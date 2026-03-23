営業チーム向けAIエージェントの構築方法

営業用AIエージェントの構築は、最初は難しそうに思えるかもしれません。特に技術的な知識のない営業担当者にとってはなおさらです。

「コードを書いたり、機械学習モデルをトレーニングしたり、複雑なシステムを連携させたりする必要があるのでは？」とお考えかもしれません。😣

実際には、それよりもずっと簡単です。

必要なのは3つです。明確な営業戦略、綿密なエージェントプラン、そしてエージェントを稼働させるためのClickUpのようなノーコードAIプラットフォームです。

その方法を学びませんか？

この記事では、技術的な負担を一切かけずに、営業チーム向けの強力なAIエージェントを構築する方法をご紹介します。今すぐチームの生産性とセールス・イネーブルメントの成功を向上させましょう。💪🏼

営業チーム向けAIエージェントとは？

営業チーム向けのAIエージェントは、営業ワークフローを最初から最後まで自動化するインテリジェントなシステムです。これには、見込み客の発掘、リードの選定、ミーティングの予約、フォローアップなどが含まれ、常に人の手による介入を必要としません。

単発の電子メールや要約を生成するだけの基本的なAIツールとは異なり、AIエージェントは文脈を理解し、やり取りの履歴を記憶し、結果から学習してパフォーマンスを向上させ、複数のツール間でアクションや意思決定を連携させることができます。

その結果、プラン、コミュニケーション、実行、引き継ぎ、分析、意思決定のすべてをAIが行う自律的な営業ワークフローが実現します。

AI営業エージェントを導入すれば、営業担当者は手作業の雑務に追われることなく、顧客との関係構築や顧客基盤の拡大に注力できるようになります。

事例紹介：ClickUp Super Agentsを活用したAIパイプライン管理 ClickUpコンサルタントのアンナ・ブロック氏（ABx2 Agency共同創業者）は、サービスパイプラインが徐々に機能不全に陥っていた建設業界のクライアント向けに、ClickUpスーパーエージェントを構築しました。ClickUp内にすべての仕事データが存在していたにもかかわらず、見込み客への対応が行われず、タスクは期限切れになり、顧客への進捗報告も滞っていたのです。 手作業による追跡を増やす代わりに、アンナはクライアントの既存のClickUpワークスペース内に「プロジェクト・リカバリー・コーチ」スーパーエージェントを作成しました。エージェントはすぐに稼働を開始し、スペースを監視し始めました： 3日以上活動がないタスクにフラグを立てました

パイプライン内のアカウントについて、ステータスとセンチメントのフィールドを更新し、

フォローアップや顧客への最新情報の提供など、推奨される次のステップ。 ClickUp Super Agentsで、パイプラインの健全性を向上させるためのパーソナライズされた提案を受け取りましょう 毎日、明確で優先順位付けされたアプローチリストを生成し、散在していたパイプラインデータを具体的な次のステップへと変換しました。 🌟 結果：クライアントによる手動での確認なしに、パイプラインが積極的に監視されるようになりました。その結果、リスクが早期に発見され、それらを解決するための日々のアクションが明確に定義されました。 👉🏼 営業チームの働き方に合わせたカスタムAIエージェントの構築・導入について、サポートが必要ですか？

営業チームにとって、自動化ツールの活用はもはや珍しいことではありません。おそらく、電子メール送信やCRMの更新といった反復的なタスクの管理に、すでに活用されていることでしょう。AI営業エージェントはその考え方をさらに発展させたものであり、それ以上の価値を提供します：

Aspect AI営業エージェント 従来の営業自動化ツール 仕組み 大規模言語モデル（LLM）、機械学習（ML）、自然言語処理（NLP）を活用し、タスクを実行する前にデータと文脈を分析します ユーザーが設定した事前定義されたルールとトリガーに従います 営業ワークフローにおける役割 営業チームが情報を分析し、アプローチの準備を行い、商談の次のステップを特定するのを支援するアシスタントとして機能します 主にバックグラウンドで繰り返しの業務タスクを自動化します 状況認識 異なるツール間での過去のやり取りを記憶 実行のたびに初期状態に戻るため、コンテキスト情報が失われやすい 適応力 状況に応じて、応答、推奨事項、または出力を調整します トリガーや条件が満たされるたびに、同じアクションを実行する マルチツールの連携 複数の情報源（CRM、電子メール、ミーティングツールなど）から情報を取得 通常、シンプルなトリガー・アクションのワークフローで2つのツールを接続します 学習 プロンプトの更新、トレーニングデータ、ユーザーフィードバックを通じて、継続的に改善していきます ルールを手動で編集した場合にのみ、動作が変更されます 拡張性 数千件ものパーソナライズされた会話に対応します。 大規模展開に伴うパーソナライゼーションの喪失 出力品質 要約、インサイト、推奨事項などを生成可能 メッセージの送信やCRMフィールドの更新といった基本的な操作を実行 セットアップ時間 数分から数時間；自然言語と反復処理を活用 通常、コードの書き込みや手動でのルール設定に数週間を要します

