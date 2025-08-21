Baserow와 Airtable: 귀사에 가장 적합한 노코드 데이터베이스 도구는 무엇일까요?

몇 년 전만 해도 맞춤형 앱을 구축하려면 개발자를 고용하고 코드를 작성하며 예산을 낭비해야 했습니다. 하지만 오늘날에는 코딩 없이도 몇 분 만에 강력한 무료 데이터베이스 도구를 시작할 수 있습니다.

Airtable 및 Baserow와 같은 코딩이 필요 없는 플랫폼은 팀이 데이터를 관리하고, 작업을 자동화하며, 실시간 협업을 촉진하는 방식을 혁신적으로 변화시켰습니다.

그러나 워크플로우 최적화에 대한 접근 방식은 매우 다릅니다. Airtable은 세련되고 빠르며 동적인 보기가 많지만, Baserow는 오픈 소스이며 자체 호스팅이 가능하고 기술에 정통한 팀을 위해 만들어졌습니다.

이 블로그 게시물에서는 Baserow와 Airtable을 비교하고, 각 도구의 장점과 단점을 강조하며, 귀하에게 적합한 도구를 소개합니다. 또한 문서, 작업, 테이블과 같은 기본 기능에 액세스하기 위해 여러 도구를 전환하는 데 지치셨다면, 더 스마트한 보너스 옵션도 있습니다. 네, 바로 ClickUp입니다!

Baserow와 Airtable의 한눈에 보기

Baserow와 Airtable의 주요 차이점은 다음과 같습니다.

기능 Baserow Airtable 보너스: ClickUp 🥇 인터페이스 및 사용자 경험 간결하고 깔끔한 UI로 방해 요소가 적습니다 세련된 스프레드시트 스타일의 인터페이스, 기술에 익숙하지 않은 사용자도 쉽게 사용 가능 현대적이고 사용자 정의 가능한 UI; 작업, 문서 및 데이터베이스를 모두 한 곳에서 통합 맞춤형 및 개발자 제어 완전히 오픈소스이며 자체 호스팅이 가능합니다 API 및 스크립팅으로 제한됨, 백엔드 닫힘 고도로 사용자 정의 가능한 워크플로우, 자동화 및 통합, 오픈 소스가 아님 협업 및 권한 오픈소스 및 자체 호스팅 실시간 편집, @멘션, 강력한 권한 관리 실시간 협업, 세분화된 권한, 댓글, 채팅 및 @멘션 보기 및 시각화 표준 보기(그리드, 양식, 칸반 등)를 제공합니다 다양한 워크플로우를 위한 풍부한 대화형 보기 여러 보기(목록, 보드, 달력, 간트, 마인드 맵 등) 대시보드 및 보고 오픈 소스 및 자체 호스팅 예, 프라이버시에 중점을 둔 유연한 배포에 이상적입니다 아니요, 클라우드 전용, 닫힘 소스 아니요, 클라우드 기반이며 오픈 소스나 자체 호스팅은 아닙니다 가격 및 확장성 투명한 가격 정책; 자체 호스팅을 통해 총 비용 절감 규모가 커질수록 비용이 증가함; 무료 플랜은 풍부하지만, 비용이 빠르게 증가함 유연한 가격 정책, 무료 플랜 제공, 모든 규모의 팀에 확장 가능

Baserow란 무엇인가요?

via Baserow

Baserow는 한 줄의 코드도 작성하지 않고 맞춤형 데이터베이스 및 애플리케이션을 만들 수 있는 오픈 소스 노코드 플랫폼입니다. 매우 직관적이며, 드래그 앤 드롭 도구, 기성 레이아웃, 프로젝트 관리 템플릿이 포함된 깔끔한 인터페이스를 통해 설정 및 구성이 매우 쉽습니다.

기존 도구와 연결해야 합니까? 문제 없습니다. Baserow는 Zapier, n8n, Make와 같은 플랫폼과 원활하게 통합되므로 시스템을 쉽게 확장할 수 있습니다.

Baserow를 사용하면 모든 것을 처음부터 제어할 수 있습니다. 서버에 설치하고 소스 코드를 살펴본 다음 설정에 맞게 수정할 수 있습니다. 오픈 소스 모델로 완전한 자유를 누리면서 워크플로우 자동화, 맞춤형 권한, 확장 가능한 협업과 같은 고급 기능도 지원합니다.

👀 알고 계셨나요? 코드 없는 개발은 1980년대와 1990년대의 시각적 도구와 4세대 프로그래밍 언어(4GL)에서 시작되었습니다. 그러나 UI 디자인이 개선되고 클라우드 컴퓨팅이 등장하면서 2000년대 후반에 진정한 모멘텀을 얻게 되었습니다.

Baserow의 기능

Baserow는 애플리케이션 빌더, 데이터베이스 빌더, 사용자 지정 가능한 대시보드 등 다양한 도구를 제공합니다. 모든 기능은 복잡성을 추가하거나 기술적 기술을 요구하지 않고 실제 사용 사례를 지원합니다.

