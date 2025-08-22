ClickUp ブログ
Freeキャッシュフロープロジェクトテンプレートで財務プランを立てよう
テンプレート

Freeキャッシュフロープロジェクトテンプレートで財務プランを立てよう

Uma Kelath
Uma KelathStaff Content Editor
2025年8月22日

🔍 知っていましたか？小規模企業の82%は、利益が出ないからではなく、キャッシュフロー管理の失敗が原因で失敗しています。売上高が急増していても、キャッシュの流入と流出を定期的に予測していないと、ビジネスは危機に陥る可能性があります。

では、混乱に先手を打つにはどうすればいいでしょうか？閑散期にプランを立て、予期せぬ財務上の問題が発生する前に回避する方法は？

適切なキャッシュフロー予測テンプレートから始めましょう。これは、財務の持続可能性を明確にし、リスクを早期に指摘し、より賢明な意思決定を支援する強力なツールです。

私たちと一緒に取り組んでください。キャッシュフローのフローを管理するために、最高のFreeテンプレートを厳選しました。

*キャッシュフロープロジェクトテンプレートとは何ですか？

キャッシュフロー予測テンプレートは、ビジネスにおける資金の流入と流出を時間軸に沿って予測する、すぐに使える財務ツールです。これらのテンプレートを使用すれば、資金がアカウントに入金される時期、支払いが発生する時期、および任意の時点での流動性状況を予測できます。

これは、あなたのビジネスにおける財務のGPSのようなものです。可視性を高め、推測を減らし、経費管理を強化します。毎回一から始める代わりに、これらのテンプレートを活用して：

  • 散在するトランザクションを、明確な時間軸に基づくキャッシュフローの洞察に変換します。
  • 収入と支出を一致させて、資金不足や支払い遅延を回避しましょう。
  • リアルタイムでキャッシュポジションに影響を与える要因を監視しましょう。
  • 採用、投資、または資金を保留するタイミングなど、重要な判断を的確に行うことができます。

*主要なキャッシュフロー予測プロジェクトテンプレートの一覧

キャッシュフローテンプレートが、より賢くプランし、自信を持って支出を管理し、流動性を維持するのに役立つことは明白です。しかし、優れたテンプレートと他のものとの違いは何でしょうか？それは、あなたの具体的なニーズです！

簡単な要約で詳しく解説します。

テンプレート名*テンプレートをダウンロード*主要な機能ビジュアルフォーマット
ClickUp 財務管理テンプレートFreeテンプレートを入手リアルタイムダッシュボード、カスタムフィールド、トランザクション追跡、自動化機能ClickUp リスト、ダッシュボード
ClickUp 財務分析レポートテンプレートFreeテンプレートを入手KPI追跡、自動生成チャート、ベンチマーク、コメント機能を搭載。ClickUp ドキュメント、ダッシュボード
ClickUp 損益分岐点分析テンプレート無料テンプレートを入手損益シナリオ、マージン分析、仮定プランClickUp リスト、ドキュメント
ClickUp セールス予測テンプレート無料テンプレートを入手パイプライン追跡、売上予測、リアルタイム更新ClickUp リスト、ボード
ClickUp ビジネス経費とレポートテンプレートFreeテンプレートを入手日次/週次/月次の追跡、領収書管理、監査対応済みClickUp リスト、ドキュメント
ClickUp 予算テンプレートFreeテンプレートを入手予算スケジュール管理、支出の優先順位付け、自動化ClickUp リスト、ドキュメント
ClickUp バランスシートテンプレート無料テンプレートを入手バージョン履歴、レビュータスク、監査メモClickUp リスト、ドキュメント
ClickUp アカウントオペレーションテンプレート無料テンプレートを入手反復作業のワークフロー、期限リマインダー、サイクルレビューClickUp リスト、ドキュメント
ClickUp アカウント支払管理テンプレート無料テンプレートを入手ベンダー追跡、期限通知、自動化ClickUp リスト、ドキュメント
ClickUp コスト分析テンプレート無料テンプレートを入手コストマップ、プロジェクト値と実績値の比較、非効率な部分の強調表示ClickUp リスト、ドキュメント
12ヶ月キャッシュフロー予測テンプレート by Coefficientこのテンプレートをダウンロード12ヶ月間のタイムライン、編集可能なフィールド、チャート/ダッシュボードGoogle スプレッドシート、Excel
GTreasuryのExcelキャッシュフロー予測テンプレートダウンロード このテンプレートをダウンロード多通貨対応、相殺/利息ルール、ポリシー準拠Excel
QuickBooksのキャッシュフロー予測テンプレートこのテンプレートをダウンロードリアルタイム同期、自動残高計算、季節ごとのフラグ設定スプレッドシート
キャッシュフロー予測テンプレート by Contaこのテンプレートをダウンロード月次列、カスタマイズ可能、自動計算機能付きスプレッドシート
NFFのキャッシュフロープロジェクトテンプレートこのテンプレートをダウンロード資金調達元の追跡、助成金サイクル、コンプライアンス管理Excel

