영화 제작 플랜 및 관리를 위한 Free 촬영 일정 템플릿

학생 단편 영화 촬영이든 기능 영화 제작 관리이든, 촬영 일정을 철저히 관리하는 것이 촬영 누락, 스태프 지각, 촬영일 손실을 방지하는 키입니다.

훌륭한 템플릿은 모든 장면을 세분화하고, 출연진을 추적하며, 촬영 위치를 관리하고, 일일 스케줄을 정확히 유지하는 데 도움을 줍니다. 이는 사전 제작의 혼란을 매끄럽고 조율된 노력으로 전환하여 촬영 현장이 기름칠이 잘 된 카메라 돌리처럼 원활하게 운영되도록 합니다.

이 블로그에서는 첫 장면부터 마지막 촬영 종료까지 촬영을 체계적으로 관리하고, 드라마는 장면 안에서만 펼쳐지도록 도와줄 최고의 Free 템플릿을 모아봤습니다.

촬영 일정 템플릿이란 무엇인가요?

촬영 일정 템플릿은 각 영화 제작 장면을 특정 날짜와 시간에 지도하는 체계적인 플랜입니다. *

기본 달력과 달리, 이 템플릿은 키 제작 세부사항을 포함합니다—장면 번호, 샷 설명, 출연진 및 스태프 소집 시간, 위치, 세트 설정 요건, 장비 노트, 예상 촬영 기간 등.

이 템플릿은 프로듀서, 조감독, 현장 관리자에게 다음과 같은 기능을 제공합니다:

각 장면을 번호, 촬영 위치, 촬영 시간대별로 세분화하세요

출연진 일정과 스태프 업무 분담을 조정하세요

제작 일정, 장비 설정, 조명 변경, 위치 이동을 관리하세요

장면별로 필요한 소품, 의상, 특수 효과를 추적하세요

리허설, 재촬영, 리셋을 위한 시간을 배정하세요

일조 시간, 기상 조건, 지역별 제한 사항을 고려하여 플랜하세요

명확한 시간표와 담당자 배정이 포함된 일일 촬영 플랜을 공유하세요

중앙 집중식 최신 일정으로 의사소통 오류를 줄이세요

기본적으로 흩어진 노트와 수동 업데이트를 하나의 체계적인 보기로 대체하여 팀원들이 정확히 무엇이, 어디서, 언제 진행되는지 파악할 수 있게 합니다.

좋은 영화 촬영 일정 템플릿의 조건은 무엇인가요?

모든 영화 제작 일정이 촬영을 추적하는 것은 아닙니다. 최고의 템플릿은 단순한 시간 블록을 넘어, 촬영 중 변수가 발생할 때 팀원들에게 여유와 유연성, 명확성을 제공합니다.

믿을 수 있는 촬영 템플릿이 다른 것들과 차별화되는 점은 다음과 같습니다:

연속 촬영으로 인한 시간 부족을 방지하기 위해 설정 간에 내장된 완충 시간을 확보하세요

일별 vs 주별 진행 상황을 한눈에 보기를 확인하세요(초기 단계에서 방향을 수정할 수 있도록)

마지막 순간의 출연진 교체, 위치 변경 또는 삭제된 장면을 반영할 수 있는 편집 가능한 필드

우선순위 상태를 표시하는 열을 통해 절대 양보할 수 없는 사항을 Front에 관리하세요

전체 프로젝트 일정에 연계된 명확한 일별 세부 계획

공유 가능한 형식으로 조명 감독부터 조감독까지 모두가 동일한 플랜을 기반으로 일할 수 있습니다

이 정도의 명확성을 제공하는 템플릿은 제작 Teams가 피할 수 있는 실수를 수정하는 데 집중하지 않고 실행에 집중할 수 있게 합니다.

👀 알고 계셨나요? 캐나다 온타리오주에서는 2023년 국내 TV 시리즈 138편이 제작되어 6억 3,900만 달러 이상의 수익을 창출했습니다. 이처럼 방대한 양은 철저한 플랜 없이는 불가능합니다!

촬영 일정 템플릿

촬영 일정 관리로 정신을 차리기 힘들다면, 일 위한 모든 것 앱인 ClickUp으로 관리해 보세요.

ChatGPT, Claude 등 AI 모델의 무료 사용 + 다양한 커스터마이징 가능한 템플릿의 기능이 촬영 당일 대본 변경, 소품 누락, 지연된 설정으로 인한 차질을 방지합니다.

ClickUp 및 기타 출처에서 제공하는 최고의 영화 촬영 일정 템플릿을 소개합니다:

1. ClickUp 프리프로덕션 달력 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 사전 제작 달력 템플릿으로 촬영 준비 과정을 시각화하세요

ClickUp 사전 제작 달력 템플릿은 촬영일 전 모든 변수를 플랜할 수 있는 명확한 구조를 영화 제작자에게 제공합니다. 작업, 마감일, 창의적 아이디어를 한곳에 체계적으로 정리하여 제작 팀이 업데이트를 쫓는 대신 실행에 집중할 수 있도록 설계되었습니다.

