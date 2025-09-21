2025년 영업 팀을 위한 최고의 AI 에이전트 13선

팀이 목표를 초과 달성하고 있지만, 그 대가는 무엇인가요?

CRM 업데이트, 반복되는 아웃리치 재작성, 전환으로 이어지지 않는 회의 준비에 낭비되는 시간들. 파이프라인이 커질수록 속도를 늦추지 않고 확장하기는 더욱 어려워집니다.

바로 여기에 영업 팀을 위한 AI 에이전트가 한 단계 개입하여 수익 창출 엔진이 최고 속도로 가동되도록 지원합니다.

이 블로그 포스트에서는 리드 생성, 맞춤형 아웃리치, 파이프라인 관리에 도움을 주는 최고의 AI 에이전트를 분석해 보겠습니다. 🚀

한눈에 보는 최고의 영업 팀용 /AI 에이전트

아래에서 소개하는 모든 영업 팀용 AI 에이전트를 비교한 테이블입니다. 📊

tool 가장 적합한 주요 기능 가격* ClickUp 영업 팀 워크플로우 자동화 및 고객 커뮤니케이션 팀 크기: 개인, 중소기업, 중견기업, 대기업 파이프라인 인사이트, 영업 팀 자동화, 통화 녹취록, 통합 작업 공간 관리 Free Plan 제공; 기업용 맞춤형 설정 가능 Salesforce Einstein 기업 규모에 맞는 예측 리드 스코어링 및 스마트 CRM 자동화 팀 크기: 기업 AI 스코어링 및 자동화된 작업 업데이트를 통한 거래 결과 예측 사용자당 월 500달러 (Enstein 영업 팀) Apollo AI AI 기반 잠재고객 발굴 및 자동화된 다중 채널 아웃리치 팀 크기: 중소기업, 중견기업 AI 기반 이메일 시퀀싱, 의도 기반 리드 스코어링, 자동화된 아웃바운드 개인화 Free Plan 제공; 사용자당 월 $59부터 시작 (기본) Clari 실시간 AI 인사이트를 통한 매출 예측 및 거래 검토 팀 크기: 중견 기업, 기업 파이프라인 위험 감지 및 자동화된 CRM 관리 맞춤형 가격 책정 Artisan 인간처럼 리드를 유치하고 자격을 평가하는 자율형 AI 영업 팀 팀 크기: 중소기업, 중견 기업 아웃바운드 전화 및 이메일용 AI 영업 에이전트, 인간과 유사한 대화 흐름, 달력 예약 통합 기능 맞춤형 가격 책정 Regie. ai 구매자 페르소나와 구매 의도에 맞춤화된 AI 생성 영업 시퀀스 팀 크기: 중소기업, 중견 기업 AI 기반 이메일 및 시퀀스 생성, 캠페인 테스트, LinkedIn 메시지 개인화 맞춤형 가격 책정 Claygent 영업 팀의 자동화 및 AI 기반 강화 연구 팀 크기: 개인, 소규모 기업 AI 에이전트를 통한 잠재 고객 조사 및 다양한 데이터 소스의 데이터 수집으로 고객 만족도 향상 Free Plan 제공; 월 $149부터 시작 (스타터) Gong AI 기반 대화 분석 및 거래 위험 감지 팀 크기: 중견 기업, 기업 AI 통화 분석, 거래 인텔리전스, 실시간 코칭 인사이트, 영업사원 성과 추적을 통한 전환율 향상 맞춤형 가격 책정 라벤더 AI 실시간 이메일 코칭 및 AI 최적화 영업 메시징 팀 크기: 개인, 소규모 기업 실시간 이메일 코칭, 개인화 팁, 영업 팀 대시보드 Free Plan 제공; 월 $29부터 시작 (스타터) HubSpot 영업 팀 Hub CRM 내에서 전체 영업 퍼널을 지원하는 통합 AI tools 팀 규모: 중소기업, 중견 기업 AI 콘텐츠 어시스턴트, 영업 팀 이메일 자동화, 거래 파이프라인 관리, 네이티브 CRM 통합 Free Plan 제공; 월 $20부터 시작 (스타터) Drift 실시간으로 리드를 선별하고 회의를 예약하는 AI 챗봇 팀 크기: 중소기업, 중견기업 AI 기반 챗봇, 고객 상호작용을 기반으로 한 실시간 리드 자격 평가, 채팅을 통한 회의 예약 맞춤형 가격 책정 Humantic AI 성격 기반 구매자 인사이트와 초개인화된 영업 팀 참여 팀 크기: 중소기업, 중견기업 구매자 성격 및 맞춤형 고객 경험 인사이트, 적응형 커뮤니케이션 제안, 아웃리치용 페르소나 강화 기능 Free Plan 제공; 월 $40부터 시작 (Pro) Seamless AI 실시간 B2B 연락처 탐색 및 AI 기반 리드 생성 팀 크기: 중소기업, 중견 기업 AI 기반 리드 생성, 실시간 연락처 데이터, 잠재 고객 발굴을 위한 Chrome 확장 Free Plan 제공; 맞춤형 가격 책정

영업 팀용 AI 에이전트란 무엇인가요?

영업 팀용 AI 에이전트는 수익 창출 워크플로우 전반에 걸쳐 일상적이고 데이터 기반의 작업을 처리하는 전문 보조 도구입니다.

정적인 챗봇이나 단순한 자동화 규칙과 달리, 이들은 CRM, 커뮤니케이션 로그, 타사 통합 데이터를 학습하여 요구를 예측하고 자율적으로 행동합니다.

의도 신호를 활용해 신규 리드를 발굴하고, 아웃리치 초안을 작성 및 개인화하며, 파이프라인 상태까지 모니터링할 수 있습니다. 최고의 AI 영업 팀은 과거 데이터를 활용해 행동을 업데이트하며, 이메일 어조, 후속 조치 주기, 작업 우선순위 설정을 실시간으로 개선합니다.

영업 팀용 AI 에이전트에서 무엇을 찾아야 할까요?

