WhatsApp 비즈니스 마케팅: 고객에게 도달하고 전환하는 방법

세상은 점점 시끄러워지고 있습니다. 모두가 고객의 관심을 조금이라도 차지하려 하기 때문이죠. 더욱 안타까운 점은, 주의 지속 시간이 상상 이상으로 빠르게 줄어들고 있다는 사실입니다.

고객에게 노출되는 것이 브랜드의 가장 큰 과제라면, 비즈니스용 WhatsApp 마케팅이 소음 속에서 두각을 나타내는 데 도움이 될 수 있습니다.

98%의 오픈 평가와 번개처럼 빠른 응답 속도로, 이메일과 소셜 미디어가 제공하지 못하는 것—주목도, 즉각성, 친밀감—을 제공합니다.

이 가이드에서는 비즈니스에 WhatsApp 마케팅을 활용하는 데 필요한 모든 정보를 공유합니다. 보너스: ClickUp이 WhatsApp 마케팅 워크플로우 전체를 한 곳에서 조정하는 방법을 보여드립니다.

WhatsApp 비즈니스 마케팅이란 무엇인가요?

WhatsApp 비즈니스 마케팅은 WhatsApp을 활용해 제품을 홍보하고, 고객과 직접 소통하며, 맞춤형 양방향 커뮤니케이션을 통해 영업 팀을 촉진하는 것을 의미합니다.

이러한 대화형 마케팅 양식을 통해 특별 할인, 신제품 출시 공지, 장바구니 미결제 알림, 주문 현황 업데이트, 유용한 팁이나 가이드 등의 마케팅 메시지를 보낼 수 있습니다.

소규모 기업은 일반적으로 무료 WhatsApp 비즈니스 앱을 사용하는 반면, 대규모 브랜드는 WhatsApp 비즈니스 플랫폼(API)을 활용하여 고객 접촉을 자동화하고 확장합니다.

참고: WhatsApp 비즈니스 정책 및 상거래 정책에 따라, 마케팅 또는 프로모션 메시지는 수신 동의(즉, WhatsApp을 통한 연락에 대한 명시적 권한)를 한 사람에게만 발송할 수 있습니다.

*노트: WhatsApp 비즈니스 계정과 개인 계정은 각각 다른 목적을 가지고 있습니다. 개인용 WhatsApp은 친구 및 가족 간의 일상적인 개인 메시징을 위해 설계되었습니다. 반면 WhatsApp Business는 상업적 커뮤니케이션을 위해 특별히 설계되었습니다. 비즈니스 프로필, 빠른 응답, 라벨, 카탈로그 등의 기능을 제공하며, WhatsApp의 비즈니스 커뮤니케이션 정책이 적용됩니다.

마케팅에 WhatsApp을 사용해야 하는 이유는 무엇인가요?

우선, WhatsApp은 180개국, 60개 언어로 월간 약 30억 명의 사용자를 보유하고 있습니다. 그러나 진정한 값은 단순한 도달 범위를 넘어섭니다.

WhatsApp Business가 마케팅 커뮤니케이션 전략에 포함되어야 하는 이유는 다음과 같습니다:

높은 참여도: WhatsApp 메시지의 WhatsApp 메시지의 열람률은 98%로 , 이메일 평균 20%와 비교됩니다. 더욱 놀라운 점은 90%가 3분 이내에 읽힌다는 사실입니다. 이러한 즉각성은 플래시 세일이나 이벤트 알림에 있어 금과 같습니다

*풍부한 멀티미디어 및 상호작용 기능: WhatsApp은 제품 이미지, 비디오, PDF, 음성 메시지, 스티커를 지원합니다. WhatsApp Business API를 사용하면 "예/아니오" 설문조사나 탭하여 구매 링크처럼 메시지를 상호작용 가능하게 만드는 버튼도 추가할 수 있습니다

실시간 양방향 커뮤니케이션: WhatsApp을 통한 소통은 영업 팀 속도를 높이고 마찰을 제거합니다. 예시: 누군가 제품을 보고 "M 크기 블루 색상은 재고 있나요?"라고 묻는다면, 신속한 답변으로 이자를 즉시 구매로 전환할 수 있습니다

높은 신뢰성과 보안성: WhatsApp 마케팅 메시지는 종단 간 암호화되며 실제 전화번호에 연결됩니다. 또한 인증된 비즈니스 배지는 신뢰도를 한층 더 높여줍니다

*비용 효율적인 마케팅: WhatsApp 비즈니스 앱은 무료이며, API 비용조차 SMS나 유료 광고보다 저렴합니다. 마케팅 메시지에 고가의 크리에이티브나 광고 슬롯이 필요하지 않습니다

옴니채널 전략에 적합:* 이메일로 상세 업데이트를 제공하고, 소셜 미디어로 잠재 고객을 유치한 후, WhatsApp으로 초대하여 신속하고 개인화된 후속 조치를 취할 수 있습니다. 많은 CRM이 WhatsApp과 연동되므로, 이메일과 채팅을 한 곳에서 함께 관리할 수 있습니다

👀 알고 계셨나요? WhatsApp은 원래 "근무 중"이나 "배터리 부족" 같은 상태 업데이트를 표시하기 위해 만들어졌습니다. 메시징 기능은 나중에 추가되었지만 빠르게 주요 기능이 되었습니다.

