51 Key Performance Indicator (KPI) の例とテンプレート

チームが組織目標を考え、達成することを促すには、どうすればいいでしょうか?最初のステップは、鍵になる業績評価指標(KPI)を深く棚卸しすることです。

重要なのは、KPIは チームにやる気を起こさせる その後、長い電子メールのスレッドに埋もれてしまい、シニア・リーダーとの重要なミーティングの前日に再検討される。

うまく設計された_KPIは、チームが非効率を解決し、時間を浪費する要求を排除し、タスクとプロジェクトを整合させる力を与える。 全社的な目標に合わせることができる。 .KPIの例とテンプレートをカタログにまとめました:

メトリクスはどのような条件でKPIになるのか?KPI開発プロセスには誰が参加するのか?KPIの進捗はどこで追跡するのか?どのように行動を促し、成果に向けてチームのモチベーションを高めるか?

KPIは現代のビジネス戦略の秘策なのです。なぜなら、KPIは現代のビジネス戦略の秘策だからです。

KPI(重要業績評価指標)とは何か?

重要業績評価指標(KPI)とは? KPIは定量化可能なメトリクスである。 ビジネス・オブジェクトの進行中の進捗を監視するために使用されます。より具体的には、KPIは、組織の最も重要な資産である「人材」についてのパフォーマンスを洞察します。

ビジネスは、時間、努力、資金を投資して、問題解決者、つまり、意思決定を行うためのデータの分析と解釈に強みを持つ人材を雇用する。そして、この投資はIT部門や財務部門の人員配置にリミットされるものではない。企業は、そのような人材を採用する必要があると言われている。 労働力データリテラシーのスキルを持つ は、会社全体の健全性とパフォーマンスの向上に貢献する。

つまり、Frontの社員、マネジャー、シニア・リーダーの誰もが、組織の目標に影響力を持っているということだ。チームリーダーであるあなたには、従業員に思慮深く具体的な指示を与える責任がある。 測定可能なKPI .

KPIの定義方法

このガイドから何か一つでも得るものがあるとしたら、それはこれだ: 効果的な重要業績評価指標は、人々が正確で迅速な意思決定を行うことを可能にする。

ビジネスがKPIを考えるときに最初に犯す間違いは、全部門のリーダーに件名で電子メールを送ることだ:これらの本当に悪いメトリクスについてやることはありますか?

その代わりに、ビジネスは自社の持続可能性に最も影響を与えるメトリクスをターゲットにすべきです。 針が動くようなプロジェクト、ツール、システムに集中することで、収益成長へのスピードを最大化するビジネス・ロードマップが構築される。

そこで、KPIを正しい方法で開始するためのステップ・バイ・ステップのチェックリストを紹介しよう:

1.ビジネス目標に直接関連するビジネス・メトリクスを特定する。

基本的なことから始めましょう 営業KPI とは異なる。 製品KPI とは異なる。 財務KPI .エリアが達成したいことと成功の基準を理解するために、直接的な業績評価指標の質問をする。このグループはこれらを使用する ビジネス・メトリクス を、次の月、四半期、または年の指針として使用する。ある鍵業績評価指標が、次の月、四半期、または1年の指針にならない場合、その鍵業績評価指標は、次の月、四半期、または1年の指針になる。 ビジネス目標に寄与しない場合 には、行かなければならない! 1.あなたのプロセス/チーム/組織で解決したい問題は何ですか? 2.達成したい結果は何ですか? 3.どのように成功を測るのか? 4.成果を達成したかどうかをどうやって知るのか?