営業チーム向けAIエージェントの例

以下は、ClickUp内で構築または導入して、さまざまな営業機能を自動化できるAIエージェントの例です：

ミーティング要約エージェント ：営業通話を録音・文字起こしし、要約を作成、重要なアクションアイテムを抽出し、CRMシステムを更新します

AIフォローアップボット： ミーティング後にパーソナライズされたフォローアップメッセージを作成し、見込み客への次のステップを提案し、過去の会話内容に基づいて営業電子メールを作成します

リード選定エージェント： 流入するリードを精査し、企業情報やエンゲージメントの兆候を分析して、成約の可能性が高い見込み客を優先的に選定します

反論対応ツール ：停滞している商談を分析し、反論案や電子メールによる再アプローチ戦略を提案します

商談サイクルトラッカー：商談の進捗状況を監視し、見込み客との最近のやり取りを要約し、商談に注力が必要な場合に営業担当者に通知します

営業チームにAIエージェントが必要な理由

営業担当者は、成約につながらない業務に丸一日を費やしています。こうした具体的な課題を理解すれば、AIエージェントが不可欠な理由が明らかになります：

AIエージェントは、反復的な営業タスクを自動化するだけでなく、状況を完全に把握した上でタスクを遂行します。人間のように引き継ぎを円滑に行い、パーソナライズされた提案を行い、バックグラウンドで継続的に稼働することで、営業業務を常に円滑に維持します。

⭐ 特典：ClickUp Super Agentsは、ワークスペース内に常駐するAI搭載の「同僚」のような存在です。営業担当者の代わりになるのではなく、手作業の事務作業を引き受けることで、チームが戦略立案や営業活動に集中できるようにします。 Super Agentsとは、まるでチームメイトとやり取りするように対話できます： タスクを割り当てる

ドキュメント、チャット、タスク内で @メンション

直接DMを送って 、雑務を任せましょう

スケジュールとトリガーを設定する（例：「毎週金曜日にレポートを作成する」） アンビエントAIを搭載したこれらのエージェントは、質問を待つのではなく、バックグラウンドで24時間365日稼働します。電子メール送信、CRMタスクの更新、通話内容の要約といった実務スキルを駆使し、人間並みの記憶力を維持しながら業務を遂行します。 🍒 最大の魅力： カスタム「スーパーエージェント」を構築するのに、コードを書く必要はありません。エージェントにやることを平易な言葉で説明するだけで、当社の「スーパーエージェント・スタジオ」が数分で設定を完了します！ 🎥 「スーパーエージェント」の構築について詳細はこちらのビデオをご覧ください：

📚 こちらもおすすめ：AIスーパーエージェントが営業チームの成約を加速させる方法

AI営業エージェントの主要構成要素

効果的なAI営業エージェントの背後には、情報の理解方法、意思決定、タスクの実行方法を定義するフレームワークが存在します：

ペルソナ： 営業プロセスにおけるエージェントの役割と、そのコミュニケーション方法を定義します。例えば、SDRのアシスタントのような役割を果たす営業エージェントなどです。

知覚・入力処理： エージェントが、CRMデータ、電子メール、ミーティングの議事録、見込み客の活動状況など、さまざまなデータソースから届く情報を解釈できるようにします。

記憶とコンテキスト： 短期的な会話の詳細、長期的な関係履歴、および特定のイベント（例：顧客の希望言語）を保存するのに役立ちます。

プランニングエンジン： 「デモの予約」といった目標を小さなステップに分解し、営業活動を支援する際にエージェントが論理的な順序に従うようにします

推論の中核： LLM（大規模言語モデル）は、エージェントが複数のシナリオを評価し、タスクを論理的に処理し、人間の言葉を理解し、情報を要約し、実用的な洞察を生み出すための知能を提供します