비즈니스 마케팅을 위한 WhatsApp 활용법: 전략 및 실제 예시

첫 번째 가입자 확보부터 맞춤형 콘텐츠 자동화 발송까지, 전문가처럼 마케팅 전략에 WhatsApp 비즈니스 플랫폼을 활용하는 방법을 소개합니다. 영감을 줄 수 있는 성공적인 WhatsApp 마케팅 캠페인 실제 예시도 함께 수록했습니다.

1. 수신 동의 목록 구축하기

Instagram이나 TV 같은 수동적 채널과 달리, WhatsApp 메시징 앱은 반드시 관심을 얻어야 합니다. 브랜드가 아무 WhatsApp 사용자에게나 일방적으로 방송할 수 없습니다. 권한이 필요합니다. 옵트인(수신 동의)은 필수입니다.

WhatsApp의 모든 구독자는 귀사의 소식을 받기를 명시적으로 요청했기 때문에, 이는 구축 가능한 가장 의도적이고 고신호 목록 중 하나입니다. 제3자 데이터에서 멀어지는 세상에서, 이러한 직접적이고 동의 기반의 접근은 마케팅의 금광과 같습니다.

고객 참여를 위한 수신 목록 구축 방법에는 다음과 같은 것들이 있습니다:

*구매 후 프롬프트: 결제 시 고객이 WhatsApp을 통해 주문 업데이트나 조기 접근을 원하는지 묻는 체크박스를 추가하세요

웹사이트 팝업: 할인이나 무료 가이드 같은 리드 마그넷을 제공하여 WhatsApp 가입을 유도하세요

instagram/Meta CTA:* 스토리 하이라이트나 프로필 링크를 활용해 WhatsApp 가입 양식이나 클릭 투 채팅 링크로 트래픽을 유도하세요

QR 코드: 매장 내 또는 포장지에 WhatsApp 가입 흐름과 연결된 QR 코드를 활용하세요

이벤트 또는 웨비나 등록: 가입 시 WhatsApp 비즈니스 계정을 통해 알림 또는 보너스 콘텐츠 수신 동의를 요청하세요

사용자가 브랜드로부터 무엇을 기대할 수 있는지 항상 명시하세요. 이 경우 브랜드는 메시징 앱을 통해 업데이트를 공유합니다.

2. 프로모션을 맞춤화하세요

WhatsApp의 오픈률이 98% 이상( 이메일의 고작 20%와 비교)이라는 점을 고려하면, 고객이 WhatsApp 메시지를 클릭하고 읽을 가능성이 훨씬 높습니다.

하지만 그런 접근성은 더 큰 위험을 수반합니다. 관련성에 대한 막대가 훨씬 더 높아졌습니다.

고객의 맞춤형 인구통계, 구매 이력, 이자, 위치 또는 마지막 상호작용 날짜를 기준으로 수신 동의한 목록을 세분화하여 소규모 그룹으로 나누는 것부터 시작하세요.

그런 다음 라벨 기능을 활용해 각 연락처에 "신규 고객", "VIP", "계절별 구매자" 등의 카테고리를 태그하세요. 라벨에 색상을 지정해 시각적으로 구분할 수도 있습니다.

WhatsApp 비즈니스 라벨 기능으로 채팅 관리를 간소화하세요

이러한 라벨을 기반으로 WhatsApp 마케팅 캠페인을 보다 효과적으로 맞춤화할 수 있습니다:

구매 이력을 기반으로 맞춤형 제품 추천 제공

생일 특가 제안이나 최근 구매 내역과 연계된 갱신 알림을 발송하세요

배송 가능 여부나 지역별 프로모션에 따라 메시지를 지역 목표에 맞춰서 전송하세요.

CRM에서 고객 유형별 태그(예: 고값 고객, 빈번한 반품 고객, 쿠폰 애호가)를 생성하고 이를 캠페인 흐름에 지도하세요

👀 예시 패션 및 라이프스타일 리테일러 6thStreet는 이메일, 푸시 알림, SMS 등 기존 마케팅 채널에서의 참여도 하락을 개선하기 위해 WhatsApp 비즈니스 플랫폼을 도입했습니다. 해당 브랜드는 수신 동의한 사용자에게 다음과 같은 메시지를 발송했습니다: 신규 사용자를 위한 맞춤형 환영 메시지

고객 참여를 유지하는 맞춤형 제품 추천

최근 구매 시기, 구매 빈도, 구매 값을 기준으로 특정 고객에게 발송되는 프로모션 메시지 캠페인

장바구니 포기 메시지

구매 후 24시간 이내에 발송되는 후속 마케팅 메시지

지속적인 캠페인(할인 알림 포함) 결과: 다른 채널 대비 신규 구매자 전환율 10배 증가

이메일 및 푸시 알림 대비 장바구니 포기 전환율 6배 증가

💡 전문가 팁: ClickUp의 CRM 템플릿은 첫 가입부터 구매 후 후속 조치까지 관계 관리의 모든 단계를 위한 사전 구축된 프레임워크를 제공합니다. 장바구니 알림, 배송 업데이트, 리뷰 요청 등을 수동으로 생성하는 대신, 템플릿을 활용하면 이러한 반복적인 워크플로우를 표준화하고 자동화할 수 있습니다.

3. 제품 출시 방송 메시지 발송

소셜 미디어에서 제품을 발표하면 알고리즘, 밈, 광고와 경쟁해야 합니다. 하지만 WhatsApp에서는 친구의 메시지 옆에 표시되므로 더 많은 주목과 빠른 행동을 이끌어냅니다.

WhatsApp 비즈니스 앱의 방송 기능 을 통해 제품 출시 소식을 사용자의 채팅으로 직접 전달할 수 있습니다.

