[연도] 최고의 생성형 엔진 최적화(GEO) AI 도구 13선

당신의 브랜드가 어디서나 검색 가능하다고 생각할 수 있지만… ChatGPT에 물어보면 당신의 이름이 전혀 나타나지 않을 수 있습니다. 마케터로서의 당신에게 경각심을 주는 순간입니다.

ChatGPT, Perplexity, Gemini와 같은 생성형 AI 검색 엔진이 사람들이 답을 찾는 첫 번째 장소가 되면서, 기존 SEO만으로는 더 이상 충분하지 않을 수 있습니다. 사용자 프롬프트에 대한 AI 응답에도 귀사 브랜드가 노출되어야 합니다. 생성형 엔진 최적화(GEO) tools는 대규모 언어 모델(LLM)이 귀사 콘텐츠를 해석하고 인용하며 노출하는 방식을 이해하는 데 도움을 줍니다. 그러나 모든 GEO tools가 동일한 기능을 제공하는 것은 아닙니다. 일부는 AI 플랫폼 전반에서 귀사가 인용되는 위치와 빈도를 추적합니다. 다른 도구들은 AI가 콘텐츠를 더 정확하게 해석할 수 있도록 구조화하는 데 도움을 줍니다.

이 글에서는 AI 검색 엔진이 콘텐츠를 처리하는 방식을 해독하도록 설계된 13가지 GEO tools를 분석합니다.

최고의 생성형 엔진 최적화 tools를 빠르게 찾고, 기능, 가격, 이상적인 사용처를 비교하고 싶으신가요? 이 테이블이 여러분의 필수 참고 자료가 될 것입니다.

Tool name 주요 기능 가장 적합한 대상 가격* Peec AI 다중 엔진 프롬프트 추적, 경쟁사 벤치마크, 플랫폼에 구애받지 않는 가시성 분석 중견 규모의 팀이 합리적인 가격의 GEO 분석을 원할 때 맞춤형 가격 책정 BrightEdge 기업용 SEO 및 AI 의도 분석, 온페이지 및 콘텐츠 최적화, 워크플로우 대시보드 대기업은 확장 가능한 SEO 인텔리전스가 필요합니다 맞춤형 가격 책정 컨덕터 실행 가능한 SEO 및 AI 가시성 대시보드, 콘텐츠 상태 모니터링, 기업용 통합 솔루션 복잡한 SEO 및 GEO를 관리하는 에이전시 및 대형 브랜드 맞춤형 가격 책정 Otterly. AI ChatGPT, Gemini, Perplexity를 통한 브랜드 멘션 추적, 감정 분석 및 키워드 프롬프트 브랜드 가시성과 멘션 노출을 최우선으로 하는 기업들 월 $29부터 시작 Semrush ChatGPT/Perplexity 순위 추적, 프롬프트 감정 분석, SEO 및 GEO 툴킷 통합 AI 검색 가시성으로 확장하는 SEO 팀 플랜은 사용자당 월 $199부터 시작합니다 Scrunch AI 프롬프트 수준 모니터링, 자동화된 CSV 내보내기, 기본 점수화, 브랜드 추적 AI 브랜딩에 집중하는 중소 규모 마케팅 팀 월 $300부터 시작하는 플랜 AthenaHQ GEO 중심 분석, 감정 분석, 경쟁사 추적, 프롬프트 볼륨 제어, 액션 센터 중대형 브랜드의 AI 가시성 전략 확장 플랜은 월 $295+부터 시작됩니다 랭크스케일 신용 기반 프롬프트 추적, AI 크롤러 인사이트, 알려지지 않은 경쟁사 탐지 매우 세분화된 GEO 데이터가 필요한 에이전시 또는 브랜드 플랜은 월 20달러부터 시작됩니다 Mangools AI 검색 평가기 GPT-4o, Gemini, DeepSeek, Perplexity를 아우르는 AI 검색 점수; 기본 프롬프트 인사이트 초보 수준의 GEO 인식을 탐색하는 소규모 팀 무료 체험판, 플랜은 월 $24.5부터 시작합니다. 심오한 대화 탐색기, 감정 분석 매핑, 크롤러 감사, BI 통합 심층적인 GEO 분석이 필요한 기업 브랜드 플랜은 월 99달러부터 시작됩니다 서퍼 SEO 실시간 콘텐츠 에디터, SERP 분석기, 감사 도구, 주제 기획기, JSON-LD 생성기 SEO와 GEO 친화적 글쓰기를 결합하는 콘텐츠 팀 플랜은 사용자당 월 $99부터 시작합니다 MarketMuse 주제 모델링, 콘텐츠 인벤토리 점수화, 브리프 생성, 갭 익스플로러, 커넥트 연결 기능 대규모 편집 파이프라인을 관리하는 SEO/콘텐츠 팀 Free Plan 제공, 맞춤형 가격 책정 HubSpot AI 검색 평가기 GPT-4o, Perplexity, Gemini 결과 전반에 걸친 즉각적인 브랜드 감성 분석 및 점유율 측정 빠른 AI 가시성 현황 파악을 원하는 브랜드 로그인이나 계정 없이 완전히 무료로 이용 가능합니다

기존 검색 엔진과 마찬가지로 AI 검색 엔진도 여러 구성 요소가 있습니다. 최고의 tools는 이 과정의 각 단계별로 도움을 줍니다. 우선순위를 두어야 할 사항은 다음과 같습니다.

프롬프트 수준 가시성 추적: ChatGPT, Perplexity, Gemini 등 다양한 AI 엔진에서 브랜드가 노출되는(또는 노출되지 않는) 위치를 모니터링할 수 있는 tools를 찾으세요. 최고의 tools는 언급된 순위, 빈도, 맥락을 보여줍니다.

경쟁사 성과 비교: 생성형 엔진 최적화(GEO) tool은 경쟁사가 AI 생성 답변에 얼마나 자주 등장하는지, 어떤 유형의 프롬프트에 대한 응답으로 나타나는지 보여줘야 합니다. 이를 통해 콘텐츠 기회와 사용자 의도 간극을 파악할 수 있습니다.

AI 해석을 위한 콘텐츠 최적화: AI 모델이 콘텐츠를 분석하고 노출할 수 있도록 프롬프트 스타일 표현과 의미 클러스터를 제공하는 tools를 선택하세요. 여기에는 진화하는 형태의 키워드 연구가 포함됩니다—사용자가 무엇을 검색하는지뿐만 아니라 어떻게 질문하는지 파악하는 것입니다.