*良いキャッシュフロー予測プロジェクトのテンプレートの特徴とは？

優れたキャッシュフロープロジェクトテンプレートは、単に番号をリストするだけではありません。財務戦略を強化するツールとなります。最高のテンプレートは、シンプルさと機能性を両立させ、使いやすさと詳細な分析のバランスを適切に取っています。

現実のビジネスで仕事をするためのテンプレートを選ぶ際のポイント：

  • 論理的なレイアウト: *四半期、週次、または月次ベースでプロジェクトを整理できるテンプレートを選択できます。明確な構造により、キャッシュの流れを時間軸に沿ってマップし、リスクの高い期間を迅速に特定できます。
  • *シナリオプランニング：異なる財務結果をモデル化。遅延支払いから新規採用まで、もしものシナリオをテストする能力は、キャパシティプランを反応的なものではなく、能動的なものにします。
  • 自動化計算機能：手計算を省略。優れたテンプレートには、総額、残高、純現金フローを自動的に更新する組み込みの式が搭載されており、時間節約とエラー削減を実現します。
  • カスタムカテゴリ：キャッシュフローテンプレートを、ご自身のキャッシュフローの収入源と支出に合わせカスタマイズできます。クライアントの請求書、SaaSサブスクリプション、広告費、ベンダーへの支払いなど、ビジネス運営に合ったセクションを追加可能です。
  • パフォーマンス追跡: 予測と実際の結果を比較し、予測を微調整し、バーンレート、ランウェイ、キャッシュカバー率などの財務KPIを監視します。
  • *視覚的な洞察：raw 番号を明確なトレンドに変換。グラフやチャートを追加して、現金不足や支出の急増を特定—内部レビュー、投資家向けプレゼンテーション、または貸手との財務共有に最適。

📍 ベストプラクティス: 適切なテンプレートを選ぶことが第一歩です。そのテンプレートを基に繰り返し使えるシステムを構築することが、真の成果につながるポイントです。これにより、進捗を評価し、月々のキャッシュフローを把握し、自信を持ってプランを立てることができます。

システムを最適化したいですか？プロのように財務を整理するコツから始めてみましょう：

  • 適切な現金流出と流入を1つの中央管理画面で確認できます 🧾
  • 毎月チェックインを実施し、予測を更新して変化に先手を打つ 📅
  • 鍵の財務タスクの所有権を明確に割り当て、フォローアップの混乱を防止 👥
  • 実際の番号と連動したメモ、仮定、請求書を管理できます 📌

ClickUp for Financeはすべてを統合します：キャッシュフロー追跡、予算管理、タスク管理、チームコラボレーション。これにより、番号を追いかける時間を減らし、成果を生み出す時間に集中できます。

キャッシュフロー予測プロジェクトテンプレートで財務をスムーズに管理*

遅延したクライアントの支払い？突然の支出の急増？誰もが経験したことのある状況です。

これらのキャッシュフロー予測プロジェクトテンプレートは、現実のビジネス運営の速いペースに対応しています。フリーランスの仕事を調整する、リーンスタートアップを拡大する、または次の資金調達ラウンドを目指すなど、あらゆる状況に対応可能です。

