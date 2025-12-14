회계 업무 관리를 위한 최고의 카본 대안 11선 ([연도])

회계 회사를 운영 중이라면 업무 관리 소프트웨어의 중요성을 잘 알고 계실 것입니다. 이 소프트웨어는 클라이언트 업무를 체계적으로 정리하고, 마감일을 추적하며, 일상적인 작업을 자동화하고, 커뮤니케이션을 중앙 집중화하는 데 도움을 줍니다.

중견 및 대기업에서 널리 사용되는 플랫폼이 바로 카본입니다. 하지만 카본은 충성도 높은 사용자를 보유한 반면 한계점도 존재합니다. 예를 들어, 보안 파일 공유 및 청구 기능을 위한 전용 클라이언트 포털이 부족합니다.

이 블로그에서는 회계 업무 관리를 위한 최고의 카본(Karbon) 대체 솔루션 11가지를 공유합니다. 각 tool의 주요 기능, 장단점, 가격 정책을 상세히 다룹니다. 지금 바로 살펴보세요!

카본 대체 솔루션 한눈에 보기

시작하기 전에, 비즈니스 요구에 맞는 최적의 업무 관리 솔루션을 선택하는 데 도움이 될 주요 카본 대체 솔루션 요약 정보를 제공합니다.

도구 이름 주요 기능 가장 적합한 솔루션 가격* ClickUp 사용자 정의 가능한 대시보드, 자동화 기능, ClickUp Brain, Gmail, Outlook, QuickBooks 연동 회계 팀을 위한 통합 프로젝트 관리 팀 크기: 개인 사업자, 소규모 팀부터 대기업까지 Free Plan 제공; 기업용 맞춤형 가격 책정 Tidyflow Xero, QuickBooks Online 및 Zapier와 연동 가능, 파일 미리보기, AWS 저장소 보안 지원 회계 팀을 위한 통합 프로젝트 관리 팀 크기: 개인 또는 소규모 팀 유료 플랜은 사용자당 월 $19부터 시작합니다 TaxDome TaxDome Drive, 브랜드화된 클라이언트 포털, TaxDome AI, IRS 준수 전자 서명 통합된 고객 중심 경험 제공 팀 크기: 중소 규모 회계 법인 유료 플랜은 연간 800달러부터 시작됩니다 캐노피 작업 진행 중 (WIP) 및 수익성 보고서, 256비트 암호화, 캐노피 AI, 국세청(IRS) 전자 서비스 세금 해결 및 기록 사본 회수팀 크기: 중소 규모 회계 및 세무 회사 유료 플랜은 무제한 사용자 기준 월 $150부터 시작됩니다 Jetpack 워크플로우 표준화된 워크플로우, 사용자 정의 태그, 70개 이상의 즉시 사용 가능한 템플릿, 2000개 이상의 앱과 연동됩니다. 반복적인 클라이언트 업무 자동화 팀 크기: 소규모 팀 유료 플랜은 사용자당 월 45달러부터 시작됩니다 파이낸셜 센츠 계약서, 일 인사이트 대시보드, 퀵북스 연동 기능 사무소 및 클라이언트 데이터 중앙화 팀 크기: 중소형 회계/부기 사무소 유료 플랜은 사용자당 월 69달러부터 시작됩니다 Xero 21,000개 이상의 은행 연결, Xero AI, Xero Me, Hubdoc 비즈니스 현금 흐름 추적 팀 크기: 소규모 기업 및 개인 사업자 유료 플랜은 사용자당 월 29달러부터 시작됩니다 QuickBooks 진행 중인 청구서 발행, 1099 양식 전자 제출, Google 캘린더 연동 기능 제공 고객 커뮤니케이션 및 데이터 수집 자동화 팀 크기: 중소기업 무료 체험판; 유료 플랜은 사용자당 월 $38부터 시작 Firm360 시각적 워크플로우 빌더, IRS 전자 서명, KBA, Firm360 프린트 드라이버 프로젝트 워크플로우 중앙화 및 자동화 팀 규모: 중소 규모 회계 법인 유료 플랜은 사용자당 월 49달러부터 시작됩니다 본사이 내장된 요금표, Schedule C 양식, QuickBooks Online 및 Xero 연동, 100개 이상의 통화 지원 청구 업무 통합팀 크기: 개인 전문가 및 소규모 팀 유료 플랜은 사용자당 월 $15부터 시작합니다 Pixie AutoGPT 기반 코파일럿, 필터링된 보기, 칸반 보드, 회계 워크플로우 자동화 팀 크기: 중소형 회계 사무소 무료 체험판; 유료 플랜은 무제한 사용자 기준 월 $129부터 시작

ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법 저희 편집팀은 투명하고 연구 기반이며 공급업체 중립적인 프로세스를 따릅니다. 따라서 저희 추천이 실제 제품 가치를 바탕으로 한다는 점을 신뢰하셔도 됩니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 자세한 설명은 다음과 같습니다.

왜 카본 대안을 선택해야 할까요?

마감일, 클라이언트 커뮤니케이션, 규정 준수 일이 쌓여가는 상황에서 적합한 업무 관리 소프트웨어는 회계 및 세무 회사를 혁신할 수 있습니다.

카본 대안을 고려해야 하는 이유는 다음과 같습니다:

전용 클라이언트 포털 부재: 카본은 이메일을 통합하지만, 보안 파일 공유, 전자 서명, 청구 기능을 위한 내장형 카본은 이메일을 통합하지만, 보안 파일 공유, 전자 서명, 청구 기능을 위한 내장형 클라이언트 포털을 제공하지 않습니다. 이는 고객 신뢰와 업무 효율성에 핵심적인 요소입니다.

높은 비용 구조: 카본은 중대형 회계사무소를 대상으로 가격 책정됩니다. 소규모 사무소나 개인 사무실은 더 간소하고 저렴한 tools들에 비해 구독 모델이 지나치게 비싸다고 느낍니다.

가파른 학습 곡선: 인터페이스는 기능이 풍부하지만 복잡하여 상당한 온보딩이 필요합니다. 초기 도입 과정에서 어려움을 겪을 수 있습니다.

제한된 프로젝트 관리 기능: 카본은 워크플로우를 처리하지만, 간트 차트, 작업량 보기, 맞춤형 대시보드 등 포괄적인 도구에서 제공하는 고급 프로젝트 관리 기능이 부족합니다.

과도한 맞춤형 설정: 설정이 복잡해지며, 모든 결정이 보고 및 구조에 영향을 미칩니다

AI 및 자동화에 대한 기대: 업무 배정, 요약, 업무 배정, 요약, 워크플로우 자동화를 위해 AI를 도입하는 회사가 늘어남에 따라, 이러한 기능을 우선시하는 최신 도구들에 비해 카본의 현재 기능은 뒤처진 느낌을 줄 수 있습니다.

