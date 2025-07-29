노트 작성, 작업 및 생산성을 위한 10가지 최고의 Amplenote 대안

노트에 더 특별한 감각이 필요하거나, 더 많은 기능을 원하기 때문에 Amplenote의 대안을 찾고 계십니까? 저희가 이해합니다.

Amplenote는 작업, 상호 연결된 노트 및 아이디어를 모두 한 곳에서 관리하는 데 적합하지만, 모든 사람에게 적합한 디지털 도구는 아닙니다. 더 세련되고, 더 간단하거나, Amplenote와 다른 것을 원할 수도 있습니다.

생산성 마스터, 미니멀리스트, 디지털로 전환한 불렛 저널 매니아 등, 누구에게나 적합한 노트 작성 앱이 있습니다.

이 요약에서는, 여러분의 오거나이저의 마음을 사로잡을, 또는 적어도 북마크 탭을 사로잡을 최고의 Amplenote 대안을 살펴보겠습니다. 그럼 시작해 보겠습니다!

Amplenote란 무엇인가요?

Amplenote는 노트 작성 앱과 작업 관리 기능을 하나로 결합하여 백링크를 만들고, 노트에 할 일 목록을 삽입하고, 기본 달력 이벤트를 동기화할 수 있습니다. 그러나 많은 사용자들이 이 앱이 워크플로우에 기대만큼 원활하게 통합되지 않는다고 느끼고 있습니다.

Reddit에서 사람들은 이 앱의 유연성을 칭찬하지만, 실제로 이 앱을 잘 활용하려면 몇 주, 때로는 몇 달이 걸린다고 말하며 Amplenote의 대안을 찾고 있습니다. 비선형적 사고를 선호하는 사람, 즉 브레인스토밍, 마인드 맵, 또는 추상적인 아이디어를 자유롭게 연결하는 것을 선호하는 사람에게는 제한적이라고 느낄 수 있습니다.

왜 Amplenote 대안을 선택해야 할까요?

Amplenote의 설정이 복잡하다고 느꼈거나, 더 세련된 기능을 원한 적이 있다면, Amplenote의 대안을 살펴봐야 할 주요 이유를 소개합니다.

제한된 실시간 협업 : Amplenote에는 원활한 다중 사용자 편집 기능이 없어 팀워크가 어렵습니다

누락되거나 기본적인 AI 기능 : AI를 사용하여 요약, 정리 또는 쓰기 위한 도구가 최소한으로 제공되거나 전혀 제공되지 않습니다

경직된 달력 및 노트 구조 : 제한된 보기, 템플릿 및 사용자 지정 기능으로 작업 속도가 느려질 수 있습니다

약한 타사 통합 : 타임라인, 팀 협업 또는 여러 부서의 업무 인계가 포함된 복잡한 프로젝트를 관리하는 경우, : 타임라인, 팀 협업 또는 여러 부서의 업무 인계가 포함된 복잡한 프로젝트를 관리하는 경우, 프로젝트 관리 소프트웨어와 같은 다른 도구를 사용하여 Amplenote의 부족한 부분을 보완해야 할 수 있습니다

학습 곡선이 가파르다 : Amplenote는 강력하지만, 완전히 설정하고 사용하려면 시간과 노력이 필요합니다

오래된 인터페이스: Amplenote 계정에서 긴 노트를 처리하거나 크고 복잡한 작업 목록을 관리할 때 UI가 투박하게 느껴질 수 있습니다. 일부 Reddit 사용자는 모바일 앱이 개선이 필요하며 달력 보기가 전체적인 상황을 제대로 보여주지 못한다고 생각합니다

이제 이러한 과제를 극복하는 데 도움이 되는 강력한 기능을 갖춘 Amplenote의 대안을 살펴보겠습니다.

👀 알고 계셨나요? ​​노트 작성은 인류 역사에서 필수적인 부분으로 자리매김했습니다. 고대 그리스인들은 중요한 주제를 개인적으로 기록하는 hypomnema를 개발했습니다. 이 그리스어 단어는 영어로 번역하면 알림, 노트, 공개 기록, 해설, 일화 기록, 초안, 사본 등을 의미합니다.

Amplenote 대안 제품 한눈에 보기

이 목록에서 워크플로우 또는 노트 작성 요구 사항에 맞는 도구를 찾을 수 있습니다.

