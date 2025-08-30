2025년 포용적인 직장 구축을 위한 최고의 ERG 소프트웨어 10선

ERG를 시작한 목적이 가끔 점심 모임이나 학습 세션을 주최하기 위해서가 아니었을 것입니다.

커뮤니티를 구축하고 변화를 창출하며 모든 직원이 인정받는 느낌을 주기 위해 시작했습니다. 하지만 적절한 tools가 없다면 가장 열정적인 ERG조차도 금세 추진력을 잃게 됩니다.

그리고 그게 문제입니다.

🧐 알고 계셨나요? 특히 딜로이트 연구에 따르면 강한 소속감은 업무 성과를 56% 향상시키고 이직 위험을 절반으로 줄일 수 있습니다.

여성 기술인 ERG가 패널 토론과 멘토링 모임으로 한 해를 시작하지만, 중앙 집중식 플랫폼이 없어 혼란스러워집니다. 참가 신청이 줄어들고, 자원봉사자들은 지쳐버리며, 열정이 식어갑니다.

포용을 위한 대담한 비전은 달력 초대장과 스프레드시트에 묻혀버렸습니다.

해결책은? 열정적인 자원봉사자들의 소진을 유발하지 않으면서도 이벤트 실행, 참여도 추적, 경영진에 대한 영향력 입증을 용이하게 하는 전용 직원 자원 그룹 플랫폼입니다

🧐 알고 계셨나요? 현대적인 직원 자원 그룹 ( ERG ) 개념은 1970년 제록스에서 시작되었습니다. 당시 흑인 직원들은 지속되는 인종 차별과 사회적 불안에 대응하여 '전국 흑인 직원 협의회(National Black Employee Caucus)'를 결성했습니다. 그들의 목표는 직장 내 옹호, 지원, 발전을 위한 스페이스를 마련하는 것이었으며, 이는 오늘날 우리가 보는 ERG의 초석을 마련했습니다.

ERG 소프트웨어에서 무엇을 찾아야 할까요?

ERG 소프트웨어를 선택할 때는 직원 자원 그룹의 성장과 성공을 지원하는 키 기능을 살펴보세요. 이러한 tools들은 직원 관리 효율성을 높이고 의미 있는 성과를 창출할 수 있습니다.

ERG 플랫폼을 평가할 때 우선적으로 고려해야 할 키 기능은 다음과 같습니다:

직관적인 사용자 경험: ERG 리더와 회원에게 최소한의 교육만으로도 사용 가능한 사용자 친화적 인터페이스를 갖춘 플랫폼을 선택하세요

강력한 커뮤니케이션 tools: *지속적인 ERG 참여를 촉진하는 토론 포럼, 다이렉트 메시징, 공지 기능이 있는지 확인하세요

*종합적인 이벤트 관리: 달력 연동, 등록 기능, 알림 시스템, 행사 후 360도 피드백 수집 기능을 갖춘 플랫폼 선택

중앙 집중식 리소스 저장소: *인적 자원 관리 소프트웨어가 문서, 비디오, 교육 자료를 저장하고 공유할 수 있는 라이브러리를 제공하는지 확인하세요

*고급 분석 대시보드: ERG 참여도, 성장 및 영향력을 측정할 수 있는 보고 기능을 갖춘 소프트웨어를 선택하세요

모바일 친화적 디자인: 모바일 접근성을 보장하여 완전한 참여 기능을 포함시키고, 회원이 책상에 있지 않을 때도 참여할 수 있도록 지원합니다

원활한 통합 옵션: *기존 HR 시스템, 커뮤니케이션 tools 및 달력과의 호환성 확인

미래 대비 확장성: *조직과 함께 성장하며 다중 ERG를 지원하는 솔루션을 선택하세요

유연한 맞춤형 설정: *워크플로우 구성, 데이터 필드 조정, 특정 다양성 및 포용성 용어를 반영한 용어 변경이 가능한 플랫폼을 선택하세요

🧠 보너스 인사이트: ERG의 진정한 의미는 무엇인가요?* ERG는 단순히 '직원 자원 그룹(Employee Resource Group)'을 의미하지 않습니다. 심리학에서 클레이튼 알더퍼 ( Clayton Alderfer )가 개발한 ERG 이론은 욕구를 생존(Existence), 관계성(Relatedness), 성장(Growth)으로 분류합니다. 현대 ERG와 직접 연결되지는 않지만, 흥미롭게도 중첩되는 부분이 있습니다. 오늘날의 ERG는 종종 안전, 연결, 발전이라는 욕구를 충족시키기 때문입니다.