영업 팀에 AI 에이전트를 활용하면 업무 방식을 혁신할 수 있지만, 올바른 조건을 충족해야만 가능합니다. 선택 시 우선시해야 할 키 기능은 다음과 같습니다. 👇

CRM 연동: Salesforce, HubSpot 또는 귀사의 기록 시스템과 양방향 동기화하여 거래 데이터를 최신 상태로 유지합니다

초개인화된 아웃리치 생성: 거래 단계, 과거 상호작용, 구매 의도 신호 등 실시간 컨텍스트를 활용해 이메일 및 소셜 미디어 메시지를 작성합니다

값 높은 작업 우선순위 지정: 거래 크기 및 성사 확률 등 맞춤형 기준에 따라 리드와 기회를 점수화하고, 다음 최적의 단계를 제시합니다

회의 및 후속 조치 자동화: *통화 내용을 자동으로 텍스트로 변환하고, 실행 항목을 추출하며, 다양한 사용 사례에 맞춰 후속 조치 요약 초안을 작성합니다. 수동 개입 없이 가능합니다

선제적인 파이프라인 인사이트 제공: 위험 거래를 포착하고, 결과를 예측하며, 이상 징후가 영업 팀 목표에 영향을 미치기 전에 경고합니다

다중 채널 잠재고객 발굴 지원을 위한 솔루션: 이메일, 전화, 소셜 미디어를 통해 리드를 확보하고, 연락처 정보를 보강하며, 캠페인을 실행합니다

💡 전문가 팁: 하버드 비즈니스 리뷰에 따르면, 제품의 기능을 강조하기보다 고객의 구체적인 요구나 과제를 어떻게 해결하는지에 집중해야 합니다. 인스턴스, 생산 공정을 설명하는 대신 진솔한 고객 사례를 공유하는 방식으로 피치를 전환하면 더 나은 참여도의 결과로 이어집니다.

영업 팀을 위한 최고의 /AI 에이전트

영업 팀 관리자의 업무를 한결 수월하게 만들어주는 최고의 AI 에이전트들을 소개합니다. 🎯

1. ClickUp (영업 팀 워크플로우 자동화 및 고객 커뮤니케이션에 최적)

ClickUp Brain으로 더 스마트한 영업 팀 워크플로우를 플랜하세요 ClickUp Brain을 영업 팀 보조 조종사로 활용하세요—유망 계정 발굴부터 팀 코칭, 전략적 영업 활동까지

수많은 tool 사이를 끊임없이 오가며 아웃리치 관리, CRM 업데이트, 회의 준비를 하고 있다면, ClickUp이 해결책입니다.

컨텍스트 AI로 구동되는 세계 최초의 통합 AI 워크스페이스로, 프로젝트 관리, 지식 관리, 채팅을 하나의 앱에 결합하여 더 빠르고 스마트하게 일할 수 있도록 지원합니다.

ClickUp for Sales Teams 내부에는 자동화된 활동 추적, 실시간 대시보드, AI 기반 작업 업데이트를 통해 확장 가능한 에이전트 워크플로우 구축을 지원하는 플랫폼이 마련되어 있습니다.

ClickUp Brain의 상황 인식 기능으로 더 빠르게 답변을 찾으세요

ClickUp의 강력한 AI 제품군 핵심에는 ClickUp Brain이 있습니다. 이 컨텍스트 인식 AI 엔진은 작업, 타임라인, 문서, 채팅은 물론 Salesforce, Google Drive 같은 연결된 타사 tool까지 포함해 전체 작업 공간을 이해합니다.

인스턴스: ClickUp Brain에 파이프라인 활동을 즉석에서 요약해 달라고 요청할 수 있습니다. '2분기 중단된 기업 거래 상태는?'과 같은 자연어 쿼리를 입력하면 작업, 댓글, 태그에서 추출한 답변을 즉시 확인할 수 있습니다.

ClickUp Brain을 활용해 파이프라인 내 처리되지 않은 작업을 표시하고 실행 우선순위를 지정하세요

또한 파이프라인의 다양한 단계에서 지연된 작업을 파악하여 우선순위 조치를 식별하고, 이에 대한 실행 플랜을 Brain이 수립하도록 지시할 수 있습니다.

🧠 재미있는 사실: ClickUp Brain은 모든 통화 기록을 검색 가능하게 만들어 영업 팀 통화에서 인사이트를 도출할 수도 있습니다. 비결은? 통화 시 ClickUp AI 노트테이커를 초대하여 자동 녹음 및 필사 기능을 활용하는 것을 잊지 마세요! ClickUp AI 노트테이커로 검색 가능한 대본을 얻으세요

반복적인 워크플로우를 ClickUp 자동화 에이전트에게 위임하세요

거래를 성사시키기보다 수동으로 작업을 업데이트하는 데 시간을 낭비하고 있다면, ClickUp 자동화 에이전트가 해결해 드립니다.

ClickUp 자동화 에이전트로 반복적인 작업을 자동화하는 맞춤형 트리거 설정하기

이 노코드 AI 어시스턴트는 ClickUp 작업 공간 내에서 바로 작동하며 영업 팀 프로세스의 반복적인 부분(인테이크, 실행부터 보고까지)을 자동화할 수 있습니다. 작동 방식은 다음과 같습니다: 트리거(예: 파이프라인에서 리드 단계 이동)를 설정하고, 조건(예시: '기업 거래인 경우에만')을 추가한 후 작업 실행 지침을 공유합니다. 이제 트리거가 발생하고 조건이 충족될 때마다 에이전트가 자동으로 실행에 들어갑니다.

이 모든 것은 간단한 노코드 빌더를 통해 설정됩니다. 에이전트에게 무엇을 찾아야 하는지, 무엇을 해야 하는지, 어떤 정보에 접근할 수 있는지 지시하기만 하면 됩니다. 또한 Docs, 작업, 채팅을 포함한 에이전트가 활용할 지식 소스를 제어할 수 있어 항상 적절한 맥락에서 작동합니다.

📌 예를 들어, ICP 기준에 부합하는 고값 리드가 양식을 통해 접수되면, 영업 자동화 tool이 이를 시니어 AE에게 할당하고, 작업 공간에서 해당 거래에 태그를 지정하며, 채팅으로 영업 부사장에게 알림을 보냅니다.

