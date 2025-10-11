ClickUp vs. Amplenote: 어떤 생산성 tool이 당신에게 적합할까요?

상상해 보세요: 화면에 세 개의 서로 다른 앱이 열려 있고, 각 앱은 동일한 프로젝트의 일부를 담고 있습니다. 머릿속에는 모든 것이 어디에 있는지 정신적인 지도가 그려져 있지만, 그 지도는 날이 갈수록 더 복잡해집니다.

해결책은 간단해 보입니다: 모든 것을 한 곳에 모아두세요.

하지만 ClickUp과 Amplenote는 이를 매우 다르게 구현합니다. 하나는 필요한 모든 tool을 갖춘 완벽한 작업 공간을 구축할 수 있게 하는 반면, 다른 하나는 사용자의 일 방식을 관찰하고 연결을 찾아 도움을 줍니다.

ClickUp과 Amplenote 중 선택은 결국 이 질문으로 귀결됩니다: 여러분의 일 방식을 이해하는 컨텍스트 기반 업무 AI 시스템을 원하시나요, 아니면 할 일 목록을 위한 고급 노트 앱을 원하시나요? 🧰

ClickUp vs. Amplenote 한눈에 보기

기준 ClickUp Amplenote 핵심 목적 작업, 문서, 목표, 채팅을 위한 AI 통합 올인원 작업 공간 AI 기반 음성 노트 작성, 검색 및 외부 AI 모델 지원 통합된 할 일 목록과 일정 관리 기능을 갖춘 노트 앱 작업 관리 상태, 우선순위, 의존성, 자동화 및 시간 추적을 통한 고급 작업 관리 노트 내 기본적인 작업 관리 기능: 마감일, 우선순위, 알림 설정 노트 작성 풍부한 형식, 공동 편집, 노트 템플릿을 지원하는 문서 백링크, 양방향 연결된 링크, 형식을 통한 강력한 노트 작성 기능 달력 연동 드래그 앤 드롭 방식의 작업 일정 관리와 시간 블록 기능을 갖춘 AI 기반 캘린더로, Google 캘린더 및 Outlook 캘린더와 동기화됩니다 작업 및 노트와 동기화되는 내장형 달력 일일 플랜 및 생산성 맞춤형 플랜, 목표, 알림 및 일정 위젯을 위한 '홈' 보기 데일리 플래너는 작업 추적과 노트 작성을 하나의 스페이스에서 결합합니다 협업 팀을 위해 설계됨: 작업 할당, 댓글 달기, 채팅, 문서 공유 및 권한 설정 기본적인 노트 및 작업 공유 기능; 대규모 팀에는 적합하지 않음 프로젝트 관리 기능 다양한 보기(목록, 보드, 간트, 타임라인), 목표, 작업량 보기, 스프린트 프로젝트 또는 팀 전체의 작업 관리를 위해 설계되지 않음 자동화 및 워크플로우 다양한 워크플로우를 위한 맞춤형 및 사전 구축된 자동화 템플릿 자동화 지원 없음 템플릿 문서, 작업, 워크플로우를 위한 방대한 템플릿 라이브러리 내장된 템플릿 없음 검색 및 탐색 전역 검색, 필터, 태그, 계층적 구조(스페이스 > 폴더 > 목록 > 작업) 강력한 연결된 기능과 태그 기반 조직화, 전반적으로 더 단순한 구조 가격* Free Forever 플랜; 기업용 맞춤형 설정 가능 Free Plan; 유료 플랜은 사용자당 월 $5.84부터 시작합니다

ClickUp이란 무엇인가요?

ClickUp에서 팀의 작업 공간을 생성하세요 일을 위한 모든 것 앱, ClickUp으로 프로젝트, 팀, 작업을 체계적으로 관리하세요

우리 중 많은 이들에게 프로젝트, 지식, 노트, 커뮤니케이션은 서로 연결되지 않은 tools에 흩어져 있어 업무 속도를 늦추고 있습니다.

ClickUp은 세계 최초의 통합 AI 작업 공간으로 이 문제를 해결합니다. 프로젝트, 지식, 채팅을 한곳에 결합하여 AI로 구동되며, 더 빠르고 스마트하게 일할 수 있도록 지원합니다.