출시 방송 맞춤형 메시지에 포함해야 할 내용은 다음과 같습니다:

짧고 강렬한 메시지: “새로 나온 게 있어요 👀”

명확한 CTA: “선착순 혜택을 받으려면 여기를 탭하세요” 또는 “미리 보기를 원하시면 YES라고 답장하세요*”

이미지 또는 비디오: 시각적 요소는 항상 클릭률을 높입니다

독점 제공: “다음 24시간 동안 WhatsApp 가족 여러분께만 제공됩니다”

출시 전 티저: “ 🤫 내일 오전 10시 – [귀사 브랜드]에 새로운 소식이 찾아옵니다! 기대해 주세요…”

💡 전문가 팁: 라벨과 방송 목록을 결합하여 특정 고객 그룹에 맞춤형 메시지를 보내세요. 예시: 라벨에 다음과 같이 표시된 경우: 첫 구매: 감사 메시지와 할인을 보내 재주문을 유도하세요

단골 고객: 조기 구매 기회나 VIP 혜택으로 충성도를 보상하세요

4. 자동화된 후속 조치 및 육성 시퀀스 구축

소비자의 74% 이상이 단순히 압도된 느낌 때문에 구매를 포기한 경험이 있습니다. 당연한 일입니다. 소비자들은 메시지, 광고, 방해 요소, 주장, 그리고 잡음에 시달리고 있으니까요.

하지만 좋은 소식은 WhatsApp 메시지가 소음 속에서 주목받게 해준다는 점입니다. ClickUp의 CRM 소프트웨어를 활용하면 이 과정을 자동화할 수 있습니다. 대규모로 초개인화를 구현하는 방법을 소개합니다:

장바구니 포기 알림: 고객이 장바구니에 상품을 남겨둔 경우, 설정된 시간 내에 WhatsApp 메시지를 트리거하세요. ClickUp CRM을 활용해 리드 상태의 상태를 태그하고, 제품 카테고리나 장바구니 값에 따라 맞춤화된 시간 기반 알림을 위한 자동화 규칙을 설정하세요

*배송 업데이트: 주문이 발송되거나 배송 중인 경우 고객에게 지속적으로 정보를 제공하세요. 이를 위해 주문 처리 관리 시스템을 ClickUp CRM과 연결하세요

리뷰 요청: *배송 완료 후 ClickUp이 자동으로 WhatsApp을 통해 리뷰 프롬프트 메시지를 발송하는 작업을 할당합니다. 리뷰가 제출되면 다음 구매 시 사용할 수 있는 쿠폰이 포함된 감사 메시지를 발송하도록 트리거하세요

*리드 육성 시퀀스: ClickUp CRM을 활용해 잠재 고객을 세분화하고 태그를 부여한 후, 리드에게 정보를 제공하는 WhatsApp 메시지 시리즈를 설정하세요

스마트 자동 응답: WhatsApp의 부재중 메시지 기능을 활용해 WhatsApp의 부재중 메시지 기능을 활용해 업무 시간 외 자동 응답을 설정하고, 사용자를 FAQ나 챗봇으로 안내하세요. ClickUp은 이러한 자동 응답을 추적하고 수동 응답이 필요할 때 후속 작업을 생성합니다. ClickUp 자동화 기능을 설정해 작업 상태를 변경하고, 다음 메시지를 수동으로 보낼 시기가 되면 알림을 트리거하세요

이 비디오를 시청하여 ClickUp 자동화가 비즈니스 프로세스를 어떻게 더 효율적으로 만드는지 알아보세요!

💡 전문가 팁: ClickUp의 자동화 에이전트에게 작업 공간 전체를 매일 또는 매주 점검하고 지연 사항을 표시하도록 지시하세요. 예시: 에이전트는 장바구니를 포기한 후 후속 조치를 받지 못한 연락처가 누구인지, 또는 고객 리뷰 요청에 응답하지 않은 사례가 있는지 확인할 수 있습니다. 자동으로 댓글을 추가하거나, 사용자 정의 필드를 업데이트하거나, 작업을 적절한 팀원에게 재할당하므로 팀은 어떤 조치가 필요한지 정확히 파악할 수 있습니다. ClickUp Autopilot Agents를 통해 작업과 문서에서 맥락을 파악하세요

5. WhatsApp을 통한 콘텐츠 마케팅으로 맞춤형 고객과 소통하세요

고객이 먼저 연락하기를 기다리지 말고 유용한 콘텐츠로 먼저 소통하세요. 고객이 플랫폼에 가입하는 즉시 미리 작성된 콘텐츠로 자동 응답하는 워크플로우를 설정하세요.

특정 기능에 대한 '사용 방법' 가이드, 자주 묻는 질문에 답하는 블로그, 또는 특정 요일에 발송되는 빠른 제품 팁 등을 생각해 보세요.

👀 예시 프랑스 스킨케어 브랜드 클라란스는 기존 고객을 대상으로 맞춤형 WhatsApp 메시지를 활용한 '립스틱의 날' 캠페인을 진행했습니다. 이 캠페인은 클라란스의 수신 동의 고객층과 대화형 관계를 구축하는 것을 목표로 했습니다. 고객은 선호하는 립스틱 유형을 선택한 후, 선택한 제품의 비디오를 시청하고 브랜드 웹사이트로 이동하여 자신에게 맞는 색상을 찾는 맞춤형 조언을 받았습니다. 결과: 4. 이메일보다 5배 더 높은 오픈율

이메일보다 7배 높은 전환율

여러분의 브랜드도 유사한 접근 방식을 취할 수 있습니다. 하지만 소규모 비즈니스 소유자나 여러 업무를 동시에 관리하는 전자상거래 창업자라면, 각 메시지를 수동으로 작성하는 것은 시간이 많이 소요됩니다. 긴 형식의 콘텐츠를 보유하고 있더라도, 이를 더 짧은 형식으로 재구성해야 합니다.