당사 전문가 팀으로부터 직접 맞춤형 자동화 에이전트를 구축하는 방법을 알아보세요:

💡 전문가 팁: 유용한 에이전트를 구축하려면 신중하고 상세한 프롬프트가 필요합니다. ClickUp Brain MAX의 '말하기로 텍스트 입력' 기능을 사용하면 해당 지침을 음성으로 입력할 수 있어, 타이핑보다 4배 빠르게 에이전트를 생성할 수 있습니다! ClickUp Brain MAX는 데스크톱 AI 슈퍼 앱으로, 모든 일 컨텍스트를 통합하고 Gemini, Claude, ChatGPT 등 다양한 대규모 언어 모델(LLM)에 접근할 수 있게 해줍니다. 앱 과부하와 AI 확산에 시달리지 않고도 최고의 생산성을 발휘할 수 있도록 지원합니다.

ClickUp 템플릿으로 플랜, 실행, 모니터링을 신속하게 진행하세요

영업 팀 워크플로우 설계를 더 쉽게 만들고 싶다면, ClickUp의 영업 플랜 템플릿으로 시작하세요.

다음으로, ClickUp의 영업 추적기 템플릿은 목표 달성 및 진행 중과 같은 사전 구축된 상태, 배송비, 단가, 이익률을 기록할 수 있는 12개의 사용자 지정 필드, 월별 또는 제품별 판매량을 분석할 수 있는 다양한 보기를 제공합니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp 영업 추적기 템플릿으로 개인 및 팀의 진행 상황을 모두 평가하세요

모든 크기의 팀을 위해 설계된 이 솔루션은 실시간으로 개인 및 팀의 진행 상황을 평가하고, 영업 팀 파이프라인을 최적화하며, 수익 증대를 위한 키 트렌드를 파악할 수 있게 합니다.

모든 리드를 한곳에서 관리할 중앙 hub가 필요하신가요? ClickUp 영업 팀 CRM 템플릿을 사용해 모든 연락처, 통화, 계약 체결을 추적하세요.

ClickUp 최고의 기능

/Write with AI 기능을 통해 영업 팀 아웃리치 문서를 자동 작성하고 개인화할 수 있습니다 *문서 중앙화: ClickUp Docs 를 활용해 워크플로우와 직접 연동되는 실시간 문서를 생성, 공유, 관리하세요. 내장된기능을 통해 영업 팀 아웃리치 문서를 자동 작성하고 개인화할 수 있습니다

실시간 협업: ClickUp 채팅으로 작업과 연계된 실시간의 풍부한 맥락을 담은 커뮤니케이션이 가능합니다 ClickUp 채팅으로 작업과 연계된 실시간의 풍부한 맥락을 담은 커뮤니케이션이 가능합니다

영업 팀 데모 제작: *ClickUp Clips로 통화 녹화, 텍스트 변환 및 요약하여 긴 데모를 간결한 크기의 다음 단계, 실행 항목, 맞춤형 고객 서비스 조치 항목으로 전환하세요

병목 현상 제거: 누적 흐름, 번업, 번다운 또는 속도 차트를 통해 진행을 시각화할 수 있는 맞춤형 누적 흐름, 번업, 번다운 또는 속도 차트를 통해 진행을 시각화할 수 있는 맞춤형 ClickUp 대시보드를 생성하세요

모든 리드에 대한 팔로워: ClickUp CRM을 활용해 잠재 고객, 거래, 영업 팀 활동을 실시간으로 추적하세요. 이후 팀의 작업 방식에 맞춰 목록, 칸반, 테이블 또는 타임라인 보기로 전환할 수 있습니다

번거로운 업무 감소: 드롭다운 메뉴 빌더나 ClickUp Brain의 평이한 영어 프롬프트를 활용해 코딩 없이 드롭다운 메뉴 빌더나 ClickUp Brain의 평이한 영어 프롬프트를 활용해 코딩 없이 ClickUp 자동화를 구축하세요. 신규 리드 자동 할당, 계약 체결 시 거래 단계 업데이트, 후속 조치 알림 발송, 기회 종료 시 인수인계 작업 생성 등 규칙 기반의 반복적인 영업 팀 업무를 처리합니다

ClickUp의 한도

다양한 기능으로 인해 학습 곡선이 가파름

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

이 G2 리뷰가 모든 것을 말해줍니다:

ClickUp의 다용도성과 팀이 어떤 상황에도 맞춤형으로 설정할 수 있다는 점이 마음에 듭니다. 단순한 프로젝트 관리 tool이 아닌, 우리에게는 운영 hub 그 자체입니다! 클라이언트 일부터 CRM 관리까지 모든 것을 처리하며, 유연한 옵션과 내장된 자동화 기능을 사랑합니다. 또한 ClickUp이 지속적으로 발전하고 고객의 의견을 경청한다는 점도 정말 좋습니다!

📮 ClickUp 인사이트: 성과가 낮은 팀은 15개 이상의 tools를 동시에 사용하는 경우가 4배 더 많습니다. 반면 성과가 높은 팀은 도구 세트를 9개 이하로 한도 설정하여 효율성을 유지합니다. 그렇다면 단일 플랫폼을 활용하는 것은 어떨까요? 업무를 위한 올인원 앱인 ClickUp은 AI 기반 워크플로우를 통해 작업, 프로젝트, 문서, wiki, 채팅, 통화를 단일 플랫폼으로 통합합니다. 더 스마트하게 일할 준비가 되셨나요? ClickUp은 모든 팀에 적합하며 업무를 가시화하고, AI가 나머지를 처리하는 동안 중요한 일에 집중할 수 있게 합니다.

2. Salesforce Einstein (기업 규모 예측 리드 점수 산정 및 스마트 CRM 자동화에 최적)

via Salesforce Einstein

Salesforce Einstein은 Salesforce의 Customer 360 플랫폼 내에 내장된 AI 레이어로, 고급 머신러닝(ML) 및 예측 분석을 Sales Cloud에 직접 적용하도록 설계되었습니다.

이 솔루션은 영업 팀 워크플로우의 모든 측면에 자동화를 접목하여 팀이 고가치 리드를 발굴하고, 대규모로 맞춤형 아웃리치를 수행하며, 파이프라인을 최신 상태로 유지하고, 데이터 기반 인사이트로 고객 대화를 준비할 수 있도록 지원합니다. 아인슈타인은 모든 거래, 대화, 클릭에서 학습하여 실행 항목을 제안하고, 위험 요소를 강조하며, 콘텐츠를 생성합니다.