G2 리뷰에서 다음과 같이 평가하고 있습니다:

카본은 맞춤형 커스터마이징 기능이 매우 다양하며, 모든 결정이 다른 부분(보고 측면)에 영향을 미칩니다. 설정이나 구조에 미치는 영향을 파악하기가 정말 어려운 경우가 많고, 배워야 할 내용이 너무 많습니다.

카본은 맞춤형 기능이 매우 다양하며, 모든 결정이 다른 부분(보고 측면)에 영향을 미칩니다. 설정이나 구조에 미치는 영향을 파악하기가 정말 어려운 경우가 많고, 배워야 할 내용이 너무 많습니다.

👀 알고 계셨나요? 기록 장부가 등장하기 전, 상인들은 트랜잭션 기록을 위해 계수 막대와 계산용 돌을 사용했습니다—오늘날의 자동화된 클라이언트 포털과는 비교도 안 될 정도로 원시적인 방식이었죠.

사용할 만한 최고의 카본 대체 솔루션

세무 및 회계 회사를 위한 카본 대체 솔루션과 그들이 제공하는 기능 및 역량을 살펴보겠습니다.

1. ClickUp (회계 팀을 위한 유연한 AI 작업 관리에 최적)

현대 회계 사무소는 단순히 업무 추적과 이메일 관리 이상의 기능을 제공하는 시스템이 필요합니다. 모든 것을 하나의 지능형 작업 공간에 통합하는 플랫폼이 필수적입니다. 바로 여기서 ClickUp이 두각을 나타냅니다.

ClickUp은 세계 최초의 통합 AI 작업 공간 으로 , 모든 업무 앱, 데이터, 보고 및 워크플로우를 한곳에 모아 제공합니다.

클라이언트 커뮤니케이션, 작업 추적, 보고를 위해 별도의 도구 사이를 오가며 발생하는 업무 분산 문제를 해결하기 위해, ClickUp은 모든 것을 한곳에 통합합니다. 이를 통해 팀은 탁월한 서비스 제공에 집중할 수 있습니다.

내장된 작업 자동화, 맞춤형 대시보드, AI 기반 문서 작성 및 요약 기능으로 ClickUp은 회계 회사의 생산성 향상과 협업 효율화를 지원합니다.

100%의 맥락을 100%의 시간 동안 확보하며, 인간과 AI 에이전트가 함께 일할 수 있는 단일 공간을 제공합니다.

ClickUp for Finance로 맞춤형 대시보드를 구축하세요

기존 업무 관리 소프트웨어를 넘어설 준비가 된 회사를 위해, ClickUp은 회계 운영의 미래를 위해 설계된 통합적이고 유연하며 비용 효율적인 대안을 제공합니다.

회계 사무소와 전문가들이 ClickUp for Finance를 활용해 재무 운영을 효율화하는 방법을 살펴보겠습니다.

재무 현황 파악을 위한 맞춤형 대시보드

모든 데이터를 한곳에서 시각화하면 재무 팀의 업무 효율이 크게 향상됩니다. ClickUp 대시보드는 이를 위한 완벽한 솔루션입니다. 매우 직관적이며 완전히 맞춤 설정 가능합니다. 이를 활용해 예산을 시각화하고, 지출을 추적하며, 이익률을 한눈에 확인할 수 있습니다. 스프레드시트와 씨름할 필요 없이 회계 회사의 운영 상태를 실시간으로 파악하세요.

ClickUp 대시보드로 업무량, 타임라인, 수익, 손실 등을 시각화하세요

⭐️ 추가 혜택: 팀이 규정 준수를 위해 전용 회계 관리 도구로 장부를 관리하는 것을 선호한다면 걱정하지 마세요! 재무 및 회계 팀을 위한 ClickUp 통합 기능이 다음과 같은 도움을 드립니다: 회계 시스템과 작업 동기화 : ClickUp은 : ClickUp은 QuickBooks 및 기타 앱과 원활하게 연동되어, 회계 플랫폼과 작업 목록 간 자동 업데이트를 지원합니다.

도구 간 워크플로우 자동화 : Zapier, Integrately 또는 n8n을 활용해 ClickUp을 수백 개의 다른 애플리케이션과 연결하세요. 재무 양식 제출 시 작업 생성 트리거, 청구서 결제에 따른 클라이언트 상태 업데이트, 데이터 변경에 따른 알림 자동화 등이 가능합니다.

클라이언트 및 문서 워크플로우 중앙 집중화: ClickUp의 통합 생태계(1,000개 이상의 앱)를 통해 Slack, Google Drive, Salesforce, Excel 및 기타 핵심 도구와 연결할 수 있습니다. 모든 클라이언트 상호작용, 재무 정보 및 보고서가 시스템 전반에 걸쳐 동기화됩니다.

스마트 계산을 위한 수식 필드

중복 노력을 피하고 별도의 문서에서 데이터를 다루느라 고생하지 마세요. ClickUp의 수식 필드를 사용하면 ClickUp 내에서 바로 복잡한 계산을 구축할 수 있습니다.

예를 들어, 클라이언트에 청구할 때 ClickUp 수식 필드를 사용해 작업 시간에 청구 단가를 곱하거나, 예산과 실제 지출 간의 차이를 확인하거나, 마감일까지 남은 일수를 계산할 수 있습니다. 이러한 실시간 수식은 작업 전반에 걸쳐 자동으로 업데이트되므로 스프레드시트에서 데이터를 내보낼 필요가 없습니다.

ClickUp 수식 필드를 사용하여 고급 계산 수행하기

ClickUp 독스(ClickUp Docs)를 통한 문서 관리

ClickUp Docs를 사용하면 팀원들이 모든 문서를 한 곳에서 작성, 편집, 저장할 수 있습니다. 문서들은 작업이나 프로젝트와 직접 연결됩니다. 온보딩 체크리스트부터 규정 준수 워크플로우까지, 모든 파일이 작업 공간 내에 저장됩니다. 검색 가능하고 버전 관리가 이루어져 대규모 클라이언트 포트폴리오 전반에 걸쳐 정확성을 보장합니다.

팀원과 실시간으로 ClickUp 문서를 편집한 후 작업으로 전환하세요

💡 전문가 팁: ClickUp 채팅은 프로젝트 및 작업과 함께 커뮤니케이션을 통합하여 결과물 명확화, 업데이트 공유, 심지어 클라이언트 참여까지 손쉽게 처리할 수 있습니다. 이메일이나 메신저 앱에 의존하기보다 작업 자체와 연결된 논의 환경을 유지함으로써 클라이언트 커뮤니케이션 시 오해 가능성을 줄이고 문제 해결 속도를 높일 수 있습니다.

