従業員20～50名のチームにおける運営体制

会社の運営体制に生じている亀裂は、通常、従業員数が35名に達し、チームをまたぐ意思決定のたびにカレンダーへの招待が必要になる段階になって初めて明らかになります。

Microsoftの「Work Trend Index」によると、従業員の48％が自分の仕事を「混沌としていて断片化されている」と感じており、明確な体制が整わないまま従業員数が増加すると、この問題はさらに深刻化する。

本ガイドでは、従業員数20～50名のチームにおける運営体制のあり方を解説します。さまざまなビジネス形態に適した組織モデルや、従業員の燃え尽きを防ぐためのマネージャー対従業員比率の設定方法について取り上げます。また、従業員数が増えるにつれて組織全体が停滞しないようにするための方法についても説明します。

運営体制とは何か？

運営体制とは、誰が何を担当するか、誰が誰に報告するか、そして仕事が個人やチーム間でどのように受け渡されるかを定める仕組みのことです。これは、会社が意思決定を行い、情報を共有し、責任を明確にするための、常に変化し続けるルール集です。

これは組織図とは異なります。組織図は、ある時点における会社の階層構造を視覚化した「スナップショット」に過ぎません。一方、運営体制とは、その背後にある「生きたシステム」であり、意思決定の仕組み、情報のフロー、責任の所在がどのように確保されているかを指します。これは、2つの部門間で意見が対立したとき、タスクを引き継ぐ必要があるとき、あるいは新しいメンバーがチームに加わったときに、実際に何が起こるかを決定づけるものです。

従業員数20～50人の段階では、こうした体制は通常、文書化された形では存在しません。創業者の頭の中にあったり、新入社員の研修時に暗黙の知識として伝えられたりする程度です。

このギャップこそが、このサイズの企業における拡大に伴う課題の根本原因です。👀

なぜ従業員数20～50人が組織体制の転換点となるのか？

従業員数が20名程度になると、創業者はすべての意思決定に関与できなくなります。30名になると、「サラに聞けばいい」という知識管理システムは仕事として機能しなくなります。50名に近づく頃には、中間管理職層が必要となり、部門横断的な業務の引き継ぎが日常的なイベントとなります。

一般的に問題になりやすい点は以下の通りです：

このフェーズにおける適切な運営体制とは、煩雑さを増すのではなく、業務の摩擦を取り除くようなものであるべきです。

従業員20～50名規模の企業に最適な組織構造の種類

このフェーズにおいて、唯一の「正解」となる組織構造は存在しません。どのような組織構造を選ぶかは、仕事のフローや、何を最適化したいかによって異なります。それぞれの詳細に入る前に、概要を簡単にご紹介します：

組織形態 最適 意思決定のスピード 主なリスク 機能別 専門チーム Medium サイロ化 フラット 小規模で経験豊富なチーム 高 意思決定の曖昧さ マトリックス 部門横断的な仕事 Medium 役割の混乱 ハイブリッド／部門別 複数製品セットアップ 中～高 調整にかかるオーバーヘッド

機能別組織構造

機能別組織構造では、エンジニアリング、マーケティング、営業、オペレーション、財務などの専門分野ごとにチームを編成します。各部門にはリーダーがおり、創業者の下またはCEOに報告します。このサイズの企業では、専門人材を採用するにつれて組織が自然に集約される傾向を反映しているため、これが最も一般的なデフォルトの形態となっています。

最適な運用時期：

明確な専門化： 各チームが担当分野の専門性を深める

シンプルなレポート作成系統： 全員が自分の上司と所属部署を把握している

採用が容易に：職務記述書が部署の役割と明確に連動する

主な課題は機能別の縦割り構造です。顧客の問題解決にマーケティング、製品開発、サポートの連携が必要な場合、その部門横断的なワークフローを「担当」する者がいないのです。

フラットな組織構造

フラットな組織構造とは、管理階層が最小限で、管理範囲が広く（1人のマネージャーが担当する部下の数）、個人の自律性が高いことを意味します。多くのスタートアップは、意図的にそうしているわけではなく、単にデフォルトでフラットな体制から始まります。

最適な運用時期：

信頼関係が厚く、経験豊富なチーム： 従業員の多くは経験豊富で、自主的に業務を遂行できる

迅速な意思決定サイクル： 承認待ちにかかるコストは、誤った判断によるリスクを上回る

クリエイティブ仕事や研究開発（R&D）が中心の仕事： 硬直的な階層は、必要な成果を生み出す妨げになる

フラットな組織構造は、従業員数が30人を超えると機能しにくくなります。明確な所有権がないと、誰もが意見を述べられる一方で誰も最終決定権を持たないため、意思決定が停滞してしまいます。これが「合意形成の麻痺」です。

