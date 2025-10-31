10가지 최고의 ChatGPT 프로젝트 대안

귀사의 법무 부서는 영업 팀과 매우 다르게 일합니다. 마찬가지로 마케팅 팀은 법무팀에 비해 재무팀과 업무 중복이 적습니다. 그러나 모든 부서를 하나로 묶는 핵심 요소가 하나 있습니다: 바로 컨텍스트입니다. 특히 Google 서비스와 통합할 때 더욱 중요해집니다.

미국 화가 케네스 놀랜드 의 말에 따르면 ,

저에게 맥락은 키입니다. 모든 것을 이해하는 출발점이죠.

ChatGPT 프로젝트는 바로 이 원칙을 바탕으로 구축되었습니다. 관련 파일, 대화, 지시사항을 한데 모아 관리할 수 있는 전용 프로젝트 스페이스를 제공합니다.

현재 많은 AI tools가 콘텐츠 생성, 데이터 분석, 실시간 웹 검색, 이미지 생성 등 유사하거나 더 진보된 기능을 제공합니다.

본 글에서는 현재 시장에서 이용 가능한 최고의 ChatGPT 프로젝트 대안을 살펴보며, 업그레이드 전 AI 기능을 테스트하려는 팀을 위한 무료 버전을 제공하는 옵션도 포함합니다.

주요 ChatGPT 프로젝트 대안 한눈에 보기

다음은 ChatGPT Projects의 최고의 대안을 간략히 비교한 내용으로, 고급 데이터 분석, 가격 정책, 사용자 평가 등 키 기능과 추가 기능을 바탕으로 적합한 솔루션을 선택하는 데 도움이 될 것입니다.

tool 가장 적합한 대상 키 기능 가격* 평가 ClickUp 유연한 일정 관리, 자원 플랜, 주변 AI 및 자동화를 갖춘 통합 AI 작업 공간 ClickUp Brain, 작업량 및 타임라인 뷰, 사용자 지정 필드, 내장형 시간 추적, 스케줄링 템플릿, 1,000개 이상의 통합 기능 Free 플랜; 기업 맞춤형 설정 G2: 4.7/5 Capterra: 4.6/5 Google Gemini Google 작업 공간 내 AI 기반 생산성 심층 연구 보고, 이미지 및 비디오 생성, Gmail 및 문서 자동화, 다중 모달 추론 Free Plan; 유료 플랜은 사용자당 월 $19.99부터 G2: 4.4/5 Capterra: 리뷰가 충분하지 않음 퍼플렉시티 AI 실시간 연구 및 다중 모델 인사이트 인용 기능이 포함된 실시간 검색, 다양한 AI 모델, 파일 업로드, 스페이스 협업, API 통합 Free Plan; 유료 플랜은 사용자당 월 $20부터 G2: 4.7/5 Capterra: 4.7/5 Microsoft Copilot Microsoft 앱 전반에 걸친 AI 생산성 보고 생성, 회의 요약, 엑셀 분석, 심층 사고 모드, 다중 모드 입력 Free Plan; 유료 플랜은 사용자당 월 $20부터 G2: 4.4/5 Capterra: 리뷰가 충분하지 않음 Claude 인간과 유사한 AI 대화 및 고급 추론 세 가지 AI 모델, 코드 지원, 장문 추론, 이미지 데이터 분석, 워크플로우 통합 Free Plan; 유료 플랜은 사용자당 월 $20부터 G2: 4.4/5 Capterra: 4.6/5 Hugging Face 오픈소스 AI 개발 및 모델 공유 100,000개 이상의 사전 훈련된 모델, 협업 hub, 미세 조정 라이브러리, 스페이스, 추론 API 유료 플랜: 사용자당 월 $9부터 G2: 리뷰가 충분하지 않음 Capterra: 리뷰가 충분하지 않음 Notion AI 기반 생산성 작업 공간 문서 요약하다, 번역, 문법 정교화, 브레인스토밍 프롬프트, 작업 자동화 Free Plan; 유료 플랜은 사용자당 월 $12부터 G2: 4.7/5 Capterra: 4.7/5 Trello 시각적 프로젝트 구성 및 팀 협업 칸반 보드, 버틀러 자동화, 라벨 및 필터, 파워업, 실시간 업데이트 Free Plan; 유료 플랜은 사용자당 월 $5부터 G2: 4.4/5 Capterra: 4.5/5 Slite 집중적이고 복잡하지 않은 팀 지식 기반 구축 무제한 문서, AI 기반 답변, 참여도 분석, 지식 패널, 통합 기능 유료 플랜: 사용자당 월 $10부터 G2: 4.6/5 Capterra: 4.7/5 Coda 문서와 스프레드시트 워크플로우를 한곳에서 맞춤형으로 설정하세요 대화형 문서, Packs 통합, 노코드 자동화, AI 글쓰기 블록, 세분화된 공유 Free Plan; 유료 플랜은 사용자당 월 $12부터 G2: 4.7/5 Capterra: 4.6/5

왜 ChatGPT 프로젝트 대안을 선택해야 할까요?