Salesforce Einstein 주요 기능

Einstein SDR 에이전트 로 잠재 고객 발굴 및 인바운드 리드를 자동화하여 로 잠재 고객 발굴 및 인바운드 리드를 자동화하여 AI 기반 리드 생성 활용하기

Einstein Sales Coach 를 활용한 역할극 시뮬레이션과 생성형 AI 기반 피드백으로 영업 팀 역량을 강화하세요

Agentforce 로 AI 에이전트를 구축 및 배포하여 영업 팀 운영을 처리하세요. 모든 작업은 Einstein Trust Layer로 보안을 유지합니다

Einstein Scoring을 도입하여 거래 우선순위를 지정하고 예측 점수를 활용해 리드를 강조하세요

Salesforce Einstein의 한도

고급 설정에는 개발자 지원 또는 기술 전문성이 필요할 수 있습니다

시스템은 대용량 데이터 처리나 복잡한 워크플로우 시 지연될 수 있습니다

Salesforce Einstein 가격 정책

Einstein 영업 팀: 사용자당 월 $500 (연간 결제)

Salesforce Einstein 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (23,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰 수가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Salesforce Einstein에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰 발췌문:

Salesforce 영업 클라우드는 리드, 연락처, 거래를 한 곳에서 관리하기 정말 편리합니다…하지만 처음 접할 때는 다소 부담스러울 수 있어요. 기능과 버튼이 너무 많아 모든 요소의 위치를 익히는 데 시간이 걸리거든요. 또한 관리자가 제대로 설정하지 않으면 일부 기능이 혼란스럽거나 추가 단계가 필요할 수 있습니다. 강력한 도구이지만, 처음부터 항상 매우 사용자 친화적인 것은 아닙니다.

3. Apollo AI (AI 기반 잠재고객 발굴 및 자동화된 다중 채널 아웃리치에 최적)

via Apollo AI

아폴로는 /AI 기반 시장 진출 엔진으로, 잠재 고객 발굴부터 파이프라인 관리까지 모든 것을 자동화합니다. 2억 7,500만 개 이상의 연락처와 7,000만 개 기업 데이터를 기반으로 하며, 실시간 직무 변경, 기술 스택 업데이트, 구매 의도 신호로 강화됩니다.

이상적인 고객 프로필(ICP)을 정의하면, Apollo AI는 이메일 열람, 사이트 방문, 아웃바운드 참여 이력 같은 행동 신호를 활용해 적합도가 높은 리드를 식별하고 우선순위를 매깁니다. 이러한 인사이트는 각 잠재고객의 상황에 맞춤화된 메시징 접근법 제안으로 전환되어, 팀이 영업 워크플로우를 벗어나지 않고도 AI를 활용한 데이터 분석을 수행할 수 있게 합니다.

Apollo AI의 최고의 기능

65개 이상의 필터, 구매 의도 신호, 실시간 정보 보강을 활용해 최적의 리드를 식별하는 파이프라인 빌더 를 사용해 보세요

Call Assistant 의 스마트 음성 인식 및 사전 통화 인사이트를 활용해 자동 생성된 회의 요약, 후속 조치, 다음 단계를 받아보세요

AI 맞춤형 이메일, 원클릭 통화, 내장형 전달률 보호 기능을 통해 다중 채널 시퀀스를 실행하세요

Apollo의 AI 챗봇과 통화 분석을 통해 성공적인 통화 패턴, 이의 처리 플레이북, 메시징 전략과 같은 세부 정보를 얻으세요

Apollo AI의 한도점

일부 사용자에 따르면 연락처 데이터 정확도는 약 65% 수준이며, 특히 휴대폰 번호 및 EMEA 지역에서 더 낮다고 보고됩니다

키 기능은 상위 플랜에서만 이용 가능하여, 기본 사용자에게는 불완전한 아웃리치 워크플로우가 제공됩니다

Apollo AI 가격 정책

Free

기본: 월 $59/사용자당

프로페셔널: 월 $99/사용자당

조직: 사용자당 월 $149

Apollo AI 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (8,700개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (300개 이상의 리뷰)

4. Clari (실시간 AI 인사이트를 통한 매출 예측 및 거래 검토에 최적)

via Clari

Clari는 정밀성, 가시성, 통제력을 필요로 하는 수익 팀을 위해 설계된 AI 기반 영업 tool입니다. 모든 것은 Revenue Context™라는 독자적인 인텔리전스 레이어를 기반으로 운영됩니다. 이 레이어는 모든 상호작용, 거래, 예측, CRM 업데이트에서 신호를 추출하여 실행을 위해 설계된 차세대 AI 에이전트를 구동합니다.

실시간 거래 점검부터 정밀 코칭 및 이메일 생성까지, 이 tool의 에이전트가 모든 것을 처리합니다. 파이프라인 위험을 검토하고, 다음 단계를 제시하며, 맞춤형 이메일을 생성하고, 영업 조직의 모든 수준에 걸쳐 실행 조치를 추천합니다.

Clari 최고의 기능

AI 거래 점검 으로 거래 건전성을 진단하고, 검증된 성공 기준에 따라 진행 중인 기회를 검토하며 실행상의 문제점을 파악하세요

AI 스마트 토픽 으로 주요 테마를 포착하고, 통화·이메일·회의에서 가격 압박이나 위험 요소 등 거래에 결정적인 신호를 도출하세요

AI 스마트 피드 로 영업 팀 활동의 키 순간을 선별해 요약해 드리니, 신호를 조기에 포착해 로 영업 팀 활동의 키 순간을 선별해 요약해 드리니, 신호를 조기에 포착해 영업 팀의 생산성을 향상시키세요

값 중심의 아웃리치를 위한 /AI 스마트 프로스펙팅 및 후속 조치로 더 날카로운 이메일을 작성하세요

Clari의 한도

열 보기는 모든 사용자에게 쉽게 맞춤 설정할 수 없습니다

영업 담당자는 상세한 거래 추적을 위해 병렬 스프레드시트를 유지해야 할 수 있습니다

Clari 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Clari 평가 및 리뷰

G2: 평점 4.6/5 (5000개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰 수가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Clari에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰 중 하나는 이렇게 표현합니다:

중요한 거래를 검토할 때 가격, 단계, 타임스탬프에 대한 다음 단계를 업데이트할 때 Clari가 얼마나 간단하고 사용하기 쉬운지 마음에 듭니다. 보고서와 파이프라인을 검토할 때 상사와 함께 월별, 분기별, 연간 번호 예측하는 것도 쉽습니다. 단, Salesforce Lightning 기회에서 먼저 변경하지 않으면 특정 메트릭을 업데이트할 수 없다는 점이 마음에 들지 않습니다. 그 외에는 모든 기능이 사용 및 탐색이 매우 직관적입니다.