이 템플릿으로 다음을 할 수 있습니다:*

개봉 전 제작 타임라인을 캐스팅, 위치 스카우팅, 샷 플랜에 걸쳐 간트 보기로 지도하세요

촬영일, 마감일, 주요 마일스톤을 포함한 모든 키 제작 일정을 달력 보기로 지도하세요

ClickUp 달력으로 제작 과정의 각 단계(프리프로덕션, 프로덕션, 포스트프로덕션)별 작업을 계획하고 할당하세요

'블록됨', '할 일', '진행 중', '완료하다'와 같은 맞춤형 상태를 활용하여 촬영 준비 상태를 모니터링하세요

🔑 적합 대상: 실용적인 시간 관리 기법으로 촬영 전 촉박한 타임라인을 관리하고자 하는 제작팀.

2. ClickUp 스케줄 블록킹 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 일정 블록 템플릿으로 작업 우선순위와 가능 시간을 설정하세요

하루를 집중적인 세그먼트로 블록화하는 것은 프리프로덕션이나 촬영 준비 과정에서 일정을 준수하는 검증된 방법입니다. ClickUp 스케줄 블록 템플릿은 영화 제작자들이 개인의 업무 처리 능력과 촬영장 요구사항을 고려하면서 장면, 플랜, 준비 등 키 작업 중심으로 시간을 효율적으로 관리할 수 있도록 돕습니다.

이 템플릿으로 다음을 할 수 있습니다:*

활동 보기 기능을 활용하여 제작 관련 작업, 사전 준비 일 또는 대본 검토 세션을 기록하세요

스케줄링 양식 보기를 사용하여 체계적인 촬영일 타임라인을 설정하세요

위치별 블록을 플랜하여 장면 설정이나 스카우팅을 위한 '위치 보기'를 활용하세요

변화하는 타임라인에 맞춰 월간, 주간, 일간 보기로 전환하세요

취소됨, 완료, 진행 중, 할 일 등의 태그를 사용하여 예정된 촬영의 상태를 추적하세요

완료된 타임라인의 가시성을 유지하면서 즉석에서 플랜을 조정하세요

🔑 적합 대상: 촬영 준비, 시나리오 작성, 제작 활동을 지도할 때 일일 플래너 앱보다 체계적인 시간 블록을 선호하는 영화 제작자 및 크리에이티브 Teams.

3. ClickUp 직원 일 일정 템플릿

Free 템플릿 받기 ClickUp 직원 근무 일정 템플릿으로 역할과 작업량을 추적하세요

에디터, 보조 스태프, 현장 스태프의 근무 교대 플랜은 특히 이메일과 스프레드시트를 오가며 관리할 때 금방 복잡해질 수 있습니다. ClickUp 에디터 일 일 템플릿은 가용 시간 조정, 중복되는 통화 시간 관리, 키 책임 추적을 한 곳에서 체계적으로 처리할 수 있도록 하여 이 과정을 간소화합니다.

이 템플릿으로 다음을 할 수 있습니다:*

직원 용량 보기 기능을 통해 스태프 작업량을 시각화하여 과로나 공백을 방지하세요

주간 일정 보기를 활용하여 주간 촬영 지원, 교통편, 관리자 업무를 계획하세요

직원 일 보기에서 위치 기반 일 및 준비 작업을 할당하세요

상태 보드 보기를 사용하면 누가 가능하고, 바쁘며, 일정에 뒤처져 있는지 한눈에 확인할 수 있습니다

시각적 상태 태그로 작업 진행 상황을 실시간 업데이트하여 빠르게 움직이는 세트장에서 더 나은 협업을 실현하세요

🔑 적합 대상: 실용적인 작업 일정 관리 소프트웨어를 활용해 업무 할당, 추적 및 균형을 조정함으로써 팀 간 가시성을 높이고자 하는 기능 영화 코디네이터 및 제작 관리자.

*clickUp 인사이트: 근로자의 92%가 작업 항목을 추적하는 데 일관성 없는 방법을 사용해, 그 결과 결정을 놓치거나 실행이 지연됩니다. 후속 조치 노트를 보내거나 스프레드시트를 사용하는 경우에도 프로세스가 산만하고 비효율적인 경우가 많습니다. ClickUp의 작업 관리 솔루션은 대화를 작업으로 원활하게 전환하여 팀이 신속하게 행동하고 일관성을 유지할 수 있도록 합니다.

4. ClickUp 근무 일 교대 일정 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 근무 일 교대 일정 템플릿으로 스태프 교대 근무를 계획하세요

명확한 체계 없이 여러 날에 걸쳐 출근 시간, 위치 스태프, 지원 인력을 조정하려면 시간이 많이 소모됩니다. ClickUp 근무 교대 일정 템플릿은 유연한 보기, 실시간 업데이트, 교대 추적 기능을 통해 스태프 달력에 체계성을 부여합니다.

이 템플릿은 일정을 과도하게 잡거나 키 역할을 놓치는 일 없이 일일 플랜을 더 효율적으로 세우는 데 도움이 됩니다.

이 템플릿으로 다음을 할 수 있습니다:*

시프트 스케줄 보기로 위치 촬영이나 스튜디오 설정을 체계적으로 관리하세요

각 근무 교대별로 작업을 생성하고 팀 회원에게 할당하여 근무 배정과 책임 추적이 간편해집니다

실시간 상태 업데이트를 모니터링하여 촬영 누락이나 재촬영을 방지하세요

역할을 명확히 할당하고 완료, 진행 중, 할 일 태그와 같은 맞춤형 상태를 사용하여 진행을 추적하세요

🔑 적합 대상: 여러 촬영일정을 관리하는 조감독 및 스태프 리더로, 부서별 근무 교대 시간을 시각화하고 조정할 수 있는 신뢰할 수 있는 방법이 필요한 분들.

