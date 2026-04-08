2026年版：Outmarket AIの代替ツール10選

Outmarket AIでは物足りなくなってきたかもしれません。なぜなら、単一機能の提案ツールだけでは、チームの業務としてクライアントのタスク追跡、フォローアップの割り当て、部門横断的な業務管理などに対応しきれないからです。

これは時間とリソースの大きな無駄であり、多くのOutmarket AIユーザーも直面している問題です。そこで本記事では、ニッチな保険自動化ツールから完全に接続されたシステムまで、Outmarket AIの主要な代替ツールを詳しく解説します。👇

Outmarket AIの代替ツールを一目で比較

ClickUp 保険業務のワークフローからタスクの実行へと移行するために、オールインワンのワークスペースを必要とするチーム ClickUp Brainで保険代理店の業務知識を体系化し、自動化で保険契約のパイプライン管理を実現 Free Forever。企業向けカスタムも可能です。 Oyster TechnologiesのCara 迅速なAIを活用した見積書作成と保険契約の比較機能が必要な保険ブローカー 保険契約データの自動化による抽出と、補償内容の並列比較マッピング 無料。有料プランは月額29.99ドルから。 1Fort 複数の市場への提出業務やクライアントポータルを自動化する法人向け代理店 複数市場への一括提出配布機能と、ホワイトレーベル対応のセルフサービス型クライアントポータル 無料；カスタム価格 Sonant AI 24時間365日のAI音声受付と自動化による通話処理を必要とする代理店 見込み客の選定と自動アポイントメント設定のための、保険業界特化型音声AI カスタム価格 Gaya AI 各保険会社のポータルサイトでの手動データエントリーを削減したい代理店の方へ AI搭載のクリップボードとコンピュータビジョンにより、ポータル間での動的なフィールドマッピングを実現 カスタム価格 EntrinsikのInformer セルフサービスのビジネスインテリジェンスとリアルタイムレポート作成機能が必要な、技術的知識を持たないマネージャー ポイント＆クリックで作成できるアドホックレポート作成と、パフォーマンスレポートの自動配布 カスタム価格 Neural Earth リアルタイムの地球規模気候リスク情報が必要な引受担当者および保険会社 物件単位の複合リスクスコアリングと衛星データを活用した環境分析 カスタム価格 Acolite AI Agents 専門的な保険タスク向けにカスタムAIエージェントを導入している運用チーム 見積もりの自動比較と保険価額表（SOV）のマッピング機能を備えたエージェント カスタム価格 LinqCo-Pilot デジタルネットワーキングと自動化されたリードフォローアップを必要とする営業担当者 NFC対応のデジタル連絡先共有と、物理的なカードからのAI支援型リード獲得 Plusプランは月額25ドルから Indemn AI 音声とチャットを横断したオムニチャネルの会話型戦略を構築する代理店 24時間365日のサービスに対応する「Unified AI Associates」と、カスタム保険プロセスを実現する「AI Studio」 カスタム価格

ClickUpでのソフトウェアレビュー方法 当社の編集チームは、透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項は製品の真の価値に基づいているとご信頼いただけます。 ClickUpでのソフトウェア評価方法について、詳しくご紹介します。

Outmarket AIの代替ツールを選ぶ理由

チームが仕事の実行よりもコンテキストの切り替えに多くの時間を費やしているなら、統合型ソリューションの方が優れている理由を検討する時期が来ています。

ワークフロー全体を一元化 ：保険の提案書、クライアントデータ、タスク管理を、ばらばらなシステム間を切り替えることなく、1つのワークスペースに集約しましょう。

サブスクリプションの過剰な契約を削減 ：ニッチなAI単体ソリューションの代わりにオールインワンプラットフォームを活用し、ユーザーあたりのコストを削減しましょう

部門横断的なコンテキストを活用 して、タスク、ドキュメント、wikiからリアルタイムのデータを取得し、AI生成コンテンツを実際のビジネスデータに基づいたものにしましょう。

反復的な事務作業を自動化 ：ステータス更新、スタンドアップミーティング、プロジェクトの引き継ぎを、手動操作なしで処理する ：ステータス更新、スタンドアップミーティング、プロジェクトの引き継ぎを、手動操作なしで処理する AIエージェント を活用しましょう