고도로 맞춤 설정 가능한 워크플로우를 통해 다양한 프로젝트 관리 요구를 충족시킵니다. 그뿐만 아니라, 작업, 문서, 목표, 협업을 한 지붕 아래 한 곳에서 관리하도록 설계되어 지속적인 컨텍스트 전환과 tool 과부하(일명 '업무 확산')를 방지합니다.

ClickUp의 주요 기능

ClickUp이 제공하는 기능을 자세히 살펴보겠습니다.

기능 #1: 마법처럼 일하는 AI 기능

ClickUp Brain은 ClickUp에 내장된 완전히 통합된 역할 인식 생산성 엔진입니다.

ClickUp Brain으로 작업 공간의 최신 업데이트를 즉시 받아보세요

스프린트 상태, 최신 마케팅 관련 노트, 심지어 지난 분기 팀원의 작업 내용까지 빠르게 확인하고 싶다면? 허둥대지 말고 ClickUp Brain에게 물어보세요. 몇 초 만에 상황 인식형 답변을 가져오기해 드립니다.

💡보너스: 노트 작성도 좋지만, 음성으로 노트하는 것이 400% 더 빠릅니다!

ClickUp의 '말하기-텍스트 변환' 기능으로 실시간 음성 인식 및 다듬기, 편집을 40개 이상의 언어로 즐겨보세요! 🌏

ClickUp Brain MAX는 작업 생태계와 연결된 앱의 전체 컨텍스트를 파악하는 데스크탑 AI 도우미입니다. 음성 입력을 활용해 말한 아이디어를 작업으로 전환하고, 팀원을 할당하는 등의 작업을 수행하세요.

ClickUp Brain MAX의 음성 인식 기능을 통해 아이디어를 기록하고, 지침을 공유하며, 업무를 4배 더 빠르게 완료됨

AI Knowledge Manager는 여러분의 노트, 문서, 작업, 사람 사이의 연결 고리를 찾아줍니다. 지난달 로드맵 회의에서 결정된 내용을 떠올려야 하나요? ClickUp Brain이 어디를 살펴봐야 할지 알고 핵심 내용을 요약합니다.

ClickUp Brain에게 작업과 프로젝트를 요약해 달라고 프롬프트하세요

회의 지원

이제 회의에 대해 이야기해 보죠. 길게 이어지고 결과적으로 제대로 정리되지 않은 노트만 남는 그런 회의 말입니다.

ClickUp AI 노트 작성기는 회의의 번거로움을 없애고 전체 노트 작성 과정을 자동화합니다. 모든 내용을 실시간으로 녹음 및 텍스트로 변환하여 검색 가능한 녹취록, 비디오, 요약본을 개인 문서에 저장합니다. 따라서 정신이 딴 데 가 있었거나 통화를 건너뛰어야 했더라도 전체 내용을 파악할 수 있습니다.

ClickUp AI 노트 작성기로 회의를 실행 계획으로 전환하세요

하지만 단순한 필기 기능에 그치지 않습니다. 이 AI 회의 tool은 회의가 끝나는 즉시 실행 항목을 감지하여 자동으로 할당된 작업으로 전환합니다.

ClickUp 생태계에 완벽히 통합되어 있기 때문에, 노트는 프로젝트에 연결되고 채팅에서 태그될 수 있으며 문서에서 노출됩니다—완벽한 연동입니다.

Free 템플릿 받기 ClickUp 회의 노트 템플릿으로 회의 아젠다, 노트, 실행 항목을 기록하세요

회의에 관해 말하자면, 수동 노트를 위한 기성 템플릿이 필요하다면 ClickUp 회의 노트 템플릿을 사용해 보세요.