📚 함께 읽기: 인적 자원 프로세스 최적화 방법

한눈에 보는 최고의 ERG 소프트웨어

*tools *주요 기능 주요 사용 사례 가격 ClickUp – /AI 기반 회의 관리 – 작업과 노트의 원활한 통합 – 맞춤형 대시보드 AI 지원을 통해 포괄적인 노트 작성, 작업 관리 및 프로젝트 추적이 필요한 Teams Free Forever; 기업 맞춤형 설정 가능 Chronus – 알고리즘 기반 멘토링 프로그램 매칭 – 체계적인 대화 가이드 – 가상 멘토링 tools 정식 ERG 멘토링 프로그램을 운영하는 조직 중 고위 리더와 유망 인재를 연결하고자 하는 곳 Core: 연간 $14,995부터; Enterprise: 연간 $24,995부터 텔레스코프 어피니티스 – 데이터 기반 ERG 인사이트 – 네트워크 지도 – 비즈니스 영향력 보고 그룹 건강, 참여도 및 영향력에 대한 실행 가능한 통찰력이 필요한 ERG 리더들을 위한 도구 맞춤형 가격 책정 Chezie – 커뮤니티 중심 플랫폼 – 회원 인정 tools – 모바일 우선 디자인 강력하고 연결된 ERG 커뮤니티 구축과 회원들의 의미 있는 참여에 주력하는 조직 200명의 ERG 회원 기준 연간 $15,000부터 시작 Benevity Affinity Groups – 자선 활동 연결– 직원 참여 tools– 기부금 매칭 처리 기업의 사회적 책임 노력과 ERG를 통합하고 기부 기회를 제공하고자 하는 Teams 맞춤형 가격 책정 Affirmity ERG 플랫폼 – ERG 규정 준수 추적 – 다양성, 형평성 및 포용성 보고 – 이벤트 참여 추적 다양성 및 포용성 기준 준수를 보장하면서 ERG 참여도와 영향력을 측정해야 하는 기업을 위한 솔루션 맞춤형 가격 책정 멘토클릭 다이버스트 – Enterprise 수준의 ERG 관리 – 멘토링 및 승계 플랜 – HRIS 및 LMS와의 통합 리더십 개발 및 멘토링에 중점을 두고 ERG를 확장하는 대규모 조직 맞춤형 가격 책정 Qooper ERG 소프트웨어 – AI 기반 멘토링 매칭 – 이벤트 관리 tools – 모바일 우선 참여 기능 체계적인 멘토링, 이벤트 추적 및 영향력 측정을 통해 ERG 프로그램을 확장하고자 하는 조직 맞춤형 가격 책정 WeSpire – 직원 참여 캠페인 – 데이터 기반 영향력 보고 – 사전 제작된 맞춤형 템플릿 ERG 활동을 비즈니스 성과와 연결하고 그 영향력을 추적해야 하는 중대형 Enterprise 맞춤형 가격 책정 Phenom ERG – 인재 경험 통합 – 인재 확보를 통한 ERG 관리 – 이벤트 및 그룹 관리 인재 확보 및 개발 전략과 ERG를 통합하려는 기업들 맞춤형 가격 책정

기업 문화를 강화하는 10가지 ERG 소프트웨어 플랫폼

ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법 저희 편집팀의 팔로워는 투명하고 연구 기반이며 벤더 중립적인 프로세스를 따르므로, 추천 내용이 실제 제품 값을 바탕으로 함을 신뢰하실 수 있습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 안내입니다.

여러분의 요구에 맞춰 선택할 수 있는 최고의 ERG 소프트웨어를 소개합니다:

1. ClickUp (ERG 관리와 전체 일 관리를 통합하는 데 최적)

ClickUp 대시보드를 활용하여 ERG 활동에 대한 가시성과 협업 효율성을 높이세요

ClickUp은 일을 위한 올인원 앱입니다—ERG 활동도 물론 포함됩니다. 팀의 일상 워크플로우와 함께 이벤트 플랜부터 멘토링 추적까지, 모든 것을 한 곳에서 관리하세요.

회사 중앙 작업 공간에 ERG를 통합하세요

ClickUp 작업은 큰 목표를 할당 및 추적이 쉬운 실행 가능한 작은 작업으로 분할할 수 있게 합니다. 문화유산의 달 이벤트를 플랜 중이신가요? 멘토링 프로그램을 설정 중이신가요? ClickUp은 ERG 리더들이 팀의 워크플로우에 맞춰 리스트, 보드 또는 달력을 활용하여 자신만의 방식으로 구축할 수 있도록 지원합니다.

우선순위, 하위 작업, 맞춤형 상태, 마감일을 통해 지속적인 확인 메시지 없이도 모두가 동일한 목표를 향해 나아갑니다.

ClickUp은 직원 자원 그룹을 조직의 중앙 ClickUp 작업 공간으로 통합하는 데 탁월합니다. 전용 ERG 솔루션과 달리, ClickUp은 다양성 이니셔티브를 광범위한 회사 워크플로우와 통합하여 가시성을 제공함으로써 ERG가 HR 전략과 연계되도록 지원합니다.

📮ClickUp 인사이트: 전문가의 약 41%가 팀 커뮤니케이션에 인스턴트 메시징을 선호합니다. 신속하고 효율적인 소통을 제공하지만, 메시지가 여러 채널, 스레드 또는 다이렉트 메시지에 분산되어 나중에 정보를 찾기 어려워지는 경우가 많습니다. ClickUp Chat과 같은 통합 솔루션을 사용하면 채팅 스레드가 특정 프로젝트 및 작업에 지도되어 대화가 맥락을 유지하며 쉽게 접근할 수 있습니다.