Tool 주요 기능 가장 적합한 가격* ClickUp 회의에서 노트 작성을 자동화하는 AI 노트 작성기, 빠른 노트를 위한 문서, 색상 코드 라벨, 음성 메모를 텍스트로 변환하는 Talk to text 작업, 노트 및 프로젝트를 위한 AI 기반의 올인원 작업 공간이 필요한 팀 영구 무료 플랜, 기업용 맞춤 설정 가능 Microsoft OneNote 무료 양식 캔버스, 섹션으로 나뉘어진 노트북, 스타일러스 지원, Microsoft 365 통합 Microsoft 생태계의 시각적 노트 작성기 무료 플랜 이용 가능, 유료 플랜은 월 9.99달러부터 시작합니다 Google Keep 지식 근로자와 연구원은 프라이버시와 링크 기반의 작업 공간이 필요합니다 간단하고 빠른 노트 작성 및 알림이 필요한 일반 사용자 무료 플랜 이용 가능 Apple Notes iCloud 동기화, 폴더 및 태그, 문서 스캐너, Face ID/Touch ID 잠금 Apple 기기에서 미니멀한 노트 작성 무료 플랜 이용 가능, 유료 플랜은 월 $0.99부터 시작합니다 Obsidian Markdown 노트, 양방향 링크, 그래프 보기, 로컬 저장소, Canvas 모드 사용자는 여러 기기에서 검색 가능한 노트와 작업 추적을 원합니다 무료 플랜 이용 가능, 유료 플랜은 사용자당 월 5달러부터 시작합니다 Evernote 웹 클리퍼, OCR 검색, AI 편집 및 검색, 내장 작업, 오프라인 액세스 여러 기기에서 검색 가능한 노트 및 작업 추적을 원하는 사용자 무료 플랜 이용 가능, 유료 플랜은 월 14.99달러부터 시작합니다 Tana AI 음성 입력, Supertags, 구조화된 노트, 맞춤형 피드, 트랜스크립션 구조화되고 검색 가능한 노트 시스템이 필요한 AI 우선 사용자 무료 플랜 이용 가능, 유료 플랜은 월 10달러부터 시작합니다 Nimbus Note (FuseBase) 작업 공간, AI 에이전트, 노트에 포함된 데이터베이스, 스크린 캡처, 클라이언트 포털 구조화된 협업과 브랜드 문서가 필요한 팀 맞춤형 가격 책정 가능 Workflowy 무한 중첩, 접을 수 있는 개요, 칸반 보기, 미러링된 항목 목록으로 정리하는 아웃라이너와 미니멀리스트 무료 플랜 이용 가능, 유료 플랜은 월 8.99달러부터 시작합니다 슈퍼노트 노트 카드 형식, 백링크, 협업, 2D/3D 그래프 보기 세부적이고 시각적인 노트 관리가 필요한 학생 및 사상가 무료 플랜 이용 가능, 맞춤형 가격 책정

Amplenote의 최고의 대안 도구

Amplenote가 하는 모든 기능을 수행하는 올스타들을 살펴보세요. 또한 Amplenote가 하지 않는 몇 가지 기능도 확인해보세요. 사내에서 가장 즐겨찾는 기능부터 시작해 보세요.

1. ClickUp (최고의 AI 기반 올인원 생산성 작업 공간)

ClickUp AI Notetaker로 AI가 대화를 캡처하여 작업 및 조치로 변환하세요

ClickUp은 업무용 올인원 앱으로, Amplenote의 매력적인 대안입니다. 개인 생산성을 넘어 팀 협업, 작업 관리, 자동 알림, AI 노트 필기 기능으로 확장하고 싶다면 ClickUp이 최고의 선택입니다.

AI로 이동 중에도 노트를 작성하세요

ClickUp의 AI 노트 작성기는 모든 가상 회의를 자동으로 기록하고 요약합니다. 이 노트를 언제 어디서나 추적할 수 있는 실행 가능한 작업으로 전환할 수 있습니다.

ClickUp AI Notetaker를 사용하여 회의 노트를 트랜스크립션하고 자동화하세요

이 비디오에서는 회의록에 AI를 사용하는 방법을 미리 볼 수 있습니다.

Brain으로 세심한 노트와 요약을 작성하세요

ClickUp의 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain은 음성 노트를 내보내고 연구 노트에 대한 요약을 만들 수 있습니다. Brain이 회의록 소프트웨어로 돋보이는 이유는 다음과 같습니다.

회의를 자동으로 기록하고 요약합니다

Brain에서 작업이나 노트를 검색하세요

대략적인 노트에서 개요, 작업 항목 또는 요약을 생성합니다

ChatGPT, Claude, Gemini 등 다중 LLM의 힘을 활용해 아이디어를 브레인스토밍하세요

ClickUp Brain을 사용하여 회의에 대한 질문을 하고 몇 초 만에 답변을 받으세요

ClickUp Talk to Text로 노트를 필사하고 편집하는 AI 기반 음성 받아쓰기 기능을 즐기세요

ClickUp Talk to Text에 노트와 흩어진 아이디어를 받아쓰기하면서 아이디어를 자유롭게 발휘하세요. 이 소프트웨어는 음성을 녹음하고, 말실수를 제거 및 수정하며, ClickUp 생태계의 일부이기 때문에 음성 노트에서 작업을 생성하고, 팀 회원에게 작업을 할당하는 등 다양한 작업을 지시할 수 있습니다!

최대 40개 언어로 노트를 기록할 수 있습니다!

