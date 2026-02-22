平均的な組織では305のSaaSアプリケーションが稼働しています。🤯

だからこそ、会社管理システムテンプレートは不可欠です。単に構造を提供するだけでなく、適切なテンプレートは仕事の割り当て、追跡、文書化、レビューの方法に直接接続するからです。

会社管理システムテンプレートを活用すれば、日々のツール群を削減し、より大きなシステムの中で仕事を正しい方向へ導くことができます。

このブログ記事では、あなたの仕事を少しでも楽にするために構築された最高の会社管理システムテンプレートをご紹介します！

会社管理システムテンプレートとは？

会社管理システムテンプレートは、日常業務を一元管理できる既製のワークスペースです。人員・プロジェクト・プロセス・業績追跡を体系的に整理する基盤を提供し、業務が散在したドキュメント・スプレッドシート・チャットに埋もれるのを防ぎます。

これらのテンプレートには通常、以下の機能が含まれます：

組織構造と役割・責任

標準業務手順書 （SOP）

ポリシー文書化

ワークフローと文書管理を処理する

品質管理対策

コミュニケーションプロトコル

業績メトリクスと主要業績評価指標（KPI）

会社管理テンプレートで重視すべきポイント

会社管理テンプレートを選ぶ際には、以下の点に注目してください：

10の無料会社管理システムテンプレート

世界初の統合型AIワークスペース「ClickUp」は、1,000種類以上の即利用可能なテンプレートライブラリを提供。複数のツールを組み合わせる必要なく、企業運営を実現します。

そして最大の利点は、テンプレートがフォルダに放置されて埃をかぶることはないことです。会社管理システムテンプレートを選択すると、それが駆動する仕事のすぐ隣に配置できます：タスク、ドキュメント、ビュー、ダッシュボード、エージェントなど、すべてがAIによって接続・駆動されます。

トップクラスの会社管理システムテンプレートを見てみましょう 👇

1. ClickUp ブック・オブ・仕事 テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUpの「Book of Work」テンプレートで、チームのコミットメント、努力、予算要求を1つのドキュメントで確認

ClickUpの「ブック・オブ・ワーク」テンプレートは、管理者が特定の期間にチームが取り組む内容をレビューするための独立した文書を提供します。各イニシアチブにおける努力と予算の需要を可視化し、必須プロジェクトと任意プロジェクトの2つのカテゴリーに分類されるため、必ず実施すべき業務と、作業負荷のキャパシティに依存する業務を分離できます。

会社名や連絡先情報などの主要な詳細をヘッダーに表示し、整理された「会社概要」を提示するためにご利用ください。その後、プロジェクトをグループ化することで、優先順位付けの議論をより容易かつ一貫性のあるものにします。

このテンプレートが気に入る理由：

✅ 最適な対象： クロスチームプロジェクトポートフォリオを調整するPMOマネージャーおよびオペレーションリーダー

2. ClickUp 汎用ベストプラクティステンプレート

ClickUp 総合ベストプラクティステンプレートは、企業内で理想的なワークフローを設定し、チーム全体で一貫した習慣を構築するための既製のチェックリストを収録しています。チームがClickUpワークスペースを日常的に使い始める際に従えるステップを通じて、導入をガイドするよう設計されています。

テンプレート内では、ベストプラクティスが明確なカテゴリに分類され、業務担当者の役割と紐付けられているため、展開タスクの割り当て、確認、完了が容易に維持されます。

必要に応じてテンプレートをさらにカスタムすることも可能です。

このテンプレートが気に入る理由：

トレーニング、コミュニケーション、設定などのカテゴリー別に導入の仕事を整理し、ClickUpを展開する際にガイダンスを簡単に追えるようにします

役割（個人貢献者、管理者、管理者）ごとにタスクにタグ付けし、各担当者に適用されるベストプラクティスを明確にします

タスク作成、割り当て、期日、優先度といった中核的なアクションをカバーするタスクとサブタスクで、セットアップを実行可能なステップに分解

✅ 最適な対象： 導入を主導するワークスペース管理者および運用責任者

🚀 ClickUpの優位性：AIが答えだけを提供して満足できなくなったら、ClickUpのスーパーエージェントを活用しましょう。 スーパーエージェントは、ワークスペース全体の状況を把握する常駐型チームメイトとして、ClickUpワークスペース内に組み込まれます。実際、エージェントはあなたが与えたツール、トリガー、知識、記憶を活用し、24時間体制で多段階ワークフローを実行可能です。これが、AIに支援を求めることと、業務を遂行できる存在に委任することの違いです。 特別に作成したビデオでスーパーエージェントの詳細はこちら 👇

3. ClickUp プロジェクト管理ダッシュボードテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUpプロジェクト管理ダッシュボードテンプレートで依存関係とタイムラインを可視化

ClickUpプロジェクト管理ダッシュボードテンプレートは、プロジェクトプラン全体を単一のタイムラインに統合。キックオフから納品までのフェーズ間の関連性を示すガントチャートを機能として備えています。プロジェクトに依存関係や重複するフェーズ、より緊密な調整が必要な期限がある場合の強力な出発点となります。

