콘텐츠 팀은 AI를 어떻게 활용할까? tools, 워크플로우 및 예시

전 세계 마케팅 팀에게 인공지능은 이미 실험 단계를 넘어 일상 업무의 필수 요소가 되었습니다.

콘텐츠 팀의 일원으로서, 콘텐츠 마케팅에서 AI가 어떻게 판도를 바꾸는 요소인지 잘 알고 계실 겁니다.

AI를 활용하면 주제 연구, 개요 생성, 콘텐츠 재활용, 팀 운영 워크플로우 설정 등 시간이 많이 소요되는 작업이 자동화됩니다. 이를 통해 고부가가치 전략 수립, 스토리텔링, 사고 리더십 등 핵심 업무에 집중할 시간을 확보할 수 있습니다.

콘텐츠 팀이 AI를 어떻게 활용하는지 아직도 망설이고 계신다면, 바로 여러분을 위해 이 글을 준비했습니다.

또한 AI가 자동화할 수 있는 부분과 인간의 감독/기술이 필요한 영역에 대해서도 논의해 보겠습니다.

콘텐츠 워크플로우에서 AI는 어떤 역할을 할까요?

전략 담당자가 애매한 브리핑을 보냅니다. 작가는 그 미완성 개요로 콘텐츠를 작성합니다. 에디터는 주제에 걸맞게 대부분을 다시 써야 합니다. 그러면 SEO 담당자가 막판에 키워드 목록을 추가합니다.

끝없는 반복 작업에 갇혀 있고, 결과물은 기대에 미치지 못합니다. 콘텐츠 전략과 주제에 대해 명확히 정립된 바가 없기 때문입니다.

콘텐츠 마케팅에서 /AI가 이러한 문제들을 피하는 데 도움이 되는 방법은 다음과 같습니다:

전략가는 명확성을 얻습니다 : AI 도구는 대략적인 주제를 청중 인사이트, 트렌드 주제, 다각적 접근법이 포함된 명확한 개요로 전환하는 데 도움을 줍니다. 이후 의도, 키 메시지 기둥, 도출하고자 하는 결과 등 세부 사항을 추가할 수 있습니다.

작가는 백지 증후군에 시달리지 않습니다: 포괄적인 브리핑만 있으면 작가는 시작하는 데 필요한 모든 것을 갖추게 됩니다. AI는 작가의 블록을 극복하고, 다양한 헤드라인이나 행동 유도 문구를 생성하며, 서로 다른 대상이나 플랫폼에 맞게 콘텐츠를 조정하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

에디터에게 더 많은 일이 주어집니다: 팀 규모로 콘텐츠 제작 시 생성형 AI와 대규모 언어 모델(LLM)이 초안을 제공할 수 있습니다. AI는 문법과 어조 일관성도 점검합니다. 이후 전문성을 반영해 초안을 수정하고 완성도를 높일 수 있습니다.

SEO가 깊이 내재되어 있습니다: 생성형 AI tools는 사용자 의도 기반 키워드 제안, 내부 링크, 콘텐츠 갭 분석을 통해 검색 성과를 높일 수 있는 생성형 AI tools는 사용자 의도 기반 키워드 제안, 내부 링크, 콘텐츠 갭 분석을 통해 검색 성과를 높일 수 있는 SEO 관리 프로세스를 지원합니다. 프로그래매틱 SEO를 활용하면 대규모로 맞춤형 콘텐츠를 생성할 수도 있습니다.

브랜드 목소리가 일관되게 유지됩니다: 마케팅 팀, 콘텐츠 생성 팀, 소셜 미디어 관리자, SEO 전략가 모두가 동일한 AI 기반 어조, 브랜드 정체성, 스타일 프레임워크를 기반으로 일합니다. 모든 채널과 자산에서 메시지가 통일됩니다.

프로젝트 관리가 더 원활해집니다: AI 기반 tools는 마감일을 추적하고 병목 현상을 표시하며 AI 기반 tools는 마감일을 추적하고 병목 현상을 표시하며 작업을 자동으로 할당하여 지속적인 진행 상황 업데이트나 알림 없이도 모든 구성원이 동일한 목표를 향해 나아갈 수 있도록 합니다.

🚀 AI 실전 사례: Zapier의 CMO인 레인 스콧 존스는 다음과 같이 관찰했습니다: 사전 제작 단계에 AI를 접목함으로써, 우리는 월 70개 게시물 생산 체계를 구축하고 기계가 단 한 편의 장문 기사도 작성하지 않으면서도 생산량을 거의 30% 가까이 늘렸습니다. 사전 제작 단계에 AI를 접목함으로써, 우리는 월 70개 게시물 생산 체계를 구축하고 기계가 단 한 편의 장문 양식 기사도 작성하지 않으면서도 생산량을 거의 30% 가까이 늘렸습니다. 그렇다면 콘텐츠에서 AI는 어떻게 활용할까요? 연구, 개요 작성, 워크플로우 자동화에는 사용하지만 장문 기사 작성에는 사용하지 않습니다.