ツールの連携： あらかじめ用意された連携機能やカスタムAPIを活用することで、営業エージェントを既存の技術スタックとシームレスに接続させることができます

アクション機能： エージェントがワークフロー内で、ミーティングのスケジュール調整、リードの評価、電子メール返信の草案作成などのタスクを実行できるようにします。

ガードレール／制約条件： これらは各エージェントが動作する範囲を定めるものです。これにより、エージェントが会社のガイドラインに従い、リスクの高い行動を避け、重要な意思決定は人間の担当者に委ねられるようになります。

学習ループ： エージェントが結果、新しいデータ、またはフィードバックから学び、パフォーマンスを向上させていくプロセスを指します

出力フォーマット：エージェントがタスクを完了したら、営業チームがすぐに活用できる形で結果を提示する必要があります

営業チーム向けAIエージェントの構築方法

さあ、行動を起こしましょう！

ここでは、1行のコードも書かずに営業チーム向けのAIエージェントを作成する5つのステップをご案内します。

⭐ ご安心ください。このプロセスをさらに簡単にするために、各ステップでClickUpを活用する方法もご紹介します。

ステップ1：目的と目標を明確にする

「なぜこのエージェントを構築するのか？」という問いに答えられるようにしておくべきです。

インバウンドリードの選定、パーソナライズされたデモの準備、あるいは停滞しているフォローアップの追跡でしょうか？解決すべき課題を明確にしましょう。

🔔 注意点： 複雑な契約交渉など、高度な戦略性を要する業務には、AIではまだ再現できない人間ならではのニュアンスが求められます。その代わりに、反復的で予測可能、かつ時間のかかる営業タスクを優先しましょう。そうしたタスクを特定したら、測定可能な目標（例：見込み客1件あたりの選定時間を30分から2分に短縮する）を設定し、エージェントが十分に成果を上げているかどうかを判断できるようにしてください。

📄 ClickUp Docsを使って、反復的なワークフローや担当者の目標をドキュメント化しましょう

ClickUp Docsを使って、エージェントの目標、目的、プランをすべて1つのプラットフォームにまとめて管理しましょう

ミーティングの要約用、見込み客のリサーチ用、パイプラインの分析用など、複数のAIエージェントの構築を始めると、各エージェントの役割を把握するのがすぐに難しくなってしまいます。

ClickUp Docsを使えば、自動化を実装する前に、これらの詳細を明確に整理できます。構築したいエージェントの概要をまとめ、サポートするワークフローを定義し、どの機能を優先的に開発するかを決定しましょう。

リッチフォーマットを活用してプランを読みやすくし、チームメンバーを招待してリアルタイムで改善案を提案してもらい、実行時にはテキストをそのまま実行可能なタスクに変換することができます。

ステップ2：エージェントのアーキテクチャを設計する

目標が明確になったら、次はAI営業エージェントの仕様を定義し、その機能を明確にしましょう。 まずはエージェントの中核となる動作から始めます：

最初から最後まで、どのようなタスクを処理してくれるのでしょうか？

どのような情報を入力として受け取り、どのように出力を生成するのでしょうか？

📌 例えば、エージェントがミーティングのフォローアップを担当する場合、通話記録を処理し、重要な議論のポイントを特定し、CRM用に構造化された要約を作成する必要があります。

次に、エージェントが保持すべきコンテキストとメモリの量を定義します。エージェントがアクセスできるツールと、それぞれに必要なユーザーの許可を指定してください。

エージェントがタスクをどのように処理するかを考えてみましょう。厳格な順序（タスクA > B > C）に従うのか、それともデータに基づいて適応するのか？

最後に、マルチエージェントシステムについても検討しましょう。複数のエージェントを導入する場合は、それらがどのように連携するかを決定してください。

✍ ClickUpホワイトボードを使って、AIエージェントのセットアップを視覚的にプランしましょう

ClickUpホワイトボードを使って、AI営業担当者の動作を視覚化しましょう

ClickUpのホワイトボードを使えば、構築を始める前にエージェントのロジックを無制限に設計できます。

以下のことが可能です：

円や長方形など、さまざまな 形 を使って、ワークフローの各フェーズを視覚化しましょう

矢印 で接続し、タスクの順序を示してください

メモ を追加して、ツールへのアクセス権限、出力フォーマット、ガイドラインなどの具体的な詳細を記録しましょう

目標ドキュメント（ステップ1で作成したもの）をホワイトボードに直接埋め込んで、即座に状況を把握しましょう

ホワイトボードはリアルタイムでの共同作業をサポートしているため、営業責任者、運用チーム、その他の貢献者が一緒にアーキテクチャを確認し、キャンバス上で直接改善案を提案することができます。