スケジュールが策定された後、このテンプレートでは予算の変動から問題の深刻度に至るまで、納品に影響を与える数値や指標を追跡する場も提供します。

このテンプレートが気に入る理由：

✅ 最適な対象： PMOプロジェクト管理担当者およびクライアント対応の導入リーダー（複数フェーズのプロジェクトを運営する方）

4. ClickUp プロジェクト管理 タスクプランテンプレート

ClickUpプロジェクト管理タスクプランテンプレートは、実行開始前に必要なプロジェクトのコアセットアップ作業を整理し、プロジェクトマネージャー、プロジェクトチーム、プロジェクト名、進行中の完了ステータスを一元管理できる場所を提供します。

コンセプトや目標の定義から予算策定、リスク計画、コミュニケーションまで、プロジェクトにおけるほとんどのタスクの基本を網羅した、すぐに使えるタスクリストから始まります。

プロジェクトの詳細が複数の場所で共有される際には、最も包括的なデスクトップAIコンパニオン「ClickUp Brain MAX」を活用しましょう。適切な文脈を瞬時に抽出し、次のステップへと変換します。そのステップは、コミュニケーションプランの立案から、ワークスペースから生成される一次プロジェクト概要書まで、あらゆるものに対応可能です。

ClickUp Brain MAXで散在するプロジェクト情報を集約し、次のステップを策定

さらに、1つのアプリから、異なる種類の質問に対してそれぞれ異なるLLM（大規模言語モデル）を利用できます。

このテンプレートが気に入る理由：

タイムライン作成、予算策定、組織図セットアップ、リスク管理、コミュニケーション計画といった主要な計画ステップを網羅した構造化されたチェックリストから始めましょう

プロジェクトマネージャー、プロジェクトチーム、プロジェクト名、完了ステータスのフィールドで、プロジェクトの基本情報を最上部に可視化

計画作業をサブタスクに分割し、各セットアップステップに明確な所有者、進捗状況、フォローアップを設定する

✅ 最適なユーザー： 新規クライアントプロジェクトや社内プロジェクトを開始するプロジェクト管理担当者や実施責任者

📮 ClickUpインサイト：アンケート回答者の45%が、仕事関連の調査タブを数週間開いたままにしている。さらに23%にとって、これらの貴重なタブには文脈が詰まったAIチャットスレッドが含まれている。 基本的に、大多数のユーザーは記憶と文脈を脆弱なブラウザタブに依存しています。繰り返してください：タブはナレッジベースではありません。👀 ClickUp のBrain MAXがゲームを変える。このAIスーパーアプリは、ワークスペース内検索、複数AIモデルとの連携、さらには音声コマンドによるコンテキスト取得を単一インターフェースで実現。MAXはPC内に常駐するためタブスペースを圧迫せず、削除するまで会話を保存可能！

5. ClickUp ソフトウェア統合テンプレート

ClickUpソフトウェア統合テンプレートは、統合作業を段階的なタスクパイプラインとして可視化します。各リクエストは受付から完了まで追跡され、利用可能状況や価格設定といった初期確認から、サプライヤー選択、発注書発行、支払いフォローアップに至るまでのエンドツーエンドの追跡を実現します。

このテンプレートでは、統合作業をデータ統合、システム統合、プロセス統合といった専用リストに分類します。これにより、要件やタイムラインが混在することなく、異なる作業の流れの可視性を維持しながら管理できます。

複数のツールと連携する場合でも、ClickUp Integrationsがすべてのワークフローとツールを ClickUpワークスペースに確実に接続します。

このテンプレートが気に入る理由：

✅ 最適な対象： 複数システムの導入を調整するIT運用マネージャーおよび導入スペシャリスト

6. ClickUp 従業員コミュニケーションテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp従業員コミュニケーションテンプレートで社内更新を標準化

ClickUp従業員コミュニケーションテンプレートは、チーム間で内部更新情報をどのように共有すべきかを一元的に管理する場所を提供します。定期的なコミュニケーションのフローを追加し、それぞれに方法と対象者を記入することで、期待される内容を明確かつ再現可能なものにします。

ClickUp Docsと連携させれば、コミュニケーション基準を生き生きとしたwikiに変え、適切な許可でアクセスを制限し、ドキュメントをチームの作業タスクや場所へ直接リンクできます。プロジェクト途中でポリシーが必要な場合、ページリンクやブロックリンクを使って正確なセクションを指し示すことが可能です。

ClickUpドキュメントを活用し、許可設定とディープリンクでコミュニケーション基準を生き生きとしたwikiに変えましょう

このテンプレートが気に入る理由：

✅ 最適な対象： 全社的なコミュニケーション基準を設定する人事オペレーションマネージャーや社内コミュニケーション責任者

7. ClickUp アジャイルスクラム管理テンプレート

ClickUpアジャイルスクラム管理テンプレートは、大規模な企業管理体制内のエンジニアリングチーム向けオペレーティングシステムとして機能します。バグやスプリント実行をオープン、トリアージ、情報必要、開発中といった定義済みフェーズに整理し、リーダーシップ層に進捗状況やマイルストーンを一貫した視点で把握できるようにします。