인용 및 감정 분석: AI 검색 결과가 귀사 브랜드를 어떻게 참조하는지(연결된 경우, 요약된 경우, 무시된 경우) 분석해주는 GEO 플랫폼을 찾으세요. 감정 분석과 도메인 권위 점수를 포함하면 더 좋습니다.

다중 모델 추적 지원: 해당 도구가 여러 AI 엔진 전반의 성과를 추적하는지 확인하세요. 가장 유용한 도구들은 AI 플랫폼 전반에 걸친 가시성을 통합된 시각으로 제공합니다.

AI 크롤러 행동 이해하기: 일부 기업용 tools는 AI 봇이 사이트에 접근하고 이해하는 방식도 보여줍니다. 이는 기술적 SEO, 스키마 검증, 그리고 콘텐츠가 LLM에 의해 처리 가능하도록 보장하는 데 유용합니다.

빈번한 가시성 업데이트 확보: AI 생성 답변은 빠르게 변동하므로, 순위와 멘션을 매일(또는 거의 실시간으로) 업데이트하는 tools가 신속한 모니터링과 의사결정에 더 신뢰할 수 있습니다.

🧠 사실 확인: 기존 SEO 결과와 달리 AI 생성 응답은 더 빠른 맥락 파악과 명확한 답변을 제공합니다. 실제로 현재 사용자의 41%가 더 직접적이고 심층적인 정보를 얻기 위해 ChatGPT 같은 tools를 이용하며, 3명 중 1명은 온라인에서 답변을 찾을 때 생성형 AI에 의존합니다.

콘텐츠 마케터, SEO 리더, 스타트업 창업자 등 누구에게나 이 GEO tools는 기존 검색 엔진 최적화 플랫폼이 놓치는 인사이트와 프롬프트 수준의 데이터를 제공합니다.

1. Peec AI /AI

Peec AI는 생성형 검색 플랫폼에서의 가시성을 이해하고 개선하고자 하는 마케팅 팀을 위한 AI 검색 분석을 제공합니다. 프롬프트 수준 분석을 통해 콘텐츠가 사용자 쿼리에 인용되고 있는지 추측할 필요가 없습니다.

Peec은 AI 생성 답변에서 귀사 브랜드가 정확히 언제, 어디서, 얼마나 자주 언급되는지 보여줍니다. 실제 사용자 프롬프트에 대한 응답에서 귀사 브랜드의 존재감을 개요 보기로 파악할 수 있습니다.

경쟁사 모니터링, 시간 경과에 따른 변화 추적, 인사이트 내보내기를 통해 GEO 전략을 개선할 수 있습니다. 또한 분석 플랫폼에 결과를 직접 연동하려면 CSV 또는 API 내보내기를 통해 모든 가시성 및 프롬프트 데이터를 다운로드할 수 있습니다.

Peec AI의 최고의 기능들

프롬프트 수준 브랜드 추적을 통해 AI 검색 및 개요에서 브랜드가 언제, 어디에 노출되는지 확인하세요.

여러 AI 모델을 통해 경쟁사와 직접 비교하여 성과를 벤치마킹하세요.

실시간 알림으로 브랜드가 AI 생성 응답에 포함되거나 제외될 때 즉시 확인하세요.

Peec AI의 한계점

Peec AI는 스키마 마크업이나 인용 개선과 같은 실행 가능한 권장 사항을 제공하지 않습니다.

Peec AI 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Peec AI 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Peec AI에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰를 확인해 보세요:

사용법이 간편하고 설정은 매우 빠르며, 즉시 인사이트를 얻을 수 있습니다. 마침내 LLM 내에서 브랜드가 어디서 어떻게 멘션되는지 더 잘 이해할 수 있는 데이터를 확보하게 됩니다. 특히 인용된 URL도 확인할 수 있다는 점이 마음에 듭니다. 이 프롬프트에 최적화하는 방법을 이해하는 데 매우 유용합니다.

👀 알고 계셨나요? 현재 사용자의 약 80%가 검색의 최소 40%에서 생성형 요약(제로 클릭 결과)에 의존합니다. 이러한 변화는 기존 검색 행동을 뒤바꾸며, 자연 검색 트래픽을 15~25% 감소시켰습니다.

2. BrightEdge

via BrightEdge

BrightEdge는 다중 사이트 디지털 생태계를 관리하는 팀을 위해 설계된 기업급 SEO 및 콘텐츠 성과 플랫폼입니다. 기존 SEO 도구는 키워드 발굴부터 페이지 최적화, 순위 추적, 성과 보고에 이르는 전체 라이프사이클을 포괄합니다.

GEO 기능의 핵심은 BrightEdge Insights입니다. 이 AI 기반 엔진은 수십억 개의 웹 및 검색 데이터 포인트를 분석하여 영향력 높은 콘텐츠 기회를 발굴합니다. 실시간 트렌드, 알림 및 최적화 조치를 제시하며, 이러한 인사이트를 통해 AI 기반 검색 행동 변화에 더 빠르게 대응할 수 있습니다.

BrightEdge는 AI 지원 메타데이터 생성을 위한 Copilot과 검색 의도 및 참여도 전반의 패턴 인식을 위한 DataMind도 제공합니다. AI 가시성 추적을 통해 Google의 AI 기반 검색 엔진에서 브랜드 노출 현황을 모니터링할 수 있습니다.

BrightEdge의 주요 기능

ContentIQ를 통해 대규모로 사이트 상태를 점검하여 기술적 SEO 문제를 탐지하세요.

BrightEdge Copilot을 통해 최적화된 메타데이터 생성

Storybuilder를 통해 프로그램 성과, 구매자 여정, 경쟁 환경 등을 위한 대시보드를 원클릭 템플릿으로 구축하세요.

BrightEdge의 한도

현재 Google의 AI 개요(SGE)를 지원하며, 다른 AI 검색 알고리즘에 대한 심층 추적 기능은 제공하지 않습니다.

BrightEdge 가격 정책

맞춤형 가격 책정

BrightEdge 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (690개 이상의 리뷰)

Capterra: 4. 1/5 (40개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 BrightEdge에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰를 확인해 보세요:

BrightEdge는 온라인 가시성을 높이기 위한 심층적인 인사이트와 데이터 기반 권장 사항을 제공하는 강력한 SEO 플랫폼입니다.

📮 ClickUp 인사이트: 최근 조사에 따르면 지식 근로자의 약 33%가 필요한 맥락을 파악하기 위해 매일 1~3명에게 메시지를 보냅니다. 하지만 모든 정보가 문서화되어 손쉽게 접근할 수 있다면 어떨까요? ClickUp Brain의 AI Knowledge Manager가 곁에 있으면 작업 전환은 과거의 일이 됩니다. 작업 공간에서 바로 질문하기만 하면 됩니다. ClickUp Brain은 여러분의 작업 공간 및/또는 연결된 타사 앱에서 정보를 가져옵니다!