当社の厳選したテンプレートを活用し、予測不能なキャッシュフローを明確で自信に満ちた戦略に変えていきましょう。

ClickUp 財務管理テンプレート*

キャッシュフロープロジェクトテンプレート：ClickUpの財務管理テンプレートで、会社のキャッシュフローと経費の追跡を行いましょう。
Freeテンプレートを入手
ClickUpの財務管理テンプレートで、会社のキャッシュフローと経費を追跡しましょう。

小規模ビジネスを運営するには、複数のアカウント、クライアント、コストセンターを管理する必要があり、専任の財務チームがない場合がほとんどです。ClickUpの財務管理テンプレートは、すべての情報を一元化し、クリーンでカスタマイズ可能なダッシュボードにまとめることで、混乱を解消します。

このキャッシュフローテンプレートはカスタムフィールドを使用してトランザクションをタグ付けし、費用をカテゴリ別に分類し、プロジェクトや日付ごとにキャッシュフローを監視できます。キャッシュの支払いが不足した場合、請求書が期限切れになった場合、またはキャッシュの流出が予算を超えた場合にチームに通知する自動化を設定できます。

📈 このテンプレートが役立つ理由

  • ロールアップと式を使用して、リアルタイムの財務ダッシュボードを作成できます。
  • タスク、ファイル、承認を財務ワークフローに直接連携させます。
  • すべてのトランザクションを追跡し、クリーンなレポート作成と監査対応の記録を作成できます。

🔑 対象： CFOがいない起業家、複数の予算を管理する代理店、予算責任を調整するスタートアップチームのリーダー。

➡️ 詳しくはこちら：准确なプランのためのFree財務プロジェクトテンプレート

2. ClickUp 財務分析レポートテンプレート

ClickUp 財務分析レポートテンプレート
無料テンプレートを入手
ClickUpの財務分析レポートテンプレートで、売上動向と重要な洞察を可視化しましょう。

財務状況を定期的に確認する小規模なBusinessのうち60%が利益率の向上を実感しています。しかし、バラバラなデータを分析し、レポート作成をゼロから行う作業は時間を浪費する作業です。

ClickUpの財務分析レポートテンプレートを使用すれば、収入、支出、財務KPIを迅速かつ効率的に分析できます。

トレンドを追跡し、パフォーマンスを比較し、ワークスペースから離れることなくチャートや差異レポート作成を自動生成できます。さらに、コメントを追加し、フォローアップを割り当て、投資家（または貸主）向けの要約をエクスポートできます。

📈 このテンプレートが役立つ理由

  • 鍵となる業績指標に焦点を当て、成長戦略の意思決定を支援します。
  • 過去の月次結果や業界のターゲットとの比較分析が可能です。
  • 利益の流出要因を特定し、利益を驱动する要因に注力しましょう。

🔑 対象者: 小規模ビジネス所有者、スタートアップTeams、および手動努力なしで迅速かつ実践可能な財務洞察が必要なフリーランサー。

💡 プロのヒント: AIで財務レビューを簡素化。ClickUp Brainは重要なポイントを抽出します：キャッシュの流れ、コストの急増、リスク、そして影響力の高い洞察。レビューの準備や予測のいずれの場合でも、リアルタイムのアナリストをいつでも利用できるような感覚です。

ClickUpのAIカードでトレンドを簡単に追跡できます。

3. ClickUp 損益分岐点分析テンプレート

ClickUp 損益分岐点分析テンプレート
無料テンプレートを入手
ClickUpの損益分岐点分析テンプレートで、利益の転換点を素早く見つけましょう。

価格設定が持続可能かどうか、またはギリギリでやりくりしているのか不安ですか？あなただけではありません。この問題は、多くの起業家を夜も眠れないほど悩ませています。

ClickUpの損益分岐点分析テンプレートは、収益がコストをカバーするタイミングと利益が発生するタイミングを正確に示せる、集中型のキャッシュフロー予測テンプレートです。固定費と変動費を入力し、異なる価格戦略を試したり、仮定のシナリオをテストしたり、すべてを一か所で管理できます。