⚠️ 그 노트에, AI를 사용해서는 안 되는 분야도 반드시 알아야 합니다. 다음이 포함됩니다:

조사 및 사실 확인

장문 콘텐츠의 완성된 초안

최종 소셜 미디어 게시물

오리지널 아트웍 또는 브랜드 이미지

데이터 기반 인사이트 또는 의견

콘텐츠 팀이 일상 일에서 AI를 활용하는 방법

이상적으로는 콘텐츠 팀 전체의 일상 워크플로우에 AI를 통합하는 것이 좋습니다. 이는 단순히 콘텐츠 생성 과정에 그치지 않고 AI 활용 범위를 확장하는 것을 의미합니다. 아래에서 그 방법을 소개합니다.

ClickUp과 AI를 활용해 콘텐츠 제작 워크플로우를 확장하는 법을 배우세요

콘텐츠 아이디어 구상 및 플랜

비디오, 틱톡, YouTube, 챗GPT가 주를 이루는 이 시대에도 사람들은 여전히 즐겨 찾는 블로그나 뉴스레터를 가지고 있습니다. 이자가 있고 가치 있으며 재미있는 내용을 전달한다면, 여러분은 분명히 눈에 띄게 될 것입니다.

이것은 아이디어 구상과 플랜 단계에서 시작됩니다. 단 한 글자도 쓰기 훨씬 전부터 말이죠.

아이디어 구상 및 플랜 단계에서 AI가 도움이 되는 방법:

수요 신호 파악하기: /AI가 검색 트렌드, 사용자 쿼리, 소셜 미디어 대화 분석을 통해 사람들이 지금 실제로 관심을 갖는 주제를 찾아냅니다.

스페이스를 채우기: 경쟁사 콘텐츠 분석을 통해 /AI가 기존 콘텐츠를 반복하지 않고 독창적인 콘텐츠를 제작할 수 있는 스페이스 영역을 찾아냅니다.

다양한 각도 창출: 하나의 핵심 주제에서 /AI가 SEO 중심 또는 고객 사례 접근법 등 다양한 변형을 생성하여 인간의 창의성을 증폭시킵니다.

아이디어 우선순위 지정: 생성형 AI 모델은 관련성, 검색 수요, 잠재적 ROI를 기준으로 주제에 점수를 매기거나 분류할 수 있습니다.

콘텐츠 달력 빠르게 시작하기: 한 줄도 쓰기 전에 개요와 대략적인 일정까지 생성되어 준비 시간을 단축합니다.

❗ 주의사항: 키워드와 검색량에 기반한 SEO 신호에 지나치게 인덱스하여 독창성과 브랜드 위치를 소홀히 하지 않도록 주의하세요. 최적의 균형점을 찾기 위해서는 콘텐츠 전략가의 필터가 필요합니다.

💡 전문가 팁: 아이디어 브레인스토밍에는 ClickUp Brain을 활용하세요. 아이디어를 구조화된 브리핑이나 달력 관리 가능한 작업으로 즉시 전환할 수 있습니다. Brain은 연구 내용을 요약하고, 주제 변형을 확장하며, 경쟁사 분석을 수행하고, 이러한 아이디어에 대한 초안 개요 작성까지 도와줍니다. ClickUp Brain을 활용해 아이디어를 생성하고 콘텐츠 플랜 속도를 높이세요

ClickUp의 차별화된 장점: 때로는 하나의 AI 모델로는 부족할 때가 있습니다. ClickUp Brain MAX를 사용하면 ClickUp Brain 외에도 ChatGPT, Claude, Gemini 등 모든 프리미엄 외부 대규모 언어 모델(LLM)을 한 곳에서 이용할 수 있습니다. 도구를 전환하지 않고도 창의적인 콘텐츠 생성, 아이디어 브레인스토밍, 메타 설명 작성까지 가능합니다! Brain MAX를 통해 ClickUp 내에서 최고의 AI 모델 간 전환하세요

2. 브리프 생성 및 개요 구성

주어진 주제들로 성공 가능성을 극대화하는 방법은 무엇일까요?

힌트: 강력한 콘텐츠 브리프가 핵심입니다.

내부 작가든 외부 작가든, 플랜된 콘텐츠의 목적, 해결해야 할 대상 고객의 문제점, 제품 위치 및 기타 중요한 세부 사항을 반드시 파악해야 합니다.

콘텐츠 브리프는 이 모든 정보를 간편한 형식으로 전달합니다. 작가가 작업을 시작하는 데 필요한 모든 것을 제공함으로써, 훌륭한 브리프는 작가들이 질문과 확인을 위해 계속해서 오가야 하는 번거로움을 피할 수 있게 합니다.