ClickUp Brain(ClickUp Brain)은 ClickUp의 내장형 AI 어시스턴트로, 콘텐츠를 WhatsApp에 바로 사용할 수 있는 메시지로 변환해 줍니다.

예시: ClickUp Brain이 생성한 콘텐츠를 어떻게 다듬어 발송할 수 있는지 확인해 보세요.

WhatsApp 마케팅을 위한 실행 가능한 콘텐츠 생성 위해 ClickUp Brain 활용하세요

또한 ClickUp Brain을 활용해 WhatsApp 채팅에서 반복되는 질문들—예를 들어 "이 제품은 아이들에게 안전한가요?" 또는 "반품 정책은 어떻게 되나요?"—을 요약하다 수 있습니다. 이를 재사용 가능한 메시지 프롬프트, FAQ 또는 교육용 팁으로 전환하세요.

게다가 Brain은 카피를 시각적 콘텐츠로 변환하는 데도 도움을 줍니다

✨ 이 프롬프트를 사용해 보세요 프롬프트 1: 지성 피부를 가진 구매자를 위한 3가지 스킨케어 팁을 작성하세요. 여름철 피부를 건강하게 유지하기 위해 할 수 있는 방법을 제안해 주세요 프롬프트 2:* 이 팁들을 활용해 Instagram용 소셜 미디어 게시물을 제작해 주시겠습니까? 레트로 스타일의 시각적 콘텐츠로 변환해 주세요. WhatsApp 메시지와 함께 사용할 수 있는 시각 자료를 생성하도록 프롬프트 브레인에 요청하세요

추가 혜택: 여러 캠페인, 채널, 페르소나를 관리 중이라면 ClickUp Brain MAX로 업그레이드해 보세요. 일반 AI 어시스턴트와 달리 Brain MAX는 Google Drive, OneDrive, SharePoint 등 모든 tools에 연결됩니다. 탭 전환 없이 즉시 제품 문서, 지원 스크립트, 과거 블로그 게시물을 불러와 WhatsApp용 메시지로 변환하세요. 음성 명령어를 통해 Brain MAX에게 메시지 시퀀스 초안 작성 또는 업데이트, 드립 캠페인을 위한 긴 문서 요약하다, 작업 공간 전체에서 적합한 자산 찾기를 요청할 수도 있습니다. 브레인 맥스에 대해 더 알고 싶다면 이 비디오를 시청하세요!

🧠 재미있는 사실: 2013년 6월, WhatsApp은 단 24시간 동안 무려 270억 건의 메시지를 처리하며 놀라운 기록을 세웠습니다. 이 중 약 100억 건은 수신 메시지, 170억 건은 발신 메시지였습니다.

WhatsApp 비즈니스 앱은 가장 접근하기 쉬운 시작점입니다. 무료이며 설정하기 쉽고, 개인 소유자나 소규모 팀에 이상적입니다. 비즈니스 프로필을 생성하고, 자동화 인사말을 설정하며, 라벨로 연락처를 정리할 수 있습니다.

하지만 마케팅 요구가 커질수록 이 기본 설정은 종종 한도에 부딪힙니다. 이 경우 고려해볼 만한 최고의 WhatsApp 마케팅 tools를 소개합니다.

1. WhatsApp 비즈니스 플랫폼(API)

이 인터페이스는 WhatsApp(Meta)에서 제공하며 중견 기업부터 대기업에 가장 적합합니다. 마케터는 이를 통해 프로그래매틱 방식으로 또는 제3자 비즈니스 솔루션 제공자(BSP)를 통해 메시지를 주고받을 수 있습니다.

가능한 작업:

수신 동의한 사용자에게 한 번에 메시지를 보내세요

사용자 행동(예: 장바구니 포기, 양식 작성, 배송 상태)에 따라 WhatsApp 메시지를 트리거하여 워크플로를 자동화하세요

API에 연결된 챗봇 tools을 활용하여 자주 묻는 질문(FAQ) 처리, 주문 접수 또는 잠재 고객(리드) 자격 평가를 수행하세요

배송 업데이트, 재참여 유도, 예약 알림 등 발신 메시지에 사전 승인된 템플릿을 활용하세요

CRM, 헬프데스크 또는 전자상거래 플랫폼과 연동하여 원활한 데이터 흐름과 풍부한 맥락의 답변을 구현하세요

캠페인 최적화를 위해 상세한 배송률, 열람률 및 고객 참여 메트릭을 확인하세요

대부분의 BSP(WhatsApp 비즈니스 파트너)는 메시지당 요금 또는 월정액 요금을 부과합니다. 하지만 이 비용은 더 넓은 도달 범위, 높은 응답률, 시간 절약으로 보상받습니다. 또한 WhatsApp 비즈니스 계정에 녹색 검증 배지를 원한다면 API가 유일한 방법입니다.