ClickUp으로 아이디어를 캡처하고, 지침을 공유하고, 작업을 4배 더 빠르게 완료하세요. 텍스트로 변환

💡 보너스: 다음을 원하신다면: ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint 및 연결된 모든 앱과 웹에서 노트, 파일 및 전자책을 즉시 검색하세요

Talk to Text를 사용하여 손이 자유롭고 어디서나 음성으로 질문, 받아쓰기 및 명령어를 실행하세요

ChatGPT, Claude, Gemini 등 수십 개의 서로 연결되지 않은 AI 도구를 하나의 컨텍스트 기반 AI 솔루션으로 대체합니다 ClickUp Brain MAX 을 사용해 보세요. 여러분의 일을 이해하기 때문에 여러분을 진정으로 이해하는 AI 데스크탑 동반자입니다. AI 도구의 확산을 버리고, 음성을 사용하여 일을 완료하고, 정책 문서를 작성하고, 팀 회원에게 작업을 할당하는 등 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.

또한 실제 메모장을 버리고 ClickUp 메모장에 새벽 2시에 떠오른 생각을 적어두면, 작업, 프로젝트 및 문서와 원활하게 동기화됩니다.

문서 및 작업으로 아이디어를 구조화하고 실행하세요

ClickUp 문서는 회의 노트, 아이디어 및 플랜이 작업과 함께 저장되는 풍부한 협업형 미니 위키입니다. 기존의 노트 앱의 분리된 페이지와 달리, ClickUp 문서에 작업을 바로 삽입하고, 팀원에게 태그를 지정하고, 즉시 실행 가능한 프로젝트 사양을 만들 수 있습니다.

ClickUp 문서에서 실시간 편집 및 작업 통합 기능을 사용하여 대본을 작성하고 정리하세요

ClickUp의 작업을 사용하면 중앙 집중식 한 곳에서 소규모부터 대규모 프로젝트까지 처리할 수 있습니다. 할당, 우선 순위 지정, 의존성 설정, 목록, 보드, 간트 및 달력 보기에서 보기를 통해 완벽한 유연성을 누릴 수 있습니다.

ClickUp Tasks를 사용하여 우선순위, 마감일 및 의존성을 지정하여 작업을 생성, 할당 및 추적하세요

가장 좋은 점은 ClickUp의 알림이 작업 및 달력과 동기화된다는 것입니다. 마감일, 후속 조치 또는 일회성 작업을 추적할 수 있습니다. 문서에 아이디어를 기록했지만 나중에 실행해야 할 때 유용합니다.

ClickUp이 회의용 무료 AI 도구라는 사실을 알고 계셨나요? ClickUp은 메모 작성부터 프로젝트의 원활한 실행에 이르기까지 모든 것을 수행하며, 강력한 분석, 간편한 메모 작성, 눈길을 끄는 시각화 기능까지, 모든 기능을 고급 AI 기능과 함께 제공합니다.

ClickUp의 최고의 기능:

ClickUp 자동화를 사용하여 작업 공간에 새로운 트랜스크립트나 회의 노트가 도착할 때마다 작업을 생성, 할당 또는 업데이트하는 작업을 자동으로 트리거하세요.

맞춤형 작업 태그로 회의 기록을 개선하세요 — 회의 유형, 클라이언트 이름, 우선순위 등의 컨텍스트를 추가하여 모든 것을 정리하고 추적할 수 있습니다.

컨텍스트가 풍부한 스니펫을 ClickUp에 드롭하세요. 트랜스크립트에서 직접 작업에 하세요. 트랜스크립트에서 직접 작업에 댓글을 할당하여 전체 문서를 공유하지 않고도 정확한 참조를 제공할 수 있습니다.

ClickUp의 한도:

광범위한 기능 라이브러리로 인해 신규 사용자의 학습 곡선이 가파르다

ClickUp 가격:

ClickUp 평가 및 리뷰:

G2 : 4.7/5 (9,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들이 ClickUp에 대해 어떻게 평가하고 있나요?

G2 리뷰에 따르면:

ClickUp은 사용하면 사용할수록 매력이 커지는 도구 중 하나입니다. 10개의 다른 앱을 오가며 작업할 필요 없이 ClickUp이 모든 것을 한 곳에 정리해줍니다.

2. Microsoft OneNote (시각적 노트 작성에 가장 적합)

microsoft OneNote를 통해

이미 Microsoft 제품군을 사용하고 있는 사용자에게는 Microsoft OneNote가 Amplenote에서 자연스럽게 전환할 수 있는 대안입니다. Office 365의 일부로 Word, Excel, Outlook 및 기타 제품과 원활하게 연결되므로, 매일 사용하는 도구와 함께 노트를 사용할 수 있습니다.

OneNote는 노트 작성 방식을 완전히 바꾸는 대신, 섹션과 페이지로 나뉘어 원하는 대로 배열할 수 있는 노트북이라는 친숙한 개념을 기반으로 합니다. 경직된 템플릿에 얽매이지 않고 명확한 계층 구조를 만들 수 있습니다.

OneNote를 차별화하는 것은 입력의 유연성입니다. 자유롭게 입력하거나 손으로 쓰거나 파일을 드롭할 수 있으며, 같은 페이지에서 여러 방법을 전환할 수도 있습니다. 터치스크린이나 스타일러스가 있다면 몇 번의 탭만으로 캔버스가 다이어그램을 그리거나 슬라이드에 주석을 달 수 있는 스페이스로 변신합니다. 이러한 적응성 덕분에 필요한 형식으로 아이디어를 쉽게 캡처할 수 있습니다.