AI가 브리프 작성에 도움이 되는 방법:

검색 결과 페이지(SERP) 및 개요 분석: AI tool은 상위 노출 페이지를 스캔하고 키워드 연구를 수행하여 개요, 가능한 헤더, 다룰 질문, 포함할 예시를 제안할 수 있습니다. 또한 경쟁사가 놓친 부분을 강조해 줄 수도 있습니다.

페르소나 및 여정 매핑: 검색 쿼리가 인지 단계(문제 조사), 고려 단계(해결책 비교), 결정 단계(행동 준비) 중 어느 단계에 해당하는지 태그할 수 있습니다.

대규모 브리프 표준화: 대규모 팀의 경우 AI가 모든 브리프에 동일한 핵심 요소(대상, 목표, 키워드, 링크, 강조할 기능 등)를 포함시켜 일관성을 보장합니다.

형식 변환: 단일 주제에서 AI가 다양한 채널(예시: 장문 블로그, LinkedIn 캐러셀, 이메일)에 맞춤화된 콘텐츠 개요를 생성하여 노력 중복을 줄입니다.

메타 요소 포함: AI는 브리프 작성 중 검색 엔진을 위한 메타 제목, 설명, 대체 텍스트까지 제안할 수 있습니다.

❗ 주의사항: 고객 데이터를 바탕으로 각 주제의 의도를 파악하려면 여전히 콘텐츠 마케터가 필요합니다. AI는 키워드와 접근 방식을 제안할 수 있지만, 검색자가 빠른 체크리스트, 심층 가이드, 제품 비교 중 무엇을 원하는지 정확히 판단할 수는 없습니다.

💡 전문가 팁: ClickUp Docs를 활용해 콘텐츠 브리프와 템플릿을 작성하고 공유하세요. AI로 초안 브리프를 빠르게 생성하고, 자체 구조로 맞춤 설정한 후 작가, 에디터, 마케팅 팀 전체와 실시간 협업할 수 있습니다. 특정 유형의 문서를 자주 사용하시나요? 한 번의 클릭으로 템플릿으로 변환하세요! ClickUp 문서로 나만의 브리프 템플릿을 구축하세요

👀 알고 계셨나요? Ahrefs 설문조사에 따르면 마케터의 87% 이상이 콘텐츠 생성 및 AI를 활용하고 있습니다. AI를 사용하는 기업은 수동 작업 기업 대비 월간 콘텐츠 게시량이 42% 더 많습니다.

3. 글쓰기와 공동 생성

/AI는 깊은 판단력이 필요하지 않은 글쓰기 과정의 일부를 가속화합니다.

작가의 강점은 미묘한 차이를 이해하고 감정을 녹여내는 데 있습니다. 어조를 전환하는 법, 강조를 위해 멈춰야 할 때, 비유를 활용할 시점을 잘 알고 계십니다.

또한 전략적 시각을 적용하여 콘텐츠를 비즈니스 목표와 연계하고, AI가 제시하는 사실 관계를 검증합니다.

반면 AI는 속도와 반복 작업에 탁월합니다. 이를 활용해 콘텐츠나 이미지를 빠르게 생성하는 등 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.

ClickUp의 특별한 기능: AI로 생성된 콘텐츠의 일반적인 유형을 소개합니다. 지금 바로 실험해 보세요. 이 이미지는 ClickUp Brain 🧠을 사용해 생성했습니다. AI 생성 콘텐츠 유형, ClickUp Brain으로 제작한 인포그래픽 이 비디오는 Brain을 활용해 콘텐츠를 생성하는 방법을 보여줍니다.

AI가 글쓰기와 공동 생성(생성)에 도움이 되는 방법:

빈 페이지 극복하기: AI가 초안 작성, 전환 문장, 지원 문단을 몇 초 만에 생성해 줍니다

스타일과 어조 전환: 브랜드의 목소리(캐주얼, 권위적, 기술적)에 맞춰 섹션을 빠르게 재작성할 수 있습니다.

개요 확장: AI tools를 활용해 글머리 기호를 문단으로 확장하거나, 예시를 추가하거나, 자주 묻는 질문(FAQ)을 제안할 수 있습니다.

크로스 포맷 초안 작성: AI 글쓰기 tools는 동일한 브리프를 블로그, 이메일, LinkedIn 게시물로 재작성할 수 있어 처음부터 다시 시작할 필요가 없습니다.

변형 테스트: 이 tools를 활용하면 헤드라인, CTA(행동 유도 문구), 요약 등 다양한 버전을 손쉽게 생성하여 팀이 검토할 수 있습니다.

❗ 주의사항: AI는 사실과 데이터를 허위로 생성하는 것으로 알려져 있습니다. 모든 데이터, 인용문 또는 통계는 진위 여부를 확인하기 위해 교차 참조해야 합니다.