마케팅 목표가 발전함에 따라 WhatsApp 비즈니스 플랫폼을 보완하도록 설계된 다양한 전문 tool 중에서 선택하세요.

tool 유형 키 혜택 이상적인 대상: Brevo (올인원) 자동화 및 분석 기능과 결합된 WhatsApp, 이메일, SMS 캠페인 복잡한 설정 없이 메시징 채널을 통합하고 도달 범위를 확장하고자 하는 기업의 경우 Respond.io ( 옴니채널 CRM) 자동화 로직을 통한 WhatsApp, Messenger, IG 등 다양한 플랫폼의 중앙 집중식 메시징 모든 고객 대화 내용을 한눈에 파악해야 하는 중규모 지원 및 영업 팀 Bird (MessageBird) 시각적 캠페인 빌더 + 옴니채널 오케스트레이션 고급 메시징 로직을 활용한 멀티터치 캠페인을 운영하는 기업 Gupshup (AI 기반 API) AI 기반 템플릿, 챗봇, 고객 여정 자동화 대규모 대화 마케팅이 필요한 급성장 중인 DTC 브랜드 또는 기업 WANotifier (캠페인 tool) 드립 마케팅, 일괄 발송, API 추가 비용 없음, 팀 받은 편지함 최소한의 기술적 복잡성으로 효율적인 마케팅을 운영하는 소규모 팀 Zixflow, Wati, Interakt (자동화 tools) 퍼널 자동화, 태그, FAQ, 봇 설정 중소기업을 위한 육성 흐름, 온보딩 시리즈, 반복 캠페인 설정 ClickUp (캠페인 관리 레이어) 중앙 집중식 플랜 수립, 자산 생성, 팀 협업 및 워크플로우 추적 아이디어 구상부터 실행까지, 다중 채널 WhatsApp 캠페인을 종단간 관리하는 마케팅 팀

WhatsApp 비즈니스 마케팅 관련 법적 고려 사항 WhatsApp을 통한 비즈니스 마케팅에 어떤 tool을 선택하든, 반드시 준수해야 할 필수 법적 지침은 다음과 같습니다: *권한 획득: 사용자에게 메시지를 발송하기 전에 명확하고 적극적인 권한을 반드시 받아야 합니다. 사용자가 자발적으로 수신에 동의해야 합니다

WhatsApp 규칙 준수: 스팸으로 신고되어 계정 정지될 수 있으니 WhatsApp 비즈니스 및 상거래 정책을 엄격히 따르세요

프라이버시법 준수:* 고객 데이터를 수집하는 경우 GDPR(EU), CCPA(캘리포니아), PDPA(개인정보보호법) 등 데이터 보호 규정을 팔로워하십시오

메시지 규칙 숙지: 원치 않는 프로모션 메시지는 스팸으로 간주됩니다. 맞춤형 고객이 먼저 연락하거나 사전 승인된 템플릿을 사용해야 합니다

고객 데이터 보호: 암호화 및 안전한 저장소를 통해 사용자 정보를 보안하고, 현지 데이터 거주 관련 법률을 준수하세요

WhatsApp 비즈니스 마케팅 노력의 성공 측정 방법

다른 마케팅 캠페인과 마찬가지로, WhatsApp 비즈니스 캠페인의 결과를 추적하여 투자 수익률을 평가하고, 무엇보다도 고객에게 어떤 내용이 공감을 얻는지 파악해야 합니다.

이를 위해 정량적 및 정성적 신호를 혼합하여 사용할 수 있습니다. 측정해야 할 항목에 대한 몇 가지 팁을 소개합니다.

정량적 메트릭

전달률: 성공적으로 전달된 메시지의 비율입니다. 지속적으로 낮은 전달률은 연락처 데이터베이스에 문제가 있음을 시사할 수 있습니다

*블록 및 수신 거부율: 사용자가 귀하의 번호를 블록하거나 구독을 취소하는 비율입니다. 이 메트릭스의 급증은 콘텐츠나 발송 빈도를 즉시 조정해야 한다는 중요한 신호입니다

열람률: 수신자가 열람한 전달된 메시지의 비율

클릭률(CTR): 링크가 포함된 메시지의 경우, 링크를 클릭한 사용자의 비율을 측정합니다. 이는 메시지의 설득력을 직접적으로 나타내는 지표입니다

응답률: 귀하의 브로드캐스트에 답장을 보내는 사용자의 비율입니다. 이 KPI는 메시지가 양방향 대화를 얼마나 효과적으로 촉발하는지 측정하는 데 매우 중요합니다

*전환율: 사용자가 메시지를 수신한 후 원하는 행동(예: 구매 완료, 데모 예약, 쿠폰 코드 사용)을 수행하는 비율

발생한 리드: WhatsApp 대화 및 문의를 통해 확인된 신규 잠재 고객 총 번호

*전환당 비용/고객 획득 비용: 총 캠페인 비용을 성공적인 전환 번호로 나눈 재무 메트릭으로, 경제적 효율성을 측정하는 데 도움이 됩니다

정성적 지표

정량적 데이터는 무엇이 일어났는지 알려주지만, 정성적 분석은 왜 그런 일이 발생했는지 알려줍니다. 예시:

대화에서 인사이트를 발굴하세요: 채팅 기록을 체계적으로 검토하여 반복되는 고객 문의, 흔한 이의 제기, 자연스러운 제품 피드백을 찾아내세요

맞춤형 고객 감정 분석: 수신 메시지의 어조(긍정적, 부정적, 중립적)를 분류하여 브랜드 인식과 캠페인 반응을 파악하세요

ClickUp을 활용한 WhatsApp 마케팅 조정 방법

보내는 모든 WhatsApp 메시지에는 배경 이야기가 있습니다: 누가 작성했는가? 누가 승인했는가? 어떤 세그먼트를 대상으로 하는가? 언제 발송해야 하는가?