💡 전문가 팁: 연간 이벤트 조직이 필요하신가요? 신규 회원 온보딩을 하시나요? 시간대 간 협업이 필요하신가요? ClickUp 사용자 지정 필드를 사용하면 자원봉사 시간, ERG 유형, 대명사, 위치 등의 데이터를 추적할 수 있어 중요한 정보가 누락되는 일이 없습니다.

clickUp 문서로 ERG 지식 기반 구축하기*

효과적인 지식 관리와 공유는 성공적인 ERG의 핵심입니다. 따라서 ClickUp 지식 관리가 ERG 문서의 중앙 집중식 hub 역할을 합니다. 리소스 그룹은 교육 자료, 포용성 최고의 실행 방식, 문화 정보를 위한 포괄적인 wiki와 지식 기반을 구축할 수 있습니다.

ClickUp 지식 관리로 모든 그룹 문서의 단일 정보 소스를 구축하세요

ERG 리더는 중첩된 페이지가 포함된 체계적인 ClickUp Docs를 생성하여 신규 회원이 그룹의 사명과 활동을 이해하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

ClickUp Docs에서 중첩된 페이지와 내장된 작업을 통해 체계적이고 협업 가능한 문서를 생성하세요

이 플랫폼은 협업 편집도 지원하여 여러 회원이 동시에 리소스에 접근하고 기여할 수 있습니다. 버전 기록 기능은 중요한 맥락을 보존하면서 콘텐츠를 최신 상태로 유지합니다.

ClickUp 채팅으로 대화의 맥락을 유지하세요

단순한 지식만으로는 부족합니다—효과적인 커뮤니케이션이 이러한 자원을 활성화시킵니다. 바로 여기서 ClickUp 채팅이 ERG 작업 공간 내에서 직접적인 상황별 커뮤니케이션을 가능하게 합니다.

ClickUp 채팅으로 여러 tools 간 전환 없이 아이디어를 공유하고, 피드백을 제공하며, 활동을 조정하세요

분리된 메시징 앱과 달리 ClickUp 채팅은 대화를 작업, 문서, 프로젝트와 직접 연결하여 집중된 토론을 생성하고 추진력을 유지합니다.

🎥 ClickUp 채팅이 대화를 체계적으로 정리하고 Teams 간 연결을 유지하는 방법 확인하기—분실된 메시지나 흩어진 스레드 없이, 커뮤니티가 번성하도록 돕는 집중된 커뮤니케이션만 제공합니다. ERG 소프트웨어와 마찬가지로, 이는 모든 목소리에 명확한 스페이스를 제공하고, 협업을 원활하게 하며, 참여를 실질적인 영향력으로 전환하는 것입니다.

이 플랫폼은 팀 전체 공지사항과 개인 대화를 지원하여 광범위한 ERG 커뮤니케이션과 민감한 다양성 논의에 이상적입니다. 크로스-ERG 협업을 위해 채팅 채널에는 서로 다른 그룹의 회원을 포함시킬 수 있어, 관련 작업 및 문서와의 연결을 유지하면서 공동 프로젝트를 원활히 진행할 수 있습니다.

ClickUp 대시보드, 목표, 양식으로 진행을 추적하세요

ClickUp 대시보드는 이벤트 참석률, 회원 증가율, 봉사 시간, 프로젝트 완료율 등 메트릭을 시각화합니다. ClickUp 양식을 추가해 이벤트 후 회원 등록이나 피드백을 수집하세요. ClickUp 목표를 활용해 전사적 다양성 기준에 부합하는 프로젝트를 수립하고 성과를 지속적으로 추적하세요.

ClickUp 양식은 ERG 가입, 이벤트 참석 확인, 피드백 수집, 회원 참여 활성화 및 온보딩에 활용할 수 있습니다.

ClickUp 시간 추적 기능은 ERG 리더들이 자원봉사 시간을 작업별 또는 프로젝트별로 기록할 수 있도록 지원합니다. 이는 숨은 노력을 부각시키고 예산 또는 경영진의 지원을 요청하는 데 유용한 방법입니다.

관리자 일을 효율화하기 위해 ERG 리더는 ClickUp 자동화 기능을 활용하여 환영 이메일 발송, 알림 트리거, 작업 상태 업데이트 등을 수행할 수 있습니다.

AI가 직원 자원 그룹(ERG)과 포용적 채용을 지원하는 방법

ERG는 채용 공고의 편향성 검토부터 신입 사원의 환영 및 지원 보장까지 포용적 채용 관행의 모양에 핵심적인 역할을 합니다. AI는 이러한 일을 더 빠르고 일관성 있게 수행하며 확장성을 높여줍니다.

ERG를 위한 ClickUp Brain

ERG의 AI 조종사인 ClickUp Brain으로 다음을 수행할 수 있습니다:

포용적인 직무 설명서 초안 작성*: 편향되거나 배제적인 표현이 없는 무료 역할 설명서를 생성하세요.