予測可能な形で業務を拡大しましょう。業界特化型ツールの技術的な限界に直面することなく、チームの成長に合わせて拡張できるプラットフォームを活用してください。

おすすめのOutmarket AI代替ツール

適切な代替ツールを見つけるには、幅広いプラットフォームと極めて特化したポイントソリューションが混在する複雑な状況を見極める必要があります。間違ったツールを選んでしまうと、ビジネスの成長にはリミットがあるか、あるいは見積もりや電話対応といった具体的なニーズには複雑すぎるツールになってしまうでしょう。

主要なOutmarket AIの代替ツールを、それぞれの強みに基づいて詳しく解説します。

ClickUpは世界初の「統合型AIワークスペース」であり、チャット、ドキュメント、タスクをAI対応のエコシステム内で一元管理します。これにより、業務の散在を防ぎ、大まかなクライアントからの問い合わせから最終的な契約書の発行まで、途切れることのない一連のフローで進めることができます。

Outmarket AIやその他の単体の保険ツールは、迅速なプロジェクト提案書の作成や特定の文書の自動化に重点を置いていますが、それらを取り巻く業務上の文脈が欠けています。実際のプロジェクトプラン、更新業務の割り当て、社内チーム間の引き継ぎ、そして代理店全体の進捗状況の追跡などは、通常、連携のないサイロ化された別の場所で管理されることになってしまいます。

ClickUpは、提案書の作成や特定のタスクに特化したツールとは異なるアプローチで、保険業務の自動化を実現します。

その方法を見てみましょう！

Docsとタスクを活用して、代理店のノウハウと実務を接続しましょう

ClickUpドキュメントは、企業情報の自己更新型ナレッジベースとして機能します。これにより、すべての標準業務手順書（SOP）、ポリシー要約、クライアント概要が、仕事が行われるまさにその場所で管理されます。共同編集が可能なため、チームはリアルタイムで編集したり、説明のためにインラインコメントを残したり、バージョン履歴を活用して、期限切れのコミッション表を誰も参照しないようにすることができます。

最大のメリットは？ClickUpドキュメントに情報を保存し、その情報を活用して追跡可能なClickUpタスクを直接作成できることです。

各タスクは単なる「やることリスト」ではなく、カスタムデータを格納するコンテナです。「カスタムフィールド」を使用すれば、保険証券番号、保険会社名、更新日などの特定の保険メタデータを、タスクビュー内で直接追跡できます。

これにより、担当者が「ABC社の更新」タスクを開いた際、担当しているアカウントに関する技術的な背景情報をすべて確認できるようになります。

また、ClickUpを使用すれば、ドキュメントをタスクやフォルダに直接埋め込むこともできます。

📌 例：ミーティング中に経営陣が戦略の転換を決定した場合、別途フォローアップ電子メールを送る必要はありません。ドキュメント内の任意のテキストをハイライトし、ワンクリックで追跡可能なタスクに変換できます。これにより、アクションアイテムが担当者に即座に割り当てられ、期日と優先度も設定されるため、ドキュメント内で下された決定が、即座に追跡可能な進捗として反映されます。

ClickUp Brainで保険業務のライフサイクルを加速させましょう

知識とタスクが接続されると、ClickUp Brainはインテリジェントなスレッドとして機能し、通常なら代理店データを探すために必要となる「捜索・救助」作業を不要にします。これは、保険業務のワークフローにおける具体的な文脈を理解する統合型AIです。

ClickUp Brainを使えば、電子メールや保険証券の草案作成や編集を数秒で完了できます

例えば、クライアントから予期せぬ電話がかかってきた場合でも、タブを切り替えたり、特定の補償限度額を探し回ったりする必要はありません。AIにその情報を表示するよう依頼するだけで済みます。これにより、断片的なメモをいくつか持ち歩くのではなく、クライアントの完全な履歴をすぐに確認できる状態で、更新ミーティングや保険金請求の審査に臨むことができます。