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 21%는 업무 시간의 80% 이상을 반복 작업에 할애한다고 답했습니다. 또 다른 20%는 반복 작업이 하루의 최소 40%를 차지한다고 밝혔습니다. 이는 업무 시간의 거의 절반(41%)을 전략적 사고나 창의성이 크게 필요하지 않은 작업(예: 후속 이메일👀)에 할애하는 셈입니다. ClickUp AI 에이전트가 이러한 반복 작업을 없애줍니다. 작업 생성, 알림, 업데이트, 회의 노트, 이메일 초안 작성, 심지어 엔드투엔드 워크플로 구축까지! 업무를 위한 만능 앱 ClickUp으로 이 모든 것(그리고 그 이상)을 순식간에 자동화하세요. 💫 실제 결과: Lulu Press는 ClickUp 자동화 기능을 활용해 직원 1인당 하루 1시간을 절약하며 일 효율성을 12% 향상시켰습니다.

5. Artisan (인간처럼 리드를 참여시키고 자격을 평가하는 자율형 /AI 영업 팀에게 최적)

via Artisan

Artisan은 AI 직원으로 구동되는 풀스택 아웃바운드 엔진입니다. AI SDR인 Ava는 지능형 자동화로 기존 잠재고객 발굴의 수동적이고 반복적인 작업을 대체합니다. 적합한 리드 목표부터 초개인화된 아웃리치 제작까지, 전체 아웃바운드 워크플로우를 처리합니다.

AI 플레이북을 활용해 메시징 및 아웃리치 방식의 일관성을 확보하고 전사적 최고의 실행 방식 적용을 보장하세요. 동시에 분석 대시보드를 통해 실시간으로 반응하는 계정들을 파악하여 타겟팅 전략을 정교화할 수 있습니다.

Artisan 최고의 기능

시퀀스 빌더로 이메일 및 LinkedIn 노코드 아웃리치 워크플로우를 구축하세요

Ava의 데이터 마이너 로 채용 공고 및 자금 조달 소식과 같은 테크노그래픽, 펌그래픽, 의도 데이터를 수집하여 구매 의사가 높은 리드를 정확히 파악하세요

실시간 메일박스 상태 모니터링, 동적 이메일 발송 한도, 자동 이메일 워밍업 기능을 활용하여 이메일 배달률을 관리하고 스팸함으로 분류되는 것을 방지하세요

내장 데이터베이스를 통해 200개 이상의 국가에 걸쳐 3억 개 이상의 B2B 연락처에 접근하세요

아티산 한도 사항

보고의 세부 수준이 부족합니다. 응답 시간 추적에 구독 취소 건수가 포함되어 결과를 왜곡하기 때문입니다

메시지가 일반적이고 기계적이며 개인화가 부족하게 느껴집니다

아티산 가격 정책

맞춤형 가격 책정

아티산 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰 수가 충분하지 않음

💡 전문가 팁: BANT(예산, 권한, 필요성, 시기) 프레임워크를 대화 가이드처럼 활용하세요. '결정권자는 누구인가요?'라고 직설적으로 묻기보다 '이런 구매 결정에 보통 누가 함께 의견을 내나요?'라고 물어보세요. 이렇게 하면 자연스러운 대화 흐름을 유지하면서 더 깊은 맥락을 파악할 수 있습니다.

6. Regie.ai (구매자 페르소나와 구매 의도에 맞춤화된 AI 생성 영업 팀 시퀀스에 최적)

via Regie.ai

RegieOne은 대규모로 맞춤형 아웃리치를 필요로 하는 영업 팀을 위해 설계된 AI 기반 영업 플랫폼입니다. 여기서는 인간 담당자와 AI 에이전트가 협력하여 누구에게 연락할지 플랜하는 것부터 달력에 미팅을 잡는 것까지 모든 일을 일합니다. 스마트 콘텐츠와 실시간 피드백을 활용하여 상위 퍼널 영업의 효과성과 효율성을 높입니다.

이 플랫폼의 AI 콘텐츠 엔진과 AI 메시징은 브랜드 음성, ICP 인사이트, 과거 성과 데이터를 활용해 템플릿을 작성하고 전체 아웃바운드 프로그램을 생성합니다. 구매자 유형에 맞춘 이메일, LinkedIn 메시지, 통화 스크립트, 음성 사서함 프롬프트 등 다양한 커뮤니케이션 패턴이 포함되며, 구매자의 업종, 제목, 구매 여정 단계에 따라 자동으로 조정됩니다.

Regie.ai 최고의 기능

리드 발굴, 연락처 데이터 보강, 아웃바운드 시퀀스 실행을 위한 자동화 기능을 가동하세요

플랫폼 내장형 AI 다이얼러 를 활용하여 각 잠재고객 프로필당 최대 9개의 동시 발신으로 대량 전화 작업을 효율적으로 처리하세요

AI 에이전트가 방문자를 식별하고, 연락처 데이터를 보강하며, 행동 기반의 육성 활동을 시작하도록 하세요

Regie.ai의 한도점

캠페인 조정에 필요한 유연성이 부족합니다

가끔 tool이 부적절한 요소를 포함한 콘텐츠를 생성할 수 있습니다(예: 관련 없는 상황에서 커피 약속을 제안하는 경우)

Regie.ai 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Regie.ai 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (300개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰 수가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Regie.ai에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰에서 직접 발췌:

인사이드 세일즈 매니저로서 영업사원들에게 글쓰기 방법을 가르치는 건 항상 불가능해 보였습니다. […] Regie.ai는 여러분의 원시적인 아이디어를 받아 바쁜 경영진에게 최적화된 종합적인 영업 캠페인을 만들어 줍니다. 이메일 아웃리치를 지나치게 고민하며 스스로를 의심하게 되는 경우가 너무 많죠. Regie.ai는 그 장애물을 제거합니다! 이메일은 때로 지나치게 단순합니다. 생성된 캠페인을 '바로 사용'하는 경우는 드뭅니다. ChatGPT처럼 아이디어 생성기/출발점으로 활용하는 것이 최선입니다. 하지만 작가의 막힘은 이제 과거의 일이 되었습니다!

