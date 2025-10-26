마케팅 팀을 위한 ChatGPT로 크리에이티브 브리프 자동화하는 방법

프로젝트를 시작하려고 앉아서 '잠깐만… 브리프는 어디 있지?'라고 생각한 적이 얼마나 많았나요? 아니면 더 나쁘게도 이메일, 채팅 스레드, 흩어진 노트를 뒤져서 겨우 하나를 만들어낸 적이 있나요?

이것은 좌절감을 주고, 모든 사람의 속도를 늦추며, 추진력을 꺾습니다. 바로 여기에 자동화가 필요합니다!

이 가이드에서는 ChatGPT로 크리에이티브 브리프를 자동화하는 방법을 단계별로 안내합니다. 보너스로 일용할 모든 것 앱인 ClickUp을 활용한 자동화 방법도 함께 살펴보겠습니다. 🔁

지금 시작해 보세요!

⭐ 기능 템플릿 새로운 캠페인을 시작하지만 흩어진 노트, 끝없는 이메일, 불분명한 목표 사이에서 길을 잃으셨나요? ClickUp 크리에이티브 브리프 문서 템플릿을 사용해 모든 내용을 한곳에 정리하세요. 목표, 범위, 마일스톤을 위한 내장 필드가 포함된 이 템플릿으로 이해관계자를 쉽게 조정하고, 피드백을 추적하며, 첫날부터 명확하게 프로젝트를 시작할 수 있습니다. 무료 템플릿 받기 ClickUp 크리에이티브 브리프 문서 템플릿으로 프로젝트 요구사항과 크리에이티브 방향성을 포착하세요

ChatGPT로 크리에이티브 브리프 자동화하는 방법

크리에이티브 브리프는 마케팅 또는 크리에이티브 프로젝트의 방향성을 설정하는 간결한 문서입니다.

기존에는 영업 및 마케팅 팀이 이러한 브리프를 수동으로 작성하며, 양식을 작성하고 이메일을 주고받으며 모든 내용을 문서로 형식을 잡았습니다. 이는 시간이 많이 소요되고 일관성이 떨어지기 쉽습니다.

자동화가 이를 바꿉니다. 모든 브리프를 처음부터 작성하는 대신, 마케팅용 ChatGPT를 활용하여 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

캠페인 세부 정보를 양식을 통해 수집하세요

자동화 플랫폼(Make, Zapier, Power Automate 등)을 통해 해당 정보를 ChatGPT로 자동 전송하세요

ChatGPT가 원시 데이터를 다듬어진 크리에이티브 브리프로 변환하도록 하세요

브리프를 ClickUp, Google Docs, 이메일 또는 기타 크리에이티브 프로젝트 관리 소프트웨어와 같은 작업 공간에 직접 전달하세요

한 번 설정을 하면, 모든 신규 캠페인 요청 시 추가 노력 없이 즉시 사용 가능한 크리에이티브 브리프가 자동 생성됩니다.

이제 마케팅 자동화를 위한 AI 활용 방법을 단계별로 살펴보겠습니다.

단계 #1: 트리거 이벤트 식별하기

먼저, 크리에이티브 브리프를 생성해야 할 시점을 결정하세요. 일반적인 트리거는 다음과 같습니다:

새로운 캠페인 접수 양식 제출됨 (Google Forms, Typeform, Airtable)

ClickUp과 같은 AI 마케팅 tools에서 생성되거나 업데이트된 새 프로젝트

CRM에 제출된 클라이언트 온보딩 양식

예약된 트리거 (예: 매월 반복되는 캠페인용 브리프 생성)

🧠 재미있는 사실: '로봇(robot)'이라는 단어는 강제 노동이나 고된 일을 의미하는 체코어 robota에서 유래했습니다. 이 단어는 1921년 연극 <R.U.R. ( 로섬의 보편적 로봇 )>에서 처음 소개되었으며, 이 작품은 기계가 인간 노동자를 대체하는 미래를 상상했습니다.

단계 #2: 데이터 수집 구조화하기

ChatGPT가 브리프를 생성하기 전에 캠페인 세부 정보를 체계적으로 수집할 방법이 필요합니다. 수동 입력 양식을 ClickUp Forms로 대체하는 것부터 시작하세요.