다음은 일부 기능을 살펴보겠습니다.

기능 #1: 애플리케이션 빌더

via Baserow

Application Builder는 테이블, 양식 및 보기를 지원하는 간단한 인터페이스를 갖추고 있습니다. 내부 도구를 구축하거나, 공개 디렉토리를 실행하거나, 연결된 Baserow 테이블에서 직접 실시간 데이터를 가져오는 포털을 게시할 수 있습니다.

기성 레이아웃으로 시작하여 로직을 추가하고 업데이트에 즉시 반응하는 시스템을 구축하세요. 마찬가지로 스타일링 옵션을 사용하여 전체 및 개별 요소 수준에서 색상, 폰트 및 버튼 디자인을 정의할 수 있습니다.

기능 #2: Baserow AI로 파일 분석

via Baserow

Baserow AI는 문서, 청구서 및 긴 텍스트를 읽고 세부 정보를 추출하거나 더 빠르고 정확하게 콘텐츠 초안을 생성합니다. 구조화된 출력을 위해 설계된 자연어 모델을 사용하여 데이터 분류, 요약 및 콘텐츠 생성 등의 작업을 처리합니다.

이 기능은 유료 프리미엄 플랜에서만 사용할 수 있으며 테이블에 직접 통합되어 지능형 문서 처리를 제공합니다.

기능 #3: 데이터베이스 빌더

via Baserow

Baserow의 데이터베이스 빌더를 사용하면 데이터베이스를 관리하고, 관계 필드를 사용하여 여러 테이블을 연결하고, 계층형 데이터 세트에서 인사이트를 추출할 수 있습니다. 테이블에 걸쳐 복잡한 레코드를 연결하고, 구조화되거나 비구조화된 데이터로 작업할 수 있는 논리를 설정할 수 있습니다.

더 고급 기능을 구축하는 경우, 개방형 API를 통해 직접 통합 또는 설정에 연결되는 외부 앱을 만들 수 있습니다. 스냅샷을 사용하면 버전을 추적하고, 변경 사항을 롤백하고, 감사 로그를 통해 누가 무엇을 했는지 파악할 수 있습니다.

📖 또한 읽기: 최고의 무료 데이터베이스 소프트웨어

기능 #4: 사용자 지정 가능한 대시보드

via Baserow

대시보드는 테이블, 위젯 및 차트를 드래그 앤 드롭할 수 있는 도구로 레이아웃 및 콘텐츠 요구 사항에 완벽하게 적응합니다. 데이터를 필터링하고, 보기를 정렬하고, 테마를 적용하여 시각적 및 구조적 선호도에 맞는 인터페이스를 만들 수 있습니다.

PostgreSQL 또는 MySQL과 같은 소스의 데이터를 연결하고 완전히 조정 가능한 구성 요소를 통해 표시할 수 있습니다. 또한 사용자에게 작업과 관련된 정보만 표시하도록 역할을 할당할 수 있어 대시보드를 강력하고 안전하게 만들 수 있습니다.

Baserow 가격

클라우드 무료 프리미엄 : 사용자당 월 12달러 고급 : 사용자당 월 22달러

Airtable이란 무엇인가요?

airtable을 통해

Airtable은 Excel과 같은 스프레드시트의 사용자 친화적인 인터페이스와 관계형 데이터베이스의 기능을 결합한 클라우드 기반 SaaS(Software-as-a-Service) 플랫폼입니다.

레이아웃은 친숙하지만 코드 없이도 작업, 연락처, 프로젝트 및 콘텐츠 간의 복잡한 관계를 처리합니다. 팀 전체에서 데이터의 저장, 공유 및 정리를 간소화하는 애플리케이션을 구축할 수 있습니다. 필요에 따라 테이블, 보기 및 맞춤형 워크플로우를 사용하세요.

Airtable에는 데이터 가시성과 구성을 개선하기 위해 그리드, 달력, 칸반 등 연결된 레코드 및 여러 보기 기능이 포함되어 있습니다. 사용자가 볼 수 있거나 수행할 수 있는 작업을 정의하는 역할 기반 권한, 실시간 업데이트, 알림, 댓글을 통한 협업을 지원합니다.

Slack, Salesforce, Jira와 같은 인기 있는 도구는 기본 통합을 통해 Airtable과 직접 통합되므로 앱을 전환하지 않고도 시스템을 연결된 상태로 유지할 수 있습니다.

🧠 재미있는 사실: 온라인 코딩 리소스의 인기가 70%에서 80%로 급증했습니다! 청소년들은 온라인 리소스(예: 비디오, 블로그, 포럼)를 통해 배우는 것을 좋아하지만, 25~34세는 여전히 전통적인 학교 교육에 의존하고 있습니다(55%)—심지어는 여러 개의 자격증을 취득하고 있음에도 말입니다!

Airtable의 기능

Airtable의 인터페이스는 깔끔하고 현대적이며, 기존의 스프레드시트 소프트웨어를 사용해 본 사용자에게도 친숙합니다.