💡 전문가 팁: 막판에 아이디어 구상, 대본 작성 또는 편집이 필요하신가요? ClickUp Brain이 작업 공간 내에서 직접 AI 기반 글쓰기 제안과 형식 지원을 제공하여 영화 대본을 신속하게 생성, 편집 및 정리하는 데 도움을 드립니다 . 첫 초안을 더 빠르게 작성하세요—ClickUp Brain에 물어보기만 하면 됩니다

5. ClickUp 시간별 일정 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 시간별 스케줄 템플릿으로 촬영 작업을 시간 단위로 플랜하세요

촬영 일정이 빡빡할 때는 단 한 시간도 작업 흐름을 좌우할 수 있습니다. ClickUp 시간별 일정 템플릿은 촬영 감독과 스태프가 위치 설정, 소품 점검부터 장면 리허설, 휴식 시간까지 세분화된 블록 단위로 하루를 플랜할 수 있도록 도와줍니다.

이 템플릿으로 다음을 할 수 있습니다:*

촬영 일정을 장면, 준비, 회의별로 시간 단위로 세분화하세요

ClickUp 대시보드를 활용하여 예정된 시간, 완료된 작업, 지급 내역을 한눈에 파악하고 실시간 성과 추적 및 보고를 수행하세요

주간 달력 보기로 출근 시간이나 작업 주문을 신속하게 조정하세요

장면 작업을 '할 일', '진행 중', '완료하다', '취소됨'과 같은 맞춤형 상태 간에 이동하세요

🔑 적합 대상: 특히 2-2-3 일정 순환이나 다중 장면 촬영일과 같은 고노력 설정에서 시간 단위로 스태프 일정을 관리하는 라인 프로듀서 및 촬영 코디네이터.

6. ClickUp 24시간 스케줄 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 24시간 스케줄 템플릿으로 촬영 세부 사항을 모두 지도하세요

연속 촬영을 관리하거나 편집 작업을 병행할 때, 사소한 지연도 하루 전체 일정을 어긋나게 할 수 있습니다. ClickUp 24시간 스케줄 템플릿은 영화 제작자와 제작 팀이 모든 작업, 장면 또는 준비 세션을 시간별로 지도할 수 있도록 도와줍니다.

변경되는 콜 시트와 마감일을 유연하게 일할 수 있을 만큼 유연하면서도, 하루 일정을 타이트하고 효율적으로 관리할 수 있을 만큼 체계적입니다.

이 템플릿으로 다음을 할 수 있습니다:*

일일 달력 보기로 하루 전체를 확인하고 촬영이나 작업 사이의 시간 틈새를 파악하세요

완료된 작업 보기에서 완료된 활동을 기록하여 빠르게 참조하세요

작업 목록 보기를 활용하여 장면 설정, 위치 점검 또는 후반 작업 목록을 정리하세요

24시간 주기 내 플랜 변경 및 생산성 추이를 추적하세요

ClickUp 문서를 활용해 시간 사용 패턴을 추적하고 분석하여 일상의 최적화를 도모하세요

🔑 적합 대상: 촬영 블록, 스태프 소집 시간, 후반 작업 일정을 조율하기 위해 시간대별 명확한 플랜이 필요한 영화 제작자 및 제작 책임자—특히 압축된 일이나 9/80 일로 작업할 때 유용합니다.

7. ClickUp 팀 스케줄 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 팀 스케줄 템플릿으로 크루 작업을 시각적으로 조정하세요

여러 타임라인에 걸쳐 영화 제작진, 출연진 또는 포스트 프로덕션 팀을 조정하는 것은 중앙 플랜 없이는 압도적일 수 있습니다. ClickUp 팀 스케줄 템플릿은 할당된 작업, 작업 소유권, 주간 우선순위를 명확하게 보여줍니다. 이는 창의적인 팀이 누구에게도 과부하를 주지 않으면서도 중요한 결과물을 놓치지 않고 더 스마트하게 계획할 수 있도록 설계되었습니다.

이 템플릿으로 다음을 할 수 있습니다:*

주간 일정 보기를 활용하여 스태프 담당 업무를 배정하세요

팀 일정 보기에서 부서별 업무를 세분화하세요

프로젝트 활동 보기에서 진행 중인 제작 작업을 추적하여 장면 준비에 공백이 생기지 않도록 하세요

작업량 보기에 있는 스태프 작업량을 관리하여 콜 시트 균형을 맞추세요

팀 회원이나 게스트를 작업 공간에 초대하여 일정을 공유하세요. 팀이나 가족이 일상 활동을 조율하는 데 이상적입니다

이것과 함께 타임시트 템플릿을 활용하여 스태프 근무 시간을 기록하고 일정 관리를 일관되게 유지하세요

🔑 적합 대상: 제작진, 배우, 포스트 프로덕션 Teams 전반에 걸쳐 누가, 무엇을, 언제 수행하는지 완벽한 명확성이 필요한 제작 매니저 및 조감독.

8. ClickUp 달력 플래너 템플릿

Free 템플릿 받기 ClickUp 달력 플래너 템플릿으로 장면과 키 일정을 플랜하세요

제작 타임라인은 빠르게 변동되며, 키 마일스톤은 중앙 집중식 시각적 플랜 없이는 놓칠 수 있습니다. ClickUp 달력 플래너 템플릿은 편집 가능한 단일 달력에서 장면, 준비일, 포스트 프로덕션 마일스톤을 체계적으로 지도하는 데 도움을 줍니다. 다가오는 촬영 블록 추적부터 결과물 납기 관리까지, 이 템플릿은 모든 단계를 집중적으로 관리합니다.

