건설업체를 위한 마케팅 전략 수립 방법

새로운 경쟁자가 새로운 비즈니스를 빼앗아갈지도 모른다는 생각을 해본 적이 있으신가요? 또는 RFQ가 줄어들기 시작하면서 더 많은 리드를 확보하기 위해 애쓰고 계십니까?

물론, 귀하의 직원들은 완벽한 기초를 다지고 있지만, 귀하의 비즈니스 파이프라인의 기초는 어떻습니까?

54. 건설업자의 8%는 영업 팀의 절반 이상의 매출을 소개에 의존하고 있습니다.

건설 업계에서는 입소문이 금과도 같은 가치가 있습니다. 하지만 입소문은 성장 플랜이라고 할 수 없습니다.

답은 무엇일까요? 귀하만큼 열심히 일하는 건설 마케팅 전략입니다. 귀하가 모든 건설에 기여하는 것을 보여주는 전략입니다.

이 블로그 게시물에서는 건설 회사 팀이 가시성을 높이고 더 나은 프로젝트를 수주하기 위해 사용할 수 있는 검증된 마케팅 전략을 자세히 살펴봅니다. 또한, 한 곳에서 전략을 계획, 실행, 모니터링할 수 있는 모든 것을 위한 앱인 ClickUp도 소개합니다.

건설업체에게 마케팅이 필수적인 이유

상업용 건축을 입찰하는 종합 건설 회사부터 주택 리모델링 업체에 이르기까지, 마케팅은 계약 체결 전에 귀사를 알리는 원동력입니다. 경제, 추천, 타임라인이 불안정할 때 귀사의 브랜드를 지탱하는 디지털 비계와 같은 역할을 합니다.

그것이 필수적인 이유를 설명하기 위해, 마케팅 플레이북이 건설 회사에 어떤 도움을 줄 수 있는지 살펴보겠습니다.

평판 향상: 고품질의 일이 더 널리 알려지고 더 멀리 도달할 수 있도록 지원합니다. 건설 마케팅의 성공은 귀하의 평판을 '지역에서 알려진'에서 '지역 전체에서 찾는'으로 끌어올립니다

브랜드를 명확하게 포지셔닝: 틸트업 창고, 친환경 건축, 역사적인 복원 등 귀사의 전문 분야를 클라이언트에게 정확하게 보여줍니다. 틸트업 창고, 친환경 건축, 역사적인 복원 등 귀사의 전문 분야를 클라이언트에게 정확하게 보여줍니다. 제품 마케팅은 잠재 고객이 귀사의 이름을 기억하고 브랜드 인지도를 높일 수 있도록 해줍니다

더 나은 홍보 시기를 결정하는 데 도움: 건설은 계절적 특성이 강하기 때문에, 마케팅을 통해 봄의 입찰 경쟁이 치열해지기 전에 RFP를 수신함으로 전달할 수 있습니다. 사전 예약된 캠페인, 리타겟팅 광고, 자금 조달 주기에 맞춰진 홍보를 통해 클라이언트가 플랜을 수립하고 다른 업체에 자금을 지원하기 전에 귀사를 알릴 수 있습니다

입찰의 품질을 높입니다: 클라이언트가 견적을 열기 전부터 신뢰를 줄 수 있습니다. 브랜드가 돋보이는 프레젠테이션, 세련된 역량 설명, 스마트한 클라이언트가 견적을 열기 전부터 신뢰를 줄 수 있습니다. 브랜드가 돋보이는 프레젠테이션, 세련된 역량 설명, 스마트한 마케팅 커뮤니케이션 전략으로 제안서를 단순한 스프레드시트가 아닌 스토리로 바꿀 수 있습니다

파이프라인을 채웁니다: 일정을 가득 채우고 예측 가능하게 유지하여 마케팅 파이프라인이 항상 가득 차고 공백 기간을 줄입니다. 일관된 마케팅은 지속적으로 더 많은 자격을 갖춘 리드를 유치하므로, 한 프로젝트가 완료될 때 이미 다음 프로젝트를 견적 중입니다

💰 참고하세요: 매출의 3%만을 마케팅에 투자하는 건설업체들은 마케팅에 투자하지 않는 업체들보다 더 높은 순이익률을 기록합니다!

⭐ 기능 템플릿 명확한 전략이 없으면 마케팅 노력이 산만해집니다. 잘못된 이벤트에 참석하고, 효과가 없는 콘텐츠를 게시하고, 전환으로 이어지지 않는 리드를 쫓게 됩니다. 해결책은 무엇일까요? ClickUp의 전략적 마케팅 플랜 템플릿을 사용하여 다음을 수행하세요. 이상적인 클라이언트 프로필을 정의하세요( 부동산 개발업자, 상업용 부동산 소유자 또는 정부 계약자)

최적의 마케팅 채널을 식별하세요 (산업 박람회, LinkedIn, 지역 네트워크 그룹, 또는 건설업체 플랫폼)

모든 마케팅 노력 을 비즈니스 목표에 맞추세요

리드 소스, 제안서 전환율, 프로젝트 수주율을 측정하여 성과를 추적하고 적응하세요 무료 템플릿 받기 더 스마트한 캠페인을 구축하세요. ClickUp의 전략적 마케팅 플랜 템플릿을 사용하여 목표를 조정하고 건설 비즈니스에 적합한 고객을 타겟팅하세요

건설업체를 위한 최고의 마케팅 전략

기존 고객의 재구매를 유도하려면 최고의 마케팅 채널을 선택하는 것이 중요할 수 있습니다.