기술적 지식이 없는 사용자도 구성 단계나 코딩에 어려움을 겪지 않고 복잡한 설정을 구축하고 관리할 수 있습니다. 기본 기능으로 사람들을 끌어들이는 한편, 고급 기능은 이 플랫폼을 단순한 Airtable 대안과 차별화합니다.

기능 #1: 인터페이스 디자이너

airtable을 통해

Airtable의 인터페이스 디자이너는 베이스에 한 번에 표시하기에는 너무 많은 내용이 포함되어 있을 때 다양한 사용자를 위한 맞춤형 인터페이스를 구축할 수 있도록 도와줍니다. 여러 보기를 정렬하는 것은 복잡할 수 있으므로, 이 도구를 사용하면 각 팀원이 보는 내용을 완벽하게 제어할 수 있습니다.

드래그 앤 플레이스 구성 요소를 사용하여 백엔드 로직 없이 각 사람의 업무 방식에 맞는 페이지를 만들 수 있습니다. 마케팅 팀은 캠페인을 볼 수 있고, 재무 팀은 동일한 기반에서 예산에 집중할 수 있습니다.

기능 #2: 포털

airtable을 통해

Airtable 포털을 사용하면 조직 외부의 클라이언트, 공급업체 또는 파트너에게 전체 액세스 권한을 부여하지 않고도 협업할 수 있습니다. 이들은 보안 페이지에 로그인하여 귀하가 할당한 레코드 또는 양식만 볼 수 있습니다.

정보를 안전하게 보호하면서 유연성을 잃지 않도록 언제든지 액세스 권한을 부여하거나 제거할 수 있습니다.

맞춤형 색상, 로고 및 배경 이미지를 사용하여 포털 디자인을 브랜드의 미적 감각에 맞추고 세련되고 일관된 경험을 제공하세요. (이는 Airtable의 고급 기능 중 하나로, 비즈니스 및 엔터프라이즈 플랜에서만 사용할 수 있습니다. )

기능 #3: 연결된 데이터

airtable을 통해

연결된 데이터 도구를 사용하면 HyperDB를 통해 대량의 데이터 세트를 Airtable로 가져오고 팀 전체에 업데이트를 즉시 동기화할 수 있습니다. Snowflake 및 Databricks와 같은 소스에서 정보를 가져오고, 실시간 동기화가 필요한 복잡한 데이터베이스를 지원하며, 수천만 개의 레코드로 확장할 수 있습니다.

이 기능을 사용하면 회사 전체의 데이터베이스, 앱 및 시스템을 연결할 수 있으며, 추가 단계 없이 한 곳에서 변경 사항이 모든 곳에 반영됩니다. 데이터가 Airtable로 흐름에 따라 팀은 최신 기록과 공유 액세스를 기반으로 앱을 구축할 수 있습니다.

📖 또한 읽기: Airtable에서 다른 앱으로 데이터를 내보내는 방법

기능 #4: Airtable Assistant

airtable을 통해

Airtable Assistant는 연결된 테이블 및 연결된 레코드의 데이터를 기반으로 복잡한 비즈니스 질문에 답합니다. 트렌드, 요약 또는 고객 피드백에 대해 질문하고 수천 개의 행을 검색하지 않고도 명확한 답변을 얻을 수 있습니다.

긴 문서를 읽고, 주요 문제를 강조 표시하며, 실행 가능한 구조화된 형식으로 관련 인사이트를 추출합니다. AI를 사용하여 규칙이나 조건을 설정하지 않고도 계약서를 검토하거나 보고서를 스캔하거나 팀 전체의 성과 데이터를 추출할 수 있습니다.

기능 #5: Airtable Cobuilder

airtable을 통해

Airtable Cobuilder를 사용하면 데이터를 연결하고 깔끔하고 탐색하기 쉬운 레이아웃으로 표시하는 맞춤형 애플리케이션을 구축할 수 있습니다. 그리드, 갤러리, 달력 등의 보기 중에서 선택하여 사용자가 데이터와 상호 작용하는 방식을 맞춤 설정하고, 역할에 따라 액세스를 조정하여 모든 것을 안전하고 관련성 있게 유지할 수 있습니다.

레이아웃을 조정하고 싶으신가요? 필드, 구성 요소 및 요소를 드래그 앤 드롭으로 빠르게 시각적으로 조정할 수 있습니다. Cobuilder를 사용하면 개인화된 경험을 쉽게 만들 수 있습니다. 사용자는 필요한 데이터만 볼 수 있으므로 인터페이스가 깔끔하고 집중할 수 있습니다.

Airtable 가격

Free Forever

팀: 사용자당 월 24달러

Business : 사용자당 월 54달러

Enterprise: 맞춤형 가격

Baserow와 Airtable: 기능 비교

Baserow와 Airtable은 다양한 사용자 요구를 충족하는 강력한 노코드 플랫폼입니다. 이제 Airtable과 Baserow를 비교하여 실제 사용에서 어떻게 다른지 살펴보겠습니다.