3. Conductor

via Conductor

컨덕터는 웹사이트 최적화 및 인텔리전스 플랫폼으로 시작했습니다. 이제 컨덕터 AI를 통해 플랫폼은 핵심 워크플로우에 지능형 자동화를 도입하여 콘텐츠 및 검색 전략에 더 신속하고 확장 가능한 접근 방식을 제공합니다.

이 AI 콘텐츠 생성 도구는 키워드 기반 콘텐츠 개요 생성, 온페이지 최적화 작업 자동화, 실시간 검색 의도 데이터를 기반으로 한 신흥 트렌드 노출을 통해 생산성을 극대화합니다.

컨덕터는 딥크롤(DeepCrawl) 및 어도비(Adobe)와 같은 도구와도 연동되어, 하나의 생태계 내에서 기술적 SEO, 콘텐츠 워크플로우 및 보고 기능을 지원합니다.

Conductor는 ChatGPT나 Perplexity 같은 AI 엔진에 대한 심층적인 프롬프트 수준 추적이나 상세한 가시성을 제공하지는 않습니다. 하지만 팀이 명확성, 구조, 관련성을 개선하는 데 도움을 줍니다. 이는 AI 모델과 검색 엔진 결과 페이지가 답변에 표시할 내용을 선택할 때 지속적으로 우선시하는 요소들입니다.

컨덕터의 주요 기능

AI 주제 맵으로 주제 간극을 지능적으로 파악하세요. 주제별 권위 기반으로 콘텐츠를 클러스터링하고 전략적 콘텐츠가 부족한 부분을 보여줍니다.

AI 검색 성능을 활용하여 AI 응답 내 멘션, 인용을 추적하고 브랜드 인식을 파악하세요.

브랜드의 목소리, 어조, 미묘한 뉘앙스, 페르소나, 제품 정보 및 기타 중요한 규정 준수 지침을 콘텐츠 프로필 내에 저장하세요.

컨덕터의 한계

이는 대규모 언어 모델(LLM)의 행동 논리를 다루지 않으며, AI 해석을 위한 맞춤형 권장 사항을 제공하지 않습니다.

컨덕터 가격 정책

맞춤형 가격 책정

컨덕터 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (450개 이상의 리뷰)

Capterra: 4. 4/5 (30개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Conductor에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰를 확인해 보세요:

이 tool은 최적화에 대한 상세한 정보를 제공하며, 명확하고 직관적인 인터페이스가 마음에 듭니다. 분석 결과가 빠르고 포괄적이어서 변화 모니터링에 정말 유용한 도구입니다. 이를 통해 웹사이트 성능을 더 잘 이해할 수 있게 되었습니다.

⭐️ 보너스: ClickUp BrainGPT를 사용해 AI 기반 GEO의 차원을 잠금 해제하세요 ClickUp BrainGPT는 고급 생성형 AI를 활용하여 연구 및 기획부터 콘텐츠 생성 및 최적화에 이르기까지 SEO 워크플로우의 모든 단계를 가속화합니다. BrainGPT가 SEO와 GEO 분야에서 판도를 바꾸는 이유는 무엇일까요? 자연어 프롬프트를 활용해 콘텐츠, 브리프, 개요를 즉시 생성하고 최적화하여 검색 엔진에 최적화된 고품질 자료를 제작하세요. ChatGPT, Claude, Gemini 등 다양한 프리미엄 모델 LLM을 활용할 수 있습니다.

대량의 데이터나 경쟁사 콘텐츠를 분석 및 요약하여 생성형 SEO 또는 GEO 전략에 활용 가능한 실행 가능한 인사이트를 제공합니다.

키워드 연구, 콘텐츠 클러스터링, 내부 링크 제안과 같은 반복 작업을 자동화하여 최적화 워크플로우를 간소화하세요.

모든 GEO 관련 문서, 연구 자료 및 작업을 중앙 집중화하여 검색, 정리 및 팀 협업을 손쉽게 수행하세요. BrainGPT를 사용하여 ClickUp 내에서 최고의 AI 모델 간 전환하세요

4. Otterly. AI

AI 검색 엔진 최적화 tool Otterly AI는 프롬프트 수준 지능을 위해 설계되어 새로운 검색 플랫폼에서도 관련성을 유지하도록 지원합니다.

브랜드 가시성 인덱스는 ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude 등 주요 AI 엔진에서의 존재감을 평가하는 독점 메트릭입니다. Otterly는 또한 링크 인용 분석을 제공하여 귀사가 직접 인용되었는지, 아니면 단순히 재구성되었는지, 그리고 해당 링크가 얼마나 자주 가시성을 높이는지 보여줍니다.

또한 도메인 순위 및 분석 기능을 통해 AI 기반 응답에서 경쟁사 대비 사이트의 위치를 파악할 수 있습니다. 이 데이터를 활용하면 프롬프트, 주제, 출처 신뢰도별로 성과를 벤치마킹할 수 있습니다. 모든 정보는 깔끔하고 직관적인 대시보드를 통해 정기적으로 업데이트되어 마케팅 로드맵 수립을 지원합니다.

Otterly. AI 최고의 기능

AI 키워드 연구를 수행하여 대상 고객이 AI 검색 엔진에서 사용할 수 있는 관련 프롬프트를 발견하세요.

AI 플랫폼 전반에서 검색 프롬프트 가시성을 모니터링하세요

GEO 감사를 실행하여 브랜드 강점을 평가하고 경쟁사를 파악하며, /AI 검색 환경에서 디지털 PR, 온페이지 콘텐츠, UGC 성과 등 키 전략을 평가하세요.

오터리. AI의 한계

Otterly는 AI 가독성이나 인용 가능성을 높이기 위해 콘텐츠를 개선하거나 재구성하는 데 도움을 주지 않습니다.

Otterly. AI 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

Otterly. AI 가격 정책

라이트: 월 29달러

표준: 월 189달러

프로: 월 989달러

실제 사용자들은 Otterly. AI에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰를 확인해 보세요:

이 tool이 직관적이고 핵심에 집중하는 방식이 정말 마음에 듭니다—실행 가능한 제안을 신속하게 제공하며 사용자 친화적인 방식으로 제시합니다.