시장 조사에도 AI를 활용할 수 있으며, 각 캠페인이나 클라이언트별로 전용 양식을 생성해 프로젝트명, 목표, 타깃 고객, 결과물, 예산, 타임라인, 톤을 체계적으로 수집하세요.

ClickUp 목록(예: '크리에이티브 캠페인')으로 이동하세요 클릭 + 보기 → 양식 필수 정보 필드 생성: 프로젝트/캠페인명 목표 및 목표 타깃 고객 주요 결과물 예산 및 타임라인 브랜드 가이드라인 또는 목소리 톤 프로젝트/캠페인 이름 오브젝트와 목표 목표 고객 키 결과물 예산 및 타임라인 브랜드 가이드라인 또는 목소리 톤 양식을 게시하고 공유 가능한 링크를 복사하세요

프로젝트/캠페인 이름

오브젝트와 목표

목표 고객

키 결과물

예산 및 타임라인

브랜드 가이드라인 또는 목소리 톤

ClickUp에서 맞춤형 양식 생성하기 마케팅 워크플로우의 특성에 맞게 ClickUp 양식을 맞춤형으로 설정하세요

이를 통해 모든 제출이 표준화되어 ChatGPT에 일관된 입력이 제공됩니다.

🔍 알고 계셨나요? 대형 에이전시에서는 브리프가 항상 크리에이티브 팀이 작성하는 것은 아닙니다. 종종 어카운트 플래너가 작성하는데, 그들의 역할은 팀이 아이디어 구상을 시작하기 전에 브랜드와 타깃 고객을 깊이 이해하는 것입니다.

단계 #3: 자동화 플랫폼 연결하기

다음으로 Make (Integromat), Zapier 또는 Microsoft Power Automate와 같은 워크플로우 자동화 tool을 선택하세요. 이 tool들을 통해 양식 응답을 ChatGPT에 연결할 수 있습니다.

예를 들어: 트리거: ‘ClickUp xyz 폴더에 새 작업 생성’ (양식 제출)

작업: '이 데이터를 API를 통해 ChatGPT로 전송'

자동화 플랫폼을 사용하면 양식 응답을 ChatGPT가 수신할 프롬프트에 쉽게 매핑할 수 있습니다. 본 가이드에서는 Make를 활용하겠습니다.

먼저, 데이터가 자동으로 워크플로우로 흐르도록 ClickUp을 Make에 연결해야 합니다. 방법은 다음과 같습니다:

1. Make.com에 가입하거나 로그인하세요

2. 새 시나리오(자동화 워크플로우) 생성

앱 목록에서 ClickUp을 선택하여 새 시나리오 구축을 시작하세요

3. ClickUp을 트리거로 추가하세요

작업 감시 또는 양식 제출 감시 선택

Webhook을 생성하고 화면의 프롬프트를 따라 ClickUp 계정을 연결하세요

양식 제출 시 작업이 생성될 목록을 선택하세요

새 작업(양식 응답)이 생성될 때마다 실행되도록 트리거 설정

연결을 저자하여 Make가 귀하의 ClickUp 데이터에 접근하고 사용할 수 있도록 허용하세요

🧠 재미있는 사실: 음악 분야에서는 수세기 전부터 자동화가 존재해 왔습니다. 19세기 후반에 발명된 자동 피아노는 천공된 종이 롤을 사용해 곡 전체를 연주할 수 있었으며, 디지털 기술이 등장하기 훨씬 전부터 엔터테인먼트를 자동화했습니다.

단계 #4: Make를 통해 ChatGPT로 데이터 전송하기

이제 콘텐츠 생성에는 ChatGPT를 활용할 때입니다.

연결하기 전에 OpenAI API 키가 필요합니다(이 키가 Make.com이 ChatGPT와 통신할 수 있게 합니다).

OpenAI API 키를 얻는 방법

1. OpenAI 웹사이트로 이동하세요. 2. 계정에 로그인하세요. 3. 계정 설정에서 API 키를 찾으세요. 4. 새 비밀 키 생성을 클릭하세요

OpenAI API 키는 웹사이트에서 발급받으세요

💡 프로 팁: API 키를 안전한 곳에 복사하여 붙여넣기를 하세요. 이 보기는 한 번만 표시되므로, 창을 닫으면 키를 다시 볼 수 없습니다.