ChatGPT Projects는 맥락에 맞는 응답을 위해 관련 채팅과 파일을 정리하는 데 도움이 되지만, 여전히 ChatGPT의 핵심적인 한도들을 많이 계승하고 있습니다.

많은 사용자들이 새로 도입된 변경 사항을 비난합니다:

NPV, IRR, ARR 등 (금융) 필드의 일을 지시하기 전에는 정확한 답변을 제공했지만, 지금은 수많은 오답을 내놓습니다. 심지어 어디가 잘못되었는지 설명해도 여전히 잘못된 답변을 생성합니다.

많은 팀이 최고의 ChatGPT 대안을 찾게 만드는 다음과 같은 문제점들을 고려해 보십시오:

동일 프로젝트 내에서 과거 대화 내용을 정확히 참조하는 데 한도가 있어, 길거나 복잡한 작업 중 맥락이 상실될 수 있습니다.

이미지 및 디자인 자산을 직접 생성할 수 있는 다른 생성형 AI 플랫폼에 비해 제한된 시각적 및 이미지 생성 기능

파일 업로드, 대화 길이, API 호출에 대한 사용 한도로 대규모 또는 다부서 프로젝트에 차질이 발생할 수 있습니다.

기본 통합 기능 부재: Google Docs, Google 스프레드시트, Google Workspace 등 인기 Google 앱과의 기본 통합이 없어 tools 간 협업이 수동으로 이루어져야 함

사용할 만한 최고의 ChatGPT 프로젝트 대안 10선

유연한 AI 모델과 더 광범위한 협업 기능을 갖춘 ChatGPT 프로젝트를 뛰어넘는 플랫폼을 찾고 계시다면, 바로 이곳이 적합한 장소입니다. 탐색해 볼 만한 최고의 ChatGPT 프로젝트 대안 10가지를 소개합니다:

ClickUp (AI 프로젝트 관리 및 워크플로우에 최적)

ClickUp Brain을 통해 tools와 파일 전반에 걸쳐 AI 기반 즉각적인 답변을 요청하세요

ChatGPT의 가장 큰 문제점 중 하나는 기존 워크플로우와 완전히 분리되어 있다는 점입니다. 참조할 수 있는 내장 생태계가 없어 사용자가 입력한 데이터에만 의존하기 때문에 오류나 불완전한 정보가 발생하기 쉽습니다. 이는 ChatGPT와 다른 AI tool 사이를 계속 오가야 할 뿐만 아니라 프로젝트가 저장된 공간 사이에서도 왔다 갔다 해야 함을 의미합니다. 안타깝게도 여러분은 AI 확산과 일 확산의 덫에 걸려 있습니다. ClickUp은 완료한 업무 AI로 단절된 일을 해결합니다. 사용자는 작업 계획, 자동화, 협업, 실시간 분석을 한곳에서 통합하는 AI 기반 프로젝트 관리 플랫폼을 이용할 수 있습니다.

ClickUp Brain으로 구현하는 AI 기반 작업 스케줄링 및 우선순위 지정

ClickUp Brain은 복잡한 프로젝트를 위한 지능형 일정 관리, 우선순위 지정 및 예측 인사이트를 제공합니다. 이는 업무 산만함에 작별을 고하고, 엄청난 시간을 절약하며, 모든 것을 하나의 연결된 작업 공간 내에서 관리할 수 있음을 의미합니다. 자세히 알아보겠습니다.

ClickUp Brain을 활용해 완료된 스프린트의 요약본을 즉시 생성하여 리더십 팀에 손쉽게 최신 정보를 전달하세요

여러 제품 출시를 담당하는 마케팅 매니저를 상상해 보세요. 캠페인을 수동으로 플랜하는 대신, ClickUp Brain이 자동으로 작업 우선순위를 정하고 팀 용량의 기반에 따라 마감일을 할당하며 잠재적 병목 현상을 표시합니다.

ClickUp Brain으로 생산성을 한 단계 업그레이드하세요

스프린트 종료 후 즉시 요약본을 생성하여 추가 보고 일 없이도 경영진이 최신 정보를 파악할 수 있도록 지원합니다.

프로젝트 관리자는 간단히 "웹사이트 리디자인을 막고 있는 요소는 무엇인가요?"라고 질문하면, ClickUp Brain이 블록과 권장 조치를 응답합니다.

🎥 내 일 관련 /AI 질문을 하는 과정을 안내하는 간단한 비디오입니다:

이벤트를 플랜할 때 수동 설정 없이도 상세한 체크리스트를 자동 생성하고, 소유자를 지정하며, 작업을 일정화할 수 있습니다.