最大のメリットは？ビジネスモデルに合わせてビューやフィールドをカスタマイズでき、洞察をクリアされた状態で保ち、意思決定に即対応できる点です。

📈 このテンプレートが役立つ理由

  • 製品やサービスが実際に利益を出すか、または損益分岐点に達するかを評価しましょう。
  • 利益率の低下や投資回収の遅延を、利益に直結する前に早期に発見できます。
  • チームメイトをタグ付け、メモを追加、鍵の仮定を追跡して協業しましょう。

🔑 対象： 新規市場や価格戦略のテスト、またはビジネスモデルが実際の利益につながるかどうかを検証中の小規模ビジネス所有者や早期フェーズのスタートアップ。

💡 プロのヒント: 毎月カレンダーに「キャッシュフローの日」を1日ブロックしましょう。この日にプロジェクトを更新し、現在価値と予測を比較し、戦略を微調整します。このシンプルな習慣が、予期せぬキャッシュのトラブルを未然に防ぎ、積極的に対応できるようになります。

4. ClickUp セールス予測テンプレート

キャッシュフロープロジェクト予測テンプレート：ClickUp セールス予測テンプレート
Freeテンプレートを入手
ClickUpのセールス予測テンプレートを使用して、成長に焦点を当てたキャッシュフロープロジェクトを作成しましょう。

販売プランは目標を達成するためのものではありません。需要、リソース、成長ターゲットを先読みし、先手を打つことが重要です。ClickUpのセールス予測テンプレートは、パイプラインを実際の成果にリンクさせ、売上、取引、コンバージョンメトリクスを1つの画面で監視できます。

カスタムフィールドを使用して、リードのソース、販売ターゲット、履行コストを追跡できます。営業担当者、製品、地域ごとに予測を可視化し、市場の変化に応じて仮定を調整できます。すべてがリアルタイムで更新されるため、予測は常に現実を反映します。

📈 このテンプレートが役立つ理由

  • 売上を予測し、キャッシュフロー戦略と一致させましょう。
  • プランを乱す前にパイプラインの変化を早期に発見しましょう。
  • プロジェクトと実際の数値のギャップを特定し、早期に方向修正を行うことができます。

🔑 対象： 営業責任者や収益運営Teamsで、営業目標をキャッシュフロープランに直接リンクさせる必要がある方。

➡️ 詳しくはこちら：ExcelとClickUp用のFree売上予測テンプレート

Dubizzle Groupの製品マネージャー、ムハマド・アシフ・イクバル氏がClickUpを活用して財務管理を効果的に行う方法はこちらです：

財務部門では、主にボードを使用して当社に提出されたリクエストを管理しています。これらのリクエストは財務部門内の内部パイプラインを通過し、ClickUpに存在するバケット経由で当社に送信されます。これらのバケットのカスタマイズ性により、非常に効果的に追跡が可能です。

財務部門では、主にボードを使用して当社に提出されたリクエストを管理しています。これらのリクエストは財務部門内の内部パイプラインを通過し、ClickUpに存在するバケット経由で当社に送信されます。これらのバケットのカスタマイズ性により、非常に効果的に追跡が可能です。

5. ClickUp Business 経費とレポートテンプレート

ClickUpのBusiness経費とレポートテンプレートを使用して、経費がキャッシュフローを乱す前にコントロールしましょう。
Freeテンプレートを入手
ClickUpのBusiness経費とレポート作成テンプレートを使用して、経費がキャッシュフローを乱す前にコントロールしましょう。

キャッシュフローの問題は、たいてい支出の面で始まります。予期せぬ費用は、中小企業にとって最大の財務上の障害の一つであり、構造化された追跡がない場合、最も精度の高いキャッシュフロープロジェクトでも崩れてしまう可能性があります。