Microsoft OneNote의 최고의 기능

그림, 이미지, 목록 및 필기 노트를 지원하는 자유 형식 페이지에서 콘텐츠를 정리하세요

Microsoft Copilot을 사용하여 노트에서 직접 아이디어, 개요 또는 요약을 생성하세요

Microsoft 365 클라우드 지원을 통해 여러 기기에서 노트를 동기화하고 오프라인에서도 액세스하세요

Microsoft OneNote의 한도

AI 기능은 Microsoft Copilot과 통합된 경우에만 사용할 수 있습니다

Microsoft OneNote 가격

한정된 기능으로 무료로 이용 가능합니다.

Microsoft 365 구독에 포함되어 있습니다(개인용은 월 $9.99부터 시작)

Microsoft OneNote 평가 및 리뷰

G2 : 4.5/5 (1,800개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (1,900개 이상의 리뷰)

실제 사용자들이 OneNote에 대해 어떻게 평가하고 있나요?

Capterra 리뷰어의 평가:

다목적성 – 이 소프트웨어는 창의력에 거의 제약을 주지 않으며 원하는 시각적 레이아웃을 현실로 구현할 수 있도록 도와줍니다. 노트북 공유 기능은 제게 많은 신뢰를 쌓아주고 동료들의 인정을 받기 때문에 게임의 판도를 바꾼 기능입니다.

👀 알고 계셨나요? 가장 인기 있는 5가지 노트 작성 방법은 다음과 같습니다. 노트를 분류하는 코넬 방법

마인드 매핑 , 페이지 중앙에 중심 아이디어를 놓고 그 아래에 하위 아이디어, 카테고리 및 연결을 나무처럼 브랜치로 확장하는 방식입니다 , 페이지 중앙에 중심 아이디어를 놓고 그 아래에 하위 아이디어, 카테고리 및 연결을 나무처럼 브랜치로 확장하는 방식입니다

Zettelkasten , 노트가 링크와 태그를 통해 연결되어 점점 커지는 지식의 웹을 만듭니다 , 노트가 링크와 태그를 통해 연결되어 점점 커지는 지식의 웹을 만듭니다

아웃라인 방법 , 아이디어의 계층적 구조로, , 아이디어의 계층적 구조로, 가족 나무와 같은 클래식한 구조입니다

차트 작성 방법 , 페이지를 카테고리별로 열로 나누고 정보를 수집하면서 행에 기입하는 방법입니다 , 페이지를 카테고리별로 열로 나누고 정보를 수집하면서 행에 기입하는 방법입니다

⚡ 템플릿 아카이브: 더 나은 조직을 위한 무료 노트 작성 템플릿

3. Google Keep (빠른 노트 및 간단한 알림에 가장 적합)

google Keep을 통해

Google Keep을 사용하면 노트, 목록, 사진 및 오디오 클립을 캡처하여 유연한 디지털 보드에 정리할 수 있습니다. 할 일 목록이나 식료품 목록 을 가족과 공유하고, 추가 메시지를 주고받지 않고도 항목이 실시간으로 확인되는 것을 볼 수 있습니다.

음성 메모 기능도 캡처 속도를 높입니다. 이동 중에 빠른 오디오 노트를 녹음한 다음 나중에 텍스트로 변환하여 쉽게 참조할 수 있습니다.

그러나 Keep은 고급 워크플로우에 어려움을 겪고 있습니다. 잠재력에도 불구하고 Google 작업 및 캘린더와 연결되지 않으므로 통합된 올인원 경험을 놓치게 됩니다.

Google Keep의 최고의 기능

검색 가능한 텍스트로 자동 변환되는 음성 메모를 녹음하세요

라벨과 색상 코드를 사용하여 노트를 정리하세요

친구나 가족과 공유할 수 있는 실시간 협업 노트를 작성하세요

노트를 기기의 홈 화면에 핀으로 고정하고 우선순위가 높은 작업을 놓치지 마세요

Google Keep의 한도

복잡한 노트 필기를 처리할 수 있는 기능이 없습니다

Google Keep 가격

Google 계정으로 15GB의 저장소를 무료로 이용하세요

Google Keep 평가 및 리뷰

G2 : 4.2/5 (700개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (1,000개 이상의 리뷰)

Google Keep에 대해 실제 사용자들은 어떻게 말하고 있나요?

Reddit 사용자가 공유한 내용:

Keep은 빠르고 안정적이며, 그 기능은 매우 훌륭합니다... 훌륭한 캡처/받은 편지함 도구로, 심부름 스타일의 체크리스트에 적합하며 검색도 매우 빠릅니다. 하지만 쉽게 노트 무덤으로 변하고, 줄 바꿈과 들여쓰기가 있는 복잡한 노트는 카드 형식으로 보기에 엉망입니다.

📮 ClickUp Insight: 전 직원의 절반 이상(57%)이 업무 관련 정보를 찾기 위해 내부 문서나 회사 지식 기반을 검색하며 시간을 낭비하고 있습니다. 그리고 정보를 찾을 수 없을 때는? 6명 중 1명은 개인적인 해결 방법을 사용합니다. 오래된 이메일, 노트, 스크린샷을 뒤져서 정보를 모으는 것입니다. ClickUp Brain은 전체 작업 공간과 통합된 타사 앱에서 AI를 통해 즉시 답변을 제공하므로 검색이 필요 없으며, 필요한 정보를 번거로움 없이 얻을 수 있습니다.