ClickUpの主な機能：

ClickUpのメリット：

ClickUpのデメリット：

このプラットフォームの豊富な機能を活用するには、チームが使いこなせるようになるまで、初期段階での時間的な投資が必要になる場合があります。

モバイル版ホワイトボードは、デスクトップバージョンに比べて編集機能が限られています

ClickUpの料金プラン：

ClickUpの評価とレビュー：

G2: 4.7/5（10,900件以上のレビュー）

Capterra: 4.6/5（4,500件以上のレビュー）

実際のユーザーはClickUpについてどう言っているのでしょうか？

Capterraのレビューアは次のように述べています：

「ClickUpではプロジェクトの共同作業がスムーズに行える点が本当に気に入っています。また、自動化機能のおかげで業務が格段に楽になりました。」

「ClickUpではプロジェクトの共同作業がスムーズに行える点が本当に気に入っています。また、自動化機能のおかげで業務が格段に楽になりました。」

2. Oyster TechnologiesのCara（AIを活用した保険見積書作成に最適）

viaCara

顧客から提案書の依頼があるたびに、コピー＆貼り付けを繰り返すサイクルにうんざりしてしまうのは、誰しも同じでしょう。Oyster Technologiesの「Cara」なら、そんな手間から解放されます。保険契約データを手間のかかるフォーマット設定作業なしに、プロフェッショナルなプレゼン資料に変換することで、手作業による煩わしさを解消します。

このツールは、見込み客に対して自社の保険プランが優れている理由を的確に説明する必要がある場面のために設計されており、3時間もかけてスプレッドシートをいじくり回す手間を省きます。また、特定の免責事項やサブリミットなど、保険約款の微妙なニュアンスを識別し、それらを直接、見比べられるフォーマットの提案書に反映します。

Oyster Technologiesの「Cara」の主な機能：

保険用語や補償リミットを認識するAIを活用し、保険会社の見積もりから契約データを抽出することで、手作業による転記作業を排除します

複数の保険会社オプションにおける免責事項や特約の違いを自動的にハイライト表示する、保険補償内容の並列比較を作成できます

AMSのクライアントデータをACORDフォームや提案書テンプレートに直接マッピングし、二重入力のエラーを防ぎましょう

保険会社の情報をカスタムされた代理店用レイアウトに取り込み、数分でブランド化された保険提案書を作成

Oyster TechnologiesのCaraのメリット：

正確な補償内容の比較を実現するため、保険見積もりワークフローに特化

データ取得ステップを自動化することで、見積書の作成時間を大幅に短縮します

代理店がクライアントに直接送信できる、整理された出力

Oyster TechnologiesのCaraのデメリット：

提案書の作成機能に限定されており、代理店業務全般をカバーしていません

統合エコシステムは、汎用プラットフォームよりも範囲が狭い

Oyster TechnologiesのCaraの料金：

Free

通常価格：1ユーザーあたり月額29.99ドル

Oyster TechnologiesのCaraの評価とレビュー：

G2: レビューが不足しています

Capterra： レビューが不足しています

3. 1Fort（商業保険代理店のエンドツーエンドの業務自動化に最適）

via1Fort

法人向け保険代理店では、見積もり、提出、請求処理のためのツールがバラバラに混在していることがよくあります。同じ申請データを複数の保険会社のポータルサイトに入力しなければならないため、大きなボトルネックが生じ、エージェントが1日に処理できる見積もり件数が制限されてしまいます。

1Fortはその混乱を解消します。このツールは、通常のようにツールを切り替えることなく、提出から契約締結までを一貫して処理する業務エンジンとして設計されています。AIを活用して提出手続きを自動化し、比較見積書を自動生成します。これにより、通常はエージェントが担当できるアカウント数を制限してしまうような煩雑な事務作業を効果的に排除し、タスク管理を容易にします。