ClickUp의 마케팅 프로젝트 관리 tool은 모든 WhatsApp 마케팅 노력을 체계적으로 한곳에 정리해 줍니다. DTC 스킨케어 브랜드 예시를 통해 그 방법을 보여드리겠습니다.

1. 캠페인을 플랜하고 구성하세요

예를 들어, 귀하가 스킨케어 브랜드의 마케팅 매니저라고 가정해 보겠습니다. 습한 계절을 맞아 지성 피부를 위한 새로운 제품 번들을 출시합니다. 첫 구매 고객, 기존 유분 조절 세안제 사용자, 그리고 지난 분기 비활성 사용자에게 목표 WhatsApp 메시지를 발송해야 합니다.

ClickUp 작업 공간에서 몬순 스킨케어 번들 – WhatsApp 캠페인이라는 목록을 생성하세요. 이 공간은 모든 마케팅 노력을 추적하는 중심 공간입니다.

목록에 캠페인 내 키 실행 단계마다 작업을 추가하세요.

ClickUp 리스트 하나로 WhatsApp 캠페인 작업을 추적하고 관리하세요

각 작업마다 다음을 추가하세요:

작업 목표를 간략히 설명하고, 포함될 이미지/비디오 등 첨부 파일 정보를 포함하세요.

소유권 및 마감일을 추적하기 위한 마감일과 담당자

작업 효율적 관리 및 필터링을 위한 사용자 지정 필드 . 예시:

필드 목적 대상 세분화 세그먼트로 작업을 태그하세요: 첫 구매자, 비활성 사용자, 기존 구매자 메시지 유형 일괄 발송, 프로모션, 알림, 피드백 또는 장바구니 포기

각 작업과 하위 작업에 마감일과 사용자 지정 필드를 설정하세요

그런 다음 하위 작업을 활용하여 각 작업을 더 작고 실행 가능한 단계로 분할하세요. 이렇게 하면 세부적인 책임 할당이 더 쉬워집니다.

예시: "맞춤형 메시지 초안 작성" 작업에는 신규 구매자를 위한 메시지 초안 작성과 법무팀과의 검토 및 최종 확정 과정이 포함될 수 있습니다.

이렇게 하면 카피라이터, CRM 관리자, 규정 준수 팀 모두가 같은 페이지에 있을 수 있습니다.

복잡한 작업을 더 나은 가시성을 위해 추적 가능한 작은 하위 작업으로 분할하세요

또한 스토리텔링, 고객 인사이트 및 기타 정보를 정의할 중앙 집중식 장소가 필요합니다. ClickUp 문서가 여러분의 단일 정보 원천 역할을 합니다.

예시: 캠페인 개요(캠페인 배경 설명)를 여기에 작성하세요. 또한 크리에이티브 팀이 허용 범위와 제한 사항을 파악할 수 있도록 브랜드 및 법적 가이드라인을 추가하세요.

캠페인 개요를 작성하고 이 정보를 ClickUp 문서에서 중앙 집중화하세요

📮ClickUp 인사이트: 지식 근로자의 92%가 채팅, 이메일, 스프레드시트에 흩어진 중요한 의사결정을 잃을 위험에 처해 있습니다. 결정을 포착하고 추적하는 통합 시스템이 없다면 중요한 비즈니스 인사이트가 디지털 소음 속에 묻히게 됩니다. ClickUp의 작업 관리 기능을 사용하면 이런 걱정은 접어두셔도 됩니다. 채팅, 작업 댓글, 문서, 이메일을 단 한 번의 클릭으로 작업으로 생성하세요!

2. 마케팅 콘텐츠 달력을 작성하세요

다음으로 ClickUp 달력 보기를 활용해 몬순 스킨케어 번들 WhatsApp 캠페인 타임라인을 시각화하세요. 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

번들 상품 출시 후 신규 구매자 대상 메시지가 예약되도록 설정하세요

3일차 및 7일차 후속 연락이 다른 프로모션 발송과 겹치지 않도록 확인하세요

크리에이티브 승인 마감일을 추적하여 막판에 허둥대지 않도록 하세요

달력 보기에 동일한 날짜에 두 개의 프로모션이 겹치거나 일정이 전혀 없는 주가 표시되면, 실제 실행 전에 드래그 앤 드롭으로 간편하게 일정을 조정할 수 있습니다.

ClickUp 달력 보기를 통해 WhatsApp 캠페인 작업을 시각화하고 안정적인 메시지 흐름을 유지하세요

일정을 효율적으로 관리하려면 메시지 유형(프로모션 vs 콘텐츠 vs 후속 조치)별로 다른 색상 코드나 태그를 사용할 수도 있습니다. "언제 어떤 내용이 발송되는지"에 대한 투명성을 위해 팀이나 상사에게 이 내용을 공유하세요

👀 알고 계셨나요? 색상 심리학에 따르면, 빨간색은 자연스럽게 시선을 사로잡아, ClickUp 달력 보기에서 마감일이 지난 원고, 규정 준수 장애 요소 또는 중요한 캠페인 승인 사항을 라벨링하는 데 이상적입니다. 녹색은 진행과 완료감을 불러일으켜, 최종 확정된 메시지 원고, 디자인 자산 또는 예약된 방송을 태그하는 데 완벽합니다.