7. Claygent (영업 팀 자동화 및 AI 기반 강화에 최적)

via Claygent

클레이젠트(Claygent)는 클레이(Clay)의 AI 기반 리서치 에이전트로, 영업 파이프라인을 지연시키는 지루한 반복 일을 대체합니다. 링크드인(LinkedIn), 크런치베이스(Crunchbase), CRM 등 다양한 데이터 소스의 기업 정보, 기술 정보, 구매 의도 데이터를 통합합니다. 이 tool의 AI 프로필러는 구매 가능성이 가장 높은 목표 계정을 식별하고 다단계 아웃리치 시퀀스를 자동 생성합니다.

클레이젠트에게 '이 회사는 원격 근무가 가능한가요?'부터 '최근 사례 연구에 누가 기능되었나요?'까지 무엇이든 물어보세요. 답변을 찾아낼 것입니다. 스마트 스케줄러는 회의 아젠다를 작성하고, 이전 접점, 구매자 과제, 경쟁사 정보를 요약해줍니다.

Claygent 주요 기능

사례 연구나 최근 블로그에 언급된 담당자의 위치를 파악하여 현재도 활동 중인지 확인하세요

AI 공식 생성기 를 통해 자연어 처리 기술을 활용하여 데이터 보강 시기와 방식을 맞춤형으로 설정하세요

조건부 규칙을 활용하여 지역, 산업 또는 기업 크기에 따라 각 데이터 보강 작업에 최적의 데이터 소스를 자동으로 선택하세요

클레이젠트(Claygent)의 한도

분당 200건 요청 한도를 적용하여 대량 목록 가져오기에 영향을 미칩니다

계정 점수는 30분마다 업데이트되어 실시간 재우선순위 지정이 지연됩니다

Claygent 가격 정책

Free

스타터: 월 $149/사용자당

익스플로러: 사용자당 월 349달러

Pro: 사용자당 월 $800

기업: *맞춤형 가격

클레이젠트 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰 수가 충분하지 않음

🔍 알고 계셨나요? 2005년 카일 맥도날드는 빨간 종이 클립 하나를 가지고 더 나은 물건으로 바꾸기 시작했습니다. 물고기 펜에서 스노모빌, 결국 영화 역할에 이르기까지 14번의 교환을 거쳐, 그는 마침내 캐나다의 한 집으로 교환하는 데 성공했습니다! 이는 영업 팀이 창의성, 끈기, 관계 구축에 관한 것임을 보여주는 예시입니다.

8. Gong (/AI 기반 대화 분석 및 거래 위험 감지에 최적)

via Gong

Gong은 AI를 활용해 영업 퍼널을 포착, 분석, 맥락화하여 데이터 기반 인사이트를 제공하는 수익 인텔리전스 플랫폼입니다. 기존 리드 생성 tool과 달리 영업 팀 대화 이후의 결과에 집중합니다. Conversation AI는 가격 이의 제기, 경쟁사 멘션, 의사 결정권자 신호 등 거래에 중요한 순간을 녹취하고 태그합니다.

영업 팀 리더들은 효과적인 전략을 파악하고, 영업 사원을 코칭하며, 거래가 냉각되기 전에 위험 신호를 포착하는 기능에 매료됩니다. Meeting IQ 같은 기능으로 영업 팀은 과거 대화 내용, 통화 참여자, 핵심 발언 요점을 즉시 파악하여 항상 한 단계 앞서 나갈 수 있습니다.

Gong의 최고의 기능

AI 트레이너 로 실제 영업 팀 대화를 시뮬레이션하세요. 실제 고객 행동, 이의 제기, 페르소나를 기반으로 한 AI 기반 역할극을 활용합니다

300개 이상의 대화 신호와 자체 방법론을 활용해 거래 성사 확률을 높이고 파이프라인 신뢰도를 개선하는 AI 거래 예측기 로 거래를 성사시키세요

AI 테마 스포터 를 활용하여 통화 데이터 전반에서 시장 변화와 새로운 이의 제기, 경쟁사 멘션, 를 활용하여 통화 데이터 전반에서 시장 변화와 새로운 이의 제기, 경쟁사 멘션, 영업 목표를 포착하세요

/AI 통화 리뷰어로 더 빠르게 코칭하고 대화 패턴, 미흡한 부분, 코칭 시점을 자동으로 파악하세요

Gong의 한도

표준 플랜 기준 원본 녹화 저장소를 24개월로 한도입니다

내장 라이브러리를 넘어서는 완전히 맞춤형 콜 태깅 분류 체계는 지원하지 않습니다

Gong 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Gong 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (6000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Gong에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자가 다음과 같은 피드백을 공유했습니다:

Gong은 영업 팀들이 동일한 페이지에 있도록 하고 지속적으로 역량을 강화시켜 영업 팀 성장을 실질적으로 지원했습니다. 가끔 검색 기능이 제대로 작동하지 않거나 로그인 시 지연 현상이 발생하는 점이 아쉽습니다. 그 외에는 불만 사항이 거의 없으며, 이 두 가지도 사소한 문제에 불과합니다.

9. 라벤더 AI (실시간 이메일 코칭 및 AI 최적화 영업 팀 메시징에 최적)

via Lavender AI

라벤더 AI는 바로 받은 편지함에 앉아 있으며, 실시간으로 이메일 초안을 분석하여 어조, 맞춤화, 구조, 길이에 대한 평가를 매깁니다. 행동 심리학, 영업 팀 글쓰기 최고의 실행 방식, AI 기반 제안을 결합하여 영업 담당자의 회신률을 높이고 발송 시간을 단축하도록 지원합니다.