2.明確で具体的な主要業績評価指標を書き出す。

洞察が得られたら、メトリクスを先行指標と遅行指標の2つに整理する。

先行指標は、望ましい結果を達成するために軌道修正するために、 ピボットや戦略 の調整が必要かどうかを知らせる。

の調整が必要かどうかを知らせる。 遅行指標はその逆である。これらの鍵となるパフォーマンス指標は、プロセスやアップデートがより長い期間にわたってどの程度実行されているかを決定する。

プロのヒント会社の略語やふわふわした言葉を使いたくなるかもしれないが、これらのKPIは全社的に共有されるものであることを忘れないでほしい。

3.KPIをリモートファーストのツールに取り込み、進捗を記録・監視する

言おう:

は、最もスリリングなものではありません。

生データを実用的な洞察に変えるのは、(ほぼ)日常的なタスクである。それだけに、KPIレポートが受信トレイに届いてからの寿命が短いのは、いくつかの理由がある:

データは刻々と変化するため、レポート作成はその日のうちに古くなってしまう。

PDFやエクセルフォーマットのレポート作成は、さまざまな画面で異なって見える。

電子メールで作成されたレポートはセキュリティが確保されていない。

進捗を測る51のKPI例とテンプレート

ClickUpでは、KPIとyouの超ファンです。そこで、私たちのチームは仕事に取り掛かり、主要業績評価指標とyouのリストをまとめました。 無料テンプレート 部門または業種別にソートされています。

営業KPIの例

1. 顧客獲得コスト:の総コスト。 顧客獲得にかかる総コスト。 (営業プロセスやマーケティング努力に費やされた費用を含む) 2. Sales Activities Per Rep:一定期間に完了したタスクの総数。 3.リードからクライアントへの会話率:営業プロセスで転換されたリードの割合 4. 総売上高:一定期間に自社の製品から生み出された総売上高 5. セールス・サイクル・タイム:最初の接触からクロージングまでにかかる平均時間

オペレーションKPIの例

6. 残業時間:従業員が通常の勤務時間を超えて仕事をした時間数。 7. 開発したプロセス:開発したプロセス:現在の業務に対して行った改善の番号 8. 在庫コスト:在庫コスト:売れ残り商品の保管に関連するすべての費用の総額 9. オフィススペース利用率:Office Space Utilization: 従業員が使用するオフィススペースの割合 10. 会社特典使用率:会社特典利用率:従業員が利用した特典の割合

財務KPIの例

11. 株主資本利益率:純利益を株主資本で除した財務パフォーマンスを示す指標。 12. 純利益率:純利益率:総収入からすべての費用(利息、税金、営業費用など)を差し引いた後の、会社の手元に残る金額。 13. 売上原価:Business of Goods Sold: ビジネスが販売する製品の総製造原価(販売費、管理費、マーケティング費を除く)。 14. 負債資本比率:会社の負債総額と株主資本の比率。 15. フリーキャッシュフロー:フリーキャッシュフロー: 資本支出後に残る資金の額。

マーケティングKPIの例

16. マーケティング投資収益率:マーケティング投資からのリターンをマーケティング投資のコストで割ったもの。 17. バウンス率:Bounce Rate: バウンスした電子メールの割合。電子メールのアドレスがアクティブでなくなったときに発生する 18. クリック率:電子メールのリンクをクリックされている人の数と、電子メールを受け取った人の総数を比較したもの。 19. オーガニック・インプレッション:Organic Impressions: あるコンテンツがその人のニュースフィードに表示された回数。 20. 購読者数:Subscriber Count*: 電子メールの購読者数。

さらに詳しく マーケティングKPI 目標を設定するための最適なアプローチを学ぶことができる!_。

ウェブサイトKPIの例

21. トラフィック対MQL(マーケティング適格リード)比率:生成された総トラフィックプラットフォーム対そのトラフィックから来たマーケティング適格リードの番号の比率 22. クロールエラー:クロールエラー:GooglebotがページをスキャンしたときにアクセスできないURLの番号 23. バウンス率:バウンス率:サイト到着後、数秒以内にサイトを離脱した人の番号 24. モバイルユーザビリティ:スマホやタブでのランディングページのスピードとパフォーマンス 25. 紹介トラフィック:ソーシャルメディアからウェブサイトを訪問した人の番号

