀, 온보딩 엔지니어링팀 또는 CSM 대시보드로 자동 전달됩니다

클라이언트 친화적 경험: 프로세스가 클라이언트에게 수월하게 느껴져, 첫날부터 전문성과 준비성을 보여줍니다

여기서 핵심은, 이를 여러분의 워크플로우 내에서 어떻게 활성화할 것인가입니다

힌트: 일용 모든 것 앱 ClickUp을 활용하세요.

ClickUp은 양식, 문서 수집, 작업 할당을 하나의 통합 AI 작업 공간 으로 중앙화하여 클라이언트 온보딩을 자동화합니다. 끝없는 이메일 체인에 시간을 낭비하거나 흩어진 스프레드시트를 관리하는 대신, 팀은 완전한 작업 컨텍스트를 갖춘 간소화된 AI 기반 워크플로우를 확보합니다. 그 결과? 온보딩 주기가 몇 주에서 며칠로 단축되며, 클라이언트는 더 매끄럽고 전문적인 첫인상을 경험합니다.

ClickUp은 어떻게 도움이 될까요?

ClickUp Forms를 사용하면 내장된 조건부 논리를 활용하여 클라이언트의 업종, 사용 사례, 제약 조건 및 목표에 맞춰 질문을 조정할 수 있습니다. 수집된 데이터는 스프레드시트에 그대로 저장되지 않습니다. 오히려 모든 양식 제출 시점에 맞춤형 필드가 포함된 ClickUp 작업이 자동 생성되어, 이 모든 정보를 한눈에 기록하고 표시합니다. 이러한 양식은 직관적인 드래그 앤 드롭 빌더로 쉽게 구축할 수 있으며 자유롭게 커스터마이징이 가능합니다.

그러나 접수 양식을 처음부터 구축하고 싶다면, 이 비디오에서 그 방법을 확인할 수 있습니다:

또한 ClickUp 자동화 기능을 활용하면 양식을 통해 수집된 데이터가 ClickUp에서 관리하는 고객 데이터베이스로 직접 연동됩니다. 시스템 간에 클라이언트 정보를 수동으로 이전하거나 관리할 필요가 없으며, 이메일 스레드에서 데이터가 분실될까 걱정할 필요도 없습니다.

양식이 제출되면(작업이 생성되면), 다음과 같은 트리거 자동화를 설정할 수 있습니다:

작업 할당

맞춤형 작업 상태 변경. 예시: 한 작업이 완료하다(예: "클라이언트 접근 권한 발송")되면, 자동화가 즉시 다음 작업("킥오프 회의 일정 잡기" 등)을 생성하거나 잠금 해제를 합니다

관계자에게 알림 이메일을 발송하며, 지연 발생 시 내부 팀이나 클라이언트가 조치를 취하도록 독려하는 알림을 포함합니다

작업 활동 알림을 받는 관찰자 추가

클라이언트 온보딩 중 반복되는 작업에 대해 ClickUp 자동화를 설정하세요

🧠 재미있는 사실: ClickUp에는 AI 자동화 빌더가 있습니다. 여기서 원하는 자동화 작업을 평이한 영어로 설명하면, ClickUp이 트리거/액션(양식 제출 트리거 포함 가능)을 생성해 줍니다.

양식 제출이 작업으로 전환되면, 세계에서 가장 완료하고 맥락을 인식하는 업무 AI인 ClickUp Brain을 활용해 이를 분석할 수 있습니다. 또한 양식 응답에서 도출된 트렌드나 메트릭을 시각화하는 데도 유용합니다.

ClickUp으로 실시간 양식 제출 데이터를 분석하고 AI 인사이트를 얻으세요

🎺 ClickUp의 장점: 고객 온보딩 양식의 모든 입력 정보가 ClickUp CRM으로 자동 흐르므로, 영업 팀에서 성공 팀으로의 업무 인계가 원활합니다. 클라이언트 정보, 계약서, 목표는 단순히 양식에 저장되는 것이 아니라 모든 관계자가 접근 가능한 중앙 hub에 통합됩니다. 이는 흩어진 스프레드시트를 추적하거나 맥락을 놓치는 일이 사라지고, 클라이언트가 첫날부터 팀이 자신을 이미 알고 있다는 느낌을 받게 함을 의미합니다. ClickUp Brain으로 접수 양식에 상황에 맞는 질문 생성하기

2단계: 작업 및 타임라인 자동화

기존 방식에서는 접수 양식을 검토하고 접근 링크 발송, 온보딩 문서 준비, tool 설정 등 다음 단계를 수동으로 결정했습니다. 이후 이러한 작업 항목을 태스크로 전환하여 마감일과 함께 적절한 팀 회원에게 할당해야 했습니다.