ステップ3：セールスエージェントの主要コンポーネントを構築する

ここでは、前のステップで策定したプランに基づいてエージェントを開発します。

まずは、信頼性の高いノーコードAIエージェントビルダーを選びましょう。このツールを使えば、技術的な知識がなくても、直感的なインターフェースを通じてエージェントの設計、カスタム、テスト、導入を行うことができます。

ClickUpは、日々の業務と並行して直接営業エージェントを作成できる、世界初の統合型AIワークスペースです。これにより、コンテキストの追加、エージェントの設定、ツール間のデータ移行などに費やしていた多くの時間を節約できます。

実際にどのように機能するのか、見てみましょう：

コードを書かずにAIエージェントを構築：ClickUp Super Agents

ClickUp Super Agentsなら、AIシステム構築に伴う従来の複雑さを解消できます。ツールを組み合わせたりモデルをトレーニングしたりする代わりに、シンプルで使い慣れたワークフローコンポーネントを使ってエージェントを作成し、実際の仕事をより迅速に自動化できます。

明確な目標から始めましょうClickUp内のエージェントビルダーで、平易な言葉でエージェントにやることを定義します

ClickUpで自然言語による指示を使って「スーパーエージェント」を構築する

チームで共同改善 チームと協力してエージェントの動作を改善しましょう（機械学習の専門知識は不要です）

既存のワークスペースを基盤として活用 「スーパーエージェント」は、ClickUpタスク、ドキュメント、チャット、およびSlackやGitHubなどの連携機能を活用します

動作の設計 エージェントの対話方法（チャットまたはタスク経由）、データのフロー、および時間の経過に伴う応答方法を決定します

既存のデータを活用 ワークスペースにはすでに必要なコンテキストが含まれているため、別途データの前処理やラベル付けを行う必要はありません。

迅速な構築と改善 指示、トリガー、条件を設定し、自然言語でプロンプトを微調整することでパフォーマンスを向上させます。モデルを一から再学習させる必要はありません

実際のワークフローでテスト ワークスペース内でエージェントの動作を直接検証し、必要に応じて調整できます

簡単に導入・管理エージェントはClickUp内でセキュリティを確保し、組み込みの許可管理と継続的な制御が可能です

🤝 導入事例：Bell Directは、AIスーパーエージェントを効果的に導入するのに技術チームは必要ないことを実証しています。 ClickUp Super Agentsを活用することで、チームはコードを書いたり新しいツールを追加したりすることなく、問い合わせの受付から優先順位付けまでのワークフロー全体をエンドツーエンドで自動化しました。 🌟 結果： 業務効率が20%向上し、同じリソースでより多くの仕事をより迅速に処理できるようになります

フルタイム従業員2名分のキャパシティを軽減し、そのリソースを高価値の戦略的タスクに充てることが可能になりました

1日800件以上のクライアント電子メールをリアルタイムで選別

AIエージェントなら誰でも始められます。開発の知識は不要です。ClickUpなら、エージェントの設定も簡単で、業務モデルにAIを段階的に導入できます。

AIエージェントなら誰でも始められます。開発の知識は不要です。ClickUpなら、エージェントの設定も簡単で、業務モデルにAIを段階的に導入できます。

ClickUp Super Agentsの最大の魅力とは？

開発中に、エージェントに情報や文脈を手動で入力する必要はありません。

その代わりに、AI営業エージェントは、タスク、ドキュメント、チャット、コメント、プロジェクト、ミーティングメモ、カレンダーなど、ワークスペースにすでに存在するコンテキストを引き継ぎます。

このコンテキスト対応AIは、リアルタイムで理解度を継続的に更新します。そのため、タスクにミーティングの要約が追加されたり、パイプラインの案件フェーズが更新されたりするなど、新しい情報が発生すると、AIは即座にそのデータにアクセスできます。