클라이언트 기반과 브랜드 이미지를 성장시키는 데 도움이 되는 10가지 건설 마케팅 아이디어와 전략을 소개합니다.

1. 디지털 쇼룸으로 활용할 수 있는 상호작용형 시각적 웹사이트를 구축하세요

건설 현장에는 화려한 쇼룸이 없기 때문에, 회사 웹사이트가 그 역할을 대신해야 합니다. 웹사이트는 항상 열려 있고, 항상 일하는 디지털 작업장입니다. 이곳은 잠재적인 클라이언트가 귀사를 평가하는 곳입니다.

연락처 페이지부터 프로젝트 갤러리, 서비스 목록에 이르기까지 모든 것이 깔끔하고 시각적으로 매력적이며 탐색하기 쉬워야 합니다. 요약하자면, 클라이언트가 귀하의 업무와 일하는 방식을 정확하게 볼 수 있도록 하세요. 잘 만들어진 사이트는 전화를 받기 전에 신뢰와 신뢰성을 쌓아줍니다.

⚒️ 구축 단계

WordPress 또는 Webflow와 같은 SEO에 중점을 둔 콘텐츠 관리 시스템을 사용하세요

전후 슬라이더, 드론 촬영, 타임랩스 클립이 포함된 프로젝트 갤러리를 추가하세요

클라이언트, 건축가 또는 하청업체의 추천글을 삽입하세요

'현장 방문 예약' 또는 '무료 점검 받기'와 같은 강력한 CTA를 사용하여 즉각적인 행동을 유도하세요

📌 예시: PCL Construction은 프로젝트 쇼케이스와 교육용 인포그래픽의 균형이 잘 잡혀 있어 건설 서비스 제공자로서 좋은 평가를 받고 있습니다. 또한 검색 엔진 최적화에 맞게 미세 조정된 접근성이 뛰어난 페이지 레이아웃이 특징입니다.

💡 프로 팁: 비용 견적기나 자재 목록 작성기 같은 대화형 도구를 웹사이트에 추가하세요. 방문자가 빠르고 유용한 답변을 받으면, 확실한 유망 고객으로 전환될 가능성이 훨씬 더 높아집니다.

2. 업계 권위와 유기적 트래픽을 위한 콘텐츠 전략을 수립하세요

👀 알고 계십니까? 리드 생성에 어려움을 겪고 있는 건축업자의 약 54%는 콘텐츠를 전혀 제작하지 않고 있습니다.

클라이언트가 귀사를 확인하기 전에, 아마도 다음과 같은 사항을 검색할 것입니다. '리모델링에는 얼마나 시간이 걸리나요?' 또는 '몬순에도 견딜 수 있는 타일은 어떤 것이 있나요?' * 귀사가 그 답을 제시할 수 있는 기회입니다.

콘텐츠 마케팅 전략을 통해 대화에 일찍 참여하고, 교육을 제공하고, 신뢰를 쌓고, 귀하의 팀을 올바른 선택으로 유기적으로 포지셔닝할 수 있습니다. 블로그, 비디오 콘텐츠 및 시각적 설명 자료도 전문 지식을 입증하는 데 유용합니다. 또한 영업 팀이 프레젠테이션, 견적 및 후속 조치에 이러한 자료를 활용할 수 있습니다.

⚒️ 구축 단계

이전 클라이언트의 FAQ 목록을 작성하세요(예: "이 작업은 얼마나 걸리나요?")

블로그 게시글 작성, 짧은 비디오 촬영, 시각적 설명 자료 제작

귀하의 건설 서비스 및 위치와 관련된 SEO 친화적인 주제에 집중하세요

이메일 캠페인, 견적서 및 브로셔의 콘텐츠 연결

계절이나 규제 변경에 따라 콘텐츠를 정기적으로 업데이트하세요

📌 예시: Elevate Constructions는 건설 프로젝트 계획, 다양한 단계, 안전 프로토콜 및 예산 기대치를 안내하는 블로그와 비디오를 지속적으로 게시합니다. 이를 통해 업계 전문가로서의 입지를 다지고, 유기적인 리드를 생성하며, 의사 결정권자의 유기적인 검색 트래픽을 유도합니다.

3. 관련성을 극대화하는 개인화된 이메일 마케팅

많은 건설 프로젝트는 의사 결정 주기가 길습니다. 여러 단계로 구성된 상업용 부지의 자금 조달 및 허가를 준비하는 부동산 개발업자, 노후된 건물 포트폴리오의 리모델링 일정을 계획하는 부동산 관리자, 착공까지 몇 달이 남은 맞춤형 꿈의 집을 위한 예산 및 계획을 세우는 주택 소유자를 생각해보세요.