신입사원 온보딩 콘텐츠 제작*: ERG 리소스를 요약하여 가이드로 제작해 신입사원이 첫날부터 연결감을 느낄 수 있도록 지원하세요.

실행 항목 준비*: ERG 채용 위원회 회의에서 팔로워를 즉시 기록하고 할당하세요.

clickUp Brain을 활용해 직무 설명서 검토, 온보딩 문서 초안 작성, 회의 아젠다 생성하세요.

ClickUp Brain Max: 실시간으로 ERG의 목소리를 포착하세요 ClickUp Brain Max의 음성 인식 텍스트 변환 기능을 통해 ERG 리더는 실시간 토론, 브레인스토밍 또는 멘토링 세션을 녹음하고 이를 구조화된 작업(예: 심사 가이드라인 업데이트 또는 포용적 문화 워크숍 플랜)으로 전환할 수 있습니다. 모든 아이디어는 기록되고 요약되어 워크플로우와 연결되므로 ERG 회원들의 의견이 채용 결정의 모양을 만든다, 소외되지 않습니다. ClickUp의 AI 기반 대시보드를 통해 ERG 프로그램은 참여도, 감정 분석, 참여 메트릭을 추적할 수 있어, 리더들이 변화를 주도하고 공정한 채용을 위한 진전 상황을 측정할 수 있는 구체적인 데이터를 제공합니다.

ClickUp 최고의 기능

회원 증가, 이벤트 참석률, 이니셔티브 완료율 등 ERG 메트릭을 추적할 수 있는 맞춤형 대시보드를 생성하세요

세부적인 권한을 제공하여 ERG 리더가 민감한 문서나 토론에 대한 접근을 통제할 수 있도록 합니다

이벤트 참가 신청 및 신규 회원 가입을 위한 양식 보기 기능으로 피드백 수집

ClickUp Brain을 활용하여 환영 이메일, 이벤트 알림, 상태 업데이트를 자동화하세요

목표를 설정하고 추적하여 ERG를 조직의 다양성 목표와 연계하세요

템플릿, 권한 설정, 통합 기능을 통해 높은 수준의 맞춤화가 가능합니다

다양한 플랜 스타일에 맞춰 목록, 보드, 달력 또는 간트 보기로 이니셔티브를 시각화하세요

이동 중에도 접근 가능한 모바일 앱

ClickUp의 한도

프로젝트 관리 tools에 익숙하지 않은 ERG 리더를 위한 학습 곡선

ERG 전용 워크플로우 및 보고를 위해서는 수동 설정이 필요합니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

저희 팀은 세 개 국가에 걸쳐 네 개의 시간대에 분산되어 있습니다. 팀 회원 간 명확한 소통이 이루어지지 않으면 최소 하루의 지연이 발생합니다. 이메일이나 Teams 메시지 대신 서로에게 직접 작업을 할당하는 것이 훨씬 효율적입니다. 작업 자체를 통해 채팅하고 업데이트하므로 "그 메시지가 이메일이었나, 그녀가 나에게 보낸 메시지였나?" "언제까지 필요했지?" "얼마나 급한 일이지?" 같은 의문을 품을 필요 없이 관련 대화를 훨씬 쉽게 찾을 수 있습니다. 이러한 모든 질문은 잘 구성된 작업에서 답을 찾을 수 있습니다.

저희 팀은 세 개 국가에 걸쳐 네 개의 시간대에 분산되어 있습니다. 팀 회원 간 명확한 소통이 이루어지지 않으면 최소 하루의 지연이 발생합니다. 이메일이나 Teams 메시지 대신 서로에게 직접 작업을 할당하는 것이 훨씬 효율적입니다. 작업 자체를 통해 채팅하고 업데이트하므로 "그 메시지가 이메일이었나, 그녀가 나에게 보낸 메시지였나?" "언제까지 필요했지?" "얼마나 급한 일이지?" 같은 의문을 품을 필요 없이 관련 대화를 훨씬 쉽게 찾을 수 있습니다. 잘 구성된 작업 하나면 모든 질문에 답이 됩니다.

2. Chronus (ERG 멘토링 프로그램에 최적)

via Chronus

귀사의 멘토링 프로그램은 전략적이라기보다 사후 대응적입니까? 크로너스는 알고리즘 매칭으로 이러한 추측을 없애고, 고위 리더와 유망 인재 간 목적의식 있는 연결을 창출합니다.

크로너스는 직원 자원 그룹 내 멘토링 관계를 촉진하는 전문 소프트웨어를 제공합니다. 이 플랫폼은 멘토링이 종종 성공적인 ERG의 핵심 요소임을 인식하며, 경험 많은 전문가와 지도를 구하는 이들을 연결합니다.