内部では、アジャイルチーム向けClickUpと連携し、スプリント計画、バックログの可視性、部門横断的な連携を支援します。

このテンプレートが気に入る理由：

新規問題を一貫したワークフローで処理：ステータス「オープン」「優先順位付け」「情報必要」「開発中」などを活用

優先度（P0～P4）、深刻度（S1～S3）、発生元、環境、報告タイプ用のフィールドで優先順位付けの判断を標準化

スプリントとスプリントポイントでスプリント実行を測定可能に。さらに「報告済みバグ」「機能別」「自身のバグ提出」などのビューも利用可能

✅ こんな方に最適： sprintの納品管理や不具合の優先順位付けを担当するスクラムマスターやエンジニアリングマネージャー

8. ClickUp導入管理テンプレート

ClickUp導入管理テンプレートは、クライアントの導入プロセスを一元管理し、リクエスト済みや進行中といったフェーズごとに各クライアントを追跡します。

全導入案件の進捗状況を可視化する必要がある場合、ClickUpダッシュボードを活用すればステータス、期限、収益指標を一元表示できます。ClickUp AIカードはさらに上層に追加され、各クライアントの詳細を掘り下げることなく必要な情報を要約します。

ClickUpダッシュボードのAIカードでクライアントの進捗を一目で要約する

このテンプレートが気に入る理由：

各クライアント案件をステータス別に追跡し、「依頼済み」と「サービス進行中」のセクションを分離

サポートレベル、セグメント、予想収益、サービスリクエスト、販売契約といった導入に不可欠なフィールドを、日付や優先度と共に保存

「全サービス」で一元的に全サービスを確認し、ダッシュボードとAIカードを活用してポートフォリオ全体の作業負荷とリスクシグナルを可視化

✅ 最適な対象： 複数のクライアント導入を管理するカスタマーサクセスマネージャーおよび導入リーダー

9. ClickUp スコープ管理プランテンプレート

ClickUpスコープ管理プランテンプレートは、作業開始前にスコープを定義するための即利用可能なドキュメントを提供します。プロジェクトの成果物について全員の認識を統一する明確な構造を備えています。プロジェクトタイトル、プロジェクトマネージャー、報告日から始まり、多くのチームが後から慌てて文書化しがちな部分を順を追って説明します。

各テンプレートには、課題の明確化、機会の明確化、プロジェクト目標、プロジェクト範囲の定義、承認プロセスといった専用セクションが用意されており、初期段階で境界線を設定し、直前の予期せぬ事態からプロジェクトを守ることを容易にします。

このテンプレートが気に入る理由：

✅ 最適な対象： ステークホルダーが多数関与するプロジェクトを管理するプロジェクトマネージャーやデリバリーリーダー

10. Vertex42 中小企業向けCRMテンプレート

Vertex42経由

本格的なCRMの導入準備が整っていない中小企業チーム向けに、このスプレッドシートベースのVertex42中小企業向けCRMテンプレートは、顧客関係と販売パイプラインを追跡するシンプルな方法を提供します。

複雑なシステムなしで顧客データを管理するための軽量な選択肢です。

このテンプレートが気に入る理由：

連絡先情報や会社名などの重要な情報を、顧客と見込み客の情報をすべて整理されたスプレッドシートに保存することで、すぐに利用できるようにします

見込み顧客から成約まで、取引が各フェーズを経る過程を追跡し、進捗を管理します

すべてのやり取りを記録し、各連絡先に対してフォローアップタスクをスケジュールすることで、関係の明確な履歴を維持します

✅ こんな方に最適： リードとフォローアップを追跡する個人起業家や中小企業の営業コーディネーター。

ClickUpで貴社に最適な指令センターを構築

会社管理システムテンプレートは強力な出発点ですが、真の価値は設定後の運用から生まれます。

実際に毎日使われているのか？更新は最新の状態を保っているのか？意思決定は一箇所に集約されているのか？リーダーはステータスを追いかけることなく、何が動いているか把握できるのか？

これがテンプレートライブラリと管理システムの違いです。

ClickUpはテンプレートを生き生きとしたワークフローに変えます。作業の流れを記録し、所有権を割り当て、優先度を可視化。AIとテンプレートをレイヤーに組み込み、すべてを一つのワークスペースで管理できます。

今すぐClickUpを始めましょう！

よくある質問

プロジェクト管理テンプレートは、開始日と終了日が明確に定義された単一の取り組みに焦点を当てます。一方、企業管理テンプレートは、リソース配分やプロセス標準化など、継続的で部門横断的な業務を包括的にカバーします。

はい、これらのテンプレートは中小企業チームに非常に効果的です。最初から必要な構造と可視性を提供し、 業務効率を向上させ、成長に伴う混乱を防ぎます。

AIが静的なテンプレートを動的なシステムに変換します。例えば、ClickUp Brainはテンプレートのデータからステータスレポートを自動生成したり、部門横断的な進捗を要約したりすることで、手作業を不要にします。