これにより、エージェントは古いデータではなく、リアルタイムの情報に基づいて成果を生み出すことができます。

🧠 ClickUp Brainでワークスペースのコンテキストとメモリを管理

ClickUp Brainのコンテキスト認識型応答を活用し、ワークスペースから実行すべきタスクの優先順位を付けましょう

ClickUp Brainは、ワークスペースに組み込まれたネイティブAIレイヤーです。タスク、ドキュメント、ナレッジを接続し、スーパーエージェントが効果的に業務を行うために必要なコンテキストと知見を提供します。

「スーパーエージェント」はこの基盤の上に構築され、そのコンテキストを活用して状況を把握し、意思決定を行い、ワークフロー全体でアクションを実行します。

📌 例： 営業フォローアップエージェントは、数分前に終了したディスカバリーコールのメモを確認し、連携したCRMツールの見込み客情報と組み合わせ、パーソナライズされたフォローアップメッセージを自動で作成します。

ClickUp BrainとClickUp Super Agentsの違い

ClickUp Brainは、チームが現在の状況と次にやることを把握するのを支援します。Super Agentsのように、最初から最後まで一連のワークフローを自動で実行するわけではありません。むしろ、営業担当者が業務を行う上で必要な情報を、その場その場で提供することでサポートします。

商談に関する質問に即座に回答 「この商談のステータスはどうなっていますか？」 → Braunがタスク、メモ、活動履歴から情報を抽出し、スーパーエージェントがそれに基づいてアクションを起こします

通話、電子メール、最新情報を要約 Brainは散在する会話内容を明確な次のステップに変換し、Super Agentsはその整理された情報を活用して、状況に応じたフォローアップを実行します

フォローアップや提案書の作成 Brainは商談の状況を基に電子メールを自動生成します。スーパーエージェントは、その電子メールを送信したり、アクションをスケジュールしたりできます

リスクや課題を可視化 Brainは、停滞している案件や更新漏れを特定します。Super Agentsはさらに一歩進んで、適切なチームメンバーに通知したりタスクを割り当てたりして、迅速な対応を促します

営業ノウハウを一元管理 過去の取引実績、ドキュメント、プレイブックから情報を取得することで、Brainは営業担当者の質問にリアルタイムで回答します。エージェントはその知識を実際のワークフローに活用します

🎥 特典：営業およびCRMの自動化に最適なAIエージェントをいくつかご紹介します 👇

⚙ 思い通りの自動化を実現

ClickUp Automationsで営業関連の定期的なタスクを自動化し、時間を節約しましょう

ClickUpの自動化機能を使えば、タスクの優先度変更など、単純で反復的、かつ予測性の高いタスクについては、ルールベースの自動化に頼ることができ、柔軟に対応できます。

あらかじめ用意されたトリガー、条件、アクションのリストから選択するか、Brainとチャットしてカスタム自動化を設計してください。どちらの方法でも、些細なタスクごとに専用のAIツールやエージェントを設定する必要がなく、日常的な事務作業を自動化できるため、AIの無秩序な拡散を防ぐことができます。

ステップ4：エージェントのテストと改良

AIエージェントを本格的に導入する前に、テストを行うことが重要です。これにより、AIの精度、出力の安定性、およびパイプライン全体の安定性を確認することができます。

営業エージェントは、次のような方法でテストできます：

エージェントを複数のシナリオで動作させてみましょう： エージェントにさまざまな入力を与え、どのように反応するかを確認します。例として、リード管理エージェントの場合は、有望なインバウンドリードと、育成が必要なコールドリードのケースをそれぞれ与えてみてください。各シナリオに対して、見込み度スコア、電子メールの下書き、次のステップが適切かどうかを手動で確認してください。

異なるバージョンをA/Bテスト： 指示内容やフォーマットをわずかに変えたエージェントを2～3種類作成します。それらを並行して稼働させ、どのバージョンがより良い結果を出すかを確認してから本番環境に導入しましょう

パフォーマンスを徹底的に把握するには、以下のエージェントおよびワークフローのメトリクスに注目してください：

エージェントの応答時間

エラー率

パイプラインの処理速度の向上

営業担当者1人あたりの時間削減量

コンバージョン率の向上

手作業の削減

最後に、必要に応じてAIエージェントを微調整してください。

📊 ClickUpダッシュボードで営業エージェントのパフォーマンスをリアルタイムに監視

ClickUpダッシュボードを使って、AI営業担当者のパフォーマンスを可視化しましょう

ClickUpダッシュボードは、エージェントと営業のデータを一つのリアルタイムビューに集約するため、レポートをいちいち確認することなく、パフォーマンスの問題や成果をその場で把握できます。

