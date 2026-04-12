無料の請求書未収金管理テンプレート5選

請求書の追跡に連携されていないスプレッドシートを使用しているチームは、支払い履歴をまとめるだけで週に3～5時間余分な時間を費やしている可能性があります。これは、本来なら実際の回収業務に充てられるべき貴重な時間です。

業務の主導権を取り戻すお手伝いをするため、無料の請求書未収金管理テンプレートを5つ厳選しました。チームの日常タスクと接続できるツールをお探しの場合でも、まずはシンプルなスプレッドシートから始めたい場合でも、これらの選択肢を活用すれば、業務の混乱を解消し、期日通りに代金を受け取ることができるようになります。

5つの無料請求書未収金管理テンプレートの概要

テンプレート名 ダウンロードリンク こんな方に最適 主な機能 視覚的なフォーマット ClickUpの請求書テンプレート 無料テンプレートを入手する 複数のクライアントにわたる大量の請求書を管理するチーム ステータス別追跡、請求書データ用のカスタムフィールド、複数の表示形式（リスト、ボード、カレンダー）、定期的なワークフローのセットアップ 体系化された請求書パイプラインを備えたマルチビューワークスペース ClickUpの買掛金管理テンプレート 無料テンプレートを入手する ベンダーへの支払いや承認を管理する財務・業務チーム 承認フェーズの追跡、支払い期日のスケジュール管理、ダッシュボードによるレポート作成、支払い順序を決定するタスクの依存関係 承認フェーズとレポート作成ビューを備えたリストベースのワークフロー ClickUpの支払い履歴テンプレート 無料テンプレートを入手する クライアントからの支払い状況やトラブルに関する確実な記録が必要なフリーランサーやチーム 一元化されたトランザクションログ、傾向を把握できるタイムラインビュー、クライアントや支払い方法によるフィルタリング、詳細なカスタムフィールド タイムラインとフィルタリング機能を備えた構造化されたリスト Vertex42による請求書追跡テンプレート このテンプレートをダウンロード 請求書の追跡にスプレッドシートを使用しているフリーランサーや小規模チーム 組み込みの未収金式、クライアントごとのフィルタリング、延滞請求書への条件付きフォーマット設定、印刷用レイアウト 未収金の要約をまとめたスプレッドシート形式の表 CFIによる未収金レポートテンプレート このテンプレートをダウンロード 監査やステークホルダー向けレビューのためのレポート作成を行う財務担当者 標準的な未収金区分、貸倒見込額の算出、見やすい財務報告書フォーマット、Excelとの互換性 体系化された財務レポート作成用スプレッドシート

請求書未収金管理テンプレートとは？

請求書未収金管理ツールは、未払いの請求書を「エイジング・バケット」と呼ばれる期間別のカテゴリーに分類する専門ツールです。これにより、各請求書がどのくらいの期間未払いの状態にあるかを正確に把握できます。これは、どの支払いが安全で、どの支払いに早急な対応が必要かを明確に示す財務マップのようなものと考えてください。

優れた請求書未収金管理テンプレートには、通常以下の要素が含まれています：

クライアント情報： フォローアップに必要な氏名と連絡先

請求書の詳細： 請求書番号、発行日、支払い条件

未収金区分： 各請求書の延滞期間を示す、期間別の分類（例：未払、1～30日、31～60日）

金額の追跡： 請求元金額、受領済みの支払い額、および未払い残高

このような整理されていないアプローチは、仕事の肥大化を招き、異なるスプレッドシートや電子メールのスレッドをくまなく検索して情報を探すのに何時間も無駄にしてしまいます。実際、Microsoftの「Work Trend Index」によると、従業員の62%がデータ探しに費やす時間に苦労していることが明らかになっています。

未収金管理テンプレートを使用すれば、売掛金を体系的に把握でき、どの請求が未払いなのかを正確に把握できるため、回収業務の優先順位を効果的に付けられます。

おすすめの請求書未収金管理テンプレート5選

重要なのは、自社のワークフローに合致し、チームが使いやすく、ビジネスの成長に合わせてカスタムできるテンプレートを見つけることです。

最適な選択をお手伝いするため、厳選した5つの請求書未収金管理テンプレートをご紹介します。そのうち3つはClickUp内で作成されており、接続されたワークフローを構築できます。また、シンプルでダウンロード可能なオプションを好むチーム向けに、従来のスプレッドシート形式のテンプレートも2つご用意しています。

1. ClickUpの請求書テンプレート

ClickUpの請求書テンプレートを使えば、請求書を単なる記録から追跡可能な単位へと変えることができます。すべての請求書を手作業で確認する代わりに、明確なフェーズと全クライアントにわたる可視性を備えた連携ワークフローが実現します。支払いをステータス別に分類し、クライアントごとにグループ化し、毎月一から新しいシステムを構築することなく、処理を進めることができます。