크로너스의 주요 기능

구조화된 대화 가이드와 목표 설정 tools를 제공하여 멘토와 멘티가 참여 과정 전반에 걸쳐 서로를 지원할 수 있도록 합니다

가상 멘토링 tools를 통해 지리적 위치에 관계없이 원격으로 회원을 연결하세요

포괄적인 프로그램 관리 대시보드를 통해 모든 멘토링 이니셔티브를 감독하세요

크로노스의 한도점

포괄적인 ERG 관리 소프트웨어보다는 멘토링에 중점을 둡니다

크로너스 가격 정책

Core : 연간 $15,995부터 시작

Enterprise : 맞춤형 가격 책정

커뮤니티: 17,995달러부터 시작

크로너스 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (30개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (100개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Chronus에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰에 따르면:

사용하기 쉽고 혁신적이며 재미있어서 멘토링의 행정적 부담을 더 이상 문제로 만들지 않습니다.

사용하기 쉽고 혁신적이며 재미있어서 멘토링의 행정적 부담을 더 이상 문제로 만들지 않습니다.

3. Teleskope Affinities (데이터 기반 ERG 인사이트에 최적)

via Teleskope Affinities

직감과 산발적인 피드백만으로는 전략적 ERG 의사결정을 이끌 수 없습니다. 이를 해결하기 위해 Teleskope Affinities는 직원 자원 그룹의 근본적인 패턴과 영향력을 드러내는 강력한 분석 기능을 제공하여 직감을 실행 가능한 통찰력으로 전환합니다.

이 플랫폼은 ERG 관리에 대한 분석적 접근 방식으로 두각을 나타냅니다. 조직이 그룹 건강, 직원 참여도 및 영향력에 대한 심층적인 통찰력을 얻을 수 있도록 지원합니다. Teleskope Affinities는 데이터를 활용하여 ERG 리더들이 정보에 기반한 프로그램 기획, 자원 배분 및 전략적 플랜 수립 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다.

Teleskope Affinities의 주요 기능

ERG 참여도를 키 HR 메트릭과 연계하여 비즈니스 영향력을 입증하세요

네트워크 지도를 통해 회원과 그룹 간의 연결 관계를 시각화하세요

경영진 수준의 보고를 통해 비즈니스 용어로 ERG의 값을 전달하세요

Teleskope Affinities의 한도

일상적인 ERG 운영보다 성과 측정에 더 중점을 둔 도구들

Teleskope Affinities 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Teleskope Affinities 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

📚 함께 읽기: 인재 유치 및 유지에 효과적인 직원 혜택 및 복리후생

4. Chezie (ERG 커뮤니티 구축에 최적)

via Chezie

많은 ERG는 활기찬 커뮤니티라기보다 공식 위원회처럼 기능합니다. Chezie는 진정성 있는 연결이 자연스럽게 형성되고 회원이 진심으로 환영받는 디지털 모임 스페이스를 창출함으로써 이러한 역학을 변화시킵니다.

다양성과 포용성 전문가들이 개발한 이 소프트웨어는 행정적 기능보다 진정한 연결과 참여를 우선시하여 ERG가 소속감 창출이라는 핵심 목적을 달성하도록 지원합니다.

Chezie는 목표 회원 모집 tools와 직원 온보딩 리소스를 통해 ERG 성장을 지원합니다.

Chezie의 주요 기능

각 ERG별 전용 리소스 hub에서 교육 자료를 공유하세요

참여자 및 동맹자를 위한 내장형 인정 tools를 활용하여 회원의 기여를 강조하세요

모바일 우선 설계로 모든 기기에서 일하며 어디서나 참여하세요

Chezie의 한도

일부 대안에 비해 프로젝트 관리 기능이 덜 강력함

Chezie 가격 정책

슬라이더 기반 가격 정책: 연간 $15,000부터 시작

Chezie 평가 및 리뷰

G2 : 평가 정보 없음

Capterra: 평가 정보 없음

📚 함께 읽기: HR 전문가를 위한 SMART 목표 예시

5. Benevity Affinity Groups (사회적 영향력 활동과 ERG 연결에 최적)

via Benevity Affinity Groups

Benevity를 통해 ERG의 영향력을 내부 문화에서 지역사회를 향한 활동으로 확장하세요. 이 플랫폼은 직원들의 참여와 열정을 외부 영향력 창출에 활용하여, 간소화된 기부 및 봉사 기회를 통해 자원 그룹을 그들이 관심 있는 자선 사업과 직접 연결합니다.

베네비티의 포괄적인 플랫폼은 조직이 직원 자원 그룹(ERG) 활동을 더 넓은 기업의 사회적 책임(CSR) 노력과 연결할 수 있도록 지원합니다. 이러한 접근 방식은 직원 자원 그룹이 영향력을 확대하는 동시에 회사 값과 지역사회 커밋과의 일관성을 입증하는 데 도움이 됩니다.