1Fortの主な機能：

1セットの申込データを500社以上の保険会社市場に同時に配布することで、複数の市場への提出を自動化し、ポータルへの手動入力を不要にします

AIで見積もりを分析し、補償内容と価格の比較表を瞬時に作成。保険約款の相違点を明確に可視化します。

被保険者が提案書の閲覧、書類への署名、証明書の管理を、自社ブランド化されたセルフサービス環境で行えるホワイトレーベルのクライアントポータルを導入しましょう

自動化された支払い処理や保険料ファイナンスツールを活用して、請求業務を効率化し、バックオフィスの経理負担を軽減しましょう

1Fortのメリット：

大幅な効率化が実現し、ユーザーからは手作業による事務タスクが週最大8時間削減されたとの報告が寄せられています

請求処理の提出キャパシティと成約率において大幅な効率化を実現

SOC 2 Type IIに準拠し、全米50州でライセンスを取得済み

1Fortのデメリット：

法人向け損害保険に特化しているため、個人向け保険や生命・医療保険を多く扱う代理店には適していません。

確立された既存プラットフォームと比較すると、旧式のレガシーな代理店管理システム（AMS）との連携機能は、まだ発展途上にある。

1Fortの価格：

Free

カスタム価格

1Fortの評価とレビュー：

G2: レビューが不足しています

Capterra： レビューが不足しています

実際のユーザーは1Fortについてどう評価しているのでしょうか？

Capterraのレビューアは次のように述べています：

「導入の容易さとスピード、そしてすっきりとしたシンプルなユーザーインターフェース。注意が必要な脅威や問題がどこにあるかが一目でわかる視覚的なデザインが素晴らしい。」

「導入の容易さとスピード、そしてすっきりとしたシンプルなユーザーインターフェース。注意が必要な脅威や問題がどこにあるかが一目でわかる視覚的なデザインが素晴らしい。」

4. Sonant AI（AIを活用した音声受付・通話対応に最適）

viaSonant AI

Sonant AIは、電話の取り逃しや受付業務の過負荷によって生じる即時の収益損失に対処します。クライアントに「販売については1を押してください」といったメニューを強制する一般的なIVRとは異なり、この音声AIは保険特有の文脈を理解します。例えば、免責金額に関する問い合わせと、損害発生の初報（FNOL）との違いを区別できます。

24時間365日体制でインバウンドの問い合わせを管理し、見込み客の選定を行い、証明書の発行依頼や請求に関する質問といった日常的なタスクを処理します。これらすべてが、コールセンターの担当者が電話に出る必要なく行われます。これにより、すべての問い合わせに対して即座に対応できると同時に、資格を持つ営業担当者は複雑なアカウントの成約に集中することができます。

Sonant AIの主な機能：

保険契約のステータス、保険料の支払い、基本的な補償内容に関する問い合わせなど、日常的な問い合わせに対して、人的介入なしに24時間365日のクライアント対応を提供します。

通話データをAMS/CRMに同期し、完全な文字起こしやAI生成の要約を含め、すべてのやり取り後にクライアントファイルが自動的に更新されます。

購入意欲の高い電話対応者を特定し、適切な有資格エージェントへスムーズな転送を行うことで、リードをリアルタイムで選定・振り分けます

代理店のカレンダーと連携し、担当者の空き状況に基づいてフォローアップ、更新、または保険金請求の審査の予約を自動でスケジュール設定できます。

Sonant AIのメリット：

保険業界に特化した事前トレーニングにより、汎用的な音声AIプラットフォームよりも迅速な導入が可能です

広く利用されている保険AMSプラットフォームとのネイティブ連携により、導入時の手間を軽減します

SOC 2 Type II 認証取得済み、GDPR 準拠

Sonant AIのデメリット：

AIエージェントは、時折、カスタムスクリプトから逸脱することがあります

AIから人間への通話引き継ぎは、必ずしもスムーズとは限りません

Sonant AI 料金：

カスタム価格

Sonant AIの評価とレビュー：

G2: レビューが不足しています

Capterra： レビューが不足しています

Sonant AIについて、実際のユーザーはどのような感想を述べているのでしょうか？

G2のレビュー投稿者の声：

「このシステムは非常に直感的で、電話を適切な担当者に効率的かつ効果的に振り分けることができます。これにより、チームはより付加価値の高いタスクに集中できるようになりました。サポートチームは、当社のニーズに合わせてエージェント機能をカスタム化できるよう、常に改善を支援してくれています。」

「このシステムは非常に直感的で、電話を適切な担当者に効率的かつ効果的に振り分けることができます。これにより、チームはより付加価値の高いタスクに集中できるようになりました。サポートチームは、当社のニーズに合わせてエージェント機能をカスタマイズできるよう、常に改善を支援してくれています。」