💡 프로 팁: Brain MAX로 업그레이드하여 고급 생산성 기능을 잠금 해제하세요. Brain M1, Gemini, OpenAI, Claude, DeepSeek 등 다양한 프리미엄 AI 모델에 접근할 수 있어 tools 전환 없이 복잡한 추론, 코드, 창의적 글쓰기를 처리할 수 있습니다. Brain MAX 사용자들은 AI 기반 음성 텍스트 기능을 통해 주당 1.1일의 시간을 절약하고 일 4배 빠르게 작업하며, 여러 생산성 앱 유지 관리에 드는 비용 대비 88%의 비용 절감 효과를 보고합니다. 심층 검색 기능은 연결된 tools와 파일을 스캔하여 지능적이고 풍부한 컨텍스트의 답변을 제공하며, 내장된 이미지 생성 및 웹 검색 기능은 팀이 ClickUp을 벗어나지 않고도 브레인스토밍, 콘텐츠 초안 작성, 연구를 수행할 수 있도록 지원합니다. 자세한 내용은 이 비디오를 시청하세요:

ClickUp 문서 및 화이트보드와 함께 효율적인 협업을 경험하세요

ClickUp 문서를 활용해 캠페인 브리프 초안을 협업으로 작성하고 피드백을 즉시 작업으로 전환하세요

프로젝트는 종종 정보가 이메일이나 tools에 분산되어 정체됩니다.

ClickUp Docs는 팀이 캠페인 브리프, 제품 사양서 또는 지식 기반과 같은 살아있는 문서를 생성하고 편집할 수 있게 하여, 내장된 작업과 코멘트를 통해 즉각적인 조치를 취할 수 있도록 합니다.

시각적 계획 수립 역시 중요합니다. ClickUp 화이트보드를 통해 팀은 스프린트 계획 수립 시 워크플로우를 지도하거나 마케팅 캠페인을 브레인스토밍한 후, 데이터를 재입력하지 않고도 스티커 노트를 실행 가능한 작업으로 바로 전환할 수 있습니다.

ClickUp 화이트보드로 스프린트 플랜을 시각적으로 구성하고, 포스트잇 노트를 실행 가능한 작업으로 전환하세요

의사 결정권자를 위해 ClickUp 대시보드는 KPI, 작업량 데이터 및 진행 추적 기능을 실시간으로 통합합니다.

📌 예시: 영업 팀 관리자는 거래 흐름, 할당량, 팀 성과를 한 보기에 확인할 수 있어 마감일이 지연되기 전에 자원을 재할당하기가 더 쉬워집니다.

ClickUp 작업으로 목표 진행 추적 자동화

진행 상황을 수동으로 추적하면 종종 오래된 보고서로 이어지고 응답이 지연됩니다. ClickUp 작업 및 하위 작업으로 목표를 설정하고, 각각을 측정 가능한 목표와 연결하세요. 일정이 진행됨에 따라 완료율이 자동으로 업데이트됩니다.

예시: 분기별 OKR을 달성하기 위해 일하는 스타트업은 위험에 처한 프로젝트를 즉시 식별하고 집중도를 조정할 수 있습니다.

리드 알림, 지원 티켓 에스컬레이션, 일상적인 승인 할당과 같은 반복적인 작업은 완전히 자동화할 수 있습니다. ClickUp 자동화를 통해 이러한 반복 프로세스는 사람의 개입 없이 실행됩니다.

시간이 지남에 따라 ClickUp Brain은 이러한 워크플로우 패턴을 학습하여 반복 검토 작업 자동 할당과 같은 새로운 프로젝트 관리 자동화 기능을 추천합니다.

클릭업 자동화 기능을 활용하여 티켓 에스컬레이션 및 작업 할당과 같은 반복 작업을 자동화하세요

ClickUp 최고의 기능

ClickUp Brain으로 AI 기반 작업 일정 관리 및 우선순위 지정

프로젝트 위험을 경고하고 자원 재배분을 제안하는 예측 분석

실시간 협업 및 보고를 위한 문서, 화이트보드, 대시보드

작업과 직접 연결되어 진행 상황을 자동으로 업데이트하는 목표 추적 기능

상태 업데이트 및 작업 할당과 같은 반복적인 작업을 처리하는 자동화 기능

Brain Max: 고급 추론, 음성-텍스트 변환, 심층 검색을 위한 다중 프리미엄 /AI 모델

ClickUp의 한도

넓은 범위의 기능으로 인해 신규 사용자에게는 학습 곡선이 가파릅니다.

복잡한 자동화 설정은 미세 조정에 시간이 소요될 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (9,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

사용자들이 ClickUp에 대해 말하는 것

이 G2 리뷰에서 확인된 내용:

새로운 Brain MAX는 제 생산성을 크게 향상시켰습니다. 고급 추론 모델을 포함한 여러 AI 모델을 합리적인 가격으로 활용할 수 있어 모든 것을 하나의 플랫폼에 통합하기가 쉬워졌습니다. 음성-텍스트 변환, 작업 자동화, 다른 앱과의 연동 같은 기능들은 워크플로우를 훨씬 더 매끄럽고 스마트하게 만들어줍니다.