베네비티 어피니티 그룹의 주요 기능

ERG가 관련 사안 및 단체를 지원할 수 있는 기부 캠페인을 시작하세요

통합 자원봉사 관리 tools로 그룹 봉사 활동을 체계적으로 운영하세요

자동화된 기부금 매칭 처리로 기부 효과를 극대화하세요

직원 커뮤니티 참여에 대한 상세한 영향력 보고를 통해 기여도를 정량화하세요

Benevity 친목 그룹의 한도

내부 ERG 운영보다는 기부 및 자원봉사에 더 중점을 둡니다

Benevity 친목 그룹 가격 정책

맞춤형 가격 책정

베네비티 어피니티 그룹 평가 및 리뷰

G2 : 4.8/5 (150개 이상의 리뷰)

Capterra: 3.4/5 (40개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Benevity Affinity Groups에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰에 따르면:

베네비티는 직장 내 기부, 자원봉사, 보조금 프로그램을 관리하는 강력한 플랫폼입니다. 관리자 관점에서 인터페이스는 사용자 친화적이어서 캠페인 설정과 참여 추적이 용이합니다. 급여 시스템과의 연동으로 기부금 매칭이 간소화되며, 보고 tools는 직원 참여도와 프로그램 영향력에 대한 포괄적인 데이터를 제공합니다. 다만 가끔 발생하는 업데이트로 인해 사소한 오류가 발생할 수 있으며, 캠페인 맞춤형 설정 옵션이 더 유연해질 필요가 있습니다. 전반적으로 기업의 사회적 책임(CSR) 활동을 간소화하는 강력한 tool입니다.

베네비티는 직장 내 기부, 자원봉사, 보조금 프로그램을 관리하는 강력한 플랫폼입니다. 관리자 관점에서 인터페이스는 사용자 친화적이어서 캠페인 설정과 참여 추적이 용이합니다. 급여 시스템과의 연동으로 기부금 매칭이 간소화되며, 보고 tools는 직원 참여도와 프로그램 영향력에 대한 포괄적인 데이터를 제공합니다. 다만 가끔 발생하는 업데이트로 인해 사소한 오류가 발생할 수 있으며, 캠페인 맞춤형 옵션이 더 유연해질 필요가 있습니다. 전반적으로 기업의 사회적 책임(CSR) 활동을 간소화하는 강력한 tool입니다.

🧐 알고 계셨나요? CSR은 단순히 '선행'을 넘어섭니다. 강력한 CSR 프로그램을 운영하는 기업의 이직률은 25~30% 더 낮습니다.

6. Affirmity ERG 플랫폼 (ERG 규정 준수 및 보고에 최적)

via Affirmity ERG 플랫폼

다양성 보고 마감일이 다가올 때, 눈에 띄지 않는 ERG 성과로는 이해관계자를 만족시킬 수 없습니다. Affirmity는 직원 자원 그룹의 영향력을 포착하고 정량화하여, 우수한 일의 성과를 규제 요건과 ESG 커밋을 충족하는 문서화된 진행으로 전환합니다.

효과적인 활동과 그렇지 않은 활동에 대한 명확한 가시성을 확보함으로써 조직은 더 현명한 의사결정을 내리고, 자원을 효율적으로 배분하며, 일화적 사례가 아닌 데이터로 뒷받침되는 ERG 이니셔티브의 진정한 값을 입증할 수 있습니다. 신규 그룹을 구축하든 기존 그룹을 확장하든, Affirmity는 모든 기여가 기록으로 남도록 보장합니다.

Affirmity ERG 플랫폼의 주요 기능

각 자원 그룹별 전용 포털을 통해 ERG 커뮤니케이션을 원활하게 지원하세요

다양성, 형평성 및 포용성 목표에 대한 ERG 기여도 추적

이벤트, 이니셔티브, 자원봉사 활동 전반에 걸친 참여도를 측정하세요

통합 프로그램 관리를 통해 ERG와 멘토링 기회를 연결하세요

Affirmity ERG 플랫폼의 한도

특정 조직의 요구사항에 맞추기 위해 맞춤형화가 필요할 수 있습니다

일부 대안에 비해 한도 게임화 및 참여 유도 기능

Affirmity ERG 플랫폼 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Affirmity ERG 플랫폼 평가 및 리뷰

G2 : 평가 정보 없음

Capterra: 평가 정보 없음

7. MentorcliQ Diverst (Enterprise 수준의 ERG 관리에 최적)

via MentorcliQ

멘토클릭 다이버스트는 ERG 관리와 멘토링을 하나의 Enterprise 플랫폼에 통합합니다. 구성부터 영향력 추적까지 ERG 라이프사이클의 모든 단계를 지원하며, 체계적인 멘토링 관계를 통해 회원 간 연결을 강화합니다.

복잡한 글로벌 조직을 위해 설계되었으며, 지역별 지원, HRIS 및 LMS 통합, 내장된 승계 플랜 기능을 제공하여 리더십을 강화하고 프로그램의 일관성을 유지합니다. 시간대를 넘나드는 ERG 확장이나 미래 리더 육성 등 어떤 목표든 MentorcliQ Diverst는 커뮤니티가 목적의식을 가지고 성장하도록 돕습니다.