반복적이고 일관성이 없으며 인적 오류에 취약한 일들.

🤖 AI 팁: AI가 팀의 부담을 덜어줍니다. 어떻게요? 클라이언트 데이터로부터 자동으로 작업 목록을 생성하고 소유자를 지정하며 타임라인을 추가할 수 있게 해줍니다.

이것이 어떻게 진행되는지 살펴보겠습니다:

자동 생성 작업 목록: AI 에이전트는 클라이언트 유형, 업종 또는 계약 크기에 따라 온보딩 체크리스트를 생성하여 누락되는 단계가 없도록 합니다

스마트 할당: 작업이 자동으로 적절한 소유자(구현 엔지니어, 청구 전문가 또는 CSM)에게 배정되어 시작부터 완료까지 책임 소재가 명확해집니다

타임라인 자동화: 마감일과 의존성이 즉시 지도되어 팀이 수동으로 일정을 수립할 때 발생하는 지연을 줄입니다

동적 업데이트: 클라이언트가 마일스톤을 완료할 때마다 /AI가 실시간으로 타임라인을 조정하고 우선순위를 재할당할 수 있습니다

이를 실행하려면 온보딩 과정에서 접수(intake)를 실행(execution)과 직접 연결하는 자동화 tools와 에이전트형 AI tools가 필요합니다.

ClickUp은 어떻게 도움이 될까요?

지금까지 ClickUp이 양식 응답을 활용해 온보딩 워크플로우를 트리거한다는 점을 확인하셨을 겁니다. 클라이언트가 접수 양식을 제출하면 ClickUp 자동화 기능이 수신된 응답을 실행 가능한 작업으로 변환합니다.

📌 예를 들어, 완료된 접수 양식이 필요한 온보딩 작업이 모두 포함된 프로젝트 폴더를 자동 생성할 수 있습니다. 작업 상태가 변경될 때(예: "클라이언트 접근 권한 발송됨"), "킥오프 일정 잡기"나 "교육 문서 발송하기" 같은 후속 작업이 자동 생성됩니다.

자동화 기능 사용법에 대한 자세한 내용은 이 비디오를 시청하세요.

모든 클라이언트 온보딩 과정에서 일관성을 유지하기 위해 작업 관리 템플릿을 활용할 수 있습니다. 미리 정의된 하위 작업, 담당자, 마감일, 심지어 의존성까지 포함된 사전 구축된 온보딩 체크리스트를 불러올 수 있습니다.

따라서 SaaS 클라이언트에게는 API 설정, SSO 구성, 샌드박스 테스트 작업이 포함된 "기술 구현" 템플릿이 제공됩니다. 반면 컨설팅 클라이언트에게는 워크숍 일정 조정, 이해관계자 인터뷰, 범위 조율 작업이 포함된 "시작 및 발견" 템플릿이 제공됩니다.

또한 ClickUp Brain은 자동화 및 템플릿 위에 지능형 레이어를 추가합니다. 이를 통해 다음과 같은 기능을 수행할 수 있습니다:

입력 양식 응답을 분석하여 적용할 템플릿 또는 작업 목록을 추천합니다

작업량, 전문성 또는 클라이언트 유형에 따라 소유자를 자동 배정

지연된 작업, 반복되는 장애 요소, 진행이 더딘 의존성 등 표면화된 위험 요소를 파악하여 고객 성공 매니저(CSM)가 선제적으로 개입할 수 있도록 지원합니다

ClickUp Brain을 활용하여 막힌 온보딩 작업을 표시하고 조치 우선순위를 지정하세요

ClickUp의 AI 필드와 자동화 에이전트는 응답을 분류하고 요약하며 실행 항목을 추출하므로, 사람이 모든 응답을 일일이 읽을 필요가 없습니다.