ClickUp 자동화(ClickUp Automations)를 통한 종단 간 워크플로우 자동화

'if this, then that' 규칙으로 맞춤형 ClickUp 자동화 생성하기

수동 작업 인계를 없애세요. ClickUp 자동화 기능을 통해 "신고서가 완료로 표시되면 다음 검토 작업을 할당한다" 또는 "상태가 변경되면 관리자에게 알린다"와 같은 규칙을 정의할 수 있습니다. 예를 들어, 클라이언트 온보딩 프로세스를 자동화할 수 있습니다. 새로운 클라이언트가 작업 공간에 추가될 때마다 ClickUp은 "온보딩 체크리스트"를 생성하고, 클라이언트를 지원할 팀원을 지정하며, 작업을 할당합니다.

💡 전문가 팁: 작업 내 클라이언트 명, 경비 항목, 결제일 등을 추적해야 하나요? ClickUp의 사용자 지정 필드를 사용하면 이를 작업 구조에 직접 포함시킬 수 있습니다.

ClickUp Brain으로 AI 기반 지원

회계 분야 AI는 팀이 전략적 분석과 자문에 집중할 수 있도록 해주는 완벽한 방법입니다. ClickUp Brain을 통해 AI가 회계 워크플로우에 직접 통합됩니다. 데이터 분석, 상세 보고서에서 핵심 인사이트 도출, 클라이언트 통화 요약, 후속 작업 자동 생성, "이번 분기에 만료된 감사는 무엇인가요?"와 같은 질문에 대한 답변이 가능합니다.

예를 들어, 수동으로 작업을 생성하는 대신 ClickUp 내에서 클라이언트 포털을 생성하고 ClickUp Brain에 분기별 청구 및 보고를 위한 작업 목록을 생성하도록 요청할 수 있습니다.

요청을 실행하면 아래와 같은 작업 목록이 생성됩니다.

🎥 시청하기: 회계 및 금융 회사를 위한 ClickUp 사용법:

ClickUp 주요 기능

ClickUp의 한도

다양한 기능과 옵션이 많아 신규 사용자에게는 다소 부담스러울 수 있습니다.

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰를 확인해 보세요:

ClickUp은 저희 팀의 업무, 프로젝트, 워크플로우 관리 방식을 완전히 혁신했습니다. 직관적인 인터페이스, 맞춤형 기능, 올인원 플랫폼 덕분에 생산성 소프트웨어 분야에서 두각을 나타내는 도구입니다.

ClickUp은 저희 팀의 업무, 프로젝트, 워크플로우 관리 방식을 완전히 혁신했습니다. 직관적인 인터페이스, 맞춤형 기능, 올인원 플랫폼 덕분에 생산성 소프트웨어 분야에서 두각을 나타내는 도구입니다.

💡 전문가 팁: ClickUp의 BrainGPT는 회계 업무 관리의 판도를 바꾸는 솔루션으로 , 회사의 모든 워크플로우에 AI 기반의 효율성과 명확성을 제공합니다. 그 방법은 다음과 같습니다: ClickUp, Google 드라이브, GitHub, 원드라이브, 쉐어포인트 및 연결된 모든 앱과 웹을 즉시 검색하여 클라이언트 파일, 세금 서류 또는 계약서를 위치해 보세요.

즉석에서 노트나 지시를 기록해야 하는 회계사 및 직원들을 위해, Talk to Text는 질문을 하거나, 클라이언트 업데이트를 음성으로 입력하거나, 어디서나 손을 사용하지 않고 음성으로 일을 명령할 수 있게 해줍니다.

ChatGPT, Claude, Gemini와 같은 서로 연결되지 않은 AI 도구들을 따로따로 관리하는 대신, BrainGPT는 회계 워크플로우를 이해하고 모든 프리미엄 LLM 모델을 한곳에서 제공하는 단일한 컨텍스트 기반의 기업용 솔루션을 제공합니다. BrainGPT로 청구서를 요약하고, 작업을 생성하며, 보고서를 작성하세요

2. Tidyflow (소규모 회계 팀에 최적)

via TidyFlow

Tidyflow는 코딩 없이도 워크플로우 관리 기능을 필요로 하는 소규모 회계 사무소를 위해 설계된 업무 관리 tool입니다. 10분 이내에 직접 시작할 수 있으며 반복 작업을 자동화할 수 있습니다.

작업 관리 시스템을 활용하면 워크플로우 생성, 마감일 지정, 반복 작업 추적이 가능합니다. 1인 회계사무소라도 스프레드시트에 파묻히지 않고 규정 준수 업무를 효율적으로 관리할 수 있습니다.

고객 상호작용을 위해 Tidyflow는 파일 수집과 커뮤니케이션을 간소화하는 안전한 클라이언트 포털을 제공합니다. 클라이언트가 직접 모든 것을 업로드할 수 있어 처리 시간이 단축됩니다. 이는 Tidyflow의 문서 저장소와 연동되어 모든 파일이 적절한 작업 및 클라이언트 기록과 연결됩니다.

개인 회계사도 Tidyflow의 시간 추적 및 용량 계획 기능을 활용할 수 있습니다. 청구 가능한 시간을 작업에 직접 기록할 수 있으며, 작업량 보기를 통해 성수기에 과도한 업무를 맡지 않도록 관리할 수 있습니다.

Tidyflow 주요 기능

Xero, QuickBooks Online, Zapier 같은 tools를 통합하여 재무 워크플로우를 동기화하세요

사전 구성된 핵심 설정으로 손쉬운 온보딩이 가능합니다

Amazon Web Services(AWS) 및 DigitalOcean을 통한 암호화 저장소를 통해 문서를 안전하게 보관하세요

Tidyflow의 한도

제한된 기본 통합 한도를 제공하여 상호 연결된 워크플로우가 필요한 조직의 병목 현상이 될 수 있습니다.

Tidyflow 가격 정책

단일 플랜: 사용자당 월 19달러

Tidyflow 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Tidyflow에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰를 소개합니다:

TidyFlow는 저희 팀에게 매우 소중한 업무 관리 도구였습니다. 작업 워크플로우를 자동화하고 업무 용량을 효과적으로 관리할 수 있게 해줌으로써, 팀원들은 더 많은 시간을 가치 창출과 긍정적인 고객 관계 구축에 할애할 수 있게 되었습니다.