マトリックス型組織構造

マトリックス組織では、従業員は機能別マネージャーとプロジェクトまたはプロダクトマネージャーの両方に報告します。従業員数20～50人の企業で完全なマトリックス組織を採用することは稀ですが、軽量版は想像以上に一般的です。マーケティングチームのメンバーがプロダクトチームに「組み込まれている」場合、それはマトリックスに近い形態と言えます。

最適な運用時期：

プロジェクト中心のビジネス： 複数のイニシアチブを同時に進めている代理店、コンサルティング会社、または製品開発企業

部門横断的な仕事遂行： 仕事において部門間の日々の連携が必要な場合

混乱が生じるリスクがあります。役割が明確に定義されていない場合、二重のレポート作成関係は優先度や所有権をめぐる摩擦を引き起こします。

部門別組織構造とハイブリッド組織構造

部門別組織体制では、機能別ではなく、製品ライン、顧客セグメント、または地域ごとにチームを編成します。

従業員数20～50人の企業では、部門間で機能を重複させることができないため、純粋な部門制は一般的ではありません。しかし、2つのプロダクト中心のチームをサポートする共有の運営チームのようなハイブリッド型が、ますます人気を集めています。

最適な運用時期：

多製品企業： 異なる製品には、それぞれ独自の市場投入戦略が必要

地理的分散：地域チームが迅速に動けるよう、現地の自律性を確保する必要がある

主なリスクはリソースの重複です。このサイズでは複数のフルスタックチームを維持する余裕がないため、ハイブリッド体制は調整の複雑さを招きます。

従業員20～50名規模の企業における運営体制の構築方法

運営体制の構築は、一度きりのプロジェクトではありません。継続的な取り組みです。順序が重要です。まず体制を定義し、それに合わせて採用、意思決定、ワークフローを調整しましょう。✨

人員を増やす前に、役割と報告ラインを明確に定義しておく

このフェーズで最もよくある失敗は、組織内の位置づけを決める前に、その役割を担う人材を採用してしまうことです。まず報告ラインを明確にすることで、難しい問いに答えざるを得なくなります。例えば、「この新入社員はプロダクト担当副社長に報告すべきか、それともエンジニアリング部門長に報告すべきか？」といった問いです。

試してみてください：従業員50名時の組織図を描き、そこから現在へと逆算してみましょう。そのギャップを特定してください。それが採用プランであり、組織構造そのものになります。

適切な管理職と従業員の比率を設定する

このサイズのチームで一般的に有効とされる範囲は、マネージャー1人あたり5～8名の直属の部下を持つ体制です。それより少ないと、組織がトップヘビーになりがちです。それより多いと、マネージャーは有意義なフィードバックを提供したり、障害を迅速に取り除いたりすることができなくなります。

適切な比率を左右する要因：

仕事の複雑さ： 自律的なナレッジワークは広範な担当範囲を許容できる一方、実務部門や若手チームにはより狭い担当範囲が必要となる

管理職としての経験：直属の部下が9人もいる初任の管理職は、燃え尽き症候群への近道だ

地理的な分散：リモートチームでは、非公式な進捗確認が自然に発生しないため、管理範囲を少し狭く設定する必要があることが多い

従業員数が50名に近づいているにもかかわらず、マネージャー1人あたりの部下数が2～3名にとどまっている場合、組織がトップヘビーになっている可能性が高い。

部門横断的な意思決定のプロセスを定義する

仕事は常にチーム間の境界を越えて行われます。新機能の開発には、デザイン、エンジニアリング、マーケティングの連携が必要です。クライアントからのエスカレーションには、営業、サポート、プロダクト部門が関与します。文書化された枠組みがなければ、こうした局面では、声が大きい人の意見が優先されてしまいます。

すべての定期的なワークフローにおいて、以下を定義する必要があります：

決定権者： 最終決定権を持つ1名

誰に相談するか： 意思決定の前に意見が必要な貢献者

報告対象者： 可視性が必要だが、拒否権を持たないステークホルダー

誰が最終決定権を持つかが全員に明確になれば、ミーティングは短くなり、非同期のスレッドも落ち着く。

📮ClickUpインサイト： 従業員の3人に1人（33%）が、自身のプロジェクトにおける意思決定の責任の所在が曖昧である、あるいは常に変化していると回答しています。責任の所在が定まらないと、混乱の中で進捗が停滞してしまう恐れがあります。 🌀 ClickUpなら、その状況を一変させます。タスクやダッシュボードに「担当者」を設定することで、責任の所在が明確になります。誰が責任を負っているのか、何が進行を妨げているのか、次に何が行われるのかが、常に把握できます。