리드는 견적을 요청했지만 후속 조치를 잊어버릴 수도 있습니다. 이 때 이메일 마케팅이 단계적으로 진행됩니다.

업데이트, 팁, 프로젝트 하이라이트를 수신함으로 직접 보내면 고객에게 가장 먼저 떠오르는 회사가 될 수 있습니다. 지금 당장은 준비가 되어 있지 않더라도, 계약 업체를 선택해야 할 때가 되면 고객은 귀하의 이름을 기억할 것입니다.

⚒️ 구축 단계

고객을 주거용 대 상업용, 신규 리드 대 기존 클라이언트, 서비스 유형 등으로 그룹으로 분류하세요

의사 결정 주기의 단계(예: 견적 요청, 현장 방문 완료, 응답 없음)에 따라 이메일 시퀀스를 작성하세요

짧고 유용하며 일관된 콘텐츠를 전달하는 드립 캠페인을 통해 이메일을 발송하세요

제목과 콘텐츠를 개인화하세요. 가능하면 고객의 이름, 프로젝트 유형 또는 위치를 포함하세요

고객이 공감할 수 있는 프로젝트 사진이나 빠른 사이트 업데이트와 같은 시각 자료를 활용하세요

📌 예시: 견적 요청을 했지만 후속 조치를 취하지 않은 주택 소유자 리드에게 보내는 4개의 이메일 드립은 다음과 같이 따뜻하고 친근한 느낌으로 바뀔 수 있습니다. 이메일 1: '맞춤형 주택 견적, 아직 궁금하신가요?'

이메일 2: 멋진 사진과 만족스러운 클라이언트 리뷰를 통해 유사한 프로젝트를 소개하세요

이메일 3: '몬순 시즌을 위한 5가지 준비 방법'이라는 간단한 팁을 공유하세요

이메일 4: 타임라인에 대해 논의할 수 있는 15분 무료 전화 상담을 제공합니다

👀 알고 계셨나요? 개인화되고 세분화된 이메일은 열람률이 30% 더 높습니다. 스팸 박스에서 벗어날 수 있는 방법처럼 들리네요!

4. 지역 서비스 광고(LSA)를 실행하여 신뢰를 쌓고 가시성을 높일 수 있습니다

누군가가 '가까운 계약업체'를 검색하면 Google은 LSA를 실행하는 지역 비즈니스를 맨 위에 표시합니다. 심사, 보험 가입 및 승인을 거친 후에는 녹색 Google 보증 배지를 획득하고 LSA를 실행할 수 있는 자격을 얻게 됩니다. 이는 잠재 고객에게 즉각적인 신뢰를 주고 건설 회사의 온라인 가시성을 높이는 것을 의미합니다.

LSA를 마케팅 전략으로 활용하면 새로운 클라이언트는 귀사를 검증되고 신뢰할 수 있는 기업으로 인식합니다. 강력한 서비스 리뷰를 추가하면 귀사는 당연한 선택이 될 것입니다. 또한, 잠재 클라이언트가 클릭한 것이 아니라 전화를 건 경우에만 요금이 부과됩니다.

💡 전문가의 팁: 유료 광고와 관련 콘텐츠를 함께 사용하면 귀하의 서비스를 찾고 있는 잠재 고객에게 바로 도달할 수 있습니다. Google Ads 외에도 Instagram, Facebook, LinkedIn도 사용할 수 있는 최고의 소셜 미디어 플랫폼입니다.

⚒️ 구축 단계

Google 지역 서비스 광고에 등록하고 Google 보증 검증(신원 확인, 면허, 보험 등)을 받으세요

핵심 서비스, 서비스 지역 및 운영 시간을 명확하게 목록으로 표시하세요

Google 프로필에서 직접 긍정적인 고객 리뷰를 수집하고 소개하세요

리드당 지불할 월간 마케팅 예산을 설정하세요

Google 지역 서비스 앱을 사용하여 리드를 추적하고 신속하게 대응하세요

📌 예시: 지역 복원 및 건설 업체가 LSAs를 추가한 후 단 한 달 만에 7개의 검증된 리드를 확보했습니다.

📖 또한 읽기: 최고의 엔터프라이즈 마케팅 자동화 소프트웨어

5. 고액 클라이언트를 확보하기 위한 계정 기반 마케팅(ABM)

모든 영업은 환영이지만, 모든 리드가 똑같은 것은 아닙니다. 개발업자, 부동산 그룹, 정부 입찰 등 대규모 계약을 원하는 경우 ABM이 필수 전략이 되어야 합니다. 광범위한 네트워크를 구축하는 대신, 고가치 클라이언트를 선별하여 개인화된 홍보를 통해 직접 마케팅을 진행하세요.

단일 클라이언트를 위해 피치 데크, 사례 연구, 랜딩 페이지를 맞춤 제작하세요. 결국, 하나의 큰 계정을 확보하면 몇 달 동안의 파이프라인을 확보할 수 있습니다.