2. Google Gemini (Google Workspace 내에서 AI 기반 생산성에 최적)

via Google Gemini

Gmail, 문서, Drive를 사용하는 많은 팀이 공통된 문제에 직면합니다: 지나친 컨텍스트 전환입니다.

아이디어 연구, 콘텐츠 초안 작성, 데이터 분석은 종종 구글 검색을 포함한 다양한 tools와 탭 사이를 오가며 진행됩니다. 이는 프로젝트 진행 속도를 늦추고 협업에 공백을 만듭니다. Google Gemini는 고급 AI를 Google Workspace에 직접 통합함으로써 이러한 문제를 해결하고자 합니다.

팀이 익숙한 앱을 벗어나지 않고도 더 빠르게 조사하고, 더 스마트하게 작성하며, 심지어 이미지나 비디오를 생성할 수 있도록 지원합니다.

Google Gemini의 최고의 기능들

수 시간에 걸친 웹 검색을 실행 가능한 결과물로 요약하는 딥 리서치 보고서로 복잡한 연구를 처리하세요

Imagen 4와 Veo 3로 이미지 및 비디오를 생성하여 외부 tool 없이 캠페인 비주얼이나 설명 비디오를 제작하세요.

AI Pro로 Gmail과 Docs 내에서 문서 초안 작성 및 이메일 회신을 자동화하여 반복적인 타이핑을 줄이고 응답 시간을 개선하세요.

Google Workspace(Google Docs, Google 스프레드시트, Google 캘린더, 드라이브)와 연동하여 프로젝트를 관리하고, 회의를 예약하며, 관련 파일을 즉시 확인하세요.

텍스트, 이미지, 오디오, 코드를 동시에 처리하는 다중 모드 추론을 활성화하세요

Google Gemini의 한도

응답에 가끔 발생하는 부정확성은 수동 검증이 필요합니다

이미지 생성은 세부 사항을 왜곡하거나 기술적 다이어그램 표현에 어려움을 겪을 수 있습니다

심층 연구 인용을 추적하는 것은 번거로울 수 있습니다

Google Gemini 가격 정책

Free

Google AI Pro: 사용자당 월 $19.99

Google AI Ultra: 사용자당 월 $249.99

Google Gemini 평가 및 리뷰

G2 : 4.4/5 (250개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

Google Gemini에 대한 사용자 평가

이 Capterra 리뷰는 다음과 같이 노트했습니다:

디자인 옵션이나 활용할 만한 제안 사항을 찾는 데 도움을 받을 수 있는 도구가 있어 기쁩니다. 제 병 조명처럼 특정 제품의 일반적인 판매 가격을 물어볼 수도 있죠. 필요할 때 필요한 도움을 신속하게 제공합니다. 제가 사용해 본 다른 도구들보다 더 최신 정보를 제공하며 사용하기 쉽습니다. 알림 설정까지 해두었습니다.

3. 퍼플렉시티 AI (실시간 연구 및 다중 모델 인사이트에 최적)

via Perplexity AI

검색 엔진이나 분산된 연구 tools에 의존하는 팀은 신뢰할 수 있는 정보를 모으는 데 종종 시간을 낭비합니다. 구체적으로, 직원들은 클라우드 스토리지와 대화 스레드에 흩어진 정보를 찾는 데 매일 59분을 허비합니다.

퍼플렉시티 AI는 검색과 유사한 인터페이스에 여러 AI 모델, 실시간 웹 브라우징, 그리고 모든 응답에 대한 인용 정보를 결합하여 이러한 문제를 해결합니다.

이는 수백 개의 링크를 수동으로 검토하지 않고도 신뢰할 수 있는 출처 기반 답변이 필요한 연구원, 컨설턴트, 분석가에게 이상적입니다.

퍼플렉시티 AI의 최고의 기능

인용 출처를 포함한 실시간 검색으로 신뢰할 수 있는 연구 기반 콘텐츠를 확보하세요.

다양한 추론 방식을 위해 여러 AI 모델(GPT-4 Omni, Claude, Grok, DeepSeek, Sonar) 간 전환 가능

PDF, CSV, 이미지 및 텍스트 파일을 업로드하여 데이터를 요약하거나 인사이트를 자동으로 추출하세요.

스페이스를 통해 팀과 협업하세요. 회원들은 파일을 공유하고, AI에 프롬프트를 보내며, 내부 지식 기반을 구축할 수 있습니다.

Albato 또는 Boost Space와 같은 타사 플랫폼을 통해 800개 이상의 생산성 tools와 Perplexity의 API를 통합하세요.

퍼플렉시티 AI의 한도

후속 질문 간 맥락 유지에 어려움을 겪고 계신가요?

한도 다국어 지원 능력, 특히 덜 흔한 언어의 경우

업로드된 이미지 URL이 공개적으로 접근 가능한 상태로 남아 있다는 보안 문제가 보고되었습니다.