🧠 재미있는 사실: 보스턴 다이내믹스의 휴머노이드 로봇 '아틀라스'가 라이브 데모 중 스포트라이트에 걸려 넘어지며 무대에서 뜻밖의 다이빙을 선보였습니다. 관객들은 일제히 '우웩' 소리를 냈고, 아틀라스는 우아하게 무대 중앙으로 돌아오기보다는 비틀거리며 무대를 벗어났다고 합니다.

5. Semrush

via Semrush

2008년 키워드 및 경쟁사 분석 tool로 설립된 Semrush는 SEO 전문가들이 가장 많이 찾는 플랫폼입니다. 초기에는 검색 결과 페이지(SERP) 가시성과 백링크 추적에 중점을 두었으나, 현재는 풀스택 콘텐츠 마케팅 솔루션으로 확장되었습니다.

기업 수준에서는 Semrush Enterprise AIO가 AI 검색 발견을 위한 브랜드 수준 메트릭을 제공합니다. AI 개요 추적 기능은 콘텐츠가 Google 요약 블록에 노출되는 정확한 시점, 인용된 경쟁사, 포함을 트리거하는 검색 의도를 정확히 보여줍니다.

마케팅 팀이 이미 SEMrush의 SEO 및 키워드 도구 키트를 사용 중이라면, GEO 기능은 AI 생성 콘텐츠의 노출 추적 기능을 추가합니다.

Semrush 최고의 기능

경쟁사 대비 AI 생성 응답에서 브랜드가 1위를 차지하는 빈도를 측정하여 브랜드의 점유율(Share of Voice)을 확인하세요.

오가닉 리서치와 마켓 익스플로러를 통해 다양한 분야의 경쟁사를 분석하여 그들의 전략에서 강점과 기회를 발견하세요.

프롬프트 트렌드를 모니터링하여 AI 응답 내 귀사 멘션 빈도가 시간 경과에 따라 증가하는지 감소하는지 파악하세요.

Semrush의 한도

고급 GEO 기능(예: Share of Voice 및 프롬프트 트렌드)은 현재 Enterprise AIO 고객에게만 제공됩니다.

Semrush 가격 정책

프로: 월 $199

Guru: 월 $299

비즈니스: 월 549달러

Semrush 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (2600개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (2200개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Semrush에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰를 확인해 보세요:

Semrush의 분석 기능과 통합 솔루션이 매우 깊이 있게 제공되어 전반적으로 긍정적인 경험을 했습니다. 각 페이지와 경쟁사의 순위, 검색 결과 페이지(SERP), 키워드 최적화 현황을 매우 철저하게 파악할 수 있었습니다.

6. 스크런치 AI

via Scrunch AI

웹사이트 운영자에게 Google에서 검색 가능하다는 것은 항상 중요했습니다. 하지만 오늘날 AI 어시스턴트에게 인용 가능하다는 점도 마찬가지로 중요합니다. AI 검색은 역사상 가장 빠르게 성장하는 소비자 사용 사례 중 하나이며, ChatGPT나 Perplexity 답변에서 클릭하여 유입되는 사용자들은 더 높은 구매 의사를 가진 유망 고객일 가능성이 높습니다.

이는 콘텐츠 마케팅에 AI를 활용할 때 발생하는 핵심 문제점으로, 스크런치 AI가 해결하고 있습니다. ChatGPT의 프롬프트 수준 데이터를 통해 감성 분석, 순위 위치, 인용 빈도를 확인할 수 있습니다. 이러한 인사이트는 AI의 점유율을 정량화하고 AI 기반 검색 엔진이 노출하는 콘텐츠를 중심으로 전략을 세밀하게 조정하는 데 기여합니다.

스크런치의 에이전트 경험 플랫폼(AXP)은 그 자체로 독특한 기능으로, 사이트의 병렬 AI 지원 버전을 생성합니다. 이 버전은 AI 에이전트에게 보이지 않게 제공되며, LLM에 최적화되어 진실의 원천과 매핑됩니다.

Scrunch AI의 최고의 기능들

AI 시스템이 귀사 브랜드를 참조할 때 사용하는 제3자 도메인을 식별하여 출처 귀속을 표면화하고, 신뢰할 수 있는 출처와 구식 또는 오해의 소지가 있는 출처를 구분하여 강조합니다.

가시성 데이터를 3일마다 업데이트하여 AI 시스템이 진화함에 따라 브랜드가 어떻게 노출되는지에 대한 실시간에 가까운 인사이트를 제공합니다.

대량 프롬프트 업로드, 즉시 활용 가능한 마케팅 대시보드 , 에이전시 파트너 프로그램을 통한 파트너 tools로 에이전시 워크플로우를 지원하세요.

Scrunch AI의 한계

Scrunch는 에이전트가 콘텐츠를 인식하는 방식을 시뮬레이션하지만, 스키마 문제, 크롤링 블록 또는 LLM 인덱스 문제를 진단할 기술적 SEO tools가 부족합니다.

Scrunch AI 가격 정책

스타터: 월 300달러

성장: 월 $500

Enterprise: 맞춤형 가격

Scrunch AI 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Scrunch AI에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰를 확인해 보세요:

Scrunch는 다른 tools들이 따라잡기 어려운 새로운 기능을 꾸준히 출시하고 있습니다. 이러한 신규 기능은 클라이언트 요청을 기반으로 개발됩니다. Scrunch를 사용 중이며 특정 기능을 원한다면, 그들이 이를 구현해 줄 가능성이 높습니다. 유사한 생성형 엔진 분석기/추적기보다 우수합니다.

🧠 알고 계셨나요? Google 검색 결과 첫 페이지에 노출되는 것은 LLM에 의해 멘션되는 것과 강한 상관관계(약 0.65)를 보이며, Bing에서 높은 순위를 차지하는 것도 중요하지만 그 영향력은 다소 낮습니다.

7. AthenaHQ

via AthenaHQ

구글 출신 엔지니어들이 개발한 AthenaHQ는 대규모 프롬프트 인텔리전스에 주력합니다. 플랫폼 전반에 걸쳐 브랜드 멘션, 감정 분석, 프롬프트 데이터, 콘텐츠 공백을 추적합니다. 또한 분석과 실행 가능한 인사이트를 병합한 통합 대시보드를 제공합니다.

아테나를 차별화하는 것은 프롬프트 볼륨 대시보드와 모니터링 도구로, 정확히 어디에서 멘션되는지, 얼마나 자주 멘션되는지, 그리고 시간이 지남에 따라 어떻게 변화하는지 분석해 줍니다.

이후 액션 센터는 소홀히 한 주제 목표 설정, 페이지 구조 조정, 경쟁사 성과 대응 등 구체적인 개선 방안을 제안합니다.