5. Gaya AI（各保険会社のポータルサイトにおける手動データ入力の削減に最適）

viaGaya AI

異なる保険会社のポータルに同じクライアント情報を再入力するといった反復タスクは、単調で退屈な仕事です。スタッフの疲労を招くだけでなく、入力ミスを引き起こし、見積もりの正確性を損なう恐れもあります。Gaya AIは、1日の50%をAMSと十数社の保険会社ポータル間の「人間による橋渡し」に費やしている保険代理店のために開発されました。

これはAI搭載のクリップボードとして機能し、見積もりごとに200以上のフィールドを手作業で再入力する手間を省きます。一般的な自動入力ツールとは異なり、Gayaはコンピュータビジョンと保険業界特化のLLMを活用し、各項目の意味を理解します。あるポータルでの「有効日」が、別のポータルでの「保険開始日」と同じであることを認識します。

Gaya AIの主な機能：

高度なOCRとコンピュータビジョンを活用し、保険会社の申告書のページ、スクリーンショット、さらには運転免許証の写真など、非構造化データソースからデータを抽出します。

専門用語を理解する保険業界専用の辞書を使用してフィールドを動的にマッピングし、ポータルのUIに関わらず、データが適切なチェックボックスやラジオボタンに確実に割り当てられるようにします。

記録をCSV形式でエクスポートすれば、保険会社の書類からドライバーや車両のリストを手作業でスプレッドシートを整理することなく、素早く抽出できます。

公開APIやwebhookと同期し、文書から抽出したデータを社内CRMや代理店独自のシステムに直接送信できます

Gaya AIのメリット：

VIN番号や生年月日の入力エラーなど、誤った見積もりや引受審査の遅延につながる「エラー」を最小限に抑えます

軽量なChrome拡張機能として導入できるため、複雑なバックエンド移行作業を必要とせず、チームはすぐに使い始めることができます。

保険会社のポータルサイトのレイアウト変更に自動的に適応し、従来のRPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）ツールでよくある頻繁な不具合を回避します。

Gaya AIのデメリット：

複数ページにわたるワークフローでは、エラー率が累積する可能性があります

デスクトップ版のChromiumブラウザのみサポート。モバイル版はサポートされていません。

Gaya AI 料金：

カスタム価格

Gaya AIの評価とレビュー：

G2: レビューが不足しています

Capterra： レビューが不足しています

📮 ClickUpインサイト： 43%の人が、反復的なタスクは1日の仕事に有益な構造をもたらすと回答していますが、48%の人は、それらが精神的な負担となり、有意義な仕事から注意をそらすと答えています。ルーティンは生産性を感じさせてくれる一方で、創造性を制限し、有意義な進捗を妨げることも少なくありません。 ClickUpは 、インテリジェントなAIエージェントによるルーチン業務の自動化を通じて、この悪循環から抜け出すお手伝いをします 。これにより、集中して重要な業務に取り組むことが可能になります。リマインダー、進捗報告、タスクの割り当てを自動化し、「自動タイムブロッキング」や「タスク優先度」といった機能を活用して、集中して作業できる時間を確保しましょう。 💫 実際の結果： Lulu PressはClickUpの自動化機能を活用し、従業員1人あたり1日1時間の仕事時間を削減。これにより、仕事効率が12%向上しました。

6. EntrinsikのInformer（セルフサービス型ビジネスインテリジェンスに最適）

EntrinsikのInformer経由

業務レポートの作成を毎回データアナリストに依存していると、意思決定が遅れてしまいます。Entrinsik社の「Informer」を使えば、その依存関係を解消できます。技術的な知識のないマネージャーでも、ポイント＆クリック操作で自社の数値データにアクセスできるインターフェースを提供しているからです。

本ツールは、AMS360やSagittaなどの既存システムの上に構築されるセルフサービス型の分析レイヤーとして機能します。これにより、複数のデータソースからのデータを統合し、単一のリアルタイムレポートとして生成することが可能になります。これにより、代理店は月末のレポート作成型から、先を見据えた能動的な運営モデルへと移行できます。

そうすれば、各営業担当者は、データアナリストがカスタムファイルを抽出するのを待つことなく、自身の顧客維持率、手数料配分、およびパイプラインの状況をリアルタイムで確認できます。