예시: 양식이 분류된 후(‘클라이언트 유형’이나 ‘요청 난이도’ 같은 필드 기준) ClickUp의 AI 할당 필드가 적합한 담당자를 선택할 수 있습니다. 또는 작업량 보기(누가 덜 바쁜지)를 기반으로 용량이 있는 사람에게 할당할 수도 있습니다. 마찬가지로 AI 우선순위 지정 필드도 어떤 접수 작업이 먼저 처리되어야 하는지 우선순위를 정하는 데 도움이 됩니다.

🤔 알고 계셨나요? 신규 기업 클라이언트의 평균 온보딩 프로세스는 최대 100일이 소요될 수 있습니다. 자동화된 워크플로우를 도입한 선도 기업들은 온보딩 시간을 최소 30% 단축하고 있습니다 .

⚡ 템플릿 아카이브: 엑셀 및 ClickUp용 직원 온보딩 템플릿

3단계: 환영 이메일 및 문서 생성

대부분의 팀이 직면하는 온보딩 자동화 과제는 일괄 적용 가능한 템플릿에 의존하거나 각 클라이언트마다 메시지를 수동으로 맞춤 설정하는 것입니다. 완료됨으로써 이는 고객이 올바른 선택을 했다는 확신을 심어줄 것입니다.

하지만 고객 성공 매니저(CSM)가 이메일을 개인화하고 온보딩 가이드를 수동으로 업데이트하는 데 몇 시간을 소비할 가능성이 높습니다. 문제가 발생하면 클라이언트는 팀이 자신의 요구를 이해하는지 의심하게 될 뿐입니다.

더 나쁜 것은, 클라이언트들은 메시지가 급하게 작성되었거나 복사 붙여넣기된 것임을 알아챌 수 있다는 점입니다.

🤖 AI 활용 팁: AI는 문서 전반에 걸쳐 개인화와 일관성을 확장 가능하게 함으로써 이러한 역학을 변화시킵니다. 이를 통해 고객 성공 관리자는 이메일과 문서 작성에 시간을 할애하기보다 클라이언트 관계 관리에 집중할 수 있습니다.

이것이 어떻게 구현되는지 살펴보겠습니다:

맞춤형 환영 이메일: *AI 이메일 작성기를 활용해 업종, 클라이언트 크기 또는 지역에 맞게 언어 표현을 자동으로 조정하여 초안 생성

대규모 온보딩 문서 관리: */AI가 지식 기반에서 직접 정보를 추출하여 가이드나 플레이북을 생성 및 업데이트합니다—더 이상 오래된 PDF는 필요 없습니다

*맞춤형 성공 플랜: 입력 양식 데이터를 기반으로 AI가 마일스톤, 소유자, 예상 결과를 명시한 클라이언트별 로드맵을 생성합니다

일관된 브랜드 목소리: AI 생성 콘텐츠에서도 팀은 모델에 어조와 스타일을 학습시켜 모든 메시지가 브랜드 정체성과 전문성을 유지하도록 할 수 있습니다

이를 원활하게 진행하려면, 접수 컨텍스트를 AI 기반 콘텐츠 생성 및 문서화 시스템과 연결해야 합니다.

ClickUp은 어떻게 도움이 될까요?

ClickUp Brain은 ClickUp Docs와 원활하게 연동되어 /AI로 콘텐츠를 강화합니다. 온보딩 콘텐츠를 한곳에서 생성하고 저장할 수 있습니다. 환영 이메일, 서비스 계약서, 온보딩 가이드, 기술 문서 등이 포함됩니다.

ClickUp 문서와 ClickUp Brain을 연동하여 온보딩 자료를 더 빠르게 생성하세요

또한 태스크를 문서에 직접 삽입할 수 있어 클라이언트 환영 가이드가 실행 가능한 형태로 제공됩니다(예: "샌드박스 설정 완료"가 ClickUp 작업으로 바로 연결됨). 지원팀, 엔지니어, 클라이언트를 포함한 모든 구성원이 함께 의견을 남기고, 편집하며, 진행 상황을 추적할 수 있습니다.

내장된 버전 관리 기능으로 문서가 모든 연결된 보기에 즉시 업데이트됩니다. 즉, 내부 팀이 프로세스를 업데이트하면 파일을 재전송하지 않아도 모든 클라이언트가 최신 지침을 확인할 수 있습니다.

클라이언트 온보딩 문서를 ClickUp Docs에 중앙 집중화하세요

ClickUp Brain은 Docs와 일하며 온보딩 자료를 정적 템플릿을 넘어 확장합니다. Brain은 접수 양식 데이터를 기반으로 클라이언트 맞춤형 온보딩 문서를 생성할 수 있습니다.