AthenaHQ의 주요 기능

아테나의 독자적인 쿼리 볼륨 추정 모델을 활용하여 프롬프트 볼륨을 예측하고, 유행하는 프롬프트를 식별하며, 지역 기반 분석을 얻으세요.

액션 센터를 통해 AI 지식 격차를 파악하고 특정 분야에 맞춤화된 구체적인 인사이트를 얻으세요.

아테나 모니터링으로 AI 인용 추적, 경쟁사 모니터링, 전 세계적 지리적 데이터 분석을 수행하세요.

AthenaHQ의 한도

아테나는 키워드 연구, SERP 분석 또는 기술적 SEO 기능을 제공하지 않습니다.

AthenaHQ 가격 정책

스타터: 월 $295+

Enterprise: 맞춤형 가격

AthenaHQ 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 AthenaHQ에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰를 확인해 보세요:

대시보드는 직관적이며 기존 시스템에 통합하는 과정이 매우 쉬웠습니다.

👀 알고 계셨나요? 프롬프트 엔지니어링에서 토큰 최적화는 단순히 모델 한도를 준수하는 것이 아니라 명확성과 정확성을 높이는 것입니다. 지시사항을 선행 배치하고, 작업과 맥락을 분리하며, 불필요한 표현을 제거하는 등의 기법은 AI 모델이 더 집중적이고 비용 효율적인 응답을 생성하도록 돕습니다.

⚡ 템플릿 아카이브: AI 도구 사용 시 빈 페이지 증후군에 지치셨나요? AI 프롬프트 템플릿은 추측을 없애고 콘텐츠 작성, 전략 기획, 분석 실행 등 어떤 작업이든 ChatGPT, Claude 및 기타 LLM으로부터 더 나은 결과를 더 빠르게 얻을 수 있도록 도와줍니다.

8. Rankscale

via Rankscale

RankScale은 여러 클라이언트의 AI 검색 성과를 관리하는 대행사 및 컨설턴트를 위해 설계되었습니다. 단일 브랜드 추적기와 달리, 단일 계정 내에서 다중 브랜드 가시성 추적을 지원하므로 여러 클라이언트 사이트를 관리하는 마케팅 및 SEO 대행사에 유용합니다.

SEO 에이전시 소프트웨어인 Rankscale은 ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude, DeepSeek, xAI Grok, Microsoft Copilot 등 다양한 /AI 플랫폼에서의 귀사(또는 클라이언트) 브랜드 노출 현황을 추적합니다. /AI 생성 결과에 브랜드가 언제, 어디서, 어떻게 등장하는지에 대한 프롬프트 수준의 데이터를 제공합니다.

무료 AI 검색 가시성 및 순위 분석 기능은 귀사 웹사이트를 크롤링하고, AI를 활용해 잠재 고객이 질 수 있는 프롬프트를 생성한 후 해당 쿼리를 실시간 AI 엔진에 실행합니다. 이를 통해 AI 검색 환경에서 귀사 브랜드의 가시성과 대체 가능성을 즉시 파악할 수 있습니다.

랭크스케일의 최고의 기능들

동적 마케팅 대시보드에서 모든 브랜드 성과, 인용 데이터 및 감성 분석을 통합하세요.

가시성 점수, 감정적 멘션, 인용 횟수, 평균 위치, AI 존재 감지율 등 핵심 지표를 추적하세요.

웹사이트의 전반적인 준비도 점수와 함께 사이트 준비 상태에 대한 상세한 분석을 확인하세요.

랭크스케일 한도

RankScale은 결과를 보여줄 뿐, 모델의 행동을 해석하거나 전술적 개선을 제안하지는 않습니다.

랭크스케일 가격 정책

기본 요금제: 월 20달러

프로: 월 99달러

Enterprise: 월 $780

랭크스케일 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

📌 추가로 알아야 할 사항: AI 가시성 추적은 성공의 절반에 불과합니다. 이를 실행하려면 체계적인 워크플로우가 필요합니다. 프롬프트 수준 개선을 위해 수십 개의 페이지를 업데이트하든, 크로스-기능적 GEO 노력을 조정하든, SEO 프로젝트 관리를 위한 체계적인 시스템 구축이 필수적입니다. 수정 사항 할당부터 타임라인 모니터링까지, 이 SEO 프로젝트 관리 가이드는 여러 이해관계자, 작가 또는 기술적 작업을 관리할 때 가시성 인사이트를 실행으로 전환하는 방법을 보여줍니다.

9. Mangools AI 검색 평가기

Mangools AI Search Grader를 통해

소규모 브랜드나 개인 마케터라도 AI 검색 가시성이 중요한 이유는 무엇일까요? ChatGPT나 Perplexity 같은 AI 어시스턴트가 사람들이 콘텐츠를 발견하는 방식을 주도하고 있기 때문입니다. 대부분의 독립 비즈니스들은 자신들이 언급되고 있는지, 아니면 간과되고 있는지조차 알지 못합니다.

Mangools AI 검색 평가기는 로그인 없이도 이 질문에 답할 수 있는 간편한 방법을 제공합니다. 이 무료 tool은 사이트를 스캔하고 AI로 콘텐츠를 분석하며 실제 AI 검색 행동을 시뮬레이션합니다. 이후 도메인에 기반한 관련 프롬프트를 생성합니다. AI 검색 점수, 평균 순위, 경쟁사 인용 정보도 함께 확인할 수 있습니다.

전체 GEO 제품군에 투자하지 않고도 ChatGPT를 SEO에 활용하는 것에 대한 빠른 현실 점검을 원하는 마케터에게 적합합니다. 지속적인 추적을 위해 설계되진 않았지만, AI 생성 답변에서 브랜드 가시성을 벤치마킹하는 가장 쉬운 방법 중 하나입니다.

Mangools AI 검색 평가기의 최고의 기능

가시성, 평균 순위, 그리고 AI 모델 전반에 걸친 가중치 적용 성능을 반영하는 이해하기 쉬운 AI 검색 최적화 점수(0–100)에 대한 신속한 인사이트를 생성하세요.

니치 분야 설명을 기반으로 생성된 관련 프롬프트를 활용하여 가장 효과적인 노출 방식을 찾아보세요.

8가지 AI 모델을 아우르는 다중 분석을 통해 브랜드 성과를 종합적으로 보는 방법을 파악하세요.

Mangools AI 검색 평가기 한도

이는 유용한 출발점을 제공하지만, 프롬프트 트렌드, 순위 변동 또는 AI 응답 변화를 확인할 방법은 없습니다.