MentorcliQ Diverst 주요 기능

지역별 ERG 실행 지원으로 전 세계적으로 프로그램을 조정하세요

내장된 성공 플랜 기능을 통해 리더십 연속성을 보장하세요

HRIS 및 LMS 플랫폼과의 원활한 통합을 통해 기업 시스템과 연결하세요

MentorcliQ Diverst 한도

상당한 IT 부서 참여가 필요한 복잡한 구현 과정

대규모 조직에 적합한 높은 비용 구조

MentorcliQ Diverst 가격 정책

맞춤형 가격 책정

멘토클릭(MentorcliQ) 다양성 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (40개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.9/5 (100개 이상의 리뷰)

*멘토클릭 디버츠(MentorcliQ Diverts)에 대한 실제 사용자의 평가는?

G2 리뷰에 따르면:

멘토클릭(MentorCliq)에 대한 전반적인 경험은 매우 긍정적이었습니다. 이 플랫폼은 멘토/멘티와의 연결, 목표 설정, 시간 경과에 따른 진행 추적이 쉽게 가능하도록 명확한 프레임워크를 제공했습니다. 체계적인 자료와 지침은 우리의 대화가 집중적이고 의미 있게 유지되도록 도왔습니다. 멘토링 과정에서 추측을 배제하고 프로세스를 더 영향력 있고 일관성 있게 만들었습니다. 탐색이 얼마나 쉬운지, 그리고 진정한 관계 형성을 어떻게 지원하는지 높이 평가했습니다.

멘토클릭(MentorCliq)에 대한 전반적인 경험은 매우 긍정적이었습니다. 이 플랫폼은 멘토/멘티와의 연결, 목표 설정, 시간 경과에 따른 진도 추적을 쉽게 할 수 있는 명확한 프레임워크를 제공했습니다. 체계적인 자료와 지침은 우리의 대화가 집중적이고 의미 있게 유지되도록 도왔습니다. 멘토링 과정에서 추측을 배제하고 프로세스를 더 효과적이고 일관성 있게 만들었습니다. 사용하기 쉬웠고 진정한 관계 형성을 지원한 점이 특히 마음에 들었습니다.

8. Qooper ERG 소프트웨어 (ERG 프로그램 확장성에 최적)

via Qooper

ERG에 대한 열정에서 지속 가능한 성공으로의 도약은 적절한 구조 없이는 종종 실패합니다. Qooper는 좋은 의도를 성숙하고 영향력 있는 직원 자원 그룹으로 전환하는 프레임워크와 최고의 실행 방식을 제공하여 조직 내 직원 성장과 함께 자연스럽게 발전할 수 있도록 합니다.

Qooper ERG 소프트웨어는 조직이 다양성 및 포용성 이니셔티브를 수립, 관리, 확장할 수 있도록 지원하는 올인원 직원 자원 그룹 관리 플랫폼을 제공합니다.

Qooper ERG 소프트웨어의 주요 기능

이벤트 관리, 참석 여부 확인 및 출석 추적을 통해 그룹 활동을 조정하세요

목표와 이자를 기반으로 한 /AI 기반 매칭으로 멘토링 연결을 원활하게 지원하세요

분석 대시보드와 영향력 보고를 통해 프로그램 성공을 측정하세요

모바일 우선 설계와 푸시 알림을 통해 참여도를 높이세요

Qooper ERG 소프트웨어의 한도

일부 Enterprise 대안보다 사용자 정의 기능이 제한적입니다

광범위한 HR 생태계와의 한도 통합

Qooper ERG 소프트웨어 가격

맞춤형 가격 책정

Qooper ERG 소프트웨어 평가 및 리뷰

G2 : 4.6/5 (20개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (140개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Qooper에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

기본적으로 멘토링 프로그램을 시작하는 데 필요한 모든 것을 갖추고 있습니다. 구현이 쉽고 사용하기 간편하며 직관적인 사용자 인터페이스와 훌륭한 고객 서비스를 제공합니다. 저희 구현 전문가인 이펙(Ipek)은 놀라울 정도로 훌륭했으며, 프로그램 출시 후에도 여전히 그렇습니다. 그녀는 항상 상황을 확인하고 모든 이메일에 신속하게 응답합니다. 전반적으로 정말 훌륭한 프로그램과 서비스입니다.

기본적으로 멘토링 프로그램을 시작하는 데 필요한 모든 것을 갖추고 있습니다. 구현이 쉽고 사용하기 간편하며 직관적인 사용자 인터페이스와 훌륭한 고객 서비스를 제공합니다. 저희 구현 전문가인 이펙(Ipek)은 놀라울 정도로 훌륭했으며, 프로그램 출시 후에도 여전히 그렇습니다. 그녀는 항상 상황을 확인하고 모든 이메일에 신속하게 응답합니다. 전반적으로 훌륭한 프로그램과 서비스입니다.