定期的に組織体制を見直す

従業員25名で機能していたセットアップも、40名になると問題が生じ始める。急成長期には四半期ごとに、安定期には少なくとも年2回、運営体制を見直そう。

各レビューでは、以下の点を問うべきです：

順調に規模を拡大している企業は、組織構造を一度きりの決定事項ではなく、生き物のように変化し続けるシステムとして捉えています。

🎥 AIエージェントが業務上の摩擦を解消し、小規模チームが創造的で戦略的、かつ大きな成果をもたらす仕事に集中できるようにする方法をご覧ください。

事業拡大に伴い、ClickUpが業務体制をどのようにサポートするか

これまで述べてきたことはすべて戦略です。しかし、実行がさまざまなツールに分散していると、戦略はすぐに崩れてしまいます。

チームの業務情報が電子メール、スプレッドシート、チャットアプリ、単発のソリューションなどに散在していると、紙の上で設計した体制は日々の仕事において機能しなくなります。仕事が断片化していると、誰が何を担当しているのか、何が進行中なのか、何が滞っているのかが誰にも把握できなくなってしまいます。

ClickUpは、プロジェクト管理、ドキュメント、コミュニケーションを1つのプラットフォームに統合したAIワークスペースです。これにより、運用体制が実際に機能するようになります。従業員数20～50名規模の企業で運用体制を構築する際、ClickUpは状況のばらつきを解消し、業務の透明性を確保します。

組織図とチームのワークフローを1つのワークスペースで可視化

すべてのチームメンバーが、誰に尋ねる必要もなく「これは誰の担当か？」と即座に答えられるようにすべきです。

ClickUpホワイトボードでアイデア、プロセス、チーム構成を可視化しましょう

ClickUpのホワイトボードとリストビューを使えば、実際に仕事が行われている場所で、組織図、報告ライン、チーム構造を視覚的に可視化できます。

Googleドライブのフォルダに埋もれた静的なチャートとは異なり、これらは常に変化し続ける「生きた」ドキュメントです。役割が変わったりチームが再編されたりすると、組織図は、社員が毎朝開くのと同じワークスペース内で自動的に更新されます。

ClickUpの階層構造とスペース、フォルダを活用して、拡張性のある体制を構築しましょう。スペースを使えば、部門、チーム、またはプロジェクトごとにワークフローや業務の種類を整理でき、それぞれに独自の設定、ステータス、プライバシー制御を設定できます。

スペース内に配置されたClickUpフォルダ内の複数のリストを活用して、複雑なワークフローを整理しましょう。エンジニアリング部門には専用のスペースを設け、部門横断的なプロジェクトは共有フォルダで管理します。

ClickUpのダッシュボードを使えば、オペレーション責任者や創業者は、進捗報告会を1回も開催することなく、リアルタイムの作業負荷の配分、タスクの担当状況、チームの進捗状況を可視化できます。

どの部門が過負荷状態にあるか、どこで仕事が停滞しているか、所有権が明確かどうかが一目でわかります。先ほど触れた四半期ごとの組織構造の見直しについてはどうでしょうか？ダッシュボードを活用すれば、2時間かけてデータを収集する作業ではなく、5分で把握できるようになります。

ClickUpダッシュボードでチーム横断的な仕事の状況を把握する

部門間の業務引き継ぎと業務サイクルを自動化しましょう

業務体制構築において最も難しいのは、組織の枠組みを描くことではなく、手作業で追いかけることなく、仕事が確実にその枠を超えて流れるようにすることです。従業員数が25～50名になると、チーム数が十分に増えているため、デザインとエンジニアリングの間、あるいは営業とオンボーディングの間の引き継ぎがうまくいかないと、数日の遅れが生じます。そして、その遅れは雪だるま式に膨らんでいくのです。

ClickUpの自動化機能で、繰り返しの引き継ぎ仕事を解消しましょう。各自動化には3つの構成要素があります：

トリガー（きっかけとなるイベント）

条件（満たすべき基準）

具体的なアクション（次にすべきこと）

ClickUp Automationsで反復作業を自動化

例えば、タスクが「デザイン完了」から「開発準備完了」に移行すると、あらかじめ設定された自動化機能によって、担当者、優先度、および期日が自動的に更新されます。営業パイプラインでクライアントが契約に署名すると、カスタマーサクセス・スペースでオンボーディングタスクが自動的に生成され、適切な所有者がすでに割り当てられた状態で開始されます。