円グラフ、折れ線グラフ、テーブルなどのドラッグ＆ドロップ式カードを使って、KPIを思い通りの形で可視化しましょう。

組み込みのフィルター機能により、さらに精度が高まります。役割ごとに個別のダッシュボードを作成する必要はありません。代わりに、マスターダッシュボードを作成し、フィルターを使って最も重要なメトリクスだけを表示させることができます。

ClickUpダッシュボードのAIカードを通じてClickUpエージェントを監視・評価し、継続的に改善しましょう

ClickUp Brainを搭載した「AI Cards」で、さらに一歩先へ。これはダッシュボードのデータをリアルタイムで分析する動的なウィジェットです。

例えば、「AI Brain」カードを使用すれば、ダッシュボードのデータ（担当者の応答時間など）を自動的に読み取り、改善策を3つ提案することができます。

ステップ5：チーム全体への展開

さあ、日常の反復仕事を引き継ぐ営業エージェントを導入しましょう。

営業担当者がどのように操作しているかに注目してください。早期導入の段階では、テスト中には見過ごされていた些細な課題が明らかになることがよくあります。

導入の初期段階でこのフィードバックを収集し、組織全体に展開する前にエージェントを改良しましょう。

適切な営業トレーニングの実施も同様に重要です。営業担当者は、エージェントがどのような役割を担っているか、どのような入力情報が必要か、そしていつエージェントに任せるべきか、いつ自らタスクを処理すべきかを理解しておく必要があります。

明確な指針を示すことで、非現実的な期待を防ぎ、AIと人間の間のスムーズな引き継ぎを確実なものにします。

営業チームのためのClickUp AI機能

現代の営業チームは、膨大な量の情報に直面しています。

ClickUp Brainは、単なる独立したAIツールとして機能するのではなく、人工知能をワークスペースに直接組み込むことで、この複雑さを管理します。

タスク、ドキュメント、チャット、ダッシュボード、連携アプリを横断的に統合し、情報の検索、コミュニケーション文書の作成、会話の要約、データからのインサイト抽出を支援します。

その方法を見てみましょう：

ワークスペース全体を接続・検索

ClickUp AI Enterprise Searchを活用して、ワークスペースの情報をすぐに確認しましょう

営業担当者が瞬時に適切な情報を引き出せる能力は、見込み客とのやり取りや日々の生産性向上において、大きな差を生むことができます。

ClickUp AI Enterprise Searchを使えば、必要な情報を説明するだけで、ワークスペース全体から情報を検索できます。

フォルダをくまなく探したり、ファイルをどこに保存したか思い出そうとして時間を無駄にしたりする必要はありません。検索バーにクエリを入力するだけです。例えば、「Acme Corpとの前回の通話に関するメモを検索」や「企業向け価格提案に関連するドキュメントを表示」などです。

AIがワークスペース全体と接続アプリをスキャンし、最も関連性の高い結果を即座に抽出します。

電子メールや営業資料の作成を効率化

ClickUp Brainを使って、文脈に完全に沿った電子メールを作成しましょう

ClickUp Brainを活用して、営業チームがドキュメント、タスク、チャットの3つの主要な場所でコンテンツを作成できるよう支援し、保存済みプロンプトやテンプレートを使ってコンテンツを標準化しましょう。

例えば、ドキュメント内で直接Brainを使って電子メールの下書きを作成したり、コンテンツを要約したり、メモをアクションアイテムに変換したりできます。Brainはドキュメント全体の文脈を把握できるため、セクション間でスタイルや表現の一貫性を保つことができます。

特に、営業用パンフレットや電子メール配信シリーズの作成に役立ちます。

チームのメモや議事録、箇条書きが散らかりがちなら、Brainがそれらを体系的な営業成果物に変換するのに最適です。

👉🏼 使用するプロンプト：

「上記のメモから、顧客の課題、期待する成果、現在使用しているツール、および成功メトリクスを要約してください。」

「フォローアップ電子メールで使えるROIの説明文と5つの根拠を提示してください。」

「顧客の抱える3つの主な課題を要約し、次のステップを確認し、面談の候補日時を提案するフォローアップ電子メールを作成してください。」

これは、Brainが既存のコンテンツを要約し、アクションアイテムを生成する方法とよく一致しています。

さらに、チームが常にDocsに張り付く必要もありません。ブレインライティングツールはどこでも利用可能です。ClickUpはテキスト（タスクの説明、コメント、チャットなど）に対応しています。