Entrinsikの「Informer」の主な機能：

ポイント＆クリック式のインターフェースでアドホックレポートを作成。技術的な知識がないユーザーでも、SQLを1行も記述することなく、ライブデータベースやスプレッドシートからクエリを実行できます。

AIを活用したツールで、生データをトレンドチャート、ヒートマップ、比較ボードに自動的に変換し、インタラクティブなダッシュボードや魅力的なビジュアルを作成しましょう。

行単位のセキュリティでデータの可視性を制御し、営業担当者は自身の担当案件のみを確認できるようにしつつ、経営陣は全アカウントの全体像を把握できるようにします。

毎日または毎週の電子メール配信をスケジュール設定し、チームメンバー全員にパーソナライズされた業績要約を送信することで、レポートの配布を自動化します

Entrinsikの「Informer」のメリット：

Ellucian Colleagueとの希少なネイティブ接続により、高等教育機関にとって際立った選択肢となっています

主要なレビューサイトにおいて高いユーザー満足度を獲得

柔軟な導入オプションにより、厳格なデータ居住要件にも対応可能です

EntrinsikのInformerのデメリット：

可視化の深度やダッシュボードのカスタム機能において、競合他社に後れを取っている

高度な機能はJavaScriptスクリプトに大きく依存しています

Entrinsik社製「Informer」の価格：

カスタム価格

Entrinsikの「Informer」の評価とレビュー：

G2: レビューが不足しています

Capterra：4.8/5（40件以上のレビュー）

7. Neural Earth（AIを活用した気候リスク分析に最適）

viaNeural Earth

従来の災害リスクモデルは、本質的に過去の状況を切り取ったスナップショットに過ぎず、過去に何が起きたかを示すものです。しかし、気候変動が明日の特定の建物にどのような影響を与えるかを予測することは困難です。Neural Earthは、静的なマップの代わりに、衛星画像、環境センサー、独自のAIを融合させたリアルタイムの意思決定レイヤーを採用し、リスクをリアルタイムで定量化します。

引受担当者が何日もかけて洪水区域や山火事の発生範囲を手作業で照合する代わりに、このプラットフォームは複数のリスク要因にわたる物件ごとのリスクスコアを数秒で算出します。抽象的な環境データを明確な業務上のシグナルに変換するように設計されており、これにより保険代理店や再保険会社は、次のイベントが発生する前にリスクエクスポージャーを調整することができます。

Neural Earthの主な機能：

広域的な郵便番号ごとの平均値ではなく、物件ごとの脆弱性を分析するAIモデルを活用し、洪水、山火事、風害といった複合リスクのリスクスコアを算出します。

機関投資家や保険会社向けに、大規模な不動産ポートフォリオ全体のエクスポージャーを集約し、高リスク資産を特定して優先順位付けを行う

API中心のアーキテクチャを通じて、リアルタイムの環境リスクシグナルを既存の提出ワークフローに直接取り込むことで、引受審査業務を自動化します。

衛星画像、政府記録、環境センサーから得られる分散したデータセットを統合し、単一の意思決定インテリジェンスプラットフォームに集約することで、地球規模のデータを統合管理します。

Neural Earthのメリット：

専門特化型の競合他社よりも幅広い多危険種対応

自然言語インターフェースにより、地理空間分析の技術的なハードルが低くなります

Orion180などの保険会社との戦略的提携を通じた、高度な山火事分析機能に対する業界からの確かな評価

Neural Earthのデメリット：

主要な製品モジュールには「早期アクセス」のラベルが貼られており、プラットフォームが不安定になる可能性があることを示しています

稼働時間や応答時間に関する公開されたSLAは存在しません

Neural Earthの価格：

カスタム価格

Neural Earthの評価とレビュー：

G2: レビュー数が不足しています

Capterra： レビューが不足しています

8. Acolite AI Agents（保険業界向けのカスタムAIエージェント導入に最適）

Acolite AI Agentsは、従来のRPAでは対応しきれない規模に成長したものの、カスタムLLMワークフローをゼロから構築するための開発リソースを持たない代理店向けに設計されています。保険証明書（COI）の発行や資産評価表（SOV）のマッピングなど、業務上の特定のボトルネックに投入できるAIチームメイトとして機能します。