⚒️ 구축 단계

프로젝트 크기, 분야 또는 지역을 기준으로 고가치 목표 목록을 파악하세요

각 주요 클라이언트에 전담 계정 소유자 또는 팀을 지정하세요

유사한 프로젝트 경험을 소개하는 사례 연구 또는 포트폴리오를 개발하세요

그들이 참여하는 업계 이벤트 또는 협회 회원권을 후원하세요

LinkedIn Sales Navigator와 같은 도구를 사용하여 특정 이해 관계자의 참여를 유도하세요

📌 예시: LiveRamp은 개인화된 디스플레이 광고, 게이트웨이 콘텐츠, 이메일 육성, SDR 아웃리치 및 맞춤형 다이렉트 메일을 활용하여 멀티 터치 ABM 캠페인을 통해 Fortune 500 대 기업 중 15개 계정을 목표로 삼았습니다. 이 전략은 단 4주 만에 5,000만 달러 이상의 연간 매출을 달성하고 33%의 전환율을 달성했습니다.

건설 업계의 마케팅은 실전적인 면이 많기 때문에, 최고의 잠재 고객은 악수를 하고 명함을 교환하면서 만날 수 있습니다. 무역 박람회 및 엑스포를 후원하면 개발자, 프로젝트 관리자, 조달 책임자, 도시 계획자 등 적절한 고객에게 브랜드를 알릴 수 있습니다.

목표 고객이 한 자리에 모인 것은 강력한 온라인 입지를 구축할 수 있는 훌륭한 필드 마케팅 전략입니다. B2B 기업의 경우, 사전 자격 심사 초대 및 합작 투자 이자로 이어질 수 있습니다. 주택 건설업자 및 기타 건설 전문가의 경우, 방문 고객, 공급업체 거래 및 파트너십 기회로 이어질 수 있습니다.

⚒️ 구축 단계

동료뿐만 아니라 목표 클라이언트가 참석하는 박람회를 선택하세요

프로젝트 영상, 데모, 경품이 포함된 부스를 디자인하세요

빠른 포트폴리오 유인물 및 서비스 브로셔 준비

방문자 연락처를 수집하고 3~5일 이내에 후속 조치를 취하세요

스토리 또는 이벤트 후 요약 영상을 통해 경험을 실시간으로 공유하세요

📌 예시: Traditional Building Conference Series는 여러 스폰서와 건축가, 계약업체, 복원 전문가 등 타겟이 명확한 청중을 연결합니다. 스폰서들은 이 이벤트의 높은 품질의 리드와 업계에 초점을 맞춘 내용을 높이 평가합니다. 한 스폰서는 이틀 만에 100건의 영업 전화를 걸 수 있었다고 보고하기도 했습니다.

📖 또한 읽기: 비즈니스를 확장하기 위한 성장 마케팅 전략

7. 보완적인 기업과의 공동 마케팅

건설 마케팅 노력은 항상 단독 캠페인으로 진행되는 것은 아닙니다. 건설을 생각할 때 건축가, 인테리어 디자이너, 건축 자재 회사, 부동산 중개업자 등도 함께 떠오르지 않습니까? 이러한 파트너들과 공동 마케팅 캠페인을 진행하면 그들의 네트워크를 활용하여 이미 건축을 계획하고 있는 클라이언트에게 도달할 수 있습니다.

'설계에서 배송까지' 웨비나, Instagram 릴 공유, 공동 무역 부스 등 모든 것이 귀하의 도달 범위를 건설적으로 확대합니다. 이 전략은 또한 효율적이며 예산을 초과하지 않습니다.

⚒️ 구축 단계

동일한 고객층을 대상으로 하는 기업(하지만 직접적인 경쟁사가 아닌)을 식별하세요

중복되는 마케팅 잠재력을 갖춘 공동 블로그, 비디오 또는 웨비나를 제안하세요

서로의 콘텐츠를 교차 게시하거나 소셜 미디어 계정에서 추천을 게시하세요

공유 리드에 대해 번들 서비스 또는 인센티브를 제공하세요

산업 박람회에 함께 참석하여 노출 효과를 두 배로 높여보세요

📌 예시: Turner Construction은 Autodesk와 협력하여 디지털 프로젝트 전달에 관한 콘텐츠를 공동 제작했습니다. 이 캠페인에는 공동 브랜드 기사, 사례 연구 및 이벤트 후원이 포함되어 Turner가 기술을 채택하여 효율성을 높인 방법을 강조하는 동시에 Autodesk의 소프트웨어를 홍보했습니다. 두 브랜드는 건설 및 기술 분야의 서로의 고객에게 도달함으로써 모두 이익을 얻었습니다.

8. 인플루언서 또는 파트너 소개

건설 프로젝트는 심각한 투자이므로, 함께 일한 사람이 미래의 잠재 고객, 추천 및 고가치 거래의 토대가 될 수 있습니다. 유명인의 카메오 출연만큼 화제가 될 만한 일이라고 생각되지 않나요?