Brain은 귀사의 지식 기반을 활용해 클라이언트 맞춤형 성공 플랜이나 교육 가이드를 구축할 수도 있습니다. 복잡한 정보를 고객이 이해하기 쉬운 언어로 요약하는 것도 가능합니다. 예를 들어, 기술적 설정 지침을 비기술적인 사용자를 위한 명확한 체크리스트로 압축할 수 있는 예시입니다.

문서 내에서 ClickUp Brain을 사용하여 맞춤형 콘텐츠를 신속하게 생성하세요

4단계: 킥오프 회의 일정 잡기

킥오프 회의는 온보딩이 플랜 단계에서 실행 단계로 넘어가는 시점입니다. 이때 클라이언트는 귀사의 전체 팀과 회의를 진행하고 성공적인 파트너십의 기반을 마련합니다. 하지만 아이러니하게도, 이 단계가 제대로 수행하기 가장 어려운 단계 중 하나이기도 합니다.

일정 조율 자체만으로도 시간대 차이로 인한 이메일 누락, 막판 일정 충돌, 지연으로 인해 온보딩이 몇 주나 밀리는 악몽 같은 상황이 발생할 수 있습니다.

🤖 AI 팁: AI는 예약부터 사전 준비, 사후 관리까지 전체 프로세스를 자동화하여 이러한 병목 현상을 완화합니다.

이것이 어떻게 구현되는지 살펴보겠습니다:

AI 스케줄링 어시스턴트: 자동화된 스케줄링 tools는 시간대를 넘나드는 달력을 스캔하여 모든 참여자에게 최적의 시간을 제안함으로써, 반복적인 이메일 교환을 없앨 수 있습니다

자동 생성된 아젠다: 접수 양식 응답이 구조화된 아젠다로 직접 반영됩니다

작업 목록 생성: 킥오프 회의에서 논의된 실행 항목이 소유자와 마감일이 지정된 작업으로 자동 전환됩니다

aI 노트 작성 :* 실시간 필기 및 요약하기를 통해 모든 논의 내용이 향후 참조를 위해 문서화됩니다

ClickUp은 어떻게 도움이 될까요?

ClickUp은 AI 기반 캘린더를 제공하여 사용자의 우선순위에 맞춰 작업과 이벤트를 기반으로 최적의 스케줄을 플랜합니다. 독립형 스케줄링 tools와 달리 ClickUp 캘린더는 프로젝트 관리 워크플로우와 직접 연동됩니다.

ClickUp 달력으로 일정을 비교하고 클라이언트와 회의할 수 있는 적합한 시간을 찾으세요

클라이언트 온보딩 자동화 과정에서 ClickUp 달력의 기능이 어떻게 도움이 되는지 살펴보겠습니다:

자동 일정 조정 링크 : ClickUp Brain에 통화 일정을 요청하면 상호 가능한 시간을 찾아 초대장을 발송합니다

달력 검색 : ClickUp 달력 내에서 예정된 회의, 작업 또는 이벤트를 즉시 찾으세요

크로스 플랫폼 동기화*: Zoom, Google Meet, Microsoft Teams에서 회의 링크와 정보 정보를 자동으로 가져와 ClickUp 내에서 바로 회의에 참여하세요

ClickUp의 AI 노트테이커를 통해 회의 진행이 더욱 원활해집니다. 이 도구는 킥오프 회의에 참여하여 내용을 기록하고 텍스트로 변환하여 검색 가능한 회의록을 생성하므로 빠르고 쉽게 참조할 수 있습니다.

ClickUp AI 노트테이커로 온보딩 통화 내용을 검색 가능한 대본으로 받아보세요

이 비디오는 ClickUp AI 노트테이커와 달력을 활용해 AI로 노트를 작성하고, 논의를 실행 가능한 작업으로 전환하는 방법을 보여줍니다.

