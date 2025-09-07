브랜드 협업을 보호하는 Free 인플루언서 계약서 템플릿

한 번의 잘못된 트윗, 한 번의 바이러스성 스캔들만으로도 브랜드 계약은 순식간에 무너질 수 있습니다. 과장된 이야기처럼 들리나요? 전혀 그렇지 않습니다.

2019년, 한 뷰티 업계 거대 기업이 유명 인플루언서의 부모와 관련된 스캔들이 온라인에서 폭발적으로 퍼지자 협력을 중단했습니다. 협업은 거의 하룻밤 사이에 무산되었고, 사람들은 의문을 품었습니다:

그들은 어떤 계약을 체결했나요? 기업들이 그렇게 빨리 법적으로 계약을 파기할 수 있었나요? 양측을 보호하는 조항은 있었나요?

구체적인 세부사항은 차치하더라도, 이 사건은 인플루언서 계약이 중요한 이유를 보여주는 사례가 되었습니다. 잘 작성된 법적 문서에는 평판 보호 조항, 명확한 성과물, 계약 종료 조건, 비밀 유지 조항, 사용 권한 등이 포함될 수 있습니다

본 글에서는 계약서의 필수 요소를 논의하고, 크리에이터와 브랜드 양측을 보호할 수 있는 최고의 무료 인플루언서 계약서 템플릿을 공유합니다.

인플루언서 계약서 템플릿이란 무엇인가요?

인플루언서 계약서 템플릿은 브랜드와 제작자 간의 파트너십 키 조건을 명시한 사전 작성된 계약서입니다. 납품물, 타임라인, 결제 조건, 콘텐츠 사용권, 해지 정책은 물론 브랜드 평판 관련 조항까지 중요한 세부 사항을 포함합니다.

무료 제품을 홍보하는 인플루언서이든, Instagram, TikTok, YouTube, 링크드인 등 다양한 소셜 미디어 플랫폼에서 여러 캠페인을 운영하는 브랜드이든, 명확한 계약서는 양측을 모두 보호합니다.

이를 통해 클라이언트의 기대치를 명확히 조정하고, "잠깐만요, 게시물이 하나가 아니라 세 개였나요?" 같은 혼란을 사전에 방지할 수 있습니다

이것들을 안전망으로 생각하세요—마케팅 캠페인을 깔끔하고 전문적이며 스트레스 없이 유지하는 배후 일을 조용히 완료합니다.

👀 알고 계셨나요? 50억 명 이상의 사람들이 소셜 미디어의 어느 양식의 서비스를 적극적으로 이용하고 있어, 새로운 고객층을 확보하고 기존 고객의 참여를 유지하는 데 가장 강력한 인플루언서 플랫폼 중 하나입니다.

📖 함께 읽기: 최고의 인플루언서 마케팅 tools

12가지 무료 인플루언서 계약서 템플릿

온라인에는 수백 가지의 Free 계약서 템플릿이 존재하지만, 대부분은 특히 인플루언서 마케팅에 사용하기에는 너무 모호하거나 지나치게 경직되어 있습니다.

바로 여기서 ClickUp — 일을 위한 모든 것을 아우르는 앱이 차이를 만들어 냅니다.

PDF와 Google Docs를 쪼개서 사용하는 대신, ClickUp은 여러 인플루언서 플랫폼에서 실제 캠페인(그리고 실제 혼란)을 관리하는 실제 팀과 제작자를 위해 설계된 완전히 편집 가능하고 추적 가능한 템플릿을 제공합니다.

본 템플릿에는 상대방과의 결과물 관리, 계약 기간, 콘텐츠 권리 관리에 필수적인 조항이 포함되어 있습니다. *

다음은 엄선된 최고의 무료 인플루언서 계약서 템플릿 목록으로, ClickUp의 추천 항목도 포함되어 있습니다:

1. ClickUp 인플루언서 계약서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 인플루언서 계약서 템플릿으로 인플루언서 파트너십을 맞춤형으로 설정하세요

ClickUp 인플루언서 계약서 템플릿은 단순한 법적 양식을 넘어, 귀사의 PR 방패이자 기대치 설정 솔루션입니다. 결과물, 콘텐츠 권리, 독점권, 결제 조건을 위한 체계적인 섹션을 포함합니다.