기능 #1: 인터페이스 및 사용자 경험

Airtable은 스프레드시트의 친숙함을 모방하여 Excel이나 Google 스프레드시트에 익숙한 팀이 원활하게 적응할 수 있는 시각적으로 매력적인 경험을 제공합니다. 몇 번의 클릭만으로 보기를 토글할 수 있으며, 드래그 앤 드롭 기록 및 색상 코드 라벨과 같은 기능이 시각적 매력을 더합니다.

반면 Baserow는 더 간단하고 실용적입니다. 미니멀한 UI는 화려하지는 않지만, 방해 요소를 제거하고 핵심 기능에 집중할 수 있습니다. Airtable이 제공하는 대화형 기능은 부족하며, 특히 동적인 UI 요소를 기대하는 사용자에게는 아쉬운 부분입니다.

🏆 우승자: Airtable 세련된 UI, 내장된 자동화 기능, 방대한 템플릿 라이브러리를 중요하게 생각하는 일반 사용자라면 Airtable이 최선의 선택입니다.

기능 #2: 맞춤 설정 및 개발자 제어

Baserow는 완전한 오픈 소스이므로 개발자는 소스 코드를 자유롭게 수정하고, 플러그인을 추가하고, 자체 호스팅할 수 있습니다. 심층적인 기술 전문 지식이 없어도 자체 서버에서 실행하고, 백엔드 기능을 조정하고, 데이터 구조를 완벽하게 제어할 수 있습니다.

반면 Airtable은 자동화를 위한 API 및 스크립팅 블록을 제공하지만, 폐쇄된 환경에서 작동합니다. 개발자는 확장 및 맞춤형 스크립트를 구축할 수 있지만, Airtable이 정의한 한도 내에서만 가능합니다. 핵심 백엔드 시스템이나 배포 제어에 액세스할 수 없습니다.

🏆 우승자: Baserow Baserow는 맞춤형 빌드, 자체 호스팅 및 백엔드 자유를 원하는 사용자에게 더 적합한 선택입니다.

기능 #3: 협업 및 권한

Airtable은 실시간 편집, 세부적인 권한 수준(에디터, 댓글 작성자, 뷰어 등) 및 @멘션, 댓글 스레드와 같은 인상적인 기능을 제공합니다. 또한 이 플랫폼은 테이블의 실시간 공동 편집을 지원하고, 칸반 보드, 달력, 갤러리 등 맞춤형 보기를 만들 수 있습니다.

Baserow에는 협업 도구가 포함되어 있으며 여러 사용자를 지원하지만, 특히 무료 플랜의 경우 권한 옵션이 더 제한적입니다.

고급 권한 설정이 필요한 팀의 경우 무료 버전은 기능이 제한되어 있으므로 세분화된 액세스 제어를 위해서는 프리미엄 버전이 필요합니다. 그럼에도 불구하고 이 영역에서 Airtable의 성숙도에 비하면 아직 부족합니다.

🏆 우승자: Airtable Airtable은 특히 팀 및 부서 간 사용에 적합합니다.

기능 #4: 보기 및 시각화 옵션

Baserow는 데이터를 여러 가지 방법으로 볼 수 있는 기능을 제공하므로, 다양한 관점에서 작업을 동시에 관리할 수 있습니다. 보기 모달 창은 두 개의 주요 섹션으로 나뉩니다. 하나는 선택한 테이블에 저장된 모든 보기를 표시하고, 다른 하나는 사용 가능한 보기 유형을 목록으로 표시합니다.

Baserow는 표 형식 데이터를 잘 처리하지만, Airtable과 같은 데이터 시각화 기능의 유연성은 아직 제공하지 않습니다. 이는 매우 동적이고 사용자 친화적인 레이아웃이 필요한 사용자에게는 단점이 될 수 있습니다.

또는 Airtable은 프로젝트 관리자를 위한 칸반, 마케터용 달력, PM용 간트, 디자이너용 갤러리, 운영용 타임라인 등 다양한 워크플로우에 적합한 다양한 보기 옵션을 제공합니다.

🏆 우승자: Airtable Airtable은 다양한 형식으로 사용자 정의 가능한 데이터 시각화 기능을 제공하기 때문에 더 나은 선택입니다.

기능 #5: 오픈 소스 및 자체 호스팅 기능

Airtable은 자체 호스팅을 지원하지 않습니다. 클라우드 전용의 폐쇄형 소스 플랫폼이므로, 해당 인프라 및 데이터 처리 정책에 묶이게 됩니다.

Baserow는 오픈 소스이며 자체 호스팅이 가능하며 프라이버시를 중시하는 팀을 위해 설계되었습니다. 온프레미스 또는 개인 클라우드에서 실행할 수 있으므로 인프라, 성능 및 보안을 완벽하게 제어할 수 있습니다.

🏆 우승자: Baserow Baserow는 프라이버시, 규정 준수 또는 인프라 유연성을 우선으로 하는 팀에게 확실한 선택입니다.