TidyFlow는 저희 팀에게 매우 소중한 업무 관리 도구였습니다. 작업 워크플로우를 자동화하고 업무 용량을 효과적으로 관리할 수 있게 해줌으로써, 팀원들은 더 많은 시간을 가치 창출과 긍정적인 클라이언트 관계 구축에 할애할 수 있게 되었습니다.

🤝 친절한 알림: 데이터 보호와 관련해 클라이언트와의 신뢰를 구축하려면 이중 인증 (2FA)과 싱글 사인온(SSO)을 구현하세요. 이를 통해 민감한 정보에 대한 안전한 접근이 보장됩니다.

⚡ 템플릿 아카이브: 엑셀 및 ClickUp용 무료 회계 총계정원장 템플릿

3. TaxDome (통합된 클라이언트 중심 경험 제공에 최적)

via TaxDome

TaxDome은 회계 및 부기 회사를 위해 설계된 업무 관리 솔루션으로, 단일 인터페이스 내에서 운영을 통합할 수 있게 합니다. 핵심 기능인 워크플로우 자동화는 사용자 정의 가능한 단계, 의존성 및 자동 트리거를 갖춘 파이프라인을 제공합니다.

AI 기반 보고 기능을 통해 청구서, 시간 입력, 작업 추적 등에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 스마트 검색으로 관련 데이터를 신속하게 찾아 시각화를 통해 설득력 있는 보고서로 전환할 수 있습니다.

또 다른 업무 관리 기능은 내장형 CRM을 통한 클라이언트 관리입니다. 연락처 정보, 클라이언트 커뮤니케이션, 문서, 작업, 온보딩 워크플로우를 모두 사용자 정의 가능한 클라이언트 프로필 내에 저장할 수 있습니다. 리드 캡처, 자동화된 온보딩, 알림 기능까지 지원합니다.

클라이언트 협업, 문서 공유, 결제 프로세스를 간소화할 수 있는 모바일 중심의 브랜드화된 솔루션을 원하신다면 TaxDome의 화이트 라벨 앱을 활용하세요. 이 앱을 통해 앱 스토어와 Google 플레이에 귀사 브랜드명으로 모바일 앱을 출시할 수 있습니다.

TaxDome 주요 기능

포털이나 모바일 앱을 통해 클라이언트 메시지를 즉시 보고 실시간으로 채팅하세요

자동화된 문서 인식 및 정렬 기능을 갖춘 TaxDome /AI로 체계화되지 않은 PDF를 검색 가능한 기록으로 전환하세요

TaxDome에서 세무 소프트웨어에서 직접 클라이언트에게 파일을 전송하세요. 다운로드나 업로드 없이 가능합니다.

TaxDome의 한도

TaxDome은 일부 회사가 필요로 하는 특정 기능이 부족합니다. 예를 들어, 클라이언트 로그인 없이 제안서 전달, 비디오 파일 지원, 더 많은 시각적 워크플로우 맞춤 설정 옵션 등이 포함됩니다.

TaxDome 가격 정책

1년 플랜 (연간 플랜만 해당) 에센셜: $800/년 프로: $1000/년 비즈니스: $1200/년

에센셜: 연간 $800

Pro: 연간 $1000

비즈니스: 연간 $1200

에센셜: 연간 $800

Pro: 연간 $1000

비즈니스: 연간 $1200

TaxDome 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (600개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (3,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 TaxDome에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰를 확인해 보세요:

저희는 성장하는 세무 및 회계 업무 관리를 위해 1년 넘게 TaxDome을 사용해 왔습니다. 전반적으로 이 솔루션은 클라이언트 커뮤니케이션, 문서 관리, 전자 서명, 청구 처리 등을 원스톱으로 효율화하는 데 핵심적인 역할을 하며 저희 워크플로우의 필수 요소가 되었습니다.

저희는 성장하는 세무 및 회계 업무 관리를 위해 1년 넘게 TaxDome을 사용해 왔습니다. 전반적으로 이 솔루션은 클라이언트 커뮤니케이션, 문서 관리, 전자 서명, 청구 등 모든 업무를 한 곳에서 효율적으로 처리할 수 있게 해주며, 이제 저희 워크플로우의 핵심 요소로 자리 잡았습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 근로자의 15%는 자동화가 자신의 일 일부를 위협할까 걱정하지만, 45%는 오히려 더 가치 있는 일에 집중할 수 있게 해줄 것이라고 답했습니다. 이야기는 바뀌고 있습니다—자동화가 역할을 대체하는 것이 아니라, 더 큰 영향력을 발휘하도록 재구성하고 있습니다. 예를 들어, 제품 출시 과정에서 ClickUp의 AI 에이전트는 작업 할당과 마감일 알림을 자동화하고 실시간 상태 업데이트를 제공하여 팀이 업데이트를 쫓는 대신 전략에 집중할 수 있게 합니다. 바로 이렇게 프로젝트 관리자가 프로젝트 리더로 거듭나는 것입니다! 💫 실제 결과: Lulu Press는 ClickUp 자동화 기능을 활용해 직원 1인당 하루 1시간을 절약하며 업무 효율성을 12% 향상시켰습니다.

📚 더 알아보기: 클라이언트 포털 기능이 있는 최고의 프로젝트 관리 소프트웨어

4. 캐노피(Canopy) (세금 해결 및 기록 사본 회수에 최적)

via Canopy

캐노피(Canopy)는 클라우드 기반 업무 관리 솔루션입니다. 세무 전문가들이 주로 사용하는 강력한 카본 대안 솔루션으로, 내장된 워크플로우, 서신 템플릿, 스마트 의사 결정 tools를 통해 복잡한 국세청(IRS) 문제를 효율적으로 처리합니다. 이를 통해 채권 추심, 과태료 감면 또는 배우자 구제 사례를 처리할 수 있습니다.

회사의 건전성을 추적하기 위해 인사이트 기능을 활용하면 가장 수익성이 높은 분야, 손실이 발생하는 부분, 그리고 가장 효율적인 팀원을 파악할 수 있습니다. 또한 청구 실현률 및 클라이언트 수익성 같은 클라이언트 데이터 수집 기능을 통해 문제 영역을 한눈에 파악할 수 있습니다.

회계 업무에 AI를 활용하는 방법을 고민 중이신가요? 캐노피는 클라이언트 행동에 기반한 작업 및 알림 자동 생성, 문서 재명명 및 분류, 간단한 프롬프트로 인사이트 도출 등의 기능으로 이를 실용화합니다.