이 템플릿은 회의록 소프트웨어 내의 포괄적이고 실행 중심의 작업 공간으로, 팀 논의를 기록하고 관리하는 데 도움을 줍니다. 왼쪽 사이드바에는 회의 가이드라인 및 주간 팀 회의와 같은 체계적으로 정리된 폴더 구조가 표시되며, 날짜가 표시된 노트와 일일 스탠드업/동기화 전용 스페이스가 마련되어 있습니다

👀 알고 계셨나요? 가장 인기 있는 다섯 가지 노트 작성 방법은 다음과 같습니다: 코넬 노트 필기법 : 노트 내용을 구획화하는 방법 : 노트 내용을 구획화하는 방법

마인드맵 : 페이지 중앙에 핵심 아이디어를 두고, 하위 아이디어, 카테고리, 연결 관계를 나무처럼 브랜치하며 확장해 나가는 방식 : 페이지 중앙에 핵심 아이디어를 두고, 하위 아이디어, 카테고리, 연결 관계를 나무처럼 브랜치하며 확장해 나가는 방식

제텔카스텐(Zettelkasten) : 노트 간 링크와 태그로 연결되어 지식의 거미줄을 확장해 나가는 시스템 : 노트 간 링크와 태그로 연결되어 지식의 거미줄을 확장해 나가는 시스템

아웃라인 방식 , 아이디어의 , 아이디어의 가계도처럼 고전적인 계층 구조

차트 방법 : 페이지를 카테고리별 열로 나누고 정보를 수집하면서 행을 채워나가는 방식 : 페이지를 카테고리별 열로 나누고 정보를 수집하면서 행을 채워나가는 방식

기능 #2: AI 기반 문서화 프레임워크

ClickUp Docs는 체계성과 속도가 필요한 팀을 위해 설계된 동적 문서 프레임워크입니다. 지식 기반, 표준 운용 절차 (SOP) 라이브러리, 프로젝트 개요서 또는 클라이언트 플레이북을 구축 중이라면 이 도구가 완벽한 선택입니다.

ClickUp Docs로 팀 및 클라이언트와 더 나은 문서 작성 및 협업을 경험하세요

콘텐츠를 중첩된 페이지로 구성하고, 테이블을 추가하며, 뷰를 삽입하고, 심지어 작업과 워크플로우에 직접 연결할 수도 있습니다.

예를 들어, 제품 팀은 QA 체크리스트, 출시 타임라인, 마케팅 브리핑을 위한 하위 페이지를 포함한 '기능 출시 핸드북'을 하나의 공유 가능한 협업 문서로 생성할 수 있습니다. 모든 문서가 작업 공간 내에 존재하기 때문에, 이를 작업과 연결하고 업데이트를 추적하며 프로젝트 실행과 항상 동기화되도록 보장할 수 있습니다.

ClickUp Docs 내에서 프로젝트에 대한 모든 과거 피드백 요약부터 블로그 게시물, 제품 개요에 이르기까지 무엇이든 생성하도록 ClickUp Brain에 요청하세요

문서 협업 소프트웨어를 더욱 강력하게 만드는 것은 ClickUp Brain의 AI Writer입니다. 연결된 작업의 요약 초안을 작성하거나, 긴 문단을 글머리 기호로 재구성하거나, 심지어 문서 자체를 처음부터 생성하도록 프롬프트할 수 있습니다. 슬래시 명령어를 입력하거나 AI 아이콘을 클릭하기만 하면 시작할 수 있습니다.

🧠 재미있는 사실: Zety의 생산성 패턴 보고서에 따르면 근로자의 52%가 오전 8시부터 11시 사이에 생산성이 최고조에 달합니다. 마찬가지로 15%는 오후 2시 이후에 더 생산적이라고 느낍니다.

기능 #3: 프로젝트 관리

ClickUp의 프로젝트 관리 기능은 ClickUp 작업에서 시작됩니다. 유연하고 깊이 맞춤 설정 가능하며 모든 워크플로우에 맞춰 설계되었습니다.

상세 정보, 담당자, 우선순위 표시를 포함한 ClickUp 작업을 생성하세요

각 작업은 마감일, 담당자, 하위 작업, 시간 추적, 파일, 대화와 같은 정보를 위한 스마트 컨테이너 역할을 합니다.

이 플랫폼은 세부 기능에서 빛을 발합니다: '디자인 승인 전 시작 금지'처럼 순서를 제어하는 ClickUp 작업 의존성을 설정하고, 정확한 프로세스에 맞춘 맞춤형 작업 상태를 추가하며, 목록, 보드, 달력 같은 ClickUp 보기 간 전환이 가능합니다.