Reddit에서 Baserow와 Airtable 비교

우리는 정직한 사용자 리뷰를 좋아합니다. Reddit만큼 정직함을 잘 나타내는 것은 없습니다.

Reddit 스레드 r/Airtable을 보면, 사용자들은 이 도구를 꽤 널리 채택한 것으로 보이지만, 동시에 폐쇄형 소스 모델과 가격 정책에 대해 의구심을 가지고 있습니다.

한 사용자는 Airtable의 API를 칭찬하고 필터링 기능을 강조했습니다.

Airtable의 API는 훌륭하며 filterByFormula 매개변수를 추가하여 퍼지 검색과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

Airtable의 API는 훌륭하며 filterByFormula 매개변수를 추가하여 퍼지 검색과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

그러나 다른 사용자는 이 평가에 동의하지 않고 한 가지 한계를 지적했습니다.

FilterByFormula 매개변수에 대해 읽었지만, 퍼지 검색을 하기에는 필요 이상으로 복잡해 보입니다. 모든 레코드를 가져와 매개변수를 통해 필터링하는 것 같은데, 좀 비효율적이지 않나요? 제목과 설명이라는 두 개의 열이 있고, 제목에 더 높은 가중치 값을 할당하여 두 열을 함께 퍼지 검색하고 싶다고 가정해 보겠습니다. 매개변수를 통해 이 작업을 수행하는 것은 간단하지 않은 것 같습니다.

FilterByFormula 매개변수에 대해 읽었지만, 퍼지 검색을 하기에는 필요 이상으로 복잡해 보입니다. 모든 레코드를 가져와 매개변수를 통해 필터링하는 것 같은데, 좀 비효율적이지 않나요? 제목과 설명이라는 두 개의 열이 있고, 제목에 더 높은 가중치 값을 할당하여 두 열을 함께 퍼지 검색하고 싶다고 가정해 보겠습니다. 매개변수를 통해 이 작업을 수행하는 것은 간단하지 않은 것 같습니다.

반면 Baserow는 오픈 소스라는 점으로 주목을 받고 있지만, 비교적 새로운 상태이기 때문에 우려의 목소리도 있습니다. 한 Redditor는 초기 경험을 다음과 같이 공유했습니다.

Baserow(및 제목에 언급된 다른 제품)는 오픈 소스입니다. Baserow는 정말 새로운 것 같습니다. 로컬에서 버전을 실행해 보았지만 이미지 업로드가 제대로 처리되지 않는 것 같습니다.

Baserow(및 제목에 언급된 다른 제품)는 오픈 소스입니다. Baserow는 정말 새로운 제품인 것 같습니다. 로컬에서 버전을 실행해 보았지만 이미지 업로드가 제대로 처리되지 않는 것 같습니다.

Reddit 사용자들은 Airtable의 성숙도와 통합 기능을 인정하지만, Baserow는 아직 개선이 필요하지만 투명성과 로컬 제어 기능에서 크레딧을 받고 있습니다.

Baserow의 최고의 대안인 ClickUp을 만나보세요. Airtable

강력한 데이터베이스, 작업 관리 및 고급 협업을 통합하는 플랫폼을 찾고 있다면, 위의 도구는 서로 잘 맞지 않는 퍼즐 조각처럼 느껴질 수 있습니다.

이것이 바로 ClickUp이 일을 위한 모든 것을 갖춘 앱으로 등장한 이유입니다!

다음과 같은 상황을 상상해보세요. 5개의 다른 도구로 제품 출시를 관리하고 있습니다. 작업은 Airtable에 흩어져 있고, 사용자 피드백은 Google Docs에 묻혀 있으며, 타임라인은 Notion에, 업데이트는 Slack과 이메일로 오가며, 개발자는 키 사양 업데이트를 놓치고, 디자이너는 오래된 파일로 일하고, 당신은 동기화되어야 할 변경 사항을 추적하며 밤을 새워야 합니다.

ClickUp은 작업, 문서 및 워크플로우를 단일 통합 작업 공간으로 결합하여 이러한 혼란을 없애줍니다. 연결되지 않은 앱을 하나로 통합하는 대신, 제품 사양 및 타임라인에서 피드백 루프 및 실행에 이르기까지 필요한 모든 것이 한 곳에 완전히 통합되어 명확하게 구성됩니다.

ClickUp으로 전환한 팀이 3개 이상의 도구를 대체하면서 매주 최소 3시간의 시간을 절약할 수 있다는 것은 놀라운 일이 아닙니다! 🦄

📖 또한 읽기: 최고의 워크플로우 프로그램 소프트웨어

ClickUp이 최고의 노코드 데이터베이스 및 워크플로우 도구로 손꼽히는 이유를 확인해보세요.

ClickUp의 장점 #1: ClickUp 테이블 보기 및 사용자 정의 필드

ClickUp 테이블 보기를 사용하여 코딩 없이 관계형 데이터베이스를 만드세요

프로젝트 관리자나 스타트업 창업자로서 유연성, 보고 기능, 맞춤 설정이 모두 결합된 독특한 도구를 찾고 있다고 가정해 보겠습니다. 이 경우, ClickUp의 기능은 Airtable과 Baserow의 유사한 기능을 통합된 스페이스에서 모두 제공하기 때문에 여러분을 만족시킬 것입니다.