ClickUp이 회의 노트를 다른 일과 연결하는 방법은 다음과 같습니다:

목적지 노트테이커는 어떻게 되나요? 회의 노트 + 문서 전체 대화록, 회의 요약, 비디오를 ClickUp 문서에 저장합니다 회의 노트 + 작업 항목 회의에서 논의된 실행 항목을 마감일이 지정된 할당된 작업으로 전환합니다 회의 노트 + 채팅 기록* AI를 활용하여 통화 요약 내용을 ClickUp 채팅에 자동으로 게시하기

🌟 보너스: ClickUp의 '말하기-텍스트 변환' 기능을 사용하면 단순한 녹취를 넘어설 수 있습니다. 이 음성 어시스턴트는 타이핑보다 4배 더 높은 생산성을 제공합니다. 이 기능은 데스크톱 AI 슈퍼 앱인 Brain MAX에서 이용 가능합니다. 음성 대화를 요약, 실행 항목, 심지어 온보딩 문서 전체까지 구조화된 텍스트로 즉시 변환해 줍니다.

5단계: 진행 상황 추적 및 알림

클라이언트 온보딩에는 일반적으로 여러 팀이 관여합니다. 영업 팀이 클라이언트 정보를 전달하고, 온보딩 전문가가 tools를 설정하며, 고객 성공 관리자가 도입을 안내하고, 지원 또는 운영팀이 예외 사항을 처리합니다.

공유된 보기가 없으면 이러한 업무 인계 과정이 쉽게 무너져, 기대치 불일치, 누락된 의존성, 지연이 발생하여 클라이언트와 내부 팀 모두를 좌절하게 만듭니다.

🤖 AI 팁: AI 기반 클라이언트 온보딩 tools는 완료율을 추적하고 구현 속도를 늦추는 병목 현상을 파악하는 데 도움이 됩니다. 이러한 가시성을 통해 마찰이 쌓이기 전에 조기에 단계할 수 있습니다.

ClickUp은 어떻게 도움이 될까요?

ClickUp 대시보드는 맞춤형 카드(예: 평균 완료 시간 및 고객 만족도 점수)와 진행 표시기를 통해 모든 클라이언트의 온보딩 여정을 중앙에서 한눈에 파악할 수 있게 합니다. 고객이 작업을 완료하고 워크플로우 단계로 이동함에 따라 실시간으로 업데이트됩니다.

ClickUp 대시보드를 통해 온보딩 워크플로우 자동화의 성공을 시각화하세요

예시: 예를 들어, 관리자는 마일스톤을 추적하고, 기한이 지난 작업을 확인하며, 병목 현상을 파악할 수 있습니다. 동시에 고객 성공 매니저(CSM)와 지원팀은 정확히 언제 개입해야 하는지 알 수 있습니다. 그 결과, 클라이언트는 지속적으로 정보를 제공받고, 팀은 일관성을 유지하며, 프로젝트는 일반적인 사일로 현상이나 보고 부담 없이 진행되는 투명한 온보딩 여정이 실현됩니다.

💡 전문가 팁: ClickUp의 사전 구축된 자동화 에이전트를 활용하면 진행 상황 추적을 한 단계 더 발전시킬 수 있습니다. '일일 보고서'나 '주간 보고서' 같은 에이전트는 완료된 작업, 달성한 마일스톤, 표시된 위험 사항을 요약하여 채팅이나 이메일로 업데이트를 자동 게시합니다. ClickUp의 사전 구축된 자동화 에이전트로 일일 및 주간 보고를 손쉽게 관리하세요

AI 기반 온보딩의 실제 적용 사례

이제 AI로 온보딩 워크플로우 자동화를 이룬 실제 비즈니스 예시를 살펴보겠습니다:

자동화된 직원 온보딩의 Pigment 활용 사례

비즈니스 기획 플랫폼인 Pigment는 6개월 만에 직원 수를 세 배로 늘린 후 ClickUp의 자동화 워크플로우를 활용해 직원 온보딩 방식을 혁신했습니다. 이 회사는 분산된 이메일 체인과 정적인 온보딩 체크리스트를 중앙 집중식 AI 기반 온보딩 시퀀스로 대체했으며, 이는 신입 사원의 프로필에 따라 자동으로 트리거됩니다.

ClickUp의 자동화 기능은 Salesforce, Outreach, Gong과 같은 기존 tools을 통합된 워크플로로 연결하여 부서 간 원활한 협업을 보장합니다.

결과:

Pigment의 온보딩 시간은 30일에서 2일로 단축되었으며, 온보딩 효율성은 88% 향상되었습니다. 팀 간 커뮤니케이션 단절 현상이 줄어들었고, 확장성이 더욱 용이해졌습니다.