창작 통제권을 관리하고 에이전시-클라이언트 관계를 개선하기 위해, 이 템플릿을 통해 다음을 수행할 수 있습니다:

ClickUp Docs를 사용하여 템플릿 내에 직접 전자 서명 필드를 추가하거나 DocuSign, PandaDoc과 같은 tools와 연동하세요

계약서의 각 섹션은 실제 성과물과 연결된 상태로 유지되어야 합니다

최종 계약서 발송 전 내부 또는 클라이언트 측 승인을 요청하세요

법률 팀, 마케팅 부서 또는 인플루언서와 직접 협업하세요. 특정 조항에 태그를 달거나 스레드 댓글 기능을 활용하세요

참여율, 노출 수, 전환율 등의 성과 메트릭과 함께 결제 일정을 포함하세요

📌 추천 대상: 반복적인 인플루언서 계약을 관리하는 제작자 또는 마케팅 팀.

💡 보너스: 강력한 AI로 인플루언서 계약 절차를 간소화하세요: 인플루언서 계약서 템플릿, 샘플 계약서, 캠페인 문서를 ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint 및 연결된 모든 앱과 웹에서 즉시 검색하세요

Talk to 텍스트를 사용하여 질문을 하거나, 계약 조건을 음성으로 입력하거나, 인플루언서 계약을 음성으로 관리하세요—어디서나 손을 사용하지 않고 Free

ChatGPT, Claude, Gemini 등 수십 개의 분리된 AI 도구를 단일 Enterprise-ready 솔루션으로 대체하세요. 계약 관리 워크플로우에 맥락과 지능을 더합니다 ClickUp Brain MAX를 사용해 보세요 — 여러분의 일을 이해하기 때문에 인플루언서 마케팅 요구사항을 진정으로 파악하는 AI 슈퍼 앱입니다. 도구 과부하를 없애고, 음성으로 계약서를 작성 및 업데이트하며, 계약 관련 작업을 할당하고, 인플루언서 협업 프로세스 전체를 간소화하세요 — 모든 것이 한 곳에서 이루어집니다. 이것이 바로 모든 것을 대체하는 최초의 컨텍스트 AI 앱입니다.

2. ClickUp 비즈니스 계약서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 비즈니스 계약서 템플릿을 사용하여 명확한 비즈니스 조건을 작성하세요

인플루언서 계약뿐만 아니라 다양한 유형의 계약을 위한 견고한 기반이 필요하신가요? ClickUp 비즈니스 계약서 템플릿이 해결해 드립니다.

범위, 타임라인, 책임, 결제 마일스톤에 대한 체계적인 레이아웃으로 다양한 유형의 계약, 파트너십 또는 단발성 프로젝트에 유연하게 적용 가능합니다. 특정 계약 조항에 ClickUp 작업을 할당할 수도 있습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유

B2B, B2C 또는 파트너십 계약에 맞게 계약서 필드, 어조 및 조항을 맞춤 설정하세요

제목, 글머리 기호, 일관된 형식으로 체계적으로 정리하여 빠른 이해와 전문적인 프레젠테이션을 구현하세요

내부 팀, 클라이언트 또는 법률 검토자에게 서로 다른 권한을 설정하여 민감한 계약 정보나 독점 정보가 적절한 사람에게만 가시성이 있도록 보장하세요

ClickUp의 사용자 지정 필드 또는 문서 임베드 블록을 사용하여 프로젝트 이름, 타임라인, 서비스 패키지 세부 정보와 같은 실시간 데이터를 가져옵니다

📌 추천 대상: 인플루언서 마케팅 예시를 넘어 더 포괄적인 계약서 형식을 원하는 브랜드.