현장 Q&A, '이달의 프로젝트 파트너' 기능, Instagram 인계 등 빠르고 창의적인 노력을 시도해보세요. 유명한 건축가, 디자이너 또는 프로젝트 관리자를 소개하면 신뢰할 수 있는 목소리를 통해 귀하의 일을 미묘하게 소개하고 그들의 충성스러운 팔로워층을 활용할 수 있습니다.

⚒️ 구축 단계

클라이언트가 이미 팔로우하고 있는 현지 이름(건축가, 중개인, 틈새 시장 블로거)을 파악하세요

블로그에서 인터뷰를 진행하거나 공동 프로젝트에 대한 짧은 비디오 투어를 진행하세요

사려 깊은 캡션과 함께 소셜 미디어에 태그 및 기능으로 표시하세요

고객 후기를 '파트너 추천'이나 Q&A 영상으로 전환하세요

Instagram 또는 LinkedIn 스토리를 사용하여 함께 비하인드 스토리를 소개하세요

📌 예시: Skanska USA는 건축가 Michael Hsu와 협력하여 휴스턴의 캐피톨 타워에 있는 공공 스페이스인 'Understory'를 집중 조명했습니다. 비하인드 스토리 투어, 소셜 콘텐츠, 언론 기사를 통해 Hsu의 디자인 비전이 강조되었습니다. 이 파트너십을 통해 Skanska와 Hsu의 가시성이 높아졌으며, 이 프로젝트는 기능성과 건축적 상징성을 모두 갖춘 프로젝트로 자리매김했습니다.

9. 브랜드를 의인화하기 위한 소셜 미디어 게시물 및 프로젝트 라이브 스트리밍

건설 웹사이트가 쇼룸이라고 생각한다면, 소셜 미디어 마케팅은 일상의 모습을 촬영하는 카메라라고 생각하면 됩니다. 미래의 클라이언트, 파트너, 심지어는 인재를 유치하기 위해, 완료된 건설 프로젝트부터 현장 진행 상황까지 모든 것을 공유하세요. 핵심은 필터링하지 않고 실시간으로 공유하는 것입니다.

강철을 들어 올리거나 타일을 깔거나 음식 기부를 진행하는 등, 어떤 일이 일어나든 그 순간을 공유하여 화제를 불러일으키세요. 모든 것이 시각적으로 표현되는 건설 업계에서는 실시간 게시물을 통해 여러분의 개성, 기술, 가치관을 그대로 전달할 수 있습니다.

⚒️ 구축 단계

목표 고객을 분석하고 Instagram, Facebook, LinkedIn 등 적절한 소셜 미디어 플랫폼을 선택하세요

현장의 안전한 구역에서 짧은 라이브 세션을 예약하세요(안전모 착용 의무 없음!)

크루 소개, 장비 하이라이트 또는 마일스톤 순간을 소개하세요

라이브 스트리밍을 하루 전에 홍보하고 프로필에 재생을 저장하세요

라이브로 참여하세요 — 시청자의 질문에 답하거나 스트리밍 중에 미니 설문조사를 진행하세요

📌 예시: Suffolk Construction은 LinkedIn에 주요 마일스톤, 상량식, 지속 가능성 기능 또는 기술 기반의 건설 워크플로우를 정기적으로 게시합니다. 이러한 세션은 클라이언트에게 건설 공정을 명확하게 설명하고, 파트너를 유치하며, 최고 수준의 인재를 위한 고용주 브랜딩을 개선합니다.

10. 추천 및 로열티 프로그램

건설 업계에서 만족한 클라이언트는 최고의 광고판이 될 수 있습니다. 그러므로 클라이언트가 적극적으로 귀사를 홍보할 이유를 제공하세요. 체계적인 추천 및 브랜드 충성도 프로그램은 모든 완료된 프로젝트를 미래의 비즈니스로 전환하는 강력한 접근 방식입니다. 또한 입소문으로 인한 리드를 추적하는 훌륭한 방법이기도 합니다.

작은 보상과 독점적인 특전은 클라이언트가 친구, 이웃, RWA 그룹, 심지어 건물 관리자에게도 귀하의 이름을 공유하도록 유도합니다. 이 접근 방식은 리모델링, 방수, 태양열 설치 등 주거 및 반복적인 서비스를 제공하는 비즈니스에 적합합니다.

⚒️ 구축 단계

간편한 추천 추적 시스템을 만들어보세요

인센티브로 기프트 카드, 할인 또는 추가 서비스를 제공하세요

누군가가 귀사를 추천하면 브랜드가 표시된 감사 노트 또는 비디오를 보내세요

이메일을 통해 및 청구서에 프로그램을 홍보하세요

리드를 신속하게 추적하여 모멘텀을 유지하세요

📌 예시: TraceAir는 추천한 클라이언트가 6개월 이내에 계약을 체결할 경우 프로젝트당 250달러를 지급하는 추천 프로그램을 운영하고 있습니다. 이 프로그램은 명확한 약관, 간단한 자격 요건, 간편한 제출 절차로 건축업자, 개발업자, 엔지니어들에게 즐겨찾기 목록에 등록되어 있습니다.