퍼플렉시티 AI 가격 정책

Free

Perplexity Pro : 사용자당 월 20달러

퍼플렉시티 기업 프로: 사용자당 월 40달러

퍼플렉시티 /AI 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (45개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (20개 이상의 리뷰)

사용자들이 퍼플렉시티 AI에 대해 말하는 것

이 G2 리뷰에서 공유한 내용:

퍼플렉시티가 간단한 질문을 웹에서 실제 정보를 끌어와 링크까지 제공하며 빠르게 유용한 도움말 채팅으로 전환하는 방식이 마음에 듭니다. 사용법이 매우 간편하고, 복잡한 메뉴나 과도한 옵션이 없으며, 이전 대화를 기억해 후속 질문도 자연스럽게 이어집니다. *

👀 재미있는 사실: 최초의 AI 생성 그림이 432,500달러에 판매되었습니다. 알고리즘으로 생성된 '에드몽 드 벨라미'라는 초상화가 크리스티 경매에서 낙찰되며 AI 기반 예술의 마일스톤을 세웠습니다.

4. Microsoft Copilot (Microsoft 앱 전반에 걸친 AI 기반 생산성에 최적)

via Microsoft

Microsoft Copilot은 Word, Excel, Outlook, Teams에 직접 내장되어 사용자가 수동 초안 작성과 반복적인 형식을 생략할 수 있도록 지원합니다.

보고서나 프레젠테이션을 만들기 위해 이메일과 스프레드시트 사이를 토글하며 전환할 필요 없이, Copilot은 회의를 요약하고 슬라이드를 생성하며 수식을 제안할 수 있습니다. 이는 이미 Microsoft 생태계에 크게 의존하는 비즈니스들에게 실용적인 선택이 됩니다.

Microsoft Copilot의 최고의 기능

Word, PowerPoint, Outlook 내에서 직접 보고서, 프레젠테이션, 이메일을 생성하세요.

회의 내용을 요약하고, 실행 항목을 제안하며, Teams에서 작업을 관리하세요.

스프레드시트 분석, 수식 제안 및 Excel에서 시각적 차트 생성

복잡한 추론, 코드 지원 및 연구 통찰력을 위한 '더 깊이 생각하기' 모드 제공

음성, 텍스트, 이미지 입력을 통한 다중 모드 상호작용 제공

Microsoft Copilot의 한도

무료 사용자의 경우 피크 시간대 응답 속도 저하

기존 비서 대비 한도 컴퓨터 제어 기능

기술 코드 수정 시 가끔 발생하는 부정확성

Microsoft Copilot 가격 정책

Microsoft Copilot : 무료

Microsoft Copilot Pro: 사용자당 월 $20

Microsoft Copilot 평가 및 리뷰

G2 : 4.4/5.0 (85개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

사용자들이 말하는 Microsoft Copilot

이 G2 리뷰는 다음과 같이 노트했습니다:

Copilot의 가장 큰 장점은 참고 자료를 바탕으로 철저히 조사된 매우 상세한 결과를 제공한다는 점입니다. 다른 /AI 플랫폼도 사용해 답변을 비교해봤지만, 지금까지 Co pilot이 답변 생성 측면에서 가장 뛰어났습니다.*

5. Claude (인간과 유사한 AI 대화 및 고급 추론에 최적)

Claude를 통해

Anthropic의 Claude는 자연어 처리 기술을 활용하여 기존 챗봇보다 더 자연스럽고 맥락을 인지하는 /AI 상호작용을 제공합니다.

기계적이거나 지나치게 기술적인 답변을 받는 대신, 사용자는 어조와 의도에 맞춰 조정되는 대화형 응답을 받습니다. Claude의 Opus 모델은 코드 디버깅이나 다단계 분석과 같은 복잡한 추론 작업을 처리할 수 있으며, Sonnet 및 Haiku 모델은 빠르고 가벼운 쿼리를 지원합니다.

📌 예시: 경쟁사 분석을 준비 중인 마케팅 매니저는 연구 노트를 업로드하고 클로드에게 이를 상세한 보고서로 구조화해 달라고 요청할 수 있습니다. 단순히 정보를 붙여넣기하는 대신, 클로드는 잠재적 접근 방식을 논의하고 사실을 검증하며, 마치 인간 전문가가 작성한 것처럼 읽히는 서사를 초안으로 작성합니다.

Claude의 최고의 기능

속도, 정확성 및 복잡한 추론에 최적화된 세 가지 AI 모델(하이쿠, 소네트, 오푸스)을 제공합니다.

코드 생성, 디버깅 및 아키텍처 권장 사항 지원

정적 이미지 분석, 데이터 추출 및 상황별 인사이트 제공

강력한 기억 유지 기능을 갖춘 긴 양식의 맥락 인식 대화를 가능하게 합니다.

수천 개의 타사 앱과의 통합을 제공하여 워크플로우 자동화를 실현하세요.

Claude의 한도

이미지 및 비디오 생성 기능이 부족합니다.