마지막으로, 스마트 인테이크는 클라이언트에게 AI 기반의 클라이언트 온보딩 경험을 제공합니다. 스마트 인테이크 기능이 제공하는 예측 설문지, 문서 체크리스트, 사전 입력된 양식을 통해 클라이언트를 신속하게 온보딩할 수 있습니다.

캐노피의 주요 기능

Canopy AI를 활용하여 지난해 문서나 예상 데이터를 기반으로 클라이언트 맞춤형 체크리스트와 스마트 설문지를 생성하세요.

수식을 추가하고, 계산을 실행하며, null 값을 대체하거나, 검색에 IF-THEN-ELSE 논리를 구축하여 인사이트를 추출하세요.

IRS e-Services를 통합하여 세무 해결 및 응답 자동화를 위한 기록을 추출하세요

캐노피의 한도

스타터 플랜: 사용자당 월 60달러 (최대 4명까지 사용 가능한 회계사무소용)

에센셜 플랜: 사용자당 월 88달러 (최대 4명까지 사용 가능한 업체용)

Base 클라이언트 참여 플랫폼: 월 150달러 (무제한 사용자, 최대 2,500개 연락처에 대한 정액 요금)

애드온 문서 관리 모듈: 사용자당 월 36달러

애드온 워크플로우 모듈: 사용자당 월 32달러

애드온 시간 및 청구 모듈: 사용자당 월 22달러

캐노피 가격 정책

스탠다드: 무제한 사용자 기준 월 $150

Pro: 무제한 사용자 기준 월 $175

캐노피 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (200개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 캐노피에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰를 확인해 보세요:

저희 회계 사무소를 위해 세 가지 다른 업무 관리 소프트웨어 플랫폼을 테스트해 본 결과, 캐노피가 단연 돋보였습니다. 저희 팀뿐만 아니라 클라이언트에게도 매우 사용자 친화적입니다. 캐노피는 저희가 비즈니스를 효율적이고 원활하게 운영하기 위해 필요한 모든 것을 진정으로 예측해 냈습니다.

저희 회계 사무소를 위해 세 가지 다른 업무 관리 소프트웨어 플랫폼을 테스트해 본 결과, 캐노피가 단연 돋보였습니다. 저희 팀뿐만 아니라 클라이언트에게도 매우 사용자 친화적입니다. 캐노피는 저희가 비즈니스를 효율적이고 원활하게 운영하기 위해 필요한 모든 것을 진정으로 예측해 냈습니다.

⭐️ 추가 혜택: ClickUp에서는 사전 구축된 자동화 에이전트(Prebuilt Autopilot Agents )로 시작하여 설정 번거로움 없이 작업 요약 게시, 업데이트 생성, 질문 답변 등 빠른 성과를 처리할 수 있습니다. 이후 자체 트리거, 응답, 다단계 논리를 정의할 준비가 되면 맞춤형 자동화 에이전트(Custom Autopilot Agents )로 업그레이드하여 AI 기반 자동화를 회사의 워크플로우에 정확히 맞춤화하세요. ClickUp AI 에이전트가 회계 워크플로우를 어떻게 더 강력하게 만드는지 이 비디오를 통해 확인하세요!

5. Jetpack 워크플로우 (반복적인 클라이언트 업무 자동화에 최적)

via Jetpack 워크플로우

Jetpack 워크플로우는 반복 작업과 마감일을 자동화하여 회계 전문가들이 부기, 급여, 세금 준비, 클라이언트 자문 서비스를 관리할 수 있도록 지원합니다. 서비스 체크리스트와 템플릿을 활용해 워크플로우를 표준화할 수 있으므로 모든 업무가 원활하게 진행됩니다.

작업 진행 상황에 따라 태그를 활용해 작업을 "긴급", "대기 중", "검토 중"으로 표시할 수 있습니다. 이러한 태그는 사용자 정의가 가능하며, 텍스트 변경, 색상 선택은 물론 프로젝트 추적을 위해 여러 태그를 동시에 할당할 수도 있습니다.

이 간편한 업무 관리 tool 내에서 팀원들과 메시지를 주고받고, 중요한 정보를 알리며, 핵심 클라이언트 문서에 대한 권한을 부여할 수 있습니다.

Jetpack은 클라이언트 인계 및 다음 단계를 자동으로 처리합니다. 모든 데이터는 Amazon S3 데이터 센터에 안전하게 저장되며, 클라이언트 기록을 보호하기 위해 다중 백업이 이루어집니다.

Jetpack 워크플로우 주요 기능

'계획' 탭을 사용하여 클라이언트, 직원 또는 기간을 비교하고 업무량을 균형 있게 조정하기 위해 작업을 쉽게 재할당하세요

일상적인 회계 및 장부 관리 작업을 위한 70개 이상의 즉시 사용 가능한 템플릿을 활용하세요

Zapier를 통해 2,000개 이상의 앱과 연결하여 주요 회계 소프트웨어를 포함한 모든 워크플로우를 관리하세요

Jetpack 워크플로우의 한도

트리거나 의존성과 같은 고급 자동화 기능이 부족합니다

Jetpack 워크플로우 가격 정책

스타터 월간: 사용자당 월 45달러

Jetpack 워크플로우 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 4.8/5 (50개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Jetpack 워크플로우에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰를 확인해 보세요:

제트팩은 회계 업무를 위해 특별히 설계된 깔끔하고 직관적인 워크플로우 솔루션입니다. 개발진은 회계 비즈니스에 정통하여 기능이 업무 흐름에 완벽히 부합하도록 구성했습니다. 특히 V2 버전의 새로운 UI가 매우 만족스럽습니다.

제트팩은 회계 업무를 위해 특별히 설계된 깔끔하고 직관적인 워크플로우 솔루션입니다. 개발진은 회계 비즈니스에 정통하여 기능이 업무 흐름에 완벽히 부합하도록 구성했습니다. 특히 V2 버전의 새로운 UI가 매우 만족스럽습니다.

👀 알고 계셨나요? 1979년 출시된 최초의 전자 스프레드시트인 비지칼크(VisiCalc)는 혁신적이어서 사람들이 이를 실행하기 위해 애플 II 컴퓨터를 구매할 정도였습니다. 스티브 잡스조차 비지칼크가 "애플 II의 성공을 이끌었다"고 인정한 바 있습니다. 불과 몇 년 만에 이 프로그램은 회계 분야를 재편했습니다. 수십만 개의 사무 역할을 사라지게 했지만, 더 빠르고 다재다능한 데이터 처리 수요가 증가하면서 회계사에게 60만 개 이상의 새로운 일자리를 창출했죠. 자동화가 반드시 우리의 일자리를 빼앗는 것만은 아니라는 증거입니다.