Make.com으로 돌아가서 이 작업을 완료하세요

1. 시나리오에 HTTP 또는 OpenAI 모듈을 추가하세요

API에 직접 연결하려면 HTTP → 요청 생성을 사용하세요

또는 (사용 가능한 경우) 미리 구축된 OpenAI 모듈을 선택하세요

2. 프롬프트가 표시되면 API 키를 붙여넣기하여 OpenAI 계정을 연결하세요. 이제 연결된 상태입니다!

API 키로 Make를 ChatGPT에 연결하세요

자동화가 '스마트'해지는 지점입니다. 매번 새 프롬프트를 작성하는 대신, 양식(예: ClickUp 양식, Typeform 또는 Google 양식)의 세부 정보를 가져오는 자리 표시자가 포함된 명확한 프롬프트 템플릿을 생성하세요.

📌 예시 프롬프트: 다음 세부사항을 바탕으로 크리에이티브 브리프를 생성하세요: 프로젝트 이름: {{Project Name}} 프로젝트 오브젝트 목표: {{Objectives}} 목표 고객: {{목표 고객}} 결과물: {{Deliverables}} 타임라인: {{Timeline}} 예산: {{Budget}} 톤/가이드라인/스타일 선호도: {{Guidelines}}

여기서 {{프로젝트 이름}}, {{목표}} 등의 자리 표시자는 팀원이나 클라이언트가 양식에 입력한 실제 값으로 자동 채워집니다.

ClickUp(또는 연결한 tool)에서 새 양식이 제출될 때마다 Make는 해당 응답을 수집하여 데이터를 프롬프트 템플릿 형식으로 변환한 후 API 연결을 통해 ChatGPT로 전송합니다.

트리거 실행 후 ChatGPT는 즉시 정보를 처리하여 해당 프로젝트 세부사항에 맞춤화된 정교한 크리에이티브 브리프를 생성합니다.

💡프로 팁: 모듈 설정 시 ChatGPT 모델(예: GPT-5)을 선택하고 매개변수를 조정하세요: 온도: 창의성 조절 (낮음 = 정확함, 높음 = 상상력 풍부함)

최대 토큰 수: 브리프 길이를 제어하세요

단계 #5: 브리프를 포함한 ClickUp 문서 생성하기

ChatGPT가 크리에이티브 브리프를 생성한 후, 이를 어떻게 활용해야 할지 고민될 수 있습니다. 수동으로 복사하여 붙여넣기는 자동화의 목적을 무색하게 만듭니다.

브리프를 팀이 필요한 곳으로 바로 전달하는 마지막 단계를 자동화해 보세요.

3단계에서 완료한 것과 동일하게 Make에서 ClickUp '문서 생성' 모듈을 추가하세요 부모 위치 선택 (동일한 목록 또는 전용 문서 폴더) ChatGPT 출력을 문서 콘텐츠로 활용하세요 제목을 동적으로 설정하세요(예: 크리에이티브 브리프 – {{프로젝트 이름}})

이렇게 하면 모든 캠페인에 대해 ClickUp 문서 내에 저장되고 공유 가능한 크리에이티브 브리프가 자동으로 생성됩니다.

🔍 알고 계셨나요? 1980년대 공장에서는 프로그래머블 로직 컨트롤러 (PLC) 를 도입하기 시작했는데, 이는 기계가 하나의 공정에만 고정되지 않고 다양한 작업을 위해 재프로그래밍될 수 있게 했습니다.

크리에이티브 브리프 자동화를 위한 ChatGPT 프롬프트 샘플

ChatGPT의 일 방식을 확인하셨으니, 이제 구조화되고 유용한 브리프를 생성하도록 안내하는 프롬프트도 필요하실 겁니다. 다음은 여러분의 크리에이티브 프로세스에 맞게 활용할 수 있는 예시입니다:

1. 캠페인 접수 → 전체 브리프

다음 세부사항을 활용하여 마케팅 캠페인을 위한 크리에이티브 브리프를 작성하세요: 프로젝트: {{campaign_name}}, 목표: {{objectives}}, 대상: {{audience}}, 결과물: {{deliverables}}, 타임라인: {{timeline}}, 예산: {{budget}}, 가이드라인: {{guidelines}}. 다음 섹션 형식으로 구성하세요: 개요, 목표, 대상, 결과물, 타임라인, 예산.