때로는 확인 요청 전에 부분적인 작업만 완료됨

링크 요약하는 측면에서 ChatGPT만큼 포괄적이지 않음

Claude 가격 정책

Free

Pro : 사용자당 월 20달러

최대: 사용자당 월 $100

Claude 평가 및 리뷰

G2 : 4.4/5 (55개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (20개 이상의 리뷰)

사용자들이 클로드에 대해 말하는 것

이 Capterra 리뷰에서 소개된 기능:

지식 향상, 실질적인 학습 경로 제시, 루틴 생성 또는 작업 자동화를 통해 개인적·직업적 삶에도 도움을 주었습니다.

6. Hugging Face (오픈소스 AI 개발 및 모델 공유에 최적)

via Hugging Face

여러 언어를 처리하고, 고객 메시지의 감정을 감지하며, 실시간 금융 인사이트를 제공해야 하는 핀테크 챗봇을 개발한다고 상상해 보세요.

모델을 처음부터 몇 달 동안 훈련하는 대신, Hugging Face를 사용하여 사전 훈련된 트랜스포머를 빠르게 선택하고, 자체 데이터로 미세 조정하며, 추론 API를 통해 배포할 수 있습니다.

이 오픈소스 플랫폼은 개발자와 조직이 수천 개의 모델, 모델 훈련 및 배포를 위한 AI 도구, AI 애플리케이션을 공유하고 개선할 수 있는 협업 커뮤니티에 접근할 수 있도록 합니다. Hugging Face는 무거운 인프라나 가파른 학습 곡선 없이도 고급 NLP, 비전, 생성형 AI 솔루션을 구축하기 쉽게 만듭니다.

Hugging Face의 최고의 기능들

NLP, 컴퓨터 비전, 생성형 AI를 위한 100,000개 이상의 사전 훈련된 모델에 대한 접근 권한 제공

모델 호스팅 및 공유를 위한 모델 hub(Model Hub)와 허깅 페이스 hub(Hugging Face Hub)를 통한 협업 활성화

Transformers, Datasets, Tokenizers와 같은 오픈소스 라이브러리를 통한 미세 조정 및 배포 지원

인프라 관리 없이 대화형 AI 앱의 구축과 공유를 위한 스페이스를 제공합니다.

Hugging Face 추론 API를 통한 실시간 추론을 제공하여 원활한 생산 환경 통합을 실현하세요.

Hugging Face의 한도

대형 트랜스포머 모델에는 상당한 컴퓨팅 리소스가 필요합니다.

완화해야 할 잠재적 데이터셋 및 모델 편향성을 포함합니다.

고급 기능 구현 시 초보자를 위한 학습 곡선 제시

Hugging Face 가격 정책

Pro : 사용자당 월 9달러

팀 : 사용자당 월 $20

기업: 사용자당 월 50달러

Hugging Face 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

사용자들이 Hugging Face에 대해 말하는 것

이 G2 리뷰에서 밝혀진 바에 따르면:

/AI 커뮤니티에 일어난 최고의 일입니다. 커뮤니티가 모델을 추가하고 재사용하고 있습니다. 우리가 시도해 볼 수 있도록 검증된 최고의 모델을 확보하는 데 도움을 주세요.

/AI 커뮤니티에 일어난 최고의 일입니다. 커뮤니티가 모델을 추가하고 재사용하고 있습니다. 우리가 시도해 볼 수 있도록 검증된 최고의 모델을 확보하는 데 도움을 주세요.

👀 재미있는 사실: IBM의 왓슨이 공포 영화 <모건>의 서스펜스 넘치는 예고편을 제작했는데, 장면 선택부터 편집 순서까지 완전히 스스로 결정했습니다.

7. Notion (올인원 작업 공간 및 AI 기반 생산성에 최적)

via Notion

내일까지 마무리해야 할 긴 목록을 보며 책상에 앉아 커피를 마시는 모습을 상상해 보세요. 요약해야 할 보고서, 작성해야 할 이메일, 업데이트를 기다리는 팀들이 있습니다.

여러 앱을 오가며 작업할 필요 없이 Notion만 열면 됩니다. 몇 분 안에 노트가 체계적으로 정리되고, 보고서는 간결한 요약으로 압축되며, 이메일 초안이 공유 준비를 마칩니다.

이것이 바로 Notion이 유용한 이유입니다. 익숙한 노트북 같으면서도 내부에 조용하고 사려 깊은 조력자가 내장된 느낌입니다. 해외 팀원들을 위한 문서 번역을 도와주고, 제안서의 어색한 문장을 수정하며, 막힐 때 아이디어를 떠올리게 해줍니다.

Notion 최고의 기능

긴 보고서와 회의 노트를 요약하여 시간을 절약하세요

글로벌 팀과의 원활한 협업을 위한 문서 번역

더 명확한 의사소통을 위해 문법과 스타일을 다듬으세요

빠른 프롬프트를 활용하여 게시물, 이메일, 플랜을 브레인스토밍하고 초안 작성하세요

작업 목록과 데이터베이스의 업데이트를 자동화하여 손쉬운 추적 구현

Notion의 한도점

Notion 작업 공간을 최대한 활용할 때 가장 효과적입니다.