このテンプレートは、以下の用途にご利用いただけます：

💰こんなチームに最適：複数のクライアントや支払いサイクルにまたがり、増加する請求書の処理に追われているチーム。

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ClickUpには、仕事を効率的に拡大するのに役立つ650以上の既成の「スーパーエージェント」が用意されています。独自のスーパーエージェントを作成することも可能です。その方法をご覧ください。

2. ClickUpの買掛金管理テンプレート

支払業務は、週末や支払期限直前などにまとめて処理されることがよくあります。そのため、早期支払割引の適用を見逃したり、請求書の二重支払いが発生したり、キャッシュフローの追跡が難しくなったりしがちです。

しかし、ClickUpの「買掛金管理テンプレート」を使えば、段階的なプロセスで買掛金を整理できます。各請求書は、明確なチェックポイントを設けた「検証」「承認」「支払い」の各フェーズを経て処理されます。

手作業でのフォローアップや散在する記録に頼ることなく、支払いがどこで滞っているか、誰が対応すべきか、次に何をするべきかを追跡できます。

このテンプレートは、以下の用途にご利用いただけます：

💰こんな方に最適：遅延やエラーを防ぎながら仕入先請求書を管理するために、体系的な承認・支払いワークフローを必要とする財務・業務チーム。

3. ClickUpの支払い履歴テンプレート

ClickUpの「支払い履歴テンプレート」を使って、すべての支払いトランザクションを一元管理しましょう

明確な支払い記録がなければ、請求書や銀行エントリー、過去のメッセージから手作業で支払いタイムラインを組み立てる羽目になるかもしれません。ClickUpの「支払い履歴テンプレート」を使えば、整理された記録を簡単に維持できます。

すべての支払いを、対応する請求書、日付、状況と紐付けて一元管理します。クライアントの過去の支払い履歴をすばやく確認したり、一部支払いの有無をチェックしたり、必要に応じて具体的なトランザクション内容を参照したりできます。

このテンプレートは、以下の用途にご利用いただけます：

💰こんな方に最適：クライアントとの会話、トラブル対応、支払いプランを自信を持って進めるために、信頼できる支払い記録が必要なフリーランサーやチーム。

Launch Controlのカスタマーサポートマネージャー、アーノルド・ロジャース氏は、ClickUpを使って財務管理を行っています：

「当社はIntercom、Stripe、ChurnZero、Slack、Gmail、ProfitWellなどと連携しています。これにより、使用しているすべてのツールから情報を取得し、ClickUpに集約できるため、各部門を巻き込んだり、業務時間を割いたりすることなく、財務状況、顧客維持率、レポート作成、顧客詳細を一元管理できます。」

「当社はIntercom、Stripe、ChurnZero、Slack、Gmail、ProfitWellなどと連携しています。これにより、使用しているすべてのツールから情報を取得し、ClickUpに集約できるため、各部門を巻き込んだり業務時間を割いたりすることなく、財務状況、顧客維持率、レポート作成、顧客詳細を一元管理できます。」

4. Vertex42によるExcel用請求書追跡テンプレート

すべてのチームが請求書管理のための本格的なシステムを必要としているわけではありません。時には、優先度は単純明快です。すべての請求書を一か所にまとめ、未払いのものを確認し、プロセスを複雑にしすぎないことです。

そのような場合、Vertex42のExcel用請求書追跡テンプレートが理想的なソリューションとなります。ワークフローの設定や新しいソフトウェアの習得を必要とせず、請求書の記録、期日の追跡、未収金の状況を一目で把握できる体系的な方法を提供します。組み込みの式とフィルタリング機能により、クライアントごとに並べ替えたり、未払い分をハイライト表示したり、必要に応じて迅速に要約を作成したりすることができます。

このテンプレートは、以下の用途にご利用いただけます：

すべての請求書を1つのワークブックで管理し、ファイルごとに記録が散らばるのを防ぎましょう

組み込みの未払い金区分と自動計算機能を使って、未払い金を管理しましょう

クライアントやステータスで請求書を絞り込み、特定のアカウントを素早く確認しましょう

クライアント固有のデータを抽出することで、シンプルな請求明細書を作成できます

レポート作成やオフラインでの利用に備え、整理された印刷可能な記録を管理しましょう

⚠️ただし、いくつかの制限事項に注意が必要です。リアルタイムでの共同作業機能はなく、すべてのデータは手動で入力する必要があります。また、フォローアップにワークフローの自動化機能を利用することもできません。慣れ親しんだスプレッドシートのワークフローを好む方で、接続機能や自動化機能が必要ない場合には、信頼できる選択肢となります。