ClickUp 테이블 보기를 사용하면 스프레드시트 및 데이터베이스와 유사한 반응형 테이블 보기에서 데이터를 시각화하고 관리할 수 있습니다. 한 줄의 코드도 작성하지 않고도 복잡한 프로젝트 데이터를 처리할 수 있습니다. 특정 보기 또는 고급 기능을 고급 플랜으로 제한하는 Airtable과 달리, ClickUp은 더 광범위한 작업 공간 유연성의 일부로 이 보기를 무료로 제공합니다.

다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

작업, 소유자, 마감일 및 우선순위를 한 곳에서 보고, 명확성을 잃지 않고 열을 전환하거나 항목을 정렬할 수 있습니다

링크 필드를 사용하여 테이블 간의 관계를 구축하여 팀이 관련 데이터에 즉시 액세스할 수 있도록 하세요. 대규모 데이터 세트를 상호 참조하거나 작업할 때 시간을 절약하세요

Airtable도 연결된 레코드를 지원하지만, ClickUp은 이를 프로젝트 추적에 더 긴밀하게 통합합니다. 모든 것을 구조화한 상태로 가시성을 확보할 수 있는 반면, Baserow는 더 많은 설정이 필요하고 ClickUp의 기본 프로젝트 관리 기능이 부족할 수 있습니다. 🦄

그런 다음 ClickUp에서 모든 작업과 프로젝트에 사용자 정의 필드를 무제한으로 추가할 수 있습니다. 프로젝트 진행 상황부터 예산, 고객 만족도 평가, 스프린트 포인트, 작업 담당자, 고객 이메일 ID 및 연락처 번호에 이르기까지 모든 것을 추적할 수 있습니다. 모든 것이 워크플로우에 맞게 맞춤 설정됩니다.

ClickUp 사용자 정의 필드를 사용하여 ClickUp 작업을 정밀하게 정렬, 필터링 및 관리하세요

필요한 데이터에 따라 번호, 텍스트, 드롭다운 메뉴, 수식, 파일 업로드 또는 통화 필드를 사용하세요.

이 기능은 Airtable의 유연한 필드 유형에 필적하지만 Baserow의 사전 구축된 템플릿과 사용 편의성을 능가합니다. 고정된 레이아웃에 맞게 프로세스를 조정할 필요가 없습니다. 🦄

특정 필드를 기준으로 데이터를 필터링 및 정렬하고, 여러 도구를 전환하지 않고도 올바른 정보를 빠르게 찾을 수 있습니다. 따라서 ClickUp은 내부 앱 개발 및 작업 추적에 사용하는 기술 팀에 유연성을 제공합니다.

💡 프로 팁: ClickUp이 바쁜 작업을 자동화하는 AI가 탑재된 사용자 정의 필드를 제공한다는 사실을 알고 계셨나요? AI 필드를 만나보세요! AI 필드는 작업 콘텐츠에서 정보를 동적으로 생성하는 스마트한 사용자 정의 필드입니다. 수동으로 입력하지 않고도 작업을 요약, 번역, 분류 또는 감정을 추출할 수 있는 강력한 도구라고 생각하면 됩니다 필드의 유형에 따라 다양한 기능을 사용할 수 있습니다. 필드 유형 기능 짧은 텍스트 감정 분석 긴 텍스트 요약, 진행 상황 업데이트, 번역, 조치 항목, 맞춤형 텍스트 드롭다운 메뉴 분류, 맞춤형 드롭다운 메뉴, 티셔츠 크기 분류

AI 필드에 대해 자세히 알아보려면 이 비디오를 시청하세요.

또한 ClickUp의 15개 이상의 보기 중 원하는 보기로 전환할 수도 있습니다. 칸반 보드를 사용하여 진행 상황을 시각적으로 추적하거나 간트 차트를 사용하여 타임라인을 예약하고 관리할 수 있습니다. 이 기능은 기본 보기가 적은 Baserow와 일부 보기가 계층에 따라 제한되는 Airtable과는 다릅니다.

다양한 ClickUp 보기를 통해 원하는 스타일로 작업 진행 상황을 모니터링하세요

ClickUp 스프레드시트 템플릿

ClickUp을 사용하면 바로 사용할 수 있는 스프레드시트 스타일의 템플릿을 이용할 수 있어, 시작부터 원활하게 작업을 진행할 수 있습니다.

ClickUp 스프레드시트 템플릿을 사용하면 공급업체, 클라이언트 또는 기능 요청을 추적할 수 있습니다. 각 행에는 이름, 카테고리, 연락처 정보, 상태와 같은 구조화된 정보가 저장되며, 필드를 기준으로 목록을 필터링하여 고수익 클라이언트나 활성 리드와 같은 중요한 입력만 표시할 수 있습니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp 스프레드시트 템플릿으로 데이터베이스 생성 및 관리를 간단하게 유지하세요

또한 새로운 입력이 행에 자동으로 채워지는 입력 양식을 포함할 수도 있습니다. 이를 통해 데이터 입력이 줄어들고 최소한의 노력으로 파이프라인을 체계적으로 정리할 수 있습니다.