3. 협업하고 소통하세요

끝없는 이메일 스레드나 Slack 메시지 대신, ClickUp 채팅을 활용해 캠페인 관련 논의를 한곳에 모아보세요. 이를 통해 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다:

작업 공간 내에서 바로 실시간으로 소통하세요. 그룹 또는 개인 채팅, 음성 통화, 심지어 비디오 SyncUps까지 활용 가능합니다

대화를 특정 작업과 연결하여 모든 사람이 대화 내역을 확인하고 정확한 내용을 파악할 수 있도록 하세요

동일한 창 내에서 논의, 수정, 업데이트가 가능하므로 승인 및 편집 속도를 높일 수 있습니다

ClickUp Chat으로 대화를 시작하고, 업데이트를 공유하며, 캠페인 결정을 한곳에서 관리하세요

채팅에 이미지나 비디오를 첨부하고 최종 버전 승인 권한자를 태그하여 결정을 받을 수 있습니다. 또한 누군가 "7일차 후속 조치가 필요합니다"라고 말하면 해당 채팅 메시지에서 즉시 새 작업을 생성하세요.

게다가 팀 회원들은 결정 사항과 할 일을 파악하기 위해 60개 이상의 메시지를 일일이 스크롤할 필요가 없습니다. ClickUp Brain이 채팅 스레드를 키 포인트로 요약해 드립니다.

🧠 재미있는 사실: WhatsApp은 2015년 안드로이드에서 10억 다운로드를 달성한 두 번째 비Google 앱이었습니다.

4. 캠페인 상태, 승인 및 메트릭 추적

작업이 준비되면 캠페인 워크플로우의 각 단계를 반영하도록 ClickUp 맞춤형 상태를 설정하세요.

예시 흐름: 기획 → 콘텐츠 생성 → 승인 대기 → 예약 → 발송 → 후속 조치 예약 → 완료하다*

이를 통해 모든 사람이 마케팅 커뮤니케이션 전략에서 각 메시지가 정확히 어느 단계에 있는지 파악할 수 있습니다. '승인 대기 중' 상태에 머물러 있는 경우 관리자나 이해관계자가 개입하여 문구를 검토하고 진행시킬 수 있습니다.

ClickUp 맞춤형 상태 기능을 통해 플랜부터 후속 조치까지 각 캠페인 단계를 시각화하세요

시간이 지남에 따라 ClickUp 대시보드를 사용하여 이 데이터를 통합할 수 있습니다.

세 가지 세그먼트를 추적한다고 가정해 보겠습니다: 첫 구매자, 유분 조절 제품 사용자, 비활성 사용자. 다음과 같은 위젯으로 구성된 대시보드를 생성하세요:

상태별 작업: 각 세그먼트별 시각적 진행 상황 — 예약된 캠페인, 발송된 캠페인, 승인 대기 중인 캠페인 수

사용자 지정 필드 보고 : 작업에 기록된 클릭률(CTR) 또는 할인 코드 사용 현황 표시(‘CTR %’ 또는 ‘사용 횟수’와 같은 숫자 필드 사용)

승인 대기 중*: '검토 대기 중' 단계에 머물러 있는 모든 메시지를 보여주는 필터링된 작업 목록

ClickUp 대시보드를 통해 캠페인 진행 상황을 모니터링하여 병목 현상을 파악하세요

5. 캠페인 템플릿으로 시간을 절약하세요

매번 똑같은 WhatsApp 마케팅 캠페인을 처음부터 만드는 데 지치셨나요? 마케팅 캠페인 템플릿을 활용하면 반복적인 설정 작업을 생략하고 일관성을 유지할 수 있습니다.

예시, ClickUp의 마케팅 캠페인 관리 템플릿을 사용하면 캠페인을 플랜하고 실행하며 모니터링할 수 있습니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp의 마케팅 캠페인 관리 템플릿으로 WhatsApp 런칭 캠페인이나 시즌별 프로모션을 플랜하세요

마케팅 단계 보기로 캠페인을 개별 작업으로 분할하고, 달력 보기로 마감일을 추적하세요. 최종 콘텐츠, 초안, 참조, 승인, 담당 팀 등 맞춤형 속성을 활용해 중요한 캠페인 세부 정보를 저장하세요.

커뮤니케이션 플랜 템플릿을 활용하여 맞춤형 메시지로 특정 그룹을 목표로 하고, 적절한 주기로 WhatsApp 메시지를 예약하여 메시지 피로도나 중복을 방지할 수 있습니다.

WhatsApp 비즈니스 마케팅 최고의 실행 방식

WhatsApp 비즈니스 마케팅의 효과를 확인하셨다면, 이제 따라야 할 최고의 실행 방식을 소개합니다.

1. WhatsApp을 관계 채널처럼 활용하세요

소셜 미디어와 달리 여기서는 강압적인 판매 방식이 일하지 않습니다. 이는 다음과 같은 의미입니다:

값 중심 메시징에 집중하세요: 교육, 지원 또는 안내를 제공하십시오

고객이 말하는 방식을 반영한 대화 어조를 사용하세요. 브랜드 용어가 아닌

고객이 묻기도 전에 답변을 제공하세요: 선제적인 배송 업데이트, 사용 팁 또는 구매 후 자주 묻는 질문(FAQ)

💡 전문가 팁: 일반적인 할인 방송 대신 이렇게 시도해 보세요: "안녕하세요! 지난번 구매 내역을 바탕으로, 이 가벼운 SPF 제품이 마음에 드실 것 같아요. 10% 할인된 가격으로 사용해 보시겠어요?"