Mangools AI 검색 평가기 가격

Free

기본: 사용자당 월 $24.5

프리미엄: 사용자당 월 $34.26

에이전시: 사용자당 월 $63.50

Mangools AI 검색 평가기 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (80개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Mangools AI Search Grader에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰를 확인해 보세요:

망굴스(Mangools)는 간편함과 강력한 기능을 결합합니다. 키워드 도구(KWFinder)는 매우 직관적입니다. 대시보드는 명확하여 SEO 경험이 적은 팀원들도 쉽게 사용할 수 있습니다.

10. Profound

via Profound

B2B 구매자의 98%가 구매 과정에서 자체 정보 탐색을 위해 생성형 AI를 도입한 점을 고려할 때, 생성형 엔진 최적화는 귀사의 비즈니스에 있어 핵심적인 과제입니다.

Profound는 AI 검색 알고리즘에서 브랜드가 어떻게 표현되는지 통제하고자 하는 기업 팀을 위해 특별히 구축된 풀스택 GEO 플랫폼입니다. 브랜드 프롬프트 추적부터 감정 분석, 경쟁사 비교에 이르기까지 AI 검색 영향력을 360도로 파악할 수 있습니다.

대화 탐색기(Conversation Explorer)와 에이전트 분석(Agent Analytics)을 통해 AI 어시스턴트가 콘텐츠를 크롤링, 해석, 인용하는 방식을 시뮬레이션할 수 있습니다. 또한 플랫폼의 성과 대시보드는 GEO 인사이트를 경영진 보고서에 바로 활용할 수 있는 형태로 전환합니다.

Profound의 최고의 기능들

인용 출처와 빈도를 파악하여 브랜드에 대한 AI 생성 응답에 영향을 미치는 도메인 또는 페이지를 정확히 확인하세요.

AI 크롤러 감사를 수행하여 LLM 봇이 귀사 사이트에 접근하는 방식을 검증하고, 인덱스 문제를 탐지하며, 구조화된 데이터 및 AI 지원 형식에 맞게 페이지를 최적화하세요.

강력한 보안 및 데이터 보호가 필요한 브랜드를 위한 기업급 SOC 2 TYPE II 준수 및 싱글 사인온(SSO)

심각한 한계점

AI 기반 가시성에만 집중하며, 유기적 키워드 추적이나 기존 SEO 워크플로우를 지원하지 않습니다.

프로펀드 가격 정책

스타터: 월 99달러

성장: 월 $399

Enterprise: 맞춤형 가격

심층적인 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (40개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Profound에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰를 확인해 보세요:

가장 기본적으로 Profound는 완전히 새로운 발견 채널을 측정할 수 있는 방법을 제공하지만, 그들의 tools는 지속적인 발전을 거듭하며 더 많은 가능성을 열어주고 있습니다. Profound 팀과의 개방형 피드백 루프 덕분에 급변하는 환경 속에서도 적은 자원으로 더 많은 성과를 낼 수 있게 되었습니다.

11. 서퍼 SEO

via Surfer SEO

블로그, 랜딩 페이지 또는 리소스 hub를 최적화 중이신가요? 검색 순위를 높이고 ChatGPT 같은 AI 도구에 인용되도록 해야 합니다. 하지만 어디서부터 시작해야 할까요? 신규 콘텐츠인가요, 기존 자산인가요? Surfer가 이 결정을 간편하게 해드립니다.

콘텐츠 감사 도구를 활용해 기존 콘텐츠를 점검하는 것으로 시작하세요. 이 도구는 성과가 저조한 페이지, 주제별 커버리지의 공백, 경쟁사 벤치마크를 식별하여 우선 업데이트해야 할 부분을 제시합니다. 콘텐츠 에디터는 검색에서 효과적인 요소와 대규모 언어 모델이 선호하는 패턴을 기반으로 키워드, 구조, 길이 등에 대한 데이터 기반 제안으로 재작성을 안내합니다.

다음 단계를 계획하려면 키워드 검색용 AI 도구인 토피컬 맵(Topical Map) 을 활용하세요. 키워드와 개념을 상호 연결된 콘텐츠 테마로 클러스터링합니다. 서퍼의 그로우 플로우(Grow Flow)는 SEO 어시스턴트처럼 매주 소규모 최적화 작업을 추천하여 사이트가 지속적으로 발전하도록 돕습니다.

서퍼 SEO의 최고의 기능들

제목, 단어 수, 미디어 배치, 내부 링크 구조 등 100~500개 이상의 순위 결정 요소를 비교하는 SERP 분석기를 활용해 검색 결과 페이지(SERP)를 심층 분석하세요.

Google Search Console과 연결하여 기존 페이지를 즉시 감사하고, 성과가 저조한 콘텐츠를 발굴하며 자동화된 주간 권장 사항을 제공합니다.

지역 타겟팅 및 기기 유형을 변경하여 지역별 검색 결과 페이지(SERP) 행동이나 모바일 대 데스크탑 성능에 기반한 맞춤형 추천을 구현하세요.

서퍼 SEO의 한도

무한 스크롤이나 동적 자바스크립트 렌더링에 의존하는 페이지는 완전히 감사되지 않을 수 있어 권장 사항이 왜곡될 수 있습니다.

서퍼 SEO 가격

필수: 월 $99/사용자당

가격: 사용자당 월 $219

Enterprise: 맞춤형 가격

서퍼 SEO 평가 및 리뷰

G2: 4. 8/5 (500개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.9/5 (400개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 서퍼 SEO에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰를 확인해 보세요:

지금까지는 매우 만족스럽습니다. 저희가 보유한 콘텐츠는 고객에게 더 큰 가치를 제공하기 위한 것이기 때문에 Surfer의 AI 기능을 많이 활용하지는 않았습니다.

12. MarketMuse

via MarketMuse

대규모 사이트의 콘텐츠를 관리할 때는 검색 엔진에서 우수한 성과를 내는 콘텐츠를 계획하고 확장하며 최적화할 수 있는 시스템이 필요합니다. 또한 AI 생성 답변에서도 가시성이 있어야 합니다. MarketMuse는 AI 기반 콘텐츠 인텔리전스 플랫폼으로, 다수의 대규모 클라이언트 콘텐츠를 관리하는 데 도움을 줍니다.

플래닝 기능은 사이트 또는 분야별 주제 클러스터를 지도하고 콘텐츠 공백을 식별합니다. 작성, 업데이트 또는 통합할 내용은 이 정보를 기반으로 결정됩니다. 브리프 생성기를 사용하면 상세하고 SEO에 최적화된 개요를 신속하게 구축할 수 있습니다. 이 SEO tool은 목표 키워드, 답변할 질문, 소제목 및 내부 링크 제안을 제공합니다.