ClickUp CRM 템플릿을 활용하면 자동화된 워크플로우 트리거와 보고 대시보드가 포함된 사전 구축된 클라이언트 관리 시스템을 얻을 수 있습니다. 이 템플릿은 수개월에 걸친 설정 시간을 단축시켜 주며, 영업 파이프라인 추적 및 고객 커뮤니케이션 워크플로가 즉시 사용 가능한 상태로 제공됩니다. 무료 템플릿 받기 ClickUp CRM 템플릿으로 고객 관계를 손쉽게 관리하세요 CRM 템플릿을 통해 모든 연락처 정보를 상호 연결된 추적기에서 중앙 집중화할 수 있습니다. 따라서 리드가 클라이언트로 전환될 때, 모든 정보가 시스템 전환 없이 자동으로 온보딩 워크플로로 흐릅니다.

RBC 웰스 매니지먼트

RBC의 금융 자문가들은 과거 클라이언트를 온보딩하기 위해 26개 시스템에 접근해야 했습니다. 당시 신규 계정 개설에는 3일에서 7일이 소요되었습니다. 이러한 분산된 접근 방식은 불만족스러운 경험을 초래했고 자문가들을 좌절하게 만들었습니다. 결국 회사는 더 나은 기술을 보유한 경쟁사로 신규 채용 인력의 25%를 잃었습니다.

RBC는 사일로 현상을 해결하기 위해 저코드 기반의 AI 자동화 시스템을 도입하여 온보딩 워크플로우를 통합 플랫폼으로 통합했습니다.

결과:

계정 개설 시간이 7일에서 단 24분으로 급격히 단축되었습니다. 자문사 만족도가 향상되고 이직률이 감소했으며, 클라이언트 온보딩은 이 회사의 경쟁 우위 요소로 자리매김했습니다.

📮 ClickUp 인사이트: "늘 똑같은 사람들에게만 돌아간다!"는 심정이 보이지 않는 작업에 대해 근로자의 65%가 공유하는 심정입니다. (예를 들어 신입 사원의 첫 주 온보딩을 지원하거나, 중요한 작업을 마무리하기 위해 주말 근무를 하는 것 같은 경우를 말합니다. 👀) 그러나 이러한 불균형한 배포는 불만, 번아웃, 그리고 팀 내 불협화음을 빠르게 야기할 수 있습니다. 해결책? 팀을 모아 간단한 브레인스토밍 세션을 진행하고, ClickUp 작업을 통해 모든 지원 작업을 지도하세요. 명확한 소유자(지원할 여유가 있는 사람)를 지정하여 목록으로 차트하면 준비 완료입니다!

피해야 할 흔한 실수들

가장 좋은 의도를 가지고도 대부분의 팀은 온보딩 자동화 과정에서 예측 가능한 실수를 저지릅니다. 이러한 오류(수정되지 않을 경우)는 시간을 절약해 주는 자동화 시스템을 클라이언트 불만의 원인과 내부 혼란의 근원으로 바꿀 수 있습니다.

1. 과도한 자동화

팀들은 종종 단순한 버전을 먼저 테스트하거나 베타 테스트를 진행하지 않고 여러 트리거와 조건이 포함된 복잡한 워크플로우를 구축하려 합니다. 온보딩 프로세스 전체를 한 번에 자동화할 경우(특히 고객 여정에 여러 접점이 존재할 때), 문제가 발생했을 때 원인을 정확히 파악하는 것이 불가능해집니다.

✅ 해결책: 작은 작업부터 자동화하세요. 즉, 양식 제출을 작업으로 전환하고 온보딩 이메일 자동화하는 것입니다. 각 부분이 안정적으로 작동함을 확인하면서 점차 워크플로우 복잡성을 구축하세요.

2. 피드백 루프 설정하지 않음

자동화는 일회성 작업이 아닙니다. 성능을 모니터링하거나 클라이언트 피드백을 수집하지 않고 설정만 해놓고 다른 프로젝트로 넘어갈 수는 없습니다.

고객이 어디에서 문제를 겪고 있는지, 어떤 단계에서 지연이 발생하는지, 또는 온보딩 단계에서 잠재적인 업셀링 기회를 놓치고 있는지 알 수 없기 때문입니다.

✅ 해결책: 온보딩 워크플로우를 추적할 대시보드를 구축하세요. 모니터링해야 할 주요 항목으로는 완료율, 클라이언트 만족도 점수, 단계별 소요 시간이 포함됩니다.