이 템플릿으로 다음을 할 수 있습니다:*

월간 플래너를 활용해 촬영일, 위치 답사, 편집 스프린트 등을 계획하세요

타임라인 보기에서 중복되는 작업이나 마감일 압박을 시각화하세요

진행 상황 보드를 통해 장면, 준비 항목 또는 후반 작업의 진행을 추적하세요

복잡한 제작 체크리스트를 세분화하고 명확하게 작업 우선순위를 정하세요

ClickUp Brain을 활용해 기존 작업, 가용성, 우선순위를 분석하여 일 블록을 자동으로 스케줄링하세요. 수동 개입 없이 가장 중요한 작업에 최적의 시간대를 할당할 수 있습니다

🔑 적합 대상: 여러 타임라인을 동시에 관리하거나 진행 중인 포스트 프로덕션 워크플로우를 관리하는 등 상세한 제작 달력을 지도하는 비디오 프로듀서, 코디네이터 또는 학생.

💡 전문가 팁: 장면 사이에 항상 15~30분의 여유 시간을 두세요. 아무리 완벽한 플랜을 세워도 의상 문제나 예상치 못한 재촬영 등 예상치 못한 지연은 발생할 수 있습니다.

9. ClickUp 교대 근무 보고서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 교대 근무 보고서 템플릿으로 교대 근무 인계를 문서화하세요

연속 촬영, 교대 근무, 긴 촬영 일정을 마무리할 때는 원활한 업무 인계가 필수입니다. ClickUp 교대 근무 보고서 템플릿을 사용하면 모든 구성원이 최신 정보를 쉽게 공유할 수 있습니다. 키 업데이트를 기록하고, 미결 사항을 추적하며, 맥락을 인계하여 각 Teams가 이전 Teams가 중단한 지점부터 바로 이어갈 수 있도록 하세요.

이 템플릿으로 다음을 할 수 있습니다:*

각 촬영 조를 위한 전체 프로젝트 스페이스를 생성하여 촬영 완료 장면, 진행 중인 작업, 키 노트를 기록하세요

작업이나 업데이트에 대한 명확한 소유권을 지정하여 스태프 교체가 혼란 없이 이루어지도록 하세요

각 교대 근무 인계 진행을 추적하기 위해 맞춤형 상태를 사용하세요. 가시성을 확보하세요

ClickUp AI 달력을 활용해 팀 회원들에게 다가오는 교대 근무 변경, 보고서 제출 또는 필수 검토 사항에 대한 알림을 트리거하세요. 이를 통해 모두가 일정을 준수하고 각자의 책임을 준비할 수 있도록 지원합니다

🔑 적합 대상: 교대 근무 팀을 일하는 조감독 및 제작 매니저. 체계적인 교대 근무 보고( 교대 근무 관리 소프트웨어 활용) 관행이 모든 구성원의 업무 조율을 돕습니다.

10. ClickUp 월간 작업 일정 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 월간 일 일정 템플릿으로 팀 간 마일스톤 플랜하세요

ClickUp 월간 작업 일정 템플릿은 제작 Teams가 준비부터 마무리까지 한 달을 체계적으로 지도할 수 있는 신뢰할 수 있는 시스템을 제공합니다. 여러 부서의 타임라인 조율이나 촬영 마감일 추적 등, 이 템플릿을 사용하면 매달의 결과물을 명확하게 관리하고 수동 업데이트 없이도 일정을 준수할 수 있습니다.

이 제작 플랜용 템플릿 을 사용하면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:*

달력 보기로 한 달 전체의 모든 작업, 마감일, 이벤트를 한눈에 확인하세요. 바쁜 기간, 여유 시간, 일정 중복을 쉽게 파악할 수 있습니다

팀 보기 기능을 통해 팀원들의 업무량과 할당된 작업을 모니터링하세요

간트 보기를 통해 프로젝트 진행 속도를 확인하세요

내장된 재정 추적 보기를 통해 지급금과 촬영 경비를 관리하세요

Google 캘린더를 ClickUp과 연동하고 드래그 앤 드롭 기능을 활용하여 우선순위가 바뀌거나 마감일이 변경될 때 신속하게 조정하세요

🔑 적합 대상: 체계적인 타임라인과 유연한 근무 일정을 관리하는 앱을 활용해 바쁜 한 달 동안 대규모 Teams, 위치, 장면을 조율하는 영화 제작 책임자 또는 제작 기획자.

11. ClickUp 2-2-3 스케줄 템플릿

무료 템플릿 받기 더 스마트한 촬영 주간 플랜—ClickUp 2-2-3 스케줄 템플릿으로 교대 근무를 균형 있게 조정하고, 피로를 방지하며, 스태프의 원활한 작업을 유지하세요

ClickUp 2-2-3 스케줄 템플릿은 제작팀과 크루 매니저가 복잡한 촬영 일정에서도 주간 근무 교대표를 손쉽게 플랜할 수 있도록 지원합니다. 장시간 촬영을 병행하거나 주야간 촬영을 전환하거나 연속 스튜디오 촬영일을 관리하더라도, 이 템플릿으로 모든 작업을 원활하게 진행하세요.