📚 더 보기: 최고의 Google Keep 대안

4. Apple Notes (여러 기기에서 미니멀한 노트 필기에 가장 적합)

Apple Notes는 모든 Apple 기기에서 원활하게 동기화되는 깔끔하고 심플한 노트 작성 기능을 제공합니다. Apple 생태계에 투자한 모든 사용자에게는 비선형적 사고를 위한 Amplenote의 대안 중 최고의 선택입니다.

Mac에서 Notes를 실행하는 것은 모서리에 있는 아이콘을 클릭하는 것만큼 간단하며, iPhone에서 복사한 콘텐츠는 데스크탑에서 즉시 사용할 수 있습니다. 텍스트, 이미지, 링크, PDF, 지도, 스케치까지 모든 것을 폴더로 정리하여 언제든지 검색할 수 있습니다.

내장된 문서 스캐너는 추가 앱 없이 종이 페이지를 PDF로 변환합니다. 또한, 손으로 쓴 스케치나 Apple Pencil로 그린 스케치가 입력한 노트와 함께 표시됩니다. 그러나 텍스트 블록 이동, 복잡한 들여쓰기, 레이아웃 조정 등 고급 서식 기능은 제한되어 있습니다. 작업 관리를 위한 더 강력한 도구를 찾는 iOS 사용자에게 적합합니다.

Apple Notes의 최고의 기능

ICloud를 사용하여 텍스트, 이미지, 체크리스트 등 Apple 기기에서 노트를 동기화하세요

Face ID, Touch ID 또는 비밀번호를 사용하여 민감한 노트에 프라이버시를 강화하세요

노트를 폴더와 하위 폴더로 정리하고 태그를 사용하여 빠르게 필터링하세요

노트, 작업 및 프로젝트 전반에 일관성을 유지하기 위한 사전 구축된 Apple Notes 템플릿

Apple Notes의 한도

Apple 제품에서만 사용 가능

Apple Notes 가격

ICloud를 통해 무료(5GB 포함)로 이용 가능, 유료 iCloud+ 플랜을 통해 추가 저장소 이용 가능

Apple Notes 평가 및 리뷰

Apple 앱 스토어: 4. 6/5 (20,000건 이상의 평가)

실제 사용자들이 Apple Notes에 대해 말하는 것

Reddit 사용자가 공유한 내용:

빠르고 손으로 쓰거나 음성으로 녹음한 노트에 적합합니다. Apple 하드웨어에서는 동기화가 빠르지만 Windows에서 액세스하기는 어렵습니다. 웹 버전에서는 계속 로그아웃됩니다.

👀 알고 계셨나요? 프린스턴 대학과 캘리포니아 대학 로스앤젤레스 캠퍼스의 두 연구원은 손으로 노트를 쓰는 것이 컴퓨터로 노트를 타이핑하는 것보다 이해와 기억에 더 효과적이라는 것을 발견했습니다.

📚 자세히 보기: 최고의 AI 커뮤니케이션 도구

5. Obsidian (복잡한 아이디어를 전체 데이터 소유권과 연결하는 데 가장 적합)

via Obsidian

Obsidian은 방대한 개인 아카이브를 관리할 때 유용합니다. Amplenote의 다른 대안들 중에서도 수백, 수천 개의 개별 노트를 생각해보세요. 이 노트 작성 앱은 상호 연결 및 진정한 양방향 연결을 지원하므로 모든 아이디어, 프로젝트 또는 참고 자료를 서로 연결할 수 있습니다.

동일한 제품에 대한 여러 마케팅 캠페인을 추적한다고 상상해보세요. Obsidian을 사용하면 각 관련 노트가 서로 연결되어 있으며, 내장된 그래프 보기를 통해 클러스터와 간과된 관계를 즉시 확인할 수 있습니다.

그러나 Obsidian은 팀 협업보다는 심층적인 개인 탐구에 중점을 두고 있습니다. 노트를 개인 지식 웹으로 정리하는 것은 유용하지만, 댓글을 달거나 실시간으로 편집할 수는 없습니다.

워크플로우가 정보 또는 작업의 외부 전달(작업 항목 할당, 피드백 수집, 다른 앱과의 동기화 등)에 의존하는 경우 Obsidian의 미니멀한 디자인이 제한적이라고 느낄 수 있습니다. 아이디어를 혼자서 정리하기에는 좋지만, 완전히 통합된 팀 중심의 작업 공간이 필요한 경우에는 부족합니다.