🧠 재미있는 사실: 번호에 약하신가요? 대시보드가 평이한 영어로 설명해 준다면 어떨까요? ClickUp 대시보드의 AI 카드를 확인해 보세요. 주요 트렌드를 강조하고, 핵심 내용을 요약하며, 복잡한 고민 없이 정제된 인사이트를 제공합니다! ClickUp 대시보드에서 AI 카드를 활용하여 데이터를 이해하기 쉬운 인사이트로 요약하세요

3. 팀을 훈련시키지 않음

자동화는 이를 관리하는 사람의 역량만큼만 효과적입니다. 팀이 AI 도구 사용법, 자동화된 워크플로우 검토, 예외 상황 발생 시 개입 단계 등을 제대로 훈련받지 못했다면 온보딩 프로세스는 금방 무너질 것입니다.

결과? 고객 성공 매니저(CSM)는 시스템에 대한 신뢰를 잃고, 클라이언트는 일관성 없는 경험을 하게 되며, 오류 수정에 소중한 시간이 낭비됩니다.

✅ 해결책: 팀원들이 자동화 시스템의 작동 방식뿐만 아니라 언제 수동으로 개입해야 하는지도 이해하도록 교육하십시오. 기대치 관리와 클라이언트 커뮤니케이션을 다루는 내부용 온보딩 플레이북을 구축하십시오. 또한 자동화 시스템을 모니터링하는 방법도 반드시 숙지해야 합니다.

4. 프로세스에서 인력을 제거하기

자동화는 시간을 절약하지만, 사람을 완전히 배제하면 온보딩 과정이 기계적이고 냉담하게 느껴집니다. 클라이언트는 단순히 자동화된 메시지 연쇄가 아닌, 전문가의 안내가 자신의 여정을 이끌어준다는 확신을 원합니다.

✅ 해결책: 반복 작업은 AI가 처리하고 중요한 순간에는 사람이 단계에 개입하는 하이브리드 워크플로우를 설계하세요. 예시: AI가 통화 일정을 조정하고, 아젠다를 작성하며, 진행 보고서를 작성합니다

인간은 킥오프 회의를 주도하고, 복잡한 결정을 명확히 하며, 관계를 구축합니다

AI가 업데이트를 처리하더라도 정기적인 체크인을 통해 클라이언트와 직접 연결할 일정을 잡으세요

5. 일반적인 개인화

아이러니하게도 많은 팀들이 단순히 클라이언트 이름을 붙인 템플릿을 '맞춤형' 온보딩이라고 부르는 함정에 빠집니다. 그런 식이라면 차라리 하지 않는 게 낫습니다.

✅ 해결책: CRM, 양식, 프로젝트 관리 시스템과 연결되는 상황 인식 AI를 활용하세요. 이를 통해 각 커뮤니케이션에서 특정 프로젝트 타임라인, 비즈니스 과제, 맞춤형 요구사항을 참조할 수 있습니다.

📍 기억하세요: 고객 온보딩이 개인화되었다고 느낄 때 소비자의 90%는 더 많은 비용을 지불할 의사가 있습니다. 비즈니스로서 더 이상 획일적인 온보딩 방식을 고수할 여유가 없습니다. 클라이언트와의 상호작용을 초개인화하세요.

📚 함께 읽기: ClickUp에서 CRM을 만드는 방법

ClickUp으로 클라이언트 온보딩 프로세스 자동화하기

가장 중요한 점을 다시 한번 강조하며 마무리하겠습니다: 클라이언트 온보딩 프로세스를 자동화할 때는 작은 것부터 시작하세요. 온보딩 이메일을 자동화하는 것처럼 간단한 것부터 시작할 수 있습니다. 익숙해지면 다음 단계로 넘어가세요.

ClickUp은 초보자도 쉽게 AI 기반 고객 온보딩을 단계별로 시작할 수 있도록 돕는 도구입니다. 작업, 양식, 클라이언트 데이터, 커뮤니케이션, 프로젝트 관리를 한곳에 통합하여 AI(ClickUp Brain)가 필요한 모든 맥락을 확보하고 고립된 상태에서 작동하지 않도록 합니다.

ClickUp에 무료로 가입하고 고객 온보딩 여정을 자동화하기 시작하세요.