🎯 主な活用シーン：

タスクのコメント欄で電子メールの下書きを作成・修正する

文章の明瞭さとトーンを改善しましょう（より自信に満ち、より簡潔に、より経営層向けな表現に）

アウトバウンドシーケンスの翻訳またはローカライズ

外出先でもミーティングの議事録作成と要約が可能

ClickUpのノートテイカーを使えば、ミーティングの詳細を簡単に記録できます

ClickUpのAIノートテイカーは、Zoom、Google Meet、Teamsのミーティングに自動的に参加し、議論の内容を録音、文字起こし、要約します。ミーティング終了後、リスク、重要な決定事項、今後のステップをまとめた要約を即座に生成します。

さらに、アクションアイテムを抽出して、適切な担当者に割り当てられたタスクに変換します。あなたの手を煩わせることはありません。

最先端の生成AIモデルを1か所で利用可能

ClickUp Brainやデスクトップ用AIスーパーアプリ「Brain MAX」の単一インターフェースから、複数のAIモデルを活用しましょう

ClickUp Brain MAXは、ChatGPT、Claude、Geminiといった主要なAIモデルに加え、ClickUp独自のコンテキスト対応AI「Brain」を、シームレスな単一のスペースに統合したデスクトップ用AIスーパーアプリです。

これにより、営業チームは業務に最適なモデルを選択できます。市場分析にはClaude、電子メールのパーソナライズにはGemini、営業コーチングガイドのブレインストーミングにはChatGPTを活用しましょう。複数のログインやサブスクリプションを管理する必要はありません。すべてClickUpアカウント内で動作します。

音声入力で、仕事の効率を400倍に

一日の大半をミーティングや通勤に費やす営業担当者の皆様にとって、Brain MAXの「Talk-to-Text」は驚くほど便利です。メモや電子メールを手入力する代わりに、声に出して話すだけで、AIがあなたの声を洗練されたテキストに変換します。

営業担当者は、散歩中にアウトリーチの手順を音声入力したり、ハンズフリーで進捗を記録したり、「第1四半期の停滞している商談を検索」といった音声プロンプトを実行したりすることで、毎週数時間の時間を節約できます。

ClickUp AIエージェントとサードパーティ製AIエージェントプラットフォームの比較

ClickUp AIエージェントと一般的なサードパーティ製AIエージェントツールを比較してみましょう：

機能 ClickUp Brain サードパーティ製AIエージェントプラットフォーム ネイティブワークスペース連携 ワークスペースに直接組み込まれているため、AIエージェントがリアルタイムの営業データにアクセスできます 通常は、カスタムAPIや手動同期を通じてワークスペースに接続します 状況認識 タスク、ドキュメント、コメント、ワークスペースのアクティビティを読み取り、参照することで、実際のビジネス状況を踏まえた応答を生成します 手動でのアップロードに依存しており、コンテキストは明示的にインポートした内容に限定されがちで、ワークスペースの微妙な履歴が反映されません ノーコード構築 AIエージェントやワークフローは、コードではなく自然言語のプロンプトを使用して、ワークスペース内で直接作成できます ビジュアルビルダーも利用可能ですが、高度なロジックやカスタム販売システムとの連携には、多くの場合コードが必要となります 組み込みのプロジェクト管理ツール 営業パイプラインに特化したタスク、ダッシュボード、ホワイトボード、レポート作成機能をすべて1つのアプリに統合し、AIで強化しています 本ソリューションはエージェント機能に特化しているため、別途PMソフトウェアが必要となり、ツールの乱立やコンテキストの切り替えが生じます 料金体系 ClickUpのクレジット付きプランに含まれています。エージェントごとの追加料金なしで、ワークスペースに合わせて拡張可能です。 多くの場合、エージェント1人あたりのサブスクリプション料金やタスク処理量に応じた料金に加え、複数のワークフローを運用する営業チームにとっては、セットアップ費用もかさむことになります