또한 AI 프로젝트 관리자가 포함되어 자동 프로젝트 요약 및 팀 업데이트를 생성하며, AI 작가를 통한 콘텐츠 생성까지 지원합니다.

📌 예시 프롬프트: 지난 2주간의 완료된 작업과 댓글을 바탕으로 이번 스프린트의 키 업데이트 및 장애 요소를 요약하세요.

일이 쌓이기 시작하면 ClickUp 알림 기능이 해결책이 되어 드립니다.

첨부 파일, 날짜, 반복 일정을 설정하여 ClickUp 알림을 설정하세요

후속 조치, 마감일, 무작위 아이디어 등 무엇이든 개인 알림을 설정하여 작업, 문서, 심지어 채팅에 첨부 파일로 저장할 수 있습니다. 모바일과 데스크톱 간에 동기화되므로 책상에 있든 이동 중이든 상관없이, 플랫폼이 적시에 알림을 제공하여 집중력을 유지시켜 줍니다.

ClickUp 가격 정책

📮 ClickUp 인사이트: 지식 근로자의 92%가 채팅, 이메일, 스프레드시트에 흩어진 중요한 의사결정을 잃을 위험에 처해 있습니다. 의사결정을 포착하고 추적할 통합 시스템이 없다면, 핵심 비즈니스 인사이트는 디지털 소음 속에 묻히게 됩니다. ClickUp의 작업 관리 기능을 사용하면 이런 걱정은 필요 없습니다. 채팅( AI 커뮤니케이션 tool ), 작업 댓글, 문서, 이메일에서 단 한 번의 클릭으로 작업을 생성하세요!

Amplenote란 무엇인가요?

via Amplenote

amplenote는 아이디어를 포착하고 정보를 정리하며 작업을 관리하는 데 도움을 주는 다목적 노트 작성 및 생산성 tool입니다. *

노트 기능은 유연합니다: 형식을 추가하고, 첨부 파일을 첨부하며, 관련 페이지 간 연결된 링크를 통해 정보의 연결망을 구축할 수 있습니다. 생각을 계층적으로 정리하거나 오래된 아이디어를 재검토하는 데 적합한 신뢰할 수 있는 도구입니다.

이 플랫폼은 프라이버시도 중요하게 생각합니다. 모든 것은 종단 간 암호화되어 개인 정보나 민감한 내용을 저장할 때 안심할 수 있습니다. 주로 개인 사용을 위해 설계되었지만, 공유 및 협업 기능도 갖추고 있습니다.

Amplenote 기능

다양한 노트 작성 방식을 시도해 볼 수 있도록 도와주는 Amplenote의 주요 기능은 다음과 같습니다.

기능 #1: 노트 작성 기능

Amplenote로 지식에 추가 노트를 추가하여 맥락을 보완하세요

Amplenote는 무엇보다도 견고하고 방해받지 않는 노트 작성을 위해 설계되었습니다. 에디터는 굵게, 제목, 강조, 목록, 인용문, 코드 블록, 테이블 등 모든 필수 기능을 제공합니다.

이미지와 비디오를 삽입할 수 있을 뿐만 아니라 노트 내 다른 노트와도 연결된 상태로 유지할 수 있어 아이디어 간 연결성을 유지할 수 있습니다.

여기서 눈에 띄는 기능은 리치 풋노트(Rich Footnotes)입니다. 단어나 구절 뒤에 추가 텍스트, 이미지, 링크를 숨길 수 있어 세부 정보를 밑에 정리된 상태로 유지합니다. 맥락이 필요한 내용을 작성할 때 유용합니다.

기능 #2: 구성 및 연결된

Amplenote의 백링크 기능으로 지식을 연결하세요

Amplenote의 양방향 링크 기능을 통해 한 노트에서 다른 노트를 참조하면 자동으로 백링크가 생성됩니다. 시간이 지남에 따라 이는 과거 생각을 쉽게 찾아볼 수 있는 소규모 지식 네트워크를 구축합니다.

또한 중첩을 지원하는 유연한 태깅 시스템을 사용하므로, 폴더나 계층에 익숙하다면 태그를 사용하여 유사한 구조를 재현할 수 있습니다.