여기서 진정한 핵심은 라벤더의 지능형 AI 영업 팀 에이전트 Ora입니다. 실시간 고객 데이터로 개인화를 적용하고 수신자 심리 기반 어조를 맞춤 설정하여 첫 번째 아웃리치 초안 작성을 지원합니다.

라벤더 AI의 주요 기능

이메일 코치 를 활용해 정밀하게 이메일 점수를 매기고, 작성 중 즉시 회신률 평가와 실행 가능한 팁을 받아보세요

개인화 어시스턴트 를 활용해 대규모로 개인화를 구현하세요. 잠재 고객 데이터, 뉴스 멘션, 성격 특성, 추천 소개문까지 자동으로 수집합니다

Lavender Anywhere의 영업 팀 플랜 템플릿을 활용하여 이메일 플랫폼 어디에서나 코칭 기능을 구현하세요

라벤더 AI의 한도점

이 도구는 이메일 아웃리치에만 집중하며, 통화, 회의 또는 다중 채널 리드 관리 주기 지원이 없습니다

지나치게 경직된 어조 규칙은 때로 상황에 맞는 이메일을 불이익으로 삼기도 합니다

라벤더 AI 가격 정책

기본: 무료

스타터: 사용자당 월 $29

개인 프로: 월 $49/사용자당

팀 플랜: 월 $99/사용자당

라벤더 AI 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (60개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

🧠 재미있는 사실: 1930년대 영화 스튜디오들은 잠재 관객이 영화를 보기로 결정하기 전에 최소 7번은 영화 광고를 봐야 한다는 사실을 발견했습니다. 이 통찰은 '7번의 법칙'으로 이어졌는데, 이는 잠재 고객이 행동을 취하기 전에 브랜드 메시지를 최소 7번은 접해야 한다는 마케팅 원칙을 의미합니다.

via HubSpot 영업 팀

HubSpot Sales Hub는 AI 기반 CRM tool로, 영업 팀이 타이밍, 상황, 관련성에 집중하여 거래를 성사시키는 데 도움을 줍니다. 잠재 고객 발굴, 고객 참여, 파이프라인 관리를 하나의 플랫폼에서 통합합니다.

Sales Hub의 차별점은 광범위한 HubSpot CRM 생태계와의 심층적 연동으로, 전체 퍼널 가시성을 원하는 영업 팀 리더에게 특히 효과적입니다. 스마트 알림과 실시간 활동 추적 기능은 영업 담당자가 잠재 고객과 정확히 적절한 시점에 소통할 수 있도록 지원합니다.

HubSpot 영업 팀 Hub 최고의 기능

Breeze Prospecting Agent 를 활용해 AI 기반 리드 스코어링 및 영업 팀 리서치를 통해 더 나은 리드를 목표로 하세요

시퀀스 로 맞춤형 아웃리치 흐름을 생성하고, 다단계 이메일 및 작업 워크플로우를 동적으로 실행하세요

AI 가이드 판매 로 영업 파이프라인 속도를 가속화하세요. 영업 담당자가 스마트 작업 대기열, 일일 거래 요약, 우선순위 할당된 할 일 목록을 기반으로 신속하게 대응할 수 있도록 지원합니다

스마트 스케줄러로 회의 준비 및 후속 조치를 즉시 처리하세요. 회의 결과를 자동 기록하고, 후속 조치를 생성하며, 달력을 가득 채울 수 있습니다

HubSpot 영업 팀의 한도

이메일 시퀀스는 고급 tools에서 볼 수 있는 미묘한 분기 논리나 조건 워크플로우가 부족합니다

대규모 다제품 영업 팀 조직에는 예측 기능이 기본적이며 적응성이 떨어집니다

HubSpot 영업 팀 Hub 가격 정책

Free

스타터: 사용자당 월 $20

프로페셔널: 사용자당 월 100달러

기업: 사용자당 월 150달러

HubSpot 영업 팀 Hub 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (12,300개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (400개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 HubSpot 영업 팀 hub에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰에서 직접 확인한 생생한 경험담:

자동화, 조직화, 커뮤니케이션, 기능성, 마케팅 역량 등 모든 측면이 우리 조직에 매우 유용했습니다! […] PandaDoc과의 연동도 원활하게 일하고 있습니다. HubSpot Sales의 강력한 성능에 매우 만족합니다. 다양한 옵션이 있다는 건 좋은 일이지만, 기능에 가장 적합한 솔루션을 찾는 데 시간이 걸리는데, 바로 이 부분에서 HubSpot 영업 팀의 도움을 받았습니다.

11. Drift (실시간으로 리드를 선별하고 회의를 예약하는 AI 챗봇에 최적)

via Salesloft

Drift(현재 Salesloft 플랫폼의 일부)는 실시간으로 리드를 포착하고 라우팅하여 영업 팀이 웹사이트 인바운드 트래픽을 처리하도록 지원합니다. 맞춤형 채팅 플레이북과 라우팅 로직을 활용해 구매 신호를 식별하고 방문자와 24시간 내내 소통합니다.

인바운드 또는 계정 기반 전략에 크게 의존하는 팀에게 이 도구는 AI 이메일 마케팅 tool 역할도 겸해 잠재 고객의 구매 신호가 식지 않도록 보장합니다. 이 플랫폼은 영업 담당자가 개입하기 전에 리드 확보 속도를 가속화하고 잠재 고객을 선별하는 데 매우 유용합니다.

Drift 최고의 기능

Drift 채팅 에이전트 로 인바운드 리드 캡처를 자동화하세요. 잠재 고객과의 대화를 즉시 처리합니다

기업 정보, 행동 패턴 또는 CRM 데이터를 기반으로 실시간으로 리드를 선별 및 배정하여 구매 의사가 높은 방문자가 바로 적합한 영업 담당자에게 연결되도록 보장합니다

Salesloft의 거래 및 예측 모듈에 직접 연동된 성과 분석을 통해 채팅 결과를 파이프라인 목표와 연계하세요

Drift의 한도

인바운드 트래픽 양이 많지 않으면 그 효과성이 크게 떨어집니다

복잡한 라우팅 시나리오에서 원활한 담당자 인계는 맞춤형 로직이나 우회 방법이 필요할 수 있습니다

Drift 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Drift 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (4,100개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (200개 이상의 리뷰)

12. Humantic AI (성격 기반 구매자 인사이트 및 초개인화된 영업 팀 참여에 최적)

humantic AI 제공

Humantic AI는 단순한 기업 정보가 아닌 성격 통찰력을 활용해 영업 팀들이 맞춤형 접근을 할 수 있도록 지원합니다. 소셜 미디어 활동과 커뮤니케이션 스타일 같은 요소를 분석하여 각 잠재 고객이 선호하는 접근 방식을 드러내는 프로필을 생성합니다.