🌟 ClickUpの認定エージェントは、実行可能なプロジェクトプランの直接比較評価において、100点満点中96点を獲得しました。 最も近い競合他社は61に達しましたが、他のほとんどの企業は40～50台にとどまっています。 ClickUp認定エージェントは、ClickUp AIエキスパートによって構築、厳格なテストを経て、維持管理されています。以下のいずれかのパッケージから選択可能です： エージェントごとに購入 ：これには、継続的なメンテナンス、迅速な問題解決のための優先サポート、および無制限のクレジットが含まれます。

ClickUp Accelerator: 当社の専門家が設計・構築した「スーパーエージェント」のパッケージをご購入いただけます。例として、プロジェクト管理や製品・エンジニアリング向けのスーパーエージェントのパッケージなどがあります。 当社の専門家が設計・構築した「スーパーエージェント」のパッケージをご購入いただけます。例として、プロジェクト管理や製品・エンジニアリング向けのスーパーエージェントのパッケージなどがあります。

営業におけるAIエージェントのメリット

AIを活用したエージェントが営業チームにもたらすメリットは以下の通りです：

営業AIエージェント導入時のよくある失敗例

最後に、営業チームがAIエージェントを構築する際によく犯すよくあるミス（およびその解決策）を簡単に確認しておきましょう：

よくある間違い ソリューション 戦略的な営業判断の自動化をお考えですか AIエージェントは、戦略的なタスクではなく、運用タスクに集中させましょう。価格交渉、複雑な取引戦略、顧客関係管理といったタスクは、引き続き人間が行うべきです。 最初のエージェントを複雑にしすぎない まずはシンプルなワークフローから始め、徐々に拡張していきましょう。小規模で目的を絞ったエージェントを先に構築することで、テストや改良、そしてその後の拡張が容易になります テスト段階を省略 エージェントを本格的に導入する前に、さまざまなシナリオや実際の営業現場でテストを行ってください。テストを行うことで、指示内容、文脈、出力結果における不備を早期に特定できます。 エージェントを「一度セットアップすれば完了」と捉える フィードバックやパフォーマンスデータに基づいて、エージェントを継続的に改善しましょう。プロンプト、ワークフロー、連携機能を更新することで、エージェントは変化し続ける営業プロセスに常に適応し続けることができます。

ClickUpでノーコードのAI営業エージェントを構築する

AI営業エージェントは非常に強力ですが、適切なプラットフォームを使えば驚くほど簡単に構築できます。

ClickUpは、ワークスペースとの深い連携とコンテキストAIを活用し、カスタムコードを開発することなく、エージェントの開発を簡単に行えるようにします。

ClickUpの自然言語対応「Super Agent」ビルダーとチャットするだけで、ClickUpワークスペースのデータを参照しながら、エージェントにどのような動作をさせたいかを説明できます。技術的な部分はすべてビルダーが自動的に処理します。

営業体制の拡大をお考えですか？今すぐClickUpに登録して、最初のAI営業エージェントの構築を始めましょう。

さらに詳しい情報をお求めですか？

よくある質問（FAQ）

AIエージェントは、見込み客の発掘やリードの選定から、ミーティングの予約、通話内容の要約に至るまで、営業サイクル全体を自動化します。これらは自律的なアシスタントとして、反復的な事務作業を処理するため、営業担当者は高価値な取引の成約に専念することができます。

従来の営業自動化ツールで導入されるAIプロセスやエージェントは、多くの場合、柔軟性に欠け、適用範囲が限定的であり、外部データベースやツールとの手動での接続が必要です。一方、ClickUp Brainは高度な文脈理解能力を備えています。ワークスペースのデータを理解し、過去のやり取りを記憶し、推論を用いて動的な意思決定を行い、変化する営業ワークフローにリアルタイムで適応します。

そんなことはありません。ClickUpなら、平易な英語でカスタムエージェントを作成できます。エージェントに処理させたいタスク、対象顧客像、目標を記述するだけで、プラットフォームが技術的なセットアップを自動的に行います。

ClickUp Brainなら、ChatGPT、Claude、Geminiといった主要なモデルを単一のインターフェースから利用できます。さらに、1,000以上のネイティブ連携機能により、HubSpotやSalesforceなどのCRM、Slackなどのコミュニケーションツールにエージェントを直接接続することが可能です。

AIエージェントは24時間365日、商談の動向を監視し、見込み客が反応した瞬間にパーソナライズされたフォローアップを実行します。また、パイプラインの状態を分析して停滞している商談を営業担当者に通知し、タイミングの悪さによって1件たりとも商機を逃さないようにします。