ClickUp의 장점 #2: 고급 작업 관리

ClickUp Tasks로 작업 할당을 간소화하고 협업을 강화하세요

여러 프로젝트를 관리하는 것이 더 이상 부담스럽지 않습니다. ClickUp 작업 기능을 사용하면 작업을 쉽게 분할하고 체계적으로 정리할 수 있습니다.

기본적인 작업 추적 템플릿을 제공하는 Airtable과 달리, ClickUp은 작업 계층, 우선순위 설정, 마감일, 팀 회원에 대한 손쉬운 작업 할당 등 몇 번의 클릭만으로 더 심층적인 제어가 가능합니다.

ClickUp은 또한 주요 성과와 마감일을 강조하는 마일스톤과 같은 기능과 타임라인 설정 또는 간트 차트 생성을 지원하는 AI 기반 프롬프트를 통해 일정을 준수할 수 있도록 도와줍니다.

또한 ClickUp의 작업 의존성을 통해 모든 것이 올바른 순서로 진행되도록 하고, 필요에 따라 타임라인을 자동으로 조정하고 경고를 전송하여 병목 현상을 방지할 수 있습니다.

ClickUp은 여러 부서 또는 위치에서 작업하는 팀에 없어서는 안 될 도구입니다. 이 도구를 사용하면 작업을 자동화하고 우선 순위를 지정하고 맞춤 설정할 수 있으며, 팀의 용량을 실시간으로 확인할 수 있습니다. 또한 기술과 가용성에 따라 작업을 배포하는 데도 도움이 되는데, 이 기능은 Airtable에서는 추가 설정이 필요하고 Baserow에서는 완전히 지원되지 않습니다.

💡 프로 팁: 우선순위가 변경되거나 마감일이 변경될 때 독립적으로 작동하는 ClickUp 맞춤형 에이전트로 작업 흐름을 자동화하세요. AI를 사용하여 수동으로 후속 조치를 취하지 않고도 타임라인을 자동으로 할당, 댓글 달기 또는 업데이트할 수 있습니다. AI 기반 ClickUp 맞춤형 자동 조종 장치 에이전트로 작업 흐름을 자동화하세요

ClickUp의 장점 #3: ClickUp 자동화

ClickUp 자동화를 사용하여 작업 공간 내의 모든 스페이스, 폴더 또는 목록에서 워크플로우를 간소화하세요

수동 업데이트는 시간을 낭비하고 집중력을 방해할 수 있습니다. ClickUp 자동화를 사용하면 모든 일상적인 작업이 자동으로 처리됩니다.

추가 클릭 없이 반복적인 작업, 상태 업데이트 및 알림을 자동화하세요. 예를 들어, 간단한 if-then 규칙을 설정하면 ClickUp은 하위 작업이 완료되면 작업의 상태를 업데이트하거나 마감일이 변경되면 담당자에게 알림을 보냅니다.

Airtable은 자동화 기능을 제공하지만, 많은 키 트리거 및 작업은 프리미엄 계층에서만 사용할 수 있습니다. Baserow는 자동화를 위해 n8n 또는 Zapier와 같은 통합을 사용하지만, 설정은 수동적이고 분산되는 경향이 있습니다. 🦄

반면 ClickUp은 모든 것을 한 곳에 중앙 집중화하여 복잡한 스크립팅 없이도 자동화를 쉽게 관리할 수 있습니다.

ClickUp Brain을 사용하여 자연어 프롬프트를 사용하여 자동화를 구축하세요

ClickUp의 AI 자동화 빌더를 사용하여 전체 작업 공간에서 워크플로우를 자동화할 수도 있으며, 빠른 전용 지원이 필요한 상위 계층 팀을 위해 우선순위 지원도 제공됩니다. 원하는 사항을 평이한 영어로 설명하기만 하면 자동화가 구성됩니다. 업데이트는 스페이스, 폴더 및 목록에서 실시간으로 동기화되므로 근무 시간 외에도 팀이 원활하게 협업할 수 있습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 직원의 32%는 때때로 예정된 근무 시간을 초과하여 일하고, 24%는 대부분의 날에 초과 근무를 합니다. 문제는 무엇일까요? 경계가 없으면 초과 근무는 예외가 아닌 평범한 일이 됩니다. 때로는 이러한 경계를 설정하는 데 약간의 도움이 필요합니다. 플랫폼에 내장된 인공 지능 어시스턴트인 ClickUp Brain에 도움을 요청하여 최적화된 일정을 만들어 보세요. 작업 공간에 직접 내장되어 있어, 실제로 긴급한 작업과 그렇지 않은 작업을 표시합니다! 💫 실제 결과: Lulu Press는 ClickUp 자동화를 사용하여 직원 1인당 하루 1시간의 시간을 절약하여 업무 효율성을 12% 향상시켰습니다.