2. 톤에 맞춘 브리프

당신은 브랜드 전략가입니다. 다음 세부사항을 바탕으로 크리에이티브 브리프를 생성하세요: {{form_data}}. 본 브리프는 {{brand_guidelines}}에 부합하는 전문적이면서도 친근한 어조를 유지해야 합니다. 태그라인 제안과 캠페인 테마 아이디어 3가지를 포함하세요.

3. 다중 채널 캠페인 브리프

이 입력 {{form_data}}를 바탕으로, 다양한 채널(소셜 미디어, 이메일, 블로그, 유료 광고)에 맞춤화된 결과물을 포함하는 크리에이티브 브리프를 생성하세요. 채널별 목표, 대상 고객 인사이트, 각 채널에 맞춤화된 권장 메시지를 강조하세요.

📖 추천 자료: 소셜 미디어용 Free 콘텐츠 달력 템플릿

크리에이티브 브리프에 ChatGPT를 사용할 때의 한도점

ChatGPT로 크리에이티브 브리프를 생성할 때는 그 한도점을 인지하는 것이 중요합니다. 다음은 유의해야 할 다섯 가지 키 한도입니다:

일관성 없는 브랜드 목소리: ChatGPT의 출력은 문장 구성이나 프롬프트 구조에 따라 크게 달라질 수 있어 캠페인 전반에 걸쳐 일관된 어조를 유지하기 어렵습니다

한도 전략적 통찰력: *형식과 언어 처리에는 능숙하지만, ChatGPT는 진정한 시장 통찰력이 부족합니다. 트렌드를 해석하거나 인간 마케터처럼 실행 가능한 전략을 제안할 수 없습니다

창의성과 독창성의 격차: AI가 생성한 아이디어는 진정으로 새로운 것보다는 익숙한 방향으로 수렴하는 경향이 있습니다; 미묘한 차이와 독창성을 다듬는 데는 여전히 인간의 전문성이 필요합니다

환각 및 허위 정보: 가끔 ChatGPT가 부정확하거나 허위로 생성된 정보를 확신하며 제공할 수 있으므로, 철저한 사실 확인이 필요합니다

인지적 과의존 위험: 광고 및 크리에이티브 작업에서 AI의 과도한 사용은 인간의 사고를 위축시켜 마케팅 일에서 깊은 소유권, 비판적 사고, 진정한 통찰력을 약화시킬 수 있습니다

🔍 알고 계셨나요? 일부 브리프에는 무드보드, 색상 팔레트, 심지어 플레이리스트까지 포함됩니다. 에이전시들은 시각적 또는 음악적으로 분위기를 공유하는 것이 말로만 전달하는 것보다 크리에이티브 팀의 공감대를 더 빠르게 형성할 수 있다고 믿습니다.

🎥 이 비디오에서는 실용적인 tools부터 실시간으로 제공되는 실행 가능한 전략까지, 마케팅에 AI를 활용하는 방법을 확인하실 수 있습니다.

ClickUp으로 크리에이티브 브리프를 손쉽게 정리하세요

마케팅 팀을 위한 ClickUp은 작업, 문서, 채팅, 대시보드, AI를 하나의 통합된 작업 공간에 결합한 모든 일 앱입니다.

현재 사용자인 Lulu Press의 Chelsea Bennett의 이야기를 들어보세요:

마케팅 팀에게 프로젝트 관리 플랫폼은 필수적이며, 다른 부서와의 연결을 유지하는 데 도움이 된다는 점이 마음에 듭니다. 저희는 ClickUp을 정말 매일, 모든 일에 사용합니다. 크리에이티브 팀에게 매우 유용했으며 그들의 워크플로우를 더 나은 방향으로 개선하고 효율성을 높여주었습니다.

ChatGPT만으로는 맥락이나 브랜드 위치를 부족한 브리프가 생성될 수 있습니다. ClickUp을 사용하면 프로젝트와 연계된 체계적이고 공유 가능한 브리프를 얻을 수 있습니다.

크리에이티브 브리프 생성을 더 스마트하고 협업 중심으로 만드는 방법을 살펴보세요. 👀

크리에이티브 브리프를 간소화하세요

ChatGPT는 AI 생성 콘텐츠를 제공하지만, 프로젝트 워크플로우에 자연스럽게 통합되지는 않습니다. 팀은 여전히 브리프를 수동으로 배포하고, 검토자를 지정하거나, 프로젝트 트래커를 업데이트해야 하는 경우가 많습니다.