次のチームへの連絡を誰かが覚えておく必要はありません。新しいタスクに詳細をコピー＆貼り付けする必要もありません。

💡 プロのヒント： ClickUpのビジュアルビルダーや、平易な言葉で要件を記述できるAIオートメーションビルダーを使えば、コードを1行も書かずにこれらの自動化を構築できます。

ClickUp Brain（ClickUpのあらゆる場所で利用できる、ネイティブで会話型かつ文脈に応じたAI）を使えば、チーム間で何がブロックとなっているかを可視化し、数分でプロジェクトのステータスを要約できます。

ClickUp Brainでタスクの進捗を素早く要約し、疑問を解消

Brainは、ワークスペース全体のタスク、ドキュメント、会話に関する完全なコンテキストを把握しています。組織の人材、仕事、知識をつなぎ合わせ、タスクを一つも開かずにリアルタイムでプロジェクトの要約を作成できます。これはサードパーティ製のアドオンではなく、ClickUpの機能にネイティブに組み込まれています。

チームの一体感を保ち、コミュニケーションを明確にする

ClickUp Docsと ClickUp Chatを使えば、意思決定の記録や部門横断的なコミュニケーションを一元管理できます。ClickUp Docsはタスクと直接連携するため、定義した意思決定の枠組み（誰が決定するか、誰に相談するか、誰に通知するか）は、それが管理する仕事のすぐ隣に存在します。

ClickUpチャットで、明確かつ文脈に沿った会話を実現

ClickUp Chatを使えば、チームはチャンネルやダイレクトメッセージを通じてコミュニケーションを取り、メッセージからアクションアイテムを作成し、AIを使ってスレッドを要約することができます。これらすべてを、ツールを切り替えることなく行えます。

部門横断的な議論が必要な場合、ClickUp Chatを使えば、関連する仕事のすぐ横でスレッド形式で管理・検索が可能になるため、電子メールやSlack、ミーティングのメモなどに情報が散らばることはありません。

📮ClickUpインサイト： 5人に1人のビジネスパーソンが、タスクに関連するファイルやメッセージ、追加情報を探すだけで、1日3時間以上を費やしています。 本来なら数秒で済む作業に、1週間の労働時間の40％近くを浪費していることになる！ ClickUpの「Small Business Suite」は、タスク、ドキュメント、電子メール、チャットなど、あらゆる仕事を一元管理します。これにより、ツールを切り替えることなく、必要な時に必要な情報をすぐに見つけることができます。

ClickUpで業務体制を構築する

従業員20～50名規模の企業の運営体制とは、「正しい」組織図のテンプレートを選ぶことではありません。それは、役割、意思決定権、業務の引き継ぎを明確にし、創業者がすべての業務のボトルネックになることなく成長できるようにするためのものです。

従業員50名規模で必要な体制を想定し、そこから逆算して構築する。現実的な管理職と従業員の比率を設定する。部門横断的な意思決定を行う責任者を文書化する。

チームと共に進化しない体制は、パフォーマンスの最大の足かせとなるため、定期的に見直しましょう。この成長フェーズをうまく乗り切る企業は、運営体制を「生き物」のように捉えています。

ClickUpなら、作業負荷、ボトルネック、所有権の不明確さ、意思決定のログといったデータがすべて一箇所に集約されるため、業務の進捗管理を具体的なアクションに結びつけることができます。6つの異なるツールから四半期レビューをまとめ、データが一致することを祈るようなことはもうありません。チームが作業を進める中で、すでに記録された情報をそのまま確認できるのです。🙌

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従業員20～50名のチームにおける運営体制に関するよくある質問

業務体制と組織図の違いは何ですか？

組織図は、役職名と報告系統を視覚的に示したものです。一方、運営体制とは、意思決定の方法、チーム間の業務の受け渡し、責任の所在などに関する継続的なルールを指します。

成長中の企業は、いつ最初の管理職を採用すべきか？

チームリーダーの直属部下が8名を超えると、多くの企業では初の中間管理職層が必要になります。これは通常、創業者が部門の日常的な意思決定に関与できなくなった頃、つまり従業員数が20～25名程度になった時点で起こります。

従業員40名の企業は、複数の組織構造を同時に採用することは可能か？

確かに、このサイズの企業の多くはハイブリッドなアプローチを採用しています。例えば、財務や人事といった共有機能チームには機能別組織を採用し、製品開発チームにはプロジェクトベースのスクワッド体制を組み合わせるといった形です。