デザインKPIの例

26. 顧客満足度:顧客満足度:どのカスタマが不満を抱いているか、またどのカスタマに特別な配慮が必要かを知ることができます。

27. 標準遵守:標準遵守:標準に準拠していないことに関する問題の平均番号。

プロセス、手順 28. 回答時間:回答時間:プロジェクトのレビュアーや貢献者が、質問、コメント、要望に対して回答するまでにかかる平均時間。 29. 生産サイクルタイム:*Production Cycle Time: プロジェクトを最初から最後まで完了するのにかかる平均時間 30. 改訂時間:Revision Time: 最終的な設計に到達するまでの平均ラウンド数または時間。

スタートアップKPIの例

31. 顧客生涯価値:企業が個々の顧客アカウントから期待できる収益。 32. Activation Rate:オンボーディング・プロセスの主要イベントを完了したユーザーの割合。 33. Runway:Runway: 会社が資金不足になる前に運営できる月数 34. 平均販売サイクル期間:The number of days it takes to close a deal on average(平均で取引が成立するまでにかかる日数 35. Monthly Burn:月間キャッシュ消費額

製品KPIの例

36. ネット・プロモーター・スコア(NPS):ユーザーが製品を友人や同僚などに薦める準備ができているかどうかを示す番号。

37. Support Ticket Escalations:解決するために上位のカスタマーサポート・マネージャーに移されたチケットの番号。 38. 顧客満足度(CSAT):CSAT(Customer Satisfaction Rate):企業の製品、サービス、従業員に対する顧客の総合的な経験 の尺度評価。 39. ベロシティ:ベロシティ:実施された手動テストと自動化テストの合計番号 40. Daily Active User:1日当たりのアクティブ・ユーザー数

SaaS KPIの例

41. ネットプロモータースコア(NPS):ユーザーが製品を友人や同僚などに勧める準備ができているかどうかを示す番号。

42. 月次経常収益(MRR)成長率:純MRRの前月比増減率 43. 年間経常収益(ARR):顧客から得られる年間収益の予測額 44. 解約率:解約率:一定期間にビジネスから顧客が離れていく割合。 45. 開発したプロセス:開発したプロセス:現在の業務プロセスを改善した番号 46. リード速度:実施された手動テストと自動化テストの合計番号

人事KPIの例

47. 採用転換率:処理した応募者総数に対する採用した応募者の割合( ATSによる追跡 !) 48. Cost Per Hire:従業員一人当たりの雇用コスト:従業員一人当たりの雇用コスト(雇用、研修、入社時のコスト、その他を含む)。

/を含む)。 https://clickup.com/ja/blog/19155/undefined/ 人事KPI /%href/

49. 平均トレーニング費用:に費やした金額。

/に費やした金額。 https://clickup.com/ja/blog/63533/undefined/ 従業員の研修と能力開発 /%href/

50. 欠勤率:一定期間に欠勤した従業員の割合。 51. 従業員の離職率:従業員の離職率:会社を辞めた従業員の割合

KPIよくある質問

チームとしてKPIを追跡するメリットは何ですか?

KPIは、成功のための明確で測定可能な基準を定義するのに役立ち、チームは継続的に進捗を測定しながら特定の目標に向かって仕事をすることができます。これにより、チームは方向性、集中力、目的意識を持つことができ、エンゲージメントとモチベーションの向上につながります。

チームのKPIはどうやって選択するのですか?

適切なKPIの選択は、チームの目的、目標、オブジェクトによって異なります。万能なアプローチはありませんが、チームの目標と目的を考慮し、過去のパフォーマンスを分析し、パフォーマンスに影響を与える可能性のある外部要因を考慮することで、KPIを特定することができます。

チームがKPIターゲットをミーティングしていない場合、やることは?

チームがKPIターゲットをミーティングしていない場合、まず以下のことを試みるべきです。 問題の根本原因を特定する .これには、チームのメンバーに追加のトレーニング、リソース、サポートを提供することが含まれるかもしれません。さらに、KPIが達成可能で、関連性があり、現実的であることを確認するために、KPIを見直し、修正する必要があります。