一般的なチャットボットとは異なり、これらのエージェントは保険書類を読み取り、人間のアカウントマネージャーと同様にAMS（保険管理システム）と連携できるよう事前にトレーニングされています。電子メールや保険会社の見積書をエージェントに転送するだけで、エージェントがバックグラウンドでデータ抽出、フォームへの入力、システムへの更新処理を自動的に行います。

Acolite AI Agentsの主な機能：

保険会社のPDFから保険料、リミット、免責金額を抽出し、それらを標準化してクライアント向け提案書として並べて表示することで、見積もり比較を自動化します。

複数の物件に関するスプレッドシートを検証・標準化し、引受担当者にデータ不足や不一致を通知する機能を持つエージェントと共に、SOV（見積価格表）を処理しましょう。

更新時にAIエージェントが保険会社のポータルから契約データを抽出することで、AMSを自動的に更新し、記録システムの正確性を維持しましょう

ACORDフォームを事前入力し、市場へ送信する前に申請内容を検証するエージェントを活用して、保険会社への提出手続きを効率的に管理しましょう

Acolite AI Agents のメリット：

保険業務のワークフローに特化して設計されており、導入後すぐに利用可能

高度な技術知識がなくても設定可能

人間の意思決定を完全に置き換えるのではなく、それを補完することに重点を置いています

Acolite AI Agentsのデメリット：

公開されているドキュメントやサードパーティによるユーザーレビューが限られているため、従来の主要製品とのパフォーマンス比較が困難です

確立された代替ツールに比べ、長期的な安定性やサポートの質については実績が十分とは言えません

Acolite AIの料金：

カスタム価格

Acolite AI Agentsの評価とレビュー：

G2: レビュー数が不足しています

Capterra： レビューが不足しています

9. LinqCo-Pilot（デジタルネットワーキングとリードのフォローアップに最適）

有望な見込み客へのフォローアップを怠ることは、潜在的な収益を逃し、そもそもカンファレンスに参加するために費やした費用を無駄にすることにつながります。LinqCo-Pilotは、そのようなミスを防ぎます。物理的なカードの代わりにNFC対応のハードウェアを使用し、即座にデジタルアクションをトリガーします。

簡単に言えば、Linqのバッジやカードを1回タップするだけで、連絡先情報、ソーシャルメディアのリンク、スケジュール管理ツールが見込み客のスマートフォンに直接送信されます。その後、Co-PilotレイヤーがAIを活用して事務処理を代行し、簡単なミーティングメモを文字起こししたり、最近のやり取りに基づいて最適な連絡タイミングを提案したりします。これにより、クライアント管理が簡素化されます。

LinqCo-Pilotの主な機能：

物理的なカード、バッジ、またはhubを介してNFCで連絡先情報を共有し、見込み客がアプリをダウンロードすることなく、即座に情報を保存できるようにしましょう

AIアシスタントを活用してリードのフォローアップを自動化しましょう。このアシスタントは、新しい連絡先への連絡を促すだけでなく、ミーティングのメモに基づいて状況に応じたメッセージテンプレートを提供します。

紙の名刺やバッジをスキャンし、抽出されたデータをCRMに自動的に同期できるAI搭載フォームで、見込み客情報を収集しましょう

エンゲージメント分析を追跡し、デジタルプロフィールがいつ、どこで閲覧されたかを正確に把握しましょう。新規の連絡先がどのリンクやファイルをクリックしたかも確認できます。

LinqCo-Pilotのメリット：

市場での高い支持率は、製品と市場の適合性が実証されていることを示しています

直接の競合他社と比較して、より詳細な分析機能とAIによるフォローアップの自動化を実現

SOC 2 Type II 認証取得済み、企業グレードのSSOを搭載

LinqCo-Pilotのデメリット：

一部のユーザーから、NFCデバイスとの互換性に関する問題が報告されています

大規模なチームはセルフサービスを利用できず、営業部門を経由する必要があります

LinqCo-Pilotの料金：

LinqCo-Pilot Plus：ユーザーあたり月額25ドル

LinqCo-Pilotの評価とレビュー：

G2: レビュー数が不足しています

Capterra： レビューが不足しています

10. Indemn AI（オムニチャネル対応の会話型AIエージェントに最適）

viaIndemn AI

統一されたマルチチャネルコミュニケーション戦略なしに、電話、チャット、SMS、電子メールなど、さまざまなチャネルでのクライアントとの会話を管理すると、コミュニケーションの分断が深刻化します。クライアントは、非同期で既に説明した問題を電話で繰り返し説明しなければならないことに苛立ちを感じ、その結果、貴社の代理店は組織がまとまっていないという印象を与えてしまいます。