💡 전문가 팁: ClickUp 작업을 활용해 콘텐츠 생성 워크플로우를 관리하세요. 브리프를 첨부한 작성 작업에 할당하고, 마감일을 설정하며, 초안, 수정, 승인 단계별로 하위 작업을 활용하세요. ClickUp AI를 통해 작업에서 코멘트 할당, 콘텐츠 생성/수정, 상태 업데이트가 가능합니다. 작가, 에디터, 마케터 모두가 동일한 스레드에서 협업할 수 있어 피드백, 버전, 최종 승인이 문서와 이메일에 흩어지지 않고 중앙 집중화됩니다. 게다가 ClickUp Brain이 항상 질문에 답변해 주므로 긴 댓글 스레드를 일일이 뒤질 필요가 없습니다!

카툰 네트워크의 소셜 미디어 마케팅 팀은 ClickUp의 마케팅 프로젝트 관리 소프트웨어를 활용해 콘텐츠 운영을 조정합니다. 이 플랫폼은 팀의 단일 정보 원천 역할을 하며 신뢰와 책임감을 구축하고 시간을 절약해 줍니다. 소셜 콘텐츠는 아이디어 구상부터 크리에이티브 및 카피 검토를 거쳐 게시 준비 단계까지 진행되며, 관리자가 지속적으로 업데이트를 요청할 필요가 없습니다. 또한 프로젝트의 각 부분에 대한 책임자가 명확히 표시되므로 문제 해결도 더욱 수월해집니다. 카툰 네트워크 소셜 미디어 디렉터 사라 리블리의 말에 따르면: 제 역할은 전략과 기획에 집중되어 있어서 ClickUp을 매우 선호합니다. 모든 것이 체계적으로 정리되고 누가 어떤 업무를 담당하는지 파악해야 하는데, 이를 위해 ClickUp이 꼭 필요했습니다. 제 역할은 전략과 기획에 집중되어 있어서 ClickUp을 매우 선호합니다. 모든 것이 체계적으로 정리되고 누가 어떤 업무를 담당하는지 파악해야 하는데, 이를 위해 ClickUp이 필요했습니다.

4. 편집

작성자가 초안을 제출하면, 콘텐츠 팀은 에디터가 세부 검토하기 전에 모든 초안을 자동화된 문법 및 명확성 검사를 거쳐 확인할 수 있습니다.

이로 인해 에디터의 역할이 변화합니다. 더 이상 오타 수정이나 문법 교정에 시간을 할애할 필요가 없으며, 대신 구조적 명확성과 목소리 톤, 아규먼트 평가, 표현과 표현 방식에 대한 윤리적 판단에 더 많은 시간을 할애하게 될 것입니다.

AI가 편집 과정을 지원하는 방법:

*초기 정리 단계: AI 도구는 초안의 문법 문제, 반복적인 표현, 불필요한 채움말을 스캔할 수 있습니다

어조 및 명확도 조정: AI를 활용해 특정 섹션을 즉시 재작성함으로써 더 자신감 넘치게, 대화로, 또는 기술적으로 표현할 수 있어 작가와 형식에 관계없이 일관된 브랜드 목소리를 유지할 수 있습니다

*구조 및 흐름 개선: /AI는 갑작스러운 전환, 누락된 맥락, 불균형한 진행 속도를 지적할 수 있습니다. 특히 여러 작가의 기여물을 병합할 때 유용합니다

SEO 및 성능 최적화: 키워드 배치와 가독성 점수부터 메타 설명과 내부 링크까지, AI가 콘텐츠의 검색 노출을 높이는 세부 조정 사항을 추천합니다

💡 전문가 팁: ClickUp의 교정 기능을 활용해 편집 피드백 루프를 간소화하세요. 에디터와 팀원이 작업 내 이미지, 비디오, PDF에 직접 주석을 달 수 있습니다. 에디터는 특정 단어, 시각 자료 또는 프레임을 강조 표시하고, 작가나 디자이너에게 설명을 요청하며, 모든 수정 요청을 실시간으로 추적할 수 있습니다. 수정 작업이 완료되면 댓글을 해결된 것으로 표시하세요. 모든 버전을 깔끔하고 투명하며 추적 가능하게 유지하세요.

콘텐츠 운영에 관한 모든 구성원의 이해를 통일하기 위해 ClickUp은 사전 구축된 템플릿을 제공합니다. ClickUp의 콘텐츠 관리 템플릿은 전략, 실행, 보고를 시각적 대시보드 내에서 통합합니다.

ClickUp의 콘텐츠 관리 템플릿으로 콘텐츠를 체계적으로 정리하고 쉽게 접근하세요

이 템플릿은 콘텐츠 팀이 모든 콘텐츠를 처음부터 끝까지 플랜하고, 정리하며, 관리할 수 있는 체계적인 시스템을 제공합니다. 아이디어, 기획서, 초안, 승인 과정까지 모든 것이 한곳에 통합됩니다. 작가, 마케터부터 에디터에 이르기까지 모든 구성원이 모든 콘텐츠 자산을 한눈에 가시성을 확보할 수 있습니다.

참고: 이 템플릿은 ClickUp에서 블로그 콘텐츠 운영 관리를 위해 사용하는 것입니다.