확장된 AI 사용을 위해서는 유료 플랜이 필요합니다

한도 오프라인 접근

Notion 가격 정책

Free

추가 혜택 : 사용자당 월 $12

비즈니스 : 사용자당 월 24달러

기업: 맞춤형 가격 정책

Notion 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (6,700개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (2,600개 이상의 리뷰)

사용자들이 말하는 Notion

이 G2 리뷰에서 강조된 내용은 다음과 같습니다:

Notion AI, 특히 새로운 회의 노트 기능은 독립적으로 사업을 시작하는 모든 이에게 판도를 바꾸는 도구입니다. 마치 회의에 동석하는 비서나 코디네이터가 모든 중요한 세부사항과 실행 항목을 기록해 주는 것과 같아서, 회의 참석자들에게 전념할 수 있게 해줍니다. *

8. Trello (시각적 프로젝트 구성 및 팀 협업에 최적)

Trello를 통해

Trello는 팀이 작업을 시각적으로 정리하고 진행을 추적할 수 있도록 돕는 인기 있는 칸반 기반 프로젝트 관리 tool입니다. 카드와 보드 시스템으로 설계된 이 tool은 단순함을 추구하여 프로젝트 플랜 수립, 책임 할당, 워크플로우 모니터링을 쉽게 할 수 있도록 합니다.

팀은 프로세스에 맞게 보드를 맞춤형으로 설정하고, 일상적인 작업을 자동화하며, Trello를 즐겨찾는 tools와 통합할 수 있습니다. 이 모든 과정에서 협업은 간결하고 투명하게 유지됩니다.

Trello 최고의 기능

보드, 목록, 카드로 작업을 정리하여 명확한 프로젝트 개요를 확보하세요

반복 작업을 자동화하는 버틀러 자동화 활용

라벨, 필터, 파워업으로 워크플로우를 맞춤형으로 설정하세요

댓글, 첨부 파일 및 실시간 업데이트를 통한 협업 활성화

데스크톱과 모바일에서 Trello에 접속하여 이동 중에도 프로젝트 관리를 하세요.

Trello의 한도

고급 보고 기능 및 내장형 시간 추적 기능 부족

대규모 복잡한 프로젝트에 대한 확장성의 한도

제한된 오프라인 기능

Trello 가격 정책

Free

표준 : 사용자당 월 $5

프리미엄 : 사용자당 월 $10

기업: 사용자당 월 $17.50

Trello 평가 및 리뷰

G2 : 4.4/5 (13,700개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (23,600개 이상의 리뷰)

사용자들이 Trello에 대해 말하는 것

이 G2 리뷰에서 공유된 내용:

Trello는 개인 업무를 더 체계적으로 정리하는 데 도움이 되었습니다. 예시, 한 블로거가 AI 트렐로 보드를 공유했는데, 이 보드를 사용해 많은 시간을 절약했습니다. 물론 그 사람의 노력이 있었지만, Trello 덕분에 뛰어난 일을 공유할 수 있었습니다.*

9. Slite (집중적이고 깔끔한 팀 지식 기반 구축에 최적)

Slite를 통해

팀이 커질수록 흩어진 문서와 반쯤 잊혀진 대화의 혼란도 커집니다. Slite는 차분한 대안을 제공합니다. 팀이 정보에 파묻히지 않고 작성하고, 정리하고, 찾을 수 있는 공유 스페이스입니다.

모든 것을 하려는 AI 협업 tools와 달리, Slite는 한 가지에 집중합니다—팀이 지식을 관리하고 함께 의사결정을 내리는 것을 돕는 것입니다.

깔끔하고 독단적인 디자인 덕분에 지저분한 문서를 만들기 어렵습니다. 이는 팀이 형식에 시간을 덜 쓰고, 실제로 중요한 내용을 공유하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있음을 의미합니다.

Slite 최고의 기능

협업 작업 공간에서 무제한 문서를 생성하고 정리하세요

AI 기반 답변과 편집 지원을 활용하여 지식을 최신 상태로 유지하세요

문서 및 작업 공간 분석을 통한 참여도 추적

전용 패널로 전사적 지식을 관리하세요

Slack 및 Google Drive와 같은 tools와 연결하여 더 원활한 워크플로우를 경험하세요.

Slite의 한도점

맞춤형 통합을 위한 공개 API 없음

Notion과 같은 작업 관리 소프트웨어에 비해 데이터베이스형 기능이 적습니다.