Indemn AIは、外部クライアントとのチャットを一元化し、会話の文脈がクライアントに確実に引き継がれるようにします。4つの異なるツールが孤立した状態で管理されるのではなく、チームは統合されたAIアシスタントを活用できます。日常的な保険契約の対応や初期のリード受付を自律的に処理できるだけでなく、これまでの議論内容を完全に要約した上で、いつ資格を持つ担当者に会話を引き継ぐべきかを正確に判断します。

Indemn AIの主な機能：

すべてのやり取りを自動化で分類してブローカーの行動や市場動向を分析し、会話データを代理店の成長につながる実用的な知見に変換します

自社のマーケティング資料、引受基準書、社内スクリプトを用いてAIをトレーニングし、自社の代理店らしい「話し方」を習得させることで、組織のノウハウを蓄積し、業務を拡大しましょう。

電話、電子メール、テキスト、Webチャットなど、あらゆるチャネルにAIアシスタントを導入し、24時間365日一貫したサービス体験を提供します

AI Studioでワークフローをカスタムし、コードを書かずに、ブローカー向けのリスク許容度チェックや保険契約者向けの保険金請求の初期選別など、特定の保険プロセスを構築できます。

Indemn AIのメリット：

公開されたケーススタディの結果が、実際の業務への効果を実証しています

保険業界に特化しているため、汎用プラットフォームよりも迅速に導入できます

オムニチャネル対応により、個別のツールを管理する際の統合の複雑さが軽減されます

Indemn AIのデメリット：

多くのAMSシステムに対応した、すぐに使える既製のコネクタが不足している

顧客データを処理するサードパーティのLLMプロバイダーに依存しています

Indemn AIの価格

カスタム価格

Indemn AIの評価とレビュー：

G2: レビュー数が不足しています

Capterra： レビューが不足しています

どのOutmarket AIの代替ツールがあなたに適しているか？

単一の問題を解決するためにポイントソリューションを追加するたびに、技術スタックはより複雑になり、コストがかさみ、チームにとって使いづらくなります。これはツールの乱立を招くだけでなく、誤ったソフトウェアを選択するリスクを高め、スタック全体に悪影響を及ぼします。

結局、このプロセスはチームを終わりのない移行のサイクルに陥らせてしまうでしょう。

ビジネス全体に適応するプラットフォームを選べば、この悪循環を断ち切ることができます。ClickUpのような統合型ワークスペースなら、業務の足を引っ張るバラバラのツールを置き換えることができます。チームはソフトウェアの管理に費やす時間を減らし、収益につながる業務に注力できるようになります。

今すぐClickUpを無料で試して、ワークフローにどのように適合するか確認しましょう。✅

よくある質問（FAQ）

統合型ワークスペースは、タスク、ドキュメント、コミュニケーションを単一のプラットフォームに統合するものです。一方、ポイントソリューションは、特定の課題のみを解決するために設計されたニッチなツールです。業務を一元化することで、統合型ワークスペースは、連携していないアプリ間を切り替える必要性を排除し、業務の断片化を解消してチームの連携を強化します。

AIエージェントは、特定のトリガーやワークスペース上のイベントに基づいて反復的なタスクを自律的に実行することで、ワークフロー管理を効率化します。基本的な自動化とは異なり、エージェント技術は複雑な指示に従って、保険契約の更新案の作成や見込み客の振り分けといった事務的な雑務を処理するため、チームは付加価値の高い戦略立案やクライアントとの関係構築に集中することができます。

プロジェクトデータ、クライアントメモ、社内連絡などが、連携のない複数のアプリケーションに散在していると、情報のばらつきが生じます。この断片化は、情報の紛失や期限の遅れを招き、適切な文書を探すための検索や復旧作業に多大な時間を浪費することにつながるため、業務に悪影響を及ぼします。