이런 시간 관리 템플릿을 사용하면 다음과 같은 이점이 있습니다:

팀 스케줄 보기를 활용하여 교대 근무를 체계적으로 관리하고 주간 업무량을 시각화하세요

혼란 없이 교대 근무를 설정하려면 시작 가이드를 참고하세요

달력 일정 보기에서 명확한 시간 블록으로 일일 책임을 지도하세요

카메라 오퍼레이터, 러너, 조명팀 같은 역할을 사용자 지정 필드로 태그하고 분류하세요

Google 캘린더, Outlook 또는 Apple 캘린더와 연동하여 모든 이벤트와 작업을 한곳에 통합하세요

내장된 자동화 기능과 드래그 앤 드롭 컨트롤로 실시간으로 타임라인을 조정하세요

🔑 적합 대상: 교대 근무나 다일 촬영을 진행하는 영화 및 TV 제작 Teams으로, 직원 교대 일정을 체계화하여 가시성을 높이고자 하는 경우.

12. ClickUp 일일 타임시트 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 일일 타임시트 템플릿으로 청구 가능한 시간을 손쉽게 추적하세요

시간은 돈입니다. 모든 스태프 근무 시간이나 서비스 작업을 추적하는 데 비용이 들지 않도록 하세요. ClickUp 일일 타임시트 템플릿은 작업, 장면 또는 전체 결과물에 소요된 시간을 기록하는 데 도움이 됩니다. 이를 통해 영상 검토 시간 추적, 촬영지별 예산 스태프 시간 할당, 일 및 보고를 한 곳에서 쉽게 처리할 수 있습니다.

이 템플릿으로 다음을 할 수 있습니다:*

총 급여, 유급 병가 시간, 유급 휴가 시간, 시간당 임금, 직원 서명 등 세부 정보를 사용자 지정 필드로 추적하여 일일 작업 기록을 세밀하게 관리하세요

일일 타임시트 로그를 활용하여 크루 근무 시간을 추적하세요. 위치 기반 교대 근무나 포스트 프로덕션 세션도 포함됩니다

주간 세부 일정 보기로 전환하여 다양한 프로젝트에 소요된 시간을 한눈에 파악하세요

시간 입력 항목을 청구 가능 또는 청구 불가로 표시하여 정확한 클라이언트 청구 및 내부 보고를 지원하세요

월별 세부 계획 보기에서 진행 상황을 검토하여 자원 병목 현상과 초과 사용을 파악하세요

🔑 적합 대상: 크리에이티브 팀 및 제작 매니저로, 여러 프로젝트에 걸쳐 스태프 일정, 기록된 시간, 자동화된 타임시트를 관리하는 분들.

13. ClickUp 개인 일정 가용성 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 개인 일정 가용성 템플릿으로 일주일 지도를 그려보세요

촬영, 편집, 팀 회의, 개인 우선순위 사이에서 일주일을 조율하는 일은 체계적인 시간 관리 없이 순식간에 혼란스러워질 수 있습니다. ClickUp 개인 일정 가용성 템플릿은 추측 없이 가용 시간을 명확히 보여줍니다. 이를 통해 중요한 일정에 집중할 시간을 확보하고, 필요 없는 일에는 당당히 거절할 수 있습니다.

이 템플릿으로 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:*

활동 추가 보기에서 콜 타임, 촬영 일정 또는 이동 블록을 기준으로 개인 일정을 추가하고 업데이트하세요

가용성 보기로 예약된 시간대와 빈 시간대를 시각적으로 한눈에 파악하세요

촬영 관련 모든 약속, 사전 답사, 편집 검토의 가시성을 하나의 활동 보드에서 유지하세요

시작 가이드를 활용하여 스케줄링 논리를 신속하게 설정하세요

네 가지 단계(예정, 완료, 완료됨, 취소)로 가용성 상태를 추적하세요

🔑 적합 대상: 제작, 개인 프로젝트, 프리랜서 작업 등 여러 일정을 관리하는 제작자—특히 팀 작업과 개인 작업 시간을 균형 있게 조정하기 위한 효율적인 자원 스케줄링이 필요한 분들에게 이상적입니다.

14. ClickUp 프로젝트 일정 템플릿

Free 템플릿 받기 모든 촬영, 장면, 단계를 동기화하세요—ClickUp 프로젝트 일정 템플릿으로 준비부터 후반 작업까지 영화 제작을 체계적으로 관리하세요

ClickUp 프로젝트 일정 템플릿으로 모든 타임라인을 동기화하세요. 각 작업, 마감일, 의존성을 명확하게 시각화하여 장면 일정, 작업 인계, 스태프 업무량을 빠짐없이 관리할 수 있습니다.

이 프로젝트 타임라인 템플릿을 사용하면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:*

프로젝트 단계별 보기(프리, 촬영, 포스트)를 활용하여 제작 작업을 세분화하세요

프로젝트 타임라인 보기로 Teams 간 일정을 추적하여 원활한 협업을 실현하세요

프로젝트 요약 보기를 통해 모든 프로젝트 업데이트 및 마일스톤을 한눈에 확인하세요

소품, 음향, 카메라 관련 작업을 타임라인을 건드리지 않고 할당하세요

완료, 진행 중, 할 일 등의 상태 태그를 사용하여 진행 상황을 추적하세요

프로젝트 진행 상황을 실시간으로 추적하며 위험 요소나 지연을 조기에 발견하세요

🔑 적합 대상: 다단계 촬영을 관리하는 제작 관리자나 영화 제작자로서, 시작부터 끝까지 팀 협업과 타임라인 추적을 효율화해야 하는 분들.