ClickUpのBusiness経費とレポートテンプレートは、混乱に注文をもたらします。リアルタイムで支出を追跡し管理することで、予算内に収まり、節約の機会を発見し、すべての支出を正確にアカウントできます。

📈 このテンプレートが役立つ理由

  • カテゴリーや部門別で、日次、週次、月次で支出を追跡できます。
  • 領収書と承認を中央管理し、監査対応可能な追跡を簡単に行えます。
  • トレンドを把握し、長期的なコスト削減の機会を発見しましょう。

🔑 対象： 日常の経費管理を行う財務チーム、リアルタイムの支出とキャッシュフロープロジェクトを同期させる小規模ビジネス、および一般勘定科目表にコストをマップするすべての方。

🧠 豆知識: アメリカの経済の99.9%を支える3319万の小規模ビジネスは、ほとんどが厳しい利益率で運営されています。そのため、キャッシュフロー予測テンプレートは単なるツールではなく、事業を維持し、賢く拡大するための秘密の武器です。

6. ClickUp 予算テンプレート

キャッシュフロープロジェクト予測テンプレート：ClickUp 予算テンプレート
無料テンプレートを入手
ClickUpの予算テンプレートを使用して、支出プランをキャッシュフローの実態と一致させましょう。

成長するビジネスを運営するには、野心と現実的な予算のバランスが重要です。ClickUpの予算テンプレートは、柔軟でリアルタイムな財務状況のビューを提供し、適切なバランスを実現します。

予算をチーム、カテゴリ、またはタイムラインごとに細分化。所有者を割り当て、リミットを設定し、閾値を超えた際に自動化をトリガーします。固定費からキャンペーン支出まで、すべてが1つの協業スペースに統合され、チームの一致を保ちながらキャッシュフローを安定させます。

📈 このテンプレートが役立つ理由

  • プロジェクトされたキャッシュフローに合わせて予算の支払いをスケジュール設定できます。
  • 影響度、緊急性、流動性を基準に支出の優先順位を決定しましょう。
  • 部門間で可視性を共有しつつ、中央管理を保持できます。

🔑 対象： 財務担当者、オペレーション責任者、および予算とキャッシュフローを連携させながら迅速に拡大するクロスファンクショナル Teams。

➡️ 詳しくはこちら：ExcelとClickUp用のFreeプロジェクト予算テンプレート

7. ClickUp バランスシートテンプレート

ClickUp バランスシートテンプレート
無料テンプレートを入手
ClickUpのバランスシートテンプレートで、財務状況のリアルタイムな概要を把握しましょう。

キャッシュフローは資金の流動性を示し、バランスシートは現在の財務状態を明らかにします。ClickUpのバランスシートテンプレートは、資産、負債、純資産を整理して追跡できる、カスタマイズ可能なレイアウトを事前に用意しています。

現在の資産と長期資産を簡単に区分し、開始残高を追加し、財務ポジションの推移を確認できます。カスタムフィールドを使用してトランザクションにタグを付け、アカウントタイプでグループ化し、必要に応じてサポートドキュメントを添付できます。

最大のメリットは？ClickUpのバランスシートは仕事中にリアルタイムで更新されるため、常に最新のビジネスの資産価値のビューを確認できます。

📈 このテンプレートが役立つ理由

  • バージョン履歴とタスクコメントで、時間の経過に伴う変更を追跡できます。
  • チームメンバーにレビュータスクを割り当て、組み込みの期日とリマインダーを設定できます。
  • 監査メモや承認を個々のアイテムに直接添付ファイルとして保存できます。

🔑 対象者: アカウント、財務アナリスト、および一般勘定元帳と統合された信頼性が高く動的な貸借対照表が必要な所有者。

➡️ 詳しくはこちら：総勘定元帳の例とフォーマット（アカウント用

8. ClickUp アカウント業務テンプレート

キャッシュフロープロジェクトテンプレート：ClickUpアカウントオペレーションテンプレート
Freeテンプレートを入手
ClickUpアカウントオペレーションテンプレートを使用して、繰り返しワークフローを簡素化し、混乱を最小限に抑えて閉じた決算をスムーズに完了させましょう。