Obsidian의 최고의 기능

양방향 연결 및 시각적 그래프 보기를 통해 개인 wiki와 같은 연결된 생각의 네트워크를 구축할 수 있습니다

아이디어를 공간적으로 정리할 수 있는 캔버스 모드 — 브레인스토밍, 지도 작성 또는 시각적 사고에 적합합니다

맞춤형 도메인과 SEO 지원 디자인으로 노트를 지식 기반 또는 wiki로 게시하세요

Obsidian의 한도

기기를 동기화하려면 유료 애드온이 필요하며, 해결 방법을 사용하지 않으면 협업 기능이 제한됩니다

Obsidian 가격 정책

개인용으로 무료

동기화: 사용자당 월 5달러

출판: $10/월당 사이트

상업용 라이선스: 사용자당 연간 $50

Obsidian 평가 및 리뷰

Google Play : 4. 3 (12,000개 이상의 리뷰)

Apple Store: 4.5 (2,000개 이상의 리뷰)

Obsidian에 대한 실제 사용자의 평가

Reddit 사용자가 공유한 내용:

Obsidian은 생각을 정리하는 데 도움이 되는 깔끔한 마크다운 쓰기 공간을 제공하지만, 그래프 보기, 백링크, 스마트 연결 플러그인 등 많은 추가 기능은 과대 평가된 느낌입니다. 저는 주로 로컬 그래프와 간단한 폴더 구조를 사용합니다.

Obsidian은 생각을 정리하는 데 도움이 되는 깔끔한 마크다운 쓰기 공간을 제공하지만, 그래프 보기, 백링크, 스마트 연결 플러그인 등 많은 추가 기능은 과대 평가된 느낌입니다. 저는 주로 로컬 그래프와 간단한 폴더 구조를 사용합니다.

👀 알고 계셨나요? Roam Research는 비선형적 사고를 위해 특별히 설계된 노트 작성 도구입니다. 폴더나 정적인 문서로 정보를 정리하는 기존의 노트 앱과 달리, Roam은 아이디어를 연결하여 뇌가 일하는 방식을 모방한 그래프 기반 모델을 사용합니다. Obsidian은 더 유연하고 프라이버시를 존중하며 오프라인에서도 사용하기 쉬운 패키지로 많은 핵심 기능을 제공합니다.

6. Evernote (크로스 기기 동기화 및 웹 클리핑에 가장 적합)

evernote를 통해

Evernote는 모든 기기에서 노트, 문서 및 웹 클리핑에 쉽게 액세스할 수 있도록 해줍니다. OCR 기반 검색 기능은 이미지 및 PDF 내의 텍스트도 찾아주므로 파일을 일일이 뒤질 필요가 없습니다. 웹 클리퍼를 사용하면 기사, 코드 스니펫 또는 레시피를 정리된 노트북에 바로 저장할 수 있습니다.

AI 검색 및 AI 편집 기능을 갖춘 Evernote는 단순한 저장소를 넘어 진정한 생산성 파트너로 거듭났습니다. 키 정보를 표시하고, 초안을 정리하고, 영감이 필요할 때 신선한 아이디어를 제안합니다.

ClickUp, Google 캘린더, Slack 또는 Teams에 연결할 수 있으므로 회의 노트와 알림이 즐겨찾기 도구로 원활하게 흐름을 이어갑니다. 작업을 추적하는 방법이 궁금하다면 Evernote의 작업 기능이 도움이 될 것입니다. 프로젝트를 더 작은 작업으로 나누고, 책임을 할당하고, 진행 상황을 모두 앱 내에서 추적할 수 있습니다.

Evernote의 최고의 기능

웹 클리퍼로 전체 웹 페이지 또는 기사를 클립하고 태그를 사용하여 특정 노트북에 저장하세요

AI 기반 검색을 사용하여 노트, 문서, PDF, 심지어 이미지 텍스트(OCR)에서도 콘텐츠를 찾을 수 있습니다

오디오 노트를 검색 가능한 텍스트로 변환하여 회의 및 이동 중 아이디어에 유용하게 사용할 수 있습니다

Evernote의 한도

기본(무료) 요금제는 이제 50개의 노트와 1개의 노트북으로 제한되며, 1대의 기기에서만 동기화할 수 있습니다

Evernote 요금제

무료 : 기본 기능

개인용 : $14.99/월

프로페셔널 : $17.99/월

Enterprise: 맞춤형 가격

Evernote 평가 및 리뷰

G2 : 4.4/5 (2,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (8,000개 이상의 리뷰)

Evernote에 대한 실제 사용자의 평가

G2 사용자가 공유한 내용:

Evernote 계정에는 입력한 노트, 웹사이트 클립, PDF 파일, 사진 등 거의 모든 것을 저장할 수 있습니다. 웹 클리퍼와 "받은 편지함으로 이메일" 기능은 저에게 특히 유용합니다.

🧠 재미있는 사실: 1830년대에 찰스 디킨스는 의회 기자가 되기 위해 속기를 배웠고, 그 경험을 그의 캐릭터 데이비드 코퍼필드에 반영했습니다.

📚 더 보기: 노트 필기용 최고의 Evernote 대안

7. Tana (구조화된 사고를 위한 최고의 AI 기반 작업 공간)

tana를 통해

Tana는 전통적인 노트와 AI 및 음성 입력을 결합하여 아이디어를 빠르게 캡처하고 정리할 수 있도록 도와줍니다. 수동 형식 지정 없이 노트를 작업, 프로젝트 또는 구조화된 데이터로 변환하고자 하는 사용자를 위해 제작되었습니다.