ClickUp 자동화 기능이 이러한 병목 현상을 해소합니다.

ClickUp 자동화 기능을 설정하여 작업과 브리프가 자동으로 할당되도록 보장하세요

예를 들어, 크리에이티브 브리프가 ClickUp Docs에 업로드되면 ClickUp 자동화 기능이 워크플로우를 트리거하여 디자인 작업을 자동 생성하고, 아트 디렉터를 검토자로 지정하며, 작업 상태를 '진행 중'으로 업데이트합니다 마케팅 매니저는 마감일 알림을 받아 브리프 전체 주기가 원활하게 진행되도록 합니다.

ClickUp 통합 기능을 통해 해당 브리프를 즉시 Google Drive에 저장하거나, HubSpot 캠페인에 연결된 상태로 만들거나, Figma 같은 시각적 디자인 tool로 바로 전송할 수 있습니다.

다른 자동화 예시로는:

관계자 알림: *브리프가 확정되면 마케팅 매니저에게 알림을 보내 캠페인 타임라인을 조정할 수 있도록 합니다

하위 작업 생성: 디자인 컨셉, 카피 초안, 자산 승인 등 브리프를 자동으로 하위 작업으로 분할합니다

진행 상황 추적: 연결된 모든 작업이 완료됨 상태일 때 브리프를 '출시 준비 완료' 상태로 이동시키세요

피드백 수집: 피드백이 할당 후 이틀 이내에 추가되지 않으면 검토자에게 알림을 보내세요

브리프 보관: 캠페인이 시작되면 완료된 브리프를 전용 폴더에 저장하여 향후 참조용으로 활용하세요

🚀 ClickUp의 강점: ClickUp Brain 과 Autopilot Agents 를 통해 단순히 단계를 자동화하는 것을 넘어 전체 워크플로우를 조율하세요. "‘레딧에서 마케팅하는 방법’에 대한 블로그 브리프를 생성하고 마케팅 리더에게 할당하세요."와 같이 필요한 내용을 평이한 영어로 설명하기만 하면 됩니다 ClickUp Brain이 즉시 브리프를 생성하는 동안, Autopilot Agent가 작업을 할당하고 마감일을 설정하며 다음 조치를 제안합니다—모든 작업이 자동으로, 하나의 작업 공간에서 이루어집니다. ClickUp Brain이 크리에이티브 브리프를 처리해 드립니다—AI 기반 정밀도로 모든 마케팅 요청을 생성, 정리, 최적화하세요

중앙화하고 협업하세요

ClickUp 문서는 모든 크리에이티브 브리프를 한곳에 보관하여 쉽게 접근하고 정리하며 캠페인 일과 직접 연결할 수 있게 합니다.

예시: ClickUp Docs에서 신규 비디오 광고 크리에이티브 브리프 초안이 작성되면 프로젝트 매니저는 문서 내에서 에디터에게 태그를 달아 타임라인 확인을 요청할 수 있습니다. 동시에 카피라이터는 별도의 섹션에 스크립트 초안을 추가합니다. 동일한 실시간 문서이므로 버전 혼란 없이 모든 사용자에게 업데이트 내용이 즉시 반영되어 가시성이 유지됩니다.

ClickUp 문서에서 직접 크리에이티브 브리프를 보기와 연결하여 손쉽게 접근하고 캠페인 정렬을 수행하세요

팀 회원들은 브리프에 댓글을 달고, 편집 사항을 제안하며, 버전 역사를 추적할 수 있습니다. 또한 폴더, 사용자 지정 필드, 토글을 활용해 브리프, 자산, 노트를 체계적으로 정리하여 통합된 작업 공간 내에서 구조화되고 탐색하기 쉬운 문서를 생성할 수 있습니다.