다트머스 대학 학생 웰니스 센터의 웰빙 프로그램 코디네이터인 시드 바블라가 콘텐츠 생성에는 ClickUp을 활용하는 것에 대해 이렇게 말합니다:

ClickUp은 이메일 소통 필요성을 줄이고 콘텐츠 생성 팀의 협업을 간소화했습니다. 이제 아이디어 구상/브레인스토밍부터 초안 작성까지 최대 2~3배 빠르게 진행할 수 있습니다. 효과적인 작업 추적과 설명/댓글 섹션을 통한 맥락 제공으로 시스템 전환이 줄어들어 여러 도구(GDrive, 이메일, Slack) 대신 단일 시스템(ClickUp)만 사용하게 되었습니다.

ClickUp은 이메일 소통 필요성을 줄이고 콘텐츠 생성 팀의 협업을 효율화했습니다. 이제 아이디어 구상/브레인스토밍부터 초안 작성까지 최대 2~3배 빠르게 진행할 수 있습니다. 효과적인 작업 추적과 설명/댓글 섹션을 통한 맥락 제공으로 시스템 전환이 줄어들어 여러 도구(GDrive, 이메일, Slack) 대신 단일 시스템(ClickUp)만 사용하게 되었습니다.

작가를 한다면, 이건 정말 공감 가실 거예요… via Reddit 이를 방지하기 위한 해결책: ClickUp Brain MAX의 음성 인식 텍스트 변환 기능입니다. 즉석에서 떠오른 생각, 음성 메모, 콘텐츠 아이디어를 이동 중에도 기록하세요. Brain이 이를 즉시 구조화된 텍스트로 변환해 편집, 확장 또는 협업이 가능하게 합니다. 기록하지 못해 아이디어를 잃어버리는 일은 이제 없습니다!

5. 콘텐츠 캘린더 및 제작 진행 상황 추적

콘텐츠 작업이 편집 단계를 넘어서면, 도전 과제는 글쓰기에서 조정으로 전환됩니다. 워크플로우의 모든 움직이는 부분을 추적하는 중앙 집중식 캘린더가 없다면 마감일, 의존성, 배포 플랜은 쉽게 무너질 수 있습니다.

AI가 제작 추적 및 스케줄링을 지원하는 방법:

자동화된 일정 관리: AI 도구는 작업량 용량과 과거 타임라인을 기반으로 마감일을 할당하여 누구의 업무 부담도 과중해지지 않도록 합니다

예측 알림: AI가 작업 지연 위험을 감지하면 마감일 전에 담당자나 에디터에게 알림을 보내줍니다

가시성 대시보드: */AI 생성 대시보드를 통해 수동 업데이트 없이 초안, 검토 중, 게시 준비 완료 상태의 콘텐츠를 즉시 파악하세요

콘텐츠 캘린더 인사이트: AI tool은 참여 데이터를 분석하여 최적의 게시 시간, 콘텐츠 구성, 플랫폼별 게시 빈도를 제안합니다

❗ 주의사항: 모든 미세 작업을 제작 달력에 추가하면 부담스러울 수 있습니다. 필터를 활용해 가장 중요한 단계(예: 검토 준비 완료, 일정 확정, 게시 완료)에 집중하세요.

*clickUp의 차별화된 기능: ClickUp의 AI 필드로 협업이 한층 쉬워집니다. AI 필드를 통해 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다: 간결한 작업 요약 즉시 생성

캠페인 진행 상황을 자동화 업데이트로 받으세요

클릭 한 번으로 콘텐츠 번역하기

수동 노력 없이 실행 항목을 식별하세요 ClickUp의 AI 사용자 정의 필드를 활용하여 진행 추적 및 업데이트를 자동화하세요 이러한 스마트 기능은 팀이 체계적으로 업무를 관리하고, 일상적인 업데이트에 소요되는 시간을 절약하며, 모든 구성원이 동일한 방향으로 나아가도록 지원합니다. 이를 통해 관리 일에서 벗어나 창의적인 전략 수립에 더 집중할 수 있습니다. 이것들을 보드 보기나 달력 보기와 결합하면, 수동으로 일을 추적하는 것에 대해 다시는 걱정할 필요가 없습니다.

AI 추적을 대규모로 효과적으로 운영하려면 팀이 타임라인, 작업, 게시 우선순위를 조정할 수 있는 공유 공간이 필요합니다.

ClickUp의 콘텐츠 달력 템플릿은 팀과 플랫폼 전반에 걸친 게시 일정을 단순화하는 시각 중심 플래너입니다.

ClickUp 콘텐츠 달력 템플릿을 활용해 표준 프레임워크로 편집 또는 블로그 달력을 생성하세요

각 콘텐츠별로 드래그 앤 드롭 방식의 카드를 통해 콘텐츠 유형이나 캠페인별로 색상 코딩되어 게시 예정인 콘텐츠, 게시 시점, 게시 위치를 한눈에 확인할 수 있습니다. 달력 카드 중 하나를 클릭하면 채널 및 콘텐츠 카테고리를 포함한 전체 작업 세부 정보를 확인할 수 있습니다.