일상적인 작업에 AI를 활용하는 방법을 찾고 있다면, Tana가 자연스러운 경험을 제공합니다. 몇 번의 키 입력이나 간단한 음성 메모로, 머릿속을 스치는 생각을 구조화되고 실행 가능한 항목으로 바꿀 수 있습니다.

구조 우선 접근 방식은 모든 노트를 링크, 태그 및 쿼리 가능한 동적 오브젝트로 변환합니다. 오프라인 상태이거나 이동 중에 음성 메모를 녹음하는 경우에도 Tana는 정보의 캡처와 실행 사이의 마찰을 줄이는 것을 목표로 합니다.

Tana의 최고의 기능

Supertags를 사용하여 노트를 작업, 회의 또는 OKR과 같은 구조화된 항목으로 변환하여 필터링, 검색 및 추적이 가능하게 만드세요

내장된 AI 처리를 사용하여 음성 메모를 아젠다 항목, 아이디어 또는 노트로 자동으로 변환하세요

맞춤형 피드를 사용하여 태그를 지정하거나 수동으로 정리할 필요 없이 예정된 회의, 위임된 작업, 목표 등 주요 항목을 표시하세요

Tana의 한도

Tana에서 콘텐츠를 내보내는 것은 어려울 수 있습니다. 플랫폼에서 데이터를 쉽게 이동할 수 있는 내장 옵션이 제한되어 있기 때문입니다

Tana 가격:

Free Plan: 핵심 기능으로 이용 가능

유료 플랜: Plus : 월 10달러 Pro : 월 18달러

추가 혜택: $10/월

Pro: $18/월

추가 혜택: $10/월

Pro: $18/월

Tana 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들이 Tana에 대해 말하는 것

Reddit 사용자가 공유한 내용:

Tana를 선택한 이유는 기술적 지식이 없어도 목록, 카드, 탭, 달력, 사이드 메뉴 등 다양한 방식으로 정보를 쉽게 볼 수 있기 때문입니다. 하지만 Obsidian에서 다음과 같은 기능이 그리워집니다. 로컬 액세스, 널리 사용되는 Markdown 형식, 백업의 용이성 및 사용법.

📚 또한 읽기: 프로젝트 관리자를 위한 9가지 프로젝트 관리 체크리스트

8. Nimbus Note (현재 FuseBase로 변경됨, 체계적인 팀 협업에 가장 적합)

fuseBase를 통해

Nimbus Note(현재 FuseBase) 는 크로스 플랫폼 문서 협업 소프트웨어입니다. 생산성 애호가들은 Amplenote를 사용하여 개인 워크플로우를 관리하는 반면, FuseBase는 소규모 팀, 클라이언트 및 파트너를 위한 B2B 중심 작업 공간 플랫폼입니다.

팀과 개인이 한 곳에서 노트, 작업 및 프로젝트를 관리할 수 있습니다. 다중 형식 노트 작성, 데이터베이스 스타일의 구성 및 내장 스크린 캡처 도구를 제공합니다. 이 Amplenote 대안은 노트 작성, 지식 기반, AI 에이전트 및 클라이언트 포털의 강력한 기능을 하나의 플랫폼에 통합합니다.

Nimbus Note의 최고의 기능

각기 다른 액세스 수준을 가진 여러 팀, 클라이언트 또는 프로젝트를 위해 별도의 작업 공간을 만드세요

내장된 Nimbus Clipper로 전체 웹 페이지, 이미지 또는 스크린 캐스트를 캡처하고 노트에 주석을 달 수 있습니다

데이터베이스, 스프레드시트 및 작업 목록을 노트에 직접 추가하여 동적인 내부 wiki 또는 클라이언트 포털을 만들 수 있습니다

Nimbus Note의 한도

사용자들은 로그인 문제와 플랫폼 간 앱 지원의 불일치에 대해 보고했습니다

Nimbus Note 가격

맞춤형 가격

Nimbus Note 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (170개 이상의 리뷰)

실제 사용자들이 Nimbus Note에 대해 어떻게 평가하고 있나요?

Google Play 노트에 대한 리뷰:

이 앱은 정말 훌륭하며, 노트 작성 앱으로 위장한 블로트웨어를 한 번에 쓸어 버릴 수 있습니다! (정답을 맞힌 분에게는 상은 없습니다.) 불편한 점이 있으면 개발자들이 충분히 신속하게 대응합니다! 미적 매력이 가장 큰 매력이지만, 기능도 매우 풍부합니다! fuse base 팀 전체에 행운을 빕니다 (이름이 nimbus에서 변경된 것 같습니다)

9. Workflowy (최소주의적 아웃라인 작성과 무한 중첩에 가장 적합)

workflowy를 통해

WorkFlowy는 노트와 할 일을 중첩된 목록으로 변환하므로, 한 번의 클릭으로 전체를 축소하여 큰 그림을 보거나 세부 사항으로 이동할 수 있습니다.

접을 수 있는 개요 형식은 스레드 댓글을 스크롤하는 듯한 느낌을 주어 필요한 주제만 확장할 수 있습니다. 진행 상황을 시각적으로 확인하고 싶다면 Workflowy의 내장 Kanban 보드가 모든 목록을 열로 변환합니다. 개요를 떠나지 않고도 작업을 "아이디어"에서 "완료됨"으로 이동할 수 있습니다.