🤩 추가 혜택: ClickUp Brain을 사용하면 브리프 초안 작성과 개선이 훨씬 더 빨라집니다. AI에게 직접 문서 내에서 작성하도록 프롬프트하여 캠페인 입력 사항을 요약하거나, 섹션을 재구성하거나, 아이디어를 확장하거나, 노트를 실행 가능한 플랜으로 전환할 수 있습니다. 문서에서 ClickUp Brain에 크리에이티브 브리프 생성 프롬프트 ✅ 이 프롬프트를 사용해 보세요: 친환경 물병 신제품 홍보를 위한 소셜 미디어 캠페인에 대한 상세 개요가 포함된 크리에이티브 브리프를 작성하세요. 캠페인 목표, 목표 고객, 키 메시지, 제안 채널, 타임라인, 예산 고려 사항을 포함하세요. 여기에 신선한 시각을 더하세요.

작업 공간 전반에 걸쳐 AI를 활용하세요

ClickUp Brain이 문서 및 자동화에서 보여준 기능은 빙산의 일각에 불과합니다.

독립적으로 콘텐츠를 생성하는 ChatGPT와 달리, ClickUp Brain은 프로젝트, 작업, 문서 및 연결된 앱의 전체 맥락을 파악하므로 더 스마트하고 빠르며 ChatGPT의 최고의 대안입니다.

다음은 다른 /AI 활용 사례입니다:

*즉시 답변 받기: AI Knowledge Manager로 작업 공간을 활용하세요. 'YouTube 캠페인의 키 목표는 무엇이었나요?' 또는 '새로운 브랜드 가이드라인을 참조한 브리프는 무엇인가요?'와 같은 질문을 하면 전체 맥락을 포함한 정확하고 즉각적인 답변을 얻을 수 있습니다

회의 요약 및 필요한 모든 정보를 위해 ClickUp Brain을 요청하세요

*역할별 콘텐츠 생성: AI Writer for Work로 브랜드의 목소리로 완료된 크리에이티브 브리프, 캠페인 요약 또는 클라이언트 제출용 제안서를 초안 작성하세요. 메시지 다듬기, 섹션 확장 또는 콘텐츠 번역도 가능합니다

ClickUp Brain으로 특정 시나리오에 대한 스크립트 초안을 작성하세요

🚀 ClickUp의 강점: ClickUp Brain MAX는 한 단계 더 나아갑니다. 어디서든 일할 수 있는 전용 AI 데스크탑 도우미입니다. 다음을 통합합니다: ClickUp 데이터

연결 앱

대규모 언어 모델(ChatGPT, Claude, Gemini)

웹 검색 Brain MAX는 컨텍스트, 검색, 자동화, 생성을 중앙 집중화하여 AI 확산을 방지합니다. 캠페인 진행을 확인해야 하나요? ClickUp Brain MAX로 관련 작업을 모두 검색하고, Figma에서 디자인 파일을 불러온 후 간결한 진행 요약문을 작성하세요. 준비가 되면 ClickUp 채팅에서 바로 요약을 공유하여 작업 공간을 벗어나지 않고 팀에게 최신 정보를 전달할 수 있습니다.

크리에이티브 브리프를 자동화하세요

ClickUp 자동화 에이전트는 /AI 기반 팀원 역할을 수행하여 지속적인 확인 없이도 모든 것을 원활하게 진행합니다.

사전 구축된 자동화 에이전트를 통해 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다: *주간 보고서: 모든 활성 브리프의 요약(마감일, 검토 단계, 대기 중인 승인 포함)을 게시하세요

일일 보고서: 신규 제출물, 수정 사항, 완료된 브리프에 대한 간략한 요약 정보를 공유하여 팀원 간 협업 상태를 유지하세요

팀 StandUp: 진행 중인 일, 검토 중인 브리프, 장애 요소가 있는 부분을 자동으로 업데이트합니다

자동 응답 에이전트: 작업 공간의 실제 데이터를 추출하여 '디자인 검토 대기 중인 브리프는 무엇인가요?'와 같은 일반적인 질문에 즉시 답변합니다

ClickUp 자동화 에이전트를 활용해 크리에이티브 브리프를 자동으로 할당, 업데이트 및 추적하세요

이것들에 한도가 없습니다. 맞춤형 자동화 에이전트로 워크플로우를 더욱 세밀하게 조정하세요.