📚 더 알아보기: 고객 관리를 위한 최고의 클라이언트 포털 소프트웨어

6. Financial Cents (회사 및 클라이언트 데이터 중앙 집중화에 최적)

via Financial Cents

파이낸셜 센츠(Financial Cents)는 회계사, 부기 담당자, 공인회계사를 위한 사용자 친화적인 업무 관리 플랫폼입니다. 클라이언트 작업부터 팀 협업까지 회사의 워크플로우를 중앙 집중화합니다.

팀 관리 측면에서 Financial Cents는 역량 관리 기능을 제공하여 팀 업무량을 실시간으로 파악할 수 있게 합니다. 역량 한도를 설정하고, 업무 배분을 재조정하며, 피크 기간 동안 업무 과부하를 방지할 수 있습니다.

이메일 연동을 통해 Gmail이나 Outlook을 플랫폼에 직접 연결할 수 있으며, 이를 통해 메시지를 실행 가능한 작업으로 전환하고 모든 클라이언트 대화를 관련 워크플로우나 프로젝트에 연결된 상태로 유지할 수 있습니다.

고객 관리 기능 측면에서 Financial Cents는 회계사용 CRM 소프트웨어이자 청구 hub 역할을 동시에 수행합니다:

클라이언트별 프로필, 연락처 정보, 문서, 노트 및 감사 이력을 하나의 안전한 장소에 저장할 수 있는 클라이언트 CRM 및 데이터베이스를 활용하세요.

이 플랫폼은 청구 및 결제 관리도 지원하여 일회성 또는 정기 청구서 발송, QuickBooks Online과의 결제 동기화, 재무 관리에 필요한 수익성 보고서 작성이 가능합니다.

파이낸셜 센츠의 주요 기능

제안서에 업무 범위와 조건을 명시하는 계약서를 직접 작성하세요

시간 추적 기능을 퀵북스와 연동하여 클라이언트에게 청구서를 발송하고 급여 관리를 수행하세요

SmartVault를 활용하여 클라이언트 금고를 프로필에 직접 연결함으로써 보안과 효율성을 갖춘 문서 관리를 구현하세요.

파이낸셜 센츠의 한도

사용자들은 청구 문제에 대한 불만을 표하며, 다른 카본 대안들에 비해 복잡한 청구 프로세스와 지연된 지급 타임라인을 지적합니다.

파이낸셜 센츠 가격 정책

팀 : 사용자당 월 69달러

Scale : 사용자당 월 89달러

Enterprise: 맞춤형 가격 정책

파이낸셜 센츠 평가 및 리뷰

G2: 5/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (100개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 파이낸셜 센츠에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰를 확인해 보세요:

파이낸셜 센츠는 제가 오랫동안 찾던 모든 프로젝트 상태 개요를 한눈에 파악할 수 있는 기능을 제공합니다. 이를 통해 완전 원격 근무 팀과 다수의 클라이언트를 원활하게 관리할 수 있습니다. 도입 및 사용이 매우 직관적입니다.

파이낸셜 센츠는 제가 오랫동안 찾던 모든 프로젝트 상태 개요를 한눈에 파악할 수 있는 기능을 제공합니다. 이를 통해 완전 원격 근무 팀과 다수의 클라이언트를 원활하게 관리할 수 있습니다. 도입 및 사용이 매우 직관적입니다.

🧠 재미있는 사실: 5,000년 전 메소포타미아에서 회계사들은 항아리, 빵, 동물 모양의 점토 토큰을 사용하여 물품을 계산했습니다. 이 토큰들은 점토판에 눌러 찍혀 최초의 기록 보관 및 회계 양식을 탄생시켰습니다.

7. Xero (비즈니스 현금 흐름 추적에 최적)

via Xero

Xero는 회계사와 부기 담당자를 위한 다양한 tools를 갖춘 인기 회계 소프트웨어입니다. 핵심 부기 기능 외에도 Xero는 규정 준수, 직원 관리, 고객 협업을 간소화하도록 설계된 기능을 갖춘 업무 관리 솔루션입니다.

Xero Workpapers를 사용하면 회계 사무소에서 규정 준수 워크플로우를 원활하게 관리할 수 있으며, 내장된 템플릿과 표준화된 프로세스로 재무제표를 작성하고 검토할 수 있습니다. Xero HQ는 클라이언트, 직원, 쿼리에 대한 관리를 담당하는 중앙 허브 역할을 합니다. 마감일, 커뮤니케이션, 예정된 업무에 대한 가시성을 제공합니다.

일상 업무를 효율화하기 위해 Xero Practice Manager는 작업, 작업, 타임시트, 청구서 발행 등을 아우르는 워크플로우 자동화 및 관리 tools를 제공합니다.

클라이언트 청구서를 업로드하거나 이메일로 전달하면 Xero의 AI가 세부 정보를 추출하여 승인용 청구서 초안을 작성합니다. Xero Me를 사용하면 간편 영수증 기능을 이용할 수 있으며, 앱이 필요한 데이터를 자동으로 추출하여 기록합니다.

Xero의 주요 기능

크레이트 브랜드 청구서 템플릿을 생성하고 Xero 내에서 직접 대금을 수령하세요

기한이 임박했거나 연체된 결제에 대한 알림 자동화

Gusto 급여 시스템을 활용하여 급여, 세금, 공제액을 계산하고 내장된 규정 준수 기능을 활용하세요

Xero의 한도

보고서 작성 시 맞춤 설정 한도로 인해 맞춤형 보고서를 생성하려면 외부 tools가 필요합니다.

Xero 가격 정책

시작 가격: 사용자당 월 $29

표준: 사용자당 월 $50

프리미엄: 사용자당 월 $75

Xero 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (700개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (3000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 제로(Xero)에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰를 확인해 보세요:

Xero는 우리 비즈니스에 진정한 게임 체인저였습니다. 인터페이스는 깔끔하고 직관적이며, 회계 배경이 없는 사용자들도 쉽게 사용할 수 있습니다. 실시간 대시보드는 현금 흐름을 명확하게 보여주며, 몇 번의 클릭만으로 은행 트랜잭션을 조정할 수 있어 매주 수 시간을 절약해 줍니다.

Xero는 우리 비즈니스에 진정한 게임 체인저였습니다. 인터페이스는 깔끔하고 직관적이며, 회계 배경이 없는 사용자들도 쉽게 사용할 수 있습니다. 실시간 대시보드는 현금 흐름을 명확하게 보여주며, 몇 번의 클릭만으로 은행 트랜잭션을 조정할 수 있어 매주 수 시간을 절약해 줍니다.