맞춤형 고객의 목소리: 마커스 소우사(Marcus Sousa), 인플루언스 마케팅 프로젝트 매니저는 이를 아주 잘 요약합니다: ClickUp은 진정한 혁신을 가져왔습니다. 이 플랫폼과 함께 일하는 것은 즐거움이자 놀라운 경험으로, 클라이언트를 지원하고 팀의 주도성을 향상시키는 데 도움이 됩니다. ClickUp은 진정한 혁신을 가져왔습니다. 이 플랫폼과 함께 일하는 것은 즐거움이자 놀라운 경험으로, 클라이언트를 지원하고 팀의 주도성을 향상시키는 데 도움이 됩니다.

3. ClickUp 계약서 부속서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 계약서 부속서 템플릿으로 기존 계약을 손쉽게 수정하세요

캠페인 범위나 계약 내용을 중간에 변경해야 하나요? 전체 계약서를 다시 작성할 필요 없습니다. ClickUp 계약서 부속서 템플릿을 사용하면 추가 납품물, 조정된 타임라인, 예산 변경 사항 등 계약 변경 사항을 기록하고 공유할 수 있습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유

추가 조항을 ClickUp Docs에 저장된 원본 계약서나 관련 작업 내부에 직접 첨부하거나 연결된 상태로 링크하세요

ClickUp의 댓글 스레드나 작업 보기를 활용하여 원본 계약서에서 수정된 부분을 강조 표시하세요

양측이 디지털 서명할 수 있는 공간이 내장되어 있습니다

'초안', '법적 검토 중', '승인됨'과 같은 맞춤형 태그를 추가하여 부속서 승인 프로세스 진행 상황을 명확히 표시하세요

📌 적합한 대상: 유연하게 변경 가능하고 추적 가능한 업데이트가 필요한 캠페인.

👀 알고 계셨나요? 제품 추천에 있어 60% 이상의 사용자가 기업이나 A-list 연예인보다 인플루언서를 더 신뢰합니다.

4. ClickUp 계약 검토 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 계약 검토 템플릿을 사용하여 계약 조항을 정밀하게 검토하세요

PDF 첨부 파일과 상충되는 의견 처리로 고생하지 마세요. ClickUp 계약 검토 템플릿은 계약서 편집을 협업 프로세스로 전환합니다. 이해관계자를 지정하고, 조항 검토를 위해 법무팀을 태그하며, 각 버전별 변경 내역을 관리할 수 있습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유

'초기 검토', '법률 검토 필요', '클라이언트 피드백', '최종 승인'과 같은 사전 정의된 상태를 통해 계약이 검토 파이프라인에서 정확히 어느 단계에 있는지 추적하세요

계약 검토를 실행 가능한 작업으로 분할하세요—예시, '법무팀이 제6조 검토' 또는 '재무팀이 가격 조건 확인'과 같이. 각 작업은 할당, 추적 및 마감일을 지정할 수 있습니다

원본 계약서, SOW(업무 범위 설명서), 수정안 또는 NDA(비밀 유지 계약서)와 같은 관련 문서를 검토 작업에 직접 첨부 파일로 첨부하세요

📌 적합 대상: 여러 계약서를 동시에 검토하는 법무팀 또는 다양한 마케팅 Teams.

🧠 재미있는 사실: New Reach Marketing과 같은 기업들은 ClickUp을 통해 연간 반복 매출(ARR) 80만 달러 규모로 성장했습니다.

5. ClickUp 서비스 계약서 템플릿

무료 템플릿 받기 서비스 계약서 템플릿으로 서비스 기대치를 명확히 정의하세요

소셜 미디어 플랫폼 게시를 넘어선 서비스를 제공한 적이 있나요? ClickUp 서비스 계약서 템플릿은 콘텐츠 생성, 컨설팅 또는 브랜드 전략 프로젝트를 수주하기 위한 맞춤형 소셜 미디어 인플루언서 계약서입니다.