검색은 빠르고 모든 것(첨부 파일 포함)을 일하므로 지난달 작성한 내용을 찾아 헤매는 시간을 낭비하지 않아도 됩니다.

🧠 재미있는 사실: 8시간 근무제는 1800년대 초 웨일스 노동 운동가 로버트 오웬이 처음 도입했습니다. 그의 목표는 하루를 일, 휴식, 개인 시간으로 균등하게 나누는 것이었죠. 이 모델이 보편화되기까지는 100년이 넘는 세월이 걸렸습니다.

Amplenote로 브라우저에서 직접 정보를 저장하세요

Amplenote는 작지만 세심한 tools로 작업 흐름을 유지합니다. 퀵 작업 막대는 메뉴를 거치지 않고도 빠르게 노트를 작성할 수 있게 도와줍니다. Amplecap 웹 클리퍼는 브라우저에서 직접 링크, 이미지, 인용문을 노트에 저장할 수 있게 합니다.

오프라인 액세스 기능으로 Wi-Fi 없이도 일을 계속할 수 있으며, 다시 온라인 상태가 되면 모든 내용이 동기화됩니다. 버전 기록 기능도 제공되므로 중요한 내용을 실수로 삭제하더라도 되돌려 복구할 수 있습니다.

Amplenote 가격 정책

Free

프로: 월 $5.84+ (사용자당, 연간 결제 기준)

무제한: 사용자당 월 $10+ (연간 결제)

Founder: 월 $20+ (사용자당, 연간 결제)

🔍 알고 계셨나요? 헨리 포드는 1926년 공장 근로 주간을 5일(하루 8시간)로 단축했습니다. 생산성은 향상되었고 이익은 증가했습니다. 그의 결정은 미국 전역에 5일 근무제를 대중화하는 데 기여했습니다.

ClickUp vs. Amplenote: 기능 비교

ClickUp과 Amplenote는 생산성 향상을 목표로 하지만, 이를 달성하는 방식은 서로 다릅니다.

키 기능별 비교 분석을 통해 여러분의 워크플로우에 더 잘 맞는 프로젝트 관리 소프트웨어를 선택할 수 있도록 도와드리겠습니다. ⚒️

기능 #1: 작업 및 프로젝트 관리

각 tools가 일을 체계화하고 프로젝트를 효율적으로 관리하는 데 어떻게 도움이 되는지 살펴보겠습니다.

ClickUp

ClickUp은 프로젝트 및 작업 관리에 있어 모든 기능을 제공합니다. 상세한 사용자 지정 필드로 작업을 생성하고, 우선순위를 설정하며, 반복적인 할 일 목록을 구축하고, 하위 작업이나 의존성을 연결하여 업무를 계획할 수 있습니다. 또한 칸반 보드, 간트 차트, 달력, 타임라인과 같은 시각적 도구도 풍부하게 갖추고 있습니다. 이 플랫폼은 업무 연결 및 자동화에서 탁월한 성능을 발휘합니다.

Amplenote

Amplenote는 매우 단순합니다. 작업은 노트 안에 존재하므로 플랜이 자연스럽게 느껴집니다. 아이젠하워 매트릭스 기반의 스마트한 점수 시스템을 통해 우선순위를 표시하고 반복 알림을 설정할 수 있습니다. 하지만 여기서는 보드나 간트 차트 같은 복잡한 프로젝트 보기는 찾아볼 수 없습니다.

🏆 승자: ClickUp - 다중 프로젝트, 인력, 장기 타임라인을 관리하는 데 도움이 되는 강력하고 확장 가능한 기능으로 선정되었습니다.

기능 #2: 협업 및 커뮤니케이션

두 tools가 팀워크를 지원하고 일과 연결된 대화를 유지하는 방법은 다음과 같습니다.

ClickUp

ClickUp은 팀 중심 플랫폼으로, 작업에 댓글을 달고 팀원과 채팅하며 댓글을 할당할 수 있습니다. 실시간 편집이 가능한 문서, 채팅, 화이트보드를 통해 협업하세요.