月末決算、照合、仕訳エントリー——プロジェクト会計には繰り返し行うタスクが数多く存在し、精度が求められます。一つの遅延が、全体のキャッシュフロー予測を狂わせてしまいます。

ClickUpのアカウントオペレーションテンプレートは、業務を効率化し、スケジュール通りに進めます。日次ログから四半期レビューまで、繰り返し行うアカウントのステップを、担当者、期限、チェックリスト付きの追跡可能なワークフローに変換します。

自動リマインダーを設定し、承認を割り当て、すべての関係者を同期させて、何も漏らさず、レポート作成を明確かつ正確に保ち、キャッシュフローを一致させます。

📈 このテンプレートが役立つ理由

  • 重要なタスクが期限を過ぎる前に、期限リマインダーを受け取れます。
  • タスクを割り当てて共有し、引き継ぎの進捗を常に可視性で保ちましょう。
  • 過去のサイクルを貼り付け、遅延を特定し、決算プロセスを改善しましょう。

🔑 対象者: プロジェクト会計や決算業務において、構造化、正確性、スピードが求められるコントローラー、アカウントチーム、財務責任者。

➡️ 詳しくはこちら：プロジェクトROIを最大化するプロジェクトアカウントソフトウェア

9. ClickUp アカウント支払管理テンプレート

ClickUp アカウント支払管理テンプレート
Freeテンプレートを入手
ClickUpのアカウント支払管理テンプレートで支払いを効率化し、現金予備金を保護しましょう。

ベンダーの請求書が電子メールやスプレッドシートに山積みになると、期日を追跡できなくなり、現金フローに直撃するまで気づかないことがあります。ClickUpのアカウント支払管理テンプレートは、すべての請求書、期日、支払い条件を中央集約化し、支出の優先順位を付けられます。

フィールドをカスタマイズして、取引先契約、支払いサイクル、承認ステータスを追跡できます。緊急度、部門、またはプロジェクトでフィルターをかけて、手元資金に合わせて支払いプランを立てられます。組み込みの自動化機能とリマインダーにより、このキャッシュフロー予測テンプレートは、常に状況を把握し、コントロールを維持するのに役立ちます。

📈 このテンプレートが役立つ理由

  • 支払いをデジタル化して、手動エントリーと散在した追跡を削減しましょう。
  • 期限アラートを自動化して、支払い漏れや遅延罰金を回避しましょう。
  • リアルタイムのデータを活用してキャッシュフローの予測精度を向上させ、適切な意思決定を支援します。

🔑 対象：財務Teams、アカウント、およびAP管理の強化、支払い遅延の削減、支払とキャッシュフロー戦略の整合性向上を目指す所有者。

💡 プロのヒント: 決算を締め切ることはステップ1です。そのデータを活用する方法が、より賢い予測を可能にします。最高のキャッシュフロー予測テンプレートは、適切なレポート作成の細かさを採用しています：流動性管理には日次、事業運営の予測には週次。

10. ClickUp コスト分析テンプレート

キャッシュフロープロジェクト予測テンプレート：ClickUp コスト分析テンプレート
Freeテンプレートを入手
ClickUp コスト分析テンプレートで、より賢い支出決定を実現しましょう。

予算超過は通常、一つの大きな支出から起こるものではありません。Teamsやタイムライン全体に及ぶ小さな未管理のコストが徐々に積み重なっていくものです。ClickUpのコスト分析テンプレートは、それらを早期に発見するのに役立ちます。

プロジェクト、部門、またはイニシアチブごとにすべてのコスト項目を追跡できます。予測と実際の支出を比較し、ROIを評価し、リアルタイムでパフォーマンスの低い領域を特定できます。