📖 관련 기사: 건설 회사 설립 방법

ClickUp이 건설 회사의 마케팅을 강화하는 방법

이러한 모든 마케팅 전략을 실행에 옮기는 것은 그 혜택을 누리기 위해 필수적입니다. 하지만 현실은 곧 시작됩니다.

그 testimonial reel? 잊어버리세요.

현장 방문 달력? 일정이 겹칩니다.

캠페인 아이디어? 설계도 수정과 공급업체 청구서 속에 묻혀 있나요?

마케팅은 수익과 신뢰도를 모두 높입니다. 비로 인한 작업 지연, 자재 문제, 클라이언트의 연이은 전화 등 여러 가지 일을 처리해야 할 때 가장 먼저 소홀히 해서는 안 되는 부분입니다.

🧠 재미있는 사실: Gartner가 설문조사에 참여한 응답자의 45%는 건설 업무의 일상적인 활동을 추적하기 위해 펜과 종이, 스프레드시트와 같은 수동적인 방법을 사용한다고 답했습니다.

시스템이 석기 시대에 머물러 있다면, 마케팅 노력은 무의미합니다.

이것이 바로 ClickUp이 필요한 이유입니다. 마케팅 팀에 명확하고 중앙 집중식 허브를 제공하는 모든 것을 위한 업무용 앱입니다. 캠페인을 추적하고, 게시물을 예약하고, 클라이언트의 피드백을 기록하고, 좋은 아이디어를 다시는 놓치지 마세요.

유연한 도구와 1,000개 이상의 통합 기능을 갖춘 ClickUp은 브랜드 구축, 입찰, 수백만 달러 규모의 시설 건설 등 모든 건설 프로젝트에 적합합니다.

Renewal By Andersen의 마케팅 매니저 Kira Kieffer는 다음과 같이 말합니다:

ClickUp은 사용자 지정 가능한 작업 관리, 직관적인 인터페이스, 시간 추적, 협업 기능, 자동화, 사용자 지정 가능한 대시보드, 게스트 액세스, 모바일 액세스 및 지속적인 새로운 업데이트를 제공합니다.

ClickUp은 사용자 지정 가능한 작업 관리, 직관적인 인터페이스, 시간 추적, 협업 기능, 자동화, 사용자 지정 가능한 대시보드, 게스트 액세스, 모바일 액세스 및 지속적인 새로운 업데이트를 제공합니다.

이 강력한 도구를 최대한 활용하는 방법을 보여드리겠습니다:

컨텍스트 인식 AI를 사용하여 콘텐츠를 빠르게 생성하세요

ClickUp Brain을 사용하여 매력적인 콘텐츠를 생성하고, 고객 피드백을 분석하고, 건설 업무에 적합한 마케팅 전략을 개발하세요

현장 방문, 공급업체 전화, 클라이언트 업데이트로 바빠서 콘텐츠 생성을 소홀히 하고 계십니까? ClickUp Brain은 마치 전체 마케팅 팀과 연구 조교를 자유롭게 활용할 수 있는 것과 같습니다. 대략적인 아이디어에서 콘텐츠를 생성하고, 마케팅 전략을 처음부터 브레인스토밍하는 데 도움을 줍니다. 즉, 몇 시간 동안 입력할 필요 없이 매끄러운 블로그 게시물, 이메일 홍보 문구, 심지어 비디오 대본까지 즉시 만들 수 있습니다.

Brain은 작업, 문서, 사람 및 외부 앱을 연결하여 콘텐츠를 생성하고, 피드백을 분석하며, 전체적인 상황을 파악하여 마케팅 전략을 수립하는 세계에서 가장 완벽한 업무용 AI입니다.

Brain은 후속 조치를 준비하고, 방대한 프로젝트 파일을 분석하고, 긴 업데이트를 간결한 요약으로 정리하는 데도 도움이 됩니다.

맞춤형 규칙에 따라 콘텐츠를 생성하고, 새로운 마케팅 데이터를 분석하고, ClickUp AI 에이전트를 통해 다음 단계를 자동으로 트리거하세요

Brain의 기능과 ClickUp의 Autopilot Agents를 결합하면 워크플로우에 AI 기반의 인력이 완비된 디지털 마케팅 지휘 센터를 구축할 수 있습니다.

이 에이전트를 트리거와 지시에 따라 자율적으로 행동을 실행하는 AI 팀원이라고 생각하십시오.

📌 클라이언트의 리모델링 1단계가 막 끝났다고 가정해 보겠습니다. 맞춤형 브랜드 카피라이터 에이전트가 프로젝트 세부 사항과 브랜드 톤에 맞는 LinkedIn 게시글을 작성하며 작업을 시작합니다. 캠페인 관리자 에이전트는 참여도를 추적하고, 개선 사항을 제안하고, 실적이 저조한 게시글을 표시합니다. 이 모든 작업은 자동으로 진행됩니다.