15. ClickUp 프로젝트 관리 일정 템플릿

Free 템플릿 받기 ClickUp 프로젝트 관리 일정 템플릿으로 모든 단계를 추적하세요

여러 부서, 마감일, 의존성을 조율하는 일은 결코 쉬운 일이 아닙니다. ClickUp 프로젝트 관리 일정 템플릿은 일상적인 실행을 놓치지 않으면서도 큰 그림의 결과물을 체계적으로 관리할 수 있는 방법을 제공합니다. 사전 제작 준비부터 사후 제작 작업까지, 어떤 일정이 진행 중인지, 그리고 어떤 부분에 주의를 기울여야 하는지 명확한 보기를 확인할 수 있습니다.

이 템플릿으로 다음을 할 수 있습니다:*

프로젝트 단계 보기를 활용하여 각 제작 단계에 해당하는 마감일과 작업 소유자를 지도하세요

리스크 문제 보기에서 미해결 문제나 지연을 추적하여 선제적으로 대응하세요

상태 보드 보기에서 팀 전체의 작업 상태 업데이트를 모니터링하세요

연출, 미술, 조명 등 부서별 책임을 할당하고 실행 현황을 추적하세요

마감일, 회의, 주요 마일스톤에 대한 자동 알림으로 일정을 관리하여 납품 누락 위험을 줄이세요

Google 캘린더, Outlook 또는 Apple 캘린더와 동기화하여 플랫폼 간 프로젝트 작업과 마감일의 실시간 가시성을 확보하세요

🔑 적합 대상: 복잡한 촬영 타임라인을 관리하며 팀 간 진행 추적, 업데이트, 결과물 관리를 중앙화하려는 프로듀서 또는 제작 코디네이터.

16. ClickUp 프로젝트 일 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로젝트 작업 플랜 템플릿으로 장면, 일정, 지연을 추적하세요

장면 순서 정렬부터 VFX 검토 일정 및 팀 마감일 관리까지, 산만한 플랜으로는 부족합니다. ClickUp 프로젝트 작업 플랜 템플릿은 프로젝트 작업을 지도하고, 타임라인을 추적하며, 실시간 조정을 중앙 집중식으로 관리하여 누락 없이 모든 진행 요소가 완벽하게 동기화되도록 지원합니다.

이 템플릿으로 다음을 할 수 있습니다:*

작업 제출 양식을 사용하여 장면별 작업을 제출하고 할당하세요

작업 할당, 댓글 남기기, 파일 첨부 파일, 팀 태그 기능을 통해 프로젝트 커뮤니케이션과 문서화를 한곳에서 관리하세요.

프로젝트 간트 보기에서 작업 의존성과 타이밍을 모니터링하세요

대시보드, 차트 및 진행 추적을 활용하여 프로젝트 상태를 모니터링하고, 위험 요소를 파악하며, 이해관계자에게 보고하세요

🔑 적합 대상: 제작 관리자, 조감독, 학생 영화 제작자. 장면 워크플로우 플랜, 편집 검토, 인력 분석을 통한 팀 가용성 추적에 활용하세요.

17. ClickUp 프로젝트 타임라인 화이트보드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로젝트 타임라인 화이트보드 템플릿으로 제작 단계를 계획하세요

ClickUp 프로젝트 타임라인 화이트보드 템플릿은 드래그 앤 드롭 방식의 캔버스를 제공하여 작업을 지도하고, 중요한 순간을 표시하며, 모든 구성원이 최신 정보를 공유할 수 있게 합니다. 독립 영화 플랜 중이거나 광고 마감일을 맞추느라 분주하신가요? 이 유연한 템플릿으로 큰 그림(또는 정신 건강)을 놓치지 않으면서도 신속하게 전환할 수 있습니다.

이 템플릿으로 다음을 할 수 있습니다:*

프로젝트 계획 타임라인 보기를 활용하여 촬영 일정, 편집 검토, 제작 마일스톤과 같은 키 결과물을 지도하세요

빠른 편집을 위해 설계된 깔끔한 '진행 중 vs 완료됨' 시스템을 통해 상태 업데이트를 추적하세요

ClickUp 화이트보드로 팀원과 외부 파트너와 시각적으로 협업하세요

변화하는 타임라인이나 예상치 못한 지연에 맞춰 키 마감일을 설정하고 수정하세요

중첩된 하위 작업과 우선순위를 활용하여 위치 준비나 장면 편집과 같은 다층적 작업을 플랜하세요

실시간 변경 사항과 알림을 통해 제작자, 에디터, 스태프와 항상 동기화된 상태를 유지하세요

🔑 적합 대상: 기획 단계부터 최종 편집까지 프로젝트 플랜을 유연하고 시각적으로 생성 및 관리해야 하는 제작팀 및 영화 제작자.

18. ClickUp 크리에이티브 프로젝트 타임라인 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 크리에이티브 프로젝트 타임라인 템플릿으로 마감일을 스토리보드하세요

창작 프로젝트는 빠르게, 그리고 다양한 방향으로 진행됩니다. ClickUp 창작 프로젝트 타임라인 템플릿은 유연한 화이트보드에 제작 과정의 모든 단계를 계획할 수 있도록 도와줍니다. 사전 제작부터 출시 후까지, 승인을 추적하고 일정을 동기화하며 모든 진행 상황을 놓치지 않고 관리하세요.