次四半期の支出プランを立てる場合でも、新たな投資を正当化する場合でも、このキャッシュフロープロジェクトテンプレートは必要な可視性を提供します。

📈 このテンプレートが役立つ理由

  • コストを成果に地図して、より賢い予算配分をガイドします。
  • 実際の支出と予想支出を比較し、問題が拡大する前に予算超過を防止します。
  • キャンペーン、部門、またはベンダー全体で非効率な部分を特定し、改善点を明確にします。

🔑 対象者: 財務アナリスト、プロジェクトマネージャー、およびコストと利益の総合的なビューを把握し、戦略的な意思決定を推進したい所有者。

11. 12ヶ月キャッシュフロー予測テンプレート by Coefficient

12ヶ月キャッシュフロー予測テンプレート by Coefficient
via Coefficient

複雑なツールや学習曲線なしで、年間の資金の流れをマップしたい方へ。Coefficientの12ヶ月キャッシュフロープロジェクトテンプレートは 、Google スプレッドシートまたはExcelで月ごとの収入と支出を明確にプランできる、スプレッドシートベースのツールです。

キャッシュフロー予測テンプレートは、長期的な可視性が必要だが一から作成したくないTeamsに最適です。編集可能なカテゴリ、自動計算、統合されたチャートを備え、キャッシュフロー予測を簡素化しながら、正確で共有可能なレポート作成が可能です。

📈 このテンプレートが役立つ理由

  • 12ヶ月間のタイムラインに沿って、プロジェクト収入と支出を詳細に分解します。
  • 収益モデル、季節性、またはキャッシュサイクルに合わせてフィールドをカスタマイズできます。
  • 統合されたビジュアルチャートとダッシュボードで、トレンドを迅速に把握できます。

🔑 対象者: 起業家、財務Teams、および今後12ヶ月間の適切なキャッシュフローを監視・予測するシンプルな方法を求める小規模ビジネス所有者。

➡️ 詳しくはこちら：ClickUp、Excel、Wordで正確なコスト予測を行うための見積もりテンプレート

12. GTreasuryのExcelキャッシュフロー予測テンプレート

キャッシュフロープロジェクトテンプレート：GTreasuryのExcelキャッシュフロー予測テンプレート
via GTreasury

高ボリュームの財務オペレーションにさらなる構造化が必要ですか？このExcelベースのキャッシュフロー予測プロジェクトテンプレートは精度を追求して設計されています。実際の入出金と予測入出金を週次または月次でマップし、時間経過に伴う財務状況を完全に可視化できます。

税務負担の追跡、社内送金、配当スケジュールなど、内部レポート作成要件に合わせて簡単にカスタマイズ可能です。柔軟性があり、式対応済みで、スプレッドシートを日常的に使用するTeamsでも、企業レベルの明確さを求める場合に最適です。

📈 このテンプレートが役立つ理由

  • 複数の通貨とゼロ残高アカウントのキャッシュを監視できます。
  • ネット調整、利息、または調整ルールを追加しても式が崩れません。
  • 銀行レベルの現金集約など、財務管理に特化したワークフローに集中できます。

🔑 対象者: 企業Teams、財務管理者、およびポリシーに準拠したカスタマイズ可能なExcelベースのキャッシュフローテンプレートが必要な企業。

13. QuickBooksのキャッシュフロー予測テンプレート

QuickBooksのキャッシュフロー予測テンプレート
via QuickBooks

QuickBooks Onlineをご利用中の方には、このキャッシュフロー予測テンプレートが 予測を完了させます 。利益損益計算書と貸借対照表のデータを自動的に取得し、実際のトレンドに基づいた将来の見通しを生成します。

手動でのデータ入力は不要。クリーンなスプレッドシート形式のレイアウトで、資金不足のリスクや季節的な変動、予期せぬ資金不足を事前に検知し、対応可能です。

📈 このテンプレートが役立つ理由

  • QuickBooks Onlineからリアルタイムのキャッシュフローデータを直接同期できます。
  • キャッシュフローを分類し、残高を自動計算。清潔で使いやすいフォーマットで、すぐに利用可能です。
  • 季節的な需要の低下や現金不足の期間を事前に把握し、プランの混乱を未然に防ぎます。