추가 혜택: 플랫폼을 통해 법적 효력이 있는 전자 서명을 직접 수집할 수 있습니다. 서비스 계약서 템플릿은 또한 다음과 같은 목적으로 설계되었습니다:

각 계약서에 '초안', '검토 중', '서명 대기', '서명 완료' 등의 상태를 지정하여 팀이 항상 단계에 파악할 수 있도록 하세요

계약 조건(서비스 단계, 타임라인, 결과물 등)을 ClickUp 작업에 직접 연결하여 팀과 클라이언트가 계약 이행 현황을 실시간으로 추적할 수 있도록 하세요

결제 금액, 마감일, 클라이언트 청구 마일스톤을 정의한 후 해당 세부사항을 ClickUp의 작업 또는 달력 보기와 동기화하세요

최종 계약서 발송 전 면책 조항, 지적 재산권 소유권, 서비스 한도 등 키 요소를 확인하기 위한 내부 체크리스트를 작성하세요

📌 적합 대상: 사진 촬영, 영상 제작 또는 브랜드 컨설팅 서비스를 제공하는 인플루언서.

💡 전문가 팁: 급하게 계약서가 필요하신가요? ClickUp Brain이 처리해 드립니다—단순히 요청만 하세요, AI가 계약서 작성의 힘든 작업을 대신해 줄 거예요! ClickUp Brain으로 더 스마트하고 빠르게 계약서를 작성하세요

6. ClickUp 계약 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 계약 관리 템플릿으로 계약을 효율적으로 관리하세요

계약서 최신 버전을 찾으려고 받은 편지함을 계속 스크롤하는 데 지치셨나요? ClickUp 계약 관리 템플릿으로 모든 인플루언서 계약서를 한 대시보드에 저장, 정리, 추적하세요. 캠페인, 제작자 또는 상태별로 태그를 지정하고, 갱신 또는 예정된 검토를 위한 자동 알림을 설정하세요.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유

'법률 검토 대기 중', '협상 중', '서명 대기 중', '완료' 등 전용 단계로 모든 관계자가 계약 상태를 즉시 확인할 수 있도록 하세요

모든 계약 버전은 각 작업 내부에 직접 업로드하여 저장하세요

시간 표시가 된 코멘트로 명확한 감사 추적을 확보하세요

재무, 법무 또는 운영 팀을 작업 내부에 직접 포함시키세요

📌 추천 대상: 다양한 캠페인에서 여러 인플루언서 계약을 관리하는 브랜드.

7. ClickUp 계약 관리 양식 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 계약 관리 양식 템플릿으로 계약 세부사항을 한 곳에서 추적하세요

ClickUp 계약 관리 양식 템플릿은 내부 Teams가 인플루언서 협업 요청을 제출할 수 있는 스마트 접수 양식 역할을 합니다.

이 계약 관리 템플릿을 사용하면 제작자 정보, 납품물, 캠페인 목표, 예산을 Front에 입력하고 즉시 계약서 초안을 생성할 수 있습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유

계약 유형, 요청 부서, 상대방 이름, 계약 값, 마감일, 우선순위 등 사전 구축된 필수 필드를 통해 모든 제출이 완료하고 정확하며 실행 준비가 완료되도록 보장하세요

조건부 논리를 사용하여 사용자 입력에 따라 필드를 표시하거나 숨길 수 있습니다(예: 계약 유형으로 '비밀유지계약(NDA)'이 선택된 경우에만 NDA 전용 필드를 표시)

계약 마감일이나 승인 지연에 따라 알림을 보내거나, 상태를 업데이트하거나, 이해관계자에게 알릴 수 있습니다

📌 이상적인 대상: 표준화된 계약 체결 절차를 원하는 에이전시 또는 사내 Teams.

🎥 ClickUp Brain을 활용해 콘텐츠를 빠르게 찾고 재활용하는 방법을 시청하세요*

8. ClickUp 계약자 계약서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 계약자 계약서 템플릿을 사용하여 계약자의 책임을 확신하며 설정하세요

인플루언서를 프리랜서처럼 협력할 때, ClickUp 계약자 계약서 템플릿으로 기대치와 권리를 명확히 하세요. 지적 재산권, 비밀 유지 계약(NDA), 결제, 프로젝트 범위에 대한 조항이 포함되어 있습니다.