'지배성, 영향력, 안정성, 성실성'(DISC) 성격 모델을 활용하여 피해야 할 메시지 유형, 신뢰 구축 방법, 각 이해관계자의 의사 결정 방식 등 실용적인 팁을 제공합니다. 또한 영업 팀에 생성형 AI를 통합합니다. 이 모든 기능은 다수의 의사 결정자가 존재하는 복잡한 조직을 대상으로 영업 팀이며 대규모로 맞춤형 접근이 필요한 팀에게 유용한 tool입니다.

Humantic AI의 주요 기능

Google 또는 Outlook 달력과 연동하여 개별 참가자의 의사 결정 스타일 및 커뮤니케이션 선호도를 포함한 참석자 인사이트를 확보하세요

구매 의사 결정 위원회 지도 를 활용하여 모든 의사 결정권자 간 영향력, 의견 일치도, 성격 적합성을 시각적으로 파악하세요

아웃리치(Outreach)나 세일즈로프트(Salesloft) 같은 플랫폼에 구매자 특성을 끌어오는 옴니채널 강화로 클라이언트 확보 전략을 개선하세요

Humantic AI의 한도

성격 프로필은 최근 역할 변경이나 새로 게시된 콘텐츠보다 몇 주 정도 뒤처질 수 있습니다

공개적으로 이용 가능한 소셜 신호에 의존하면 프로필이 소셜 미디어 활동이 더 활발한 잠재 고객 쪽으로 치우칠 수 있습니다

Humantic AI 가격 정책

조직

스타트업: 월 $275

성장: 월 $1050

기업: *맞춤형 가격

개인

Pro: 월 $40 (연간 결제)

전문가: 월 50달러

소유자: 월 $75

Humantic AI 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (400개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

Humantic AI에 대한 실제 사용자의 평가는 어떨까요?

G2 리뷰어가 이 tool에 대해 남긴 평가입니다:

Humantic AI는 네트워킹과 응집력 있는 프로젝트 팀 구축에 있어 매우 유용한 tool이었습니다. 성격 특성을 분석하고 예측하는 기능을 통해 커뮤니케이션 전략을 효과적으로 맞춤화하여 더 강력한 연결과 협업을 촉진할 수 있었습니다. 다만 특정 역할에 대한 성격 평가에서 가끔 불일치가 발생하며, 특정 비즈니스 요구사항에 도구를 완전히 적용하기 위한 맞춤형 옵션이 한도 있다는 점을 발견했습니다.

via Seamless AI

낡은 리드 목록과 단절된 워크플로우에 지친 영업 팀 리더를 위해 설계된 Seamless. AI는 단 몇 초 만에 연락처 및 기업 데이터를 식별, 검증, 보강합니다. B2B CRM 소프트웨어로서 AI 기반 검색 엔진처럼 작동하며, 13억 개 이상의 비즈니스 연락처와 1억 2천1백만 개의 기업 프로필에서 정보를 추출합니다.

정밀 목표 잠재 고객 목록 구축, 수동 조사 시간 절감, 고전환율 데이터로 퍼널 초기 단계 자동화에 효과적입니다.

Seamless AI의 최고의 기능들

구매 의도 를 활성화하여 이미 시장에 진입해 구매 준비가 된 잠재 고객을 식별하세요

데이터 보강을 활용하여 이메일, 전화번호, 회사 정보로 구성된 완전한 프로필로 부분적인 연락처 정보를 전환하세요

AI 리서치를 활용하여 잠재고객 정보, 기업 배경, 자금 조달 이력 또는 구매자 페르소나 인사이트를 수집하세요

Seamless AI의 한도

실시간 스크래핑은 특히 직무 변경이나 이메일 유효성 검사 시 오탐을 발생시킬 수 있습니다

Salesforce 또는 HubSpot으로 대량 데이터를 가져올 때 중복 데이터나 잘못된 필드 입력의 연락처가 발생할 수 있습니다

원활한 AIP 가격 책정

Free

맞춤형 가격 책정

원활한 /AI 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (5000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.0/5 (200개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Seamless AI에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

노트할 만한 G2 리뷰 하나:

Seamless.AI가 정확한 연락처 정보와 회사 세부사항을 찾는 것을 정말 쉽게 만들어주는 점이 마음에 듭니다. 속도가 매우 빠르고 데이터는 항상 최신 상태라서 의사결정권자를 추적해야 할 때 많은 시간을 절약해줍니다. 게다가 플랫폼이 꽤 직관적이라서 학습 곡선이 가파르지 않아 바로 시작해서 작업을 완료됨. […]

🔍 알고 계셨나요? 콜드 콜의 성공률은 매우 낮습니다. 콜드 콜의 약 2.3%만이 실제 약속이나 판매의 결과로 이어지며, 이로 인해 기업들은 인바운드 및 관계 중심 영업 방식을 채택하는 프롬프트가 되고 있습니다.

ClickUp으로 엔드투엔드 영업 팀 자동화를 실현하세요

솔직히 말해서: 영업 팀 자동화에 서로 연결되지 않은 여러 tools가 필요해서는 안 됩니다. 최고의 AI 영업 에이전트 몇 가지를 살펴본 후 한 가지 분명해진 점은 단순성, 속도, 그리고 스마트한 자동화가 승부처라는 것입니다.

ClickUp을 사용하면 업무 분산 현상을 없애고, AI 에이전트가 파이프라인 업데이트, 리드 할당, 작업 후속 조치와 같은 일상적인 워크플로를 처리하는 단일 플랫폼을 확보할 수 있습니다. ClickUp Brain은 거래 요약, 이메일 자동 응답 생성, 작업 공간 내 인사이트 추출을 단 몇 초 만에 수행합니다.

지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하고 모든 접점을 수익으로 전환하세요! ✅