🔑 対象者: QuickBooksを使用している小規模ビジネス所有者や経理担当者で、ツールを切り替えることなく、迅速な組み込み型キャッシュフローの予測を必要としている方。

➡️ 詳しくはこちら：会計におけるAIの活用方法（活用事例とツール）

14. 現金フロー予測テンプレート by Conta

キャッシュフロープロジェクトテンプレート：キャッシュフロー予測テンプレート by Conta
via Conta

フリーランサーや個人事業主は、入ってくる請求書と定期的な支出を追跡するためのシンプルなツールが必要です。Contaのキャッシュフロー予測テンプレートは、請求書、リテイナー支払い、定期的な支出を1つのビューで簡単にマップできる実践的な月次レイアウトを提供します。

編集可能なフィールドと組み込みの計算機能により、専任の財務チームがいない場合でも、短期的なキャッシュフロープランがより予測可能になります。

📈 このテンプレートが役立つ理由

  • 月次列を使用して、収入のギャップやタイミングの問題を早期に発見できます。
  • 行をカスタムして、フリーランス特有の収入と費用を反映させることができます。
  • シンプルな1枚シートフォーマットと自動計算機能で、効率的に管理できます。

🔑 対象：ソロプレナー、コンサルタント、および月次で現金残高をプラスに保つためのシンプルで信頼性の高い方法が必要なソロビジネス所有者。

15. NFFのキャッシュフロープロジェクト予測テンプレート

NFFのキャッシュフロープロジェクトテンプレート
via NFF

非営利団体の運営は、緊迫したキャッシュフローの管理、複雑な資金調達ルート、期限付きの助成金対応など、多岐にわたる課題を抱えながら、ミッションに集中する必要があります。NFFが提供するこのExcelベースのキャッシュフロー予測テンプレートは、非営利団体のプランと持続可能性の維持を支援するために特化して設計されています。

収入、支出、利用可能な現金を、資金源と制限の種類別に分類した明確な月次ビューを提供します。補助金支給を待っている場合でも、プログラムのタイムラインに沿った支出をマップする場合でも、財務予測を常に最新の状態に保つことができます。

📈 このテンプレートが役立つ理由

  • 資金源別（制限付き・制限なしの補助金を含む）の収入と支出を追跡できます。
  • 寄付者の支払いサイクルや助成金の支払いスケジュールに基づいて、現金残高を予測します。
  • プログラムのマイルストーンとコンプライアンス要件に合わせて支出を調整しましょう。

🔑 対象： 変動的な資金調達に対応し、ミッションに沿ったプランを立てるための信頼できるキャッシュフローテンプレートが必要な非営利団体、財団、コミュニティ組織。

🔍 ご存知ですか？ 米国のソフトウェア業界の中小企業（MSME）は、大手企業を中心に形成された強力な資本、人材、顧客のエコシステムにより、他の先進国の中小企業よりも1.7倍生産性が高いことが判明しています。これは、小さなチームでも優れたアイデアを強力なキャッシュフロープランで支えることで、期待以上の成果を挙げられるというリマインダーです。

ClickUpでキャッシュフロープロジェクトを1つずつ作成し、より強固なビジネスを築きましょう*

キャッシュフローは単なるメトリクスではありません——それはあなたのビジネスにとって不可欠な要素です。適切なキャッシュフロー予測テンプレートは不確実性を戦略に変え、より賢明な財務判断を下すための明確さ、コントロール、信頼性を提供します。

ClickUpは、予算や経費から自動化されたワークフローと承認プロセスまで、すべての可視性を備えたツールです。最大のメリットは、ClickUpの「Free Foreverプラン」で、小規模企業やソロプレナーが予算を圧迫することなく、これらの強力なツールを利用できる点です。

ClickUpを無料で試す— よりスマートにプランを立て、迅速に実行し、財務プランをクリアされた！