📮ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 88%는 개인적인 작업에 AI를 사용하지만, 50% 이상은 업무에서 AI 사용을 꺼리고 있습니다. 세 가지 주요 장애물은 무엇일까요? 원활한 통합의 부족, 지식의 부족, 보안에 대한 우려입니다. 하지만 AI가 작업 공간에 내장되어 있고 이미 보안이 확보되어 있다면 어떨까요? ClickUp의 내장 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain이 이를 현실로 만들어 드립니다. 이 어시스턴트는 평이한 언어로 프롬프트를 이해하고, AI 도입에 대한 세 가지 우려 사항을 모두 해결하는 동시에 작업 공간 전체에서 채팅, 작업, 문서 및 지식을 연결합니다. 한 번의 클릭으로 답변과 인사이트를 찾으세요!

통합된 마케팅 작업 공간으로 시간과 컨텍스트 전환을 줄이세요

마케팅 팀을 위한 ClickUp을 사용하여 캠페인에서 이벤트에 이르기까지 모든 것에 대한 마케팅 프로그램을 문서화하고, 전략을 수립하고, 실행하세요

건설 마케팅은 빠르게 변화하고, 그 변화는 더욱 빠릅니다. 창의적인 플랜이 실패로 끝나는 것은 쉬운 일입니다.

마케팅 팀을 위한 ClickUp은 모든 계획, 협업 및 건설 보고를 하나의 스페이스에 통합합니다. 프로젝트 도중 메시지 전달을 변경해야 합니까? 새로운 광고판 디자인을 위해 팀을 모아야 합니까? ClickUp은 모든 사람이 실시간으로 정보를 공유할 수 있도록 지원합니다. 즉, 최신 이메일, 브로셔 및 후속 알림으로 커뮤니케이션이 자동화됩니다.

ClickUp 화이트보드를 사용하여 캠페인 흐름과 무역 박람회 레이아웃을 지도에 표시하세요. 브레인스토밍 세션에서 바로 ClickUp 작업을 시작하세요. 그리고 내장된 작업 관리 기능을 통해 모든 작업을 완료될 때까지 추적하세요. 혼란이 없는 창의적인 전쟁 상황실입니다.

또한 ClickUp에 내장된 문서 도구인 ClickUp Docs를 사용하여 풍부한 형식으로 표준 운용 절차 (SOP) 및 법률 계약서를 작성할 수도 있습니다.

더 좋은 점은 ClickUp 양식을 사용하여 필드 인사이트와 클라이언트 피드백을 즉시 수집하고, 연결된 대시보드에서 결과를 시각화할 수 있으므로 중요한 정보나 마감일을 놓치지 않을 수 있습니다.

사용자 지정 가능한 템플릿으로 더 빠르고 스마트하게 플랜을 수립하세요

매번 처음부터 시작하지 않고도 완벽한 마케팅 플랜을 만들고 싶으신가요?

사전 구축된 작업 목록, 타임라인, 진행 상태, 마일스톤, 자동화 기능까지 갖춘 수백 개의 마케팅 캠페인 템플릿을 활용하세요. 템플릿을 사용하면 빠르게 시작하고, 플랜을 실시간으로 업데이트하며, 팀과 작업 현장에서 일정을 준수할 수 있습니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp의 전략적 마케팅 플랜 템플릿을 사용하여 모든 클라이언트 프레젠테이션, 캠페인 및 홍보 활동을 명확하고 목표에 맞게 계획하세요

예를 들어, ClickUp의 전략적 마케팅 플랜 템플릿은 마케팅 노력을 분기별 목표 및 OKR에 맞추고 싶은 건설 비즈니스에 적합한 선택입니다. 클라이언트 연락부터 캠페인 출시까지 모든 활동을 추적하는 기성 작업 목록이 함께 제공됩니다.

모든 것이 비즈니스 목표와 타임라인을 중심으로 정리되어 있으므로, 팀은 어떤 작업이 언제 성과를 가져오는지 정확히 알 수 있습니다. 또한, 장기적인 목표와 마케팅 KPI를 지도에 표시하고 분기별 진행 상황을 추적할 수 있는 전용 OKR 목록도 제공됩니다. 즉, 모든 전단지, 추천 푸시, 엑스포 플랜이 비즈니스 성과와 연결되어 있습니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp 마케팅 캠페인 관리 템플릿을 사용하여 예산에서 브랜드 출시까지 원활하고 단계별 캠페인을 진행하세요

캠페인의 모든 세부 사항을 관리해야 하는 경우, ClickUp의 마케팅 캠페인 관리 템플릿이 적합합니다. 이 템플릿에는 단계별 실행을 위한 상태가 있으며, 계획에서 출시, 고객 유지에 이르기까지 단계별로 진행됩니다.

또한 예산에서 콘텐츠 달력에 이르기까지 모든 것을 포괄하는 8개의 맞춤형 보기가 있습니다. 팀이 제 시간에 게시물을 올리고 일정을 조정할 수 있도록 도와주는 전용 소셜 미디어 추적기도 있습니다. 또한 모든 프로젝트 제안서, 브랜드 자산 및 마케팅 지침을 쉽게 액세스할 수 있는 하나의 참조 섹션에 저장할 수 있습니다.