🧠 알고 계셨나요? 현대 회계의 아버지라 불리는 루카 파치올리는 1494년 첫 저서 『산술, 기하학, 비례 및 비례성에 관한 요약』을 출간하며 복식부기의 개념을 소개했습니다.

📚 더 알아보기: 재무적 성공을 위한 프로젝트 회계 가이드

8. 퀵북스 (클라이언트 커뮤니케이션 및 데이터 수집 자동화에 최적)

via QuickBooks

퀵북스는 회계 업무를 중앙화하여 비즈니스 재무 현황의 가시성을 높여줍니다. 손익계산서와 대차대조표부터 현금 흐름 추적까지, 모든 정보를 단일 대시보드에서 확인할 수 있습니다.

일괄 청구서 발행 및 일괄 경비 처리 기능을 통해 한 번에 수십 건의 청구서나 경비 항목을 생성하여 발송할 수 있습니다. 이는 세금 신고 시즌이나 클라이언트 청구 주기 동안 매우 중요합니다. AI 기반 재무 에이전트(고급 버전에서 이용 가능)를 통해 QuickBooks는 단순한 숫자 이상의 가치를 제공합니다.

이 솔루션은 자동으로 수익을 예측하고, 실적 편차를 표시하며, 회사가 전략적 재무 목표를 달성하도록 안내합니다. 다수의 클라이언트 장부를 관리하는 회사를 위해 퀵북스 온라인 회계사는 실시간 재무 인사이트, 단일 로그인으로 접근 가능한 클라이언트 정보, 종합적인 클라이언트 자문을 위한 전문가 수준의 보고 대시보드를 제공합니다.

QuickBooks의 주요 기능

Google 캘린더를 통해 청구 가능한 시간을 자동으로 불러와 청구서에 추가하세요

QuickBooks Advanced로 자산을 추적하고 감가상각 일정을 자동으로 계산하세요

계약업체를 위한 1099 양식을 생성하고 전자 제출한 후, 익일 직접 입금으로 지급하세요

QuickBooks의 한도점

회계 경험이 없는 사용자에게는 퀵북스가 어려울 수 있습니다—초보자에게 설정과 탐색이 항상 직관적이지 않습니다

QuickBooks 가격 정책

30일 무료 체험판

심플 스타트 : 사용자당 월 38달러

에센셜 : 3명 기준 월 75달러

추가 혜택 : 5명 사용자 기준 월 $115

고급: 25명 사용자 기준 월 275달러

QuickBooks 평가 및 리뷰

G2: 4/5 (3000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (8000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 퀵북스에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰를 확인해 보세요:

퀵북스 온라인은 매우 사용자 친화적이고 직관적입니다. 깔끔한 인터페이스로 회계 소프트웨어를 처음 접하는 사람도 쉽게 사용할 수 있습니다. 소규모 기업이나 기초부터 중급 수준에서 재무 관리를 직접 하고자 하는 분들에게 적합한 선택입니다.

QuickBooks Online은 매우 사용자 친화적이고 직관적입니다. 깔끔한 인터페이스로 회계 소프트웨어를 처음 접하는 사람도 쉽게 사용할 수 있습니다. 소규모 비즈니스나 기초부터 중급 수준에서 재무 관리를 직접 하고자 하는 분들에게 적합한 선택입니다.

📚 더 알아보기: 프로젝트 ROI 극대화를 위한 최고의 프로젝트 회계 소프트웨어

9. Firm360 (프로젝트 워크플로우 중앙 집중화 및 자동화에 최적)

via Firm360

Firm360은 회계 업무 관리 기능 외에도 프로젝트 관리 기능을 제공합니다. 시각적 프로젝트 워크플로우 빌더를 통해 세금 신고, 감사, 확장 신청과 같은 반복적 프로젝트를 계획할 수 있습니다. 각 프로젝트 내에서 목표일과 마감일(연방 및 주 정부 제출 기한 및 확장 포함)을 모두 추적하세요.

더욱이, 한 작업 완료 시 다음 작업이 자동으로 트리거됩니다. 프로젝트 템플릿이 이러한 흐름을 제어합니다. 프로젝트가 다음 상태로 이동하면 새 작업이 자동으로 활성화되어 수동 업데이트 없이도 일이 지속적으로 진행됩니다.

반복 워크플로우를 위한 맞춤형 템플릿을 선택하여 사무소 전반의 일관성 유지, 프로세스 표준화, 설정 시간 단축을 실현하세요. 세금 신고 시즌과 같은 계절적 업무량 급증은 어떻게 해결할까요? 자동화된 작업 생성 기능과 직관적인 대시보드를 활용하면 가장 바쁜 시기에도 팀이 미리 플랜을 세울 수 있습니다.

Firm360 주요 기능

회계 업무에 특화된 시각적 프로젝트 워크플로우 빌더

반복 프로젝트는 시작 날짜를 기준으로 자동으로 재생성됩니다

용량 추적 및 직원 균형을 위한 명확한 작업량 가시성

Firm360의 한도

시간 추적기가 경직되어 느껴집니다; 타이머가 작동 중일 때 작은 편집을 하려면 작업을 중단하고 입력을 저장해야 합니다

Firm360 가격 정책

기본 : 사용자당 월 49달러

스탠다드 : 사용자당 월 79달러

프리미엄: 사용자당 월 99달러

Firm360 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (80개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (100개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Firm360에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰를 확인해 보세요:

저는 매출채권 관리 담당자로서 클라이언트의 청구서 및 기타 문서를 관리하기 위해 Firm360 소프트웨어를 사용하고 있습니다. 이 소프트웨어는 매일 검토해야 하는 모든 문서를 관리하고 검토하는 데 최적의 솔루션입니다.

저는 매출채권 관리 담당자로서 클라이언트의 청구서 및 기타 문서를 관리하기 위해 Firm360 소프트웨어를 사용하고 있습니다. 이 소프트웨어는 매일 검토해야 하는 모든 문서를 관리하고 검토하는 데 최적의 솔루션입니다.

⚡ 템플릿 아카이브: 모든 유형의 프로젝트를 위한 무료 프로젝트 관리 템플릿

👀 알고 계셨나요: 포레스터 리서치에 따르면, ClickUp을 사용한 조직들은 3년 기간 동안 약 384%의 투자 수익률( ROI)을 달성했습니다. 이 조직들은 ClickUp으로 가능해지거나 개선된 프로젝트를 통해 약 390만 달러의 증분 수익을 창출했습니다.

10. Bonsai (청구 업무 통합에 최적)

via Bonsai

본사이(Bonsai)는 프로젝트, 시간 추적, 클라이언트 기록과 연결된 상태에서 송장을 발송하고 추적할 수 있도록 지원합니다. 정기 계약 또는 반복 서비스 고객의 경우, 청구 주기를 자동화하여 결제 시한을 준수할 수 있습니다.