Slite 가격 정책

표준 : 사용자당 월 $10

프리미엄 : 사용자당 월 15달러

기업: 맞춤형 가격 정책

Slite 평가 및 리뷰

G2 : 4.6/5 (260개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (40개 이상의 리뷰)

사용자들이 말하는 Slite

이 G2 리뷰의 기능:

/AI 기반 Ask 검색 유틸리티는 매우 유망하고 잘 구현된 것으로 보입니다. 아름답게 디자인되어 문서 작성을 '즐겁게' 만들고 최신 상태로 유지할 수 있게 합니다. 문서화가 매우 훌륭하게 완료됨.

10. Coda (단일 공간에서 맞춤형 문서-스프레드시트 워크플로우 구축에 최적)

via Coda

일부 팀은 문서와 스프레드시트 사이에서 선택하지 않아도 가장 효율적으로 일합니다. 코다는 탭 전환 없이 두 가지를 모두 제공합니다.

이 tool은 글쓰기, 계획 수립, 계산, 자동화가 실시간으로 함께 작동하는 유연한 올인원 문서입니다. 실시간 상태 업데이트가 포함된 콘텐츠 캘린더를 구축하든, 하나의 공유 공간에서 제품 기능 요청을 추적하든, 코다는 사용자의 스타일에 맞춰 조정됩니다.

정적인 문서 이상의 것이 필요하지만 전통적인 프로젝트 관리 tool의 무거움을 원하지 않는 빠르게 움직이는 팀에게 특히 유용합니다.

Coda의 최고의 기능

문서, 테이블, 인터랙티브 뷰를 하나의 캔버스에 결합하세요

팩을 사용하여 Gmail, Slack, Jira와 같은 tools와 연결하세요

간단한 노코드 로직으로 워크플로우 자동화 규칙 구축

글쓰기 지원, 요약, 아이디어 생성을 위한 AI 블록을 추가하세요

문서 잠금, 숨겨진 페이지, 작업 공간 역할로 공유 제어

Coda의 한도

첫 번째 사용자에게는 설정 과정이 복잡하게 느껴질 수 있습니다

오프라인 접근은 한도가 있습니다

Coda 가격 정책

Free

Pro : 사용자당 월 $12

팀 : 사용자당 월 36달러

기업: 맞춤형 가격 정책

Coda 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (470개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (90개 이상의 리뷰)

사용자들이 코다에 대해 말하는 것

이 Capterra 리뷰는 다음과 같이 노트했습니다:

지식 기반, 소프트웨어 개발 또는 영업 지원 콘텐츠에 팀원을 실시간으로 참여시켜 협업할 수 있는 간편함 덕분에 우리 회사에서 처음으로 지식 시스템에 대한 실질적인 수용이 이루어졌습니다.

👀 재미있는 사실: 스미소니언 협회는 /AI를 활용해 수백만 개의 디지털화된 유물을 분류하여 숨겨진 보물을 검색 가능하게 만들고, 심지어 역사적 사진에 자동 태그를 붙이고 있습니다.

추천 프로젝트: 유용한 ChatGPT 프로젝트 대안 추가 목록

우리가 소개한 최고의 ChatGPT 프로젝트 대안을 넘어, 콘텐츠 생성 및 자동화를 지원할 수 있는 다른 AI 기반 플랫폼들도 존재합니다.

예를 들어, 적합한 AI 글쓰기 tool을 선택하면 광고 문안, 이메일, 장문 기사 초안 작성 속도를 높이는 동시에 브랜드 일관성을 유지할 수 있습니다.

다음은 유용하게 활용할 수 있는 세 가지 추가 tools입니다:

Jasper : 광고 카피, 이메일, 블로그 포스트를 신속하게 작성하려는 마케팅 팀과 콘텐츠 제작자를 위해 설계되었습니다.

Writesonic : 팀이 SEO 친화적인 기사, 제품 설명 및 소셜 미디어 콘텐츠를 제작하도록 지원합니다.

Copy.ai : 제품 아이디어 브레인스토밍, 헤드라인 생성, 캠페인 메시지 초안 작성에 활용할 수 있는 AI 템플릿을 제공합니다.

ClickUp은 여러분이 기다려온 최고의 대안입니다

모든 팀은 각기 다른 방식으로 일합니다. ChatGPT Projects가 AI 기반 일에 가치 있는 체계화와 맥락을 제공하지만, 오늘날의 복잡한 프로젝트를 관리하기에는 항상 충분하지 않을 수 있습니다.

현대적인 팀에는 단순히 분리된 채팅 이상의 것이 필요합니다: 공유된 가시성이 필요합니다. ClickUp이 바로 그 해답을 제공합니다! 채팅 스레드와 프로젝트 문서를 오가며 전환할 필요 없이, ClickUp은 AI 기반 작업 관리, 협업, 실시간 보고 기능을 한곳에 통합합니다.

반복 작업을 자동화하고 목표를 추적하며 ClickUp Brain Max를 통한 고급 추론을 제공함으로써 팀에 필요한 맥락을 제공합니다.

AI 프로젝트 관리를 한 단계 발전시키고 모든 부서를 연결할 준비가 되셨다면, 지금 바로 ClickUp에 가입하세요.