게스트 권한, 알림, 타사 tools 또는 이메일 연동 기능을 추가하면 팀을 위한 완벽한 프로젝트 관리 체크리스트가 완료됩니다.

Amplenote

Amplenote는 기본적인 커뮤니케이션 기능을 제공합니다.

노트 공유, 할 일 목록 공동 작업, 웹 노트 게시가 가능합니다. 소규모 협업이나 소수의 사람들과 콘텐츠를 공유하는 개인 사용자들에게 적합합니다. 다만 실시간 편집 기능이나 팀 메시징 기능은 제공되지 않습니다.

🏆 승자: ClickUp은 실시간 협업, 특히 팀이나 클라이언트와의 협업에 더 적합합니다.

기능 #3: 노트 작성 및 지식 관리

ClickUp

ClickUp의 문서 기능은 팀 기반 노트 작성에 탁월합니다.

실시간 협업이 가능하며, 작업에 연결된 링크를 연결하고, 실행 항목을 할당하며, 폴더나 중첩된 계층 구조로 페이지를 정리할 수 있습니다. 형식 tools가 제 역할을 하며, 반복 사용 가능한 콘텐츠 위한 템플릿을 생성할 수 있습니다. 일 작업이나 문서와 연계된 노트를 작성하는 경우 적합합니다.

Amplenote

Amplenote는 깊이 있고 연결된 사고를 위해 설계되었습니다. 풍부한 형식, markdown, 양방향 링크, 접을 수 있는 개요, 깔끔한 인터페이스 뒤에 숨겨진 추가 세부 정보를 제공하는 각주를 제공합니다.

개인 지식 그래프 보기의 구축과 시간에 따른 아이디어 연결에도 유용합니다.

🏆 승자: 동점입니다! 노트를 즉시 실행 항목으로 전환하고 싶다면 ClickUp이 탁월한 선택입니다. 아이디어나 회의 내용을 간단히 기록할 공간이 필요하다면 Amplenote를 추천합니다.

레딧에서 ClickUp vs. Amplenote 비교

우리는 실제 사용자가 ClickUp과 Amplenote 중 어느 쪽을 선호하는지 알아보기 위해 레딧을 살펴보았습니다. 그 결과는 다음과 같습니다:

한 레딧 사용자가 간결하게 요약했듯이, 최적의 tool은 목표에 의존합니다. 즉, 노트 작성과 플랜 및 실행 중 어느 쪽에 중점을 두느냐에 따라 선택이 달라진다는 점이죠:

주요 사용 목적은 무엇인가요? 핵심이 노트 작성, 웹 링크 저장, 기억할 사항 기록 및 이들 간의 연결이라면 Amplenote를 선택하세요. 작업 실행 및 소요 시간 기록, 장기 플랜 수립, 필요에 따른 적절한 보기 선택의 유연성, 타 서비스와의 연동성을 중시한다면 ClickUp을 선택하세요. (문서 처리 방식이 다소 직관적이지 않을 수 있다는 점은 이미 알고 계실 겁니다.)

주요 사용 목적은 무엇인가요?

핵심이 노트 작성, 웹 링크 저장, 기억할 사항 기록 및 이들 간의 연결이라면 Amplenote입니다.

작업 실행 및 소요 시간 기록, 장기 플랜 수립, 필요에 따른 적절한 보기 선택의 유연성, 타 서비스와의 연동성을 중시한다면 ClickUp을 선택하세요. (문서 처리 방식이 다소 직관적이지 않을 수 있다는 점은 이미 알고 계실 겁니다.)

두 플랫폼을 모두 사용해 본 다른 사용자는 각 tool이 자신의 워크플로우에서 어떻게 서로 다른 목적을 수행하게 되었는지 공유했습니다:

하지만 이 시점에서는 필요한 기능과 활용 방법이 매우 명확했기에 ClickUp은 플랜 수립에 완벽한 선택이었습니다. 다만 ClickUp 사용을 시작할 때 첫날부터 모든 기능을 사용하려 한다면 오히려 부담스러울 수 있다는 점을 말씀드리고 싶습니다. 핵심은 작업 처리이며, 대부분의 나머지 기능(진정한 강점이 있는 부분)은 작업 보기 방식에 있습니다. 최근에 Amplenote를 사용하게 되었습니다(노트 트랜스클루전 기능을 제공한다는 다른 서비스들을 시험해 본 후). 제게는 ClickUp과는 다른 요구를 충족시켜줍니다 – 노트 작성, 생각 기록 및 태그 지정, 심지어 이 모든 것을 연결된 상태로 만드는 기능까지요.