콘텐츠 방향성 또는 캠페인 실행을 전적으로 담당하는 경우, 이 템플릿을 통해 범위와 권리에 대한 명확성을 유지할 수 있습니다. ClickUp 문서와의 조합으로 다양한 유형의 콘텐츠 제작자에 맞게 복제 및 수정하기 쉽습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유

'초안 작성 중', '검토 대기 중', '계약자에게 발송됨', '서명 완료', '보관됨' 등의 상태를 활용하여 각 서면 계약의 진행 상황을 즉시 확인하세요

모든 계약 초안, 서명된 계약서 및 수정 노트를 각 작업에 직접 업로드하고 추적하세요

자동 트리거를 설정하여: 계약서가 문서 검토 프로세스 준비 완료 시 법무팀에 알림 다가오는 종료 날짜를 관리자에게 통보 * 계약자에게 계약서 서명 또는 관련 법규 준수를 알림

계약서가 문서 검토 절차를 거칠 준비가 되면 법무팀에 알림을 보내세요

임박한 종료 날짜를 관리자에게 알리기

계약자에게 계약서 서명 또는 관련 법률 준수를 위한 알림을 제공하세요

계약서가 문서 검토 단계에 진입하면 법무팀에 알림을 보내세요

임박한 종료 날짜를 관리자에게 알리기

계약자에게 계약서 서명 또는 관련 법률 준수를 위한 알림을 제공하세요

📌 적합 대상: 명확한 결제 구조와 성과물을 기준으로 프로젝트별로 인플루언서를 고용하는 브랜드

📮 ClickUp 인사이트: 놀랍게도 지식 근로자의 92%가 문서가 흩어져 있다는 이유만으로 키 결정을 잃을 위험에 처해 있으며, 단 8%만이 프로젝트 관리 tools를 활용해 실행 항목을 추적하고 있습니다. 이는 대부분의 Teams가 수동으로 기록하는 데 시간을 낭비하거나, 해야 할 일을 기억하기 위해 기억력, 채팅, 이메일에만 의존하고 있음을 의미합니다. 저희 팀 커뮤니케이션 연구에 따르면 전문가의 약 40%가 여전히 작업 항목을 수동으로 추적하여 프로세스가 느리고 오류가 발생하기 쉽습니다. 38% 이상은 일관성 없는 추적 방법을 사용해 종종 오해와 마감일 미준수로 이어집니다. 더욱 놀라운 점은? 14%는 작업 항목을 전혀 추적하지 않습니다. 결론*: 대화와 실행 사이에는 큰 간극이 존재합니다. ClickUp과 같은 신뢰할 수 있는 시스템이 구축되지 않으면 중요한 결정들이 누락되고 있습니다.

9. ClickUp 계약 해지 통지서 템플릿

Free 템플릿 받기 ClickUp 계약 해지 통지서 템플릿으로 전문적으로 계약을 종료하세요

ClickUp 계약 해지 통지서 템플릿은 서면 계약을 종료하기 위한 정중하지만 단호한 표현을 포함합니다. 특히 최종 단계나 자산 공개에 광고주 승인이 필요한 경우, 종료 날짜, 최종 지급액 및 잔여 이행 사항을 확인하는 데 활용하세요.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유

'초안 작성', '법률 검토 대기', '승인', '전달 완료'와 같은 정의된 상태를 단계별로 진행하세요. 각 단계에 특정 팀 회원을 배정하여 적절한 감독 없이 계약이 종료되지 않도록 하십시오

해지 통지서, 관련 이메일, 서명된 확인서 및 법적 참고 자료를 작업에 직접 저장하세요

이유, 부서 또는 기간별로 활성 및 완료된 해지 건수를 시각화하세요—감사, 규정 준수 검토 및 내부 보고에 유용합니다

📌 적합한 상황: 파트너십을 명확한 근거와 문서화 과정을 거쳐 조기에 종료해야 하는 경우.