2. 고객을 세분화하세요

모든 맞춤형 고객에게 동일한 메시지를 보내서는 안 됩니다. 행동 기반 및 라이프사이클 목표 기술을 통해 맞춤형 메시지를 정확히 전달하세요:

CRM에서 제품 관심도, 최근 구매 시점, 장바구니 행동 또는 평생 가치에 따라 사용자를 태그하세요

WhatsApp 비즈니스 라벨을 사용하거나 ClickUp CRM 같은 tools와 동기화하여 다양한 메시지 흐름을 트리거하세요

💡 전문가 팁: ClickUp의 사용자 지정 필드를 활용하여 세그먼트 유형을 할당하고 각 그룹에 대한 트리거별 워크플로우를 설정하세요.

3. 메시지 흐름을 위한 미니 퍼널 설계

시퀀스로 생각하세요. 마이크로 퍼널은 사용자를 인지 단계에서 행동 단계로 이끄는 데 도움이 됩니다. 예시:

메시지 1 (인지도): 문제점 강조 (예: 장마철 피부 고민)

메시지 2 (고려 단계): 제품 팁으로 교육하기

메시지 3 (전환): 특별 할인 제안

💡 전문가 팁: 카피/디자인 팀에 작업을 의뢰하기 전에 ClickUp Docs를 활용하여 이 논리와 메시지 구조를 지도하세요.

4. 자동화로 확장하세요

WhatsApp 자동 응답에 대체 옵션을 결합하세요. 예를 들어 사용자를 담당 직원에게 연결하거나 유용한 FAQ로 안내하는 방식입니다.

하지 말아야 할 사항: 연속 메시지, 맥락 없는 대용량 미디어, 의심스러운 짧은 링크를 보내지 마세요. 대문자만 사용하거나 이모티콘을 과도하게 사용하지 마십시오. 사용자가 수신에 동의하지 않은 개인 정보를 절대 전송하지 마십시오.

💡 전문가 팁: 가장 흔한 캠페인에는 미리 만들어진 템플릿을 활용하세요. 예를 들어 ClickUp의 커뮤니케이션 플랜 템플릿이나 ClickUp CRM 템플릿을 사용하면 정보 수집을 자동화할 수 있습니다.

5. 명확한 행동 유도 문구를 포함하세요

메시지는 하나의 명확한 목표를 가져야 하며, 고객이 쉽게 행동을 취할 수 있도록 해야 합니다.

WhatsApp의 빠른 답장 버튼이나 랜딩 페이지/제품 카탈로그로 연결되는 짧은 링크를 활용하세요

스크롤, 읽기, 또는 결정 과정이 지나치게 많은 메시지 전송을 피하세요

예시: "번들 상품을 체험해 보시겠어요? 여기를 탭하시면 바로 예약해 드립니다." 직접 답장 버튼 또는 CTA 링크 포함*

6. 수신 거부하기 쉽게 만드세요

사용자가 메시지 수신을 중단할 수 있는 명확한 방법을 항상 포함하세요. "수신 거부하려면 STOP으로 답장하세요"와 같은 간단한 문구만으로도 충분합니다. 또한 수시로 언제든지 수신을 거부할 수 있음을 알림해 주어도 좋습니다.

💡 전문가 팁: 특정 메시지 유형에 대해 수신 거부율이 일정 기준을 초과할 경우 작업을 트리거하는 자동화 기능을 설정하세요.

WhatsApp 마케팅과 ClickUp으로 비즈니스를 성장시키세요

WhatsApp 비즈니스 마케팅은 고객이 사랑하고 신뢰하는 채팅 인터페이스에서 고객을 만나는 것입니다. 하지만 메시징 관리, 콘텐츠 생성, 팀 협업을 스프레드시트로 처리한다면 정신을 잃을 수밖에 없습니다.

ClickUp은 WhatsApp 마케팅 전략에 체계성과 속도를 더합니다. 달력 보기로 정확히 예정된 일정을 확인하고, ClickUp 채팅으로 팀들이 한곳에서 협업하고 피드백을 공유하며 콘텐츠를 승인하세요.

ClickUp Brain은 캠페인 콘텐츠 플랜 및 생성을 가속화하며, ClickUp 대시보드는 캠페인 진행, 성과, 조치 필요 사항을 추적하는 데 도움을 줍니다.

다음 WhatsApp 캠페인을 더 명확하게 계획할 준비가 되셨나요?

시작하려면 ClickUp에 가입하세요.

자주 묻는 질문(FAQ)

1. WhatsApp 마케팅은 효과적일까요?

네. WhatsApp 마케팅은 사용자가 이미 하루에도 여러 번 채팅하는 플랫폼에서 이루어지기 때문에 높은 오픈율(종종 80~90%)과 빠른 응답률을 보입니다.

2. WhatsApp에서 내 비즈니스를 프로모션하려면 어떻게 해야 하나요?

먼저 WhatsApp 비즈니스 계정을 설정하고 Meta 비즈니스 관리자와 연결하세요. 웹사이트, 광고 또는 QR 코드를 통해 수신 동의를 확보하세요. 그런 다음 고객을 세분화하고 제안, 업데이트 또는 팁과 같은 맞춤형 메시지를 발송하세요.

3. WhatsApp에서 대량 마케팅을 할 수 있나요?

예, 단 사용자가 수신 동의를 한 경우에만 가능합니다. 대규모로 규정을 준수하는 메시징 관리를 위해 WhatsApp Business API를 활용하세요.

4. WhatsApp과 WhatsApp 비즈니스 차이점은 무엇인가요?

WhatsApp은 개인용입니다. WhatsApp Business는 비즈니스 프로필, 빠른 답장, 라벨, 자동화 등의 기능을 포함하여 고객 커뮤니케이션을 지원합니다.