💰こんな方に最適：余計な複雑さを排除した、シンプルなスプレッドシートベースのシステムを好むフリーランサーや小規模チーム。

5. CFIの未収金レポートテンプレート

via CFI

ステークホルダーに売掛金データを報告する必要がある財務担当者の方には、CFIの「未収金レポートテンプレート」が最適です。

売掛金を標準的な経過期間区分に整理し、一般的な会計フォーマットに準拠しているため、データを分かりやすく提示し、迅速な対応が可能です。また、貸倒引当金などの計算サポートも提供しており、単なる追跡から財務評価へとステップアップできます。

このテンプレートは、以下の用途にご利用いただけます：

売掛金を支払期限別の区分に分類し、延滞リスクを明確に把握しましょう

ステークホルダーや監査のレビューにすぐ対応できる、体系的なレポートを作成しましょう

請求書の未払い期間に基づいて、回収困難な債権を見積もる

期間ごとのクライアント残高を比較し、リスクの高いアカウントを特定しましょう

一貫性のある財務レポート作成を行うために、整理された標準的なフォーマットを維持しましょう

⚠️ここでのトレードオフは、他のスプレッドシートベースのソリューションと同様です。これは手動での更新が必要な静的なテンプレートであり、ワークフロー管理機能がなく、チームでのリアルタイムな共同作業にも対応していません。見栄えや会計基準への準拠を最優先度の高い事項とする場合に最適な選択肢です。

💰こんな方に最適：意思決定、監査、またはステークホルダーへのプレゼンテーションのために、体系的な未収金レポートを必要とする財務チームやアナリスト。

請求書未収金管理テンプレートの使い方

テンプレートのダウンロードは簡単です。真の価値は、延滞請求書の追跡、確認、対応をどれだけ継続的に行うかにあります。わずかなセットアップの工夫で、チームが毎週頼りにするシステムへと変えることができます。

未払期間の範囲を設定する： 支払い条件に基づき、「現在」、「1～30日」、「31～60日」、「60日以上」といった明確な範囲を設定します

請求書の詳細情報を入力： クライアント情報、請求日、期日、金額を入力して、正確な追跡を維持しましょう

延滞日数の計算設定： 手作業によるエラーや不整合を防ぐため、延滞日数の計算を自動化しましょう

役割に応じたビューを作成： クライアント、金額、ステータスで請求書をフィルタリングし、各チームメンバーが重要な情報だけを把握できるようにします

リマインダーの自動化： 記憶に頼るのではなく、請求書の未払期間が閾値を超えた際に自動的にフォローアップを実行するトリガーを設定

毎週のレビューを実施： 滞留レポートを定期的に確認し、問題が深刻化する前に遅延を早期に発見しましょう

AIで督促業務を効率化： リマインダー電子メールや要約を自動生成し、一貫したコミュニケーションを維持

ClickUpで請求書を管理し、より早く代金を受け取りましょう

請求書追跡における本当の問題は、単に追跡作業そのものではなく、連携していない複数のツールに仕事が分散していることです。この分散により、常に全体像を把握できないまま仕事を行わざるを得ない状況に陥っています。

こうした頻繁なタスクの切り替えは、回収プロセスを遅らせ、仕事の重複を招き、一元的な情報管理を不可能にします。その結果、チームは実際に支払いを受け取るよりも、情報を探し回ることに多くの時間を費やすことになってしまいます。

ClickUpは、統合されたAIワークスペースにより、こうした情報の散在を解消します。プロジェクト、ドキュメント、会話、分析が、あなたの仕事を理解するコンテキストAIと共に一元管理されるプラットフォームです。

単なる延滞支払いの静的なリストではなく、接続された自動化されたワークフローを活用しましょう。ClickUpから離れることなく、延滞請求書の確認、関連タスクの閲覧、クライアントとのコミュニケーション履歴の確認、そして元の契約書へのアクセスが可能です。これこそが、受動的な支払いの督促から、能動的なキャッシュフロー管理へと転換する方法です。

今すぐClickUpを無料で始めて、状況を把握した上でキャッシュフローの管理を始めましょう。

よくある質問

売掛アカウントと買掛アカウントの経過日数管理の違いは何ですか？

売掛金の経過日数管理は、顧客からの未収金を追跡し、資金の流入管理を支援します。買掛金の経過日数管理は、仕入先への未払金を追跡し、資金の流出管理や延滞料の回避に役立ちます。

チームはどのくらいの頻度で請求書未収金レポートを確認すべきでしょうか？

多くの財務チームは、未払いの請求書が深刻な問題になる前に把握しておくため、毎週未払いの状況レポートを確認しています。しかし、トランザクション量の多い企業では、毎日の確認の方が効果的である場合があります。

Excelのスプレッドシートを使わずに請求書の未収状況を追跡することはできますか？

はい、ClickUpのようなワークマネジメントプラットフォームなら、スプレッドシートにはない強力な機能を備えた請求書未収金管理テンプレートを入手できます。これには、リマインダーの自動化、チームとのリアルタイム共同作業、ワークフローを加速させるAIを活用した分析機能などが含まれています。