10. ClickUp 프로젝트 관리 서비스 계약서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로젝트 관리 서비스 계약서 템플릿으로 프로젝트 범위와 조건을 명시하세요

복잡한 요소가 포함된 장기 인플루언서 협업 프로젝트를 운영 중이신가요? ClickUp 프로젝트 관리 서비스 계약서 템플릿이 최적의 운영 계약서입니다.

프로젝트 범위, 결과물 타임라인, 점검 포인트 및 의존성을 포함하며, 이를 프로젝트 추적을 위한 동기화된 ClickUp 보드로 전환합니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유

각 계약서 버전을 보안을 유지하며 보관하세요. 변경 내역과 활동 로그가 포함됩니다

필터를 사용하여 계약서를 클라이언트, 상태, 산업 또는 청구 모델별로 정렬하여 신속한 보고나 감사를 수행하세요

계약서 검토 준비 완료 시 법무팀에 알림

계약 체결 시 프로젝트 관리자에게 알림

클라이언트에게 보류 중인 승인 또는 서명 마감일을 알림해 주세요

📌 적합한 경우: 복잡한 결과물이나 팀 협력이 필요한 장기 인플루언서 캠페인.

🎥 콘텐츠 제작자로서 ClickUp 활용법 영상 시청하기

💡 전문가 팁: 최고의 인플루언서 계약서 템플릿은 단순히 결과물 목록을 나열하는 것을 넘어 복잡한 중간 과정까지 계정을 둡니다. 콘텐츠 수정 한도, 재촬영 조항, 승인 지연 시 명확한 에스컬레이션 절차를 정의할 수 있는 템플릿을 찾으세요. (피드백을 기다리는 동안 캠페인 타임라인이 지연되어서는 안 되니까요.)

11. ClickUp Consultant 계약서 템플릿

Free 템플릿 받기 ClickUp 컨설팅 계약서 템플릿을 사용하여 컨설팅 계약을 공식화하세요

ClickUp 컨설팅 계약서 템플릿은 브랜드의 톤, 전략 또는 플랫폼 선택에 대해 조언하는 제작자를 위한 것입니다. 컨설팅 조건, 비밀 유지 계약(NDA), 지적 재산권 및 맞춤 설정 가능한 수수료 구조를 포함합니다. 또한 손쉬운 협상을 위한 주석 기능이 활성화된 조항도 포함되어 있습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유

ClickUp의 사용자 지정 필드를 활용하여 구체적인 컨설팅 평가, 프로젝트 마일스톤 및 타임라인을 추가하세요

계약 단계(예: 검토, 편집, 클라이언트 승인)를 작업에 직접 연결하여 실시간 인플루언서 협업 및 진행 상황 추적이 가능합니다

ClickUp 문서를 통해 계약서의 모든 버전을 체계적으로 관리하고 접근 가능하게 하여, 누구도 구식 약관에 얽매이지 않도록 합니다

📌 추천 대상: 브랜드 컨설팅 역할로 전환하는 제작자.

👀 알고 계셨나요? 많은 브랜드들이 이미 콘텐츠 생성부터 캠페인 플랜, 인플루언서 매칭에 이르기까지 소셜 미디어 마케팅을 강화하기 위해 AI를 활용하고 있습니다.