💡 전문가 팁: 콘텐츠 상태 업데이트나 진행 추적 같은 반복 작업을 AI 기반 ClickUp 자동화 기능으로 처리하세요. 예시: 결과물이 승인되면 작업을 자동으로 다음 단계로 진행하세요

작업 상태가 ‘검토 준비 완료’로 변경될 때 에디터에게 자동으로 태그 지정

게시일 48시간 전에 알림 보내기 ClickUp 자동화로 팀 워크플로우를 자동화하세요

🧠 재미있는 사실: 사람들은 최근에 구매한 제품이나 서비스를 더 자주 이용하는 경향이 있습니다. 새롭거나 한정된 기간의 캠페인, 구매 결정 시점과 연계된 전자책, 웨비나, 뉴스레터는 더 가치 있게 느껴지고 더 많이 읽힙니다.

6. 콘텐츠 재활용

다른 모든 부서와 마찬가지로 콘텐츠 팀도 적은 자원으로 더 많은 성과를 내야 하는 지속적인 압박을 받고 있습니다. 성장, 제품 마케팅, 영업 지원, 심지어 고용주 브랜딩을 위한 콘텐츠를 동시에 제작해야 하는 경우가 많습니다.

그렇다면 정신 건강을 해치지 않으면서 생산성을 10배로 높이는 방법은 무엇일까요?

가장 빠른 방법은 콘텐츠 재활용입니다. 새로운 것을 만들려고 애쓰기보다, 이미 존재하는 콘텐츠에서 더 많은 값을 추출하세요.

예시: 연구 보고서는 5부작 블로그 시리즈, 전자책, 팟캐스트 시리즈 또는 여러 체크리스트로 재활용될 수 있습니다.

그러나 수동 재활용은 시간과 에너지를 소모하는 작업으로, 자동화에 적합한 후보입니다.

AI가 콘텐츠 재활용 단계에서 도움이 되는 방법:

자동 형식 변환: 생성형 AI는 프롬프트 기반 재작성을 통해 블로그를 LinkedIn 캐러셀, 이메일 요약, 또는 짧은 형식의 비디오 스크립트로 변환할 수 있습니다.

어조와 대상 맞춤화: AI 카피라이팅 tools는 다른 대상 세그먼트나 채널에 맞게 콘텐츠를 재구성할 수 있습니다 — LinkedIn용 전문적인 어조, Instagram용 대화, X용 간결한 어조 등.

하이라이트 추출: 인용문이나 키를 생성하여 원본 콘텐츠와 연결된 숏폼 콘텐츠를 제작할 수 있습니다.

주제 클러스터링: AI는 게시된 콘텐츠 라이브러리를 분석하여 중복되는 주제를 탐지하고, 스토리를 확장할 수 있는 번들 또는 시리즈를 제안합니다.

SEO 재활용: /AI에게 누락된 키워드, 새로운 데이터 포인트 또는 내부 링크 기회를 식별하도록 요청하여 오래된 게시물을 새로 고치세요.

💡 전문가 팁: AI로 블로그를 캐러셀, 캡션, 단편 비디오로 재구성한 후, 바로 사용할 수 있는 소셜 미디어 달력 템플릿에 해당 자산을 직접 연결하세요. 이 템플릿에는 플랫폼, 게시물 유형, 캡션, 크리에이티브, 승인 상태를 위한 사전 구축된 필드가 포함되어 있습니다. 팀원들은 tool 간 전환 없이 플랜, 일정 관리, 협업을 수행할 수 있습니다.

7. 성과 추적 및 콘텐츠 분석

콘텐츠 마케터라면 누구나 알다시피, 콘텐츠와 캠페인을 출시하는 것은 과정의 일부에 불과합니다. 또한 성과를 추적하고 필요에 따라 최적화해야 합니다.

여러 채널과 수십 가지 메트릭으로 인해 성과 추적은 종종 데이터 과부하 문제가 됩니다. 특히 스프레드시트나 퍼즐 조각마다 여러 tools를 사용한다면 더욱 그렇습니다.

여기서 AI가 여러분의 구세주가 됩니다.

AI가 성과 추적 및 분석을 지원하는 방법:

자동화된 데이터 수집: AI가 여러 플랫폼(Google 애널리틱스, LinkedIn, YouTube 등)의 참여도, 트래픽, 전환 데이터를 단일 대시보드로 통합합니다.

패턴 인식: AI는 시간에 따른 성과 추세를 식별할 수 있습니다. 예시: 어떤 콘텐츠 길이가 더 많은 전환을 유도하는지, 어떤 게시일이 더 높은 참여도를 가져오는지 등을 파악할 수 있습니다.

감정 및 정성적 분석: 댓글, 피드백 또는 설문조사 응답을 분석함으로써 AI는 청중의 감정을 측정하고 팀이 어조, 메시지 또는 주제 초점을 개선하는 데 도움을 줍니다.