초안이 준비되면 최적화 기능을 활용해 콘텐츠의 주제 권위성을 평가하기가 더 쉬워집니다. 이는 기존 검색 엔진 순위와 /AI 인용 모두에 필수적입니다.

MarketMuse의 주요 기능

콘텐츠 재고를 자동으로 감사하여 업데이트가 필요한 페이지를 강조 표시하세요

MarketMuse의 주제 모델과 비교하여 귀하의 기사가 어떻게 평가되는지에 대한 실시간 피드백을 받아보세요.

Connect 기능을 통해 내부 및 외부 링크를 추천받으세요. 이 기능은 링크를 걸거나 연결할 페이지를 제안합니다.

MarketMuse의 한계점

MarketMuse의 진정한 값은 주제 클러스터와 방대한 콘텐츠 재고를 확장하는 데서 비롯되므로, 월 2~3편의 기사만 게시하는 팀에게는 과잉 투자일 수 있습니다.

MarketMuse 가격 정책

Free

맞춤형 가격 책정

MarketMuse 평가 및 리뷰

G2: 4. 6/5 (200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (20개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 MarketMuse에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰를 확인해 보세요:

우리의 콘텐츠는 독자의 요구를 더 잘 충족시키고, 콘텐츠 전략을 가속화하며 개선하며, Google에서의 순위가 향상되었습니다.

13. HubSpot AI 검색 평가기

HubSpot의 AI 검색 평가기를 통해

ChatGPT-4o, Perplexity, Gemini 같은 AI 검색 엔진이 브랜드에 미치는 영향을 막 탐색하기 시작했다면, HubSpot의 AI Search Grader가 좋은 출발점이 될 것입니다. AI를 SEO에 광범위하게 활용하기 위해 본격적인 GEO 플랫폼에 투자하기 전에, 이 무료 도구를 통해 AI 기반 검색에서 브랜드의 성과 현황을 한눈에 파악할 수 있습니다.

AI 검색 평가 도구는 AI 어시스턴트 전반에서 브랜드의 가시성과 인지도 분석을 제공하며, AI 가시성 점수를 산출합니다. 브랜드 멘션 빈도와 경쟁사 대비 위치 데이터를 확보할 수 있습니다. 주요 인용 사례와 브랜드 감성 분석을 통해 즉각적인 벤치마크를 제공합니다.

프롬프트 수준 모니터링이나 다중 엔진 추적을 대체하지는 않지만, HubSpot의 평가 도구는 AI 개요를 손쉽게 접할 수 있는 진입점 역할을 합니다. 주로 초기 발견 및 내부 보고 목적으로 활용됩니다.

HubSpot AI 검색 평가기의 주요 기능

성장을 위한 마케팅 전략을 추진할 수 있는 포괄적인 AI 성능 보고서를 받아보세요.

소스 품질을 추적하고 디지털 채널 전반에 걸쳐 브랜드에 대한 이용 가능한 정보의 다양성과 완전성을 평가하세요.

브랜드 아키타입이 성과에 미치는 영향을 파악하고, 업계에서 리더, 도전자 또는 틈새 시장 플레이어로 위치하고 있는지 확인하세요.

HubSpot AI 검색 평가기 한도

The tool generates comparison brands automatically, so you can’t choose which competitors to benchmark

HubSpot AI 검색 평가기 가격

Free

HubSpot AI 검색 평가기 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 HubSpot AI Search Grader에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

TrustRadius 리뷰를 확인해 보세요:

이것은 우리의 핵심 CRM 및 마케팅 자동화 도구입니다. 우리는 매일 받은 편지함, 거래, 연락처, 기업 정보 등을 활용합니다. 자주 사용하는 다른 기능으로는 양식, 피드백 설문조사, 워크플로우, 이메일 기능 등이 있습니다. 간단히 말해, 고객 커뮤니케이션과 내부 커뮤니케이션 모두를 위해 모든 팀에서 광범위하게 활용되는 우리 비즈니스의 핵심 요소입니다.

👀 알고 계셨나요? ChatGPT나 Perplexity 같은 AI 검색 엔진 플랫폼은 종종 Google 검색 결과 상위 10개에서 출처를 인용합니다. Perplexity는 90% 이상, Google AI 개요는 약 85%의 경우에서 이를 활용하는 반면, ChatGPT는 약 44%로 뒤처집니다.

이 목록의 모든 도구는 AI 검색에서 브랜드의 위치를 보여줍니다. 그러나 모든 SEO 및 콘텐츠 활동을 중앙 집중화할 플랜이 있다면 추가 도구가 필요합니다.

PS: 이 도구는 마케팅 프로젝트 관리 분야에서도 사내에서 가장 즐겨찾는 도구입니다.

ClickUp

생성형 엔진 최적화(GEO) tools는 적응을 돕지만, 문제는 AI 가시성에 대한 인사이트가 실제 콘텐츠 업데이트, 작업 할당 및 게시 워크플로우로 전환되어야 한다는 점입니다.

ClickUp은 세계 최초의 통합 AI 작업 공간으로 이 간극을 메웁니다. GEO 분석, 콘텐츠 문서, 프로젝트 추적기를 오가며 작업할 필요 없이 ClickUp이 이를 한곳에 통합합니다. 콘텐츠 공백을 발견하셨나요? 연구 자료에서 바로 작업을 생성하세요. AI 검색을 위해 기존 콘텐츠를 업데이트해야 하나요? 원본 게시물, 경쟁사 분석, 목표 키워드 등 모든 맥락을 한곳에 모아 작업에 할당하세요. ClickUp은 100% 컨텍스트와 단일 작업 공간을 제공하여 작업 분산을 해소합니다. 여기서는 인간과 AI 에이전트가 전략 수립부터 ChatGPT 및 Perplexity 응답에서 실제로 순위가 매겨지는 게시 콘텐츠까지 협업합니다. 전략부터 배포까지 전체 콘텐츠 라이프사이클을 아우르는 통합 플랫폼으로 생각하십시오.

이제 마케팅 팀을 위한 ClickUp을 SEO 및 콘텐츠 팀이 어떻게 가장 효과적으로 활용할 수 있는지 알아보겠습니다.

ClickUp Brain으로 시작하여 특정 작업에 맞춤화된 콘텐츠 개요, 헤드라인 또는 초안 개요를 생성하세요. 블로그 시리즈를 시작하든 제품 카피를 작성하든, ClickUp Brain은 목표, 어조 또는 페르소나 입력에 기반해 아이디어를 자동 제안합니다.