이런 스토리보드 템플릿을 사용하면 다음과 같은 작업을 할 수 있습니다:

크리에이티브 프로젝트 타임라인 보기를 활용하여 제작 라이프사이클 전반에 걸쳐 장면 일정, 편집, 크로스-기능적 작업을 계획하세요

예상 기간을 포함한 작업을 팀 회원에게 할당하여 더 나은 작업량 플랜 수립

중첩된 하위 작업과 상태 업데이트를 통해 실시간으로 주요 마일스톤과 장애 요소를 추적하세요

인라인 코멘트와 공유 마감일을 통해 협력자들과의 협업을 원활하게 진행하세요

프로젝트 범위가 변경되더라도 기획 단계부터 최종 납품까지 창의적인 진행 과정을 시각화하세요

ClickUp의 드래그 앤 드롭 간트 통합 기능을 활용하여 타임라인을 손쉽게 업데이트하고 조정하세요

🔑 적합 대상: 휴가 관리가 마감 중심 워크플로우와 겹치는 다단계 프로젝트를 관리하며 팀 간 명확한 타임라인 가시성이 필요한 크리에이티브 리더, 프로듀서 또는 학생.

19. ClickUp 영화 예산 템플릿

Free 템플릿 받기 ClickUp 영화 예산 템플릿으로 제작 비용을 명확하게 추적하세요

프리프로덕션 예산 산출부터 촬영 종료일 정산까지, 모든 영화 제작진은 프로젝트의 재정적 건전성을 유지하기 위해 확고한 예산이 필요합니다. ClickUp 영화 예산 템플릿은 제작진이 비용을 세분화하고, 결제 상태를 모니터링하며, 제작 요구사항 변화에 따라 자원을 재배치할 수 있는 중앙 집중식 방법을 제공합니다.

이 템플릿으로 다음을 할 수 있습니다:*

제작 단계별 비용 내역을 추적하려면 '단계 비용 보기'를 활용하세요

결제 상태 보기를 활용하여 환급금, 미납금, 완료된 결제를 한 곳에서 관리하세요

영화 제작 단계, 설명, 단위 비용, 총 비용, 카테고리 등의 사용자 지정 필드를 통해 각 항목별 상세 예산 정보를 포착하고 시각화하세요

결제 완료, 대기 중, 미결제 등 항목 상태를 설정하고 업데이트하여 완벽한 투명성을 확보하세요

ClickUp 목표를 활용해 각 카테고리별 예산 한도를 설정하고 모니터링하여 재정적 제약 내에서 작업하고 예산 초과를 방지하세요

🔑 적합 대상: 지출 관리를 위한 신뢰할 수 있고 번거롭지 않은 방법을 필요로 하는 영화 제작자, 독립 프로듀서, 제작 매니저, 특히 Google 스프레드시트에만 의존하지 않고 부서와 역할별로 비용을 추적하는 분들.

🧠 재미있는 사실: 악마는 프라다를 입는다가 출간되기도 전에, 폭스 2000은 원고 100페이지와 개요만 읽고 선점 계약으로 영화 판권을 확보했습니다.

20. Wrapbook의 촬영 일정 템플릿

via Wrapbook

Wrapbook 촬영 일정 템플릿은 영화 제작자에게 매일의 장면, 출연진, 촬영 위치 및 촬영 로지스틱스를 체계적으로 정리할 수 있는 간결한 프레임워크를 제공합니다. 장면 번호, 설명, 촬영 시간대(주간/야간), 출연진 요구사항, 제작 노트 등을 위한 구조화된 필드를 포함하여 촬영 조율을 용이하게 하고 현장에서의 혼란을 최소화합니다.

또한 깔끔한 디자인으로 인쇄나 빠른 디지털 편집에 최적화되어 있습니다.

이 템플릿으로 다음을 할 수 있습니다:*

촬영 대본을 명확성을 위해 일별 일정으로 세분화하세요

출연진과 스태프 회원을 특정 장면과 위치에 배정하세요

제작 과정의 진행을 추적하고 플랜이 진행됨에 따라 조정하세요

모든 제작 세부 사항을 한 곳에서 확인할 수 있도록 하세요

부서 간 소통을 간소화하여 촬영 현장을 더욱 원활하게 운영하세요

🔑 적합 대상: 복잡한 tools에 휩쓸리지 않고 일일 촬영을 관리할 간단한 방법을 찾는 초보 영화 제작자나 독립 프로듀서.

21. 프로젝트 관리자의 엑셀 촬영 일정 템플릿

via ProjectManager

ProjectManager의 엑셀 기반 템플릿은 촬영일 세부 사항을 직관적인 그리드 형태로 구성하여 각 장면의 상태, 시간, 제작 세부사항을 쉽게 기록할 수 있게 합니다. 장면 소요 기간, 위치, 출연진, 장비, 노트를 위한 열이 마련되어 있어 복잡한 스케줄링 소프트웨어 없이도 촬영 로지스틱스를 한눈에 추적해야 하는 소규모 크루에게 유용한 옵션입니다.