예측 인사이트: AI는 역사적 데이터를 기반으로 다음 달에 가장 좋은 성과를 낼 가능성이 높은 주제나 콘텐츠 유형을 예측하여 콘텐츠 캘린더를 더 전략적으로 플랜할 수 있도록 지원합니다.

❗ 주의사항: 성과 추적은 고립된 상태에서는 일하지 않습니다. 성과 데이터는 더 큰 마케팅 생태계와 연결되어야 합니다:

콘텐츠 분석을 CRM 데이터와 연결하여 어떤 게시물이 전환에 영향을 미치는지 확인하세요

캠페인 성과를 SEO 성장 및 브랜드 검색과 연계하세요

참여도와 리드 품질 메트릭을 결합하여 진정한 ROI를 파악하세요

💡 전문가 팁: ClickUp 대시보드를 활용해 모든 성과 메트릭을 한곳에 모아 시각화하세요. 작업, 사용자 지정 필드, 연동 서비스의 데이터를 연결하여 결과물, 타임라인, 참여도를 한눈에 추적할 수 있습니다. 막대 차트, 원형 차트, 선 그래프 같은 위젯을 전환하며 병목 현상을 파악하고 캠페인 성공을 측정하세요. 더 역동적이고 즉각적인 보고를 위해 AI 카드를 추가하세요! 가장 큰 장점은 경영진용 맞춤형 대시보드를 통해 보고서를 요약으로 변환하는 데 시간을 낭비하지 않아도 된다는 점입니다. ClickUp 대시보드에서 콘텐츠 메트릭 추적하기

ClickUp의 차별화된 장점: ClickUp 통합 기능을 통해 모든 콘텐츠 성과 데이터를 하나의 작업 공간으로 통합하세요. 분석 tools 동기화: Google 애널리틱스, HubSpot 또는 YouTube를 연결하여 참여도, 전환율, 트래픽 데이터를 ClickUp 대시보드로 자동으로 가져옵니다.

콘텐츠를 파이프라인에 연결하세요: Salesforce나 HubSpot 같은 CRM과 연동하여 어떤 콘텐츠 자산이 실제 리드와 수익을 창출하는지 추적하세요

협업 강화: Slack 또는 Teams를 연결하여 핵심 메트릭이 변경되거나 마일스톤이 달성될 때 즉시 알림이 트리거되도록 설정하세요

SEO 및 게시 tools 연결: WordPress, SEMrush 또는 Ahrefs와 연결하여 순위를 모니터링하고 워크플로우에서 바로 게시하세요. ClickUp의 AI 에이전트로 한 단계 더 나아가세요. 내장형 AI 어시스턴트 역할을 하는 이 기능은 ClickUp 작업 공간 내에서 업데이트, 보고서, 답변을 자동화합니다. 일일 또는 주간 요약 게시, 팀 스탠드업 진행, 콘텐츠 관련 쿼리에 즉시 답변하는 등 모든 작업을 수동 설정 없이 수행합니다.

콘텐츠 팀을 위한 AI 활용의 이점

콘텐츠 라이프사이클의 모든 단계에 AI를 적용하면 다양한 이점을 얻을 수 있습니다. 인스턴스, AI는 다음과 같은 역할을 합니다:

모호한 아이디어를 구체적인 다음 단계로 전환하여 정신적 부담을 줄여줍니다

일 현장에서 바로 AI 제안으로 창의적 흐름 유지 , 맥락 전환과 블록 최소화

아웃라인 생성기 , 브리프, 브랜드 목소리를 따르는 템플릿으로 결과물을 표준화합니다

팀 간 장벽을 허물어 콘텐츠 전략, 작성, 디자인 팀이 프로젝트 업데이트와 의존성을 실시간으로 가시성 확보할 수 있도록 지원합니다.

실시간으로 콘텐츠를 조정 하여 다양한 대상과 플랫폼에 맞게 콘텐츠를 신속하게 현지화, 단순화 또는 재구성합니다.

콘텐츠 거버넌스 강화 : /AI 기반 태그, 명명 규칙, 대규모 체크리스트 생성을 통해

셀프 서비스 지원; 작가, 에디터, 마케터는 다른 팀이나 tools를 기다리지 않고 AI로부터 도움을 받을 수 있습니다

ClickUp 내 콘텐츠 제작 프로세스의 개요를 소개합니다.

📮 ClickUp Insight: 응답자의 62%가 ChatGPT나 Claude 같은 대화형 AI tools를 활용합니다. 친숙한 챗봇 인터페이스와 콘텐츠 생성, 데이터 분석 등 다재다능한 기능 덕분에 다양한 역할과 산업 분야에서 널리 쓰이는 이유일 것입니다. 그러나 사용자가 매번 AI에 질문하기 위해 다른 탭으로 전환해야 한다면, 관련 토글 비용과 컨텍스트 전환 비용이 시간이 지남에 따라 누적됩니다. ClickUp Brain은 다릅니다. 작업 공간에 바로 통합되어 작업 내용을 파악하고, 일반 텍스트 프롬프트를 이해하며, 작업과 직접 연관된 답변을 제공합니다! ClickUp으로 생산성을 2배 향상시켜 보세요!