Workflowy의 최고의 기능

다른 위치에 있는 항목을 미러링할 수 있으므로 한 곳에서 편집한 내용이 연결된 모든 인스턴스에 자동으로 업데이트됩니다

모든 목록에서 칸반 스타일의 보드를 지원하여 개요를 벗어나지 않고도 프로젝트를 시각적으로 관리할 수 있습니다

YouTube 비디오 및 트윗과 같은 리치 미디어를 노트에 직접 삽입하여 더 풍부한 컨텍스트를 갖춘 플랜을 만들 수 있습니다

Workflowy의 한도

형식 옵션이 제한적이며, 테이블을 지원하지 않고, 스타일링이 최소한이며, 모든 콘텐츠가 단일 파일에 저장되므로, 보다 체계적인 노트 구성을 선호하는 사용자에게는 제한적이라고 느낄 수 있습니다.

Workflowy 가격 정책

Free 플랜

Pro: $8.99/월

Workflowy 평가 및 리뷰

G2 : 4.5/5 (30개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (15개 이상의 리뷰)

실제 사용자들이 Workflowy에 대해 어떻게 평가하고 있나요?

Reddit 사용자의 노트:

Workflowy는 훌륭한 개요 작성 도구로, 저는 이 도구를 사용하여 제 삶의 대부분을 정리하고 있습니다. 간단하고 빠르며 키보드 사용이 편리하고 어디서나 사용할 수 있습니다. 많은 사람들이 이전의 개요 작성 도구(More, GrandView, Ecco 등)를 사용하다가 웹에서 사용할 수 있는 도구를 찾고자 이 도구를 찾게 된 것 같습니다.

10. Supernotes (카드 기반 지식 관리에 가장 적합)

via Supernotes

Supernotes는 독특한 노트 카드 기반 접근 방식을 통해 아이디어를 더 빠르게 기록하고 정리하며 협업할 수 있도록 도와줍니다.

긴 페이지나 문서 대신, 각 생각은 태그, 백링크, 수학 방정식, 이미지 및 테이블이 포함된 한 입 크기의 노트 카드로 변환됩니다.

시각적 그래프 보기, 중첩된 계층 구조, 실시간 협업 기능을 갖춘 Supernotes는 선형 노트 도구보다 지식 지도에 더 가깝습니다. 이동 및 심층 연결이 가능한 원자적 노트를 원하는 학생, 연구원, Zettelkasten 팬에게 유용합니다.

Supernotes의 최고의 기능

노트 카드 형식을 사용하면 아이디어를 원자 단위로 나눌 수 있으며, 방정식, 테이블 및 풍부한 콘텐츠를 지원하여 공유할 수 있습니다

노트 간의 연결을 2D 및 3D로 시각화하는 그래프 보기

다른 사람이 Supernotes 계정을 가지고 있지 않아도 가능한 실시간 협업

Supernotes의 한도

첫 100개의 노트 카드 이후에는 무료 사용이 제한되므로, 친구를 추천하거나 업그레이드해야 제한 없이 계속 사용할 수 있습니다

Supernotes 가격 정책

무료 플랜: 100개의 노트 카드

맞춤형 가격

Supernotes 평가 및 리뷰

G2 : 4.8/5 (45개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (40개 이상의 리뷰)

실제 사용자들이 Supernotes에 대해 어떻게 평가하고 있나요?

Reddit 사용자의 노트:

Supernotes는 정말 놀랍습니다. 최고의 UI 중 하나이며, 통합성이 뛰어나고, 크로스 플랫폼을 지원하며, 노트 카드는 정보 정리를 위한 멋진 기능입니다.

ClickUp으로 나만의 노트, 나만의 시스템 — 완벽한 Amplenote 대안

노트 작성은 모든 사람에게 동일한 방식으로 이루어지는 것이 아닙니다. 일부는 개요를 선호하는 반면, 다른 일부는 카드, 그래프 또는 AI 알림이 필요합니다.

Amplenote는 일부 사용자에게는 적합합니다. 하지만 아직 시스템을 구축하는 단계라면, 이러한 대안을 통해 자신에게 맞는 유연한 기반을 마련할 수 있습니다.

ClickUp은 작업, 타임라인, 문서 등 사용자의 스타일에 맞게 조정할 수 있는 모듈형 작업 공간을 제공합니다. ClickUp Docs를 사용하면 도구를 전환하지 않고도 노트 초안을 작성하고, 작업을 인라인으로 연결하고, 실시간으로 협업하고, 아이디어를 실행으로 옮길 수 있습니다.

ClickUp Brain 및 AI Notetaker를 사용하면 노트를 빠르게 요약, 필사 및 생성할 수 있습니다. 맞춤형 보기, 자동화 및 권한을 갖춘 ClickUp은 단순한 노트 앱을 넘어선 제품입니다. 작업을 관리하기 위한 프로젝트 관리 제어 센터입니다.

지금 이 최고의 Amplenote 대안을 사용해 보세요. ClickUp에 무료로 가입하세요.