ClickUp의 장점 #4: ClickUp 채팅 및 ClickUp 문서로 실시간 협업

Clickup 채팅을 사용하여 컨텍스트를 잃지 않고 한 곳에서 쉽게 작업에 대해 소통하고 관리하세요

협업은 실시간으로 이루어질 때 가장 효과적입니다. ClickUp을 사용하면 팀이 여러 도구를 오가거나 흩어진 스레드에서 정보를 잃어버릴 일 없이 한 곳에서 브레인스토밍, 플랜, 실행을 모두 진행할 수 있습니다.

Airtable과 Baserow는 Slack과 같은 타사 앱을 통해 커뮤니케이션을 진행하지만, ClickUp은 대화를 작업 공간으로 직접 가져옵니다. 🦄

ClickUp 채팅을 사용하면 컨텍스트에서 채팅을 시작하고, 작업에 연결하고, 관련 문서를 삽입하고, @멘션으로 팀원을 즉시 참여시킬 수 있습니다. 댓글을 할당하고, 파일을 첨부하고, 리치 텍스트 및 슬래시 명령어를 사용하여 메시지 형식을 지정할 수 있습니다.

채팅을 통해 ClickUp은 전체적인 작업 관리 시스템으로 변신합니다. 대화를 떠나지 않고도 모든 댓글을 작업으로 전환할 수 있어 의사 결정이 원활하게 진행되고 문서를 실행 가능한 상태로 유지할 수 있습니다.

ClickUp 문서는 이러한 협업을 한 단계 더 발전시켜 증가하는 문서 요구 사항을 지원하기 위해 무제한 저장소를 제공합니다. AI 기반 문서는 팀에게 정보를 공동 편집하고 정리할 수 있는 깔끔한 실시간 스페이스를 제공합니다.

AI 기반 ClickUp 문서를 사용하여 아이디어를 다듬고, 콘텐츠를 요약하고, 세부 사항을 정리하세요

프로젝트 개요, 표준 운용 절차 (SOP)를 작성하거나 아이디어를 브레인스토밍할 때 문서에서는 중첩된 페이지를 지원하므로 모든 것이 구조적으로 정리되어 탐색하기 쉽습니다.

동일한 플랫폼에서 할당된 댓글로 팀원에게 태그를 지정하고, 피드백을 작업으로 전환하고, 가시성 또는 편집 권한을 제어할 수 있습니다. 댓글이 개별 레코드에만 연결되는 Airtable이나 인라인 협업 기능이 전혀 없는 Baserow와 달리, ClickUp은 진정으로 원활한 경험을 제공합니다.

Pontica Solutions의 계정 책임자 Dayana Mileva가 ClickUp 사용 경험에 대해 말한 내용은 다음과 같습니다.

프로젝트 관리 플랫폼을 찾고 있었는데, 최고의 플랫폼을 찾았습니다. ClickUp은 우리의 모든 문제를 해결하고, 제가 상상도 하지 못했던 방식으로 우리에게 도움이 될 수 있는 창의적인 솔루션을 만들 수 있을 것이라고 바로 느꼈습니다.

프로젝트 관리 플랫폼을 찾고 있었는데, 최고의 플랫폼을 찾았습니다. ClickUp은 우리의 모든 문제를 해결하고, 제가 상상도 하지 못했던 방식으로 우리에게 도움이 될 수 있는 창의적인 솔루션을 만들 수 있을 것이라고 바로 느꼈습니다.

완벽한 제어, 협업 및 명확성을 위해 ClickUp을 선택하세요

결론적으로, 어떤 것이 가장 좋을까요?

Airtable은 강력한 기능을 제공하지만, 주로 대규모의 복잡한 워크플로우에 적합합니다. Baserow는 오픈 소스 프레임워크와 자체 호스팅 기능을 통해 데이터를 보다 효과적으로 제어할 수 있지만, 사용자 지정 보기, 템플릿, 유연성 등의 측면에서는 부족합니다.

ClickUp은 여러 개의 분산된 도구를 하나의 강력한 작업 공간으로 대체합니다.

Baserow와 Airtable은 데이터베이스에 중점을 두는 반면, ClickUp은 팀 협업 및 실행에 집중합니다. 표준 보기 외에도 ClickUp은 마인드 맵, 작업량 및 대시보드 보기를 제공하여 신속한 분석과 실행을 지원합니다. 작업 공간에서 바로 위키, 문서 및 지식 기반을 실시간으로 공유할 수 있습니다.

프로젝트 관리, 데이터 추적, 워크플로우 자동화, 팀과의 협업 등 ClickUp은 Airtable 및 Baserow가 따라올 수 없는 유연성과 심층적인 기능을 모두 제공합니다.

스택을 간소화하고 업무 속도를 높일 준비가 되셨나요?

지금 ClickUp에 무료로 등록하세요!