9. WeSpire (ERG 영향력 측정 최적)

via WeSpire

예산이 제한될 때 '좋은 느낌'을 주는 계획들은 가장 먼저 검토 대상이 됩니다. WeSpire는 다양성 채용 및 관련 일을 비즈니스 성과와 참여도, 유지율, 혁신과 같은 키 메트릭에 직접 연결함으로써 ERG 투자를 보호합니다. 이를 통해 비용 발생처라는 인식에서 값 제작자로의 전환을 이끕니다.

이 포괄적인 솔루션은 중대형 Enterprise가 다양성 이니셔티브를 확장하고 이를 광범위한 ESG(환경, 사회, 지배구조) 및 CSR 프로그램과 통합하는 데 도움을 줍니다.

WeSpire 주요 기능

이벤트, 보드, 캠페인 등 다양한 채널을 통해 회원 참여 유도

사전 제작된 프로그램과 사용자 정의 가능한 템플릿을 활용하여 ERG 이니셔티브를 신속하게 시작하세요

데이터 기반 메트릭 및 보고 tools를 통해 참여도와 영향력을 분석하세요

WeSpire의 한도

일상적인 운영보다는 측정(효과 분석)에 주력

명확한 메트릭 메트릭 체계가 없는 조직의 경우 더 복잡한 설정이 필요합니다

WeSpire 가격 정책

맞춤형 가격 책정

WeSpire 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 평가 정보 없음

📚 함께 읽기: 팀 동기부여를 위한 직원 인센티브 아이디어

10. Phenom ERG (인재 경험 통합에 최적)

via Phenom ERG

ERG를 고립된 다양성 이니셔티브를 넘어 인재 생태계의 자연스러운 일부로 확장하세요. Phenom ERG는 직원 자원 그룹을 완전한 직원 참여 경험에 통합함으로써 인재 확보, 개발 및 유지 관리와 직접 연결합니다.

Phenom ERG는 Phenom의 포괄적인 인재 경험 플랫폼의 일부로, 직원 자원 그룹을 생성, 관리하고 그 영향력을 측정하기 위한 전문 솔루션을 제공합니다.

Phenom ERG의 주요 기능

특정 그룹과 공개 채용 기회를 공유하여 역할을 홍보하고 다양한 내부 후보자를 유치하세요

전문 권한을 부여받은 ERG 관리자를 지정하여 그룹을 효과적으로 이끌고 운영하세요

가상 및 대면으로 회원을 연결하기 위한 그룹 이벤트 생성 및 관리

Phenom ERG의 한도

최대 값을 위해 Phenom 플랫폼과의 통합이 필요합니다

Phenom ERG 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Phenom ERG 평가 및 리뷰

G2 : 4.3/5 (350개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Phenom에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

표면적으로 Phenom은 채용 담당자와 고용주 브랜드 관리자가 원하는 모든 것을 제공합니다. 지원자의 출처를 추적하는 방법, CRM에 후보자를 손쉽게 관리하는 방법, 이벤트 프로모션을 간소화하는 방법 등을 한곳에서 모두 해결할 수 있습니다.

표면적으로 Phenom은 채용 담당자와 고용주 브랜드 관리자가 원하는 모든 것을 제공합니다. 지원자의 출처를 추적하는 방법, CRM에 후보자를 손쉽게 관리하는 방법, 이벤트 프로모션을 간소화하는 방법 등 모든 기능을 한곳에서 제공합니다.

⭐ 특별 멘션

최적 활용 분야: 문화적 다양성 벤치마킹 인종, 문화적 배경, 신념 체계 등 인력 다양성에 대한 심층적 통찰을 제공하며, 귀사의 조직을 해당 산업 또는 지역의 벤치마크와 비교합니다.

최적 활용처: ERG 맞춤형 내부 커뮤니케이션 다양한 채널(이메일, 모바일, 인트라넷)을 통해 ERG 회원에게 목표된 뉴스레터와 업데이트를 제공하는 AI 기반 커뮤니케이션 플랫폼으로, 풍부한 분석 및 세분화 tools를 갖추고 있습니다.

최적 활용 분야: 장애 포용성 벤치마킹 이 tool은 조직이 채용, 편의 제공, 경력 개발 등 다양한 영역에서 장애 포용 관행을 자체 평가할 수 있도록 지원하여 접근성과 포용성에 중점을 둔 ERG 노력을 보완합니다.

목적 지향적 ERG를 통해 직장 문화를 변화시키세요

포용성과 소속감을 고취하는 직원 자원 그룹을 구축하려면 적합한 ERG 소프트웨어 선택이 필수적입니다. 본 가이드에 소개된 플랫폼들은 올인원 솔루션부터 ERG 관리의 다양한 측면에 특화된 tools까지 다양한 접근 방식을 제공합니다.

조직 크기, 요구사항, 그리고 ERG의 성장 단계를 고려하세요. 많은 플랫폼이 데모나 체험판을 제공하여 기능 테스트 후 커밋할 수 있도록 합니다.

ClickUp은 강력한 지식 관리 기능과 ClickUp 채팅 같은 tools를 통해 ERG가 번성하는 데 필요한 유연성을 제공합니다. 일의 방식을 확인해 보시겠습니까? 지금 바로 ClickUp에 가입하세요!