🧠 재미있는 사실: 만리장성의 오랜 강도의 비밀 재료는 무엇일까요? 찹쌀입니다! 명나라 시대의 건축가들은 찹쌀을 석회 모르타르에 섞어 세계 최초의 복합 모르타르를 만들었습니다. 과학자들은 이 '찹쌀-석회' 혼합물이 구조물을 더 안정적이고 내구성이 있으며 지진에도 견딜 수 있게 만들었다는 것을 발견했습니다. 이로 인해 고대 벽, 무덤, 탑 등이 시간의 시험을 견뎌낼 수 있었습니다.

건설 회사가 직면하는 일반적인 마케팅 과제와 그 해결책

견고한 전략을 수립하는 것이 키이지만, 장애물에 대비하는 것도 마케팅 플랜을 최대한 활용하는 데 도움이 됩니다. 건설 회사가 직면하는 몇 가지 과제와 ClickUp을 사용하여 이러한 과제를 극복하기 위한 몇 가지 팁을 소개합니다.

일관되지 않은 리드 후속 조치

건설 업계에서는 웹사이트 양식, 기존 고객, 추천, 방문 고객 등 모든 곳에서 리드가 발생할 수 있습니다. 팀이 현장 업무에 집중하고 있으며 항상 전용 영업 프로세스를 갖추고 있지 않은 경우, 후속 조치가 지연되거나 누락되는 경우가 많습니다. 결국, 유망한 리드는 냉각되고 귀중한 비즈니스 기회가 사라지게 됩니다.

🛠 이 문제를 어떻게 해결할 수 있을까요?

ClickUp 양식에서 캡처한 리드를 관리하기 위해 후속 ClickUp 작업을 자동으로 할당하세요

프로젝트 유형에 연결된 리드 추적기를 만드세요

영업 팀의 체크인 및 콜백을 위해 ClickUp에서 알림을 설정하세요

내부 커뮤니케이션의 단절

디자이너, 작가, 프로젝트 매니저가 서로 다른 솔루션을 사용하면 건설 마케팅 팀은 종종 사일로에서 일하게 됩니다. 이러한 단절은 프리랜서와 사내 직원이 함께 마케팅을 진행할 때 특히 흔히 발생합니다.

공유 시스템이 없으면 작업 지연, 중복 작업, 마감 기한 미준수 등의 문제가 발생합니다.

🛠 이 문제를 어떻게 해결할 수 있을까요?

ClickUp 대시보드 및 ClickUp 문서와 같은 공유 도구를 사용하여 업무를 중앙 집중화하세요

마감일과 함께 명확한 소유권을 할당하세요

ClickUp 작업 공간에서 댓글, 파일 및 업데이트를 한 곳에 보관하세요

캠페인 ROI에 대한 가시성 부족

광고를 게재하고, 전단지를 인쇄하고, 화려한 전시 부스를 설치할 수도 있지만, 실제로 효과가 있는 것은 무엇일까요? 대부분의 건설 회사는 그 답을 모릅니다. 하지만 그건 여러분의 잘못이 아닙니다. 실시간 추적 기능은 일반적인 워크플로우에 기본으로 포함되어 있지 않기 때문입니다.

눈 깜짝할 사이에 예산은 소진되지만 결과는 불분명합니다.

🛠 이 문제를 어떻게 해결할 수 있을까요?

현재 채널을 분석한 후 도달 범위, 리드, 비용 등 마케팅 메트릭을 지도에 표시하세요

ClickUp 목표 및 마일스톤을 사용하여 마케팅 작업을 분기별 비즈니스 목표에 연결하세요

ClickUp의 사용자 정의 필드 및 동적 계산을 통해 예산과 결과를 추적하세요

콘텐츠 생성 시간 부족

작업 현장, 클라이언트 전화, 직원 출근을 한꺼번에 관리해야 할 때면 시간이 순식간에 지나가게 됩니다. 효과적인 디지털 마케팅 캠페인을 실행하거나 심층적인 조사를 바탕으로 블로그를 게시하는 일은 결국 뒷전으로 밀려나게 됩니다.

이는 웹사이트가 부실해지고, 소셜 미디어가 조용해지며, 최고의 작품이 노출되지 않는 것을 의미합니다.

🛠 이 문제를 어떻게 해결할 수 있을까요?

확장 가능한 마케팅 기반을 구축하세요. ClickUp을 사용해 보세요

건설 회사에 대한 다중 채널 마케팅이 얼마나 광범위한지 고려할 때, 강력한 마케팅 도구만이 귀하의 기대 이상의 성과를 달성할 수 있도록 도와줄 수 있습니다. AI, 작업 관리 및 자동화를 한 곳에서 필요로 하는 경우, ClickUp이 훌륭한 선택입니다.

ClickUp은 또한 사이트 작업을 늦추지 않고 효과적인 건설 마케팅 전략을 실행에 옮길 수 있는 내장 문서, 워크플로우 및 대시보드를 제공합니다. 캠페인에서 리드 후속 조치에 이르기까지 모든 것이 사일로 없이 완전한 가시성으로 처리됩니다.

더 스마트하게 마케팅하고 더 크게 성장할 준비가 되셨나요? 지금 바로 ClickUp에 가입하세요!