경비 추적은 간단합니다. 모든 통화로 경비를 기록하면 본사이가 실시간 환율로 자동 변환해 줍니다. 각 경비는 시간 입력, 리테이너, 또는 청구서와 연결되어 수익과 지출을 추적할 수 있습니다. 경비를 청구 가능 또는 불가능으로 표시하고, 해당 비용을 클라이언트에 전가할 때 맞춤형 마진을 추가할 수 있습니다.

본사이에는 내장된 요금표 시스템이 포함되어 있어 다양한 서비스 유형에 대한 표준 요금을 정의하거나 특정 클라이언트 및 프로젝트를 위한 맞춤형 요금을 생성할 수 있습니다. 본사이의 내장 템플릿을 사용하여 몇 분 만에 스케줄 C 또는 상각 보고서를 다운로드하고, 예정된 추정세 결제일을 위한 알림을 설정할 수 있습니다.

본사이 주요 기능

QuickBooks Online과 Xero 간 양방향으로 송장 데이터를 동기화하여 회계 기록의 정확성을 유지하세요

100개 이상의 통화로 결제를 지원하므로, 귀사나 클라이언트의 위치와 관계없이 손쉽게 대금을 받을 수 있습니다.

실시간 예산 막대, 알림 및 예측을 통해 예산을 실시간으로 추적하여 초과 지출을 식별하고 통제하세요

본사이의 한도

온보딩 문서가 부족하여 다른 tools에서 마이그레이션하기 어렵습니다

본사이 가격 정책

기본 : 사용자당 월 15달러

에센셜 : 사용자당 월 $25

프리미엄 : 사용자당 월 39달러

엘리트: 사용자당 월 59달러

본사이 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (90개 이상의 리뷰)

본사이(Bonsai)에 대해 실제 사용자들은 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰를 확인해 보세요:

본사이 덕분에 생산성/운영 소프트웨어에 대한 월간 및 연간 지출을 줄일 수 있어 만족스럽습니다. 본사이로 전환한 이후로는 회계/부기/청구서 발행, 제안서, 계약서, 손익계산서, 일정 관리 등을 위한 별도의 SaaS 소프트웨어가 필요 없어졌습니다. 이제 본사이가 이 모든 것을 한 곳에서 처리해주기 때문입니다.

본사이 덕분에 생산성/운영 소프트웨어에 대한 월간 및 연간 지출을 줄일 수 있어 만족스럽습니다. 본사이로 전환한 이후로는 회계/부기/청구서 발행, 제안서, 계약서, 손익계산서, 일정 관리 등을 위한 별도의 SaaS 소프트웨어가 필요 없어졌습니다. 이제 본사이가 이 모든 것을 한 곳에서 처리해주기 때문입니다.

📚 더 읽어보기: 시도해볼 만한 최고의 헬로 본사이 대안

11. Pixie (중소 규모 회계 사무소에 최적)

via Pixie

카본 대안인 픽시는 회계 및 부기 회사를 위한 프로젝트 조정, 클라이언트 워크플로우, 자동화 기능을 결합합니다.

팀 관리 및 보고 기능도 함께 제공됩니다. 작업 완료 시 또는 이메일을 확인했을 때 내부 알림으로 최신 정보를 받아볼 수 있으며, 맞춤형 업무 보고서를 통해 회사 전체 및 직원 개인 단위의 생산성을 모니터링할 수 있습니다.

또한 주간, 월간, 연간으로 예약 가능한 원클릭 템플릿을 제공하며, 지침과 체크리스트가 포함되어 있습니다. 반복 가능한 워크플로우를 생성하기 위해 교육 비디오를 삽입할 수도 있습니다.

픽시는 사전 구축되고 맞춤 설정 가능한 온보딩 워크플로우를 제공합니다. 여기에는 보안 업로드 링크가 포함된 환영 이메일, 작업 체크리스트, 자동 알림 기능이 포함됩니다. 또한 이러한 워크플로우 내에서 자동 이메일을 설정할 수 있습니다. 클라이언트에게 문서 업로드를 상기시키거나 작업 완료 시 간단한 노트를 보내는 등 다양한 용도로 활용 가능합니다.

Pixie 주요 기능

자동화를 활용하여 반복 작업을 생성하거나, 팀원에게 일을 자동 할당하거나, 클라이언트에게 명세서를 요청하세요.

보안 고객 포털을 구축하여 클라이언트에게 전자 서명을 요청하고 명확한 감사 추적을 확보하세요

할 일 목록을 생성하고 클라이언트 또는 내부 관계자에게 할당하세요

Pixie의 한도

복잡한 보고서 생성이나 심층적인 인사이트를 탐색할 때는 우회 방법이 필요할 수 있습니다

픽시 가격 정책

30일 무료 체험판

사용자 250명 미만: 무제한 사용자 기준 월 $129

251-500명 사용자: 무제한 사용자 기준 월 $199

501-1000명 사용자 : 무제한 사용자 기준 월 $329

맞춤형 가격 책정

Pixie 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 4.8/5 (30개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Pixie에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰를 확인해 보세요:

동적인 스프레드시트처럼 직관적이고 간편하며, 열과 목록, 날짜, 필터 기능을 갖추고 있습니다. 회계 법인에 맞게 조정하고 유연하게 활용할 수 있어, 저는 2년 넘게 정말 만족하며 사용하고 있습니다.

동적인 스프레드시트처럼 직관적이고 간편하며, 열과 목록, 날짜, 필터 기능을 갖추고 있습니다. 회계 법인에 맞게 조정하고 유연하게 활용할 수 있어, 저는 2년 넘게 정말 만족하며 사용하고 있습니다.

⚡ 템플릿 아카이브: 클라이언트 관리를 간소화하는 무료 클라이언트 포털 템플릿

회계 워크플로우를 업그레이드할 준비가 되셨나요?

카본이 유일한 선택지는 아닙니다. 여기까지 읽으셨다면 이미 전환을 고려 중이거나, 더 나은 대안이 있는지 궁금해하고 계실 것입니다.

ClickUp은 반복 작업부터 마감일까지 체계성을 유지하면서도 회계 팀이 실제 업무 방식에 맞춰 유연하게 일할 수 있도록 지원합니다.

모든 워크플로우, 구성원, 클라이언트를 한곳에서 통합 관리하며 협업하세요. 🧩

ClickUp에 무료로 가입하세요. 그리고 회계 팀에 적합한지 확인해 보세요.