예시: 다음과 같은 에이전트를 설정할 수 있습니다: ClickUp 화이트보드 에서 아이디어 브레인스토밍을 통해 작업을 생성합니다

피드백 상태에 따라 브리프 자동 업데이트

기한이 지난 브리프를 우선순위 처리하도록 표시합니다

마케팅 및 크리에이티브 프로세스 자동화에 대해 자세히 알아보기:

프로젝트 메트릭을 모니터링하고 분석하세요

ClickUp 대시보드를 통해 모든 크리에이티브 브리프, 캠페인 및 팀 활동을 실시간으로 확인하세요. 예약 보고서 기능을 사용하면 대시보드 보기에서 직접 이해관계자에게 기간별 업데이트를 자동으로 이메일로 발송할 수 있습니다.

ClickUp 대시보드의 AI 카드로 작업, 문서, 댓글에서 관련 데이터를 추출하세요

또한 AI 카드는 대시보드에 지능을 더해 다음과 같은 기능을 제공합니다:

활동 요약하다: 캠페인 진행 상황, 작업 완료 상태, 팀 기여도에 대한 실시간 업데이트를 받아보세요

경영진 요약:* 주요 마일스톤과 프로젝트 현황을 포함한 경영진을 위한 고수준 개요 생성

맞춤형 보고서: *'기한이 지난 브리프는 무엇인가요?' 또는 '이번 주 주요 장애 요인은 무엇인가요?'와 같은 구체적인 질문을 AI에 문의하세요

📮 ClickUp 인사이트: 근로자의 30%는 자동화로 주당 1~2시간을 절약할 수 있다고 생각하며, 19%는 집중적인 심층 일의 경우 3~5시간을 잠금 해제할 수 있을 것으로 추정합니다. 작은 시간 절약도 쌓이면 큰 차이가 됩니다: 매주 단 2시간만 되찾아도 연간 100시간 이상이 됩니다—이 시간을 창의성, 전략적 사고 또는 개인적 성장에 투자할 수 있습니다. 💯 ClickUp의 AI 에이전트와 ClickUp Brain을 통해 동일한 플랫폼 내에서 워크플로우 자동화, 프로젝트 업데이트 생성, 회의 노트를 실행 가능한 다음 단계로 전환할 수 있습니다. 별도의 tools이나 연동 없이도 ClickUp이 업무 자동화와 최적화에 필요한 모든 것을 한곳에 제공합니다. 실제 결과: *RevPartners는 세 가지 tools를 ClickUp으로 통합하여 SaaS 비용을 50% 절감했습니다. 더 많은 기능, 긴밀한 협업, 관리 및 확장이 용이한 단일 정보 소스를 갖춘 통합 플랫폼을 확보했죠.

템플릿으로 작업 속도를 높여보세요

사용하기 쉬운 ClickUp 크리에이티브 브리프 문서 템플릿은 팀이 하나의 명확하고 체계적인 공간에서 크리에이티브 프로젝트를 정의하고 관리할 수 있도록 지원합니다.

일상 업무를 지원하는 방법은 다음과 같습니다:

캠페인 목표, 대상 고객 정보, 타임라인, 예산을 하나의 체계적인 문서로 정리하세요

키워드 목표 및 최적화 노트 섹션을 추가하여 SEO 프로젝트 관리를 간소화하세요

브리프를 작업에 직접 연결하여 디자이너, 작가, 관리자가 다음 단계를 명확히 파악할 수 있도록 합니다

팀원들이 다양한 아이디어 창출 기법을 적용하도록 장려하는 브레인스토밍 스페이스를 구축하세요

검토자를 태그하고 문서 내에서 승인 과정을 추적하여 승인 절차를 명확하게 관리하세요

ClickUp으로 크리에이티브 브리프를 중앙 집중화하세요

ChatGPT로 크리에이티브 브리프를 자동화하면 소중한 시간을 절약할 수 있지만, 완료하는 해결책은 아닙니다: 맥락이 사라질 수 있고, 업데이트가 흩어질 수 있으며, 수동으로 후속 조치가 필요할 수 있습니다.

ClickUp은 작업, 문서, 대시보드, AI를 하나의 작업 공간에 통합하여 이러한 정보 격리를 해소합니다. ClickUp Brain을 통해 요약, 콘텐츠, 인사이트에 대한 스마트한 AI 지원을 받을 수 있으며, ClickUp 자동화 기능이 반복적인 단계를 처리해 줍니다.

그러니 지금 바로 다음 단계를 밟아 모든 크리에이티브 일을 한곳에 모아보세요. 지금 바로 ClickUp에 가입하세요!