콘텐츠 일에서 AI의 한도(그리고 이를 극복하는 방법)

콘텐츠 생성 및 마케팅에 AI를 활용하는 데는 많은 장점이 있지만, 맥락 오해나 지적 재산권 위험과 같은 간과할 수 없는 맹점이 존재합니다. AI가 취약한 부분과 이러한 문제를 일하는 방법을 알아보세요.

1. 지루한 획일적 콘텐츠

AI가 제공하는 효율성 덕분에 수백만 비즈니스가 대규모로 콘텐츠를 생산하고 있습니다. 그러나 플랫폼은 감정적 깊이가 부족한 유사한 콘텐츠로 넘쳐나고 있습니다. 독자들은 점점 생기 없는 글을 외면하고 있으며, 브랜드는 배경 속에 묻힐 위험에 처해 있습니다.

✅ 이에 대한 명백한 해결책은 AI를 경험 많은 에디터와 결합하여 브랜드 스토리, 예상치 못한 관점, 내부자 통찰력을 더하는 것입니다.

IBM에 따르면 프롬프트 엔지니어링은 동일한 효율성을 유지하면서 작업에 도움이 될 수 있습니다. 다음은 몇 가지 기법입니다: 제로샷 및 소량 데이터 프롬프팅 을 통해 AI의 구조나 어조를 안내하는 예시를 제공하세요.

설명문 작성 시 단계별 추론을 유도하는 사슬형 사고 프롬프트

역할 기반 프롬프트 : AI에 특정 인물을 부여하여 깊이와 관점을 더하는 방법

정제 루프를 통해 초안을 그대로 받아들이기보다 결과물을 반복적으로 개선해 나갈 수 있습니다.

2. 맥락의 사각지대

AI는 놀라운 속도로 언어를 처리하지만, 문화적 함의, 어조 변화, 법적 함의, 브랜드의 과거 실수 등을 이해하는 데 어려움을 겪습니다. 이러한 상황 인식 부족은 어색한 유머, 맥락을 모르는 표현, 부정확한 콘텐츠로 이어질 수 있습니다.

✅ 편집 감독은 그 어느 때보다 중요해졌습니다. AI 훈련은 또 다른 전략으로, 브랜드 키 맥락에 맞춰 제작된 프롬프트 라이브러리를 구축할 수 있습니다. 이러한 가이드라인은 지역별 지침, 타깃 고객 페르소나, 금기 주제 등 매우 구체적으로 설정될 수 있습니다.

👀 알고 계셨나요? 작가 및 검토자의 60%가 AI 어시스턴트가 '관련 맥락을 놓친다'고 말합니다. AI가 품질에 영향을 미친다고 느끼는 사람들 중 44%는 맥락 누락을 원인으로 꼽습니다.

3. 지적 재산권과 윤리적 위험 요소

인공지능은 방대한 온라인 데이터를 재조합하여 콘텐츠와 인사이트를 생성합니다. 명확한 출처 표기나 원본 투명성 없이 비즈니스는 의도치 않게 표절 콘텐츠를 게시할 위험에 처합니다. 또한 라이선스 자료 위반 및 원작자 크레딧 실패의 위험도 있습니다.

✅ 이 과제를 해결하는 방법은 다음과 같습니다:

장문 콘텐츠, 연구 중심 콘텐츠 또는 가시성이 높은 콘텐츠를 게시하기 전에 기업 표절 및 저작권 검사 도구를 통해 AI 생성물을 검증하세요

프롬프트에 외부 자료를 사용할 때는 라이선스를 확인하고 독점적 또는 권리 처리된 데이터로 제한하세요

마케팅에 AI를 활용하는 방법에 대해 더 알고 싶다면 이 비디오를 시청하세요.

ClickUp으로 콘텐츠를 작성하고(완벽하게) 정복하세요

콘텐츠 팀이 아무리 능력이 뛰어나더라도 아이디어를 확장하고, 브리핑을 핵심에 맞추며, 매주 마감일을 맞추는 일은 어려운 일입니다.

작업, 문서, 대화, 인사이트가 한데 모인 통합 AI 작업 공간 ClickUp은 콘텐츠 운영에 전례 없는 효율성과 가시성을 제공합니다. 자동화, 실시간 대시보드, 작업 및 문서에 통합된 AI, 사전 구축된 템플릿을 통해 콘텐츠 팀을 생산성의 중심지로 탈바꿈시킬 수 있습니다.

조직 내 모두가 부러워하는 그런 팀이 되세요. 😀

그럼, 무엇을 망설이고 계신가요? AI를 받아들이고 오늘 바로 ClickUp에 무료로 가입하세요.