ClickUp Brain으로 콘텐츠 생성 속도를 높여보세요

또한 BrainGPT Brain은 Gemini, Claude, ChatGPT를 포함한 여러 AI 모델을 지원합니다. 이러한 유연성 덕분에 동일한 환경에서 다양한 AI 검색 엔진이 해석하고 인용할 가능성이 높은 프롬프트, 접근 방식, 형식을 실험해 볼 수 있습니다.

생성형 엔진 최적화를 위해 Brain 내 다양한 AI 모델 중에서 선택하세요

생성형 엔진 최적화와 관련된 검색 의도, 사용자 쿼리 등에 대한 모든 콘텐츠 아이디어를 확보했다면, 이를 편집 가능한 문서에 저장하는 것이 좋습니다. ClickUp Docs는 캠페인 브리프와 표준 운용 절차 (SOP)부터 스타일 가이드까지 모든 것을 체계적으로 정리할 수 있는 중앙 집중식 접근이 가능한 플랫폼입니다.

코멘트, 비디오, 스프레드시트를 추가하고 테이블의 형식을 변경할 수 있습니다. 가장 큰 장점은 이 모든 기능이 지원하는 작업과 연결되어 전략과 실행이 결코 분리되지 않는다는 점입니다.

ClickUp 문서에서 ClickUp Brain을 활용해 블로그 게시물 생성하기

실행 단계에서는 ClickUp 작업을 활용해 Brain의 내장형 콘텐츠 제안 기능과 함께 작성, 편집, 디자인 결과물을 할당할 수 있습니다. SEO 메타데이터, 자산 링크 또는 마감일을 위한 사용자 지정 필드를 설정할 수 있습니다.

의존성을 시각적으로 매핑하고 실시간 협업이 필요하다면 ClickUp 화이트보드가 해결책입니다. 콘텐츠 검토 준비가 되면 교정 모드로 전환하세요. 이해관계자들이 이미지, PDF, 비디오에 직접 피드백을 남길 수 있습니다.

ClickUp의 화이트보드를 통해 콘텐츠 및 SEO 팀과 협업하며 AI 기반 검색 엔진을 위한 키워드 아이디어를 브레인스토밍하세요.

브랜드가 AI 생성 답변에 노출되는 지점을 파악한 후 진정한 작업이 시작됩니다: 해당 인사이트를 실행에 옮기는 일입니다. ClickUp 에이전트는 이를 위해 설계되었습니다. 구조화되고 반복 가능한 작업을 기반으로 콘텐츠 워크플로우의 다음 단계를 자동화합니다.

지능형 지원을 갖춘 Autopilot 에이전트를 활용하여 모호성을 처리하거나 상황별 결정을 내리세요.

이 AI 에이전트는 자율적인 보조 도구와 같습니다. 기존 SEO 전략에 기반한 회의 요약, 프로젝트 상태 질의 응답, 주간 보고서 전달 등 특정 업무에 맞춤형 설정을 할 수 있습니다. 프롬프트 엔지니어링이나 AI 설정 없이도 가능합니다.

캠페인 성과, 유형별 콘텐츠 양, SEO 프로젝트 진행 속도, 팀 업무 처리량 등 마케팅 핵심 성과 지표(KPI)를 추적하고 싶다면, ClickUp 대시보드를 통해 한 곳에서 모두 관리할 수 있습니다.

ClickUp 대시보드를 사용하여 핵심 메트릭과 KPI를 추적하세요

블로그 파이프라인 상태, 출시 타임라인 또는 플랫폼 간 참여 메트릭을 모니터링하는 맞춤형 위젯을 생성할 수 있습니다. 또한 실시간 작업 데이터와 연결된 채팅봇 전환율, 평균 처리 시간 및 고객 만족도 점수를 추적할 수 있습니다.

ClickUp은 콘텐츠 달력, 브랜드 가이드라인, 캠페인 브리프, 크리에이티브 요청서 및 기타 마케팅 워크플로우를 위한 사전 구축된 템플릿을 제공합니다. 운영 과정의 모든 단계에서 수 시간의 작업 시간을 절약해 줍니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp 콘텐츠 달력 템플릿으로 콘텐츠 및 기타 마케팅 자산을 플랜하세요

예를 들어, ClickUp 콘텐츠 달력 템플릿을 사용해 보세요. 이 템플릿은 모든 콘텐츠 플랜을 한곳에 통합하면서도 프로세스에 유연하게 맞출 수 있습니다. 게시물 일정 관리, 작업 할당, 승인 추적, 그리고 모든 콘텐츠가 대규모 캠페인과 일치하도록 보장하는 데 활용할 수 있습니다.

ClickUp 최고의 기능

ClickUp의 한도

ClickUp Brain은 키워드 아이디어를 생성하지만, 검색 데이터가 포함된 전통적인 키워드 연구 tool은 아닙니다.

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,370개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,490개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰를 확인해 보세요:

새로운 Brain MAX는 제 생산성을 크게 향상시켰습니다. 고급 추론 모델을 포함한 여러 AI 모델을 합리적인 가격에 활용할 수 있어 모든 것을 하나의 플랫폼에 통합하기가 쉬워졌습니다. 음성-텍스트 변환, 작업 자동화, 다른 앱과의 연동 같은 기능들은 워크플로우를 훨씬 더 매끄럽고 스마트하게 만들어줍니다.

📚 추천 자료: ClickUp 마케팅 팀의 ClickUp 활용 사례

모든 것을 하나로: ClickUp이 생성형 엔진 최적화 전략을 중앙 집중화합니다

떠나기 전에, AI 생성 결과에서 브랜드 가시성을 유지하는 데 도움이 되는 간단한 GEO 체크리스트를 확인하세요:

모든 AI 검색 플랫폼에서 브랜드가 인용된 위치를 점검하세요

인용 빈도를 경쟁사와 비교하세요

Google뿐만 아니라 효과적인 생성형 검색 엔진을 위해 콘텐츠를 구조화하세요.

마지막으로, 가치 제공에 집중하세요. 유기적 트래픽은 전통적인 SEO든 생성형 AI 검색이든 관계없이 자연스럽게 따라올 것입니다.

이 모든 것을 한 곳에서 관리하고 싶으신가요? ClickUp을 사용하면 단일 대시보드에서 GEO 콘텐츠 달력을 구축하고, 최적화 작업을 할당하며, AI로 브리프 초안을 작성하고, 진행 상황을 추적할 수 있습니다.

지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하여 시작하세요.