12. ClickUp 일 협약서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 작업 계약서 템플릿으로 팀 기대치를 조정하세요

ClickUp 업무 협약서 템플릿은 선호 근무 시간, 커뮤니케이션 채널, 수정 타임라인, 협업 방식을 명시합니다. 완전한 계약서 작성 전에 인플루언서나 팀과 공동 편집이 가능합니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유

작업 계약서를 관련 ClickUp 스페이스 또는 목록에 첨부 파일로 첨부하여 프로젝트 진행 중 쉽게 참조할 수 있도록 하세요

Teams가 공유 값, 의사 결정 과정, 갈등 해결 전략에 대해 의견을 모을 수 있도록 스마트 프롬프트를 포함하세요

점검 주기, 선호 tools(Slack, 이메일, ClickUp 댓글), 장애 발생 시 에스컬레이션 경로를 정의하세요

누가 어떤 제안을 했는지, 그 이유까지 투명하게 기록해 두세요—논의를 재검토할 때 매우 유용합니다

📌 적합한 사용처: 정식 계약서 작성 전 마케팅 캠페인 관리팀과 인플루언서 간 내부 사용에 이상적입니다.

좋은 인플루언서 계약서 템플릿의 조건은 무엇인가요?

이제 옵션을 살펴보셨으니, 자신에게 맞는 인플루언서 계약서 템플릿을 어떻게 선택하시겠습니까?

좋은 인플루언서 계약서 템플릿에는 다음이 포함되어야 합니다:

관련 당사자 : 브랜드와 인플루언서의 이름 및 역할을 명확히 기재하십시오

캠페인 범위 : 콘텐츠 유형, 게시물 번호, 플랫폼, 마감일을 정의하세요

결제 조건*: 금액, 고정 수수료, 결제 방법 및 일정을 명시하십시오

콘텐츠 권리*: 콘텐츠 소유권과 사용/재사용 방법을 명시하세요

독점성 : 인플루언서가 경쟁사 브랜드 프로모션을 제한받는지 명시하십시오

승인 절차: 게시 전 콘텐츠 검토 및 승인 방법을 설명하십시오

공개 의무 사항 : 광고 규정(예: FTC 가이드라인) 준수를 위한 조항 포함

해지 조항 : 양 당사자가 계약을 종료할 수 있는 방법과 시기를 명시하십시오

도덕성/평판 조항 : 어느 한쪽의 행동이 브랜드 평판을 훼손할 경우 계약 해지 가능

기밀 유지 : 파트너십 기간 중 공유된 기밀 정보를 보호하세요

분쟁 해결 : 의견 불일치 발생 시 처리 방법(예: 중재 또는 조정)을 명시하십시오

서명란*: 계약서에 서명하고 날짜를 기입할 수 있도록 양측을 위한 스페이스를 포함합니다

💡 전문가 팁: 기본적인 인플루언서 계약서 템플릿에 만족하지 마세요. 게시물 빈도, 스토리 스와이프업 마감일, 플랫폼 독점 조건, UGC(사용자 생성 콘텐츠) 사용 권한 등 세부 사항을 직접 입력할 수 있는 템플릿을 선택하세요. 예시, 시즌별 캠페인을 진행 중이라면 콘텐츠 권리에 대한 자동 만료일을 포함하세요. 이러한 세부사항은 캠페인 종료 후 예상치 못한 문제로부터 브랜드의 정체성과 예산을 모두 보호합니다.

마무리: '게시' 버튼을 누르기 전에—계약서를 보내세요

인플루언서 파트너십은 매우 보람 있을 수 있지만, 기대치, 권리, 책임이 처음부터 명확히 정의될 때에만 가능합니다.

이 무료 인플루언서 계약서 템플릿은 "그가 말했다, 그녀가 올렸다" 같은 말다툼을 피하고 진짜 중요한 일에 집중할 수 있게 해줍니다: 적합한 파트너와 함께 훌륭한 캠페인을 구축하는 일에 말이죠.

ClickUp을 사용 중이라면, 이 템플릿은 단순한 문서가 아닌 시스템의 일부입니다. 한 곳에서 작업 할당, 검토 추적, 법무팀 협업, 인플루언서 관계의 모든 단계 관리를 수행할 수 있습니다.

다음 계약에 맞는 템플릿을 선택하고 캠페인에 맞게 맞춤형한 후 확정하세요. 이 업계에서 명확성은 선택 사항이 아닙니다. 바로 여러분의 경쟁 우위입니다. 지금 Free로 가입하세요.