이 템플릿으로 다음을 할 수 있습니다:*

모든 장면, 촬영 날짜, 위치를 명확한 테이블로 목록으로 정리하세요

소품, 의상, 노트 등을 위한 맞춤형 열을 추가하세요

출연진, 위치 또는 촬영 일자별로 필터링 및 정렬하여 빠르게 참조하세요

실시간으로 일정을 업데이트하고 팀과 공유하세요

현장 사용을 위한 스케줄을 다운로드하거나 인쇄하세요

🔑 적합 대상: 촬영 당일 필수 사항을 간단히 정리할 수 있는 스프레드시트 형식의 템플릿을 찾는 독립 영화 제작자, 영화학과 학생 또는 조감독.

22. BBC 제작 일정 템플릿

via BBC

BBC 제작 일정 템플릿은 소규모 촬영 및 교육용 제작을 위한 인쇄 가능한 촬영 당일 플랜 문서입니다. 스태프 역할, 촬영 위치, 이동 경로, 장비 체크리스트, 시간대별로 구분된 전문적인 촬영 일정을 줄 단위로 상세히 기록할 수 있는 키 필드를 포함합니다.

간결하고 직관적인 레이아웃으로 명확성을 추구하여, 촬영 현장에서 종이와 펜으로 일정을 관리하는 분들에게 유용합니다.

이 템플릿으로 다음을 할 수 있습니다:*

프리프로덕션, 촬영, 포스트프로덕션을 포함한 전체 제작 과정을 개요로 정리하세요

부서 또는 개인에게 작업과 마감일을 할당하세요

진행 상태 업데이트와 마일스톤 표시기로 진행 상태를 추적하세요

납품 목표를 달성하기 위해 필요에 따라 타임라인을 조정하세요

정기적인 제작 회의용 마스터 문서로 활용하세요

🔑 적합 대상: 소규모 제작을 위한 인쇄 가능한 스케줄과 명확한 시간대 플랜이 필요한 영화 제작자, 영화학도 또는 학교 미디어 프로그램.

23. Scribd의 촬영 일정 템플릿

via Scribd

Scribd 촬영 일정 템플릿은 깔끔한 스프레드시트 스타일 레이아웃으로, 각 촬영일을 장면 번호, 시간대(주간/야간), 위치 유형(실내/실외), 필요한 출연진별로 체계적으로 지도해 줍니다.

이 템플릿은 촬영 현장에서 빠르게 참조할 수 있도록 설계되었으며, 여러 날에 걸친 제작 요구사항을 한눈에 파악하는 데 효과적입니다. 불필요한 요소는 배제하고, 스태프들이 일정을 맞추는 데 도움이 되는 핵심 정보만 담았습니다.

이 템플릿으로 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:*

장면과 위치로 대본 분할을 간소화하세요

출근 시간, 출연진 배정, 특별 노트를 기록하세요

완료된 장면을 추적하고 실시간으로 일정을 업데이트하세요

일정을 디지털로 공유하거나 현장에서 참고할 수 있도록 인쇄하세요

🔑 적합 대상: 복잡한 형식 없이도 여러 날에 걸친 촬영 일정을 간편하게 지도할 수 있는 도큐먼트를 찾는 조감독 또는 제작 매니저.

24. Set Hero의 전문 콜 시트 템플릿

via Set Hero

Set Hero의 전문 콜 시트 템플릿으로 촬영을 시계처럼 정확하게 운영하세요. 출근 시간, 촬영 위치, 날씨, 출연진 명세 등 명확한 필드로 모든 관계자가 최신 정보를 공유합니다. 클립보드 스타일 레이아웃으로 업데이트와 공유가 간편해 각 부서장이 정확히 언제 어디에 있어야 하는지 알 수 있습니다.

이 템플릿으로 다음을 할 수 있습니다:*

자동화된 장면 및 스태프 정보로 촬영일별 콜 시트를 생성하세요

모든 위치에 대한 날씨, 주차, 비상 정보 정보를 포함하세요

이메일이나 모바일로 콜 시트를 배포하여 즉시 접근하세요

출연진 및 스태프의 확인 및 응답을 추적하세요

촬영 현장에서의 커뮤니케이션에 전문적인 기준을 유지하세요

🔑 적합 대상: 복잡한 촬영 일정을 조율하는 제작팀, 특히 엄격한 시간 및 위치 관리가 필요한 대규모 출연진 및 스태프 설정으로 일하는 팀에게 이상적입니다.

25. Reflection Software의 비디오 촬영 일정 템플릿

reflection Software 제공

Reflection Software의 비디오 촬영 일정 템플릿은 색상 코드화된 템플릿으로, 콜 타임, 출연진 이름, 의상 지침, 시나리오 세부사항을 위한 열을 통해 촬영 당일 로지스틱스를 간소화합니다. 명확성을 위해 설계되어 출연진과 스태프가 정확히 언제 출석해야 하는지, 무엇을 입어야 하는지, 무엇을 촬영하는지 알 수 있습니다.

이 템플릿으로 다음을 할 수 있습니다:*

촬영 일자, 위치, 필요한 장비를 지도하세요

팀 회원에게 작업을 할당하고 완료됨을 추적하세요

제작 요구사항이 변경될 때마다 일정을 업데이트하세요

모든 촬영 정보를 한곳에 모아 쉽게 접근하세요

크리에이티브, 기술, 제작 Teams 간의 협업을 개선하세요

🔑 적합 대상: 의상 일관성과 출연진 명확성이 요구되는 교육 비디오, 인터뷰, 기업 촬영을 진행하는 제작팀 (특히 타이트한 타임라인 관리가 필요한 경우)