하지만 이 시점에서는 필요한 기능과 활용 방법이 매우 명확했기에 ClickUp은 플랜 수립에 완벽한 선택이었습니다. 다만 ClickUp 사용을 시작할 때 첫날부터 모든 기능을 사용하려 한다면 오히려 부담스러울 수 있다는 점을 말씀드리고 싶습니다. 핵심은 작업 처리이며, 대부분의 나머지 기능(진정한 강점이 있는 부분)은 작업 보기 방식에 있습니다.

최근 Amplenote를 사용하게 되었습니다(노트 트랜스클루전 기능을 제공한다는 다른 서비스들을 시험해 본 후). 제게 Amplenote는 ClickUp과는 다른 요구를 충족시켜 줍니다 – 노트 작성, 생각 기록 및 태그 지정, 심지어 이 모든 것을 연결된 기능까지 제공합니다.

마지막으로, 한 프리랜서 컨설턴트가 ClickUp을 활용해 1인 비즈니스를 운영하는 자신의 경험과 선호 이유를 공유했습니다:

저는 ClickUp 팀입니다. 구조적으로 유사한 업무가 반복되는 1인 컨설팅 비즈니스를 운영 중입니다. 템플릿 설정(폴더 사용 여부, 필드 선택 등)을 파악하는 데 시간이 걸렸지만, 학습 곡선의 고통은 충분히 가치 있었습니다. 안드로이드의 경우 작은 화면에서 처리해야 할 정보량이 너무 많을 것 같습니다. 저는 주로 휴대폰으로 정보를 보기 위해 사용하고, 큰 화면 기기에서 정보를 조작합니다. 휴대폰으로 업무를 운영할 수는 있지만, 제게는 무리수처럼 보입니다. 물론 웹 기반 플랫폼인 만큼, ClickUp 설정은 어떤 큰 화면 기기를 사용하든 상관없습니다.

저는 ClickUp 팀입니다. 구조적으로 유사한 업무가 반복되는 1인 컨설팅 비즈니스를 운영 중입니다. 템플릿 설정(폴더 사용 여부, 필드 선택 등)을 파악하는 데 시간이 걸렸지만, 학습 곡선의 고통은 충분히 가치 있었습니다. 안드로이드의 경우 작은 화면에서 처리해야 할 정보량이 너무 많을 것 같습니다. 저는 주로 휴대폰으로 정보를 보기 위해 사용하고, 큰 화면 기기에서 정보를 조작합니다. 휴대폰으로 업무를 운영할 수는 있지만, 제게는 무리수처럼 보입니다. 물론 웹 기반 플랫폼인 만큼, 어떤 큰 화면 기기를 사용하든 ClickUp 설정에는 상관없습니다.

🔍 알고 계셨나요? 소비자 연구 저널(Journal of Consumer Research)의 연구에 따르면 카페와 같은 적당한 주변 소음은 창의적인 작업 수행 능력을 향상시킬 수 있습니다. 이 현상은 때때로 '커피숍 효과'라고 불립니다.

어떤 생산성 tool이 최고일까요?

최종 결전이 시작되었고, 선택은 꽤 명확합니다!

바로 ClickUp입니다! 👑

노트 작성, 아이디어 연결된, 개인 및 가벼운 사용에 중점을 둔다면 Amplenote는 확실한 경쟁자입니다.

하지만 다용도성, 프로젝트 실행력, 팀 협업 측면에서는 ClickUp이 앞서나갑니다. 특히 여러 팀 간 일 조정을 할 때 더욱 그렇습니다.

문서, 채팅, 목표, 달력, AI 지원까지 모든 것을 하나의 플랫폼에 통합합니다. 경직된 워크플로우 없이 사용자의 성장에 맞춰 확장되는 플랫폼입니다.

자, 무엇을 망설이고 계신가요?